大方廣佛華嚴經卷第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第十一

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

毘盧遮那品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘盧遮那品第六

爾時，普賢菩薩復告大眾言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩復告大眾言：

「諸佛子！乃往古世，過世界微塵數劫，復倍是數，有世界海，名：普門淨光明。此世界海中，有世界，名：勝音，依摩尼華網海住，須彌山微塵數世界而為眷屬，其形正圓，其地具有無量莊嚴，三百重眾寶樹輪圍山所共圍遶，一切寶雲而覆其上，清淨無垢，光明照耀，城邑宮殿如須彌山，衣服飲食隨念而至，其劫名曰：種種莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！乃往古世，過世界微塵數劫，復倍是數，有世界海，名：普門淨光明。此世界海中，有世界，名：勝音，依摩尼華網海住，須彌山微塵數世界而為眷屬，其形正圓，其地具有無量莊嚴，三百重眾寶樹輪圍山所共圍遶，一切寶雲而覆其上，清淨無垢，光明照耀，城邑宮殿如須彌山，衣服飲食隨念而至，其劫名曰：種種莊嚴。

「諸佛子！彼勝音世界中，有香水海，名：清淨光明。其海中，有大華須彌山出現，名：華焰普莊嚴幢，十寶欄楯周匝圍遶。於其山上，有一大林，名：摩尼華枝輪；無量華樓閣，無量寶臺觀，周迴布列；無量妙香幢，無量寶山幢，逈極莊嚴；無量寶芬陀利華，處處敷榮；無量香摩尼蓮華網，周匝垂布；樂音和悅，香雲照耀，數各無量，不可紀極；有百萬億那由他城，周匝圍遶：種種眾生，於中止住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！彼勝音世界中，有香水海，名：清淨光明。其海中，有大華須彌山出現，名：華焰普莊嚴幢，十寶欄楯周匝圍遶。於其山上，有一大林，名：摩尼華枝輪；無量華樓閣，無量寶臺觀，周迴布列；無量妙香幢，無量寶山幢，逈極莊嚴；無量寶芬陀利華，處處敷榮；無量香摩尼蓮華網，周匝垂布；樂音和悅，香雲照耀，數各無量，不可紀極；有百萬億那由他城，周匝圍遶：種種眾生，於中止住。

「諸佛子！此林東有一大城，名：焰光明，人王所都，百萬億那由他城周匝圍遶；清淨妙寶所共成立，縱廣各有七千由旬；七寶為廓，樓櫓却敵，悉皆崇麗；七重寶塹，香水盈滿；優鉢羅華、波頭摩華、拘物頭華、芬陀利華，悉是眾寶，處處分布以為嚴飾；寶多羅樹，七重圍遶；宮殿樓閣，悉寶莊嚴；種種妙網，張施其上；塗香散華，芬瑩其中；有百萬億那由他門，悉寶莊嚴；一一門前，各有四十九寶尸羅幢次第行列。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！此林東有一大城，名：焰光明，人王所都，百萬億那由他城周匝圍遶；清淨妙寶所共成立，縱廣各有七千由旬；七寶為廓，樓櫓却敵，悉皆崇麗；七重寶塹，香水盈滿；優鉢羅華、波頭摩華、拘物頭華、芬陀利華，悉是眾寶，處處分布以為嚴飾；寶多羅樹，七重圍遶；宮殿樓閣，悉寶莊嚴；種種妙網，張施其上；塗香散華，芬瑩其中；有百萬億那由他門，悉寶莊嚴；一一門前，各有四十九寶尸羅幢次第行列。

「復有百萬億園林周匝圍遶；其中皆有種種雜香、摩尼樹香，周流普熏；眾鳥和鳴，聽者歡悅。此大城中所有居人，靡不成就業報神足，乘空往來，行同諸天；心有所欲，應念皆至。其城次南，有一天城，名：樹華莊嚴；其次右旋，有大龍城，名曰：究竟；次有夜叉城，名：金剛勝妙幢；次有乾闥婆城，名曰：妙宮；次有阿脩羅城，名曰：寶輪；次有迦樓羅城，名：妙寶莊嚴；次有緊那羅城，名：遊戲快樂；次有摩睺羅城，名：金剛幢；次有梵天王城，名：種種妙莊嚴……。如是等百萬億那由他數。此一一城，各有百萬億那由他樓閣所共圍遶，一一皆有無量莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有百萬億園林周匝圍遶；其中皆有種種雜香、摩尼樹香，周流普熏；眾鳥和鳴，聽者歡悅。此大城中所有居人，靡不成就業報神足，乘空往來，行同諸天；心有所欲，應念皆至。其城次南，有一天城，名：樹華莊嚴；其次右旋，有大龍城，名曰：究竟；次有夜叉城，名：金剛勝妙幢；次有乾闥婆城，名曰：妙宮；次有阿脩羅城，名曰：寶輪；次有迦樓羅城，名：妙寶莊嚴；次有緊那羅城，名：遊戲快樂；次有摩睺羅城，名：金剛幢；次有梵天王城，名：種種妙莊嚴……。如是等百萬億那由他數。此一一城，各有百萬億那由他樓閣所共圍遶，一一皆有無量莊嚴。

