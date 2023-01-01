大方廣佛華嚴經卷第二十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第二十七

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

十迴向品第二十五之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十迴向品第二十五之五

「佛子！菩薩摩訶薩布施乞者連膚頂髻，如寶髻王菩薩、勝妙身菩薩，及餘無量諸菩薩等。菩薩是時見乞者來，心生歡喜而語之言：『汝今若須連膚頂髻，可就我取。我此頂髻，閻浮提中最為第一。』作是語時，心無動亂，不念餘業，捨離世間，志求寂靜，究竟清淨，精勤質直，向一切智；便執利刀割其頭上連膚頂髻，右膝著地，合十指掌，一心施與；正念三世一切諸佛菩薩所行，發大歡喜，增上志樂；於諸法中意善開解，不取於苦，了知苦受無相無生，諸受互起，無有常住：『是故我應同去、來、今一切菩薩修行大捨，發深信樂，求一切智無有退轉，不由他教善知識力。』菩薩摩訶薩作是施時，以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生得無見頂，成就菩薩如塔之髻；願一切眾生得紺青髮、金剛髮、細軟髮，能滅眾生一切煩惱；願一切眾生得潤澤髮、密緻髮、不侵鬢額髮；願一切眾生得柔軟髮、盡於鬢額而生髮；願一切眾生得如卐字髮、螺文右旋髮；願一切眾生得佛相髮，永離一切煩惱結習；願一切眾生得光明髮，其光普照十方世界；願一切眾生得無亂髮、如如來髮，淨妙無雜；願一切眾生得成應供頂塔之髮，令其見者如見佛髮；願一切眾生皆得如來無染著髮，永離一切闇翳塵垢。』是為菩薩摩訶薩施連膚髻時善根迴向；為令眾生其心寂靜，皆得圓滿諸陀羅尼，究竟如來一切種智、十種力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩布施乞者連膚頂髻，如寶髻王菩薩、勝妙身菩薩，及餘無量諸菩薩等。菩薩是時見乞者來，心生歡喜而語之言：『汝今若須連膚頂髻，可就我取。我此頂髻，閻浮提中最為第一。』作是語時，心無動亂，不念餘業，捨離世間，志求寂靜，究竟清淨，精勤質直，向一切智；便執利刀割其頭上連膚頂髻，右膝著地，合十指掌，一心施與；正念三世一切諸佛菩薩所行，發大歡喜，增上志樂；於諸法中意善開解，不取於苦，了知苦受無相無生，諸受互起，無有常住：『是故我應同去、來、今一切菩薩修行大捨，發深信樂，求一切智無有退轉，不由他教善知識力。』菩薩摩訶薩作是施時，以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生得無見頂，成就菩薩如塔之髻；願一切眾生得紺青髮、金剛髮、細軟髮，能滅眾生一切煩惱；願一切眾生得潤澤髮、密緻髮、不侵鬢額髮；願一切眾生得柔軟髮、盡於鬢額而生髮；願一切眾生得如卐字髮、螺文右旋髮；願一切眾生得佛相髮，永離一切煩惱結習；願一切眾生得光明髮，其光普照十方世界；願一切眾生得無亂髮、如如來髮，淨妙無雜；願一切眾生得成應供頂塔之髮，令其見者如見佛髮；願一切眾生皆得如來無染著髮，永離一切闇翳塵垢。』是為菩薩摩訶薩施連膚髻時善根迴向；為令眾生其心寂靜，皆得圓滿諸陀羅尼，究竟如來一切種智、十種力故。

「佛子！菩薩摩訶薩以眼布施諸來乞者，如歡喜行菩薩、月光王菩薩，及餘無量諸菩薩等所行惠施。菩薩摩訶薩布施眼時，起清淨施眼心，起清淨智眼心，起依止法光明心，起現觀無上佛道心，發迴向廣大智慧心，發與三世菩薩平等捨施心，發於無礙眼起不壞淨信心，於其乞者起歡喜攝受心；為究竟一切神通故，為生佛眼故，為增廣大菩提心故，為修習大慈悲故，為制伏六根故，於如是法而生其心。佛子！菩薩摩訶薩布施眼時，於其乞者心生愛樂，為設施會，增長法力；捨離世間愛見放逸，除斷欲縛，修習菩提；隨彼所求，心安不動，不違其意，皆令滿足，而常隨順無二捨行。以此善根如是迴向，所謂：『願一切眾生得最勝眼，示導一切；願一切眾生得無礙眼，開廣智藏；願一切眾生得淨肉眼，光明鑒徹，無能蔽者；願一切眾生得淨天眼，悉見眾生生死業果；願一切眾生得淨法眼，能隨順入如來境界；願一切眾生得智慧眼，捨離一切分別取著；願一切眾生具足佛眼，悉能覺悟一切諸法；願一切眾生成就普眼，盡諸境界無所障礙；願一切眾生成就清淨離癡瞖眼，了眾生界空無所有；願一切眾生具足清淨無障礙眼，皆得究竟如來十力。』是為菩薩摩訶薩布施眼時善根迴向，為令眾生得一切智清淨眼故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩以眼布施諸來乞者，如歡喜行菩薩、月光王菩薩，及餘無量諸菩薩等所行惠施。菩薩摩訶薩布施眼時，起清淨施眼心，起清淨智眼心，起依止法光明心，起現觀無上佛道心，發迴向廣大智慧心，發與三世菩薩平等捨施心，發於無礙眼起不壞淨信心，於其乞者起歡喜攝受心；為究竟一切神通故，為生佛眼故，為增廣大菩提心故，為修習大慈悲故，為制伏六根故，於如是法而生其心。佛子！菩薩摩訶薩布施眼時，於其乞者心生愛樂，為設施會，增長法力；捨離世間愛見放逸，除斷欲縛，修習菩提；隨彼所求，心安不動，不違其意，皆令滿足，而常隨順無二捨行。以此善根如是迴向，所謂：『願一切眾生得最勝眼，示導一切；願一切眾生得無礙眼，開廣智藏；願一切眾生得淨肉眼，光明鑒徹，無能蔽者；願一切眾生得淨天眼，悉見眾生生死業果；願一切眾生得淨法眼，能隨順入如來境界；願一切眾生得智慧眼，捨離一切分別取著；願一切眾生具足佛眼，悉能覺悟一切諸法；願一切眾生成就普眼，盡諸境界無所障礙；願一切眾生成就清淨離癡瞖眼，了眾生界空無所有；願一切眾生具足清淨無障礙眼，皆得究竟如來十力。』是為菩薩摩訶薩布施眼時善根迴向，為令眾生得一切智清淨眼故。

