大方廣佛華嚴經
唐 實叉難陀譯80卷CBETA T0279大于一万字 99 h
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
大周新譯大方廣佛華嚴經序
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天冊金輪聖神皇帝製
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蓋聞：「造化權輿之首，天道未分；龜龍繫象之初，人文始著。雖萬八千歲，同臨有截之區；七十二君，詎識無邊之義。」由是人迷四忍，輪迴於六趣之中；家纏五蓋，沒溺於三塗之下。及夫鷲巖西峙，象駕東驅，慧日法王超四大而高視，中天調御越十地以居尊，包括鐵圍，延促沙劫。其為體也，則不生不滅；其為相也，則無去無來。念處、正勤，三十七品為其行；慈、悲、喜、捨，四無量法運其心。方便之力難思，圓對之機多緒，混大空而為量，豈算數之能窮？入纖芥之微區，匪名言之可述，無得而稱者，其唯大覺歟！
蓋聞：「造化權輿之首，天道未分；龜龍繫象之初，人文始著。雖萬八千歲，同臨有截之區；七十二君，詎識無邊之義。」由是人迷四忍，輪迴於六趣之中；家纏五蓋，沒溺於三塗之下。及夫鷲巖西峙，象駕東驅，慧日法王超四大而高視，中天調御越十地以居尊，包括鐵圍，延促沙劫。其為體也，則不生不滅；其為相也，則無去無來。念處、正勤，三十七品為其行；慈、悲、喜、捨，四無量法運其心。方便之力難思，圓對之機多緒，混大空而為量，豈算數之能窮？入纖芥之微區，匪名言之可述，無得而稱者，其唯大覺歟！
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朕曩劫植因，叨承佛記。金仙降旨，大雲之偈先彰；玉扆披祥，寶雨之文後及。加以積善餘慶，俯集微躬，遂得地平天成，河清海晏。殊禎絕瑞，既日至而月書；貝牒靈文，亦時臻而歲洽。逾海越漠，獻賝之禮備焉；架險航深，重譯之辭罄矣。
朕曩劫植因，叨承佛記。金仙降旨，大雲之偈先彰；玉扆披祥，寶雨之文後及。加以積善餘慶，俯集微躬，遂得地平天成，河清海晏。殊禎絕瑞，既日至而月書；貝牒靈文，亦時臻而歲洽。逾海越漠，獻賝之禮備焉；架險航深，重譯之辭罄矣。
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《大方廣佛華嚴經》者，斯乃諸佛之密藏，如來之性海。視之者，莫識其指歸；挹之者，罕測其涯際。有學、無學，志絕窺覦；二乘、三乘，寧希聽受。最勝種智，莊嚴之迹既隆；普賢、文殊，願行之因斯滿。一句之內，包法界之無邊；一毫之中，置剎土而非隘。摩竭陀國，肇興妙會之緣；普光法堂，爰敷寂滅之理。緬惟奧義，譯在晉朝；時逾六代，年將四百。然圓一部之典，纔獲三萬餘言，唯啟半珠，未窺全寶。朕聞其梵本，先在于闐國中，遣使奉迎，近方至此。既覩百千之妙頌，乃披十萬之正文。粵以證聖元年，歲次乙未，月旅沽洗，朔惟戊申，以其十四日辛酉，於大遍空寺，親受筆削，敬譯斯經。遂得甘露流津，預夢庚申之夕；膏雨灑潤，後覃壬戌之辰。式開實相之門，還符一味之澤。以聖曆二年，歲次己亥，十月壬午朔，八日己丑，繕寫畢功；添性海之波瀾，廓法界之疆域。大乘頓教，普被於無窮；方廣真筌，遐該於有識。豈謂後五百歲，忽奉金口之言；娑婆境中，俄啟珠函之祕。所冀：闡揚沙界，宣暢塵區；並兩曜而長懸，彌十方而永布。一窺寶偈，慶溢心靈；三復幽宗，喜盈身意。雖則無說無示，理符不二之門；然而因言顯言，方闡大千之義。輒申鄙作，爰題序云。