「諸佛子！此寶華枝輪大林之中，有一道場，名：寶華遍照，以眾大寶分布莊嚴，摩尼華輪遍滿開敷，然以香燈，具眾寶色焰雲彌覆，光網普照，諸莊嚴具常出妙寶，一切樂中恒奏雅音，摩尼寶王現菩薩身，種種妙華周遍十方。其道場前，有一大海，名：香摩尼金剛；出大蓮華，名：華蘂焰輪，其華廣大百億由旬，莖、葉、鬚，臺皆是妙寶，十不可說百千億那由他蓮華所共圍遶，常放光明，恒出妙音，周遍十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！此寶華枝輪大林之中，有一道場，名：寶華遍照，以眾大寶分布莊嚴，摩尼華輪遍滿開敷，然以香燈，具眾寶色焰雲彌覆，光網普照，諸莊嚴具常出妙寶，一切樂中恒奏雅音，摩尼寶王現菩薩身，種種妙華周遍十方。其道場前，有一大海，名：香摩尼金剛；出大蓮華，名：華蘂焰輪，其華廣大百億由旬，莖、葉、鬚，臺皆是妙寶，十不可說百千億那由他蓮華所共圍遶，常放光明，恒出妙音，周遍十方。

「諸佛子！彼勝音世界，最初劫中，有十須彌山微塵數如來出興於世。其第一佛，號：一切功德山須彌勝雲。諸佛子！應知彼佛將出現時，一百年前，此摩尼華枝輪大林中，一切莊嚴周遍清淨。所謂：出不思議寶焰雲，發歎佛功德音，演無數佛音聲；舒光布網，彌覆十方；宮殿樓閣，互相照耀；寶華光明，騰聚成雲；復出妙音，說一切眾生前世所行廣大善根，說三世一切諸佛名號，說諸菩薩所修願行究竟之道，說諸如來轉妙法輪種種言辭。現如是等莊嚴之相，顯示如來當出於世。其世界中，一切諸王見此相故，善根成熟，悉欲見佛，而來道場。爾時，一切功德山須彌勝雲佛，於其道場大蓮華中忽然出現。其身周普等真法界，一切佛剎皆示出生，一切道場悉詣其所；無邊妙色，具足清淨；一切世間，無能映奪；具眾寶相，一一分明，一切宮殿悉現其像；一切眾生咸得目見無邊化佛從其身出，種種色光充滿世界。如於此清淨光明香水海，華焰莊嚴幢須彌頂上，摩尼華枝輪大林中，出現其身，而坐於座；其勝音世界，有六十八千億須彌山頂，悉亦於彼現身而坐。爾時，彼佛即於眉間放大光明，其光名：發起一切善根音，十佛剎微塵數光明而為眷屬，充滿一切十方國土。若有眾生應可調伏，其光照觸，即自開悟，息諸惑熱，裂諸蓋網，摧諸障山，淨諸垢濁，發大信解，生勝善根，永離一切諸難恐怖，滅除一切身心苦惱，起見佛心，趣一切智。時，一切世間主，并其眷屬，無量百千，蒙佛光明所開覺故，悉詣佛所，頭面禮足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！彼勝音世界，最初劫中，有十須彌山微塵數如來出興於世。其第一佛，號：一切功德山須彌勝雲。諸佛子！應知彼佛將出現時，一百年前，此摩尼華枝輪大林中，一切莊嚴周遍清淨。所謂：出不思議寶焰雲，發歎佛功德音，演無數佛音聲；舒光布網，彌覆十方；宮殿樓閣，互相照耀；寶華光明，騰聚成雲；復出妙音，說一切眾生前世所行廣大善根，說三世一切諸佛名號，說諸菩薩所修願行究竟之道，說諸如來轉妙法輪種種言辭。現如是等莊嚴之相，顯示如來當出於世。其世界中，一切諸王見此相故，善根成熟，悉欲見佛，而來道場。爾時，一切功德山須彌勝雲佛，於其道場大蓮華中忽然出現。其身周普等真法界，一切佛剎皆示出生，一切道場悉詣其所；無邊妙色，具足清淨；一切世間，無能映奪；具眾寶相，一一分明，一切宮殿悉現其像；一切眾生咸得目見無邊化佛從其身出，種種色光充滿世界。如於此清淨光明香水海，華焰莊嚴幢須彌頂上，摩尼華枝輪大林中，出現其身，而坐於座；其勝音世界，有六十八千億須彌山頂，悉亦於彼現身而坐。爾時，彼佛即於眉間放大光明，其光名：發起一切善根音，十佛剎微塵數光明而為眷屬，充滿一切十方國土。若有眾生應可調伏，其光照觸，即自開悟，息諸惑熱，裂諸蓋網，摧諸障山，淨諸垢濁，發大信解，生勝善根，永離一切諸難恐怖，滅除一切身心苦惱，起見佛心，趣一切智。時，一切世間主，并其眷屬，無量百千，蒙佛光明所開覺故，悉詣佛所，頭面禮足。