「佛子！菩薩摩訶薩能以耳、鼻施諸乞者，如勝行王菩薩、無怨勝菩薩，及餘無量諸菩薩等。布施之時，親附乞者，專心修習諸菩薩行；具佛種性，生如來家，念諸菩薩所修施行，常勤發起諸佛菩提，清淨諸根功德智慧；觀察三有，無一堅固；願常得見諸佛菩薩，隨順憶念一切佛法；知身虛妄空無所有，無所貪惜。菩薩如是施耳、鼻時，心常寂靜，調伏諸根；免濟眾生險惡諸難，生長一切智慧功德；入大施海，了達法義，具修諸道；依智慧行，得法自在，以不堅身易堅固身。佛子！菩薩摩訶薩布施耳時，以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生得無礙耳，普聞一切說法之音；願一切眾生得無障耳，悉能解了一切音聲；願一切眾生得如來耳，一切聰達無所壅滯；願一切眾生得清淨耳，不因耳處生分別心；願一切眾生得無聾聵耳，令蒙昧識畢竟不生；願一切眾生得遍法界耳，悉知一切諸佛法音；願一切眾生得無礙耳，開悟一切無障礙法；願一切眾生得無壞耳，善知諸論，無能壞者；願一切眾生得普聞耳，廣大清淨，為諸耳王；願一切眾生具足天耳及以佛耳。』是為菩薩摩訶薩布施耳時善根迴向，為令眾生皆悉獲得清淨耳故。佛子！菩薩摩訶薩布施鼻時，如是迴向，所謂：『願一切眾生得隆直鼻，得隨好鼻，得善相鼻，得可愛樂鼻，得淨妙鼻，得隨順鼻，得高顯鼻，得伏怨鼻，得善見鼻，得如來鼻；願一切眾生得離恚怒面，得一切法面，得無障礙面，得善見面，得隨順面，得清淨面，得離過失面，得如來圓滿面，得遍一切處面，得無量美好面。』是為菩薩摩訶薩布施鼻時善根迴向，為令眾生究竟得入諸佛法故，為令眾生究竟攝受諸佛法故，為令眾生究竟了知諸佛法故，為令眾生究竟住持諸佛法故，為令眾生究竟常見諸如來故，為令眾生皆悉證得佛法門故，為令眾生究竟成就無能壞心故，為令眾生皆能照了諸佛正法故，為令眾生普悉嚴淨諸佛國土故，為令眾生皆得如來大威力身故。是為菩薩摩訶薩施耳、鼻時善根迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩能以耳、鼻施諸乞者，如勝行王菩薩、無怨勝菩薩，及餘無量諸菩薩等。布施之時，親附乞者，專心修習諸菩薩行；具佛種性，生如來家，念諸菩薩所修施行，常勤發起諸佛菩提，清淨諸根功德智慧；觀察三有，無一堅固；願常得見諸佛菩薩，隨順憶念一切佛法；知身虛妄空無所有，無所貪惜。菩薩如是施耳、鼻時，心常寂靜，調伏諸根；免濟眾生險惡諸難，生長一切智慧功德；入大施海，了達法義，具修諸道；依智慧行，得法自在，以不堅身易堅固身。佛子！菩薩摩訶薩布施耳時，以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生得無礙耳，普聞一切說法之音；願一切眾生得無障耳，悉能解了一切音聲；願一切眾生得如來耳，一切聰達無所壅滯；願一切眾生得清淨耳，不因耳處生分別心；願一切眾生得無聾聵耳，令蒙昧識畢竟不生；願一切眾生得遍法界耳，悉知一切諸佛法音；願一切眾生得無礙耳，開悟一切無障礙法；願一切眾生得無壞耳，善知諸論，無能壞者；願一切眾生得普聞耳，廣大清淨，為諸耳王；願一切眾生具足天耳及以佛耳。』是為菩薩摩訶薩布施耳時善根迴向，為令眾生皆悉獲得清淨耳故。佛子！菩薩摩訶薩布施鼻時，如是迴向，所謂：『願一切眾生得隆直鼻，得隨好鼻，得善相鼻，得可愛樂鼻，得淨妙鼻，得隨順鼻，得高顯鼻，得伏怨鼻，得善見鼻，得如來鼻；願一切眾生得離恚怒面，得一切法面，得無障礙面，得善見面，得隨順面，得清淨面，得離過失面，得如來圓滿面，得遍一切處面，得無量美好面。』是為菩薩摩訶薩布施鼻時善根迴向，為令眾生究竟得入諸佛法故，為令眾生究竟攝受諸佛法故，為令眾生究竟了知諸佛法故，為令眾生究竟住持諸佛法故，為令眾生究竟常見諸如來故，為令眾生皆悉證得佛法門故，為令眾生究竟成就無能壞心故，為令眾生皆能照了諸佛正法故，為令眾生普悉嚴淨諸佛國土故，為令眾生皆得如來大威力身故。是為菩薩摩訶薩施耳、鼻時善根迴向。

「佛子！菩薩摩訶薩安住堅固自在地中，能以牙齒施諸眾生，猶如往昔華齒王菩薩、六牙象王菩薩，及餘無量諸菩薩等。菩薩摩訶薩施牙齒時，其心清淨，希有難得如優曇華。所謂：無盡心施、大信心施、步步成就無量捨心施、調伏諸根心施、一切悉捨心施、一切智願心施、安樂眾生心施、大施、極施、勝施、最勝施、輟身要用無所嫌恨心施。菩薩爾時，以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生得銛白牙齒，成最勝塔，受天人供；願一切眾生得齊平牙齒，如佛相好，無有踈缺；願一切眾生得調伏心，善趣菩薩波羅蜜行；願一切眾生口善清淨，牙齒鮮白，分明顯現；願一切眾生得可憶念莊嚴牙齒，其口清淨，無可惡相；願一切眾生牙齒成就具滿四十，常出種種希有妙香；願一切眾生意善調伏，牙齒鮮潔如白蓮華，文理迴旋卐字成就；願一切眾生口脣鮮淨，牙齒潔白，放無量光周遍照耀；願一切眾生牙齒堅利，食無完粒，無所味著，為上福田；願一切眾生於牙齒間常放光明，授諸菩薩第一記別。』是為菩薩摩訶薩施牙齒時善根迴向；為令眾生具一切智，於諸法中智慧清淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩安住堅固自在地中，能以牙齒施諸眾生，猶如往昔華齒王菩薩、六牙象王菩薩，及餘無量諸菩薩等。菩薩摩訶薩施牙齒時，其心清淨，希有難得如優曇華。所謂：無盡心施、大信心施、步步成就無量捨心施、調伏諸根心施、一切悉捨心施、一切智願心施、安樂眾生心施、大施、極施、勝施、最勝施、輟身要用無所嫌恨心施。菩薩爾時，以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生得銛白牙齒，成最勝塔，受天人供；願一切眾生得齊平牙齒，如佛相好，無有踈缺；願一切眾生得調伏心，善趣菩薩波羅蜜行；願一切眾生口善清淨，牙齒鮮白，分明顯現；願一切眾生得可憶念莊嚴牙齒，其口清淨，無可惡相；願一切眾生牙齒成就具滿四十，常出種種希有妙香；願一切眾生意善調伏，牙齒鮮潔如白蓮華，文理迴旋卐字成就；願一切眾生口脣鮮淨，牙齒潔白，放無量光周遍照耀；願一切眾生牙齒堅利，食無完粒，無所味著，為上福田；願一切眾生於牙齒間常放光明，授諸菩薩第一記別。』是為菩薩摩訶薩施牙齒時善根迴向；為令眾生具一切智，於諸法中智慧清淨故。

