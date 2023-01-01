大方廣佛華嚴經卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第七

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

普賢三昧品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢三昧品第三

爾時，普賢菩薩摩訶薩於如來前，坐蓮華藏師子之座，承佛神力，入于三昧。此三昧名：一切諸佛毘盧遮那如來藏身，普入一切佛平等性，能於法界示眾影像；廣大無礙，同於虛空；法界海漩，靡不隨入；出生一切諸三昧法，普能包納十方法界；三世諸佛智光明海皆從此生，十方所有諸安立海悉能示現；含藏一切佛力解脫諸菩薩智，能令一切國土微塵普能容受無邊法界；成就一切佛功德海，顯示如來諸大願海；一切諸佛所有法輪，流通護持，使無斷絕。如此世界中，普賢菩薩於世尊前，入此三昧；如是，盡法界、虛空界，十方三世，微細無礙，廣大光明，佛眼所見、佛力能到、佛身所現一切國土，及此國土所有微塵，一一塵中有世界海微塵數佛剎，一一剎中有世界海微塵數諸佛，一一佛前有世界海微塵數普賢菩薩，皆亦入此一切諸佛毘盧遮那如來藏身三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩摩訶薩於如來前，坐蓮華藏師子之座，承佛神力，入于三昧。此三昧名：一切諸佛毘盧遮那如來藏身，普入一切佛平等性，能於法界示眾影像；廣大無礙，同於虛空；法界海漩，靡不隨入；出生一切諸三昧法，普能包納十方法界；三世諸佛智光明海皆從此生，十方所有諸安立海悉能示現；含藏一切佛力解脫諸菩薩智，能令一切國土微塵普能容受無邊法界；成就一切佛功德海，顯示如來諸大願海；一切諸佛所有法輪，流通護持，使無斷絕。如此世界中，普賢菩薩於世尊前，入此三昧；如是，盡法界、虛空界，十方三世，微細無礙，廣大光明，佛眼所見、佛力能到、佛身所現一切國土，及此國土所有微塵，一一塵中有世界海微塵數佛剎，一一剎中有世界海微塵數諸佛，一一佛前有世界海微塵數普賢菩薩，皆亦入此一切諸佛毘盧遮那如來藏身三昧。

爾時，一一普賢菩薩，皆有十方一切諸佛而現其前。彼諸如來同聲讚言：「善哉！善哉！善男子！汝能入此一切諸佛毘盧遮那如來藏身菩薩三昧。佛子！此是十方一切諸佛共加於汝，以毘盧遮那如來本願力故，亦以汝修一切諸佛行願力故。所謂：能轉一切佛法輪故；開顯一切如來智慧海故；普照十方諸安立海，悉無餘故；令一切眾生淨治雜染，得清淨故；普攝一切諸大國土，無所著故；深入一切諸佛境界，無障礙故；普示一切佛功德故；能入一切諸法實相，增智慧故；觀察一切諸法門故；了知一切眾生根故；能持一切諸佛如來教文海故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一一普賢菩薩，皆有十方一切諸佛而現其前。彼諸如來同聲讚言：「善哉！善哉！善男子！汝能入此一切諸佛毘盧遮那如來藏身菩薩三昧。佛子！此是十方一切諸佛共加於汝，以毘盧遮那如來本願力故，亦以汝修一切諸佛行願力故。所謂：能轉一切佛法輪故；開顯一切如來智慧海故；普照十方諸安立海，悉無餘故；令一切眾生淨治雜染，得清淨故；普攝一切諸大國土，無所著故；深入一切諸佛境界，無障礙故；普示一切佛功德故；能入一切諸法實相，增智慧故；觀察一切諸法門故；了知一切眾生根故；能持一切諸佛如來教文海故。」

爾時，十方一切諸佛，即與普賢菩薩摩訶薩能入一切智性力智，與入法界無邊量智，與成就一切佛境界智，與知一切世界海成壞智，與知一切眾生界廣大智，與住諸佛甚深解脫無差別諸三昧智，與入一切菩薩諸根海智，與知一切眾生語言海轉法輪辭辯智，與普入法界一切世界海身智，與得一切佛音聲智。如此世界中，如來前，普賢菩薩蒙諸佛與如是智；如是，一切世界海，及彼世界海一一塵中，所有普賢，悉亦如是。何以故？證彼三昧法如是故。是時，十方諸佛，各舒右手，摩普賢菩薩頂。其手皆以相好莊嚴，妙網光舒，香流焰發。復出諸佛種種妙音，及以自在神通之事；過、現、未來一切菩薩普賢願海，一切如來清淨法輪，及三世佛所有影像，皆於中現。如此世界中，普賢菩薩為十方佛所共摩頂；如是，一切世界海，及彼世界海一一塵中，所有普賢，悉亦如是，為十方佛之所摩頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十方一切諸佛，即與普賢菩薩摩訶薩能入一切智性力智，與入法界無邊量智，與成就一切佛境界智，與知一切世界海成壞智，與知一切眾生界廣大智，與住諸佛甚深解脫無差別諸三昧智，與入一切菩薩諸根海智，與知一切眾生語言海轉法輪辭辯智，與普入法界一切世界海身智，與得一切佛音聲智。如此世界中，如來前，普賢菩薩蒙諸佛與如是智；如是，一切世界海，及彼世界海一一塵中，所有普賢，悉亦如是。何以故？證彼三昧法如是故。是時，十方諸佛，各舒右手，摩普賢菩薩頂。其手皆以相好莊嚴，妙網光舒，香流焰發。復出諸佛種種妙音，及以自在神通之事；過、現、未來一切菩薩普賢願海，一切如來清淨法輪，及三世佛所有影像，皆於中現。如此世界中，普賢菩薩為十方佛所共摩頂；如是，一切世界海，及彼世界海一一塵中，所有普賢，悉亦如是，為十方佛之所摩頂。

爾時，普賢菩薩即從是三昧而起。從此三昧起時，即從一切世界海微塵數三昧海門起。所謂：從知三世念念無差別善巧智三昧門起，從知三世一切法界所有微塵三昧門起，從現三世一切佛剎三昧門起，從現一切眾生舍宅三昧門起，從知一切眾生心海三昧門起，從知一切眾生各別名字三昧門起，從知十方法界處所各差別三昧門起，從知一切微塵中各有無邊廣大佛身雲三昧門起，從演說一切法理趣海三昧門起。普賢菩薩從如是等三昧門起時，其諸菩薩一一各得世界海微塵數三昧海雲、世界海微塵數陀羅尼海雲、世界海微塵數諸法方便海雲、世界海微塵數辯才門海雲、世界海微塵數修行海雲、世界海微塵數普照法界一切如來功德藏智光明海雲、世界海微塵數一切如來諸力智慧無差別方便海雲、世界海微塵數一切如來一一毛孔中各現眾剎海雲、世界海微塵數一一菩薩示現從兜率天宮沒下生成佛轉正法輪般涅槃等海雲。如此世界中，普賢菩薩從三昧起，諸菩薩眾獲如是益；如是，一切世界海，及彼世界海所有微塵，一一塵中，悉亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩即從是三昧而起。從此三昧起時，即從一切世界海微塵數三昧海門起。所謂：從知三世念念無差別善巧智三昧門起，從知三世一切法界所有微塵三昧門起，從現三世一切佛剎三昧門起，從現一切眾生舍宅三昧門起，從知一切眾生心海三昧門起，從知一切眾生各別名字三昧門起，從知十方法界處所各差別三昧門起，從知一切微塵中各有無邊廣大佛身雲三昧門起，從演說一切法理趣海三昧門起。普賢菩薩從如是等三昧門起時，其諸菩薩一一各得世界海微塵數三昧海雲、世界海微塵數陀羅尼海雲、世界海微塵數諸法方便海雲、世界海微塵數辯才門海雲、世界海微塵數修行海雲、世界海微塵數普照法界一切如來功德藏智光明海雲、世界海微塵數一切如來諸力智慧無差別方便海雲、世界海微塵數一切如來一一毛孔中各現眾剎海雲、世界海微塵數一一菩薩示現從兜率天宮沒下生成佛轉正法輪般涅槃等海雲。如此世界中，普賢菩薩從三昧起，諸菩薩眾獲如是益；如是，一切世界海，及彼世界海所有微塵，一一塵中，悉亦如是。

