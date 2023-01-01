大方廣佛華嚴經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第二

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

世主妙嚴品第一之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世主妙嚴品第一之二

爾時，如來道場眾海，悉已雲集；無邊品類，周匝遍滿；形色部從，各各差別；隨所來方，親近世尊，一心瞻仰。此諸眾會，已離一切煩惱心垢及其餘習，摧重障山，見佛無礙。如是皆以毘盧遮那如來往昔之時，於劫海中修菩薩行，以四攝事而曾攝受；一一佛所種善根時，皆已善攝種種方便，教化成熟，令其安立一切智道；種無量善，獲眾大福，悉已入於方便願海；所行之行，具足清淨；於出離道，已能善出；常見於佛，分明照了；以勝解力入於如來功德大海，得於諸佛解脫之門遊戲神通。所謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來道場眾海，悉已雲集；無邊品類，周匝遍滿；形色部從，各各差別；隨所來方，親近世尊，一心瞻仰。此諸眾會，已離一切煩惱心垢及其餘習，摧重障山，見佛無礙。如是皆以毘盧遮那如來往昔之時，於劫海中修菩薩行，以四攝事而曾攝受；一一佛所種善根時，皆已善攝種種方便，教化成熟，令其安立一切智道；種無量善，獲眾大福，悉已入於方便願海；所行之行，具足清淨；於出離道，已能善出；常見於佛，分明照了；以勝解力入於如來功德大海，得於諸佛解脫之門遊戲神通。所謂：

妙焰海大自在天王，得法界、虛空界寂靜方便力解脫門；自在名稱光天王，得普觀一切法悉自在解脫門；清淨功德眼天王，得知一切法不生、不滅、不來、不去、無功用行解脫門；可愛樂大慧天王，得現見一切法真實相智慧海解脫門；不動光自在天王，得與眾生無邊安樂大方便定解脫門；妙莊嚴眼天王，得令觀寂靜法滅諸癡暗怖解脫門；善思惟光明天王，得善入無邊境界不起一切諸有思惟業解脫門；可愛樂大智天王，得普往十方說法而不動無所依解脫門；普音莊嚴幢天王，得入佛寂靜境界普現光明解脫門；名稱光善精進天王，得住自所悟處而以無邊廣大境界為所緣解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙焰海大自在天王，得法界、虛空界寂靜方便力解脫門；自在名稱光天王，得普觀一切法悉自在解脫門；清淨功德眼天王，得知一切法不生、不滅、不來、不去、無功用行解脫門；可愛樂大慧天王，得現見一切法真實相智慧海解脫門；不動光自在天王，得與眾生無邊安樂大方便定解脫門；妙莊嚴眼天王，得令觀寂靜法滅諸癡暗怖解脫門；善思惟光明天王，得善入無邊境界不起一切諸有思惟業解脫門；可愛樂大智天王，得普往十方說法而不動無所依解脫門；普音莊嚴幢天王，得入佛寂靜境界普現光明解脫門；名稱光善精進天王，得住自所悟處而以無邊廣大境界為所緣解脫門。

爾時，妙焰海天王，承佛威力，普觀一切自在天眾而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙焰海天王，承佛威力，普觀一切自在天眾而說頌言：

「佛身普遍諸大會， 充滿法界無窮盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛身普遍諸大會， 充滿法界無窮盡，

寂滅無性不可取， 為救世間而出現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂滅無性不可取， 為救世間而出現。

如來法王出世間， 能然照世妙法燈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來法王出世間， 能然照世妙法燈，

境界無邊亦無盡， 此自在名之所證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 境界無邊亦無盡， 此自在名之所證。

佛不思議離分別， 了相十方無所有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛不思議離分別， 了相十方無所有，

為世廣開清淨道， 如是淨眼能觀見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為世廣開清淨道， 如是淨眼能觀見。

如來智慧無邊際， 一切世間莫能測， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來智慧無邊際， 一切世間莫能測，

永滅眾生癡暗心， 大慧入此深安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永滅眾生癡暗心， 大慧入此深安住。

如來功德不思議， 眾生見者煩惱滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來功德不思議， 眾生見者煩惱滅，

普使世間獲安樂， 不動自在天能見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普使世間獲安樂， 不動自在天能見。

眾生癡暗常迷覆， 如來為說寂靜法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生癡暗常迷覆， 如來為說寂靜法，

是則照世智慧燈， 妙眼能知此方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是則照世智慧燈， 妙眼能知此方便。

如來清淨妙色身， 普現十方無有比， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來清淨妙色身， 普現十方無有比，

此身無性無依處， 善思惟天所觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此身無性無依處， 善思惟天所觀察。

如來音聲無限礙， 堪受化者靡不聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來音聲無限礙， 堪受化者靡不聞，

而佛寂然恒不動， 此樂智天之解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而佛寂然恒不動， 此樂智天之解脫。

寂靜解脫天人主， 十方無處不現前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂靜解脫天人主， 十方無處不現前，

光明照耀滿世間， 此無礙法嚴幢見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明照耀滿世間， 此無礙法嚴幢見。

佛於無邊大劫海， 為眾生故求菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於無邊大劫海， 為眾生故求菩提，

種種神通化一切， 名稱光天悟斯法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種神通化一切， 名稱光天悟斯法。」

