大方廣佛華嚴經卷第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第十八

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

明法品第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明法品第十八

爾時，精進慧菩薩白法慧菩薩言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，精進慧菩薩白法慧菩薩言：

「佛子！菩薩摩訶薩初發求一切智心，成就如是無量功德，具大莊嚴，昇一切智乘，入菩薩正位，捨諸世間法，得佛出世法，去、來、現在諸佛攝受，決定至於無上菩提究竟之處。彼諸菩薩於佛教中云何修習，令諸如來皆生歡喜，入諸菩薩所住之處，一切大行皆得清淨，所有大願悉使滿足，獲諸菩薩廣大之藏，隨所應化常為說法，而恒不捨波羅蜜行，所念眾生咸令得度，紹三寶種使不斷絕，善根方便皆悉不虛？佛子！彼諸菩薩以何方便，能令此法當得圓滿？願垂哀愍，為我宣說；此諸大會，靡不樂聞！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩初發求一切智心，成就如是無量功德，具大莊嚴，昇一切智乘，入菩薩正位，捨諸世間法，得佛出世法，去、來、現在諸佛攝受，決定至於無上菩提究竟之處。彼諸菩薩於佛教中云何修習，令諸如來皆生歡喜，入諸菩薩所住之處，一切大行皆得清淨，所有大願悉使滿足，獲諸菩薩廣大之藏，隨所應化常為說法，而恒不捨波羅蜜行，所念眾生咸令得度，紹三寶種使不斷絕，善根方便皆悉不虛？佛子！彼諸菩薩以何方便，能令此法當得圓滿？願垂哀愍，為我宣說；此諸大會，靡不樂聞！

「復次，如諸菩薩摩訶薩常勤修習，滅除一切無明黑暗，降伏魔怨，制諸外道，永滌一切煩惱心垢；悉能成就一切善根，永出一切惡趣諸難，淨治一切大智境界；成就一切菩薩諸地、諸波羅蜜、總持三昧、六通、三明、四無所畏清淨功德，莊嚴一切諸佛國土，及諸相好身、語、心行成就滿足，善知一切諸佛如來力、無所畏、不共佛法、一切智智所行境界；為欲成熟一切眾生，隨其心樂而取佛土，隨根、隨時如應說法；種種無量廣大佛事，及餘無量諸功德法、諸行、諸道及諸境界，皆悉圓滿，疾與如來功德平等；於諸如來、應、正等覺百千阿僧祇劫修菩薩行時所集法藏，悉能守護，開示演說，諸魔外道無能沮壞，攝持正法無有窮盡；於一切世界演說法時，天王、龍王、夜叉王、乾闥婆王、阿脩羅王、迦樓羅王、緊那羅王、摩睺羅伽王、人王、梵王、如來法王，皆悉守護；一切世間，恭敬供養；同灌其頂，常為諸佛之所護念，一切菩薩亦皆愛敬；得善根力，增長白法，開演如來甚深法藏，攝持正法以自莊嚴。一切菩薩所行次第，願皆演說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，如諸菩薩摩訶薩常勤修習，滅除一切無明黑暗，降伏魔怨，制諸外道，永滌一切煩惱心垢；悉能成就一切善根，永出一切惡趣諸難，淨治一切大智境界；成就一切菩薩諸地、諸波羅蜜、總持三昧、六通、三明、四無所畏清淨功德，莊嚴一切諸佛國土，及諸相好身、語、心行成就滿足，善知一切諸佛如來力、無所畏、不共佛法、一切智智所行境界；為欲成熟一切眾生，隨其心樂而取佛土，隨根、隨時如應說法；種種無量廣大佛事，及餘無量諸功德法、諸行、諸道及諸境界，皆悉圓滿，疾與如來功德平等；於諸如來、應、正等覺百千阿僧祇劫修菩薩行時所集法藏，悉能守護，開示演說，諸魔外道無能沮壞，攝持正法無有窮盡；於一切世界演說法時，天王、龍王、夜叉王、乾闥婆王、阿脩羅王、迦樓羅王、緊那羅王、摩睺羅伽王、人王、梵王、如來法王，皆悉守護；一切世間，恭敬供養；同灌其頂，常為諸佛之所護念，一切菩薩亦皆愛敬；得善根力，增長白法，開演如來甚深法藏，攝持正法以自莊嚴。一切菩薩所行次第，願皆演說！」

爾時，精進慧菩薩欲重宣其義而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，精進慧菩薩欲重宣其義而說頌言：

「大名稱者善能演， 菩薩所成功德法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大名稱者善能演， 菩薩所成功德法，

深入無邊廣大行， 具足清淨無師智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深入無邊廣大行， 具足清淨無師智。

若有菩薩初發心， 成就福德智慧乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有菩薩初發心， 成就福德智慧乘，

入離生位超世間， 普獲正等菩提法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入離生位超世間， 普獲正等菩提法。

彼復云何佛教中， 堅固勤修轉增勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼復云何佛教中， 堅固勤修轉增勝，

令諸如來悉歡喜， 佛所住地速當入？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令諸如來悉歡喜， 佛所住地速當入？