《大方廣佛華嚴經》者，斯乃諸佛之密藏，如來之性海。視之者，莫識其指歸；挹之者，罕測其涯際。有學、無學，志絕窺覦；二乘、三乘，寧希聽受。最勝種智，莊嚴之迹既隆；普賢、文殊，願行之因斯滿。一句之內，包法界之無邊；一毫之中，置剎土而非隘。摩竭陀國，肇興妙會之緣；普光法堂，爰敷寂滅之理。緬惟奧義，譯在晉朝；時逾六代，年將四百。然圓一部之典，纔獲三萬餘言，唯啟半珠，未窺全寶。朕聞其梵本，先在于闐國中，遣使奉迎，近方至此。既覩百千之妙頌，乃披十萬之正文。粵以證聖元年，歲次乙未，月旅沽洗，朔惟戊申，以其十四日辛酉，於大遍空寺，親受筆削，敬譯斯經。遂得甘露流津，預夢庚申之夕；膏雨灑潤，後覃壬戌之辰。式開實相之門，還符一味之澤。以聖曆二年，歲次己亥，十月壬午朔，八日己丑，繕寫畢功；添性海之波瀾，廓法界之疆域。大乘頓教，普被於無窮；方廣真筌，遐該於有識。豈謂後五百歲，忽奉金口之言；娑婆境中，俄啟珠函之祕。所冀：闡揚沙界，宣暢塵區；並兩曜而長懸，彌十方而永布。一窺寶偈，慶溢心靈；三復幽宗，喜盈身意。雖則無說無示，理符不二之門；然而因言顯言，方闡大千之義。輒申鄙作，爰題序云。
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大方廣佛華嚴經卷第一
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于闐國三藏實叉難陀奉 制譯
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世主妙嚴品第一之一
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如是我聞：
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一時，佛在摩竭提國阿蘭若法菩提場中，始成正覺。其地堅固，金剛所成；上妙寶輪，及眾寶華、清淨摩尼，以為嚴飾；諸色相海，無邊顯現；摩尼為幢，常放光明，恒出妙音，眾寶羅網，妙香華纓，周匝垂布；摩尼寶王，變現自在，雨無盡寶及眾妙華分散於地；寶樹行列，枝葉光茂。佛神力故，令此道場一切莊嚴於中影現。其菩提樹高顯殊特：金剛為身，瑠璃為幹；眾雜妙寶以為枝條；寶葉扶踈，垂蔭如雲；寶華雜色，分枝布影，復以摩尼而為其果，含輝發焰，與華間列。其樹周圍咸放光明，於光明中雨摩尼寶，摩尼寶內，有諸菩薩，其眾如雲，俱時出現。又以如來威神力故，其菩提樹恒出妙音，說種種法，無有盡極。如來所處宮殿樓閣，廣博嚴麗充遍十方，眾色摩尼之所集成，種種寶華以為莊校；諸莊嚴具流光如雲，從宮殿間萃影成幢。無邊菩薩道場眾會咸集其所，以能出現諸佛光明不思議音摩尼寶王而為其網，如來自在神通之力所有境界皆從中出；一切眾生居處屋宅，皆於此中現其影像。又以諸佛神力所加，一念之間，悉包法界。其師子座，高廣妙好：摩尼為臺，蓮華為網，清淨妙寶以為其輪，眾色雜華而作瓔珞。堂榭、樓閣、階砌、戶牖，凡諸物像，備體莊嚴；寶樹枝果，周迴間列。摩尼光雲，互相照耀；十方諸佛，化現珠玉；一切菩薩髻中妙寶，悉放光明而來瑩燭。復以諸佛威神所持，演說如來廣大境界，妙音遐暢，無處不及。
一時，佛在摩竭提國阿蘭若法菩提場中，始成正覺。其地堅固，金剛所成；上妙寶輪，及眾寶華、清淨摩尼，以為嚴飾；諸色相海，無邊顯現；摩尼為幢，常放光明，恒出妙音，眾寶羅網，妙香華纓，周匝垂布；摩尼寶王，變現自在，雨無盡寶及眾妙華分散於地；寶樹行列，枝葉光茂。佛神力故，令此道場一切莊嚴於中影現。其菩提樹高顯殊特：金剛為身，瑠璃為幹；眾雜妙寶以為枝條；寶葉扶踈，垂蔭如雲；寶華雜色，分枝布影，復以摩尼而為其果，含輝發焰，與華間列。其樹周圍咸放光明，於光明中雨摩尼寶，摩尼寶內，有諸菩薩，其眾如雲，俱時出現。又以如來威神力故，其菩提樹恒出妙音，說種種法，無有盡極。如來所處宮殿樓閣，廣博嚴麗充遍十方，眾色摩尼之所集成，種種寶華以為莊校；諸莊嚴具流光如雲，從宮殿間萃影成幢。無邊菩薩道場眾會咸集其所，以能出現諸佛光明不思議音摩尼寶王而為其網，如來自在神通之力所有境界皆從中出；一切眾生居處屋宅，皆於此中現其影像。又以諸佛神力所加，一念之間，悉包法界。其師子座，高廣妙好：摩尼為臺，蓮華為網，清淨妙寶以為其輪，眾色雜華而作瓔珞。堂榭、樓閣、階砌、戶牖，凡諸物像，備體莊嚴；寶樹枝果，周迴間列。摩尼光雲，互相照耀；十方諸佛，化現珠玉；一切菩薩髻中妙寶，悉放光明而來瑩燭。復以諸佛威神所持，演說如來廣大境界，妙音遐暢，無處不及。
