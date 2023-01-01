大方廣佛華嚴經卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第六

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

如來現相品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來現相品第二

爾時，諸菩薩及一切世間主，作是思惟：「云何是諸佛地？云何是諸佛境界？云何是諸佛加持？云何是諸佛所行？云何是諸佛力？云何是諸佛無所畏？云何是諸佛三昧？云何是諸佛神通？云何是諸佛自在？云何是諸佛無能攝取？云何是諸佛眼？云何是諸佛耳？云何是諸佛鼻？云何是諸佛舌？云何是諸佛身？云何是諸佛意？云何是諸佛身光？云何是諸佛光明？云何是諸佛聲？云何是諸佛智？唯願世尊，哀愍我等，開示演說！又，十方世界海一切諸佛，皆為諸菩薩說世界海、眾生海、法界安立海、佛海、佛波羅蜜海、佛解脫海、佛變化海、佛演說海、佛名號海、佛壽量海，及一切菩薩誓願海、一切菩薩發趣海、一切菩薩助道海、一切菩薩乘海、一切菩薩行海，一切菩薩出離海、一切菩薩神通海、一切菩薩波羅蜜海、一切菩薩地海、一切菩薩智海。願佛世尊，亦為我等，如是而說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸菩薩及一切世間主，作是思惟：「云何是諸佛地？云何是諸佛境界？云何是諸佛加持？云何是諸佛所行？云何是諸佛力？云何是諸佛無所畏？云何是諸佛三昧？云何是諸佛神通？云何是諸佛自在？云何是諸佛無能攝取？云何是諸佛眼？云何是諸佛耳？云何是諸佛鼻？云何是諸佛舌？云何是諸佛身？云何是諸佛意？云何是諸佛身光？云何是諸佛光明？云何是諸佛聲？云何是諸佛智？唯願世尊，哀愍我等，開示演說！又，十方世界海一切諸佛，皆為諸菩薩說世界海、眾生海、法界安立海、佛海、佛波羅蜜海、佛解脫海、佛變化海、佛演說海、佛名號海、佛壽量海，及一切菩薩誓願海、一切菩薩發趣海、一切菩薩助道海、一切菩薩乘海、一切菩薩行海，一切菩薩出離海、一切菩薩神通海、一切菩薩波羅蜜海、一切菩薩地海、一切菩薩智海。願佛世尊，亦為我等，如是而說！」

爾時，諸菩薩威神力故，於一切供養具雲中，自然出音而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸菩薩威神力故，於一切供養具雲中，自然出音而說頌言：

「無量劫中修行滿， 菩提樹下成正覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量劫中修行滿， 菩提樹下成正覺，

為度眾生普現身， 如雲充遍盡未來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為度眾生普現身， 如雲充遍盡未來。

眾生有疑皆使斷， 廣大信解悉令發， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生有疑皆使斷， 廣大信解悉令發，

無邊際苦普使除， 諸佛安樂咸令證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊際苦普使除， 諸佛安樂咸令證。

菩薩無數等剎塵， 俱來此會同瞻仰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩無數等剎塵， 俱來此會同瞻仰，

願隨其意所應受， 演說妙法除疑惑！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願隨其意所應受， 演說妙法除疑惑！

云何了知諸佛地？ 云何觀察如來境？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何了知諸佛地？ 云何觀察如來境？

佛所加持無有邊， 願示此法令清淨！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛所加持無有邊， 願示此法令清淨！

云何是佛所行處， 而以智慧能明入？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何是佛所行處， 而以智慧能明入？

佛力清淨廣無邊， 為諸菩薩應開示！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛力清淨廣無邊， 為諸菩薩應開示！

云何廣大諸三昧？ 云何淨治無畏法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何廣大諸三昧？ 云何淨治無畏法？

神通力用不可量， 願隨眾生心樂說！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神通力用不可量， 願隨眾生心樂說！

諸佛法王如世主， 所行自在無能制， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛法王如世主， 所行自在無能制，

及餘一切廣大法， 為利益故當開演！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及餘一切廣大法， 為利益故當開演！

佛眼云何無有量？ 耳鼻舌身亦復然？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛眼云何無有量？ 耳鼻舌身亦復然？

意無有量復云何？ 願示能知此方便！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意無有量復云何？ 願示能知此方便！

如諸剎海眾生海， 法界所有安立海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如諸剎海眾生海， 法界所有安立海，

及諸佛海亦無邊， 願為佛子咸開暢！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及諸佛海亦無邊， 願為佛子咸開暢！

永出思議眾度海， 普入解脫方便海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永出思議眾度海， 普入解脫方便海，

所有一切法門海， 此道場中願宣說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有一切法門海， 此道場中願宣說！」

爾時，世尊知諸菩薩心之所念，即於面門眾齒之間，放佛剎微塵數光明，所謂：眾寶華遍照光明、出種種音莊嚴法界光明、垂布微妙雲光明、十方佛坐道場現神變光明、一切寶焰雲蓋光明、充滿法界無礙光明、遍莊嚴一切佛剎光明、逈建立清淨金剛寶幢光明、普莊嚴菩薩眾會道場光明、妙音稱揚一切佛名號光明……。如是等佛剎微塵數，一一復有佛剎微塵數光明以為眷屬，其光悉具眾妙寶色，普照十方各一億佛剎微塵數世界海。彼世界海諸菩薩眾，於光明中，各得見此華藏莊嚴世界海。以佛神力，其光於彼一切菩薩眾會之前而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知諸菩薩心之所念，即於面門眾齒之間，放佛剎微塵數光明，所謂：眾寶華遍照光明、出種種音莊嚴法界光明、垂布微妙雲光明、十方佛坐道場現神變光明、一切寶焰雲蓋光明、充滿法界無礙光明、遍莊嚴一切佛剎光明、逈建立清淨金剛寶幢光明、普莊嚴菩薩眾會道場光明、妙音稱揚一切佛名號光明……。如是等佛剎微塵數，一一復有佛剎微塵數光明以為眷屬，其光悉具眾妙寶色，普照十方各一億佛剎微塵數世界海。彼世界海諸菩薩眾，於光明中，各得見此華藏莊嚴世界海。以佛神力，其光於彼一切菩薩眾會之前而說頌言：

「無量劫中修行海， 供養十方諸佛海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量劫中修行海， 供養十方諸佛海，

化度一切眾生海， 今成妙覺遍照尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化度一切眾生海， 今成妙覺遍照尊。

毛孔之中出化雲， 光明普照於十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毛孔之中出化雲， 光明普照於十方，

應受化者咸開覺， 令趣菩提淨無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應受化者咸開覺， 令趣菩提淨無礙。

佛昔往來諸趣中， 教化成熟諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛昔往來諸趣中， 教化成熟諸群生，

神通自在無邊量， 一念皆令得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神通自在無邊量， 一念皆令得解脫。

摩尼妙寶菩提樹， 種種莊嚴悉殊特， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩尼妙寶菩提樹， 種種莊嚴悉殊特，

佛於其下成正覺， 放大光明普威耀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於其下成正覺， 放大光明普威耀。

大音震吼遍十方， 普為弘宣寂滅法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大音震吼遍十方， 普為弘宣寂滅法，

隨諸眾生心所樂， 種種方便令開曉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨諸眾生心所樂， 種種方便令開曉。

往修諸度皆圓滿， 等於千剎微塵數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往修諸度皆圓滿， 等於千剎微塵數，

一切諸力悉已成， 汝等應往同瞻禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸力悉已成， 汝等應往同瞻禮。

