大方廣佛華嚴經
唐 實叉難陀譯80卷CBETA T0279大于一万字 99 h
向佛经 GPT 提问
第 21 卷
大方廣佛華嚴經卷第二十一
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于闐國三藏實叉難陀奉 制譯
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十無盡藏品第二十二
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爾時，功德林菩薩復告諸菩薩言：
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「佛子！菩薩摩訶薩有十種藏，過去、未來、現在諸佛，已說、當說、今說。何等為十？所謂：信藏、戒藏、慚藏、愧藏、聞藏、施藏、慧藏、念藏、持藏、辯藏，是為十。
「佛子！菩薩摩訶薩有十種藏，過去、未來、現在諸佛，已說、當說、今說。何等為十？所謂：信藏、戒藏、慚藏、愧藏、聞藏、施藏、慧藏、念藏、持藏、辯藏，是為十。
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「佛子！何等為菩薩摩訶薩信藏？此菩薩信一切法空，信一切法無相，信一切法無願，信一切法無作，信一切法無分別，信一切法無所依，信一切法不可量，信一切法無有上，信一切法難超越，信一切法無生。若菩薩能如是隨順一切法，生淨信已，聞諸佛法不可思議，心不怯弱；聞一切佛不可思議，心不怯弱；聞眾生界不可思議，心不怯弱；聞法界不可思議，心不怯弱；聞虛空界不可思議，心不怯弱；聞涅槃界不可思議，心不怯弱；聞過去世不可思議，心不怯弱；聞未來世不可思議，心不怯弱；聞現在世不可思議，心不怯弱；聞入一切劫不可思議，心不怯弱。何以故？此菩薩於諸佛所一向堅信，知佛智慧無邊無盡。十方無量諸世界中，一一各有無量諸佛，於阿耨多羅三藐三菩提，已得、今得、當得，已出世、今出世、當出世，已入涅槃、今入涅槃、當入涅槃，彼諸佛智慧不增不減、不生不滅、不進不退、不近不遠、無知無捨。此菩薩入佛智慧，成就無邊無盡信；得此信已，心不退轉，心不雜亂，不可破壞，無所染著，常有根本，隨順聖人，住如來家，護持一切諸佛種性，增長一切菩薩信解，隨順一切如來善根，出生一切諸佛方便。是名：菩薩摩訶薩信藏。菩薩住此信藏，則能聞持一切佛法，為眾生說，皆令開悟。
「佛子！何等為菩薩摩訶薩信藏？此菩薩信一切法空，信一切法無相，信一切法無願，信一切法無作，信一切法無分別，信一切法無所依，信一切法不可量，信一切法無有上，信一切法難超越，信一切法無生。若菩薩能如是隨順一切法，生淨信已，聞諸佛法不可思議，心不怯弱；聞一切佛不可思議，心不怯弱；聞眾生界不可思議，心不怯弱；聞法界不可思議，心不怯弱；聞虛空界不可思議，心不怯弱；聞涅槃界不可思議，心不怯弱；聞過去世不可思議，心不怯弱；聞未來世不可思議，心不怯弱；聞現在世不可思議，心不怯弱；聞入一切劫不可思議，心不怯弱。何以故？此菩薩於諸佛所一向堅信，知佛智慧無邊無盡。十方無量諸世界中，一一各有無量諸佛，於阿耨多羅三藐三菩提，已得、今得、當得，已出世、今出世、當出世，已入涅槃、今入涅槃、當入涅槃，彼諸佛智慧不增不減、不生不滅、不進不退、不近不遠、無知無捨。此菩薩入佛智慧，成就無邊無盡信；得此信已，心不退轉，心不雜亂，不可破壞，無所染著，常有根本，隨順聖人，住如來家，護持一切諸佛種性，增長一切菩薩信解，隨順一切如來善根，出生一切諸佛方便。是名：菩薩摩訶薩信藏。菩薩住此信藏，則能聞持一切佛法，為眾生說，皆令開悟。
