大方廣佛華嚴經卷第二十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第二十六

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

十迴向品第二十五之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十迴向品第二十五之四

「佛子！菩薩摩訶薩以種種車，眾寶嚴飾，奉施諸佛及諸菩薩、師長、善友、聲聞、緣覺，如是無量種種福田，乃至貧窮、孤露之者。此諸人眾，或從遠來，或從近來，或承菩薩名聞故來，或是菩薩因緣故來，或聞菩薩往昔所發施願故來，或是菩薩心願請來。菩薩是時，或施寶車，或施金車，悉妙莊嚴，鈴網覆上，寶帶垂下；或施上妙瑠璃之車，無量珍奇以為嚴飾；或復施與白銀之車，覆以金網，駕以駿馬；或復施與無量雜寶所莊嚴車，覆以寶網，駕以香象；或復施與栴檀之車，妙寶為輪，雜寶為蓋，寶師子座敷置嚴好，百千采女列坐其上，十萬丈夫牽御而行；或復施與玻瓈寶車，眾雜妙寶以為嚴飾，端正女人充滿其中，寶帳覆上，幢幡侍側；或復施與碼碯藏車，飾以眾寶，熏諸雜香，種種妙華散布莊嚴，百千采女持寶瓔珞，駕馭均調，涉險能安；或復施與堅固香車，眾寶為輪，莊嚴巨麗，寶帳覆上，寶網垂下，種種寶衣敷布其中，清淨好香流芬外徹，其香美妙稱悅人心，無量諸天翼從而行，載以眾寶隨時給施；或復施與光明寶車，種種諸寶妙色映徹，眾妙寶網羅覆其上，雜寶瓔珞周匝垂下，散以末香內外芬潔，所愛男女悉載其上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩以種種車，眾寶嚴飾，奉施諸佛及諸菩薩、師長、善友、聲聞、緣覺，如是無量種種福田，乃至貧窮、孤露之者。此諸人眾，或從遠來，或從近來，或承菩薩名聞故來，或是菩薩因緣故來，或聞菩薩往昔所發施願故來，或是菩薩心願請來。菩薩是時，或施寶車，或施金車，悉妙莊嚴，鈴網覆上，寶帶垂下；或施上妙瑠璃之車，無量珍奇以為嚴飾；或復施與白銀之車，覆以金網，駕以駿馬；或復施與無量雜寶所莊嚴車，覆以寶網，駕以香象；或復施與栴檀之車，妙寶為輪，雜寶為蓋，寶師子座敷置嚴好，百千采女列坐其上，十萬丈夫牽御而行；或復施與玻瓈寶車，眾雜妙寶以為嚴飾，端正女人充滿其中，寶帳覆上，幢幡侍側；或復施與碼碯藏車，飾以眾寶，熏諸雜香，種種妙華散布莊嚴，百千采女持寶瓔珞，駕馭均調，涉險能安；或復施與堅固香車，眾寶為輪，莊嚴巨麗，寶帳覆上，寶網垂下，種種寶衣敷布其中，清淨好香流芬外徹，其香美妙稱悅人心，無量諸天翼從而行，載以眾寶隨時給施；或復施與光明寶車，種種諸寶妙色映徹，眾妙寶網羅覆其上，雜寶瓔珞周匝垂下，散以末香內外芬潔，所愛男女悉載其上。

「佛子！菩薩摩訶薩以如是等眾妙寶車奉施佛時，以此善根如是迴向，所謂：『願一切眾生悉解供養最上福田，深信施佛，得無量報；願一切眾生一心向佛，常遇無量清淨福田；願一切眾生於諸如來無所吝惜，具足成就大捨之心；願一切眾生於諸佛所修行施行，離二乘願，逮得如來無礙解脫一切智智；願一切眾生於諸佛所行無盡施，入佛無量功德智慧；願一切眾生入佛勝智，得成清淨無上智王；願一切眾生得佛遍至無礙神通，隨所欲往，靡不自在；願一切眾生深入大乘，獲無量智，安住不動；願一切眾生皆能出生一切智法，為諸天人最上福田；願一切眾生於諸佛所無嫌恨心，勤種善根，樂求佛智；願一切眾生任運能往一切佛剎，一剎那中普周法界而無懈倦；願一切眾生逮得菩薩自在神通，分身遍滿等虛空界一切佛所親近供養；願一切眾生得無比身，遍往十方而無厭倦；願一切眾生得廣大身，飛行迅疾，隨意所往，終無懈退；願一切眾生得佛究竟自在威力，一剎那中盡虛空界，悉現諸佛神通變化；願一切眾生修安樂行，隨順一切諸菩薩道；願一切眾生得速疾行，究竟十力智慧神通；願一切眾生普入法界十方國土，悉盡邊際等無差別；願一切眾生行普賢行無有退轉，到於彼岸成一切智；願一切眾生昇於無比智慧之乘，隨順法性見如實理。』是為菩薩摩訶薩以眾寶車奉施現在一切諸佛及佛滅後所有塔廟善根迴向，為令眾生得於如來究竟出離無礙乘故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩以如是等眾妙寶車奉施佛時，以此善根如是迴向，所謂：『願一切眾生悉解供養最上福田，深信施佛，得無量報；願一切眾生一心向佛，常遇無量清淨福田；願一切眾生於諸如來無所吝惜，具足成就大捨之心；願一切眾生於諸佛所修行施行，離二乘願，逮得如來無礙解脫一切智智；願一切眾生於諸佛所行無盡施，入佛無量功德智慧；願一切眾生入佛勝智，得成清淨無上智王；願一切眾生得佛遍至無礙神通，隨所欲往，靡不自在；願一切眾生深入大乘，獲無量智，安住不動；願一切眾生皆能出生一切智法，為諸天人最上福田；願一切眾生於諸佛所無嫌恨心，勤種善根，樂求佛智；願一切眾生任運能往一切佛剎，一剎那中普周法界而無懈倦；願一切眾生逮得菩薩自在神通，分身遍滿等虛空界一切佛所親近供養；願一切眾生得無比身，遍往十方而無厭倦；願一切眾生得廣大身，飛行迅疾，隨意所往，終無懈退；願一切眾生得佛究竟自在威力，一剎那中盡虛空界，悉現諸佛神通變化；願一切眾生修安樂行，隨順一切諸菩薩道；願一切眾生得速疾行，究竟十力智慧神通；願一切眾生普入法界十方國土，悉盡邊際等無差別；願一切眾生行普賢行無有退轉，到於彼岸成一切智；願一切眾生昇於無比智慧之乘，隨順法性見如實理。』是為菩薩摩訶薩以眾寶車奉施現在一切諸佛及佛滅後所有塔廟善根迴向，為令眾生得於如來究竟出離無礙乘故。