復次，可愛樂法光明幢天王，得普觀一切眾生根為說法斷疑解脫門；淨莊嚴海天王，得隨憶念令見佛解脫門；最勝慧光明天王，得法性平等無所依莊嚴身解脫門；自在智慧幢天王，得了知一切世間法一念中安立不思議莊嚴海解脫門；樂寂靜天王，得於一毛孔現不思議佛剎無障礙解脫門；普智眼天王，得入普門觀察法界解脫門；樂旋慧天王，得為一切眾生種種出現無邊劫常現前解脫門；善種慧光明天王，得觀一切世間境界入不思議法解脫門；無垢寂靜光天王，得示一切眾生出要法解脫門；廣大清淨光天王，得觀察一切應化眾生令入佛法解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，可愛樂法光明幢天王，得普觀一切眾生根為說法斷疑解脫門；淨莊嚴海天王，得隨憶念令見佛解脫門；最勝慧光明天王，得法性平等無所依莊嚴身解脫門；自在智慧幢天王，得了知一切世間法一念中安立不思議莊嚴海解脫門；樂寂靜天王，得於一毛孔現不思議佛剎無障礙解脫門；普智眼天王，得入普門觀察法界解脫門；樂旋慧天王，得為一切眾生種種出現無邊劫常現前解脫門；善種慧光明天王，得觀一切世間境界入不思議法解脫門；無垢寂靜光天王，得示一切眾生出要法解脫門；廣大清淨光天王，得觀察一切應化眾生令入佛法解脫門。

爾時，可愛樂法光明幢天王，承佛威力，普觀一切少廣天、無量廣天、廣果天眾而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，可愛樂法光明幢天王，承佛威力，普觀一切少廣天、無量廣天、廣果天眾而說頌言：

「諸佛境界不思議， 一切眾生莫能測， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛境界不思議， 一切眾生莫能測，

普令其心生信解， 廣大意樂無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普令其心生信解， 廣大意樂無窮盡。

若有眾生堪受法， 佛威神力開導彼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生堪受法， 佛威神力開導彼，

令其恒覩佛現前， 嚴海天王如是見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令其恒覩佛現前， 嚴海天王如是見。

一切法性無所依， 佛現世間亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法性無所依， 佛現世間亦如是，

普於諸有無依處， 此義勝智能觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普於諸有無依處， 此義勝智能觀察。

隨諸眾生心所欲， 佛神通力皆能現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨諸眾生心所欲， 佛神通力皆能現，

各各差別不思議， 此智幢王解脫海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各各差別不思議， 此智幢王解脫海。

過去所有諸國土， 一毛孔中皆示現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去所有諸國土， 一毛孔中皆示現，

此是諸佛大神通， 愛樂寂靜能宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是諸佛大神通， 愛樂寂靜能宣說。

一切法門無盡海， 同會一法道場中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法門無盡海， 同會一法道場中，

如是法性佛所說， 智眼能明此方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是法性佛所說， 智眼能明此方便。

十方所有諸國土， 悉在其中而說法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方所有諸國土， 悉在其中而說法，

佛身無去亦無來， 愛樂慧旋之境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身無去亦無來， 愛樂慧旋之境界。

佛觀世法如光影， 入彼甚深幽奧處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛觀世法如光影， 入彼甚深幽奧處，

說諸法性常寂然， 善種思惟能見此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說諸法性常寂然， 善種思惟能見此。

佛善了知諸境界， 隨眾生根雨法雨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛善了知諸境界， 隨眾生根雨法雨，

為啟難思出要門， 此寂靜天能悟入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為啟難思出要門， 此寂靜天能悟入。

世尊恒以大慈悲， 利益眾生而出現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊恒以大慈悲， 利益眾生而出現，

等雨法雨充其器， 清淨光天能演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等雨法雨充其器， 清淨光天能演說。」

復次，清淨慧名稱天王，得了達一切眾生解脫道方便解脫門；最勝見天王，得隨一切諸天眾所樂如光影普示現解脫門；寂靜德天王，得普嚴淨一切佛境界大方便解脫門；須彌音天王，得隨諸眾生永流轉生死海解脫門；淨念眼天王，得憶念如來調伏眾生行解脫門；可愛樂普照天王，得普門陀羅尼海所流出解脫門；世間自在主天王，得能令眾生值佛生信藏解脫門；光焰自在天王，得能令一切眾生聞法信喜而出離解脫門；樂思惟法變化天王，得入一切菩薩調伏行如虛空無邊無盡解脫門；變化幢天王，得觀眾生無量煩惱普悲智解脫門；星宿音妙莊嚴天王，得放光現佛三輪攝化解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，清淨慧名稱天王，得了達一切眾生解脫道方便解脫門；最勝見天王，得隨一切諸天眾所樂如光影普示現解脫門；寂靜德天王，得普嚴淨一切佛境界大方便解脫門；須彌音天王，得隨諸眾生永流轉生死海解脫門；淨念眼天王，得憶念如來調伏眾生行解脫門；可愛樂普照天王，得普門陀羅尼海所流出解脫門；世間自在主天王，得能令眾生值佛生信藏解脫門；光焰自在天王，得能令一切眾生聞法信喜而出離解脫門；樂思惟法變化天王，得入一切菩薩調伏行如虛空無邊無盡解脫門；變化幢天王，得觀眾生無量煩惱普悲智解脫門；星宿音妙莊嚴天王，得放光現佛三輪攝化解脫門。

爾時，清淨慧名稱天王，承佛威力，普觀一切少淨天、無量淨天、遍淨天眾而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，清淨慧名稱天王，承佛威力，普觀一切少淨天、無量淨天、遍淨天眾而說頌言：

「了知法性無礙者， 普現十方無量剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「了知法性無礙者， 普現十方無量剎，

說佛境界不思議， 令眾同歸解脫海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說佛境界不思議， 令眾同歸解脫海。

如來處世無所依， 譬如光影現眾國， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來處世無所依， 譬如光影現眾國，

法性究竟無生起， 此勝見王所入門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法性究竟無生起， 此勝見王所入門。

無量劫海修方便， 普淨十方諸國土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量劫海修方便， 普淨十方諸國土，

法界如如常不動， 寂靜德天之所悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界如如常不動， 寂靜德天之所悟。

眾生愚癡所覆障， 盲暗恒居生死中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生愚癡所覆障， 盲暗恒居生死中，

如來示以清淨道， 此須彌音之解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來示以清淨道， 此須彌音之解脫。

諸佛所行無上道， 一切眾生莫能測， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛所行無上道， 一切眾生莫能測，

