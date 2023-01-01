大方廣佛華嚴經卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第九

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

華藏世界品第五之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華藏世界品第五之二

爾時，普賢菩薩復告大眾言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩復告大眾言：

「諸佛子！此無邊妙華光香水海東，次有香水海，名：離垢焰藏；出大蓮華，名：一切香摩尼王妙莊嚴；有世界種而住其上，名：遍照剎旋，以菩薩行吼音為體。此中最下方，有世界，名：宮殿莊嚴幢；其形四方，依一切寶莊嚴海住，蓮華光網雲彌覆其上，佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：眉間光遍照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：德華藏；其形周圓，依一切寶華蘂海住，真珠幢師子座雲彌覆其上，二佛剎微塵數世界圍遶，佛號：一切無邊法海慧。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：善變化妙香輪；形如金剛，依一切寶莊嚴鈴網海住，種種莊嚴圓光雲彌覆其上，三佛剎微塵數世界圍遶，佛號：功德相光明普照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙色光明；其狀猶如摩尼寶輪，依無邊色寶香水海住，普光明真珠樓閣雲彌覆其上，四佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：善眷屬出興遍照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：善蓋覆；狀如蓮華，依金剛香水海住，離塵光明香水雲彌覆其上，五佛剎微塵數世界圍遶，佛號：法喜無盡慧。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：尸利華光輪；其形三角，依一切堅固寶莊嚴海住，菩薩摩尼冠光明雲彌覆其上，六佛剎微塵數世界圍遶，佛號：清淨普光明雲。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寶蓮華莊嚴；形如半月，依一切蓮華莊嚴海住，一切寶華雲彌覆其上，七佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：功德華清淨眼。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無垢焰莊嚴；其狀猶如寶燈行列，依寶焰藏海住，常雨香水種種身雲彌覆其上，八佛剎微塵數世界圍遶，佛號：慧力無能勝。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙梵音；形如卐字，依寶衣幢海住，一切華莊嚴帳雲彌覆其上，九佛剎微塵數世界圍遶，佛號：廣大目如空中淨月。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：微塵數音聲；其狀猶如因陀羅網，依一切寶水海住，一切樂音寶蓋雲彌覆其上，十佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：金色須彌燈。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寶色莊嚴；形如卐字，依帝釋形寶王海住，日光明華雲彌覆其上，十一佛剎微塵數世界圍遶，佛號：迥照法界光明智。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：金色妙光；其狀猶如廣大城廓，依一切寶莊嚴海住，道場寶華雲彌覆其上，十二佛剎微塵數世界圍遶，佛號：寶燈普照幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：遍照光明輪；狀如華旋，依寶衣旋海住，佛音聲寶王樓閣雲彌覆其上，十三佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：蓮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！此無邊妙華光香水海東，次有香水海，名：離垢焰藏；出大蓮華，名：一切香摩尼王妙莊嚴；有世界種而住其上，名：遍照剎旋，以菩薩行吼音為體。此中最下方，有世界，名：宮殿莊嚴幢；其形四方，依一切寶莊嚴海住，蓮華光網雲彌覆其上，佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：眉間光遍照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：德華藏；其形周圓，依一切寶華蘂海住，真珠幢師子座雲彌覆其上，二佛剎微塵數世界圍遶，佛號：一切無邊法海慧。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：善變化妙香輪；形如金剛，依一切寶莊嚴鈴網海住，種種莊嚴圓光雲彌覆其上，三佛剎微塵數世界圍遶，佛號：功德相光明普照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙色光明；其狀猶如摩尼寶輪，依無邊色寶香水海住，普光明真珠樓閣雲彌覆其上，四佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：善眷屬出興遍照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：善蓋覆；狀如蓮華，依金剛香水海住，離塵光明香水雲彌覆其上，五佛剎微塵數世界圍遶，佛號：法喜無盡慧。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：尸利華光輪；其形三角，依一切堅固寶莊嚴海住，菩薩摩尼冠光明雲彌覆其上，六佛剎微塵數世界圍遶，佛號：清淨普光明雲。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寶蓮華莊嚴；形如半月，依一切蓮華莊嚴海住，一切寶華雲彌覆其上，七佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：功德華清淨眼。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無垢焰莊嚴；其狀猶如寶燈行列，依寶焰藏海住，常雨香水種種身雲彌覆其上，八佛剎微塵數世界圍遶，佛號：慧力無能勝。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙梵音；形如卐字，依寶衣幢海住，一切華莊嚴帳雲彌覆其上，九佛剎微塵數世界圍遶，佛號：廣大目如空中淨月。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：微塵數音聲；其狀猶如因陀羅網，依一切寶水海住，一切樂音寶蓋雲彌覆其上，十佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：金色須彌燈。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寶色莊嚴；形如卐字，依帝釋形寶王海住，日光明華雲彌覆其上，十一佛剎微塵數世界圍遶，佛號：迥照法界光明智。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：金色妙光；其狀猶如廣大城廓，依一切寶莊嚴海住，道場寶華雲彌覆其上，十二佛剎微塵數世界圍遶，佛號：寶燈普照幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：遍照光明輪；狀如華旋，依寶衣旋海住，佛音聲寶王樓閣雲彌覆其上，十三佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：蓮

