大周新譯大方廣佛華嚴經序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大周新譯大方廣佛華嚴經序

天冊金輪聖神皇帝製 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天冊金輪聖神皇帝製

蓋聞：「造化權輿之首，天道未分；龜龍繫象之初，人文始著。雖萬八千歲，同臨有截之區；七十二君，詎識無邊之義。」由是人迷四忍，輪迴於六趣之中；家纏五蓋，沒溺於三塗之下。及夫鷲巖西峙，象駕東驅，慧日法王超四大而高視，中天調御越十地以居尊，包括鐵圍，延促沙劫。其為體也，則不生不滅；其為相也，則無去無來。念處、正勤，三十七品為其行；慈、悲、喜、捨，四無量法運其心。方便之力難思，圓對之機多緒，混大空而為量，豈算數之能窮？入纖芥之微區，匪名言之可述，無得而稱者，其唯大覺歟！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓋聞：「造化權輿之首，天道未分；龜龍繫象之初，人文始著。雖萬八千歲，同臨有截之區；七十二君，詎識無邊之義。」由是人迷四忍，輪迴於六趣之中；家纏五蓋，沒溺於三塗之下。及夫鷲巖西峙，象駕東驅，慧日法王超四大而高視，中天調御越十地以居尊，包括鐵圍，延促沙劫。其為體也，則不生不滅；其為相也，則無去無來。念處、正勤，三十七品為其行；慈、悲、喜、捨，四無量法運其心。方便之力難思，圓對之機多緒，混大空而為量，豈算數之能窮？入纖芥之微區，匪名言之可述，無得而稱者，其唯大覺歟！

朕曩劫植因，叨承佛記。金仙降旨，大雲之偈先彰；玉扆披祥，寶雨之文後及。加以積善餘慶，俯集微躬，遂得地平天成，河清海晏。殊禎絕瑞，既日至而月書；貝牒靈文，亦時臻而歲洽。逾海越漠，獻賝之禮備焉；架險航深，重譯之辭罄矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 朕曩劫植因，叨承佛記。金仙降旨，大雲之偈先彰；玉扆披祥，寶雨之文後及。加以積善餘慶，俯集微躬，遂得地平天成，河清海晏。殊禎絕瑞，既日至而月書；貝牒靈文，亦時臻而歲洽。逾海越漠，獻賝之禮備焉；架險航深，重譯之辭罄矣。

《大方廣佛華嚴經》者，斯乃諸佛之密藏，如來之性海。視之者，莫識其指歸；挹之者，罕測其涯際。有學、無學，志絕窺覦；二乘、三乘，寧希聽受。最勝種智，莊嚴之迹既隆；普賢、文殊，願行之因斯滿。一句之內，包法界之無邊；一毫之中，置剎土而非隘。摩竭陀國，肇興妙會之緣；普光法堂，爰敷寂滅之理。緬惟奧義，譯在晉朝；時逾六代，年將四百。然圓一部之典，纔獲三萬餘言，唯啟半珠，未窺全寶。朕聞其梵本，先在于闐國中，遣使奉迎，近方至此。既覩百千之妙頌，乃披十萬之正文。粵以證聖元年，歲次乙未，月旅沽洗，朔惟戊申，以其十四日辛酉，於大遍空寺，親受筆削，敬譯斯經。遂得甘露流津，預夢庚申之夕；膏雨灑潤，後覃壬戌之辰。式開實相之門，還符一味之澤。以聖曆二年，歲次己亥，十月壬午朔，八日己丑，繕寫畢功；添性海之波瀾，廓法界之疆域。大乘頓教，普被於無窮；方廣真筌，遐該於有識。豈謂後五百歲，忽奉金口之言；娑婆境中，俄啟珠函之祕。所冀：闡揚沙界，宣暢塵區；並兩曜而長懸，彌十方而永布。一窺寶偈，慶溢心靈；三復幽宗，喜盈身意。雖則無說無示，理符不二之門；然而因言顯言，方闡大千之義。輒申鄙作，爰題序云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《大方廣佛華嚴經》者，斯乃諸佛之密藏，如來之性海。視之者，莫識其指歸；挹之者，罕測其涯際。有學、無學，志絕窺覦；二乘、三乘，寧希聽受。最勝種智，莊嚴之迹既隆；普賢、文殊，願行之因斯滿。一句之內，包法界之無邊；一毫之中，置剎土而非隘。摩竭陀國，肇興妙會之緣；普光法堂，爰敷寂滅之理。緬惟奧義，譯在晉朝；時逾六代，年將四百。然圓一部之典，纔獲三萬餘言，唯啟半珠，未窺全寶。朕聞其梵本，先在于闐國中，遣使奉迎，近方至此。既覩百千之妙頌，乃披十萬之正文。粵以證聖元年，歲次乙未，月旅沽洗，朔惟戊申，以其十四日辛酉，於大遍空寺，親受筆削，敬譯斯經。遂得甘露流津，預夢庚申之夕；膏雨灑潤，後覃壬戌之辰。式開實相之門，還符一味之澤。以聖曆二年，歲次己亥，十月壬午朔，八日己丑，繕寫畢功；添性海之波瀾，廓法界之疆域。大乘頓教，普被於無窮；方廣真筌，遐該於有識。豈謂後五百歲，忽奉金口之言；娑婆境中，俄啟珠函之祕。所冀：闡揚沙界，宣暢塵區；並兩曜而長懸，彌十方而永布。一窺寶偈，慶溢心靈；三復幽宗，喜盈身意。雖則無說無示，理符不二之門；然而因言顯言，方闡大千之義。輒申鄙作，爰題序云。

