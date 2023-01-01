大方廣佛華嚴經卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第十

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

華藏世界品第五之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華藏世界品第五之三

爾時，普賢菩薩復告大眾言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩復告大眾言：

「諸佛子！彼離垢焰藏香水海東，次有香水海，名：變化微妙身；此海中，有世界種，名：善布差別方。次有香水海，名：金剛眼幢；世界種，名：莊嚴法界橋。次有香水海，名：種種蓮華妙莊嚴；世界種，名：恒出十方變化。次有香水海，名：無間寶王輪；世界種，名：寶蓮華莖密雲。次有香水海，名：妙香焰普莊嚴；世界種，名：毘盧遮那變化行。次有香水海，名：寶末閻浮幢；世界種，名：諸佛護念境界。次有香水海，名：一切色熾然光；世界種，名：最勝光遍照。次有香水海，名：一切莊嚴具境界；世界種，名：寶焰燈……。如是等不可說佛剎微塵數香水海，其最近輪圍山香水海，名：玻瓈地；世界種，名：常放光明，以世界海清淨劫音聲為體。此中最下方，有世界，名：可愛樂淨光幢，佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號；最勝三昧精進慧。此上過十佛剎微塵數世界，與金剛幢世界齊等，有世界，名：香莊嚴幢，十佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：無障礙法界燈。此上過三佛剎微塵數世界，與娑婆世界齊等，有世界，名：放光明藏；佛號：遍法界無障礙慧明。此上過七佛剎微塵數世界，至此世界種最上方，有世界，名：最勝身香，二十佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：覺分華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！彼離垢焰藏香水海東，次有香水海，名：變化微妙身；此海中，有世界種，名：善布差別方。次有香水海，名：金剛眼幢；世界種，名：莊嚴法界橋。次有香水海，名：種種蓮華妙莊嚴；世界種，名：恒出十方變化。次有香水海，名：無間寶王輪；世界種，名：寶蓮華莖密雲。次有香水海，名：妙香焰普莊嚴；世界種，名：毘盧遮那變化行。次有香水海，名：寶末閻浮幢；世界種，名：諸佛護念境界。次有香水海，名：一切色熾然光；世界種，名：最勝光遍照。次有香水海，名：一切莊嚴具境界；世界種，名：寶焰燈……。如是等不可說佛剎微塵數香水海，其最近輪圍山香水海，名：玻瓈地；世界種，名：常放光明，以世界海清淨劫音聲為體。此中最下方，有世界，名：可愛樂淨光幢，佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號；最勝三昧精進慧。此上過十佛剎微塵數世界，與金剛幢世界齊等，有世界，名：香莊嚴幢，十佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：無障礙法界燈。此上過三佛剎微塵數世界，與娑婆世界齊等，有世界，名：放光明藏；佛號：遍法界無障礙慧明。此上過七佛剎微塵數世界，至此世界種最上方，有世界，名：最勝身香，二十佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：覺分華。

「諸佛子！彼無盡光明輪香水海外，次有香水海，名：具足妙光；世界種，名：遍無垢。次有香水海，名：光耀蓋；世界種，名：無邊普莊嚴。次有香水海，名：妙寶莊嚴；世界種，名：香摩尼軌度形。次有香水海，名：出佛音聲；世界種，名：善建立莊嚴。次有香水海，名：香幢須彌藏；世界種，名：光明遍滿。次有香水海，名：栴檀妙光明；世界種，名：華焰輪。次有香水海，名：風力持：世界種，名：寶焰雲幢。次有香水海，名：帝釋身莊嚴；世界種，名：真珠藏。次有香水海，名：平坦嚴淨；世界種，名：毘瑠璃末種種莊嚴……。如是等不可說佛剎微塵數香水海，其最近輪圍山香水海，名：妙樹華：世界種，名：出生諸方廣大剎，以一切佛摧伏魔音為體。此中最下方，有世界，名：焰炬幢；佛號：世間功德海。此上過十佛剎微塵數世界，與金剛幢世界齊等，有世界，名：出生寶；佛號：師子力寶雲。此上與娑婆世界齊等，有世界，名：衣服幢；佛號：一切智海王。於此世界種最上方，有世界，名：寶瓔珞師子光明；佛號：善變化蓮華幢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！彼無盡光明輪香水海外，次有香水海，名：具足妙光；世界種，名：遍無垢。次有香水海，名：光耀蓋；世界種，名：無邊普莊嚴。次有香水海，名：妙寶莊嚴；世界種，名：香摩尼軌度形。次有香水海，名：出佛音聲；世界種，名：善建立莊嚴。次有香水海，名：香幢須彌藏；世界種，名：光明遍滿。次有香水海，名：栴檀妙光明；世界種，名：華焰輪。次有香水海，名：風力持：世界種，名：寶焰雲幢。次有香水海，名：帝釋身莊嚴；世界種，名：真珠藏。次有香水海，名：平坦嚴淨；世界種，名：毘瑠璃末種種莊嚴……。如是等不可說佛剎微塵數香水海，其最近輪圍山香水海，名：妙樹華：世界種，名：出生諸方廣大剎，以一切佛摧伏魔音為體。此中最下方，有世界，名：焰炬幢；佛號：世間功德海。此上過十佛剎微塵數世界，與金剛幢世界齊等，有世界，名：出生寶；佛號：師子力寶雲。此上與娑婆世界齊等，有世界，名：衣服幢；佛號：一切智海王。於此世界種最上方，有世界，名：寶瓔珞師子光明；佛號：善變化蓮華幢。