十方佛子等剎塵， 悉共歡喜而來集， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方佛子等剎塵， 悉共歡喜而來集，

已雨諸雲為供養， 今在佛前專覲仰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已雨諸雲為供養， 今在佛前專覲仰。

如來一音無有量， 能演契經深大海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來一音無有量， 能演契經深大海，

普雨妙法應群心， 彼兩足尊宜往見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普雨妙法應群心， 彼兩足尊宜往見。

三世諸佛所有願， 菩提樹下皆宣說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世諸佛所有願， 菩提樹下皆宣說，

一剎那中悉現前， 汝可速詣如來所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一剎那中悉現前， 汝可速詣如來所。

毘盧遮那大智海， 面門舒光無不見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘盧遮那大智海， 面門舒光無不見，

今待眾集將演音， 汝可往觀聞所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今待眾集將演音， 汝可往觀聞所說。」

爾時，十方世界海一切眾會，蒙佛光明所開覺已，各共來詣毘盧遮那如來所，親近供養。所謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十方世界海一切眾會，蒙佛光明所開覺已，各共來詣毘盧遮那如來所，親近供養。所謂：

此華藏莊嚴世界海東，次有世界海，名：清淨光蓮華莊嚴。彼世界種中，有國土，名：摩尼瓔珞金剛藏，佛號：法水覺虛空無邊王。於彼如來大眾海中，有菩薩摩訶薩，名：觀察勝法蓮華幢，與世界海微塵數諸菩薩俱，來詣佛所，各現十種菩薩身相雲，遍滿虛空而不散滅；復現十種雨一切寶蓮華光明雲，復現十種須彌寶峯雲，復現十種日輪光雲，復現十種寶華瓔珞雲，復現十種一切音樂雲，復現十種末香樹雲，復現十種塗香燒香眾色相雲，復現十種一切香樹雲……如是等世界海微塵數諸供養雲，悉遍虛空而不散滅。現是雲已，向佛作禮，以為供養。即於東方，各化作種種華光明藏師子之座，於其座上，結跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此華藏莊嚴世界海東，次有世界海，名：清淨光蓮華莊嚴。彼世界種中，有國土，名：摩尼瓔珞金剛藏，佛號：法水覺虛空無邊王。於彼如來大眾海中，有菩薩摩訶薩，名：觀察勝法蓮華幢，與世界海微塵數諸菩薩俱，來詣佛所，各現十種菩薩身相雲，遍滿虛空而不散滅；復現十種雨一切寶蓮華光明雲，復現十種須彌寶峯雲，復現十種日輪光雲，復現十種寶華瓔珞雲，復現十種一切音樂雲，復現十種末香樹雲，復現十種塗香燒香眾色相雲，復現十種一切香樹雲……如是等世界海微塵數諸供養雲，悉遍虛空而不散滅。現是雲已，向佛作禮，以為供養。即於東方，各化作種種華光明藏師子之座，於其座上，結跏趺坐。

此華藏世界海南，次有世界海，名：一切寶月光明莊嚴藏。彼世界種中，有國土，名：無邊光圓滿莊嚴，佛號：普智光明德須彌王。於彼如來大眾海中，有菩薩摩訶薩，名：普照法海慧，與世界海微塵數諸菩薩俱，來詣佛所，各現十種一切莊嚴光明藏摩尼王雲，遍滿虛空而不散滅；復現十種雨一切寶莊嚴具普照耀摩尼王雲，復現十種寶焰熾然稱揚佛名號摩尼王雲，復現十種說一切佛法摩尼王雲，復現十種眾妙樹莊嚴道場摩尼王雲，復現十種寶光普照現眾化佛摩尼王雲，復現十種普現一切道場莊嚴像摩尼王雲，復現十種密焰燈說諸佛境界摩尼王雲，復現十種不思議佛剎宮殿像摩尼王雲，復現十種普現三世佛身像摩尼王雲……如是等世界海微塵數摩尼王雲，悉遍虛空而不散滅。現是雲已，向佛作禮，以為供養。即於南方，各化作帝青寶閻浮檀金蓮華藏師子之座，於其座上，結跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此華藏世界海南，次有世界海，名：一切寶月光明莊嚴藏。彼世界種中，有國土，名：無邊光圓滿莊嚴，佛號：普智光明德須彌王。於彼如來大眾海中，有菩薩摩訶薩，名：普照法海慧，與世界海微塵數諸菩薩俱，來詣佛所，各現十種一切莊嚴光明藏摩尼王雲，遍滿虛空而不散滅；復現十種雨一切寶莊嚴具普照耀摩尼王雲，復現十種寶焰熾然稱揚佛名號摩尼王雲，復現十種說一切佛法摩尼王雲，復現十種眾妙樹莊嚴道場摩尼王雲，復現十種寶光普照現眾化佛摩尼王雲，復現十種普現一切道場莊嚴像摩尼王雲，復現十種密焰燈說諸佛境界摩尼王雲，復現十種不思議佛剎宮殿像摩尼王雲，復現十種普現三世佛身像摩尼王雲……如是等世界海微塵數摩尼王雲，悉遍虛空而不散滅。現是雲已，向佛作禮，以為供養。即於南方，各化作帝青寶閻浮檀金蓮華藏師子之座，於其座上，結跏趺坐。

此華藏世界海西，次有世界海，名：可愛樂寶光明。彼世界種中，有國土，名：出生上妙資身具，佛號：香焰功德寶莊嚴。於彼如來大眾海中，有菩薩摩訶薩，名：月光香焰普莊嚴，與世界海微塵數諸菩薩俱，來詣佛所，各現十種一切寶香眾妙華樓閣雲，遍滿虛空而不散滅；復現十種無邊色相眾寶王樓閣雲，復現十種寶燈香焰樓閣雲，復現十種一切真珠樓閣雲，復現十種一切寶華樓閣雲，復現十種寶瓔珞莊嚴樓閣雲，復現十種普現十方一切莊嚴光明藏樓閣雲，復現十種眾寶末間錯莊嚴樓閣雲，復現十種周遍十方一切莊嚴樓閣雲，復現十種華門鐸網樓閣雲……如是等世界海微塵數樓閣雲，悉遍虛空而不散滅。現是雲已，向佛作禮，以為供養。即於西方，各化作真金葉大寶藏師子之座，於其座上，結跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此華藏世界海西，次有世界海，名：可愛樂寶光明。彼世界種中，有國土，名：出生上妙資身具，佛號：香焰功德寶莊嚴。於彼如來大眾海中，有菩薩摩訶薩，名：月光香焰普莊嚴，與世界海微塵數諸菩薩俱，來詣佛所，各現十種一切寶香眾妙華樓閣雲，遍滿虛空而不散滅；復現十種無邊色相眾寶王樓閣雲，復現十種寶燈香焰樓閣雲，復現十種一切真珠樓閣雲，復現十種一切寶華樓閣雲，復現十種寶瓔珞莊嚴樓閣雲，復現十種普現十方一切莊嚴光明藏樓閣雲，復現十種眾寶末間錯莊嚴樓閣雲，復現十種周遍十方一切莊嚴樓閣雲，復現十種華門鐸網樓閣雲……如是等世界海微塵數樓閣雲，悉遍虛空而不散滅。現是雲已，向佛作禮，以為供養。即於西方，各化作真金葉大寶藏師子之座，於其座上，結跏趺坐。

