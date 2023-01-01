大方廣佛華嚴經卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第八

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

華藏世界品第五之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華藏世界品第五之一

爾時，普賢菩薩復告大眾言：「諸佛子！此華藏莊嚴世界海，是毘盧遮那如來往昔於世界海微塵數劫修菩薩行時，一一劫中親近世界海微塵數佛，一一佛所淨修世界海微塵數大願之所嚴淨。諸佛子！此華藏莊嚴世界海，有須彌山微塵數風輪所持。其最下風輪，名：平等住，能持其上一切寶焰熾然莊嚴。次上風輪，名：出生種種寶莊嚴，能持其上淨光照耀摩尼王幢。次上風輪，名：寶威德，能持其上一切寶鈴。次上風輪，名：平等焰，能持其上日光明相摩尼王輪。次上風輪，名：種種普莊嚴，能持其上光明輪華。次上風輪，名：普清淨，能持其上一切華焰師子座。次上風輪，名：聲遍十方，能持其上一切珠王幢。次上風輪，名：一切寶光明，能持其上一切摩尼王樹華。次上風輪，名：速疾普持，能持其上一切香摩尼須彌雲。次上風輪，名：種種宮殿遊行，能持其上一切寶色香臺雲。諸佛子！彼須彌山微塵數風輪，最在上者，名：殊勝威光藏，能持普光摩尼莊嚴香水海；此香水海有大蓮華，名：種種光明蘂香幢。華藏莊嚴世界海，住在其中，四方均平，清淨堅固；金剛輪山，周匝圍遶；地海眾樹，各有區別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩復告大眾言：「諸佛子！此華藏莊嚴世界海，是毘盧遮那如來往昔於世界海微塵數劫修菩薩行時，一一劫中親近世界海微塵數佛，一一佛所淨修世界海微塵數大願之所嚴淨。諸佛子！此華藏莊嚴世界海，有須彌山微塵數風輪所持。其最下風輪，名：平等住，能持其上一切寶焰熾然莊嚴。次上風輪，名：出生種種寶莊嚴，能持其上淨光照耀摩尼王幢。次上風輪，名：寶威德，能持其上一切寶鈴。次上風輪，名：平等焰，能持其上日光明相摩尼王輪。次上風輪，名：種種普莊嚴，能持其上光明輪華。次上風輪，名：普清淨，能持其上一切華焰師子座。次上風輪，名：聲遍十方，能持其上一切珠王幢。次上風輪，名：一切寶光明，能持其上一切摩尼王樹華。次上風輪，名：速疾普持，能持其上一切香摩尼須彌雲。次上風輪，名：種種宮殿遊行，能持其上一切寶色香臺雲。諸佛子！彼須彌山微塵數風輪，最在上者，名：殊勝威光藏，能持普光摩尼莊嚴香水海；此香水海有大蓮華，名：種種光明蘂香幢。華藏莊嚴世界海，住在其中，四方均平，清淨堅固；金剛輪山，周匝圍遶；地海眾樹，各有區別。」

是時，普賢菩薩欲重宣其義，承佛神力，觀察十方而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，普賢菩薩欲重宣其義，承佛神力，觀察十方而說頌言：

「世尊往昔於諸有， 微塵佛所修淨業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊往昔於諸有， 微塵佛所修淨業，

故獲種種寶光明， 華藏莊嚴世界海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故獲種種寶光明， 華藏莊嚴世界海。

廣大悲雲遍一切， 捨身無量等剎塵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣大悲雲遍一切， 捨身無量等剎塵，

以昔劫海修行力， 今此世界無諸垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以昔劫海修行力， 今此世界無諸垢。

放大光明遍住空， 風力所持無動搖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放大光明遍住空， 風力所持無動搖，

佛藏摩尼普嚴飾， 如來願力令清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛藏摩尼普嚴飾， 如來願力令清淨。

普散摩尼妙藏華， 以昔願力空中住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普散摩尼妙藏華， 以昔願力空中住，

種種堅固莊嚴海， 光雲垂布滿十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種堅固莊嚴海， 光雲垂布滿十方。

諸摩尼中菩薩雲， 普詣十方光熾然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸摩尼中菩薩雲， 普詣十方光熾然，

光焰成輪妙華飾， 法界周流靡不遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光焰成輪妙華飾， 法界周流靡不遍。

一切寶中放淨光， 其光普照眾生海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切寶中放淨光， 其光普照眾生海，

十方國土皆周遍， 咸令出苦向菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方國土皆周遍， 咸令出苦向菩提。

寶中佛數等眾生， 從其毛孔出化形， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶中佛數等眾生， 從其毛孔出化形，

梵主帝釋輪王等， 一切眾生及諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵主帝釋輪王等， 一切眾生及諸佛。

化現光明等法界， 光中演說諸佛名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化現光明等法界， 光中演說諸佛名，

種種方便示調伏， 普應群心無不盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種方便示調伏， 普應群心無不盡。

華藏世界所有塵， 一一塵中見法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華藏世界所有塵， 一一塵中見法界，

寶光現佛如雲集， 此是如來剎自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶光現佛如雲集， 此是如來剎自在。

廣大願雲周法界， 於一切劫化群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣大願雲周法界， 於一切劫化群生，

普賢智地行悉成， 所有莊嚴從此出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢智地行悉成， 所有莊嚴從此出。」

爾時，普賢菩薩復告大眾言：「諸佛子！此華藏莊嚴世界海大輪圍山，住日珠王蓮華之上，栴檀摩尼以為其身，威德寶王以為其峯，妙香摩尼而作其輪，焰藏金剛所共成立，一切香水流注其間；眾寶為林，妙華開敷，香草布地，明珠間飾，種種香華處處盈滿；摩尼為網，周匝垂覆……。如是等，有世界海微塵數眾妙莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩復告大眾言：「諸佛子！此華藏莊嚴世界海大輪圍山，住日珠王蓮華之上，栴檀摩尼以為其身，威德寶王以為其峯，妙香摩尼而作其輪，焰藏金剛所共成立，一切香水流注其間；眾寶為林，妙華開敷，香草布地，明珠間飾，種種香華處處盈滿；摩尼為網，周匝垂覆……。如是等，有世界海微塵數眾妙莊嚴。」