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爾時，世尊處于此座，於一切法成最正覺，智入三世悉皆平等，其身充滿一切世間，其音普順十方國土。譬如虛空具含眾像，於諸境界無所分別；又如虛空普遍一切，於諸國土平等隨入。身恒遍坐一切道場，菩薩眾中威光赫奕，如日輪出，照明世界。三世所行，眾福大海，悉已清淨，而恒示生諸佛國土。無邊色相，圓滿光明，遍周法界，等無差別；演一切法，如布大雲。一一毛端，悉能容受一切世界而無障礙，各現無量神通之力，教化調伏一切眾生；身遍十方而無來往，智入諸相，了法空寂。三世諸佛所有神變，於光明中靡不咸覩；一切佛土不思議劫所有莊嚴，悉令顯現。
爾時，世尊處于此座，於一切法成最正覺，智入三世悉皆平等，其身充滿一切世間，其音普順十方國土。譬如虛空具含眾像，於諸境界無所分別；又如虛空普遍一切，於諸國土平等隨入。身恒遍坐一切道場，菩薩眾中威光赫奕，如日輪出，照明世界。三世所行，眾福大海，悉已清淨，而恒示生諸佛國土。無邊色相，圓滿光明，遍周法界，等無差別；演一切法，如布大雲。一一毛端，悉能容受一切世界而無障礙，各現無量神通之力，教化調伏一切眾生；身遍十方而無來往，智入諸相，了法空寂。三世諸佛所有神變，於光明中靡不咸覩；一切佛土不思議劫所有莊嚴，悉令顯現。
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有十佛世界微塵數菩薩摩訶薩所共圍遶，其名曰：普賢菩薩摩訶薩、普德最勝燈光照菩薩摩訶薩、普光師子幢菩薩摩訶薩、普寶焰妙光菩薩摩訶薩、普音功德海幢菩薩摩訶薩、普智光照如來境菩薩摩訶薩、普寶髻華幢菩薩摩訶薩、普覺悅意聲菩薩摩訶薩、普清淨無盡福光菩薩摩訶薩、普光明相菩薩摩訶薩、海月光大明菩薩摩訶薩、雲音海光無垢藏菩薩摩訶薩、功德寶髻智生菩薩摩訶薩、功德自在王大光菩薩摩訶薩、善勇猛蓮華髻菩薩摩訶薩、普智雲日幢菩薩摩訶薩、大精進金剛𪗇菩薩摩訶薩、香焰光幢菩薩摩訶薩、大明德深美音菩薩摩訶薩、大福光智生菩薩摩訶薩……。如是等而為上首，有十佛世界微塵數。此諸菩薩，往昔皆與毘盧遮那如來共集善根，修菩薩行；皆從如來善根海生，諸波羅蜜悉已圓滿；慧眼明徹，等觀三世；於諸三昧，具足清淨；辯才如海，廣大無盡；具佛功德，尊嚴可敬；知眾生根，如應化伏；入法界藏，智無差別；證佛解脫，甚深廣大；能隨方便，入於一地，而以一切願海所持，恒與智俱盡未來際；了達諸佛希有廣大祕密之境，善知一切佛平等法，已踐如來普光明地，入於無量三昧海門；於一切處，皆隨現身；世法所行，悉同其事；總持廣大，集眾法海；辯才善巧，轉不退輪；一切如來功德大海，咸入其身；一切諸佛所在國土，皆隨願往；已曾供養一切諸佛，無邊際劫，歡喜無倦；一切如來得菩提處，常在其中，親近不捨；恒以所得普賢願海，令一切眾生智身具足。成就如是無量功德。
有十佛世界微塵數菩薩摩訶薩所共圍遶，其名曰：普賢菩薩摩訶薩、普德最勝燈光照菩薩摩訶薩、普光師子幢菩薩摩訶薩、普寶焰妙光菩薩摩訶薩、普音功德海幢菩薩摩訶薩、普智光照如來境菩薩摩訶薩、普寶髻華幢菩薩摩訶薩、普覺悅意聲菩薩摩訶薩、普清淨無盡福光菩薩摩訶薩、普光明相菩薩摩訶薩、海月光大明菩薩摩訶薩、雲音海光無垢藏菩薩摩訶薩、功德寶髻智生菩薩摩訶薩、功德自在王大光菩薩摩訶薩、善勇猛蓮華髻菩薩摩訶薩、普智雲日幢菩薩摩訶薩、大精進金剛𪗇菩薩摩訶薩、香焰光幢菩薩摩訶薩、大明德深美音菩薩摩訶薩、大福光智生菩薩摩訶薩……。如是等而為上首，有十佛世界微塵數。此諸菩薩，往昔皆與毘盧遮那如來共集善根，修菩薩行；皆從如來善根海生，諸波羅蜜悉已圓滿；慧眼明徹，等觀三世；於諸三昧，具足清淨；辯才如海，廣大無盡；具佛功德，尊嚴可敬；知眾生根，如應化伏；入法界藏，智無差別；證佛解脫，甚深廣大；能隨方便，入於一地，而以一切願海所持，恒與智俱盡未來際；了達諸佛希有廣大祕密之境，善知一切佛平等法，已踐如來普光明地，入於無量三昧海門；於一切處，皆隨現身；世法所行，悉同其事；總持廣大，集眾法海；辯才善巧，轉不退輪；一切如來功德大海，咸入其身；一切諸佛所在國土，皆隨願往；已曾供養一切諸佛，無邊際劫，歡喜無倦；一切如來得菩提處，常在其中，親近不捨；恒以所得普賢願海，令一切眾生智身具足。成就如是無量功德。