「諸佛子！彼金剛焰光明香水海外，次有香水海，名：一切莊嚴具瑩飾幢；世界種，名：清淨行莊嚴。次有香水海，名：一切寶華光耀海；世界種，名：功德相莊嚴。次有香水海，名：蓮華開敷；世界種，名：菩薩摩尼冠莊嚴。次有香水海，名：妙寶衣服；世界種，名：淨珠輪。次有香水海，名：可愛華遍照；世界種，名：百光雲照耀。次有香水海，名：遍虛空大光明；世界種，名：寶光普照。次有香水海，名：妙華莊嚴幢；世界種，名：金月眼瓔珞。次有香水海，名：真珠香海藏；世界種，名：佛光明。次有香水海，名：寶輪光明；世界種，名：善化現佛境界光明……。如是等不可說佛剎微塵數香水海，其最近輪圍山香水海，名：無邊輪莊嚴底；世界種，名：無量方差別，以一切國土種種言說音為體。此中最下方，有世界，名：金剛華蓋；佛號：無盡相光明普門音。此上過十佛剎微塵數世界，有世界，與金剛幢世界齊等，名：出生寶衣幢；佛號：福德雲大威勢。此上與娑婆世界齊等，有世界，名：眾寶具妙莊嚴；佛號：勝慧海。於此世界種最上方，有世界，名：日光明衣服幢；佛號：智日蓮華雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！彼金剛焰光明香水海外，次有香水海，名：一切莊嚴具瑩飾幢；世界種，名：清淨行莊嚴。次有香水海，名：一切寶華光耀海；世界種，名：功德相莊嚴。次有香水海，名：蓮華開敷；世界種，名：菩薩摩尼冠莊嚴。次有香水海，名：妙寶衣服；世界種，名：淨珠輪。次有香水海，名：可愛華遍照；世界種，名：百光雲照耀。次有香水海，名：遍虛空大光明；世界種，名：寶光普照。次有香水海，名：妙華莊嚴幢；世界種，名：金月眼瓔珞。次有香水海，名：真珠香海藏；世界種，名：佛光明。次有香水海，名：寶輪光明；世界種，名：善化現佛境界光明……。如是等不可說佛剎微塵數香水海，其最近輪圍山香水海，名：無邊輪莊嚴底；世界種，名：無量方差別，以一切國土種種言說音為體。此中最下方，有世界，名：金剛華蓋；佛號：無盡相光明普門音。此上過十佛剎微塵數世界，有世界，與金剛幢世界齊等，名：出生寶衣幢；佛號：福德雲大威勢。此上與娑婆世界齊等，有世界，名：眾寶具妙莊嚴；佛號：勝慧海。於此世界種最上方，有世界，名：日光明衣服幢；佛號：智日蓮華雲。

「諸佛子！彼帝青寶莊嚴香水海外，次有香水海，名：阿修羅宮殿；世界種，名：香水光所持。次有香水海，名：寶師子莊嚴；世界種，名：遍示十方一切寶；次有香水海，名：宮殿色光明雲；世界種，名：寶輪妙莊嚴。次有香水海，名：出大蓮華；世界種，名：妙莊嚴遍照法界。次有香水海，名：燈焰妙眼；世界種，名：遍觀察十方變化。次有香水海，名：不思議莊嚴輪；世界種，名：十方光明普名稱。次有香水海，名：寶積莊嚴；世界種，名：燈光照耀。次有香水海，名：清淨寶光明；世界種，名：須彌無能為礙風。次有香水海，名：寶衣欄楯；世界種，名：如來身光明……。如是等不可說佛剎微塵數香水海，其最近輪圍山香水海，名：樹莊嚴幢；世界種，名：安住帝網，以一切菩薩智地音聲為體。此中最下方，有世界，名：妙金色；佛號：香焰勝威光。此上過十佛剎微塵數世界，與金剛幢世界齊等，有世界，名：摩尼樹華；佛號：無礙普現。此上與娑婆世界齊等，有世界，名：毘瑠璃妙莊嚴；佛號：法自在堅固慧。於此世界種最上方，有世界，名：梵音妙莊嚴；佛號：蓮華開敷光明王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！彼帝青寶莊嚴香水海外，次有香水海，名：阿修羅宮殿；世界種，名：香水光所持。次有香水海，名：寶師子莊嚴；世界種，名：遍示十方一切寶；次有香水海，名：宮殿色光明雲；世界種，名：寶輪妙莊嚴。次有香水海，名：出大蓮華；世界種，名：妙莊嚴遍照法界。次有香水海，名：燈焰妙眼；世界種，名：遍觀察十方變化。次有香水海，名：不思議莊嚴輪；世界種，名：十方光明普名稱。次有香水海，名：寶積莊嚴；世界種，名：燈光照耀。次有香水海，名：清淨寶光明；世界種，名：須彌無能為礙風。次有香水海，名：寶衣欄楯；世界種，名：如來身光明……。如是等不可說佛剎微塵數香水海，其最近輪圍山香水海，名：樹莊嚴幢；世界種，名：安住帝網，以一切菩薩智地音聲為體。此中最下方，有世界，名：妙金色；佛號：香焰勝威光。此上過十佛剎微塵數世界，與金剛幢世界齊等，有世界，名：摩尼樹華；佛號：無礙普現。此上與娑婆世界齊等，有世界，名：毘瑠璃妙莊嚴；佛號：法自在堅固慧。於此世界種最上方，有世界，名：梵音妙莊嚴；佛號：蓮華開敷光明王。

