大方廣佛華嚴經
唐 實叉難陀譯80卷CBETA T0279大于一万字 99 h
向佛经 GPT 提问
第 16 卷
大方廣佛華嚴經卷第十六
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于闐國三藏實叉難陀奉 制譯
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昇須彌山頂品第十三
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爾時，如來威神力故，十方一切世界，一一四天下閻浮提中，悉見如來坐於樹下，各有菩薩承佛神力而演說法，靡不自謂恒對於佛。
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爾時，世尊不離一切菩提樹下，而上昇須彌，向帝釋殿。
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時，天帝釋在妙勝殿前遙見佛來，即以神力莊嚴此殿，置普光明藏師子之座，其座悉以妙寶所成：十千層級逈極莊嚴，十千金網彌覆其上，十千種帳、十千種蓋周迴間列，十千繒綺以為垂帶，十千珠瓔周遍交絡，十千衣服敷布座上，十千天子、十千梵王前後圍遶，十千光明而為照耀。爾時，帝釋奉為如來敷置座已，曲躬合掌，恭敬向佛而作是言：「善來世尊！善來善逝！善來如來、應、正等覺！唯願哀愍，處此宮殿！」
時，天帝釋在妙勝殿前遙見佛來，即以神力莊嚴此殿，置普光明藏師子之座，其座悉以妙寶所成：十千層級逈極莊嚴，十千金網彌覆其上，十千種帳、十千種蓋周迴間列，十千繒綺以為垂帶，十千珠瓔周遍交絡，十千衣服敷布座上，十千天子、十千梵王前後圍遶，十千光明而為照耀。爾時，帝釋奉為如來敷置座已，曲躬合掌，恭敬向佛而作是言：「善來世尊！善來善逝！善來如來、應、正等覺！唯願哀愍，處此宮殿！」
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爾時，世尊即受其請，入妙勝殿；十方一切諸世界中，悉亦如是。爾時，帝釋以佛神力，諸宮殿中所有樂音自然止息，即自憶念過去佛所種諸善根而說頌言：
爾時，世尊即受其請，入妙勝殿；十方一切諸世界中，悉亦如是。爾時，帝釋以佛神力，諸宮殿中所有樂音自然止息，即自憶念過去佛所種諸善根而說頌言：
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「迦葉如來具大悲， 諸吉祥中最無上，
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彼佛曾來入此殿， 是故此處最吉祥。
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拘那牟尼見無礙， 諸吉祥中最無上，
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彼佛曾來入此殿， 是故此處最吉祥。
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迦羅鳩馱如金山， 諸吉祥中最無上，
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彼佛曾來入此殿， 是故此處最吉祥。
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毘舍浮佛無三垢， 諸吉祥中最無上，
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彼佛曾來入此殿， 是故此處最吉祥。
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尸棄如來離分別， 諸吉祥中最無上，
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彼佛曾來入此殿， 是故此處最吉祥。
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毘婆尸佛如滿月， 諸吉祥中最無上，
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彼佛曾來入此殿， 是故此處最吉祥。
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弗沙明達第一義， 諸吉祥中最無上，
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提舍如來辯無礙， 諸吉祥中最無上，
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彼佛曾來入此殿， 是故此處最吉祥。
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波頭摩佛淨無垢， 諸吉祥中最無上，
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彼佛曾來入此殿， 是故此處最吉祥。
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然燈如來大光明， 諸吉祥中最無上，
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彼佛曾來入此殿， 是故此處最吉祥。」
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如此世界中，忉利天王以如來神力故，偈讚十佛所有功德；十方世界諸釋天王，悉亦如是讚佛功德。爾時，世尊入妙勝殿，結跏趺坐。此殿忽然廣博寬容，如其天眾諸所住處；十方世界，悉亦如是。
如此世界中，忉利天王以如來神力故，偈讚十佛所有功德；十方世界諸釋天王，悉亦如是讚佛功德。爾時，世尊入妙勝殿，結跏趺坐。此殿忽然廣博寬容，如其天眾諸所住處；十方世界，悉亦如是。
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須彌頂上偈讚品第十四
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爾時，佛神力故，十方各有一大菩薩，一一各與佛剎微塵數菩薩俱，從百佛剎微塵數國土外諸世界中而來集會，其名曰：法慧菩薩、一切慧菩薩、勝慧菩薩、功德慧菩薩、精進慧菩薩、善慧菩薩、智慧菩薩、真實慧菩薩、無上慧菩薩、堅固慧菩薩。所從來土，所謂：因陀羅華世界、波頭摩華世界、寶華世界、優鉢羅華世界、金剛華世界、妙香華世界、悅意華世界、阿盧那華世界、那羅陀華世界、虛空華世界。各於佛所淨修梵行，所謂：殊特月佛、無盡月佛、不動月佛、風月佛、水月佛、解脫月佛、無上月佛、星宿月佛、清淨月佛、明了月佛。是諸菩薩至佛所已，頂禮佛足；隨所來方，各化作毘盧遮那藏師子之座，於其座上結跏趺坐。如此世界中，須彌頂上，菩薩來集；一切世界，悉亦如是，彼諸菩薩所有名字、世界、佛號，悉等無別。爾時，世尊從兩足指放百千億妙色光明，普照十方一切世界須彌頂上帝釋宮中，佛及大眾靡不皆現。
爾時，佛神力故，十方各有一大菩薩，一一各與佛剎微塵數菩薩俱，從百佛剎微塵數國土外諸世界中而來集會，其名曰：法慧菩薩、一切慧菩薩、勝慧菩薩、功德慧菩薩、精進慧菩薩、善慧菩薩、智慧菩薩、真實慧菩薩、無上慧菩薩、堅固慧菩薩。所從來土，所謂：因陀羅華世界、波頭摩華世界、寶華世界、優鉢羅華世界、金剛華世界、妙香華世界、悅意華世界、阿盧那華世界、那羅陀華世界、虛空華世界。各於佛所淨修梵行，所謂：殊特月佛、無盡月佛、不動月佛、風月佛、水月佛、解脫月佛、無上月佛、星宿月佛、清淨月佛、明了月佛。是諸菩薩至佛所已，頂禮佛足；隨所來方，各化作毘盧遮那藏師子之座，於其座上結跏趺坐。如此世界中，須彌頂上，菩薩來集；一切世界，悉亦如是，彼諸菩薩所有名字、世界、佛號，悉等無別。爾時，世尊從兩足指放百千億妙色光明，普照十方一切世界須彌頂上帝釋宮中，佛及大眾靡不皆現。
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爾時，法慧菩薩承佛威神，普觀十方而說頌曰：
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「佛放淨光明， 普見世導師，
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須彌山王頂， 妙勝殿中住。
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一切釋天王， 請佛入宮殿，
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悉以十妙頌， 稱讚諸如來。
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彼諸大會中， 所有菩薩眾，
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皆從十方至， 化座而安坐。
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彼會諸菩薩， 皆同我等名，
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所從諸世界， 名字亦如是。
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本國諸世尊， 名號悉亦同，
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各於其佛所， 淨修無上行。
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佛子汝應觀， 如來自在力，
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一切閻浮提， 皆言佛在中。
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我等今見佛， 住於須彌頂，
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十方悉亦然， 如來自在力。
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一一世界中， 發心求佛道，
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依於如是願， 修習菩提行。
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佛以種種身， 遊行遍世間，
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法界無所礙， 無能測量者。
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慧光恒普照， 世闇悉除滅，
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一切無等倫， 云何可測知！」
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爾時，一切慧菩薩承佛威力，普觀十方而說頌言：
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「假使百千劫， 常見於如來，
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不依真實義， 而觀救世者。
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是人取諸相， 增長癡惑網，
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繫縛生死獄， 盲冥不見佛。
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觀察於諸法， 自性無所有，
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如其生滅相， 但是假名說。
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一切法無生， 一切法無滅，
一切法無生， 一切法無滅，
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若能如是解， 諸佛常現前。
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法性本空寂， 無取亦無見，
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性空即是佛， 不可得思量。
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若知一切法， 體性皆如是，