「佛子！菩薩摩訶薩以眾寶車施菩薩等善知識時，以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生心常憶持善知識教，專勤守護，令不忘失；願一切眾生與善知識同一義利，普攝一切與共善根；願一切眾生近善知識，尊重供養，悉捨所有，順可其心；願一切眾生得善志欲，隨逐善友，未甞捨離；願一切眾生常得值遇諸善知識，專意承奉，不違其教；願一切眾生樂善知識，常不捨離，無間無雜，亦無誤失；願一切眾生能以其身施善知識，隨其教命靡有違逆；願一切眾生為善知識之所攝受，修習大慈，遠離諸惡；願一切眾生隨善知識聽聞諸佛所說正法；願一切眾生與善知識同一善根清淨業果，與諸菩薩同一行願究竟十力；願一切眾生悉能受持善知識法，逮得一切三昧境界智慧神通；願一切眾生悉能受持一切正法，修習諸行到於彼岸；願一切眾生乘於大乘無所障礙，究竟成就一切智道；願一切眾生悉得上於一切智乘，至安隱處無有退轉；願一切眾生知如實行，隨其所聞一切佛法，皆得究竟，永無忘失；願一切眾生普為諸佛之所攝受，得無礙智，究竟諸法；願一切眾生得無退失自在神通，所欲往詣，一念皆到；願一切眾生往來自在，廣行化導，令住大乘；願一切眾生所行不空，載以智乘到究竟位；願一切眾生得無礙乘，以無礙智至一切處。』是為菩薩摩訶薩施善知識種種車時善根迴向，為令眾生功德具足與佛菩薩等無異故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩以眾寶車施菩薩等善知識時，以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生心常憶持善知識教，專勤守護，令不忘失；願一切眾生與善知識同一義利，普攝一切與共善根；願一切眾生近善知識，尊重供養，悉捨所有，順可其心；願一切眾生得善志欲，隨逐善友，未甞捨離；願一切眾生常得值遇諸善知識，專意承奉，不違其教；願一切眾生樂善知識，常不捨離，無間無雜，亦無誤失；願一切眾生能以其身施善知識，隨其教命靡有違逆；願一切眾生為善知識之所攝受，修習大慈，遠離諸惡；願一切眾生隨善知識聽聞諸佛所說正法；願一切眾生與善知識同一善根清淨業果，與諸菩薩同一行願究竟十力；願一切眾生悉能受持善知識法，逮得一切三昧境界智慧神通；願一切眾生悉能受持一切正法，修習諸行到於彼岸；願一切眾生乘於大乘無所障礙，究竟成就一切智道；願一切眾生悉得上於一切智乘，至安隱處無有退轉；願一切眾生知如實行，隨其所聞一切佛法，皆得究竟，永無忘失；願一切眾生普為諸佛之所攝受，得無礙智，究竟諸法；願一切眾生得無退失自在神通，所欲往詣，一念皆到；願一切眾生往來自在，廣行化導，令住大乘；願一切眾生所行不空，載以智乘到究竟位；願一切眾生得無礙乘，以無礙智至一切處。』是為菩薩摩訶薩施善知識種種車時善根迴向，為令眾生功德具足與佛菩薩等無異故。

「佛子！菩薩摩訶薩以眾寶車布施僧時，起學一切施心、智善了心、淨功德心、隨順捨心、僧寶難遇心、深信僧寶心、攝持正教心，住勝志樂，得未曾有，為大施會，出生無量廣大功德，深信佛教不可沮壞；以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生普入佛法，憶持不忘；願一切眾生離凡愚法，入賢聖處；願一切眾生速入聖位，能以佛法次第開誘；願一切眾生舉世宗重，言必信用；願一切眾生善入一切諸法平等，了知法界自性無二；願一切眾生從於如來智境而生，諸調順人所共圍遶；願一切眾生住離染法，滅除一切煩惱塵垢；願一切眾生皆得成就無上僧寶，離凡夫地，入賢聖眾；願一切眾生勤修善法，得無礙智，具聖功德；願一切眾生得智慧心，不著三世，於諸眾中自在如王；願一切眾生乘智慧乘，轉正法輪；願一切眾生具足神通，一念能往不可說不可說世界；願一切眾生乘虛空身，於諸世間智慧無礙；願一切眾生普入一切虛空法界諸佛眾會，成就第一波羅蜜行；願一切眾生得輕舉身殊勝智慧，悉能遍入一切佛剎；願一切眾生獲無邊際善巧神足，於一切剎普現其身；願一切眾生得於一切無所依身，以神通力如影普現；願一切眾生得不思議自在神力，隨應可化，即現其前，教化調伏；願一切眾生得入法界無礙方便，一念遍遊十方國土。』是為菩薩摩訶薩施僧寶車善根迴向；為令眾生普乘清淨無上智乘，於一切世間轉無礙法智慧輪故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩以眾寶車布施僧時，起學一切施心、智善了心、淨功德心、隨順捨心、僧寶難遇心、深信僧寶心、攝持正教心，住勝志樂，得未曾有，為大施會，出生無量廣大功德，深信佛教不可沮壞；以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生普入佛法，憶持不忘；願一切眾生離凡愚法，入賢聖處；願一切眾生速入聖位，能以佛法次第開誘；願一切眾生舉世宗重，言必信用；願一切眾生善入一切諸法平等，了知法界自性無二；願一切眾生從於如來智境而生，諸調順人所共圍遶；願一切眾生住離染法，滅除一切煩惱塵垢；願一切眾生皆得成就無上僧寶，離凡夫地，入賢聖眾；願一切眾生勤修善法，得無礙智，具聖功德；願一切眾生得智慧心，不著三世，於諸眾中自在如王；願一切眾生乘智慧乘，轉正法輪；願一切眾生具足神通，一念能往不可說不可說世界；願一切眾生乘虛空身，於諸世間智慧無礙；願一切眾生普入一切虛空法界諸佛眾會，成就第一波羅蜜行；願一切眾生得輕舉身殊勝智慧，悉能遍入一切佛剎；願一切眾生獲無邊際善巧神足，於一切剎普現其身；願一切眾生得於一切無所依身，以神通力如影普現；願一切眾生得不思議自在神力，隨應可化，即現其前，教化調伏；願一切眾生得入法界無礙方便，一念遍遊十方國土。』是為菩薩摩訶薩施僧寶車善根迴向；為令眾生普乘清淨無上智乘，於一切世間轉無礙法智慧輪故。