「諸佛子！彼金剛輪莊嚴底香水海外，次有香水海，名：化現蓮華處；世界種，名：國土平正。次有香水海，名：摩尼光；世界種，名：遍法界無迷惑。次有香水海，名：眾妙香日摩尼；世界種，名：普現十方。次有香水海，名：恒納寶流；世界種，名：普行佛言音。次有香水海，名：無邊深妙音；世界種，名：無邊方差別。次有香水海，名：堅實積聚；世界種，名：無量處差別。次有香水海，名：清淨梵音；世界種，名：普清淨莊嚴。次有香水海，名：栴檀欄楯音聲藏；世界種，名：逈出幢。次有香水海，名：妙香寶王光莊嚴；世界種，名：普現光明力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！彼金剛輪莊嚴底香水海外，次有香水海，名：化現蓮華處；世界種，名：國土平正。次有香水海，名：摩尼光；世界種，名：遍法界無迷惑。次有香水海，名：眾妙香日摩尼；世界種，名：普現十方。次有香水海，名：恒納寶流；世界種，名：普行佛言音。次有香水海，名：無邊深妙音；世界種，名：無邊方差別。次有香水海，名：堅實積聚；世界種，名：無量處差別。次有香水海，名：清淨梵音；世界種，名：普清淨莊嚴。次有香水海，名：栴檀欄楯音聲藏；世界種，名：逈出幢。次有香水海，名：妙香寶王光莊嚴；世界種，名：普現光明力。

「諸佛子！彼蓮華因陀羅網香水海外，次有香水海，名：銀蓮華妙莊嚴；世界種，名：普遍行。次有香水海，名：毘瑠璃竹密焰雲；世界種，名：普出十方音。次有香水海，名：十方光焰聚；世界種，名：恒出變化分布十方。次有香水海，名：出現真金摩尼幢；世界種，名：金剛幢相。次有香水海，名：平等大莊嚴；世界種，名：法界勇猛旋。次有香水海，名：寶華叢無盡光；世界種，名：無邊淨光明。次有香水海，名：妙金幢；世界種，名：演說微密處。次有香水海，名：光影遍照；世界種，名：普莊嚴。次有香水海，名：寂音；世界種，名：現前垂布……。如是等不可說佛剎微塵數香水海，其最近輪圍山香水海，名：密焰雲幢；世界種，名：一切光莊嚴，以一切如來道場眾會音為體。於此最下方，有世界，名：淨眼莊嚴；佛號：金剛月遍照十方。此上過十佛剎微塵數世界，與金剛幢世界齊等，有世界，名：蓮華德；佛號：大精進善覺慧。此上與娑婆世界齊等，有世界，名：金剛密莊嚴；佛號：娑羅王幢。此上過七佛剎微塵數世界，有世界，名：淨海莊嚴；佛號：威德絕倫無能制伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！彼蓮華因陀羅網香水海外，次有香水海，名：銀蓮華妙莊嚴；世界種，名：普遍行。次有香水海，名：毘瑠璃竹密焰雲；世界種，名：普出十方音。次有香水海，名：十方光焰聚；世界種，名：恒出變化分布十方。次有香水海，名：出現真金摩尼幢；世界種，名：金剛幢相。次有香水海，名：平等大莊嚴；世界種，名：法界勇猛旋。次有香水海，名：寶華叢無盡光；世界種，名：無邊淨光明。次有香水海，名：妙金幢；世界種，名：演說微密處。次有香水海，名：光影遍照；世界種，名：普莊嚴。次有香水海，名：寂音；世界種，名：現前垂布……。如是等不可說佛剎微塵數香水海，其最近輪圍山香水海，名：密焰雲幢；世界種，名：一切光莊嚴，以一切如來道場眾會音為體。於此最下方，有世界，名：淨眼莊嚴；佛號：金剛月遍照十方。此上過十佛剎微塵數世界，與金剛幢世界齊等，有世界，名：蓮華德；佛號：大精進善覺慧。此上與娑婆世界齊等，有世界，名：金剛密莊嚴；佛號：娑羅王幢。此上過七佛剎微塵數世界，有世界，名：淨海莊嚴；佛號：威德絕倫無能制伏。