「佛子！菩薩摩訶薩若有人來從乞舌時，於乞者所，以慈悲心軟語、愛語，猶如往昔端正面王菩薩、不退轉菩薩，及餘無量諸菩薩等。佛子！菩薩摩訶薩於諸趣中而受生時，有無量百千億那由他眾生而來乞舌。菩薩爾時，安置其人在師子座，以無恚心、無害心、無恨心、大威德心、從佛種性所生心、住於菩薩所住心、常不濁亂心、住大勢力心、於身無著心、於語無著心，兩膝著地，開口出舌，以示乞者；慈心軟語而告之言：『我今此身，普皆屬汝。可取我舌，隨意所用；令汝所願，皆得滿足。』菩薩爾時，以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生得周普舌，悉能宣示諸語言法；願一切眾生得覆面舌，所言無二，皆悉真實；願一切眾生得普覆一切佛國土舌，示現諸佛自在神通；願一切眾生得軟薄舌，恒受美妙清淨上味；願一切眾生得辯才舌，能斷一切世間疑網；願一切眾生得光明舌，能放無數萬億光明；願一切眾生得決定舌，辯說諸法無有窮盡；願一切眾生得普調伏舌，善能開示一切祕要，所有言說皆令信受；願一切眾生得普通達舌，善入一切語言大海；願一切眾生得善說一切諸法門舌，於言語智悉到彼岸。』是為菩薩摩訶薩布施舌時善根迴向，為令眾生皆得圓滿無礙智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩若有人來從乞舌時，於乞者所，以慈悲心軟語、愛語，猶如往昔端正面王菩薩、不退轉菩薩，及餘無量諸菩薩等。佛子！菩薩摩訶薩於諸趣中而受生時，有無量百千億那由他眾生而來乞舌。菩薩爾時，安置其人在師子座，以無恚心、無害心、無恨心、大威德心、從佛種性所生心、住於菩薩所住心、常不濁亂心、住大勢力心、於身無著心、於語無著心，兩膝著地，開口出舌，以示乞者；慈心軟語而告之言：『我今此身，普皆屬汝。可取我舌，隨意所用；令汝所願，皆得滿足。』菩薩爾時，以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生得周普舌，悉能宣示諸語言法；願一切眾生得覆面舌，所言無二，皆悉真實；願一切眾生得普覆一切佛國土舌，示現諸佛自在神通；願一切眾生得軟薄舌，恒受美妙清淨上味；願一切眾生得辯才舌，能斷一切世間疑網；願一切眾生得光明舌，能放無數萬億光明；願一切眾生得決定舌，辯說諸法無有窮盡；願一切眾生得普調伏舌，善能開示一切祕要，所有言說皆令信受；願一切眾生得普通達舌，善入一切語言大海；願一切眾生得善說一切諸法門舌，於言語智悉到彼岸。』是為菩薩摩訶薩布施舌時善根迴向，為令眾生皆得圓滿無礙智故。

「佛子！菩薩摩訶薩以頭布施諸來乞者，如最勝智菩薩，及大丈夫迦尸國王等諸大菩薩所行布施；為欲成就入一切法最勝智首，為欲成就證大菩提救眾生首，為欲具足見一切法最第一首，為得正見清淨智首，為欲成就無障礙首，為欲證得第一地首，為求世間最勝智首，欲成三界無能見頂淨智慧首，為得示現普到十方智慧王首，為欲滿足一切諸法無能破壞自在之首。佛子！菩薩摩訶薩安住是法，精勤修習，則為已入諸佛種性，學佛行施；於諸佛所，生清淨信，增長善根；令諸乞者，皆得喜足；其心清淨，慶悅無量；心淨信解，照明佛法；發菩提意，安住捨心；諸根悅豫，功德增長；生善樂欲，常好修行廣大施行。菩薩爾時，以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生得如來頭，得無見頂；於一切處無能映蔽，於諸佛剎最為上首；其髮右旋，光淨潤澤，卐字嚴飾，世所希有；具足佛首，成就智首，一切世間最第一首，為具足首，為清淨首，為坐道場圓滿智首。』是為菩薩摩訶薩布施頭時善根迴向；為令眾生得最勝法，成於無上大智慧故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩以頭布施諸來乞者，如最勝智菩薩，及大丈夫迦尸國王等諸大菩薩所行布施；為欲成就入一切法最勝智首，為欲成就證大菩提救眾生首，為欲具足見一切法最第一首，為得正見清淨智首，為欲成就無障礙首，為欲證得第一地首，為求世間最勝智首，欲成三界無能見頂淨智慧首，為得示現普到十方智慧王首，為欲滿足一切諸法無能破壞自在之首。佛子！菩薩摩訶薩安住是法，精勤修習，則為已入諸佛種性，學佛行施；於諸佛所，生清淨信，增長善根；令諸乞者，皆得喜足；其心清淨，慶悅無量；心淨信解，照明佛法；發菩提意，安住捨心；諸根悅豫，功德增長；生善樂欲，常好修行廣大施行。菩薩爾時，以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生得如來頭，得無見頂；於一切處無能映蔽，於諸佛剎最為上首；其髮右旋，光淨潤澤，卐字嚴飾，世所希有；具足佛首，成就智首，一切世間最第一首，為具足首，為清淨首，為坐道場圓滿智首。』是為菩薩摩訶薩布施頭時善根迴向；為令眾生得最勝法，成於無上大智慧故。

「佛子！菩薩摩訶薩以其手、足施諸眾生，如常精進菩薩、無憂王菩薩，及餘無量諸菩薩等。於諸趣中種種生處布施手、足，以信為手，起饒益行；往返周旋，勤修正法，願得寶手以手為施；所行不空，具菩薩道，常舒其手擬將廣惠；安步遊行，勇猛無怯，以淨信力具精進行，除滅惡道，成就菩提。佛子！菩薩摩訶薩如是施時，以無量無邊廣大之心，開淨法門，入諸佛海；成就施手，周給十方；願力任持一切智道，住於究竟離垢之心；法身、智身無斷無壞，一切魔業不能傾動；依善知識堅固其心，同諸菩薩修行施度。佛子！菩薩摩訶薩為諸眾生求一切智，施手、足時，以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生具神通力，皆得寶手；得寶手已，各相尊敬，生福田想，以種種寶更相供養；又以眾寶供養諸佛，興妙寶雲遍諸佛土，令諸眾生互起慈心，不相惱害；遊諸佛剎，安住無畏，自然具足究竟神通。又令皆得寶手、華手、香手、衣手、蓋手、華鬘手、末香手、莊嚴具手、無邊手、無量手、普手；得是手已，以神通力常勤往詣一切佛土，能以一手遍摩一切諸佛世界，以自在手持諸眾生，得妙相手放無量光，能以一手普覆眾生，成於如來手指網縵赤銅爪相。』菩薩爾時，以大願手普覆眾生：『願一切眾生志常樂求無上菩提，出生一切功德大海，見來乞者歡喜無厭，入佛法海同佛善根。』是為菩薩摩訶薩施手、足時善根迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩以其手、足施諸眾生，如常精進菩薩、無憂王菩薩，及餘無量諸菩薩等。於諸趣中種種生處布施手、足，以信為手，起饒益行；往返周旋，勤修正法，願得寶手以手為施；所行不空，具菩薩道，常舒其手擬將廣惠；安步遊行，勇猛無怯，以淨信力具精進行，除滅惡道，成就菩提。佛子！菩薩摩訶薩如是施時，以無量無邊廣大之心，開淨法門，入諸佛海；成就施手，周給十方；願力任持一切智道，住於究竟離垢之心；法身、智身無斷無壞，一切魔業不能傾動；依善知識堅固其心，同諸菩薩修行施度。佛子！菩薩摩訶薩為諸眾生求一切智，施手、足時，以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生具神通力，皆得寶手；得寶手已，各相尊敬，生福田想，以種種寶更相供養；又以眾寶供養諸佛，興妙寶雲遍諸佛土，令諸眾生互起慈心，不相惱害；遊諸佛剎，安住無畏，自然具足究竟神通。又令皆得寶手、華手、香手、衣手、蓋手、華鬘手、末香手、莊嚴具手、無邊手、無量手、普手；得是手已，以神通力常勤往詣一切佛土，能以一手遍摩一切諸佛世界，以自在手持諸眾生，得妙相手放無量光，能以一手普覆眾生，成於如來手指網縵赤銅爪相。』菩薩爾時，以大願手普覆眾生：『願一切眾生志常樂求無上菩提，出生一切功德大海，見來乞者歡喜無厭，入佛法海同佛善根。』是為菩薩摩訶薩施手、足時善根迴向。

