大方廣佛華嚴經卷第二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第二十五

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

十迴向品第二十五之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十迴向品第二十五之三

「佛子！云何為菩薩摩訶薩無盡功德藏迴向？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！云何為菩薩摩訶薩無盡功德藏迴向？

「佛子！此菩薩摩訶薩以懺除一切諸業重障所起善根；禮敬三世一切諸佛所起善根；勸請一切諸佛說法所起善根；聞佛說法精勤修習，悟不思議廣大境界所起善根；於去、來、今，一切諸佛、一切眾生所有善根，皆生隨喜所起善根；去、來、今世一切諸佛善根無盡，諸菩薩眾精勤修習所得善根；三世諸佛成等正覺、轉正法輪、調伏眾生，菩薩悉知，發隨喜心所生善根；三世諸佛從初發心、修菩薩行、成最正覺乃至示現入般涅槃，般涅槃已正法住世乃至滅盡，於如是等皆生隨喜所有善根。菩薩如是念不可說諸佛境界及自境界，乃至菩提無障礙境，如是廣大無量差別一切善根，凡所積集，凡所信解，凡所隨喜，凡所圓滿，凡所成就，凡所修行，凡所獲得，凡所知覺，凡所攝持，凡所增長，悉以迴向莊嚴一切諸佛國土——如過去世無邊際劫，一切世界、一切如來所行之處。所謂：無量無數佛世界種，佛智所知，菩薩所識，大心所受；莊嚴佛剎，清淨業行，所流所引，應眾生起；如來神力之所示現，諸佛出世淨業所成，普賢菩薩妙行所興；一切諸佛於中成道，示現種種自在神力。盡未來際，所有如來、應、正等覺，遍法界住，當成佛道，當得一切清淨莊嚴功德佛土。盡法界、虛空界，無邊無際，無斷無盡，皆從如來智慧所生，無量妙寶之所莊嚴。所謂：一切香莊嚴、一切華莊嚴、一切衣莊嚴、一切功德藏莊嚴、一切諸佛力莊嚴、一切佛國土莊嚴。如來所都，不可思議，同行宿緣諸清淨眾於中止住，未來世中當成正覺。一切諸佛之所成就，非世所覩，菩薩淨眼乃能照見。此諸菩薩具大威德，宿植善根，知一切法如幻如化，普行菩薩諸清淨業，入不思議自在三昧，善巧方便能作佛事，放佛光明普照世間，無有限極。現在一切諸佛世尊，悉亦如是。莊嚴世界無量形相、無量光色，悉是功德之所成就——無量香、無量寶、無量樹、無數莊嚴、無數宮殿、無數音聲。隨順宿緣諸善知識，示現一切功德莊嚴，無有窮盡。所謂：一切香莊嚴、一切鬘莊嚴、一切末香莊嚴、一切寶莊嚴、一切幡莊嚴、一切寶繒綵莊嚴、一切寶欄楯莊嚴、阿僧祇金網莊嚴、阿僧祇河莊嚴、阿僧祇雲雨莊嚴、阿僧祇音樂奏微妙音，如是等無量無數莊嚴之具，莊嚴一切——盡法界、虛空界，十方無量種種業起，佛所了知、佛所宣說一切世界——其中所有一切佛土。所謂：莊嚴佛土、清淨佛土、平等佛土、妙好佛土、威德佛土、廣大佛土、安樂佛土、不可壞佛土、無盡佛土、無量佛土、無動佛土、無畏佛土、光明佛土、無違逆佛土、可愛樂佛土、普照明佛土、嚴好佛土、精麗佛土、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！此菩薩摩訶薩以懺除一切諸業重障所起善根；禮敬三世一切諸佛所起善根；勸請一切諸佛說法所起善根；聞佛說法精勤修習，悟不思議廣大境界所起善根；於去、來、今，一切諸佛、一切眾生所有善根，皆生隨喜所起善根；去、來、今世一切諸佛善根無盡，諸菩薩眾精勤修習所得善根；三世諸佛成等正覺、轉正法輪、調伏眾生，菩薩悉知，發隨喜心所生善根；三世諸佛從初發心、修菩薩行、成最正覺乃至示現入般涅槃，般涅槃已正法住世乃至滅盡，於如是等皆生隨喜所有善根。菩薩如是念不可說諸佛境界及自境界，乃至菩提無障礙境，如是廣大無量差別一切善根，凡所積集，凡所信解，凡所隨喜，凡所圓滿，凡所成就，凡所修行，凡所獲得，凡所知覺，凡所攝持，凡所增長，悉以迴向莊嚴一切諸佛國土——如過去世無邊際劫，一切世界、一切如來所行之處。所謂：無量無數佛世界種，佛智所知，菩薩所識，大心所受；莊嚴佛剎，清淨業行，所流所引，應眾生起；如來神力之所示現，諸佛出世淨業所成，普賢菩薩妙行所興；一切諸佛於中成道，示現種種自在神力。盡未來際，所有如來、應、正等覺，遍法界住，當成佛道，當得一切清淨莊嚴功德佛土。盡法界、虛空界，無邊無際，無斷無盡，皆從如來智慧所生，無量妙寶之所莊嚴。所謂：一切香莊嚴、一切華莊嚴、一切衣莊嚴、一切功德藏莊嚴、一切諸佛力莊嚴、一切佛國土莊嚴。如來所都，不可思議，同行宿緣諸清淨眾於中止住，未來世中當成正覺。一切諸佛之所成就，非世所覩，菩薩淨眼乃能照見。此諸菩薩具大威德，宿植善根，知一切法如幻如化，普行菩薩諸清淨業，入不思議自在三昧，善巧方便能作佛事，放佛光明普照世間，無有限極。現在一切諸佛世尊，悉亦如是。莊嚴世界無量形相、無量光色，悉是功德之所成就——無量香、無量寶、無量樹、無數莊嚴、無數宮殿、無數音聲。隨順宿緣諸善知識，示現一切功德莊嚴，無有窮盡。所謂：一切香莊嚴、一切鬘莊嚴、一切末香莊嚴、一切寶莊嚴、一切幡莊嚴、一切寶繒綵莊嚴、一切寶欄楯莊嚴、阿僧祇金網莊嚴、阿僧祇河莊嚴、阿僧祇雲雨莊嚴、阿僧祇音樂奏微妙音，如是等無量無數莊嚴之具，莊嚴一切——盡法界、虛空界，十方無量種種業起，佛所了知、佛所宣說一切世界——其中所有一切佛土。所謂：莊嚴佛土、清淨佛土、平等佛土、妙好佛土、威德佛土、廣大佛土、安樂佛土、不可壞佛土、無盡佛土、無量佛土、無動佛土、無畏佛土、光明佛土、無違逆佛土、可愛樂佛土、普照明佛土、嚴好佛土、精麗佛土、