此華藏世界海北，次有世界海，名：毘瑠璃蓮華光圓滿藏。彼世界種中，有國土，名：優鉢羅華莊嚴，佛號：普智幢音王。於彼如來大眾海中，有菩薩摩訶薩，名：師子奮迅光明，與世界海微塵數諸菩薩俱，來詣佛所，各現十種一切香摩尼眾妙樹雲，遍滿虛空而不散滅；復現十種密葉妙香莊嚴樹雲，復現十種化現一切無邊色相樹莊嚴樹雲，復現十種一切華周布莊嚴樹雲，復現十種一切寶焰圓滿光莊嚴樹雲，復現十種現一切栴檀香菩薩身莊嚴樹雲，復現十種現往昔道場處不思議莊嚴樹雲，復現十種眾寶衣服藏如日光明樹雲，復現十種普發一切悅意音聲樹雲……如是等世界海微塵數樹雲，悉遍虛空而不散滅。現是雲已，向佛作禮，以為供養。即於北方，各化作摩尼燈蓮華藏師子之座，於其座上，結跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此華藏世界海北，次有世界海，名：毘瑠璃蓮華光圓滿藏。彼世界種中，有國土，名：優鉢羅華莊嚴，佛號：普智幢音王。於彼如來大眾海中，有菩薩摩訶薩，名：師子奮迅光明，與世界海微塵數諸菩薩俱，來詣佛所，各現十種一切香摩尼眾妙樹雲，遍滿虛空而不散滅；復現十種密葉妙香莊嚴樹雲，復現十種化現一切無邊色相樹莊嚴樹雲，復現十種一切華周布莊嚴樹雲，復現十種一切寶焰圓滿光莊嚴樹雲，復現十種現一切栴檀香菩薩身莊嚴樹雲，復現十種現往昔道場處不思議莊嚴樹雲，復現十種眾寶衣服藏如日光明樹雲，復現十種普發一切悅意音聲樹雲……如是等世界海微塵數樹雲，悉遍虛空而不散滅。現是雲已，向佛作禮，以為供養。即於北方，各化作摩尼燈蓮華藏師子之座，於其座上，結跏趺坐。

此華藏世界海東北方，次有世界海，名：閻浮檀金玻瓈色幢。彼世界種中，有國土，名：眾寶莊嚴，佛號：一切法無畏燈。於彼如來大眾海中，有菩薩摩訶薩，名：最勝光明燈無盡功德藏，與世界海微塵數諸菩薩俱，來詣佛所，各現十種無邊色相寶蓮華藏師子座雲，遍滿虛空而不散滅；復現十種摩尼王光明藏師子座雲，復現十種一切莊嚴具種種校飾師子座雲，復現十種眾寶鬘燈焰藏師子座雲，復現十種普雨寶瓔珞師子座雲，復現十種一切香華寶瓔珞藏師子座雲，復現十種示現一切佛座莊嚴摩尼王藏師子座雲，復現十種戶牖階砌及諸瓔珞一切莊嚴師子座雲，復現十種一切摩尼樹寶枝莖藏師子座雲，復現十種寶香間飾日光明藏師子座雲……如是等世界海微塵數師子座雲，悉遍虛空而不散滅。現是雲已，向佛作禮，以為供養。即於東北方，各化作寶蓮華摩尼光幢師子之座，於其座上，結跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此華藏世界海東北方，次有世界海，名：閻浮檀金玻瓈色幢。彼世界種中，有國土，名：眾寶莊嚴，佛號：一切法無畏燈。於彼如來大眾海中，有菩薩摩訶薩，名：最勝光明燈無盡功德藏，與世界海微塵數諸菩薩俱，來詣佛所，各現十種無邊色相寶蓮華藏師子座雲，遍滿虛空而不散滅；復現十種摩尼王光明藏師子座雲，復現十種一切莊嚴具種種校飾師子座雲，復現十種眾寶鬘燈焰藏師子座雲，復現十種普雨寶瓔珞師子座雲，復現十種一切香華寶瓔珞藏師子座雲，復現十種示現一切佛座莊嚴摩尼王藏師子座雲，復現十種戶牖階砌及諸瓔珞一切莊嚴師子座雲，復現十種一切摩尼樹寶枝莖藏師子座雲，復現十種寶香間飾日光明藏師子座雲……如是等世界海微塵數師子座雲，悉遍虛空而不散滅。現是雲已，向佛作禮，以為供養。即於東北方，各化作寶蓮華摩尼光幢師子之座，於其座上，結跏趺坐。

此華藏世界海東南方，次有世界海，名：金莊嚴瑠璃光普照。彼世界種中，有國土，名：清淨香光明，佛號：普喜深信王。於彼如來大眾海中，有菩薩摩訶薩，名：慧燈普明，與世界海微塵數諸菩薩俱，來詣佛所，各現十種一切如意王摩尼帳雲，遍滿虛空而不散滅；復現十種帝青寶一切華莊嚴帳雲，復現十種一切香摩尼帳雲，復現十種寶焰燈帳雲，復現十種示現佛神通說法摩尼王帳雲，復現十種現一切衣服莊嚴色像摩尼帳雲，復現十種一切寶華叢光明帳雲，復現十種寶網鈴鐸音帳雲，復現十種摩尼為臺蓮華為網帳雲，復現十種現一切不思議莊嚴具色像帳雲……如是等世界海微塵數眾寶帳雲，悉遍虛空而不散滅。現是雲已，向佛作禮，以為供養。即於東南方，各化作寶蓮華藏師子之座，於其座上，結跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此華藏世界海東南方，次有世界海，名：金莊嚴瑠璃光普照。彼世界種中，有國土，名：清淨香光明，佛號：普喜深信王。於彼如來大眾海中，有菩薩摩訶薩，名：慧燈普明，與世界海微塵數諸菩薩俱，來詣佛所，各現十種一切如意王摩尼帳雲，遍滿虛空而不散滅；復現十種帝青寶一切華莊嚴帳雲，復現十種一切香摩尼帳雲，復現十種寶焰燈帳雲，復現十種示現佛神通說法摩尼王帳雲，復現十種現一切衣服莊嚴色像摩尼帳雲，復現十種一切寶華叢光明帳雲，復現十種寶網鈴鐸音帳雲，復現十種摩尼為臺蓮華為網帳雲，復現十種現一切不思議莊嚴具色像帳雲……如是等世界海微塵數眾寶帳雲，悉遍虛空而不散滅。現是雲已，向佛作禮，以為供養。即於東南方，各化作寶蓮華藏師子之座，於其座上，結跏趺坐。

此華藏世界海西南方，次有世界海，名：日光遍照。彼世界種中，有國土，名：師子日光明，佛號：普智光明音。於彼如來大眾海中，有菩薩摩訶薩，名：普華光焰髻，與世界海微塵數諸菩薩俱，來詣佛所，各現十種眾妙莊嚴寶蓋雲，遍滿虛空而不散滅；復現十種光明莊嚴華蓋雲，復現十種無邊色真珠藏蓋雲，復現十種出一切菩薩悲愍音摩尼王蓋雲，復現十種眾妙寶焰鬘蓋雲，復現十種妙寶嚴飾垂網鐸蓋雲，復現十種摩尼樹枝莊嚴蓋雲，復現十種日光普照摩尼王蓋雲，復現十種一切塗香燒香蓋雲，復現十種栴檀藏蓋雲，復現十種廣大佛境界普光明莊嚴蓋雲……如是等世界海微塵數眾寶蓋雲，悉遍虛空而不散滅。現是雲已，向佛作禮，以為供養。即於西南方，各化作帝青寶光焰莊嚴藏師子之座，於其座上，結跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此華藏世界海西南方，次有世界海，名：日光遍照。彼世界種中，有國土，名：師子日光明，佛號：普智光明音。於彼如來大眾海中，有菩薩摩訶薩，名：普華光焰髻，與世界海微塵數諸菩薩俱，來詣佛所，各現十種眾妙莊嚴寶蓋雲，遍滿虛空而不散滅；復現十種光明莊嚴華蓋雲，復現十種無邊色真珠藏蓋雲，復現十種出一切菩薩悲愍音摩尼王蓋雲，復現十種眾妙寶焰鬘蓋雲，復現十種妙寶嚴飾垂網鐸蓋雲，復現十種摩尼樹枝莊嚴蓋雲，復現十種日光普照摩尼王蓋雲，復現十種一切塗香燒香蓋雲，復現十種栴檀藏蓋雲，復現十種廣大佛境界普光明莊嚴蓋雲……如是等世界海微塵數眾寶蓋雲，悉遍虛空而不散滅。現是雲已，向佛作禮，以為供養。即於西南方，各化作帝青寶光焰莊嚴藏師子之座，於其座上，結跏趺坐。