爾時，十方一切世界海以諸佛威神力，及普賢菩薩三昧力故，悉皆微動。一一世界眾寶莊嚴，及出妙音演說諸法。復於一切如來眾會道場海中，普雨十種大摩尼王雲。何等為十？所謂：妙金星幢摩尼王雲、光明照耀摩尼王雲、寶輪垂下摩尼王雲、眾寶藏現菩薩像摩尼王雲、稱揚佛名摩尼王雲、光明熾盛普照一切佛剎道場摩尼王雲、光照十方種種變化摩尼王雲、稱讚一切菩薩功德摩尼王雲、如日光熾盛摩尼王雲、悅意樂音周聞十方摩尼王雲。普雨如是十種大摩尼王雲已，一切如來諸毛孔中咸放光明，於光明中而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十方一切世界海以諸佛威神力，及普賢菩薩三昧力故，悉皆微動。一一世界眾寶莊嚴，及出妙音演說諸法。復於一切如來眾會道場海中，普雨十種大摩尼王雲。何等為十？所謂：妙金星幢摩尼王雲、光明照耀摩尼王雲、寶輪垂下摩尼王雲、眾寶藏現菩薩像摩尼王雲、稱揚佛名摩尼王雲、光明熾盛普照一切佛剎道場摩尼王雲、光照十方種種變化摩尼王雲、稱讚一切菩薩功德摩尼王雲、如日光熾盛摩尼王雲、悅意樂音周聞十方摩尼王雲。普雨如是十種大摩尼王雲已，一切如來諸毛孔中咸放光明，於光明中而說頌言：

「普賢遍住於諸剎， 坐寶蓮華眾所觀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普賢遍住於諸剎， 坐寶蓮華眾所觀，

一切神通靡不現， 無量三昧皆能入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切神通靡不現， 無量三昧皆能入。

普賢恒以種種身， 法界周流悉充滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢恒以種種身， 法界周流悉充滿，

三昧神通方便力， 圓音廣說皆無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三昧神通方便力， 圓音廣說皆無礙。

一切剎中諸佛所， 種種三昧現神通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切剎中諸佛所， 種種三昧現神通，

一一神通悉周遍， 十方國土無遺者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一神通悉周遍， 十方國土無遺者。

如一切剎如來所， 彼剎塵中悉亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如一切剎如來所， 彼剎塵中悉亦然，

所現三昧神通事， 毘盧遮那之願力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所現三昧神通事， 毘盧遮那之願力。

普賢身相如虛空， 依真而住非國土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢身相如虛空， 依真而住非國土，

隨諸眾生心所欲， 示現普身等一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨諸眾生心所欲， 示現普身等一切。

普賢安住諸大願， 獲此無量神通力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢安住諸大願， 獲此無量神通力，

一切佛身所有剎， 悉現其形而詣彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切佛身所有剎， 悉現其形而詣彼。

一切眾海無有邊， 分身住彼亦無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾海無有邊， 分身住彼亦無量，

所現國土皆嚴淨， 一剎那中見多劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所現國土皆嚴淨， 一剎那中見多劫。

普賢安住一切剎， 所現神通勝無比， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢安住一切剎， 所現神通勝無比，

震動十方靡不周， 令其觀者悉得見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 震動十方靡不周， 令其觀者悉得見。

一切佛智功德力， 種種大法皆成滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切佛智功德力， 種種大法皆成滿，

以諸三昧方便門， 示己往昔菩提行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以諸三昧方便門， 示己往昔菩提行。

如是自在不思議， 十方國土皆示現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是自在不思議， 十方國土皆示現，

為顯普入諸三昧， 佛光雲中讚功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為顯普入諸三昧， 佛光雲中讚功德。」

爾時，一切菩薩眾皆向普賢合掌瞻仰，承佛神力，同聲讚言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切菩薩眾皆向普賢合掌瞻仰，承佛神力，同聲讚言：

「從諸佛法而出生， 亦因如來願力起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從諸佛法而出生， 亦因如來願力起，

真如平等虛空藏， 汝已嚴淨此法身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真如平等虛空藏， 汝已嚴淨此法身。

一切佛剎眾會中， 普賢遍住於其所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切佛剎眾會中， 普賢遍住於其所，

功德智海光明者， 等照十方無不見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德智海光明者， 等照十方無不見。

普賢廣大功德海， 遍往十方親近佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢廣大功德海， 遍往十方親近佛，

一切塵中所有剎， 悉能詣彼而明現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切塵中所有剎， 悉能詣彼而明現。

佛子我曹常見汝， 諸如來所悉親近， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子我曹常見汝， 諸如來所悉親近，

住於三昧實境中， 一切國土微塵劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住於三昧實境中， 一切國土微塵劫。

佛子能以普遍身， 悉詣十方諸國土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子能以普遍身， 悉詣十方諸國土，

眾生大海咸濟度， 法界微塵無不入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生大海咸濟度， 法界微塵無不入。

入於法界一切塵， 其身無盡無差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入於法界一切塵， 其身無盡無差別，

譬如虛空悉周遍， 演說如來廣大法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如虛空悉周遍， 演說如來廣大法。

一切功德光明者， 如雲廣大力殊勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切功德光明者， 如雲廣大力殊勝，

眾生海中皆往詣， 說佛所行無等法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生海中皆往詣， 說佛所行無等法。

為度眾生於劫海， 普賢勝行皆修習， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為度眾生於劫海， 普賢勝行皆修習，

演一切法如大雲， 其音廣大靡不聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演一切法如大雲， 其音廣大靡不聞。

國土云何得成立？ 諸佛云何而出現？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國土云何得成立？ 諸佛云何而出現？

及以一切眾生海？ 願隨其義如實說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及以一切眾生海？ 願隨其義如實說。

此中無量大眾海， 悉在尊前恭敬住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中無量大眾海， 悉在尊前恭敬住，