「諸佛子！彼積集寶香藏香水海外，次有香水海，名：一切寶光明遍照；世界種，名：無垢稱莊嚴。次有香水海，名：眾寶華開敷；世界種，名：虛空相。次有香水海，名：吉祥幄遍照；世界種，名：無礙光普莊嚴。次有香水海，名：栴檀樹華；世界種，名：普現十方旋。次有香水海，名：出生妙色寶；世界種，名：勝幢周遍行。次有香水海，名普生金剛華；世界種，名：現不思議莊嚴。次有香水海，名：心王摩尼輪嚴飾；世界種，名：示現無礙佛光明。次有香水海，名：積集寶瓔珞；世界種，名：淨除疑。次有香水海，名：真珠輪普莊嚴；世界種，名：諸佛願所流……。如是等不可說佛剎微塵數香水海，其最近輪圍山香水海，名：閻浮檀寶藏輪；世界種，名：普音幢，以入一切智門音聲為體。此中最下方，有世界，名：華蘂焰；佛號：精進施。此上過十佛剎微塵數世界，與金剛幢世界齊等，有世界，名：蓮華光明幢；佛號：一切功德最勝心王。此上過三佛剎微塵數世界，與娑婆世界齊等，有世界，名：十力莊嚴；佛號：善出現無量功德王。於此世界種最上方，有世界，名：摩尼香山幢；佛號：廣大善眼淨除疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！彼積集寶香藏香水海外，次有香水海，名：一切寶光明遍照；世界種，名：無垢稱莊嚴。次有香水海，名：眾寶華開敷；世界種，名：虛空相。次有香水海，名：吉祥幄遍照；世界種，名：無礙光普莊嚴。次有香水海，名：栴檀樹華；世界種，名：普現十方旋。次有香水海，名：出生妙色寶；世界種，名：勝幢周遍行。次有香水海，名普生金剛華；世界種，名：現不思議莊嚴。次有香水海，名：心王摩尼輪嚴飾；世界種，名：示現無礙佛光明。次有香水海，名：積集寶瓔珞；世界種，名：淨除疑。次有香水海，名：真珠輪普莊嚴；世界種，名：諸佛願所流……。如是等不可說佛剎微塵數香水海，其最近輪圍山香水海，名：閻浮檀寶藏輪；世界種，名：普音幢，以入一切智門音聲為體。此中最下方，有世界，名：華蘂焰；佛號：精進施。此上過十佛剎微塵數世界，與金剛幢世界齊等，有世界，名：蓮華光明幢；佛號：一切功德最勝心王。此上過三佛剎微塵數世界，與娑婆世界齊等，有世界，名：十力莊嚴；佛號：善出現無量功德王。於此世界種最上方，有世界，名：摩尼香山幢；佛號：廣大善眼淨除疑。

「諸佛子！彼寶莊嚴香水海外，次有香水海，名：持須彌光明藏；世界種，名：出生廣大雲。次有香水海，名：種種莊嚴大威力境界；世界種，名：無礙淨莊嚴。次有香水海，名：密布寶蓮華；世界種，名：最勝燈莊嚴。次有香水海，名：依止一切寶莊嚴；世界種，名：日光明網藏。次有香水海，名：眾多嚴淨；世界種，名：寶華依處。次有香水海，名：極聰慧行：世界種，名：最勝形莊嚴。次有香水海，名：持妙摩尼峯；世界種，名：普淨虛空藏。次有香水海，名：大光遍照；世界種，名：帝青炬光明。次有香水海，名：可愛摩尼珠充滿遍照；世界種，名：普吼聲……。如是等不可說佛剎微塵數香水海，其最近輪圍山香水海，名：出帝青寶；世界種，名：周遍無差別，以一切菩薩震吼聲為體。此中最下方，有世界，名：妙勝藏；佛號：最勝功德慧。此上過十佛剎微塵數世界，與金剛幢世界齊等，有世界，名：莊嚴相；佛號：超勝大光明。此上與娑婆世界齊等，有世界，名：瑠璃輪普莊嚴；佛號：須彌燈。於此世界種最上方，有世界，名：華幢海；佛號：無盡變化妙慧雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！彼寶莊嚴香水海外，次有香水海，名：持須彌光明藏；世界種，名：出生廣大雲。次有香水海，名：種種莊嚴大威力境界；世界種，名：無礙淨莊嚴。次有香水海，名：密布寶蓮華；世界種，名：最勝燈莊嚴。次有香水海，名：依止一切寶莊嚴；世界種，名：日光明網藏。次有香水海，名：眾多嚴淨；世界種，名：寶華依處。次有香水海，名：極聰慧行：世界種，名：最勝形莊嚴。次有香水海，名：持妙摩尼峯；世界種，名：普淨虛空藏。次有香水海，名：大光遍照；世界種，名：帝青炬光明。次有香水海，名：可愛摩尼珠充滿遍照；世界種，名：普吼聲……。如是等不可說佛剎微塵數香水海，其最近輪圍山香水海，名：出帝青寶；世界種，名：周遍無差別，以一切菩薩震吼聲為體。此中最下方，有世界，名：妙勝藏；佛號：最勝功德慧。此上過十佛剎微塵數世界，與金剛幢世界齊等，有世界，名：莊嚴相；佛號：超勝大光明。此上與娑婆世界齊等，有世界，名：瑠璃輪普莊嚴；佛號：須彌燈。於此世界種最上方，有世界，名：華幢海；佛號：無盡變化妙慧雲。

