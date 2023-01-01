大方廣佛華嚴經卷第二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第二十二

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

昇兜率天宮品第二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昇兜率天宮品第二十三

爾時，佛神力故，十方一切世界，一一四天下閻浮提中，皆見如來坐於樹下，各有菩薩承佛神力而演說法，靡不自謂恒對於佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛神力故，十方一切世界，一一四天下閻浮提中，皆見如來坐於樹下，各有菩薩承佛神力而演說法，靡不自謂恒對於佛。

爾時，世尊復以神力，不離於此菩提樹下及須彌頂、夜摩天宮，而往詣於兜率陀天一切妙寶所莊嚴殿。時，兜率天王遙見佛來，即於殿上敷摩尼藏師子之座。其師子座，天諸妙寶之所集成，過去修行善根所得，一切如來神力所現，無量百千億那由他阿僧祇善根所生，一切如來淨法所起，無邊福力之所嚴瑩；清淨業報，不可沮壞；觀者欣樂，無所厭足；是出世法，非世所染；一切眾生咸來觀察，無有能得究其妙好。有百萬億層級，周匝圍遶；百萬億金網，百萬億華帳，百萬億寶帳，百萬億鬘帳，百萬億香帳，張施其上；華鬘垂下，香氣普熏；百萬億華蓋，百萬億鬘蓋，百萬億寶蓋，諸天執持，四面行列；百萬億寶衣，以敷其上；百萬億樓閣，綺煥莊嚴；百萬億摩尼網，百萬億寶網，彌覆其上；百萬億寶瓔珞網，四面垂下；百萬億莊嚴具網，百萬億蓋網，百萬億衣網，百萬億寶帳網，以張其上；百萬億寶蓮華網，開敷光榮；百萬億寶香網，其香美妙，稱悅眾心；百萬億寶鈴帳，其鈴微動，出和雅音；百萬億栴檀寶帳，香氣普熏；百萬億寶華帳，其華敷榮；百萬億眾妙色衣帳，世所希有；百萬億菩薩帳，百萬億雜色帳，百萬億真金帳，百萬億瑠璃帳，百萬億種種寶帳，悉張其上；百萬億一切寶帳，大摩尼寶以為莊嚴；百萬億妙寶華，周匝瑩飾；百萬億頻婆帳，殊妙間錯；百萬億寶鬘，百萬億香鬘，四面垂下；百萬億天堅固香，其香普熏；百萬億天莊嚴具瓔珞，百萬億寶華瓔珞，百萬億勝藏寶瓔珞，百萬億摩尼寶瓔珞，百萬億海摩尼寶瓔珞，莊嚴座身；百萬億妙寶繒綵，以為垂帶；百萬億因陀羅金剛寶，百萬億自在摩尼寶，百萬億妙色真金藏，以為間飾；百萬億毘盧遮那摩尼寶，百萬億因陀羅摩尼寶，光明照耀；百萬億天堅固摩尼寶，以為窓牖；百萬億清淨功德摩尼寶，彰施妙色；百萬億清淨妙藏寶，以為門闥；百萬億世中最勝半月寶，百萬億離垢藏摩尼寶，百萬億師子面摩尼寶，間錯莊嚴；百萬億心王摩尼寶，所求如意；百萬億閻浮檀摩尼寶，百萬億清淨藏摩尼寶，百萬億帝幢摩尼寶，咸放光明，彌覆其上；百萬億白銀藏摩尼寶，百萬億須彌幢摩尼寶，莊嚴其藏；百萬億真珠瓔珞，百萬億瑠璃瓔珞，百萬億赤色寶瓔珞，百萬億摩尼瓔珞，百萬億寶光明瓔珞，百萬億種種藏摩尼瓔珞，百萬億甚可樂見赤真珠瓔珞，百萬億無邊色相藏摩尼寶瓔珞，百萬億極清淨無比寶瓔珞，百萬億勝光明摩尼寶瓔珞，周匝垂布，以為莊嚴；百萬億摩尼身，殊妙嚴飾；百萬億因陀羅妙色寶，百萬億黑栴檀香，百萬億不思議境界香，百萬億十方妙香，百萬億最勝 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復以神力，不離於此菩提樹下及須彌頂、夜摩天宮，而往詣於兜率陀天一切妙寶所莊嚴殿。時，兜率天王遙見佛來，即於殿上敷摩尼藏師子之座。其師子座，天諸妙寶之所集成，過去修行善根所得，一切如來神力所現，無量百千億那由他阿僧祇善根所生，一切如來淨法所起，無邊福力之所嚴瑩；清淨業報，不可沮壞；觀者欣樂，無所厭足；是出世法，非世所染；一切眾生咸來觀察，無有能得究其妙好。有百萬億層級，周匝圍遶；百萬億金網，百萬億華帳，百萬億寶帳，百萬億鬘帳，百萬億香帳，張施其上；華鬘垂下，香氣普熏；百萬億華蓋，百萬億鬘蓋，百萬億寶蓋，諸天執持，四面行列；百萬億寶衣，以敷其上；百萬億樓閣，綺煥莊嚴；百萬億摩尼網，百萬億寶網，彌覆其上；百萬億寶瓔珞網，四面垂下；百萬億莊嚴具網，百萬億蓋網，百萬億衣網，百萬億寶帳網，以張其上；百萬億寶蓮華網，開敷光榮；百萬億寶香網，其香美妙，稱悅眾心；百萬億寶鈴帳，其鈴微動，出和雅音；百萬億栴檀寶帳，香氣普熏；百萬億寶華帳，其華敷榮；百萬億眾妙色衣帳，世所希有；百萬億菩薩帳，百萬億雜色帳，百萬億真金帳，百萬億瑠璃帳，百萬億種種寶帳，悉張其上；百萬億一切寶帳，大摩尼寶以為莊嚴；百萬億妙寶華，周匝瑩飾；百萬億頻婆帳，殊妙間錯；百萬億寶鬘，百萬億香鬘，四面垂下；百萬億天堅固香，其香普熏；百萬億天莊嚴具瓔珞，百萬億寶華瓔珞，百萬億勝藏寶瓔珞，百萬億摩尼寶瓔珞，百萬億海摩尼寶瓔珞，莊嚴座身；百萬億妙寶繒綵，以為垂帶；百萬億因陀羅金剛寶，百萬億自在摩尼寶，百萬億妙色真金藏，以為間飾；百萬億毘盧遮那摩尼寶，百萬億因陀羅摩尼寶，光明照耀；百萬億天堅固摩尼寶，以為窓牖；百萬億清淨功德摩尼寶，彰施妙色；百萬億清淨妙藏寶，以為門闥；百萬億世中最勝半月寶，百萬億離垢藏摩尼寶，百萬億師子面摩尼寶，間錯莊嚴；百萬億心王摩尼寶，所求如意；百萬億閻浮檀摩尼寶，百萬億清淨藏摩尼寶，百萬億帝幢摩尼寶，咸放光明，彌覆其上；百萬億白銀藏摩尼寶，百萬億須彌幢摩尼寶，莊嚴其藏；百萬億真珠瓔珞，百萬億瑠璃瓔珞，百萬億赤色寶瓔珞，百萬億摩尼瓔珞，百萬億寶光明瓔珞，百萬億種種藏摩尼瓔珞，百萬億甚可樂見赤真珠瓔珞，百萬億無邊色相藏摩尼寶瓔珞，百萬億極清淨無比寶瓔珞，百萬億勝光明摩尼寶瓔珞，周匝垂布，以為莊嚴；百萬億摩尼身，殊妙嚴飾；百萬億因陀羅妙色寶，百萬億黑栴檀香，百萬億不思議境界香，百萬億十方妙香，百萬億最勝