為轉清淨妙法輪， 一切諸佛皆隨喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為轉清淨妙法輪， 一切諸佛皆隨喜。」

世界成就品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世界成就品第四

爾時，普賢菩薩摩訶薩以佛神力，遍觀察一切世界海、一切眾生海、一切諸佛海、一切法界海、一切眾生業海、一切眾生根欲海、一切諸佛法輪海、一切三世海、一切如來願力海、一切如來神變海；如是觀察已，普告一切道場眾海諸菩薩言：「佛子！諸佛世尊知一切世界海成壞清淨智不可思議，知一切眾生業海智不可思議，知一切法界安立海智不可思議，說一切無邊佛海智不可思議，入一切欲解根海智不可思議，一念普知一切三世智不可思議，顯示一切如來無量願海智不可思議，示現一切佛神變海智不可思議，轉法輪智不可思議，建立演說海不可思議，清淨佛身不可思議，無邊色相海普照明不可思議，相及隨好皆清淨不可思議，無邊色相光明輪海具足清淨不可思議，種種色相光明雲海不可思議，殊勝寶焰海不可思議，成就言音海不可思議，示現三種自在海調伏成熟一切眾生不可思議，勇猛調伏諸眾生海無空過者不可思議，安住佛地不可思議，入如來境界不可思議，威力護持不可思議，觀察一切佛智所行不可思議，諸力圓滿無能摧伏不可思議，無畏功德無能過者不可思議，住無差別三昧不可思議，神通變化不可思議，清淨自在智不可思議，一切佛法無能毀壞不可思議。如是等一切法，我當承佛神力，及一切如來威神力故，具足宣說。為令眾生，入佛智慧海故；為令一切菩薩，於佛功德海中得安住故；為令一切世界海，一切佛自在所莊嚴故；為令一切劫海中，如來種性恒不斷故；為令於一切世界海中，顯示諸法真實性故；為令隨一切眾生無量解海，而演說故；為令隨一切眾生諸根海，方便令生諸佛法故；為令隨一切眾生樂欲海，摧破一切障礙山故；為令隨一切眾生心行海，令淨修治出要道故；為令一切菩薩，安住普賢願海中故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩摩訶薩以佛神力，遍觀察一切世界海、一切眾生海、一切諸佛海、一切法界海、一切眾生業海、一切眾生根欲海、一切諸佛法輪海、一切三世海、一切如來願力海、一切如來神變海；如是觀察已，普告一切道場眾海諸菩薩言：「佛子！諸佛世尊知一切世界海成壞清淨智不可思議，知一切眾生業海智不可思議，知一切法界安立海智不可思議，說一切無邊佛海智不可思議，入一切欲解根海智不可思議，一念普知一切三世智不可思議，顯示一切如來無量願海智不可思議，示現一切佛神變海智不可思議，轉法輪智不可思議，建立演說海不可思議，清淨佛身不可思議，無邊色相海普照明不可思議，相及隨好皆清淨不可思議，無邊色相光明輪海具足清淨不可思議，種種色相光明雲海不可思議，殊勝寶焰海不可思議，成就言音海不可思議，示現三種自在海調伏成熟一切眾生不可思議，勇猛調伏諸眾生海無空過者不可思議，安住佛地不可思議，入如來境界不可思議，威力護持不可思議，觀察一切佛智所行不可思議，諸力圓滿無能摧伏不可思議，無畏功德無能過者不可思議，住無差別三昧不可思議，神通變化不可思議，清淨自在智不可思議，一切佛法無能毀壞不可思議。如是等一切法，我當承佛神力，及一切如來威神力故，具足宣說。為令眾生，入佛智慧海故；為令一切菩薩，於佛功德海中得安住故；為令一切世界海，一切佛自在所莊嚴故；為令一切劫海中，如來種性恒不斷故；為令於一切世界海中，顯示諸法真實性故；為令隨一切眾生無量解海，而演說故；為令隨一切眾生諸根海，方便令生諸佛法故；為令隨一切眾生樂欲海，摧破一切障礙山故；為令隨一切眾生心行海，令淨修治出要道故；為令一切菩薩，安住普賢願海中故。」

是時，普賢菩薩復欲令無量道場眾海生歡喜故，令於一切法增長愛樂故，令生廣大真實信解海故，令淨治普門法界藏身故，令安立普賢願海故，令淨治入三世平等智眼故，令增長普照一切世間藏大慧海故，令生陀羅尼力持一切法輪故，令於一切道場中盡佛境界悉開示故，令開闡一切如來法門故，令增長法界廣大甚深一切智性故，即說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，普賢菩薩復欲令無量道場眾海生歡喜故，令於一切法增長愛樂故，令生廣大真實信解海故，令淨治普門法界藏身故，令安立普賢願海故，令淨治入三世平等智眼故，令增長普照一切世間藏大慧海故，令生陀羅尼力持一切法輪故，令於一切道場中盡佛境界悉開示故，令開闡一切如來法門故，令增長法界廣大甚深一切智性故，即說頌言：

「智慧甚深功德海， 普現十方無量國， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智慧甚深功德海， 普現十方無量國，

隨諸眾生所應見， 光明遍照轉法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨諸眾生所應見， 光明遍照轉法輪。

十方剎海叵思議， 佛無量劫皆嚴淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方剎海叵思議， 佛無量劫皆嚴淨，

為化眾生使成熟， 出興一切諸國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為化眾生使成熟， 出興一切諸國土。

佛境甚深難可思， 普示眾生令得入， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛境甚深難可思， 普示眾生令得入，

其心樂小著諸有， 不能通達佛所悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心樂小著諸有， 不能通達佛所悟。

若有淨信堅固心， 常得親近善知識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有淨信堅固心， 常得親近善知識，

一切諸佛與其力， 此乃能入如來智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛與其力， 此乃能入如來智。

離諸諂誑心清淨， 常樂慈悲性歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離諸諂誑心清淨， 常樂慈悲性歡喜，

志欲廣大深信人， 彼聞此法生欣悅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志欲廣大深信人， 彼聞此法生欣悅。

安住普賢諸願地， 修行菩薩清淨道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住普賢諸願地， 修行菩薩清淨道，

觀察法界如虛空， 此乃能知佛行處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察法界如虛空， 此乃能知佛行處。

此諸菩薩獲善利， 見佛一切神通力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸菩薩獲善利， 見佛一切神通力，

修餘道者莫能知， 普賢行人方得悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修餘道者莫能知， 普賢行人方得悟。

眾生廣大無有邊， 如來一切皆護念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生廣大無有邊， 如來一切皆護念，

轉正法輪靡不至， 毘盧遮那境界力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉正法輪靡不至， 毘盧遮那境界力。

一切剎土入我身， 所住諸佛亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切剎土入我身， 所住諸佛亦復然，

汝應觀我諸毛孔， 我今示汝佛境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝應觀我諸毛孔， 我今示汝佛境界。

普賢行願無邊際， 我已修行得具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢行願無邊際， 我已修行得具足，

普眼境界廣大身， 是佛所行應諦聽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普眼境界廣大身， 是佛所行應諦聽。」