「諸佛子！彼金剛寶聚香水海外，次有香水海，名：崇飾寶埤堄；世界種，名：秀出寶幢。次有香水海，名：寶幢莊嚴；世界種，名：現一切光明。次有香水海，名：妙寶雲；世界種，名：一切寶莊嚴光明遍照。次有香水海，名：寶樹華莊嚴；世界種，名：妙華間飾。次有香水海，名：妙寶衣莊嚴；世界種，名：光明海。次有香水海，名：寶樹峯；世界種，名：寶焰雲。次有香水海，名：示現光明；世界種，名：入金剛無所礙。次有香水海，名：蓮華普莊嚴；世界種，名：無邊岸海淵。次有香水海，名：妙寶莊嚴；世界種，名：普示現國土藏……。如是等不可說佛剎微塵數香水海，其最近輪圍山香水海，名：不可壞海；世界種，名：妙輪間錯蓮華場，以一切佛力所出音為體。此中最下方，有世界，名：最妙香；佛號；變化無量塵數光。此上過十佛剎微塵數世界，與金剛幢世界齊等，有世界，名：不思議差別莊嚴門；佛號：無量智。此上與娑婆世界齊等，有世界，名：十方光明妙華藏；佛號：師子眼光焰雲。於此最上方，有世界，名：海音聲；佛號：水天光焰門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！彼金剛寶聚香水海外，次有香水海，名：崇飾寶埤堄；世界種，名：秀出寶幢。次有香水海，名：寶幢莊嚴；世界種，名：現一切光明。次有香水海，名：妙寶雲；世界種，名：一切寶莊嚴光明遍照。次有香水海，名：寶樹華莊嚴；世界種，名：妙華間飾。次有香水海，名：妙寶衣莊嚴；世界種，名：光明海。次有香水海，名：寶樹峯；世界種，名：寶焰雲。次有香水海，名：示現光明；世界種，名：入金剛無所礙。次有香水海，名：蓮華普莊嚴；世界種，名：無邊岸海淵。次有香水海，名：妙寶莊嚴；世界種，名：普示現國土藏……。如是等不可說佛剎微塵數香水海，其最近輪圍山香水海，名：不可壞海；世界種，名：妙輪間錯蓮華場，以一切佛力所出音為體。此中最下方，有世界，名：最妙香；佛號；變化無量塵數光。此上過十佛剎微塵數世界，與金剛幢世界齊等，有世界，名：不思議差別莊嚴門；佛號：無量智。此上與娑婆世界齊等，有世界，名：十方光明妙華藏；佛號：師子眼光焰雲。於此最上方，有世界，名：海音聲；佛號：水天光焰門。

「諸佛子！彼天城寶堞香水海外，次有香水海，名：焰輪赫奕光；世界種，名：不可說種種莊嚴。次有香水海，名：寶塵路；世界種，名：普入無量旋。次有香水海，名：具一切莊嚴；世界種，名：寶光遍照。次有香水海，名：布眾寶網；世界種，名：安布深密。次有香水海，名：妙寶莊嚴幢；世界種，名：世界海明了音。次有香水海，名：日宮清淨影；世界種，名：遍入因陀羅網。次有香水海，名：一切鼓樂美妙音；世界種，名，圓滿平正。次有香水海，名：種種妙莊嚴；世界種，名：淨密光焰雲。次有香水海，名：周遍寶焰燈；世界種，名：隨佛本願種種形……。如是等不可說佛剎微塵數香水海，其最近輪圍山香水海，名：積集瓔珞衣；世界種，名：化現妙衣，以三世一切佛音聲為體。此中最下方，有香水海，名：因陀羅華藏，世界名：發生歡喜，佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：堅悟智。此上過十佛剎微塵數世界，與金剛幢世界齊等，有世界，名：寶網莊嚴，十佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：無量歡喜光。此上過三佛剎微塵數世界，與娑婆世界齊等，有世界，名：寶蓮華師子座，十三佛剎微塵數世界圍遶，佛號：最清淨不空聞。此上過七佛剎微塵數世界，至此世界種最上方，有世界，名：寶色龍光明，二十佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：遍法界普照明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！彼天城寶堞香水海外，次有香水海，名：焰輪赫奕光；世界種，名：不可說種種莊嚴。次有香水海，名：寶塵路；世界種，名：普入無量旋。次有香水海，名：具一切莊嚴；世界種，名：寶光遍照。次有香水海，名：布眾寶網；世界種，名：安布深密。次有香水海，名：妙寶莊嚴幢；世界種，名：世界海明了音。次有香水海，名：日宮清淨影；世界種，名：遍入因陀羅網。次有香水海，名：一切鼓樂美妙音；世界種，名，圓滿平正。次有香水海，名：種種妙莊嚴；世界種，名：淨密光焰雲。次有香水海，名：周遍寶焰燈；世界種，名：隨佛本願種種形……。如是等不可說佛剎微塵數香水海，其最近輪圍山香水海，名：積集瓔珞衣；世界種，名：化現妙衣，以三世一切佛音聲為體。此中最下方，有香水海，名：因陀羅華藏，世界名：發生歡喜，佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：堅悟智。此上過十佛剎微塵數世界，與金剛幢世界齊等，有世界，名：寶網莊嚴，十佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：無量歡喜光。此上過三佛剎微塵數世界，與娑婆世界齊等，有世界，名：寶蓮華師子座，十三佛剎微塵數世界圍遶，佛號：最清淨不空聞。此上過七佛剎微塵數世界，至此世界種最上方，有世界，名：寶色龍光明，二十佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：遍法界普照明。

「諸佛子！如是十不可說佛剎微塵數香水海中，有十不可說佛剎微塵數世界種，皆依現一切菩薩形摩尼王幢莊嚴蓮華住，各各莊嚴際無有間斷，各各放寶色光明，各各光明雲而覆其上，各各莊嚴具，各各劫差別，各各佛出現，各各演法海，各各眾生遍充滿，各各十方普趣入，各各一切佛神力所加持。此一一世界種中，一切世界依種種莊嚴住，遞相接連，成世界網；於華藏莊嚴世界海，種種差別，周遍建立。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！如是十不可說佛剎微塵數香水海中，有十不可說佛剎微塵數世界種，皆依現一切菩薩形摩尼王幢莊嚴蓮華住，各各莊嚴際無有間斷，各各放寶色光明，各各光明雲而覆其上，各各莊嚴具，各各劫差別，各各佛出現，各各演法海，各各眾生遍充滿，各各十方普趣入，各各一切佛神力所加持。此一一世界種中，一切世界依種種莊嚴住，遞相接連，成世界網；於華藏莊嚴世界海，種種差別，周遍建立。」

爾時，普賢菩薩欲重宣其義，承佛威力而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩欲重宣其義，承佛威力而說頌言：