所行清淨願皆滿， 及得廣大智慧藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所行清淨願皆滿， 及得廣大智慧藏，

常能說法度眾生， 而心無依無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常能說法度眾生， 而心無依無所著。

菩薩一切波羅蜜， 悉善修行無缺減， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩一切波羅蜜， 悉善修行無缺減，

所念眾生咸救度， 常持佛種使不絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所念眾生咸救度， 常持佛種使不絕。

所作堅固不唐捐， 一切功成得出離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作堅固不唐捐， 一切功成得出離，

如諸勝者所修行， 彼清淨道願宣說！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如諸勝者所修行， 彼清淨道願宣說！

永破一切無明暗， 降伏眾魔及外道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永破一切無明暗， 降伏眾魔及外道，

所有垢穢悉滌除， 得近如來大智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有垢穢悉滌除， 得近如來大智慧。

永離惡趣諸險難， 淨治大智殊勝境， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永離惡趣諸險難， 淨治大智殊勝境，

獲妙道力隣上尊， 一切功德皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲妙道力隣上尊， 一切功德皆成就。

證得如來最勝智， 住於無量諸國土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證得如來最勝智， 住於無量諸國土，

隨眾生心而說法， 及作廣大諸佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨眾生心而說法， 及作廣大諸佛事。

云何而得諸妙道， 開演如來正法藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何而得諸妙道， 開演如來正法藏，

常能受持諸佛法， 無能超勝無與等？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常能受持諸佛法， 無能超勝無與等？

云何無畏如師子， 所行清淨如滿月？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何無畏如師子， 所行清淨如滿月？

云何修習佛功德， 猶如蓮華不著水？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何修習佛功德， 猶如蓮華不著水？」

爾時，法慧菩薩告精進慧菩薩言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，法慧菩薩告精進慧菩薩言：

「善哉！佛子！汝今為欲多所饒益、多所安樂、多所惠利，哀愍世間諸天及人，問於如是菩薩所修清淨之行。佛子！汝住實法，發大精進，增長不退，已得解脫；能作是問，同於如來。諦聽！諦聽！善思念之！我今承佛威神之力，為汝於中說其少分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉！佛子！汝今為欲多所饒益、多所安樂、多所惠利，哀愍世間諸天及人，問於如是菩薩所修清淨之行。佛子！汝住實法，發大精進，增長不退，已得解脫；能作是問，同於如來。諦聽！諦聽！善思念之！我今承佛威神之力，為汝於中說其少分。

「佛子！菩薩摩訶薩已發一切智心，應離癡暗，精勤守護，無令放逸。佛子！菩薩摩訶薩住十種法，名：不放逸。何者為十？一者，護持眾戒；二者，遠離愚癡，淨菩提心；三者，心樂質直，離諸諂誑；四者，勤修善根，無有退轉；五者，恒善思惟，自所發心；六者，不樂親近在家、出家一切凡夫；七者，修諸善業而不願求世間果報；八者，永離二乘，行菩薩道；九者，樂修眾善，令不斷絕；十者，恒善觀察自相續力。佛子！若諸菩薩行此十法，是則名為住不放逸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩已發一切智心，應離癡暗，精勤守護，無令放逸。佛子！菩薩摩訶薩住十種法，名：不放逸。何者為十？一者，護持眾戒；二者，遠離愚癡，淨菩提心；三者，心樂質直，離諸諂誑；四者，勤修善根，無有退轉；五者，恒善思惟，自所發心；六者，不樂親近在家、出家一切凡夫；七者，修諸善業而不願求世間果報；八者，永離二乘，行菩薩道；九者，樂修眾善，令不斷絕；十者，恒善觀察自相續力。佛子！若諸菩薩行此十法，是則名為住不放逸。

「佛子！菩薩摩訶薩住不放逸，得十種清淨。何者為十？一者，如說而行；二者，念智成就；三者，住於深定，不沈不舉；四者，樂求佛法，無有懈息；五者，隨所聞法，如理觀察，具足出生巧妙智慧；六者，入深禪定，得佛神通；七者，其心平等，無有高下；八者，於諸眾生上、中、下類，心無障礙，猶如大地等作利益；九者，若見眾生乃至一發菩提之心，尊重承事猶如和尚；十者，於授戒和尚及阿闍梨、一切菩薩、諸善知識、法師之所，常生尊重，承事供養。佛子！是名菩薩住不放逸十種清淨。佛子！菩薩摩訶薩住不放逸，發大精進；起於正念，生勝欲樂，所行不息；於一切法，心無依處；於甚深法，能勤修習；入無諍門，增廣大心；佛法無邊，能順了知，令諸如來皆悉歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩住不放逸，得十種清淨。何者為十？一者，如說而行；二者，念智成就；三者，住於深定，不沈不舉；四者，樂求佛法，無有懈息；五者，隨所聞法，如理觀察，具足出生巧妙智慧；六者，入深禪定，得佛神通；七者，其心平等，無有高下；八者，於諸眾生上、中、下類，心無障礙，猶如大地等作利益；九者，若見眾生乃至一發菩提之心，尊重承事猶如和尚；十者，於授戒和尚及阿闍梨、一切菩薩、諸善知識、法師之所，常生尊重，承事供養。佛子！是名菩薩住不放逸十種清淨。佛子！菩薩摩訶薩住不放逸，發大精進；起於正念，生勝欲樂，所行不息；於一切法，心無依處；於甚深法，能勤修習；入無諍門，增廣大心；佛法無邊，能順了知，令諸如來皆悉歡喜。

