大方廣佛華嚴經卷第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第十七

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

梵行品第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵行品第十六

爾時，正念天子白法慧菩薩言：「佛子！一切世界諸菩薩眾，依如來教，染衣出家。云何而得梵行清淨，從菩薩位逮於無上菩提之道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，正念天子白法慧菩薩言：「佛子！一切世界諸菩薩眾，依如來教，染衣出家。云何而得梵行清淨，從菩薩位逮於無上菩提之道？」

法慧菩薩言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法慧菩薩言：

「佛子！菩薩摩訶薩修梵行時，應以十法而為所緣，作意觀察。所謂：身、身業、語、語業、意、意業、佛、法、僧、戒。應如是觀：為身是梵行耶？乃至戒是梵行耶？若身是梵行者，當知梵行則為非善、則為非法、則為渾濁、則為臭惡、則為不淨、則為可厭、則為違逆、則為雜染、則為死屍、則為蟲聚。若身業是梵行者，梵行則是行住坐臥、左右顧視、屈伸俯仰。若語是梵行者，梵行則是音聲風息、唇舌喉吻、吐納抑縱、高低清濁。若語業是梵行者，梵行則是起居問訊、略說、廣說、諭說、直說、讚說、毀說、安立說、隨俗說、顯了說。若意是梵行者，梵行則應是覺、是觀、是分別、是種種分別、是憶念、是種種憶念、是思惟、是種種思惟、是幻術、是眠夢。若意業是梵行者，當知梵行則是思想、寒熱、飢渴、苦樂、憂喜。若佛是梵行者，為色是佛耶？受是佛耶？想是佛耶？行是佛耶？識是佛耶？為相是佛耶？好是佛耶？神通是佛耶？業行是佛耶？果報是佛耶？若法是梵行者，為寂滅是法耶？涅槃是法耶？不生是法耶？不起是法耶？不可說是法耶？無分別是法耶？無所行是法耶？不合集是法耶？若僧是梵行者，為預流向是僧耶？預流果是僧耶？一來向是僧耶？一來果是僧耶？不還向是僧耶？不還果是僧耶？阿羅漢向是僧耶？阿羅漢果是僧耶？三明是僧耶？六通是僧耶？若戒是梵行者，為壇場是戒耶？問清淨是戒耶？教威儀是戒耶？三說羯磨是戒耶？和尚是戒耶？阿闍梨是戒耶？鬀髮是戒耶？著袈裟衣是戒耶？乞食是戒耶？正命是戒耶？如是觀已，於身無所取，於修無所著，於法無所住；過去已滅，未來未至，現在空寂；無作業者，無受報者；此世不移動，彼世不改變。此中何法名為梵行？梵行從何處來？誰之所有？體為是誰？由誰而作？為是有，為是無？為是色，為非色？為是受，為非受？為是想，為非想？為是行，為非行？為是識，為非識？如是觀察，梵行法不可得故，三世法皆空寂故，意無取著故，心無障礙故，所行無二故，方便自在故，受無相法故，觀無相法故，知佛法平等故，具一切佛法故，如是名為清淨梵行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩修梵行時，應以十法而為所緣，作意觀察。所謂：身、身業、語、語業、意、意業、佛、法、僧、戒。應如是觀：為身是梵行耶？乃至戒是梵行耶？若身是梵行者，當知梵行則為非善、則為非法、則為渾濁、則為臭惡、則為不淨、則為可厭、則為違逆、則為雜染、則為死屍、則為蟲聚。若身業是梵行者，梵行則是行住坐臥、左右顧視、屈伸俯仰。若語是梵行者，梵行則是音聲風息、唇舌喉吻、吐納抑縱、高低清濁。若語業是梵行者，梵行則是起居問訊、略說、廣說、諭說、直說、讚說、毀說、安立說、隨俗說、顯了說。若意是梵行者，梵行則應是覺、是觀、是分別、是種種分別、是憶念、是種種憶念、是思惟、是種種思惟、是幻術、是眠夢。若意業是梵行者，當知梵行則是思想、寒熱、飢渴、苦樂、憂喜。若佛是梵行者，為色是佛耶？受是佛耶？想是佛耶？行是佛耶？識是佛耶？為相是佛耶？好是佛耶？神通是佛耶？業行是佛耶？果報是佛耶？若法是梵行者，為寂滅是法耶？涅槃是法耶？不生是法耶？不起是法耶？不可說是法耶？無分別是法耶？無所行是法耶？不合集是法耶？若僧是梵行者，為預流向是僧耶？預流果是僧耶？一來向是僧耶？一來果是僧耶？不還向是僧耶？不還果是僧耶？阿羅漢向是僧耶？阿羅漢果是僧耶？三明是僧耶？六通是僧耶？若戒是梵行者，為壇場是戒耶？問清淨是戒耶？教威儀是戒耶？三說羯磨是戒耶？和尚是戒耶？阿闍梨是戒耶？鬀髮是戒耶？著袈裟衣是戒耶？乞食是戒耶？正命是戒耶？如是觀已，於身無所取，於修無所著，於法無所住；過去已滅，未來未至，現在空寂；無作業者，無受報者；此世不移動，彼世不改變。此中何法名為梵行？梵行從何處來？誰之所有？體為是誰？由誰而作？為是有，為是無？為是色，為非色？為是受，為非受？為是想，為非想？為是行，為非行？為是識，為非識？如是觀察，梵行法不可得故，三世法皆空寂故，意無取著故，心無障礙故，所行無二故，方便自在故，受無相法故，觀無相法故，知佛法平等故，具一切佛法故，如是名為清淨梵行。

「復應修習十種法。何者為十？所謂：處非處智、過現未來業報智、諸禪解脫三昧智、諸根勝劣智、種種解智、種種界智、一切至處道智、天眼無礙智、宿命無礙智、永斷習氣智。於如來十力，一一觀察；一一力中，有無量義，悉應諮問。聞已，應起大慈悲心，觀察眾生而不捨離；思惟諸法，無有休息；行無上業，不求果報；了知境界如幻如夢，如影如響，亦如變化。若諸菩薩能與如是觀行相應，於諸法中不生二解，一切佛法疾得現前，初發心時即得阿耨多羅三藐三菩提，知一切法即心自性，成就慧身，不由他悟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復應修習十種法。何者為十？所謂：處非處智、過現未來業報智、諸禪解脫三昧智、諸根勝劣智、種種解智、種種界智、一切至處道智、天眼無礙智、宿命無礙智、永斷習氣智。於如來十力，一一觀察；一一力中，有無量義，悉應諮問。聞已，應起大慈悲心，觀察眾生而不捨離；思惟諸法，無有休息；行無上業，不求果報；了知境界如幻如夢，如影如響，亦如變化。若諸菩薩能與如是觀行相應，於諸法中不生二解，一切佛法疾得現前，初發心時即得阿耨多羅三藐三菩提，知一切法即心自性，成就慧身，不由他悟。」

初發心功德品第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初發心功德品第十七

爾時，天帝釋白法慧菩薩言：「佛子！菩薩初發菩提之心，所得功德，其量幾何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋白法慧菩薩言：「佛子！菩薩初發菩提之心，所得功德，其量幾何？」

法慧菩薩言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法慧菩薩言：

「此義甚深，難說、難知、難分別、難信解、難證、難行、難通達、難思惟、難度量、難趣入。雖然，我當承佛威神之力而為汝說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此義甚深，難說、難知、難分別、難信解、難證、難行、難通達、難思惟、難度量、難趣入。雖然，我當承佛威神之力而為汝說。

「佛子！假使有人以一切樂具，供養東方阿僧祇世界所有眾生，經於一劫，然後教令淨持五戒；南、西、北方，四維、上、下，亦復如是。佛子！於汝意云何，此人功德寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！假使有人以一切樂具，供養東方阿僧祇世界所有眾生，經於一劫，然後教令淨持五戒；南、西、北方，四維、上、下，亦復如是。佛子！於汝意云何，此人功德寧為多不？」

天帝言：「佛子！此人功德，唯佛能知，其餘一切無能量者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝言：「佛子！此人功德，唯佛能知，其餘一切無能量者。」