大方廣佛華嚴經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第一

于闐國三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于闐國三藏實叉難陀奉 制譯

世主妙嚴品第一之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世主妙嚴品第一之一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在摩竭提國阿蘭若法菩提場中，始成正覺。其地堅固，金剛所成；上妙寶輪，及眾寶華、清淨摩尼，以為嚴飾；諸色相海，無邊顯現；摩尼為幢，常放光明，恒出妙音，眾寶羅網，妙香華纓，周匝垂布；摩尼寶王，變現自在，雨無盡寶及眾妙華分散於地；寶樹行列，枝葉光茂。佛神力故，令此道場一切莊嚴於中影現。其菩提樹高顯殊特：金剛為身，瑠璃為幹；眾雜妙寶以為枝條；寶葉扶踈，垂蔭如雲；寶華雜色，分枝布影，復以摩尼而為其果，含輝發焰，與華間列。其樹周圍咸放光明，於光明中雨摩尼寶，摩尼寶內，有諸菩薩，其眾如雲，俱時出現。又以如來威神力故，其菩提樹恒出妙音，說種種法，無有盡極。如來所處宮殿樓閣，廣博嚴麗充遍十方，眾色摩尼之所集成，種種寶華以為莊校；諸莊嚴具流光如雲，從宮殿間萃影成幢。無邊菩薩道場眾會咸集其所，以能出現諸佛光明不思議音摩尼寶王而為其網，如來自在神通之力所有境界皆從中出；一切眾生居處屋宅，皆於此中現其影像。又以諸佛神力所加，一念之間，悉包法界。其師子座，高廣妙好：摩尼為臺，蓮華為網，清淨妙寶以為其輪，眾色雜華而作瓔珞。堂榭、樓閣、階砌、戶牖，凡諸物像，備體莊嚴；寶樹枝果，周迴間列。摩尼光雲，互相照耀；十方諸佛，化現珠玉；一切菩薩髻中妙寶，悉放光明而來瑩燭。復以諸佛威神所持，演說如來廣大境界，妙音遐暢，無處不及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在摩竭提國阿蘭若法菩提場中，始成正覺。其地堅固，金剛所成；上妙寶輪，及眾寶華、清淨摩尼，以為嚴飾；諸色相海，無邊顯現；摩尼為幢，常放光明，恒出妙音，眾寶羅網，妙香華纓，周匝垂布；摩尼寶王，變現自在，雨無盡寶及眾妙華分散於地；寶樹行列，枝葉光茂。佛神力故，令此道場一切莊嚴於中影現。其菩提樹高顯殊特：金剛為身，瑠璃為幹；眾雜妙寶以為枝條；寶葉扶踈，垂蔭如雲；寶華雜色，分枝布影，復以摩尼而為其果，含輝發焰，與華間列。其樹周圍咸放光明，於光明中雨摩尼寶，摩尼寶內，有諸菩薩，其眾如雲，俱時出現。又以如來威神力故，其菩提樹恒出妙音，說種種法，無有盡極。如來所處宮殿樓閣，廣博嚴麗充遍十方，眾色摩尼之所集成，種種寶華以為莊校；諸莊嚴具流光如雲，從宮殿間萃影成幢。無邊菩薩道場眾會咸集其所，以能出現諸佛光明不思議音摩尼寶王而為其網，如來自在神通之力所有境界皆從中出；一切眾生居處屋宅，皆於此中現其影像。又以諸佛神力所加，一念之間，悉包法界。其師子座，高廣妙好：摩尼為臺，蓮華為網，清淨妙寶以為其輪，眾色雜華而作瓔珞。堂榭、樓閣、階砌、戶牖，凡諸物像，備體莊嚴；寶樹枝果，周迴間列。摩尼光雲，互相照耀；十方諸佛，化現珠玉；一切菩薩髻中妙寶，悉放光明而來瑩燭。復以諸佛威神所持，演說如來廣大境界，妙音遐暢，無處不及。

爾時，世尊處于此座，於一切法成最正覺，智入三世悉皆平等，其身充滿一切世間，其音普順十方國土。譬如虛空具含眾像，於諸境界無所分別；又如虛空普遍一切，於諸國土平等隨入。身恒遍坐一切道場，菩薩眾中威光赫奕，如日輪出，照明世界。三世所行，眾福大海，悉已清淨，而恒示生諸佛國土。無邊色相，圓滿光明，遍周法界，等無差別；演一切法，如布大雲。一一毛端，悉能容受一切世界而無障礙，各現無量神通之力，教化調伏一切眾生；身遍十方而無來往，智入諸相，了法空寂。三世諸佛所有神變，於光明中靡不咸覩；一切佛土不思議劫所有莊嚴，悉令顯現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊處于此座，於一切法成最正覺，智入三世悉皆平等，其身充滿一切世間，其音普順十方國土。譬如虛空具含眾像，於諸境界無所分別；又如虛空普遍一切，於諸國土平等隨入。身恒遍坐一切道場，菩薩眾中威光赫奕，如日輪出，照明世界。三世所行，眾福大海，悉已清淨，而恒示生諸佛國土。無邊色相，圓滿光明，遍周法界，等無差別；演一切法，如布大雲。一一毛端，悉能容受一切世界而無障礙，各現無量神通之力，教化調伏一切眾生；身遍十方而無來往，智入諸相，了法空寂。三世諸佛所有神變，於光明中靡不咸覩；一切佛土不思議劫所有莊嚴，悉令顯現。