「佛子！菩薩摩訶薩復有十法，能令一切諸佛歡喜。何等為十？一者，精進不退；二者，不惜身命；三者，於諸利養無有希求；四者，知一切法皆如虛空；五者，善能觀察，普入法界；六者，知諸法印，心無倚著；七者，常發大願；八者，成就清淨忍智光明；九者，觀自善法，心無增減；十者，依無作門，修諸淨行。佛子！是為菩薩住十種法，能令一切如來歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩復有十法，能令一切諸佛歡喜。何等為十？一者，精進不退；二者，不惜身命；三者，於諸利養無有希求；四者，知一切法皆如虛空；五者，善能觀察，普入法界；六者，知諸法印，心無倚著；七者，常發大願；八者，成就清淨忍智光明；九者，觀自善法，心無增減；十者，依無作門，修諸淨行。佛子！是為菩薩住十種法，能令一切如來歡喜。

「佛子！復有十法，能令一切諸佛歡喜。何者為十？所謂：安住不放逸；安住無生忍；安住大慈；安住大悲；安住滿足諸波羅蜜；安住諸行；安住大願；安住巧方便；安住勇猛力；安住智慧，觀一切法皆無所住，猶如虛空。佛子！若諸菩薩住此十法，能令一切諸佛歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！復有十法，能令一切諸佛歡喜。何者為十？所謂：安住不放逸；安住無生忍；安住大慈；安住大悲；安住滿足諸波羅蜜；安住諸行；安住大願；安住巧方便；安住勇猛力；安住智慧，觀一切法皆無所住，猶如虛空。佛子！若諸菩薩住此十法，能令一切諸佛歡喜。

「佛子！有十種法，令諸菩薩速入諸地。何等為十？一者，善巧圓滿福、智二行；二者，能大莊嚴波羅蜜道；三者，智慧明達，不隨他語；四者，承事善友，恒不捨離；五者，常行精進，無有懈怠；六者，善能安住如來神力；七者，修諸善根，不生疲倦；八者，深心利智，以大乘法而自莊嚴；九者，於地地法門，心無所住；十者，與三世佛善根方便同一體性。佛子！此十種法，令諸菩薩速入諸地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！有十種法，令諸菩薩速入諸地。何等為十？一者，善巧圓滿福、智二行；二者，能大莊嚴波羅蜜道；三者，智慧明達，不隨他語；四者，承事善友，恒不捨離；五者，常行精進，無有懈怠；六者，善能安住如來神力；七者，修諸善根，不生疲倦；八者，深心利智，以大乘法而自莊嚴；九者，於地地法門，心無所住；十者，與三世佛善根方便同一體性。佛子！此十種法，令諸菩薩速入諸地。

「復次，佛子！諸菩薩初住地時，應善觀察；隨其所有一切法門，隨其所有甚深智慧，隨所修因，隨所得果，隨其境界，隨其力用，隨其示現，隨其分別，隨其所得，悉善觀察。知一切法，皆是自心，而無所著；如是知已，入菩薩地，能善安住。佛子！彼諸菩薩作是思惟：『我等宜應速入諸地。何以故？我等若於地地中住，成就如是廣大功德；具功德已，漸入佛地；住佛地已，能作無邊廣大佛事。是故宜應常勤修習，無有休息，無有疲厭，以大功德而自莊嚴入菩薩地。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！諸菩薩初住地時，應善觀察；隨其所有一切法門，隨其所有甚深智慧，隨所修因，隨所得果，隨其境界，隨其力用，隨其示現，隨其分別，隨其所得，悉善觀察。知一切法，皆是自心，而無所著；如是知已，入菩薩地，能善安住。佛子！彼諸菩薩作是思惟：『我等宜應速入諸地。何以故？我等若於地地中住，成就如是廣大功德；具功德已，漸入佛地；住佛地已，能作無邊廣大佛事。是故宜應常勤修習，無有休息，無有疲厭，以大功德而自莊嚴入菩薩地。』

「佛子！有十種法，令諸菩薩所行清淨。何等為十？一者，悉捨資財，滿眾生意；二者，持戒清淨，無所毀犯；三者，柔和忍辱，無有窮盡；四者，勤修諸行，永不退轉；五者，以正念力，心無迷亂；六者，分別了知無量諸法；七者，修一切行而無所著；八者，其心不動，猶如山王；九者，廣度眾生，猶如橋梁；十者，知一切眾生與諸如來同一體性。佛子！是為十法，令諸菩薩所行清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！有十種法，令諸菩薩所行清淨。何等為十？一者，悉捨資財，滿眾生意；二者，持戒清淨，無所毀犯；三者，柔和忍辱，無有窮盡；四者，勤修諸行，永不退轉；五者，以正念力，心無迷亂；六者，分別了知無量諸法；七者，修一切行而無所著；八者，其心不動，猶如山王；九者，廣度眾生，猶如橋梁；十者，知一切眾生與諸如來同一體性。佛子！是為十法，令諸菩薩所行清淨。

