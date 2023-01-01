大方廣佛華嚴經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第三

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

世主妙嚴品第一之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世主妙嚴品第一之三

復次，持國乾闥婆王，得自在方便攝一切眾生解脫門；樹光乾闥婆王，得普見一切功德莊嚴解脫門；淨目乾闥婆王，得永斷一切眾生憂苦出生歡喜藏解脫門；華冠乾闥婆王，得永斷一切眾生邪見惑解脫門；喜步普音乾闥婆王，得如雲廣布普蔭澤一切眾生解脫門，樂搖動美目乾闥婆王，得現廣大妙好身令一切獲安樂解脫門；妙音師子幢乾闥婆王，得普散十方一切大名稱寶解脫門；普放寶光明乾闥婆王，得現一切大歡喜光明清淨身解脫門；金剛樹華幢乾闥婆王，得普滋榮一切樹令見者歡喜解脫門；普現莊嚴乾闥婆王，得善入一切佛境界與眾生安樂解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，持國乾闥婆王，得自在方便攝一切眾生解脫門；樹光乾闥婆王，得普見一切功德莊嚴解脫門；淨目乾闥婆王，得永斷一切眾生憂苦出生歡喜藏解脫門；華冠乾闥婆王，得永斷一切眾生邪見惑解脫門；喜步普音乾闥婆王，得如雲廣布普蔭澤一切眾生解脫門，樂搖動美目乾闥婆王，得現廣大妙好身令一切獲安樂解脫門；妙音師子幢乾闥婆王，得普散十方一切大名稱寶解脫門；普放寶光明乾闥婆王，得現一切大歡喜光明清淨身解脫門；金剛樹華幢乾闥婆王，得普滋榮一切樹令見者歡喜解脫門；普現莊嚴乾闥婆王，得善入一切佛境界與眾生安樂解脫門。

爾時，持國乾闥婆王，承佛威力，普觀一切乾闥婆眾而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，持國乾闥婆王，承佛威力，普觀一切乾闥婆眾而說頌言：

「諸佛境界無量門， 一切眾生莫能入， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛境界無量門， 一切眾生莫能入，

善逝如空性清淨， 普為世間開正道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝如空性清淨， 普為世間開正道。

如來一一毛孔中， 功德大海皆充滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來一一毛孔中， 功德大海皆充滿，

一切世間咸利樂， 此樹光王所能見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間咸利樂， 此樹光王所能見。

世間廣大憂苦海， 佛能消竭悉無餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間廣大憂苦海， 佛能消竭悉無餘，

如來慈愍多方便， 淨目於此能深解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來慈愍多方便， 淨目於此能深解。

十方剎海無有邊， 佛以智光咸照耀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方剎海無有邊， 佛以智光咸照耀，

普使滌除邪惡見， 此樹光王所入門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普使滌除邪惡見， 此樹光王所入門。

佛於往昔無量劫， 修習大慈方便行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於往昔無量劫， 修習大慈方便行，

一切世間咸慰安， 此道普音能悟入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間咸慰安， 此道普音能悟入。

佛身清淨皆樂見， 能生世間無盡樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身清淨皆樂見， 能生世間無盡樂，

解脫因果次第成， 美目於斯善開示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫因果次第成， 美目於斯善開示。

眾生迷惑常流轉， 愚癡障蓋極堅密， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生迷惑常流轉， 愚癡障蓋極堅密，

如來為說廣大法， 師子幢王能演暢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來為說廣大法， 師子幢王能演暢。

如來普現妙色身， 無量差別等眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來普現妙色身， 無量差別等眾生，

種種方便照世間， 普放寶光如是見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種方便照世間， 普放寶光如是見。

大智方便無量門， 佛為群生普開闡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智方便無量門， 佛為群生普開闡，

入勝菩提真實行， 此金剛幢善觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入勝菩提真實行， 此金剛幢善觀察。

一剎那中百千劫， 佛力能現無所動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一剎那中百千劫， 佛力能現無所動，

等以安樂施群生， 此樂莊嚴之解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等以安樂施群生， 此樂莊嚴之解脫。」

復次，增長鳩槃荼王，得滅一切怨害力解脫門；龍主鳩槃荼王，得修習無邊行門海解脫門；莊嚴幢鳩槃荼王，得知一切眾生心所樂解脫門；饒益行鳩槃荼王，得普成就清淨大光明所作業解脫門；可怖畏鳩槃荼王，得開示一切眾生安隱無畏道解脫門；妙莊嚴鳩槃荼王，得消竭一切眾生愛欲海解脫門；高峯慧鳩槃荼王，得普現諸趣光明雲解脫門；勇健臂鳩槃荼王，得普放光明滅如山重障解脫門；無邊淨華眼鳩槃荼王，得開示不退轉大悲藏解脫門；廣大面鳩槃荼王，得普現諸趣流轉身解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，增長鳩槃荼王，得滅一切怨害力解脫門；龍主鳩槃荼王，得修習無邊行門海解脫門；莊嚴幢鳩槃荼王，得知一切眾生心所樂解脫門；饒益行鳩槃荼王，得普成就清淨大光明所作業解脫門；可怖畏鳩槃荼王，得開示一切眾生安隱無畏道解脫門；妙莊嚴鳩槃荼王，得消竭一切眾生愛欲海解脫門；高峯慧鳩槃荼王，得普現諸趣光明雲解脫門；勇健臂鳩槃荼王，得普放光明滅如山重障解脫門；無邊淨華眼鳩槃荼王，得開示不退轉大悲藏解脫門；廣大面鳩槃荼王，得普現諸趣流轉身解脫門。

爾時，增長鳩槃荼王，承佛威力，普觀一切鳩槃荼眾而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，增長鳩槃荼王，承佛威力，普觀一切鳩槃荼眾而說頌言：

「成就忍力世導師， 為物修行無量劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「成就忍力世導師， 為物修行無量劫，

永離世間憍慢惑， 是故其身最嚴淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永離世間憍慢惑， 是故其身最嚴淨。

佛昔普修諸行海， 教化十方無量眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛昔普修諸行海， 教化十方無量眾，

種種方便利群生， 此解脫門龍主得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種方便利群生， 此解脫門龍主得。

