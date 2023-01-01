大方廣佛華嚴經
唐 實叉難陀譯80卷CBETA T0279大于一万字 99 h
向佛经 GPT 提问
第 9 卷
大方廣佛華嚴經卷第九
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于闐國三藏實叉難陀奉 制譯
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華藏世界品第五之二
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爾時，普賢菩薩復告大眾言：
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「諸佛子！此無邊妙華光香水海東，次有香水海，名：離垢焰藏；出大蓮華，名：一切香摩尼王妙莊嚴；有世界種而住其上，名：遍照剎旋，以菩薩行吼音為體。此中最下方，有世界，名：宮殿莊嚴幢；其形四方，依一切寶莊嚴海住，蓮華光網雲彌覆其上，佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：眉間光遍照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：德華藏；其形周圓，依一切寶華蘂海住，真珠幢師子座雲彌覆其上，二佛剎微塵數世界圍遶，佛號：一切無邊法海慧。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：善變化妙香輪；形如金剛，依一切寶莊嚴鈴網海住，種種莊嚴圓光雲彌覆其上，三佛剎微塵數世界圍遶，佛號：功德相光明普照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙色光明；其狀猶如摩尼寶輪，依無邊色寶香水海住，普光明真珠樓閣雲彌覆其上，四佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：善眷屬出興遍照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：善蓋覆；狀如蓮華，依金剛香水海住，離塵光明香水雲彌覆其上，五佛剎微塵數世界圍遶，佛號：法喜無盡慧。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：尸利華光輪；其形三角，依一切堅固寶莊嚴海住，菩薩摩尼冠光明雲彌覆其上，六佛剎微塵數世界圍遶，佛號：清淨普光明雲。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寶蓮華莊嚴；形如半月，依一切蓮華莊嚴海住，一切寶華雲彌覆其上，七佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：功德華清淨眼。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無垢焰莊嚴；其狀猶如寶燈行列，依寶焰藏海住，常雨香水種種身雲彌覆其上，八佛剎微塵數世界圍遶，佛號：慧力無能勝。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙梵音；形如卐字，依寶衣幢海住，一切華莊嚴帳雲彌覆其上，九佛剎微塵數世界圍遶，佛號：廣大目如空中淨月。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：微塵數音聲；其狀猶如因陀羅網，依一切寶水海住，一切樂音寶蓋雲彌覆其上，十佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：金色須彌燈。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寶色莊嚴；形如卐字，依帝釋形寶王海住，日光明華雲彌覆其上，十一佛剎微塵數世界圍遶，佛號：迥照法界光明智。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：金色妙光；其狀猶如廣大城廓，依一切寶莊嚴海住，道場寶華雲彌覆其上，十二佛剎微塵數世界圍遶，佛號：寶燈普照幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：遍照光明輪；狀如華旋，依寶衣旋海住，佛音聲寶王樓閣雲彌覆其上，十三佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：蓮
「諸佛子！此無邊妙華光香水海東，次有香水海，名：離垢焰藏；出大蓮華，名：一切香摩尼王妙莊嚴；有世界種而住其上，名：遍照剎旋，以菩薩行吼音為體。此中最下方，有世界，名：宮殿莊嚴幢；其形四方，依一切寶莊嚴海住，蓮華光網雲彌覆其上，佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：眉間光遍照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：德華藏；其形周圓，依一切寶華蘂海住，真珠幢師子座雲彌覆其上，二佛剎微塵數世界圍遶，佛號：一切無邊法海慧。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：善變化妙香輪；形如金剛，依一切寶莊嚴鈴網海住，種種莊嚴圓光雲彌覆其上，三佛剎微塵數世界圍遶，佛號：功德相光明普照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙色光明；其狀猶如摩尼寶輪，依無邊色寶香水海住，普光明真珠樓閣雲彌覆其上，四佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：善眷屬出興遍照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：善蓋覆；狀如蓮華，依金剛香水海住，離塵光明香水雲彌覆其上，五佛剎微塵數世界圍遶，佛號：法喜無盡慧。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：尸利華光輪；其形三角，依一切堅固寶莊嚴海住，菩薩摩尼冠光明雲彌覆其上，六佛剎微塵數世界圍遶，佛號：清淨普光明雲。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寶蓮華莊嚴；形如半月，依一切蓮華莊嚴海住，一切寶華雲彌覆其上，七佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：功德華清淨眼。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無垢焰莊嚴；其狀猶如寶燈行列，依寶焰藏海住，常雨香水種種身雲彌覆其上，八佛剎微塵數世界圍遶，佛號：慧力無能勝。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙梵音；形如卐字，依寶衣幢海住，一切華莊嚴帳雲彌覆其上，九佛剎微塵數世界圍遶，佛號：廣大目如空中淨月。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：微塵數音聲；其狀猶如因陀羅網，依一切寶水海住，一切樂音寶蓋雲彌覆其上，十佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：金色須彌燈。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寶色莊嚴；形如卐字，依帝釋形寶王海住，日光明華雲彌覆其上，十一佛剎微塵數世界圍遶，佛號：迥照法界光明智。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：金色妙光；其狀猶如廣大城廓，依一切寶莊嚴海住，道場寶華雲彌覆其上，十二佛剎微塵數世界圍遶，佛號：寶燈普照幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：遍照光明輪；狀如華旋，依寶衣旋海住，佛音聲寶王樓閣雲彌覆其上，十三佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：蓮
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華焰遍照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寶藏莊嚴；狀如四洲，依寶瓔珞須彌住，寶焰摩尼雲彌覆其上，十四佛剎微塵數世界圍遶，佛號：無盡福開敷華。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：如鏡像普現；其狀猶如阿脩羅身，依金剛蓮華海住，寶冠光影雲彌覆其上，十五佛剎微塵數世界圍遶，佛號：甘露音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：栴檀月；其形八隅，依金剛栴檀寶海住，真珠華摩尼雲彌覆其上，十六佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：最勝法無等智。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：離垢光明；其狀猶如香水漩流，依無邊色寶光海住，妙香光明雲彌覆其上，十七佛剎微塵數世界圍遶，佛號：遍照虛空光明音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙華莊嚴；其狀猶如旋遶之形，依一切華海住，一切樂音摩尼雲彌覆其上，十八佛剎微塵數世界圍遶，佛號：普現勝光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：勝音莊嚴；其狀猶如師子之座，依金師子座海住，眾色蓮華藏師子座雲彌覆其上，十九佛剎微塵數世界圍遶，佛號：無邊功德稱普光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：高勝燈；狀如佛掌，依寶衣服香幢海住，日輪普照寶王樓閣雲彌覆其上，二十佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：普照虛空燈。