此華藏世界海西北方，次有世界海，名：寶光照耀。彼世界種中，有國土，名：眾香莊嚴，佛號：無量功德海光明。於彼如來大眾海中，有菩薩摩訶薩，名：無盡光摩尼王，與世界海微塵數諸菩薩俱，來詣佛所，各現十種一切寶圓滿光雲，遍滿虛空而不散滅；復現十種一切寶焰圓滿光雲，復現十種一切妙華圓滿光雲，復現十種一切化佛圓滿光雲，復現十種十方佛土圓滿光雲，復現十種佛境界雷聲寶樹圓滿光雲，復現十種一切瑠璃寶摩尼王圓滿光雲，復現十種一念中現無邊眾生相圓滿光雲，復現十種演一切如來大願音圓滿光雲，復現十種演化一切眾生音摩尼王圓滿光雲……如是等世界海微塵數圓滿光雲，悉遍虛空而不散滅。現是雲已，向佛作禮，以為供養。即於西北方，各化作無盡光明威德藏師子之座，於其座上，結跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此華藏世界海西北方，次有世界海，名：寶光照耀。彼世界種中，有國土，名：眾香莊嚴，佛號：無量功德海光明。於彼如來大眾海中，有菩薩摩訶薩，名：無盡光摩尼王，與世界海微塵數諸菩薩俱，來詣佛所，各現十種一切寶圓滿光雲，遍滿虛空而不散滅；復現十種一切寶焰圓滿光雲，復現十種一切妙華圓滿光雲，復現十種一切化佛圓滿光雲，復現十種十方佛土圓滿光雲，復現十種佛境界雷聲寶樹圓滿光雲，復現十種一切瑠璃寶摩尼王圓滿光雲，復現十種一念中現無邊眾生相圓滿光雲，復現十種演一切如來大願音圓滿光雲，復現十種演化一切眾生音摩尼王圓滿光雲……如是等世界海微塵數圓滿光雲，悉遍虛空而不散滅。現是雲已，向佛作禮，以為供養。即於西北方，各化作無盡光明威德藏師子之座，於其座上，結跏趺坐。

此華藏世界海下方，次有世界海，名：蓮華香妙德藏。彼世界種中，有國土，名：寶師子光明照耀，佛號：法界光明。於彼如來大眾海中，有菩薩摩訶薩，名：法界光焰慧，與世界海微塵數諸菩薩俱，來詣佛所，各現十種一切摩尼藏光明雲，遍滿虛空而不散滅；復現十種一切香光明雲，復現十種一切寶焰光明雲，復現十種出一切佛說法音光明雲，復現十種現一切佛土莊嚴光明雲，復現十種一切妙華樓閣光明雲，復現十種現一切劫中諸佛教化眾生事光明雲，復現十種一切無盡寶華蘂光明雲，復現十種一切莊嚴座光明雲……如是等世界海微塵數光明雲，悉遍虛空而不散滅。現是雲已，向佛作禮，以為供養。即於下方，各化作寶焰燈蓮華藏師子之座，於其座上，結跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此華藏世界海下方，次有世界海，名：蓮華香妙德藏。彼世界種中，有國土，名：寶師子光明照耀，佛號：法界光明。於彼如來大眾海中，有菩薩摩訶薩，名：法界光焰慧，與世界海微塵數諸菩薩俱，來詣佛所，各現十種一切摩尼藏光明雲，遍滿虛空而不散滅；復現十種一切香光明雲，復現十種一切寶焰光明雲，復現十種出一切佛說法音光明雲，復現十種現一切佛土莊嚴光明雲，復現十種一切妙華樓閣光明雲，復現十種現一切劫中諸佛教化眾生事光明雲，復現十種一切無盡寶華蘂光明雲，復現十種一切莊嚴座光明雲……如是等世界海微塵數光明雲，悉遍虛空而不散滅。現是雲已，向佛作禮，以為供養。即於下方，各化作寶焰燈蓮華藏師子之座，於其座上，結跏趺坐。

此華藏世界海上方，次有世界海，名：摩尼寶照耀莊嚴。彼世界種中，有國土，名：無相妙光明，佛號：無礙功德光明王。於彼如來大眾海中，有菩薩摩訶薩，名：無礙力精進慧，與世界海微塵數諸菩薩俱，來詣佛所，各現十種無邊色相寶光焰雲，遍滿虛空而不散滅；復現十種摩尼寶網光焰雲，復現十種一切廣大佛土莊嚴光焰雲，復現十種一切妙香光焰雲，復現十種一切莊嚴光焰雲，復現十種諸佛變化光焰雲，復現十種眾妙樹華光焰雲，復現十種一切金剛光焰雲，復現十種說無邊菩薩行摩尼光焰雲，復現十種一切真珠燈光焰雲……如是等世界海微塵數光焰雲，悉遍虛空而不散滅。現是雲已，向佛作禮，以為供養。即於上方，各化作演佛音聲光明蓮華藏師子之座，於其座上，結跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此華藏世界海上方，次有世界海，名：摩尼寶照耀莊嚴。彼世界種中，有國土，名：無相妙光明，佛號：無礙功德光明王。於彼如來大眾海中，有菩薩摩訶薩，名：無礙力精進慧，與世界海微塵數諸菩薩俱，來詣佛所，各現十種無邊色相寶光焰雲，遍滿虛空而不散滅；復現十種摩尼寶網光焰雲，復現十種一切廣大佛土莊嚴光焰雲，復現十種一切妙香光焰雲，復現十種一切莊嚴光焰雲，復現十種諸佛變化光焰雲，復現十種眾妙樹華光焰雲，復現十種一切金剛光焰雲，復現十種說無邊菩薩行摩尼光焰雲，復現十種一切真珠燈光焰雲……如是等世界海微塵數光焰雲，悉遍虛空而不散滅。現是雲已，向佛作禮，以為供養。即於上方，各化作演佛音聲光明蓮華藏師子之座，於其座上，結跏趺坐。