爾時，普賢菩薩摩訶薩告諸大眾言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩摩訶薩告諸大眾言：

「諸佛子！世界海有十種事，過去、現在、未來諸佛，已說、現說、當說。何者為十？所謂：世界海起具因緣，世界海所依住，世界海形狀，世界海體性，世界海莊嚴，世界海清淨，世界海佛出興，世界海劫住，世界海劫轉變差別，世界海無差別門。諸佛子！略說世界海，有此十事；若廣說者，與世界海微塵數等，過去、現在、未來諸佛，已說、現說、當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！世界海有十種事，過去、現在、未來諸佛，已說、現說、當說。何者為十？所謂：世界海起具因緣，世界海所依住，世界海形狀，世界海體性，世界海莊嚴，世界海清淨，世界海佛出興，世界海劫住，世界海劫轉變差別，世界海無差別門。諸佛子！略說世界海，有此十事；若廣說者，與世界海微塵數等，過去、現在、未來諸佛，已說、現說、當說。

「諸佛子！略說以十種因緣故，一切世界海已成、現成、當成。何者為十？所謂：如來神力故，法應如是故，一切眾生行業故，一切菩薩成一切智所得故，一切眾生及諸菩薩同集善根故，一切菩薩嚴淨國土願力故，一切菩薩成就不退行願故，一切菩薩清淨勝解自在故，一切如來善根所流及一切諸佛成道時自在勢力故，普賢菩薩自在願力故。諸佛子！是為略說十種因緣；若廣說者，有世界海微塵數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！略說以十種因緣故，一切世界海已成、現成、當成。何者為十？所謂：如來神力故，法應如是故，一切眾生行業故，一切菩薩成一切智所得故，一切眾生及諸菩薩同集善根故，一切菩薩嚴淨國土願力故，一切菩薩成就不退行願故，一切菩薩清淨勝解自在故，一切如來善根所流及一切諸佛成道時自在勢力故，普賢菩薩自在願力故。諸佛子！是為略說十種因緣；若廣說者，有世界海微塵數。」

爾時，普賢菩薩欲重宣其義，承佛威力，觀察十方而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩欲重宣其義，承佛威力，觀察十方而說頌言：

「所說無邊眾剎海， 毘盧遮那悉嚴淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所說無邊眾剎海， 毘盧遮那悉嚴淨，

世尊境界不思議， 智慧神通力如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊境界不思議， 智慧神通力如是。

菩薩修行諸願海， 普隨眾生心所欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩修行諸願海， 普隨眾生心所欲，

眾生心行廣無邊， 菩薩國土遍十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生心行廣無邊， 菩薩國土遍十方。

菩薩趣於一切智， 勤修種種自在力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩趣於一切智， 勤修種種自在力，

無量願海普出生， 廣大剎土皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量願海普出生， 廣大剎土皆成就。

修諸行海無有邊， 入佛境界亦無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修諸行海無有邊， 入佛境界亦無量，

為淨十方諸國土， 一一土經無量劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為淨十方諸國土， 一一土經無量劫。

眾生煩惱所擾濁， 分別欲樂非一相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生煩惱所擾濁， 分別欲樂非一相，

隨心造業不思議， 一切剎海斯成立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨心造業不思議， 一切剎海斯成立。

佛子剎海莊嚴藏， 離垢光明寶所成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子剎海莊嚴藏， 離垢光明寶所成，

斯由廣大信解心， 十方所住咸如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯由廣大信解心， 十方所住咸如是。

菩薩能修普賢行， 遊行法界微塵道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩能修普賢行， 遊行法界微塵道，

塵中悉現無量剎， 清淨廣大如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塵中悉現無量剎， 清淨廣大如虛空。

等虛空界現神通， 悉詣道場諸佛所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等虛空界現神通， 悉詣道場諸佛所，

蓮華座上示眾相， 一一身包一切剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華座上示眾相， 一一身包一切剎。

一念普現於三世， 一切剎海皆成立， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念普現於三世， 一切剎海皆成立，

佛以方便悉入中， 此是毘盧所嚴淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以方便悉入中， 此是毘盧所嚴淨。」

爾時，普賢菩薩復告大眾言：「諸佛子！一一世界海有世界海微塵數所依住。所謂：或依一切莊嚴住，或依虛空住，或依一切寶光明住，或依一切佛光明住，或依一切寶色光明住，或依一切佛音聲住，或依如幻業生大力阿脩羅形金剛手住，或依一切世主身住，或依一切菩薩身住，或依普賢菩薩願所生一切差別莊嚴海住。諸佛子！世界海有如是等世界海微塵數所依住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩復告大眾言：「諸佛子！一一世界海有世界海微塵數所依住。所謂：或依一切莊嚴住，或依虛空住，或依一切寶光明住，或依一切佛光明住，或依一切寶色光明住，或依一切佛音聲住，或依如幻業生大力阿脩羅形金剛手住，或依一切世主身住，或依一切菩薩身住，或依普賢菩薩願所生一切差別莊嚴海住。諸佛子！世界海有如是等世界海微塵數所依住。」

爾時，普賢菩薩欲重宣其義，承佛威力，觀察十方而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩欲重宣其義，承佛威力，觀察十方而說頌言：

「遍滿十方虛空界， 所有一切諸國土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「遍滿十方虛空界， 所有一切諸國土，

如來神力之所加， 處處現前皆可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來神力之所加， 處處現前皆可見。

或有種種諸國土， 無非離垢寶所成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有種種諸國土， 無非離垢寶所成，

清淨摩尼最殊妙， 熾然普現光明海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨摩尼最殊妙， 熾然普現光明海。

或有清淨光明剎， 依止虛空界而住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有清淨光明剎， 依止虛空界而住，

或在摩尼寶海中， 復有安住光明藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或在摩尼寶海中， 復有安住光明藏。

如來處此眾會海， 演說法輪皆巧妙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來處此眾會海， 演說法輪皆巧妙，

諸佛境界廣無邊， 眾生見者心歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛境界廣無邊， 眾生見者心歡喜。

有以摩尼作嚴飾， 狀如華燈廣分布， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有以摩尼作嚴飾， 狀如華燈廣分布，

香焰光雲色熾然， 覆以妙寶光明網。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香焰光雲色熾然， 覆以妙寶光明網。

或有剎土無邊際， 安住蓮華深大海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有剎土無邊際， 安住蓮華深大海，

廣博清淨與世殊， 諸佛妙善莊嚴故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣博清淨與世殊， 諸佛妙善莊嚴故。

或有剎海隨輪轉， 以佛威神得安住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有剎海隨輪轉， 以佛威神得安住，

諸菩薩眾遍在中， 常見無央廣大寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩眾遍在中， 常見無央廣大寶。

或有住於金剛手， 或復有住天主身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有住於金剛手， 或復有住天主身，

毘盧遮那無上尊， 常於此處轉法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘盧遮那無上尊， 常於此處轉法輪。

或依寶樹平均住， 香焰雲中亦復然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或依寶樹平均住， 香焰雲中亦復然；

或有依諸大水中， 有住堅固金剛海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有依諸大水中， 有住堅固金剛海。