華焰遍照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寶藏莊嚴；狀如四洲，依寶瓔珞須彌住，寶焰摩尼雲彌覆其上，十四佛剎微塵數世界圍遶，佛號：無盡福開敷華。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：如鏡像普現；其狀猶如阿脩羅身，依金剛蓮華海住，寶冠光影雲彌覆其上，十五佛剎微塵數世界圍遶，佛號：甘露音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：栴檀月；其形八隅，依金剛栴檀寶海住，真珠華摩尼雲彌覆其上，十六佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：最勝法無等智。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：離垢光明；其狀猶如香水漩流，依無邊色寶光海住，妙香光明雲彌覆其上，十七佛剎微塵數世界圍遶，佛號：遍照虛空光明音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙華莊嚴；其狀猶如旋遶之形，依一切華海住，一切樂音摩尼雲彌覆其上，十八佛剎微塵數世界圍遶，佛號：普現勝光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：勝音莊嚴；其狀猶如師子之座，依金師子座海住，眾色蓮華藏師子座雲彌覆其上，十九佛剎微塵數世界圍遶，佛號：無邊功德稱普光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：高勝燈；狀如佛掌，依寶衣服香幢海住，日輪普照寶王樓閣雲彌覆其上，二十佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：普照虛空燈。
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「諸佛子！此離垢焰藏香水海南，次有香水海，名：無盡光明輪；世界種，名：佛幢莊嚴；以一切佛功德海音聲為體。此中最下方，有世界，名：愛見華；狀如寶輪，依摩尼樹藏寶王海住，化現菩薩形寶藏雲彌覆其上，佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：蓮華光歡喜面。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙音；佛號：須彌寶燈。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：眾寶莊嚴光；佛號：法界音聲幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：香藏金剛；佛號：光明音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：淨妙音；佛號：最勝精進力。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寶蓮華莊嚴；佛號：法城雲雷音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：與安樂；佛號：大名稱智慧燈。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無垢網；佛號：師子光功德海。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：華林幢遍照；佛號：大智蓮華光。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無量莊嚴；佛號：普眼法界幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：普光寶莊嚴；佛號：勝智大商主。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：華王；佛號：月光幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：離垢藏；佛號：清淨覺。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寶光明；佛號：一切智虛空燈。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：出生寶瓔珞；佛號：諸度福海相光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙輪遍覆；佛號：調伏一切染著心令歡喜。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寶華幢；佛號：廣博功德音大名稱。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無量莊嚴；佛號：平等智光明功德海。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無盡光莊嚴幢；狀如蓮華，依一切寶網海住，蓮華光摩尼網彌覆其上，二十佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：法界淨光明。
「諸佛子！此離垢焰藏香水海南，次有香水海，名：無盡光明輪；世界種，名：佛幢莊嚴；以一切佛功德海音聲為體。此中最下方，有世界，名：愛見華；狀如寶輪，依摩尼樹藏寶王海住，化現菩薩形寶藏雲彌覆其上，佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：蓮華光歡喜面。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙音；佛號：須彌寶燈。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：眾寶莊嚴光；佛號：法界音聲幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：香藏金剛；佛號：光明音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：淨妙音；佛號：最勝精進力。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寶蓮華莊嚴；佛號：法城雲雷音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：與安樂；佛號：大名稱智慧燈。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無垢網；佛號：師子光功德海。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：華林幢遍照；佛號：大智蓮華光。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無量莊嚴；佛號：普眼法界幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：普光寶莊嚴；佛號：勝智大商主。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：華王；佛號：月光幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：離垢藏；佛號：清淨覺。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寶光明；佛號：一切智虛空燈。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：出生寶瓔珞；佛號：諸度福海相光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙輪遍覆；佛號：調伏一切染著心令歡喜。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寶華幢；佛號：廣博功德音大名稱。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無量莊嚴；佛號：平等智光明功德海。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無盡光莊嚴幢；狀如蓮華，依一切寶網海住，蓮華光摩尼網彌覆其上，二十佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：法界淨光明。