華焰遍照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寶藏莊嚴；狀如四洲，依寶瓔珞須彌住，寶焰摩尼雲彌覆其上，十四佛剎微塵數世界圍遶，佛號：無盡福開敷華。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：如鏡像普現；其狀猶如阿脩羅身，依金剛蓮華海住，寶冠光影雲彌覆其上，十五佛剎微塵數世界圍遶，佛號：甘露音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：栴檀月；其形八隅，依金剛栴檀寶海住，真珠華摩尼雲彌覆其上，十六佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：最勝法無等智。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：離垢光明；其狀猶如香水漩流，依無邊色寶光海住，妙香光明雲彌覆其上，十七佛剎微塵數世界圍遶，佛號：遍照虛空光明音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙華莊嚴；其狀猶如旋遶之形，依一切華海住，一切樂音摩尼雲彌覆其上，十八佛剎微塵數世界圍遶，佛號：普現勝光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：勝音莊嚴；其狀猶如師子之座，依金師子座海住，眾色蓮華藏師子座雲彌覆其上，十九佛剎微塵數世界圍遶，佛號：無邊功德稱普光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：高勝燈；狀如佛掌，依寶衣服香幢海住，日輪普照寶王樓閣雲彌覆其上，二十佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：普照虛空燈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華焰遍照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寶藏莊嚴；狀如四洲，依寶瓔珞須彌住，寶焰摩尼雲彌覆其上，十四佛剎微塵數世界圍遶，佛號：無盡福開敷華。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：如鏡像普現；其狀猶如阿脩羅身，依金剛蓮華海住，寶冠光影雲彌覆其上，十五佛剎微塵數世界圍遶，佛號：甘露音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：栴檀月；其形八隅，依金剛栴檀寶海住，真珠華摩尼雲彌覆其上，十六佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：最勝法無等智。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：離垢光明；其狀猶如香水漩流，依無邊色寶光海住，妙香光明雲彌覆其上，十七佛剎微塵數世界圍遶，佛號：遍照虛空光明音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙華莊嚴；其狀猶如旋遶之形，依一切華海住，一切樂音摩尼雲彌覆其上，十八佛剎微塵數世界圍遶，佛號：普現勝光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：勝音莊嚴；其狀猶如師子之座，依金師子座海住，眾色蓮華藏師子座雲彌覆其上，十九佛剎微塵數世界圍遶，佛號：無邊功德稱普光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：高勝燈；狀如佛掌，依寶衣服香幢海住，日輪普照寶王樓閣雲彌覆其上，二十佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：普照虛空燈。