香，百萬億甚可愛樂香，咸發香氣，普熏十方；百萬億頻婆羅香，普散十方；百萬億淨光香，普熏眾生；百萬億無邊際種種色香，普熏一切諸佛國土，永不歇滅；百萬億塗香，百萬億熏香，百萬億燒香，香氣發越，普熏一切；百萬億蓮華藏沈水香，出大音聲；百萬億遊戲香，能轉眾心；百萬億阿樓那香，香氣普熏，其味甘美；百萬億能開悟香，普遍一切，令其聞者，諸根寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香，百萬億甚可愛樂香，咸發香氣，普熏十方；百萬億頻婆羅香，普散十方；百萬億淨光香，普熏眾生；百萬億無邊際種種色香，普熏一切諸佛國土，永不歇滅；百萬億塗香，百萬億熏香，百萬億燒香，香氣發越，普熏一切；百萬億蓮華藏沈水香，出大音聲；百萬億遊戲香，能轉眾心；百萬億阿樓那香，香氣普熏，其味甘美；百萬億能開悟香，普遍一切，令其聞者，諸根寂靜。

復有百萬億無比香王香，種種莊嚴。雨百萬億天華雲，雨百萬億天香雲，雨百萬億天末香雲，雨百萬億天拘蘇摩華雲，雨百萬億天波頭摩華雲，雨百萬億天優鉢羅華雲，雨百萬億天拘物頭華雲，雨百萬億天芬陀利華雲，雨百萬億天曼陀羅華雲，雨百萬億一切天華雲，雨百萬億天衣雲，雨百萬億摩尼寶雲，雨百萬億天蓋雲，雨百萬億天幡雲，雨百萬億天冠雲，雨百萬億天莊嚴具雲，雨百萬億天寶鬘雲，雨百萬億天寶瓔珞雲，雨百萬億天栴檀香雲，雨百萬億天沈水香雲。建百萬億寶幢，懸百萬億寶幡，垂百萬億寶繒帶，然百萬億香爐，布百萬億寶鬘，持百萬億寶扇，執百萬億寶拂。懸百萬億寶鈴網，微風吹動，出妙音聲；百萬億寶欄楯，周匝圍遶；百萬億寶多羅樹，次第行列；百萬億妙寶窓牖，綺麗莊嚴；百萬億寶樹，周匝垂陰；百萬億寶樓閣，延袤綺飾；百萬億寶門，垂布瓔珞；百萬億金鈴，出妙音聲；百萬億吉祥相瓔珞，嚴淨垂下；百萬億寶悉底迦，能除眾惡；百萬億金藏，金縷織成；百萬億寶蓋，眾寶為竿，執持行列；百萬億一切寶莊嚴具網，間錯莊嚴；百萬億光明寶，放種種光；百萬億光明，周遍照耀；百萬億日藏輪，百萬億月藏輪，並無量色寶之所集成；百萬億香焰，光明映徹；百萬億蓮華藏，開敷鮮榮；百萬億寶網，百萬億華網，百萬億香網，彌覆其上；百萬億天寶衣，百萬億天青色衣，百萬億天黃色衣，百萬億天赤色衣，百萬億天奇妙色衣，百萬億天種種寶奇妙衣，百萬億種種香熏衣，百萬億一切寶所成衣，百萬億鮮白衣，悉善敷布，見者歡喜。百萬億天鈴幢，百萬億金網幢，出微妙音；百萬億天繒幢，眾彩具足；百萬億香幢，垂布香網；百萬億華幢，雨一切華；百萬億天衣幢，懸布妙衣；百萬億天摩尼寶幢，眾寶莊嚴；百萬億天莊嚴具幢，眾具校飾；百萬億天鬘幢，種種華鬘，四面行布；百萬億天蓋幢，寶鈴和鳴，聞皆歡喜。百萬億天螺，出妙音聲；百萬億天鼓，出大音聲；百萬億天箜篌，出微妙音；百萬億天牟陀羅，出大妙音；百萬億天諸雜樂，同時俱奏；百萬億天自在樂，出妙音聲，其聲普遍一切佛剎；百萬億天變化樂，其聲如響，普應一切；百萬億天鼓，因於撫擊，而出妙音；百萬億天如意樂，自然出聲，音節相和；百萬億天諸雜樂，出妙音聲，滅諸煩惱。百萬億悅意音，讚歎供養；百萬億廣大音，讚歎承事；百萬億甚深音，讚歎修行；百萬億眾妙音，歎佛業果；百萬億微細音，歎如實理；百萬億無障礙真實音，歎佛本行；百萬億清淨音，讚歎過去供養諸佛；百萬億法門音，讚歎諸佛最勝無畏；百萬億無量音 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有百萬億無比香王香，種種莊嚴。雨百萬億天華雲，雨百萬億天香雲，雨百萬億天末香雲，雨百萬億天拘蘇摩華雲，雨百萬億天波頭摩華雲，雨百萬億天優鉢羅華雲，雨百萬億天拘物頭華雲，雨百萬億天芬陀利華雲，雨百萬億天曼陀羅華雲，雨百萬億一切天華雲，雨百萬億天衣雲，雨百萬億摩尼寶雲，雨百萬億天蓋雲，雨百萬億天幡雲，雨百萬億天冠雲，雨百萬億天莊嚴具雲，雨百萬億天寶鬘雲，雨百萬億天寶瓔珞雲，雨百萬億天栴檀香雲，雨百萬億天沈水香雲。建百萬億寶幢，懸百萬億寶幡，垂百萬億寶繒帶，然百萬億香爐，布百萬億寶鬘，持百萬億寶扇，執百萬億寶拂。懸百萬億寶鈴網，微風吹動，出妙音聲；百萬億寶欄楯，周匝圍遶；百萬億寶多羅樹，次第行列；百萬億妙寶窓牖，綺麗莊嚴；百萬億寶樹，周匝垂陰；百萬億寶樓閣，延袤綺飾；百萬億寶門，垂布瓔珞；百萬億金鈴，出妙音聲；百萬億吉祥相瓔珞，嚴淨垂下；百萬億寶悉底迦，能除眾惡；百萬億金藏，金縷織成；百萬億寶蓋，眾寶為竿，執持行列；百萬億一切寶莊嚴具網，間錯莊嚴；百萬億光明寶，放種種光；百萬億光明，周遍照耀；百萬億日藏輪，百萬億月藏輪，並無量色寶之所集成；百萬億香焰，光明映徹；百萬億蓮華藏，開敷鮮榮；百萬億寶網，百萬億華網，百萬億香網，彌覆其上；百萬億天寶衣，百萬億天青色衣，百萬億天黃色衣，百萬億天赤色衣，百萬億天奇妙色衣，百萬億天種種寶奇妙衣，百萬億種種香熏衣，百萬億一切寶所成衣，百萬億鮮白衣，悉善敷布，見者歡喜。百萬億天鈴幢，百萬億金網幢，出微妙音；百萬億天繒幢，眾彩具足；百萬億香幢，垂布香網；百萬億華幢，雨一切華；百萬億天衣幢，懸布妙衣；百萬億天摩尼寶幢，眾寶莊嚴；百萬億天莊嚴具幢，眾具校飾；百萬億天鬘幢，種種華鬘，四面行布；百萬億天蓋幢，寶鈴和鳴，聞皆歡喜。百萬億天螺，出妙音聲；百萬億天鼓，出大音聲；百萬億天箜篌，出微妙音；百萬億天牟陀羅，出大妙音；百萬億天諸雜樂，同時俱奏；百萬億天自在樂，出妙音聲，其聲普遍一切佛剎；百萬億天變化樂，其聲如響，普應一切；百萬億天鼓，因於撫擊，而出妙音；百萬億天如意樂，自然出聲，音節相和；百萬億天諸雜樂，出妙音聲，滅諸煩惱。百萬億悅意音，讚歎供養；百萬億廣大音，讚歎承事；百萬億甚深音，讚歎修行；百萬億眾妙音，歎佛業果；百萬億微細音，歎如實理；百萬億無障礙真實音，歎佛本行；百萬億清淨音，讚歎過去供養諸佛；百萬億法門音，讚歎諸佛最勝無畏；百萬億無量音

