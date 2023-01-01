大方廣佛華嚴經卷第二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第二十四

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

十迴向品第二十五之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十迴向品第二十五之二

「佛子！云何為菩薩摩訶薩不壞迴向？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！云何為菩薩摩訶薩不壞迴向？

「佛子！此菩薩摩訶薩於去、來、今諸如來所得不壞信，悉能承事一切佛故；於諸菩薩，乃至初發一念之心求一切智，得不壞信，誓修一切菩薩善根無疲厭故；於一切佛法得不壞信，發深志樂故；於一切佛教得不壞信，守護住持故；於一切眾生得不壞信，慈眼等觀，善根迴向，普利益故；於一切白淨法得不壞信，普集無邊諸善根故；於一切菩薩迴向道得不壞信，滿足殊勝諸欲解故；於一切菩薩法師得不壞信，於諸菩薩起佛想故；於一切佛自在神通得不壞信，深信諸佛難思議故；於一切菩薩善巧方便行得不壞信，攝取種種無量無數行境界故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！此菩薩摩訶薩於去、來、今諸如來所得不壞信，悉能承事一切佛故；於諸菩薩，乃至初發一念之心求一切智，得不壞信，誓修一切菩薩善根無疲厭故；於一切佛法得不壞信，發深志樂故；於一切佛教得不壞信，守護住持故；於一切眾生得不壞信，慈眼等觀，善根迴向，普利益故；於一切白淨法得不壞信，普集無邊諸善根故；於一切菩薩迴向道得不壞信，滿足殊勝諸欲解故；於一切菩薩法師得不壞信，於諸菩薩起佛想故；於一切佛自在神通得不壞信，深信諸佛難思議故；於一切菩薩善巧方便行得不壞信，攝取種種無量無數行境界故。

「佛子！菩薩摩訶薩如是安住不壞信時，於佛、菩薩、聲聞、獨覺，若諸佛教，若諸眾生，如是等種種境界中，種諸善根無量無邊，令菩提心轉更增長；慈悲廣大，平等觀察，隨順修學諸佛所作，攝取一切清淨善根；入真實義，集福德行，行大惠施，修諸功德，等觀三世。菩薩摩訶薩以如是等善根功德，迴向一切智：『願常見諸佛，親近善友，與諸菩薩同共止住；念一切智，心無暫捨；受持佛教，勤加守護；教化成熟一切眾生，心常迴向出世之道，供養瞻侍一切法師；解了諸法，憶持不忘；修行大願，悉使滿足。』菩薩如是積集善根，成就善根，增長善根，思惟善根，繫念善根，分別善根，愛樂善根，修習善根，安住善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩如是安住不壞信時，於佛、菩薩、聲聞、獨覺，若諸佛教，若諸眾生，如是等種種境界中，種諸善根無量無邊，令菩提心轉更增長；慈悲廣大，平等觀察，隨順修學諸佛所作，攝取一切清淨善根；入真實義，集福德行，行大惠施，修諸功德，等觀三世。菩薩摩訶薩以如是等善根功德，迴向一切智：『願常見諸佛，親近善友，與諸菩薩同共止住；念一切智，心無暫捨；受持佛教，勤加守護；教化成熟一切眾生，心常迴向出世之道，供養瞻侍一切法師；解了諸法，憶持不忘；修行大願，悉使滿足。』菩薩如是積集善根，成就善根，增長善根，思惟善根，繫念善根，分別善根，愛樂善根，修習善根，安住善根。

「菩薩摩訶薩如是積集諸善根已，以此善根所得依果修菩薩行，於念念中見無量佛，如其所應，承事供養。以阿僧祇寶、阿僧祇華、阿僧祇鬘、阿僧祇衣、阿僧祇蓋、阿僧祇幢、阿僧祇幡、阿僧祇莊嚴具、阿僧祇給侍、阿僧祇塗飾地、阿僧祇塗香、阿僧祇末香、阿僧祇和香、阿僧祇燒香、阿僧祇深信、阿僧祇愛樂、阿僧祇淨心、阿僧祇尊重、阿僧祇讚歎、阿僧祇禮敬、阿僧祇寶座，阿僧祇華座、阿僧祇香座、阿僧祇鬘座、阿僧祇栴檀座、阿僧祇衣座、阿僧祇金剛座、阿僧祇摩尼座、阿僧祇寶繒座、阿僧祇寶色座、阿僧祇寶經行處、阿僧祇華經行處、阿僧祇香經行處、阿僧祇鬘經行處、阿僧祇衣經行處、阿僧祇寶間錯經行處、阿僧祇一切寶繒綵經行處、阿僧祇一切寶多羅樹經行處、阿僧祇一切寶欄楯經行處、阿僧祇一切寶鈴網彌覆經行處、阿僧祇一切寶宮殿、阿僧祇一切華宮殿、阿僧祇一切香宮殿、阿僧祇一切鬘宮殿、阿僧祇一切栴檀宮殿、阿僧祇一切堅固妙香藏宮殿、阿僧祇一切金剛宮殿、阿僧祇一切摩尼宮殿，皆悉殊妙出過諸天；阿僧祇諸雜寶樹、阿僧祇種種香樹、阿僧祇諸寶衣樹、阿僧祇諸音樂樹、阿僧祇寶莊嚴具樹、阿僧祇妙音聲樹、阿僧祇無厭寶樹、阿僧祇寶繒綵樹、阿僧祇寶璫樹，阿僧祇一切華香、幢幡、鬘蓋所嚴飾樹，如是等樹，扶踈蔭映，莊嚴宮殿。其諸宮殿復有阿僧祇軒檻莊嚴、阿僧祇窓牖莊嚴、阿僧祇門闥莊嚴，阿僧祇樓閣莊嚴、阿僧祇半月莊嚴、阿僧祇帳莊嚴，阿僧祇金網彌覆其上，阿僧祇香周匝普熏，阿僧祇衣敷布其地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩如是積集諸善根已，以此善根所得依果修菩薩行，於念念中見無量佛，如其所應，承事供養。以阿僧祇寶、阿僧祇華、阿僧祇鬘、阿僧祇衣、阿僧祇蓋、阿僧祇幢、阿僧祇幡、阿僧祇莊嚴具、阿僧祇給侍、阿僧祇塗飾地、阿僧祇塗香、阿僧祇末香、阿僧祇和香、阿僧祇燒香、阿僧祇深信、阿僧祇愛樂、阿僧祇淨心、阿僧祇尊重、阿僧祇讚歎、阿僧祇禮敬、阿僧祇寶座，阿僧祇華座、阿僧祇香座、阿僧祇鬘座、阿僧祇栴檀座、阿僧祇衣座、阿僧祇金剛座、阿僧祇摩尼座、阿僧祇寶繒座、阿僧祇寶色座、阿僧祇寶經行處、阿僧祇華經行處、阿僧祇香經行處、阿僧祇鬘經行處、阿僧祇衣經行處、阿僧祇寶間錯經行處、阿僧祇一切寶繒綵經行處、阿僧祇一切寶多羅樹經行處、阿僧祇一切寶欄楯經行處、阿僧祇一切寶鈴網彌覆經行處、阿僧祇一切寶宮殿、阿僧祇一切華宮殿、阿僧祇一切香宮殿、阿僧祇一切鬘宮殿、阿僧祇一切栴檀宮殿、阿僧祇一切堅固妙香藏宮殿、阿僧祇一切金剛宮殿、阿僧祇一切摩尼宮殿，皆悉殊妙出過諸天；阿僧祇諸雜寶樹、阿僧祇種種香樹、阿僧祇諸寶衣樹、阿僧祇諸音樂樹、阿僧祇寶莊嚴具樹、阿僧祇妙音聲樹、阿僧祇無厭寶樹、阿僧祇寶繒綵樹、阿僧祇寶璫樹，阿僧祇一切華香、幢幡、鬘蓋所嚴飾樹，如是等樹，扶踈蔭映，莊嚴宮殿。其諸宮殿復有阿僧祇軒檻莊嚴、阿僧祇窓牖莊嚴、阿僧祇門闥莊嚴，阿僧祇樓閣莊嚴、阿僧祇半月莊嚴、阿僧祇帳莊嚴，阿僧祇金網彌覆其上，阿僧祇香周匝普熏，阿僧祇衣敷布其地。