示以種種方便門， 淨眼諦觀能悉了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示以種種方便門， 淨眼諦觀能悉了。

如來恒以總持門， 譬如剎海微塵數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來恒以總持門， 譬如剎海微塵數，

示教眾生遍一切， 普照天王此能入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示教眾生遍一切， 普照天王此能入。

如來出世甚難值， 無量劫海時一遇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來出世甚難值， 無量劫海時一遇，

能令眾生生信解， 此自在天之所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能令眾生生信解， 此自在天之所得。

佛說法性皆無性， 甚深廣大不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說法性皆無性， 甚深廣大不思議，

普使眾生生淨信， 光焰天王能善了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普使眾生生淨信， 光焰天王能善了。

三世如來功德滿， 化眾生界不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世如來功德滿， 化眾生界不思議，

於彼思惟生慶悅， 如是樂法能開演。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼思惟生慶悅， 如是樂法能開演。

眾生沒在煩惱海， 愚癡見濁甚可怖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生沒在煩惱海， 愚癡見濁甚可怖，

大師哀愍令永離， 此化幢王所觀境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大師哀愍令永離， 此化幢王所觀境。

如來恒放大光明， 一一光中無量佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來恒放大光明， 一一光中無量佛，

各各現化眾生事， 此妙音天所入門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各各現化眾生事， 此妙音天所入門。」

復次，可愛樂光明天王，得恒受寂靜樂而能降現消滅世間苦解脫門；清淨妙光天王，得大悲心相應海一切眾生喜樂藏解脫門；自在音天王，得一念中普現無邊劫一切眾生福德力解脫門；最勝念智天王，得普使成住壞一切世間皆悉如虛空清淨解脫門；可愛樂淨妙音天王，得愛樂信受一切聖人法解脫門；善思惟音天王，得能經劫住演說一切地義及方便解脫門；演莊嚴音天王，得一切菩薩從兜率天宮沒下生時大供養方便解脫門；甚深光音天王，得觀察無盡神通智慧海解脫門；廣大名稱天王，得一切佛功德海滿足出現世間方便力解脫門；最勝淨光天王，得如來往昔誓願力發生深信愛樂藏解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，可愛樂光明天王，得恒受寂靜樂而能降現消滅世間苦解脫門；清淨妙光天王，得大悲心相應海一切眾生喜樂藏解脫門；自在音天王，得一念中普現無邊劫一切眾生福德力解脫門；最勝念智天王，得普使成住壞一切世間皆悉如虛空清淨解脫門；可愛樂淨妙音天王，得愛樂信受一切聖人法解脫門；善思惟音天王，得能經劫住演說一切地義及方便解脫門；演莊嚴音天王，得一切菩薩從兜率天宮沒下生時大供養方便解脫門；甚深光音天王，得觀察無盡神通智慧海解脫門；廣大名稱天王，得一切佛功德海滿足出現世間方便力解脫門；最勝淨光天王，得如來往昔誓願力發生深信愛樂藏解脫門。

爾時，可愛樂光明天王，承佛威力，普觀一切少光天、無量光天、極光天眾而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，可愛樂光明天王，承佛威力，普觀一切少光天、無量光天、極光天眾而說頌言：

「我念如來昔所行， 承事供養無邊佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我念如來昔所行， 承事供養無邊佛，

如本信心清淨業， 以佛威神今悉見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如本信心清淨業， 以佛威神今悉見。

佛身無相離眾垢， 恒住慈悲哀愍地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身無相離眾垢， 恒住慈悲哀愍地，

世間憂患悉使除， 此是妙光之解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間憂患悉使除， 此是妙光之解脫。

佛法廣大無涯際， 一切剎海於中現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛法廣大無涯際， 一切剎海於中現，

如其成壞各不同， 自在音天解脫力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如其成壞各不同， 自在音天解脫力。

佛神通力無與等， 普現十方廣大剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛神通力無與等， 普現十方廣大剎，

悉令嚴淨常現前， 勝念解脫之方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉令嚴淨常現前， 勝念解脫之方便。

如諸剎海微塵數， 所有如來咸敬奉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如諸剎海微塵數， 所有如來咸敬奉，

聞法離染不唐捐， 此妙音天法門用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞法離染不唐捐， 此妙音天法門用。

佛於無量大劫海， 說地方便無倫匹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於無量大劫海， 說地方便無倫匹，

所說無邊無有窮， 善思音天知此義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說無邊無有窮， 善思音天知此義。

如來神變無量門， 一念現於一切處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來神變無量門， 一念現於一切處，

降神成道大方便， 此莊嚴音之解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降神成道大方便， 此莊嚴音之解脫。

威力所持能演說， 及現諸佛神通事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 威力所持能演說， 及現諸佛神通事，

隨其根欲悉令淨， 此光音天解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其根欲悉令淨， 此光音天解脫門。

如來智慧無邊際， 世中無等無所著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來智慧無邊際， 世中無等無所著，

慈心應物普現前， 廣大名天悟斯道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈心應物普現前， 廣大名天悟斯道。

佛昔修習菩提行， 供養十方一切佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛昔修習菩提行， 供養十方一切佛，

一一佛所發誓心， 最勝光聞大歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一佛所發誓心， 最勝光聞大歡喜。」