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「佛子！何等為菩薩摩訶薩戒藏？此菩薩成就普饒益戒、不受戒、不住戒、無悔恨戒、無違諍戒、不損惱戒、無雜穢戒、無貪求戒、無過失戒、無毀犯戒。云何為普饒益戒？此菩薩受持淨戒，本為利益一切眾生。云何為不受戒？此菩薩不受行外道諸所有戒，但性自精進，奉持三世諸佛如來平等淨戒。云何為不住戒？此菩薩受持戒時，心不住欲界、不住色界、不住無色界。何以故？不求生彼，而持戒故。云何為無悔恨戒？此菩薩恒得安住無悔恨心。何以故？不作重罪，不行諂詐，不破淨戒故。云何為無違諍戒？此菩薩不非先制，不更造立；心常隨順，向涅槃戒，具足受持，無所毀犯；不以持戒，惱他眾生，令其生苦，但願一切心常歡喜而持於戒。云何為不惱害戒？此菩薩不因於戒，學諸呪術，造作方藥，惱害眾生，但為救護一切眾生而持於戒。云何為不雜戒？此菩薩不著邊見，不持雜戒，但觀緣起持出離戒。云何為無貪求戒？此菩薩不現異相，彰己有德，但為滿足出離法故而持於戒。云何為無過失戒？此菩薩不自貢高，言我持戒；見破戒人亦不輕毀，令他愧恥；但一其心而持於戒。云何為無毀犯戒？此菩薩永斷殺、盜、邪婬、妄語、兩舌、惡口，及無義語、貪、瞋、邪見，具足受持十種善業。菩薩持此無犯戒時，作是念言：『一切眾生毀犯淨戒，皆由顛倒；唯佛世尊能知眾生以何因緣而生顛倒，毀犯淨戒。我當成就無上菩提，廣為眾生說真實法，令離顛倒。』是名：菩薩摩訶薩第二戒藏。
「佛子！何等為菩薩摩訶薩戒藏？此菩薩成就普饒益戒、不受戒、不住戒、無悔恨戒、無違諍戒、不損惱戒、無雜穢戒、無貪求戒、無過失戒、無毀犯戒。云何為普饒益戒？此菩薩受持淨戒，本為利益一切眾生。云何為不受戒？此菩薩不受行外道諸所有戒，但性自精進，奉持三世諸佛如來平等淨戒。云何為不住戒？此菩薩受持戒時，心不住欲界、不住色界、不住無色界。何以故？不求生彼，而持戒故。云何為無悔恨戒？此菩薩恒得安住無悔恨心。何以故？不作重罪，不行諂詐，不破淨戒故。云何為無違諍戒？此菩薩不非先制，不更造立；心常隨順，向涅槃戒，具足受持，無所毀犯；不以持戒，惱他眾生，令其生苦，但願一切心常歡喜而持於戒。云何為不惱害戒？此菩薩不因於戒，學諸呪術，造作方藥，惱害眾生，但為救護一切眾生而持於戒。云何為不雜戒？此菩薩不著邊見，不持雜戒，但觀緣起持出離戒。云何為無貪求戒？此菩薩不現異相，彰己有德，但為滿足出離法故而持於戒。云何為無過失戒？此菩薩不自貢高，言我持戒；見破戒人亦不輕毀，令他愧恥；但一其心而持於戒。云何為無毀犯戒？此菩薩永斷殺、盜、邪婬、妄語、兩舌、惡口，及無義語、貪、瞋、邪見，具足受持十種善業。菩薩持此無犯戒時，作是念言：『一切眾生毀犯淨戒，皆由顛倒；唯佛世尊能知眾生以何因緣而生顛倒，毀犯淨戒。我當成就無上菩提，廣為眾生說真實法，令離顛倒。』是名：菩薩摩訶薩第二戒藏。
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「佛子！何等為菩薩摩訶薩慚藏？此菩薩憶念過去所作諸惡而生於慚。謂彼菩薩，心自念言：『我無始世來，與諸眾生皆悉互作父母、兄弟、姊妹、男女，具貪、瞋、癡、憍慢、諂誑及餘一切諸煩惱故，更相惱害，遞相陵奪，姦婬、傷殺，無惡不造；一切眾生，悉亦如是，以諸煩惱備造眾惡，是故各各不相恭敬、不相尊重、不相承順、不相謙下、不相啟導、不相護惜，更相殺害，互為怨讎。自惟我身及諸眾生，去、來、現在，行無慚法，三世諸佛無不知見。今若不斷此無慚行，三世諸佛亦當見我。我當云何猶行不止？甚為不可。是故我應專心斷除，證阿耨多羅三藐三菩提，廣為眾生說真實法。』是名：菩薩摩訶薩第三慚藏。
「佛子！何等為菩薩摩訶薩慚藏？此菩薩憶念過去所作諸惡而生於慚。謂彼菩薩，心自念言：『我無始世來，與諸眾生皆悉互作父母、兄弟、姊妹、男女，具貪、瞋、癡、憍慢、諂誑及餘一切諸煩惱故，更相惱害，遞相陵奪，姦婬、傷殺，無惡不造；一切眾生，悉亦如是，以諸煩惱備造眾惡，是故各各不相恭敬、不相尊重、不相承順、不相謙下、不相啟導、不相護惜，更相殺害，互為怨讎。自惟我身及諸眾生，去、來、現在，行無慚法，三世諸佛無不知見。今若不斷此無慚行，三世諸佛亦當見我。我當云何猶行不止？甚為不可。是故我應專心斷除，證阿耨多羅三藐三菩提，廣為眾生說真實法。』是名：菩薩摩訶薩第三慚藏。
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「佛子！何等為菩薩摩訶薩愧藏？此菩薩自愧昔來，於五欲中，種種貪求，無有厭足，因此增長貪、恚、癡等一切煩惱：『我今不應復行是事。』又作是念：『眾生無智，起諸煩惱，具行惡法，不相恭敬，不相尊重，乃至展轉互為怨讎。如是等惡，無不備造，造已歡喜，追求稱歎，盲無慧眼，無所知見。於母人腹中，入胎受生，成垢穢身，畢竟至於髮白面皺。有智慧者，觀此但是從婬欲，生不淨之法，三世諸佛皆悉知見。若我於今猶行是事，則為欺誑三世諸佛。是故我當修行於愧，速成阿耨多羅三藐三菩提，廣為眾生說真實法。』是名：菩薩摩訶薩第四愧藏。