「佛子！菩薩摩訶薩以如是等諸供養具，於無量無數不可說不可說劫，淨心尊重、恭敬供養一切諸佛，恒不退轉，無有休息；一一如來滅度之後所有舍利，悉亦如是恭敬供養。為令一切眾生生淨信故，一切眾生攝善根故，一切眾生離諸苦故，一切眾生廣大解故，一切眾生以大莊嚴而莊嚴故，無量莊嚴而莊嚴故，諸有所作得究竟故，知諸佛興難可值故，滿足如來無量力故，莊嚴供養佛塔廟故，住持一切諸佛法故，如是供養現在諸佛，及滅度後所有舍利。其諸供養，於阿僧祇劫說不可盡。如是修集無量功德，皆為成熟一切眾生，無有退轉，無有休息，無有疲厭；無有執著，離諸心想；無有依止，永絕所依；遠離於我，及以我所；如實法印，印諸業門；得法無生，住佛所住；觀無生性，印諸境界。諸佛護念發心迴向，與諸法性相應迴向，入無作法成就所作方便迴向，捨離一切諸事想著方便迴向，住於無量善巧迴向，永出一切諸有迴向，修行諸行不住於相善巧迴向，普攝一切善根迴向，普淨一切菩薩諸行廣大迴向，發無上菩提心迴向，與一切善根同住迴向，滿足最上信解心迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩以如是等諸供養具，於無量無數不可說不可說劫，淨心尊重、恭敬供養一切諸佛，恒不退轉，無有休息；一一如來滅度之後所有舍利，悉亦如是恭敬供養。為令一切眾生生淨信故，一切眾生攝善根故，一切眾生離諸苦故，一切眾生廣大解故，一切眾生以大莊嚴而莊嚴故，無量莊嚴而莊嚴故，諸有所作得究竟故，知諸佛興難可值故，滿足如來無量力故，莊嚴供養佛塔廟故，住持一切諸佛法故，如是供養現在諸佛，及滅度後所有舍利。其諸供養，於阿僧祇劫說不可盡。如是修集無量功德，皆為成熟一切眾生，無有退轉，無有休息，無有疲厭；無有執著，離諸心想；無有依止，永絕所依；遠離於我，及以我所；如實法印，印諸業門；得法無生，住佛所住；觀無生性，印諸境界。諸佛護念發心迴向，與諸法性相應迴向，入無作法成就所作方便迴向，捨離一切諸事想著方便迴向，住於無量善巧迴向，永出一切諸有迴向，修行諸行不住於相善巧迴向，普攝一切善根迴向，普淨一切菩薩諸行廣大迴向，發無上菩提心迴向，與一切善根同住迴向，滿足最上信解心迴向。

「佛子！菩薩摩訶薩以諸善根如是迴向時，雖隨生死而不改變，求一切智未曾退轉，在於諸有心無動亂，悉能度脫一切眾生，不染有為法，不失無礙智。菩薩行位，因緣無盡；世間諸法，無能變動；具足清淨諸波羅蜜，悉能成就一切智力。菩薩如是離諸癡暗，成菩提心，開示光明，增長淨法，迴向勝道，具足眾行；以清淨意，善能分別；了一切法，悉隨心現；知業如幻，業報如像，諸行如化；因緣生法，悉皆如響；菩薩諸行，一切如影；出生無著清淨法眼，見於無作廣大境界；證寂滅性，了法無二；得法實相，具菩薩行；於一切相，皆無所著；善能修行同事諸業，於白淨法恒無廢捨；離一切著，住無著行。菩薩如是善巧思惟，無有迷惑，不違諸法，不壞業因，明見真實，善巧迴向；知法自性，以方便力，成就業報，到於彼岸；智慧觀察一切諸法，獲神通智諸業善根；無作而行，隨心自在。菩薩摩訶薩以諸善根如是迴向，為欲度脫一切眾生，不斷佛種，永離魔業，見一切智無有邊際，信樂不捨離世境界，斷諸雜染；亦願眾生得清淨智，入深方便，出生死法，獲佛善根，永斷一切諸魔事業，以平等印普印諸業，發心趣入一切種智，成就一切出世間法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩以諸善根如是迴向時，雖隨生死而不改變，求一切智未曾退轉，在於諸有心無動亂，悉能度脫一切眾生，不染有為法，不失無礙智。菩薩行位，因緣無盡；世間諸法，無能變動；具足清淨諸波羅蜜，悉能成就一切智力。菩薩如是離諸癡暗，成菩提心，開示光明，增長淨法，迴向勝道，具足眾行；以清淨意，善能分別；了一切法，悉隨心現；知業如幻，業報如像，諸行如化；因緣生法，悉皆如響；菩薩諸行，一切如影；出生無著清淨法眼，見於無作廣大境界；證寂滅性，了法無二；得法實相，具菩薩行；於一切相，皆無所著；善能修行同事諸業，於白淨法恒無廢捨；離一切著，住無著行。菩薩如是善巧思惟，無有迷惑，不違諸法，不壞業因，明見真實，善巧迴向；知法自性，以方便力，成就業報，到於彼岸；智慧觀察一切諸法，獲神通智諸業善根；無作而行，隨心自在。菩薩摩訶薩以諸善根如是迴向，為欲度脫一切眾生，不斷佛種，永離魔業，見一切智無有邊際，信樂不捨離世境界，斷諸雜染；亦願眾生得清淨智，入深方便，出生死法，獲佛善根，永斷一切諸魔事業，以平等印普印諸業，發心趣入一切種智，成就一切出世間法。