法慧菩薩言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法慧菩薩言：

「佛子！此人功德比菩薩初發心功德，百分不及一，千分不及一，百千分不及一；如是，億分、百億分、千億分、百千億分、那由他億分、百那由他億分、千那由他億分、百千那由他億分、數分、歌羅分、算分、諭分、優波尼沙陀分，亦不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！此人功德比菩薩初發心功德，百分不及一，千分不及一，百千分不及一；如是，億分、百億分、千億分、百千億分、那由他億分、百那由他億分、千那由他億分、百千那由他億分、數分、歌羅分、算分、諭分、優波尼沙陀分，亦不及一。

「佛子！且置此諭。假使有人以一切樂具，供養十方十阿僧祇世界所有眾生，經於百劫，然後教令修十善道；如是供養，經於千劫，教住四禪；經於百千劫，教住四無量心；經於億劫，教住四無色定；經於百億劫，教住須陀洹果；經於千億劫，教住斯陀含果；經於百千億劫，教住阿那含果；經於那由他億劫，教住阿羅漢果；經於百千那由他億劫，教住辟支佛道。佛子！於意云何，是人功德寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！且置此諭。假使有人以一切樂具，供養十方十阿僧祇世界所有眾生，經於百劫，然後教令修十善道；如是供養，經於千劫，教住四禪；經於百千劫，教住四無量心；經於億劫，教住四無色定；經於百億劫，教住須陀洹果；經於千億劫，教住斯陀含果；經於百千億劫，教住阿那含果；經於那由他億劫，教住阿羅漢果；經於百千那由他億劫，教住辟支佛道。佛子！於意云何，是人功德寧為多不？」

天帝言：「佛子！此人功德，唯佛能知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝言：「佛子！此人功德，唯佛能知。」

法慧菩薩言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法慧菩薩言：

「佛子！此人功德比菩薩初發心功德，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至優波尼沙陀分亦不及一。何以故？佛子！一切諸佛初發心時，不但為以一切樂具，供養十方十阿僧祇世界所有眾生，經於百劫，乃至百千那由他億劫故，發菩提心；不但為教爾所眾生，令修五戒、十善業道，教住四禪、四無量心、四無色定，教得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道故，發菩提心；為令如來種性不斷故，為充遍一切世界故，為度脫一切世界眾生故，為悉知一切世界成壞故，為悉知一切世界中眾生垢淨故，為悉知一切世界自性清淨故，為悉知一切眾生心樂煩惱習氣故，為悉知一切眾生死此生彼故，為悉知一切眾生諸根方便故，為悉知一切眾生心行故，為悉知一切眾生三世智故，為悉知一切佛境界平等故，發於無上菩提之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！此人功德比菩薩初發心功德，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至優波尼沙陀分亦不及一。何以故？佛子！一切諸佛初發心時，不但為以一切樂具，供養十方十阿僧祇世界所有眾生，經於百劫，乃至百千那由他億劫故，發菩提心；不但為教爾所眾生，令修五戒、十善業道，教住四禪、四無量心、四無色定，教得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道故，發菩提心；為令如來種性不斷故，為充遍一切世界故，為度脫一切世界眾生故，為悉知一切世界成壞故，為悉知一切世界中眾生垢淨故，為悉知一切世界自性清淨故，為悉知一切眾生心樂煩惱習氣故，為悉知一切眾生死此生彼故，為悉知一切眾生諸根方便故，為悉知一切眾生心行故，為悉知一切眾生三世智故，為悉知一切佛境界平等故，發於無上菩提之心。

「佛子！復置此諭。假使有人，於一念頃，能過東方阿僧祇世界；念念如是，盡阿僧祇劫，此諸世界無有能得知其邊際。又第二人，於一念頃，能過前人阿僧祇劫所過世界；如是，亦盡阿僧祇劫。次第展轉，乃至第十。南、西、北方，四維、上、下，亦復如是。佛子！此十方中，凡有百人，一一如是過諸世界，是諸世界可知邊際；菩薩初發阿耨多羅三藐三菩提心所有善根，無有能得知其際者。何以故？佛子！菩薩不齊限，但為往爾所世界得了知故，發菩提心；為了知十方世界故，發菩提心。所謂：欲了知妙世界即是麁世界，麁世界即是妙世界；仰世界即是覆世界，覆世界即是仰世界；小世界即是大世界，大世界即是小世界；廣世界即是狹世界，狹世界即是廣世界；一世界即是不可說世界，不可說世界即是一世界；不可說世界入一世界，一世界入不可說世界；穢世界即是淨世界，淨世界即是穢世界。欲知一毛端中，一切世界差別性；一切世界中，一毛端一體性。欲知一世界中出生一切世界，欲知一切世界無體性。欲以一念心盡知一切廣大世界而無障礙故，發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！復置此諭。假使有人，於一念頃，能過東方阿僧祇世界；念念如是，盡阿僧祇劫，此諸世界無有能得知其邊際。又第二人，於一念頃，能過前人阿僧祇劫所過世界；如是，亦盡阿僧祇劫。次第展轉，乃至第十。南、西、北方，四維、上、下，亦復如是。佛子！此十方中，凡有百人，一一如是過諸世界，是諸世界可知邊際；菩薩初發阿耨多羅三藐三菩提心所有善根，無有能得知其際者。何以故？佛子！菩薩不齊限，但為往爾所世界得了知故，發菩提心；為了知十方世界故，發菩提心。所謂：欲了知妙世界即是麁世界，麁世界即是妙世界；仰世界即是覆世界，覆世界即是仰世界；小世界即是大世界，大世界即是小世界；廣世界即是狹世界，狹世界即是廣世界；一世界即是不可說世界，不可說世界即是一世界；不可說世界入一世界，一世界入不可說世界；穢世界即是淨世界，淨世界即是穢世界。欲知一毛端中，一切世界差別性；一切世界中，一毛端一體性。欲知一世界中出生一切世界，欲知一切世界無體性。欲以一念心盡知一切廣大世界而無障礙故，發阿耨多羅三藐三菩提心。

「佛子！復置此諭。假使有人，於一念頃，能知東方阿僧祇世界成壞劫數；念念如是，盡阿僧祇劫，此諸劫數無有能得知其邊際。有第二人，於一念頃，能知前人阿僧祇劫所知劫數。如是廣說，乃至第十。南、西、北方，四維、上、下，亦復如是。佛子！此十方阿僧祇世界成壞劫數，可知邊際；菩薩初發阿耨多羅三藐三菩提心功德善根，無有能得知其際者。何以故？菩薩不齊限，但為知爾所世界成壞劫數故，發阿耨多羅三藐三菩提心；為悉知一切世界成壞劫盡無餘故，發阿耨多羅三藐三菩提心。所謂：知長劫與短劫平等，短劫與長劫平等；一劫與無數劫平等，無數劫與一劫平等；有佛劫與無佛劫平等，無佛劫與有佛劫平等；一佛劫中有不可說佛，不可說佛劫中有一佛；有量劫與無量劫平等，無量劫與有量劫平等；有盡劫與無盡劫平等，無盡劫與有盡劫平等；不可說劫與一念平等，一念與不可說劫平等；一切劫入非劫，非劫入一切劫。欲於一念中盡知前際、後際，及現在一切世界成壞劫故，發阿耨多羅三藐三菩提心，是名：初發心大誓莊嚴了知一切劫神通智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！復置此諭。假使有人，於一念頃，能知東方阿僧祇世界成壞劫數；念念如是，盡阿僧祇劫，此諸劫數無有能得知其邊際。有第二人，於一念頃，能知前人阿僧祇劫所知劫數。如是廣說，乃至第十。南、西、北方，四維、上、下，亦復如是。佛子！此十方阿僧祇世界成壞劫數，可知邊際；菩薩初發阿耨多羅三藐三菩提心功德善根，無有能得知其際者。何以故？菩薩不齊限，但為知爾所世界成壞劫數故，發阿耨多羅三藐三菩提心；為悉知一切世界成壞劫盡無餘故，發阿耨多羅三藐三菩提心。所謂：知長劫與短劫平等，短劫與長劫平等；一劫與無數劫平等，無數劫與一劫平等；有佛劫與無佛劫平等，無佛劫與有佛劫平等；一佛劫中有不可說佛，不可說佛劫中有一佛；有量劫與無量劫平等，無量劫與有量劫平等；有盡劫與無盡劫平等，無盡劫與有盡劫平等；不可說劫與一念平等，一念與不可說劫平等；一切劫入非劫，非劫入一切劫。欲於一念中盡知前際、後際，及現在一切世界成壞劫故，發阿耨多羅三藐三菩提心，是名：初發心大誓莊嚴了知一切劫神通智。