佛以大智救眾生， 莫不明了知其心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以大智救眾生， 莫不明了知其心，

種種自在而調伏， 嚴幢見此生歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種自在而調伏， 嚴幢見此生歡喜。

神通應現如光影， 法輪真實同虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神通應現如光影， 法輪真實同虛空，

如是處世無央劫， 此饒益王之所證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是處世無央劫， 此饒益王之所證。

眾生癡翳常蒙惑， 佛光照現安隱道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生癡翳常蒙惑， 佛光照現安隱道，

為作救護令除苦， 可畏能觀此法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為作救護令除苦， 可畏能觀此法門。

欲海漂淪具眾苦， 智光普照滅無餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲海漂淪具眾苦， 智光普照滅無餘，

既除苦已為說法， 此妙莊嚴之所悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既除苦已為說法， 此妙莊嚴之所悟。

佛身普應無不見， 種種方便化群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身普應無不見， 種種方便化群生，

音如雷震雨法雨， 如是法門高慧入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 音如雷震雨法雨， 如是法門高慧入。

清淨光明不唐發， 若遇必令消重障， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨光明不唐發， 若遇必令消重障，

演佛功德無有邊， 勇臂能明此深理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演佛功德無有邊， 勇臂能明此深理。

為欲安樂諸眾生， 修習大悲無量劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲安樂諸眾生， 修習大悲無量劫，

種種方便除眾苦， 如是淨華之所見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種方便除眾苦， 如是淨華之所見。

神通自在不思議， 其身普現遍十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神通自在不思議， 其身普現遍十方，

而於一切無來去， 此廣面王心所了。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而於一切無來去， 此廣面王心所了。」

復次，毘樓博叉龍王，得消滅一切諸龍趣熾然苦解脫門；娑竭羅龍王，得一念中轉自龍形示現無量眾生身解脫門；雲音幢龍王，得於一切諸有趣中以清淨音說佛無邊名號海解脫門；焰口龍王，得普現無邊佛世界建立差別解脫門；焰龍王，得一切眾生瞋癡蓋纏如來慈愍令除滅解脫門；雲幢龍王，得開示一切眾生大喜樂福德海解脫門；德叉迦龍王，得以清淨救護音滅除一切怖畏解脫門；無邊步龍王，得示現一切佛色身及住劫次第解脫門；清淨色速疾龍王，得出生一切眾生大愛樂歡喜海解脫門；普行大音龍王，得示現一切平等悅意無礙音解脫門；無熱惱龍王，得以大悲普覆雲滅一切世間苦解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，毘樓博叉龍王，得消滅一切諸龍趣熾然苦解脫門；娑竭羅龍王，得一念中轉自龍形示現無量眾生身解脫門；雲音幢龍王，得於一切諸有趣中以清淨音說佛無邊名號海解脫門；焰口龍王，得普現無邊佛世界建立差別解脫門；焰龍王，得一切眾生瞋癡蓋纏如來慈愍令除滅解脫門；雲幢龍王，得開示一切眾生大喜樂福德海解脫門；德叉迦龍王，得以清淨救護音滅除一切怖畏解脫門；無邊步龍王，得示現一切佛色身及住劫次第解脫門；清淨色速疾龍王，得出生一切眾生大愛樂歡喜海解脫門；普行大音龍王，得示現一切平等悅意無礙音解脫門；無熱惱龍王，得以大悲普覆雲滅一切世間苦解脫門。

爾時，毘樓博叉龍王，承佛威力，普觀一切諸龍眾已，即說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，毘樓博叉龍王，承佛威力，普觀一切諸龍眾已，即說頌言：

「汝觀如來法常爾， 一切眾生咸利益， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝觀如來法常爾， 一切眾生咸利益，

能以大慈哀愍力， 拔彼畏塗淪墜者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能以大慈哀愍力， 拔彼畏塗淪墜者。

一切眾生種種別， 於一毛端皆示現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生種種別， 於一毛端皆示現，

神通變化滿世間， 娑竭如是觀於佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神通變化滿世間， 娑竭如是觀於佛。

佛以神通無限力， 廣演名號等眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以神通無限力， 廣演名號等眾生，

隨其所樂普使聞， 如是雲音能悟解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其所樂普使聞， 如是雲音能悟解。

無量無邊國土眾， 佛能令入一毛孔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無邊國土眾， 佛能令入一毛孔，

如來安坐彼會中， 此焰口龍之所見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來安坐彼會中， 此焰口龍之所見。

一切眾生瞋恚心， 纏蓋愚癡深若海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生瞋恚心， 纏蓋愚癡深若海，

如來慈愍皆滅除， 焰龍觀此能明見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來慈愍皆滅除， 焰龍觀此能明見。

一切眾生福德力， 佛毛孔中皆顯現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生福德力， 佛毛孔中皆顯現，

現已令歸大福海， 此高雲幢之所觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現已令歸大福海， 此高雲幢之所觀。

佛身毛孔發智光， 其光處處演妙音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身毛孔發智光， 其光處處演妙音，

眾生聞者除憂畏， 德叉迦龍悟斯道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生聞者除憂畏， 德叉迦龍悟斯道。

三世一切諸如來， 國土莊嚴劫次第， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世一切諸如來， 國土莊嚴劫次第，

如是皆於佛身現， 廣步見此神通力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是皆於佛身現， 廣步見此神通力。

我觀如來往昔行， 供養一切諸佛海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我觀如來往昔行， 供養一切諸佛海，

於彼咸增喜樂心， 此速疾龍之所入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼咸增喜樂心， 此速疾龍之所入。

佛以方便隨類音， 為眾說法令歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以方便隨類音， 為眾說法令歡喜，

其音清雅眾所悅， 普行聞此心欣悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其音清雅眾所悅， 普行聞此心欣悟。

眾生逼迫諸有中， 業惑漂轉無人救， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生逼迫諸有中， 業惑漂轉無人救，

佛以大悲令解脫， 無熱大龍能悟此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以大悲令解脫， 無熱大龍能悟此。」