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「諸佛子！此無盡光明輪香水海右旋，次有香水海，名：金剛寶焰光；世界種，名：佛光莊嚴藏，以稱說一切如來名音聲為體。此中最下方，有世界，名：寶焰蓮華；其狀猶如摩尼色眉間毫相，依一切寶色水漩海住，一切莊嚴樓閣雲彌覆其上，佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：無垢寶光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：光焰藏；佛號：無礙自在智慧光。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寶輪妙莊嚴；佛號：一切寶光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：栴檀樹華幢；佛號：清淨智光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：佛剎妙莊嚴；佛號：廣大歡喜音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙光莊嚴；佛號：法界自在智。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無邊相；佛號：無礙智。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：焰雲幢；佛號：演說不退輪。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：眾寶莊嚴清淨輪；佛號：離垢華光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：廣大出離；佛號：無礙智日眼。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙莊嚴金剛座；佛號：法界智大光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：智慧普莊嚴；佛號：智炬光明王。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：蓮華池深妙音；佛號：一切智普照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：種種色光明；佛號：普光華王雲。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙寶幢；佛號：功德光。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：摩尼華毫相光；佛號：普音雲。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：甚深海；佛號：十方眾生主。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：須彌光；佛號：法界普智音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：金蓮華；佛號：福德藏普光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寶莊嚴藏；形如卐字，依一切香摩尼莊嚴樹海住，清淨光明雲彌覆其上，二十佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：大變化光明網。
「諸佛子！此無盡光明輪香水海右旋，次有香水海，名：金剛寶焰光；世界種，名：佛光莊嚴藏，以稱說一切如來名音聲為體。此中最下方，有世界，名：寶焰蓮華；其狀猶如摩尼色眉間毫相，依一切寶色水漩海住，一切莊嚴樓閣雲彌覆其上，佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：無垢寶光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：光焰藏；佛號：無礙自在智慧光。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寶輪妙莊嚴；佛號：一切寶光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：栴檀樹華幢；佛號：清淨智光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：佛剎妙莊嚴；佛號：廣大歡喜音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙光莊嚴；佛號：法界自在智。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無邊相；佛號：無礙智。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：焰雲幢；佛號：演說不退輪。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：眾寶莊嚴清淨輪；佛號：離垢華光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：廣大出離；佛號：無礙智日眼。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙莊嚴金剛座；佛號：法界智大光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：智慧普莊嚴；佛號：智炬光明王。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：蓮華池深妙音；佛號：一切智普照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：種種色光明；佛號：普光華王雲。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙寶幢；佛號：功德光。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：摩尼華毫相光；佛號：普音雲。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：甚深海；佛號：十方眾生主。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：須彌光；佛號：法界普智音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：金蓮華；佛號：福德藏普光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寶莊嚴藏；形如卐字，依一切香摩尼莊嚴樹海住，清淨光明雲彌覆其上，二十佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：大變化光明網。
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「諸佛子！此金剛寶焰香水海右旋，次有香水海，名：帝青寶莊嚴；世界種，名：光照十方，依一切妙莊嚴蓮華香雲住，無邊佛音聲為體。於此最下方，有世界，名：十方無盡色藏輪；其狀周迴，有無量角，依無邊色一切寶藏海住，因陀羅網而覆其上，佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：蓮華眼光明遍照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：淨妙莊嚴藏；佛號：無上慧大師子。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：出現蓮華座；佛號：遍照法界光明王。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寶幢音；佛號：大功德普名稱。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：金剛寶莊嚴藏；佛號：蓮華日光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：因陀羅華月；佛號：法自在智慧幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙輪藏；佛號：大喜清淨音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙音藏；佛號：大力善商主。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：清淨月；佛號：須彌光智慧力。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無邊莊嚴相；佛號：方便願淨月光。