妙巧佛土、第一佛土、勝佛土、殊勝佛土、最勝佛土、極勝佛土、上佛土、無上佛土、無等佛土、無比佛土、無譬諭佛土。如是過去、未來、現在一切佛土所有莊嚴，菩薩摩訶薩以己善根發心迴向：『願以如是去、來、現在一切諸佛所有國土清淨莊嚴，悉以莊嚴於一世界，如彼一切諸佛國土所有莊嚴，皆悉成就，皆悉清淨，皆悉聚集，皆悉顯現，皆悉嚴好，皆悉住持。如一世界；如是，盡法界、虛空界，一切世界悉亦如是，三世一切諸佛國土種種莊嚴皆悉具足。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙巧佛土、第一佛土、勝佛土、殊勝佛土、最勝佛土、極勝佛土、上佛土、無上佛土、無等佛土、無比佛土、無譬諭佛土。如是過去、未來、現在一切佛土所有莊嚴，菩薩摩訶薩以己善根發心迴向：『願以如是去、來、現在一切諸佛所有國土清淨莊嚴，悉以莊嚴於一世界，如彼一切諸佛國土所有莊嚴，皆悉成就，皆悉清淨，皆悉聚集，皆悉顯現，皆悉嚴好，皆悉住持。如一世界；如是，盡法界、虛空界，一切世界悉亦如是，三世一切諸佛國土種種莊嚴皆悉具足。』

「佛子！菩薩摩訶薩復以善根如是迴向：『願我所修一切佛剎，諸大菩薩皆悉充滿。其諸菩薩，體性真實，智慧通達，善能分別一切世界及眾生界，深入法界及虛空界，捨離愚癡；成就念佛，念法真實不可思議，念僧無量普皆周遍，亦念於捨；法日圓滿，智光普照，見無所礙；從無得生生諸佛法，為眾勝上善根之主，發生無上菩提之心；住如來力，趣薩婆若，破諸魔業，淨眾生界，深入法性，永離顛倒，善根大願皆悉不空。如是菩薩充滿其土，生如是處，有如是德，常作佛事，得佛菩提清淨光明；具法界智，現神通力，一身充滿一切法界；得大智慧，入一切智所行之境，善能分別無量無邊法界句義；於一切剎皆無所著，而能普現一切佛土；心如虛空，無有所依，而能分別一切法界，善能入出不可思議甚深三昧；趣薩婆若，住諸佛剎，得諸佛力，開示演說阿僧祇法而無所畏；隨順三世諸佛善根，普照一切如來法界，悉能受持一切佛法；知阿僧祇諸語言法，善能演出不可思議差別音聲；入於無上佛自在地，普遊十方一切世界而無障礙；行於無諍、無所依法，無所分別，修習增廣菩提之心；得善巧智，善知句義，能隨次第開示演說。願令如是諸大菩薩莊嚴其國，充滿分布，隨順安住，熏修、極熏修，純淨、極純淨，恬然宴寂。於一佛剎，隨一方所，皆有如是無數、無量、無邊、無等、不可數、不可稱、不可思、不可量、不可說、不可說不可說諸大菩薩周遍充滿。如一方所，一切方所亦復如是；如一佛剎，盡虛空遍法界一切佛剎悉亦如是。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩復以善根如是迴向：『願我所修一切佛剎，諸大菩薩皆悉充滿。其諸菩薩，體性真實，智慧通達，善能分別一切世界及眾生界，深入法界及虛空界，捨離愚癡；成就念佛，念法真實不可思議，念僧無量普皆周遍，亦念於捨；法日圓滿，智光普照，見無所礙；從無得生生諸佛法，為眾勝上善根之主，發生無上菩提之心；住如來力，趣薩婆若，破諸魔業，淨眾生界，深入法性，永離顛倒，善根大願皆悉不空。如是菩薩充滿其土，生如是處，有如是德，常作佛事，得佛菩提清淨光明；具法界智，現神通力，一身充滿一切法界；得大智慧，入一切智所行之境，善能分別無量無邊法界句義；於一切剎皆無所著，而能普現一切佛土；心如虛空，無有所依，而能分別一切法界，善能入出不可思議甚深三昧；趣薩婆若，住諸佛剎，得諸佛力，開示演說阿僧祇法而無所畏；隨順三世諸佛善根，普照一切如來法界，悉能受持一切佛法；知阿僧祇諸語言法，善能演出不可思議差別音聲；入於無上佛自在地，普遊十方一切世界而無障礙；行於無諍、無所依法，無所分別，修習增廣菩提之心；得善巧智，善知句義，能隨次第開示演說。願令如是諸大菩薩莊嚴其國，充滿分布，隨順安住，熏修、極熏修，純淨、極純淨，恬然宴寂。於一佛剎，隨一方所，皆有如是無數、無量、無邊、無等、不可數、不可稱、不可思、不可量、不可說、不可說不可說諸大菩薩周遍充滿。如一方所，一切方所亦復如是；如一佛剎，盡虛空遍法界一切佛剎悉亦如是。』