復次，毘沙門夜叉王，得以無邊方便救護惡眾生解脫門；自在音夜叉王，得普觀察眾生方便救護解脫門；嚴持器仗夜叉王，得能資益一切甚羸惡眾生解脫門；大智慧夜叉王，得稱揚一切聖功德海解脫門；焰眼主夜叉王，得普觀察一切眾生大悲智解脫門；金剛眼夜叉王，得種種方便利益安樂一切眾生解脫門；勇健臂夜叉王，得普入一切諸法義解脫門；勇敵大軍夜叉王，得守護一切眾生令住於道無空過者解脫門；富財夜叉王，得增長一切眾生福德聚令恒受快樂解脫門；力壞高山夜叉王，得隨順憶念出生佛力智光明解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，毘沙門夜叉王，得以無邊方便救護惡眾生解脫門；自在音夜叉王，得普觀察眾生方便救護解脫門；嚴持器仗夜叉王，得能資益一切甚羸惡眾生解脫門；大智慧夜叉王，得稱揚一切聖功德海解脫門；焰眼主夜叉王，得普觀察一切眾生大悲智解脫門；金剛眼夜叉王，得種種方便利益安樂一切眾生解脫門；勇健臂夜叉王，得普入一切諸法義解脫門；勇敵大軍夜叉王，得守護一切眾生令住於道無空過者解脫門；富財夜叉王，得增長一切眾生福德聚令恒受快樂解脫門；力壞高山夜叉王，得隨順憶念出生佛力智光明解脫門。

爾時，多聞大夜叉王，承佛威力，普觀一切夜叉眾會而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，多聞大夜叉王，承佛威力，普觀一切夜叉眾會而說頌言：

「眾生罪惡深可怖， 於百千劫不見佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生罪惡深可怖， 於百千劫不見佛，

漂流生死受眾苦， 為救是等佛興世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漂流生死受眾苦， 為救是等佛興世。

如來救護諸世間， 悉現一切眾生前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來救護諸世間， 悉現一切眾生前，

息彼畏塗輪轉苦， 如是法門音主入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 息彼畏塗輪轉苦， 如是法門音主入。

眾生惡業為重障， 佛示妙理令開解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生惡業為重障， 佛示妙理令開解，

譬以明燈照世間， 此法嚴仗能觀見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬以明燈照世間， 此法嚴仗能觀見。

佛昔劫海修諸行， 稱讚十方一切佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛昔劫海修諸行， 稱讚十方一切佛，

故有高遠大名聞， 此智慧王之所了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故有高遠大名聞， 此智慧王之所了。

智慧如空無有邊， 法身廣大不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧如空無有邊， 法身廣大不思議，

是故十方皆出現， 焰目於此能觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故十方皆出現， 焰目於此能觀察。

一切趣中演妙音， 說法利益諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切趣中演妙音， 說法利益諸群生，

其聲所暨眾苦滅， 入此方便金剛眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其聲所暨眾苦滅， 入此方便金剛眼。

一切甚深廣大義， 如來一句能演說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切甚深廣大義， 如來一句能演說，

如是教理等世間， 勇健慧王之所悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是教理等世間， 勇健慧王之所悟。

一切眾生住邪道， 佛示正道不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生住邪道， 佛示正道不思議，

普使世間成法器， 此勇敵軍能悟解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普使世間成法器， 此勇敵軍能悟解。

世間所有眾福業， 一切皆由佛光照， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間所有眾福業， 一切皆由佛光照，

佛智慧海難測量， 如是富財之解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛智慧海難測量， 如是富財之解脫。

憶念往劫無央數， 佛於是中修十力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憶念往劫無央數， 佛於是中修十力，

能令諸力皆圓滿， 此高幢王所了知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能令諸力皆圓滿， 此高幢王所了知。」

復次，善慧摩睺羅伽王，得以一切神通方便令眾生集功德解脫門；淨威音摩睺羅伽王，得使一切眾生除煩惱得清涼悅樂解脫門；勝慧莊嚴髻摩睺羅伽王，得普使一切善不善思覺眾生入清淨法解脫門；妙目主摩睺羅伽王，得了達一切無所著福德自在平等相解脫門；燈幢摩睺羅伽王，得開示一切眾生令離黑闇怖畏道解脫門；最勝光明幢摩睺羅伽王，得了知一切佛功德生歡喜解脫門；師子臆摩睺羅伽王，得勇猛力為一切眾生救護主解脫門；眾妙莊嚴音摩睺羅伽王，得令一切眾生隨憶念生無邊喜樂解脫門；須彌臆摩睺羅伽王，得於一切所緣決定不動到彼岸滿足解脫門；可愛樂光明摩睺羅伽王，得為一切不平等眾生開示平等道解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，善慧摩睺羅伽王，得以一切神通方便令眾生集功德解脫門；淨威音摩睺羅伽王，得使一切眾生除煩惱得清涼悅樂解脫門；勝慧莊嚴髻摩睺羅伽王，得普使一切善不善思覺眾生入清淨法解脫門；妙目主摩睺羅伽王，得了達一切無所著福德自在平等相解脫門；燈幢摩睺羅伽王，得開示一切眾生令離黑闇怖畏道解脫門；最勝光明幢摩睺羅伽王，得了知一切佛功德生歡喜解脫門；師子臆摩睺羅伽王，得勇猛力為一切眾生救護主解脫門；眾妙莊嚴音摩睺羅伽王，得令一切眾生隨憶念生無邊喜樂解脫門；須彌臆摩睺羅伽王，得於一切所緣決定不動到彼岸滿足解脫門；可愛樂光明摩睺羅伽王，得為一切不平等眾生開示平等道解脫門。

爾時，善慧威光摩睺羅伽王，承佛威力，普觀一切摩睺羅伽眾而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善慧威光摩睺羅伽王，承佛威力，普觀一切摩睺羅伽眾而說頌言：

「汝觀如來性清淨， 普現威光利群品， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝觀如來性清淨， 普現威光利群品，

示甘露道使清涼， 眾苦永滅無所依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示甘露道使清涼， 眾苦永滅無所依。

一切眾生居有海， 諸惡業惑自纏覆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生居有海， 諸惡業惑自纏覆，

示彼所行寂靜法， 離塵威音能善了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示彼所行寂靜法， 離塵威音能善了。

佛智無等叵思議， 知眾生心無不盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛智無等叵思議， 知眾生心無不盡，

為彼闡明清淨法， 如是嚴髻心能悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為彼闡明清淨法， 如是嚴髻心能悟。