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斯人則不為， 煩惱所染著。
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凡夫見諸法， 但隨於相轉，
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不了法無相， 以是不見佛。
不了法無相， 以是不見佛。
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牟尼離三世， 諸相悉具足，
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住於無所住， 普遍而不動。
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我觀一切法， 皆悉得明了，
我觀一切法， 皆悉得明了，
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今見於如來， 決定無有疑。
今見於如來， 決定無有疑。
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法慧先已說， 如來真實性，
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我從彼了知， 菩提難思議。」
我從彼了知， 菩提難思議。」
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爾時，勝慧菩薩承佛威力，普觀十方而說頌言：
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「如來大智慧， 希有無等倫，
「如來大智慧， 希有無等倫，
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一切諸世間， 思惟莫能及。
一切諸世間， 思惟莫能及。
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凡夫妄觀察， 取相不如理，
凡夫妄觀察， 取相不如理，
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佛離一切相， 非彼所能見。
佛離一切相， 非彼所能見。
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迷惑無知者， 妄取五蘊相，
迷惑無知者， 妄取五蘊相，
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不了彼真性， 是人不見佛。
不了彼真性， 是人不見佛。
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了知一切法， 自性無所有，
了知一切法， 自性無所有，
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如是解法性， 則見盧舍那。
如是解法性， 則見盧舍那。
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因前五蘊故， 後蘊相續起，
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於此性了知， 見佛難思議。
於此性了知， 見佛難思議。
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譬如闇中寶， 無燈不可見，
譬如闇中寶， 無燈不可見，
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佛法無人說， 雖慧莫能了。
佛法無人說， 雖慧莫能了。
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亦如目有翳， 不見淨妙色，
亦如目有翳， 不見淨妙色，
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如是不淨心， 不見諸佛法。
如是不淨心， 不見諸佛法。
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又如明淨日， 瞽者莫能見，
又如明淨日， 瞽者莫能見，
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無有智慧心， 終不見諸佛。
無有智慧心， 終不見諸佛。
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若能除眼翳， 捨離於色想，
若能除眼翳， 捨離於色想，
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不見於諸法， 則得見如來。
不見於諸法， 則得見如來。
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一切慧先說， 諸佛菩提法，
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我從於彼聞， 得見盧舍那。」
我從於彼聞， 得見盧舍那。」
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爾時，功德慧菩薩承佛威力，普觀十方而說頌言：
爾時，功德慧菩薩承佛威力，普觀十方而說頌言：
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「諸法無真實， 妄取真實相，
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是故諸凡夫， 輪迴生死獄。
是故諸凡夫， 輪迴生死獄。
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言辭所說法， 小智妄分別，
言辭所說法， 小智妄分別，
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是故生障礙， 不了於自心。
是故生障礙， 不了於自心。
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不能了自心， 云何知正道？
不能了自心， 云何知正道？
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彼由顛倒慧， 增長一切惡。
彼由顛倒慧， 增長一切惡。
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不見諸法空， 恒受生死苦，
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斯人未能有， 清淨法眼故。
斯人未能有， 清淨法眼故。
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我昔受眾苦， 由我不見佛，
我昔受眾苦， 由我不見佛，
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故當淨法眼， 觀其所應見。
故當淨法眼， 觀其所應見。
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若得見於佛， 其心無所取，
若得見於佛， 其心無所取，
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此人則能見， 如佛所知法。
此人則能見， 如佛所知法。
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若見佛真法， 則名大智者，
若見佛真法， 則名大智者，
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斯人有淨眼， 能觀察世間。
斯人有淨眼， 能觀察世間。
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無見即是見， 能見一切法，
無見即是見， 能見一切法，
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於法若有見， 此則無所見。
於法若有見， 此則無所見。
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一切諸法性， 無生亦無滅，
一切諸法性， 無生亦無滅，
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奇哉大導師， 自覺能覺他。
奇哉大導師， 自覺能覺他。
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勝慧先已說， 如來所悟法，
勝慧先已說， 如來所悟法，
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我等從彼聞， 能知佛真性。」
我等從彼聞， 能知佛真性。」
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爾時，精進慧菩薩承佛威力，觀察十方而說頌言：
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「若住於分別， 則壞清淨眼，
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愚癡邪見增， 永不見諸佛。
愚癡邪見增， 永不見諸佛。
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若能了邪法， 如實不顛倒，
若能了邪法， 如實不顛倒，
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知妄本自真， 見佛則清淨。
知妄本自真， 見佛則清淨。
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有見則為垢， 此則未為見，
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遠離於諸見， 如是乃見佛。
遠離於諸見， 如是乃見佛。
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世間言語法， 眾生妄分別，
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知世皆無生， 乃是見世間。
知世皆無生， 乃是見世間。
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若見見世間， 見則世間相，
若見見世間， 見則世間相，
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如實等無異， 此名真見者。
如實等無異， 此名真見者。
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若見等無異， 於物不分別，
若見等無異， 於物不分別，
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是見離諸惑， 無漏得自在。
是見離諸惑， 無漏得自在。
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諸佛所開示， 一切分別法，
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是悉不可得， 彼性清淨故。
是悉不可得， 彼性清淨故。
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法性本清淨， 如空無有相，
法性本清淨， 如空無有相，
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一切無能說， 智者如是觀。
一切無能說， 智者如是觀。
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遠離於法想， 不樂一切法，
遠離於法想， 不樂一切法，
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此亦無所修， 能見大牟尼。
此亦無所修， 能見大牟尼。
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如德慧所說， 此名見佛者，
如德慧所說， 此名見佛者，
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所有一切行， 體性皆寂滅。」