「菩薩既得行清淨已，復獲十種增勝法。何等為十？一者，他方諸佛，皆悉護念；二者，善根增勝，超諸等列；三者，善能領受佛加持力；四者，常得善人，為所依怙；五者，安住精進，恒不放逸；六者，知一切法平等無異；七者，心恒安住無上大悲；八者，如實觀法，出生妙慧；九者，能善修行巧妙方便；十者，能知如來方便之力。佛子！是為菩薩十種增勝法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩既得行清淨已，復獲十種增勝法。何等為十？一者，他方諸佛，皆悉護念；二者，善根增勝，超諸等列；三者，善能領受佛加持力；四者，常得善人，為所依怙；五者，安住精進，恒不放逸；六者，知一切法平等無異；七者，心恒安住無上大悲；八者，如實觀法，出生妙慧；九者，能善修行巧妙方便；十者，能知如來方便之力。佛子！是為菩薩十種增勝法。

「佛子！菩薩有十種清淨願。何等為十？一願，成熟眾生，無有疲倦；二願，具行眾善，淨諸世界；三願，承事如來，常生尊重；四願，護持正法，不惜軀命；五願，以智觀察，入諸佛土；六願，與諸菩薩同一體性；七願，入如來門，了一切法；八願，見者生信，無不獲益；九願，神力住世，盡未來劫；十願，具普賢行，淨治一切種智之門。佛子！是為菩薩十種清淨願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩有十種清淨願。何等為十？一願，成熟眾生，無有疲倦；二願，具行眾善，淨諸世界；三願，承事如來，常生尊重；四願，護持正法，不惜軀命；五願，以智觀察，入諸佛土；六願，與諸菩薩同一體性；七願，入如來門，了一切法；八願，見者生信，無不獲益；九願，神力住世，盡未來劫；十願，具普賢行，淨治一切種智之門。佛子！是為菩薩十種清淨願。

「佛子！菩薩住十種法，令諸大願皆得圓滿。何等為十？一者，心無疲厭；二者，具大莊嚴；三者，念諸菩薩殊勝願力；四者，聞諸佛土，悉願往生；五者，深心長久，盡未來劫；六者，願悉成就一切眾生；七者，住一切劫，不以為勞；八者，受一切苦，不生厭離；九者，於一切樂，心無貪著；十者，常勤守護無上法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩住十種法，令諸大願皆得圓滿。何等為十？一者，心無疲厭；二者，具大莊嚴；三者，念諸菩薩殊勝願力；四者，聞諸佛土，悉願往生；五者，深心長久，盡未來劫；六者，願悉成就一切眾生；七者，住一切劫，不以為勞；八者，受一切苦，不生厭離；九者，於一切樂，心無貪著；十者，常勤守護無上法門。

「佛子！菩薩滿足如是願時，即得十種無盡藏。何等為十？所謂：普見諸佛無盡藏、總持不忘無盡藏、決了諸法無盡藏、大悲救護無盡藏、種種三昧無盡藏、滿眾生心廣大福德無盡藏、演一切法甚深智慧無盡藏、報得神通無盡藏、住無量劫無盡藏、入無邊世界無盡藏。佛子！是為菩薩十無盡藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩滿足如是願時，即得十種無盡藏。何等為十？所謂：普見諸佛無盡藏、總持不忘無盡藏、決了諸法無盡藏、大悲救護無盡藏、種種三昧無盡藏、滿眾生心廣大福德無盡藏、演一切法甚深智慧無盡藏、報得神通無盡藏、住無量劫無盡藏、入無邊世界無盡藏。佛子！是為菩薩十無盡藏。

「菩薩得是十種藏已，福德具足，智慧清淨；於諸眾生，隨其所應而為說法。佛子！菩薩云何於諸眾生，隨其所應而為說法？所謂：知其所作，知其因緣，知其心行，知其欲樂。貪欲多者，為說不淨；瞋恚多者，為說大慈；愚癡多者，教勤觀察；三毒等者，為說成就勝智法門；樂生死者，為說三苦；若著處所，說處空寂；心懈怠者，說大精進；懷我慢者，說法平等；多諂誑者，為說菩薩，其心質直；樂寂靜者，廣為說法，令其成就。菩薩如是隨其所應而為說法。為說法時，文相連屬，義無舛謬；觀法先後，以智分別；是非審定，不違法印；次第建立無邊行門，令諸眾生斷一切疑；善知諸根，入如來教；證真實際，知法平等；斷諸法愛，除一切執；常念諸佛，心無暫捨；了知音聲，體性平等；於諸言說，心無所著；巧說譬諭，無相違反，悉令得悟一切諸佛隨應普現平等智身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩得是十種藏已，福德具足，智慧清淨；於諸眾生，隨其所應而為說法。佛子！菩薩云何於諸眾生，隨其所應而為說法？所謂：知其所作，知其因緣，知其心行，知其欲樂。貪欲多者，為說不淨；瞋恚多者，為說大慈；愚癡多者，教勤觀察；三毒等者，為說成就勝智法門；樂生死者，為說三苦；若著處所，說處空寂；心懈怠者，說大精進；懷我慢者，說法平等；多諂誑者，為說菩薩，其心質直；樂寂靜者，廣為說法，令其成就。菩薩如是隨其所應而為說法。為說法時，文相連屬，義無舛謬；觀法先後，以智分別；是非審定，不違法印；次第建立無邊行門，令諸眾生斷一切疑；善知諸根，入如來教；證真實際，知法平等；斷諸法愛，除一切執；常念諸佛，心無暫捨；了知音聲，體性平等；於諸言說，心無所著；巧說譬諭，無相違反，悉令得悟一切諸佛隨應普現平等智身。