復次，尸棄梵王，得普住十方道場中說法而所行清淨無染著解脫門；慧光梵王，得使一切眾生入禪三昧住解脫門；善思慧光明梵王，得普入一切不思議法解脫門；普雲音梵王，得入諸佛一切音聲海解脫門；觀世言音自在梵王，得能憶念菩薩教化一切眾生方便解脫門；寂靜光明眼梵王，得現一切世間業報相各差別解脫門；普光明梵王，得隨一切眾生品類差別皆現前調伏解脫門；變化音梵王，得住一切法清淨相寂滅行境界解脫門；光耀眼梵王，得於一切有無所著、無邊際、無依止、常勤出現解脫門；悅意海音梵王，得常思惟觀察無盡法解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，尸棄梵王，得普住十方道場中說法而所行清淨無染著解脫門；慧光梵王，得使一切眾生入禪三昧住解脫門；善思慧光明梵王，得普入一切不思議法解脫門；普雲音梵王，得入諸佛一切音聲海解脫門；觀世言音自在梵王，得能憶念菩薩教化一切眾生方便解脫門；寂靜光明眼梵王，得現一切世間業報相各差別解脫門；普光明梵王，得隨一切眾生品類差別皆現前調伏解脫門；變化音梵王，得住一切法清淨相寂滅行境界解脫門；光耀眼梵王，得於一切有無所著、無邊際、無依止、常勤出現解脫門；悅意海音梵王，得常思惟觀察無盡法解脫門。

爾時，尸棄大梵王，承佛神力，普觀一切梵身天、梵輔天、梵眾天、大梵天眾而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尸棄大梵王，承佛神力，普觀一切梵身天、梵輔天、梵眾天、大梵天眾而說頌言：

「佛身清淨常寂滅， 光明照耀遍世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛身清淨常寂滅， 光明照耀遍世間，

無相無行無影像， 譬如空雲如是見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無相無行無影像， 譬如空雲如是見。

佛身如是定境界， 一切眾生莫能測， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身如是定境界， 一切眾生莫能測，

示彼難思方便門， 此慧光王之所悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示彼難思方便門， 此慧光王之所悟。

佛剎微塵法門海， 一言演說盡無餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛剎微塵法門海， 一言演說盡無餘，

如是劫海演不窮， 善思慧光之解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是劫海演不窮， 善思慧光之解脫。

諸佛圓音等世間， 眾生隨類各得解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛圓音等世間， 眾生隨類各得解，

而於音聲不分別， 普音梵天如是悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而於音聲不分別， 普音梵天如是悟。

三世所有諸如來， 趣入菩提方便行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世所有諸如來， 趣入菩提方便行，

一切皆於佛身現， 自在音天之解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切皆於佛身現， 自在音天之解脫。

一切眾生業差別， 隨其因感種種殊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生業差別， 隨其因感種種殊，

世間如是佛皆現， 寂靜光天能悟入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間如是佛皆現， 寂靜光天能悟入。

無量法門皆自在， 調伏眾生遍十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量法門皆自在， 調伏眾生遍十方，

亦不於中起分別， 此是普光之境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不於中起分別， 此是普光之境界。

佛身如空不可盡， 無相無礙遍十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身如空不可盡， 無相無礙遍十方，

所有應現皆如化， 變化音王悟斯道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有應現皆如化， 變化音王悟斯道。

如來身相無有邊， 智慧音聲亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來身相無有邊， 智慧音聲亦如是，

處世現形無所著， 光耀天王入此門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處世現形無所著， 光耀天王入此門。

法王安處妙法宮， 法身光明無不照， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法王安處妙法宮， 法身光明無不照，

法性無比無諸相， 此海音王之解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法性無比無諸相， 此海音王之解脫。」

復次，自在天王，得現前成熟無量眾生自在藏解脫門；善目主天王，得觀察一切眾生樂令入聖境界樂解脫門；妙寶幢冠天王，得隨諸眾生種種欲解令起行解脫門；勇猛慧天王，得普攝為一切眾生所說義解脫門；妙音句天王，得憶念如來廣大慈增進自所行解脫門；妙光幢天王，得示現大悲門摧滅一切憍慢幢解脫門；寂靜境天王，得調伏一切世間瞋害心解脫門；妙輪莊嚴幢天王，得十方無邊佛隨憶念悉來赴解脫門；華光慧天王，得隨眾生心念普現成正覺解脫門；因陀羅妙光天王，得普入一切世間大威力自在法解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，自在天王，得現前成熟無量眾生自在藏解脫門；善目主天王，得觀察一切眾生樂令入聖境界樂解脫門；妙寶幢冠天王，得隨諸眾生種種欲解令起行解脫門；勇猛慧天王，得普攝為一切眾生所說義解脫門；妙音句天王，得憶念如來廣大慈增進自所行解脫門；妙光幢天王，得示現大悲門摧滅一切憍慢幢解脫門；寂靜境天王，得調伏一切世間瞋害心解脫門；妙輪莊嚴幢天王，得十方無邊佛隨憶念悉來赴解脫門；華光慧天王，得隨眾生心念普現成正覺解脫門；因陀羅妙光天王，得普入一切世間大威力自在法解脫門。

爾時，自在天王，承佛威神，遍觀一切自在天眾而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，自在天王，承佛威神，遍觀一切自在天眾而說頌言：

「佛身周遍等法界， 普應眾生悉現前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛身周遍等法界， 普應眾生悉現前，

種種教門常化誘， 於法自在能開悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種教門常化誘， 於法自在能開悟。

世間所有種種樂， 聖寂滅樂為最勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間所有種種樂， 聖寂滅樂為最勝，

住於廣大法性中， 妙眼天王觀見此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住於廣大法性中， 妙眼天王觀見此。

如來出現遍十方， 普應群心而說法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來出現遍十方， 普應群心而說法，

一切疑念皆除斷， 此妙幢冠解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切疑念皆除斷， 此妙幢冠解脫門。

諸佛遍世演妙音， 無量劫中所說法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛遍世演妙音， 無量劫中所說法，

能以一言咸說盡， 勇猛慧大之解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能以一言咸說盡， 勇猛慧大之解脫。

世間所有廣大慈， 不及如來一毫分， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間所有廣大慈， 不及如來一毫分，

佛慈如空不可盡， 此妙音天之所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛慈如空不可盡， 此妙音天之所得。

一切眾生慢高山， 十力摧殄悉無餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生慢高山， 十力摧殄悉無餘，

此是如來大悲用， 妙光幢王所行道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是如來大悲用， 妙光幢王所行道。