「諸佛子！此離垢焰藏香水海南，次有香水海，名：無盡光明輪；世界種，名：佛幢莊嚴；以一切佛功德海音聲為體。此中最下方，有世界，名：愛見華；狀如寶輪，依摩尼樹藏寶王海住，化現菩薩形寶藏雲彌覆其上，佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：蓮華光歡喜面。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙音；佛號：須彌寶燈。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：眾寶莊嚴光；佛號：法界音聲幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：香藏金剛；佛號：光明音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：淨妙音；佛號：最勝精進力。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寶蓮華莊嚴；佛號：法城雲雷音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：與安樂；佛號：大名稱智慧燈。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無垢網；佛號：師子光功德海。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：華林幢遍照；佛號：大智蓮華光。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無量莊嚴；佛號：普眼法界幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：普光寶莊嚴；佛號：勝智大商主。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：華王；佛號：月光幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：離垢藏；佛號：清淨覺。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寶光明；佛號：一切智虛空燈。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：出生寶瓔珞；佛號：諸度福海相光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙輪遍覆；佛號：調伏一切染著心令歡喜。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寶華幢；佛號：廣博功德音大名稱。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無量莊嚴；佛號：平等智光明功德海。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無盡光莊嚴幢；狀如蓮華，依一切寶網海住，蓮華光摩尼網彌覆其上，二十佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：法界淨光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！此離垢焰藏香水海南，次有香水海，名：無盡光明輪；世界種，名：佛幢莊嚴；以一切佛功德海音聲為體。此中最下方，有世界，名：愛見華；狀如寶輪，依摩尼樹藏寶王海住，化現菩薩形寶藏雲彌覆其上，佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：蓮華光歡喜面。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙音；佛號：須彌寶燈。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：眾寶莊嚴光；佛號：法界音聲幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：香藏金剛；佛號：光明音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：淨妙音；佛號：最勝精進力。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寶蓮華莊嚴；佛號：法城雲雷音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：與安樂；佛號：大名稱智慧燈。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無垢網；佛號：師子光功德海。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：華林幢遍照；佛號：大智蓮華光。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無量莊嚴；佛號：普眼法界幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：普光寶莊嚴；佛號：勝智大商主。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：華王；佛號：月光幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：離垢藏；佛號：清淨覺。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寶光明；佛號：一切智虛空燈。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：出生寶瓔珞；佛號：諸度福海相光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙輪遍覆；佛號：調伏一切染著心令歡喜。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寶華幢；佛號：廣博功德音大名稱。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無量莊嚴；佛號：平等智光明功德海。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無盡光莊嚴幢；狀如蓮華，依一切寶網海住，蓮華光摩尼網彌覆其上，二十佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：法界淨光明。

「諸佛子！此無盡光明輪香水海右旋，次有香水海，名：金剛寶焰光；世界種，名：佛光莊嚴藏，以稱說一切如來名音聲為體。此中最下方，有世界，名：寶焰蓮華；其狀猶如摩尼色眉間毫相，依一切寶色水漩海住，一切莊嚴樓閣雲彌覆其上，佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：無垢寶光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：光焰藏；佛號：無礙自在智慧光。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寶輪妙莊嚴；佛號：一切寶光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：栴檀樹華幢；佛號：清淨智光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：佛剎妙莊嚴；佛號：廣大歡喜音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙光莊嚴；佛號：法界自在智。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無邊相；佛號：無礙智。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：焰雲幢；佛號：演說不退輪。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：眾寶莊嚴清淨輪；佛號：離垢華光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：廣大出離；佛號：無礙智日眼。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙莊嚴金剛座；佛號：法界智大光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：智慧普莊嚴；佛號：智炬光明王。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：蓮華池深妙音；佛號：一切智普照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：種種色光明；佛號：普光華王雲。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙寶幢；佛號：功德光。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：摩尼華毫相光；佛號：普音雲。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：甚深海；佛號：十方眾生主。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：須彌光；佛號：法界普智音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：金蓮華；佛號：福德藏普光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寶莊嚴藏；形如卐字，依一切香摩尼莊嚴樹海住，清淨光明雲彌覆其上，二十佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：大變化光明網。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！此無盡光明輪香水海右旋，次有香水海，名：金剛寶焰光；世界種，名：佛光莊嚴藏，以稱說一切如來名音聲為體。此中最下方，有世界，名：寶焰蓮華；其狀猶如摩尼色眉間毫相，依一切寶色水漩海住，一切莊嚴樓閣雲彌覆其上，佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：無垢寶光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：光焰藏；佛號：無礙自在智慧光。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寶輪妙莊嚴；佛號：一切寶光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：栴檀樹華幢；佛號：清淨智光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：佛剎妙莊嚴；佛號：廣大歡喜音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙光莊嚴；佛號：法界自在智。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無邊相；佛號：無礙智。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：焰雲幢；佛號：演說不退輪。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：眾寶莊嚴清淨輪；佛號：離垢華光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：廣大出離；佛號：無礙智日眼。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙莊嚴金剛座；佛號：法界智大光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：智慧普莊嚴；佛號：智炬光明王。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：蓮華池深妙音；佛號：一切智普照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：種種色光明；佛號：普光華王雲。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙寶幢；佛號：功德光。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：摩尼華毫相光；佛號：普音雲。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：甚深海；佛號：十方眾生主。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：須彌光；佛號：法界普智音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：金蓮華；佛號：福德藏普光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寶莊嚴藏；形如卐字，依一切香摩尼莊嚴樹海住，清淨光明雲彌覆其上，二十佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：大變化光明網。