「佛子！何等為菩薩摩訶薩愧藏？此菩薩自愧昔來，於五欲中，種種貪求，無有厭足，因此增長貪、恚、癡等一切煩惱：『我今不應復行是事。』又作是念：『眾生無智，起諸煩惱，具行惡法，不相恭敬，不相尊重，乃至展轉互為怨讎。如是等惡，無不備造，造已歡喜，追求稱歎，盲無慧眼，無所知見。於母人腹中，入胎受生，成垢穢身，畢竟至於髮白面皺。有智慧者，觀此但是從婬欲，生不淨之法，三世諸佛皆悉知見。若我於今猶行是事，則為欺誑三世諸佛。是故我當修行於愧，速成阿耨多羅三藐三菩提，廣為眾生說真實法。』是名：菩薩摩訶薩第四愧藏。
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「佛子！何等為菩薩摩訶薩聞藏？此菩薩知是事有故是事有，是事無故是事無；是事起故是事起，是事滅故是事滅；是世間法，是出世間法；是有為法，是無為法；是有記法，是無記法。何等為是事有故是事有？謂：無明有故行有。何等為是事無故是事無？謂：識無故名色無。何等為是事起故是事起？謂：愛起故苦起。何等為是事滅故是事滅？謂：有滅故生滅。何等為世間法？所謂：色、受、想、行、識。何等為出世間法？所謂：戒、定、慧、解脫、解脫知見。何等為有為法？所謂：欲界、色界、無色界、眾生界。何等為無為法？所謂：虛空、涅槃、數緣滅、非數緣滅、緣起法性住。何等為有記法？謂：四聖諦、四沙門果、四辯、四無所畏、四念處、四正勤、四神足、五根、五力、七覺分、八聖道分。何等為無記法？謂：世間有邊，世間無邊，世間亦有邊亦無邊，世間非有邊非無邊；世間有常，世間無常，世間亦有常亦無常，世間非有常非無常；如來滅後有，如來滅後無，如來滅後亦有亦無，如來滅後非有非無；我及眾生有，我及眾生無，我及眾生亦有亦無，我及眾生非有非無；過去，有幾如來般涅槃？幾聲聞、辟支佛般涅槃？未來，有幾如來？幾聲聞、辟支佛？幾眾生？現在，有幾佛住？幾聲聞、辟支佛住？幾眾生住？何等如來最先出？何等聲聞、辟支佛最先出？何等眾生最先出？何等如來最後出？何等聲聞、辟支佛最後出？何等眾生最後出？何法最在初？何法最在後？世間從何處來，去至何所？有幾世界成？有幾世界壞？世界從何處來，去至何所？何者為生死最初際？何者為生死最後際？是名無記法。菩薩摩訶薩作如是念：『一切眾生於生死中，無有多聞，不能了知此一切法。我當發意，持多聞藏，證阿耨多羅三藐三菩提，為諸眾生說真實法。』是名：菩薩摩訶薩第五多聞藏。
「佛子！何等為菩薩摩訶薩聞藏？此菩薩知是事有故是事有，是事無故是事無；是事起故是事起，是事滅故是事滅；是世間法，是出世間法；是有為法，是無為法；是有記法，是無記法。何等為是事有故是事有？謂：無明有故行有。何等為是事無故是事無？謂：識無故名色無。何等為是事起故是事起？謂：愛起故苦起。何等為是事滅故是事滅？謂：有滅故生滅。何等為世間法？所謂：色、受、想、行、識。何等為出世間法？所謂：戒、定、慧、解脫、解脫知見。何等為有為法？所謂：欲界、色界、無色界、眾生界。何等為無為法？所謂：虛空、涅槃、數緣滅、非數緣滅、緣起法性住。何等為有記法？謂：四聖諦、四沙門果、四辯、四無所畏、四念處、四正勤、四神足、五根、五力、七覺分、八聖道分。何等為無記法？謂：世間有邊，世間無邊，世間亦有邊亦無邊，世間非有邊非無邊；世間有常，世間無常，世間亦有常亦無常，世間非有常非無常；如來滅後有，如來滅後無，如來滅後亦有亦無，如來滅後非有非無；我及眾生有，我及眾生無，我及眾生亦有亦無，我及眾生非有非無；過去，有幾如來般涅槃？幾聲聞、辟支佛般涅槃？未來，有幾如來？幾聲聞、辟支佛？幾眾生？現在，有幾佛住？幾聲聞、辟支佛住？幾眾生住？何等如來最先出？何等聲聞、辟支佛最先出？何等眾生最先出？何等如來最後出？何等聲聞、辟支佛最後出？何等眾生最後出？何法最在初？何法最在後？世間從何處來，去至何所？有幾世界成？有幾世界壞？世界從何處來，去至何所？何者為生死最初際？何者為生死最後際？是名無記法。菩薩摩訶薩作如是念：『一切眾生於生死中，無有多聞，不能了知此一切法。我當發意，持多聞藏，證阿耨多羅三藐三菩提，為諸眾生說真實法。』是名：菩薩摩訶薩第五多聞藏。