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復有佛世界微塵數執金剛神，所謂：妙色那羅延執金剛神、日輪速疾幢執金剛神、須彌華光執金剛神、清淨雲音執金剛神、諸根美妙執金剛神、可愛樂光明執金剛神、大樹雷音執金剛神、師子王光明執金剛神、密焰勝目執金剛神、蓮華光摩尼髻執金剛神……。如是等而為上首，有佛世界微塵數，皆於往昔無量劫中恒發大願，願常親近供養諸佛；隨願所行，已得圓滿，到於彼岸；積集無邊清淨福業，於諸三昧所行之境悉已明達；獲神通力，隨如來住，入不思議解脫境界；處於眾會，威光特達，隨諸眾生所應現身而示調伏；一切諸佛化形所在，皆隨化往；一切如來所住之處，常勤守護。
復有佛世界微塵數執金剛神，所謂：妙色那羅延執金剛神、日輪速疾幢執金剛神、須彌華光執金剛神、清淨雲音執金剛神、諸根美妙執金剛神、可愛樂光明執金剛神、大樹雷音執金剛神、師子王光明執金剛神、密焰勝目執金剛神、蓮華光摩尼髻執金剛神……。如是等而為上首，有佛世界微塵數，皆於往昔無量劫中恒發大願，願常親近供養諸佛；隨願所行，已得圓滿，到於彼岸；積集無邊清淨福業，於諸三昧所行之境悉已明達；獲神通力，隨如來住，入不思議解脫境界；處於眾會，威光特達，隨諸眾生所應現身而示調伏；一切諸佛化形所在，皆隨化往；一切如來所住之處，常勤守護。
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復有佛世界微塵數身眾神，所謂：華髻莊嚴身眾神、光照十方身眾神、海音調伏身眾神、淨華嚴髻身眾神、無量威儀身眾神、最上光嚴身眾神、淨光香雲身眾神、守護攝持身眾神、普現攝取身眾神、不動光明身眾神……。如是等而為上首，有佛世界微塵數，皆於往昔成就大願，供養承事一切諸佛。
復有佛世界微塵數身眾神，所謂：華髻莊嚴身眾神、光照十方身眾神、海音調伏身眾神、淨華嚴髻身眾神、無量威儀身眾神、最上光嚴身眾神、淨光香雲身眾神、守護攝持身眾神、普現攝取身眾神、不動光明身眾神……。如是等而為上首，有佛世界微塵數，皆於往昔成就大願，供養承事一切諸佛。
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復有佛世界微塵數足行神，所謂；寶印手足行神、蓮華光足行神、清淨華髻足行神、攝諸善見足行神、妙寶星幢足行神、樂吐妙音足行神、栴檀樹光足行神、蓮華光明足行神、微妙光明足行神、積集妙華足行神……。如是等而為上首，有佛世界微塵數，皆於過去無量劫中，親近如來，隨逐不捨。
復有佛世界微塵數足行神，所謂；寶印手足行神、蓮華光足行神、清淨華髻足行神、攝諸善見足行神、妙寶星幢足行神、樂吐妙音足行神、栴檀樹光足行神、蓮華光明足行神、微妙光明足行神、積集妙華足行神……。如是等而為上首，有佛世界微塵數，皆於過去無量劫中，親近如來，隨逐不捨。
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復有佛世界微塵數道場神，所謂：淨莊嚴幢道場神、須彌寶光道場神、雷音幢相道場神、雨華妙眼道場神、華纓光髻道場神、雨寶莊嚴道場神、勇猛香眼道場神、金剛彩雲道場神、蓮華光明道場神、妙光照耀道場神……。如是等而為上首，有佛世界微塵數，皆於過去值無量佛，成就願力，廣興供養。
復有佛世界微塵數道場神，所謂：淨莊嚴幢道場神、須彌寶光道場神、雷音幢相道場神、雨華妙眼道場神、華纓光髻道場神、雨寶莊嚴道場神、勇猛香眼道場神、金剛彩雲道場神、蓮華光明道場神、妙光照耀道場神……。如是等而為上首，有佛世界微塵數，皆於過去值無量佛，成就願力，廣興供養。
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復有佛世界微塵數主城神，所謂：寶峯光耀主城神、妙嚴宮殿主城神、清淨喜寶主城神、離憂清淨主城神、華燈焰眼主城神、焰幢明現主城神、盛福光明主城神、清淨光明主城神、香髻莊嚴主城神、妙寶光明主城神……。如是等而為上首，有佛世界微塵數，皆於無量不思議劫，嚴淨如來所居宮殿。