「諸佛子！此金剛寶焰香水海右旋，次有香水海，名：帝青寶莊嚴；世界種，名：光照十方，依一切妙莊嚴蓮華香雲住，無邊佛音聲為體。於此最下方，有世界，名：十方無盡色藏輪；其狀周迴，有無量角，依無邊色一切寶藏海住，因陀羅網而覆其上，佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：蓮華眼光明遍照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：淨妙莊嚴藏；佛號：無上慧大師子。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：出現蓮華座；佛號：遍照法界光明王。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寶幢音；佛號：大功德普名稱。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：金剛寶莊嚴藏；佛號：蓮華日光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：因陀羅華月；佛號：法自在智慧幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙輪藏；佛號：大喜清淨音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙音藏；佛號：大力善商主。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：清淨月；佛號：須彌光智慧力。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無邊莊嚴相；佛號：方便願淨月光。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙華音；佛號：法海大願音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：一切寶莊嚴；佛號：功德寶光明相。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：堅固地；佛號：美音最勝天。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：普光善化；佛號：大精進寂靜慧。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：善守護莊嚴行；佛號：見者生歡喜。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：栴檀寶華藏；佛號：甚深不可動智慧光遍照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：現種種色相海；佛號：普放不思議勝義王光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：化現十方大光明；佛號：勝功德威光無與等。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：須彌雲幢；佛號：極淨光明眼。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：蓮華遍照；其狀周圓，依無邊色眾妙香摩尼海住，一切乘莊嚴雲彌覆其上，二十佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：解脫精進日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！此金剛寶焰香水海右旋，次有香水海，名：帝青寶莊嚴；世界種，名：光照十方，依一切妙莊嚴蓮華香雲住，無邊佛音聲為體。於此最下方，有世界，名：十方無盡色藏輪；其狀周迴，有無量角，依無邊色一切寶藏海住，因陀羅網而覆其上，佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：蓮華眼光明遍照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：淨妙莊嚴藏；佛號：無上慧大師子。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：出現蓮華座；佛號：遍照法界光明王。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寶幢音；佛號：大功德普名稱。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：金剛寶莊嚴藏；佛號：蓮華日光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：因陀羅華月；佛號：法自在智慧幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙輪藏；佛號：大喜清淨音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙音藏；佛號：大力善商主。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：清淨月；佛號：須彌光智慧力。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無邊莊嚴相；佛號：方便願淨月光。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙華音；佛號：法海大願音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：一切寶莊嚴；佛號：功德寶光明相。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：堅固地；佛號：美音最勝天。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：普光善化；佛號：大精進寂靜慧。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：善守護莊嚴行；佛號：見者生歡喜。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：栴檀寶華藏；佛號：甚深不可動智慧光遍照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：現種種色相海；佛號：普放不思議勝義王光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：化現十方大光明；佛號：勝功德威光無與等。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：須彌雲幢；佛號：極淨光明眼。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：蓮華遍照；其狀周圓，依無邊色眾妙香摩尼海住，一切乘莊嚴雲彌覆其上，二十佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：解脫精進日。