，歎諸菩薩功德無盡；百萬億菩薩地音，讚歎開示一切菩薩地相應行；百萬億無斷絕音，歎佛功德無有斷絕；百萬億隨順音，讚歎稱揚見佛之行；百萬億甚深法音，讚歎一切法無礙智相應理；百萬億廣大音，其音充滿一切佛剎；百萬億無礙清淨音，隨其心樂，悉令歡喜；百萬億不住三界音，令其聞者，深入法性；百萬億歡喜音，令其聞者，心無障礙，深信恭敬；百萬億佛境界音，隨所出聲，悉能開示一切法義；百萬億陀羅尼音，善宣一切法句差別，決了如來祕密之藏；百萬億一切法音，其音和暢，克諧眾樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，歎諸菩薩功德無盡；百萬億菩薩地音，讚歎開示一切菩薩地相應行；百萬億無斷絕音，歎佛功德無有斷絕；百萬億隨順音，讚歎稱揚見佛之行；百萬億甚深法音，讚歎一切法無礙智相應理；百萬億廣大音，其音充滿一切佛剎；百萬億無礙清淨音，隨其心樂，悉令歡喜；百萬億不住三界音，令其聞者，深入法性；百萬億歡喜音，令其聞者，心無障礙，深信恭敬；百萬億佛境界音，隨所出聲，悉能開示一切法義；百萬億陀羅尼音，善宣一切法句差別，決了如來祕密之藏；百萬億一切法音，其音和暢，克諧眾樂。

有百萬億初發心菩薩，纔見此座，倍更增長一切智心；百萬億治地菩薩，心淨歡喜；百萬億修行菩薩，悟解清淨；百萬億生貴菩薩，住勝志樂；百萬億方便具足菩薩，起大乘行；百萬億正心住菩薩，勤修一切菩薩道；百萬億不退菩薩，淨修一切菩薩地；百萬億童真菩薩，得一切菩薩三昧光明；百萬億法王子菩薩，入不思議諸佛境界；百萬億灌頂菩薩，能現無量如來十力；百萬億菩薩，得自在神通；百萬億菩薩，生清淨解；百萬億菩薩，心生愛樂；百萬億菩薩，深信不壞；百萬億菩薩，勢力廣大；百萬億菩薩，名稱增長；百萬億菩薩，演說法義，令智決定；百萬億菩薩，正念不亂；百萬億菩薩，生決定智；百萬億菩薩，得聞持力，持一切佛法；百萬億菩薩，出生無量廣大覺解；百萬億菩薩，安住信根；百萬億菩薩，得檀波羅蜜，能一切施；百萬億菩薩，得尸波羅蜜，具持眾戒；百萬億菩薩，得忍波羅蜜，心不妄動，悉能忍受一切佛法；百萬億菩薩，得精進波羅蜜，能行無量出離精進；百萬億菩薩，得禪波羅蜜，具足無量禪定光明；百萬億菩薩，得般若波羅蜜，智慧光明能普照耀；百萬億菩薩，成就大願，悉皆清淨；百萬億菩薩，得智慧燈，明照法門；百萬億菩薩，為十方諸佛法光所照；百萬億菩薩，周遍十方，演離癡法；百萬億菩薩，普入一切諸佛剎土；百萬億菩薩，法身隨到一切佛國；百萬億菩薩，得佛音聲，能廣開悟；百萬億菩薩，得出生一切智方便；百萬億菩薩，得成就一切法門；百萬億菩薩，成就法智，猶如寶幢，能普顯示一切佛法；百萬億菩薩，能悉示現如來境界。百萬億諸天王，恭敬禮拜；百萬億龍王，諦觀無厭；百萬億夜叉王，頂上合掌；百萬億乾闥婆王，起淨信心；百萬億阿脩羅王，斷憍慢意；百萬億迦樓羅王，口銜繒帶；百萬億緊那羅王，歡喜踊躍；百萬億摩睺羅伽王，歡喜瞻仰；百萬億世主，稽首作禮；百萬億忉利天王，瞻仰不瞬；百萬億夜摩天王，歡喜讚歎；百萬億兜率天王，布身作禮；百萬億化樂天王，頭頂禮敬；百萬億他化天王，恭敬合掌；百萬億梵天王，一心觀察；百萬億摩醯首羅天王，恭敬供養；百萬億菩薩，發聲讚歎；百萬億天女，專心供養；百萬億同願天，踊躍歡喜；百萬億往昔同住天，妙聲稱讚；百萬億梵身天，布身敬禮；百萬億梵輔天，合掌於頂；百萬億梵眾天，圍遶侍衛；百萬億大梵天，讚歎稱揚無量功德；百萬億光天，五體投地；百萬億少光天，宣揚讚歎佛世難值；百萬億無量光天，遙向佛禮；百萬億光音天，讚歎如來甚難得見；百萬億淨天，與宮殿俱，而來詣此；百萬億少淨天，以 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有百萬億初發心菩薩，纔見此座，倍更增長一切智心；百萬億治地菩薩，心淨歡喜；百萬億修行菩薩，悟解清淨；百萬億生貴菩薩，住勝志樂；百萬億方便具足菩薩，起大乘行；百萬億正心住菩薩，勤修一切菩薩道；百萬億不退菩薩，淨修一切菩薩地；百萬億童真菩薩，得一切菩薩三昧光明；百萬億法王子菩薩，入不思議諸佛境界；百萬億灌頂菩薩，能現無量如來十力；百萬億菩薩，得自在神通；百萬億菩薩，生清淨解；百萬億菩薩，心生愛樂；百萬億菩薩，深信不壞；百萬億菩薩，勢力廣大；百萬億菩薩，名稱增長；百萬億菩薩，演說法義，令智決定；百萬億菩薩，正念不亂；百萬億菩薩，生決定智；百萬億菩薩，得聞持力，持一切佛法；百萬億菩薩，出生無量廣大覺解；百萬億菩薩，安住信根；百萬億菩薩，得檀波羅蜜，能一切施；百萬億菩薩，得尸波羅蜜，具持眾戒；百萬億菩薩，得忍波羅蜜，心不妄動，悉能忍受一切佛法；百萬億菩薩，得精進波羅蜜，能行無量出離精進；百萬億菩薩，得禪波羅蜜，具足無量禪定光明；百萬億菩薩，得般若波羅蜜，智慧光明能普照耀；百萬億菩薩，成就大願，悉皆清淨；百萬億菩薩，得智慧燈，明照法門；百萬億菩薩，為十方諸佛法光所照；百萬億菩薩，周遍十方，演離癡法；百萬億菩薩，普入一切諸佛剎土；百萬億菩薩，法身隨到一切佛國；百萬億菩薩，得佛音聲，能廣開悟；百萬億菩薩，得出生一切智方便；百萬億菩薩，得成就一切法門；百萬億菩薩，成就法智，猶如寶幢，能普顯示一切佛法；百萬億菩薩，能悉示現如來境界。百萬億諸天王，恭敬禮拜；百萬億龍王，諦觀無厭；百萬億夜叉王，頂上合掌；百萬億乾闥婆王，起淨信心；百萬億阿脩羅王，斷憍慢意；百萬億迦樓羅王，口銜繒帶；百萬億緊那羅王，歡喜踊躍；百萬億摩睺羅伽王，歡喜瞻仰；百萬億世主，稽首作禮；百萬億忉利天王，瞻仰不瞬；百萬億夜摩天王，歡喜讚歎；百萬億兜率天王，布身作禮；百萬億化樂天王，頭頂禮敬；百萬億他化天王，恭敬合掌；百萬億梵天王，一心觀察；百萬億摩醯首羅天王，恭敬供養；百萬億菩薩，發聲讚歎；百萬億天女，專心供養；百萬億同願天，踊躍歡喜；百萬億往昔同住天，妙聲稱讚；百萬億梵身天，布身敬禮；百萬億梵輔天，合掌於頂；百萬億梵眾天，圍遶侍衛；百萬億大梵天，讚歎稱揚無量功德；百萬億光天，五體投地；百萬億少光天，宣揚讚歎佛世難值；百萬億無量光天，遙向佛禮；百萬億光音天，讚歎如來甚難得見；百萬億淨天，與宮殿俱，而來詣此；百萬億少淨天，以