「諸佛子！彼焰光明大城中，有王，名：喜見善慧，統領百萬億那由他城，夫人、采女三萬七千人，福吉祥為上首；王子五百人(別本云二萬五千人)，大威光為上首；大威光太子有十千夫人，妙見為上首。爾時，大威光太子見佛光明已，以昔所修善根力故，即時證得十種法門。何謂為十？所謂：證得一切諸佛功德輪三昧，證得一切佛法普門陀羅尼，證得廣大方便藏般若波羅蜜，證得調伏一切眾生大莊嚴大慈，證得普雲音大悲，證得生無邊功德最勝心大喜，證得如實覺悟一切法大捨，證得廣大方便平等藏大神通，證得增長信解力大願，證得普入一切智光明辯才門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！彼焰光明大城中，有王，名：喜見善慧，統領百萬億那由他城，夫人、采女三萬七千人，福吉祥為上首；王子五百人(別本云二萬五千人)，大威光為上首；大威光太子有十千夫人，妙見為上首。爾時，大威光太子見佛光明已，以昔所修善根力故，即時證得十種法門。何謂為十？所謂：證得一切諸佛功德輪三昧，證得一切佛法普門陀羅尼，證得廣大方便藏般若波羅蜜，證得調伏一切眾生大莊嚴大慈，證得普雲音大悲，證得生無邊功德最勝心大喜，證得如實覺悟一切法大捨，證得廣大方便平等藏大神通，證得增長信解力大願，證得普入一切智光明辯才門。

「爾時，大威光太子，獲得如是法光明已，承佛威力，普觀大眾而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，大威光太子，獲得如是法光明已，承佛威力，普觀大眾而說頌言：

「『世尊坐道場， 清淨大光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊坐道場， 清淨大光明，

譬如千日出， 普照虛空界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如千日出， 普照虛空界。

無量億千劫， 導師時乃現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量億千劫， 導師時乃現，

佛今出世間， 一切所瞻奉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛今出世間， 一切所瞻奉。

汝觀佛光明， 化佛難思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝觀佛光明， 化佛難思議，

一切宮殿中， 寂然而正受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切宮殿中， 寂然而正受。

汝觀佛神通， 毛孔出焰雲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝觀佛神通， 毛孔出焰雲，

照耀於世間， 光明無有盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 照耀於世間， 光明無有盡。

汝應觀佛身， 光網極清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝應觀佛身， 光網極清淨，

現形等一切， 遍滿於十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現形等一切， 遍滿於十方。

妙音遍世間， 聞者皆欣樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙音遍世間， 聞者皆欣樂，

隨諸眾生語， 讚歎佛功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨諸眾生語， 讚歎佛功德。

世尊光所照， 眾生悉安樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊光所照， 眾生悉安樂，

有苦皆滅除， 心生大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有苦皆滅除， 心生大歡喜。

觀諸菩薩眾， 十方來萃止， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀諸菩薩眾， 十方來萃止，

悉放摩尼雲， 現前稱讚佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉放摩尼雲， 現前稱讚佛。

道場出妙音， 其音極深遠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道場出妙音， 其音極深遠，

能滅眾生苦， 此是佛神力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能滅眾生苦， 此是佛神力。

一切咸恭敬， 心生大歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切咸恭敬， 心生大歡喜，

共在世尊前， 瞻仰於法王。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 共在世尊前， 瞻仰於法王。』

「諸佛子！彼大威光太子說此頌時，以佛神力，其聲普遍勝音世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！彼大威光太子說此頌時，以佛神力，其聲普遍勝音世界。

「時，喜見善慧王聞此頌已，心大歡喜，觀諸眷屬而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，喜見善慧王聞此頌已，心大歡喜，觀諸眷屬而說頌言：