「佛子！菩薩摩訶薩壞身出血布施眾生，如法業菩薩、善意王菩薩，及餘無量諸菩薩等。於諸趣中施身血時，起成就一切智心，起欣仰大菩提心，起樂修菩薩行心，起不取苦受心，起樂見乞者心，起不嫌來乞心，起趣向一切菩薩道心，起守護一切菩薩捨心，起增廣菩薩善施心，起不退轉心、不休息心、無戀己心；以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生皆得成就法身、智身；願一切眾生得無勞倦身，猶如金剛；願一切眾生得不可壞身，無能傷害；願一切眾生得如變化身，普現世間無有盡極；願一切眾生得可愛樂身，淨妙堅固；願一切眾生得法界生身，同於如來無所依止；願一切眾生得如妙寶光明之身，一切世人無能映蔽；願一切眾生得智藏身，於不死界而得自在；願一切眾生得寶海身，見皆獲益，無空過者；願一切眾生得虛空身，世間惱患無能染著。』是為菩薩摩訶薩施身血時，以大乘心、清淨心、廣大心、欣悅心、慶幸心、歡喜心、增上心、安樂心、無濁心善根迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩壞身出血布施眾生，如法業菩薩、善意王菩薩，及餘無量諸菩薩等。於諸趣中施身血時，起成就一切智心，起欣仰大菩提心，起樂修菩薩行心，起不取苦受心，起樂見乞者心，起不嫌來乞心，起趣向一切菩薩道心，起守護一切菩薩捨心，起增廣菩薩善施心，起不退轉心、不休息心、無戀己心；以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生皆得成就法身、智身；願一切眾生得無勞倦身，猶如金剛；願一切眾生得不可壞身，無能傷害；願一切眾生得如變化身，普現世間無有盡極；願一切眾生得可愛樂身，淨妙堅固；願一切眾生得法界生身，同於如來無所依止；願一切眾生得如妙寶光明之身，一切世人無能映蔽；願一切眾生得智藏身，於不死界而得自在；願一切眾生得寶海身，見皆獲益，無空過者；願一切眾生得虛空身，世間惱患無能染著。』是為菩薩摩訶薩施身血時，以大乘心、清淨心、廣大心、欣悅心、慶幸心、歡喜心、增上心、安樂心、無濁心善根迴向。

「佛子！菩薩摩訶薩見有乞求其身髓肉，歡喜軟語，謂乞者言：『我身髓肉，隨意取用。』如饒益菩薩、一切施王菩薩，及餘無量諸菩薩等。於諸趣中種種生處，以其髓肉施乞者時，歡喜廣大，施心增長；同諸菩薩修習善根，離世塵垢，得深志樂；以身普施，心無有盡；具足無量廣大善根，攝受一切妙功德寶，如菩薩法受行無厭；心常愛樂布施功德，一切周給，心無有悔；審觀諸法從緣無體，不貪施業及業果報；隨所會遇，平等施與。佛子！菩薩摩訶薩如是施時，一切諸佛皆悉現前，想之如父得護念故；一切眾生皆悉現前，普令安住清淨法故；一切世界皆悉現前，嚴淨一切佛國土故；一切眾生皆悉現前，以大悲心普救護故；一切佛道皆悉現前，樂觀如來十種力故；去、來、現在一切菩薩皆悉現前，同共圓滿諸善根故；一切無畏皆悉現前，能作最上師子吼故；一切三世皆悉現前，得平等智，普觀察故；一切世間皆悉現前，發廣大願，盡未來劫修菩提故；一切菩薩無疲厭行皆悉現前，發無數量廣大心故。佛子！菩薩摩訶薩施髓肉時，以此善根如是迴向，所謂：『願一切眾生得金剛身，不可沮壞；願一切眾生得堅密身，恒無缺減；願一切眾生得意生身，猶如佛身，莊嚴清淨；願一切眾生得百福相身，三十二相而自莊嚴；願一切眾生得八十種好妙莊嚴身，具足十力，不可斷壞；願一切眾生得如來身，究竟清淨，不可限量；願一切眾生得堅固身，一切魔怨所不能壞；願一切眾生得一相身，與三世佛同一身相；願一切眾生得無礙身，以淨法身遍虛空界；願一切眾生得菩提藏身，普能容納一切世間。』是為菩薩摩訶薩求一切智施髓肉時善根迴向，為令眾生皆得如來究竟清淨無量身故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩見有乞求其身髓肉，歡喜軟語，謂乞者言：『我身髓肉，隨意取用。』如饒益菩薩、一切施王菩薩，及餘無量諸菩薩等。於諸趣中種種生處，以其髓肉施乞者時，歡喜廣大，施心增長；同諸菩薩修習善根，離世塵垢，得深志樂；以身普施，心無有盡；具足無量廣大善根，攝受一切妙功德寶，如菩薩法受行無厭；心常愛樂布施功德，一切周給，心無有悔；審觀諸法從緣無體，不貪施業及業果報；隨所會遇，平等施與。佛子！菩薩摩訶薩如是施時，一切諸佛皆悉現前，想之如父得護念故；一切眾生皆悉現前，普令安住清淨法故；一切世界皆悉現前，嚴淨一切佛國土故；一切眾生皆悉現前，以大悲心普救護故；一切佛道皆悉現前，樂觀如來十種力故；去、來、現在一切菩薩皆悉現前，同共圓滿諸善根故；一切無畏皆悉現前，能作最上師子吼故；一切三世皆悉現前，得平等智，普觀察故；一切世間皆悉現前，發廣大願，盡未來劫修菩提故；一切菩薩無疲厭行皆悉現前，發無數量廣大心故。佛子！菩薩摩訶薩施髓肉時，以此善根如是迴向，所謂：『願一切眾生得金剛身，不可沮壞；願一切眾生得堅密身，恒無缺減；願一切眾生得意生身，猶如佛身，莊嚴清淨；願一切眾生得百福相身，三十二相而自莊嚴；願一切眾生得八十種好妙莊嚴身，具足十力，不可斷壞；願一切眾生得如來身，究竟清淨，不可限量；願一切眾生得堅固身，一切魔怨所不能壞；願一切眾生得一相身，與三世佛同一身相；願一切眾生得無礙身，以淨法身遍虛空界；願一切眾生得菩提藏身，普能容納一切世間。』是為菩薩摩訶薩求一切智施髓肉時善根迴向，為令眾生皆得如來究竟清淨無量身故。