清淨心，稽首作禮；百萬億無量淨天，願欲見佛，投身而下；百萬億遍淨天，恭敬尊重，親近供養；百萬億廣天，念昔善根；百萬億少廣天，於如來所，生希有想；百萬億無量廣天，決定尊重，生諸善業；百萬億廣果天，曲躬恭敬；百萬億無煩天，信根堅固，恭敬禮拜；百萬億無熱天，合掌念佛，情無厭足；百萬億善見天，頭面作禮；百萬億善現天，念供養佛，心無懈歇；百萬億阿迦尼吒天，恭敬頂禮；百萬億種種天，皆大歡喜，發聲讚歎；百萬億諸天，各善思惟，而為莊嚴；百萬億菩薩天，護持佛座，莊嚴不絕。百萬億華手菩薩，雨一切華；百萬億香手菩薩，雨一切香；百萬億鬘手菩薩，雨一切鬘；百萬億末香手菩薩，雨一切末香；百萬億塗香手菩薩，雨一切塗香；百萬億衣手菩薩，雨一切衣；百萬億蓋手菩薩，雨一切蓋；百萬億幢手菩薩，雨一切幢；百萬億幡手菩薩，雨一切幡；百萬億寶手菩薩，雨一切寶；百萬億莊嚴手菩薩，雨一切莊嚴具。百萬億諸天子，從天宮出，至於座所；百萬億諸天子，以淨信心，并宮殿俱；百萬億生貴天子，以身持座；百萬億灌頂天子，舉身持座。百萬億思惟菩薩，恭敬思惟；百萬億生貴菩薩，發清淨心；百萬億菩薩，諸根悅樂；百萬億菩薩，深心清淨；百萬億菩薩，信解清淨；百萬億菩薩，諸業清淨；百萬億菩薩，受生自在；百萬億菩薩，法光照耀；百萬億菩薩，成就於地；百萬億菩薩，善能教化一切眾生。百萬億善根所生，百萬億諸佛護持，百萬億福德所圓滿，百萬億殊勝心所清淨，百萬億大願所嚴潔，百萬億善行所生起，百萬億善法所堅固，百萬億神力所示現，百萬億功德所成就，百萬億讚歎法而以讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨心，稽首作禮；百萬億無量淨天，願欲見佛，投身而下；百萬億遍淨天，恭敬尊重，親近供養；百萬億廣天，念昔善根；百萬億少廣天，於如來所，生希有想；百萬億無量廣天，決定尊重，生諸善業；百萬億廣果天，曲躬恭敬；百萬億無煩天，信根堅固，恭敬禮拜；百萬億無熱天，合掌念佛，情無厭足；百萬億善見天，頭面作禮；百萬億善現天，念供養佛，心無懈歇；百萬億阿迦尼吒天，恭敬頂禮；百萬億種種天，皆大歡喜，發聲讚歎；百萬億諸天，各善思惟，而為莊嚴；百萬億菩薩天，護持佛座，莊嚴不絕。百萬億華手菩薩，雨一切華；百萬億香手菩薩，雨一切香；百萬億鬘手菩薩，雨一切鬘；百萬億末香手菩薩，雨一切末香；百萬億塗香手菩薩，雨一切塗香；百萬億衣手菩薩，雨一切衣；百萬億蓋手菩薩，雨一切蓋；百萬億幢手菩薩，雨一切幢；百萬億幡手菩薩，雨一切幡；百萬億寶手菩薩，雨一切寶；百萬億莊嚴手菩薩，雨一切莊嚴具。百萬億諸天子，從天宮出，至於座所；百萬億諸天子，以淨信心，并宮殿俱；百萬億生貴天子，以身持座；百萬億灌頂天子，舉身持座。百萬億思惟菩薩，恭敬思惟；百萬億生貴菩薩，發清淨心；百萬億菩薩，諸根悅樂；百萬億菩薩，深心清淨；百萬億菩薩，信解清淨；百萬億菩薩，諸業清淨；百萬億菩薩，受生自在；百萬億菩薩，法光照耀；百萬億菩薩，成就於地；百萬億菩薩，善能教化一切眾生。百萬億善根所生，百萬億諸佛護持，百萬億福德所圓滿，百萬億殊勝心所清淨，百萬億大願所嚴潔，百萬億善行所生起，百萬億善法所堅固，百萬億神力所示現，百萬億功德所成就，百萬億讚歎法而以讚歎。

如此世界兜率天王，奉為如來，敷置高座；一切世界兜率天王，悉為於佛，如是敷座，如是莊嚴，如是儀則，如是信樂，如是心淨，如是欣樂，如是喜悅，如是尊重，如是而生希有之想，如是踊躍，如是渴仰，悉皆同等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此世界兜率天王，奉為如來，敷置高座；一切世界兜率天王，悉為於佛，如是敷座，如是莊嚴，如是儀則，如是信樂，如是心淨，如是欣樂，如是喜悅，如是尊重，如是而生希有之想，如是踊躍，如是渴仰，悉皆同等。

爾時，兜率天王為如來敷置座已，心生尊重，與十萬億阿僧祇兜率天子奉迎如來；以清淨心，雨阿僧祇色華雲，雨不思議色香雲，雨種種色鬘雲，雨廣大清淨栴檀雲，雨無量種種蓋雲，雨細妙天衣雲，雨無邊眾妙寶雲，雨天莊嚴具雲，雨無量種種燒香雲，雨一切栴檀沈水堅固末香雲。諸天子眾各從其身出此諸雲時，百千億阿僧祇兜率天子，及餘在會諸天子，眾心大歡喜，恭敬頂禮；阿僧祇天女，踊躍欣慕，諦觀如來。兜率宮中不可說諸菩薩眾，住虛空中，精勤一心，以出過諸天諸供養具，供養於佛，恭敬作禮。阿僧祇音樂一時同奏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，兜率天王為如來敷置座已，心生尊重，與十萬億阿僧祇兜率天子奉迎如來；以清淨心，雨阿僧祇色華雲，雨不思議色香雲，雨種種色鬘雲，雨廣大清淨栴檀雲，雨無量種種蓋雲，雨細妙天衣雲，雨無邊眾妙寶雲，雨天莊嚴具雲，雨無量種種燒香雲，雨一切栴檀沈水堅固末香雲。諸天子眾各從其身出此諸雲時，百千億阿僧祇兜率天子，及餘在會諸天子，眾心大歡喜，恭敬頂禮；阿僧祇天女，踊躍欣慕，諦觀如來。兜率宮中不可說諸菩薩眾，住虛空中，精勤一心，以出過諸天諸供養具，供養於佛，恭敬作禮。阿僧祇音樂一時同奏。

爾時，如來威神力故，往昔善根之所流故，不可思議自在力故，兜率宮中一切諸天及諸天女，皆遙見佛，如對目前，同興念言：「如來出世難可值遇，我今得見具一切智於法無礙正等覺者。」如是思惟，如是觀察，與諸眾會悉共同時奉迎如來；各以天衣，盛一切華，盛一切香，盛一切寶，盛一切莊嚴具，盛一切天栴檀末香，盛一切天沈水末香，盛一切天妙寶末香，盛一切天香華，盛一切天曼陀羅華，悉以奉散，供養於佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來威神力故，往昔善根之所流故，不可思議自在力故，兜率宮中一切諸天及諸天女，皆遙見佛，如對目前，同興念言：「如來出世難可值遇，我今得見具一切智於法無礙正等覺者。」如是思惟，如是觀察，與諸眾會悉共同時奉迎如來；各以天衣，盛一切華，盛一切香，盛一切寶，盛一切莊嚴具，盛一切天栴檀末香，盛一切天沈水末香，盛一切天妙寶末香，盛一切天香華，盛一切天曼陀羅華，悉以奉散，供養於佛。