「佛子！復置此諭。假使有人，於一念頃，能知東方阿僧祇世界所有眾生種種差別解；念念如是，盡阿僧祇劫。有第二人，於一念頃，能知前人阿僧祇劫所知眾生諸解差別；如是，亦盡阿僧祇劫。次第展轉，乃至第十。南、西、北方，四維、上、下，亦復如是。佛子！此十方眾生種種差別解，可知邊際；菩薩初發阿耨多羅三藐三菩提心功德善根，無有能得知其際者。何以故？佛子！菩薩不齊限，但為知爾所眾生解故，發阿耨多羅三藐三菩提心；為盡知一切世界所有眾生種種差別解故，發阿耨多羅三藐三菩提心。所謂：欲知一切差別解無邊故，一眾生解、無數眾生解平等故；欲得不可說差別解方便智光明故；欲悉知眾生海各各差別解，盡無餘故；欲悉知過、現、未來，善、不善種種無量解故；欲悉知相似解、不相似解故；欲悉知一切解即是一解，一解即是一切解故；欲得如來解力故；欲悉知有上解、無上解、有餘解、無餘解、等解、不等解差別故；欲悉知有依解、無依解、共解、不共解、有邊解、無邊解、差別解、無差別解、善解、不善解、世間解、出世間解差別故；欲於一切妙解、大解、無量解、正位解中，得如來解脫無障礙智故；欲以無量方便，悉知十方一切眾生界，一一眾生淨解、染解、廣解、略解、細解、麁解，盡無餘故；欲悉知深密解、方便解、分別解、自然解、隨因所起解、隨緣所起解，一切解網悉無餘故，發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！復置此諭。假使有人，於一念頃，能知東方阿僧祇世界所有眾生種種差別解；念念如是，盡阿僧祇劫。有第二人，於一念頃，能知前人阿僧祇劫所知眾生諸解差別；如是，亦盡阿僧祇劫。次第展轉，乃至第十。南、西、北方，四維、上、下，亦復如是。佛子！此十方眾生種種差別解，可知邊際；菩薩初發阿耨多羅三藐三菩提心功德善根，無有能得知其際者。何以故？佛子！菩薩不齊限，但為知爾所眾生解故，發阿耨多羅三藐三菩提心；為盡知一切世界所有眾生種種差別解故，發阿耨多羅三藐三菩提心。所謂：欲知一切差別解無邊故，一眾生解、無數眾生解平等故；欲得不可說差別解方便智光明故；欲悉知眾生海各各差別解，盡無餘故；欲悉知過、現、未來，善、不善種種無量解故；欲悉知相似解、不相似解故；欲悉知一切解即是一解，一解即是一切解故；欲得如來解力故；欲悉知有上解、無上解、有餘解、無餘解、等解、不等解差別故；欲悉知有依解、無依解、共解、不共解、有邊解、無邊解、差別解、無差別解、善解、不善解、世間解、出世間解差別故；欲於一切妙解、大解、無量解、正位解中，得如來解脫無障礙智故；欲以無量方便，悉知十方一切眾生界，一一眾生淨解、染解、廣解、略解、細解、麁解，盡無餘故；欲悉知深密解、方便解、分別解、自然解、隨因所起解、隨緣所起解，一切解網悉無餘故，發阿耨多羅三藐三菩提心。

「佛子！復置此諭。假使有人，於一念頃，能知東方無數世界一切眾生諸根差別；念念如是，經阿僧祇劫。有第二人，於一念頃，能知前人阿僧祇劫念念所知諸根差別。如是廣說，乃至第十。南、西、北方，四維、上、下，亦復如是。佛子！此十方世界所有眾生諸根差別，可知邊際；菩薩初發阿耨多羅三藐三菩提心功德善根，無有能得知其際者。何以故？菩薩不齊限，但為知爾所世界眾生根故，發阿耨多羅三藐三菩提心；為盡知一切世界中一切眾生根種種差別，廣說乃至，欲盡知一切諸根網故，發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！復置此諭。假使有人，於一念頃，能知東方無數世界一切眾生諸根差別；念念如是，經阿僧祇劫。有第二人，於一念頃，能知前人阿僧祇劫念念所知諸根差別。如是廣說，乃至第十。南、西、北方，四維、上、下，亦復如是。佛子！此十方世界所有眾生諸根差別，可知邊際；菩薩初發阿耨多羅三藐三菩提心功德善根，無有能得知其際者。何以故？菩薩不齊限，但為知爾所世界眾生根故，發阿耨多羅三藐三菩提心；為盡知一切世界中一切眾生根種種差別，廣說乃至，欲盡知一切諸根網故，發阿耨多羅三藐三菩提心。

「佛子！復置此諭。假使有人，於一念頃，能知東方無數世界所有眾生種種欲樂；念念如是，盡阿僧祇劫。次第廣說，乃至第十。南、西、北方，四維、上、下，亦復如是。此十方眾生所有欲樂，可知邊際；菩薩初發阿耨多羅三藐三菩提心功德善根，無有能得知其際者。何以故？佛子！菩薩不齊限，但為知爾所眾生欲樂故，發阿耨多羅三藐三菩提心；為盡知一切世界所有眾生種種欲樂，廣說乃至，欲盡知一切欲樂網故，發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！復置此諭。假使有人，於一念頃，能知東方無數世界所有眾生種種欲樂；念念如是，盡阿僧祇劫。次第廣說，乃至第十。南、西、北方，四維、上、下，亦復如是。此十方眾生所有欲樂，可知邊際；菩薩初發阿耨多羅三藐三菩提心功德善根，無有能得知其際者。何以故？佛子！菩薩不齊限，但為知爾所眾生欲樂故，發阿耨多羅三藐三菩提心；為盡知一切世界所有眾生種種欲樂，廣說乃至，欲盡知一切欲樂網故，發阿耨多羅三藐三菩提心。

「佛子！復置此諭。假使有人，於一念頃，能知東方無數世界所有眾生種種方便。如是廣說，乃至第十。南、西、北方，四維、上、下，亦復如是。此十方眾生種種方便，可知邊際；菩薩初發阿耨多羅三藐三菩提心功德善根，無有能得知其際者。何以故？佛子！菩薩不齊限，但為知爾所世界眾生種種方便故，發阿耨多羅三藐三菩提心；為盡知一切世界所有眾生種種方便，廣說乃至，欲盡知一切方便網故，發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！復置此諭。假使有人，於一念頃，能知東方無數世界所有眾生種種方便。如是廣說，乃至第十。南、西、北方，四維、上、下，亦復如是。此十方眾生種種方便，可知邊際；菩薩初發阿耨多羅三藐三菩提心功德善根，無有能得知其際者。何以故？佛子！菩薩不齊限，但為知爾所世界眾生種種方便故，發阿耨多羅三藐三菩提心；為盡知一切世界所有眾生種種方便，廣說乃至，欲盡知一切方便網故，發阿耨多羅三藐三菩提心。

「佛子！復置此諭。假使有人，於一念頃，能知東方無數世界所有眾生種種差別心。廣說乃至，此十方世界所有眾生種種差別心，可知邊際；菩薩初發阿耨多羅三藐三菩提心功德善根，無有能得知其際者。何以故？佛子！菩薩不齊限，但為知爾所眾生心故，發阿耨多羅三藐三菩提心；為悉知盡法界、虛空界無邊眾生種種心，乃至欲盡知一切心網故，發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！復置此諭。假使有人，於一念頃，能知東方無數世界所有眾生種種差別心。廣說乃至，此十方世界所有眾生種種差別心，可知邊際；菩薩初發阿耨多羅三藐三菩提心功德善根，無有能得知其際者。何以故？佛子！菩薩不齊限，但為知爾所眾生心故，發阿耨多羅三藐三菩提心；為悉知盡法界、虛空界無邊眾生種種心，乃至欲盡知一切心網故，發阿耨多羅三藐三菩提心。