「佛子！菩薩摩訶薩以諸善根，方便迴向一切佛剎，方便迴向一切菩薩，方便迴向一切如來，方便迴向一切佛菩提，方便迴向一切廣大願，方便迴向一切出要道，方便迴向淨一切眾生界，方便迴向於一切世界常見諸佛出興於世，方便迴向常見如來壽命無量，方便迴向常見諸佛遍周法界轉無障礙不退法輪。佛子！菩薩摩訶薩以諸善根如是迴向時，普入一切佛國土故，一切佛剎皆悉清淨；普至一切眾生界故，一切菩薩皆悉清淨；普願一切諸佛國土佛出興故，一切法界、一切佛土諸如來身超然出現。佛子！菩薩摩訶薩以如是等無比迴向趣薩婆若，其心廣大，猶如虛空，無有限量，入不思議，知一切業及以果報皆悉寂滅；心常平等，無有邊際，普能遍入一切法界。佛子！菩薩摩訶薩如是迴向時，不分別我及以我所，不分別佛及以佛法，不分別剎及以嚴淨，不分別眾生及以調伏，不分別業及業果報，不著於思及思所起；不壞因，不壞果，不取事，不取法；不謂生死有分別，不謂涅槃恒寂靜，不謂如來證佛境界；無有少法，與法同止。佛子！菩薩摩訶薩如是迴向時，以諸善根普施眾生，決定成熟，平等教化；無相、無緣、無稱量、無虛妄，遠離一切分別取著。菩薩摩訶薩如是迴向已，得無盡善根。所謂：念三世一切諸佛故，得無盡善根；念一切菩薩故，得無盡善根；淨諸佛剎故，得無盡善根；淨一切眾生界故，得無盡善根；深入法界故，得無盡善根；修無量心等虛空界故，得無盡善根；深解一切佛境界故，得無盡善根；於菩薩業勤修習故，得無盡善根；了達三世故，得無盡善根。佛子！菩薩摩訶薩以一切善根如是迴向時，了一切眾生界無有眾生，解一切法無有壽命，知一切法無有作者，悟一切法無補伽羅，了一切法無有忿諍，觀一切法皆從緣起、無有住處，知一切物皆無所依，了一切剎悉無所住，觀一切菩薩行亦無處所，見一切境界悉無所有。佛子！菩薩摩訶薩如是迴向時，眼終不見不淨佛剎，亦復不見異相眾生，無有少法為智所入，亦無少智而入於法，解如來身非如虛空；一切功德無量妙法所圓滿故，於一切處令諸眾生積集善根悉充足故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩以諸善根，方便迴向一切佛剎，方便迴向一切菩薩，方便迴向一切如來，方便迴向一切佛菩提，方便迴向一切廣大願，方便迴向一切出要道，方便迴向淨一切眾生界，方便迴向於一切世界常見諸佛出興於世，方便迴向常見如來壽命無量，方便迴向常見諸佛遍周法界轉無障礙不退法輪。佛子！菩薩摩訶薩以諸善根如是迴向時，普入一切佛國土故，一切佛剎皆悉清淨；普至一切眾生界故，一切菩薩皆悉清淨；普願一切諸佛國土佛出興故，一切法界、一切佛土諸如來身超然出現。佛子！菩薩摩訶薩以如是等無比迴向趣薩婆若，其心廣大，猶如虛空，無有限量，入不思議，知一切業及以果報皆悉寂滅；心常平等，無有邊際，普能遍入一切法界。佛子！菩薩摩訶薩如是迴向時，不分別我及以我所，不分別佛及以佛法，不分別剎及以嚴淨，不分別眾生及以調伏，不分別業及業果報，不著於思及思所起；不壞因，不壞果，不取事，不取法；不謂生死有分別，不謂涅槃恒寂靜，不謂如來證佛境界；無有少法，與法同止。佛子！菩薩摩訶薩如是迴向時，以諸善根普施眾生，決定成熟，平等教化；無相、無緣、無稱量、無虛妄，遠離一切分別取著。菩薩摩訶薩如是迴向已，得無盡善根。所謂：念三世一切諸佛故，得無盡善根；念一切菩薩故，得無盡善根；淨諸佛剎故，得無盡善根；淨一切眾生界故，得無盡善根；深入法界故，得無盡善根；修無量心等虛空界故，得無盡善根；深解一切佛境界故，得無盡善根；於菩薩業勤修習故，得無盡善根；了達三世故，得無盡善根。佛子！菩薩摩訶薩以一切善根如是迴向時，了一切眾生界無有眾生，解一切法無有壽命，知一切法無有作者，悟一切法無補伽羅，了一切法無有忿諍，觀一切法皆從緣起、無有住處，知一切物皆無所依，了一切剎悉無所住，觀一切菩薩行亦無處所，見一切境界悉無所有。佛子！菩薩摩訶薩如是迴向時，眼終不見不淨佛剎，亦復不見異相眾生，無有少法為智所入，亦無少智而入於法，解如來身非如虛空；一切功德無量妙法所圓滿故，於一切處令諸眾生積集善根悉充足故。

「佛子！此菩薩摩訶薩於念念中得不可說不可說十力地，具足一切福德，成就清淨善根，為一切眾生福田。此菩薩摩訶薩成就如意摩尼功德藏，隨有所須，一切樂具悉皆得故；隨所遊方悉能嚴淨一切國土，隨所行處令不可說不可說眾生皆悉清淨，攝取福德修治諸行故。佛子！菩薩摩訶薩如是迴向時，修一切菩薩行，福德殊勝，色相無比；威力光明超諸世間，魔及魔民莫能瞻對；善根具足，大願成就；其心彌廣，等一切智；於一念中，悉能周遍無量佛剎；智力無量，了達一切諸佛境界，於一切佛得深信解；住無邊智菩提心力，廣大如法界，究竟如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！此菩薩摩訶薩於念念中得不可說不可說十力地，具足一切福德，成就清淨善根，為一切眾生福田。此菩薩摩訶薩成就如意摩尼功德藏，隨有所須，一切樂具悉皆得故；隨所遊方悉能嚴淨一切國土，隨所行處令不可說不可說眾生皆悉清淨，攝取福德修治諸行故。佛子！菩薩摩訶薩如是迴向時，修一切菩薩行，福德殊勝，色相無比；威力光明超諸世間，魔及魔民莫能瞻對；善根具足，大願成就；其心彌廣，等一切智；於一念中，悉能周遍無量佛剎；智力無量，了達一切諸佛境界，於一切佛得深信解；住無邊智菩提心力，廣大如法界，究竟如虛空。

「佛子！是名菩薩摩訶薩第五無盡功德藏迴向。菩薩摩訶薩住此迴向，得十種無盡藏。何等為十？所謂：得見佛無盡藏，於一毛孔見阿僧祇諸佛出興世故；得入法無盡藏，以佛智力觀一切法悉入一法故；得憶持無盡藏，受持一切佛所說法無忘失故；得決定慧無盡藏，善知一切佛所說法祕密方便故；得解義趣無盡藏，善知諸法理趣分齊故；得無邊悟解無盡藏，以如虛空智通達三世一切法故；得福德無盡藏，充滿一切諸眾生意不可盡故；得勇猛智覺無盡藏，悉能除滅一切眾生愚癡翳故；得決定辯才無盡藏，演說一切佛平等法令諸眾生悉解了故；得十力無畏無盡藏，具足一切菩薩所行，以離垢繒而繫其頂，至無障礙一切智故。是為十。佛子！菩薩摩訶薩以一切善根迴向時，得此十種無盡藏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！是名菩薩摩訶薩第五無盡功德藏迴向。菩薩摩訶薩住此迴向，得十種無盡藏。何等為十？所謂：得見佛無盡藏，於一毛孔見阿僧祇諸佛出興世故；得入法無盡藏，以佛智力觀一切法悉入一法故；得憶持無盡藏，受持一切佛所說法無忘失故；得決定慧無盡藏，善知一切佛所說法祕密方便故；得解義趣無盡藏，善知諸法理趣分齊故；得無邊悟解無盡藏，以如虛空智通達三世一切法故；得福德無盡藏，充滿一切諸眾生意不可盡故；得勇猛智覺無盡藏，悉能除滅一切眾生愚癡翳故；得決定辯才無盡藏，演說一切佛平等法令諸眾生悉解了故；得十力無畏無盡藏，具足一切菩薩所行，以離垢繒而繫其頂，至無障礙一切智故。是為十。佛子！菩薩摩訶薩以一切善根迴向時，得此十種無盡藏。」