百千億那由他阿僧祇兜率陀天子，住虛空中，咸於佛所起智慧境界心，燒一切香，香氣成雲莊嚴虛空；又於佛所起歡喜心，雨一切天華雲莊嚴虛空；又於佛所起尊重心，雨一切天蓋雲莊嚴虛空；又於佛所起供養心，散一切天鬘雲莊嚴虛空；又於佛所生信解心，布阿僧祇金網彌覆虛空，一切寶鈴常出妙音；又於佛所生最勝福田心，以阿僧祇帳莊嚴虛空，雨一切瓔珞雲，無有斷絕；又於佛所生深信心，以阿僧祇諸天宮殿莊嚴虛空，一切天樂出微妙音；又於佛所生最勝難遇心，以阿僧祇種種色天衣雲莊嚴虛空，雨於無比種種妙衣；又於佛所生無量歡喜踊躍心，以阿僧祇諸天寶冠莊嚴虛空，雨無量天冠，廣大成雲；又於佛所起歡喜心，以阿僧祇種種色寶莊嚴虛空，雨一切瓔珞雲，無有斷絕。百千億那由他阿僧祇天子，咸於佛所生淨信心，散無數種種色天華，然無數種種色天香，供養如來；又於佛所起大莊嚴變化心，持無數種種色天栴檀末香，奉散如來；又於佛所起歡喜踊躍心，持無數種種色蓋，隨逐如來；又於佛所起增上心，持無數種種色天寶衣，敷布道路，供養如來；又於佛所起清淨心，持無數種種色天寶幢，奉迎如來；又於佛所起增上歡喜心，持無數種種色天莊嚴具，供養如來；又於佛所生不壞信心，持無數天寶鬘，供養如來；又於佛所生無比歡喜心，持無數種種色天寶幡，供養如來。百千億那由他阿僧祇諸天子，以調順寂靜無放逸心，持無數種種色天樂，出妙音聲，供養如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千億那由他阿僧祇兜率陀天子，住虛空中，咸於佛所起智慧境界心，燒一切香，香氣成雲莊嚴虛空；又於佛所起歡喜心，雨一切天華雲莊嚴虛空；又於佛所起尊重心，雨一切天蓋雲莊嚴虛空；又於佛所起供養心，散一切天鬘雲莊嚴虛空；又於佛所生信解心，布阿僧祇金網彌覆虛空，一切寶鈴常出妙音；又於佛所生最勝福田心，以阿僧祇帳莊嚴虛空，雨一切瓔珞雲，無有斷絕；又於佛所生深信心，以阿僧祇諸天宮殿莊嚴虛空，一切天樂出微妙音；又於佛所生最勝難遇心，以阿僧祇種種色天衣雲莊嚴虛空，雨於無比種種妙衣；又於佛所生無量歡喜踊躍心，以阿僧祇諸天寶冠莊嚴虛空，雨無量天冠，廣大成雲；又於佛所起歡喜心，以阿僧祇種種色寶莊嚴虛空，雨一切瓔珞雲，無有斷絕。百千億那由他阿僧祇天子，咸於佛所生淨信心，散無數種種色天華，然無數種種色天香，供養如來；又於佛所起大莊嚴變化心，持無數種種色天栴檀末香，奉散如來；又於佛所起歡喜踊躍心，持無數種種色蓋，隨逐如來；又於佛所起增上心，持無數種種色天寶衣，敷布道路，供養如來；又於佛所起清淨心，持無數種種色天寶幢，奉迎如來；又於佛所起增上歡喜心，持無數種種色天莊嚴具，供養如來；又於佛所生不壞信心，持無數天寶鬘，供養如來；又於佛所生無比歡喜心，持無數種種色天寶幡，供養如來。百千億那由他阿僧祇諸天子，以調順寂靜無放逸心，持無數種種色天樂，出妙音聲，供養如來。

百千億那由他不可說先住兜率宮諸菩薩眾，以從超過三界法所生，離諸煩惱行所生，周遍無礙心所生，甚深方便法所生，無量廣大智所生，堅固清淨信所增長不思議善根所生，起阿僧祇善巧變化所成就，供養佛心之所現，無作法門之所印，出過諸天諸供養具，供養於佛；以從波羅蜜所生一切寶蓋，於一切佛境界清淨解所生一切華帳，無生法忍所生一切衣，入金剛法無礙心所生一切鈴網，解一切法如幻心所生一切堅固香，周遍一切佛境界如來座心所生一切佛眾寶妙座，供養佛不懈心所生一切寶幢，解諸法如夢歡喜心所生佛所住一切寶宮殿，無著善根無生善根所生一切寶蓮華雲、一切堅固香雲、一切無邊色華雲、一切種種色妙衣雲、一切無邊清淨栴檀香雲、一切妙莊嚴寶蓋雲、一切燒香雲、一切妙鬘雲、一切清淨莊嚴具雲，皆遍法界，出過諸天供養之具，供養於佛。其諸菩薩一一身各出不可說百千億那由他菩薩，皆充滿法界、虛空界，其心等於三世諸佛，以從無顛倒法所起，無量如來力所加，開示眾生安隱之道，具足不可說名、味、句，普入無量法，一切陀羅尼種中生不可窮盡辯才之藏，心無所畏，生大歡喜，以不可說無量無盡如實讚歎法，讚歎如來，無有厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千億那由他不可說先住兜率宮諸菩薩眾，以從超過三界法所生，離諸煩惱行所生，周遍無礙心所生，甚深方便法所生，無量廣大智所生，堅固清淨信所增長不思議善根所生，起阿僧祇善巧變化所成就，供養佛心之所現，無作法門之所印，出過諸天諸供養具，供養於佛；以從波羅蜜所生一切寶蓋，於一切佛境界清淨解所生一切華帳，無生法忍所生一切衣，入金剛法無礙心所生一切鈴網，解一切法如幻心所生一切堅固香，周遍一切佛境界如來座心所生一切佛眾寶妙座，供養佛不懈心所生一切寶幢，解諸法如夢歡喜心所生佛所住一切寶宮殿，無著善根無生善根所生一切寶蓮華雲、一切堅固香雲、一切無邊色華雲、一切種種色妙衣雲、一切無邊清淨栴檀香雲、一切妙莊嚴寶蓋雲、一切燒香雲、一切妙鬘雲、一切清淨莊嚴具雲，皆遍法界，出過諸天供養之具，供養於佛。其諸菩薩一一身各出不可說百千億那由他菩薩，皆充滿法界、虛空界，其心等於三世諸佛，以從無顛倒法所起，無量如來力所加，開示眾生安隱之道，具足不可說名、味、句，普入無量法，一切陀羅尼種中生不可窮盡辯才之藏，心無所畏，生大歡喜，以不可說無量無盡如實讚歎法，讚歎如來，無有厭足。