如是等十億佛剎微塵數世界海中，有十億佛剎微塵數菩薩摩訶薩，一一各有世界海微塵數諸菩薩眾前後圍遶而來集會。是諸菩薩，一一各現世界海微塵數種種莊嚴諸供養雲，悉遍虛空而不散滅。現是雲已，向佛作禮，以為供養。隨所來方，各化作種種寶莊嚴師子之座，於其座上，結跏趺坐。如是坐已，其諸菩薩身毛孔中，一一各現十世界海微塵數一切寶種種色光明；一一光中，悉現十世界海微塵數諸菩薩，皆坐蓮華藏師子之座。此諸菩薩，悉能遍入一切法界諸安立海所有微塵；彼一一塵中，皆有十佛世界微塵數諸廣大剎；一一剎中，皆有三世諸佛世尊。此諸菩薩，悉能遍往親近供養；於念念中，以夢自在，示現法門，開悟世界海微塵數眾生；念念中，以示現一切諸天沒生法門，開悟世界海微塵數眾生；念念中，以說一切菩薩行法門，開悟世界海微塵數眾生；念念中，以普震動一切剎歎佛功德神變法門，開悟世界海微塵數眾生；念念中，以嚴淨一切佛國土顯示一切大願海法門，開悟世界海微塵數眾生；念念中，以普攝一切眾生言辭佛音聲法門，開悟世界海微塵數眾生；念念中，以能雨一切佛法雲法門，開悟世界海微塵數眾生；念念中，以光明普照十方國土周遍法界示現神變法門，開悟世界海微塵數眾生；念念中，以普現佛身充遍法界一切如來解脫力法門，開悟世界海微塵數眾生；念念中，以普賢菩薩建立一切眾會道場海法門，開悟世界海微塵數眾生。如是普遍一切法界，隨眾生心，悉令開悟。念念中，一一國土，各令如須彌山微塵數眾生墮惡道者，永離其苦；各令如須彌山微塵數眾生住邪定者，入正定聚；各令如須彌山微塵數眾生，隨其所樂生於天上；各令如須彌山微塵數眾生，安住聲聞、辟支佛地；各令如須彌山微塵數眾生，事善知識具眾福行；各令如須彌山微塵數眾生，發於無上菩提之心；各令如須彌山微塵數眾生，趣於菩薩不退轉地；各令如須彌山微塵數眾生，得淨智眼，見於如來所見一切諸平等法；各令如須彌山微塵數眾生，安住諸力諸願海中，以無盡智而為方便淨諸佛國；各令如須彌山微塵數眾生，皆得安住毘盧遮那廣大願海，生如來家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等十億佛剎微塵數世界海中，有十億佛剎微塵數菩薩摩訶薩，一一各有世界海微塵數諸菩薩眾前後圍遶而來集會。是諸菩薩，一一各現世界海微塵數種種莊嚴諸供養雲，悉遍虛空而不散滅。現是雲已，向佛作禮，以為供養。隨所來方，各化作種種寶莊嚴師子之座，於其座上，結跏趺坐。如是坐已，其諸菩薩身毛孔中，一一各現十世界海微塵數一切寶種種色光明；一一光中，悉現十世界海微塵數諸菩薩，皆坐蓮華藏師子之座。此諸菩薩，悉能遍入一切法界諸安立海所有微塵；彼一一塵中，皆有十佛世界微塵數諸廣大剎；一一剎中，皆有三世諸佛世尊。此諸菩薩，悉能遍往親近供養；於念念中，以夢自在，示現法門，開悟世界海微塵數眾生；念念中，以示現一切諸天沒生法門，開悟世界海微塵數眾生；念念中，以說一切菩薩行法門，開悟世界海微塵數眾生；念念中，以普震動一切剎歎佛功德神變法門，開悟世界海微塵數眾生；念念中，以嚴淨一切佛國土顯示一切大願海法門，開悟世界海微塵數眾生；念念中，以普攝一切眾生言辭佛音聲法門，開悟世界海微塵數眾生；念念中，以能雨一切佛法雲法門，開悟世界海微塵數眾生；念念中，以光明普照十方國土周遍法界示現神變法門，開悟世界海微塵數眾生；念念中，以普現佛身充遍法界一切如來解脫力法門，開悟世界海微塵數眾生；念念中，以普賢菩薩建立一切眾會道場海法門，開悟世界海微塵數眾生。如是普遍一切法界，隨眾生心，悉令開悟。念念中，一一國土，各令如須彌山微塵數眾生墮惡道者，永離其苦；各令如須彌山微塵數眾生住邪定者，入正定聚；各令如須彌山微塵數眾生，隨其所樂生於天上；各令如須彌山微塵數眾生，安住聲聞、辟支佛地；各令如須彌山微塵數眾生，事善知識具眾福行；各令如須彌山微塵數眾生，發於無上菩提之心；各令如須彌山微塵數眾生，趣於菩薩不退轉地；各令如須彌山微塵數眾生，得淨智眼，見於如來所見一切諸平等法；各令如須彌山微塵數眾生，安住諸力諸願海中，以無盡智而為方便淨諸佛國；各令如須彌山微塵數眾生，皆得安住毘盧遮那廣大願海，生如來家。

爾時，諸菩薩光明中同時發聲，說此頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸菩薩光明中同時發聲，說此頌言：

「諸光明中出妙音， 普遍十方一切國， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸光明中出妙音， 普遍十方一切國，

演說佛子諸功德， 能入菩提之妙道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演說佛子諸功德， 能入菩提之妙道。

劫海修行無厭倦， 令苦眾生得解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劫海修行無厭倦， 令苦眾生得解脫，

心無下劣及勞疲， 佛子善入斯方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心無下劣及勞疲， 佛子善入斯方便。

盡諸劫海修方便， 無量無邊無有餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡諸劫海修方便， 無量無邊無有餘，

一切法門無不入， 而恒說彼性寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法門無不入， 而恒說彼性寂滅。

三世諸佛所有願， 一切修治悉令盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世諸佛所有願， 一切修治悉令盡，

即以利益諸眾生， 而為自行清淨業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即以利益諸眾生， 而為自行清淨業。

一切諸佛眾會中， 普遍十方無不往， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛眾會中， 普遍十方無不往，

皆以甚深智慧海， 入彼如來寂滅法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆以甚深智慧海， 入彼如來寂滅法。

一一光明無有邊， 悉入難思諸國土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一光明無有邊， 悉入難思諸國土，

清淨智眼普能見， 是諸菩薩所行境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨智眼普能見， 是諸菩薩所行境。

菩薩能住一毛端， 遍動十方諸國土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩能住一毛端， 遍動十方諸國土，

不令眾生有怖想， 是其清淨方便地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不令眾生有怖想， 是其清淨方便地。

一一塵中無量身， 復現種種莊嚴剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一塵中無量身， 復現種種莊嚴剎，

一念沒生普令見， 獲無礙意莊嚴者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念沒生普令見， 獲無礙意莊嚴者。

三世所有一切劫， 一剎那中悉能現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世所有一切劫， 一剎那中悉能現，

知身如幻無體相， 證明法性無礙者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知身如幻無體相， 證明法性無礙者。

普賢勝行皆能入， 一切眾生悉樂見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢勝行皆能入， 一切眾生悉樂見，

佛子能住此法門， 諸光明中大音吼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子能住此法門， 諸光明中大音吼。」

爾時，世尊欲令一切菩薩大眾得於如來無邊境界神通力故，放眉間光，此光名：一切菩薩智光明，普照耀十方藏。其狀猶如寶色燈雲，遍照十方一切佛剎，其中國土及以眾生悉令顯現。又普震動諸世界網，一一塵中現無數佛。隨諸眾生性欲不同，普雨三世一切諸佛妙法輪雲，顯示如來波羅蜜海；又雨無量諸出離雲，令諸眾生永度生死；復雨諸佛大願之雲，顯示十方諸世界中。普賢菩薩道場眾會，作是事已，右遶於佛，從足下入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲令一切菩薩大眾得於如來無邊境界神通力故，放眉間光，此光名：一切菩薩智光明，普照耀十方藏。其狀猶如寶色燈雲，遍照十方一切佛剎，其中國土及以眾生悉令顯現。又普震動諸世界網，一一塵中現無數佛。隨諸眾生性欲不同，普雨三世一切諸佛妙法輪雲，顯示如來波羅蜜海；又雨無量諸出離雲，令諸眾生永度生死；復雨諸佛大願之雲，顯示十方諸世界中。普賢菩薩道場眾會，作是事已，右遶於佛，從足下入。