「佛子！復置此諭。假使有人，於一念頃，能知東方無數世界所有眾生種種差別業。廣說乃至，此十方眾生種種差別業，可知邊際；菩薩初發阿耨多羅三藐三菩提心善根邊際，不可得知。何以故？佛子！菩薩不齊限，但為知爾所眾生業故，發阿耨多羅三藐三菩提心；欲悉知三世一切眾生業，乃至欲悉知一切業網故，發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！復置此諭。假使有人，於一念頃，能知東方無數世界所有眾生種種差別業。廣說乃至，此十方眾生種種差別業，可知邊際；菩薩初發阿耨多羅三藐三菩提心善根邊際，不可得知。何以故？佛子！菩薩不齊限，但為知爾所眾生業故，發阿耨多羅三藐三菩提心；欲悉知三世一切眾生業，乃至欲悉知一切業網故，發阿耨多羅三藐三菩提心。

「佛子！復置此諭。假使有人，於一念頃，能知東方無數世界所有眾生種種煩惱；念念如是，盡阿僧祇劫，此諸煩惱種種差別，無有能得知其邊際。有第二人，於一念頃，能知前人阿僧祇劫所知眾生煩惱差別；如是，復盡阿僧祇劫。次第廣說，乃至第十。南、西、北方，四維、上、下，亦復如是。佛子！此十方眾生煩惱差別，可知邊際；菩薩初發阿耨多羅三藐三菩提心善根邊際，不可得知。何以故？佛子！菩薩不齊限，但為知爾所世界眾生煩惱故，發阿耨多羅三藐三菩提心；為盡知一切世界所有眾生煩惱差別故，發阿耨多羅三藐三菩提心。所謂：欲盡知輕煩惱、重煩惱、眠煩惱、起煩惱，一一眾生無量煩惱種種差別、種種覺觀，淨治一切諸雜染故；欲盡知依無明煩惱、愛相應煩惱，斷一切諸有趣煩惱結故；欲盡知貪分煩惱、瞋分煩惱、癡分煩惱、等分煩惱，斷一切煩惱根本故；欲悉知我煩惱、我所煩惱、我慢煩惱，覺悟一切煩惱盡無餘故；欲悉知從顛倒分別生根本煩惱、隨煩惱，因身見生六十二見，調伏一切煩惱故；欲悉知蓋煩惱、障煩惱，發大悲救護心，斷一切煩惱網，令一切智性清淨故，發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！復置此諭。假使有人，於一念頃，能知東方無數世界所有眾生種種煩惱；念念如是，盡阿僧祇劫，此諸煩惱種種差別，無有能得知其邊際。有第二人，於一念頃，能知前人阿僧祇劫所知眾生煩惱差別；如是，復盡阿僧祇劫。次第廣說，乃至第十。南、西、北方，四維、上、下，亦復如是。佛子！此十方眾生煩惱差別，可知邊際；菩薩初發阿耨多羅三藐三菩提心善根邊際，不可得知。何以故？佛子！菩薩不齊限，但為知爾所世界眾生煩惱故，發阿耨多羅三藐三菩提心；為盡知一切世界所有眾生煩惱差別故，發阿耨多羅三藐三菩提心。所謂：欲盡知輕煩惱、重煩惱、眠煩惱、起煩惱，一一眾生無量煩惱種種差別、種種覺觀，淨治一切諸雜染故；欲盡知依無明煩惱、愛相應煩惱，斷一切諸有趣煩惱結故；欲盡知貪分煩惱、瞋分煩惱、癡分煩惱、等分煩惱，斷一切煩惱根本故；欲悉知我煩惱、我所煩惱、我慢煩惱，覺悟一切煩惱盡無餘故；欲悉知從顛倒分別生根本煩惱、隨煩惱，因身見生六十二見，調伏一切煩惱故；欲悉知蓋煩惱、障煩惱，發大悲救護心，斷一切煩惱網，令一切智性清淨故，發阿耨多羅三藐三菩提心。

「佛子！復置此諭。假使有人，於一念頃，以諸種種上味飲食、香華、衣服、幢幡、傘蓋，及僧伽藍、上妙宮殿、寶帳、網幔，種種莊嚴師子之座及眾妙寶，供養東方無數諸佛，及無數世界所有眾生，恭敬尊重，禮拜讚歎，曲躬瞻仰，相續不絕，經無數劫。又勸彼眾生，悉令如是供養於佛。至佛滅後，各為起塔。其塔高廣，無數世界眾寶所成種種莊嚴。一一塔中，各有無數如來形像，光明遍照無數世界，經無數劫。南、西、北方，四維、上、下，亦復如是。佛子！於汝意云何，此人功德寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！復置此諭。假使有人，於一念頃，以諸種種上味飲食、香華、衣服、幢幡、傘蓋，及僧伽藍、上妙宮殿、寶帳、網幔，種種莊嚴師子之座及眾妙寶，供養東方無數諸佛，及無數世界所有眾生，恭敬尊重，禮拜讚歎，曲躬瞻仰，相續不絕，經無數劫。又勸彼眾生，悉令如是供養於佛。至佛滅後，各為起塔。其塔高廣，無數世界眾寶所成種種莊嚴。一一塔中，各有無數如來形像，光明遍照無數世界，經無數劫。南、西、北方，四維、上、下，亦復如是。佛子！於汝意云何，此人功德寧為多不？」

天帝言：「是人功德，唯佛乃知，餘無能測。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝言：「是人功德，唯佛乃知，餘無能測。」

「佛子！此人功德比菩薩初發心功德，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至優波尼沙陀分亦不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！此人功德比菩薩初發心功德，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至優波尼沙陀分亦不及一。