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「佛子！何等為菩薩摩訶薩施藏？此菩薩行十種施，所謂：分減施、竭盡施、內施、外施、內外施、一切施、過去施、未來施、現在施、究竟施。佛子！云何為菩薩分減施？此菩薩稟性仁慈，好行惠施。若得美味，不專自受，要與眾生，然後方食；凡所受物，悉亦如是。若自食時，作是念言：『我身中有八萬戶蟲依於我住，我身充樂，彼亦充樂；我身飢苦，彼亦飢苦。我今受此所有飲食，願令眾生普得充飽。』為施彼故而自食之，不貪其味。復作是念：『我於長夜愛著其身，欲令充飽而受飲食。今以此食惠施眾生，願我於身永斷貪著。』是名：分減施。云何為菩薩竭盡施？佛子！此菩薩得種種上味飲食、香華、衣服、資生之具，若自以受用則安樂延年，若輟己施人則窮苦夭命。時，或有人來作是言：『汝今所有，悉當與我。』菩薩自念：『我無始已來，以飢餓故喪身無數，未曾得有如毫末許饒益眾生而獲善利。今我亦當同於往昔而捨其命，是故應為饒益眾生，隨其所有，一切皆捨；乃至盡命，亦無所吝。』是名：竭盡施。云何為菩薩內施？佛子！此菩薩年方少盛，端正美好，香華、衣服以嚴其身；始受灌頂，轉輪王位，七寶具足，王四天下。時，或有人來白王言：『大王當知！我今衰老，身嬰重疾，煢獨羸頓，死將不久；若得王身手足、血肉、頭目、骨髓，我之身命必冀存活。唯願大王莫更籌量，有所顧惜；但見慈念，以施於我！』爾時，菩薩作是念言：『今我此身，後必當死，無一利益；宜時疾捨，以濟眾生。』念已施之，心無所悔。是名：內施。云何為菩薩外施？佛子！此菩薩年盛色美，眾相具足，名華、上服而以嚴身；始受灌頂，轉輪王位，七寶具足，王四天下。時，或有人來白王言：『我今貧窶，眾苦逼迫。唯願仁慈，特垂矜念，捨此王位以贍於我；我當統領，受王福樂！』爾時，菩薩作是念言：『一切榮盛必當衰歇，於衰歇時，不能復更饒益眾生。我今宜應隨彼所求，充滿其意。』作是念已，即便施之而無所悔。是名：外施。云何為菩薩內外施？佛子！此菩薩如上所說，處輪王位，七寶具足，王四天下。時，或有人而來白言：『此轉輪位，王處已久，我未曾得。唯願大王捨之與我，并及王身，為我臣僕！』爾時，菩薩作是念言：『我身財寶及以王位，悉是無常、敗壞之法。我今盛壯，富有天下；乞者現前，當以不堅而求堅法。』作是念已，即便施之，乃至以身恭勤作役，心無所悔。是名：內外施。云何為菩薩一切施？佛子！此菩薩亦如上說，處輪王位，七寶具足，王四天下。時，有無量貧窮之人來詣其前，而作是言：
「佛子！何等為菩薩摩訶薩施藏？此菩薩行十種施，所謂：分減施、竭盡施、內施、外施、內外施、一切施、過去施、未來施、現在施、究竟施。佛子！云何為菩薩分減施？此菩薩稟性仁慈，好行惠施。若得美味，不專自受，要與眾生，然後方食；凡所受物，悉亦如是。若自食時，作是念言：『我身中有八萬戶蟲依於我住，我身充樂，彼亦充樂；我身飢苦，彼亦飢苦。我今受此所有飲食，願令眾生普得充飽。』為施彼故而自食之，不貪其味。復作是念：『我於長夜愛著其身，欲令充飽而受飲食。今以此食惠施眾生，願我於身永斷貪著。』是名：分減施。云何為菩薩竭盡施？佛子！此菩薩得種種上味飲食、香華、衣服、資生之具，若自以受用則安樂延年，若輟己施人則窮苦夭命。時，或有人來作是言：『汝今所有，悉當與我。』菩薩自念：『我無始已來，以飢餓故喪身無數，未曾得有如毫末許饒益眾生而獲善利。今我亦當同於往昔而捨其命，是故應為饒益眾生，隨其所有，一切皆捨；乃至盡命，亦無所吝。』是名：竭盡施。云何為菩薩內施？佛子！此菩薩年方少盛，端正美好，香華、衣服以嚴其身；始受灌頂，轉輪王位，七寶具足，王四天下。時，或有人來白王言：『大王當知！我今衰老，身嬰重疾，煢獨羸頓，死將不久；若得王身手足、血肉、頭目、骨髓，我之身命必冀存活。唯願大王莫更籌量，有所顧惜；但見慈念，以施於我！』爾時，菩薩作是念言：『今我此身，後必當死，無一利益；宜時疾捨，以濟眾生。』念已施之，心無所悔。