「佛子！菩薩摩訶薩以心布施諸來乞者，如無悔厭菩薩、無礙王菩薩，及餘無量諸大菩薩。以其自心施乞者時，學自在施心，修一切施心，習行檀波羅蜜心，成就檀波羅蜜心，學一切菩薩布施心、一切悉捨無盡心、一切悉施慣習心、荷負一切菩薩施行心、正念一切諸佛現前心、供養一切諸來乞者無斷絕心。菩薩摩訶薩如是施時，其心清淨，為度一切諸眾生故，為得十力菩提處故，為依大願而修行故，為欲安住菩薩道故，為欲成就一切智故，為不捨離本誓願故，以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生得金剛藏心，一切金剛圍山等所不能壞；願一切眾生得卐相莊嚴金剛界心，得無能動搖心，得不可恐怖心，得利益世間常無盡心，得大勇猛幢智慧藏心，得如那羅延堅固幢心，得如眾生海不可盡心，得那羅延藏無能壞心，得滅諸魔業、魔軍眾心，得無所畏心，得大威德心，得常精進心，得大勇猛心，得不驚懼心，得被金剛甲冑心，得諸菩薩最上心，得成就佛法菩提光明心，得菩提樹下坐安住一切諸佛正法離諸迷惑成一切智心，得成就十力心。』是為菩薩摩訶薩布施心時善根迴向；為令眾生不染世間，具足如來十力心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩以心布施諸來乞者，如無悔厭菩薩、無礙王菩薩，及餘無量諸大菩薩。以其自心施乞者時，學自在施心，修一切施心，習行檀波羅蜜心，成就檀波羅蜜心，學一切菩薩布施心、一切悉捨無盡心、一切悉施慣習心、荷負一切菩薩施行心、正念一切諸佛現前心、供養一切諸來乞者無斷絕心。菩薩摩訶薩如是施時，其心清淨，為度一切諸眾生故，為得十力菩提處故，為依大願而修行故，為欲安住菩薩道故，為欲成就一切智故，為不捨離本誓願故，以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生得金剛藏心，一切金剛圍山等所不能壞；願一切眾生得卐相莊嚴金剛界心，得無能動搖心，得不可恐怖心，得利益世間常無盡心，得大勇猛幢智慧藏心，得如那羅延堅固幢心，得如眾生海不可盡心，得那羅延藏無能壞心，得滅諸魔業、魔軍眾心，得無所畏心，得大威德心，得常精進心，得大勇猛心，得不驚懼心，得被金剛甲冑心，得諸菩薩最上心，得成就佛法菩提光明心，得菩提樹下坐安住一切諸佛正法離諸迷惑成一切智心，得成就十力心。』是為菩薩摩訶薩布施心時善根迴向；為令眾生不染世間，具足如來十力心故。

「佛子！菩薩摩訶薩若有乞求腸、腎、肝、肺，悉皆施與，如善施菩薩、降魔自在王菩薩，及餘無量諸大菩薩。行此施時，見乞者來，其心歡喜，以愛眼觀；為求菩提，隨其所須，悉皆施與，心不中悔。觀察此身無有堅固：『我應施彼，取堅固身。』復念此身尋即敗壞，見者生厭，狐、狼、餓狗之所噉食；此身無常，會當棄捨，為他所食，無所覺知。佛子！菩薩摩訶薩作是觀時，知身無常、穢污之極，於法解悟生大歡喜，敬心諦視彼來乞者，如善知識而來護想，隨所乞求無不惠施，以不堅身易堅固身。佛子！菩薩摩訶薩如是施時，所有善根悉以迴向：『願一切眾生得智藏身，內外清淨；願一切眾生得福藏身，能普任持一切智願；願一切眾生得上妙身，內蘊妙香，外發光明；願一切眾生得腹不現身，上下端直，肢節相稱；願一切眾生得智慧身，以佛法味充悅滋長；願一切眾生得無盡身，修習安住甚深法性；願一切眾生得陀羅尼清淨藏身，以妙辯才顯示諸法；願一切眾生得清淨身，若身若心內外俱淨；願一切眾生得如來智深觀行身，智慧充滿，雨大法雨；願一切眾生得內寂身，外為眾生作智幢王，放大光明普照一切。』是為菩薩摩訶薩施腸、腎、肝、肺善根迴向；為令眾生內外清淨，皆得安住無礙智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩若有乞求腸、腎、肝、肺，悉皆施與，如善施菩薩、降魔自在王菩薩，及餘無量諸大菩薩。行此施時，見乞者來，其心歡喜，以愛眼觀；為求菩提，隨其所須，悉皆施與，心不中悔。觀察此身無有堅固：『我應施彼，取堅固身。』復念此身尋即敗壞，見者生厭，狐、狼、餓狗之所噉食；此身無常，會當棄捨，為他所食，無所覺知。佛子！菩薩摩訶薩作是觀時，知身無常、穢污之極，於法解悟生大歡喜，敬心諦視彼來乞者，如善知識而來護想，隨所乞求無不惠施，以不堅身易堅固身。佛子！菩薩摩訶薩如是施時，所有善根悉以迴向：『願一切眾生得智藏身，內外清淨；願一切眾生得福藏身，能普任持一切智願；願一切眾生得上妙身，內蘊妙香，外發光明；願一切眾生得腹不現身，上下端直，肢節相稱；願一切眾生得智慧身，以佛法味充悅滋長；願一切眾生得無盡身，修習安住甚深法性；願一切眾生得陀羅尼清淨藏身，以妙辯才顯示諸法；願一切眾生得清淨身，若身若心內外俱淨；願一切眾生得如來智深觀行身，智慧充滿，雨大法雨；願一切眾生得內寂身，外為眾生作智幢王，放大光明普照一切。』是為菩薩摩訶薩施腸、腎、肝、肺善根迴向；為令眾生內外清淨，皆得安住無礙智故。

「佛子！菩薩摩訶薩布施乞者肢節諸骨，如法藏菩薩、光明王菩薩，及餘無量諸大菩薩。施其身分肢節骨時，見乞者來，生愛樂心、歡喜心、淨信心、安樂心、勇猛心、慈心、無礙心、清淨心、隨所乞求皆施與心。菩薩摩訶薩施身骨時，以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生得如化身，不復更受骨肉血身；願一切眾生得金剛身，不可破壞，無能勝者；願一切眾生得一切智圓滿法身，於無縛、無著、無繫界生；願一切眾生得智力身，諸根圓滿，不斷不壞；願一切眾生得法力身，智力自在，到於彼岸；願一切眾生得堅固身，其身貞實，常無散壞；願一切眾生得隨應身，教化調伏一切眾生；願一切眾生得智熏身，具那羅延肢節大力；願一切眾生得堅固相續不斷絕身，永離一切疲極勞倦；願一切眾生得大力安住身，悉能具足精進大力；願一切眾生得遍世間平等法身，住於無量最上智處；願一切眾生得福德力身，見者蒙益，遠離眾惡；願一切眾生得無依處身，皆得具足無依著智；願一切眾生得佛攝受身，常為一切諸佛加護；願一切眾生得普饒益諸眾生身，悉能遍入一切諸道；願一切眾生得普現身，普能照現一切佛法；願一切眾生得具足精進身，專念勤修大乘智行；願一切眾生得離我慢貢高清淨身，智常安住，無所動亂；願一切眾生得堅固行身，成就大乘一切智業；願一切眾生得佛家身，永離世間一切生死。』是為菩薩摩訶薩施身骨時善根迴向，為令眾生得一切智永清淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩布施乞者肢節諸骨，如法藏菩薩、光明王菩薩，及餘無量諸大菩薩。施其身分肢節骨時，見乞者來，生愛樂心、歡喜心、淨信心、安樂心、勇猛心、慈心、無礙心、清淨心、隨所乞求皆施與心。菩薩摩訶薩施身骨時，以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生得如化身，不復更受骨肉血身；願一切眾生得金剛身，不可破壞，無能勝者；願一切眾生得一切智圓滿法身，於無縛、無著、無繫界生；願一切眾生得智力身，諸根圓滿，不斷不壞；願一切眾生得法力身，智力自在，到於彼岸；願一切眾生得堅固身，其身貞實，常無散壞；願一切眾生得隨應身，教化調伏一切眾生；願一切眾生得智熏身，具那羅延肢節大力；願一切眾生得堅固相續不斷絕身，永離一切疲極勞倦；願一切眾生得大力安住身，悉能具足精進大力；願一切眾生得遍世間平等法身，住於無量最上智處；願一切眾生得福德力身，見者蒙益，遠離眾惡；願一切眾生得無依處身，皆得具足無依著智；願一切眾生得佛攝受身，常為一切諸佛加護；願一切眾生得普饒益諸眾生身，悉能遍入一切諸道；願一切眾生得普現身，普能照現一切佛法；願一切眾生得具足精進身，專念勤修大乘智行；願一切眾生得離我慢貢高清淨身，智常安住，無所動亂；願一切眾生得堅固行身，成就大乘一切智業；願一切眾生得佛家身，永離世間一切生死。』是為菩薩摩訶薩施身骨時善根迴向，為令眾生得一切智永清淨故。