「『汝應速召集， 一切諸王眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝應速召集， 一切諸王眾，

王子及大臣， 城邑宰官等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王子及大臣， 城邑宰官等。

普告諸城內， 疾應擊大鼓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普告諸城內， 疾應擊大鼓，

共集所有人， 俱行往見佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 共集所有人， 俱行往見佛。

一切四衢道， 悉應鳴寶鐸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切四衢道， 悉應鳴寶鐸，

妻子眷屬俱， 共往觀如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妻子眷屬俱， 共往觀如來。

一切諸城廓， 宜令悉清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸城廓， 宜令悉清淨，

普建勝妙幢， 摩尼以嚴飾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普建勝妙幢， 摩尼以嚴飾。

寶帳羅眾網， 妓樂如雲布， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶帳羅眾網， 妓樂如雲布，

嚴備在虛空， 處處令充滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嚴備在虛空， 處處令充滿。

道路皆嚴淨， 普雨妙衣服， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道路皆嚴淨， 普雨妙衣服，

巾馭汝寶乘， 與我同觀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 巾馭汝寶乘， 與我同觀佛。

各各隨自力， 普雨莊嚴具， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各各隨自力， 普雨莊嚴具，

一切如雲布， 遍滿虛空中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如雲布， 遍滿虛空中。

香焰蓮華蓋， 半月寶瓔珞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香焰蓮華蓋， 半月寶瓔珞，

及無數妙衣， 汝等皆應雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及無數妙衣， 汝等皆應雨。

須彌香水海， 上妙摩尼輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須彌香水海， 上妙摩尼輪，

及清淨栴檀， 悉應雨滿空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及清淨栴檀， 悉應雨滿空。

眾寶華瓔珞， 莊嚴淨無垢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾寶華瓔珞， 莊嚴淨無垢，

及以摩尼燈， 皆令在空住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及以摩尼燈， 皆令在空住。

一切持向佛， 心生大歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切持向佛， 心生大歡喜，

妻子眷屬俱， 往見世所尊。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妻子眷屬俱， 往見世所尊。』

「爾時，喜見善慧王，與三萬七千夫人、采女俱，福吉祥為上首；五百王子俱，大威光為上首；六萬大臣俱，慧力為上首……。如是等七十七百千億那由他眾，前後圍遶，從焰光明大城出。以王力故，一切大眾乘空而往，諸供養具遍滿虛空。至於佛所，頂禮佛足，却坐一面。復有妙華城善化幢天王，與十億那由他眷屬俱；復有究竟大城淨光龍王，與二十五億眷屬俱；復有金剛勝幢城猛健夜叉王，與七十七億眷屬俱；復有無垢城喜見乾闥婆王，與九十七億眷屬俱；復有妙輪城淨色思惟阿脩羅王，與五十八億眷屬俱；復有妙莊嚴城十力行迦樓羅王，與九十九千眷屬俱；復有遊戲快樂城金剛德緊那羅王，與十八億眷屬俱；復有金剛幢城寶稱幢摩睺羅伽王，與三億百千那由他眷屬俱；復有淨妙莊嚴城最勝梵王，與十八億眷屬俱……。如是等百萬億那由他大城中，所有諸王，并其眷屬，悉共往詣一切功德須彌勝雲如來所，頂禮佛足，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，喜見善慧王，與三萬七千夫人、采女俱，福吉祥為上首；五百王子俱，大威光為上首；六萬大臣俱，慧力為上首……。如是等七十七百千億那由他眾，前後圍遶，從焰光明大城出。以王力故，一切大眾乘空而往，諸供養具遍滿虛空。至於佛所，頂禮佛足，却坐一面。復有妙華城善化幢天王，與十億那由他眷屬俱；復有究竟大城淨光龍王，與二十五億眷屬俱；復有金剛勝幢城猛健夜叉王，與七十七億眷屬俱；復有無垢城喜見乾闥婆王，與九十七億眷屬俱；復有妙輪城淨色思惟阿脩羅王，與五十八億眷屬俱；復有妙莊嚴城十力行迦樓羅王，與九十九千眷屬俱；復有遊戲快樂城金剛德緊那羅王，與十八億眷屬俱；復有金剛幢城寶稱幢摩睺羅伽王，與三億百千那由他眷屬俱；復有淨妙莊嚴城最勝梵王，與十八億眷屬俱……。如是等百萬億那由他大城中，所有諸王，并其眷屬，悉共往詣一切功德須彌勝雲如來所，頂禮佛足，却坐一面。