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙華音；佛號：法海大願音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：一切寶莊嚴；佛號：功德寶光明相。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：堅固地；佛號：美音最勝天。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：普光善化；佛號：大精進寂靜慧。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：善守護莊嚴行；佛號：見者生歡喜。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：栴檀寶華藏；佛號：甚深不可動智慧光遍照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：現種種色相海；佛號：普放不思議勝義王光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：化現十方大光明；佛號：勝功德威光無與等。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：須彌雲幢；佛號：極淨光明眼。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：蓮華遍照；其狀周圓，依無邊色眾妙香摩尼海住，一切乘莊嚴雲彌覆其上，二十佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：解脫精進日。
「諸佛子！此金剛寶焰香水海右旋，次有香水海，名：帝青寶莊嚴；世界種，名：光照十方，依一切妙莊嚴蓮華香雲住，無邊佛音聲為體。於此最下方，有世界，名：十方無盡色藏輪；其狀周迴，有無量角，依無邊色一切寶藏海住，因陀羅網而覆其上，佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：蓮華眼光明遍照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：淨妙莊嚴藏；佛號：無上慧大師子。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：出現蓮華座；佛號：遍照法界光明王。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寶幢音；佛號：大功德普名稱。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：金剛寶莊嚴藏；佛號：蓮華日光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：因陀羅華月；佛號：法自在智慧幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙輪藏；佛號：大喜清淨音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙音藏；佛號：大力善商主。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：清淨月；佛號：須彌光智慧力。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無邊莊嚴相；佛號：方便願淨月光。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙華音；佛號：法海大願音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：一切寶莊嚴；佛號：功德寶光明相。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：堅固地；佛號：美音最勝天。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：普光善化；佛號：大精進寂靜慧。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：善守護莊嚴行；佛號：見者生歡喜。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：栴檀寶華藏；佛號：甚深不可動智慧光遍照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：現種種色相海；佛號：普放不思議勝義王光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：化現十方大光明；佛號：勝功德威光無與等。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：須彌雲幢；佛號：極淨光明眼。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：蓮華遍照；其狀周圓，依無邊色眾妙香摩尼海住，一切乘莊嚴雲彌覆其上，二十佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：解脫精進日。
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「諸佛子！此帝青寶莊嚴香水海右旋，次有香水海，名：金剛輪莊嚴底；世界種，名：妙寶間錯因陀羅網，普賢智所生音聲為體。此中最下方，有世界，名：蓮華網；其狀猶如須彌山形，依眾妙華山幢海住，佛境界摩尼王帝網雲而覆其上，佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：法身普覺慧。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無盡日光明；佛號：最勝大覺慧。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：普放妙光明；佛號：大福雲無盡力。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：樹華幢；佛號：無邊智法界音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：真珠蓋；佛號：波羅蜜師子頻申。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無邊音；佛號：一切智妙覺慧。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：普見樹峯；佛號：普現眾生前。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：師子帝網光；佛號：無垢日金色光焰雲。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：眾寶間錯；佛號：帝幢最勝慧。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無垢光明地；佛號：一切力清淨月。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：恒出歎佛功德音；佛號：如虛空普覺慧。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：高焰藏；佛號：化現十方大雲幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：光嚴道場；佛號：無等智遍照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：出生一切寶莊嚴；佛號：廣度眾生神通王。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：光嚴妙宮殿；佛號：一切義成廣大慧。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：離塵寂靜；佛號：不唐現。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：摩尼華幢；佛號：悅意吉祥音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：普雲藏；其狀猶如樓閣之形，依種種宮殿香水海住，一切寶燈雲彌覆其上，二十佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：最勝覺神通王。