爾時，普賢菩薩欲重宣其義，承佛神力，觀察十方而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩欲重宣其義，承佛神力，觀察十方而說頌言：

「世界大海無有邊， 寶輪清淨種種色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世界大海無有邊， 寶輪清淨種種色，

所有莊嚴盡奇妙， 此由如來神力起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有莊嚴盡奇妙， 此由如來神力起。

摩尼寶輪妙香輪， 及以真珠燈焰輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩尼寶輪妙香輪， 及以真珠燈焰輪，

種種妙寶為嚴飾， 清淨輪圍所安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種妙寶為嚴飾， 清淨輪圍所安住。

堅固摩尼以為藏， 閻浮檀金作嚴飾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅固摩尼以為藏， 閻浮檀金作嚴飾，

舒光發焰遍十方， 內外映徹皆清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舒光發焰遍十方， 內外映徹皆清淨。

金剛摩尼所集成， 復雨摩尼諸妙寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛摩尼所集成， 復雨摩尼諸妙寶，

其寶精奇非一種， 放淨光明普嚴麗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其寶精奇非一種， 放淨光明普嚴麗。

香水分流無量色， 散諸華寶及栴檀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香水分流無量色， 散諸華寶及栴檀，

眾蓮競發如衣布， 珍草羅生悉芬馥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾蓮競發如衣布， 珍草羅生悉芬馥。

無量寶樹普莊嚴， 開華發蘂色熾然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量寶樹普莊嚴， 開華發蘂色熾然，

種種名衣在其內， 光雲四照常圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種名衣在其內， 光雲四照常圓滿。

無量無邊大菩薩， 執蓋焚香充法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無邊大菩薩， 執蓋焚香充法界，

悉發一切妙音聲， 普轉如來正法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉發一切妙音聲， 普轉如來正法輪。

諸摩尼樹寶末成， 一一寶末現光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸摩尼樹寶末成， 一一寶末現光明，

毘盧遮那清淨身， 悉入其中普令見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘盧遮那清淨身， 悉入其中普令見。

諸莊嚴中現佛身， 無邊色相無央數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸莊嚴中現佛身， 無邊色相無央數，

悉往十方無不遍， 所化眾生亦無限。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉往十方無不遍， 所化眾生亦無限。

一切莊嚴出妙音， 演說如來本願輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切莊嚴出妙音， 演說如來本願輪，

十方所有淨剎海， 佛自在力咸令遍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方所有淨剎海， 佛自在力咸令遍。」

爾時，普賢菩薩復告大眾言：「諸佛子！此世界海大輪圍山內所有大地，一切皆以金剛所成，堅固莊嚴，不可沮壞；清淨平坦，無有高下；摩尼為輪，眾寶為藏；一切眾生，種種形狀；諸摩尼寶，以為間錯；散眾寶末，布以蓮華；香藏摩尼，分置其間；諸莊嚴具，充遍如雲，三世一切諸佛國土所有莊嚴而為校飾；摩尼妙寶以為其網，普現如來所有境界，如天帝網於中布列。諸佛子！此世界海地，有如是等世界海微塵數莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩復告大眾言：「諸佛子！此世界海大輪圍山內所有大地，一切皆以金剛所成，堅固莊嚴，不可沮壞；清淨平坦，無有高下；摩尼為輪，眾寶為藏；一切眾生，種種形狀；諸摩尼寶，以為間錯；散眾寶末，布以蓮華；香藏摩尼，分置其間；諸莊嚴具，充遍如雲，三世一切諸佛國土所有莊嚴而為校飾；摩尼妙寶以為其網，普現如來所有境界，如天帝網於中布列。諸佛子！此世界海地，有如是等世界海微塵數莊嚴。」

爾時，普賢菩薩欲重宣其義，承佛神力，觀察十方而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩欲重宣其義，承佛神力，觀察十方而說頌言：

「其地平坦極清淨， 安住堅固無能壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其地平坦極清淨， 安住堅固無能壞，

摩尼處處以為嚴， 眾寶於中相間錯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩尼處處以為嚴， 眾寶於中相間錯。

金剛為地甚可悅， 寶輪寶網具莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛為地甚可悅， 寶輪寶網具莊嚴，

蓮華布上皆圓滿， 妙衣彌覆悉周遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華布上皆圓滿， 妙衣彌覆悉周遍。

菩薩天冠寶瓔珞， 悉布其地為嚴好， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩天冠寶瓔珞， 悉布其地為嚴好，

栴檀摩尼普散中， 咸舒離垢妙光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 栴檀摩尼普散中， 咸舒離垢妙光明。

寶華發焰出妙光， 光焰如雲照一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶華發焰出妙光， 光焰如雲照一切，

散此妙華及眾寶， 普覆於地為嚴飾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 散此妙華及眾寶， 普覆於地為嚴飾。

密雲興布滿十方， 廣大光明無有盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密雲興布滿十方， 廣大光明無有盡，

普至十方一切土， 演說如來甘露法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普至十方一切土， 演說如來甘露法。

一切佛願摩尼內， 普現無邊廣大劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切佛願摩尼內， 普現無邊廣大劫，

最勝智者昔所行， 於此寶中無不見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝智者昔所行， 於此寶中無不見。

其地所有摩尼寶， 一切佛剎咸來入， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其地所有摩尼寶， 一切佛剎咸來入，

彼諸佛剎一一塵， 一切國土亦入中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸佛剎一一塵， 一切國土亦入中。

妙寶莊嚴華藏界， 菩薩遊行遍十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙寶莊嚴華藏界， 菩薩遊行遍十方，

演說大士諸弘願， 此是道場自在力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演說大士諸弘願， 此是道場自在力。

摩尼妙寶莊嚴地， 放淨光明備眾飾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩尼妙寶莊嚴地， 放淨光明備眾飾，

充滿法界等虛空， 佛力自然如是現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 充滿法界等虛空， 佛力自然如是現。