爾時，一切諸天及諸菩薩眾，見於如來、應、正等覺——不可思議人中之雄。其身無量，不可稱數；現不思議種種神變，令無數眾生心大歡喜；普遍一切虛空界、一切法界，以佛莊嚴而為莊嚴；令一切眾生安住善根，示現無量諸佛神力，超過一切諸語言道，諸大菩薩所共欽敬；隨所應化，皆令歡喜；住於諸佛廣大之身，功德善根悉已清淨；色相第一，無能映奪；智慧境界，不可窮盡，無比三昧之所出生。其身無際，遍住一切眾生身中，令無量眾生皆大歡喜，令一切智種性不斷；住於諸佛究竟所住，生於三世諸佛之家；令不可數眾生信解清淨，令一切菩薩智慧成就、諸根悅豫；法雲普覆虛空法界，教化調伏無有遺餘；隨眾生心，悉令滿足，令其安住無分別智；出過一切眾生之上，獲一切智，放大光明，宿世善根皆令顯現；普使一切發廣大心，令一切眾生安住普賢不可壞智；遍住一切眾生國土，從於不退正法中生，住於一切平等法界，明了眾生心之所宜，現不可說不可說種種差別如來之身，非世言辭而歎可盡；能令一切常思念佛，充滿法界廣度群生；隨初發心所欲利益，以法惠施，令其調伏，信解清淨；示現色身不可思議，等觀眾生，心無所著；住無礙住，得佛十力，無所障礙；心常寂定，未曾散亂；住一切智，善能開演種種文句真實之義，能悉深入無邊智海，出生無量功德慧藏；恒以佛日普照法界，隨本願力常現不沒；恒住法界，住佛所住，無有變異；於我、我所俱無所著，住出世法，世法無染；於一切世間建智慧幢，其智廣大，超過世間，無所染著；拔諸眾生令出淤泥，置於最上智慧之地，所有福德饒益眾生而無有盡；了知一切菩薩智慧，信向決定，當成正覺；以大慈悲，現不可說無量佛身種種莊嚴；以妙音聲，演無量法，隨眾生意，悉令滿足；於去、來、今，心常清淨，令諸眾生不著境界；恒與一切諸菩薩記，令其皆入佛之種性，生在佛家，得佛灌頂；常遊十方，未曾休息，而於一切無所樂著；法界佛剎悉能遍往，諸眾生心靡不了知；所有福德，離世清淨；不住生死，而於世間如影普現；以智慧月普照法界，了達一切悉無所得；恒以智慧，知諸世間如幻、如影、如夢、如化，一切皆以心為自性，如是而住；隨諸眾生業報不同、心樂差別、諸根各異，而現佛身；如來恒以無數眾生而為所緣，為說世間皆從緣起，知諸法相皆悉無相，唯是一相智慧之本；欲令眾生離諸相著，示現一切世間性相而行於世，為其開示無上菩提；為欲救護一切眾生，出現世間開示佛道，令其得見如來身相，攀緣憶念，勤加修習；除滅世間煩惱之相，修菩提 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切諸天及諸菩薩眾，見於如來、應、正等覺——不可思議人中之雄。其身無量，不可稱數；現不思議種種神變，令無數眾生心大歡喜；普遍一切虛空界、一切法界，以佛莊嚴而為莊嚴；令一切眾生安住善根，示現無量諸佛神力，超過一切諸語言道，諸大菩薩所共欽敬；隨所應化，皆令歡喜；住於諸佛廣大之身，功德善根悉已清淨；色相第一，無能映奪；智慧境界，不可窮盡，無比三昧之所出生。其身無際，遍住一切眾生身中，令無量眾生皆大歡喜，令一切智種性不斷；住於諸佛究竟所住，生於三世諸佛之家；令不可數眾生信解清淨，令一切菩薩智慧成就、諸根悅豫；法雲普覆虛空法界，教化調伏無有遺餘；隨眾生心，悉令滿足，令其安住無分別智；出過一切眾生之上，獲一切智，放大光明，宿世善根皆令顯現；普使一切發廣大心，令一切眾生安住普賢不可壞智；遍住一切眾生國土，從於不退正法中生，住於一切平等法界，明了眾生心之所宜，現不可說不可說種種差別如來之身，非世言辭而歎可盡；能令一切常思念佛，充滿法界廣度群生；隨初發心所欲利益，以法惠施，令其調伏，信解清淨；示現色身不可思議，等觀眾生，心無所著；住無礙住，得佛十力，無所障礙；心常寂定，未曾散亂；住一切智，善能開演種種文句真實之義，能悉深入無邊智海，出生無量功德慧藏；恒以佛日普照法界，隨本願力常現不沒；恒住法界，住佛所住，無有變異；於我、我所俱無所著，住出世法，世法無染；於一切世間建智慧幢，其智廣大，超過世間，無所染著；拔諸眾生令出淤泥，置於最上智慧之地，所有福德饒益眾生而無有盡；了知一切菩薩智慧，信向決定，當成正覺；以大慈悲，現不可說無量佛身種種莊嚴；以妙音聲，演無量法，隨眾生意，悉令滿足；於去、來、今，心常清淨，令諸眾生不著境界；恒與一切諸菩薩記，令其皆入佛之種性，生在佛家，得佛灌頂；常遊十方，未曾休息，而於一切無所樂著；法界佛剎悉能遍往，諸眾生心靡不了知；所有福德，離世清淨；不住生死，而於世間如影普現；以智慧月普照法界，了達一切悉無所得；恒以智慧，知諸世間如幻、如影、如夢、如化，一切皆以心為自性，如是而住；隨諸眾生業報不同、心樂差別、諸根各異，而現佛身；如來恒以無數眾生而為所緣，為說世間皆從緣起，知諸法相皆悉無相，唯是一相智慧之本；欲令眾生離諸相著，示現一切世間性相而行於世，為其開示無上菩提；為欲救護一切眾生，出現世間開示佛道，令其得見如來身相，攀緣憶念，勤加修習；除滅世間煩惱之相，修菩提

行，心不散動，於大乘門皆得圓滿，成就一切諸佛義利，悉能觀察眾生善根而不壞滅清淨業報；智慧明了，普入三世，永離一切世間分別；放光明網普照十方，一切世界無不充滿；色身妙好，見者無厭；以大功德智慧神通，出生種種菩薩諸行；諸根境界，自在圓滿；作諸佛事，作已便沒；善能開示過、現、未來一切智道，為諸菩薩普雨無量陀羅尼雨，令其發起廣大欲樂，受持修習，成就一切諸佛功德；圓滿熾盛無邊妙色莊嚴其身，一切世間靡不現覩；永離一切障礙之法，於一切法真實之義已得清淨，於功德法而得自在；為大法王，如日普照；為世福田，具大威德；於一切世間普現化身，放智慧光，悉令開悟；欲令眾生知佛具足無邊功德，以無礙繒繫頂受位，隨順世間方便開導；以智慧手安慰眾生，為大醫王善療眾病，一切世間無量國土悉能遍往，未曾休息；清淨慧眼離諸障翳，悉能明見；於作不善惡業眾生，種種調伏，令其入道；善取時宜，無有休息；若諸眾生起平等心，即為化現平等業報，隨其心樂，隨其業果，為現佛身種種神變，而為說法，令其悟解，得法智慧，心大歡喜，諸根踊躍，見無量佛，起深重信，生諸善根，永不退轉；一切眾生隨業所繫長眠生死，如來出世能覺悟之，安慰其心，使無憂怖；若得見者，悉令證入無依義智，智慧善巧，了達境界莊嚴妙好，無能映奪；智山法芽，悉已清淨；或現菩薩，或現佛身，令諸眾生至無患地；無數功德之所莊嚴，業行所成現於世間；一切諸佛莊嚴清淨，莫不皆以一切智業之所成就；常守本願，不捨世間，作諸眾生堅固善友；清淨第一，離垢光明，令一切眾生皆得現見；六趣眾生無量無邊，佛以神力常隨不捨；若有往昔同種善根，皆令清淨；而於六趣一切眾生不捨本願，無所欺誑，悉以善法方便攝取，令其修習清淨之業，摧破一切諸魔鬪諍，從無礙際出廣大力，最勝日藏無有障礙；於淨心界而現影像，一切世間無不覩見，以種種法廣施眾生；佛是無邊光明之藏，諸力智慧皆悉圓滿；恒以大光普照眾生，隨其所願，皆令滿足，離諸怨敵，為上福田，一切眾生共所依怙；凡有所施，悉令清淨；修少善行，受無量福，悉令得入無盡智地；為一切眾生種植善根淨心之主，為一切眾生發生福德最上良田；智慧甚深，方便善巧，能救一切三惡道苦。如是信解，如是觀察，如是入於智慧之淵，如是游於功德之海，如是普至虛空智慧，如是而知眾生福田，如是正念現前觀察，如是觀佛諸業相好，如是觀佛普現世間，如是觀佛神通自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行，心不散動，於大乘門皆得圓滿，成就一切諸佛義利，悉能觀察眾生善根而不壞滅清淨業報；智慧明了，普入三世，永離一切世間分別；放光明網普照十方，一切世界無不充滿；色身妙好，見者無厭；以大功德智慧神通，出生種種菩薩諸行；諸根境界，自在圓滿；作諸佛事，作已便沒；善能開示過、現、未來一切智道，為諸菩薩普雨無量陀羅尼雨，令其發起廣大欲樂，受持修習，成就一切諸佛功德；圓滿熾盛無邊妙色莊嚴其身，一切世間靡不現覩；永離一切障礙之法，於一切法真實之義已得清淨，於功德法而得自在；為大法王，如日普照；為世福田，具大威德；於一切世間普現化身，放智慧光，悉令開悟；欲令眾生知佛具足無邊功德，以無礙繒繫頂受位，隨順世間方便開導；以智慧手安慰眾生，為大醫王善療眾病，一切世間無量國土悉能遍往，未曾休息；清淨慧眼離諸障翳，悉能明見；於作不善惡業眾生，種種調伏，令其入道；善取時宜，無有休息；若諸眾生起平等心，即為化現平等業報，隨其心樂，隨其業果，為現佛身種種神變，而為說法，令其悟解，得法智慧，心大歡喜，諸根踊躍，見無量佛，起深重信，生諸善根，永不退轉；一切眾生隨業所繫長眠生死，如來出世能覺悟之，安慰其心，使無憂怖；若得見者，悉令證入無依義智，智慧善巧，了達境界莊嚴妙好，無能映奪；智山法芽，悉已清淨；或現菩薩，或現佛身，令諸眾生至無患地；無數功德之所莊嚴，業行所成現於世間；一切諸佛莊嚴清淨，莫不皆以一切智業之所成就；常守本願，不捨世間，作諸眾生堅固善友；清淨第一，離垢光明，令一切眾生皆得現見；六趣眾生無量無邊，佛以神力常隨不捨；若有往昔同種善根，皆令清淨；而於六趣一切眾生不捨本願，無所欺誑，悉以善法方便攝取，令其修習清淨之業，摧破一切諸魔鬪諍，從無礙際出廣大力，最勝日藏無有障礙；於淨心界而現影像，一切世間無不覩見，以種種法廣施眾生；佛是無邊光明之藏，諸力智慧皆悉圓滿；恒以大光普照眾生，隨其所願，皆令滿足，離諸怨敵，為上福田，一切眾生共所依怙；凡有所施，悉令清淨；修少善行，受無量福，悉令得入無盡智地；為一切眾生種植善根淨心之主，為一切眾生發生福德最上良田；智慧甚深，方便善巧，能救一切三惡道苦。如是信解，如是觀察，如是入於智慧之淵，如是游於功德之海，如是普至虛空智慧，如是而知眾生福田，如是正念現前觀察，如是觀佛諸業相好，如是觀佛普現世間，如是觀佛神通自在。