或有依止金剛幢， 或有住於華海中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有依止金剛幢， 或有住於華海中，

廣大神通無不周， 毘盧遮那此能現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣大神通無不周， 毘盧遮那此能現。

或脩或短無量種， 其相旋環亦非一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或脩或短無量種， 其相旋環亦非一，

妙莊嚴藏與世殊， 清淨修治乃能見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙莊嚴藏與世殊， 清淨修治乃能見。

如是種種各差別， 一切皆依願海住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是種種各差別， 一切皆依願海住；

或有國土常在空， 諸佛如雲悉充遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有國土常在空， 諸佛如雲悉充遍。

或有在空懸覆住， 或時而有或無有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有在空懸覆住， 或時而有或無有；

或有國土極清淨， 住於菩薩寶冠中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有國土極清淨， 住於菩薩寶冠中。

十方諸佛大神通， 一切皆於此中見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸佛大神通， 一切皆於此中見，

諸佛音聲咸遍滿， 斯由業力之所化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛音聲咸遍滿， 斯由業力之所化。

或有國土周法界， 清淨離垢從心起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有國土周法界， 清淨離垢從心起，

如影如幻廣無邊， 如因陀網各差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如影如幻廣無邊， 如因陀網各差別。

或現種種莊嚴藏， 依止虛空而建立， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或現種種莊嚴藏， 依止虛空而建立，

諸業境界不思議， 佛力顯示皆令見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸業境界不思議， 佛力顯示皆令見。

一一國土微塵內， 念念示現諸佛剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一國土微塵內， 念念示現諸佛剎，

數皆無量等眾生， 普賢所作恒如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 數皆無量等眾生， 普賢所作恒如是。

為欲成熟眾生故， 是中修行經劫海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲成熟眾生故， 是中修行經劫海，

廣大神變靡不興， 法界之中悉周遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣大神變靡不興， 法界之中悉周遍。

法界國土一一塵， 諸大剎海住其中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界國土一一塵， 諸大剎海住其中，

佛雲平等悉彌覆， 於一切處咸充滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛雲平等悉彌覆， 於一切處咸充滿。

如一塵中自在用， 一切塵內亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如一塵中自在用， 一切塵內亦復然，

諸佛菩薩大神通， 毘盧遮那悉能現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛菩薩大神通， 毘盧遮那悉能現。

一切廣大諸剎土， 如影如幻亦如焰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切廣大諸剎土， 如影如幻亦如焰，

十方不見所從生， 亦復無來無去處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方不見所從生， 亦復無來無去處。

滅壞生成互循復， 於虛空中無暫已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅壞生成互循復， 於虛空中無暫已，

莫不皆由清淨願， 廣大業力之所持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫不皆由清淨願， 廣大業力之所持。」

爾時，普賢菩薩復告大眾言：「諸佛子！世界海有種種差別形相。所謂：或圓，或方，或非圓方，無量差別；或如水漩形，或如山焰形，或如樹形，或如華形，或如宮殿形，或如眾生形，或如佛形……。如是等，有世界海微塵數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩復告大眾言：「諸佛子！世界海有種種差別形相。所謂：或圓，或方，或非圓方，無量差別；或如水漩形，或如山焰形，或如樹形，或如華形，或如宮殿形，或如眾生形，或如佛形……。如是等，有世界海微塵數。」

爾時，普賢菩薩欲重宣其義，承佛威力，觀察十方而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩欲重宣其義，承佛威力，觀察十方而說頌言：

「諸國土海種種別， 種種莊嚴種種住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸國土海種種別， 種種莊嚴種種住，

殊形共美遍十方， 汝等咸應共觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殊形共美遍十方， 汝等咸應共觀察。

其狀或圓或有方， 或復三維及八隅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其狀或圓或有方， 或復三維及八隅，

摩尼輪狀蓮華等， 一切皆由業令異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩尼輪狀蓮華等， 一切皆由業令異。

或有清淨焰莊嚴， 真金間錯多殊好， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有清淨焰莊嚴， 真金間錯多殊好，

門闥競開無壅滯， 斯由業廣意無雜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 門闥競開無壅滯， 斯由業廣意無雜。

剎海無邊差別藏， 譬如雲布在虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎海無邊差別藏， 譬如雲布在虛空，

寶輪布地妙莊嚴， 諸佛光明照耀中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶輪布地妙莊嚴， 諸佛光明照耀中。

一切國土心分別， 種種光明而照現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切國土心分別， 種種光明而照現，

佛於如是剎海中， 各各示現神通力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於如是剎海中， 各各示現神通力。

或有雜染或清淨， 受苦受樂各差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有雜染或清淨， 受苦受樂各差別，

斯由業海不思議， 諸流轉法恒如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯由業海不思議， 諸流轉法恒如是。

一毛孔內難思剎， 等微塵數種種住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一毛孔內難思剎， 等微塵數種種住，

一一皆有遍照尊， 在眾會中宣妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一皆有遍照尊， 在眾會中宣妙法。

於一塵中大小剎， 種種差別如塵數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一塵中大小剎， 種種差別如塵數，

平坦高下各不同， 佛悉往詣轉法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平坦高下各不同， 佛悉往詣轉法輪。

一切塵中所現剎， 皆是本願神通力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切塵中所現剎， 皆是本願神通力，

隨其心樂種種殊， 於虛空中悉能作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其心樂種種殊， 於虛空中悉能作。

一切國土所有塵， 一一塵中佛皆入， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切國土所有塵， 一一塵中佛皆入，

普為眾生起神變， 毘盧遮那法如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普為眾生起神變， 毘盧遮那法如是。」

爾時，普賢菩薩復告大眾言：「諸佛子！應知世界海有種種體。所謂：或以一切寶莊嚴為體，或以一寶種種莊嚴為體，或以一切寶光明為體，或以種種色光明為體，或以一切莊嚴光明為體，或以不可壞金剛為體，或以佛力持為體，或以妙寶相為體，或以佛變化為體，或以日摩尼輪為體，或以極微細寶為體，或以一切寶焰為體，或以種種香為體，或以一切寶華冠為體，或以一切寶影像為體，或以一切莊嚴所示現為體，或以一念心普示現境界為體，或以菩薩形寶為體，或以寶華蘂為體，或以佛言音為體。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩復告大眾言：「諸佛子！應知世界海有種種體。所謂：或以一切寶莊嚴為體，或以一寶種種莊嚴為體，或以一切寶光明為體，或以種種色光明為體，或以一切莊嚴光明為體，或以不可壞金剛為體，或以佛力持為體，或以妙寶相為體，或以佛變化為體，或以日摩尼輪為體，或以極微細寶為體，或以一切寶焰為體，或以種種香為體，或以一切寶華冠為體，或以一切寶影像為體，或以一切莊嚴所示現為體，或以一念心普示現境界為體，或以菩薩形寶為體，或以寶華蘂為體，或以佛言音為體。」

爾時，普賢菩薩欲重宣其義，承佛威力，觀察十方而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩欲重宣其義，承佛威力，觀察十方而說頌言：