「佛子！是為菩薩摩訶薩第二不壞迴向。菩薩摩訶薩住此迴向時，得見一切無數諸佛，成就無量清淨妙法，普於眾生得平等心，於一切法無有疑惑；一切諸佛神力所加，降伏眾魔，永離其業；成就生貴，滿菩提心；得無礙智不由他解，善能開闡一切法義；能隨想力入一切剎，普照眾生，悉使清淨。菩薩摩訶薩以此不壞迴向之力，攝諸善根，如是迴向。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！是為菩薩摩訶薩第二不壞迴向。菩薩摩訶薩住此迴向時，得見一切無數諸佛，成就無量清淨妙法，普於眾生得平等心，於一切法無有疑惑；一切諸佛神力所加，降伏眾魔，永離其業；成就生貴，滿菩提心；得無礙智不由他解，善能開闡一切法義；能隨想力入一切剎，普照眾生，悉使清淨。菩薩摩訶薩以此不壞迴向之力，攝諸善根，如是迴向。」

爾時，金剛幢菩薩觀察十方，承佛神力，即說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛幢菩薩觀察十方，承佛神力，即說頌言：

「菩薩已得不壞意， 修行一切諸善業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩已得不壞意， 修行一切諸善業，

是故能令佛歡喜， 智者以此而迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故能令佛歡喜， 智者以此而迴向。

供養無量無邊佛， 布施持戒伏諸根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養無量無邊佛， 布施持戒伏諸根，

為欲利益諸眾生， 普使一切皆清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲利益諸眾生， 普使一切皆清淨。

一切上妙諸香華， 無量差別勝衣服， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切上妙諸香華， 無量差別勝衣服，

寶蓋及以莊嚴具， 供養一切諸如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶蓋及以莊嚴具， 供養一切諸如來。

如是供養於諸佛， 無量無數難思劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是供養於諸佛， 無量無數難思劫，

恭敬尊重常歡喜， 未曾一念生疲厭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭敬尊重常歡喜， 未曾一念生疲厭。

專心想念於諸佛， 一切世間大明燈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 專心想念於諸佛， 一切世間大明燈，

十方所有諸如來， 靡不現前如目覩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方所有諸如來， 靡不現前如目覩。

不可思議無量劫， 種種布施心無厭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可思議無量劫， 種種布施心無厭，

百千萬億眾劫中， 修諸善法悉如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千萬億眾劫中， 修諸善法悉如是。

彼諸如來滅度已， 供養舍利無厭足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸如來滅度已， 供養舍利無厭足，

悉以種種妙莊嚴， 建立難思眾塔廟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉以種種妙莊嚴， 建立難思眾塔廟。

造立無等最勝形， 寶藏淨金為莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 造立無等最勝形， 寶藏淨金為莊嚴，

巍巍高大如山王， 其數無量百千億。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 巍巍高大如山王， 其數無量百千億。

淨心尊重供養已， 復生歡喜利益意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨心尊重供養已， 復生歡喜利益意，

不思議劫處世間， 救護眾生令解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不思議劫處世間， 救護眾生令解脫。

了知眾生皆妄想， 於彼一切無分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知眾生皆妄想， 於彼一切無分別，

而能善別眾生根， 普為群生作饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而能善別眾生根， 普為群生作饒益。

菩薩修集諸功德， 廣大最勝無與比， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩修集諸功德， 廣大最勝無與比，

了達體性悉非有， 如是決定皆迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了達體性悉非有， 如是決定皆迴向。

以最勝智觀諸法， 其中無有一法生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以最勝智觀諸法， 其中無有一法生，

如是方便修迴向， 功德無量不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是方便修迴向， 功德無量不可盡。

以是方便令心淨， 悉與一切如來等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是方便令心淨， 悉與一切如來等，

此方便力不可盡， 是故福報無盡極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此方便力不可盡， 是故福報無盡極。

發起無上菩提心， 一切世間無所依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發起無上菩提心， 一切世間無所依，

普至十方諸世界， 而於一切無所礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普至十方諸世界， 而於一切無所礙。

一切如來出世間， 為欲啟導眾生心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來出世間， 為欲啟導眾生心，

如其心性而觀察， 畢竟推求不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如其心性而觀察， 畢竟推求不可得。

一切諸法無有餘， 悉入於如無體性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸法無有餘， 悉入於如無體性，

以是淨眼而迴向， 開彼世間生死獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是淨眼而迴向， 開彼世間生死獄。

雖令諸有悉清淨， 亦不分別於諸有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖令諸有悉清淨， 亦不分別於諸有，

知諸有性無所有， 而令歡喜意清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知諸有性無所有， 而令歡喜意清淨。

於一佛土無所依， 一切佛土悉如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一佛土無所依， 一切佛土悉如是，

亦不染著有為法， 知彼法性無依處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不染著有為法， 知彼法性無依處。

以是修成一切智， 以是無上智莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是修成一切智， 以是無上智莊嚴，

以是諸佛皆歡喜， 是為菩薩迴向業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是諸佛皆歡喜， 是為菩薩迴向業。

菩薩專心念諸佛， 無上智慧巧方便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩專心念諸佛， 無上智慧巧方便，

如佛一切無所依， 願我修成此功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛一切無所依， 願我修成此功德。

專心救護於一切， 令其遠離眾惡業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 專心救護於一切， 令其遠離眾惡業，

如是饒益諸群生， 繫念思惟未曾捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是饒益諸群生， 繫念思惟未曾捨。

住於智地守護法， 不以餘乘取涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住於智地守護法， 不以餘乘取涅槃，

唯願得佛無上道， 菩薩如是善迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願得佛無上道， 菩薩如是善迴向。

不取眾生所言說， 一切有為虛妄事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不取眾生所言說， 一切有為虛妄事，

雖復不依言語道， 亦復不著無言說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖復不依言語道， 亦復不著無言說。

十方所有諸如來， 了達諸法無有餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方所有諸如來， 了達諸法無有餘，

雖知一切皆空寂， 而不於空起心念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖知一切皆空寂， 而不於空起心念。

以一莊嚴嚴一切， 亦不於法生分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以一莊嚴嚴一切， 亦不於法生分別，

如是開悟諸群生， 一切無性無所觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是開悟諸群生， 一切無性無所觀。

「佛子！云何為菩薩摩訶薩等一切佛迴向？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！云何為菩薩摩訶薩等一切佛迴向？