時，彼大眾見如來身，一一毛孔出百千億那由他阿僧祇光明，一一光明有阿僧祇色、阿僧祇清淨、阿僧祇照明，令阿僧祇眾觀察、阿僧祇眾歡喜、阿僧祇眾快樂、阿僧祇眾深信增長、阿僧祇眾志樂清淨、阿僧祇眾諸根清涼、阿僧祇眾恭敬尊重。爾時，大眾咸見佛身，放百千億那由他不思議大光明，一一光明皆有不思議色、不思議光，照不思議無邊法界。以佛神力，出大妙音；其音演暢百千億那由他不思議讚頌，超諸世間所有言辭，出世善根之所成就。復現百千億那由他不思議微妙莊嚴，於百千億那由他不思議劫歎不可盡，皆是如來無盡自在之所出生。又現不可說諸佛如來出興于世，令諸眾生入智慧門，解甚深義。又現不可說諸佛如來所有變化，盡法界、虛空界，令一切世間平等清淨。如是，皆從如來所住無障礙一切智生，亦從如來所修行不思議勝德生。復現百千億那由他不思議妙寶光焰，從昔大願善根所起，以曾供養無量如來，修清淨行無放逸故，薩婆若心無有障礙生善根故，為顯如來力廣遍故，為斷一切眾生疑故，為令咸得見如來故，令無量眾生住善根故，顯示如來神通之力無映奪故，欲令眾生普得入於究竟海故，為令一切諸佛國土菩薩大眾皆來集故，為欲開示不可思議佛法門故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼大眾見如來身，一一毛孔出百千億那由他阿僧祇光明，一一光明有阿僧祇色、阿僧祇清淨、阿僧祇照明，令阿僧祇眾觀察、阿僧祇眾歡喜、阿僧祇眾快樂、阿僧祇眾深信增長、阿僧祇眾志樂清淨、阿僧祇眾諸根清涼、阿僧祇眾恭敬尊重。爾時，大眾咸見佛身，放百千億那由他不思議大光明，一一光明皆有不思議色、不思議光，照不思議無邊法界。以佛神力，出大妙音；其音演暢百千億那由他不思議讚頌，超諸世間所有言辭，出世善根之所成就。復現百千億那由他不思議微妙莊嚴，於百千億那由他不思議劫歎不可盡，皆是如來無盡自在之所出生。又現不可說諸佛如來出興于世，令諸眾生入智慧門，解甚深義。又現不可說諸佛如來所有變化，盡法界、虛空界，令一切世間平等清淨。如是，皆從如來所住無障礙一切智生，亦從如來所修行不思議勝德生。復現百千億那由他不思議妙寶光焰，從昔大願善根所起，以曾供養無量如來，修清淨行無放逸故，薩婆若心無有障礙生善根故，為顯如來力廣遍故，為斷一切眾生疑故，為令咸得見如來故，令無量眾生住善根故，顯示如來神通之力無映奪故，欲令眾生普得入於究竟海故，為令一切諸佛國土菩薩大眾皆來集故，為欲開示不可思議佛法門故。

爾時，如來大悲普覆，示一切智所有莊嚴，欲令不可說百千億那由他阿僧祇世界中眾生，未信者信，已信者增長，已增長者令其清淨，已清淨者令其成熟，已成熟者令心調伏；觀甚深法，具足無量智慧光明，發生無量廣大之心，薩婆若心無有退轉；不違法性，不怖實際，證真實理，滿足一切波羅蜜行，出世善根皆悉清淨；猶如普賢，得佛自在，離魔境界，入諸佛境，了知深法，獲難思智，大乘誓願永不退轉；常見諸佛，未曾捨離；成就證智，證無量法，具足無邊福德藏力，發歡喜心入無疑地；離惡清淨，依一切智，見法不動，得入一切菩薩眾會，常生三世諸如來家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來大悲普覆，示一切智所有莊嚴，欲令不可說百千億那由他阿僧祇世界中眾生，未信者信，已信者增長，已增長者令其清淨，已清淨者令其成熟，已成熟者令心調伏；觀甚深法，具足無量智慧光明，發生無量廣大之心，薩婆若心無有退轉；不違法性，不怖實際，證真實理，滿足一切波羅蜜行，出世善根皆悉清淨；猶如普賢，得佛自在，離魔境界，入諸佛境，了知深法，獲難思智，大乘誓願永不退轉；常見諸佛，未曾捨離；成就證智，證無量法，具足無邊福德藏力，發歡喜心入無疑地；離惡清淨，依一切智，見法不動，得入一切菩薩眾會，常生三世諸如來家。

世尊所現如是莊嚴，皆是過去先所積集善根所成，為欲調伏諸眾生故，開示如來大威德故，照明無礙智慧藏故，示現如來無邊勝德極熾然故，顯示如來不可思議大神變故，以神通力於一切趣現佛身故，示現如來神通變化無邊際故，本所志願悉成滿故，顯示如來勇猛智慧能遍往故，於法自在成法王故，出生一切智慧門故，示現如來身清淨故，又現其身最殊妙故，顯示證得三世諸佛平等法故，開示善根清淨藏故，顯示世間無能為諭上妙色故，顯示具足十力之相令其見者無厭足故，為世間日照三世故。自在法王，一切功德，皆從往昔善根所現。一切菩薩，於一切劫，稱揚讚說，不可窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊所現如是莊嚴，皆是過去先所積集善根所成，為欲調伏諸眾生故，開示如來大威德故，照明無礙智慧藏故，示現如來無邊勝德極熾然故，顯示如來不可思議大神變故，以神通力於一切趣現佛身故，示現如來神通變化無邊際故，本所志願悉成滿故，顯示如來勇猛智慧能遍往故，於法自在成法王故，出生一切智慧門故，示現如來身清淨故，又現其身最殊妙故，顯示證得三世諸佛平等法故，開示善根清淨藏故，顯示世間無能為諭上妙色故，顯示具足十力之相令其見者無厭足故，為世間日照三世故。自在法王，一切功德，皆從往昔善根所現。一切菩薩，於一切劫，稱揚讚說，不可窮盡。