「或有諸剎海， 妙寶所合成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有諸剎海， 妙寶所合成，

堅固不可壞， 安住寶蓮華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅固不可壞， 安住寶蓮華。

或是淨光明， 出生不可知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或是淨光明， 出生不可知，

一切光莊嚴， 依止虛空住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切光莊嚴， 依止虛空住。

或淨光為體， 復依光明住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或淨光為體， 復依光明住，

光雲作嚴飾， 菩薩共遊處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光雲作嚴飾， 菩薩共遊處。

或有諸剎海， 從於願力生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有諸剎海， 從於願力生，

猶如影像住， 取說不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如影像住， 取說不可得。

或以摩尼成， 普放日藏光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或以摩尼成， 普放日藏光，

珠輪以嚴地， 菩薩悉充滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 珠輪以嚴地， 菩薩悉充滿。

有剎寶焰成， 焰雲覆其上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有剎寶焰成， 焰雲覆其上，

眾寶光殊妙， 皆由業所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾寶光殊妙， 皆由業所得。

或從妙相生， 眾相莊嚴地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或從妙相生， 眾相莊嚴地，

如冠共持戴， 斯由佛化起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如冠共持戴， 斯由佛化起。

或從心海生， 隨心所解住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或從心海生， 隨心所解住，

如幻無處所， 一切是分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如幻無處所， 一切是分別。

或以佛光明， 摩尼光為體， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或以佛光明， 摩尼光為體，

諸佛於中現， 各起神通力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛於中現， 各起神通力。

或普賢菩薩， 化現諸剎海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或普賢菩薩， 化現諸剎海，

願力所莊嚴， 一切皆殊妙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願力所莊嚴， 一切皆殊妙。」

爾時，普賢菩薩復告大眾言：「諸佛子！應知世界海有種種莊嚴。所謂：或以一切莊嚴具中出上妙雲莊嚴，或以說一切菩薩功德莊嚴，或以說一切眾生業報莊嚴，或以示現一切菩薩願海莊嚴，或以表示一切三世佛影像莊嚴，或以一念頃示現無邊劫神通境界莊嚴，或以出現一切佛身莊嚴，或以出現一切寶香雲莊嚴，或以示現一切道場中諸珍妙物光明照耀莊嚴，或以示現一切普賢行願莊嚴……。如是等，有世界海微塵數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩復告大眾言：「諸佛子！應知世界海有種種莊嚴。所謂：或以一切莊嚴具中出上妙雲莊嚴，或以說一切菩薩功德莊嚴，或以說一切眾生業報莊嚴，或以示現一切菩薩願海莊嚴，或以表示一切三世佛影像莊嚴，或以一念頃示現無邊劫神通境界莊嚴，或以出現一切佛身莊嚴，或以出現一切寶香雲莊嚴，或以示現一切道場中諸珍妙物光明照耀莊嚴，或以示現一切普賢行願莊嚴……。如是等，有世界海微塵數。」

爾時，普賢菩薩欲重宣其義，承佛威力，觀察十方而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩欲重宣其義，承佛威力，觀察十方而說頌言：

「廣大剎海無有邊， 皆由清淨業所成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「廣大剎海無有邊， 皆由清淨業所成，

種種莊嚴種種住， 一切十方皆遍滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種莊嚴種種住， 一切十方皆遍滿。

無邊色相寶焰雲， 廣大莊嚴非一種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊色相寶焰雲， 廣大莊嚴非一種，

十方剎海常出現， 普演妙音而說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方剎海常出現， 普演妙音而說法。

菩薩無邊功德海， 種種大願所莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩無邊功德海， 種種大願所莊嚴，

此土俱時出妙音， 普震十方諸剎網。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此土俱時出妙音， 普震十方諸剎網。

眾生業海廣無量， 隨其感報各不同， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生業海廣無量， 隨其感報各不同，

於一切處莊嚴中， 皆由諸佛能演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切處莊嚴中， 皆由諸佛能演說。

三世所有諸如來， 神通普現諸剎海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世所有諸如來， 神通普現諸剎海，

一一事中一切佛， 如是嚴淨汝應觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一事中一切佛， 如是嚴淨汝應觀。

過去未來現在劫， 十方一切諸國土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去未來現在劫， 十方一切諸國土，

於彼所有大莊嚴， 一一皆於剎中見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼所有大莊嚴， 一一皆於剎中見。

一切事中無量佛， 數等眾生遍世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切事中無量佛， 數等眾生遍世間，

為令調伏起神通， 以此莊嚴國土海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為令調伏起神通， 以此莊嚴國土海。

一切莊嚴吐妙雲， 種種華雲香焰雲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切莊嚴吐妙雲， 種種華雲香焰雲，

摩尼寶雲常出現， 剎海以此為嚴飾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩尼寶雲常出現， 剎海以此為嚴飾。

十方所有成道處， 種種莊嚴皆具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方所有成道處， 種種莊嚴皆具足，

流光布逈若彩雲， 於此剎海咸令見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 流光布逈若彩雲， 於此剎海咸令見。

普賢願行諸佛子， 等眾生劫勤修習， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢願行諸佛子， 等眾生劫勤修習，

無邊國土悉莊嚴， 一切處中皆顯現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊國土悉莊嚴， 一切處中皆顯現。」

爾時，普賢菩薩復告大眾言：「諸佛子！應知世界海有世界海微塵數清淨方便海。所謂：諸菩薩親近一切善知識同善根故，增長廣大功德雲遍法界故，淨修廣大諸勝解故，觀察一切菩薩境界而安住故，修治一切諸波羅蜜悉圓滿故，觀察一切菩薩諸地而入住故，出生一切淨願海故，修習一切出要行故，入於一切莊嚴海故，成就清淨方便力故……。如是等，有世界海微塵數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩復告大眾言：「諸佛子！應知世界海有世界海微塵數清淨方便海。所謂：諸菩薩親近一切善知識同善根故，增長廣大功德雲遍法界故，淨修廣大諸勝解故，觀察一切菩薩境界而安住故，修治一切諸波羅蜜悉圓滿故，觀察一切菩薩諸地而入住故，出生一切淨願海故，修習一切出要行故，入於一切莊嚴海故，成就清淨方便力故……。如是等，有世界海微塵數。」

爾時，普賢菩薩欲重宣其義，承佛威力，觀察十方而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩欲重宣其義，承佛威力，觀察十方而說頌言：

「一切剎海諸莊嚴， 無數方便願力生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切剎海諸莊嚴， 無數方便願力生，

一切剎海常光耀， 無量清淨業力起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切剎海常光耀， 無量清淨業力起。

久遠親近善知識， 同修善業皆清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 久遠親近善知識， 同修善業皆清淨，

慈悲廣大遍眾生， 以此莊嚴諸剎海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈悲廣大遍眾生， 以此莊嚴諸剎海。

一切法門三昧等， 禪定解脫方便地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法門三昧等， 禪定解脫方便地，

於諸佛所悉淨治， 以此出生諸剎海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸佛所悉淨治， 以此出生諸剎海。

發生無量決定解， 能解如來等無異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發生無量決定解， 能解如來等無異，