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「諸佛子！此積集寶香藏香水海右旋，次有香水海，名：寶莊嚴；世界種，名：普無垢，以一切微塵中佛剎神變聲為體。此中最下方，有世界，名：淨妙平坦；形如寶身，依一切寶光輪海住，種種栴檀摩尼真珠雲而覆其上，佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：難摧伏無等幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：熾然妙莊嚴；佛號：蓮華慧神通王。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：微妙相輪幢；佛號：十方大名稱無盡光。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：焰藏摩尼妙莊嚴；佛號：大智慧見聞皆歡喜。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙華莊嚴；佛號：無量力最勝智。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：出生淨微塵；佛號：超勝梵。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：普光明變化香；佛號：香象金剛大力勢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：光明旋；佛號：義成善名稱。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寶瓔珞海；佛號：無比光遍照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙華燈幢；佛號：究竟功德無礙慧燈。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：善巧莊嚴；佛號：慧日波羅蜜。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：栴檀華普光明；佛號：無邊慧法界音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：帝網幢；佛號：燈光逈照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：淨華輪；佛號：法界日光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：大威耀；佛號：無邊功德海法輪音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：同安住寶蓮華池；佛號：開示入不可思議智。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：平坦地；佛號：功德寶光明王。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：香摩尼聚：佛號：無盡福德海妙莊嚴。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：微妙光明：佛號：無等力普遍音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：十方普堅固莊嚴照耀；其形八隅，依心王摩尼輪海住，一切寶莊嚴帳雲彌覆其上，二十佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：普眼大明燈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！此積集寶香藏香水海右旋，次有香水海，名：寶莊嚴；世界種，名：普無垢，以一切微塵中佛剎神變聲為體。此中最下方，有世界，名：淨妙平坦；形如寶身，依一切寶光輪海住，種種栴檀摩尼真珠雲而覆其上，佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：難摧伏無等幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：熾然妙莊嚴；佛號：蓮華慧神通王。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：微妙相輪幢；佛號：十方大名稱無盡光。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：焰藏摩尼妙莊嚴；佛號：大智慧見聞皆歡喜。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙華莊嚴；佛號：無量力最勝智。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：出生淨微塵；佛號：超勝梵。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：普光明變化香；佛號：香象金剛大力勢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：光明旋；佛號：義成善名稱。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寶瓔珞海；佛號：無比光遍照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙華燈幢；佛號：究竟功德無礙慧燈。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：善巧莊嚴；佛號：慧日波羅蜜。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：栴檀華普光明；佛號：無邊慧法界音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：帝網幢；佛號：燈光逈照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：淨華輪；佛號：法界日光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：大威耀；佛號：無邊功德海法輪音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：同安住寶蓮華池；佛號：開示入不可思議智。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：平坦地；佛號：功德寶光明王。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：香摩尼聚：佛號：無盡福德海妙莊嚴。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：微妙光明：佛號：無等力普遍音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：十方普堅固莊嚴照耀；其形八隅，依心王摩尼輪海住，一切寶莊嚴帳雲彌覆其上，二十佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：普眼大明燈。

「諸佛子！此寶莊嚴香水海右旋，次有香水海，名：金剛寶聚；世界種，名：法界行，以一切菩薩地方便法音聲為體。此中最下方，有世界，名：淨光照耀；形如珠貫，依一切寶色珠瓔海住，菩薩珠髻光明摩尼雲而覆其上，佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：最勝功德光。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙蓋；佛號：法自在慧。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寶莊嚴師子座；佛號：大龍淵。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：出現金剛座：佛號：昇師子座蓮華臺；此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：蓮華勝音：佛號：智光普開悟。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：善慣習；佛號：持地妙光王。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：喜樂音；佛號：法燈王。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：摩尼藏因陀羅網；佛號：不空見。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：眾妙地藏：佛號：焰身幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：金光輪；佛號：淨治眾生行。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：須彌山莊嚴；佛號：一切功德雲普照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：眾樹形；佛號：寶華相淨月覺。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無怖畏；佛號：最勝金光炬。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：大名稱龍王幢；佛號：觀等一切法。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：示現摩尼色；佛號：變化日。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：光焰燈莊嚴：佛號：寶蓋光遍照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：香光雲：佛號：思惟慧。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無怨讎；佛號：精進勝慧海。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：一切莊嚴具光明幢；佛號：普現悅意蓮華自在王。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：毫相莊嚴；形如半月，依須彌山摩尼華海住，一切莊嚴熾盛光摩尼王雲彌覆其上，二十佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：清淨眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！此寶莊嚴香水海右旋，次有香水海，名：金剛寶聚；世界種，名：法界行，以一切菩薩地方便法音聲為體。此中最下方，有世界，名：淨光照耀；形如珠貫，依一切寶色珠瓔海住，菩薩珠髻光明摩尼雲而覆其上，佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：最勝功德光。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙蓋；佛號：法自在慧。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寶莊嚴師子座；佛號：大龍淵。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：出現金剛座：佛號：昇師子座蓮華臺；此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：蓮華勝音：佛號：智光普開悟。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：善慣習；佛號：持地妙光王。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：喜樂音；佛號：法燈王。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：摩尼藏因陀羅網；佛號：不空見。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：眾妙地藏：佛號：焰身幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：金光輪；佛號：淨治眾生行。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：須彌山莊嚴；佛號：一切功德雲普照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：眾樹形；佛號：寶華相淨月覺。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無怖畏；佛號：最勝金光炬。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：大名稱龍王幢；佛號：觀等一切法。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：示現摩尼色；佛號：變化日。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：光焰燈莊嚴：佛號：寶蓋光遍照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：香光雲：佛號：思惟慧。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無怨讎；佛號：精進勝慧海。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：一切莊嚴具光明幢；佛號：普現悅意蓮華自在王。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：毫相莊嚴；形如半月，依須彌山摩尼華海住，一切莊嚴熾盛光摩尼王雲彌覆其上，二十佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：清淨眼。