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爾時，善慧菩薩承佛威力，普觀十方而說頌言：
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「希有大勇健， 無量諸如來，
「希有大勇健， 無量諸如來，
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離垢心解脫， 自度能度彼。
離垢心解脫， 自度能度彼。
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我見世間燈， 如實不顛倒，
我見世間燈， 如實不顛倒，
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如於無量劫， 積智者所見。
如於無量劫， 積智者所見。
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一切凡夫行， 莫不速歸盡，
一切凡夫行， 莫不速歸盡，
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其性如虛空， 故說無有盡。
其性如虛空， 故說無有盡。
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智者說無盡， 此亦無所說，
智者說無盡， 此亦無所說，
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自性無盡故， 得有難思盡。
自性無盡故， 得有難思盡。
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所說無盡中， 無眾生可得，
所說無盡中， 無眾生可得，
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知眾生性爾， 則見大名稱。
知眾生性爾， 則見大名稱。
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無見說為見， 無生說眾生，
無見說為見， 無生說眾生，
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若見若眾生， 了知無體性。
若見若眾生， 了知無體性。
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能見及所見， 見者悉除遣，
能見及所見， 見者悉除遣，
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不壞於真法， 此人了知佛。
不壞於真法， 此人了知佛。
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若人了知佛， 及佛所說法，
若人了知佛， 及佛所說法，
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則能照世間， 如佛盧舍那。
則能照世間， 如佛盧舍那。
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正覺善開示， 一法清淨道，
正覺善開示， 一法清淨道，
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精進慧大士， 演說無量法。
精進慧大士， 演說無量法。
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若有若無有， 彼想皆除滅，
若有若無有， 彼想皆除滅，
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如是能見佛， 安住於實際。」
如是能見佛， 安住於實際。」
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爾時，智慧菩薩承佛威力，普觀十方而說頌言：
爾時，智慧菩薩承佛威力，普觀十方而說頌言：
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「我聞最勝教， 即生智慧光，
「我聞最勝教， 即生智慧光，
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普照十方界， 悉見一切佛。
普照十方界， 悉見一切佛。
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此中無少物， 但有假名字，
此中無少物， 但有假名字，
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若計有我人， 則為入險道。
若計有我人， 則為入險道。
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諸取著凡夫， 計身為實有，
諸取著凡夫， 計身為實有，
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如來非所取， 彼終不得見。
如來非所取， 彼終不得見。
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此人無慧眼， 不能得見佛，
此人無慧眼， 不能得見佛，
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於無量劫中， 流轉生死海。
於無量劫中， 流轉生死海。
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有諍說生死， 無諍即涅槃，
有諍說生死， 無諍即涅槃，
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生死及涅槃， 二俱不可得。
生死及涅槃， 二俱不可得。
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若逐假名字， 取著此二法，
若逐假名字， 取著此二法，
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此人不如實， 不知聖妙道。
此人不如實， 不知聖妙道。
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若生如是想： 『此佛此最勝。』
若生如是想： 『此佛此最勝。』
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顛倒非實義， 不能見正覺。
顛倒非實義， 不能見正覺。
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能知此實體， 寂滅真如相，
能知此實體， 寂滅真如相，
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則見正覺尊， 超出語言道。
則見正覺尊， 超出語言道。
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言語說諸法， 不能顯實相，
言語說諸法， 不能顯實相，
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平等乃能見， 如法佛亦然。
平等乃能見， 如法佛亦然。
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正覺過去世， 未來及現在，
正覺過去世， 未來及現在，
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永斷分別根， 是故說名佛。」
永斷分別根， 是故說名佛。」
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爾時，真實慧菩薩承佛威力，普觀十方而說頌言：
爾時，真實慧菩薩承佛威力，普觀十方而說頌言：
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「寧受地獄苦， 得聞諸佛名，
「寧受地獄苦， 得聞諸佛名，
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不受無量樂， 而不聞佛名。
不受無量樂， 而不聞佛名。
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所以於往昔， 無數劫受苦，
所以於往昔， 無數劫受苦，
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流轉生死中， 不聞佛名故。
流轉生死中， 不聞佛名故。
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於法不顛倒， 如實而現證，
於法不顛倒， 如實而現證，
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離諸和合相， 是名無上覺。
離諸和合相， 是名無上覺。
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現在非和合， 去來亦復然，
現在非和合， 去來亦復然，
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一切法無相， 是則佛真體。
一切法無相， 是則佛真體。
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若能如是觀， 諸法甚深義，
若能如是觀， 諸法甚深義，
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則見一切佛， 法身真實相。
則見一切佛， 法身真實相。
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於實見真實， 非實見不實，
於實見真實， 非實見不實，
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如是究竟解， 是故名為佛。
如是究竟解， 是故名為佛。
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佛法不可覺， 了此名覺法，
佛法不可覺， 了此名覺法，
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諸佛如是修， 一法不可得。
諸佛如是修， 一法不可得。
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知以一故眾， 知以眾故一，
知以一故眾， 知以眾故一，
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諸法無所依， 但從和合起。
諸法無所依， 但從和合起。
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無能作所作， 唯從業想生，
無能作所作， 唯從業想生，
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云何知如是？ 異此無有故。
云何知如是？ 異此無有故。
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一切法無住， 定處不可得，
一切法無住， 定處不可得，
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諸佛住於此， 究竟不動搖。」
諸佛住於此， 究竟不動搖。」
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爾時，無上慧菩薩承佛威力，普觀十方而說頌言：
爾時，無上慧菩薩承佛威力，普觀十方而說頌言：
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「無上摩訶薩， 遠離眾生想，
「無上摩訶薩， 遠離眾生想，
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無有能過者， 故號為無上。
無有能過者， 故號為無上。
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諸佛所得處， 無作無分別，
諸佛所得處， 無作無分別，
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麁者無所有， 微細亦復然。
麁者無所有， 微細亦復然。
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諸佛所行境， 於中無有數，
諸佛所行境， 於中無有數，