是名：內施。云何為菩薩外施？佛子！此菩薩年盛色美，眾相具足，名華、上服而以嚴身；始受灌頂，轉輪王位，七寶具足，王四天下。時，或有人來白王言：『我今貧窶，眾苦逼迫。唯願仁慈，特垂矜念，捨此王位以贍於我；我當統領，受王福樂！』爾時，菩薩作是念言：『一切榮盛必當衰歇，於衰歇時，不能復更饒益眾生。我今宜應隨彼所求，充滿其意。』作是念已，即便施之而無所悔。是名：外施。云何為菩薩內外施？佛子！此菩薩如上所說，處輪王位，七寶具足，王四天下。時，或有人而來白言：『此轉輪位，王處已久，我未曾得。唯願大王捨之與我，并及王身，為我臣僕！』爾時，菩薩作是念言：『我身財寶及以王位，悉是無常、敗壞之法。我今盛壯，富有天下；乞者現前，當以不堅而求堅法。』作是念已，即便施之，乃至以身恭勤作役，心無所悔。是名：內外施。云何為菩薩一切施？佛子！此菩薩亦如上說，處輪王位，七寶具足，王四天下。時，有無量貧窮之人來詣其前，而作是言：
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『大王名稱周聞十方，我等欽風故來至此。吾曹今者各有所求，願普垂慈，令得滿足！』時，諸貧人從彼大王，或乞國土，或乞妻子，或乞手足、血肉、心肺、頭目、髓腦。菩薩是時，心作是念：『一切恩愛會當別離，而於眾生無所饒益。我今為欲永捨貪愛，以此一切必離散物滿眾生願。』作是念已，悉皆施與，心無悔恨，亦不於眾生而生厭賤。是名：一切施。云何為菩薩過去施？此菩薩聞過去諸佛菩薩所有功德，聞已不著，了達非有，不起分別，不貪不味，亦不求取，無所依倚；見法如夢，無有堅固；於諸善根，不起有想，亦無所倚；但為教化，取著眾生，成熟佛法，而為演說；又復觀察：『過去諸法，十方推求都不可得。』作是念已，於過去法，畢竟皆捨。是名：過去施。云何為菩薩未來施？此菩薩聞未來諸佛之所修行，了達非有，不取於相，不別樂往生諸佛國土，不味不著，亦不生厭；不以善根迴向於彼，亦不於彼而退善根，常勤修行，未曾廢捨；但欲因彼境界攝取眾生，為說真實，令成熟佛法；然此法者非有處所、非無處所，非內、非外，非近、非遠。復作是念：『若法非有，不可不捨。』是名：未來施。云何為菩薩現在施？此菩薩聞四天王眾天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天、梵天、梵身天、梵輔天、梵眾天、大梵天、光天、少光天、無量光天、光音天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無煩天、無熱天、善見天、善現天、色究竟天，乃至聞聲聞、緣覺具足功德。聞已，其心不迷、不沒、不聚、不散，但觀諸行如夢不實，無有貪著；為令眾生，捨離惡趣，心無分別，修菩薩道，成就佛法，而為開演。是名：現在施。云何為菩薩究竟施？佛子！此菩薩，假使有無量眾生或有無眼、或有無耳、或無鼻舌及以手足，來至其所，告菩薩言：『我身薄祜，諸根殘缺。唯願仁慈，以善方便，捨己所有，令我具足。』菩薩聞之，即便施與；假使由此，經阿僧祇劫，諸根不具，亦不心生一念悔惜。但自觀身，從初入胎，不淨微形，胞段諸根，生老病死；又觀此身，無有真實，無有慚愧，非賢聖物，臭穢不潔，骨節相持，血肉所塗，九孔常流，人所惡賤。作是觀已，不生一念愛著之心。復作是念：『此身危脆，無有堅固。我今云何而生戀著？應以施彼，充滿其願。如我所作，以此開導一切眾生，令於身心不生貪愛，悉得成就清淨智身。』是名：究竟施。是為菩薩摩訶薩第六施藏。
『大王名稱周聞十方，我等欽風故來至此。吾曹今者各有所求，願普垂慈，令得滿足！』時，諸貧人從彼大王，或乞國土，或乞妻子，或乞手足、血肉、心肺、頭目、髓腦。菩薩是時，心作是念：『一切恩愛會當別離，而於眾生無所饒益。我今為欲永捨貪愛，以此一切必離散物滿眾生願。』作是念已，悉皆施與，心無悔恨，亦不於眾生而生厭賤。是名：一切施。云何為菩薩過去施？此菩薩聞過去諸佛菩薩所有功德，聞已不著，了達非有，不起分別，不貪不味，亦不求取，無所依倚；見法如夢，無有堅固；於諸善根，不起有想，亦無所倚；但為教化，取著眾生，成熟佛法，而為演說；又復觀察：『過去諸法，十方推求都不可得。』作是念已，於過去法，畢竟皆捨。