有十佛世界微塵數菩薩摩訶薩所共圍遶，其名曰：普賢菩薩摩訶薩、普德最勝燈光照菩薩摩訶薩、普光師子幢菩薩摩訶薩、普寶焰妙光菩薩摩訶薩、普音功德海幢菩薩摩訶薩、普智光照如來境菩薩摩訶薩、普寶髻華幢菩薩摩訶薩、普覺悅意聲菩薩摩訶薩、普清淨無盡福光菩薩摩訶薩、普光明相菩薩摩訶薩、海月光大明菩薩摩訶薩、雲音海光無垢藏菩薩摩訶薩、功德寶髻智生菩薩摩訶薩、功德自在王大光菩薩摩訶薩、善勇猛蓮華髻菩薩摩訶薩、普智雲日幢菩薩摩訶薩、大精進金剛𪗇菩薩摩訶薩、香焰光幢菩薩摩訶薩、大明德深美音菩薩摩訶薩、大福光智生菩薩摩訶薩……。如是等而為上首，有十佛世界微塵數。此諸菩薩，往昔皆與毘盧遮那如來共集善根，修菩薩行；皆從如來善根海生，諸波羅蜜悉已圓滿；慧眼明徹，等觀三世；於諸三昧，具足清淨；辯才如海，廣大無盡；具佛功德，尊嚴可敬；知眾生根，如應化伏；入法界藏，智無差別；證佛解脫，甚深廣大；能隨方便，入於一地，而以一切願海所持，恒與智俱盡未來際；了達諸佛希有廣大祕密之境，善知一切佛平等法，已踐如來普光明地，入於無量三昧海門；於一切處，皆隨現身；世法所行，悉同其事；總持廣大，集眾法海；辯才善巧，轉不退輪；一切如來功德大海，咸入其身；一切諸佛所在國土，皆隨願往；已曾供養一切諸佛，無邊際劫，歡喜無倦；一切如來得菩提處，常在其中，親近不捨；恒以所得普賢願海，令一切眾生智身具足。成就如是無量功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有十佛世界微塵數菩薩摩訶薩所共圍遶，其名曰：普賢菩薩摩訶薩、普德最勝燈光照菩薩摩訶薩、普光師子幢菩薩摩訶薩、普寶焰妙光菩薩摩訶薩、普音功德海幢菩薩摩訶薩、普智光照如來境菩薩摩訶薩、普寶髻華幢菩薩摩訶薩、普覺悅意聲菩薩摩訶薩、普清淨無盡福光菩薩摩訶薩、普光明相菩薩摩訶薩、海月光大明菩薩摩訶薩、雲音海光無垢藏菩薩摩訶薩、功德寶髻智生菩薩摩訶薩、功德自在王大光菩薩摩訶薩、善勇猛蓮華髻菩薩摩訶薩、普智雲日幢菩薩摩訶薩、大精進金剛𪗇菩薩摩訶薩、香焰光幢菩薩摩訶薩、大明德深美音菩薩摩訶薩、大福光智生菩薩摩訶薩……。如是等而為上首，有十佛世界微塵數。此諸菩薩，往昔皆與毘盧遮那如來共集善根，修菩薩行；皆從如來善根海生，諸波羅蜜悉已圓滿；慧眼明徹，等觀三世；於諸三昧，具足清淨；辯才如海，廣大無盡；具佛功德，尊嚴可敬；知眾生根，如應化伏；入法界藏，智無差別；證佛解脫，甚深廣大；能隨方便，入於一地，而以一切願海所持，恒與智俱盡未來際；了達諸佛希有廣大祕密之境，善知一切佛平等法，已踐如來普光明地，入於無量三昧海門；於一切處，皆隨現身；世法所行，悉同其事；總持廣大，集眾法海；辯才善巧，轉不退輪；一切如來功德大海，咸入其身；一切諸佛所在國土，皆隨願往；已曾供養一切諸佛，無邊際劫，歡喜無倦；一切如來得菩提處，常在其中，親近不捨；恒以所得普賢願海，令一切眾生智身具足。成就如是無量功德。

復有佛世界微塵數執金剛神，所謂：妙色那羅延執金剛神、日輪速疾幢執金剛神、須彌華光執金剛神、清淨雲音執金剛神、諸根美妙執金剛神、可愛樂光明執金剛神、大樹雷音執金剛神、師子王光明執金剛神、密焰勝目執金剛神、蓮華光摩尼髻執金剛神……。如是等而為上首，有佛世界微塵數，皆於往昔無量劫中恒發大願，願常親近供養諸佛；隨願所行，已得圓滿，到於彼岸；積集無邊清淨福業，於諸三昧所行之境悉已明達；獲神通力，隨如來住，入不思議解脫境界；處於眾會，威光特達，隨諸眾生所應現身而示調伏；一切諸佛化形所在，皆隨化往；一切如來所住之處，常勤守護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有佛世界微塵數執金剛神，所謂：妙色那羅延執金剛神、日輪速疾幢執金剛神、須彌華光執金剛神、清淨雲音執金剛神、諸根美妙執金剛神、可愛樂光明執金剛神、大樹雷音執金剛神、師子王光明執金剛神、密焰勝目執金剛神、蓮華光摩尼髻執金剛神……。如是等而為上首，有佛世界微塵數，皆於往昔無量劫中恒發大願，願常親近供養諸佛；隨願所行，已得圓滿，到於彼岸；積集無邊清淨福業，於諸三昧所行之境悉已明達；獲神通力，隨如來住，入不思議解脫境界；處於眾會，威光特達，隨諸眾生所應現身而示調伏；一切諸佛化形所在，皆隨化往；一切如來所住之處，常勤守護。

復有佛世界微塵數身眾神，所謂：華髻莊嚴身眾神、光照十方身眾神、海音調伏身眾神、淨華嚴髻身眾神、無量威儀身眾神、最上光嚴身眾神、淨光香雲身眾神、守護攝持身眾神、普現攝取身眾神、不動光明身眾神……。如是等而為上首，有佛世界微塵數，皆於往昔成就大願，供養承事一切諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有佛世界微塵數身眾神，所謂：華髻莊嚴身眾神、光照十方身眾神、海音調伏身眾神、淨華嚴髻身眾神、無量威儀身眾神、最上光嚴身眾神、淨光香雲身眾神、守護攝持身眾神、普現攝取身眾神、不動光明身眾神……。如是等而為上首，有佛世界微塵數，皆於往昔成就大願，供養承事一切諸佛。