爾時，金剛幢菩薩普觀十方而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛幢菩薩普觀十方而說頌言：

「菩薩成就深心力， 普於諸法得自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩成就深心力， 普於諸法得自在，

以其勸請隨喜福， 無礙方便善迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以其勸請隨喜福， 無礙方便善迴向。

三世所有諸如來， 嚴淨佛剎遍世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世所有諸如來， 嚴淨佛剎遍世間，

所有功德靡不具， 迴向淨剎亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有功德靡不具， 迴向淨剎亦如是。

三世所有諸佛法， 菩薩皆悉諦思惟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世所有諸佛法， 菩薩皆悉諦思惟，

以心攝取無有餘， 如是莊嚴諸佛剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以心攝取無有餘， 如是莊嚴諸佛剎。

盡於三世所有劫， 讚一佛剎諸功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡於三世所有劫， 讚一佛剎諸功德，

三世諸劫猶可盡， 佛剎功德無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世諸劫猶可盡， 佛剎功德無窮盡。

如是一切諸佛剎， 菩薩悉見無有餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是一切諸佛剎， 菩薩悉見無有餘，

總以莊嚴一佛土， 一切佛土悉如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總以莊嚴一佛土， 一切佛土悉如是。

有諸佛子心清淨， 悉從如來法化生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有諸佛子心清淨， 悉從如來法化生，

一切功德莊嚴心， 一切佛剎皆充滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切功德莊嚴心， 一切佛剎皆充滿。

彼諸菩薩悉具足， 無量相好莊嚴身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸菩薩悉具足， 無量相好莊嚴身，

辯才演說遍世間， 譬如大海無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯才演說遍世間， 譬如大海無窮盡。

菩薩安住諸三昧， 一切所行皆具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩安住諸三昧， 一切所行皆具足，

其心清淨無與等， 光明普照十方界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心清淨無與等， 光明普照十方界。

如是無餘諸佛剎， 此諸菩薩皆充滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是無餘諸佛剎， 此諸菩薩皆充滿，

未曾憶念聲聞乘， 亦復不求緣覺道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未曾憶念聲聞乘， 亦復不求緣覺道。

菩薩如是心清淨， 善根迴向諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩如是心清淨， 善根迴向諸群生，

普欲令其成正道， 具足了知諸佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普欲令其成正道， 具足了知諸佛法。

十方所有眾魔怨， 菩薩威力悉摧破， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方所有眾魔怨， 菩薩威力悉摧破，

勇猛智慧無能勝， 決定修行究竟法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛智慧無能勝， 決定修行究竟法。

菩薩以此大願力， 所有迴向無留礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩以此大願力， 所有迴向無留礙，

入於無盡功德藏， 去來現在常無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入於無盡功德藏， 去來現在常無盡。

菩薩善觀諸行法， 了達其性不自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩善觀諸行法， 了達其性不自在，

既知諸法性如是， 不妄取業及果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既知諸法性如是， 不妄取業及果報。

無有色法無色法， 亦無有想無無想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有色法無色法， 亦無有想無無想，

有法無法皆悉無， 了知一切無所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有法無法皆悉無， 了知一切無所得。

一切諸法因緣生， 體性非有亦非無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸法因緣生， 體性非有亦非無，

而於因緣及所起， 畢竟於中無取著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而於因緣及所起， 畢竟於中無取著。

一切眾生語言處， 於中畢竟無所得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生語言處， 於中畢竟無所得，

了知名相皆分別， 明解諸法悉無我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知名相皆分別， 明解諸法悉無我。

如眾生性本寂滅， 如是了知一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如眾生性本寂滅， 如是了知一切法，

三世所攝無有餘， 剎及諸業皆平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世所攝無有餘， 剎及諸業皆平等。

以如是智而迴向， 隨其悟解福業生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以如是智而迴向， 隨其悟解福業生，

此諸福相亦如解， 豈復於中有可得？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸福相亦如解， 豈復於中有可得？

如是迴向心無垢， 永不稱量諸法性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是迴向心無垢， 永不稱量諸法性，

了達其性皆非性， 不住世間亦不出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了達其性皆非性， 不住世間亦不出。

一切所行眾善業， 悉以迴向諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切所行眾善業， 悉以迴向諸群生，

莫不了達其真性， 所有分別皆除遣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫不了達其真性， 所有分別皆除遣。

所有一切虛妄見， 悉皆棄捨無有餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有一切虛妄見， 悉皆棄捨無有餘，

離諸熱惱恒清涼， 住於解脫無礙地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離諸熱惱恒清涼， 住於解脫無礙地。

菩薩不壞一切法， 亦不滅壞諸法性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩不壞一切法， 亦不滅壞諸法性，

解了諸法猶如響， 悉於一切無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解了諸法猶如響， 悉於一切無所著。

了知三世諸眾生， 悉從因緣和合起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知三世諸眾生， 悉從因緣和合起，

亦知心樂及習氣， 未曾滅壞一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦知心樂及習氣， 未曾滅壞一切法。

了達業性非是業， 而亦不違諸法相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了達業性非是業， 而亦不違諸法相，

又亦不壞業果報， 說諸法性從緣起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又亦不壞業果報， 說諸法性從緣起。

了知眾生無有生， 亦無眾生可流轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知眾生無有生， 亦無眾生可流轉，

無實眾生而可說， 但依世俗假宣示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無實眾生而可說， 但依世俗假宣示。

「佛子！云何為菩薩摩訶薩隨順堅固一切善根迴向？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！云何為菩薩摩訶薩隨順堅固一切善根迴向？