「佛子！菩薩摩訶薩以眾寶車布施聲聞、獨覺之時，起如是心，所謂：福田心、尊敬心、功德海心、能出生功德智慧心、從如來功德勢力所生心、百千億那由他劫修習心、能於不可說劫修菩薩行心、解脫一切魔繫縛心、摧滅一切魔軍眾心、慧光照了無上法心；以此施車所有善根如是迴向，所謂：『願一切眾生為世所信第一福田，具足無上檀波羅蜜；願一切眾生離無益語，常樂獨處，心無二念；願一切眾生成最第一清淨福田，攝諸眾生令修福業；願一切眾生成智慧淵，能與眾生無量無數善根果報；願一切眾生住無礙行，滿足清淨第一福田；願一切眾生住無諍法，了一切法皆無所作、無性為性；願一切眾生常得親近最上福田，具足修成無量福德；願一切眾生能現無量自在神通，以淨福田攝諸含識；願一切眾生具足無盡功德福田，能與眾生如來十力第一乘果；願一切眾生為能辦果真實福田，成一切智，無盡福聚；願一切眾生得滅罪法，悉能受持所未曾聞佛法句義；願一切眾生常勤聽受一切佛法，聞悉解悟，無空過者；願一切眾生聽聞佛法通達究竟，如其所聞，隨順演說；願一切眾生於如來教信解修行，捨離一切九十六種外道邪見；願一切眾生常見賢聖，增長一切最勝善根；願一切眾生心常信樂智行之士，與諸聖哲同止共歡；願一切眾生聽聞佛名悉不唐捐，隨其所聞，咸得目見；願一切眾生善分別知諸佛正教，悉能守護持佛法者；願一切眾生常樂聽聞一切佛法，受持讀誦，開示照了；願一切眾生信解佛教如實功德，悉捨所有，恭敬供養。』是為菩薩摩訶薩施聲聞、獨覺種種車時善根迴向；為令眾生皆得成就清淨第一智慧神通，精進修行無有懈怠，獲一切智、力、無畏故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩以眾寶車布施聲聞、獨覺之時，起如是心，所謂：福田心、尊敬心、功德海心、能出生功德智慧心、從如來功德勢力所生心、百千億那由他劫修習心、能於不可說劫修菩薩行心、解脫一切魔繫縛心、摧滅一切魔軍眾心、慧光照了無上法心；以此施車所有善根如是迴向，所謂：『願一切眾生為世所信第一福田，具足無上檀波羅蜜；願一切眾生離無益語，常樂獨處，心無二念；願一切眾生成最第一清淨福田，攝諸眾生令修福業；願一切眾生成智慧淵，能與眾生無量無數善根果報；願一切眾生住無礙行，滿足清淨第一福田；願一切眾生住無諍法，了一切法皆無所作、無性為性；願一切眾生常得親近最上福田，具足修成無量福德；願一切眾生能現無量自在神通，以淨福田攝諸含識；願一切眾生具足無盡功德福田，能與眾生如來十力第一乘果；願一切眾生為能辦果真實福田，成一切智，無盡福聚；願一切眾生得滅罪法，悉能受持所未曾聞佛法句義；願一切眾生常勤聽受一切佛法，聞悉解悟，無空過者；願一切眾生聽聞佛法通達究竟，如其所聞，隨順演說；願一切眾生於如來教信解修行，捨離一切九十六種外道邪見；願一切眾生常見賢聖，增長一切最勝善根；願一切眾生心常信樂智行之士，與諸聖哲同止共歡；願一切眾生聽聞佛名悉不唐捐，隨其所聞，咸得目見；願一切眾生善分別知諸佛正教，悉能守護持佛法者；願一切眾生常樂聽聞一切佛法，受持讀誦，開示照了；願一切眾生信解佛教如實功德，悉捨所有，恭敬供養。』是為菩薩摩訶薩施聲聞、獨覺種種車時善根迴向；為令眾生皆得成就清淨第一智慧神通，精進修行無有懈怠，獲一切智、力、無畏故。

「佛子！菩薩摩訶薩以眾寶車施諸福田乃至貧窮、孤獨者時，隨其所求，一切悉捨，心生歡喜，無有厭倦，仍向彼人自悔責言：『我應往就供養供給，不應勞汝遠來疲頓。』言已拜跪，問訊起居，凡有所須，一切施與；或時施彼摩尼寶車，以閻浮提第一女寶充滿其上；或復施與金莊嚴車，人間女寶充滿其上；或復施與妙瑠璃車，內宮妓女充滿其上；或施種種奇妙寶車，童女充滿，如天采女；或施無數寶莊嚴車，寶女滿中，柔明辯慧；或施所乘妙栴檀車，或復施與玻瓈寶車，悉載寶女，充滿其上，顏容端正，色相無比，袨服莊嚴，見者欣悅；或復施與碼碯寶車，灌頂王子身載其上；或時施與堅固香車，所有男女悉載其中；或施一切寶莊嚴車，載以難捨親善眷屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩以眾寶車施諸福田乃至貧窮、孤獨者時，隨其所求，一切悉捨，心生歡喜，無有厭倦，仍向彼人自悔責言：『我應往就供養供給，不應勞汝遠來疲頓。』言已拜跪，問訊起居，凡有所須，一切施與；或時施彼摩尼寶車，以閻浮提第一女寶充滿其上；或復施與金莊嚴車，人間女寶充滿其上；或復施與妙瑠璃車，內宮妓女充滿其上；或施種種奇妙寶車，童女充滿，如天采女；或施無數寶莊嚴車，寶女滿中，柔明辯慧；或施所乘妙栴檀車，或復施與玻瓈寶車，悉載寶女，充滿其上，顏容端正，色相無比，袨服莊嚴，見者欣悅；或復施與碼碯寶車，灌頂王子身載其上；或時施與堅固香車，所有男女悉載其中；或施一切寶莊嚴車，載以難捨親善眷屬。