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正覺遠離數， 此是佛真法。
正覺遠離數， 此是佛真法。
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如來光普照， 滅除眾暗冥，
如來光普照， 滅除眾暗冥，
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是光非有照， 亦復非無照。
是光非有照， 亦復非無照。
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於法無所著， 無念亦無染，
於法無所著， 無念亦無染，
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無住無處所， 不壞於法性。
無住無處所， 不壞於法性。
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此中無有二， 亦復無有一，
此中無有二， 亦復無有一，
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大智善見者， 如理巧安住。
大智善見者， 如理巧安住。
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無中無有二， 無二亦復無，
無中無有二， 無二亦復無，
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三界一切空， 是則諸佛見。
三界一切空， 是則諸佛見。
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凡夫無覺解， 佛令住正法，
凡夫無覺解， 佛令住正法，
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諸法無所住， 悟此見自身。
諸法無所住， 悟此見自身。
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非身而說身， 非起而現起，
非身而說身， 非起而現起，
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無身亦無見， 是佛無上身。
無身亦無見， 是佛無上身。
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如是實慧說， 諸佛妙法性，
如是實慧說， 諸佛妙法性，
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若聞此法者， 當得清淨眼。」
若聞此法者， 當得清淨眼。」
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爾時，堅固慧菩薩承佛威力，普觀十方而說頌言：
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「偉哉大光明， 勇健無上士，
「偉哉大光明， 勇健無上士，
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為利群迷故， 而興於世間。
為利群迷故， 而興於世間。
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佛以大悲心， 普觀諸眾生，
佛以大悲心， 普觀諸眾生，
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見在三有中， 輪迴受眾苦。
見在三有中， 輪迴受眾苦。
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唯除正等覺， 具德尊導師，
唯除正等覺， 具德尊導師，
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一切諸天人， 無能救護者。
一切諸天人， 無能救護者。
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若佛菩薩等， 不出於世間，
若佛菩薩等， 不出於世間，
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無有一眾生， 而能得安樂。
無有一眾生， 而能得安樂。
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如來等正覺， 及諸賢聖眾，
如來等正覺， 及諸賢聖眾，
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出現於世間， 能與眾生樂。
出現於世間， 能與眾生樂。
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若見如來者， 為得大善利，
若見如來者， 為得大善利，
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聞佛名生信， 則是世間塔。
聞佛名生信， 則是世間塔。
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我等見世尊， 為得大利益，
我等見世尊， 為得大利益，
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聞如是妙法， 悉當成佛道。
聞如是妙法， 悉當成佛道。
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諸菩薩過去， 以佛威神力，
諸菩薩過去， 以佛威神力，
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得清淨慧眼， 了諸佛境界。
得清淨慧眼， 了諸佛境界。
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今見盧舍那， 重增清淨信，
今見盧舍那， 重增清淨信，
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佛智無邊際， 演說不可盡。
佛智無邊際， 演說不可盡。
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勝慧等菩薩， 及我堅固慧，
勝慧等菩薩， 及我堅固慧，
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無數億劫中， 說亦不能盡。」
無數億劫中， 說亦不能盡。」
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十住品第十五
十住品第十五
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爾時，法慧菩薩承佛威力，入菩薩無量方便三昧。以三昧力，十方各千佛剎微塵數世界之外，有千佛剎微塵數諸佛，皆同一號，名曰法慧，普現其前，告法慧菩薩言：「善哉！善哉！善男子！汝能入是菩薩無量方便三昧。善男子！十方各千佛剎微塵數諸佛，悉以神力共加於汝。又是毘盧遮那如來往昔願力、威神之力，及汝所修善根力故，入此三昧，令汝說法。為增長佛智故，深入法界故，善了眾生界故，所入無礙故，所行無障故，得無等方便故，入一切智性故，覺一切法故，知一切根故，能持說一切法故，所謂：發起諸菩薩十種住。善男子！汝當承佛威神之力而演此法。」
爾時，法慧菩薩承佛威力，入菩薩無量方便三昧。以三昧力，十方各千佛剎微塵數世界之外，有千佛剎微塵數諸佛，皆同一號，名曰法慧，普現其前，告法慧菩薩言：「善哉！善哉！善男子！汝能入是菩薩無量方便三昧。善男子！十方各千佛剎微塵數諸佛，悉以神力共加於汝。又是毘盧遮那如來往昔願力、威神之力，及汝所修善根力故，入此三昧，令汝說法。為增長佛智故，深入法界故，善了眾生界故，所入無礙故，所行無障故，得無等方便故，入一切智性故，覺一切法故，知一切根故，能持說一切法故，所謂：發起諸菩薩十種住。善男子！汝當承佛威神之力而演此法。」
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是時，諸佛即與法慧菩薩無礙智、無著智、無斷智、無癡智、無異智、無失智、無量智、無勝智、無懈智、無奪智。何以故？此三昧力，法如是故。是時，諸佛各申右手，摩法慧菩薩頂。法慧菩薩即從定起，告諸菩薩言：
是時，諸佛即與法慧菩薩無礙智、無著智、無斷智、無癡智、無異智、無失智、無量智、無勝智、無懈智、無奪智。何以故？此三昧力，法如是故。是時，諸佛各申右手，摩法慧菩薩頂。法慧菩薩即從定起，告諸菩薩言：
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「佛子！菩薩住處廣大，與法界虛空等。佛子！菩薩住三世諸佛家，彼菩薩住，我今當說。諸佛子！菩薩住有十種，過去、未來、現在諸佛，已說、當說、今說。何者為十？所謂：初發心住、治地住、修行住、生貴住、具足方便住、正心住、不退住、童真住、王子住、灌頂住。是名菩薩十住，去、來、現在諸佛所說。
「佛子！菩薩住處廣大，與法界虛空等。佛子！菩薩住三世諸佛家，彼菩薩住，我今當說。諸佛子！菩薩住有十種，過去、未來、現在諸佛，已說、當說、今說。何者為十？所謂：初發心住、治地住、修行住、生貴住、具足方便住、正心住、不退住、童真住、王子住、灌頂住。是名菩薩十住，去、來、現在諸佛所說。
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「佛子！云何為菩薩發心住？此菩薩見佛世尊形貌端嚴，色相圓滿，人所樂見，難可值遇，有大威力；或見神足；或聞記別；或聽教誡；或見眾生受諸劇苦；或聞如來廣大佛法，發菩提心，求一切智。此菩薩緣十種難得法而發於心。何者為十？所謂：是處非處智、善惡業報智、諸根勝劣智、種種解差別智、種種界差別智、一切至處道智、諸禪解脫三昧智、宿命無礙智、天眼無礙智、三世漏普盡智。是為十。佛子！此菩薩應勸學十法。何者為十？所謂：勤供養佛、樂住生死、主導世間令除惡業、以勝妙法常行教誨、歎無上法、學佛功德、生諸佛前恒蒙攝受、方便演說寂靜三昧、讚歎遠離生死輪迴、為苦眾生作歸依處。何以故？欲令菩薩於佛法中心轉增廣；有所聞法，即自開解，不由他教故。
「佛子！云何為菩薩發心住？此菩薩見佛世尊形貌端嚴，色相圓滿，人所樂見，難可值遇，有大威力；或見神足；或聞記別；或聽教誡；或見眾生受諸劇苦；或聞如來廣大佛法，發菩提心，求一切智。此菩薩緣十種難得法而發於心。何者為十？所謂：是處非處智、善惡業報智、諸根勝劣智、種種解差別智、種種界差別智、一切至處道智、諸禪解脫三昧智、宿命無礙智、天眼無礙智、三世漏普盡智。是為十。佛子！此菩薩應勸學十法。何者為十？所謂：勤供養佛、樂住生死、主導世間令除惡業、以勝妙法常行教誨、歎無上法、學佛功德、生諸佛前恒蒙攝受、方便演說寂靜三昧、讚歎遠離生死輪迴、為苦眾生作歸依處。何以故？欲令菩薩於佛法中心轉增廣；有所聞法，即自開解，不由他教故。
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「佛子！云何為菩薩治地住？此菩薩於諸眾生發十種心。何者為十？所謂：利益心、大悲心、安樂心、安住心、憐愍心、攝受心、守護心、同己心、師心、導師心。是為十。佛子！此菩薩應勸學十法。何者為十？所謂：誦習多聞、虛閑寂靜、近善知識、發言和悅、語必知時、心無怯怖、了達於義、如法修行、遠離愚迷、安住不動。何以故？欲令菩薩於諸眾生增長大悲；有所聞法，即自開解，不由他教故。
「佛子！云何為菩薩治地住？此菩薩於諸眾生發十種心。何者為十？所謂：利益心、大悲心、安樂心、安住心、憐愍心、攝受心、守護心、同己心、師心、導師心。是為十。佛子！此菩薩應勸學十法。何者為十？所謂：誦習多聞、虛閑寂靜、近善知識、發言和悅、語必知時、心無怯怖、了達於義、如法修行、遠離愚迷、安住不動。何以故？欲令菩薩於諸眾生增長大悲；有所聞法，即自開解，不由他教故。
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「佛子！云何為菩薩修行住？此菩薩以十種行觀一切法。何等為十？所謂：觀一切法無常、一切法苦、一切法空、一切法無我、一切法無作、一切法無味、一切法不如名、一切法無處所、一切法離分別、一切法無堅實。是為十。佛子！此菩薩應勸學十法。何者為十？所謂：觀察眾生界、法界、世界，觀察地界、水界、火界、風界，觀察欲界、色界、無色界。何以故？欲令菩薩智慧明了；有所聞法，即自開解，不由他教故。
「佛子！云何為菩薩修行住？此菩薩以十種行觀一切法。何等為十？所謂：觀一切法無常、一切法苦、一切法空、一切法無我、一切法無作、一切法無味、一切法不如名、一切法無處所、一切法離分別、一切法無堅實。是為十。佛子！此菩薩應勸學十法。何者為十？所謂：觀察眾生界、法界、世界，觀察地界、水界、火界、風界，觀察欲界、色界、無色界。何以故？欲令菩薩智慧明了；有所聞法，即自開解，不由他教故。