「佛子！此菩薩摩訶薩隨順修學去、來、現在諸佛世尊迴向之道。如是修學迴向道時，見一切色乃至觸法若美、若惡，不生愛憎，心得自在；無諸過失，廣大清淨；歡喜悅樂，離諸憂惱；心意柔軟，諸根清涼。佛子！菩薩摩訶薩獲得如是安樂之時，復更發心迴向諸佛，作如是念：『願以我今所種善根，令諸佛樂轉更增勝，所謂：不可思議佛所住樂、無有等比佛三昧樂、不可限量大慈悲樂、一切諸佛解脫之樂、無有邊際大神通樂、最極尊重大自在樂、廣大究竟無量力樂、離諸知覺寂靜之樂、住無礙住恒正定樂、行無二行不變異樂。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！此菩薩摩訶薩隨順修學去、來、現在諸佛世尊迴向之道。如是修學迴向道時，見一切色乃至觸法若美、若惡，不生愛憎，心得自在；無諸過失，廣大清淨；歡喜悅樂，離諸憂惱；心意柔軟，諸根清涼。佛子！菩薩摩訶薩獲得如是安樂之時，復更發心迴向諸佛，作如是念：『願以我今所種善根，令諸佛樂轉更增勝，所謂：不可思議佛所住樂、無有等比佛三昧樂、不可限量大慈悲樂、一切諸佛解脫之樂、無有邊際大神通樂、最極尊重大自在樂、廣大究竟無量力樂、離諸知覺寂靜之樂、住無礙住恒正定樂、行無二行不變異樂。』

「佛子！菩薩摩訶薩以諸善根迴向佛已，復以此善根迴向菩薩，所謂：『願未滿者令得圓滿，心未淨者令得清淨，諸波羅蜜未滿足者令得滿足。安住金剛菩提之心，於一切智得不退轉，不捨大精進，守護菩提門一切善根；能令眾生捨離我慢，發菩提心，所願成滿；安住一切菩薩所住，獲得菩薩明利諸根，修習善根，證薩婆若。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩以諸善根迴向佛已，復以此善根迴向菩薩，所謂：『願未滿者令得圓滿，心未淨者令得清淨，諸波羅蜜未滿足者令得滿足。安住金剛菩提之心，於一切智得不退轉，不捨大精進，守護菩提門一切善根；能令眾生捨離我慢，發菩提心，所願成滿；安住一切菩薩所住，獲得菩薩明利諸根，修習善根，證薩婆若。』

「佛子！菩薩摩訶薩以諸善根如是迴向菩薩已，復以迴向一切眾生：『願一切眾生所有善根，乃至極少一彈指頃，見佛聞法，恭敬聖僧。彼諸善根皆離障礙，念佛圓滿，念法方便，念僧尊重，不離見佛，心得清淨，獲諸佛法，集無量德，淨諸神通，捨法疑念，依教而住。』如為眾生如是迴向，為聲聞、辟支佛迴向亦復如是。『又願一切眾生永離地獄、餓鬼、畜生、閻羅王等一切惡處，增長無上菩提之心，專意勤求一切種智，永不毀謗諸佛正法，得佛安樂，身心清淨，證一切智。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩以諸善根如是迴向菩薩已，復以迴向一切眾生：『願一切眾生所有善根，乃至極少一彈指頃，見佛聞法，恭敬聖僧。彼諸善根皆離障礙，念佛圓滿，念法方便，念僧尊重，不離見佛，心得清淨，獲諸佛法，集無量德，淨諸神通，捨法疑念，依教而住。』如為眾生如是迴向，為聲聞、辟支佛迴向亦復如是。『又願一切眾生永離地獄、餓鬼、畜生、閻羅王等一切惡處，增長無上菩提之心，專意勤求一切種智，永不毀謗諸佛正法，得佛安樂，身心清淨，證一切智。』

「佛子！菩薩摩訶薩所有善根，皆以大願，發起、正發起，積集、正積集，增長、正增長，悉令廣大具足充滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩所有善根，皆以大願，發起、正發起，積集、正積集，增長、正增長，悉令廣大具足充滿。

「佛子！菩薩摩訶薩在家宅中與妻子俱，未曾暫捨菩提之心，正念思惟薩婆若境，自度度彼，令得究竟；以善方便化己眷屬，令入菩薩智，令成熟解脫；雖與同止，心無所著，以本大悲處於居家，以慈心故隨順妻子，於菩薩清淨道無所障礙。菩薩摩訶薩雖在居家作諸事業，未曾暫捨一切智心。所謂：若著衣裳、若噉滋味、若服湯藥、澡漱塗摩、迴旋顧視、行住坐臥、身語意業、若睡若寤。如是一切諸有所作，心常迴向薩婆若道，繫念思惟，無時捨離。為欲饒益一切眾生，安住菩提無量大願，攝取無數廣大善根；勤修諸善，普救一切，永離一切憍慢放逸，決定趣於一切智地，終不發意向於餘道；常觀一切諸佛菩提，永捨一切諸雜染法，修行一切菩薩所學，於一切智道無所障礙；住於智地愛樂誦習，以無量智集諸善根，心不戀樂一切世間，亦不染著所行之行，專心受持諸佛教法。菩薩如是處在居家，普攝善根，令其增長，迴向諸佛無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩在家宅中與妻子俱，未曾暫捨菩提之心，正念思惟薩婆若境，自度度彼，令得究竟；以善方便化己眷屬，令入菩薩智，令成熟解脫；雖與同止，心無所著，以本大悲處於居家，以慈心故隨順妻子，於菩薩清淨道無所障礙。菩薩摩訶薩雖在居家作諸事業，未曾暫捨一切智心。所謂：若著衣裳、若噉滋味、若服湯藥、澡漱塗摩、迴旋顧視、行住坐臥、身語意業、若睡若寤。如是一切諸有所作，心常迴向薩婆若道，繫念思惟，無時捨離。為欲饒益一切眾生，安住菩提無量大願，攝取無數廣大善根；勤修諸善，普救一切，永離一切憍慢放逸，決定趣於一切智地，終不發意向於餘道；常觀一切諸佛菩提，永捨一切諸雜染法，修行一切菩薩所學，於一切智道無所障礙；住於智地愛樂誦習，以無量智集諸善根，心不戀樂一切世間，亦不染著所行之行，專心受持諸佛教法。菩薩如是處在居家，普攝善根，令其增長，迴向諸佛無上菩提。