「佛子！復置此諭。假使復有第二人，於一念中，能作前人及無數世界所有眾生無數劫中供養之事；念念如是，以無量種供養之具，供養無量諸佛如來，及無量世界所有眾生，經無量劫。其第三人，乃至第十人，皆亦如是，於一念中能作前人所有供養；念念如是，以無邊、無等、不可數、不可稱、不可思、不可量、不可說、不可說不可說供養之具，供養無邊乃至不可說不可說諸佛，及爾許世界所有眾生，經無邊乃至不可說不可說劫。至佛滅後，各為起塔，其塔高廣。乃至住劫，亦復如是。佛子！此前功德比菩薩初發心功德，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至優波尼沙陀分亦不及一。何以故？佛子！菩薩摩訶薩不齊限，但為供養爾所佛故，發阿耨多羅三藐三菩提心；為供養盡法界、虛空界，不可說不可說十方無量去、來、現在所有諸佛故，發阿耨多羅三藐三菩提心。發是心已，能知前際一切諸佛始成正覺及般涅槃，能信後際一切諸佛所有善根，能知現在一切諸佛所有智慧。彼諸佛所有功德，此菩薩能信、能受、能修、能得、能知、能證、能成就，能與諸佛平等一性。何以故？此菩薩為不斷一切如來種性故，發心；為充遍一切世界故，發心；為度脫一切世界眾生故，發心；為悉知一切世界成壞故，發心；為悉知一切眾生垢淨故，發心；為悉知一切世界三有清淨故，發心；為悉知一切眾生心樂煩惱習氣故，發心；為悉知一切眾生死此生彼故，發心；為悉知一切眾生諸根方便故，發心；為悉知一切眾生心行故，發心；為悉知一切眾生三世智故，發心。以發心故，常為三世一切諸佛之所憶念，當得三世一切諸佛無上菩提；即為三世一切諸佛與其妙法，即與三世一切諸佛體性平等；已修三世一切諸佛助道之法，成就三世一切諸佛力、無所畏；莊嚴三世一切諸佛不共佛法，悉得法界一切諸佛說法智慧。何以故？以是發心，當得佛故。應知此人即與三世諸佛同等，即與三世諸佛如來境界平等，即與三世諸佛如來功德平等，得如來一身、無量身究竟平等真實智慧。纔發心時，即為十方一切諸佛所共稱歎，即能說法教化調伏一切世界所有眾生，即能震動一切世界，即能光照一切世界，即能息滅一切世界諸惡道苦，即能嚴淨一切國土，即能於一切世界中示現成佛，即能令一切眾生皆得歡喜，即能入一切法界性，即能持一切佛種性，即能得一切佛智慧光明。此初發心菩薩，不於三世少有所得。所謂：若諸佛，若諸佛法；若菩薩，若菩薩法；若獨覺，若獨覺法；若聲聞，若聲聞法；若世間，若世間法；若出世間，若出世間法；若眾生，若眾生法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！復置此諭。假使復有第二人，於一念中，能作前人及無數世界所有眾生無數劫中供養之事；念念如是，以無量種供養之具，供養無量諸佛如來，及無量世界所有眾生，經無量劫。其第三人，乃至第十人，皆亦如是，於一念中能作前人所有供養；念念如是，以無邊、無等、不可數、不可稱、不可思、不可量、不可說、不可說不可說供養之具，供養無邊乃至不可說不可說諸佛，及爾許世界所有眾生，經無邊乃至不可說不可說劫。至佛滅後，各為起塔，其塔高廣。乃至住劫，亦復如是。佛子！此前功德比菩薩初發心功德，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，乃至優波尼沙陀分亦不及一。何以故？佛子！菩薩摩訶薩不齊限，但為供養爾所佛故，發阿耨多羅三藐三菩提心；為供養盡法界、虛空界，不可說不可說十方無量去、來、現在所有諸佛故，發阿耨多羅三藐三菩提心。發是心已，能知前際一切諸佛始成正覺及般涅槃，能信後際一切諸佛所有善根，能知現在一切諸佛所有智慧。彼諸佛所有功德，此菩薩能信、能受、能修、能得、能知、能證、能成就，能與諸佛平等一性。何以故？此菩薩為不斷一切如來種性故，發心；為充遍一切世界故，發心；為度脫一切世界眾生故，發心；為悉知一切世界成壞故，發心；為悉知一切眾生垢淨故，發心；為悉知一切世界三有清淨故，發心；為悉知一切眾生心樂煩惱習氣故，發心；為悉知一切眾生死此生彼故，發心；為悉知一切眾生諸根方便故，發心；為悉知一切眾生心行故，發心；為悉知一切眾生三世智故，發心。以發心故，常為三世一切諸佛之所憶念，當得三世一切諸佛無上菩提；即為三世一切諸佛與其妙法，即與三世一切諸佛體性平等；已修三世一切諸佛助道之法，成就三世一切諸佛力、無所畏；莊嚴三世一切諸佛不共佛法，悉得法界一切諸佛說法智慧。何以故？以是發心，當得佛故。應知此人即與三世諸佛同等，即與三世諸佛如來境界平等，即與三世諸佛如來功德平等，得如來一身、無量身究竟平等真實智慧。纔發心時，即為十方一切諸佛所共稱歎，即能說法教化調伏一切世界所有眾生，即能震動一切世界，即能光照一切世界，即能息滅一切世界諸惡道苦，即能嚴淨一切國土，即能於一切世界中示現成佛，即能令一切眾生皆得歡喜，即能入一切法界性，即能持一切佛種性，即能得一切佛智慧光明。此初發心菩薩，不於三世少有所得。所謂：若諸佛，若諸佛法；若菩薩，若菩薩法；若獨覺，若獨覺法；若聲聞，若聲聞法；若世間，若世間法；若出世間，若出世間法；若眾生，若眾生法

。唯求一切智；於諸法界，心無所著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。唯求一切智；於諸法界，心無所著。」

爾時，佛神力故，十方各一萬佛剎微塵數世界六種震動。所謂：動、遍動、等遍動，起、遍起、等遍起，涌、遍涌、等遍涌，震、遍震、等遍震，吼、遍吼、等遍吼，擊、遍擊、等遍擊。雨眾天華、天香、天末香、天華鬘、天衣、天寶、天莊嚴具，作天妓樂，放天光明及天音聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛神力故，十方各一萬佛剎微塵數世界六種震動。所謂：動、遍動、等遍動，起、遍起、等遍起，涌、遍涌、等遍涌，震、遍震、等遍震，吼、遍吼、等遍吼，擊、遍擊、等遍擊。雨眾天華、天香、天末香、天華鬘、天衣、天寶、天莊嚴具，作天妓樂，放天光明及天音聲。

是時，十方各過十佛剎微塵數世界外，有萬佛剎微塵數佛，同名：法慧，各現其身，在法慧菩薩前作如是言：「善哉！善哉！法慧！汝於今者，能說此法；我等十方各萬佛剎微塵數佛，亦說是法；一切諸佛，悉如是說。汝說此法時，有萬佛剎微塵數菩薩發菩提心。我等今者，悉授其記，於當來世過千不可說無邊劫，同一劫中而得作佛，出興於世，皆號：清淨心如來，所住世界各各差別。我等悉當護持此法，令未來世一切菩薩，未曾聞者皆悉得聞。如此娑婆世界四天下須彌頂上說如是法，令諸眾生聞已受化；如是十方百千億那由他無數、無量、無邊、無等、不可數、不可稱、不可思、不可量、不可說，盡法界、虛空界，諸世界中亦說此法教化眾生。其說法者，同名：法慧；悉以佛神力故，世尊本願力故，為欲顯示佛法故，為以智光普照故，為欲開闡實義故，為令證得法性故，為令眾會悉歡喜故，為欲開示佛法因故，為得一切佛平等故，為了法界無有二故，說如是法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，十方各過十佛剎微塵數世界外，有萬佛剎微塵數佛，同名：法慧，各現其身，在法慧菩薩前作如是言：「善哉！善哉！法慧！汝於今者，能說此法；我等十方各萬佛剎微塵數佛，亦說是法；一切諸佛，悉如是說。汝說此法時，有萬佛剎微塵數菩薩發菩提心。我等今者，悉授其記，於當來世過千不可說無邊劫，同一劫中而得作佛，出興於世，皆號：清淨心如來，所住世界各各差別。我等悉當護持此法，令未來世一切菩薩，未曾聞者皆悉得聞。如此娑婆世界四天下須彌頂上說如是法，令諸眾生聞已受化；如是十方百千億那由他無數、無量、無邊、無等、不可數、不可稱、不可思、不可量、不可說，盡法界、虛空界，諸世界中亦說此法教化眾生。其說法者，同名：法慧；悉以佛神力故，世尊本願力故，為欲顯示佛法故，為以智光普照故，為欲開闡實義故，為令證得法性故，為令眾會悉歡喜故，為欲開示佛法因故，為得一切佛平等故，為了法界無有二故，說如是法。」

爾時，法慧菩薩普觀盡虛空界十方國土一切眾會，欲悉成就諸眾生故，欲悉淨治諸業果報故，欲悉開顯清淨法界故，欲悉拔除雜染根本故，欲悉增長廣大信解故，欲悉令知無量眾生根故，欲悉令知三世法平等故，欲悉令觀察涅槃界故，欲增長自清淨善根故；承佛威力，即說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，法慧菩薩普觀盡虛空界十方國土一切眾會，欲悉成就諸眾生故，欲悉淨治諸業果報故，欲悉開顯清淨法界故，欲悉拔除雜染根本故，欲悉增長廣大信解故，欲悉令知無量眾生根故，欲悉令知三世法平等故，欲悉令觀察涅槃界故，欲增長自清淨善根故；承佛威力，即說頌言：

「為利世間發大心， 其心普遍於十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為利世間發大心， 其心普遍於十方，

眾生國土三世法， 佛及菩薩最勝海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生國土三世法， 佛及菩薩最勝海。

究竟虛空等法界， 所有一切諸世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟虛空等法界， 所有一切諸世間，

如諸佛法皆往詣， 如是發心無退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如諸佛法皆往詣， 如是發心無退轉。