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「佛子！云何為菩薩生貴住？此菩薩從聖教中生，成就十法。何者為十？所謂：永不退轉於諸佛所，深生淨信，善觀察法，了知眾生、國土、世界、業行、果報、生死、涅槃。是為十。佛子！此菩薩應勸學十法。何者為十？所謂：了知過去、未來、現在一切佛法，修集過去、未來、現在一切佛法，圓滿過去、未來、現在一切佛法，了知一切諸佛平等。何以故？欲令增進於三世中，心得平等；有所聞法，即自開解，不由他教故。
「佛子！云何為菩薩生貴住？此菩薩從聖教中生，成就十法。何者為十？所謂：永不退轉於諸佛所，深生淨信，善觀察法，了知眾生、國土、世界、業行、果報、生死、涅槃。是為十。佛子！此菩薩應勸學十法。何者為十？所謂：了知過去、未來、現在一切佛法，修集過去、未來、現在一切佛法，圓滿過去、未來、現在一切佛法，了知一切諸佛平等。何以故？欲令增進於三世中，心得平等；有所聞法，即自開解，不由他教故。
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「佛子！云何為菩薩具足方便住？此菩薩所修善根，皆為救護一切眾生，饒益一切眾生，安樂一切眾生，哀愍一切眾生，度脫一切眾生，令一切眾生離諸災難，令一切眾生出生死苦，令一切眾生發生淨信，令一切眾生悉得調伏，令一切眾生咸證涅槃。佛子！此菩薩應勸學十法。何者為十？所謂：知眾生無邊、知眾生無量、知眾生無數、知眾生不思議、知眾生無量色、知眾生不可量、知眾生空、知眾生無所作、知眾生無所有、知眾生無自性。何以故？欲令其心轉復增勝，無所染著；有所聞法，即自開解，不由他教故。
「佛子！云何為菩薩具足方便住？此菩薩所修善根，皆為救護一切眾生，饒益一切眾生，安樂一切眾生，哀愍一切眾生，度脫一切眾生，令一切眾生離諸災難，令一切眾生出生死苦，令一切眾生發生淨信，令一切眾生悉得調伏，令一切眾生咸證涅槃。佛子！此菩薩應勸學十法。何者為十？所謂：知眾生無邊、知眾生無量、知眾生無數、知眾生不思議、知眾生無量色、知眾生不可量、知眾生空、知眾生無所作、知眾生無所有、知眾生無自性。何以故？欲令其心轉復增勝，無所染著；有所聞法，即自開解，不由他教故。
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「佛子！云何為菩薩正心住？此菩薩聞十種法，心定不動。何者為十？所謂：聞讚佛、毀佛，於佛法中，心定不動；聞讚法、毀法，於佛法中，心定不動；聞讚菩薩、毀菩薩，於佛法中，心定不動；聞讚菩薩、毀菩薩所行法，於佛法中，心定不動；聞說眾生有量、無量，於佛法中，心定不動；聞說眾生有垢、無垢，於佛法中，心定不動；聞說眾生易度、難度，於佛法中，心定不動；聞說法界有量、無量，於佛法中，心定不動；聞說法界有成、有壞，於佛法中，心定不動；聞說法界若有、若無，於佛法中，心定不動。是為十。佛子！此菩薩應勸學十法。何者為十？所謂：一切法無相、一切法無體、一切法不可修、一切法無所有、一切法無真實、一切法空、一切法無性、一切法如幻、一切法如夢、一切法無分別。何以故？欲令其心轉復增進，得不退轉無生法忍；有所聞法，即自開解，不由他教故。
「佛子！云何為菩薩正心住？此菩薩聞十種法，心定不動。何者為十？所謂：聞讚佛、毀佛，於佛法中，心定不動；聞讚法、毀法，於佛法中，心定不動；聞讚菩薩、毀菩薩，於佛法中，心定不動；聞讚菩薩、毀菩薩所行法，於佛法中，心定不動；聞說眾生有量、無量，於佛法中，心定不動；聞說眾生有垢、無垢，於佛法中，心定不動；聞說眾生易度、難度，於佛法中，心定不動；聞說法界有量、無量，於佛法中，心定不動；聞說法界有成、有壞，於佛法中，心定不動；聞說法界若有、若無，於佛法中，心定不動。是為十。佛子！此菩薩應勸學十法。何者為十？所謂：一切法無相、一切法無體、一切法不可修、一切法無所有、一切法無真實、一切法空、一切法無性、一切法如幻、一切法如夢、一切法無分別。何以故？欲令其心轉復增進，得不退轉無生法忍；有所聞法，即自開解，不由他教故。
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「佛子！云何為菩薩不退住？此菩薩聞十種法，堅固不退。何者為十？所謂：聞有佛、無佛，於佛法中，心不退轉；聞有法、無法，於佛法中，心不退轉；聞有菩薩、無菩薩，於佛法中，心不退轉；聞有菩薩行、無菩薩行，於佛法中，心不退轉；聞有菩薩修行出離、修行不出離，於佛法中，心不退轉；聞過去有佛、過去無佛，於佛法中，心不退轉；聞未來有佛、未來無佛，於佛法中，心不退轉；聞現在有佛、現在無佛，於佛法中，心不退轉；聞佛智有盡、佛智無盡，於佛法中，心不退轉；聞三世一相、三世非一相，於佛法中，心不退轉。是為十。佛子！此菩薩應勸學十種廣大法。何者為十？所謂：說一即多、說多即一、文隨於義、義隨於文、非有即有、有即非有、無相即相、相即無相、無性即性、性即無性。何以故？欲令增進，於一切法善能出離；有所聞法，即自開解，不由他教故。
「佛子！云何為菩薩不退住？此菩薩聞十種法，堅固不退。何者為十？所謂：聞有佛、無佛，於佛法中，心不退轉；聞有法、無法，於佛法中，心不退轉；聞有菩薩、無菩薩，於佛法中，心不退轉；聞有菩薩行、無菩薩行，於佛法中，心不退轉；聞有菩薩修行出離、修行不出離，於佛法中，心不退轉；聞過去有佛、過去無佛，於佛法中，心不退轉；聞未來有佛、未來無佛，於佛法中，心不退轉；聞現在有佛、現在無佛，於佛法中，心不退轉；聞佛智有盡、佛智無盡，於佛法中，心不退轉；聞三世一相、三世非一相，於佛法中，心不退轉。是為十。佛子！此菩薩應勸學十種廣大法。何者為十？所謂：說一即多、說多即一、文隨於義、義隨於文、非有即有、有即非有、無相即相、相即無相、無性即性、性即無性。何以故？欲令增進，於一切法善能出離；有所聞法，即自開解，不由他教故。
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「佛子！云何為菩薩童真住？此菩薩住十種業。何者為十？所謂：身行無失，語行無失，意行無失，隨意受生，知眾生種種欲，知眾生種種解，知眾生種種界，知眾生種種業，知世界成壞，神足自在、所行無礙。是為十。佛子！此菩薩應勸學十種法。何者為十？所謂：知一切佛剎、動一切佛剎、持一切佛剎、觀一切佛剎、詣一切佛剎、遊行無數世界、領受無數佛法、現變化自在身、出廣大遍滿音、一剎那中承事供養無數諸佛。何以故？欲令增進，於一切法能得善巧；有所聞法，即自開解，不由他教故。
「佛子！云何為菩薩童真住？此菩薩住十種業。何者為十？所謂：身行無失，語行無失，意行無失，隨意受生，知眾生種種欲，知眾生種種解，知眾生種種界，知眾生種種業，知世界成壞，神足自在、所行無礙。是為十。佛子！此菩薩應勸學十種法。何者為十？所謂：知一切佛剎、動一切佛剎、持一切佛剎、觀一切佛剎、詣一切佛剎、遊行無數世界、領受無數佛法、現變化自在身、出廣大遍滿音、一剎那中承事供養無數諸佛。何以故？欲令增進，於一切法能得善巧；有所聞法，即自開解，不由他教故。
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「佛子！云何為菩薩王子住？此菩薩善知十種法。何者為十？所謂：善知諸眾生受生、善知諸煩惱現起、善知習氣相續、善知所行方便、善知無量法、善解諸威儀、善知世界差別、善知前際後際事、善知演說世諦、善知演說第一義諦。是為十。佛子！此菩薩應勸學十種法。何者為十？所謂：法王處善巧、法王處軌度、法王處宮殿、法王處趣入、法王處觀察、法王灌頂、法王力持、法王無畏、法王宴寢、法王讚歎。何以故？欲令增進，心無障礙；有所聞法，即自開解，不由他教故。
「佛子！云何為菩薩王子住？此菩薩善知十種法。何者為十？所謂：善知諸眾生受生、善知諸煩惱現起、善知習氣相續、善知所行方便、善知無量法、善解諸威儀、善知世界差別、善知前際後際事、善知演說世諦、善知演說第一義諦。是為十。佛子！此菩薩應勸學十種法。何者為十？所謂：法王處善巧、法王處軌度、法王處宮殿、法王處趣入、法王處觀察、法王灌頂、法王力持、法王無畏、法王宴寢、法王讚歎。何以故？欲令增進，心無障礙；有所聞法，即自開解，不由他教故。
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「佛子！云何為菩薩灌頂住？此菩薩得成就十種智。何者為十？所謂：震動無數世界、照耀無數世界、住持無數世界、往詣無數世界、嚴淨無數世界、開示無數眾生、觀察無數眾生、知無數眾生根、令無數眾生趣入、令無數眾生調伏。是為十。佛子！此菩薩身及身業，神通變現，過去智、未來智、現在智成就佛土，心境界、智境界皆不可知，乃至法王子菩薩亦不能知。佛子！此菩薩應勸學諸佛十種智。何者為十？所謂：三世智、佛法智、法界無礙智、法界無邊智、充滿一切世界智、普照一切世界智、住持一切世界智、知一切眾生智、知一切法智、知無邊諸佛智。何以故？欲令增長一切種智；有所聞法，即自開解，不由他教故。」
「佛子！云何為菩薩灌頂住？此菩薩得成就十種智。何者為十？所謂：震動無數世界、照耀無數世界、住持無數世界、往詣無數世界、嚴淨無數世界、開示無數眾生、觀察無數眾生、知無數眾生根、令無數眾生趣入、令無數眾生調伏。是為十。佛子！此菩薩身及身業，神通變現，過去智、未來智、現在智成就佛土，心境界、智境界皆不可知，乃至法王子菩薩亦不能知。佛子！此菩薩應勸學諸佛十種智。何者為十？所謂：三世智、佛法智、法界無礙智、法界無邊智、充滿一切世界智、普照一切世界智、住持一切世界智、知一切眾生智、知一切法智、知無邊諸佛智。何以故？欲令增長一切種智；有所聞法，即自開解，不由他教故。」
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爾時，佛神力故，十方各一萬佛剎微塵數世界，六種震動。所謂：動、遍動、等遍動，起、遍起、等遍起，涌、遍涌、等遍涌，震、遍震、等遍震，吼、遍吼、等遍吼，擊、遍擊、等遍擊。雨天妙華、天末香、天華鬘、天雜香、天寶衣、天寶雲、天莊嚴具，天諸音樂不鼓自鳴，放大光明及妙音聲。如此四天下須彌山頂帝釋殿上，說十住法，現諸神變；十方所有一切世界，悉亦如是。又以佛神力故，十方各過一萬佛剎微塵數世界，有十佛剎微塵數菩薩，來詣於此，充滿十方，作如是言：「善哉！善哉！佛子善說此法！我等諸人，同名：法慧；所從來國，同名：法雲；彼土如來，皆名：妙法。我等佛所，亦說十住；眾會眷屬，文句義理，悉亦如是，無有增減。佛子！我等承佛神力來入此會，為汝作證：如於此會，十方所有一切世界，悉亦如是。」
爾時，佛神力故，十方各一萬佛剎微塵數世界，六種震動。所謂：動、遍動、等遍動，起、遍起、等遍起，涌、遍涌、等遍涌，震、遍震、等遍震，吼、遍吼、等遍吼，擊、遍擊、等遍擊。雨天妙華、天末香、天華鬘、天雜香、天寶衣、天寶雲、天莊嚴具，天諸音樂不鼓自鳴，放大光明及妙音聲。如此四天下須彌山頂帝釋殿上，說十住法，現諸神變；十方所有一切世界，悉亦如是。又以佛神力故，十方各過一萬佛剎微塵數世界，有十佛剎微塵數菩薩，來詣於此，充滿十方，作如是言：「善哉！善哉！佛子善說此法！我等諸人，同名：法慧；所從來國，同名：法雲；彼土如來，皆名：妙法。我等佛所，亦說十住；眾會眷屬，文句義理，悉亦如是，無有增減。佛子！我等承佛神力來入此會，為汝作證：如於此會，十方所有一切世界，悉亦如是。」
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爾時，法慧菩薩承佛威力，觀察十方暨于法界而說頌曰：
爾時，法慧菩薩承佛威力，觀察十方暨于法界而說頌曰：
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「見最勝智微妙身， 相好端嚴皆具足，
「見最勝智微妙身， 相好端嚴皆具足，
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如是尊重甚難遇， 菩薩勇猛初發心。
如是尊重甚難遇， 菩薩勇猛初發心。
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見無等比大神通， 聞說記心及教誡，
見無等比大神通， 聞說記心及教誡，
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諸趣眾生無量苦， 菩薩以此初發心。
諸趣眾生無量苦， 菩薩以此初發心。
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聞諸如來普勝尊， 一切功德皆成就，
聞諸如來普勝尊， 一切功德皆成就，
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譬如虛空不分別， 菩薩以此初發心。
譬如虛空不分別， 菩薩以此初發心。
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三世因果名為處， 我等自性為非處，
三世因果名為處， 我等自性為非處，
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欲悉了知真實義， 菩薩以此初發心。
欲悉了知真實義， 菩薩以此初發心。
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過去未來現在世， 所有一切善惡業，
過去未來現在世， 所有一切善惡業，
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欲悉了知無不盡， 菩薩以此初發心。