爾時，佛前有大蓮華，忽然出現。其華具有十種莊嚴，一切蓮華所不能及。所謂：眾寶間錯以為其莖；摩尼寶王以為其藏；法界眾寶普作其葉；諸香摩尼而作其鬚；閻浮檀金莊瑩其臺；妙網覆上，光色清淨；於一念中，示現無邊諸佛神變；普能發起一切音聲；摩尼寶王影現佛身；於音聲中，普能演說一切菩薩所修行願。此華生已，一念之間，於如來白毫相中，有菩薩摩訶薩，名：一切法勝音，與世界海微塵數諸菩薩眾，俱時而出，右遶如來，經無量匝，禮佛足已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛前有大蓮華，忽然出現。其華具有十種莊嚴，一切蓮華所不能及。所謂：眾寶間錯以為其莖；摩尼寶王以為其藏；法界眾寶普作其葉；諸香摩尼而作其鬚；閻浮檀金莊瑩其臺；妙網覆上，光色清淨；於一念中，示現無邊諸佛神變；普能發起一切音聲；摩尼寶王影現佛身；於音聲中，普能演說一切菩薩所修行願。此華生已，一念之間，於如來白毫相中，有菩薩摩訶薩，名：一切法勝音，與世界海微塵數諸菩薩眾，俱時而出，右遶如來，經無量匝，禮佛足已。

時，勝音菩薩坐蓮華臺，諸菩薩眾坐蓮華鬚，各於其上，次第而住。其一切法勝音菩薩，了深法界，生大歡喜；入佛所行，智無凝滯；入不可測佛法身海，往一切剎諸如來所；身諸毛孔悉現神通，念念普觀一切法界；十方諸佛，共與其力，令普安住一切三昧，盡未來劫，常見諸佛無邊法界功德海身，乃至一切三昧解脫、神通變化。即於眾中，承佛威神，觀察十方而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，勝音菩薩坐蓮華臺，諸菩薩眾坐蓮華鬚，各於其上，次第而住。其一切法勝音菩薩，了深法界，生大歡喜；入佛所行，智無凝滯；入不可測佛法身海，往一切剎諸如來所；身諸毛孔悉現神通，念念普觀一切法界；十方諸佛，共與其力，令普安住一切三昧，盡未來劫，常見諸佛無邊法界功德海身，乃至一切三昧解脫、神通變化。即於眾中，承佛威神，觀察十方而說頌曰：

「佛身充滿於法界， 普現一切眾生前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛身充滿於法界， 普現一切眾生前，

隨緣赴感靡不周， 而恒處此菩提座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨緣赴感靡不周， 而恒處此菩提座。

如來一一毛孔中， 一切剎塵諸佛坐， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來一一毛孔中， 一切剎塵諸佛坐，

菩薩眾會共圍遶， 演說普賢之勝行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩眾會共圍遶， 演說普賢之勝行。

如來安處菩提座， 一毛示現多剎海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來安處菩提座， 一毛示現多剎海，

一一毛現悉亦然， 如是普周於法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一毛現悉亦然， 如是普周於法界。

一一剎中悉安立， 一切剎土皆周遍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一剎中悉安立， 一切剎土皆周遍，

十方菩薩如雲集， 莫不咸來詣道場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方菩薩如雲集， 莫不咸來詣道場。

一切剎土微塵數， 功德光明菩薩海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切剎土微塵數， 功德光明菩薩海，

普在如來眾會中， 乃至法界咸充遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普在如來眾會中， 乃至法界咸充遍。

法界微塵諸剎土， 一切眾中皆出現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界微塵諸剎土， 一切眾中皆出現，

如是分身智境界， 普賢行中能建立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是分身智境界， 普賢行中能建立。

一切諸佛眾會中， 勝智菩薩僉然坐， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛眾會中， 勝智菩薩僉然坐，

各各聽法生歡喜， 處處修行無量劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各各聽法生歡喜， 處處修行無量劫。

已入普賢廣大願， 各各出生眾佛法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已入普賢廣大願， 各各出生眾佛法，

毘盧遮那法海中， 修行克證如來地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘盧遮那法海中， 修行克證如來地。

普賢菩薩所開覺， 一切如來同讚喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩所開覺， 一切如來同讚喜，

已獲諸佛大神通， 法界周流無不遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已獲諸佛大神通， 法界周流無不遍。

一切剎土微塵數， 常現身雲悉充滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切剎土微塵數， 常現身雲悉充滿，

普為眾生放大光， 各雨法雨稱其心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普為眾生放大光， 各雨法雨稱其心。」

爾時，眾中復有菩薩摩訶薩，名：觀察一切勝法蓮華光慧王，承佛威神，觀察十方而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中復有菩薩摩訶薩，名：觀察一切勝法蓮華光慧王，承佛威神，觀察十方而說頌曰：

「如來甚深智， 普入於法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來甚深智， 普入於法界，

能隨三世轉， 與世為明導。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能隨三世轉， 與世為明導。

諸佛同法身， 無依無差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛同法身， 無依無差別，

隨諸眾生意， 令見佛色形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨諸眾生意， 令見佛色形。

具足一切智， 遍知一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足一切智， 遍知一切法，

一切國土中， 一切無不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切國土中， 一切無不現。

佛身及光明， 色相不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身及光明， 色相不思議，

眾生信樂者， 隨應悉令見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生信樂者， 隨應悉令見。

於一佛身上， 化為無量佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一佛身上， 化為無量佛，

雷音遍眾剎， 演法深如海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雷音遍眾剎， 演法深如海。

一一毛孔中， 光網遍十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一毛孔中， 光網遍十方，

演佛妙音聲， 調彼難調者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演佛妙音聲， 調彼難調者。

如來光明中， 常出深妙音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來光明中， 常出深妙音，

讚佛功德海， 及菩薩所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚佛功德海， 及菩薩所行。

佛轉正法輪， 無量無有邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛轉正法輪， 無量無有邊，

所說法無等， 淺智不能測。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說法無等， 淺智不能測。

一切世界中， 現身成正覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世界中， 現身成正覺，

各各起神變， 法界悉充滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各各起神變， 法界悉充滿。

如來一一身， 現佛等眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來一一身， 現佛等眾生，

一切微塵剎， 普現神通力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切微塵剎， 普現神通力。」

爾時，眾中復有菩薩摩訶薩，名：法喜慧光明，承佛威神，觀察十方而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中復有菩薩摩訶薩，名：法喜慧光明，承佛威神，觀察十方而說頌曰：