「佛子！此菩薩摩訶薩或為帝王臨御大國，威德廣被，名震天下，凡諸怨敵靡不歸順，發號施令悉依正法，執持一蓋溥蔭萬方，周行率土所向無礙，以離垢繒而繫其頂，於法自在，見者咸伏，不刑不罰，感德從化；以四攝法攝諸眾生，為轉輪王，一切周給。菩薩摩訶薩安住如是自在功德，有大眷屬，不可沮壞，離眾過失，見者無厭，福德莊嚴，相好圓滿，形體肢分均調具足；獲那羅延堅固之身，大力成就，無能屈伏；得清淨業，離諸業障；具足修行一切布施，或施飲食及諸上味，或施車乘，或施衣服，或施華鬘、雜香、塗香、床座、房舍及所住處、上妙燈燭、病緣湯藥、寶器、寶車、調良象馬，悉皆嚴飾，歡喜布施。或有來乞王所處座，若蓋、若傘，幢幡寶物、諸莊嚴具，頂上寶冠、髻中明珠，乃至王位，皆無所吝。若見眾生在牢獄中，捨諸財寶、妻子、眷屬，乃至以身救彼令脫。若見獄囚將欲被戮，即捨其身以代彼命。或見來乞連膚頂髮，歡喜施與亦無所吝。眼、耳、鼻、舌，及以牙齒、頭頂、手足、血肉、骨髓、心腎、肝肺、大腸、小腸、厚皮、薄皮、手足諸指、連肉爪甲，以歡喜心盡皆施與。或為求請未曾有法，投身而下深大火坑；或為護持如來正法，以身忍受一切苦毒；或為求法乃至一字，悉能遍捨四海之內一切所有。恒以正法化導群生，令修善行、捨離諸惡。若見眾生損敗他形，慈心救之，令捨罪業。若見如來成最正覺，稱揚讚歎，普使聞知。或施於地，造立僧坊、房舍、殿堂，以為住處；及施僮僕，供承作役。或以自身施來乞者，或施於佛。為求法故，歡喜踊躍；為眾生故，承事供養。或捨王位、城邑、聚落、宮殿、園林、妻子、眷屬，隨所乞求，悉滿其願。或捨一切資生之物，普設無遮大施之會；其中眾生種種福田，或從遠來，或從近來，或賢或愚，或好或醜，若男若女、人與非人，心行不同，所求各異，等皆施與，悉令滿足。佛子！菩薩摩訶薩如是施時，發善攝心，悉以迴向。所謂：善攝色，隨順堅固一切善根；善攝受、想、行、識，隨順堅固一切善根；善攝王位，隨順堅固一切善根；善攝眷屬，隨順堅固一切善根；善攝資具，隨順堅固一切善根；善攝惠施，隨順堅固一切善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！此菩薩摩訶薩或為帝王臨御大國，威德廣被，名震天下，凡諸怨敵靡不歸順，發號施令悉依正法，執持一蓋溥蔭萬方，周行率土所向無礙，以離垢繒而繫其頂，於法自在，見者咸伏，不刑不罰，感德從化；以四攝法攝諸眾生，為轉輪王，一切周給。菩薩摩訶薩安住如是自在功德，有大眷屬，不可沮壞，離眾過失，見者無厭，福德莊嚴，相好圓滿，形體肢分均調具足；獲那羅延堅固之身，大力成就，無能屈伏；得清淨業，離諸業障；具足修行一切布施，或施飲食及諸上味，或施車乘，或施衣服，或施華鬘、雜香、塗香、床座、房舍及所住處、上妙燈燭、病緣湯藥、寶器、寶車、調良象馬，悉皆嚴飾，歡喜布施。或有來乞王所處座，若蓋、若傘，幢幡寶物、諸莊嚴具，頂上寶冠、髻中明珠，乃至王位，皆無所吝。若見眾生在牢獄中，捨諸財寶、妻子、眷屬，乃至以身救彼令脫。若見獄囚將欲被戮，即捨其身以代彼命。或見來乞連膚頂髮，歡喜施與亦無所吝。眼、耳、鼻、舌，及以牙齒、頭頂、手足、血肉、骨髓、心腎、肝肺、大腸、小腸、厚皮、薄皮、手足諸指、連肉爪甲，以歡喜心盡皆施與。或為求請未曾有法，投身而下深大火坑；或為護持如來正法，以身忍受一切苦毒；或為求法乃至一字，悉能遍捨四海之內一切所有。恒以正法化導群生，令修善行、捨離諸惡。若見眾生損敗他形，慈心救之，令捨罪業。若見如來成最正覺，稱揚讚歎，普使聞知。或施於地，造立僧坊、房舍、殿堂，以為住處；及施僮僕，供承作役。或以自身施來乞者，或施於佛。為求法故，歡喜踊躍；為眾生故，承事供養。或捨王位、城邑、聚落、宮殿、園林、妻子、眷屬，隨所乞求，悉滿其願。或捨一切資生之物，普設無遮大施之會；其中眾生種種福田，或從遠來，或從近來，或賢或愚，或好或醜，若男若女、人與非人，心行不同，所求各異，等皆施與，悉令滿足。佛子！菩薩摩訶薩如是施時，發善攝心，悉以迴向。所謂：善攝色，隨順堅固一切善根；善攝受、想、行、識，隨順堅固一切善根；善攝王位，隨順堅固一切善根；善攝眷屬，隨順堅固一切善根；善攝資具，隨順堅固一切善根；善攝惠施，隨順堅固一切善根。

「佛子！菩薩摩訶薩隨所施物無量無邊，以彼善根如是迴向，所謂：『以上妙食施眾生時，其心清淨，於所施物無貪、無著、無所顧吝，具足行施；願一切眾生得智慧食，心無障礙，了知食性，無所貪著，但樂法喜出離之食；智慧充滿，以法堅住，攝取善根，法身、智身清淨遊行；哀愍眾生，為作福田，現受摶食。』是為菩薩摩訶薩布施食時善根迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩隨所施物無量無邊，以彼善根如是迴向，所謂：『以上妙食施眾生時，其心清淨，於所施物無貪、無著、無所顧吝，具足行施；願一切眾生得智慧食，心無障礙，了知食性，無所貪著，但樂法喜出離之食；智慧充滿，以法堅住，攝取善根，法身、智身清淨遊行；哀愍眾生，為作福田，現受摶食。』是為菩薩摩訶薩布施食時善根迴向。

「佛子！菩薩摩訶薩若施飲時，以此善根如是迴向，所謂：『願一切眾生飲法味水，精勤修習，具菩薩道；斷世渴愛，常求佛智；離欲境界，得法喜樂；從清淨法而生其身，常以三昧調攝其心；入智慧海，興大法雲，霔大法雨。』是為菩薩摩訶薩布施飲時善根迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩若施飲時，以此善根如是迴向，所謂：『願一切眾生飲法味水，精勤修習，具菩薩道；斷世渴愛，常求佛智；離欲境界，得法喜樂；從清淨法而生其身，常以三昧調攝其心；入智慧海，興大法雲，霔大法雨。』是為菩薩摩訶薩布施飲時善根迴向。