「佛子！菩薩摩訶薩以如是等無量寶車，隨其所求，恭敬施與，皆令遂願，歡喜滿足；以此善根如是迴向，所謂：『願一切眾生乘不退轉無障礙輪廣大之乘，詣不可議菩提樹下；願一切眾生乘清淨因大法智乘，盡未來劫，修菩薩行永不退轉；願一切眾生乘一切法無所有乘，永離一切分別執著，而常修習一切智道；願一切眾生乘無諂誑正直之乘，往諸佛剎，自在無礙；願一切眾生隨順安住一切智乘，以諸佛法共相娛樂；願一切眾生皆乘菩薩清淨行乘，具足菩薩十出離道及三昧樂；願一切眾生乘四輪乘，所謂住好國土、依止善人、集勝福德、發大誓願，以此成滿一切菩薩清淨梵行；願一切眾生得普照十方法光明乘，修學一切如來智力；願一切眾生乘佛法乘，到一切法究竟彼岸；願一切眾生載眾福善難思法乘，普示十方安隱正道；願一切眾生乘大施乘，捨慳吝垢；願一切眾生乘淨戒乘，持等法界無邊淨戒；願一切眾生乘忍辱乘，常於眾生離瞋濁心；願一切眾生乘大精進不退轉乘，堅修勝行，趣菩提道；願一切眾生乘禪定乘，速至道場，證菩提智；願一切眾生乘於智慧巧方便乘，化身充滿一切法界、諸佛境界；願一切眾生乘法王乘，成就無畏，恒普惠施一切智法；願一切眾生乘無所著智慧之乘，悉能遍入一切十方，於真法性而無所動；願一切眾生乘於一切諸佛法乘，示現受生遍十方剎，而不失壞大乘之道；願一切眾生乘一切智最上寶乘，滿足普賢菩薩行願而無厭倦。』是為菩薩摩訶薩以眾寶車施諸福田乃至貧窮、孤露之人善根迴向；為令眾生具無量智，歡喜踊躍，究竟皆得一切智乘故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩以如是等無量寶車，隨其所求，恭敬施與，皆令遂願，歡喜滿足；以此善根如是迴向，所謂：『願一切眾生乘不退轉無障礙輪廣大之乘，詣不可議菩提樹下；願一切眾生乘清淨因大法智乘，盡未來劫，修菩薩行永不退轉；願一切眾生乘一切法無所有乘，永離一切分別執著，而常修習一切智道；願一切眾生乘無諂誑正直之乘，往諸佛剎，自在無礙；願一切眾生隨順安住一切智乘，以諸佛法共相娛樂；願一切眾生皆乘菩薩清淨行乘，具足菩薩十出離道及三昧樂；願一切眾生乘四輪乘，所謂住好國土、依止善人、集勝福德、發大誓願，以此成滿一切菩薩清淨梵行；願一切眾生得普照十方法光明乘，修學一切如來智力；願一切眾生乘佛法乘，到一切法究竟彼岸；願一切眾生載眾福善難思法乘，普示十方安隱正道；願一切眾生乘大施乘，捨慳吝垢；願一切眾生乘淨戒乘，持等法界無邊淨戒；願一切眾生乘忍辱乘，常於眾生離瞋濁心；願一切眾生乘大精進不退轉乘，堅修勝行，趣菩提道；願一切眾生乘禪定乘，速至道場，證菩提智；願一切眾生乘於智慧巧方便乘，化身充滿一切法界、諸佛境界；願一切眾生乘法王乘，成就無畏，恒普惠施一切智法；願一切眾生乘無所著智慧之乘，悉能遍入一切十方，於真法性而無所動；願一切眾生乘於一切諸佛法乘，示現受生遍十方剎，而不失壞大乘之道；願一切眾生乘一切智最上寶乘，滿足普賢菩薩行願而無厭倦。』是為菩薩摩訶薩以眾寶車施諸福田乃至貧窮、孤露之人善根迴向；為令眾生具無量智，歡喜踊躍，究竟皆得一切智乘故。

「佛子！菩薩摩訶薩布施象寶，其性調順，七支具足，年齒盛壯，六牙清淨，口色紅赤猶如蓮華，形體鮮白譬如雪山，金幢為飾，寶網羅覆，種種妙寶莊嚴其鼻，見者欣玩無有厭足，超步萬里曾不疲倦；或復施與調良馬寶，諸相具足猶如天馬，妙寶月輪以為光飾，真金鈴網羅覆其上，行步平正，乘者安隱，隨意所往迅疾如風，遊歷四洲自在無礙。菩薩以此象寶、馬寶，或奉養父母及善知識，或給施貧乏、苦惱眾生，其心曠然，不生悔吝，但倍增欣慶，益加悲愍，修菩薩德，淨菩薩心；以此善根如是迴向，所謂：『願一切眾生住調順乘，增長一切菩薩功德；願一切眾生得善巧乘，能隨出生一切佛法；願一切眾生得信解乘，普照如來無礙智力；願一切眾生得發趣乘，能普發興一切大願；願一切眾生具足平等波羅蜜乘，成滿一切平等善根；願一切眾生成就寶乘，生諸佛法無上智寶；願一切眾生成就菩薩行莊嚴乘，開敷菩薩諸三昧華；願一切眾生得無邊速疾乘，於無數劫淨菩薩心，精勤思惟，了達諸法；願一切眾生成就最勝調順大乘，以善方便具菩薩地；願一切眾生成最高廣堅固大乘，普能運載一切眾生，皆得至於一切智位。』是為菩薩摩訶薩施象、馬時善根迴向；為令眾生皆得乘於無礙智乘，圓滿究竟至佛乘故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩布施象寶，其性調順，七支具足，年齒盛壯，六牙清淨，口色紅赤猶如蓮華，形體鮮白譬如雪山，金幢為飾，寶網羅覆，種種妙寶莊嚴其鼻，見者欣玩無有厭足，超步萬里曾不疲倦；或復施與調良馬寶，諸相具足猶如天馬，妙寶月輪以為光飾，真金鈴網羅覆其上，行步平正，乘者安隱，隨意所往迅疾如風，遊歷四洲自在無礙。菩薩以此象寶、馬寶，或奉養父母及善知識，或給施貧乏、苦惱眾生，其心曠然，不生悔吝，但倍增欣慶，益加悲愍，修菩薩德，淨菩薩心；以此善根如是迴向，所謂：『願一切眾生住調順乘，增長一切菩薩功德；願一切眾生得善巧乘，能隨出生一切佛法；願一切眾生得信解乘，普照如來無礙智力；願一切眾生得發趣乘，能普發興一切大願；願一切眾生具足平等波羅蜜乘，成滿一切平等善根；願一切眾生成就寶乘，生諸佛法無上智寶；願一切眾生成就菩薩行莊嚴乘，開敷菩薩諸三昧華；願一切眾生得無邊速疾乘，於無數劫淨菩薩心，精勤思惟，了達諸法；願一切眾生成就最勝調順大乘，以善方便具菩薩地；願一切眾生成最高廣堅固大乘，普能運載一切眾生，皆得至於一切智位。』是為菩薩摩訶薩施象、馬時善根迴向；為令眾生皆得乘於無礙智乘，圓滿究竟至佛乘故。