「諸佛子！此帝青寶莊嚴香水海右旋，次有香水海，名：金剛輪莊嚴底；世界種，名：妙寶間錯因陀羅網，普賢智所生音聲為體。此中最下方，有世界，名：蓮華網；其狀猶如須彌山形，依眾妙華山幢海住，佛境界摩尼王帝網雲而覆其上，佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：法身普覺慧。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無盡日光明；佛號：最勝大覺慧。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：普放妙光明；佛號：大福雲無盡力。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：樹華幢；佛號：無邊智法界音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：真珠蓋；佛號：波羅蜜師子頻申。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無邊音；佛號：一切智妙覺慧。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：普見樹峯；佛號：普現眾生前。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：師子帝網光；佛號：無垢日金色光焰雲。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：眾寶間錯；佛號：帝幢最勝慧。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無垢光明地；佛號：一切力清淨月。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：恒出歎佛功德音；佛號：如虛空普覺慧。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：高焰藏；佛號：化現十方大雲幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：光嚴道場；佛號：無等智遍照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：出生一切寶莊嚴；佛號：廣度眾生神通王。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：光嚴妙宮殿；佛號：一切義成廣大慧。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：離塵寂靜；佛號：不唐現。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：摩尼華幢；佛號：悅意吉祥音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：普雲藏；其狀猶如樓閣之形，依種種宮殿香水海住，一切寶燈雲彌覆其上，二十佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：最勝覺神通王。
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「諸佛子！此金剛輪莊嚴底香水海右旋，次有香水海，名：蓮華因陀羅網；世界種，名：普現十方影，依一切香摩尼莊嚴蓮華住，一切佛智光音聲為體。此中最下方，有世界，名：眾生海寶光明；其狀猶如真珠之藏，依一切摩尼瓔珞海漩住，水光明摩尼雲而覆其上，佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：不思議功德遍照月。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙香輪；佛號：無量力幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙光輪；佛號：法界光音覺悟慧。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：吼聲摩尼幢；佛號：蓮華光恒垂妙臂。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：極堅固輪；佛號：不退轉功德海光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：眾行光莊嚴；佛號：一切智普勝尊。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：師子座遍照；佛號：師子光無量力覺慧。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寶焰莊嚴；佛號：一切法清淨智。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無量燈；佛號：無憂相。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：常聞佛音；佛號：自然勝威光。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：清淨變化；佛號：金蓮華光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：普入十方；佛號：觀法界頻申慧。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：熾然焰；佛號：光焰樹緊那羅王。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：香光遍照；佛號：香燈善化王。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無量華聚輪；佛號：普現佛功德。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：眾妙普清淨；佛號：一切法平等神通王。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：金光海；佛號：十方自在大變化。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：真珠華藏；佛號：法界寶光明不可思議慧。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：帝釋須彌師子座；佛號：勝力光。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無邊寶普照；其形四方，依華林海住，普雨無邊色摩尼王帝網彌覆其上，二十佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：遍照世間最勝音。
「諸佛子！此金剛輪莊嚴底香水海右旋，次有香水海，名：蓮華因陀羅網；世界種，名：普現十方影，依一切香摩尼莊嚴蓮華住，一切佛智光音聲為體。此中最下方，有世界，名：眾生海寶光明；其狀猶如真珠之藏，依一切摩尼瓔珞海漩住，水光明摩尼雲而覆其上，佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：不思議功德遍照月。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙香輪；佛號：無量力幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙光輪；佛號：法界光音覺悟慧。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：吼聲摩尼幢；佛號：蓮華光恒垂妙臂。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：極堅固輪；佛號：不退轉功德海光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：眾行光莊嚴；佛號：一切智普勝尊。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：師子座遍照；佛號：師子光無量力覺慧。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寶焰莊嚴；佛號：一切法清淨智。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無量燈；佛號：無憂相。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：常聞佛音；佛號：自然勝威光。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：清淨變化；佛號：金蓮華光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：普入十方；佛號：觀法界頻申慧。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：熾然焰；佛號：光焰樹緊那羅王。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：香光遍照；佛號：香燈善化王。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無量華聚輪；佛號：普現佛功德。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：眾妙普清淨；佛號：一切法平等神通王。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：金光海；佛號：十方自在大變化。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：真珠華藏；佛號：法界寶光明不可思議慧。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：帝釋須彌師子座；佛號：勝力光。