復有佛世界微塵數足行神，所謂；寶印手足行神、蓮華光足行神、清淨華髻足行神、攝諸善見足行神、妙寶星幢足行神、樂吐妙音足行神、栴檀樹光足行神、蓮華光明足行神、微妙光明足行神、積集妙華足行神……。如是等而為上首，有佛世界微塵數，皆於過去無量劫中，親近如來，隨逐不捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有佛世界微塵數足行神，所謂；寶印手足行神、蓮華光足行神、清淨華髻足行神、攝諸善見足行神、妙寶星幢足行神、樂吐妙音足行神、栴檀樹光足行神、蓮華光明足行神、微妙光明足行神、積集妙華足行神……。如是等而為上首，有佛世界微塵數，皆於過去無量劫中，親近如來，隨逐不捨。

復有佛世界微塵數道場神，所謂：淨莊嚴幢道場神、須彌寶光道場神、雷音幢相道場神、雨華妙眼道場神、華纓光髻道場神、雨寶莊嚴道場神、勇猛香眼道場神、金剛彩雲道場神、蓮華光明道場神、妙光照耀道場神……。如是等而為上首，有佛世界微塵數，皆於過去值無量佛，成就願力，廣興供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有佛世界微塵數道場神，所謂：淨莊嚴幢道場神、須彌寶光道場神、雷音幢相道場神、雨華妙眼道場神、華纓光髻道場神、雨寶莊嚴道場神、勇猛香眼道場神、金剛彩雲道場神、蓮華光明道場神、妙光照耀道場神……。如是等而為上首，有佛世界微塵數，皆於過去值無量佛，成就願力，廣興供養。

復有佛世界微塵數主城神，所謂：寶峯光耀主城神、妙嚴宮殿主城神、清淨喜寶主城神、離憂清淨主城神、華燈焰眼主城神、焰幢明現主城神、盛福光明主城神、清淨光明主城神、香髻莊嚴主城神、妙寶光明主城神……。如是等而為上首，有佛世界微塵數，皆於無量不思議劫，嚴淨如來所居宮殿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有佛世界微塵數主城神，所謂：寶峯光耀主城神、妙嚴宮殿主城神、清淨喜寶主城神、離憂清淨主城神、華燈焰眼主城神、焰幢明現主城神、盛福光明主城神、清淨光明主城神、香髻莊嚴主城神、妙寶光明主城神……。如是等而為上首，有佛世界微塵數，皆於無量不思議劫，嚴淨如來所居宮殿。

復有佛世界微塵數主地神，所謂：普德淨華主地神、堅福莊嚴主地神、妙華嚴樹主地神、普散眾寶主地神、淨目觀時主地神、妙色勝眼主地神、香毛發光主地神、悅意音聲主地神、妙華旋髻主地神、金剛嚴體主地神……。如是等而為上首，有佛世界微塵數，皆於往昔發深重願，願常親近諸佛如來，同修福業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有佛世界微塵數主地神，所謂：普德淨華主地神、堅福莊嚴主地神、妙華嚴樹主地神、普散眾寶主地神、淨目觀時主地神、妙色勝眼主地神、香毛發光主地神、悅意音聲主地神、妙華旋髻主地神、金剛嚴體主地神……。如是等而為上首，有佛世界微塵數，皆於往昔發深重願，願常親近諸佛如來，同修福業。

復有無量主山神，所謂：寶峯開華主山神，華林妙髻主山神、高幢普照主山神、離塵淨髻主山神、光照十方主山神、大力光明主山神、威光普勝主山神、微密光輪主山神、普眼現見主山神、金剛密眼主山神……。如是等而為上首，其數無量，皆於諸法得清淨眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量主山神，所謂：寶峯開華主山神，華林妙髻主山神、高幢普照主山神、離塵淨髻主山神、光照十方主山神、大力光明主山神、威光普勝主山神、微密光輪主山神、普眼現見主山神、金剛密眼主山神……。如是等而為上首，其數無量，皆於諸法得清淨眼。

復有不可思議數主林神，所謂：布華如雲主林神、擢幹舒光主林神、生芽發耀主林神、吉祥淨葉主林神、垂布焰藏主林神、清淨光明主林神、可意雷音主林神、光香普遍主林神、妙光迴耀主林神、華果光味主林神……。如是等而為上首，不思議數，皆有無量可愛光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有不可思議數主林神，所謂：布華如雲主林神、擢幹舒光主林神、生芽發耀主林神、吉祥淨葉主林神、垂布焰藏主林神、清淨光明主林神、可意雷音主林神、光香普遍主林神、妙光迴耀主林神、華果光味主林神……。如是等而為上首，不思議數，皆有無量可愛光明。

復有無量主藥神，所謂：吉祥主藥神、栴檀林主藥神、清淨光明主藥神、名稱普聞主藥神、毛孔光明主藥神、普治清淨主藥神、大發吼聲主藥神、蔽日光幢主藥神、明見十方主藥神、益氣明目主藥神……。如是等而為上首，其數無量，性皆離垢，仁慈祐物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量主藥神，所謂：吉祥主藥神、栴檀林主藥神、清淨光明主藥神、名稱普聞主藥神、毛孔光明主藥神、普治清淨主藥神、大發吼聲主藥神、蔽日光幢主藥神、明見十方主藥神、益氣明目主藥神……。如是等而為上首，其數無量，性皆離垢，仁慈祐物。