是名：過去施。云何為菩薩未來施？此菩薩聞未來諸佛之所修行，了達非有，不取於相，不別樂往生諸佛國土，不味不著，亦不生厭；不以善根迴向於彼，亦不於彼而退善根，常勤修行，未曾廢捨；但欲因彼境界攝取眾生，為說真實，令成熟佛法；然此法者非有處所、非無處所，非內、非外，非近、非遠。復作是念：『若法非有，不可不捨。』是名：未來施。云何為菩薩現在施？此菩薩聞四天王眾天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天、梵天、梵身天、梵輔天、梵眾天、大梵天、光天、少光天、無量光天、光音天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無煩天、無熱天、善見天、善現天、色究竟天，乃至聞聲聞、緣覺具足功德。聞已，其心不迷、不沒、不聚、不散，但觀諸行如夢不實，無有貪著；為令眾生，捨離惡趣，心無分別，修菩薩道，成就佛法，而為開演。是名：現在施。云何為菩薩究竟施？佛子！此菩薩，假使有無量眾生或有無眼、或有無耳、或無鼻舌及以手足，來至其所，告菩薩言：『我身薄祜，諸根殘缺。唯願仁慈，以善方便，捨己所有，令我具足。』菩薩聞之，即便施與；假使由此，經阿僧祇劫，諸根不具，亦不心生一念悔惜。但自觀身，從初入胎，不淨微形，胞段諸根，生老病死；又觀此身，無有真實，無有慚愧，非賢聖物，臭穢不潔，骨節相持，血肉所塗，九孔常流，人所惡賤。作是觀已，不生一念愛著之心。復作是念：『此身危脆，無有堅固。我今云何而生戀著？應以施彼，充滿其願。如我所作，以此開導一切眾生，令於身心不生貪愛，悉得成就清淨智身。』是名：究竟施。是為菩薩摩訶薩第六施藏。
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「佛子！何等為菩薩摩訶薩慧藏？此菩薩於色如實知，色集如實知，色滅如實知，色滅道如實知；於受、想、行、識如實知，受、想、行、識集如實知，受、想、行、識滅如實知，受、想、行、識滅道如實知；於無明如實知，無明集如實知，無明滅如實知，無明滅道如實知；於愛如實知，愛集如實知，愛滅如實知，愛滅道如實知；於聲聞如實知，聲聞法如實知，聲聞集如實知，聲聞涅槃如實知；於獨覺如實知，獨覺法如實知，獨覺集如實知，獨覺涅槃如實知；於菩薩如實知，菩薩法如實知，菩薩集如實知，菩薩涅槃如實知。云何知？知從業報諸行因緣之所造作，一切虛假，空無有實，非我非堅固，無有少法可得成立。欲令眾生知其實性，廣為宣說。為說何等？說諸法不可壞。何等法不可壞？色不可壞，受、想、行、識不可壞，無明不可壞，聲聞法、獨覺法、菩薩法不可壞。何以故？一切法無作、無作者、無言說、無處所、不生、不起、不與、不取、無動轉、無作用。菩薩成就如是等無量慧藏，以少方便，了一切法，自然明達，不由他悟。此慧無盡藏有十種不可盡故，說為無盡。何等為十？所謂：多聞善巧不可盡故，親近善知識不可盡故，善分別句義不可盡故，入深法界不可盡故，以一味智莊嚴不可盡故，集一切福德心無疲倦不可盡故，入一切陀羅尼門不可盡故，能分別一切眾生語言音聲不可盡故，能斷一切眾生疑惑不可盡故，為一切眾生現一切佛神力教化調伏令修行不斷不可盡故；是為十。是為菩薩摩訶薩第七慧藏。住此藏者，得無盡智慧，普能開悟一切眾生。
「佛子！何等為菩薩摩訶薩慧藏？此菩薩於色如實知，色集如實知，色滅如實知，色滅道如實知；於受、想、行、識如實知，受、想、行、識集如實知，受、想、行、識滅如實知，受、想、行、識滅道如實知；於無明如實知，無明集如實知，無明滅如實知，無明滅道如實知；於愛如實知，愛集如實知，愛滅如實知，愛滅道如實知；於聲聞如實知，聲聞法如實知，聲聞集如實知，聲聞涅槃如實知；於獨覺如實知，獨覺法如實知，獨覺集如實知，獨覺涅槃如實知；於菩薩如實知，菩薩法如實知，菩薩集如實知，菩薩涅槃如實知。云何知？知從業報諸行因緣之所造作，一切虛假，空無有實，非我非堅固，無有少法可得成立。欲令眾生知其實性，廣為宣說。為說何等？說諸法不可壞。何等法不可壞？色不可壞，受、想、行、識不可壞，無明不可壞，聲聞法、獨覺法、菩薩法不可壞。何以故？一切法無作、無作者、無言說、無處所、不生、不起、不與、不取、無動轉、無作用。菩薩成就如是等無量慧藏，以少方便，了一切法，自然明達，不由他悟。此慧無盡藏有十種不可盡故，說為無盡。何等為十？所謂：多聞善巧不可盡故，親近善知識不可盡故，善分別句義不可盡故，入深法界不可盡故，以一味智莊嚴不可盡故，集一切福德心無疲倦不可盡故，入一切陀羅尼門不可盡故，能分別一切眾生語言音聲不可盡故，能斷一切眾生疑惑不可盡故，為一切眾生現一切佛神力教化調伏令修行不斷不可盡故；是為十。是為菩薩摩訶薩第七慧藏。住此藏者，得無盡智慧，普能開悟一切眾生。