慧光清淨滿世間， 若有見者除癡暗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧光清淨滿世間， 若有見者除癡暗，

令其遠離諸惡道， 寂靜天王悟斯法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令其遠離諸惡道， 寂靜天王悟斯法。

毛孔光明能演說， 等眾生數諸佛名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毛孔光明能演說， 等眾生數諸佛名，

隨其所樂悉得聞， 此妙輪幢之解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其所樂悉得聞， 此妙輪幢之解脫。

如來自在不可量， 法界虛空悉充滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來自在不可量， 法界虛空悉充滿，

一切眾會皆明覩， 此解脫門華慧入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾會皆明覩， 此解脫門華慧入。

無量無邊大劫海， 普現十方而說法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無邊大劫海， 普現十方而說法，

未曾見佛有去來， 此主光天之所悟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未曾見佛有去來， 此主光天之所悟。」

復次，善化天王，得開示一切業變化力解脫門；寂靜音光明天王，得捨離一切攀緣解脫門；變化力光明天王，得普滅一切眾生癡暗心令智慧圓滿解脫門；莊嚴主天王，得示現無邊悅意聲解脫門；念光天王，得了知一切佛無盡福德相解脫門；最上雲音天王，得普知過去一切劫成壞次第解脫門；勝光天王，得開悟一切眾生智解脫門；妙髻天王，得舒光疾滿十方虛空界解脫門；喜慧天王，得一切所作無能壞精進力解脫門；華光髻天王，得知一切眾生業所受報解脫門；普見十方天王，得示現不思議眾生形類差別解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，善化天王，得開示一切業變化力解脫門；寂靜音光明天王，得捨離一切攀緣解脫門；變化力光明天王，得普滅一切眾生癡暗心令智慧圓滿解脫門；莊嚴主天王，得示現無邊悅意聲解脫門；念光天王，得了知一切佛無盡福德相解脫門；最上雲音天王，得普知過去一切劫成壞次第解脫門；勝光天王，得開悟一切眾生智解脫門；妙髻天王，得舒光疾滿十方虛空界解脫門；喜慧天王，得一切所作無能壞精進力解脫門；華光髻天王，得知一切眾生業所受報解脫門；普見十方天王，得示現不思議眾生形類差別解脫門。

爾時，善化天王，承佛威力，普觀一切善化天眾而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善化天王，承佛威力，普觀一切善化天眾而說頌言：

「世間業性不思議， 佛為群迷悉開示， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世間業性不思議， 佛為群迷悉開示，

巧說因緣真實理， 一切眾生差別業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 巧說因緣真實理， 一切眾生差別業。

種種觀佛無所有， 十方求覓不可得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種觀佛無所有， 十方求覓不可得，

法身示現無真實， 此法寂音之所見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法身示現無真實， 此法寂音之所見。

佛於劫海修諸行， 為滅世間癡暗惑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於劫海修諸行， 為滅世間癡暗惑，

是故清淨最照明， 此是力光心所悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故清淨最照明， 此是力光心所悟。

世間所有妙音聲， 無有能比如來音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間所有妙音聲， 無有能比如來音，

佛以一音遍十方， 入此解脫莊嚴主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以一音遍十方， 入此解脫莊嚴主。

世間所有眾福力， 不與如來一相等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間所有眾福力， 不與如來一相等，

如來福德同虛空， 此念光天所觀見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來福德同虛空， 此念光天所觀見。

三世所有無量劫， 如其成敗種種相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世所有無量劫， 如其成敗種種相，

佛一毛孔皆能現， 最上雲音所了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛一毛孔皆能現， 最上雲音所了知。

十方虛空可知量， 佛毛孔量不可得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方虛空可知量， 佛毛孔量不可得，

如是無礙不思議， 妙髻天王已能悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是無礙不思議， 妙髻天王已能悟。

佛於曩世無量劫， 具修廣大波羅蜜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於曩世無量劫， 具修廣大波羅蜜，

勤行精進無厭怠， 喜慧能知此法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤行精進無厭怠， 喜慧能知此法門。

業性因緣不可思， 佛為世間皆演說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業性因緣不可思， 佛為世間皆演說，

法性本淨無諸垢， 此是華光之入處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法性本淨無諸垢， 此是華光之入處。

汝應觀佛一毛孔， 一切眾生悉在中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝應觀佛一毛孔， 一切眾生悉在中，

彼亦不來亦不去， 此普見王之所了。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼亦不來亦不去， 此普見王之所了。」

復次，知足天王，得一切佛出興世圓滿教輪解脫門；喜樂海髻天王，得盡虛空界清淨光明身解脫門；最勝功德幢天王，得消滅世間苦淨願海解脫門；寂靜光天王，得普現身說法解脫門；善目天王，得普淨一切眾生界解脫門；寶峯月天王，得普化世間常現前無盡藏解脫門；勇健力天王，得開示一切佛正覺境界解脫門；金剛妙光天王，得堅固一切眾生菩提心令不可壞解脫門；星宿幢天王，得一切佛出興咸親近觀察調伏眾生方便解脫門；妙莊嚴天王，得一念悉知眾生心隨機應現解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，知足天王，得一切佛出興世圓滿教輪解脫門；喜樂海髻天王，得盡虛空界清淨光明身解脫門；最勝功德幢天王，得消滅世間苦淨願海解脫門；寂靜光天王，得普現身說法解脫門；善目天王，得普淨一切眾生界解脫門；寶峯月天王，得普化世間常現前無盡藏解脫門；勇健力天王，得開示一切佛正覺境界解脫門；金剛妙光天王，得堅固一切眾生菩提心令不可壞解脫門；星宿幢天王，得一切佛出興咸親近觀察調伏眾生方便解脫門；妙莊嚴天王，得一念悉知眾生心隨機應現解脫門。

爾時，知足天王，承佛威力，普觀一切知足天眾而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，知足天王，承佛威力，普觀一切知足天眾而說頌言：