無量諸佛現世間， 普為眾生作福田， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量諸佛現世間， 普為眾生作福田，

福海廣大深難測， 妙目大王能悉見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福海廣大深難測， 妙目大王能悉見。

一切眾生憂畏苦， 佛普現前而救護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生憂畏苦， 佛普現前而救護，

法界虛空靡不周， 此是燈幢所行境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界虛空靡不周， 此是燈幢所行境。

佛一毛孔諸功德， 世間共度不能了， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛一毛孔諸功德， 世間共度不能了，

無邊無盡同虛空， 如是廣大光幢見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊無盡同虛空， 如是廣大光幢見。

如來通達一切法， 於彼法性皆明照， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來通達一切法， 於彼法性皆明照，

如須彌山不傾動， 入此法門師子臆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如須彌山不傾動， 入此法門師子臆。

佛於往昔廣大劫， 集歡喜海深無盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於往昔廣大劫， 集歡喜海深無盡，

是故見者靡不欣， 此法嚴音之所入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故見者靡不欣， 此法嚴音之所入。

了知法界無形相， 波羅蜜海悉圓滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知法界無形相， 波羅蜜海悉圓滿，

大光普救諸眾生， 山臆能知此方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大光普救諸眾生， 山臆能知此方便。

汝觀如來自在力， 十方降現罔不均， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝觀如來自在力， 十方降現罔不均，

一切眾生咸照悟， 此妙光明能善入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生咸照悟， 此妙光明能善入。」

復次，善慧光明天緊那羅王，得普生一切喜樂業解脫門；妙華幢緊那羅王，得能生無上法喜令一切受安樂解脫門；種種莊嚴緊那羅王，得一切功德滿足廣大清淨信解藏解脫門；悅意吼聲緊那羅王，得恒出一切悅意聲令聞者離憂怖解脫門；寶樹光明緊那羅王，得大悲安立一切眾生令覺悟所緣解脫門；普樂見緊那羅王，得示現一切妙色身解脫門；最勝光莊嚴緊那羅王，得了知一切殊勝莊嚴果所從生業解脫門；微妙華幢緊那羅王，得善觀察一切世間業所生報解脫門；動地力緊那羅王，得恒起一切利益眾生事解脫門；威猛主緊那羅王，得善知一切緊那羅心巧攝御解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，善慧光明天緊那羅王，得普生一切喜樂業解脫門；妙華幢緊那羅王，得能生無上法喜令一切受安樂解脫門；種種莊嚴緊那羅王，得一切功德滿足廣大清淨信解藏解脫門；悅意吼聲緊那羅王，得恒出一切悅意聲令聞者離憂怖解脫門；寶樹光明緊那羅王，得大悲安立一切眾生令覺悟所緣解脫門；普樂見緊那羅王，得示現一切妙色身解脫門；最勝光莊嚴緊那羅王，得了知一切殊勝莊嚴果所從生業解脫門；微妙華幢緊那羅王，得善觀察一切世間業所生報解脫門；動地力緊那羅王，得恒起一切利益眾生事解脫門；威猛主緊那羅王，得善知一切緊那羅心巧攝御解脫門。

爾時，善慧光明天緊那羅王，承佛威力，普觀一切緊那羅眾而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善慧光明天緊那羅王，承佛威力，普觀一切緊那羅眾而說頌言：

「世間所有安樂事， 一切皆由見佛興， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世間所有安樂事， 一切皆由見佛興，

導師利益諸眾生， 普作救護歸依處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導師利益諸眾生， 普作救護歸依處。

出生一切諸喜樂， 世間咸得無有盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出生一切諸喜樂， 世間咸得無有盡，

能令見者不唐捐， 此是華幢之所悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能令見者不唐捐， 此是華幢之所悟。

佛功德海無有盡， 求其邊際不可得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛功德海無有盡， 求其邊際不可得，

光明普照於十方， 此莊嚴王之解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明普照於十方， 此莊嚴王之解脫。

如來大音常演暢， 開示離憂真實法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來大音常演暢， 開示離憂真實法，

眾生聞者咸欣悅， 如是吼聲能信受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生聞者咸欣悅， 如是吼聲能信受。

我觀如來自在力， 皆由往昔所修行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我觀如來自在力， 皆由往昔所修行，

大悲救物令清淨， 此寶樹王能悟入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲救物令清淨， 此寶樹王能悟入。

如來難可得見聞， 眾生億劫時乃遇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來難可得見聞， 眾生億劫時乃遇，

眾相為嚴悉具足， 此樂見王之所覩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾相為嚴悉具足， 此樂見王之所覩。

汝觀如來大智慧， 普應群生心所欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝觀如來大智慧， 普應群生心所欲，

一切智道靡不宣， 最勝莊嚴此能了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切智道靡不宣， 最勝莊嚴此能了。

業海廣大不思議， 眾生苦樂皆從起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業海廣大不思議， 眾生苦樂皆從起，

如是一切能開示， 此華幢王所了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是一切能開示， 此華幢王所了知。

諸佛神通無間歇， 十方大地恒震動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛神通無間歇， 十方大地恒震動，

一切眾生莫能知， 此廣大力恒明見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生莫能知， 此廣大力恒明見。

處於眾會現神通， 放大光明令覺悟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處於眾會現神通， 放大光明令覺悟，

顯示一切如來境， 此威猛主能觀察。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯示一切如來境， 此威猛主能觀察。」