「華藏世界海， 法界等無別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「華藏世界海， 法界等無別，

莊嚴極清淨， 安住於虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊嚴極清淨， 安住於虛空。

此世界海中， 剎種難思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此世界海中， 剎種難思議，

一一皆自在， 各各無雜亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一皆自在， 各各無雜亂。

華藏世界海， 剎種善安布， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華藏世界海， 剎種善安布，

殊形異莊嚴， 種種相不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殊形異莊嚴， 種種相不同。

諸佛變化音， 種種為其體， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛變化音， 種種為其體，

隨其業力見， 剎種妙嚴飾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其業力見， 剎種妙嚴飾。

須彌山城網， 水旋輪圓形， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須彌山城網， 水旋輪圓形，

廣大蓮華開， 彼彼互圍遶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣大蓮華開， 彼彼互圍遶。

山幢樓閣形， 旋轉金剛形， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 山幢樓閣形， 旋轉金剛形，

如是不思議， 廣大諸剎種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是不思議， 廣大諸剎種。

大海真珠焰， 光網不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大海真珠焰， 光網不思議，

如是諸剎種， 悉在蓮華住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸剎種， 悉在蓮華住。

一一諸剎種， 光網不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一諸剎種， 光網不可說，

光中現眾剎， 普遍十方海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光中現眾剎， 普遍十方海。

一切諸剎種， 所有莊嚴具， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸剎種， 所有莊嚴具，

國土悉入中， 普見無有盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國土悉入中， 普見無有盡。

剎種不思議， 世界無邊際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎種不思議， 世界無邊際，

種種妙嚴好， 皆由大仙力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種妙嚴好， 皆由大仙力。

一切剎種中， 世界不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切剎種中， 世界不思議，

或成或有壞， 或有已壞滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或成或有壞， 或有已壞滅。

譬如林中葉， 有生亦有落， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如林中葉， 有生亦有落，

如是剎種中， 世界有成壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是剎種中， 世界有成壞。

譬如依樹林， 種種果差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如依樹林， 種種果差別，

如是依剎種， 種種眾生住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是依剎種， 種種眾生住。

譬如種子別， 生果各殊異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如種子別， 生果各殊異，

業力差別故， 眾生剎不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業力差別故， 眾生剎不同。

譬如心王寶， 隨心見眾色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如心王寶， 隨心見眾色，

眾生心淨故， 得見清淨剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生心淨故， 得見清淨剎。

譬如大龍王， 興雲遍虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如大龍王， 興雲遍虛空，

如是佛願力， 出生諸國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是佛願力， 出生諸國土。

如幻師呪術， 能現種種事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如幻師呪術， 能現種種事，

眾生業力故， 國土不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生業力故， 國土不思議。

譬如眾繢像， 畫師之所作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如眾繢像， 畫師之所作，

如是一切剎， 心畫師所成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是一切剎， 心畫師所成。

眾生身各異， 隨心分別起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生身各異， 隨心分別起，

如是剎種種， 莫不皆由業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是剎種種， 莫不皆由業。

譬如見導師， 種種色差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如見導師， 種種色差別，

隨眾生心行， 見諸剎亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨眾生心行， 見諸剎亦然。

一切諸剎際， 周布蓮華網， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸剎際， 周布蓮華網，

種種相不同， 莊嚴悉清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種相不同， 莊嚴悉清淨。

彼諸蓮華網， 剎網所安住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸蓮華網， 剎網所安住，

種種莊嚴事， 種種眾生居。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種莊嚴事， 種種眾生居。

或有剎土中， 險惡不平坦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有剎土中， 險惡不平坦，

由眾生煩惱， 於彼如是見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由眾生煩惱， 於彼如是見。

雜染及清淨， 無量諸剎種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜染及清淨， 無量諸剎種，

隨眾生心起， 菩薩力所持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨眾生心起， 菩薩力所持。

或有剎土中， 雜染及清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有剎土中， 雜染及清淨，

斯由業力起， 菩薩之所化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯由業力起， 菩薩之所化。

有剎放光明， 離垢寶所成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有剎放光明， 離垢寶所成，

種種妙嚴飾， 諸佛令清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種妙嚴飾， 諸佛令清淨。

一一剎種中， 劫燒不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一剎種中， 劫燒不思議，

所現雖敗惡， 其處常堅固。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所現雖敗惡， 其處常堅固。

由眾生業力， 出生多剎土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由眾生業力， 出生多剎土，

依止於風輪， 及以水輪住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依止於風輪， 及以水輪住。

世界法如是， 種種見不同， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世界法如是， 種種見不同，

而實無有生， 亦復無滅壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而實無有生， 亦復無滅壞。

一一心念中， 出生無量剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一心念中， 出生無量剎，

以佛威神力， 悉見淨無垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以佛威神力， 悉見淨無垢。

有剎泥土成， 其體甚堅鞕， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有剎泥土成， 其體甚堅鞕，

黑闇無光照， 惡業者所居。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黑闇無光照， 惡業者所居。

有剎金剛成， 雜染大憂怖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有剎金剛成， 雜染大憂怖，

苦多而樂少， 薄福之所處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦多而樂少， 薄福之所處。

或有用鐵成， 或以赤銅作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有用鐵成， 或以赤銅作，

石山險可畏， 罪惡者充滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 石山險可畏， 罪惡者充滿。

剎中有地獄， 眾生苦無救， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎中有地獄， 眾生苦無救，