「佛子！菩薩爾時，乃至施與畜生之食一摶、一粒，咸作是願：『當令此等捨畜生道，利益安樂，究竟解脫，永度苦海，永滅苦受，永除苦蘊，永斷苦覺、苦聚、苦行、苦因、苦本及諸苦處；願彼眾生皆得捨離。』菩薩如是專心繫念一切眾生，以彼善根而為上首，為其迴向一切種智。菩薩初發菩提之心普攝眾生，修諸善根悉以迴向，欲令永離生死曠野，得諸如來無礙快樂，出煩惱海，修佛法道；慈心遍滿，悲力廣大，普使一切得清淨樂；守護善根，親近佛法；出魔境界，入佛境界；斷世間種，植如來種，住於三世平等法中。菩薩摩訶薩如是所有已集、當集、現集善根，悉以迴向。復作是念：『如過去諸佛菩薩所行，恭敬供養一切諸佛，度諸眾生令永出離，勤加修習一切善根，悉以迴向而無所著。所謂：不依色，不著受，無倒想，不作行，不取識，捨離六處；不住世法，樂出世間；知一切法皆如虛空，無所從來，不生不滅，無有真實，無所染著；遠離一切諸分別見，不動不轉，不失不壞；住於實際，無相離相，唯是一相；如是深入一切法性，常樂習行普門善根，悉見一切諸佛眾會。如彼過去一切如來善根迴向，我亦如是而為迴向；解如是法，證如是法，依如是法，發心修習，不違法相；知所修行，如幻如影，如水中月，如鏡中像，因緣和合之所顯現，乃至如來究竟之地。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩爾時，乃至施與畜生之食一摶、一粒，咸作是願：『當令此等捨畜生道，利益安樂，究竟解脫，永度苦海，永滅苦受，永除苦蘊，永斷苦覺、苦聚、苦行、苦因、苦本及諸苦處；願彼眾生皆得捨離。』菩薩如是專心繫念一切眾生，以彼善根而為上首，為其迴向一切種智。菩薩初發菩提之心普攝眾生，修諸善根悉以迴向，欲令永離生死曠野，得諸如來無礙快樂，出煩惱海，修佛法道；慈心遍滿，悲力廣大，普使一切得清淨樂；守護善根，親近佛法；出魔境界，入佛境界；斷世間種，植如來種，住於三世平等法中。菩薩摩訶薩如是所有已集、當集、現集善根，悉以迴向。復作是念：『如過去諸佛菩薩所行，恭敬供養一切諸佛，度諸眾生令永出離，勤加修習一切善根，悉以迴向而無所著。所謂：不依色，不著受，無倒想，不作行，不取識，捨離六處；不住世法，樂出世間；知一切法皆如虛空，無所從來，不生不滅，無有真實，無所染著；遠離一切諸分別見，不動不轉，不失不壞；住於實際，無相離相，唯是一相；如是深入一切法性，常樂習行普門善根，悉見一切諸佛眾會。如彼過去一切如來善根迴向，我亦如是而為迴向；解如是法，證如是法，依如是法，發心修習，不違法相；知所修行，如幻如影，如水中月，如鏡中像，因緣和合之所顯現，乃至如來究竟之地。』

「佛子！菩薩摩訶薩復作是念：『如過去諸佛修菩薩行時，以諸善根如是迴向；未來、現在，悉亦如是。我今亦應如彼諸佛，如是發心，以諸善根而為迴向：第一迴向、勝迴向、最勝迴向、上迴向、無上迴向、無等迴向、無等等迴向、無比迴向、無對迴向、尊迴向、妙迴向、平等迴向、正直迴向、大功德迴向、廣大迴向、善迴向、清淨迴向、離惡迴向、不隨惡迴向。』菩薩如是以諸善根正迴向已，成就清淨身、語、意業，住菩薩住，無諸過失；修習善業，離身、語惡，心無瑕穢；修一切智，住廣大心，知一切法無有所作；住出世法，世法不染；分別了知無量諸業，成就迴向善巧方便，永拔一切取著根本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩復作是念：『如過去諸佛修菩薩行時，以諸善根如是迴向；未來、現在，悉亦如是。我今亦應如彼諸佛，如是發心，以諸善根而為迴向：第一迴向、勝迴向、最勝迴向、上迴向、無上迴向、無等迴向、無等等迴向、無比迴向、無對迴向、尊迴向、妙迴向、平等迴向、正直迴向、大功德迴向、廣大迴向、善迴向、清淨迴向、離惡迴向、不隨惡迴向。』菩薩如是以諸善根正迴向已，成就清淨身、語、意業，住菩薩住，無諸過失；修習善業，離身、語惡，心無瑕穢；修一切智，住廣大心，知一切法無有所作；住出世法，世法不染；分別了知無量諸業，成就迴向善巧方便，永拔一切取著根本。

「佛子！是為菩薩摩訶薩第三等一切佛迴向。菩薩摩訶薩住此迴向，深入一切諸如來業，趣向如來勝妙功德；入深清淨智慧境界，不離一切諸菩薩業，善能分別巧妙方便；入深法界，善知菩薩修行次第；入佛種性，以巧方便分別了知無量無邊一切諸法；雖復現身於世中生，而於世法心無所著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！是為菩薩摩訶薩第三等一切佛迴向。菩薩摩訶薩住此迴向，深入一切諸如來業，趣向如來勝妙功德；入深清淨智慧境界，不離一切諸菩薩業，善能分別巧妙方便；入深法界，善知菩薩修行次第；入佛種性，以巧方便分別了知無量無邊一切諸法；雖復現身於世中生，而於世法心無所著。」

爾時，金剛幢菩薩承佛神力，普觀十方，即說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛幢菩薩承佛神力，普觀十方，即說頌言：

「彼諸菩薩摩訶薩， 修過去佛迴向法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼諸菩薩摩訶薩， 修過去佛迴向法，

亦學未來現在世， 一切導師之所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦學未來現在世， 一切導師之所行。

於諸境界得安樂， 諸佛如來所稱讚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸境界得安樂， 諸佛如來所稱讚，

廣大光明清淨眼， 悉以迴向大聰哲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣大光明清淨眼， 悉以迴向大聰哲。

菩薩身根種種樂， 眼耳鼻舌亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩身根種種樂， 眼耳鼻舌亦復然，

如是無量上妙樂， 悉以迴向諸最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是無量上妙樂， 悉以迴向諸最勝。

一切世間眾善法， 及諸如來所成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間眾善法， 及諸如來所成就，

於彼悉攝無有餘， 盡以隨喜益眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼悉攝無有餘， 盡以隨喜益眾生。

世間隨喜無量種， 今此迴向為眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間隨喜無量種， 今此迴向為眾生，

人中師子所有樂， 願使群萌悉圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中師子所有樂， 願使群萌悉圓滿。

一切國土諸如來， 凡所知見種種樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切國土諸如來， 凡所知見種種樂，

願令眾生皆悉得， 而為照世大明燈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願令眾生皆悉得， 而為照世大明燈。

菩薩所得勝妙樂， 悉以迴向諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩所得勝妙樂， 悉以迴向諸群生，

雖為群生故迴向， 而於迴向無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖為群生故迴向， 而於迴向無所著。

菩薩修行此迴向， 興起無量大悲心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩修行此迴向， 興起無量大悲心，

如佛所修迴向德， 願我修行悉成滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛所修迴向德， 願我修行悉成滿。

如諸最勝所成就， 一切智乘微妙樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如諸最勝所成就， 一切智乘微妙樂，

及我在世之所行， 諸菩薩行無量樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及我在世之所行， 諸菩薩行無量樂，

示入眾趣安隱樂， 恒守諸根寂靜樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示入眾趣安隱樂， 恒守諸根寂靜樂，

悉以迴向諸群生， 普使修成無上智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉以迴向諸群生， 普使修成無上智。

非身語意即是業， 亦不離此而別有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非身語意即是業， 亦不離此而別有，