「佛子！菩薩摩訶薩布施種種清淨上味。所謂：辛、酸、鹹、淡，及以甘、苦。種種諸味潤澤具足，能令四大安隱調和，肌體盈滿，氣力強壯，其心清淨常得歡喜；嚥咀之時，不欬不逆；諸根明利，內藏充實；毒不能侵，病不能傷；始終無患，永得安樂。以此善根如是迴向，所謂：『願一切眾生得最上味，甘露充滿；願一切眾生得法智味，了知一切諸味業用；願一切眾生得無量法味，了達法界，安住實際大法城中；願一切眾生作大法雲，周遍法界普雨法雨，教化調伏一切眾生；願一切眾生得勝智味，無上法喜充滿身心；願一切眾生得無貪著一切上味，不染世間一切諸味，常勤修習一切佛法；願一切眾生得一法味，了諸佛法悉無差別；願一切眾生得最勝味，乘一切智終無退轉；願一切眾生得入諸佛無異法味，悉能分別一切諸根；願一切眾生法味增益，常得滿足無礙佛法。』是為菩薩摩訶薩布施味時善根迴向；為令一切眾生勤修福德，皆悉具足無礙智身故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩布施種種清淨上味。所謂：辛、酸、鹹、淡，及以甘、苦。種種諸味潤澤具足，能令四大安隱調和，肌體盈滿，氣力強壯，其心清淨常得歡喜；嚥咀之時，不欬不逆；諸根明利，內藏充實；毒不能侵，病不能傷；始終無患，永得安樂。以此善根如是迴向，所謂：『願一切眾生得最上味，甘露充滿；願一切眾生得法智味，了知一切諸味業用；願一切眾生得無量法味，了達法界，安住實際大法城中；願一切眾生作大法雲，周遍法界普雨法雨，教化調伏一切眾生；願一切眾生得勝智味，無上法喜充滿身心；願一切眾生得無貪著一切上味，不染世間一切諸味，常勤修習一切佛法；願一切眾生得一法味，了諸佛法悉無差別；願一切眾生得最勝味，乘一切智終無退轉；願一切眾生得入諸佛無異法味，悉能分別一切諸根；願一切眾生法味增益，常得滿足無礙佛法。』是為菩薩摩訶薩布施味時善根迴向；為令一切眾生勤修福德，皆悉具足無礙智身故。

「佛子！菩薩摩訶薩施車乘時，以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生皆得具足一切智乘，乘於大乘、不可壞乘、最勝乘、最上乘、速疾乘、大力乘、福德具足乘、出世間乘、出生無量諸菩薩乘。』是為菩薩摩訶薩施車乘時善根迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩施車乘時，以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生皆得具足一切智乘，乘於大乘、不可壞乘、最勝乘、最上乘、速疾乘、大力乘、福德具足乘、出世間乘、出生無量諸菩薩乘。』是為菩薩摩訶薩施車乘時善根迴向。

「佛子！菩薩摩訶薩布施衣時，以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生得慚愧衣以覆其身，捨離邪道露形惡法，顏色潤澤，皮膚細軟，成就諸佛第一之樂，得最清淨一切種智。』是為菩薩摩訶薩布施衣時善根迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩布施衣時，以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生得慚愧衣以覆其身，捨離邪道露形惡法，顏色潤澤，皮膚細軟，成就諸佛第一之樂，得最清淨一切種智。』是為菩薩摩訶薩布施衣時善根迴向。

「佛子！菩薩摩訶薩常以種種名華布施，所謂：微妙香華、種種色華、無量奇妙華、善見華、可喜樂華、一切時華、天華、人華、世所珍愛華、甚芬馥悅意華。以如是等無量妙華，供養一切現在諸佛，及佛滅後所有塔廟，或以供養說法之人，或以供養比丘僧寶、一切菩薩、諸善知識、聲聞、獨覺、父母、宗親，下至自身及餘一切貧窮、孤露。布施之時，以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生皆得諸佛三昧之華，悉能開敷一切諸法；願一切眾生皆得如佛，見者歡喜，心無厭足；願一切眾生所見順愜，心無動亂；願一切眾生具行廣大清淨之業；願一切眾生常念善友，心無變異；願一切眾生如阿伽陀藥，能除一切煩惱眾毒；願一切眾生成滿大願，皆悉得為無上智王；願一切眾生智慧日光破愚癡暗；願一切眾生菩提淨月增長滿足；願一切眾生入大寶洲見善知識，具足成就一切善根。』是為菩薩摩訶薩布施華時善根迴向，為令眾生皆得清淨無礙智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩常以種種名華布施，所謂：微妙香華、種種色華、無量奇妙華、善見華、可喜樂華、一切時華、天華、人華、世所珍愛華、甚芬馥悅意華。以如是等無量妙華，供養一切現在諸佛，及佛滅後所有塔廟，或以供養說法之人，或以供養比丘僧寶、一切菩薩、諸善知識、聲聞、獨覺、父母、宗親，下至自身及餘一切貧窮、孤露。布施之時，以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生皆得諸佛三昧之華，悉能開敷一切諸法；願一切眾生皆得如佛，見者歡喜，心無厭足；願一切眾生所見順愜，心無動亂；願一切眾生具行廣大清淨之業；願一切眾生常念善友，心無變異；願一切眾生如阿伽陀藥，能除一切煩惱眾毒；願一切眾生成滿大願，皆悉得為無上智王；願一切眾生智慧日光破愚癡暗；願一切眾生菩提淨月增長滿足；願一切眾生入大寶洲見善知識，具足成就一切善根。』是為菩薩摩訶薩布施華時善根迴向，為令眾生皆得清淨無礙智故。

「佛子！菩薩摩訶薩布施鬘時，以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生人所樂見，見者欽歎，見者親善，見者愛樂，見者渴仰，見者除憂，見者生喜，見者離惡，見者常得親近於佛，見者清淨獲一切智。』是為菩薩摩訶薩布施鬘時善根迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩布施鬘時，以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生人所樂見，見者欽歎，見者親善，見者愛樂，見者渴仰，見者除憂，見者生喜，見者離惡，見者常得親近於佛，見者清淨獲一切智。』是為菩薩摩訶薩布施鬘時善根迴向。

「佛子！菩薩摩訶薩布施香時，以諸善根如是迴向：『願一切眾生具足戒香，得不缺戒、不雜戒、不污戒、無悔戒、離纏戒、無熱戒、無犯戒、無邊戒、出世戒、菩薩波羅蜜戒；願一切眾生以是戒故，皆得成就諸佛戒身。』是為菩薩摩訶薩布施香時善根迴向，為令眾生悉得圓滿無礙戒蘊故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩布施香時，以諸善根如是迴向：『願一切眾生具足戒香，得不缺戒、不雜戒、不污戒、無悔戒、離纏戒、無熱戒、無犯戒、無邊戒、出世戒、菩薩波羅蜜戒；願一切眾生以是戒故，皆得成就諸佛戒身。』是為菩薩摩訶薩布施香時善根迴向，為令眾生悉得圓滿無礙戒蘊故。