「佛身常顯現， 法界悉充滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛身常顯現， 法界悉充滿，

恒演廣大音， 普震十方國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒演廣大音， 普震十方國。

如來普現身， 遍入於世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來普現身， 遍入於世間，

隨眾生樂欲， 顯示神通力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨眾生樂欲， 顯示神通力。

佛隨眾生心， 普現於其前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛隨眾生心， 普現於其前，

眾生所見者， 皆是佛神力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生所見者， 皆是佛神力。

光明無有邊， 說法亦無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明無有邊， 說法亦無量，

佛子隨其智， 能入能觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子隨其智， 能入能觀察。

佛身無有生， 而能示出生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身無有生， 而能示出生，

法性如虛空， 諸佛於中住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法性如虛空， 諸佛於中住。

無住亦無去， 處處皆見佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無住亦無去， 處處皆見佛，

光明靡不周， 名稱悉遠聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明靡不周， 名稱悉遠聞。

無體無住處， 亦無生可得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無體無住處， 亦無生可得，

無相亦無形， 所現皆如影。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無相亦無形， 所現皆如影。

佛隨眾生心， 為興大法雲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛隨眾生心， 為興大法雲，

種種方便門， 示悟而調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種方便門， 示悟而調伏。

一切世界中， 見佛坐道場， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世界中， 見佛坐道場，

大眾所圍遶， 照耀十方國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大眾所圍遶， 照耀十方國。

一切諸佛身， 皆有無盡相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛身， 皆有無盡相，

示現雖無量， 色相終不盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現雖無量， 色相終不盡。」

爾時，眾中復有菩薩摩訶薩，名：香焰光普明慧，承佛威神，觀察十方而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中復有菩薩摩訶薩，名：香焰光普明慧，承佛威神，觀察十方而說頌曰：

「此會諸菩薩， 入佛難思地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此會諸菩薩， 入佛難思地，

一一皆能見， 一切佛神力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一皆能見， 一切佛神力。

智身能遍入， 一切剎微塵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智身能遍入， 一切剎微塵，

見身在彼中， 普見於諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見身在彼中， 普見於諸佛。

如影現眾剎， 一切如來所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如影現眾剎， 一切如來所，

於彼一切中， 悉現神通事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼一切中， 悉現神通事。

普賢諸行願， 修治已明潔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢諸行願， 修治已明潔，

能於一切剎， 普見佛神變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於一切剎， 普見佛神變。

身住一切處， 一切皆平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身住一切處， 一切皆平等，

智能如是行， 入佛之境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智能如是行， 入佛之境界。

已證如來智， 等照於法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已證如來智， 等照於法界，

普入佛毛孔， 一切諸剎海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普入佛毛孔， 一切諸剎海。

一切佛國土， 皆現神通力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切佛國土， 皆現神通力，

示現種種身， 及種種名號。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現種種身， 及種種名號。

能於一念頃， 普現諸神變， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於一念頃， 普現諸神變，

道場成正覺， 及轉妙法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道場成正覺， 及轉妙法輪。

一切廣大剎， 億劫不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切廣大剎， 億劫不思議，

菩薩三昧中， 一念皆能現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩三昧中， 一念皆能現。

一切諸佛土， 一一諸菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛土， 一一諸菩薩，

普入於佛身， 無邊亦無盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普入於佛身， 無邊亦無盡。」

爾時，眾中復有菩薩摩訶薩，名：師子奮迅慧光明，承佛威神，遍觀十方而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中復有菩薩摩訶薩，名：師子奮迅慧光明，承佛威神，遍觀十方而說頌曰：

「毘盧遮那佛， 能轉正法輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「毘盧遮那佛， 能轉正法輪，

法界諸國土， 如雲悉周遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界諸國土， 如雲悉周遍。

十方中所有， 諸大世界海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方中所有， 諸大世界海，

佛神通願力， 處處轉法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛神通願力， 處處轉法輪。

一切諸剎土， 廣大眾會中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸剎土， 廣大眾會中，

名號各不同， 隨應演妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名號各不同， 隨應演妙法。

如來大威力， 普賢願所成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來大威力， 普賢願所成，

一切國土中， 妙音無不至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切國土中， 妙音無不至。

佛身等剎塵， 普雨於法雨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身等剎塵， 普雨於法雨，

無生無差別， 現一切世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無生無差別， 現一切世間。

無數諸億劫， 一切塵剎中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數諸億劫， 一切塵剎中，

往昔所行事， 妙音咸具演。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往昔所行事， 妙音咸具演。

十方塵國土， 光網悉周遍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方塵國土， 光網悉周遍，

光中悉有佛， 普化諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光中悉有佛， 普化諸群生。

佛身無差別， 充滿於法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身無差別， 充滿於法界，

能令見色身， 隨機善調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能令見色身， 隨機善調伏。

三世一切剎， 所有眾導師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世一切剎， 所有眾導師，

種種名號殊， 為說皆令見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種名號殊， 為說皆令見。

過未及現在， 一切諸如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過未及現在， 一切諸如來，

所轉妙法輪， 此會皆得聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所轉妙法輪， 此會皆得聞。」

爾時，眾中復有菩薩摩訶薩，名：法海慧功德藏，承佛威神，觀察十方而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中復有菩薩摩訶薩，名：法海慧功德藏，承佛威神，觀察十方而說頌曰：

「此會諸佛子， 善修眾智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此會諸佛子， 善修眾智慧，

斯人已能入， 如是方便門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯人已能入， 如是方便門。

一一國土中， 普演廣大音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一國土中， 普演廣大音，

說佛所行處， 周聞十方剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說佛所行處， 周聞十方剎。

一一心念中， 普觀一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一心念中， 普觀一切法，

安住真如地， 了達諸法海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住真如地， 了達諸法海。

一一佛身中， 億劫不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一佛身中， 億劫不思議，

修習波羅蜜， 及嚴淨國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習波羅蜜， 及嚴淨國土。

一一微塵中， 能證一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一微塵中， 能證一切法，

如是無所礙， 周行十方國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是無所礙， 周行十方國。

一一佛剎中， 往詣悉無餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一佛剎中， 往詣悉無餘，

見佛神通力， 入佛所行處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見佛神通力， 入佛所行處。

諸佛廣大音， 法界靡不聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛廣大音， 法界靡不聞，

菩薩能了知， 善入音聲海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩能了知， 善入音聲海。

劫海演妙音， 其音等無別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劫海演妙音， 其音等無別，

智周三世者， 入彼音聲地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智周三世者， 入彼音聲地。

眾生所有音， 及佛自在聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生所有音， 及佛自在聲，

獲得音聲智， 一切皆能了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲得音聲智， 一切皆能了。

從地而得地， 住於力地中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從地而得地， 住於力地中，

億劫勤修行， 所獲法如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 億劫勤修行， 所獲法如是。」

爾時，眾中復有菩薩摩訶薩，名：慧燈普明，承佛威神，觀察十方而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中復有菩薩摩訶薩，名：慧燈普明，承佛威神，觀察十方而說頌曰：

「一切諸如來， 遠離於眾相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切諸如來， 遠離於眾相，

若能知是法， 乃見世導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能知是法， 乃見世導師。

菩薩三昧中， 慧光普明了， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩三昧中， 慧光普明了，

能知一切佛， 自在之體性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能知一切佛， 自在之體性。

見佛真實體， 則悟甚深法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見佛真實體， 則悟甚深法，

普觀於法界， 隨願而受身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普觀於法界， 隨願而受身。

從於福海生， 安住於智地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從於福海生， 安住於智地，

觀察一切法， 修行最勝道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察一切法， 修行最勝道。

一切佛剎中， 一切如來所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切佛剎中， 一切如來所，

如是遍法界， 悉見真實體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是遍法界， 悉見真實體。

十方廣大剎， 億劫勤修行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方廣大剎， 億劫勤修行，

能游正遍知， 一切諸法海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能游正遍知， 一切諸法海。

唯一堅密身， 一切塵中見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯一堅密身， 一切塵中見，

無生亦無相， 普現於諸國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無生亦無相， 普現於諸國。

隨諸眾生心， 普現於其前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨諸眾生心， 普現於其前，

種種示調伏， 速令向佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種示調伏， 速令向佛道。

以佛威神故， 出現諸菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以佛威神故， 出現諸菩薩，

佛力所加持， 普見諸如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛力所加持， 普見諸如來。

一切眾導師， 無量威神力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾導師， 無量威神力，

開悟諸菩薩， 法界悉周遍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開悟諸菩薩， 法界悉周遍。」

爾時，眾中復有菩薩摩訶薩，名：華焰髻普明智，承佛威力，觀察十方而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中復有菩薩摩訶薩，名：華焰髻普明智，承佛威力，觀察十方而說頌曰：