但以方便滅癡冥， 如是修成無上智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但以方便滅癡冥， 如是修成無上智。

菩薩所修諸行業， 積集無量勝功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩所修諸行業， 積集無量勝功德，

隨順如來生佛家， 寂然不亂正迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順如來生佛家， 寂然不亂正迴向。

十方一切諸世界， 所有眾生咸攝受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方一切諸世界， 所有眾生咸攝受，

悉以善根迴向彼， 願令具足安隱樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉以善根迴向彼， 願令具足安隱樂。

不為自身求利益， 欲令一切悉安樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不為自身求利益， 欲令一切悉安樂，

未曾暫起戲論心， 但觀諸法空無我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未曾暫起戲論心， 但觀諸法空無我。

十方無量諸最勝， 所見一切真佛子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方無量諸最勝， 所見一切真佛子，

悉以善根迴向彼， 願使速成無上覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉以善根迴向彼， 願使速成無上覺。

一切世間含識類， 等心攝取無有餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間含識類， 等心攝取無有餘，

以我所行諸善業， 令彼眾生速成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以我所行諸善業， 令彼眾生速成佛。

無量無邊諸大願， 無上導師所演說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無邊諸大願， 無上導師所演說，

願諸佛子皆清淨， 隨其心樂悉成滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願諸佛子皆清淨， 隨其心樂悉成滿。

普觀十方諸世界， 悉以功德施於彼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普觀十方諸世界， 悉以功德施於彼，

願令皆具妙莊嚴， 菩薩如是學迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願令皆具妙莊嚴， 菩薩如是學迴向。

心不稱量諸二法， 但恒了達法無二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心不稱量諸二法， 但恒了達法無二，

諸法若二若不二， 於中畢竟無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法若二若不二， 於中畢竟無所著。

十方一切諸世間， 悉是眾生想分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方一切諸世間， 悉是眾生想分別，

於想非想無所得， 如是了達於諸想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於想非想無所得， 如是了達於諸想。

彼諸菩薩身淨已， 則意清淨無瑕穢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸菩薩身淨已， 則意清淨無瑕穢，

語業已淨無諸過， 當知意淨無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 語業已淨無諸過， 當知意淨無所著。

一心正念過去佛， 亦憶未來諸導師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心正念過去佛， 亦憶未來諸導師，

及以現在天人尊， 悉學於其所說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及以現在天人尊， 悉學於其所說法。

三世一切諸如來， 智慧明達心無礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世一切諸如來， 智慧明達心無礙，

為欲利益眾生故， 迴向菩提集眾業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲利益眾生故， 迴向菩提集眾業。

彼第一慧廣大慧， 不虛妄慧無倒慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼第一慧廣大慧， 不虛妄慧無倒慧，

平等實慧清淨慧， 最勝慧者如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等實慧清淨慧， 最勝慧者如是說。

「佛子！云何為菩薩摩訶薩至一切處迴向？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！云何為菩薩摩訶薩至一切處迴向？

「佛子！此菩薩摩訶薩修習一切諸善根時，作是念言：『願此善根功德之力至一切處。譬如實際，無處不至，至一切物，至一切世間，至一切眾生，至一切國土，至一切法，至一切虛空，至一切三世，至一切有為、無為，至一切語言、音聲。願此善根亦復如是，遍至一切諸如來所，供養三世一切諸佛；過去諸佛所願悉滿，未來諸佛具足莊嚴，現在諸佛及其國土、道場，眾會遍滿一切虛空法界。願以信解大威力故，廣大智慧無障礙故，一切善根悉迴向故，以如諸天諸供養具而為供養，充滿無量無邊世界。』佛子！菩薩摩訶薩復作是念：『諸佛世尊普遍一切虛空法界。種種業所起，十方不可說一切世界種世界、不可說佛國土佛境界種種世界、無量世界、無分齊世界、轉世界、側世界、仰世界、覆世界，如是一切諸世界中，現住於壽，示現種種神通變化。彼有菩薩以勝解力，為諸眾生堪受化者，於彼一切諸世界中，現為如來出興於世，以至一切處智；普遍開示如來無量自在神力，法身遍往無有差別，平等普入一切法界；如來藏身不生不滅，善巧方便普現世間，證法實性超一切故，得不退轉無礙力故，生於如來無障礙見、廣大威德種性中故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！此菩薩摩訶薩修習一切諸善根時，作是念言：『願此善根功德之力至一切處。譬如實際，無處不至，至一切物，至一切世間，至一切眾生，至一切國土，至一切法，至一切虛空，至一切三世，至一切有為、無為，至一切語言、音聲。願此善根亦復如是，遍至一切諸如來所，供養三世一切諸佛；過去諸佛所願悉滿，未來諸佛具足莊嚴，現在諸佛及其國土、道場，眾會遍滿一切虛空法界。願以信解大威力故，廣大智慧無障礙故，一切善根悉迴向故，以如諸天諸供養具而為供養，充滿無量無邊世界。』佛子！菩薩摩訶薩復作是念：『諸佛世尊普遍一切虛空法界。種種業所起，十方不可說一切世界種世界、不可說佛國土佛境界種種世界、無量世界、無分齊世界、轉世界、側世界、仰世界、覆世界，如是一切諸世界中，現住於壽，示現種種神通變化。彼有菩薩以勝解力，為諸眾生堪受化者，於彼一切諸世界中，現為如來出興於世，以至一切處智；普遍開示如來無量自在神力，法身遍往無有差別，平等普入一切法界；如來藏身不生不滅，善巧方便普現世間，證法實性超一切故，得不退轉無礙力故，生於如來無障礙見、廣大威德種性中故。』