諸有修治普賢願， 入佛境界大智人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有修治普賢願， 入佛境界大智人，

能知於此剎海中， 如是一切諸神變。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能知於此剎海中， 如是一切諸神變。」

爾時，普賢菩薩復告大眾言：「諸佛子！此世界海大地中，有不可說佛剎微塵數香水海，一切妙寶莊嚴其底，妙香摩尼莊嚴其岸，毘盧遮那摩尼寶王以為其網；香水映徹，具眾寶色，充滿其中；種種寶華，旋布其上；栴檀細末，澄垽其下；演佛言音，放寶光明；無邊菩薩，持種種蓋，現神通力。一切世界所有莊嚴，悉於中現。十寶階陛，行列分布；十寶欄楯，周匝圍遶；四天下微塵數一切寶莊嚴芬陀利華，敷榮水中；不可說百千億那由他數十寶尸羅幢，恒河沙數一切寶衣鈴網幢，恒河沙數無邊色相寶華樓閣，百千億那由他數十寶蓮華城，四天下微塵數眾寶樹林——寶焰摩尼以為其網，恒河沙數栴檀香、諸佛言音光焰摩尼、不可說百千億那由他數眾寶垣牆，悉共圍遶，周遍嚴飾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩復告大眾言：「諸佛子！此世界海大地中，有不可說佛剎微塵數香水海，一切妙寶莊嚴其底，妙香摩尼莊嚴其岸，毘盧遮那摩尼寶王以為其網；香水映徹，具眾寶色，充滿其中；種種寶華，旋布其上；栴檀細末，澄垽其下；演佛言音，放寶光明；無邊菩薩，持種種蓋，現神通力。一切世界所有莊嚴，悉於中現。十寶階陛，行列分布；十寶欄楯，周匝圍遶；四天下微塵數一切寶莊嚴芬陀利華，敷榮水中；不可說百千億那由他數十寶尸羅幢，恒河沙數一切寶衣鈴網幢，恒河沙數無邊色相寶華樓閣，百千億那由他數十寶蓮華城，四天下微塵數眾寶樹林——寶焰摩尼以為其網，恒河沙數栴檀香、諸佛言音光焰摩尼、不可說百千億那由他數眾寶垣牆，悉共圍遶，周遍嚴飾。」

爾時，普賢菩薩欲重宣其義，承佛神力，觀察十方而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩欲重宣其義，承佛神力，觀察十方而說頌言：

「此世界中大地上， 有香水海摩尼嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此世界中大地上， 有香水海摩尼嚴，

清淨妙寶布其底， 安住金剛不可壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨妙寶布其底， 安住金剛不可壞。

香藏摩尼積成岸， 日焰珠輪布若雲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香藏摩尼積成岸， 日焰珠輪布若雲，

蓮華妙寶為瓔珞， 處處莊嚴淨無垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華妙寶為瓔珞， 處處莊嚴淨無垢。

香水澄渟具眾色， 寶華旋布放光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香水澄渟具眾色， 寶華旋布放光明，

普震音聲聞遠近， 以佛威神演妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普震音聲聞遠近， 以佛威神演妙法。

階陛莊嚴具眾寶， 復以摩尼為間飾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 階陛莊嚴具眾寶， 復以摩尼為間飾，

周迴欄楯悉寶成， 蓮華珠網如雲布。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周迴欄楯悉寶成， 蓮華珠網如雲布。

摩尼寶樹列成行， 華蘂敷榮光赫奕， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩尼寶樹列成行， 華蘂敷榮光赫奕，

種種樂音恒競奏， 佛神通力令如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種樂音恒競奏， 佛神通力令如是。

種種妙寶芬陀利， 敷布莊嚴香水海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種妙寶芬陀利， 敷布莊嚴香水海，

香焰光明無暫停， 廣大圓滿皆充遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香焰光明無暫停， 廣大圓滿皆充遍。

明珠寶幢恒熾盛， 妙衣垂布為嚴飾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明珠寶幢恒熾盛， 妙衣垂布為嚴飾，

摩尼鈴網演法音， 令其聞者趣佛智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩尼鈴網演法音， 令其聞者趣佛智。

妙寶蓮華作城廓， 眾彩摩尼所嚴瑩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙寶蓮華作城廓， 眾彩摩尼所嚴瑩，

真珠雲影布四隅， 如是莊嚴香水海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真珠雲影布四隅， 如是莊嚴香水海。

垣牆繚繞皆周匝， 樓閣相望布其上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 垣牆繚繞皆周匝， 樓閣相望布其上，

無量光明恒熾然， 種種莊嚴清淨海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量光明恒熾然， 種種莊嚴清淨海。

毘盧遮那於往昔， 種種剎海皆嚴淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘盧遮那於往昔， 種種剎海皆嚴淨，

如是廣大無有邊， 悉是如來自在力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是廣大無有邊， 悉是如來自在力。」

爾時，普賢菩薩復告大眾言：「諸佛子！一一香水海，各有四天下微塵數香水河，右旋圍遶，一切皆以金剛為岸，淨光摩尼以為嚴飾，常現諸佛寶色光雲，及諸眾生所有言音；其河所有漩澓之處，一切諸佛所修因行種種形相皆從中出；摩尼為網，眾寶鈴鐸，諸世界海所有莊嚴悉於中現；摩尼寶雲以覆其上，其雲普現華藏世界毘盧遮那十方化佛，及一切佛神通之事；復出妙音，稱揚三世佛菩薩名；其香水中，常出一切寶焰光雲，相續不絕。若廣說者，一一河各有世界海微塵數莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩復告大眾言：「諸佛子！一一香水海，各有四天下微塵數香水河，右旋圍遶，一切皆以金剛為岸，淨光摩尼以為嚴飾，常現諸佛寶色光雲，及諸眾生所有言音；其河所有漩澓之處，一切諸佛所修因行種種形相皆從中出；摩尼為網，眾寶鈴鐸，諸世界海所有莊嚴悉於中現；摩尼寶雲以覆其上，其雲普現華藏世界毘盧遮那十方化佛，及一切佛神通之事；復出妙音，稱揚三世佛菩薩名；其香水中，常出一切寶焰光雲，相續不絕。若廣說者，一一河各有世界海微塵數莊嚴。」