復有佛世界微塵數主城神，所謂：寶峯光耀主城神、妙嚴宮殿主城神、清淨喜寶主城神、離憂清淨主城神、華燈焰眼主城神、焰幢明現主城神、盛福光明主城神、清淨光明主城神、香髻莊嚴主城神、妙寶光明主城神……。如是等而為上首，有佛世界微塵數，皆於無量不思議劫，嚴淨如來所居宮殿。
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復有佛世界微塵數主地神，所謂：普德淨華主地神、堅福莊嚴主地神、妙華嚴樹主地神、普散眾寶主地神、淨目觀時主地神、妙色勝眼主地神、香毛發光主地神、悅意音聲主地神、妙華旋髻主地神、金剛嚴體主地神……。如是等而為上首，有佛世界微塵數，皆於往昔發深重願，願常親近諸佛如來，同修福業。
復有佛世界微塵數主地神，所謂：普德淨華主地神、堅福莊嚴主地神、妙華嚴樹主地神、普散眾寶主地神、淨目觀時主地神、妙色勝眼主地神、香毛發光主地神、悅意音聲主地神、妙華旋髻主地神、金剛嚴體主地神……。如是等而為上首，有佛世界微塵數，皆於往昔發深重願，願常親近諸佛如來，同修福業。
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復有無量主山神，所謂：寶峯開華主山神，華林妙髻主山神、高幢普照主山神、離塵淨髻主山神、光照十方主山神、大力光明主山神、威光普勝主山神、微密光輪主山神、普眼現見主山神、金剛密眼主山神……。如是等而為上首，其數無量，皆於諸法得清淨眼。
復有無量主山神，所謂：寶峯開華主山神，華林妙髻主山神、高幢普照主山神、離塵淨髻主山神、光照十方主山神、大力光明主山神、威光普勝主山神、微密光輪主山神、普眼現見主山神、金剛密眼主山神……。如是等而為上首，其數無量，皆於諸法得清淨眼。
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復有不可思議數主林神，所謂：布華如雲主林神、擢幹舒光主林神、生芽發耀主林神、吉祥淨葉主林神、垂布焰藏主林神、清淨光明主林神、可意雷音主林神、光香普遍主林神、妙光迴耀主林神、華果光味主林神……。如是等而為上首，不思議數，皆有無量可愛光明。
復有不可思議數主林神，所謂：布華如雲主林神、擢幹舒光主林神、生芽發耀主林神、吉祥淨葉主林神、垂布焰藏主林神、清淨光明主林神、可意雷音主林神、光香普遍主林神、妙光迴耀主林神、華果光味主林神……。如是等而為上首，不思議數，皆有無量可愛光明。
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復有無量主藥神，所謂：吉祥主藥神、栴檀林主藥神、清淨光明主藥神、名稱普聞主藥神、毛孔光明主藥神、普治清淨主藥神、大發吼聲主藥神、蔽日光幢主藥神、明見十方主藥神、益氣明目主藥神……。如是等而為上首，其數無量，性皆離垢，仁慈祐物。
復有無量主藥神，所謂：吉祥主藥神、栴檀林主藥神、清淨光明主藥神、名稱普聞主藥神、毛孔光明主藥神、普治清淨主藥神、大發吼聲主藥神、蔽日光幢主藥神、明見十方主藥神、益氣明目主藥神……。如是等而為上首，其數無量，性皆離垢，仁慈祐物。
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復有無量主稼神，所謂：柔軟勝味主稼神、時華淨光主稼神、色力勇健主稼神、增長精氣主稼神、普生根果主稼神、妙嚴環髻主稼神、潤澤淨華主稼神、成就妙香主稼神、見者愛樂主稼神、離垢淨光主稼神……。如是等而為上首，其數無量，莫不皆得大喜成就。
復有無量主稼神，所謂：柔軟勝味主稼神、時華淨光主稼神、色力勇健主稼神、增長精氣主稼神、普生根果主稼神、妙嚴環髻主稼神、潤澤淨華主稼神、成就妙香主稼神、見者愛樂主稼神、離垢淨光主稼神……。如是等而為上首，其數無量，莫不皆得大喜成就。