忍海方便已修治， 故能嚴淨無邊剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍海方便已修治， 故能嚴淨無邊剎。

為利眾生修勝行， 福德廣大常增長， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為利眾生修勝行， 福德廣大常增長，

譬如雲布等虛空， 一切剎海皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如雲布等虛空， 一切剎海皆成就。

諸度無量等剎塵， 悉已修行令具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸度無量等剎塵， 悉已修行令具足，

願波羅蜜無有盡， 清淨剎海從此生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願波羅蜜無有盡， 清淨剎海從此生。

淨修無等一切法， 生起無邊出要行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨修無等一切法， 生起無邊出要行，

種種方便化群生， 如是莊嚴國土海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種方便化群生， 如是莊嚴國土海。

修習莊嚴方便地， 入佛功德法門海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習莊嚴方便地， 入佛功德法門海，

普使眾生竭苦源， 廣大淨剎皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普使眾生竭苦源， 廣大淨剎皆成就。

力海廣大無與等， 普使眾生種善根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 力海廣大無與等， 普使眾生種善根，

供養一切諸如來， 國土無邊悉清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養一切諸如來， 國土無邊悉清淨。」

爾時，普賢菩薩復告大眾言：「諸佛子！應知一一世界海有世界海微塵數佛出現差別。所謂：或現小身，或現大身，或現短壽，或現長壽，或唯嚴淨一佛國土，或有嚴淨無量佛土，或唯顯示一乘法輪，或有顯示不可思議諸乘法輪，或現調伏少分眾生，或示調伏無邊眾生……。如是等，有世界海微塵數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩復告大眾言：「諸佛子！應知一一世界海有世界海微塵數佛出現差別。所謂：或現小身，或現大身，或現短壽，或現長壽，或唯嚴淨一佛國土，或有嚴淨無量佛土，或唯顯示一乘法輪，或有顯示不可思議諸乘法輪，或現調伏少分眾生，或示調伏無邊眾生……。如是等，有世界海微塵數。」

爾時，普賢菩薩欲重宣其義，承佛威力，觀察十方而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩欲重宣其義，承佛威力，觀察十方而說頌言：

「諸佛種種方便門， 出興一切諸剎海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛種種方便門， 出興一切諸剎海，

皆隨眾生心所樂， 此是如來善權力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆隨眾生心所樂， 此是如來善權力。

諸佛法身不思議， 無色無形無影像， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛法身不思議， 無色無形無影像，

能為眾生現眾相， 隨其心樂悉令見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能為眾生現眾相， 隨其心樂悉令見。

或為眾生現短壽， 或現住壽無量劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或為眾生現短壽， 或現住壽無量劫，

法身十方普現前， 隨宜出現於世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法身十方普現前， 隨宜出現於世間。

或有嚴淨不思議， 十方所有諸剎海； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有嚴淨不思議， 十方所有諸剎海；

或唯嚴淨一國土， 於一示現悉無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或唯嚴淨一國土， 於一示現悉無餘。

或隨眾生心所樂， 示現難思種種乘； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或隨眾生心所樂， 示現難思種種乘；

或有唯宣一乘法， 一中方便現無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有唯宣一乘法， 一中方便現無量。

或有自然成正覺， 令少眾生住於道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有自然成正覺， 令少眾生住於道；

或有能於一念中， 開悟群迷無有數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有能於一念中， 開悟群迷無有數。

或於毛孔出化雲， 示現無量無邊佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或於毛孔出化雲， 示現無量無邊佛，

一切世間皆現覩， 種種方便度群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間皆現覩， 種種方便度群生。

或有言音普周遍， 隨其心樂而說法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有言音普周遍， 隨其心樂而說法，

不可思議大劫中， 調伏無量眾生海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可思議大劫中， 調伏無量眾生海。

或有無量莊嚴國， 眾會清淨儼然坐， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有無量莊嚴國， 眾會清淨儼然坐，

佛如雲布在其中， 十方剎海靡不充。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛如雲布在其中， 十方剎海靡不充。

諸佛方便不思議， 隨眾生心悉現前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛方便不思議， 隨眾生心悉現前，

普住種種莊嚴剎， 一切國土皆周遍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普住種種莊嚴剎， 一切國土皆周遍。」

爾時，普賢菩薩復告大眾言：「諸佛子！應知世界海有世界海微塵數劫住。所謂：或有阿僧祇劫住，或有無量劫住，或有無邊劫住，或有無等劫住，或有不可數劫住，或有不可稱劫住，或有不可思劫住，或有不可量劫住，或有不可說劫住……。如是等，有世界海微塵數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩復告大眾言：「諸佛子！應知世界海有世界海微塵數劫住。所謂：或有阿僧祇劫住，或有無量劫住，或有無邊劫住，或有無等劫住，或有不可數劫住，或有不可稱劫住，或有不可思劫住，或有不可量劫住，或有不可說劫住……。如是等，有世界海微塵數。」

爾時，普賢菩薩欲重宣其義，承佛威力，觀察十方而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩欲重宣其義，承佛威力，觀察十方而說頌言：

「世界海中種種劫， 廣大方便所莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世界海中種種劫， 廣大方便所莊嚴，

十方國土咸觀見， 數量差別悉明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方國土咸觀見， 數量差別悉明了。

我見十方世界海， 劫數無量等眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見十方世界海， 劫數無量等眾生，

或長或短或無邊， 以佛音聲今演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或長或短或無邊， 以佛音聲今演說。

我見十方諸剎海， 或住國土微塵劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見十方諸剎海， 或住國土微塵劫，

或有一劫或無數， 以願種種各不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有一劫或無數， 以願種種各不同。

或有純淨或純染， 或復染淨二俱雜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有純淨或純染， 或復染淨二俱雜，

願海安立種種殊， 住於眾生心想中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願海安立種種殊， 住於眾生心想中。

往昔修行剎塵劫， 獲大清淨世界海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往昔修行剎塵劫， 獲大清淨世界海，

諸佛境界具莊嚴， 永住無邊廣大劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛境界具莊嚴， 永住無邊廣大劫。

有名種種寶光明， 或名等音焰眼藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有名種種寶光明， 或名等音焰眼藏，

離塵光明及賢劫， 此清淨劫攝一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離塵光明及賢劫， 此清淨劫攝一切。

有清淨劫一佛興， 或一劫中無量現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有清淨劫一佛興， 或一劫中無量現，

無盡方便大願力， 入於一切種種劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡方便大願力， 入於一切種種劫。

或無量劫入一劫， 或復一劫入多劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或無量劫入一劫， 或復一劫入多劫，

一切劫海種種門， 十方國土皆明現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切劫海種種門， 十方國土皆明現。

或一切劫莊嚴事， 於一劫中皆現覩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或一切劫莊嚴事， 於一劫中皆現覩，

或一劫內所莊嚴， 普入一切無邊劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或一劫內所莊嚴， 普入一切無邊劫。

始從一念終成劫， 悉依眾生心想生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 始從一念終成劫， 悉依眾生心想生，

一切剎海劫無邊， 以一方便皆清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切剎海劫無邊， 以一方便皆清淨。」