復有無量主稼神，所謂：柔軟勝味主稼神、時華淨光主稼神、色力勇健主稼神、增長精氣主稼神、普生根果主稼神、妙嚴環髻主稼神、潤澤淨華主稼神、成就妙香主稼神、見者愛樂主稼神、離垢淨光主稼神……。如是等而為上首，其數無量，莫不皆得大喜成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量主稼神，所謂：柔軟勝味主稼神、時華淨光主稼神、色力勇健主稼神、增長精氣主稼神、普生根果主稼神、妙嚴環髻主稼神、潤澤淨華主稼神、成就妙香主稼神、見者愛樂主稼神、離垢淨光主稼神……。如是等而為上首，其數無量，莫不皆得大喜成就。

復有無量主河神，所謂：普發迅流主河神、普潔泉㵎主河神、離塵淨眼主河神、十方遍吼主河神、救護眾生主河神、無熱淨光主河神、普生歡喜主河神、廣德勝幢主河神、光照普世主河神、海德光明主河神……。如是等而為上首，有無量數，皆勤作意利益眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量主河神，所謂：普發迅流主河神、普潔泉㵎主河神、離塵淨眼主河神、十方遍吼主河神、救護眾生主河神、無熱淨光主河神、普生歡喜主河神、廣德勝幢主河神、光照普世主河神、海德光明主河神……。如是等而為上首，有無量數，皆勤作意利益眾生。

復有無量主海神，所謂：出現寶光主海神、成金剛幢主海神、遠塵離垢主海神、普水宮殿主海神、吉祥寶月主海神、妙華龍髻主海神、普持光味主海神、寶焰華光主海神、金剛妙髻主海神、海潮雷聲主海神……。如是等而為上首，其數無量，悉以如來功德大海充滿其身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量主海神，所謂：出現寶光主海神、成金剛幢主海神、遠塵離垢主海神、普水宮殿主海神、吉祥寶月主海神、妙華龍髻主海神、普持光味主海神、寶焰華光主海神、金剛妙髻主海神、海潮雷聲主海神……。如是等而為上首，其數無量，悉以如來功德大海充滿其身。

復有無量主水神，所謂：普興雲幢主水神、海潮雲音主水神、妙色輪髻主水神、善巧漩澓主水神、離垢香積主水神、福橋光音主水神、知足自在主水神、淨喜善音主水神、普現威光主水神、吼音遍海主水神……。如是等而為上首，其數無量，常勤救護一切眾生而為利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量主水神，所謂：普興雲幢主水神、海潮雲音主水神、妙色輪髻主水神、善巧漩澓主水神、離垢香積主水神、福橋光音主水神、知足自在主水神、淨喜善音主水神、普現威光主水神、吼音遍海主水神……。如是等而為上首，其數無量，常勤救護一切眾生而為利益。

復有無數主火神，所謂：普光焰藏主火神、普集光幢主火神、大光普照主火神、眾妙宮殿主火神、無盡光髻主火神、種種焰眼主火神、十方宮殿如須彌山主火神、威光自在主火神、光明破暗主火神、雷音電光主火神……。如是等而為上首，不可稱數，皆能示現種種光明，令諸眾生熱惱除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無數主火神，所謂：普光焰藏主火神、普集光幢主火神、大光普照主火神、眾妙宮殿主火神、無盡光髻主火神、種種焰眼主火神、十方宮殿如須彌山主火神、威光自在主火神、光明破暗主火神、雷音電光主火神……。如是等而為上首，不可稱數，皆能示現種種光明，令諸眾生熱惱除滅。

復有無量主風神，所謂：無礙光明主風神、普現勇業主風神、飄擊雲幢主風神、淨光莊嚴主風神、力能竭水主風神、大聲遍吼主風神、樹杪垂髻主風神、所行無礙主風神、種種宮殿主風神、大光普照主風神……。如是等而為上首，其數無量，皆勤散滅我慢之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量主風神，所謂：無礙光明主風神、普現勇業主風神、飄擊雲幢主風神、淨光莊嚴主風神、力能竭水主風神、大聲遍吼主風神、樹杪垂髻主風神、所行無礙主風神、種種宮殿主風神、大光普照主風神……。如是等而為上首，其數無量，皆勤散滅我慢之心。

復有無量主空神，所謂：淨光普照主空神、普遊深廣主空神、生吉祥風主空神、離障安住主空神、廣步妙髻主空神、無礙光焰主空神、無礙勝力主空神、離垢光明主空神、深遠妙音主空神、光遍十方主空神……。如是等而為上首，其數無量，心皆離垢，廣大明潔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量主空神，所謂：淨光普照主空神、普遊深廣主空神、生吉祥風主空神、離障安住主空神、廣步妙髻主空神、無礙光焰主空神、無礙勝力主空神、離垢光明主空神、深遠妙音主空神、光遍十方主空神……。如是等而為上首，其數無量，心皆離垢，廣大明潔。

復有無量主方神，所謂：遍住一切主方神、普現光明主方神、光行莊嚴主方神、周行不礙主方神、永斷迷惑主方神、普遊淨空主方神、大雲幢音主方神、髻目無亂主方神、普觀世業主方神、周遍遊覽主方神……。如是等而為上首，其數無量，能以方便，普放光明，恒照十方，相續不絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量主方神，所謂：遍住一切主方神、普現光明主方神、光行莊嚴主方神、周行不礙主方神、永斷迷惑主方神、普遊淨空主方神、大雲幢音主方神、髻目無亂主方神、普觀世業主方神、周遍遊覽主方神……。如是等而為上首，其數無量，能以方便，普放光明，恒照十方，相續不絕。