常在黑闇中， 焰海所燒然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常在黑闇中， 焰海所燒然。

或復有畜生， 種種醜陋形， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或復有畜生， 種種醜陋形，

由其自惡業， 常受諸苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由其自惡業， 常受諸苦惱。

或見閻羅界， 飢渴所煎逼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見閻羅界， 飢渴所煎逼，

登上大火山， 受諸極重苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登上大火山， 受諸極重苦。

或有諸剎土， 七寶所合成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有諸剎土， 七寶所合成，

種種諸宮殿， 斯由淨業得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種諸宮殿， 斯由淨業得。

汝應觀世間， 其中人與天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝應觀世間， 其中人與天，

淨業果成就， 隨時受快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨業果成就， 隨時受快樂。

一一毛孔中， 億剎不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一毛孔中， 億剎不思議，

種種相莊嚴， 未曾有迫隘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種相莊嚴， 未曾有迫隘。

眾生各各業， 世界無量種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生各各業， 世界無量種，

於中取著生， 受苦樂不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中取著生， 受苦樂不同。

有剎眾寶成， 常放無邊光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有剎眾寶成， 常放無邊光，

金剛妙蓮華， 莊嚴淨無垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛妙蓮華， 莊嚴淨無垢。

有剎光為體， 依止光輪住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有剎光為體， 依止光輪住，

金色栴檀香， 焰雲普照明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金色栴檀香， 焰雲普照明。

有剎月輪成， 香衣悉周布， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有剎月輪成， 香衣悉周布，

於一蓮華內， 菩薩皆充滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一蓮華內， 菩薩皆充滿。

有剎眾寶成， 色相無諸垢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有剎眾寶成， 色相無諸垢，

譬如天帝網， 光明恒照耀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如天帝網， 光明恒照耀。

有剎香為體， 或是金剛華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有剎香為體， 或是金剛華，

摩尼光影形， 觀察甚清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩尼光影形， 觀察甚清淨。

或有難思剎， 華旋所成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有難思剎， 華旋所成就，

化佛皆充滿， 菩薩普光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化佛皆充滿， 菩薩普光明。

或有清淨剎， 悉是眾華樹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有清淨剎， 悉是眾華樹，

妙枝布道場， 蔭以摩尼雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙枝布道場， 蔭以摩尼雲。

有剎淨光照， 金剛華所成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有剎淨光照， 金剛華所成，

有是佛化音， 無邊列成網。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有是佛化音， 無邊列成網。

有剎如菩薩， 摩尼妙寶冠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有剎如菩薩， 摩尼妙寶冠，

或有如座形， 從化光明出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有如座形， 從化光明出。

或是栴檀末， 或是眉間光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或是栴檀末， 或是眉間光，

或佛光中音， 而成斯妙剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或佛光中音， 而成斯妙剎。

有見清淨剎， 以一光莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有見清淨剎， 以一光莊嚴，

或見多莊嚴， 種種皆奇妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見多莊嚴， 種種皆奇妙。

或用十國土， 妙物作嚴飾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或用十國土， 妙物作嚴飾，

或以千土中， 一切為莊校； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或以千土中， 一切為莊校；

或以億剎物， 莊嚴於一土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或以億剎物， 莊嚴於一土，

種種相不同， 皆如影像現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種相不同， 皆如影像現。

不可說土物， 莊嚴於一剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可說土物， 莊嚴於一剎，

各各放光明， 如來願力起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各各放光明， 如來願力起。

或有諸國土， 願力所淨治， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有諸國土， 願力所淨治，

一切莊嚴中， 普見眾剎海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切莊嚴中， 普見眾剎海。

諸修普賢願， 所得清淨土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸修普賢願， 所得清淨土，

三世剎莊嚴， 一切於中現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世剎莊嚴， 一切於中現。

佛子汝應觀， 剎種威神力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子汝應觀， 剎種威神力，

未來諸國土， 如夢悉令見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未來諸國土， 如夢悉令見。

十方諸世界， 過去國土海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸世界， 過去國土海，

咸於一剎中， 現像猶如化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸於一剎中， 現像猶如化。

三世一切佛， 及以其國土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世一切佛， 及以其國土，

於一剎種中， 一切悉觀見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一剎種中， 一切悉觀見。

一切佛神力， 塵中現眾土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切佛神力， 塵中現眾土，

種種悉明見， 如影無真實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種悉明見， 如影無真實。

或有眾多剎， 其形如大海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有眾多剎， 其形如大海，

或如須彌山， 世界不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或如須彌山， 世界不思議。

有剎善安住， 其形如帝網， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有剎善安住， 其形如帝網，

或如樹林形， 諸佛滿其中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或如樹林形， 諸佛滿其中。

或作寶輪形， 或有蓮華狀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或作寶輪形， 或有蓮華狀，

八隅備眾飾， 種種悉清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八隅備眾飾， 種種悉清淨。

或有如座形， 或復有三隅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有如座形， 或復有三隅，

或如佉勒迦， 城廓梵王身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或如佉勒迦， 城廓梵王身。

或如天主髻， 或有如半月， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或如天主髻， 或有如半月，

或如摩尼山， 或如日輪形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或如摩尼山， 或如日輪形。

或有世界形， 譬如香海旋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有世界形， 譬如香海旋，

或作光明輪， 佛昔所嚴淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或作光明輪， 佛昔所嚴淨。

或有輪輞形， 或有壇墠形， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有輪輞形， 或有壇墠形，

或如佛毫相， 肉髻廣長眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或如佛毫相， 肉髻廣長眼。

或有如佛手， 或如金剛杵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有如佛手， 或如金剛杵，