復次，大速疾力迦樓羅王，得無著無礙眼普觀察眾生界解脫門；不可壞寶髻迦樓羅王，得普安住法界教化眾生解脫門；清淨速疾迦樓羅王，得普成就波羅蜜精進力解脫門；不退心莊嚴迦樓羅王，得勇猛力入如來境界解脫門；大海處攝持力迦樓羅王，得入佛行廣大智慧海解脫門；堅法淨光迦樓羅王，得成就無邊眾生差別智解脫門；妙嚴冠髻迦樓羅王，得莊嚴佛法城解脫門；普捷示現迦樓羅王，得成就不可壞平等力解脫門；普觀海迦樓羅王，得了知一切眾生身而為現形解脫門；龍音大目精迦樓羅王，得普入一切眾生歿生行智解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，大速疾力迦樓羅王，得無著無礙眼普觀察眾生界解脫門；不可壞寶髻迦樓羅王，得普安住法界教化眾生解脫門；清淨速疾迦樓羅王，得普成就波羅蜜精進力解脫門；不退心莊嚴迦樓羅王，得勇猛力入如來境界解脫門；大海處攝持力迦樓羅王，得入佛行廣大智慧海解脫門；堅法淨光迦樓羅王，得成就無邊眾生差別智解脫門；妙嚴冠髻迦樓羅王，得莊嚴佛法城解脫門；普捷示現迦樓羅王，得成就不可壞平等力解脫門；普觀海迦樓羅王，得了知一切眾生身而為現形解脫門；龍音大目精迦樓羅王，得普入一切眾生歿生行智解脫門。

爾時，大速疾力迦樓羅王，承佛威力，普觀一切迦樓羅眾而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大速疾力迦樓羅王，承佛威力，普觀一切迦樓羅眾而說頌言：

「佛眼廣大無邊際， 普見十方諸國土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛眼廣大無邊際， 普見十方諸國土，

其中眾生不可量， 現大神通悉調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其中眾生不可量， 現大神通悉調伏。

佛神通力無所礙， 遍坐十方覺樹下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛神通力無所礙， 遍坐十方覺樹下，

演法如雲悉充滿， 寶髻聽聞心不逆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演法如雲悉充滿， 寶髻聽聞心不逆。

佛於往昔修諸行， 普淨廣大波羅蜜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於往昔修諸行， 普淨廣大波羅蜜，

供養一切諸如來， 此速疾王深信解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養一切諸如來， 此速疾王深信解。

如來一一毛孔中， 一念普現無邊行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來一一毛孔中， 一念普現無邊行，

如是難思佛境界， 不退莊嚴悉明覩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是難思佛境界， 不退莊嚴悉明覩。

佛行廣大不思議， 一切眾生莫能測， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛行廣大不思議， 一切眾生莫能測，

導師功德智慧海， 此執持王所行處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導師功德智慧海， 此執持王所行處。

如來無量智慧光， 能滅眾生癡惑網， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來無量智慧光， 能滅眾生癡惑網，

一切世間咸救護， 此是堅法所持說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間咸救護， 此是堅法所持說。

法城廣大不可窮， 其門種種無數量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法城廣大不可窮， 其門種種無數量，

如來處世大開闡， 此妙冠髻能明入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來處世大開闡， 此妙冠髻能明入。

一切諸佛一法身， 真如平等無分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛一法身， 真如平等無分別，

佛以此力常安住， 普捷現王斯具演。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以此力常安住， 普捷現王斯具演。

佛昔諸有攝眾生， 普放光明遍世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛昔諸有攝眾生， 普放光明遍世間，

種種方便示調伏， 此勝法門觀海悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種方便示調伏， 此勝法門觀海悟。

佛觀一切諸國土， 悉依業海而安住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛觀一切諸國土， 悉依業海而安住，

普雨法雨於其中， 龍音解脫能如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普雨法雨於其中， 龍音解脫能如是。」

復次，羅睺阿脩羅王，得現為大會尊勝主解脫門；毘摩質多羅阿脩羅王，得示現無量劫解脫門；巧幻術阿脩羅王，得消滅一切眾生苦令清淨解脫門；大眷屬阿脩羅王，得修一切苦行自莊嚴解脫門；婆稚阿脩羅王，得震動十方無邊境界解脫門；遍照阿脩羅王，得種種方便安立一切眾生解脫門；堅固行妙莊嚴阿脩羅王，得普集不可壞善根淨諸染著解脫門；廣大因慧阿脩羅王，得大悲力無疑惑主解脫門；現勝德阿脩羅王，得普令見佛承事供養修諸善根解脫門；善音阿脩羅王，得普入一切趣決定平等行解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，羅睺阿脩羅王，得現為大會尊勝主解脫門；毘摩質多羅阿脩羅王，得示現無量劫解脫門；巧幻術阿脩羅王，得消滅一切眾生苦令清淨解脫門；大眷屬阿脩羅王，得修一切苦行自莊嚴解脫門；婆稚阿脩羅王，得震動十方無邊境界解脫門；遍照阿脩羅王，得種種方便安立一切眾生解脫門；堅固行妙莊嚴阿脩羅王，得普集不可壞善根淨諸染著解脫門；廣大因慧阿脩羅王，得大悲力無疑惑主解脫門；現勝德阿脩羅王，得普令見佛承事供養修諸善根解脫門；善音阿脩羅王，得普入一切趣決定平等行解脫門。

爾時，羅睺阿脩羅王，承佛威力，普觀一切阿脩羅眾而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，羅睺阿脩羅王，承佛威力，普觀一切阿脩羅眾而說頌言：

「十方所有廣大眾， 佛在其中最殊特， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十方所有廣大眾， 佛在其中最殊特，

光明遍照等虛空， 普現一切眾生前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明遍照等虛空， 普現一切眾生前。

百千萬劫諸佛土， 一剎那中悉明現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千萬劫諸佛土， 一剎那中悉明現，

舒光化物靡不周， 如是毘摩深讚喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舒光化物靡不周， 如是毘摩深讚喜。

如來境界無與等， 種種法門常利益， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來境界無與等， 種種法門常利益，

眾生有苦皆令滅， 苫末羅王此能見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生有苦皆令滅， 苫末羅王此能見。

無量劫中修苦行， 利益眾生淨世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量劫中修苦行， 利益眾生淨世間，

由是牟尼智普成， 大眷屬王斯見佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由是牟尼智普成， 大眷屬王斯見佛。

無礙無等大神通， 遍動十方一切剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙無等大神通， 遍動十方一切剎，

不使眾生有驚怖， 大力於此能明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不使眾生有驚怖， 大力於此能明了。

佛出於世救眾生， 一切智道咸開示， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛出於世救眾生， 一切智道咸開示，

悉令捨苦得安樂， 此義遍照所弘闡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉令捨苦得安樂， 此義遍照所弘闡。

世間所有眾福海， 佛力能生普令淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間所有眾福海， 佛力能生普令淨，

佛能開示解脫處， 堅行莊嚴入此門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛能開示解脫處， 堅行莊嚴入此門。