爾時，普賢菩薩欲重宣其義，承佛神力，觀察十方而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩欲重宣其義，承佛神力，觀察十方而說頌言：

「清淨香流滿大河， 金剛妙寶為其岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「清淨香流滿大河， 金剛妙寶為其岸，

寶末為輪布其地， 種種嚴飾皆珍好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶末為輪布其地， 種種嚴飾皆珍好。

寶階行列妙莊嚴， 欄楯周迴悉殊麗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶階行列妙莊嚴， 欄楯周迴悉殊麗，

真珠為藏眾華飾， 種種纓鬘共垂下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真珠為藏眾華飾， 種種纓鬘共垂下。

香水寶光清淨色， 恒吐摩尼競疾流， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香水寶光清淨色， 恒吐摩尼競疾流，

眾華隨浪皆搖動， 悉奏樂音宣妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾華隨浪皆搖動， 悉奏樂音宣妙法。

細末栴檀作泥垽， 一切妙寶同洄澓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 細末栴檀作泥垽， 一切妙寶同洄澓，

香藏氛氳布在中， 發焰流芬普周遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香藏氛氳布在中， 發焰流芬普周遍。

河中出生諸妙寶， 悉放光明色熾然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 河中出生諸妙寶， 悉放光明色熾然，

其光布影成臺座， 華蓋珠瓔皆具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其光布影成臺座， 華蓋珠瓔皆具足。

摩尼王中現佛身， 光明普照十方剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩尼王中現佛身， 光明普照十方剎，

以此為輪嚴飾地， 香水映徹常盈滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此為輪嚴飾地， 香水映徹常盈滿。

摩尼為網金為鐸， 遍覆香河演佛音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩尼為網金為鐸， 遍覆香河演佛音，

克宣一切菩提道， 及以普賢之妙行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 克宣一切菩提道， 及以普賢之妙行。

寶岸摩尼極清淨， 恒出如來本願音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶岸摩尼極清淨， 恒出如來本願音，

一切諸佛曩所行， 其音普演皆令見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛曩所行， 其音普演皆令見。

其河所有漩流處， 菩薩如雲常踊出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其河所有漩流處， 菩薩如雲常踊出，

悉往廣大剎土中， 乃至法界咸充滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉往廣大剎土中， 乃至法界咸充滿。

清淨珠王布若雲， 一切香河悉彌覆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨珠王布若雲， 一切香河悉彌覆，

其珠等佛眉間相， 炳然顯現諸佛影。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其珠等佛眉間相， 炳然顯現諸佛影。」

爾時，普賢菩薩復告大眾言：「諸佛子！此諸香水河兩間之地，悉以妙寶種種莊嚴，一一各有四天下微塵數；眾寶莊嚴芬陀利華周匝遍滿，各有四天下微塵數；眾寶樹林次第行列，一一樹中恒出一切諸莊嚴雲，摩尼寶王照耀其間，種種華香處處盈滿；其樹復出微妙音聲，說諸如來一切劫中所修大願；復散種種摩尼寶王，充遍其地，所謂：蓮華輪摩尼寶王、香焰光雲摩尼寶王、種種嚴飾摩尼寶王、現不可思議莊嚴色摩尼寶王、日光明衣藏摩尼寶王、周遍十方普垂布光網雲摩尼寶王、現一切諸佛神變摩尼寶王、現一切眾生業報海摩尼寶王……如是等，有世界海微塵數。其香水河，兩間之地，一一悉具如是莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩復告大眾言：「諸佛子！此諸香水河兩間之地，悉以妙寶種種莊嚴，一一各有四天下微塵數；眾寶莊嚴芬陀利華周匝遍滿，各有四天下微塵數；眾寶樹林次第行列，一一樹中恒出一切諸莊嚴雲，摩尼寶王照耀其間，種種華香處處盈滿；其樹復出微妙音聲，說諸如來一切劫中所修大願；復散種種摩尼寶王，充遍其地，所謂：蓮華輪摩尼寶王、香焰光雲摩尼寶王、種種嚴飾摩尼寶王、現不可思議莊嚴色摩尼寶王、日光明衣藏摩尼寶王、周遍十方普垂布光網雲摩尼寶王、現一切諸佛神變摩尼寶王、現一切眾生業報海摩尼寶王……如是等，有世界海微塵數。其香水河，兩間之地，一一悉具如是莊嚴。」

爾時，普賢菩薩欲重宣其義，承佛神力，觀察十方而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩欲重宣其義，承佛神力，觀察十方而說頌言：

「其地平坦極清淨， 真金摩尼共嚴飾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其地平坦極清淨， 真金摩尼共嚴飾，

諸樹行列蔭其中， 聳幹垂條華若雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸樹行列蔭其中， 聳幹垂條華若雲。

枝條妙寶所莊嚴， 華焰成輪光四照， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 枝條妙寶所莊嚴， 華焰成輪光四照，

摩尼為果如雲布， 普使十方常現覩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩尼為果如雲布， 普使十方常現覩。

摩尼布地皆充滿， 眾華寶末共莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩尼布地皆充滿， 眾華寶末共莊嚴，

復以摩尼作宮殿， 悉現眾生諸影像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復以摩尼作宮殿， 悉現眾生諸影像。

諸佛影像摩尼王， 普散其地靡不周， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛影像摩尼王， 普散其地靡不周，

如是赫奕遍十方， 一一塵中咸見佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是赫奕遍十方， 一一塵中咸見佛。

妙寶莊嚴善分布， 真珠燈網相間錯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙寶莊嚴善分布， 真珠燈網相間錯，

處處悉有摩尼輪， 一一皆現佛神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處處悉有摩尼輪， 一一皆現佛神通。

眾寶莊嚴放大光， 光中普現諸化佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾寶莊嚴放大光， 光中普現諸化佛，

一一周行靡不遍， 悉以十力廣開演。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一周行靡不遍， 悉以十力廣開演。

