大方廣佛華嚴經卷第二十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第二十九

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

十迴向品第二十五之七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十迴向品第二十五之七

「佛子！云何為菩薩摩訶薩等隨順一切眾生迴向？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！云何為菩薩摩訶薩等隨順一切眾生迴向？

「佛子！此菩薩摩訶薩隨所積集一切善根，所謂：小善根、大善根、廣善根、多善根、無量善根、種種善根、微塵數善根、阿僧祇善根、無邊際善根、不可思善根、不可量善根、佛境界善根、法境界善根、僧境界善根、善知識境界善根、一切眾生境界善根、方便善巧境界善根、修諸善心境界善根、內境界善根、外境界善根、無邊助道法境界善根、勤修一切捨善根、立勝志究竟持淨戒善根、一切捨無不受堪忍善根、常精進心無退善根、以大方便入無量三昧善根、以智慧善觀察善根、知一切眾生心行差別善根、集無邊功德善根、勤修習菩薩業行善根、普覆育一切世間善根。佛子！菩薩摩訶薩於此善根修行安住，趣入攝受，積集辦具，悟解心淨；開示發起時，得堪忍心，閉惡趣門；善攝諸根，威儀具足，遠離顛倒，正行圓滿；堪為一切諸佛法器，能作眾生福德良田；為佛所念，長佛善根，住諸佛願，行諸佛業，心得自在，等三世佛；趣佛道場，入如來力，具佛色相，超諸世間；不樂生天，不貪富樂，不著諸行；一切善根悉以迴向，為諸眾生功德之藏；住究竟道，普覆一切，於虛妄道中拔出眾生，令其安住一切善法，遍諸境界無斷無盡；開一切智菩提之門，建立智幢，嚴淨大道；普能示現一切世間，令除垢染，心善調伏，生如來家，淨佛種性；功德具足，作大福田，為世所依；安立眾生咸令清淨，常勤修習一切善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！此菩薩摩訶薩隨所積集一切善根，所謂：小善根、大善根、廣善根、多善根、無量善根、種種善根、微塵數善根、阿僧祇善根、無邊際善根、不可思善根、不可量善根、佛境界善根、法境界善根、僧境界善根、善知識境界善根、一切眾生境界善根、方便善巧境界善根、修諸善心境界善根、內境界善根、外境界善根、無邊助道法境界善根、勤修一切捨善根、立勝志究竟持淨戒善根、一切捨無不受堪忍善根、常精進心無退善根、以大方便入無量三昧善根、以智慧善觀察善根、知一切眾生心行差別善根、集無邊功德善根、勤修習菩薩業行善根、普覆育一切世間善根。佛子！菩薩摩訶薩於此善根修行安住，趣入攝受，積集辦具，悟解心淨；開示發起時，得堪忍心，閉惡趣門；善攝諸根，威儀具足，遠離顛倒，正行圓滿；堪為一切諸佛法器，能作眾生福德良田；為佛所念，長佛善根，住諸佛願，行諸佛業，心得自在，等三世佛；趣佛道場，入如來力，具佛色相，超諸世間；不樂生天，不貪富樂，不著諸行；一切善根悉以迴向，為諸眾生功德之藏；住究竟道，普覆一切，於虛妄道中拔出眾生，令其安住一切善法，遍諸境界無斷無盡；開一切智菩提之門，建立智幢，嚴淨大道；普能示現一切世間，令除垢染，心善調伏，生如來家，淨佛種性；功德具足，作大福田，為世所依；安立眾生咸令清淨，常勤修習一切善根。

「佛子！菩薩摩訶薩以淨志願菩提心力修諸善根時，作是念言：『此諸善根是菩提心之所積集，是菩提心之所思惟，是菩提心之所發起，是菩提心之所志樂，是菩提心之所增益；皆為憐愍一切眾生，皆為趣求一切種智，皆為成就如來十力。』作是念時，善根增進，永不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩以淨志願菩提心力修諸善根時，作是念言：『此諸善根是菩提心之所積集，是菩提心之所思惟，是菩提心之所發起，是菩提心之所志樂，是菩提心之所增益；皆為憐愍一切眾生，皆為趣求一切種智，皆為成就如來十力。』作是念時，善根增進，永不退轉。