「時，彼如來為欲調伏諸眾生故，於眾會道場海中，說普集一切三世佛自在法修多羅，世界微塵數修多羅而為眷屬，隨眾生心，悉令獲益。是時，大威光菩薩聞是法已，即獲一切功德須彌勝雲佛宿世所集法海光明。所謂：得一切法聚平等三昧智光明，一切法悉入最初菩提心中住智光明，十方法界普光明藏清淨眼智光明，觀察一切佛法大願海智光明，入無邊功德海清淨行智光明，趣向不退轉大力速疾藏智光明，法界中無量變化力出離輪智光明，決定入無量功德圓滿海智光明，了知一切佛決定解莊嚴成就海智光明，了知法界無邊佛現一切眾生前神通海智光明，了知一切佛力、無所畏法智光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，彼如來為欲調伏諸眾生故，於眾會道場海中，說普集一切三世佛自在法修多羅，世界微塵數修多羅而為眷屬，隨眾生心，悉令獲益。是時，大威光菩薩聞是法已，即獲一切功德須彌勝雲佛宿世所集法海光明。所謂：得一切法聚平等三昧智光明，一切法悉入最初菩提心中住智光明，十方法界普光明藏清淨眼智光明，觀察一切佛法大願海智光明，入無邊功德海清淨行智光明，趣向不退轉大力速疾藏智光明，法界中無量變化力出離輪智光明，決定入無量功德圓滿海智光明，了知一切佛決定解莊嚴成就海智光明，了知法界無邊佛現一切眾生前神通海智光明，了知一切佛力、無所畏法智光明。

「爾時，大威光菩薩，得如是無量智光明已，承佛威力而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，大威光菩薩，得如是無量智光明已，承佛威力而說頌言：

「『我聞佛妙法， 而得智光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我聞佛妙法， 而得智光明，

以是見世尊， 往昔所行事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是見世尊， 往昔所行事。

一切所生處， 名號身差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切所生處， 名號身差別，

及供養於佛， 如是我咸見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及供養於佛， 如是我咸見。

往昔諸佛所， 一切皆承事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往昔諸佛所， 一切皆承事，

無量劫修行， 嚴淨諸剎海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量劫修行， 嚴淨諸剎海。

捨施於自身， 廣大無涯際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨施於自身， 廣大無涯際，

修治最勝行， 嚴淨諸剎海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修治最勝行， 嚴淨諸剎海。

耳鼻頭手足， 及以諸宮殿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耳鼻頭手足， 及以諸宮殿，

捨之無有量， 嚴淨諸剎海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨之無有量， 嚴淨諸剎海。

能於一一剎， 億劫不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於一一剎， 億劫不思議，

修習菩提行， 嚴淨諸剎海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習菩提行， 嚴淨諸剎海。

普賢大願力， 一切佛海中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢大願力， 一切佛海中，

修行無量行， 嚴淨諸剎海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行無量行， 嚴淨諸剎海。

如因日光照， 還見於日輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如因日光照， 還見於日輪，

我以佛智光， 見佛所行道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以佛智光， 見佛所行道。

我觀佛剎海， 清淨大光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我觀佛剎海， 清淨大光明，

寂靜證菩提， 法界悉周遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂靜證菩提， 法界悉周遍。

我當如世尊， 廣淨諸剎海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當如世尊， 廣淨諸剎海，

以佛威神力， 修習菩提行。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以佛威神力， 修習菩提行。』

「諸佛子！時，大威光菩薩，以見一切功德山須彌勝雲佛，承事供養故，於如來所心得悟了，為一切世間，顯示如來往昔行海，顯示往昔菩薩行方便，顯示一切佛功德海，顯示普入一切法界清淨智，顯示一切道場中成佛自在力，顯示佛力無畏、無差別智，顯示普示現如來身，顯示不可思議佛神變，顯示莊嚴無量清淨佛土，顯示普賢菩薩所有行願，令如須彌山微塵數眾生發菩提心，佛剎微塵數眾生成就如來清淨國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！時，大威光菩薩，以見一切功德山須彌勝雲佛，承事供養故，於如來所心得悟了，為一切世間，顯示如來往昔行海，顯示往昔菩薩行方便，顯示一切佛功德海，顯示普入一切法界清淨智，顯示一切道場中成佛自在力，顯示佛力無畏、無差別智，顯示普示現如來身，顯示不可思議佛神變，顯示莊嚴無量清淨佛土，顯示普賢菩薩所有行願，令如須彌山微塵數眾生發菩提心，佛剎微塵數眾生成就如來清淨國土。

「爾時，一切功德山須彌勝雲佛，為大威光菩薩而說頌言； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，一切功德山須彌勝雲佛，為大威光菩薩而說頌言；

「『善哉大威光， 福藏廣名稱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『善哉大威光， 福藏廣名稱，