摩尼妙寶芬陀利， 一切水中咸遍滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩尼妙寶芬陀利， 一切水中咸遍滿，

其華種種各不同， 悉現光明無盡歇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其華種種各不同， 悉現光明無盡歇。

三世所有諸莊嚴， 摩尼果中皆顯現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世所有諸莊嚴， 摩尼果中皆顯現，

體性無生不可取， 此是如來自在力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 體性無生不可取， 此是如來自在力。

此地一切莊嚴中， 悉現如來廣大身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此地一切莊嚴中， 悉現如來廣大身，

彼亦不來亦不去， 佛昔願力皆令見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼亦不來亦不去， 佛昔願力皆令見。

此地一一微塵中， 一切佛子修行道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此地一一微塵中， 一切佛子修行道，

各見所記當來剎， 隨其意樂悉清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各見所記當來剎， 隨其意樂悉清淨。」

爾時，普賢菩薩復告大眾言：「諸佛子！諸佛世尊世界海，莊嚴不可思議。何以故？諸佛子！此華藏莊嚴世界海一切境界，一一皆以世界海微塵數清淨功德之所莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩復告大眾言：「諸佛子！諸佛世尊世界海，莊嚴不可思議。何以故？諸佛子！此華藏莊嚴世界海一切境界，一一皆以世界海微塵數清淨功德之所莊嚴。」

爾時，普賢菩薩欲重宣其義，承佛神力，觀察十方而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩欲重宣其義，承佛神力，觀察十方而說頌言：

「此剎海中一切處， 悉以眾寶為嚴飾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此剎海中一切處， 悉以眾寶為嚴飾，

發焰騰空布若雲， 光明洞徹常彌覆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發焰騰空布若雲， 光明洞徹常彌覆。

摩尼吐雲無有盡， 十方佛影於中現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩尼吐雲無有盡， 十方佛影於中現，

神通變化靡暫停， 一切菩薩咸來集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神通變化靡暫停， 一切菩薩咸來集。

一切摩尼演佛音， 其音美妙不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切摩尼演佛音， 其音美妙不思議，

毘盧遮那昔所行， 於此寶內恒聞見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘盧遮那昔所行， 於此寶內恒聞見。

清淨光明遍照尊， 莊嚴具中皆現影， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨光明遍照尊， 莊嚴具中皆現影，

變化分身眾圍遶， 一切剎海咸周遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 變化分身眾圍遶， 一切剎海咸周遍。

所有化佛皆如幻， 求其來處不可得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有化佛皆如幻， 求其來處不可得，

以佛境界威神力， 一切剎中如是現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以佛境界威神力， 一切剎中如是現。

如來自在神通事， 悉遍十方諸國土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來自在神通事， 悉遍十方諸國土，

以此剎海淨莊嚴， 一切皆於寶中見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此剎海淨莊嚴， 一切皆於寶中見。

十方所有諸變化， 一切皆如鏡中像， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方所有諸變化， 一切皆如鏡中像，

但由如來昔所行， 神通願力而出生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但由如來昔所行， 神通願力而出生。

若有能修普賢行， 入於菩薩勝智海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有能修普賢行， 入於菩薩勝智海，

能於一切微塵中， 普現其身淨眾剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於一切微塵中， 普現其身淨眾剎。

不可思議億大劫， 親近一切諸如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可思議億大劫， 親近一切諸如來，

如其一切之所行， 一剎那中悉能現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如其一切之所行， 一剎那中悉能現。

諸佛國土如虛空， 無等無生無有相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛國土如虛空， 無等無生無有相，

為利眾生普嚴淨， 本願力故住其中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為利眾生普嚴淨， 本願力故住其中。」

爾時，普賢菩薩復告大眾言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩復告大眾言：

「諸佛子！此中有何等世界住？我今當說。諸佛子！此不可說佛剎微塵數香水海中，有不可說佛剎微塵數世界種安住；一一世界種，復有不可說佛剎微塵數世界。諸佛子！彼諸世界種，於世界海中，各各依住，各各形狀，各各體性，各各方所，各各趣入，各各莊嚴，各各分齊，各各行列，各各無差別，各各力加持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！此中有何等世界住？我今當說。諸佛子！此不可說佛剎微塵數香水海中，有不可說佛剎微塵數世界種安住；一一世界種，復有不可說佛剎微塵數世界。諸佛子！彼諸世界種，於世界海中，各各依住，各各形狀，各各體性，各各方所，各各趣入，各各莊嚴，各各分齊，各各行列，各各無差別，各各力加持。

「諸佛子！此世界種，或有依大蓮華海住，或有依無邊色寶華海住，或有依一切真珠藏寶瓔珞海住，或有依香水海住，或有依一切華海住，或有依摩尼寶網海住，或有依漩流光海住，或有依菩薩寶莊嚴冠海住，或有依種種眾生身海住，或有依一切佛音聲摩尼王海住……。如是等，若廣說者，有世界海微塵數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！此世界種，或有依大蓮華海住，或有依無邊色寶華海住，或有依一切真珠藏寶瓔珞海住，或有依香水海住，或有依一切華海住，或有依摩尼寶網海住，或有依漩流光海住，或有依菩薩寶莊嚴冠海住，或有依種種眾生身海住，或有依一切佛音聲摩尼王海住……。如是等，若廣說者，有世界海微塵數。

「諸佛子！彼一切世界種，或有作須彌山形，或作江河形，或作迴轉形，或作漩流形，或作輪輞形，或作壇墠形，或作樹林形，或作樓閣形，或作山幢形，或作普方形，或作胎藏形，或作蓮華形，或作佉勒迦形，或作眾生身形，或作雲形，或作諸佛相好形，或作圓滿光明形，或作種種珠網形，或作一切門闥形，或作諸莊嚴具形……。如是等，若廣說者，有世界海微塵數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！彼一切世界種，或有作須彌山形，或作江河形，或作迴轉形，或作漩流形，或作輪輞形，或作壇墠形，或作樹林形，或作樓閣形，或作山幢形，或作普方形，或作胎藏形，或作蓮華形，或作佉勒迦形，或作眾生身形，或作雲形，或作諸佛相好形，或作圓滿光明形，或作種種珠網形，或作一切門闥形，或作諸莊嚴具形……。如是等，若廣說者，有世界海微塵數。