復有無量主夜神，所謂：普德淨光主夜神、喜眼觀世主夜神、護世精氣主夜神、寂靜海音主夜神、普現吉祥主夜神、普發樹華主夜神、平等護育主夜神、遊戲快樂主夜神、諸根常喜主夜神、出生淨福主夜神……。如是等而為上首，其數無量，皆勤修習，以法為樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量主夜神，所謂：普德淨光主夜神、喜眼觀世主夜神、護世精氣主夜神、寂靜海音主夜神、普現吉祥主夜神、普發樹華主夜神、平等護育主夜神、遊戲快樂主夜神、諸根常喜主夜神、出生淨福主夜神……。如是等而為上首，其數無量，皆勤修習，以法為樂。

復有無量主晝神，所謂：示現宮殿主晝神、發起慧香主晝神、樂勝莊嚴主晝神、香華妙光主晝神、普集妙藥主晝神、樂作喜目主晝神、普現諸方主晝神、大悲光明主晝神、善根光照主晝神、妙華瓔珞主晝神……。如是等而為上首，其數無量，皆於妙法能生信解，恒共精勤嚴飾宮殿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量主晝神，所謂：示現宮殿主晝神、發起慧香主晝神、樂勝莊嚴主晝神、香華妙光主晝神、普集妙藥主晝神、樂作喜目主晝神、普現諸方主晝神、大悲光明主晝神、善根光照主晝神、妙華瓔珞主晝神……。如是等而為上首，其數無量，皆於妙法能生信解，恒共精勤嚴飾宮殿。

復有無量阿脩羅王，所謂：羅睺阿脩羅王、毘摩質多羅阿脩羅王、巧幻術阿脩羅王、大眷屬阿脩羅王、大力阿脩羅王、遍照阿脩羅王、堅固行妙莊嚴阿脩羅王、廣大因慧阿脩羅王、出現勝德阿脩羅王、妙好音聲阿脩羅王……。如是等而為上首，其數無量，悉已精勤摧伏我慢及諸煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量阿脩羅王，所謂：羅睺阿脩羅王、毘摩質多羅阿脩羅王、巧幻術阿脩羅王、大眷屬阿脩羅王、大力阿脩羅王、遍照阿脩羅王、堅固行妙莊嚴阿脩羅王、廣大因慧阿脩羅王、出現勝德阿脩羅王、妙好音聲阿脩羅王……。如是等而為上首，其數無量，悉已精勤摧伏我慢及諸煩惱。

復有不可思議數迦樓羅王，所謂：大速疾力迦樓羅王、無能壞寶髻迦樓羅王、清淨速疾迦樓羅王、心不退轉迦樓羅王、大海處攝持力迦樓羅王、堅固淨光迦樓羅王、巧嚴冠髻迦樓羅王、普捷示現迦樓羅王、普觀海迦樓羅王、普音廣目迦樓羅王……。如是等而為上首，不思議數，悉已成就大方便力，善能救攝一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有不可思議數迦樓羅王，所謂：大速疾力迦樓羅王、無能壞寶髻迦樓羅王、清淨速疾迦樓羅王、心不退轉迦樓羅王、大海處攝持力迦樓羅王、堅固淨光迦樓羅王、巧嚴冠髻迦樓羅王、普捷示現迦樓羅王、普觀海迦樓羅王、普音廣目迦樓羅王……。如是等而為上首，不思議數，悉已成就大方便力，善能救攝一切眾生。

復有無量緊那羅王，所謂：善慧光明天緊那羅王、妙華幢緊那羅王、種種莊嚴緊那羅王、悅意吼聲緊那羅王、寶樹光明緊那羅王、見者欣樂緊那羅王、最勝光莊嚴緊那羅王、微妙華幢緊那羅王、動地力緊那羅王、攝伏惡眾緊那羅王……。如是等而為上首，其數無量，皆勤精進，觀一切法，心恒快樂，自在遊戲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量緊那羅王，所謂：善慧光明天緊那羅王、妙華幢緊那羅王、種種莊嚴緊那羅王、悅意吼聲緊那羅王、寶樹光明緊那羅王、見者欣樂緊那羅王、最勝光莊嚴緊那羅王、微妙華幢緊那羅王、動地力緊那羅王、攝伏惡眾緊那羅王……。如是等而為上首，其數無量，皆勤精進，觀一切法，心恒快樂，自在遊戲。

復有無量摩睺羅伽王，所謂：善慧摩睺羅伽王、清淨威音摩睺羅伽王、勝慧莊嚴髻摩睺羅伽王、妙目主摩睺羅伽王、如燈幢為眾所歸摩睺羅伽王、最勝光明幢摩睺羅伽王、師子臆摩睺羅伽王、眾妙莊嚴音摩睺羅伽王、須彌堅固摩睺羅伽王、可愛樂光明摩睺羅伽王……。如是等而為上首，其數無量，皆勤修習廣大方便，令諸眾生永割癡網。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量摩睺羅伽王，所謂：善慧摩睺羅伽王、清淨威音摩睺羅伽王、勝慧莊嚴髻摩睺羅伽王、妙目主摩睺羅伽王、如燈幢為眾所歸摩睺羅伽王、最勝光明幢摩睺羅伽王、師子臆摩睺羅伽王、眾妙莊嚴音摩睺羅伽王、須彌堅固摩睺羅伽王、可愛樂光明摩睺羅伽王……。如是等而為上首，其數無量，皆勤修習廣大方便，令諸眾生永割癡網。

復有無量夜叉王，所謂：毘沙門夜叉王、自在音夜叉王、嚴持器仗夜叉王、大智慧夜叉王、焰眼主夜叉王、金剛眼夜叉王、勇健臂夜叉王、勇敵大軍夜叉王、富資財夜叉王、力壞高山夜叉王……。如是等而為上首，其數無量，皆勤守護一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量夜叉王，所謂：毘沙門夜叉王、自在音夜叉王、嚴持器仗夜叉王、大智慧夜叉王、焰眼主夜叉王、金剛眼夜叉王、勇健臂夜叉王、勇敵大軍夜叉王、富資財夜叉王、力壞高山夜叉王……。如是等而為上首，其數無量，皆勤守護一切眾生。