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無邊寶普照；其形四方，依華林海住，普雨無邊色摩尼王帝網彌覆其上，二十佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：遍照世間最勝音。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「諸佛子！此蓮華因陀羅網香水海右旋，次有香水海，名：積集寶香藏；世界種，名：一切威德莊嚴，以一切佛法輪音聲為體。此中最下方，有世界，名：種種出生；形如金剛，依種種金剛山幢住，金剛寶光雲而覆其上，佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：蓮華眼。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：喜見音；佛號：生喜樂。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寶莊嚴幢；佛號：一切智。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：多羅華普照；佛號：無垢寂妙音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：變化光；佛號：清淨空智慧月。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：眾妙間錯；佛號：開示福德海密雲相。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：一切莊嚴具妙音聲；佛號：歡喜雲。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：蓮華池；佛號：名稱幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：一切寶莊嚴；佛號：頻申觀察眼。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：淨妙華；佛號：無盡金剛智。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：蓮華莊嚴城；佛號：日藏眼普光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無量樹峯；佛號：一切法雷音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：日光明；佛號：開示無量智。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：依止蓮華葉；佛號：一切福德山。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：風普持；佛號：日曜根。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：光明顯現；佛號：身光普照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：香雷音金剛寶普照；佛號：最勝華開敷相。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：帝網莊嚴；形如欄楯，依一切莊嚴海住，光焰樓閣雲彌覆其上，二十佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：示現無畏雲。
「諸佛子！此蓮華因陀羅網香水海右旋，次有香水海，名：積集寶香藏；世界種，名：一切威德莊嚴，以一切佛法輪音聲為體。此中最下方，有世界，名：種種出生；形如金剛，依種種金剛山幢住，金剛寶光雲而覆其上，佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：蓮華眼。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：喜見音；佛號：生喜樂。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寶莊嚴幢；佛號：一切智。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：多羅華普照；佛號：無垢寂妙音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：變化光；佛號：清淨空智慧月。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：眾妙間錯；佛號：開示福德海密雲相。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：一切莊嚴具妙音聲；佛號：歡喜雲。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：蓮華池；佛號：名稱幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：一切寶莊嚴；佛號：頻申觀察眼。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：淨妙華；佛號：無盡金剛智。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：蓮華莊嚴城；佛號：日藏眼普光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無量樹峯；佛號：一切法雷音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：日光明；佛號：開示無量智。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：依止蓮華葉；佛號：一切福德山。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：風普持；佛號：日曜根。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：光明顯現；佛號：身光普照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：香雷音金剛寶普照；佛號：最勝華開敷相。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：帝網莊嚴；形如欄楯，依一切莊嚴海住，光焰樓閣雲彌覆其上，二十佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：示現無畏雲。
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「諸佛子！此積集寶香藏香水海右旋，次有香水海，名：寶莊嚴；世界種，名：普無垢，以一切微塵中佛剎神變聲為體。此中最下方，有世界，名：淨妙平坦；形如寶身，依一切寶光輪海住，種種栴檀摩尼真珠雲而覆其上，佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：難摧伏無等幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：熾然妙莊嚴；佛號：蓮華慧神通王。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：微妙相輪幢；佛號：十方大名稱無盡光。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：焰藏摩尼妙莊嚴；佛號：大智慧見聞皆歡喜。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙華莊嚴；佛號：無量力最勝智。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：出生淨微塵；佛號：超勝梵。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：普光明變化香；佛號：香象金剛大力勢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：光明旋；佛號：義成善名稱。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寶瓔珞海；佛號：無比光遍照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙華燈幢；佛號：究竟功德無礙慧燈。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：善巧莊嚴；佛號：慧日波羅蜜。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：栴檀華普光明；佛號：無邊慧法界音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：帝網幢；佛號：燈光逈照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：淨華輪；佛號：法界日光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：大威耀；佛號：無邊功德海法輪音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：同安住寶蓮華池；佛號：開示入不可思議智。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：平坦地；佛號：功德寶光明王。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：香摩尼聚：佛號：無盡福德海妙莊嚴。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：微妙光明：佛號：無等力普遍音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：十方普堅固莊嚴照耀；其形八隅，依心王摩尼輪海住，一切寶莊嚴帳雲彌覆其上，二十佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：普眼大明燈。