「佛子！菩薩摩訶薩以其所種一切善根願，於如是諸如來所，以眾妙華，及眾妙香、鬘蓋、幢幡、衣服、燈燭，及餘一切諸莊嚴具以為供養；若佛形像，若佛塔廟，悉亦如是。以此善根如是迴向，所謂：不亂迴向、一心迴向、自意迴向、尊敬迴向、不動迴向、無住迴向、無依迴向、無眾生心迴向、無躁競心迴向、寂靜心迴向。復作是念：『盡法界、虛空界，去、來、現在一切劫中，諸佛世尊得一切智、成菩提道，無量名字各各差別，於種種時現成正覺，悉皆住壽盡未來際，一一各以法界莊嚴而嚴其身，道場眾會周遍法界，一切國土隨時出興而作佛事。如是一切諸佛如來，我以善根普皆迴向，願以無數香蓋、無數香幢、無數香幡、無數香帳、無數香網、無數香像、無數香光、無數香焰、無數香雲、無數香座、無數香經行地、無數香所住處、無數香世界、無數香山、無數香海、無數香河、無數香樹、無數香衣服、無數香蓮華、無數香宮殿，無量華蓋，廣說乃至無量華宮殿；無邊鬘蓋，廣說乃至無邊鬘宮殿；無等塗香蓋，廣說乃至無等塗香宮殿；不可數末香蓋，廣說乃至不可數末香宮殿；不可稱衣蓋，廣說乃至不可稱衣宮殿；不可思寶蓋，廣說乃至不可思寶宮殿；不可量燈光明蓋，廣說乃至不可量燈光明宮殿；不可說莊嚴具蓋，廣說乃至不可說莊嚴具宮殿；不可說不可說摩尼寶蓋、不可說不可說摩尼寶幢，如是摩尼寶幡、摩尼寶帳、摩尼寶網、摩尼寶像、摩尼寶光、摩尼寶焰、摩尼寶雲、摩尼寶座、摩尼寶經行地、摩尼寶所住處、摩尼寶剎、摩尼寶山、摩尼寶海、摩尼寶河、摩尼寶樹、摩尼寶衣服、摩尼寶蓮華、摩尼寶宮殿，皆不可說不可說。如是一一諸境界中，各有無數欄楯、無數宮殿、無數樓閣、無數門闥、無數半月、無數却敵、無數窓牖、無數清淨寶、無數莊嚴具，以如是等諸供養物，恭敬供養如上所說諸佛世尊。願令一切世間皆得清淨，一切眾生咸得出離，住十力地，於一切法中得無礙法明。令一切眾生具足善根，悉得調伏，其心無量，等虛空界，往一切剎而無所至，入一切土施諸善法，常得見佛，植諸善根，成就大乘，不著諸法，具足眾善，立無量行，普入無邊一切法界，成就諸佛神通之力，得於如來一切智智。譬如無我，普攝諸法。我諸善根亦復如是，普攝一切諸佛如來，咸悉供養無有餘故；普攝一切無量諸法，悉能悟入無障礙故；普攝一切諸菩薩眾，究竟皆與同善根故；普攝一切諸菩薩行，以本願力皆圓滿故；普攝一切菩薩法明，了達諸法皆無礙故；普攝諸佛大神通力，成就無量諸善根故；普攝諸佛力、無所畏，發無量 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩以其所種一切善根願，於如是諸如來所，以眾妙華，及眾妙香、鬘蓋、幢幡、衣服、燈燭，及餘一切諸莊嚴具以為供養；若佛形像，若佛塔廟，悉亦如是。以此善根如是迴向，所謂：不亂迴向、一心迴向、自意迴向、尊敬迴向、不動迴向、無住迴向、無依迴向、無眾生心迴向、無躁競心迴向、寂靜心迴向。復作是念：『盡法界、虛空界，去、來、現在一切劫中，諸佛世尊得一切智、成菩提道，無量名字各各差別，於種種時現成正覺，悉皆住壽盡未來際，一一各以法界莊嚴而嚴其身，道場眾會周遍法界，一切國土隨時出興而作佛事。如是一切諸佛如來，我以善根普皆迴向，願以無數香蓋、無數香幢、無數香幡、無數香帳、無數香網、無數香像、無數香光、無數香焰、無數香雲、無數香座、無數香經行地、無數香所住處、無數香世界、無數香山、無數香海、無數香河、無數香樹、無數香衣服、無數香蓮華、無數香宮殿，無量華蓋，廣說乃至無量華宮殿；無邊鬘蓋，廣說乃至無邊鬘宮殿；無等塗香蓋，廣說乃至無等塗香宮殿；不可數末香蓋，廣說乃至不可數末香宮殿；不可稱衣蓋，廣說乃至不可稱衣宮殿；不可思寶蓋，廣說乃至不可思寶宮殿；不可量燈光明蓋，廣說乃至不可量燈光明宮殿；不可說莊嚴具蓋，廣說乃至不可說莊嚴具宮殿；不可說不可說摩尼寶蓋、不可說不可說摩尼寶幢，如是摩尼寶幡、摩尼寶帳、摩尼寶網、摩尼寶像、摩尼寶光、摩尼寶焰、摩尼寶雲、摩尼寶座、摩尼寶經行地、摩尼寶所住處、摩尼寶剎、摩尼寶山、摩尼寶海、摩尼寶河、摩尼寶樹、摩尼寶衣服、摩尼寶蓮華、摩尼寶宮殿，皆不可說不可說。如是一一諸境界中，各有無數欄楯、無數宮殿、無數樓閣、無數門闥、無數半月、無數却敵、無數窓牖、無數清淨寶、無數莊嚴具，以如是等諸供養物，恭敬供養如上所說諸佛世尊。願令一切世間皆得清淨，一切眾生咸得出離，住十力地，於一切法中得無礙法明。令一切眾生具足善根，悉得調伏，其心無量，等虛空界，往一切剎而無所至，入一切土施諸善法，常得見佛，植諸善根，成就大乘，不著諸法，具足眾善，立無量行，普入無邊一切法界，成就諸佛神通之力，得於如來一切智智。譬如無我，普攝諸法。我諸善根亦復如是，普攝一切諸佛如來，咸悉供養無有餘故；普攝一切無量諸法，悉能悟入無障礙故；普攝一切諸菩薩眾，究竟皆與同善根故；普攝一切諸菩薩行，以本願力皆圓滿故；普攝一切菩薩法明，了達諸法皆無礙故；普攝諸佛大神通力，成就無量諸善根故；普攝諸佛力、無所畏，發無量

心滿一切故；普攝菩薩三昧辯才陀羅尼門，善能照了無二法故；普攝諸佛善巧方便，示現如來大神力故；普攝三世一切諸佛降生成道、轉正法輪、調伏眾生、入般涅槃，恭敬供養悉周遍故；普攝十方一切世界，嚴淨佛剎咸究竟故；普攝一切諸廣大劫，於中出現修菩薩行無斷絕故；普攝一切所有趣生，悉於其中現受生故；普攝一切諸眾生界，具足普賢菩薩行故；普攝一切諸惑習氣，悉以方便令清淨故；普攝一切眾生諸根，無量差別咸了知故；普攝一切眾生解欲，令離雜染得清淨故；普攝一切化眾生行，隨其所應為現身故；普攝一切應眾生道，悉入一切眾生界故；普攝一切如來智性，護持一切諸佛教故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心滿一切故；普攝菩薩三昧辯才陀羅尼門，善能照了無二法故；普攝諸佛善巧方便，示現如來大神力故；普攝三世一切諸佛降生成道、轉正法輪、調伏眾生、入般涅槃，恭敬供養悉周遍故；普攝十方一切世界，嚴淨佛剎咸究竟故；普攝一切諸廣大劫，於中出現修菩薩行無斷絕故；普攝一切所有趣生，悉於其中現受生故；普攝一切諸眾生界，具足普賢菩薩行故；普攝一切諸惑習氣，悉以方便令清淨故；普攝一切眾生諸根，無量差別咸了知故；普攝一切眾生解欲，令離雜染得清淨故；普攝一切化眾生行，隨其所應為現身故；普攝一切應眾生道，悉入一切眾生界故；普攝一切如來智性，護持一切諸佛教故。』