復有無量諸大龍王，所謂：毘樓博叉龍王、娑竭羅龍王、雲音妙幢龍王、焰口海光龍王、普高雲幢龍王、德叉迦龍王、無邊步龍王、清淨色龍王、普運大聲龍王、無熱惱龍王……。如是等而為上首，其數無量，莫不勤力興雲布雨，令諸眾生熱惱消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量諸大龍王，所謂：毘樓博叉龍王、娑竭羅龍王、雲音妙幢龍王、焰口海光龍王、普高雲幢龍王、德叉迦龍王、無邊步龍王、清淨色龍王、普運大聲龍王、無熱惱龍王……。如是等而為上首，其數無量，莫不勤力興雲布雨，令諸眾生熱惱消滅。

復有無量鳩槃荼王，所謂：增長鳩槃荼王、龍主鳩槃荼王、善莊嚴幢鳩槃荼王、普饒益行鳩槃荼王、甚可怖畏鳩槃荼王、美目端嚴鳩槃荼王、高峯慧鳩槃荼王、勇健臂鳩槃荼王、無邊淨華眼鳩槃荼王、廣大天面阿脩羅眼鳩槃荼王……。如是等而為上首，其數無量，皆勤修學無礙法門，放大光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量鳩槃荼王，所謂：增長鳩槃荼王、龍主鳩槃荼王、善莊嚴幢鳩槃荼王、普饒益行鳩槃荼王、甚可怖畏鳩槃荼王、美目端嚴鳩槃荼王、高峯慧鳩槃荼王、勇健臂鳩槃荼王、無邊淨華眼鳩槃荼王、廣大天面阿脩羅眼鳩槃荼王……。如是等而為上首，其數無量，皆勤修學無礙法門，放大光明。

復有無量乾闥婆王，所謂：持國乾闥婆王、樹光乾闥婆王、淨目乾闥婆王、華冠乾闥婆王、普音乾闥婆王、樂搖動妙目乾闥婆王、妙音師子幢乾闥婆王、普放寶光明乾闥婆王、金剛樹華幢乾闥婆王、樂普現莊嚴乾闥婆王……。如是等而為上首，其數無量，皆於大法深生信解，歡喜愛重，勤修不倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量乾闥婆王，所謂：持國乾闥婆王、樹光乾闥婆王、淨目乾闥婆王、華冠乾闥婆王、普音乾闥婆王、樂搖動妙目乾闥婆王、妙音師子幢乾闥婆王、普放寶光明乾闥婆王、金剛樹華幢乾闥婆王、樂普現莊嚴乾闥婆王……。如是等而為上首，其數無量，皆於大法深生信解，歡喜愛重，勤修不倦。

復有無量月天子，所謂月天子：華王髻光明天子、眾妙淨光明天子、安樂世間心天子、樹王眼光明天子、示現清淨光天子、普遊不動光天子、星宿王自在天子、淨覺月天子、大威德光明天子……。如是等而為上首，其數無量，皆勤顯發眾生心寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量月天子，所謂月天子：華王髻光明天子、眾妙淨光明天子、安樂世間心天子、樹王眼光明天子、示現清淨光天子、普遊不動光天子、星宿王自在天子、淨覺月天子、大威德光明天子……。如是等而為上首，其數無量，皆勤顯發眾生心寶。

復有無量日天子，所謂日天子：光焰眼天子、須彌光可畏敬幢天子、離垢寶莊嚴天子、勇猛不退轉天子、妙華纓光明天子、最勝幢光明天子、寶髻普光明天子、光明眼天子、持勝德天子、普光明天子……。如是等而為上首，其數無量，皆勤修習，利益眾生，增其善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量日天子，所謂日天子：光焰眼天子、須彌光可畏敬幢天子、離垢寶莊嚴天子、勇猛不退轉天子、妙華纓光明天子、最勝幢光明天子、寶髻普光明天子、光明眼天子、持勝德天子、普光明天子……。如是等而為上首，其數無量，皆勤修習，利益眾生，增其善根。

復有無量三十三天王，所謂：釋迦因陀羅天王、普稱滿音天王、慈目寶髻天王、寶光幢名稱天王、發生喜樂髻天王、可愛樂正念天王、須彌勝音天王、成就念天王、可愛樂淨華光天王、智日眼天王、自在光明能覺悟天王……。如是等而為上首，其數無量，皆勤發起一切世間廣大之業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量三十三天王，所謂：釋迦因陀羅天王、普稱滿音天王、慈目寶髻天王、寶光幢名稱天王、發生喜樂髻天王、可愛樂正念天王、須彌勝音天王、成就念天王、可愛樂淨華光天王、智日眼天王、自在光明能覺悟天王……。如是等而為上首，其數無量，皆勤發起一切世間廣大之業。

復有無量須夜摩天王，所謂：善時分天王、可愛樂光明天王、無盡慧功德幢天王、善變化端嚴天王、總持大光明天王、不思議智慧天王、輪𪗇天王、光焰天王、光照天王、普觀察大名稱天王……。如是等而為上首，其數無量，皆勤修習廣大善根，心常喜足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量須夜摩天王，所謂：善時分天王、可愛樂光明天王、無盡慧功德幢天王、善變化端嚴天王、總持大光明天王、不思議智慧天王、輪𪗇天王、光焰天王、光照天王、普觀察大名稱天王……。如是等而為上首，其數無量，皆勤修習廣大善根，心常喜足。