「佛子！菩薩摩訶薩復作是念：『願我以此善根果報，盡未來劫，修菩薩行，悉以惠施一切眾生，悉以迴向一切眾生，普遍無餘。願令阿僧祇世界珍寶充滿，阿僧祇世界衣服充滿，阿僧祇世界妙香充滿，阿僧祇世界莊嚴具充滿，阿僧祇世界無量摩尼寶充滿，阿僧祇世界妙華充滿，阿僧祇世界上味充滿，阿僧祇世界財貨充滿，阿僧祇世界床座充滿——蓋以寶帳、敷以妙衣，阿僧祇世界種種莊嚴寶冠充滿。假使一人，盡未來劫，常來求索，以此等物而惠施之，未曾厭倦而有休息。如於一人，於一切眾生悉亦如是。』佛子！菩薩摩訶薩如是施時，無虛偽心，無希望心，無名譽心，無中悔心，無熱惱心，但發專求一切智道心、一切悉捨心、哀愍眾生心、教化成熟心、皆令安住一切智智心。佛子！菩薩摩訶薩以諸善根如是迴向，盡未來劫，常行惠施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩復作是念：『願我以此善根果報，盡未來劫，修菩薩行，悉以惠施一切眾生，悉以迴向一切眾生，普遍無餘。願令阿僧祇世界珍寶充滿，阿僧祇世界衣服充滿，阿僧祇世界妙香充滿，阿僧祇世界莊嚴具充滿，阿僧祇世界無量摩尼寶充滿，阿僧祇世界妙華充滿，阿僧祇世界上味充滿，阿僧祇世界財貨充滿，阿僧祇世界床座充滿——蓋以寶帳、敷以妙衣，阿僧祇世界種種莊嚴寶冠充滿。假使一人，盡未來劫，常來求索，以此等物而惠施之，未曾厭倦而有休息。如於一人，於一切眾生悉亦如是。』佛子！菩薩摩訶薩如是施時，無虛偽心，無希望心，無名譽心，無中悔心，無熱惱心，但發專求一切智道心、一切悉捨心、哀愍眾生心、教化成熟心、皆令安住一切智智心。佛子！菩薩摩訶薩以諸善根如是迴向，盡未來劫，常行惠施。

「佛子！菩薩摩訶薩復作是念：『我為一眾生故，欲令阿僧祇世界寶象充滿，七支具足，性極調順，上立金幢，金網彌覆，種種妙寶而為莊嚴，以用布施；願令阿僧祇世界寶馬充滿，如龍馬王，種種眾寶莊嚴之具而嚴飾之，持用布施；願令阿僧祇世界妓女充滿，悉能敷奏種種妙音，持用布施；願令阿僧祇世界男女充滿，持用布施；願令阿僧祇世界己身充滿，發菩提心而用布施；願令阿僧祇世界己頭充滿，起不放逸心而用布施；願令阿僧祇世界己眼充滿，而用布施；願令阿僧祇世界己身血肉及以骨髓充滿其中，心無顧戀，持用布施；願令阿僧祇世界自在王位充滿其中，持用布施；願令阿僧祇世界奴僕作使充滿其中，持用布施。』菩薩摩訶薩以如是等種種諸物，盡未來劫，安住廣大一切施心，施一眾生；如一眾生，盡眾生界一切眾生皆如是施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩復作是念：『我為一眾生故，欲令阿僧祇世界寶象充滿，七支具足，性極調順，上立金幢，金網彌覆，種種妙寶而為莊嚴，以用布施；願令阿僧祇世界寶馬充滿，如龍馬王，種種眾寶莊嚴之具而嚴飾之，持用布施；願令阿僧祇世界妓女充滿，悉能敷奏種種妙音，持用布施；願令阿僧祇世界男女充滿，持用布施；願令阿僧祇世界己身充滿，發菩提心而用布施；願令阿僧祇世界己頭充滿，起不放逸心而用布施；願令阿僧祇世界己眼充滿，而用布施；願令阿僧祇世界己身血肉及以骨髓充滿其中，心無顧戀，持用布施；願令阿僧祇世界自在王位充滿其中，持用布施；願令阿僧祇世界奴僕作使充滿其中，持用布施。』菩薩摩訶薩以如是等種種諸物，盡未來劫，安住廣大一切施心，施一眾生；如一眾生，盡眾生界一切眾生皆如是施。

「佛子！菩薩摩訶薩於一世界，盡未來劫，修菩薩行，以是等物施一眾生，如是給施一切眾生，皆令滿足；如於一世界，於盡虛空遍法界一切世界中悉亦如是，大悲普覆，終無間息，普加哀愍，隨其所須供給供養，不令施行遇緣而息，乃至不於一彈指頃生疲倦心。佛子！菩薩摩訶薩如是施時，生於此心，所謂：無著心、無縛心、解脫心、大力心、甚深心、善攝心、無執心、無壽者心、善調伏心、不散亂心、不妄計心、具種種寶性心、不求果報心、了達一切法心、住大迴向心、善決諸義心、令一切眾生住無上智心、生大法光明心、入一切智智心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩於一世界，盡未來劫，修菩薩行，以是等物施一眾生，如是給施一切眾生，皆令滿足；如於一世界，於盡虛空遍法界一切世界中悉亦如是，大悲普覆，終無間息，普加哀愍，隨其所須供給供養，不令施行遇緣而息，乃至不於一彈指頃生疲倦心。佛子！菩薩摩訶薩如是施時，生於此心，所謂：無著心、無縛心、解脫心、大力心、甚深心、善攝心、無執心、無壽者心、善調伏心、不散亂心、不妄計心、具種種寶性心、不求果報心、了達一切法心、住大迴向心、善決諸義心、令一切眾生住無上智心、生大法光明心、入一切智智心。