「諸佛子！彼一切世界種，或有以十方摩尼雲為體，或有以眾色焰為體，或有以諸光明為體，或有以寶香焰為體，或有以一切寶莊嚴多羅華為體，或有以菩薩影像為體，或有以諸佛光明為體，或有以佛色相為體，或有以一寶光為體，或有以眾寶光為體，或有以一切眾生福德海音聲為體，或有以一切眾生諸業海音聲為體，或有以一切佛境界清淨音聲為體，或有以一切菩薩大願海音聲為體，或有以一切佛方便音聲為體，或有以一切剎莊嚴具成壞音聲為體，或有以無邊佛音聲為體，或有以一切佛變化音聲為體，或有以一切眾生善音聲為體，或有以一切佛功德海清淨音聲為體……。如是等，若廣說者，有世界海微塵數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！彼一切世界種，或有以十方摩尼雲為體，或有以眾色焰為體，或有以諸光明為體，或有以寶香焰為體，或有以一切寶莊嚴多羅華為體，或有以菩薩影像為體，或有以諸佛光明為體，或有以佛色相為體，或有以一寶光為體，或有以眾寶光為體，或有以一切眾生福德海音聲為體，或有以一切眾生諸業海音聲為體，或有以一切佛境界清淨音聲為體，或有以一切菩薩大願海音聲為體，或有以一切佛方便音聲為體，或有以一切剎莊嚴具成壞音聲為體，或有以無邊佛音聲為體，或有以一切佛變化音聲為體，或有以一切眾生善音聲為體，或有以一切佛功德海清淨音聲為體……。如是等，若廣說者，有世界海微塵數。」

爾時，普賢菩薩欲重宣其義，承佛神力，觀察十方而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩欲重宣其義，承佛神力，觀察十方而說頌言：

「剎種堅固妙莊嚴， 廣大清淨光明藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「剎種堅固妙莊嚴， 廣大清淨光明藏，

依止蓮華寶海住， 或有住於香海等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依止蓮華寶海住， 或有住於香海等。

須彌城樹壇墠形， 一切剎種遍十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須彌城樹壇墠形， 一切剎種遍十方，

種種莊嚴形相別， 各各布列而安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種莊嚴形相別， 各各布列而安住。

或有體是淨光明， 或是華藏及寶雲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有體是淨光明， 或是華藏及寶雲，

或有剎種焰所成， 安住摩尼不壞藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有剎種焰所成， 安住摩尼不壞藏。

燈雲焰彩光明等， 種種無邊清淨色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燈雲焰彩光明等， 種種無邊清淨色，

或有言音以為體， 是佛所演不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有言音以為體， 是佛所演不思議。

或是願力所出音， 神變音聲為體性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或是願力所出音， 神變音聲為體性，

一切眾生大福業， 佛功德音亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生大福業， 佛功德音亦如是。

剎種一一差別門， 不可思議無有盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎種一一差別門， 不可思議無有盡，

如是十方皆遍滿， 廣大莊嚴現神力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是十方皆遍滿， 廣大莊嚴現神力。

十方所有廣大剎， 悉來入此世界種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方所有廣大剎， 悉來入此世界種，

雖見十方普入中， 而實無來無所入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖見十方普入中， 而實無來無所入。

以一剎種入一切， 一切入一亦無餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以一剎種入一切， 一切入一亦無餘，

體相如本無差別， 無等無量悉周遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 體相如本無差別， 無等無量悉周遍。

一切國土微塵中， 普見如來在其所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切國土微塵中， 普見如來在其所，

願海言音若雷震， 一切眾生悉調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願海言音若雷震， 一切眾生悉調伏。

佛身周遍一切剎， 無數菩薩亦充滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身周遍一切剎， 無數菩薩亦充滿，

如來自在無等倫， 普化一切諸含識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來自在無等倫， 普化一切諸含識。」