復有不可思議數兜率陀天王，所謂：知足天王、喜樂海髻天王、最勝功德幢天王、寂靜光天王、可愛樂妙目天王、寶峯淨月天王、最勝勇健力天王、金剛妙光明天王、星宿莊嚴幢天王、可愛樂莊嚴天王……。如是等而為上首，不思議數，皆勤念持一切諸佛所有名號。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有不可思議數兜率陀天王，所謂：知足天王、喜樂海髻天王、最勝功德幢天王、寂靜光天王、可愛樂妙目天王、寶峯淨月天王、最勝勇健力天王、金剛妙光明天王、星宿莊嚴幢天王、可愛樂莊嚴天王……。如是等而為上首，不思議數，皆勤念持一切諸佛所有名號。

復有無量化樂天王，所謂：善變化天王、寂靜音光明天王、變化力光明天王、莊嚴主天王、念光天王、最上雲音天王、眾妙最勝光天王、妙髻光明天王、成就喜慧天王、華光髻天王、普見十方天王……。如是等而為上首，其數無量，皆勤調伏一切眾生，令得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量化樂天王，所謂：善變化天王、寂靜音光明天王、變化力光明天王、莊嚴主天王、念光天王、最上雲音天王、眾妙最勝光天王、妙髻光明天王、成就喜慧天王、華光髻天王、普見十方天王……。如是等而為上首，其數無量，皆勤調伏一切眾生，令得解脫。

復有無數他化自在天王，所謂：得自在天王、妙目主天王、妙冠幢天王、勇猛慧天王、妙音句天王、妙光幢天王、寂靜境界門天王、妙輪莊嚴幢天王、華蘂慧自在天王、因陀羅力妙莊嚴光明天王……。如是等而為上首，其數無量，皆勤修習自在方便廣大法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無數他化自在天王，所謂：得自在天王、妙目主天王、妙冠幢天王、勇猛慧天王、妙音句天王、妙光幢天王、寂靜境界門天王、妙輪莊嚴幢天王、華蘂慧自在天王、因陀羅力妙莊嚴光明天王……。如是等而為上首，其數無量，皆勤修習自在方便廣大法門。

復有不可數大梵天王，所謂：尸棄天王、慧光天王、善慧光明天王、普雲音天王、觀世言音自在天王、寂靜光明眼天王、光遍十方天王、變化音天王、光明照耀眼天王、悅意海音天王……。如是等而為上首，不可稱數，皆具大慈，憐愍眾生，舒光普照，令其快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有不可數大梵天王，所謂：尸棄天王、慧光天王、善慧光明天王、普雲音天王、觀世言音自在天王、寂靜光明眼天王、光遍十方天王、變化音天王、光明照耀眼天王、悅意海音天王……。如是等而為上首，不可稱數，皆具大慈，憐愍眾生，舒光普照，令其快樂。

復有無量光音天王，所謂：可愛樂光明天王、清淨妙光天王、能自在音天王、最勝念智天王、可愛樂清淨妙音天王、善思惟音天王、普音遍照天王、甚深光音天王、無垢稱光明天王、最勝淨光天王……。如是等而為上首，其數無量，皆住廣大寂靜喜樂無礙法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量光音天王，所謂：可愛樂光明天王、清淨妙光天王、能自在音天王、最勝念智天王、可愛樂清淨妙音天王、善思惟音天王、普音遍照天王、甚深光音天王、無垢稱光明天王、最勝淨光天王……。如是等而為上首，其數無量，皆住廣大寂靜喜樂無礙法門。

復有無量遍淨天王，所謂：清淨名稱天王、最勝見天王、寂靜德天王、須彌音天王、淨念眼天王、可愛樂最勝光照天王、世間自在主天王、光焰自在天王、樂思惟法變化天王、變化幢天王、星宿音妙莊嚴天王……。如是等而為上首，其數無量，悉已安住廣大法門，於諸世間勤作利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量遍淨天王，所謂：清淨名稱天王、最勝見天王、寂靜德天王、須彌音天王、淨念眼天王、可愛樂最勝光照天王、世間自在主天王、光焰自在天王、樂思惟法變化天王、變化幢天王、星宿音妙莊嚴天王……。如是等而為上首，其數無量，悉已安住廣大法門，於諸世間勤作利益。

復有無量廣果天王，所謂：愛樂法光明幢天王、清淨莊嚴海天王、最勝慧光明天王、自在智慧幢天王、樂寂靜天王、普智眼天王、樂旋慧天王、善種慧光明天王、無垢寂靜光天王、廣大清淨光天王……。如是等而為上首，其數無量，莫不皆以寂靜之法而為宮殿安住其中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量廣果天王，所謂：愛樂法光明幢天王、清淨莊嚴海天王、最勝慧光明天王、自在智慧幢天王、樂寂靜天王、普智眼天王、樂旋慧天王、善種慧光明天王、無垢寂靜光天王、廣大清淨光天王……。如是等而為上首，其數無量，莫不皆以寂靜之法而為宮殿安住其中。

復有無數大自在天王，所謂：妙焰海天王、自在名稱光天王、清淨功德眼天王、可愛樂大慧天王、不動光自在天王、妙莊嚴眼天王、善思惟光明天王、可愛樂大智天王、普音莊嚴幢天王、極精進名稱光天王……。如是等而為上首，不可稱數，皆勤觀察無相之法，所行平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無數大自在天王，所謂：妙焰海天王、自在名稱光天王、清淨功德眼天王、可愛樂大慧天王、不動光自在天王、妙莊嚴眼天王、善思惟光明天王、可愛樂大智天王、普音莊嚴幢天王、極精進名稱光天王……。如是等而為上首，不可稱數，皆勤觀察無相之法，所行平等。