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「佛子！何等為菩薩摩訶薩念藏？此菩薩捨離癡惑，得具足念，憶念過去一生、二生，乃至十生、百生、千生、百千生、無量百千生，成劫、壞劫、成壞劫、非一成劫、非一壞劫、非一成壞劫，百劫、千劫、百千億那由他，乃至無數、無量、無邊、無等、不可數、不可稱、不可思、不可量、不可說、不可說不可說劫；念一佛名號，乃至不可說不可說佛名號；念一佛出世說授記，乃至不可說不可說佛出世說授記；念一佛出世說修多羅，乃至不可說不可說佛出世說修多羅；如修多羅，祇夜、授記、伽他、尼陀那、優陀那、本事、本生、方廣、未曾有、譬諭、論議，亦如是；念一眾會，乃至不可說不可說眾會；念演一法，乃至演不可說不可說法；念一根種種性，乃至不可說不可說根種種性；念一根無量種種性，乃至不可說不可說根無量種種性；念一煩惱種種性，乃至不可說不可說煩惱種種性；念一三昧種種性，乃至不可說不可說三昧種種性。此念有十種，所謂：寂靜念、清淨念、不濁念、明徹念、離塵念、離種種塵念、離垢念、光耀念、可愛樂念、無障礙念。菩薩住是念時，一切世間無能嬈亂，一切異論無能變動，往世善根悉得清淨，於諸世法無所染著，眾魔外道所不能壞，轉身受生無所忘失；過、現、未來，說法無盡；於一切世界中，與眾生同住，曾無過咎；入一切諸佛眾會道場無所障礙，一切佛所悉得親近。是名：菩薩摩訶薩第八念藏。
「佛子！何等為菩薩摩訶薩念藏？此菩薩捨離癡惑，得具足念，憶念過去一生、二生，乃至十生、百生、千生、百千生、無量百千生，成劫、壞劫、成壞劫、非一成劫、非一壞劫、非一成壞劫，百劫、千劫、百千億那由他，乃至無數、無量、無邊、無等、不可數、不可稱、不可思、不可量、不可說、不可說不可說劫；念一佛名號，乃至不可說不可說佛名號；念一佛出世說授記，乃至不可說不可說佛出世說授記；念一佛出世說修多羅，乃至不可說不可說佛出世說修多羅；如修多羅，祇夜、授記、伽他、尼陀那、優陀那、本事、本生、方廣、未曾有、譬諭、論議，亦如是；念一眾會，乃至不可說不可說眾會；念演一法，乃至演不可說不可說法；念一根種種性，乃至不可說不可說根種種性；念一根無量種種性，乃至不可說不可說根無量種種性；念一煩惱種種性，乃至不可說不可說煩惱種種性；念一三昧種種性，乃至不可說不可說三昧種種性。此念有十種，所謂：寂靜念、清淨念、不濁念、明徹念、離塵念、離種種塵念、離垢念、光耀念、可愛樂念、無障礙念。菩薩住是念時，一切世間無能嬈亂，一切異論無能變動，往世善根悉得清淨，於諸世法無所染著，眾魔外道所不能壞，轉身受生無所忘失；過、現、未來，說法無盡；於一切世界中，與眾生同住，曾無過咎；入一切諸佛眾會道場無所障礙，一切佛所悉得親近。是名：菩薩摩訶薩第八念藏。
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「佛子！何等為菩薩摩訶薩持藏？此菩薩持諸佛所說修多羅，文句義理，無有忘失；一生持，乃至不可說不可說生持；持一佛名號，乃至不可說不可說佛名號；持一劫數，乃至不可說不可說劫數；持一佛授記，乃至不可說不可說佛授記；持一修多羅，乃至不可說不可說修多羅；持一眾會，乃至不可說不可說眾會；持演一法，乃至演不可說不可說法；持一根無量種種性，乃至不可說不可說根無量種種性；持一煩惱種種性，乃至不可說不可說煩惱種種性；持一三昧種種性，乃至不可說不可說三昧種種性。佛子！此持藏無邊難滿，難至其底，難得親近，無能制伏，無量無盡，具大威力，是佛境界，唯佛能了。是名：菩薩摩訶薩第九持藏。