「佛子！菩薩摩訶薩以諸善根如是迴向時，用無所得而為方便，不於業中分別報，不於報中分別業；雖無分別而普入法界，雖無所作而恒住善根，雖無所起而勤修勝法；不信諸法而能深入，不有於法而悉知見，若作、不作皆不可得；知諸法性恒不自在，雖悉見諸法而無所見，普知一切而無所知。菩薩如是了達境界，知一切法因緣為本，見於一切諸佛法身，至一切法離染實際，解了世間皆如變化，明達眾生唯是一法、無有二性，不捨業境善巧方便；於有為界示無為法，而不滅壞有為之相；於無為界示有為法，而不分別無為之相。菩薩如是觀一切法畢竟寂滅，成就一切清淨善根，而起救護眾生之心，智慧明達一切法海，常樂修行離愚癡法，已具成就出世功德，不更修學世間之法，得淨智眼離諸癡翳，以善方便修迴向道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩以諸善根如是迴向時，用無所得而為方便，不於業中分別報，不於報中分別業；雖無分別而普入法界，雖無所作而恒住善根，雖無所起而勤修勝法；不信諸法而能深入，不有於法而悉知見，若作、不作皆不可得；知諸法性恒不自在，雖悉見諸法而無所見，普知一切而無所知。菩薩如是了達境界，知一切法因緣為本，見於一切諸佛法身，至一切法離染實際，解了世間皆如變化，明達眾生唯是一法、無有二性，不捨業境善巧方便；於有為界示無為法，而不滅壞有為之相；於無為界示有為法，而不分別無為之相。菩薩如是觀一切法畢竟寂滅，成就一切清淨善根，而起救護眾生之心，智慧明達一切法海，常樂修行離愚癡法，已具成就出世功德，不更修學世間之法，得淨智眼離諸癡翳，以善方便修迴向道。

「佛子！菩薩摩訶薩以諸善根如是迴向，稱可一切諸佛之心，嚴淨一切諸佛國土，教化成熟一切眾生，具足受持一切佛法；作一切眾生最上福田，為一切商人智慧導師，作一切世間清淨日輪；一一善根充遍法界，悉能救護一切眾生，皆令清淨具足功德 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩以諸善根如是迴向，稱可一切諸佛之心，嚴淨一切諸佛國土，教化成熟一切眾生，具足受持一切佛法；作一切眾生最上福田，為一切商人智慧導師，作一切世間清淨日輪；一一善根充遍法界，悉能救護一切眾生，皆令清淨具足功德

「佛子！菩薩摩訶薩如是迴向時，能護持一切佛種，能成熟一切眾生，能嚴淨一切國土，能不壞一切諸業，能了知一切諸法，能等觀諸法無二，能遍往十方世界，能了達離欲實際，能成就清淨信解，能具足明利諸根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩如是迴向時，能護持一切佛種，能成熟一切眾生，能嚴淨一切國土，能不壞一切諸業，能了知一切諸法，能等觀諸法無二，能遍往十方世界，能了達離欲實際，能成就清淨信解，能具足明利諸根。

「佛子！是為菩薩摩訶薩第四至一切處迴向。菩薩摩訶薩住此迴向時，得至一切處身業，普能應現一切世界故；得至一切處語業，於一切世界中演說法故；得至一切處意業，受持一切佛所說法故；得至一切處神足通，隨眾生心悉往應故；得至一切處隨證智，普能了達一切法故；得至一切處總持辯才，隨眾生心令歡喜故；得至一切處入法界，於一毛孔中普入一切世界故；得至一切處遍入身，於一眾生身普入一切眾生身故；得至一切處普見劫，一一劫中常見一切諸如來故；得至一切處普見念，一一念中一切諸佛悉現前故。佛子！菩薩摩訶薩得至一切處迴向，能以善根如是迴向。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！是為菩薩摩訶薩第四至一切處迴向。菩薩摩訶薩住此迴向時，得至一切處身業，普能應現一切世界故；得至一切處語業，於一切世界中演說法故；得至一切處意業，受持一切佛所說法故；得至一切處神足通，隨眾生心悉往應故；得至一切處隨證智，普能了達一切法故；得至一切處總持辯才，隨眾生心令歡喜故；得至一切處入法界，於一毛孔中普入一切世界故；得至一切處遍入身，於一眾生身普入一切眾生身故；得至一切處普見劫，一一劫中常見一切諸如來故；得至一切處普見念，一一念中一切諸佛悉現前故。佛子！菩薩摩訶薩得至一切處迴向，能以善根如是迴向。」

爾時，金剛幢菩薩承佛威力，普觀十方而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛幢菩薩承佛威力，普觀十方而說頌言：

「內外一切諸世間， 菩薩悉皆無所著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「內外一切諸世間， 菩薩悉皆無所著，

不捨饒益眾生業， 大士修行如是智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不捨饒益眾生業， 大士修行如是智。

十方所有諸國土， 一切無依無所住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方所有諸國土， 一切無依無所住，

不取活命等眾法， 亦不妄起諸分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不取活命等眾法， 亦不妄起諸分別。

普攝十方世界中， 一切眾生無有餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普攝十方世界中， 一切眾生無有餘，

觀其體性無所有， 至一切處善迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀其體性無所有， 至一切處善迴向。

普攝有為無為法， 不於其中起妄念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普攝有為無為法， 不於其中起妄念，

如於世間法亦然， 照世燈明如是覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如於世間法亦然， 照世燈明如是覺。

菩薩所修諸業行， 上中下品各差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩所修諸業行， 上中下品各差別，

悉以善根迴向彼， 十方一切諸如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉以善根迴向彼， 十方一切諸如來。

菩薩迴向到彼岸， 隨如來學悉成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩迴向到彼岸， 隨如來學悉成就，

恒以妙智善思惟， 具足人中最勝法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒以妙智善思惟， 具足人中最勝法。

清淨善根普迴向， 利益群迷恒不捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨善根普迴向， 利益群迷恒不捨，

悉令一切諸眾生， 得成無上照世燈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉令一切諸眾生， 得成無上照世燈。

未曾分別取眾生， 亦不妄想念諸法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未曾分別取眾生， 亦不妄想念諸法，

雖於世間無染著， 亦復不捨諸含識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖於世間無染著， 亦復不捨諸含識。

菩薩常樂寂滅法， 隨順得至涅槃境， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩常樂寂滅法， 隨順得至涅槃境，

亦不捨離眾生道， 獲如是等微妙智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不捨離眾生道， 獲如是等微妙智。

菩薩未曾分別業， 亦不取著諸果報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩未曾分別業， 亦不取著諸果報，

一切世間從緣生， 不離因緣見諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間從緣生， 不離因緣見諸法。

深入如是諸境界， 不於其中起分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深入如是諸境界， 不於其中起分別，

一切眾生調御師， 於此明了善迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生調御師， 於此明了善迴向。