爾時，兜率陀天王奉為如來嚴辦如是諸供具已，與百千億那由他阿僧祇兜率天子向佛合掌，白佛言：「善來世尊！善來善逝！善來如來、應、正等覺！唯見哀愍，處此宮殿！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，兜率陀天王奉為如來嚴辦如是諸供具已，與百千億那由他阿僧祇兜率天子向佛合掌，白佛言：「善來世尊！善來善逝！善來如來、應、正等覺！唯見哀愍，處此宮殿！」

爾時，世尊以佛莊嚴而自莊嚴，具大威德；為令一切眾生生大歡喜故，一切菩薩發深悟解故，一切兜率陀天子增益欲樂故，兜率陀天王供養承事無厭足故，無量眾生緣念於佛而發心故，無量眾生種見佛善根福德無盡故，常能發起清淨信故，見佛供養無所求故，所有志願皆清淨故，勤集善根無懈息故，發大誓願求一切智故，受天王請，入一切寶莊嚴殿。如此世界，十方所有一切世界，悉亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以佛莊嚴而自莊嚴，具大威德；為令一切眾生生大歡喜故，一切菩薩發深悟解故，一切兜率陀天子增益欲樂故，兜率陀天王供養承事無厭足故，無量眾生緣念於佛而發心故，無量眾生種見佛善根福德無盡故，常能發起清淨信故，見佛供養無所求故，所有志願皆清淨故，勤集善根無懈息故，發大誓願求一切智故，受天王請，入一切寶莊嚴殿。如此世界，十方所有一切世界，悉亦如是。

爾時，一切寶莊嚴殿，自然而有妙好莊嚴，出過諸天莊嚴之上，一切寶網周匝彌覆，普雨一切上妙寶雲，普雨一切莊嚴具雲，普雨一切寶衣雲，普雨一切栴檀香雲，普雨一切堅固香雲，普雨一切寶莊嚴蓋雲，普雨不可思議華聚雲，普出不可思議妓樂音聲，讚揚如來一切種智，悉與妙法而共相應。如是一切諸供養具，悉過諸天供養之上。時，兜率宮中，妓樂歌讚，熾然不息；以佛神力，令兜率王心無動亂，往昔善根皆得圓滿，無量善法益加堅固，增長淨信，起大精進，生大歡喜，淨深志樂，發菩提心，念法無斷，總持不忘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切寶莊嚴殿，自然而有妙好莊嚴，出過諸天莊嚴之上，一切寶網周匝彌覆，普雨一切上妙寶雲，普雨一切莊嚴具雲，普雨一切寶衣雲，普雨一切栴檀香雲，普雨一切堅固香雲，普雨一切寶莊嚴蓋雲，普雨不可思議華聚雲，普出不可思議妓樂音聲，讚揚如來一切種智，悉與妙法而共相應。如是一切諸供養具，悉過諸天供養之上。時，兜率宮中，妓樂歌讚，熾然不息；以佛神力，令兜率王心無動亂，往昔善根皆得圓滿，無量善法益加堅固，增長淨信，起大精進，生大歡喜，淨深志樂，發菩提心，念法無斷，總持不忘。

爾時，兜率陀天王承佛威力，即自憶念過去佛所所種善根而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，兜率陀天王承佛威力，即自憶念過去佛所所種善根而說頌言：

「昔有如來無礙月， 諸吉祥中最殊勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「昔有如來無礙月， 諸吉祥中最殊勝，

彼曾入此莊嚴殿， 是故此處最吉祥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼曾入此莊嚴殿， 是故此處最吉祥。

昔有如來名廣智， 諸吉祥中最殊勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有如來名廣智， 諸吉祥中最殊勝，

彼曾入此金色殿， 是故此處最吉祥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼曾入此金色殿， 是故此處最吉祥。

昔有如來名普眼， 諸吉祥中最殊勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有如來名普眼， 諸吉祥中最殊勝，

彼曾入此蓮華殿， 是故此處最吉祥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼曾入此蓮華殿， 是故此處最吉祥。

昔有如來號珊瑚， 諸吉祥中最殊勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有如來號珊瑚， 諸吉祥中最殊勝，

彼曾入此寶藏殿， 是故此處最吉祥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼曾入此寶藏殿， 是故此處最吉祥。

昔有如來論師子， 諸吉祥中最殊勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有如來論師子， 諸吉祥中最殊勝，

彼曾入此山王殿， 是故此處最吉祥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼曾入此山王殿， 是故此處最吉祥。

昔有如來名日照， 諸吉祥中最殊勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有如來名日照， 諸吉祥中最殊勝，

彼曾入此眾華殿， 是故此處最吉祥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼曾入此眾華殿， 是故此處最吉祥。

昔有佛號無邊光， 諸吉祥中最殊勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有佛號無邊光， 諸吉祥中最殊勝，

彼曾入此樹嚴殿， 是故此處最吉祥： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼曾入此樹嚴殿， 是故此處最吉祥：

昔有如來名法幢， 諸吉祥中最殊勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有如來名法幢， 諸吉祥中最殊勝，

彼曾入此寶宮殿， 是故此處最吉祥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼曾入此寶宮殿， 是故此處最吉祥。

昔有如來名智燈， 諸吉祥中最殊勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有如來名智燈， 諸吉祥中最殊勝，

彼曾入此香山殿， 是故此處最吉祥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼曾入此香山殿， 是故此處最吉祥。

昔有佛號功德光， 諸吉祥中最殊勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有佛號功德光， 諸吉祥中最殊勝，

彼曾入此摩尼殿， 是故此處最吉祥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼曾入此摩尼殿， 是故此處最吉祥。」

如此世界兜率天王，承佛神力以頌讚歎過去諸佛；十方一切諸世界中兜率天王，悉亦如是歎佛功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此世界兜率天王，承佛神力以頌讚歎過去諸佛；十方一切諸世界中兜率天王，悉亦如是歎佛功德。

爾時，世尊於一切寶莊嚴殿摩尼寶藏師子座上，結跏趺坐，法身清淨，妙用自在，與三世佛同一境界；住一切智，與一切佛同入一性；佛眼明了，見一切法皆無障礙；有大威力，普遊法界未甞休息；具大神通，隨有可化眾生之處，悉能遍往；以一切諸佛無礙莊嚴而嚴其身，善知其時，為眾說法；不可說諸菩薩眾，各從他方種種國土而共來集；眾會清淨，法身無二，無所依止，而能自在，起佛身行。坐此座已，於其殿中自然而有無量無數殊特妙好出過諸天供養之具，所謂：華鬘、衣服、塗香、末香、寶蓋、幢幡、妓樂、歌讚。如是等事，一一皆悉不可稱數。以廣大心恭敬尊重，供養於佛；十方一切兜率陀天，悉亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊於一切寶莊嚴殿摩尼寶藏師子座上，結跏趺坐，法身清淨，妙用自在，與三世佛同一境界；住一切智，與一切佛同入一性；佛眼明了，見一切法皆無障礙；有大威力，普遊法界未甞休息；具大神通，隨有可化眾生之處，悉能遍往；以一切諸佛無礙莊嚴而嚴其身，善知其時，為眾說法；不可說諸菩薩眾，各從他方種種國土而共來集；眾會清淨，法身無二，無所依止，而能自在，起佛身行。坐此座已，於其殿中自然而有無量無數殊特妙好出過諸天供養之具，所謂：華鬘、衣服、塗香、末香、寶蓋、幢幡、妓樂、歌讚。如是等事，一一皆悉不可稱數。以廣大心恭敬尊重，供養於佛；十方一切兜率陀天，悉亦如是。