「佛子！菩薩摩訶薩布施座時，或施所處師子之座。其座高廣殊特妙好，瑠璃為足，金鏤所成，柔軟衣服以敷其上；建以寶幢，熏諸妙香，無量雜寶莊嚴之具以為莊校；金網覆上，寶鐸風搖，出妙音聲；奇珍萬計周匝填飾，一切臣民所共瞻仰。灌頂大王獨居其上，宣布法化，萬邦遵奉。其王復以妙寶嚴身。所謂：普光明寶、帝青寶、大帝青寶、勝藏摩尼寶，明淨如日，清涼猶月，周匝繁布譬如眾星，上妙莊嚴第一無比；海殊妙寶、海堅固幢寶，奇文異表，種種莊嚴，於大眾中最尊最勝。閻浮檀金離垢寶繒以冠其首，享灌頂位，王閻浮提，具足無量大威德力；以慈為主，伏諸怨敵，教令所行，靡不承順。時，轉輪王以如是等百千萬億無量無數寶莊嚴座，施於如來第一福田，及諸菩薩、真善知識、賢聖僧寶、說法之師、父母、宗親、聲聞、獨覺，及以發趣菩薩乘者，或如來塔，乃至一切貧窮、孤露；隨其所須，悉皆施與。以此善根如是迴向，所謂：『願一切眾生坐菩提座，悉能覺悟諸佛正法；願一切眾生處自在座，得法自在，諸金剛山所不能壞，能悉摧伏一切魔軍；願一切眾生得佛自在師子之座，一切眾生之所瞻仰；願一切眾生得不可說不可說種種殊妙寶莊嚴座，於法自在，化導眾生；願一切眾生得三種世間最殊勝座，廣大善根之所嚴飾；願一切眾生得周遍不可說不可說世界座，阿僧祇劫歎之無盡；願一切眾生得大深密福德之座，其身充滿一切法界；願一切眾生得不思議種種寶座，隨其本願所念眾生，廣開法施；願一切眾生得善妙座，現不可說諸佛神通；願一切眾生得一切寶座、一切香座、一切華座、一切衣座、一切鬘座、一切摩尼座、一切瑠璃等不思議種種寶座、無量不可說世界座、一切世間莊嚴清淨座、一切金剛座，示現如來威德自在，成最正覺。』是為菩薩摩訶薩施寶座時善根迴向；為令眾生獲離世間大菩提座，自然覺悟一切佛法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩布施座時，或施所處師子之座。其座高廣殊特妙好，瑠璃為足，金鏤所成，柔軟衣服以敷其上；建以寶幢，熏諸妙香，無量雜寶莊嚴之具以為莊校；金網覆上，寶鐸風搖，出妙音聲；奇珍萬計周匝填飾，一切臣民所共瞻仰。灌頂大王獨居其上，宣布法化，萬邦遵奉。其王復以妙寶嚴身。所謂：普光明寶、帝青寶、大帝青寶、勝藏摩尼寶，明淨如日，清涼猶月，周匝繁布譬如眾星，上妙莊嚴第一無比；海殊妙寶、海堅固幢寶，奇文異表，種種莊嚴，於大眾中最尊最勝。閻浮檀金離垢寶繒以冠其首，享灌頂位，王閻浮提，具足無量大威德力；以慈為主，伏諸怨敵，教令所行，靡不承順。時，轉輪王以如是等百千萬億無量無數寶莊嚴座，施於如來第一福田，及諸菩薩、真善知識、賢聖僧寶、說法之師、父母、宗親、聲聞、獨覺，及以發趣菩薩乘者，或如來塔，乃至一切貧窮、孤露；隨其所須，悉皆施與。以此善根如是迴向，所謂：『願一切眾生坐菩提座，悉能覺悟諸佛正法；願一切眾生處自在座，得法自在，諸金剛山所不能壞，能悉摧伏一切魔軍；願一切眾生得佛自在師子之座，一切眾生之所瞻仰；願一切眾生得不可說不可說種種殊妙寶莊嚴座，於法自在，化導眾生；願一切眾生得三種世間最殊勝座，廣大善根之所嚴飾；願一切眾生得周遍不可說不可說世界座，阿僧祇劫歎之無盡；願一切眾生得大深密福德之座，其身充滿一切法界；願一切眾生得不思議種種寶座，隨其本願所念眾生，廣開法施；願一切眾生得善妙座，現不可說諸佛神通；願一切眾生得一切寶座、一切香座、一切華座、一切衣座、一切鬘座、一切摩尼座、一切瑠璃等不思議種種寶座、無量不可說世界座、一切世間莊嚴清淨座、一切金剛座，示現如來威德自在，成最正覺。』是為菩薩摩訶薩施寶座時善根迴向；為令眾生獲離世間大菩提座，自然覺悟一切佛法故。

「佛子！菩薩摩訶薩施諸寶蓋。此蓋殊特，尊貴所用，種種大寶而為莊嚴，百千億那由他上妙蓋中最為第一；眾寶為竿，妙網覆上，寶繩金鈴周匝垂下，摩尼瓔珞次第懸布，微風吹動，妙音克諧；珠玉寶藏種種充滿，無量奇珍悉以嚴飾，栴檀、沈水妙香普熏，閻浮檀金光明清淨。如是無量百千億那由他阿僧祇眾妙寶物具足莊嚴，以清淨心奉施於佛，及佛滅後所有塔廟，或為法故施諸菩薩及善知識、名聞法師，或施父母，或施僧寶，或復奉施一切佛法，或施種種眾生福田，或施師僧及諸尊宿，或施初發菩提之心乃至一切貧窮、孤露；隨有求者，悉皆施與。以此善根如是迴向，所謂：『願一切眾生勤修善根以覆其身，常為諸佛之所庇廕；願一切眾生功德智慧以為其蓋，永離世間一切煩惱；願一切眾生覆以善法，除滅世間塵垢熱惱；願一切眾生得智慧藏，令眾樂見，心無厭足；願一切眾生以寂靜白法而自覆蔭，皆得究竟不壞佛法；願一切眾生善覆其身，究竟如來清淨法身；願一切眾生作周遍蓋，十力智慧遍覆世間；願一切眾生得妙智慧，出過三世無所染著；願一切眾生得應供蓋，成勝福田，受一切供；願一切眾生得最上蓋，獲無上智，自然覺悟。』是為菩薩摩訶薩布施蓋時善根迴向；為令一切眾生得自在蓋，能持一切諸善法故；為令一切眾生能以一蓋，普覆一切虛空法界一切剎土，示現諸佛自在神通無退轉故；為令一切眾生能以一蓋，莊嚴十方一切世界，供養佛故；為令一切眾生以妙幢幡及諸寶蓋，供養一切諸如來故；為令一切眾生得普莊嚴蓋，遍覆一切諸佛國土盡無餘故；為令一切眾生得廣大蓋，普蓋眾生，皆令於佛生信解故；為令一切眾生以不可說眾妙寶蓋，供養一佛，於不可說一一佛所皆如是故；為令一切眾生得佛菩提高廣之蓋，普覆一切諸如來故；為令一切眾生得一切摩尼寶莊嚴蓋、一切寶瓔珞莊嚴蓋、一切堅固香莊嚴蓋、種種寶清淨莊嚴蓋、無量寶清淨莊嚴蓋、廣大寶清淨莊嚴蓋，寶網彌覆，寶鈴垂下，隨風搖動，出微妙音，普覆法界、虛空界、一切世界諸佛身故；為令一切眾生得無障無礙智莊嚴蓋，普覆一切諸如來故；又欲令一切眾生得第一智慧故；又欲令一切眾生得佛功德莊嚴故；又欲令一切眾生於佛功德生清淨欲願心故；又欲令一切眾生得無量無邊自在心寶故；又欲令一切眾生滿足諸法自在智故；又欲令一切眾生以諸善根普覆一切故；又欲令一切眾生成就最勝智慧蓋故；又欲令一切眾生成就十力普遍蓋故；又欲令一切眾生能以一蓋彌覆法界諸佛剎故；又欲令一切眾生於法自在為法王故；又欲令一切眾生得大威德自在心 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩施諸寶蓋。此蓋殊特，尊貴所用，種種大寶而為莊嚴，百千億那由他上妙蓋中最為第一；眾寶為竿，妙網覆上，寶繩金鈴周匝垂下，摩尼瓔珞次第懸布，微風吹動，妙音克諧；珠玉寶藏種種充滿，無量奇珍悉以嚴飾，栴檀、沈水妙香普熏，閻浮檀金光明清淨。如是無量百千億那由他阿僧祇眾妙寶物具足莊嚴，以清淨心奉施於佛，及佛滅後所有塔廟，或為法故施諸菩薩及善知識、名聞法師，或施父母，或施僧寶，或復奉施一切佛法，或施種種眾生福田，或施師僧及諸尊宿，或施初發菩提之心乃至一切貧窮、孤露；隨有求者，悉皆施與。以此善根如是迴向，所謂：『願一切眾生勤修善根以覆其身，常為諸佛之所庇廕；願一切眾生功德智慧以為其蓋，永離世間一切煩惱；願一切眾生覆以善法，除滅世間塵垢熱惱；願一切眾生得智慧藏，令眾樂見，心無厭足；願一切眾生以寂靜白法而自覆蔭，皆得究竟不壞佛法；願一切眾生善覆其身，究竟如來清淨法身；願一切眾生作周遍蓋，十力智慧遍覆世間；願一切眾生得妙智慧，出過三世無所染著；願一切眾生得應供蓋，成勝福田，受一切供；願一切眾生得最上蓋，獲無上智，自然覺悟。』是為菩薩摩訶薩布施蓋時善根迴向；為令一切眾生得自在蓋，能持一切諸善法故；為令一切眾生能以一蓋，普覆一切虛空法界一切剎土，示現諸佛自在神通無退轉故；為令一切眾生能以一蓋，莊嚴十方一切世界，供養佛故；為令一切眾生以妙幢幡及諸寶蓋，供養一切諸如來故；為令一切眾生得普莊嚴蓋，遍覆一切諸佛國土盡無餘故；為令一切眾生得廣大蓋，普蓋眾生，皆令於佛生信解故；為令一切眾生以不可說眾妙寶蓋，供養一佛，於不可說一一佛所皆如是故；為令一切眾生得佛菩提高廣之蓋，普覆一切諸如來故；為令一切眾生得一切摩尼寶莊嚴蓋、一切寶瓔珞莊嚴蓋、一切堅固香莊嚴蓋、種種寶清淨莊嚴蓋、無量寶清淨莊嚴蓋、廣大寶清淨莊嚴蓋，寶網彌覆，寶鈴垂下，隨風搖動，出微妙音，普覆法界、虛空界、一切世界諸佛身故；為令一切眾生得無障無礙智莊嚴蓋，普覆一切諸如來故；又欲令一切眾生得第一智慧故；又欲令一切眾生得佛功德莊嚴故；又欲令一切眾生於佛功德生清淨欲願心故；又欲令一切眾生得無量無邊自在心寶故；又欲令一切眾生滿足諸法自在智故；又欲令一切眾生以諸善根普覆一切故；又欲令一切眾生成就最勝智慧蓋故；又欲令一切眾生成就十力普遍蓋故；又欲令一切眾生能以一蓋彌覆法界諸佛剎故；又欲令一切眾生於法自在為法王故；又欲令一切眾生得大威德自在心