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復有無量主河神，所謂：普發迅流主河神、普潔泉㵎主河神、離塵淨眼主河神、十方遍吼主河神、救護眾生主河神、無熱淨光主河神、普生歡喜主河神、廣德勝幢主河神、光照普世主河神、海德光明主河神……。如是等而為上首，有無量數，皆勤作意利益眾生。
復有無量主河神，所謂：普發迅流主河神、普潔泉㵎主河神、離塵淨眼主河神、十方遍吼主河神、救護眾生主河神、無熱淨光主河神、普生歡喜主河神、廣德勝幢主河神、光照普世主河神、海德光明主河神……。如是等而為上首，有無量數，皆勤作意利益眾生。
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復有無量主海神，所謂：出現寶光主海神、成金剛幢主海神、遠塵離垢主海神、普水宮殿主海神、吉祥寶月主海神、妙華龍髻主海神、普持光味主海神、寶焰華光主海神、金剛妙髻主海神、海潮雷聲主海神……。如是等而為上首，其數無量，悉以如來功德大海充滿其身。
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復有無量主水神，所謂：普興雲幢主水神、海潮雲音主水神、妙色輪髻主水神、善巧漩澓主水神、離垢香積主水神、福橋光音主水神、知足自在主水神、淨喜善音主水神、普現威光主水神、吼音遍海主水神……。如是等而為上首，其數無量，常勤救護一切眾生而為利益。
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復有無數主火神，所謂：普光焰藏主火神、普集光幢主火神、大光普照主火神、眾妙宮殿主火神、無盡光髻主火神、種種焰眼主火神、十方宮殿如須彌山主火神、威光自在主火神、光明破暗主火神、雷音電光主火神……。如是等而為上首，不可稱數，皆能示現種種光明，令諸眾生熱惱除滅。
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復有無量主風神，所謂：無礙光明主風神、普現勇業主風神、飄擊雲幢主風神、淨光莊嚴主風神、力能竭水主風神、大聲遍吼主風神、樹杪垂髻主風神、所行無礙主風神、種種宮殿主風神、大光普照主風神……。如是等而為上首，其數無量，皆勤散滅我慢之心。
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復有無量主空神，所謂：淨光普照主空神、普遊深廣主空神、生吉祥風主空神、離障安住主空神、廣步妙髻主空神、無礙光焰主空神、無礙勝力主空神、離垢光明主空神、深遠妙音主空神、光遍十方主空神……。如是等而為上首，其數無量，心皆離垢，廣大明潔。
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復有無量主方神，所謂：遍住一切主方神、普現光明主方神、光行莊嚴主方神、周行不礙主方神、永斷迷惑主方神、普遊淨空主方神、大雲幢音主方神、髻目無亂主方神、普觀世業主方神、周遍遊覽主方神……。如是等而為上首，其數無量，能以方便，普放光明，恒照十方，相續不絕。
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復有無量主夜神，所謂：普德淨光主夜神、喜眼觀世主夜神、護世精氣主夜神、寂靜海音主夜神、普現吉祥主夜神、普發樹華主夜神、平等護育主夜神、遊戲快樂主夜神、諸根常喜主夜神、出生淨福主夜神……。如是等而為上首，其數無量，皆勤修習，以法為樂。
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復有無量主晝神，所謂：示現宮殿主晝神、發起慧香主晝神、樂勝莊嚴主晝神、香華妙光主晝神、普集妙藥主晝神、樂作喜目主晝神、普現諸方主晝神、大悲光明主晝神、善根光照主晝神、妙華瓔珞主晝神……。如是等而為上首，其數無量，皆於妙法能生信解，恒共精勤嚴飾宮殿。
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復有無量阿脩羅王，所謂：羅睺阿脩羅王、毘摩質多羅阿脩羅王、巧幻術阿脩羅王、大眷屬阿脩羅王、大力阿脩羅王、遍照阿脩羅王、堅固行妙莊嚴阿脩羅王、廣大因慧阿脩羅王、出現勝德阿脩羅王、妙好音聲阿脩羅王……。如是等而為上首，其數無量，悉已精勤摧伏我慢及諸煩惱。