「佛子！菩薩摩訶薩以所集善根，於念念中如是迴向，所謂：『願一切眾生財寶豐足，無所乏少；願一切眾生成就無盡大功德藏；願一切眾生具足一切安隱快樂；願一切眾生增長菩薩摩訶薩業；願一切眾生成滿無量第一勝法；願一切眾生得不退轉一切智乘；願一切眾生普見十方一切諸佛；願一切眾生永離世間諸惑塵垢；願一切眾生皆得清淨平等之心；願一切眾生離諸難處，得一切智。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩以所集善根，於念念中如是迴向，所謂：『願一切眾生財寶豐足，無所乏少；願一切眾生成就無盡大功德藏；願一切眾生具足一切安隱快樂；願一切眾生增長菩薩摩訶薩業；願一切眾生成滿無量第一勝法；願一切眾生得不退轉一切智乘；願一切眾生普見十方一切諸佛；願一切眾生永離世間諸惑塵垢；願一切眾生皆得清淨平等之心；願一切眾生離諸難處，得一切智。』

「佛子！菩薩摩訶薩如是迴向時，發歡喜心；為令一切眾生得利益安樂故；為令一切眾生得平等心故；為令一切眾生住能捨心故；為令一切眾生住一切施心故；為令一切眾生住歡喜施心故；為令一切眾生住永離貧窮施心故；為令一切眾生住一切財寶施心故；為令一切眾生住無數財寶施心故；為令一切眾生住普施、無量施、一切施心故；為令一切眾生住盡未來劫無斷施心故；為令一切眾生住一切悉捨無悔無惱施心故；為令一切眾生住悉捨一切資生之物施心故；為令一切眾生住隨順施心故；為令一切眾生住攝取施心故；為令一切眾生住廣大施心故；為令一切眾生住捨無量莊嚴具供養施心故；為令一切眾生住無著施心故；為令一切眾生住平等施心故；為令一切眾生住如金剛極大力施心故；為令一切眾生住如日光明施心故；為令一切眾生住攝如來智施心故；為令一切眾生善根眷屬具足故；為令一切眾生善根智慧常現在前故；為令一切眾生得不可壞淨心圓滿故；為令一切眾生成就最勝清淨善根故；為令一切眾生於煩惱睡眠中得覺悟故；為令一切眾生滅除一切諸疑惑故；為令一切眾生得平等智慧淨功德故；為令一切眾生功德圓滿無能壞者故；為令一切眾生具足清淨不動三昧故；為令一切眾生住不可壞一切智智故；為令一切眾生成滿菩薩無量清淨神通行故；為令一切眾生修集無著善根故；為令一切眾生念去、來、今一切諸佛心清淨故；為令一切眾生出生清淨勝善根故；為令一切眾生滅除一切魔所作業障道法故；為令一切眾生具足無礙清淨平等功德法故；為令一切眾生以廣大心常念諸佛無懈廢故；為令一切眾生常近諸佛勤供養故；為令一切眾生廣開一切諸善根門，普能圓滿白淨法故；為令一切眾生無量心、廣大心、最勝心悉清淨故；為令一切眾生成就清淨等施心故；為令一切眾生奉持諸佛尸波羅蜜等清淨故；為令一切眾生得大堪忍波羅蜜故；為令一切眾生住精進波羅蜜常無懈故；為令一切眾生住無量定，能起種種神通智故；為令一切眾生得知一切法無體性般若波羅蜜故；為令一切眾生圓滿無邊淨法界故；為令一切眾生成滿一切神通清淨善根故；為令一切眾生住平等行，