故；又欲令一切眾生得廣大智恒無絕故；又欲令一切眾生得無量功德普覆一切皆究竟故；又欲令一切眾生以諸功德蓋其心故；又欲令一切眾生以平等心覆眾生故；又欲令一切眾生得大智慧平等蓋故；又欲令一切眾生具大迴向巧方便故；又欲令一切眾生獲勝欲樂清淨心故；又欲令一切眾生得善欲樂清淨意故；又欲令一切眾生得大迴向普覆一切諸眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故；又欲令一切眾生得廣大智恒無絕故；又欲令一切眾生得無量功德普覆一切皆究竟故；又欲令一切眾生以諸功德蓋其心故；又欲令一切眾生以平等心覆眾生故；又欲令一切眾生得大智慧平等蓋故；又欲令一切眾生具大迴向巧方便故；又欲令一切眾生獲勝欲樂清淨心故；又欲令一切眾生得善欲樂清淨意故；又欲令一切眾生得大迴向普覆一切諸眾生故。

「佛子！菩薩摩訶薩或施種種上妙幢幡。眾寶為竿，寶繒為幡，種種雜綵以為其幢；寶網垂覆，光色遍滿；寶鐸微搖，音節相和；奇特妙寶形如半月，閻浮檀金光逾皦日，悉置幢上；隨諸世界業果所現，種種妙物以為嚴飾。如是無數千萬億那由他諸妙幢幡，接影連輝遞相間發，光明嚴潔周遍大地，充滿十方虛空法界一切佛剎。菩薩摩訶薩淨心信解，以如是等無量幢幡，或施現在一切諸佛及佛滅後所有塔廟，或施法寶，或施僧寶，或施菩薩、諸善知識，或施聲聞及辟支佛，或施大眾，或施別人；諸來求者，普皆施與。以此善根如是迴向，所謂：『願一切眾生皆能建立一切善根福德幢幡，不可毀壞；願一切眾生建一切法自在幢幡，尊重愛樂，勤加守護；願一切眾生常以寶繒書寫正法，護持諸佛菩薩法藏；願一切眾生建高顯幢，然智慧燈普照世間；願一切眾生立堅固幢，悉能摧殄一切魔業；願一切眾生建智力幢，一切諸魔所不能壞；願一切眾生得大智慧那羅延幢，摧滅一切世間慢幢；願一切眾生得智慧日大光明幢，以智日光普照法界；願一切眾生具足無量寶莊嚴幢，充滿十方一切世界供養諸佛；願一切眾生得如來幢，摧滅一切九十六種外道邪見。』是為菩薩摩訶薩施幢幡時善根迴向，為令一切眾生得甚深高廣菩薩行幢及諸菩薩神通行幢清淨道故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩或施種種上妙幢幡。眾寶為竿，寶繒為幡，種種雜綵以為其幢；寶網垂覆，光色遍滿；寶鐸微搖，音節相和；奇特妙寶形如半月，閻浮檀金光逾皦日，悉置幢上；隨諸世界業果所現，種種妙物以為嚴飾。如是無數千萬億那由他諸妙幢幡，接影連輝遞相間發，光明嚴潔周遍大地，充滿十方虛空法界一切佛剎。菩薩摩訶薩淨心信解，以如是等無量幢幡，或施現在一切諸佛及佛滅後所有塔廟，或施法寶，或施僧寶，或施菩薩、諸善知識，或施聲聞及辟支佛，或施大眾，或施別人；諸來求者，普皆施與。以此善根如是迴向，所謂：『願一切眾生皆能建立一切善根福德幢幡，不可毀壞；願一切眾生建一切法自在幢幡，尊重愛樂，勤加守護；願一切眾生常以寶繒書寫正法，護持諸佛菩薩法藏；願一切眾生建高顯幢，然智慧燈普照世間；願一切眾生立堅固幢，悉能摧殄一切魔業；願一切眾生建智力幢，一切諸魔所不能壞；願一切眾生得大智慧那羅延幢，摧滅一切世間慢幢；願一切眾生得智慧日大光明幢，以智日光普照法界；願一切眾生具足無量寶莊嚴幢，充滿十方一切世界供養諸佛；願一切眾生得如來幢，摧滅一切九十六種外道邪見。』是為菩薩摩訶薩施幢幡時善根迴向，為令一切眾生得甚深高廣菩薩行幢及諸菩薩神通行幢清淨道故。