「佛子！菩薩摩訶薩見有人來，手執利刀，乞其身皮；心生歡喜，諸根悅豫，譬如有人惠以重恩，逢迎引納，敷座令坐，曲躬恭敬而作是念：『此來乞者甚為難遇，斯欲滿我一切智願，故來求索饒益於我。』歡喜和顏而語之言：『我今此身一切皆捨，所須皮者，隨意取用。』猶如往昔清淨藏菩薩、金脇鹿王菩薩，及餘無量諸大菩薩，等無有異。菩薩爾時，以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生得微細皮，猶如如來色相清淨，見者無厭；願一切眾生得不壞皮，猶如金剛，無能壞者；願一切眾生得金色皮，如閻浮檀上妙真金，清淨明潔；願一切眾生得無量色皮，隨其心樂，現清淨色；願一切眾生得淨妙色皮，具足沙門善軟清淨如來色相；願一切眾生得第一色皮，自性清淨，色相無比；願一切眾生成就如來清淨色皮，以諸相好而自莊嚴；願一切眾生得妙色皮，放大光明普照一切；願一切眾生得明網皮，如世高幢，放不可說圓滿光明；願一切眾生得潤澤色皮，一切色相悉皆清淨。』是為菩薩摩訶薩施身皮時善根迴向；為令眾生皆得一切嚴淨佛剎，具足如來大功德故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩見有人來，手執利刀，乞其身皮；心生歡喜，諸根悅豫，譬如有人惠以重恩，逢迎引納，敷座令坐，曲躬恭敬而作是念：『此來乞者甚為難遇，斯欲滿我一切智願，故來求索饒益於我。』歡喜和顏而語之言：『我今此身一切皆捨，所須皮者，隨意取用。』猶如往昔清淨藏菩薩、金脇鹿王菩薩，及餘無量諸大菩薩，等無有異。菩薩爾時，以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生得微細皮，猶如如來色相清淨，見者無厭；願一切眾生得不壞皮，猶如金剛，無能壞者；願一切眾生得金色皮，如閻浮檀上妙真金，清淨明潔；願一切眾生得無量色皮，隨其心樂，現清淨色；願一切眾生得淨妙色皮，具足沙門善軟清淨如來色相；願一切眾生得第一色皮，自性清淨，色相無比；願一切眾生成就如來清淨色皮，以諸相好而自莊嚴；願一切眾生得妙色皮，放大光明普照一切；願一切眾生得明網皮，如世高幢，放不可說圓滿光明；願一切眾生得潤澤色皮，一切色相悉皆清淨。』是為菩薩摩訶薩施身皮時善根迴向；為令眾生皆得一切嚴淨佛剎，具足如來大功德故。

「佛子！菩薩摩訶薩以手足指施諸乞者，如堅精進菩薩、閻浮提自在王菩薩，及餘無量諸大菩薩。菩薩爾時，顏貌和悅，其心安善，無有顛倒，乘於大乘，不求美欲，不尚名聞，但發菩薩廣大之意，遠離慳嫉一切諸垢，專向如來無上妙法。佛子！菩薩摩訶薩如是施時，攝諸善根，悉以迴向：『願一切眾生得纖長指，與佛無異；願一切眾生得𦟛圓指，上下相稱；願一切眾生得赤銅甲指，其甲隆起，清淨鑒徹；願一切眾生得一切智勝丈夫指，悉能攝持一切諸法；願一切眾生得隨好指，具足十力；願一切眾生得大人指，纖𦟛齊等；願一切眾生得輪相指，指節圓滿，文相右旋；願一切眾生得如蓮華卐字旋指，十力業報相好莊嚴；願一切眾生得光藏指，放大光明照不可說諸佛世界；願一切眾生得善安布指，善巧分布網縵具足。』是為菩薩摩訶薩布施指時善根迴向，為令眾生一切皆得心清淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩以手足指施諸乞者，如堅精進菩薩、閻浮提自在王菩薩，及餘無量諸大菩薩。菩薩爾時，顏貌和悅，其心安善，無有顛倒，乘於大乘，不求美欲，不尚名聞，但發菩薩廣大之意，遠離慳嫉一切諸垢，專向如來無上妙法。佛子！菩薩摩訶薩如是施時，攝諸善根，悉以迴向：『願一切眾生得纖長指，與佛無異；願一切眾生得𦟛圓指，上下相稱；願一切眾生得赤銅甲指，其甲隆起，清淨鑒徹；願一切眾生得一切智勝丈夫指，悉能攝持一切諸法；願一切眾生得隨好指，具足十力；願一切眾生得大人指，纖𦟛齊等；願一切眾生得輪相指，指節圓滿，文相右旋；願一切眾生得如蓮華卐字旋指，十力業報相好莊嚴；願一切眾生得光藏指，放大光明照不可說諸佛世界；願一切眾生得善安布指，善巧分布網縵具足。』是為菩薩摩訶薩布施指時善根迴向，為令眾生一切皆得心清淨故。

「佛子！菩薩摩訶薩請求法時，若有人言：『汝能施我連肉爪甲，當與汝法。』菩薩答言：『但與我法。連肉爪甲，隨意取用。』如求法自在王菩薩、無盡菩薩，及餘無量諸大菩薩，為求法故，欲以正法，開示演說，饒益眾生，一切皆令得滿足故，捨連肉爪甲與諸乞者。菩薩爾時，以此善根如是迴向，所謂：『願一切眾生皆得諸佛赤銅相爪；願一切眾生得潤澤爪，隨好莊嚴；願一切眾生得光淨爪，鑒徹第一；願一切眾生得一切智爪，具大人相；願一切眾生得無比爪，於諸世間無所染著；願一切眾生得妙莊嚴爪，光明普照一切世間；願一切眾生得不壞爪，清淨無缺；願一切眾生得入一切佛法方便相爪，廣大智慧皆悉清淨；願一切眾生得善生爪，菩薩業果無不淨妙；願一切眾生得一切智大導師爪，放無量色妙光明藏。』是為菩薩摩訶薩為求法故施連肉爪甲時善根迴向，為令眾生具足諸佛一切智爪無礙力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩請求法時，若有人言：『汝能施我連肉爪甲，當與汝法。』菩薩答言：『但與我法。連肉爪甲，隨意取用。』如求法自在王菩薩、無盡菩薩，及餘無量諸大菩薩，為求法故，欲以正法，開示演說，饒益眾生，一切皆令得滿足故，捨連肉爪甲與諸乞者。菩薩爾時，以此善根如是迴向，所謂：『願一切眾生皆得諸佛赤銅相爪；願一切眾生得潤澤爪，隨好莊嚴；願一切眾生得光淨爪，鑒徹第一；願一切眾生得一切智爪，具大人相；願一切眾生得無比爪，於諸世間無所染著；願一切眾生得妙莊嚴爪，光明普照一切世間；願一切眾生得不壞爪，清淨無缺；願一切眾生得入一切佛法方便相爪，廣大智慧皆悉清淨；願一切眾生得善生爪，菩薩業果無不淨妙；願一切眾生得一切智大導師爪，放無量色妙光明藏。』是為菩薩摩訶薩為求法故施連肉爪甲時善根迴向，為令眾生具足諸佛一切智爪無礙力故。