「佛子！何等為菩薩摩訶薩持藏？此菩薩持諸佛所說修多羅，文句義理，無有忘失；一生持，乃至不可說不可說生持；持一佛名號，乃至不可說不可說佛名號；持一劫數，乃至不可說不可說劫數；持一佛授記，乃至不可說不可說佛授記；持一修多羅，乃至不可說不可說修多羅；持一眾會，乃至不可說不可說眾會；持演一法，乃至演不可說不可說法；持一根無量種種性，乃至不可說不可說根無量種種性；持一煩惱種種性，乃至不可說不可說煩惱種種性；持一三昧種種性，乃至不可說不可說三昧種種性。佛子！此持藏無邊難滿，難至其底，難得親近，無能制伏，無量無盡，具大威力，是佛境界，唯佛能了。是名：菩薩摩訶薩第九持藏。
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「佛子！何等為菩薩摩訶薩辯藏？此菩薩有深智慧，了知實相，廣為眾生演說諸法，不違一切諸佛經典；說一品法，乃至不可說不可說品法；說一佛名號，乃至不可說不可說佛名號；如是，說一世界，說一佛授記，說一修多羅，說一眾會，說演一法，說一根無量種種性，說一煩惱無量種種性，說一三昧無量種種性，乃至說不可說不可說三昧無量種種性；或一日說，或半月、一月說，或百年、千年、百千年說，或一劫、百劫、千劫、百千劫說，或百千億那由他劫說，或無數無量乃至不可說不可說劫說。劫數可盡，一文一句，義理難盡。何以故？此菩薩成就十種無盡藏故。成就此藏，得攝一切法陀羅尼門現在前，百萬阿僧祇陀羅尼以為眷屬；得此陀羅尼已，以法光明，廣為眾生演說於法。其說法時，以廣長舌出妙音聲，充滿十方一切世界；隨其根性，悉令滿足，心得歡喜，滅除一切煩惱纏垢。善入一切音聲、言語、文字、辯才，令一切眾生佛種不斷，淨心相續，亦以法光明而演說法，無有窮盡，不生疲倦。何以故？此菩薩成就盡虛空遍法界無邊身故。是為菩薩摩訶薩第十辯藏。此藏無窮盡、無分段、無間、無斷、無變異、無隔礙、無退轉，甚深無底，難可得入，普入一切佛法之門。
「佛子！何等為菩薩摩訶薩辯藏？此菩薩有深智慧，了知實相，廣為眾生演說諸法，不違一切諸佛經典；說一品法，乃至不可說不可說品法；說一佛名號，乃至不可說不可說佛名號；如是，說一世界，說一佛授記，說一修多羅，說一眾會，說演一法，說一根無量種種性，說一煩惱無量種種性，說一三昧無量種種性，乃至說不可說不可說三昧無量種種性；或一日說，或半月、一月說，或百年、千年、百千年說，或一劫、百劫、千劫、百千劫說，或百千億那由他劫說，或無數無量乃至不可說不可說劫說。劫數可盡，一文一句，義理難盡。何以故？此菩薩成就十種無盡藏故。成就此藏，得攝一切法陀羅尼門現在前，百萬阿僧祇陀羅尼以為眷屬；得此陀羅尼已，以法光明，廣為眾生演說於法。其說法時，以廣長舌出妙音聲，充滿十方一切世界；隨其根性，悉令滿足，心得歡喜，滅除一切煩惱纏垢。善入一切音聲、言語、文字、辯才，令一切眾生佛種不斷，淨心相續，亦以法光明而演說法，無有窮盡，不生疲倦。何以故？此菩薩成就盡虛空遍法界無邊身故。是為菩薩摩訶薩第十辯藏。此藏無窮盡、無分段、無間、無斷、無變異、無隔礙、無退轉，甚深無底，難可得入，普入一切佛法之門。
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「佛子！此十種無盡藏，有十種無盡法，令諸菩薩究竟成就無上菩提。何等為十？饒益一切眾生故，以本願善迴向故，一切劫無斷絕故，盡虛空界悉開悟心無限故，迴向有為而不著故，一念境界一切法無盡故，大願心無變異故，善攝取諸陀羅尼故，一切諸佛所護念故，了一切法皆如幻故。是為十種無盡法，能令一切世間所作，悉得究竟無盡大藏。」
「佛子！此十種無盡藏，有十種無盡法，令諸菩薩究竟成就無上菩提。何等為十？饒益一切眾生故，以本願善迴向故，一切劫無斷絕故，盡虛空界悉開悟心無限故，迴向有為而不著故，一念境界一切法無盡故，大願心無變異故，善攝取諸陀羅尼故，一切諸佛所護念故，了一切法皆如幻故。是為十種無盡法，能令一切世間所作，悉得究竟無盡大藏。」
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大方廣佛華嚴經卷第二十一
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