積集善法悉圓滿故；為令一切眾生善入一切諸佛境界悉周遍故；為令一切眾生身、口、意業普清淨故；為令一切眾生善業果報普清淨故；為令一切眾生了達諸法普清淨故；為令一切眾生了達實義普清淨故；為令一切眾生修諸勝行普清淨故；為令一切眾生成就一切菩薩大願普清淨故；為令一切眾生證得一切功德智慧普清淨故；為令一切眾生成就一切同體善根，迴向出生一切智乘普圓滿故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩如是迴向時，發歡喜心；為令一切眾生得利益安樂故；為令一切眾生得平等心故；為令一切眾生住能捨心故；為令一切眾生住一切施心故；為令一切眾生住歡喜施心故；為令一切眾生住永離貧窮施心故；為令一切眾生住一切財寶施心故；為令一切眾生住無數財寶施心故；為令一切眾生住普施、無量施、一切施心故；為令一切眾生住盡未來劫無斷施心故；為令一切眾生住一切悉捨無悔無惱施心故；為令一切眾生住悉捨一切資生之物施心故；為令一切眾生住隨順施心故；為令一切眾生住攝取施心故；為令一切眾生住廣大施心故；為令一切眾生住捨無量莊嚴具供養施心故；為令一切眾生住無著施心故；為令一切眾生住平等施心故；為令一切眾生住如金剛極大力施心故；為令一切眾生住如日光明施心故；為令一切眾生住攝如來智施心故；為令一切眾生善根眷屬具足故；為令一切眾生善根智慧常現在前故；為令一切眾生得不可壞淨心圓滿故；為令一切眾生成就最勝清淨善根故；為令一切眾生於煩惱睡眠中得覺悟故；為令一切眾生滅除一切諸疑惑故；為令一切眾生得平等智慧淨功德故；為令一切眾生功德圓滿無能壞者故；為令一切眾生具足清淨不動三昧故；為令一切眾生住不可壞一切智智故；為令一切眾生成滿菩薩無量清淨神通行故；為令一切眾生修集無著善根故；為令一切眾生念去、來、今一切諸佛心清淨故；為令一切眾生出生清淨勝善根故；為令一切眾生滅除一切魔所作業障道法故；為令一切眾生具足無礙清淨平等功德法故；為令一切眾生以廣大心常念諸佛無懈廢故；為令一切眾生常近諸佛勤供養故；為令一切眾生廣開一切諸善根門，普能圓滿白淨法故；為令一切眾生無量心、廣大心、最勝心悉清淨故；為令一切眾生成就清淨等施心故；為令一切眾生奉持諸佛尸波羅蜜等清淨故；為令一切眾生得大堪忍波羅蜜故；為令一切眾生住精進波羅蜜常無懈故；為令一切眾生住無量定，能起種種神通智故；為令一切眾生得知一切法無體性般若波羅蜜故；為令一切眾生圓滿無邊淨法界故；為令一切眾生成滿一切神通清淨善根故；為令一切眾生住平等行，積集善法悉圓滿故；為令一切眾生善入一切諸佛境界悉周遍故；為令一切眾生身、口、意業普清淨故；為令一切眾生善業果報普清淨故；為令一切眾生了達諸法普清淨故；為令一切眾生了達實義普清淨故；為令一切眾生修諸勝行普清淨故；為令一切眾生成就一切菩薩大願普清淨故；為令一切眾生證得一切功德智慧普清淨故；為令一切眾生成就一切同體善根，迴向出生一切智乘普圓滿故