「佛子！菩薩摩訶薩求佛法藏，恭敬尊重，生難得想。有能說者來語之言：『若能投身七仞火阬，當施汝法。』菩薩聞已，歡喜踊躍，作是思惟：『我為法故，尚應久住阿鼻獄等一切惡趣受無量苦，何況纔入人間火阬即得聞法？奇哉！正法甚為易得，不受地獄無量楚毒，但入火阬即便得聞。但為我說，我入火阬。』如求善法王菩薩、金剛思惟菩薩，為求法故，入火阬中。菩薩爾時，以此善根如是迴向，所謂：『願一切眾生住佛所住一切智法，永不退轉無上菩提；願一切眾生離諸險難，受佛安樂；願一切眾生得無畏心，離諸恐怖；願一切眾生常樂求法，具足喜樂，眾法莊嚴；願一切眾生離諸惡趣，滅除一切三毒熾火；願一切眾生常得安樂，具足如來勝妙樂事；願一切眾生得菩薩心，永離一切貪、恚、癡火；願一切眾生悉得菩薩諸三昧樂，普見諸佛，心大歡喜；願一切眾生善說正法，於法究竟，常無忘失；願一切眾生具足菩薩神通妙樂，究竟安住一切種智。』是為菩薩摩訶薩為求正法投火阬時善根迴向；為令眾生離障礙業，皆得具足智慧火故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩求佛法藏，恭敬尊重，生難得想。有能說者來語之言：『若能投身七仞火阬，當施汝法。』菩薩聞已，歡喜踊躍，作是思惟：『我為法故，尚應久住阿鼻獄等一切惡趣受無量苦，何況纔入人間火阬即得聞法？奇哉！正法甚為易得，不受地獄無量楚毒，但入火阬即便得聞。但為我說，我入火阬。』如求善法王菩薩、金剛思惟菩薩，為求法故，入火阬中。菩薩爾時，以此善根如是迴向，所謂：『願一切眾生住佛所住一切智法，永不退轉無上菩提；願一切眾生離諸險難，受佛安樂；願一切眾生得無畏心，離諸恐怖；願一切眾生常樂求法，具足喜樂，眾法莊嚴；願一切眾生離諸惡趣，滅除一切三毒熾火；願一切眾生常得安樂，具足如來勝妙樂事；願一切眾生得菩薩心，永離一切貪、恚、癡火；願一切眾生悉得菩薩諸三昧樂，普見諸佛，心大歡喜；願一切眾生善說正法，於法究竟，常無忘失；願一切眾生具足菩薩神通妙樂，究竟安住一切種智。』是為菩薩摩訶薩為求正法投火阬時善根迴向；為令眾生離障礙業，皆得具足智慧火故。

「佛子！菩薩摩訶薩為求正法，分別演說，開菩薩道，示菩提路，趣無上智，勤修十力，廣一切智心，獲無礙智法，令眾生清淨住菩薩境界。勤修大智護佛菩提時，以身具受無量苦惱，如求善法菩薩、勇猛王菩薩，及餘無量諸大菩薩。為求法故，受無量苦，乃至攝取誹謗正法、惡業所覆、魔業所持極大惡人；彼所應受一切苦惱，以求法故，悉皆為受。以此善根如是迴向，所謂：『願一切眾生永離一切苦惱逼迫，成就安樂自在神通；願一切眾生永離諸苦，得一切樂；願一切眾生永滅苦蘊，得照現身，恒受安樂；願一切眾生超出苦獄，成就智行；願一切眾生見安隱道，離諸惡趣；願一切眾生得法喜樂，永斷眾苦；願一切眾生永拔眾苦，互相慈愛，無損害心；願一切眾生得諸佛樂，離生死苦；願一切眾生成就清淨無比安樂，一切苦惱無能損害；願一切眾生得一切勝樂，究竟具足佛無礙樂。』是為菩薩摩訶薩為求法故受眾苦時善根迴向；為欲救護一切眾生，令離險難，住一切智無所障礙解脫處故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩為求正法，分別演說，開菩薩道，示菩提路，趣無上智，勤修十力，廣一切智心，獲無礙智法，令眾生清淨住菩薩境界。勤修大智護佛菩提時，以身具受無量苦惱，如求善法菩薩、勇猛王菩薩，及餘無量諸大菩薩。為求法故，受無量苦，乃至攝取誹謗正法、惡業所覆、魔業所持極大惡人；彼所應受一切苦惱，以求法故，悉皆為受。以此善根如是迴向，所謂：『願一切眾生永離一切苦惱逼迫，成就安樂自在神通；願一切眾生永離諸苦，得一切樂；願一切眾生永滅苦蘊，得照現身，恒受安樂；願一切眾生超出苦獄，成就智行；願一切眾生見安隱道，離諸惡趣；願一切眾生得法喜樂，永斷眾苦；願一切眾生永拔眾苦，互相慈愛，無損害心；願一切眾生得諸佛樂，離生死苦；願一切眾生成就清淨無比安樂，一切苦惱無能損害；願一切眾生得一切勝樂，究竟具足佛無礙樂。』是為菩薩摩訶薩為求法故受眾苦時善根迴向；為欲救護一切眾生，令離險難，住一切智無所障礙解脫處故。

「佛子！菩薩摩訶薩處於王位求正法時，乃至但為一文、一字、一句、一義生難得想，能悉罄捨海內所有若近若遠國土、城邑、人民、庫藏、園池、屋宅、樹林、華果，乃至一切珍奇妙物、宮殿樓閣、妻子眷屬，及以王位，悉能捨之。於不堅中求堅固法，為欲利益一切眾生，勤求諸佛無礙解脫究竟清淨一切智道，如大勢德菩薩、勝德王菩薩，及餘無量諸大菩薩。勤求正法，乃至極少，為於一字，五體投地；正念三世一切佛法，愛樂修習；永不貪著名聞利養，捨諸世間自在王位，求佛自在法王之位；於世間樂心無所著，以出世法長養其心；永離世間一切戲論，住於諸佛無戲論法。菩薩爾時，以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生常樂惠施，一切悉捨；願一切眾生能捨所有，心無中悔；願一切眾生常求正法，不惜身命、資生之具；願一切眾生悉得法利，能斷一切眾生疑惑；願一切眾生得善法欲，心常喜樂諸佛正法；願一切眾生為求佛法，能捨身命及以王位，大心修習無上菩提；願一切眾生尊重正法，常深愛樂，不惜身命；願一切眾生護持諸佛甚難得法，常勤修習；願一切眾生皆得諸佛菩提光明，成菩提行，不由他悟；願一切眾生常能觀察一切佛法，拔除疑箭，心得安隱。』是為菩薩摩訶薩為求正法捨國城時善根迴向；為令眾生知見圓滿，常得住於安隱道故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩處於王位求正法時，乃至但為一文、一字、一句、一義生難得想，能悉罄捨海內所有若近若遠國土、城邑、人民、庫藏、園池、屋宅、樹林、華果，乃至一切珍奇妙物、宮殿樓閣、妻子眷屬，及以王位，悉能捨之。於不堅中求堅固法，為欲利益一切眾生，勤求諸佛無礙解脫究竟清淨一切智道，如大勢德菩薩、勝德王菩薩，及餘無量諸大菩薩。勤求正法，乃至極少，為於一字，五體投地；正念三世一切佛法，愛樂修習；永不貪著名聞利養，捨諸世間自在王位，求佛自在法王之位；於世間樂心無所著，以出世法長養其心；永離世間一切戲論，住於諸佛無戲論法。菩薩爾時，以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生常樂惠施，一切悉捨；願一切眾生能捨所有，心無中悔；願一切眾生常求正法，不惜身命、資生之具；願一切眾生悉得法利，能斷一切眾生疑惑；願一切眾生得善法欲，心常喜樂諸佛正法；願一切眾生為求佛法，能捨身命及以王位，大心修習無上菩提；願一切眾生尊重正法，常深愛樂，不惜身命；願一切眾生護持諸佛甚難得法，常勤修習；願一切眾生皆得諸佛菩提光明，成菩提行，不由他悟；願一切眾生常能觀察一切佛法，拔除疑箭，心得安隱。』是為菩薩摩訶薩為求正法捨國城時善根迴向；為令眾生知見圓滿，常得住於安隱道故。