爾時，普賢菩薩復告大眾言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩復告大眾言：

「諸佛子！此不可說佛剎微塵數香水海，在華藏莊嚴世界海中，如天帝網分布而住。諸佛子！此最中央香水海，名：無邊妙華光，以現一切菩薩形摩尼王幢為底；出大蓮華，名：一切香摩尼王莊嚴；有世界種而住其上，名：普照十方熾然寶光明，以一切莊嚴具為體，有不可說佛剎微塵數世界於中布列。其最下方有世界，名：最勝光遍照，以一切金剛莊嚴光耀輪為際，依眾寶摩尼華而住；其狀猶如摩尼寶形，一切寶華莊嚴雲彌覆其上，佛剎微塵數世界周匝圍遶，種種安住，種種莊嚴，佛號：淨眼離垢燈。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：種種香蓮華妙莊嚴，以一切莊嚴具為際，依寶蓮華網而住；其狀猶如師子之座，一切寶色珠帳雲彌覆其上，二佛剎微塵數世界周匝圍遶，佛號：師子光勝照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：一切寶莊嚴普照光，以香風輪為際，依種種寶華瓔珞住；其形八隅，妙光摩尼日輪雲而覆其上，三佛剎微塵數世界周匝圍遶，佛號：淨光智勝幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：種種光明華莊嚴，以一切寶王為際，依眾色金剛尸羅幢海住；其狀猶如摩尼蓮華，以金剛摩尼寶光雲而覆其上，四佛剎微塵數世界周匝圍遶，純一清淨，佛號：金剛光明無量精進力善出現。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：普放妙華光，以一切寶鈴莊嚴網為際，依一切樹林莊嚴寶輪網海住；其形普方而多有隅角，梵音摩尼王雲以覆其上，五佛剎微塵數世界周匝圍遶，佛號：香光喜力海。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：淨妙光明，以寶王莊嚴幢為際，依金剛宮殿海住；其形四方，摩尼輪髻帳雲而覆其上，六佛剎微塵數世界周匝圍遶，佛號：普光自在幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：眾華焰莊嚴，以種種華莊嚴為際，依一切寶色焰海住；其狀猶如樓閣之形，一切寶色衣真珠欄楯雲而覆其上，七佛剎微塵數世界周匝圍遶，純一清淨，佛號：歡喜海功德名稱自在光。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：出生威力地，以出一切聲摩尼王莊嚴為際，依種種寶色蓮華座虛空海住；其狀猶如因陀羅網，以無邊色華網雲而覆其上，八佛剎微塵數世界周匝圍遶，佛號：廣大名稱智海幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：出妙音聲，以心王摩尼莊嚴輪為際，依恒出一切妙音聲莊嚴雲摩尼王海住；其狀猶如梵天身形，無量寶莊嚴師子座雲而覆其上，九佛剎微塵數世界周匝圍遶，佛號：清淨月光明相無能摧伏。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：金剛幢，以無邊莊嚴真珠藏寶瓔珞為際，依一切莊嚴寶師子座摩尼海住；其狀周 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！此不可說佛剎微塵數香水海，在華藏莊嚴世界海中，如天帝網分布而住。諸佛子！此最中央香水海，名：無邊妙華光，以現一切菩薩形摩尼王幢為底；出大蓮華，名：一切香摩尼王莊嚴；有世界種而住其上，名：普照十方熾然寶光明，以一切莊嚴具為體，有不可說佛剎微塵數世界於中布列。其最下方有世界，名：最勝光遍照，以一切金剛莊嚴光耀輪為際，依眾寶摩尼華而住；其狀猶如摩尼寶形，一切寶華莊嚴雲彌覆其上，佛剎微塵數世界周匝圍遶，種種安住，種種莊嚴，佛號：淨眼離垢燈。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：種種香蓮華妙莊嚴，以一切莊嚴具為際，依寶蓮華網而住；其狀猶如師子之座，一切寶色珠帳雲彌覆其上，二佛剎微塵數世界周匝圍遶，佛號：師子光勝照。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：一切寶莊嚴普照光，以香風輪為際，依種種寶華瓔珞住；其形八隅，妙光摩尼日輪雲而覆其上，三佛剎微塵數世界周匝圍遶，佛號：淨光智勝幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：種種光明華莊嚴，以一切寶王為際，依眾色金剛尸羅幢海住；其狀猶如摩尼蓮華，以金剛摩尼寶光雲而覆其上，四佛剎微塵數世界周匝圍遶，純一清淨，佛號：金剛光明無量精進力善出現。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：普放妙華光，以一切寶鈴莊嚴網為際，依一切樹林莊嚴寶輪網海住；其形普方而多有隅角，梵音摩尼王雲以覆其上，五佛剎微塵數世界周匝圍遶，佛號：香光喜力海。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：淨妙光明，以寶王莊嚴幢為際，依金剛宮殿海住；其形四方，摩尼輪髻帳雲而覆其上，六佛剎微塵數世界周匝圍遶，佛號：普光自在幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：眾華焰莊嚴，以種種華莊嚴為際，依一切寶色焰海住；其狀猶如樓閣之形，一切寶色衣真珠欄楯雲而覆其上，七佛剎微塵數世界周匝圍遶，純一清淨，佛號：歡喜海功德名稱自在光。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：出生威力地，以出一切聲摩尼王莊嚴為際，依種種寶色蓮華座虛空海住；其狀猶如因陀羅網，以無邊色華網雲而覆其上，八佛剎微塵數世界周匝圍遶，佛號：廣大名稱智海幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：出妙音聲，以心王摩尼莊嚴輪為際，依恒出一切妙音聲莊嚴雲摩尼王海住；其狀猶如梵天身形，無量寶莊嚴師子座雲而覆其上，九佛剎微塵數世界周匝圍遶，佛號：清淨月光明相無能摧伏。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：金剛幢，以無邊莊嚴真珠藏寶瓔珞為際，依一切莊嚴寶師子座摩尼海住；其狀周