爾時，普賢菩薩復告大眾言：「諸佛子！應知世界海有世界海微塵數劫轉變差別。所謂：法如是故，世界海無量成壞劫轉變；染污眾生住故，世界海成染污劫轉變；修廣大福眾生住故，世界海成染淨劫轉變；信解菩薩住故，世界海成染淨劫轉變；無量眾生發菩提心故，世界海純清淨劫轉變；諸菩薩各各遊諸世界故，世界海無邊莊嚴劫轉變；十方一切世界海諸菩薩雲集故，世界海無量大莊嚴劫轉變；諸佛世尊入涅槃故，世界海莊嚴滅劫轉變；諸佛出現於世故，一切世界海廣博嚴淨劫轉變；如來神通變化故，世界海普清淨劫轉變……。如是等，有世界海微塵數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩復告大眾言：「諸佛子！應知世界海有世界海微塵數劫轉變差別。所謂：法如是故，世界海無量成壞劫轉變；染污眾生住故，世界海成染污劫轉變；修廣大福眾生住故，世界海成染淨劫轉變；信解菩薩住故，世界海成染淨劫轉變；無量眾生發菩提心故，世界海純清淨劫轉變；諸菩薩各各遊諸世界故，世界海無邊莊嚴劫轉變；十方一切世界海諸菩薩雲集故，世界海無量大莊嚴劫轉變；諸佛世尊入涅槃故，世界海莊嚴滅劫轉變；諸佛出現於世故，一切世界海廣博嚴淨劫轉變；如來神通變化故，世界海普清淨劫轉變……。如是等，有世界海微塵數。」

爾時，普賢菩薩欲重宣其義，承佛威力，觀察十方而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩欲重宣其義，承佛威力，觀察十方而說頌言：

「一切諸國土， 皆隨業力生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切諸國土， 皆隨業力生，

汝等應觀察， 轉變相如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等應觀察， 轉變相如是。

染污諸眾生， 業惑纏可怖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 染污諸眾生， 業惑纏可怖，

彼心令剎海， 一切成染污。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼心令剎海， 一切成染污。

若有清淨心， 修諸福德行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有清淨心， 修諸福德行，

彼心令剎海， 雜染及清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼心令剎海， 雜染及清淨。

信解諸菩薩， 於彼劫中生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信解諸菩薩， 於彼劫中生，

隨其心所有， 雜染清淨見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其心所有， 雜染清淨見。

無量諸眾生， 悉發菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量諸眾生， 悉發菩提心，

彼心令剎海， 住劫恒清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼心令剎海， 住劫恒清淨。

無量億菩薩， 往詣於十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量億菩薩， 往詣於十方，

莊嚴無有殊， 劫中差別見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊嚴無有殊， 劫中差別見。

一一微塵內， 佛剎如塵數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一微塵內， 佛剎如塵數，

菩薩共雲集， 國土皆清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩共雲集， 國土皆清淨。

世尊入涅槃， 彼土莊嚴滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊入涅槃， 彼土莊嚴滅，

眾生無法器， 世界成雜染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生無法器， 世界成雜染。

若有佛興世， 一切悉珍好， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有佛興世， 一切悉珍好，

隨其心清淨， 莊嚴皆具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其心清淨， 莊嚴皆具足。

諸佛神通力， 示現不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛神通力， 示現不思議，

是時諸剎海， 一切普清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時諸剎海， 一切普清淨。」

爾時，普賢菩薩復告大眾言：「諸佛子！應知世界海有世界海微塵數無差別。所謂：一一世界海中，有世界海微塵數世界無差別；一一世界海中，諸佛出現所有威力無差別；一一世界海中，一切道場遍十方法界無差別；一一世界海中，一切如來道場眾會無差別；一一世界海中，一切佛光明遍法界無差別；一一世界海中，一切佛變化名號無差別；一一世界海中，一切佛音聲普遍世界海無邊劫住無差別；一一世界海中，法輪方便無差別；一一世界海中，一切世界海普入一塵無差別；一一世界海中，一一微塵，一切三世諸佛世尊廣大境界皆於中現無差別。諸佛子！世界海無差別，略說如是；若廣說者，有世界海微塵數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩復告大眾言：「諸佛子！應知世界海有世界海微塵數無差別。所謂：一一世界海中，有世界海微塵數世界無差別；一一世界海中，諸佛出現所有威力無差別；一一世界海中，一切道場遍十方法界無差別；一一世界海中，一切如來道場眾會無差別；一一世界海中，一切佛光明遍法界無差別；一一世界海中，一切佛變化名號無差別；一一世界海中，一切佛音聲普遍世界海無邊劫住無差別；一一世界海中，法輪方便無差別；一一世界海中，一切世界海普入一塵無差別；一一世界海中，一一微塵，一切三世諸佛世尊廣大境界皆於中現無差別。諸佛子！世界海無差別，略說如是；若廣說者，有世界海微塵數。」

爾時，普賢菩薩欲重宣其義，承佛威力，觀察十方而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩欲重宣其義，承佛威力，觀察十方而說頌言：

「一微塵中多剎海， 處所各別悉嚴淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一微塵中多剎海， 處所各別悉嚴淨，

如是無量入一中， 一一區分無雜越。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是無量入一中， 一一區分無雜越。

一一塵內難思佛， 隨眾生心普現前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一塵內難思佛， 隨眾生心普現前，

一切剎海靡不周， 如是方便無差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切剎海靡不周， 如是方便無差別。

一一塵中諸樹王， 種種莊嚴悉垂布， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一塵中諸樹王， 種種莊嚴悉垂布，

十方國土皆同現， 如是一切無差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方國土皆同現， 如是一切無差別。

一一塵內微塵眾， 悉共圍遶人中主， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一塵內微塵眾， 悉共圍遶人中主，

出過一切遍世間， 亦不迫隘相雜亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出過一切遍世間， 亦不迫隘相雜亂。

一一塵中無量光， 普遍十方諸國土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一塵中無量光， 普遍十方諸國土，

悉現諸佛菩提行， 一切剎海無差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉現諸佛菩提行， 一切剎海無差別。

一一塵中無量身， 變化如雲普周遍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一塵中無量身， 變化如雲普周遍，

以佛神通導群品， 十方國土亦無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以佛神通導群品， 十方國土亦無別。

一一塵中說眾法， 其法清淨如輪轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一塵中說眾法， 其法清淨如輪轉，

種種方便自在門， 一切皆演無差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種方便自在門， 一切皆演無差別。

一塵普演諸佛音， 充滿法器諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一塵普演諸佛音， 充滿法器諸眾生，

遍住剎海無央劫， 如是音聲亦無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍住剎海無央劫， 如是音聲亦無異。

剎海無量妙莊嚴， 於一塵中無不入， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎海無量妙莊嚴， 於一塵中無不入，

如是諸佛神通力， 一切皆由業性起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸佛神通力， 一切皆由業性起。

一一塵中三世佛， 隨其所樂悉令見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一塵中三世佛， 隨其所樂悉令見，

體性無來亦無去， 以願力故遍世間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 體性無來亦無去， 以願力故遍世間。」