「菩薩如是為諸眾生而演說法，則自修習，增長義利，不捨諸度，具足莊嚴波羅蜜道。是時，菩薩為令眾生心滿足故，內外悉捨而無所著，是則能淨檀波羅蜜。具持眾戒而無所著，永離我慢，是則能淨尸波羅蜜。悉能忍受一切諸惡，於諸眾生，其心平等，無有動搖，譬如大地能持一切，是則能淨忍波羅蜜。普發眾業，常修靡懈，諸有所作恒不退轉，勇猛勢力無能制伏，於諸功德不取不捨，而能滿足一切智門，是則能淨精進波羅蜜。於五欲境無所貪著，諸次第定悉能成就，常正思惟，不住不出，而能銷滅一切煩惱，出生無量諸三昧門，成就無邊大神通力；逆順次第，入諸三昧，於一三昧門入無邊三昧門，悉知一切三昧境界，與一切三昧三摩鉢底智印不相違背，能速入於一切智地，是則能淨禪波羅蜜。於諸佛所聞法受持，近善知識承事不倦；常樂聞法，心無厭足；隨所聽受，如理思惟；入真三昧，離諸僻見；善觀諸法，得實相印，了知如來無功用道；乘普門慧，入於一切智智之門，永得休息，是則能淨般若波羅蜜。示現一切世間作業，教化眾生而不厭倦，隨其心樂而為現身；一切所行皆無染著，或現凡夫、或現聖人所行之行，或現生死，或現涅槃；善能觀察一切所作，示現一切諸莊嚴事而不貪著，遍入諸趣度脫眾生，是則能淨方便波羅蜜。盡成就一切眾生，盡莊嚴一切世界，盡供養一切諸佛，盡通達無障礙法，盡修行遍法界行，身恒住盡未來劫，智盡知一切心念，盡覺悟流轉還滅，盡示現一切國土，盡證得如來智慧，是則能淨願波羅蜜。具深心力，無有雜染故；具深信力，無能摧伏故；具大悲力，不生疲厭故；具大慈力，所行平等故；具總持力，能以方便持一切義故；具辯才力，令一切眾生歡喜滿足故；具波羅蜜力，莊嚴大乘故；具大願力，永不斷絕故；具神通力，出生無量故；具加持力，令信解領受故，是則能淨力波羅蜜。知貪欲行者，知瞋恚行者，知愚癡行者，知等分行者，知修學地行者，一念中知無邊眾生行，知無邊眾生心，知一切法真實，知一切如來力，普覺悟法界門，是則能淨智波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩如是為諸眾生而演說法，則自修習，增長義利，不捨諸度，具足莊嚴波羅蜜道。是時，菩薩為令眾生心滿足故，內外悉捨而無所著，是則能淨檀波羅蜜。具持眾戒而無所著，永離我慢，是則能淨尸波羅蜜。悉能忍受一切諸惡，於諸眾生，其心平等，無有動搖，譬如大地能持一切，是則能淨忍波羅蜜。普發眾業，常修靡懈，諸有所作恒不退轉，勇猛勢力無能制伏，於諸功德不取不捨，而能滿足一切智門，是則能淨精進波羅蜜。於五欲境無所貪著，諸次第定悉能成就，常正思惟，不住不出，而能銷滅一切煩惱，出生無量諸三昧門，成就無邊大神通力；逆順次第，入諸三昧，於一三昧門入無邊三昧門，悉知一切三昧境界，與一切三昧三摩鉢底智印不相違背，能速入於一切智地，是則能淨禪波羅蜜。於諸佛所聞法受持，近善知識承事不倦；常樂聞法，心無厭足；隨所聽受，如理思惟；入真三昧，離諸僻見；善觀諸法，得實相印，了知如來無功用道；乘普門慧，入於一切智智之門，永得休息，是則能淨般若波羅蜜。示現一切世間作業，教化眾生而不厭倦，隨其心樂而為現身；一切所行皆無染著，或現凡夫、或現聖人所行之行，或現生死，或現涅槃；善能觀察一切所作，示現一切諸莊嚴事而不貪著，遍入諸趣度脫眾生，是則能淨方便波羅蜜。盡成就一切眾生，盡莊嚴一切世界，盡供養一切諸佛，盡通達無障礙法，盡修行遍法界行，身恒住盡未來劫，智盡知一切心念，盡覺悟流轉還滅，盡示現一切國土，盡證得如來智慧，是則能淨願波羅蜜。具深心力，無有雜染故；具深信力，無能摧伏故；具大悲力，不生疲厭故；具大慈力，所行平等故；具總持力，能以方便持一切義故；具辯才力，令一切眾生歡喜滿足故；具波羅蜜力，莊嚴大乘故；具大願力，永不斷絕故；具神通力，出生無量故；具加持力，令信解領受故，是則能淨力波羅蜜。知貪欲行者，知瞋恚行者，知愚癡行者，知等分行者，知修學地行者，一念中知無邊眾生行，知無邊眾生心，知一切法真實，知一切如來力，普覺悟法界門，是則能淨智波羅蜜。