或如焰山形， 菩薩悉周遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或如焰山形， 菩薩悉周遍。

或如師子形， 或如海蚌形， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或如師子形， 或如海蚌形，

無量諸色相， 體性各差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量諸色相， 體性各差別。

於一剎種中， 剎形無有盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一剎種中， 剎形無有盡，

皆由佛願力， 護念得安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆由佛願力， 護念得安住。

有剎住一劫， 或住於十劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有剎住一劫， 或住於十劫，

乃至過百千， 國土微塵數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至過百千， 國土微塵數。

或於一劫中， 見剎有成壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或於一劫中， 見剎有成壞，

或無量無數， 乃至不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或無量無數， 乃至不思議。

或有剎有佛， 或有剎無佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有剎有佛， 或有剎無佛，

或有唯一佛， 或有無量佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有唯一佛， 或有無量佛。

國土若無佛， 他方世界中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國土若無佛， 他方世界中，

有佛變化來， 為現諸能事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛變化來， 為現諸能事。

沒天與降神， 處胎及出生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沒天與降神， 處胎及出生，

降魔成正覺， 轉無上法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降魔成正覺， 轉無上法輪。

隨眾生心樂， 示現種種相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨眾生心樂， 示現種種相，

為轉妙法輪， 悉應其根欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為轉妙法輪， 悉應其根欲。

一一佛剎中， 一佛出興世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一佛剎中， 一佛出興世，

經於億千歲， 演說無上法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經於億千歲， 演說無上法。

眾生非法器， 不能見諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生非法器， 不能見諸佛，

若有心樂者， 一切處皆見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有心樂者， 一切處皆見。

一一剎土中， 各有佛興世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一剎土中， 各有佛興世，

一切剎中佛， 億數不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切剎中佛， 億數不思議。

此中一一佛， 現無量神變， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中一一佛， 現無量神變，

悉遍於法界， 調伏眾生海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉遍於法界， 調伏眾生海。

有剎無光明， 黑闇多恐懼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有剎無光明， 黑闇多恐懼，

苦觸如刀劍， 見者自酸毒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦觸如刀劍， 見者自酸毒。

或有諸天光， 或有宮殿光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有諸天光， 或有宮殿光，

或日月光明， 剎網難思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或日月光明， 剎網難思議。

有剎自光明， 或樹放淨光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有剎自光明， 或樹放淨光，

未曾有苦惱， 眾生福力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未曾有苦惱， 眾生福力故。

或有山光明， 或有摩尼光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有山光明， 或有摩尼光，

或以燈光照， 悉眾生業力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或以燈光照， 悉眾生業力。

或有佛光明， 菩薩滿其中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有佛光明， 菩薩滿其中，

有是蓮華光， 焰色甚嚴好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有是蓮華光， 焰色甚嚴好。

有剎華光照， 有以香水照， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有剎華光照， 有以香水照，

塗香燒香照， 皆由淨願力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塗香燒香照， 皆由淨願力。

有以雲光照， 摩尼蚌光照， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有以雲光照， 摩尼蚌光照，

佛神力光照， 能宣悅意聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛神力光照， 能宣悅意聲。

或以寶光照， 或金剛焰照， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或以寶光照， 或金剛焰照，

淨音能遠震， 所至無眾苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨音能遠震， 所至無眾苦。

或有摩尼光， 或是嚴具光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有摩尼光， 或是嚴具光，

或道場光明， 照耀眾會中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或道場光明， 照耀眾會中。

佛放大光明， 化佛滿其中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛放大光明， 化佛滿其中，

其光普照觸， 法界悉周遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其光普照觸， 法界悉周遍。

有剎甚可畏， 嘷叫大苦聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有剎甚可畏， 嘷叫大苦聲，

其聲極酸楚， 聞者生厭怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其聲極酸楚， 聞者生厭怖。

地獄畜生道， 及以閻羅處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地獄畜生道， 及以閻羅處，

是濁惡世界， 恒出憂苦聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是濁惡世界， 恒出憂苦聲。

或有國土中， 常出可樂音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有國土中， 常出可樂音，

悅意順其教， 斯由淨業得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悅意順其教， 斯由淨業得。

或有國土中， 恒聞帝釋音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有國土中， 恒聞帝釋音，

或聞梵天音， 一切世主音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或聞梵天音， 一切世主音。

或有諸剎土， 雲中出妙聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有諸剎土， 雲中出妙聲，

寶海摩尼樹， 及樂音遍滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶海摩尼樹， 及樂音遍滿。

諸佛圓光內， 化聲無有盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛圓光內， 化聲無有盡，

及菩薩妙音， 周聞十方剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及菩薩妙音， 周聞十方剎。

不可思議國， 普轉法輪聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可思議國， 普轉法輪聲，

願海所出聲， 修行妙音聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願海所出聲， 修行妙音聲。

三世一切佛， 出生諸世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世一切佛， 出生諸世界，

名號皆具足， 音聲無有盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名號皆具足， 音聲無有盡。

或有剎中聞， 一切佛力音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有剎中聞， 一切佛力音，

地度及無量， 如是法皆演。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地度及無量， 如是法皆演。

普賢誓願力， 億剎演妙音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢誓願力， 億剎演妙音，

其音若雷震， 住劫亦無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其音若雷震， 住劫亦無盡。

佛於清淨國， 示現自在音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於清淨國， 示現自在音，

十方法界中， 一切無不聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方法界中， 一切無不聞。」