；為令一切眾生嚴淨一切諸佛國土普圓滿故；為令一切眾生見一切佛而無所著普圓滿故；為令一切眾生具諸相好，功德莊嚴普圓滿故；為令一切眾生得六十種音聲，發言誠諦，皆可信受，百千種法而以莊嚴，如來無礙功德妙音悉圓滿故；為令一切眾生成就十力莊嚴無礙平等心故；為令一切眾生得一切佛無盡法明，一切辯才普圓滿故；為令一切眾生得無上無畏人中之雄師子吼故；為令一切眾生得一切智，轉不退轉無盡法輪故；為令一切眾生了一切法，開示演說普圓滿故；為令一切眾生以時修習清淨善法普圓滿故；為令一切眾生成就導師無上法寶等清淨故；為令一切眾生於一莊嚴、無量莊嚴、大莊嚴、諸佛莊嚴普圓滿故；為令一切眾生等入三世所有境界悉周遍故；為令一切眾生悉能往詣一切佛剎，聽受正法無不遍故；為令一切眾生智慧利益為世所宗與佛等故；為令一切眾生以一切智知一切法普圓滿故；為令一切眾生行不動業，得無礙果普圓滿故；為令一切眾生所有諸根咸得神通，能知一切眾生根故；為令一切眾生得無差別平等智慧，於一相法普清淨故；為令一切眾生與理無違，一切善根悉具足故；為令一切眾生於一切菩薩自在神通悉明達故；為令一切眾生得一切佛無盡功德，若福若智悉平等故；為令一切眾生發菩提心，解一切法平等一相無遺缺故；為令一切眾生了達正法，為世最上福德田故；為令一切眾生成就平等清淨大悲，為諸施者大力田故；為令一切眾生堅固第一無能沮壞故；為令一切眾生見必蒙益無能摧伏故；為令一切眾生成滿最勝平等心故；為令一切眾生善能了達一切諸法得大無畏故；為令一切眾生放一光明普照十方一切世界故；為令一切眾生普修一切菩薩精進行無懈退故；為令一切眾生以一行願普滿一切諸行願故；為令一切眾生以一妙音普使聞者皆得解故；為令一切眾生悉能具足一切菩薩清淨心故；為令一切眾生普得值遇諸善知識咸承事故；為令一切眾生修菩薩行，調伏眾生不休息故；為令一切眾生以妙辯才具一切音，隨機廣演無斷盡故；為令一切眾生能以一心知一切心，以一切善根等迴向故；為令一切眾生常樂積集一切善根，安立眾生於淨智故；為令一切眾生得一切智、福德智慧、清淨身故；為令一切眾生善知一切眾生善根，觀察迴向普成就故；為令一切眾生得一切智，成等正覺普圓滿故；為令一切眾生得具足神通智，於一處出興，一切諸處皆出興故；為令一切眾生得普莊嚴智，嚴淨一眾會，一切眾會皆嚴淨故；為令一切眾生於一佛國土普見一切佛國土故；為令一切眾生以一切莊嚴具、不可說莊嚴具、無量莊嚴具、無盡 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ；為令一切眾生嚴淨一切諸佛國土普圓滿故；為令一切眾生見一切佛而無所著普圓滿故；為令一切眾生具諸相好，功德莊嚴普圓滿故；為令一切眾生得六十種音聲，發言誠諦，皆可信受，百千種法而以莊嚴，如來無礙功德妙音悉圓滿故；為令一切眾生成就十力莊嚴無礙平等心故；為令一切眾生得一切佛無盡法明，一切辯才普圓滿故；為令一切眾生得無上無畏人中之雄師子吼故；為令一切眾生得一切智，轉不退轉無盡法輪故；為令一切眾生了一切法，開示演說普圓滿故；為令一切眾生以時修習清淨善法普圓滿故；為令一切眾生成就導師無上法寶等清淨故；為令一切眾生於一莊嚴、無量莊嚴、大莊嚴、諸佛莊嚴普圓滿故；為令一切眾生等入三世所有境界悉周遍故；為令一切眾生悉能往詣一切佛剎，聽受正法無不遍故；為令一切眾生智慧利益為世所宗與佛等故；為令一切眾生以一切智知一切法普圓滿故；為令一切眾生行不動業，得無礙果普圓滿故；為令一切眾生所有諸根咸得神通，能知一切眾生根故；為令一切眾生得無差別平等智慧，於一相法普清淨故；為令一切眾生與理無違，一切善根悉具足故；為令一切眾生於一切菩薩自在神通悉明達故；為令一切眾生得一切佛無盡功德，若福若智悉平等故；為令一切眾生發菩提心，解一切法平等一相無遺缺故；為令一切眾生了達正法，為世最上福德田故；為令一切眾生成就平等清淨大悲，為諸施者大力田故；為令一切眾生堅固第一無能沮壞故；為令一切眾生見必蒙益無能摧伏故；為令一切眾生成滿最勝平等心故；為令一切眾生善能了達一切諸法得大無畏故；為令一切眾生放一光明普照十方一切世界故；為令一切眾生普修一切菩薩精進行無懈退故；為令一切眾生以一行願普滿一切諸行願故；為令一切眾生以一妙音普使聞者皆得解故；為令一切眾生悉能具足一切菩薩清淨心故；為令一切眾生普得值遇諸善知識咸承事故；為令一切眾生修菩薩行，調伏眾生不休息故；為令一切眾生以妙辯才具一切音，隨機廣演無斷盡故；為令一切眾生能以一心知一切心，以一切善根等迴向故；為令一切眾生常樂積集一切善根，安立眾生於淨智故；為令一切眾生得一切智、福德智慧、清淨身故；為令一切眾生善知一切眾生善根，觀察迴向普成就故；為令一切眾生得一切智，成等正覺普圓滿故；為令一切眾生得具足神通智，於一處出興，一切諸處皆出興故；為令一切眾生得普莊嚴智，嚴淨一眾會，一切眾會皆嚴淨故；為令一切眾生於一佛國土普見一切佛國土故；為令一切眾生以一切莊嚴具、不可說莊嚴具、無量莊嚴具、無盡