「一切國土中， 普演微妙音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切國土中， 普演微妙音，

稱揚佛功德， 法界悉充滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稱揚佛功德， 法界悉充滿。

佛以法為身， 清淨如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以法為身， 清淨如虛空，

所現眾色形， 令入此法中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所現眾色形， 令入此法中。

若有深信喜， 及為佛攝受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有深信喜， 及為佛攝受，

當知如是人， 能生了佛智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知如是人， 能生了佛智。

諸有少智者， 不能知此法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有少智者， 不能知此法，

慧眼清淨人， 於此乃能見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧眼清淨人， 於此乃能見。

以佛威神力， 觀察一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以佛威神力， 觀察一切法，

入住及出時， 所見皆明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入住及出時， 所見皆明了。

一切諸法中， 法門無有邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸法中， 法門無有邊，

成就一切智， 入於深法海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就一切智， 入於深法海。

安住佛國土， 出興一切處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住佛國土， 出興一切處，

無去亦無來， 諸佛法如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無去亦無來， 諸佛法如是。

一切眾生海， 佛身如影現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生海， 佛身如影現，

隨其解差別， 如是見導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其解差別， 如是見導師。

一切毛孔中， 各各現神通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切毛孔中， 各各現神通，

修行普賢願， 清淨者能見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行普賢願， 清淨者能見。

佛以一一身， 處處轉法輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以一一身， 處處轉法輪，

法界悉周遍， 思議莫能及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界悉周遍， 思議莫能及。」

爾時，眾中復有菩薩摩訶薩，名：威德慧無盡光，承佛威神，觀察十方而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中復有菩薩摩訶薩，名：威德慧無盡光，承佛威神，觀察十方而說頌曰：

「一一佛剎中， 處處坐道場， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一一佛剎中， 處處坐道場，

眾會共圍遶， 魔軍悉摧伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾會共圍遶， 魔軍悉摧伏。

佛身放光明， 遍滿於十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身放光明， 遍滿於十方，

隨應而示現， 色相非一種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨應而示現， 色相非一種。

一一微塵內， 光明悉充滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一微塵內， 光明悉充滿，

普見十方土， 種種各差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普見十方土， 種種各差別。

十方諸剎海， 種種無量剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸剎海， 種種無量剎，

悉平坦清淨， 帝青寶所成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉平坦清淨， 帝青寶所成。

或覆或傍住， 或似蓮華合， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或覆或傍住， 或似蓮華合，

或圓或四方， 種種眾形相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或圓或四方， 種種眾形相。

法界諸剎土， 周行無所礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界諸剎土， 周行無所礙，

一切眾會中， 常轉妙法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾會中， 常轉妙法輪。

佛身不思議， 國土悉在中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身不思議， 國土悉在中，

於其一切處， 導世演真法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於其一切處， 導世演真法。

所轉妙法輪， 法性無差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所轉妙法輪， 法性無差別，

依於一實理， 演說諸法相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依於一實理， 演說諸法相。

佛以圓滿音， 闡明真實理， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以圓滿音， 闡明真實理，

隨其解差別， 現無盡法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其解差別， 現無盡法門。

一切剎土中， 見佛坐道場， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切剎土中， 見佛坐道場，

佛身如影現， 生滅不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身如影現， 生滅不可得。」

爾時，眾中復有菩薩摩訶薩，名：法界普明慧，承佛威力，觀察十方而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中復有菩薩摩訶薩，名：法界普明慧，承佛威力，觀察十方而說頌曰：

「如來微妙身， 色相不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來微妙身， 色相不思議，

見者生歡喜， 恭敬信樂法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見者生歡喜， 恭敬信樂法。

佛身一切相， 悉現無量佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身一切相， 悉現無量佛，

普入十方界， 一一微塵中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普入十方界， 一一微塵中。

十方國土海， 無量無邊佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方國土海， 無量無邊佛，

咸於念念中， 各各現神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸於念念中， 各各現神通。

大智諸菩薩， 深入於法海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智諸菩薩， 深入於法海，

佛力所加持， 能知此方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛力所加持， 能知此方便。

若有已安住， 普賢諸行願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有已安住， 普賢諸行願，

見彼眾國土， 一切佛神力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見彼眾國土， 一切佛神力。

若人有信解， 及以諸大願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人有信解， 及以諸大願，

具足深智慧， 通達一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足深智慧， 通達一切法。

能於諸佛身， 一一而觀察， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於諸佛身， 一一而觀察，

色聲無所礙， 了達於諸境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色聲無所礙， 了達於諸境。

能於諸佛身， 安住智所行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於諸佛身， 安住智所行，

速入如來地， 普攝於法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速入如來地， 普攝於法界。

佛剎微塵數， 如是諸國土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛剎微塵數， 如是諸國土，

能令一念中， 一一塵中現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能令一念中， 一一塵中現。

一切諸國土， 及以神通事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸國土， 及以神通事，

悉現一剎中， 菩薩力如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉現一剎中， 菩薩力如是。」

爾時，眾中復有菩薩摩訶薩，名：精進力無礙慧，承佛威神，觀察十方而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中復有菩薩摩訶薩，名：精進力無礙慧，承佛威神，觀察十方而說頌曰：

「佛演一妙音， 周聞十方剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛演一妙音， 周聞十方剎，

眾音悉具足， 法雨皆充遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾音悉具足， 法雨皆充遍。

一切言辭海， 一切隨類音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切言辭海， 一切隨類音，

一切佛剎中， 轉於淨法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切佛剎中， 轉於淨法輪。

一切諸國土， 悉見佛神變， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸國土， 悉見佛神變，

聽佛說法音， 聞已趣菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聽佛說法音， 聞已趣菩提。

法界諸國土， 一一微塵中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界諸國土， 一一微塵中，

如來解脫力， 於彼普現身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來解脫力， 於彼普現身。

法身同虛空， 無礙無差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法身同虛空， 無礙無差別，

色形如影像， 種種眾相現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色形如影像， 種種眾相現。

影像無方所， 如空無體性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 影像無方所， 如空無體性，

智慧廣大人， 了達其平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧廣大人， 了達其平等。

佛身不可取， 無生無起作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身不可取， 無生無起作，

應物普現前， 平等如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應物普現前， 平等如虛空。

十方所有佛， 盡入一毛孔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方所有佛， 盡入一毛孔，

各各現神通， 智眼能觀見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各各現神通， 智眼能觀見。

毘盧遮那佛， 願力周法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘盧遮那佛， 願力周法界，

一切國土中， 恒轉無上輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切國土中， 恒轉無上輪。

一毛現神變， 一切佛同說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一毛現神變， 一切佛同說，

經於無量劫， 不得其邊際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經於無量劫， 不得其邊際。」

如此四天下道場中，以佛神力，十方各有一億世界海微塵數諸菩薩眾而來集會；應知一切世界海、一一四天下諸道場中，悉亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此四天下道場中，以佛神力，十方各有一億世界海微塵數諸菩薩眾而來集會；應知一切世界海、一一四天下諸道場中，悉亦如是。