「佛子！菩薩摩訶薩開眾寶藏，以百千億那由他諸妙珍寶，給施無數一切眾生，隨意與之，心無吝惜；以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生常見佛寶，捨離愚癡，修行正念；願一切眾生皆得具足法寶光明，護持一切諸佛法藏；願一切眾生能悉攝受一切僧寶，周給供養，恒無厭足；願一切眾生得一切智無上心寶，淨菩提心，無有退轉；願一切眾生得智慧寶，普入諸法，心無疑惑；願一切眾生具足菩薩諸功德寶，開示演說無量智慧；願一切眾生得於無量妙功德寶，修成正覺十力智慧；願一切眾生得妙三昧十六智寶，究竟成滿廣大智慧；願一切眾生成就第一福田之寶，悟入如來無上智慧；願一切眾生得成第一無上寶主，以無盡辯開演諸法。』是為菩薩摩訶薩施眾寶時善根迴向，為令一切眾生皆得成滿第一智寶、如來無礙淨眼寶故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩開眾寶藏，以百千億那由他諸妙珍寶，給施無數一切眾生，隨意與之，心無吝惜；以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生常見佛寶，捨離愚癡，修行正念；願一切眾生皆得具足法寶光明，護持一切諸佛法藏；願一切眾生能悉攝受一切僧寶，周給供養，恒無厭足；願一切眾生得一切智無上心寶，淨菩提心，無有退轉；願一切眾生得智慧寶，普入諸法，心無疑惑；願一切眾生具足菩薩諸功德寶，開示演說無量智慧；願一切眾生得於無量妙功德寶，修成正覺十力智慧；願一切眾生得妙三昧十六智寶，究竟成滿廣大智慧；願一切眾生成就第一福田之寶，悟入如來無上智慧；願一切眾生得成第一無上寶主，以無盡辯開演諸法。』是為菩薩摩訶薩施眾寶時善根迴向，為令一切眾生皆得成滿第一智寶、如來無礙淨眼寶故。

「佛子！菩薩摩訶薩或以種種妙莊嚴具而為布施。所謂：一切身莊嚴具，令身淨妙，靡不稱可。菩薩摩訶薩等觀一切世間眾生，猶如一子，欲令皆得身淨莊嚴，成就世間最上安樂、佛智慧樂，安住佛法，利益眾生。以如是等百千億那由他種種殊妙寶莊嚴具，勤行布施。行布施時，以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生成就無上妙莊嚴具，以諸清淨功德智慧莊嚴人天；願一切眾生得清淨莊嚴相，以淨福德莊嚴其身；願一切眾生得上妙莊嚴相，以百福相莊嚴其身；願一切眾生得不雜亂莊嚴相，以一切相莊嚴其身；願一切眾生得善淨語言莊嚴相，具足種種無盡辯才；願一切眾生得一切功德聲莊嚴相，其音清淨，聞者喜悅；願一切眾生得可愛樂諸佛語言莊嚴相，令諸眾生聞法歡喜修清淨行；願一切眾生得心莊嚴相，入深禪定，普見諸佛；願一切眾生得總持莊嚴相，照明一切諸佛正法；願一切眾生得智慧莊嚴相，以佛智慧莊嚴其心。』是為菩薩摩訶薩惠施一切莊嚴具時善根迴向；為令眾生具足一切無量佛法，功德智慧圓滿莊嚴，永離一切憍慢放逸故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩或以種種妙莊嚴具而為布施。所謂：一切身莊嚴具，令身淨妙，靡不稱可。菩薩摩訶薩等觀一切世間眾生，猶如一子，欲令皆得身淨莊嚴，成就世間最上安樂、佛智慧樂，安住佛法，利益眾生。以如是等百千億那由他種種殊妙寶莊嚴具，勤行布施。行布施時，以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生成就無上妙莊嚴具，以諸清淨功德智慧莊嚴人天；願一切眾生得清淨莊嚴相，以淨福德莊嚴其身；願一切眾生得上妙莊嚴相，以百福相莊嚴其身；願一切眾生得不雜亂莊嚴相，以一切相莊嚴其身；願一切眾生得善淨語言莊嚴相，具足種種無盡辯才；願一切眾生得一切功德聲莊嚴相，其音清淨，聞者喜悅；願一切眾生得可愛樂諸佛語言莊嚴相，令諸眾生聞法歡喜修清淨行；願一切眾生得心莊嚴相，入深禪定，普見諸佛；願一切眾生得總持莊嚴相，照明一切諸佛正法；願一切眾生得智慧莊嚴相，以佛智慧莊嚴其心。』是為菩薩摩訶薩惠施一切莊嚴具時善根迴向；為令眾生具足一切無量佛法，功德智慧圓滿莊嚴，永離一切憍慢放逸故。

「佛子！菩薩摩訶薩以受灌頂自在王位摩尼寶冠及髻中珠，普施眾生，心無吝惜，常勤修習，為大施主，修學施慧，增長捨根，智慧善巧，其心廣大，給施一切，以彼善根如是迴向，所謂：『願一切眾生得諸佛法之所灌頂，成一切智；願一切眾生具足頂髻，得第一智，到於彼岸；願一切眾生以妙智寶普攝眾生，皆令究竟功德之頂；願一切眾生皆得成就智慧寶頂，堪受世間之所禮敬；願一切眾生以智慧冠莊嚴其首，為一切法自在之王；願一切眾生智慧明珠繫其頂上，一切世間無能見者；願一切眾生皆悉堪受世間頂禮，成就慧頂，照明佛法；願一切眾生首冠十力莊嚴之冠，智慧寶海清淨具足；願一切眾生至大地頂，得一切智，究竟十力，破欲界頂諸魔眷屬；願諸眾生得成第一無上頂王，獲一切智光明之頂，無能映奪。』是為菩薩摩訶薩施寶冠時善根迴向，為令眾生得第一智最清淨處智慧摩尼妙寶冠故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩以受灌頂自在王位摩尼寶冠及髻中珠，普施眾生，心無吝惜，常勤修習，為大施主，修學施慧，增長捨根，智慧善巧，其心廣大，給施一切，以彼善根如是迴向，所謂：『願一切眾生得諸佛法之所灌頂，成一切智；願一切眾生具足頂髻，得第一智，到於彼岸；願一切眾生以妙智寶普攝眾生，皆令究竟功德之頂；願一切眾生皆得成就智慧寶頂，堪受世間之所禮敬；願一切眾生以智慧冠莊嚴其首，為一切法自在之王；願一切眾生智慧明珠繫其頂上，一切世間無能見者；願一切眾生皆悉堪受世間頂禮，成就慧頂，照明佛法；願一切眾生首冠十力莊嚴之冠，智慧寶海清淨具足；願一切眾生至大地頂，得一切智，究竟十力，破欲界頂諸魔眷屬；願諸眾生得成第一無上頂王，獲一切智光明之頂，無能映奪。』是為菩薩摩訶薩施寶冠時善根迴向，為令眾生得第一智最清淨處智慧摩尼妙寶冠故。