莊嚴具，莊嚴一切諸佛國土普周遍故；為令一切眾生於一切法悉能決了甚深義故；為令一切眾生得諸如來最上第一自在神通故；為令一切眾生得非一非異一切功德自在神通故；為令一切眾生具足一切平等善根，普為諸佛灌其頂故；為令一切眾生悉得成滿清淨智身，於諸有中最尊勝故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊嚴具，莊嚴一切諸佛國土普周遍故；為令一切眾生於一切法悉能決了甚深義故；為令一切眾生得諸如來最上第一自在神通故；為令一切眾生得非一非異一切功德自在神通故；為令一切眾生具足一切平等善根，普為諸佛灌其頂故；為令一切眾生悉得成滿清淨智身，於諸有中最尊勝故。

「佛子！菩薩摩訶薩如是悲愍利益安樂一切眾生，咸令清淨，遠離慳嫉，受勝妙生，具大威德，生大信解，永離瞋恚及諸翳濁。其心清淨，質直柔軟，無有諂曲、迷惑、愚癡，行出離行，堅固不壞平等之心永無退轉，白淨法力具足成就，無惱無失，善巧迴向；常修正行調伏眾生，滅除一切諸不善業，修行苦行一切善根；又勸眾生令其修習，普為含識具受眾苦，以大智眼觀諸善根，知其悉以智慧為性，方便迴向一切眾生。為令一切眾生悉得安住一切清淨功德處故；為令一切眾生悉能攝受一切善根，知諸功德性及義故；為令一切眾生普淨一切諸善根故；為令一切眾生於福田境界中種諸善法心無悔故；為令一切眾生普能攝受一切眾生，一一皆令趣一切智故；為令一切眾生普攝一切所有善根，一一皆與平等迴向而相應故。又以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生究竟安隱，願一切眾生究竟清淨，願一切眾生究竟安樂，願一切眾生究竟解脫，願一切眾生究竟平等，願一切眾生究竟了達，願一切眾生究竟安住諸白淨法，願一切眾生得無礙眼，願一切眾生善調其心，願一切眾生具足十力調伏眾生。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩如是悲愍利益安樂一切眾生，咸令清淨，遠離慳嫉，受勝妙生，具大威德，生大信解，永離瞋恚及諸翳濁。其心清淨，質直柔軟，無有諂曲、迷惑、愚癡，行出離行，堅固不壞平等之心永無退轉，白淨法力具足成就，無惱無失，善巧迴向；常修正行調伏眾生，滅除一切諸不善業，修行苦行一切善根；又勸眾生令其修習，普為含識具受眾苦，以大智眼觀諸善根，知其悉以智慧為性，方便迴向一切眾生。為令一切眾生悉得安住一切清淨功德處故；為令一切眾生悉能攝受一切善根，知諸功德性及義故；為令一切眾生普淨一切諸善根故；為令一切眾生於福田境界中種諸善法心無悔故；為令一切眾生普能攝受一切眾生，一一皆令趣一切智故；為令一切眾生普攝一切所有善根，一一皆與平等迴向而相應故。又以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生究竟安隱，願一切眾生究竟清淨，願一切眾生究竟安樂，願一切眾生究竟解脫，願一切眾生究竟平等，願一切眾生究竟了達，願一切眾生究竟安住諸白淨法，願一切眾生得無礙眼，願一切眾生善調其心，願一切眾生具足十力調伏眾生。』

「佛子！菩薩摩訶薩如是迴向時，不著業，不著報，不著身，不著物，不著剎，不著方，不著眾生，不著無眾生，不著一切法，不著無一切法。佛子！菩薩摩訶薩如是迴向時，以此善根普施世間：『願一切眾生成滿佛智，得清淨心，智慧明了，內心寂靜，外緣不動，增長成就三世佛種。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩如是迴向時，不著業，不著報，不著身，不著物，不著剎，不著方，不著眾生，不著無眾生，不著一切法，不著無一切法。佛子！菩薩摩訶薩如是迴向時，以此善根普施世間：『願一切眾生成滿佛智，得清淨心，智慧明了，內心寂靜，外緣不動，增長成就三世佛種。』

「佛子！菩薩摩訶薩修行如是迴向之時，超出一切，無能過者，一切世間所有言辭悉共稱讚亦不可盡；普修一切菩薩諸行，悉能往詣一切佛土，普見諸佛無所障礙；又能普見一切世界菩薩所行，以善方便，為諸眾生分別諸法甚深句義，得陀羅尼演說妙法，盡未來劫無有斷絕；為眾生故，念念於不可說不可說世界，猶如影像，普現其身，供養諸佛；念念嚴淨不可說不可說諸佛國土，悉令周遍，修行嚴淨佛剎智慧而無厭足；念念令不可說不可說百千億那由他眾生，清淨成就，平等滿足；於彼一切諸國土中，勤修一切諸波羅蜜，攝取眾生，成就淨業；得無礙耳，於不可說不可說諸佛世界，一一如來所轉法輪，聽聞受持，精勤修習，不生一念捨離之心；住無所得、無依止、無作、無著菩薩神通，於一剎那一彈指頃，分身普詣不可說諸佛世界，與諸菩薩等同一見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩修行如是迴向之時，超出一切，無能過者，一切世間所有言辭悉共稱讚亦不可盡；普修一切菩薩諸行，悉能往詣一切佛土，普見諸佛無所障礙；又能普見一切世界菩薩所行，以善方便，為諸眾生分別諸法甚深句義，得陀羅尼演說妙法，盡未來劫無有斷絕；為眾生故，念念於不可說不可說世界，猶如影像，普現其身，供養諸佛；念念嚴淨不可說不可說諸佛國土，悉令周遍，修行嚴淨佛剎智慧而無厭足；念念令不可說不可說百千億那由他眾生，清淨成就，平等滿足；於彼一切諸國土中，勤修一切諸波羅蜜，攝取眾生，成就淨業；得無礙耳，於不可說不可說諸佛世界，一一如來所轉法輪，聽聞受持，精勤修習，不生一念捨離之心；住無所得、無依止、無作、無著菩薩神通，於一剎那一彈指頃，分身普詣不可說諸佛世界，與諸菩薩等同一見。