為利眾生故， 發趣菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為利眾生故， 發趣菩提道。

汝獲智光明， 法界悉充遍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝獲智光明， 法界悉充遍，

福慧咸廣大， 當得深智海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福慧咸廣大， 當得深智海。

一剎中修行， 經於剎塵劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一剎中修行， 經於剎塵劫，

如汝見於我， 當獲如是智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如汝見於我， 當獲如是智。

非諸劣行者， 能知此方便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非諸劣行者， 能知此方便，

獲大精進力， 乃能淨剎海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲大精進力， 乃能淨剎海。

一一微塵中， 無量劫修行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一微塵中， 無量劫修行，

彼人乃能得， 莊嚴諸佛剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人乃能得， 莊嚴諸佛剎。

為一一眾生， 輪迴經劫海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為一一眾生， 輪迴經劫海，

其心不疲懈， 當成世導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心不疲懈， 當成世導師。

供養一一佛， 悉盡未來際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養一一佛， 悉盡未來際，

心無暫疲厭， 當成無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心無暫疲厭， 當成無上道。

三世一切佛， 當共滿汝願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世一切佛， 當共滿汝願，

一切佛會中， 汝身安住彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切佛會中， 汝身安住彼。

一切諸如來， 誓願無有邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸如來， 誓願無有邊，

大智通達者， 能知此方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智通達者， 能知此方便。

大光供養我， 故獲大威力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大光供養我， 故獲大威力，

令塵數眾生， 成熟向菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令塵數眾生， 成熟向菩提。

諸修普賢行， 大名稱菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸修普賢行， 大名稱菩薩，

莊嚴佛剎海， 法界普周遍。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊嚴佛剎海， 法界普周遍。』

「諸佛子！汝等應知彼大莊嚴劫中，有恒河沙數小劫，人壽命二小劫。諸佛子！彼一切功德須彌勝雲佛，壽命五十億歲。彼佛滅度後，有佛出世，名：波羅蜜善眼莊嚴王，亦於彼摩尼華枝輪大林中而成正覺。爾時，大威光童子，見彼如來成等正覺、現神通力，即得念佛三昧，名：無邊海藏門；即得陀羅尼，名：大智力法淵；即得大慈，名：普隨眾生調伏度脫；即得大悲，名：遍覆一切境界雲；即得大喜，名：一切佛功德海威力藏；即得大捨，名：法性虛空平等清淨；即得般若波羅蜜，名：自性離垢法界清淨身；即得神通，名：無礙光普隨現；即得辯才，名：善入離垢淵；即得智光，名：一切佛法清淨藏。如是等十千法門，皆得通達。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！汝等應知彼大莊嚴劫中，有恒河沙數小劫，人壽命二小劫。諸佛子！彼一切功德須彌勝雲佛，壽命五十億歲。彼佛滅度後，有佛出世，名：波羅蜜善眼莊嚴王，亦於彼摩尼華枝輪大林中而成正覺。爾時，大威光童子，見彼如來成等正覺、現神通力，即得念佛三昧，名：無邊海藏門；即得陀羅尼，名：大智力法淵；即得大慈，名：普隨眾生調伏度脫；即得大悲，名：遍覆一切境界雲；即得大喜，名：一切佛功德海威力藏；即得大捨，名：法性虛空平等清淨；即得般若波羅蜜，名：自性離垢法界清淨身；即得神通，名：無礙光普隨現；即得辯才，名：善入離垢淵；即得智光，名：一切佛法清淨藏。如是等十千法門，皆得通達。

「爾時，大威光童子，承佛威力，為諸眷屬而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，大威光童子，承佛威力，為諸眷屬而說頌言：

「『不可思議億劫中， 導世明師難一遇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『不可思議億劫中， 導世明師難一遇，

此土眾生多善利， 而今得見第二佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此土眾生多善利， 而今得見第二佛。

佛身普放大光明， 色相無邊極清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身普放大光明， 色相無邊極清淨，

如雲充滿一切土， 處處稱揚佛功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如雲充滿一切土， 處處稱揚佛功德。

光明所照咸歡喜， 眾生有苦悉除滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明所照咸歡喜， 眾生有苦悉除滅，

各令恭敬起慈心， 此是如來自在用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各令恭敬起慈心， 此是如來自在用。

出不思議變化雲， 放無量色光明網， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出不思議變化雲， 放無量色光明網，

十方國土皆充滿， 此佛神通之所現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方國土皆充滿， 此佛神通之所現。

一一毛孔現光雲， 普遍虛空發大音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一毛孔現光雲， 普遍虛空發大音，

所有幽冥靡不照， 地獄眾苦咸令滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有幽冥靡不照， 地獄眾苦咸令滅。

如來妙音遍十方， 一切言音咸具演， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來妙音遍十方， 一切言音咸具演，

隨諸眾生宿善力， 此是大師神變用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨諸眾生宿善力， 此是大師神變用。

無量無邊大眾海， 佛於其中皆出現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無邊大眾海， 佛於其中皆出現，

普轉無盡妙法輪， 調伏一切諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普轉無盡妙法輪， 調伏一切諸眾生。

佛神通力無有邊， 一切剎中皆出現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛神通力無有邊， 一切剎中皆出現，

善逝如是智無礙， 為利眾生成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝如是智無礙， 為利眾生成正覺。