「諸佛子！此積集寶香藏香水海右旋，次有香水海，名：寶莊嚴；世界種，名：普無垢，以一切微塵中佛剎神變聲為體。此中最下方，有世界，名：淨妙平坦；形如寶身，依一切寶光輪海住，種種栴檀摩尼真珠雲而覆其上，佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：難摧伏無等幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：熾然妙莊嚴；佛號：蓮華慧神通王。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：微妙相輪幢；佛號：十方大名稱無盡光。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：焰藏摩尼妙莊嚴；佛號：大智慧見聞皆歡喜。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙華莊嚴；佛號：無量力最勝智。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：出生淨微塵；佛號：超勝梵。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：普光明變化香；佛號：香象金剛大力勢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：光明旋；佛號：義成善名稱。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寶瓔珞海；佛號：無比光遍照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙華燈幢；佛號：究竟功德無礙慧燈。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：善巧莊嚴；佛號：慧日波羅蜜。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：栴檀華普光明；佛號：無邊慧法界音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：帝網幢；佛號：燈光逈照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：淨華輪；佛號：法界日光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：大威耀；佛號：無邊功德海法輪音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：同安住寶蓮華池；佛號：開示入不可思議智。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：平坦地；佛號：功德寶光明王。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：香摩尼聚：佛號：無盡福德海妙莊嚴。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：微妙光明：佛號：無等力普遍音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：十方普堅固莊嚴照耀；其形八隅，依心王摩尼輪海住，一切寶莊嚴帳雲彌覆其上，二十佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：普眼大明燈。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「諸佛子！此寶莊嚴香水海右旋，次有香水海，名：金剛寶聚；世界種，名：法界行，以一切菩薩地方便法音聲為體。此中最下方，有世界，名：淨光照耀；形如珠貫，依一切寶色珠瓔海住，菩薩珠髻光明摩尼雲而覆其上，佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：最勝功德光。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙蓋；佛號：法自在慧。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寶莊嚴師子座；佛號：大龍淵。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：出現金剛座：佛號：昇師子座蓮華臺；此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：蓮華勝音：佛號：智光普開悟。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：善慣習；佛號：持地妙光王。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：喜樂音；佛號：法燈王。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：摩尼藏因陀羅網；佛號：不空見。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：眾妙地藏：佛號：焰身幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：金光輪；佛號：淨治眾生行。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：須彌山莊嚴；佛號：一切功德雲普照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：眾樹形；佛號：寶華相淨月覺。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無怖畏；佛號：最勝金光炬。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：大名稱龍王幢；佛號：觀等一切法。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：示現摩尼色；佛號：變化日。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：光焰燈莊嚴：佛號：寶蓋光遍照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：香光雲：佛號：思惟慧。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無怨讎；佛號：精進勝慧海。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：一切莊嚴具光明幢；佛號：普現悅意蓮華自在王。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：毫相莊嚴；形如半月，依須彌山摩尼華海住，一切莊嚴熾盛光摩尼王雲彌覆其上，二十佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：清淨眼。