「如來廣大遍法界， 於諸眾生悉平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來廣大遍法界， 於諸眾生悉平等，

普應群情闡妙門， 令入難思清淨法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普應群情闡妙門， 令入難思清淨法。

佛身普現於十方， 無著無礙不可取， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身普現於十方， 無著無礙不可取，

種種色像世咸見， 此喜髻天之所入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種色像世咸見， 此喜髻天之所入。

如來往昔修諸行， 清淨大願深如海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來往昔修諸行， 清淨大願深如海，

一切佛法皆令滿， 勝德能知此方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切佛法皆令滿， 勝德能知此方便。

如來法身不思議， 如影分形等法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來法身不思議， 如影分形等法界，

處處闡明一切法， 寂靜光天解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處處闡明一切法， 寂靜光天解脫門。

眾生業惑所纏覆， 憍慢放逸心馳蕩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生業惑所纏覆， 憍慢放逸心馳蕩，

如來為說寂靜法， 善目照知心喜慶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來為說寂靜法， 善目照知心喜慶。

一切世間真導師， 為救為歸而出現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間真導師， 為救為歸而出現，

普示眾生安樂處， 峯月於此能深入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普示眾生安樂處， 峯月於此能深入。

諸佛境界不思議， 一切法界皆周遍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛境界不思議， 一切法界皆周遍，

入於諸法到彼岸， 勇慧見此生歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入於諸法到彼岸， 勇慧見此生歡喜。

若有眾生堪受化， 聞佛功德趣菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生堪受化， 聞佛功德趣菩提，

令住福海常清淨， 妙光於此能觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令住福海常清淨， 妙光於此能觀察。

十方剎海微塵數， 一切佛所皆往集， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方剎海微塵數， 一切佛所皆往集，

恭敬供養聽聞法， 此莊嚴幢之所見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭敬供養聽聞法， 此莊嚴幢之所見。

眾生心海不思議， 無住無動無依處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生心海不思議， 無住無動無依處，

佛於一念皆明見， 妙莊嚴天斯善了。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於一念皆明見， 妙莊嚴天斯善了。」

復次，時分天王，得發起一切眾生善根令永離憂惱解脫門；妙光天王，得普入一切境界解脫門；無盡慧功德幢天王，得滅除一切患大悲輪解脫門；善化端嚴天王，得了知三世一切眾生心解脫門；總持大光明天王，得陀羅尼門光明憶持一切法無忘失解脫門；不思議慧天王，得善入一切業自性不思議方便解脫門；輪臍天王，得轉法輪成熟眾生方便解脫門；光焰天王，得廣大眼普觀眾生而往調伏解脫門；光照天王，得超出一切業障不隨魔所作解脫門；普觀察大名稱天王，得善誘誨一切諸天眾令受行心清淨解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，時分天王，得發起一切眾生善根令永離憂惱解脫門；妙光天王，得普入一切境界解脫門；無盡慧功德幢天王，得滅除一切患大悲輪解脫門；善化端嚴天王，得了知三世一切眾生心解脫門；總持大光明天王，得陀羅尼門光明憶持一切法無忘失解脫門；不思議慧天王，得善入一切業自性不思議方便解脫門；輪臍天王，得轉法輪成熟眾生方便解脫門；光焰天王，得廣大眼普觀眾生而往調伏解脫門；光照天王，得超出一切業障不隨魔所作解脫門；普觀察大名稱天王，得善誘誨一切諸天眾令受行心清淨解脫門。

爾時，時分天王，承佛威力，普觀一切時分天眾而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，時分天王，承佛威力，普觀一切時分天眾而說頌言：

「佛於無量久遠劫， 已竭世間憂惱海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛於無量久遠劫， 已竭世間憂惱海，

廣闢離塵清淨道， 永耀眾生智慧燈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣闢離塵清淨道， 永耀眾生智慧燈。

如來法身甚廣大， 十方邊際不可得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來法身甚廣大， 十方邊際不可得，

一切方便無限量， 妙光明天智能入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切方便無限量， 妙光明天智能入。

生老病死憂悲苦， 逼迫世間無暫歇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生老病死憂悲苦， 逼迫世間無暫歇，

大師哀愍誓悉除， 無盡慧光能覺了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大師哀愍誓悉除， 無盡慧光能覺了。

佛如幻智無所礙， 於三世法悉明達， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛如幻智無所礙， 於三世法悉明達，

普入眾生心行中， 此善化天之境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普入眾生心行中， 此善化天之境界。

總持邊際不可得， 辯才大海亦無盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總持邊際不可得， 辯才大海亦無盡，

能轉清淨妙法輪， 此是大光之解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能轉清淨妙法輪， 此是大光之解脫。

業性廣大無窮盡， 智慧覺了善開示， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業性廣大無窮盡， 智慧覺了善開示，

一切方便不思議， 如是慧天之所入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切方便不思議， 如是慧天之所入。

轉不思議妙法輪， 顯示修習菩提道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉不思議妙法輪， 顯示修習菩提道，

永滅一切眾生苦， 此是輪臍方便地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永滅一切眾生苦， 此是輪臍方便地。

如來真身本無二， 應物隨形滿世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來真身本無二， 應物隨形滿世間，

眾生各見在其前， 此是焰天之境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生各見在其前， 此是焰天之境界。

若有眾生一見佛， 必使淨除諸業障， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生一見佛， 必使淨除諸業障，

離諸魔業永無餘， 光照天王所行道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離諸魔業永無餘， 光照天王所行道。

一切眾會廣如海， 佛在其中最威耀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾會廣如海， 佛在其中最威耀，

普雨法雨潤眾生， 此解脫門名稱入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普雨法雨潤眾生， 此解脫門名稱入。」