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復有不可思議數迦樓羅王，所謂：大速疾力迦樓羅王、無能壞寶髻迦樓羅王、清淨速疾迦樓羅王、心不退轉迦樓羅王、大海處攝持力迦樓羅王、堅固淨光迦樓羅王、巧嚴冠髻迦樓羅王、普捷示現迦樓羅王、普觀海迦樓羅王、普音廣目迦樓羅王……。如是等而為上首，不思議數，悉已成就大方便力，善能救攝一切眾生。
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復有無量緊那羅王，所謂：善慧光明天緊那羅王、妙華幢緊那羅王、種種莊嚴緊那羅王、悅意吼聲緊那羅王、寶樹光明緊那羅王、見者欣樂緊那羅王、最勝光莊嚴緊那羅王、微妙華幢緊那羅王、動地力緊那羅王、攝伏惡眾緊那羅王……。如是等而為上首，其數無量，皆勤精進，觀一切法，心恒快樂，自在遊戲。
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復有無量摩睺羅伽王，所謂：善慧摩睺羅伽王、清淨威音摩睺羅伽王、勝慧莊嚴髻摩睺羅伽王、妙目主摩睺羅伽王、如燈幢為眾所歸摩睺羅伽王、最勝光明幢摩睺羅伽王、師子臆摩睺羅伽王、眾妙莊嚴音摩睺羅伽王、須彌堅固摩睺羅伽王、可愛樂光明摩睺羅伽王……。如是等而為上首，其數無量，皆勤修習廣大方便，令諸眾生永割癡網。
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復有無量夜叉王，所謂：毘沙門夜叉王、自在音夜叉王、嚴持器仗夜叉王、大智慧夜叉王、焰眼主夜叉王、金剛眼夜叉王、勇健臂夜叉王、勇敵大軍夜叉王、富資財夜叉王、力壞高山夜叉王……。如是等而為上首，其數無量，皆勤守護一切眾生。
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復有無量諸大龍王，所謂：毘樓博叉龍王、娑竭羅龍王、雲音妙幢龍王、焰口海光龍王、普高雲幢龍王、德叉迦龍王、無邊步龍王、清淨色龍王、普運大聲龍王、無熱惱龍王……。如是等而為上首，其數無量，莫不勤力興雲布雨，令諸眾生熱惱消滅。
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復有無量鳩槃荼王，所謂：增長鳩槃荼王、龍主鳩槃荼王、善莊嚴幢鳩槃荼王、普饒益行鳩槃荼王、甚可怖畏鳩槃荼王、美目端嚴鳩槃荼王、高峯慧鳩槃荼王、勇健臂鳩槃荼王、無邊淨華眼鳩槃荼王、廣大天面阿脩羅眼鳩槃荼王……。如是等而為上首，其數無量，皆勤修學無礙法門，放大光明。
復有無量鳩槃荼王，所謂：增長鳩槃荼王、龍主鳩槃荼王、善莊嚴幢鳩槃荼王、普饒益行鳩槃荼王、甚可怖畏鳩槃荼王、美目端嚴鳩槃荼王、高峯慧鳩槃荼王、勇健臂鳩槃荼王、無邊淨華眼鳩槃荼王、廣大天面阿脩羅眼鳩槃荼王……。如是等而為上首，其數無量，皆勤修學無礙法門，放大光明。
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復有無量乾闥婆王，所謂：持國乾闥婆王、樹光乾闥婆王、淨目乾闥婆王、華冠乾闥婆王、普音乾闥婆王、樂搖動妙目乾闥婆王、妙音師子幢乾闥婆王、普放寶光明乾闥婆王、金剛樹華幢乾闥婆王、樂普現莊嚴乾闥婆王……。如是等而為上首，其數無量，皆於大法深生信解，歡喜愛重，勤修不倦。
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復有無量月天子，所謂月天子：華王髻光明天子、眾妙淨光明天子、安樂世間心天子、樹王眼光明天子、示現清淨光天子、普遊不動光天子、星宿王自在天子、淨覺月天子、大威德光明天子……。如是等而為上首，其數無量，皆勤顯發眾生心寶。