「佛子！菩薩摩訶薩如是修習菩薩行時，尚能成滿無量不可說不可說清淨功德，憶念稱讚所不能盡，況復得成無上菩提，一切佛剎平等清淨，一切眾生平等清淨，一切身平等清淨，一切根平等清淨，一切業果平等清淨，一切眾會道場平等清淨，一切圓滿行平等清淨，一切法方便智平等清淨，一切如來諸願迴向平等清淨，一切諸佛神通境界平等清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩如是修習菩薩行時，尚能成滿無量不可說不可說清淨功德，憶念稱讚所不能盡，況復得成無上菩提，一切佛剎平等清淨，一切眾生平等清淨，一切身平等清淨，一切根平等清淨，一切業果平等清淨，一切眾會道場平等清淨，一切圓滿行平等清淨，一切法方便智平等清淨，一切如來諸願迴向平等清淨，一切諸佛神通境界平等清淨。

「佛子！菩薩摩訶薩如是迴向時，得一切功德清淨歡喜法門，無量功德圓滿莊嚴。如是迴向時，眾生不違一切剎，剎不違一切眾生；剎眾生不違業，業不違剎眾生；思不違心，心不違思；思、心不違境界，境界不違思、心；業不違報，報不違業；業不違業道，業道不違業；法性不違相，法相不違性；法生不違性，法性不違生；剎平等不違眾生平等，眾生平等不違剎平等；一切眾生平等不違一切法平等，一切法平等不違一切眾生平等；離欲際平等不違一切眾生安住平等，一切眾生安住平等不違離欲際平等；過去不違未來，未來不違過去；過去、未來不違現在，現在不違過去、未來；世平等不違佛平等，佛平等不違世平等；菩薩行不違一切智，一切智不違菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩如是迴向時，得一切功德清淨歡喜法門，無量功德圓滿莊嚴。如是迴向時，眾生不違一切剎，剎不違一切眾生；剎眾生不違業，業不違剎眾生；思不違心，心不違思；思、心不違境界，境界不違思、心；業不違報，報不違業；業不違業道，業道不違業；法性不違相，法相不違性；法生不違性，法性不違生；剎平等不違眾生平等，眾生平等不違剎平等；一切眾生平等不違一切法平等，一切法平等不違一切眾生平等；離欲際平等不違一切眾生安住平等，一切眾生安住平等不違離欲際平等；過去不違未來，未來不違過去；過去、未來不違現在，現在不違過去、未來；世平等不違佛平等，佛平等不違世平等；菩薩行不違一切智，一切智不違菩薩行。

「佛子！菩薩摩訶薩如是迴向時，得業平等，得報平等，得身平等，得方便平等，得願平等，得一切眾生平等，得一切剎平等，得一切行平等，得一切智平等，得三世諸佛平等；得承事一切諸佛，得供養一切菩薩，得種一切善根，得滿一切大願，得教化一切眾生，得了知一切業，得承事供養一切善知識，得入一切清淨眾會道場，得通達一切正教，得成滿一切白法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩如是迴向時，得業平等，得報平等，得身平等，得方便平等，得願平等，得一切眾生平等，得一切剎平等，得一切行平等，得一切智平等，得三世諸佛平等；得承事一切諸佛，得供養一切菩薩，得種一切善根，得滿一切大願，得教化一切眾生，得了知一切業，得承事供養一切善知識，得入一切清淨眾會道場，得通達一切正教，得成滿一切白法。

「佛子！是為菩薩摩訶薩第七等隨順一切眾生迴向。菩薩摩訶薩成就此迴向，則能摧滅一切魔怨，拔諸欲刺，得出離樂，住無二性，具大威德，救護眾生，為功德王；神足無礙，往一切剎，入寂滅處；具一切身，成菩薩行，於諸行願心得自在，分別了知一切諸法，悉能遍生一切佛剎；得無礙耳，聞一切剎所有音聲；得淨慧眼，見一切佛未甞暫捨；於一切境界，成就善根，心無高下；於一切法，得無所得。菩薩摩訶薩以一切善根，等隨順一切眾生，如是迴向。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！是為菩薩摩訶薩第七等隨順一切眾生迴向。菩薩摩訶薩成就此迴向，則能摧滅一切魔怨，拔諸欲刺，得出離樂，住無二性，具大威德，救護眾生，為功德王；神足無礙，往一切剎，入寂滅處；具一切身，成菩薩行，於諸行願心得自在，分別了知一切諸法，悉能遍生一切佛剎；得無礙耳，聞一切剎所有音聲；得淨慧眼，見一切佛未甞暫捨；於一切境界，成就善根，心無高下；於一切法，得無所得。菩薩摩訶薩以一切善根，等隨順一切眾生，如是迴向。」