欲悉了知無不盡， 菩薩以此初發心。
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諸禪解脫及三昧， 雜染清淨無量種，
諸禪解脫及三昧， 雜染清淨無量種，
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欲悉了知入住出， 菩薩以此初發心。
欲悉了知入住出， 菩薩以此初發心。
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隨諸眾生根利鈍， 如是種種精進力，
隨諸眾生根利鈍， 如是種種精進力，
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欲悉了達分別知， 菩薩以此初發心。
欲悉了達分別知， 菩薩以此初發心。
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一切眾生種種解， 心所好樂各差別，
一切眾生種種解， 心所好樂各差別，
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如是無量欲悉知， 菩薩以此初發心。
如是無量欲悉知， 菩薩以此初發心。
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眾生諸界各差別， 一切世間無有量，
眾生諸界各差別， 一切世間無有量，
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欲悉了知其體性， 菩薩以此初發心。
欲悉了知其體性， 菩薩以此初發心。
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一切有為諸行道， 一一皆有所至處，
一切有為諸行道， 一一皆有所至處，
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悉欲了知其實性， 菩薩以此初發心。
悉欲了知其實性， 菩薩以此初發心。
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一切世界諸眾生， 隨業漂流無暫息，
一切世界諸眾生， 隨業漂流無暫息，
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欲得天眼皆明見， 菩薩以此初發心。
欲得天眼皆明見， 菩薩以此初發心。
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過去世中曾所有， 如是體性如是相，
過去世中曾所有， 如是體性如是相，
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欲悉了知其宿住， 菩薩以此初發心。
欲悉了知其宿住， 菩薩以此初發心。
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一切眾生諸結惑， 相續現起及習氣，
一切眾生諸結惑， 相續現起及習氣，
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欲悉了知究竟盡， 菩薩以此初發心。
欲悉了知究竟盡， 菩薩以此初發心。
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隨諸眾生所安立， 種種談論語言道，
隨諸眾生所安立， 種種談論語言道，
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如其世諦悉欲知， 菩薩以此初發心。
如其世諦悉欲知， 菩薩以此初發心。
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一切諸法離言說， 性空寂滅無所作，
一切諸法離言說， 性空寂滅無所作，
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欲悉明達此真義， 菩薩以此初發心。
欲悉明達此真義， 菩薩以此初發心。
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欲悉震動十方國， 傾覆一切諸大海，
欲悉震動十方國， 傾覆一切諸大海，
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具足諸佛大神通， 菩薩以此初發心。
具足諸佛大神通， 菩薩以此初發心。
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欲一毛孔放光明， 普照十方無量土，
欲一毛孔放光明， 普照十方無量土，
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一一光中覺一切， 菩薩以此初發心。
一一光中覺一切， 菩薩以此初發心。
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欲以難思諸佛剎， 悉置掌中而不動，
欲以難思諸佛剎， 悉置掌中而不動，
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了知一切如幻化， 菩薩以此初發心。
了知一切如幻化， 菩薩以此初發心。
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欲以無量剎眾生， 置一毛端不迫隘，
欲以無量剎眾生， 置一毛端不迫隘，
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悉知無人無有我， 菩薩以此初發心。
悉知無人無有我， 菩薩以此初發心。
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欲以一毛滴海水， 一切大海悉令竭，
欲以一毛滴海水， 一切大海悉令竭，
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而悉分別知其數， 菩薩以此初發心。
而悉分別知其數， 菩薩以此初發心。
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不可思議諸國土， 盡抹為塵無遺者，
不可思議諸國土， 盡抹為塵無遺者，
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欲悉分別知其數， 菩薩以此初發心。
欲悉分別知其數， 菩薩以此初發心。
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過去未來無量劫， 一切世間成壞相，
過去未來無量劫， 一切世間成壞相，
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欲悉了達窮其際， 菩薩以此初發心。
欲悉了達窮其際， 菩薩以此初發心。
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三世所有諸如來， 一切獨覺及聲聞，
三世所有諸如來， 一切獨覺及聲聞，
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欲知其法盡無餘， 菩薩以此初發心。
欲知其法盡無餘， 菩薩以此初發心。
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無量無邊諸世界， 欲以一毛悉稱舉，
無量無邊諸世界， 欲以一毛悉稱舉，
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如其體相悉了知， 菩薩以此初發心。
如其體相悉了知， 菩薩以此初發心。
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無量無數輪圍山， 欲令悉入毛孔中，
無量無數輪圍山， 欲令悉入毛孔中，
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如其大小皆得知， 菩薩以此初發心。
如其大小皆得知， 菩薩以此初發心。
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欲以寂靜一妙音， 普應十方隨類演，
欲以寂靜一妙音， 普應十方隨類演，
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如是皆令淨明了， 菩薩以此初發心。
如是皆令淨明了， 菩薩以此初發心。
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一切眾生語言法， 一言演說無不盡，
一切眾生語言法， 一言演說無不盡，
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悉欲了知其自性， 菩薩以此初發心。
悉欲了知其自性， 菩薩以此初發心。
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世間言音靡不作， 悉令其解證寂滅，
世間言音靡不作， 悉令其解證寂滅，
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欲得如是妙舌根， 菩薩以此初發心。
欲得如是妙舌根， 菩薩以此初發心。
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欲使十方諸世界， 有成壞相皆得見，
欲使十方諸世界， 有成壞相皆得見，
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而悉知從分別生， 菩薩以此初發心。
而悉知從分別生， 菩薩以此初發心。
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一切十方諸世界， 無量如來悉充滿，
一切十方諸世界， 無量如來悉充滿，
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欲悉了知彼佛法， 菩薩以此初發心。
欲悉了知彼佛法， 菩薩以此初發心。
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種種變化無量身， 一切世界微塵等，
種種變化無量身， 一切世界微塵等，
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欲悉了達從心起， 菩薩以此初發心。
欲悉了達從心起， 菩薩以此初發心。
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過去未來現在世， 無量無數諸如來，
過去未來現在世， 無量無數諸如來，
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欲於一念悉了知， 菩薩以此初發心。
欲於一念悉了知， 菩薩以此初發心。
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欲具演說一句法， 阿僧祇劫無有盡，
欲具演說一句法， 阿僧祇劫無有盡，
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而令文義各不同， 菩薩以此初發心。
而令文義各不同， 菩薩以此初發心。
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十方一切諸眾生， 隨其流轉生滅相，
十方一切諸眾生， 隨其流轉生滅相，
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欲於一念皆明達， 菩薩以此初發心。
欲於一念皆明達， 菩薩以此初發心。
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欲以身語及意業， 普詣十方無所礙，
欲以身語及意業， 普詣十方無所礙，
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了知三世皆空寂， 菩薩以此初發心。
了知三世皆空寂， 菩薩以此初發心。
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菩薩如是發心已， 應令往詣十方國，
菩薩如是發心已， 應令往詣十方國，
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恭敬供養諸如來， 以此使其無退轉。
恭敬供養諸如來， 以此使其無退轉。
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菩薩勇猛求佛道， 住於生死不疲厭，
菩薩勇猛求佛道， 住於生死不疲厭，
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為彼稱歎使順行， 如是令其無退轉。