「諸佛子！此寶莊嚴香水海右旋，次有香水海，名：金剛寶聚；世界種，名：法界行，以一切菩薩地方便法音聲為體。此中最下方，有世界，名：淨光照耀；形如珠貫，依一切寶色珠瓔海住，菩薩珠髻光明摩尼雲而覆其上，佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：最勝功德光。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙蓋；佛號：法自在慧。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寶莊嚴師子座；佛號：大龍淵。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：出現金剛座：佛號：昇師子座蓮華臺；此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：蓮華勝音：佛號：智光普開悟。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：善慣習；佛號：持地妙光王。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：喜樂音；佛號：法燈王。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：摩尼藏因陀羅網；佛號：不空見。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：眾妙地藏：佛號：焰身幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：金光輪；佛號：淨治眾生行。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：須彌山莊嚴；佛號：一切功德雲普照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：眾樹形；佛號：寶華相淨月覺。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無怖畏；佛號：最勝金光炬。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：大名稱龍王幢；佛號：觀等一切法。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：示現摩尼色；佛號：變化日。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：光焰燈莊嚴：佛號：寶蓋光遍照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：香光雲：佛號：思惟慧。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無怨讎；佛號：精進勝慧海。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：一切莊嚴具光明幢；佛號：普現悅意蓮華自在王。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：毫相莊嚴；形如半月，依須彌山摩尼華海住，一切莊嚴熾盛光摩尼王雲彌覆其上，二十佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：清淨眼。
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「諸佛子！此金剛寶聚香水海右旋，次有香水海，名：天城寶堞；世界種，名：燈焰光明，以普示一切平等法輪音為體。此中最下方，有世界，名：寶月光焰輪；形如一切莊嚴具，依一切寶莊嚴華海住，瑠璃色師子座雲而覆其上。佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：日月自在光。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：須彌寶光；佛號：無盡法寶幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：眾妙光明幢；佛號：大華聚。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：摩尼光明華；佛號：人中最自在。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：普音；佛號：一切智遍照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：大樹緊那羅音；佛號：無量福德自在龍。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無邊淨光明；佛號：功德寶華光。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：最勝音；佛號：一切智莊嚴。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：眾寶間飾；佛號：寶焰須彌山。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：清淨須彌音；佛號：出現一切行光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：香水蓋；佛號：一切波羅蜜無礙海。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：師子華網；佛號：寶焰幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：金剛妙華燈；佛號：一切大願光。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：一切法光明地；佛號：一切法廣大真實義。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：真珠末平坦莊嚴；佛號：勝慧光明網。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：瑠璃華；佛號：寶積幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無量妙光輪；佛號：大威力智海藏。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：明見十方；佛號：淨修一切功德幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：可愛樂梵音；形如佛手，依寶光網海住，菩薩身一切莊嚴雲彌覆其上，二十佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：普照法界無礙光。」
「諸佛子！此金剛寶聚香水海右旋，次有香水海，名：天城寶堞；世界種，名：燈焰光明，以普示一切平等法輪音為體。此中最下方，有世界，名：寶月光焰輪；形如一切莊嚴具，依一切寶莊嚴華海住，瑠璃色師子座雲而覆其上。佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：日月自在光。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：須彌寶光；佛號：無盡法寶幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：眾妙光明幢；佛號：大華聚。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：摩尼光明華；佛號：人中最自在。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：普音；佛號：一切智遍照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：大樹緊那羅音；佛號：無量福德自在龍。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無邊淨光明；佛號：功德寶華光。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：最勝音；佛號：一切智莊嚴。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：眾寶間飾；佛號：寶焰須彌山。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：清淨須彌音；佛號：出現一切行光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：香水蓋；佛號：一切波羅蜜無礙海。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：師子華網；佛號：寶焰幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：金剛妙華燈；佛號：一切大願光。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：一切法光明地；佛號：一切法廣大真實義。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：真珠末平坦莊嚴；佛號：勝慧光明網。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：瑠璃華；佛號：寶積幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無量妙光輪；佛號：大威力智海藏。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：明見十方；佛號：淨修一切功德幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：可愛樂梵音；形如佛手，依寶光網海住，菩薩身一切莊嚴雲彌覆其上，二十佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：普照法界無礙光。」
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大方廣佛華嚴經卷第九
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