「諸佛子！此金剛寶聚香水海右旋，次有香水海，名：天城寶堞；世界種，名：燈焰光明，以普示一切平等法輪音為體。此中最下方，有世界，名：寶月光焰輪；形如一切莊嚴具，依一切寶莊嚴華海住，瑠璃色師子座雲而覆其上。佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：日月自在光。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：須彌寶光；佛號：無盡法寶幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：眾妙光明幢；佛號：大華聚。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：摩尼光明華；佛號：人中最自在。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：普音；佛號：一切智遍照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：大樹緊那羅音；佛號：無量福德自在龍。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無邊淨光明；佛號：功德寶華光。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：最勝音；佛號：一切智莊嚴。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：眾寶間飾；佛號：寶焰須彌山。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：清淨須彌音；佛號：出現一切行光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：香水蓋；佛號：一切波羅蜜無礙海。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：師子華網；佛號：寶焰幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：金剛妙華燈；佛號：一切大願光。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：一切法光明地；佛號：一切法廣大真實義。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：真珠末平坦莊嚴；佛號：勝慧光明網。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：瑠璃華；佛號：寶積幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無量妙光輪；佛號：大威力智海藏。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：明見十方；佛號：淨修一切功德幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：可愛樂梵音；形如佛手，依寶光網海住，菩薩身一切莊嚴雲彌覆其上，二十佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：普照法界無礙光。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！此金剛寶聚香水海右旋，次有香水海，名：天城寶堞；世界種，名：燈焰光明，以普示一切平等法輪音為體。此中最下方，有世界，名：寶月光焰輪；形如一切莊嚴具，依一切寶莊嚴華海住，瑠璃色師子座雲而覆其上。佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：日月自在光。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：須彌寶光；佛號：無盡法寶幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：眾妙光明幢；佛號：大華聚。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：摩尼光明華；佛號：人中最自在。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：普音；佛號：一切智遍照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：大樹緊那羅音；佛號：無量福德自在龍。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無邊淨光明；佛號：功德寶華光。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：最勝音；佛號：一切智莊嚴。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：眾寶間飾；佛號：寶焰須彌山。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：清淨須彌音；佛號：出現一切行光明。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：香水蓋；佛號：一切波羅蜜無礙海。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：師子華網；佛號：寶焰幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：金剛妙華燈；佛號：一切大願光。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：一切法光明地；佛號：一切法廣大真實義。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：真珠末平坦莊嚴；佛號：勝慧光明網。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：瑠璃華；佛號：寶積幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：無量妙光輪；佛號：大威力智海藏。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：明見十方；佛號：淨修一切功德幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：可愛樂梵音；形如佛手，依寶光網海住，菩薩身一切莊嚴雲彌覆其上，二十佛剎微塵數世界圍遶，純一清淨，佛號：普照法界無礙光。」