為彼稱歎使順行， 如是令其無退轉。
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十方世界無量剎， 悉在其中作尊主，
十方世界無量剎， 悉在其中作尊主，
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為諸菩薩如是說， 以此令其無退轉。
為諸菩薩如是說， 以此令其無退轉。
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最勝最上最第一， 甚深微妙清淨法，
最勝最上最第一， 甚深微妙清淨法，
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勸諸菩薩說與人， 如是教令離煩惱。
勸諸菩薩說與人， 如是教令離煩惱。
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一切世間無與等， 不可傾動摧伏處，
一切世間無與等， 不可傾動摧伏處，
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為彼菩薩常稱讚， 如是教令不退轉。
為彼菩薩常稱讚， 如是教令不退轉。
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佛是世間大力主， 具足一切諸功德，
佛是世間大力主， 具足一切諸功德，
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令諸菩薩住是中， 以此教為勝丈夫。
令諸菩薩住是中， 以此教為勝丈夫。
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無量無邊諸佛所， 悉得往詣而親近，
無量無邊諸佛所， 悉得往詣而親近，
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常為諸佛所攝受， 如是教令不退轉。
常為諸佛所攝受， 如是教令不退轉。
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所有寂靜諸三昧， 悉皆演暢無有餘，
所有寂靜諸三昧， 悉皆演暢無有餘，
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為彼菩薩如是說， 以此令其不退轉。
為彼菩薩如是說， 以此令其不退轉。
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摧滅諸有生死輪， 轉於清淨妙法輪，
摧滅諸有生死輪， 轉於清淨妙法輪，
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一切世間無所著， 為諸菩薩如是說。
一切世間無所著， 為諸菩薩如是說。
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一切眾生墮惡道， 無量重苦所纏迫，
一切眾生墮惡道， 無量重苦所纏迫，
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與作救護歸依處， 為諸菩薩如是說。
與作救護歸依處， 為諸菩薩如是說。
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此是菩薩發心住， 一向志求無上道，
此是菩薩發心住， 一向志求無上道，
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如我所說教誨法， 一切諸佛亦如是。
如我所說教誨法， 一切諸佛亦如是。
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第二治地住菩薩， 應當發起如是心，
第二治地住菩薩， 應當發起如是心，
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十方一切諸眾生， 願使悉順如來教。
十方一切諸眾生， 願使悉順如來教。
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利益大悲安樂心， 安住憐愍攝受心，
利益大悲安樂心， 安住憐愍攝受心，
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守護眾生同己心， 師心及以導師心。
守護眾生同己心， 師心及以導師心。
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已住如是勝妙心， 次令誦習求多聞，
已住如是勝妙心， 次令誦習求多聞，
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常樂寂靜正思惟， 親近一切善知識。
常樂寂靜正思惟， 親近一切善知識。
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發言和悅離麁獷， 言必知時無所畏，
發言和悅離麁獷， 言必知時無所畏，
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了達於義如法行， 遠離愚迷心不動。
了達於義如法行， 遠離愚迷心不動。
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此是初學菩提行， 能行此行真佛子，
此是初學菩提行， 能行此行真佛子，
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我今說彼所應行， 如是佛子應勤學。
我今說彼所應行， 如是佛子應勤學。
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第三菩薩修行住， 當依佛教勤觀察，
第三菩薩修行住， 當依佛教勤觀察，
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諸法無常苦及空， 無有我人無動作。
諸法無常苦及空， 無有我人無動作。
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一切諸法不可樂， 無如名字無處所，
一切諸法不可樂， 無如名字無處所，
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無所分別無真實， 如是觀者名菩薩。
無所分別無真實， 如是觀者名菩薩。
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次令觀察眾生界， 及以勸觀於法界，
次令觀察眾生界， 及以勸觀於法界，
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世界差別盡無餘， 於彼咸應勸觀察。
世界差別盡無餘， 於彼咸應勸觀察。
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十方世界及虛空， 所有地水與火風，
十方世界及虛空， 所有地水與火風，
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欲界色界無色界， 悉勸觀察咸令盡。
欲界色界無色界， 悉勸觀察咸令盡。
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觀察彼界各差別， 及其體性咸究竟，
觀察彼界各差別， 及其體性咸究竟，
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得如是教勤修行， 此則名為真佛子。
得如是教勤修行， 此則名為真佛子。
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第四生貴住菩薩， 從諸聖教而出生，
第四生貴住菩薩， 從諸聖教而出生，
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了達諸有無所有， 超過彼法生法界。
了達諸有無所有， 超過彼法生法界。
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信佛堅固不可壞， 觀法寂滅心安住，
信佛堅固不可壞， 觀法寂滅心安住，
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隨諸眾生悉了知， 體性虛妄無真實。
隨諸眾生悉了知， 體性虛妄無真實。
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世間剎土業及報， 生死涅槃悉如是，
世間剎土業及報， 生死涅槃悉如是，
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佛子於法如是觀， 從佛親生名佛子。
佛子於法如是觀， 從佛親生名佛子。
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過去未來現在世， 其中所有諸佛法，
過去未來現在世， 其中所有諸佛法，
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了知積集及圓滿， 如是修學令究竟。
了知積集及圓滿， 如是修學令究竟。
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三世一切諸如來， 能隨觀察悉平等，
三世一切諸如來， 能隨觀察悉平等，
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種種差別不可得， 如是觀者達三世。
種種差別不可得， 如是觀者達三世。
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如我稱揚讚歎者， 此是四住諸功德，
如我稱揚讚歎者， 此是四住諸功德，
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若能依法勤修行， 速成無上佛菩提。
若能依法勤修行， 速成無上佛菩提。
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從此第五諸菩薩， 說名具足方便住，
從此第五諸菩薩， 說名具足方便住，
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深入無量巧方便， 發生究竟功德業。
深入無量巧方便， 發生究竟功德業。
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菩薩所修眾福德， 皆為救護諸群生，
菩薩所修眾福德， 皆為救護諸群生，
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專心利益與安樂， 一向哀愍令度脫。
專心利益與安樂， 一向哀愍令度脫。
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為一切世除眾難， 引出諸有令歡喜，
為一切世除眾難， 引出諸有令歡喜，
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一一調伏無所遺， 皆令具德向涅槃。
一一調伏無所遺， 皆令具德向涅槃。
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一切眾生無有邊， 無量無數不思議，
一切眾生無有邊， 無量無數不思議，
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及以不可稱量等， 聽受如來如是法。
及以不可稱量等， 聽受如來如是法。
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此第五住真佛子， 成就方便度眾生，
此第五住真佛子， 成就方便度眾生，
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一切功德大智尊， 以如是法而開示。
一切功德大智尊， 以如是法而開示。
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第六正心圓滿住， 於法自性無迷惑，
第六正心圓滿住， 於法自性無迷惑，
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正念思惟離分別， 一切天人莫能動。
正念思惟離分別， 一切天人莫能動。
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聞讚毀佛與佛法， 菩薩及以所行行，
聞讚毀佛與佛法， 菩薩及以所行行，