復次，釋迦因陀羅天王，得憶念三世佛出興乃至剎成壞皆明見大歡喜解脫門；普稱滿音天王，得能令佛色身最清淨廣大世無能比解脫門；慈目寶髻天王，得慈雲普覆解脫門；寶光幢名稱天王，得恒見佛於一切世主前現種種形相威德身解脫門；發生喜樂髻天王，得知一切眾生城邑宮殿從何福業生解脫門；端正念天王，得開示諸佛成熟眾生事解脫門；高勝音天王，得知一切世間成壞劫轉變相解脫門；成就念天王，得憶念當來菩薩調伏眾生行解脫門；淨華光天王，得了知一切諸天快樂因解脫門；智日眼天王，得開示一切諸天子受生善根𢔌無癡惑解脫門；自在光明天王，得開悟一切諸天眾令永斷種種疑解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，釋迦因陀羅天王，得憶念三世佛出興乃至剎成壞皆明見大歡喜解脫門；普稱滿音天王，得能令佛色身最清淨廣大世無能比解脫門；慈目寶髻天王，得慈雲普覆解脫門；寶光幢名稱天王，得恒見佛於一切世主前現種種形相威德身解脫門；發生喜樂髻天王，得知一切眾生城邑宮殿從何福業生解脫門；端正念天王，得開示諸佛成熟眾生事解脫門；高勝音天王，得知一切世間成壞劫轉變相解脫門；成就念天王，得憶念當來菩薩調伏眾生行解脫門；淨華光天王，得了知一切諸天快樂因解脫門；智日眼天王，得開示一切諸天子受生善根𢔌無癡惑解脫門；自在光明天王，得開悟一切諸天眾令永斷種種疑解脫門。

爾時，釋迦因陀羅天王，承佛威力，普觀一切三十三天眾而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦因陀羅天王，承佛威力，普觀一切三十三天眾而說頌言：

「我念三世一切佛， 所有境界悉平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我念三世一切佛， 所有境界悉平等，

如其國土壞與成， 以佛威神皆得見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如其國土壞與成， 以佛威神皆得見。

佛身廣大遍十方， 妙色無比利群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身廣大遍十方， 妙色無比利群生，

光明照耀靡不及， 此道普稱能觀見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明照耀靡不及， 此道普稱能觀見。

如來方便大慈海， 往劫修行極清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來方便大慈海， 往劫修行極清淨，

化導眾生無有邊， 寶髻天王斯悟了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化導眾生無有邊， 寶髻天王斯悟了。

我念法王功德海， 世中最上無與等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我念法王功德海， 世中最上無與等，

發生廣大歡喜心， 此寶光天之解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發生廣大歡喜心， 此寶光天之解脫。

佛知眾生善業海， 種種勝因生大福， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知眾生善業海， 種種勝因生大福，

皆令顯現無有餘， 此喜髻天之所見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆令顯現無有餘， 此喜髻天之所見。

諸佛出現於十方， 普遍一切世間中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛出現於十方， 普遍一切世間中，

觀眾生心示調伏， 正念天王悟斯道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀眾生心示調伏， 正念天王悟斯道。

如來智身廣大眼， 世界微塵無不見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來智身廣大眼， 世界微塵無不見，

如是普遍於十方， 此雲音天之解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是普遍於十方， 此雲音天之解脫。

一切佛子菩提行， 如來悉現毛孔中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切佛子菩提行， 如來悉現毛孔中，

如其無量皆具足， 此念天王所明見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如其無量皆具足， 此念天王所明見。

世間所有安樂事， 一切皆由佛出生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間所有安樂事， 一切皆由佛出生，

如來功德勝無等， 此解脫處華王入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來功德勝無等， 此解脫處華王入。

若念如來少功德， 乃至一念心專仰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若念如來少功德， 乃至一念心專仰，

諸惡道怖悉永除， 智眼於此能深悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸惡道怖悉永除， 智眼於此能深悟。

寂滅法中大神通， 普應群心靡不周， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂滅法中大神通， 普應群心靡不周，

所有疑惑皆令斷， 此光明王之所得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有疑惑皆令斷， 此光明王之所得。」

復次，日天子，得淨光普照十方眾生盡未來劫常為利益解脫門；光焰眼天子，得以一切隨類身開悟眾生令入智慧海解脫門；須彌光歡喜幢天子，得為一切眾生主令勤修無邊淨功德解脫門；淨寶月天子，得修一切苦行深心歡喜解脫門；勇猛不退轉天子，得無礙光普照令一切眾生益其精爽解脫門；妙華纓光明天子，得淨光普照眾生身令生歡喜信解海解脫門；最勝幢光明天子，得光明普照一切世間令成辦種種妙功德解脫門；寶髻普光明天子，得大悲海現無邊境界種種色相寶解脫門；光明眼天子，得淨治一切眾生眼令見法界藏解脫門；持德天子，得發生清淨相續心令不失壞解脫門；普運行光明天子，得普運日宮殿照十方一切眾生令成就所作業解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，日天子，得淨光普照十方眾生盡未來劫常為利益解脫門；光焰眼天子，得以一切隨類身開悟眾生令入智慧海解脫門；須彌光歡喜幢天子，得為一切眾生主令勤修無邊淨功德解脫門；淨寶月天子，得修一切苦行深心歡喜解脫門；勇猛不退轉天子，得無礙光普照令一切眾生益其精爽解脫門；妙華纓光明天子，得淨光普照眾生身令生歡喜信解海解脫門；最勝幢光明天子，得光明普照一切世間令成辦種種妙功德解脫門；寶髻普光明天子，得大悲海現無邊境界種種色相寶解脫門；光明眼天子，得淨治一切眾生眼令見法界藏解脫門；持德天子，得發生清淨相續心令不失壞解脫門；普運行光明天子，得普運日宮殿照十方一切眾生令成就所作業解脫門。

爾時，日天子，承佛威力，遍觀一切日天子眾而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，日天子，承佛威力，遍觀一切日天子眾而說頌言：

「如來廣大智慧光， 普照十方諸國土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來廣大智慧光， 普照十方諸國土，