汝等應生歡喜心， 踊躍愛樂極尊重， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等應生歡喜心， 踊躍愛樂極尊重，

我當與汝同詣彼， 若見如來眾苦滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當與汝同詣彼， 若見如來眾苦滅。

發心迴向趣菩提， 慈念一切諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發心迴向趣菩提， 慈念一切諸眾生，

悉住普賢廣大願， 當如法王得自在。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉住普賢廣大願， 當如法王得自在。』

「諸佛子！大威光童子說此頌時，以佛神力，其聲無礙，一切世界皆悉得聞，無量眾生發菩提心。時，大威光王子，與其父母，并諸眷屬，及無量百千億那由他眾生，前後圍遶，寶蓋如雲遍覆虛空，共詣波羅蜜善眼莊嚴王如來所。其佛為說法界體性清淨莊嚴修多羅，世界海微塵等修多羅而為眷屬。彼諸大眾，聞此經已，得清淨智，名：入一切淨方便；得於地，名：離垢光明；得波羅蜜輪，名：示現一切世間愛樂莊嚴；得增廣行輪，名：普入一切剎土無邊光明清淨見；得趣向行輪，名：離垢福德雲光明幢；得隨入證輪，名：一切法海廣大光明：得轉深發趣行，名：大智莊嚴；得灌頂智慧海，名：無功用修極妙見；得顯了大光明，名：如來功德海相光影遍照；得出生願力清淨智，名：無量願力信解藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！大威光童子說此頌時，以佛神力，其聲無礙，一切世界皆悉得聞，無量眾生發菩提心。時，大威光王子，與其父母，并諸眷屬，及無量百千億那由他眾生，前後圍遶，寶蓋如雲遍覆虛空，共詣波羅蜜善眼莊嚴王如來所。其佛為說法界體性清淨莊嚴修多羅，世界海微塵等修多羅而為眷屬。彼諸大眾，聞此經已，得清淨智，名：入一切淨方便；得於地，名：離垢光明；得波羅蜜輪，名：示現一切世間愛樂莊嚴；得增廣行輪，名：普入一切剎土無邊光明清淨見；得趣向行輪，名：離垢福德雲光明幢；得隨入證輪，名：一切法海廣大光明：得轉深發趣行，名：大智莊嚴；得灌頂智慧海，名：無功用修極妙見；得顯了大光明，名：如來功德海相光影遍照；得出生願力清淨智，名：無量願力信解藏。

「時，彼佛為大威光菩薩而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，彼佛為大威光菩薩而說頌言：

「『善哉功德智慧海， 發心趣向大菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『善哉功德智慧海， 發心趣向大菩提，

汝當得佛不思議， 普為眾生作依處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝當得佛不思議， 普為眾生作依處。

汝已出生大智海， 悉能遍了一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝已出生大智海， 悉能遍了一切法，

當以難思妙方便， 入佛無盡所行境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當以難思妙方便， 入佛無盡所行境。

已見諸佛功德雲， 已入無盡智慧地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已見諸佛功德雲， 已入無盡智慧地，

諸波羅蜜方便海， 大名稱者當滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸波羅蜜方便海， 大名稱者當滿足。

已得方便總持門， 及以無盡辯才門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已得方便總持門， 及以無盡辯才門，

種種行願皆修習， 當成無等大智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種行願皆修習， 當成無等大智慧。

汝已出生諸願海， 汝已入於三昧海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝已出生諸願海， 汝已入於三昧海，

當具種種大神通， 不可思議諸佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當具種種大神通， 不可思議諸佛法。

究竟法界不思議， 廣大深心已清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟法界不思議， 廣大深心已清淨，

普見十方一切佛， 離垢莊嚴眾剎海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普見十方一切佛， 離垢莊嚴眾剎海。

汝已入我菩提行， 昔時本事方便海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝已入我菩提行， 昔時本事方便海，

如我修行所淨治， 如是妙行汝皆悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如我修行所淨治， 如是妙行汝皆悟。

我於無量一一剎， 種種供養諸佛海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於無量一一剎， 種種供養諸佛海，

如彼修行所得果， 如是莊嚴汝咸見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼修行所得果， 如是莊嚴汝咸見。

廣大劫海無有盡， 一切剎中修淨行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣大劫海無有盡， 一切剎中修淨行，

堅固誓願不可思， 當得如來此神力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅固誓願不可思， 當得如來此神力。

諸佛供養盡無餘， 國土莊嚴悉清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛供養盡無餘， 國土莊嚴悉清淨，

一切劫中修妙行， 汝當成佛大功德。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切劫中修妙行， 汝當成佛大功德。』