佛大悲身無與等， 周行無礙悉令見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛大悲身無與等， 周行無礙悉令見，

猶如影像現世間， 因慧能宣此功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如影像現世間， 因慧能宣此功德。

希有無等大神通， 處處現身充法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 希有無等大神通， 處處現身充法界，

各在菩提樹下坐， 此義勝德能宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各在菩提樹下坐， 此義勝德能宣說。

如來往修三世行， 諸趣輪迴靡不經， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來往修三世行， 諸趣輪迴靡不經，

脫眾生苦無有餘， 此妙音王所稱讚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 脫眾生苦無有餘， 此妙音王所稱讚。」

復次，示現宮殿主晝神，得普入一切世間解脫門；發起慧香主晝神，得普觀察一切眾生皆利益令歡喜滿足解脫門；樂勝莊嚴主晝神，得能放無邊可愛樂法光明解脫門；華香妙光主晝神，得開發無邊眾生清淨信解心解脫門；普集妙藥主晝神，得積集莊嚴普光明力解脫門；樂作喜目主晝神，得普開悟一切苦樂眾生皆令得法樂解脫門；觀方普現主晝神，得十方法界差別身解脫門；大悲威力主晝神，得救護一切眾生令安樂解脫門；善根光照主晝神，得普生喜足功德力解脫門；妙華瓔珞主晝神，得聲稱普聞眾生見者皆獲益解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，示現宮殿主晝神，得普入一切世間解脫門；發起慧香主晝神，得普觀察一切眾生皆利益令歡喜滿足解脫門；樂勝莊嚴主晝神，得能放無邊可愛樂法光明解脫門；華香妙光主晝神，得開發無邊眾生清淨信解心解脫門；普集妙藥主晝神，得積集莊嚴普光明力解脫門；樂作喜目主晝神，得普開悟一切苦樂眾生皆令得法樂解脫門；觀方普現主晝神，得十方法界差別身解脫門；大悲威力主晝神，得救護一切眾生令安樂解脫門；善根光照主晝神，得普生喜足功德力解脫門；妙華瓔珞主晝神，得聲稱普聞眾生見者皆獲益解脫門。

爾時，示現宮殿主晝神，承佛威力，普觀一切主晝神眾而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，示現宮殿主晝神，承佛威力，普觀一切主晝神眾而說頌言：

「佛智如空無有盡， 光明照耀遍十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛智如空無有盡， 光明照耀遍十方，

眾生心行悉了知， 一切世間無不入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生心行悉了知， 一切世間無不入。

知諸眾生心所樂， 如應為說眾法海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知諸眾生心所樂， 如應為說眾法海，

句義廣大各不同， 具足慧神能悉見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 句義廣大各不同， 具足慧神能悉見。

佛放光明照世間， 見聞歡喜不唐捐， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛放光明照世間， 見聞歡喜不唐捐，

示其深廣寂滅處， 此樂莊嚴心悟解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示其深廣寂滅處， 此樂莊嚴心悟解。

佛雨法雨無邊量， 能令見者大歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛雨法雨無邊量， 能令見者大歡喜，

最勝善根從此生， 如是妙光心所悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝善根從此生， 如是妙光心所悟。

普入法門開悟力， 曠劫修治悉清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普入法門開悟力， 曠劫修治悉清淨，

如是皆為攝眾生， 此妙藥神之所了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是皆為攝眾生， 此妙藥神之所了。

種種方便化群生， 若見若聞咸受益， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種方便化群生， 若見若聞咸受益，

皆令踊躍大歡喜， 妙眼晝神如是見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆令踊躍大歡喜， 妙眼晝神如是見。

十力應現遍世間， 十方法界悉無餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力應現遍世間， 十方法界悉無餘，

體性非無亦非有， 此觀方神之所入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 體性非無亦非有， 此觀方神之所入。

眾生流轉險難中， 如來哀愍出世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生流轉險難中， 如來哀愍出世間，

悉令除滅一切苦， 此解脫門悲力住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉令除滅一切苦， 此解脫門悲力住。

眾生闇覆淪永夕， 佛為說法大開曉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生闇覆淪永夕， 佛為說法大開曉，

皆使得樂除眾苦， 大善光神入此門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆使得樂除眾苦， 大善光神入此門。

如來福量同虛空， 世間眾福悉從生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來福量同虛空， 世間眾福悉從生，

凡有所作無空過， 如是解脫華瓔得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡有所作無空過， 如是解脫華瓔得。」

復次，普德淨光主夜神，得寂靜禪定樂大勇健解脫門；喜眼觀世主夜神，得廣大清淨可愛樂功德相解脫門；護世精氣主夜神，得普現世間調伏眾生解脫門；寂靜海音主夜神，得積集廣大歡喜心解脫門；普現吉祥主夜神，得甚深自在悅意言音解脫門；普發樹華主夜神，得光明滿足廣大歡喜藏解脫門；平等護育主夜神，得開悟眾生令成熟善根解脫門；遊戲快樂主夜神，得救護眾生無邊慈解脫門；諸根常喜主夜神，得普現莊嚴大悲門解脫門；示現淨福主夜神，得普使一切眾生所樂滿足解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，普德淨光主夜神，得寂靜禪定樂大勇健解脫門；喜眼觀世主夜神，得廣大清淨可愛樂功德相解脫門；護世精氣主夜神，得普現世間調伏眾生解脫門；寂靜海音主夜神，得積集廣大歡喜心解脫門；普現吉祥主夜神，得甚深自在悅意言音解脫門；普發樹華主夜神，得光明滿足廣大歡喜藏解脫門；平等護育主夜神，得開悟眾生令成熟善根解脫門；遊戲快樂主夜神，得救護眾生無邊慈解脫門；諸根常喜主夜神，得普現莊嚴大悲門解脫門；示現淨福主夜神，得普使一切眾生所樂滿足解脫門。

爾時，普德淨光主夜神，承佛威力，遍觀一切主夜神眾而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普德淨光主夜神，承佛威力，遍觀一切主夜神眾而說頌言：

「汝等應觀佛所行， 廣大寂靜虛空相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等應觀佛所行， 廣大寂靜虛空相，