「佛子！菩薩如是清淨諸波羅蜜時、圓滿諸波羅蜜時、不捨諸波羅蜜時，住大莊嚴菩薩乘中。隨其所念，一切眾生皆為說法，令增淨業而得度脫。墮惡道者，教使發心；在難中者，令勤精進；多貪眾生，示無貪法；多瞋眾生，令行平等；著見眾生，為說緣起；欲界眾生，教離欲恚惡不善法；色界眾生，為其宣說毘鉢舍那；無色界眾生，為其宣說微妙智慧；二乘之人，教寂靜行；樂大乘者，為說十力廣大莊嚴。如其往昔初發心時，見無量眾生墮諸惡道，大師子吼作如是言：『我當以種種法門，隨其所應而度脫之！』菩薩具足如是智慧，廣能度脫一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩如是清淨諸波羅蜜時、圓滿諸波羅蜜時、不捨諸波羅蜜時，住大莊嚴菩薩乘中。隨其所念，一切眾生皆為說法，令增淨業而得度脫。墮惡道者，教使發心；在難中者，令勤精進；多貪眾生，示無貪法；多瞋眾生，令行平等；著見眾生，為說緣起；欲界眾生，教離欲恚惡不善法；色界眾生，為其宣說毘鉢舍那；無色界眾生，為其宣說微妙智慧；二乘之人，教寂靜行；樂大乘者，為說十力廣大莊嚴。如其往昔初發心時，見無量眾生墮諸惡道，大師子吼作如是言：『我當以種種法門，隨其所應而度脫之！』菩薩具足如是智慧，廣能度脫一切眾生。

「佛子！菩薩具足如是智慧，令三寶種永不斷絕。所以者何？菩薩摩訶薩教諸眾生發菩提心，是故能令佛種不斷；常為眾生開闡法藏，是故能令法種不斷；善持教法，無所乖違，是故能令僧種不斷。復次，悉能稱讚一切大願，是故能令佛種不斷；分別演說因緣之門，是故能令法種不斷；常勤修習六和敬法，是故能令僧種不斷。復次，於眾生田中下佛種子，是故能令佛種不斷；護持正法，不惜身命，是故能令法種不斷；統理大眾，無有疲倦，是故能令僧種不斷。復次，於去、來、今佛，所說之法、所制之戒，皆悉奉持，心不捨離，是故能令佛、法、僧種永不斷絕。菩薩如是紹隆三寶，一切所行無有過失，隨有所作，皆以迴向一切智門，是故三業皆無瑕玷。無瑕玷故，所作眾善，所行諸行，教化眾生，隨應說法，乃至一念，無有錯謬，皆與方便智慧相應，悉以向於一切智智，無空過者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩具足如是智慧，令三寶種永不斷絕。所以者何？菩薩摩訶薩教諸眾生發菩提心，是故能令佛種不斷；常為眾生開闡法藏，是故能令法種不斷；善持教法，無所乖違，是故能令僧種不斷。復次，悉能稱讚一切大願，是故能令佛種不斷；分別演說因緣之門，是故能令法種不斷；常勤修習六和敬法，是故能令僧種不斷。復次，於眾生田中下佛種子，是故能令佛種不斷；護持正法，不惜身命，是故能令法種不斷；統理大眾，無有疲倦，是故能令僧種不斷。復次，於去、來、今佛，所說之法、所制之戒，皆悉奉持，心不捨離，是故能令佛、法、僧種永不斷絕。菩薩如是紹隆三寶，一切所行無有過失，隨有所作，皆以迴向一切智門，是故三業皆無瑕玷。無瑕玷故，所作眾善，所行諸行，教化眾生，隨應說法，乃至一念，無有錯謬，皆與方便智慧相應，悉以向於一切智智，無空過者。