「諸佛子！波羅蜜善眼莊嚴王如來入涅槃已，喜見善慧王尋亦去世，大威光童子受轉輪王位。彼摩尼華枝輪大林中第三如來出現於世，名：最勝功德海。時，大威光轉輪聖王，見彼如來成佛之相，與其眷屬，及四兵眾，城邑、聚落一切人民，并持七寶，俱往佛所，以一切香摩尼莊嚴大樓閣奉上於佛。時，彼如來於其林中，說菩薩普眼光明行修多羅，世界微塵數修多羅而為眷屬。爾時，大威光菩薩，聞此法已，得三昧，名：大福德普光明；得此三昧故，悉能了知一切菩薩、一切眾生，過、現、未來，福、非福海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！波羅蜜善眼莊嚴王如來入涅槃已，喜見善慧王尋亦去世，大威光童子受轉輪王位。彼摩尼華枝輪大林中第三如來出現於世，名：最勝功德海。時，大威光轉輪聖王，見彼如來成佛之相，與其眷屬，及四兵眾，城邑、聚落一切人民，并持七寶，俱往佛所，以一切香摩尼莊嚴大樓閣奉上於佛。時，彼如來於其林中，說菩薩普眼光明行修多羅，世界微塵數修多羅而為眷屬。爾時，大威光菩薩，聞此法已，得三昧，名：大福德普光明；得此三昧故，悉能了知一切菩薩、一切眾生，過、現、未來，福、非福海。

「時，彼佛為大威光菩薩而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，彼佛為大威光菩薩而說頌言：

「『善哉福德大威光， 汝等今來至我所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『善哉福德大威光， 汝等今來至我所，

愍念一切眾生海， 發勝菩提大願心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愍念一切眾生海， 發勝菩提大願心。

汝為一切苦眾生， 起大悲心令解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝為一切苦眾生， 起大悲心令解脫，

當作群迷所依怙， 是名菩薩方便行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當作群迷所依怙， 是名菩薩方便行。

若有菩薩能堅固， 修諸勝行無厭怠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有菩薩能堅固， 修諸勝行無厭怠，

最勝最上無礙解， 如是妙智彼當得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝最上無礙解， 如是妙智彼當得。

福德光者福幢者， 福德處者福海者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福德光者福幢者， 福德處者福海者，

普賢菩薩所有願， 是汝大光能趣入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩所有願， 是汝大光能趣入。

汝能以此廣大願， 入不思議諸佛海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝能以此廣大願， 入不思議諸佛海，

諸佛福海無有邊， 汝以妙解皆能見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛福海無有邊， 汝以妙解皆能見。

汝於十方國土中， 悉見無量無邊佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝於十方國土中， 悉見無量無邊佛，

彼佛往昔諸行海， 如是一切汝咸見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛往昔諸行海， 如是一切汝咸見。

若有住此方便海， 必得入於智地中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有住此方便海， 必得入於智地中，

此是隨順諸佛學， 決定當成一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是隨順諸佛學， 決定當成一切智。

汝於一切剎海中， 微塵劫海修諸行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝於一切剎海中， 微塵劫海修諸行，

一切如來諸行海， 汝皆學已當成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來諸行海， 汝皆學已當成佛。

如汝所見十方中， 一切剎海極嚴淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如汝所見十方中， 一切剎海極嚴淨，

汝剎嚴淨亦如是， 無邊願者所當得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝剎嚴淨亦如是， 無邊願者所當得。

今此道場眾會海， 聞汝願已生欣樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此道場眾會海， 聞汝願已生欣樂，

皆入普賢廣大乘， 發心迴向趣菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆入普賢廣大乘， 發心迴向趣菩提。

無邊國土一一中， 悉入修行經劫海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊國土一一中， 悉入修行經劫海，

以諸願力能圓滿， 普賢菩薩一切行。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以諸願力能圓滿， 普賢菩薩一切行。』

「諸佛子！彼摩尼華枝輪大林中，復有佛出，號：名稱普聞蓮華眼幢。是時，大威光於此命終，生須彌山上寂靜寶宮天城中，為大天王，名：離垢福德幢，共諸天眾俱詣佛所，雨寶華雲以為供養。時，彼如來為說廣大方便普門遍照修多羅，世界海微塵數修多羅而為眷屬。時，天王眾聞此經已，得三昧，名：普門歡喜藏。以三昧力，能入一切法實相海。獲是益已，從道場出，還歸本處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！彼摩尼華枝輪大林中，復有佛出，號：名稱普聞蓮華眼幢。是時，大威光於此命終，生須彌山上寂靜寶宮天城中，為大天王，名：離垢福德幢，共諸天眾俱詣佛所，雨寶華雲以為供養。時，彼如來為說廣大方便普門遍照修多羅，世界海微塵數修多羅而為眷屬。時，天王眾聞此經已，得三昧，名：普門歡喜藏。以三昧力，能入一切法實相海。獲是益已，從道場出，還歸本處。」