「佛子！菩薩摩訶薩作大國王，於法自在，普行教命，令除殺業；閻浮提內城邑聚落一切屠殺，皆令禁斷；無足、二足、四足、多足，種種生類，普施無畏無欺奪心，廣修一切菩薩諸行，仁慈莅物，不行侵惱，發妙寶心，安隱眾生；於諸佛所立深志樂，常自安住三種淨戒，亦令眾生如是安住。菩薩摩訶薩令諸眾生住於五戒，永斷殺業；以此善根如是迴向，所謂：『願一切眾生發菩薩心，具足智慧，永保壽命，無有終盡；願一切眾生住無量劫，供一切佛，恭敬勤修，更增壽命；願一切眾生具足修行，離老死法，一切災毒不害其命；願一切眾生具足成就無病惱身，壽命自在，能隨意住；願一切眾生得無盡命，窮未來劫住菩薩行，教化調伏一切眾生；願一切眾生為壽命門，十力善根於中增長；願一切眾生善根具足，得無盡命，成滿大願；願一切眾生悉見諸佛供養承事，住無盡壽，修集善根；願一切眾生於如來處善學所學，得聖法喜無盡壽命；願一切眾生得不老不病，常住命根，勇猛精進，入佛智慧。』是為菩薩摩訶薩住三聚淨戒永斷殺業善根迴向，為令眾生得佛十力圓滿智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩作大國王，於法自在，普行教命，令除殺業；閻浮提內城邑聚落一切屠殺，皆令禁斷；無足、二足、四足、多足，種種生類，普施無畏無欺奪心，廣修一切菩薩諸行，仁慈莅物，不行侵惱，發妙寶心，安隱眾生；於諸佛所立深志樂，常自安住三種淨戒，亦令眾生如是安住。菩薩摩訶薩令諸眾生住於五戒，永斷殺業；以此善根如是迴向，所謂：『願一切眾生發菩薩心，具足智慧，永保壽命，無有終盡；願一切眾生住無量劫，供一切佛，恭敬勤修，更增壽命；願一切眾生具足修行，離老死法，一切災毒不害其命；願一切眾生具足成就無病惱身，壽命自在，能隨意住；願一切眾生得無盡命，窮未來劫住菩薩行，教化調伏一切眾生；願一切眾生為壽命門，十力善根於中增長；願一切眾生善根具足，得無盡命，成滿大願；願一切眾生悉見諸佛供養承事，住無盡壽，修集善根；願一切眾生於如來處善學所學，得聖法喜無盡壽命；願一切眾生得不老不病，常住命根，勇猛精進，入佛智慧。』是為菩薩摩訶薩住三聚淨戒永斷殺業善根迴向，為令眾生得佛十力圓滿智故。

「佛子！菩薩摩訶薩見有眾生心懷殘忍，損諸人畜所有男形，令身缺減，受諸楚毒；見是事已，起大慈悲而哀救之，令閻浮提一切人民皆捨此業。菩薩爾時，語其人言：『汝何所為作是惡業？我有庫藏百千萬億，一切樂具悉皆充滿，隨汝所須盡當相給。汝之所作，眾罪由生，我今勸汝莫作是事。汝所作業不如道理，設有所獲，於何可用？損他益己，終無是處。如此惡行、諸不善法，一切如來所不稱歎。』作是語已，即以所有一切樂具盡皆施與。復以善語為說妙法，令其歡悅。所謂：示寂靜法，令其信受，滅除不善，修行淨業，互起慈心，不相損害。彼人聞已，永捨罪惡。菩薩爾時，以此善根如是迴向，所謂：『願一切眾生具丈夫形，成就如來馬陰藏相；願一切眾生具男子形，發勇猛心修諸梵行；願一切眾生具勇猛力，恒為主導，住無礙智，永不退轉；願一切眾生皆得具足大丈夫身，永離欲心，無所染著；願一切眾生悉得成就善男子法，智慧增長，諸佛所歎；願一切眾生普得具於大人之力，常能修習十力善根；願一切眾生永不失壞男子之形，常修福智未曾有法；願一切眾生於五欲中無著無縛，心得解脫，厭離三有，住菩薩行；願一切眾生成就第一智慧丈夫，一切宗信，伏從其化；願一切眾生具足菩薩丈夫智慧，不久當成無上大雄。』是為菩薩摩訶薩禁絕一切毀敗男形善根迴向；為令眾生具丈夫形，皆能守護諸善丈夫，生賢聖家，智慧具足，常勤修習丈夫勝行，有丈夫用，巧能顯示七丈夫道，具足諸佛善丈夫種、丈夫正教、丈夫勇猛、丈夫精進、丈夫智慧、丈夫清淨，普令眾生究竟皆得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩見有眾生心懷殘忍，損諸人畜所有男形，令身缺減，受諸楚毒；見是事已，起大慈悲而哀救之，令閻浮提一切人民皆捨此業。菩薩爾時，語其人言：『汝何所為作是惡業？我有庫藏百千萬億，一切樂具悉皆充滿，隨汝所須盡當相給。汝之所作，眾罪由生，我今勸汝莫作是事。汝所作業不如道理，設有所獲，於何可用？損他益己，終無是處。如此惡行、諸不善法，一切如來所不稱歎。』作是語已，即以所有一切樂具盡皆施與。復以善語為說妙法，令其歡悅。所謂：示寂靜法，令其信受，滅除不善，修行淨業，互起慈心，不相損害。彼人聞已，永捨罪惡。菩薩爾時，以此善根如是迴向，所謂：『願一切眾生具丈夫形，成就如來馬陰藏相；願一切眾生具男子形，發勇猛心修諸梵行；願一切眾生具勇猛力，恒為主導，住無礙智，永不退轉；願一切眾生皆得具足大丈夫身，永離欲心，無所染著；願一切眾生悉得成就善男子法，智慧增長，諸佛所歎；願一切眾生普得具於大人之力，常能修習十力善根；願一切眾生永不失壞男子之形，常修福智未曾有法；願一切眾生於五欲中無著無縛，心得解脫，厭離三有，住菩薩行；願一切眾生成就第一智慧丈夫，一切宗信，伏從其化；願一切眾生具足菩薩丈夫智慧，不久當成無上大雄。』是為菩薩摩訶薩禁絕一切毀敗男形善根迴向；為令眾生具丈夫形，皆能守護諸善丈夫，生賢聖家，智慧具足，常勤修習丈夫勝行，有丈夫用，巧能顯示七丈夫道，具足諸佛善丈夫種、丈夫正教、丈夫勇猛、丈夫精進、丈夫智慧、丈夫清淨，普令眾生究竟皆得。