「佛子！菩薩摩訶薩施塗香時，以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生施香普熏，悉能惠捨一切所有；願一切眾生戒香普熏，得於如來究竟淨戒；願一切眾生忍香普熏，離於一切險害之心；願一切眾生精進香普熏，常服大乘精進甲冑；願一切眾生定香普熏，安住諸佛現前三昧；願一切眾生慧香普熏，一念得成無上智王；願一切眾生法香普熏，於無上法得無所畏；願一切眾生德香普熏，成就一切大功德智；願一切眾生菩提香普熏，得佛十力到於彼岸；願一切眾生清淨白法妙香普熏，永滅一切不善之法。』是為菩薩摩訶薩施塗香時善根迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩施塗香時，以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生施香普熏，悉能惠捨一切所有；願一切眾生戒香普熏，得於如來究竟淨戒；願一切眾生忍香普熏，離於一切險害之心；願一切眾生精進香普熏，常服大乘精進甲冑；願一切眾生定香普熏，安住諸佛現前三昧；願一切眾生慧香普熏，一念得成無上智王；願一切眾生法香普熏，於無上法得無所畏；願一切眾生德香普熏，成就一切大功德智；願一切眾生菩提香普熏，得佛十力到於彼岸；願一切眾生清淨白法妙香普熏，永滅一切不善之法。』是為菩薩摩訶薩施塗香時善根迴向。

「佛子！菩薩摩訶薩施床座時，以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生得諸天床座，證大智慧；願一切眾生得賢聖床座，捨凡夫意，住菩提心；願一切眾生得安樂床座，永離一切生死苦惱；願一切眾生得究竟床座，得見諸佛自在神通；願一切眾生得平等床座，恒普熏修一切善法；願一切眾生得最勝床座，具清淨業，世無與等；願一切眾生得安隱床座，證真實法，具足究竟；願一切眾生得清淨床座，修習如來淨智境界；願一切眾生得安住床座，得善知識常隨覆護；願一切眾生得師子床座，常如如來右脇而臥。』是為菩薩摩訶薩施床座時善根迴向，為令眾生修習正念、善護諸根故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩施床座時，以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生得諸天床座，證大智慧；願一切眾生得賢聖床座，捨凡夫意，住菩提心；願一切眾生得安樂床座，永離一切生死苦惱；願一切眾生得究竟床座，得見諸佛自在神通；願一切眾生得平等床座，恒普熏修一切善法；願一切眾生得最勝床座，具清淨業，世無與等；願一切眾生得安隱床座，證真實法，具足究竟；願一切眾生得清淨床座，修習如來淨智境界；願一切眾生得安住床座，得善知識常隨覆護；願一切眾生得師子床座，常如如來右脇而臥。』是為菩薩摩訶薩施床座時善根迴向，為令眾生修習正念、善護諸根故。

「佛子！菩薩摩訶薩施房舍時，以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生皆得安住清淨佛剎，精勤修習一切功德；安住甚深三昧境界，捨離一切住處執著；了諸住處皆無所有，離諸世間住一切智；攝取一切諸佛所住，住究竟道安樂住處；恒住第一清淨善根，終不捨離佛無上住。』是為菩薩摩訶薩施房舍時善根迴向；為欲利益一切眾生，隨其所應，思惟救護故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩施房舍時，以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生皆得安住清淨佛剎，精勤修習一切功德；安住甚深三昧境界，捨離一切住處執著；了諸住處皆無所有，離諸世間住一切智；攝取一切諸佛所住，住究竟道安樂住處；恒住第一清淨善根，終不捨離佛無上住。』是為菩薩摩訶薩施房舍時善根迴向；為欲利益一切眾生，隨其所應，思惟救護故。

「佛子！菩薩摩訶薩施住處時，以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生常獲善利，其心安樂；願一切眾生依如來住，依大智住，依善知識住，依尊勝住，依善行住，依大慈住，依大悲住，依六波羅蜜住，依大菩提心住，依一切菩薩道住。』是為菩薩摩訶薩施住處時善根迴向，為令一切福德清淨故，究竟清淨故，智清淨故，道清淨故，法清淨故，戒清淨故，志樂清淨故，信解清淨故，願清淨故，一切神通功德清淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩施住處時，以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生常獲善利，其心安樂；願一切眾生依如來住，依大智住，依善知識住，依尊勝住，依善行住，依大慈住，依大悲住，依六波羅蜜住，依大菩提心住，依一切菩薩道住。』是為菩薩摩訶薩施住處時善根迴向，為令一切福德清淨故，究竟清淨故，智清淨故，道清淨故，法清淨故，戒清淨故，志樂清淨故，信解清淨故，願清淨故，一切神通功德清淨故。

「佛子！菩薩摩訶薩施諸燈明，所謂：酥燈、油燈、寶燈、摩尼燈、漆燈、火燈、沈水燈、栴檀燈、一切香燈、無量色光燈。施如是等無量燈時，為欲利益一切眾生，為欲攝受一切眾生，以此善根如是迴向，所謂：『願一切眾生得無量光，普照一切諸佛正法；願一切眾生得清淨光，照見世間極微細色；願一切眾生得離翳光，了眾生界空無所有；願一切眾生得無邊光，身出妙光普照一切；願一切眾生得普照光，於諸佛法心無退轉；願一切眾生得佛淨光，一切剎中悉皆顯現；願一切眾生得無礙光，一光遍照一切法界；願一切眾生得無斷光，照諸佛剎光明不斷；願一切眾生得智幢光，普照世間；願一切眾生得無量色光，照一切剎示現神力。』菩薩如是施燈明時，為欲利益一切眾生，安樂一切眾生故，以此善根隨逐眾生，以此善根攝受眾生，以此善根分布眾生，以此善根慈愍眾生，以此善根覆育眾生，以此善根救護眾生，以此善根充滿眾生，以此善根緣念眾生，以此善根等益眾生，以此善根觀察眾生。是為菩薩摩訶薩施燈明時善根迴向，如是迴向無有障礙，普令眾生住善根中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩施諸燈明，所謂：酥燈、油燈、寶燈、摩尼燈、漆燈、火燈、沈水燈、栴檀燈、一切香燈、無量色光燈。施如是等無量燈時，為欲利益一切眾生，為欲攝受一切眾生，以此善根如是迴向，所謂：『願一切眾生得無量光，普照一切諸佛正法；願一切眾生得清淨光，照見世間極微細色；願一切眾生得離翳光，了眾生界空無所有；願一切眾生得無邊光，身出妙光普照一切；願一切眾生得普照光，於諸佛法心無退轉；願一切眾生得佛淨光，一切剎中悉皆顯現；願一切眾生得無礙光，一光遍照一切法界；願一切眾生得無斷光，照諸佛剎光明不斷；願一切眾生得智幢光，普照世間；願一切眾生得無量色光，照一切剎示現神力。』菩薩如是施燈明時，為欲利益一切眾生，安樂一切眾生故，以此善根隨逐眾生，以此善根攝受眾生，以此善根分布眾生，以此善根慈愍眾生，以此善根覆育眾生，以此善根救護眾生，以此善根充滿眾生，以此善根緣念眾生，以此善根等益眾生，以此善根觀察眾生。是為菩薩摩訶薩施燈明時善根迴向，如是迴向無有障礙，普令眾生住善根中。