「菩薩如是修習善法，念念具足十種莊嚴。何者為十？所謂：身莊嚴，隨諸眾生所應調伏而為示現故；語莊嚴，斷一切疑，皆令歡喜故；心莊嚴，於一念中入諸三昧故；佛剎莊嚴，一切清淨，離諸煩惱故；光明莊嚴，放無邊光普照眾生故；眾會莊嚴，普攝眾會，皆令歡喜故；神通莊嚴，隨眾生心，自在示現故；正教莊嚴，能攝一切聰慧人故；涅槃地莊嚴，於一處成道，周遍十方悉無餘故；巧說莊嚴，隨處、隨時、隨其根器為說法故。菩薩成就如是莊嚴，於念念中，身、語、意業皆無空過，悉以迴向一切智門。若有眾生見此菩薩，當知亦復無空過者，以必當成阿耨多羅三藐三菩提故。若聞名，若供養，若同住，若憶念，若隨出家，若聞說法，若隨喜善根，若遙生欽敬，乃至稱揚、讚歎名字，皆當得阿耨多羅三藐三菩提。佛子！譬如有藥，名為：善見，眾生見者，眾毒悉除；菩薩如是成就此法，眾生若見，諸煩惱毒皆得除滅，善法增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩如是修習善法，念念具足十種莊嚴。何者為十？所謂：身莊嚴，隨諸眾生所應調伏而為示現故；語莊嚴，斷一切疑，皆令歡喜故；心莊嚴，於一念中入諸三昧故；佛剎莊嚴，一切清淨，離諸煩惱故；光明莊嚴，放無邊光普照眾生故；眾會莊嚴，普攝眾會，皆令歡喜故；神通莊嚴，隨眾生心，自在示現故；正教莊嚴，能攝一切聰慧人故；涅槃地莊嚴，於一處成道，周遍十方悉無餘故；巧說莊嚴，隨處、隨時、隨其根器為說法故。菩薩成就如是莊嚴，於念念中，身、語、意業皆無空過，悉以迴向一切智門。若有眾生見此菩薩，當知亦復無空過者，以必當成阿耨多羅三藐三菩提故。若聞名，若供養，若同住，若憶念，若隨出家，若聞說法，若隨喜善根，若遙生欽敬，乃至稱揚、讚歎名字，皆當得阿耨多羅三藐三菩提。佛子！譬如有藥，名為：善見，眾生見者，眾毒悉除；菩薩如是成就此法，眾生若見，諸煩惱毒皆得除滅，善法增長。

「佛子！菩薩摩訶薩住此法中，勤加修習，以智慧明，滅諸癡闇；以慈悲力，摧伏魔軍；以大智慧及福德力，制諸外道；以金剛定，滅除一切心垢煩惱；以精進力，集諸善根；以淨佛土諸善根力，遠離一切惡道諸難；以無所著力，淨智境界；以方便智慧力，出生一切菩薩諸地、諸波羅蜜，及諸三昧、六通、三明、四無所畏，悉令清淨；以一切善法力，成滿一切諸佛淨土、無邊相好，身、語及心具足莊嚴；以智自在觀察力，知一切如來力、無所畏、不共佛法，悉皆平等；以廣大智慧力，了知一切智智境界；以往昔誓願力，隨所應化，現佛國土，轉大法輪，度脫無量無邊眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩住此法中，勤加修習，以智慧明，滅諸癡闇；以慈悲力，摧伏魔軍；以大智慧及福德力，制諸外道；以金剛定，滅除一切心垢煩惱；以精進力，集諸善根；以淨佛土諸善根力，遠離一切惡道諸難；以無所著力，淨智境界；以方便智慧力，出生一切菩薩諸地、諸波羅蜜，及諸三昧、六通、三明、四無所畏，悉令清淨；以一切善法力，成滿一切諸佛淨土、無邊相好，身、語及心具足莊嚴；以智自在觀察力，知一切如來力、無所畏、不共佛法，悉皆平等；以廣大智慧力，了知一切智智境界；以往昔誓願力，隨所應化，現佛國土，轉大法輪，度脫無量無邊眾生。

「佛子！菩薩摩訶薩勤修此法，次第成就諸菩薩行，乃至得與諸佛平等，於無邊世界中為大法師，護持正法；一切諸佛之所護念，守護受持廣大法藏；獲無礙辯，深入法門；於無邊世界大眾之中，隨類不同，普現其身，色相具足，最勝無比，以無礙辯巧說深法；其音圓滿善巧分布故，能令聞者入於無盡智慧之門；知諸眾生心行煩惱而為說法，所出言音具足清淨故，一音演暢，能令一切皆生歡喜；其身端正有大威力故，處於眾會，無能過者；善知眾心故，能普現身；善巧說法故，音聲無礙；得心自在故，巧說大法，無能沮壞；得無所畏故，心無怯弱；於法自在故，無能過者；於智自在故，無能勝者；般若波羅蜜自在故，所說法相，不相違背；辯才自在故，隨樂說法，相續不斷；陀羅尼自在故，決定開示諸法實相；辯才自在故，隨所演說，能開種種譬諭之門；大悲自在故，勤誨眾生，心無懈息；大慈自在故，放光明網悅可眾心。菩薩如是處於高廣師子之座，演說大法。唯除如來及勝願智諸大菩薩，其餘眾生無能勝者、無見頂者、無映奪者；欲以難問令其退屈，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩勤修此法，次第成就諸菩薩行，乃至得與諸佛平等，於無邊世界中為大法師，護持正法；一切諸佛之所護念，守護受持廣大法藏；獲無礙辯，深入法門；於無邊世界大眾之中，隨類不同，普現其身，色相具足，最勝無比，以無礙辯巧說深法；其音圓滿善巧分布故，能令聞者入於無盡智慧之門；知諸眾生心行煩惱而為說法，所出言音具足清淨故，一音演暢，能令一切皆生歡喜；其身端正有大威力故，處於眾會，無能過者；善知眾心故，能普現身；善巧說法故，音聲無礙；得心自在故，巧說大法，無能沮壞；得無所畏故，心無怯弱；於法自在故，無能過者；於智自在故，無能勝者；般若波羅蜜自在故，所說法相，不相違背；辯才自在故，隨樂說法，相續不斷；陀羅尼自在故，決定開示諸法實相；辯才自在故，隨所演說，能開種種譬諭之門；大悲自在故，勤誨眾生，心無懈息；大慈自在故，放光明網悅可眾心。菩薩如是處於高廣師子之座，演說大法。唯除如來及勝願智諸大菩薩，其餘眾生無能勝者、無見頂者、無映奪者；欲以難問令其退屈，無有是處。