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眾生有量若無量， 有垢無垢難易度，
眾生有量若無量， 有垢無垢難易度，
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法界大小及成壞， 若有若無心不動，
法界大小及成壞， 若有若無心不動，
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過去未來今現在， 諦念思惟恒決定。
過去未來今現在， 諦念思惟恒決定。
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一切諸法皆無相， 無體無性空無實，
一切諸法皆無相， 無體無性空無實，
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如幻如夢離分別， 常樂聽聞如是義。
如幻如夢離分別， 常樂聽聞如是義。
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第七不退轉菩薩， 於佛及法菩薩行，
第七不退轉菩薩， 於佛及法菩薩行，
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若有若無出不出， 雖聞是說無退轉。
若有若無出不出， 雖聞是說無退轉。
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過去未來現在世， 一切諸佛有以無，
過去未來現在世， 一切諸佛有以無，
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佛智有盡或無盡， 三世一相種種相，
佛智有盡或無盡， 三世一相種種相，
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一即是多多即一， 文隨於義義隨文，
一即是多多即一， 文隨於義義隨文，
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如是一切展轉成， 此不退人應為說。
如是一切展轉成， 此不退人應為說。
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若法有相及無相， 若法有性及無性，
若法有相及無相， 若法有性及無性，
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種種差別互相屬， 此人聞已得究竟。
種種差別互相屬， 此人聞已得究竟。
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第八菩薩童真住， 身語意行皆具足，
第八菩薩童真住， 身語意行皆具足，
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一切清淨無諸失， 隨意受生得自在。
一切清淨無諸失， 隨意受生得自在。
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知諸眾生心所樂， 種種意解各差別，
知諸眾生心所樂， 種種意解各差別，
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及其所有一切法， 十方國土成壞相。
及其所有一切法， 十方國土成壞相。
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逮得速疾妙神通， 一切處中隨念往，
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於諸佛所聽聞法， 讚歎修行無懈倦。
於諸佛所聽聞法， 讚歎修行無懈倦。
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了知一切諸佛國， 震動加持亦觀察，
了知一切諸佛國， 震動加持亦觀察，
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超過佛土不可量， 遊行世界無邊數。
超過佛土不可量， 遊行世界無邊數。
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阿僧祇法悉諮問， 所欲受身皆自在，
阿僧祇法悉諮問， 所欲受身皆自在，
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言音善巧靡不充， 諸佛無數咸承事。
言音善巧靡不充， 諸佛無數咸承事。
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第九菩薩王子住， 能見眾生受生別，
第九菩薩王子住， 能見眾生受生別，
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煩惱現習靡不知， 所行方便皆善了。
煩惱現習靡不知， 所行方便皆善了。
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諸法各異威儀別， 世界不同前後際，
諸法各異威儀別， 世界不同前後際，
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如其世俗第一義， 悉善了知無有餘。
如其世俗第一義， 悉善了知無有餘。
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法王善巧安立處， 隨其處所所有法，
法王善巧安立處， 隨其處所所有法，
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法王宮殿若趣入， 及以於中所觀見。
法王宮殿若趣入， 及以於中所觀見。
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法王所有灌頂法， 神力加持無怯畏，
法王所有灌頂法， 神力加持無怯畏，
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宴寢宮室及歎譽， 以此教詔法王子。
宴寢宮室及歎譽， 以此教詔法王子。
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如是為說靡不盡， 而令其心無所著，
如是為說靡不盡， 而令其心無所著，
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於此了知修正念， 一切諸佛現其前。
於此了知修正念， 一切諸佛現其前。
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第十灌頂真佛子， 成滿最上第一法，
第十灌頂真佛子， 成滿最上第一法，
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十方無數諸世界， 悉能震動光普照。
十方無數諸世界， 悉能震動光普照。
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住持往詣亦無餘， 清淨莊嚴皆具足，
住持往詣亦無餘， 清淨莊嚴皆具足，
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開示眾生無有數， 觀察知根悉能盡。
開示眾生無有數， 觀察知根悉能盡。
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發心調伏亦無邊， 咸令趣向大菩提，
發心調伏亦無邊， 咸令趣向大菩提，
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一切法界咸觀察， 十方國土皆往詣。
一切法界咸觀察， 十方國土皆往詣。
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其中身及身所作， 神通變現難可測，
其中身及身所作， 神通變現難可測，
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三世佛土諸境界， 乃至王子無能了。
三世佛土諸境界， 乃至王子無能了。
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一切見者三世智， 於諸佛法明了智，
一切見者三世智， 於諸佛法明了智，
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法界無礙無邊智， 充滿一切世界智，
法界無礙無邊智， 充滿一切世界智，
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照耀世界住持智， 了知眾生諸法智，
照耀世界住持智， 了知眾生諸法智，
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及知正覺無邊智， 如來為說咸令盡。
及知正覺無邊智， 如來為說咸令盡。
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如是十住諸菩薩， 皆從如來法化生，
如是十住諸菩薩， 皆從如來法化生，
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隨其所有功德行， 一切天人莫能測。
隨其所有功德行， 一切天人莫能測。
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過去未來現在世， 發心求佛無有邊，
過去未來現在世， 發心求佛無有邊，
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十方國土皆充滿， 莫不當成一切智。
十方國土皆充滿， 莫不當成一切智。
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一切國土無邊際， 世界眾生法亦然，
一切國土無邊際， 世界眾生法亦然，
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惑業心樂各差別， 依彼而發菩提意。
惑業心樂各差別， 依彼而發菩提意。
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始求佛道一念心， 世間眾生及二乘，
始求佛道一念心， 世間眾生及二乘，
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斯等尚亦不能知， 何況所餘功德行！
斯等尚亦不能知， 何況所餘功德行！
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十方所有諸世界， 能以一毛悉稱舉，
十方所有諸世界， 能以一毛悉稱舉，
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彼人能知此佛子， 趣向如來智慧行。
彼人能知此佛子， 趣向如來智慧行。
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十方所有諸大海， 悉以毛端滴令盡，
十方所有諸大海， 悉以毛端滴令盡，
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彼人能知此佛子， 一念所修功德行。
彼人能知此佛子， 一念所修功德行。
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一切世界抹為塵， 悉能分別知其數，
一切世界抹為塵， 悉能分別知其數，
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如是之人乃能見， 此諸菩薩所行道。
如是之人乃能見， 此諸菩薩所行道。
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去來現在十方佛， 一切獨覺及聲聞，
去來現在十方佛， 一切獨覺及聲聞，
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悉以種種妙辯才， 開示初發菩提心。
悉以種種妙辯才， 開示初發菩提心。
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發心功德不可量， 充滿一切眾生界，
發心功德不可量， 充滿一切眾生界，
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眾智共說無能盡， 何況所餘諸妙行！」
眾智共說無能盡， 何況所餘諸妙行！」
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大方廣佛華嚴經卷第十六
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