「佛子！菩薩摩訶薩施湯藥時，以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生於諸蓋纏，究竟得出；願一切眾生永離病身，得如來身；願一切眾生作大良藥，滅除一切不善之病；願一切眾生成阿伽陀藥，安住菩薩不退轉地；願一切眾生成如來藥，能拔一切煩惱毒箭；願一切眾生親近賢聖，滅諸煩惱，修清淨行；願一切眾生作大藥王，永除眾病，不令重發；願一切眾生作不壞藥樹，悉能救療一切眾生；願一切眾生得一切智光，出眾病箭；願一切眾生善解世間方藥之法，所有疾病為其救療。』菩薩摩訶薩施湯藥時，為令一切眾生永離眾病故，究竟安隱故，究竟清淨故，如佛無病故，拔除一切病箭故，得無盡堅固身故，得金剛圍山所不壞身故，得堅固滿足力故，得圓滿不可奪佛樂故，得一切佛自在堅固身故，以諸善根如是迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩施湯藥時，以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生於諸蓋纏，究竟得出；願一切眾生永離病身，得如來身；願一切眾生作大良藥，滅除一切不善之病；願一切眾生成阿伽陀藥，安住菩薩不退轉地；願一切眾生成如來藥，能拔一切煩惱毒箭；願一切眾生親近賢聖，滅諸煩惱，修清淨行；願一切眾生作大藥王，永除眾病，不令重發；願一切眾生作不壞藥樹，悉能救療一切眾生；願一切眾生得一切智光，出眾病箭；願一切眾生善解世間方藥之法，所有疾病為其救療。』菩薩摩訶薩施湯藥時，為令一切眾生永離眾病故，究竟安隱故，究竟清淨故，如佛無病故，拔除一切病箭故，得無盡堅固身故，得金剛圍山所不壞身故，得堅固滿足力故，得圓滿不可奪佛樂故，得一切佛自在堅固身故，以諸善根如是迴向。

「佛子！菩薩摩訶薩悉能惠施一切器物。所謂：黃金器盛滿雜寶，白銀器盛眾妙寶，瑠璃器盛種種寶，玻瓈器盛滿無量寶莊嚴具，硨磲器盛赤真珠，碼碯器盛滿珊瑚摩尼珠寶，白玉器盛眾美食，栴檀器盛天衣服，金剛器盛眾妙香。無量無數種種寶器，盛無量無數種種眾寶，或施諸佛，信佛福田不思議故；或施菩薩，知善知識難值遇故；或施聖僧，為令佛法久住世故；或施聲聞及辟支佛，於諸聖人生淨信故；或施父母，為尊重故；或施師長，為恒誘誨，令依聖教修功德故；或施下劣、貧窮、孤露，大慈、大悲愛眼等視諸眾生故；專意滿足去、來、今世一切菩薩檀波羅蜜故；以一切物普施一切，終不厭捨諸眾生故。如是施時，於其施物及以受者，皆無所著。菩薩摩訶薩以如是等種種寶器盛無量寶而布施時，以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生成等虛空無邊藏器，念力廣大，悉能受持世、出世間一切經書，無有忘失；願一切眾生成清淨器，能悟諸佛甚深正法；願一切眾生成無上寶器，悉能受持三世佛法；願一切眾生成就如來廣大法器，以不壞信攝受三世佛菩提法；願一切眾生成就最勝寶莊嚴器，住大威德菩提之心；願一切眾生成就功德所依處器，於諸如來無量智慧生淨信解；願一切眾生成就趣入一切智器，究竟如來無礙解脫；願一切眾生得盡未來劫菩薩行器，能令眾生普皆安住一切智力；願一切眾生成就三世諸佛種性勝功德器，一切諸佛妙音所說悉能受持；願一切眾生成就容納盡法界、虛空界、一切世界一切如來眾會道場器，為大丈夫讚說之首，勸請諸佛轉正法輪。』是為菩薩摩訶薩布施器時善根迴向，為欲普令一切眾生皆得圓滿普賢菩薩行願器故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩悉能惠施一切器物。所謂：黃金器盛滿雜寶，白銀器盛眾妙寶，瑠璃器盛種種寶，玻瓈器盛滿無量寶莊嚴具，硨磲器盛赤真珠，碼碯器盛滿珊瑚摩尼珠寶，白玉器盛眾美食，栴檀器盛天衣服，金剛器盛眾妙香。無量無數種種寶器，盛無量無數種種眾寶，或施諸佛，信佛福田不思議故；或施菩薩，知善知識難值遇故；或施聖僧，為令佛法久住世故；或施聲聞及辟支佛，於諸聖人生淨信故；或施父母，為尊重故；或施師長，為恒誘誨，令依聖教修功德故；或施下劣、貧窮、孤露，大慈、大悲愛眼等視諸眾生故；專意滿足去、來、今世一切菩薩檀波羅蜜故；以一切物普施一切，終不厭捨諸眾生故。如是施時，於其施物及以受者，皆無所著。菩薩摩訶薩以如是等種種寶器盛無量寶而布施時，以諸善根如是迴向，所謂：『願一切眾生成等虛空無邊藏器，念力廣大，悉能受持世、出世間一切經書，無有忘失；願一切眾生成清淨器，能悟諸佛甚深正法；願一切眾生成無上寶器，悉能受持三世佛法；願一切眾生成就如來廣大法器，以不壞信攝受三世佛菩提法；願一切眾生成就最勝寶莊嚴器，住大威德菩提之心；願一切眾生成就功德所依處器，於諸如來無量智慧生淨信解；願一切眾生成就趣入一切智器，究竟如來無礙解脫；願一切眾生得盡未來劫菩薩行器，能令眾生普皆安住一切智力；願一切眾生成就三世諸佛種性勝功德器，一切諸佛妙音所說悉能受持；願一切眾生成就容納盡法界、虛空界、一切世界一切如來眾會道場器，為大丈夫讚說之首，勸請諸佛轉正法輪。』是為菩薩摩訶薩布施器時善根迴向，為欲普令一切眾生皆得圓滿普賢菩薩行願器故。