「佛子！菩薩摩訶薩見有眾生處在牢獄黑暗之處，杻械、枷鎖檢繫其身，起坐不安，眾苦競集，無有親識，無歸無救，裸露、飢羸，酸劇難忍。菩薩見已，捨其所有一切財寶、妻子、眷屬及以自身，於牢獄中救彼眾生，如大悲菩薩、妙眼王菩薩；既救度已，隨其所須，普皆給施，除其苦患，令得安隱；然後施以無上法寶，令捨放逸，安住善根，於佛教中，心無退轉。佛子！菩薩摩訶薩於牢獄中救眾生時，以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生究竟解脫貪愛纏縛；願一切眾生斷生死流，昇智慧岸；願一切眾生除滅愚癡，生長智慧，解脫一切煩惱纏縛；願一切眾生滅三界縛，得一切智，究竟出離；願一切眾生永斷一切煩惱結縛，到無煩惱、無障礙地智慧彼岸；願一切眾生離諸動念、思惟、分別，入於平等不動智地；願一切眾生脫諸欲縛，永離世間一切貪欲，於三界中無所染著；願一切眾生得勝志樂，常蒙諸佛為說法門；願一切眾生得無著、無縛解脫，心廣大如法界，究竟如虛空；願一切眾生得菩薩神通，一切世界調伏眾生，令離世間，住於大乘。』是為菩薩摩訶薩救度牢獄苦眾生時善根迴向，為令眾生普入如來智慧地故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩見有眾生處在牢獄黑暗之處，杻械、枷鎖檢繫其身，起坐不安，眾苦競集，無有親識，無歸無救，裸露、飢羸，酸劇難忍。菩薩見已，捨其所有一切財寶、妻子、眷屬及以自身，於牢獄中救彼眾生，如大悲菩薩、妙眼王菩薩；既救度已，隨其所須，普皆給施，除其苦患，令得安隱；然後施以無上法寶，令捨放逸，安住善根，於佛教中，心無退轉。佛子！菩薩摩訶薩於牢獄中救眾生時，以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生究竟解脫貪愛纏縛；願一切眾生斷生死流，昇智慧岸；願一切眾生除滅愚癡，生長智慧，解脫一切煩惱纏縛；願一切眾生滅三界縛，得一切智，究竟出離；願一切眾生永斷一切煩惱結縛，到無煩惱、無障礙地智慧彼岸；願一切眾生離諸動念、思惟、分別，入於平等不動智地；願一切眾生脫諸欲縛，永離世間一切貪欲，於三界中無所染著；願一切眾生得勝志樂，常蒙諸佛為說法門；願一切眾生得無著、無縛解脫，心廣大如法界，究竟如虛空；願一切眾生得菩薩神通，一切世界調伏眾生，令離世間，住於大乘。』是為菩薩摩訶薩救度牢獄苦眾生時善根迴向，為令眾生普入如來智慧地故。

「佛子！菩薩摩訶薩見有獄囚五處被縛，受諸苦毒；防衛驅逼，將之死地，欲斷其命，捨閻浮提一切樂具，親戚、朋友悉將永訣，置高碪上以刀屠割，或用木槍豎貫其體，衣纏油沃以火焚燒，如是等苦，種種逼迫。菩薩見已，自捨其身而代受之；如阿逸多菩薩、殊勝行王菩薩及餘無量諸大菩薩，為眾生故，自捨身命，受諸苦毒。菩薩爾時語主者言：『我願捨身以代彼命，如此等苦可以與我。如治彼人，隨意皆作；設過彼苦阿僧祇倍，我亦當受，令其解脫。我若見彼將被殺害，不捨身命救贖其苦，則不名為住菩薩心。何以故？我為救護一切眾生，發一切智菩提心故。』佛子！菩薩摩訶薩自捨身命救眾生時，以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生得無斷盡究竟身命，永離一切災橫逼惱；願一切眾生依諸佛住，受一切智，具足十力，菩提記別；願一切眾生普救含識，令無怖畏，永出惡道；願一切眾生得一切命，入於不死智慧境界；願一切眾生永離怨敵，無諸厄難，常為諸佛、善友所攝；願一切眾生捨離一切刀劍兵仗、諸惡苦具，修行種種清淨善業；願一切眾生離諸怖畏，菩提樹下摧伏魔軍；願一切眾生離大眾怖，於無上法心淨無畏，能為最上大師子吼；願一切眾生得無障礙師子智慧，於諸世間修行正業；願一切眾生到無畏處，常念救護諸苦眾生。』是為菩薩摩訶薩自捨身命救彼臨刑諸獄囚時善根迴向；為令眾生離生死苦，得於如來上妙樂故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩見有獄囚五處被縛，受諸苦毒；防衛驅逼，將之死地，欲斷其命，捨閻浮提一切樂具，親戚、朋友悉將永訣，置高碪上以刀屠割，或用木槍豎貫其體，衣纏油沃以火焚燒，如是等苦，種種逼迫。菩薩見已，自捨其身而代受之；如阿逸多菩薩、殊勝行王菩薩及餘無量諸大菩薩，為眾生故，自捨身命，受諸苦毒。菩薩爾時語主者言：『我願捨身以代彼命，如此等苦可以與我。如治彼人，隨意皆作；設過彼苦阿僧祇倍，我亦當受，令其解脫。我若見彼將被殺害，不捨身命救贖其苦，則不名為住菩薩心。何以故？我為救護一切眾生，發一切智菩提心故。』佛子！菩薩摩訶薩自捨身命救眾生時，以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生得無斷盡究竟身命，永離一切災橫逼惱；願一切眾生依諸佛住，受一切智，具足十力，菩提記別；願一切眾生普救含識，令無怖畏，永出惡道；願一切眾生得一切命，入於不死智慧境界；願一切眾生永離怨敵，無諸厄難，常為諸佛、善友所攝；願一切眾生捨離一切刀劍兵仗、諸惡苦具，修行種種清淨善業；願一切眾生離諸怖畏，菩提樹下摧伏魔軍；願一切眾生離大眾怖，於無上法心淨無畏，能為最上大師子吼；願一切眾生得無障礙師子智慧，於諸世間修行正業；願一切眾生到無畏處，常念救護諸苦眾生。』是為菩薩摩訶薩自捨身命救彼臨刑諸獄囚時善根迴向；為令眾生離生死苦，得於如來上妙樂故。