慈念眾生無暫捨， 離諸惱害普饒益， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈念眾生無暫捨， 離諸惱害普饒益，

光明照世為所歸， 十力護念難思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明照世為所歸， 十力護念難思議。

十方國土悉趣入， 一切色形皆示現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方國土悉趣入， 一切色形皆示現，

如佛福智廣無邊， 隨順修因無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛福智廣無邊， 隨順修因無所著。

有剎仰住或傍覆， 麁妙廣大無量種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有剎仰住或傍覆， 麁妙廣大無量種，

菩薩一發最上心， 悉能往詣皆無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩一發最上心， 悉能往詣皆無礙。

菩薩勝行不可說， 皆勤修習無所住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩勝行不可說， 皆勤修習無所住，

見一切佛常欣樂， 普入於其深法海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見一切佛常欣樂， 普入於其深法海。

哀愍五趣諸群生， 令除垢穢普清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 哀愍五趣諸群生， 令除垢穢普清淨，

紹隆佛種不斷絕， 摧滅魔宮無有餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 紹隆佛種不斷絕， 摧滅魔宮無有餘。

已住如來平等性， 善修微妙方便道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已住如來平等性， 善修微妙方便道，

於佛境界起信心， 得佛灌頂心無著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛境界起信心， 得佛灌頂心無著。

兩足尊所念報恩， 心如金剛不可沮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兩足尊所念報恩， 心如金剛不可沮，

於佛所行能照了， 自然修習菩提行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛所行能照了， 自然修習菩提行。

諸趣差別想無量， 業果及心亦非一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸趣差別想無量， 業果及心亦非一，

乃至根性種種殊， 一發大心悉明見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至根性種種殊， 一發大心悉明見。

其心廣大等法界， 無依無變如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心廣大等法界， 無依無變如虛空，

趣向佛智無所取， 諦了實際離分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 趣向佛智無所取， 諦了實際離分別。

知眾生心無生想， 了達諸法無法想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知眾生心無生想， 了達諸法無法想，

雖普分別無分別， 億那由剎皆往詣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖普分別無分別， 億那由剎皆往詣。

無量諸佛妙法藏， 隨順觀察悉能入， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量諸佛妙法藏， 隨順觀察悉能入，

眾生根行靡不知， 到如是處如世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生根行靡不知， 到如是處如世尊。

清淨大願恒相應， 樂供如來不退轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨大願恒相應， 樂供如來不退轉，

人天見者無厭足， 常為諸佛所護念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人天見者無厭足， 常為諸佛所護念。

其心清淨無所依， 雖觀深法而不取， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心清淨無所依， 雖觀深法而不取，

如是思惟無量劫， 於三世中無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是思惟無量劫， 於三世中無所著。

其心堅固難制沮， 趣佛菩提無障礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心堅固難制沮， 趣佛菩提無障礙，

志求妙道除蒙惑， 周行法界不告勞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志求妙道除蒙惑， 周行法界不告勞。

知語言法皆寂滅， 但入真如絕異解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知語言法皆寂滅， 但入真如絕異解，

諸佛境界悉順觀， 達於三世心無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛境界悉順觀， 達於三世心無礙。

菩薩始發廣大心， 即能遍往十方剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩始發廣大心， 即能遍往十方剎，

法門無量不可說， 智光普照皆明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法門無量不可說， 智光普照皆明了。

大悲廣度最無比， 慈心普遍等虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲廣度最無比， 慈心普遍等虛空，

而於眾生不分別， 如是清淨遊於世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而於眾生不分別， 如是清淨遊於世。

十方眾生悉慰安， 一切所作皆真實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方眾生悉慰安， 一切所作皆真實，

恒以淨心不異語， 常為諸佛共加護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒以淨心不異語， 常為諸佛共加護。

過去所有皆憶念， 未來一切悉分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去所有皆憶念， 未來一切悉分別，

十方世界普入中， 為度眾生令出離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方世界普入中， 為度眾生令出離。

菩薩具足妙智光， 善了因緣無有疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩具足妙智光， 善了因緣無有疑，

一切迷惑皆除斷， 如是而遊於法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切迷惑皆除斷， 如是而遊於法界。

魔王宮殿悉摧破， 眾生翳膜咸除滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔王宮殿悉摧破， 眾生翳膜咸除滅，

離諸分別心不動， 善了如來之境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離諸分別心不動， 善了如來之境界。

三世疑網悉已除， 於如來所起淨信， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世疑網悉已除， 於如來所起淨信，

以信得成不動智， 智清淨故解真實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以信得成不動智， 智清淨故解真實。

為令眾生得出離， 盡於後際普饒益， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為令眾生得出離， 盡於後際普饒益，

長時勤苦心無厭， 乃至地獄亦安受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長時勤苦心無厭， 乃至地獄亦安受。

福智無量皆具足， 眾生根欲悉了知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福智無量皆具足， 眾生根欲悉了知，

及諸業行無不見， 如其所樂為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及諸業行無不見， 如其所樂為說法。

了知一切空無我， 慈念眾生恒不捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知一切空無我， 慈念眾生恒不捨，

以一大悲微妙音， 普入世間而演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以一大悲微妙音， 普入世間而演說。

放大光明種種色， 普照眾生除黑闇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放大光明種種色， 普照眾生除黑闇，

光中菩薩坐蓮華， 為眾闡揚清淨法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光中菩薩坐蓮華， 為眾闡揚清淨法。

於一毛端現眾剎， 諸大菩薩皆充滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一毛端現眾剎， 諸大菩薩皆充滿，

眾會智慧各不同， 悉能明了眾生心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾會智慧各不同， 悉能明了眾生心。

十方世界不可說， 一念周行無不盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方世界不可說， 一念周行無不盡，

利益眾生供養佛， 於諸佛所問深義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益眾生供養佛， 於諸佛所問深義。

於諸如來作父想， 為利眾生修覺行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸如來作父想， 為利眾生修覺行，

智慧善巧通法藏， 入深智處無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧善巧通法藏， 入深智處無所著。

隨順思惟說法界， 經無量劫不可盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順思惟說法界， 經無量劫不可盡，

智雖善入無處所， 無有疲厭無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智雖善入無處所， 無有疲厭無所著。

三世諸佛家中生， 證得如來妙法身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世諸佛家中生， 證得如來妙法身，

普為群生現眾色， 譬如幻師無不作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普為群生現眾色， 譬如幻師無不作。

或現始修殊勝行， 或現初生及出家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或現始修殊勝行， 或現初生及出家，

或現樹下成菩提， 或為眾生示涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或現樹下成菩提， 或為眾生示涅槃。

菩薩所住希有法， 唯佛境界非二乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩所住希有法， 唯佛境界非二乘，

身語意想皆已除， 種種隨宜悉能現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身語意想皆已除， 種種隨宜悉能現。

菩薩所得諸佛法， 眾生思惟發狂亂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩所得諸佛法， 眾生思惟發狂亂，

智入實際心無礙， 普現如來自在力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智入實際心無礙， 普現如來自在力。

此於世間無與等， 何況復增殊勝行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此於世間無與等， 何況復增殊勝行，

雖未具足一切智， 已獲如來自在力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖未具足一切智， 已獲如來自在力。

已住究竟一乘道， 深入微妙最上法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已住究竟一乘道， 深入微妙最上法，

善知眾生時非時， 為利益故現神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知眾生時非時， 為利益故現神通。

分身遍滿一切剎， 放淨光明除世闇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分身遍滿一切剎， 放淨光明除世闇，

譬如龍王起大雲， 普雨妙雨悉充洽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如龍王起大雲， 普雨妙雨悉充洽。

觀察眾生如幻夢， 以業力故常流轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察眾生如幻夢， 以業力故常流轉，

大悲哀愍咸救拔， 為說無為淨法性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲哀愍咸救拔， 為說無為淨法性。

佛力無量此亦然， 譬如虛空無有邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛力無量此亦然， 譬如虛空無有邊，

為令眾生得解脫， 億劫勤修而不倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為令眾生得解脫， 億劫勤修而不倦。

種種思惟妙功德， 善修無上第一業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種思惟妙功德， 善修無上第一業，