欲海無涯悉治淨， 離垢端嚴照十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲海無涯悉治淨， 離垢端嚴照十方。

一切世間咸樂見， 無量劫海時一遇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間咸樂見， 無量劫海時一遇，

大悲念物靡不周， 此解脫門觀世覩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲念物靡不周， 此解脫門觀世覩。

導師救護諸世間， 眾生悉見在其前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導師救護諸世間， 眾生悉見在其前，

能令諸趣皆清淨， 如是護世能觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能令諸趣皆清淨， 如是護世能觀察。

佛昔修治歡喜海， 廣大無邊不可測， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛昔修治歡喜海， 廣大無邊不可測，

是故見者咸欣樂， 此是寂音之所了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故見者咸欣樂， 此是寂音之所了。

如來境界不可量， 寂而能演遍十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來境界不可量， 寂而能演遍十方，

普使眾生意清淨， 尸利夜神聞踊悅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普使眾生意清淨， 尸利夜神聞踊悅。

佛於無福眾生中， 大福莊嚴甚威曜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於無福眾生中， 大福莊嚴甚威曜，

示彼離塵寂滅法， 普發華神悟斯道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示彼離塵寂滅法， 普發華神悟斯道。

十方普現大神通， 一切眾生悉調伏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方普現大神通， 一切眾生悉調伏，

種種色相皆令見， 此護育神之所觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種色相皆令見， 此護育神之所觀。

如來往昔念念中， 悉淨方便慈悲海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來往昔念念中， 悉淨方便慈悲海，

救護世間無不遍， 此福樂神之解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救護世間無不遍， 此福樂神之解脫。

眾生愚癡常亂濁， 其心堅毒甚可畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生愚癡常亂濁， 其心堅毒甚可畏，

如來慈愍為出興， 此滅怨神能悟喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來慈愍為出興， 此滅怨神能悟喜。

佛昔修行為眾生， 一切願欲皆令滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛昔修行為眾生， 一切願欲皆令滿，

由是具成功德相， 此現福神之所入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由是具成功德相， 此現福神之所入。」

復次，遍住一切主方神，得普救護力解脫門；普現光明主方神，得成辦化一切眾生神通業解脫門；光行莊嚴主方神，得破一切闇障生喜樂大光明解脫門；周行不礙主方神，得普現一切處不唐勞解脫門；永斷迷惑主方神，得示現等一切眾生數名號發生功德解脫門；遍遊淨空主方神，得恒發妙音令聽者皆歡喜解脫門；雲幢大音主方神，得如龍普雨令眾生歡喜解脫門；髻目無亂主方神，得示現一切眾生業無差別自在力解脫門；普觀世業主方神，得觀察一切趣生中種種業解脫門；周遍遊覽主方神，得所作事皆究竟生一切眾生歡喜解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，遍住一切主方神，得普救護力解脫門；普現光明主方神，得成辦化一切眾生神通業解脫門；光行莊嚴主方神，得破一切闇障生喜樂大光明解脫門；周行不礙主方神，得普現一切處不唐勞解脫門；永斷迷惑主方神，得示現等一切眾生數名號發生功德解脫門；遍遊淨空主方神，得恒發妙音令聽者皆歡喜解脫門；雲幢大音主方神，得如龍普雨令眾生歡喜解脫門；髻目無亂主方神，得示現一切眾生業無差別自在力解脫門；普觀世業主方神，得觀察一切趣生中種種業解脫門；周遍遊覽主方神，得所作事皆究竟生一切眾生歡喜解脫門。

爾時，遍住一切主方神，承佛威力，普觀一切主方神眾而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，遍住一切主方神，承佛威力，普觀一切主方神眾而說頌言：

「如來自在出世間， 教化一切諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來自在出世間， 教化一切諸群生，

普示法門令悟入， 悉使當成無上智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普示法門令悟入， 悉使當成無上智。

神通無量等眾生， 隨其所樂示諸相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神通無量等眾生， 隨其所樂示諸相，

見者皆蒙出離苦， 此現光神解脫力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見者皆蒙出離苦， 此現光神解脫力。

佛於闇障眾生海， 為現法炬大光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於闇障眾生海， 為現法炬大光明，

其光普照無不見， 此行莊嚴之解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其光普照無不見， 此行莊嚴之解脫。

具足世間種種音， 普轉法輪無不解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足世間種種音， 普轉法輪無不解，

眾生聽者煩惱滅， 此遍往神之所悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生聽者煩惱滅， 此遍往神之所悟。

一切世間所有名， 佛名等彼而出生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間所有名， 佛名等彼而出生，

悉使眾生離癡惑， 此斷迷神所行處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉使眾生離癡惑， 此斷迷神所行處。

若有眾生至佛前， 得聞如來美妙音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生至佛前， 得聞如來美妙音，

莫不心生大歡喜， 遍遊虛空悟斯法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫不心生大歡喜， 遍遊虛空悟斯法。

佛於一一剎那中， 普雨無邊大法雨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於一一剎那中， 普雨無邊大法雨，

悉使眾生煩惱滅， 此雲幢神所了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉使眾生煩惱滅， 此雲幢神所了知。

一切世間諸業海， 佛悉開示等無異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間諸業海， 佛悉開示等無異，

普使眾生除業惑， 此髻目神之所了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普使眾生除業惑， 此髻目神之所了。

一切智地無有邊， 一切眾生種種心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切智地無有邊， 一切眾生種種心，

如來照見悉明了， 此廣大門觀世入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來照見悉明了， 此廣大門觀世入。

佛於往昔修諸行， 無量諸度悉圓滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於往昔修諸行， 無量諸度悉圓滿，

大慈哀愍利眾生， 此遍遊神之解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慈哀愍利眾生， 此遍遊神之解脫。」