爾時，金剛幢菩薩承佛神力，普觀十方而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛幢菩薩承佛神力，普觀十方而說頌言：

「菩薩所作諸功德， 微妙廣大甚深遠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩所作諸功德， 微妙廣大甚深遠，

乃至一念而修行， 悉能迴向無邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至一念而修行， 悉能迴向無邊際。

菩薩所有資生具， 種種豐盈無限億， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩所有資生具， 種種豐盈無限億，

香象寶馬以駕車， 衣服珍財悉殊妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香象寶馬以駕車， 衣服珍財悉殊妙。

或以頭目并手足， 或持身肉及骨髓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或以頭目并手足， 或持身肉及骨髓，

悉遍十方無量剎， 普施一切令充遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉遍十方無量剎， 普施一切令充遍。

無量劫中所修習， 一切功德盡迴向， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量劫中所修習， 一切功德盡迴向，

為欲救度諸群生， 其心畢竟不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲救度諸群生， 其心畢竟不退轉。

菩薩為度眾生故， 常修最勝迴向業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩為度眾生故， 常修最勝迴向業，

普令三界得安樂， 悉使當成無上果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普令三界得安樂， 悉使當成無上果。

菩薩普興平等願， 隨其所集清淨業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩普興平等願， 隨其所集清淨業，

悉以迴施諸群生， 如是大誓終無捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉以迴施諸群生， 如是大誓終無捨。

菩薩願力無限礙， 一切世間咸攝受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩願力無限礙， 一切世間咸攝受，

如是迴向諸群生， 未曾暫起分別心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是迴向諸群生， 未曾暫起分別心。

普願眾生智明了， 布施持戒悉清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普願眾生智明了， 布施持戒悉清淨，

精進修行不懈廢， 如是大誓無休息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進修行不懈廢， 如是大誓無休息。

菩薩迴向到彼岸， 普開清淨妙法門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩迴向到彼岸， 普開清淨妙法門，

智慧同於兩足尊， 分別實義得究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧同於兩足尊， 分別實義得究竟。

菩薩言辭已通達， 種種智慧亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩言辭已通達， 種種智慧亦如是，

說法如理無障礙， 而於其中心不著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說法如理無障礙， 而於其中心不著。

常於諸法不作二， 亦復不作於不二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常於諸法不作二， 亦復不作於不二，

於二不二並皆離， 知其悉是語言道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於二不二並皆離， 知其悉是語言道。

知諸世間悉平等， 莫非心語一切業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知諸世間悉平等， 莫非心語一切業，

眾生幻化無有實， 所有果報從茲起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生幻化無有實， 所有果報從茲起。

一切世間之所有， 種種果報各不同， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間之所有， 種種果報各不同，

莫不皆由業力成， 若滅於業彼皆盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫不皆由業力成， 若滅於業彼皆盡。

菩薩觀察諸世間， 身口意業悉平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩觀察諸世間， 身口意業悉平等，

亦令眾生住平等， 猶如無等大聖尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦令眾生住平等， 猶如無等大聖尊。

菩薩善業悉迴向， 普令眾生色清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩善業悉迴向， 普令眾生色清淨，

福德方便皆具足， 同於無上調御士。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福德方便皆具足， 同於無上調御士。

菩薩利益諸群生， 功德大海盡迴向， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩利益諸群生， 功德大海盡迴向，

願使威光特超世， 得成雄猛大力身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願使威光特超世， 得成雄猛大力身。

凡所修習諸功德， 願使世間普清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡所修習諸功德， 願使世間普清淨，

諸佛清淨無倫匹， 眾生清淨亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛清淨無倫匹， 眾生清淨亦如是。

菩薩於義得善巧， 能知諸佛最勝法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩於義得善巧， 能知諸佛最勝法，

以眾善業等迴向， 願令庶品同如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以眾善業等迴向， 願令庶品同如來。

菩薩了知諸法空， 一切世間無所有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩了知諸法空， 一切世間無所有，

無有造作及作者， 眾生業報亦不失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有造作及作者， 眾生業報亦不失。

諸法寂滅非寂滅， 遠離此二分別心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法寂滅非寂滅， 遠離此二分別心，

知諸分別是世見， 入於正位分別盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知諸分別是世見， 入於正位分別盡。

如是真實諸佛子， 從於如來法化生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是真實諸佛子， 從於如來法化生，

彼能如是善迴向， 世間疑惑悉除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼能如是善迴向， 世間疑惑悉除滅。