於諸勝行恒不捨， 專念生成一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸勝行恒不捨， 專念生成一切智。

一身示現無量身， 一切世界悉周遍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一身示現無量身， 一切世界悉周遍，

其心清淨無分別， 一念難思力如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心清淨無分別， 一念難思力如是。

於諸世間不分別， 於一切法無妄想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸世間不分別， 於一切法無妄想，

雖觀諸法而不取， 恒救眾生無所度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖觀諸法而不取， 恒救眾生無所度。

一切世間唯是想， 於中種種各差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間唯是想， 於中種種各差別，

知想境界險且深， 為現神通而救脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知想境界險且深， 為現神通而救脫。

譬如幻師自在力， 菩薩神變亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如幻師自在力， 菩薩神變亦如是，

身遍法界及虛空， 隨眾生心靡不見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身遍法界及虛空， 隨眾生心靡不見。

能所分別二俱離， 雜染清淨無所取， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能所分別二俱離， 雜染清淨無所取，

若縛若解智悉忘， 但願普與眾生樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若縛若解智悉忘， 但願普與眾生樂。

一切世間唯想力， 以智而入心無畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間唯想力， 以智而入心無畏，

思惟諸法亦復然， 三世推求不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟諸法亦復然， 三世推求不可得。

能入過去畢前際， 能入未來畢後際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能入過去畢前際， 能入未來畢後際，

能入現在一切處， 常勤觀察無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能入現在一切處， 常勤觀察無所有。

隨順涅槃寂滅法， 住於無諍無所依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順涅槃寂滅法， 住於無諍無所依，

心如實際無與等， 專向菩提永不退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心如實際無與等， 專向菩提永不退。

修諸勝行無退怯， 安住菩提不動搖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修諸勝行無退怯， 安住菩提不動搖，

佛及菩薩與世間， 盡於法界皆明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛及菩薩與世間， 盡於法界皆明了。

欲得最勝第一道， 為一切智解脫王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲得最勝第一道， 為一切智解脫王，

應當速發菩提心， 永盡諸漏利群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應當速發菩提心， 永盡諸漏利群生。

趣向菩提心清淨， 功德廣大不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 趣向菩提心清淨， 功德廣大不可說，

為利眾生故稱述， 汝等諸賢應善聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為利眾生故稱述， 汝等諸賢應善聽。

無量世界盡為塵， 一一塵中無量剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量世界盡為塵， 一一塵中無量剎，

其中諸佛皆無量， 悉能明見無所取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其中諸佛皆無量， 悉能明見無所取。

善知眾生無生想， 善知言語無語想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知眾生無生想， 善知言語無語想，

於諸世界心無礙， 悉善了知無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸世界心無礙， 悉善了知無所著。

其心廣大如虛空， 於三世事悉明達， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心廣大如虛空， 於三世事悉明達，

一切疑惑皆除滅， 正觀佛法無所取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切疑惑皆除滅， 正觀佛法無所取。

十方無量諸國土， 一念往詣心無著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方無量諸國土， 一念往詣心無著，

了達世間眾苦法， 悉住無生真實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了達世間眾苦法， 悉住無生真實際。

無量難思諸佛所， 悉往彼會而覲謁， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量難思諸佛所， 悉往彼會而覲謁，

常為上首問如來， 菩薩所修諸願行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常為上首問如來， 菩薩所修諸願行。

心常憶念十方佛， 而無所依無所取， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心常憶念十方佛， 而無所依無所取，

恒勸眾生種善根， 莊嚴國土令清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒勸眾生種善根， 莊嚴國土令清淨。

一切眾生三有處， 以無礙眼咸觀察， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生三有處， 以無礙眼咸觀察，

所有習性諸根解， 無量無邊悉明見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有習性諸根解， 無量無邊悉明見。

眾生心樂悉了知， 如是隨宜為說法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生心樂悉了知， 如是隨宜為說法，

於諸染淨皆通達， 令彼修治入於道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸染淨皆通達， 令彼修治入於道。

無量無數諸三昧， 菩薩一念皆能入， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無數諸三昧， 菩薩一念皆能入，

於中想智及所緣， 悉善了知得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中想智及所緣， 悉善了知得自在。

菩薩獲此廣大智， 疾向菩提無所礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩獲此廣大智， 疾向菩提無所礙，

為欲利益諸群生， 處處宣揚大人法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲利益諸群生， 處處宣揚大人法。

善知世間長短劫， 一月半月及晝夜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知世間長短劫， 一月半月及晝夜，

國土各別性平等， 常勤觀察不放逸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國土各別性平等， 常勤觀察不放逸。

普詣十方諸世界， 而於方處無所取， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普詣十方諸世界， 而於方處無所取，

嚴淨國土悉無餘， 亦不曾生淨分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嚴淨國土悉無餘， 亦不曾生淨分別。

眾生是處若非處， 及以諸業感報別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生是處若非處， 及以諸業感報別，

隨順思惟入佛力， 於此一切悉了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順思惟入佛力， 於此一切悉了知。

一切世間種種性， 種種所行住三有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間種種性， 種種所行住三有，

利根及與中下根， 如是一切咸觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利根及與中下根， 如是一切咸觀察。

淨與不淨種種解， 勝劣及中悉明見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨與不淨種種解， 勝劣及中悉明見，

一切眾生至處行， 三有相續皆能說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生至處行， 三有相續皆能說。

禪定解脫諸三昧， 染淨因起各不同， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪定解脫諸三昧， 染淨因起各不同，

及以先世苦樂殊， 淨修佛力咸能見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及以先世苦樂殊， 淨修佛力咸能見。

眾生業惑續諸趣， 斷此諸趣得寂滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生業惑續諸趣， 斷此諸趣得寂滅，

種種漏法永不生， 并其習種悉了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種漏法永不生， 并其習種悉了知。

如來煩惱皆除盡， 大智光明照於世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來煩惱皆除盡， 大智光明照於世，

菩薩於佛十力中， 雖未證得亦無疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩於佛十力中， 雖未證得亦無疑。

菩薩於一毛孔中， 普現十方無量剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩於一毛孔中， 普現十方無量剎，

或有雜染或清淨， 種種業作皆能了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有雜染或清淨， 種種業作皆能了。

一微塵中無量剎， 無量諸佛及佛子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一微塵中無量剎， 無量諸佛及佛子，

諸剎各別無雜亂， 如一一切悉明見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸剎各別無雜亂， 如一一切悉明見。

於一毛孔見十方， 盡虛空界諸世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一毛孔見十方， 盡虛空界諸世間，

無有一處空無佛， 如是佛剎悉清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有一處空無佛， 如是佛剎悉清淨。

於毛孔中見佛剎， 復見一切諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於毛孔中見佛剎， 復見一切諸眾生，

三世六趣各不同， 晝夜月時有縛解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世六趣各不同， 晝夜月時有縛解。

如是大智諸菩薩， 專心趣向法王位， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是大智諸菩薩， 專心趣向法王位，

於佛所住順思惟， 而獲無邊大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛所住順思惟， 而獲無邊大歡喜。

菩薩分身無量億， 供養一切諸如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩分身無量億， 供養一切諸如來，

神通變現勝無比， 佛所行處皆能住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神通變現勝無比， 佛所行處皆能住。

無量佛所皆鑽仰， 所有法藏悉耽味， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量佛所皆鑽仰， 所有法藏悉耽味，

見佛聞法勤修行， 如飲甘露心歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見佛聞法勤修行， 如飲甘露心歡喜。

已獲如來勝三昧， 善入諸法智增長， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已獲如來勝三昧， 善入諸法智增長，

信心不動如須彌， 普作群生功德藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信心不動如須彌， 普作群生功德藏。

慈心廣大遍眾生， 悉願疾成一切智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈心廣大遍眾生， 悉願疾成一切智，

而恒無著無依處， 離諸煩惱得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而恒無著無依處， 離諸煩惱得自在。

哀愍眾生廣大智， 普攝一切同於己， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 哀愍眾生廣大智， 普攝一切同於己，

知空無相無真實， 而行其心不懈退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知空無相無真實， 而行其心不懈退。