「佛子！菩薩摩訶薩得如是自在力已，假使有不可說世界量廣大道場，滿中眾生，一一眾生威德色相皆如三千大千世界主。菩薩於此，纔現其身，悉能映蔽如是大眾，以大慈悲安其怯弱，以深智慧察其欲樂，以無畏辯為其說法，能令一切皆生歡喜。何以故？佛子！菩薩摩訶薩成就無量智慧輪故，成就無量巧分別故，成就廣大正念力故，成就無盡善巧慧故，成就決了諸法實相陀羅尼故，成就無邊際菩提心故，成就無錯謬妙辯才故，成就得一切佛加持深信解故，成就普入三世諸佛眾會道場智慧力故，成就知三世諸佛同一體性清淨心故，成就三世一切如來智、一切菩薩大願智能作大法師開闡諸佛正法藏及護持故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩得如是自在力已，假使有不可說世界量廣大道場，滿中眾生，一一眾生威德色相皆如三千大千世界主。菩薩於此，纔現其身，悉能映蔽如是大眾，以大慈悲安其怯弱，以深智慧察其欲樂，以無畏辯為其說法，能令一切皆生歡喜。何以故？佛子！菩薩摩訶薩成就無量智慧輪故，成就無量巧分別故，成就廣大正念力故，成就無盡善巧慧故，成就決了諸法實相陀羅尼故，成就無邊際菩提心故，成就無錯謬妙辯才故，成就得一切佛加持深信解故，成就普入三世諸佛眾會道場智慧力故，成就知三世諸佛同一體性清淨心故，成就三世一切如來智、一切菩薩大願智能作大法師開闡諸佛正法藏及護持故。」

爾時，法慧菩薩欲重宣其義，承佛神力而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，法慧菩薩欲重宣其義，承佛神力而說頌言：

「心住菩提集眾福， 常不放逸植堅慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心住菩提集眾福， 常不放逸植堅慧，

正念其意恒不忘， 十方諸佛皆歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正念其意恒不忘， 十方諸佛皆歡喜。

念欲堅固自勤勵， 於世無依無退怯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念欲堅固自勤勵， 於世無依無退怯，

以無諍行入深法， 十方諸佛皆歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無諍行入深法， 十方諸佛皆歡喜。

佛歡喜已堅精進， 修行福智助道法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛歡喜已堅精進， 修行福智助道法，

入於諸地淨眾行， 滿足如來所說願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入於諸地淨眾行， 滿足如來所說願。

如是而修獲妙法， 既得法已施群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是而修獲妙法， 既得法已施群生，

隨其心樂及根性， 悉順其宜為開演。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其心樂及根性， 悉順其宜為開演。

菩薩為他演說法， 不捨自己諸度行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩為他演說法， 不捨自己諸度行，

波羅蜜道既已成， 常於有海濟群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波羅蜜道既已成， 常於有海濟群生。

晝夜勤修無懈倦， 令三寶種不斷絕， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晝夜勤修無懈倦， 令三寶種不斷絕，

所行一切白淨法， 悉以迴向如來地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所行一切白淨法， 悉以迴向如來地。

菩薩所修眾善行， 普為成就諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩所修眾善行， 普為成就諸群生，

令其破闇滅煩惱， 降伏魔軍成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令其破闇滅煩惱， 降伏魔軍成正覺。

如是修行得佛智， 深入如來正法藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是修行得佛智， 深入如來正法藏，

為大法師演妙法， 譬如甘露悉霑灑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為大法師演妙法， 譬如甘露悉霑灑。

慈悲哀愍遍一切， 眾生心行靡不知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈悲哀愍遍一切， 眾生心行靡不知，

如其所樂為開闡， 無量無邊諸佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如其所樂為開闡， 無量無邊諸佛法。

進止安徐如象王， 勇猛無畏猶師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 進止安徐如象王， 勇猛無畏猶師子，

不動如山智如海， 亦如大雨除眾熱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不動如山智如海， 亦如大雨除眾熱。」

時，法慧菩薩說此頌已，如來歡喜，大眾奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，法慧菩薩說此頌已，如來歡喜，大眾奉行。