圓，十須彌山微塵數一切香摩尼華須彌雲彌覆其上，十佛剎微塵數世界周匝圍遶，純一清淨，佛號：一切法海最勝王。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：恒出現帝青寶光明，以極堅牢不可壞金剛莊嚴為際，依種種殊異華海住；其狀猶如半月之形，諸天寶帳雲而覆其上，十一佛剎微塵數世界周匝圍遶，佛號：無量功德法。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：光明照耀，以普光莊嚴為際，依華旋香水海住；狀如華旋，種種衣雲而覆其上，十二佛剎微塵數世界周匝圍遶，佛號：超釋梵。此上過佛剎微塵數世界，至此世界，名：娑婆，以金剛莊嚴為際，依種種色風輪所持蓮華網住；狀如虛空，以普圓滿天宮殿莊嚴虛空雲而覆其上，十三佛剎微塵數世界周匝圍遶，其佛即是毘盧遮那如來世尊。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寂靜離塵光，以一切寶莊嚴為際，依種種寶衣海住；其狀猶如執金剛形，無邊色金剛雲而覆其上，十四佛剎微塵數世界周匝圍遶，佛號：遍法界勝音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：眾妙光明燈，以一切莊嚴帳為際，依淨華網海住；其狀猶如卐字之形，摩尼樹香水海雲而覆其上，十五佛剎微塵數世界周匝圍遶，純一清淨，佛號：不可摧伏力普照幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：清淨光遍照，以無盡寶雲摩尼王為際，依種種香焰蓮華海住；其狀猶如龜甲之形，圓光摩尼輪栴檀雲而覆其上，十六佛剎微塵數世界周匝圍遶，佛號：清淨日功德眼。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寶莊嚴藏，以一切眾生形摩尼王為際，依光明藏摩尼王海住；其形八隅，以一切輪圍山寶莊嚴華樹網彌覆其上，十七佛剎微塵數世界周匝圍遶，佛號：無礙智光明遍照十方。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：離塵，以一切殊妙相莊嚴為際，依眾妙華師子座海住；狀如珠瓔，以一切寶香摩尼王圓光雲而覆其上，十八佛剎微塵數世界周匝圍遶，純一清淨，佛號：無量方便最勝幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：清淨光普照，以出無盡寶雲摩尼王為際，依無量色香焰須彌山海住；其狀猶如寶華旋布，以無邊色光明摩尼王帝青雲而覆其上，十九佛剎微塵數世界周匝圍遶，佛號：普照法界虛空光。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙寶焰，以普光明日月寶為際，依一切諸天形摩尼王海住；其狀猶如寶莊嚴具，以一切寶衣幢雲及摩尼燈藏網而覆其上，二十佛剎微塵數世界周匝圍遶，純一清淨，佛號：福德相光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓，十須彌山微塵數一切香摩尼華須彌雲彌覆其上，十佛剎微塵數世界周匝圍遶，純一清淨，佛號：一切法海最勝王。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：恒出現帝青寶光明，以極堅牢不可壞金剛莊嚴為際，依種種殊異華海住；其狀猶如半月之形，諸天寶帳雲而覆其上，十一佛剎微塵數世界周匝圍遶，佛號：無量功德法。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：光明照耀，以普光莊嚴為際，依華旋香水海住；狀如華旋，種種衣雲而覆其上，十二佛剎微塵數世界周匝圍遶，佛號：超釋梵。此上過佛剎微塵數世界，至此世界，名：娑婆，以金剛莊嚴為際，依種種色風輪所持蓮華網住；狀如虛空，以普圓滿天宮殿莊嚴虛空雲而覆其上，十三佛剎微塵數世界周匝圍遶，其佛即是毘盧遮那如來世尊。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寂靜離塵光，以一切寶莊嚴為際，依種種寶衣海住；其狀猶如執金剛形，無邊色金剛雲而覆其上，十四佛剎微塵數世界周匝圍遶，佛號：遍法界勝音。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：眾妙光明燈，以一切莊嚴帳為際，依淨華網海住；其狀猶如卐字之形，摩尼樹香水海雲而覆其上，十五佛剎微塵數世界周匝圍遶，純一清淨，佛號：不可摧伏力普照幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：清淨光遍照，以無盡寶雲摩尼王為際，依種種香焰蓮華海住；其狀猶如龜甲之形，圓光摩尼輪栴檀雲而覆其上，十六佛剎微塵數世界周匝圍遶，佛號：清淨日功德眼。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：寶莊嚴藏，以一切眾生形摩尼王為際，依光明藏摩尼王海住；其形八隅，以一切輪圍山寶莊嚴華樹網彌覆其上，十七佛剎微塵數世界周匝圍遶，佛號：無礙智光明遍照十方。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：離塵，以一切殊妙相莊嚴為際，依眾妙華師子座海住；狀如珠瓔，以一切寶香摩尼王圓光雲而覆其上，十八佛剎微塵數世界周匝圍遶，純一清淨，佛號：無量方便最勝幢。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：清淨光普照，以出無盡寶雲摩尼王為際，依無量色香焰須彌山海住；其狀猶如寶華旋布，以無邊色光明摩尼王帝青雲而覆其上，十九佛剎微塵數世界周匝圍遶，佛號：普照法界虛空光。此上過佛剎微塵數世界，有世界，名：妙寶焰，以普光明日月寶為際，依一切諸天形摩尼王海住；其狀猶如寶莊嚴具，以一切寶衣幢雲及摩尼燈藏網而覆其上，二十佛剎微塵數世界周匝圍遶，純一清淨，佛號：福德相光明。

「諸佛子！此遍照十方熾然寶光明世界種，有如是等不可說佛剎微塵數廣大世界，各各所依住，各各形狀，各各體性，各各方面，各各趣入，各各莊嚴，各各分齊，各各行列，各各無差別，各各力加持，周匝圍遶。所謂：十佛剎微塵數迴轉形世界、十佛剎微塵數江河形世界、十佛剎微塵數漩流形世界、十佛剎微塵數輪輞形世界、十佛剎微塵數壇墠形世界、十佛剎微塵數樹林形世界、十佛剎微塵數樓觀形世界、十佛剎微塵數尸羅幢形世界、十佛剎微塵數普方形世界、十佛剎微塵數胎藏形世界、十佛剎微塵數蓮華形世界、十佛剎微塵數佉勒迦形世界、十佛剎微塵數種種眾生形世界、十佛剎微塵數佛相形世界、十佛剎微塵數圓光形世界、十佛剎微塵數雲形世界、十佛剎微塵數網形世界、十佛剎微塵數門闥形世界……。如是等，有不可說佛剎微塵數。此一一世界，各有十佛剎微塵數廣大世界周匝圍遶。此諸世界，一一復有如上所說微塵數世界而為眷屬。如是所說一切世界，皆在此無邊妙華光香水海及圍遶此海香水河中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！此遍照十方熾然寶光明世界種，有如是等不可說佛剎微塵數廣大世界，各各所依住，各各形狀，各各體性，各各方面，各各趣入，各各莊嚴，各各分齊，各各行列，各各無差別，各各力加持，周匝圍遶。所謂：十佛剎微塵數迴轉形世界、十佛剎微塵數江河形世界、十佛剎微塵數漩流形世界、十佛剎微塵數輪輞形世界、十佛剎微塵數壇墠形世界、十佛剎微塵數樹林形世界、十佛剎微塵數樓觀形世界、十佛剎微塵數尸羅幢形世界、十佛剎微塵數普方形世界、十佛剎微塵數胎藏形世界、十佛剎微塵數蓮華形世界、十佛剎微塵數佉勒迦形世界、十佛剎微塵數種種眾生形世界、十佛剎微塵數佛相形世界、十佛剎微塵數圓光形世界、十佛剎微塵數雲形世界、十佛剎微塵數網形世界、十佛剎微塵數門闥形世界……。如是等，有不可說佛剎微塵數。此一一世界，各有十佛剎微塵數廣大世界周匝圍遶。此諸世界，一一復有如上所說微塵數世界而為眷屬。如是所說一切世界，皆在此無邊妙華光香水海及圍遶此海香水河中。」