復次，淨光普照主空神，得普知諸趣一切眾生心解脫門；普遊深廣主空神，得普入法界解脫門；生吉祥風主空神，得了達無邊境界身相解脫門；離障安住主空神，得能除一切眾生業惑障解脫門；廣步妙髻主空神，得普觀察思惟廣大行海解脫門；無礙光焰主空神，得大悲光普救護一切眾生厄難解脫門；無礙勝力主空神，得普入一切無所著福德力解脫門；離垢光明主空神，得能令一切眾生心離諸蓋清淨解脫門；深遠妙音主空神，得普見十方智光明解脫門；光遍十方主空神，得不動本處而普現世間解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，淨光普照主空神，得普知諸趣一切眾生心解脫門；普遊深廣主空神，得普入法界解脫門；生吉祥風主空神，得了達無邊境界身相解脫門；離障安住主空神，得能除一切眾生業惑障解脫門；廣步妙髻主空神，得普觀察思惟廣大行海解脫門；無礙光焰主空神，得大悲光普救護一切眾生厄難解脫門；無礙勝力主空神，得普入一切無所著福德力解脫門；離垢光明主空神，得能令一切眾生心離諸蓋清淨解脫門；深遠妙音主空神，得普見十方智光明解脫門；光遍十方主空神，得不動本處而普現世間解脫門。

爾時，淨光普照主空神，承佛威力，普觀一切主空神眾而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，淨光普照主空神，承佛威力，普觀一切主空神眾而說頌言：

「如來廣大目， 清淨如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來廣大目， 清淨如虛空，

普見諸眾生， 一切悉明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普見諸眾生， 一切悉明了。

佛身大光明， 遍照於十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身大光明， 遍照於十方，

處處現前住， 普遊觀此道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處處現前住， 普遊觀此道。

佛身如虛空， 無生無所取， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身如虛空， 無生無所取，

無得無自性， 吉祥風所見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無得無自性， 吉祥風所見。

如來無量劫， 廣說諸聖道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來無量劫， 廣說諸聖道，

普滅眾生障， 圓光悟此門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普滅眾生障， 圓光悟此門。

我觀佛往昔， 所集菩提行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我觀佛往昔， 所集菩提行，

悉為安世間， 妙髻行斯境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉為安世間， 妙髻行斯境。

一切眾生界， 流轉生死海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生界， 流轉生死海，

佛放滅苦光， 無礙神能見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛放滅苦光， 無礙神能見。

清淨功德藏， 能為世福田， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨功德藏， 能為世福田，

隨以智開覺， 力神於此悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨以智開覺， 力神於此悟。

眾生癡所覆， 流轉於險道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生癡所覆， 流轉於險道，

佛為放光明， 離垢神能證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為放光明， 離垢神能證。

智慧無邊際， 悉現諸國土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧無邊際， 悉現諸國土，

光明照世間， 妙音斯見佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明照世間， 妙音斯見佛。

佛為度眾生， 修行遍十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為度眾生， 修行遍十方，

如是大願心， 普現能觀察。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是大願心， 普現能觀察。」

復次，無礙光明主風神，得普入佛法及一切世間解脫門；普現勇業主風神，得無量國土佛出現咸廣大供養解脫門；飄擊雲幢主風神，得以香風普滅一切眾生病解脫門；淨光莊嚴主風神，得普生一切眾生善根令摧滅重障山解脫門；力能竭水主風神，得能破無邊惡魔眾解脫門；大聲遍吼主風神，得永滅一切眾生怖解脫門；樹杪垂髻主風神，得入一切諸法實相辯才海解脫門；普行無礙主風神，得調伏一切眾生方便藏解脫門；種種宮殿主風神，得入寂靜禪定門滅極重愚癡闇解脫門；大光普照主風神，得隨順一切眾生行無礙力解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，無礙光明主風神，得普入佛法及一切世間解脫門；普現勇業主風神，得無量國土佛出現咸廣大供養解脫門；飄擊雲幢主風神，得以香風普滅一切眾生病解脫門；淨光莊嚴主風神，得普生一切眾生善根令摧滅重障山解脫門；力能竭水主風神，得能破無邊惡魔眾解脫門；大聲遍吼主風神，得永滅一切眾生怖解脫門；樹杪垂髻主風神，得入一切諸法實相辯才海解脫門；普行無礙主風神，得調伏一切眾生方便藏解脫門；種種宮殿主風神，得入寂靜禪定門滅極重愚癡闇解脫門；大光普照主風神，得隨順一切眾生行無礙力解脫門。

爾時，無礙光明主風神，承佛威力，普觀一切主風神眾而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無礙光明主風神，承佛威力，普觀一切主風神眾而說頌言：

「一切諸佛法甚深， 無礙方便普能入， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切諸佛法甚深， 無礙方便普能入，

所有世間常出現， 無相無形無影像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有世間常出現， 無相無形無影像。

汝觀如來於往昔， 一念供養無邊佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝觀如來於往昔， 一念供養無邊佛，

如是勇猛菩提行， 此普現神能悟了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是勇猛菩提行， 此普現神能悟了。

如來救世不思議， 所有方便無空過， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來救世不思議， 所有方便無空過，

悉使眾生離諸苦， 此雲幢神之解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉使眾生離諸苦， 此雲幢神之解脫。

眾生無福受眾苦， 重蓋密障常迷覆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生無福受眾苦， 重蓋密障常迷覆，

一切皆令得解脫， 此淨光神所了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切皆令得解脫， 此淨光神所了知。

如來廣大神通力， 克殄一切魔軍眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來廣大神通力， 克殄一切魔軍眾，

所有調伏諸方便， 勇健威力能觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有調伏諸方便， 勇健威力能觀察。

佛於毛孔演妙音， 其音普遍於世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於毛孔演妙音， 其音普遍於世間，

一切苦畏皆令息， 此遍吼神之所了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切苦畏皆令息， 此遍吼神之所了。

佛於一切眾剎海， 不思議劫常演說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於一切眾剎海， 不思議劫常演說，

此如來地妙辯才， 樹杪髻神能悟解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此如來地妙辯才， 樹杪髻神能悟解。

佛於一切方便門， 智入其中悉無礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於一切方便門， 智入其中悉無礙，

境界無邊無與等， 此普行神之解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 境界無邊無與等， 此普行神之解脫。

如來境界無有邊， 處處方便皆令見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來境界無有邊， 處處方便皆令見，

而身寂靜無諸相， 種種宮神解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而身寂靜無諸相， 種種宮神解脫門。

如來劫海修諸行， 一切諸力皆成滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來劫海修諸行， 一切諸力皆成滿，

能隨世法應眾生， 此普照神之所見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能隨世法應眾生， 此普照神之所見。」