菩薩發心功德量， 億劫稱揚不可盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩發心功德量， 億劫稱揚不可盡，

以出一切諸如來， 獨覺聲聞安樂故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以出一切諸如來， 獨覺聲聞安樂故。

十方國土諸眾生， 皆悉施安無量劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方國土諸眾生， 皆悉施安無量劫，

勸持五戒及十善， 四禪四等諸定處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勸持五戒及十善， 四禪四等諸定處，

復於多劫施安樂， 令斷諸惑成羅漢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復於多劫施安樂， 令斷諸惑成羅漢；

彼諸福聚雖無量， 不與發心功德比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸福聚雖無量， 不與發心功德比。

又教億眾成緣覺， 獲無諍行微妙道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又教億眾成緣覺， 獲無諍行微妙道，

以彼而校菩提心， 算數譬諭無能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以彼而校菩提心， 算數譬諭無能及。

一念能過塵數剎， 如是經於無量劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念能過塵數剎， 如是經於無量劫，

此諸剎數尚可量， 發心功德不可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸剎數尚可量， 發心功德不可知。

過去未來及現在， 所有劫數無邊量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去未來及現在， 所有劫數無邊量，

此諸劫數猶可知， 發心功德無能測。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸劫數猶可知， 發心功德無能測。

以菩提心遍十方， 所有分別靡不知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以菩提心遍十方， 所有分別靡不知，

一念三世悉明達， 利益無量眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念三世悉明達， 利益無量眾生故。

十方世界諸眾生， 欲解方便意所行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方世界諸眾生， 欲解方便意所行，

及以虛空際可測， 發心功德難知量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及以虛空際可測， 發心功德難知量。

菩薩志願等十方， 慈心普洽諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩志願等十方， 慈心普洽諸群生，

悉使修成佛功德， 是故其力無邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉使修成佛功德， 是故其力無邊際。

眾生欲解心所樂， 諸根方便行各別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生欲解心所樂， 諸根方便行各別，

於一念中悉了知， 一切智智心同等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一念中悉了知， 一切智智心同等。

一切眾生諸惑業， 三有相續無暫斷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生諸惑業， 三有相續無暫斷，

此諸邊際尚可知， 發心功德難思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸邊際尚可知， 發心功德難思議。

發心能離業煩惱， 供養一切諸如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發心能離業煩惱， 供養一切諸如來，

業惑既離相續斷， 普於三世得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業惑既離相續斷， 普於三世得解脫。

一念供養無邊佛， 亦供無數諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念供養無邊佛， 亦供無數諸眾生，

悉以香華及妙鬘， 寶幢幡蓋上衣服， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉以香華及妙鬘， 寶幢幡蓋上衣服，

美食珍座經行處， 種種宮殿悉嚴好， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 美食珍座經行處， 種種宮殿悉嚴好，

毘盧遮那妙寶珠， 如意摩尼發光耀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘盧遮那妙寶珠， 如意摩尼發光耀。

念念如是持供養， 經無量劫不可說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念念如是持供養， 經無量劫不可說；

其人福聚雖復多， 不及發心功德大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其人福聚雖復多， 不及發心功德大。

所說種種眾譬諭， 無有能及菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說種種眾譬諭， 無有能及菩提心，

以諸三世人中尊， 皆從發心而得生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以諸三世人中尊， 皆從發心而得生。

發心無礙無齊限， 欲求其量不可得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發心無礙無齊限， 欲求其量不可得，

一切智智誓必成， 所有眾生皆永度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切智智誓必成， 所有眾生皆永度。

發心廣大等虛空， 生諸功德同法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發心廣大等虛空， 生諸功德同法界，

所行普遍如無異， 永離眾著佛平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所行普遍如無異， 永離眾著佛平等。

一切法門無不入， 一切國土悉能往， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法門無不入， 一切國土悉能往，

一切智境咸通達， 一切功德皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切智境咸通達， 一切功德皆成就。

一切能捨恒相續， 淨諸戒品無所著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切能捨恒相續， 淨諸戒品無所著，

具足無上大功德， 常勤精進不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足無上大功德， 常勤精進不退轉。

入深禪定恒思惟， 廣大智慧共相應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入深禪定恒思惟， 廣大智慧共相應，

此是菩薩最勝地， 出生一切普賢道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是菩薩最勝地， 出生一切普賢道。

三世一切諸如來， 靡不護念初發心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世一切諸如來， 靡不護念初發心，

悉以三昧陀羅尼， 神通變化共莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉以三昧陀羅尼， 神通變化共莊嚴。

十方眾生無有量， 世界虛空亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方眾生無有量， 世界虛空亦如是，

發心無量過於彼， 是故能生一切佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發心無量過於彼， 是故能生一切佛。

菩提心是十力本， 亦為四辯無畏本， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提心是十力本， 亦為四辯無畏本，

十八不共亦復然， 莫不皆從發心得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八不共亦復然， 莫不皆從發心得。

諸佛色相莊嚴身， 及以平等妙法身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛色相莊嚴身， 及以平等妙法身，

智慧無著所應供， 悉以發心而得有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧無著所應供， 悉以發心而得有。

一切獨覺聲聞乘， 色界諸禪三昧樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切獨覺聲聞乘， 色界諸禪三昧樂，

及無色界諸三昧， 悉以發心作其本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及無色界諸三昧， 悉以發心作其本。

一切人天自在樂， 及以諸趣種種樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切人天自在樂， 及以諸趣種種樂，

進定根力等眾樂， 靡不皆由初發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 進定根力等眾樂， 靡不皆由初發心。

以因發起廣大心， 則能修行六種度， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以因發起廣大心， 則能修行六種度，

勸諸眾生行正行， 於三界中受安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勸諸眾生行正行， 於三界中受安樂。

住佛無礙實義智， 所有妙業咸開闡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住佛無礙實義智， 所有妙業咸開闡，

能令無量諸眾生， 悉斷惑業向涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能令無量諸眾生， 悉斷惑業向涅槃。

智慧光明如淨日， 眾行具足猶滿月， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧光明如淨日， 眾行具足猶滿月，

功德常盈譬巨海， 無垢無礙同虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德常盈譬巨海， 無垢無礙同虛空。

普發無邊功德願， 悉與一切眾生樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普發無邊功德願， 悉與一切眾生樂，

盡未來際依願行， 常勤修習度眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡未來際依願行， 常勤修習度眾生。

無量大願難思議， 願令眾生悉清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量大願難思議， 願令眾生悉清淨，

空無相願無依處， 以願力故皆明顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空無相願無依處， 以願力故皆明顯。

了法自性如虛空， 一切寂滅悉平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了法自性如虛空， 一切寂滅悉平等，

法門無數不可說， 為眾生說無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法門無數不可說， 為眾生說無所著。

十方世界諸如來， 悉共讚歎初發心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方世界諸如來， 悉共讚歎初發心，

此心無量德所嚴， 能到彼岸同於佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此心無量德所嚴， 能到彼岸同於佛。

如眾生數爾許劫， 說其功德不可盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如眾生數爾許劫， 說其功德不可盡，

以住如來廣大家， 三界諸法無能諭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以住如來廣大家， 三界諸法無能諭。

欲知一切諸佛法， 宜應速發菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲知一切諸佛法， 宜應速發菩提心，

此心功德中最勝， 必得如來無礙智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此心功德中最勝， 必得如來無礙智。

眾生心行可數知， 國土微塵亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生心行可數知， 國土微塵亦復然，

虛空邊際乍可量， 發心功德無能測。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空邊際乍可量， 發心功德無能測。

出生三世一切佛， 成就世間一切樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出生三世一切佛， 成就世間一切樂，

增長一切勝功德， 永斷一切諸疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增長一切勝功德， 永斷一切諸疑惑。

開示一切妙境界， 盡除一切諸障礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開示一切妙境界， 盡除一切諸障礙，

成就一切清淨剎， 出生一切如來智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就一切清淨剎， 出生一切如來智。

欲見十方一切佛， 欲施無盡功德藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲見十方一切佛， 欲施無盡功德藏，

欲滅眾生諸苦惱， 宜應速發菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲滅眾生諸苦惱， 宜應速發菩提心。」