一切眾生咸見佛， 種種調伏多方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生咸見佛， 種種調伏多方便。

如來色相無有邊， 隨其所樂悉現身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來色相無有邊， 隨其所樂悉現身，

普為世間開智海， 焰眼如是觀於佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普為世間開智海， 焰眼如是觀於佛。

佛身無等無有比， 光明照耀遍十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身無等無有比， 光明照耀遍十方，

超過一切最無上， 如是法門歡喜得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超過一切最無上， 如是法門歡喜得。

為利世間修苦行， 往來諸有無量劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為利世間修苦行， 往來諸有無量劫，

光明遍淨如虛空， 寶月能知此方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明遍淨如虛空， 寶月能知此方便。

佛演妙音無障礙， 普遍十方諸國土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛演妙音無障礙， 普遍十方諸國土，

以法滋味益群生， 勇猛能知此方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以法滋味益群生， 勇猛能知此方便。

放光明網不思議， 普淨一切諸含識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放光明網不思議， 普淨一切諸含識，

悉使發生深信解， 此華纓天所入門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉使發生深信解， 此華纓天所入門。

世間所有諸光明， 不及佛一毛孔光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間所有諸光明， 不及佛一毛孔光，

佛光如是不思議， 此勝幢光之解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛光如是不思議， 此勝幢光之解脫。

一切諸佛法如是， 悉坐菩提樹王下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛法如是， 悉坐菩提樹王下，

令非道者住於道， 寶髻光明如是見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令非道者住於道， 寶髻光明如是見。

眾生盲闇愚癡苦， 佛欲令其生淨眼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生盲闇愚癡苦， 佛欲令其生淨眼，

是故為然智慧燈， 善目於此深觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故為然智慧燈， 善目於此深觀察。

解脫方便自在尊， 若有曾見一供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫方便自在尊， 若有曾見一供養，

悉使修行至於果， 此是德天方便力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉使修行至於果， 此是德天方便力。

一法門中無量門， 無量千劫如是說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一法門中無量門， 無量千劫如是說，

所演法門廣大義， 普運光天之所了。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所演法門廣大義， 普運光天之所了。」

復次，月天子，得淨光普照法界攝化眾生解脫門；華王髻光明天子，得觀察一切眾生界令普入無邊法解脫門；眾妙淨光天子，得了知一切眾生心海種種攀緣轉解脫門；安樂世間心天子，得與一切眾生不可思議樂令踊躍大歡喜解脫門；樹王眼光明天子，得如田家作業種芽莖等隨時守護令成就解脫門；出現淨光天子，得慈悲救護一切眾生令現見受苦受樂事解脫門；普遊不動光天子，得能持清淨月普現十方解脫門；星宿王自在天子，得開示一切法如幻如虛空無相無自性解脫門；淨覺月天子，得普為一切眾生起大業用解脫門；大威德光明天子，得普斷一切疑惑解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，月天子，得淨光普照法界攝化眾生解脫門；華王髻光明天子，得觀察一切眾生界令普入無邊法解脫門；眾妙淨光天子，得了知一切眾生心海種種攀緣轉解脫門；安樂世間心天子，得與一切眾生不可思議樂令踊躍大歡喜解脫門；樹王眼光明天子，得如田家作業種芽莖等隨時守護令成就解脫門；出現淨光天子，得慈悲救護一切眾生令現見受苦受樂事解脫門；普遊不動光天子，得能持清淨月普現十方解脫門；星宿王自在天子，得開示一切法如幻如虛空無相無自性解脫門；淨覺月天子，得普為一切眾生起大業用解脫門；大威德光明天子，得普斷一切疑惑解脫門。

爾時，月天子，承佛神力，普觀一切月宮殿中諸天眾會而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，月天子，承佛神力，普觀一切月宮殿中諸天眾會而說頌曰：

「佛放光明遍世間， 照耀十方諸國土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛放光明遍世間， 照耀十方諸國土，

演不思議廣大法， 永破眾生癡惑暗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演不思議廣大法， 永破眾生癡惑暗。

境界無邊無有盡， 於無量劫常開導， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 境界無邊無有盡， 於無量劫常開導，

種種自在化群生， 華髻如是觀於佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種自在化群生， 華髻如是觀於佛。

眾生心海念念殊， 佛智寬廣悉了知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生心海念念殊， 佛智寬廣悉了知，

普為說法令歡喜， 此妙光明之解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普為說法令歡喜， 此妙光明之解脫。

眾生無有聖安樂， 沈迷惡道受諸苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生無有聖安樂， 沈迷惡道受諸苦，

如來示彼法性門， 安樂思惟如是見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來示彼法性門， 安樂思惟如是見。

如來希有大慈悲， 為利眾生入諸有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來希有大慈悲， 為利眾生入諸有，

說法勸善令成就， 此目光天所了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說法勸善令成就， 此目光天所了知。

世尊開闡法光明， 分別世間諸業性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊開闡法光明， 分別世間諸業性，

善惡所行無失壞， 淨光見此生歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善惡所行無失壞， 淨光見此生歡喜。

佛為一切福所依， 譬如大地持宮室， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為一切福所依， 譬如大地持宮室，

巧示離憂安隱道， 不動能知此方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 巧示離憂安隱道， 不動能知此方便。

智火大明周法界， 現形無數等眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智火大明周法界， 現形無數等眾生，

普為一切開真實， 星宿王天悟斯道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普為一切開真實， 星宿王天悟斯道。

佛如虛空無自性， 為利眾生現世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛如虛空無自性， 為利眾生現世間，

相好莊嚴如影像， 淨覺天王如是見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相好莊嚴如影像， 淨覺天王如是見。

佛身毛孔普演音， 法雲覆世悉無餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身毛孔普演音， 法雲覆世悉無餘，

聽聞莫不生歡喜， 如是解脫光天悟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聽聞莫不生歡喜， 如是解脫光天悟。」