復有無量月天子，所謂月天子：華王髻光明天子、眾妙淨光明天子、安樂世間心天子、樹王眼光明天子、示現清淨光天子、普遊不動光天子、星宿王自在天子、淨覺月天子、大威德光明天子……。如是等而為上首，其數無量，皆勤顯發眾生心寶。
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復有無量日天子，所謂日天子：光焰眼天子、須彌光可畏敬幢天子、離垢寶莊嚴天子、勇猛不退轉天子、妙華纓光明天子、最勝幢光明天子、寶髻普光明天子、光明眼天子、持勝德天子、普光明天子……。如是等而為上首，其數無量，皆勤修習，利益眾生，增其善根。
復有無量日天子，所謂日天子：光焰眼天子、須彌光可畏敬幢天子、離垢寶莊嚴天子、勇猛不退轉天子、妙華纓光明天子、最勝幢光明天子、寶髻普光明天子、光明眼天子、持勝德天子、普光明天子……。如是等而為上首，其數無量，皆勤修習，利益眾生，增其善根。
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復有無量三十三天王，所謂：釋迦因陀羅天王、普稱滿音天王、慈目寶髻天王、寶光幢名稱天王、發生喜樂髻天王、可愛樂正念天王、須彌勝音天王、成就念天王、可愛樂淨華光天王、智日眼天王、自在光明能覺悟天王……。如是等而為上首，其數無量，皆勤發起一切世間廣大之業。
復有無量三十三天王，所謂：釋迦因陀羅天王、普稱滿音天王、慈目寶髻天王、寶光幢名稱天王、發生喜樂髻天王、可愛樂正念天王、須彌勝音天王、成就念天王、可愛樂淨華光天王、智日眼天王、自在光明能覺悟天王……。如是等而為上首，其數無量，皆勤發起一切世間廣大之業。
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復有無量須夜摩天王，所謂：善時分天王、可愛樂光明天王、無盡慧功德幢天王、善變化端嚴天王、總持大光明天王、不思議智慧天王、輪𪗇天王、光焰天王、光照天王、普觀察大名稱天王……。如是等而為上首，其數無量，皆勤修習廣大善根，心常喜足。
復有無量須夜摩天王，所謂：善時分天王、可愛樂光明天王、無盡慧功德幢天王、善變化端嚴天王、總持大光明天王、不思議智慧天王、輪𪗇天王、光焰天王、光照天王、普觀察大名稱天王……。如是等而為上首，其數無量，皆勤修習廣大善根，心常喜足。
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復有不可思議數兜率陀天王，所謂：知足天王、喜樂海髻天王、最勝功德幢天王、寂靜光天王、可愛樂妙目天王、寶峯淨月天王、最勝勇健力天王、金剛妙光明天王、星宿莊嚴幢天王、可愛樂莊嚴天王……。如是等而為上首，不思議數，皆勤念持一切諸佛所有名號。
復有不可思議數兜率陀天王，所謂：知足天王、喜樂海髻天王、最勝功德幢天王、寂靜光天王、可愛樂妙目天王、寶峯淨月天王、最勝勇健力天王、金剛妙光明天王、星宿莊嚴幢天王、可愛樂莊嚴天王……。如是等而為上首，不思議數，皆勤念持一切諸佛所有名號。
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復有無量化樂天王，所謂：善變化天王、寂靜音光明天王、變化力光明天王、莊嚴主天王、念光天王、最上雲音天王、眾妙最勝光天王、妙髻光明天王、成就喜慧天王、華光髻天王、普見十方天王……。如是等而為上首，其數無量，皆勤調伏一切眾生，令得解脫。
復有無量化樂天王，所謂：善變化天王、寂靜音光明天王、變化力光明天王、莊嚴主天王、念光天王、最上雲音天王、眾妙最勝光天王、妙髻光明天王、成就喜慧天王、華光髻天王、普見十方天王……。如是等而為上首，其數無量，皆勤調伏一切眾生，令得解脫。
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復有無數他化自在天王，所謂：得自在天王、妙目主天王、妙冠幢天王、勇猛慧天王、妙音句天王、妙光幢天王、寂靜境界門天王、妙輪莊嚴幢天王、華蘂慧自在天王、因陀羅力妙莊嚴光明天王……。如是等而為上首，其數無量，皆勤修習自在方便廣大法門。
復有無數他化自在天王，所謂：得自在天王、妙目主天王、妙冠幢天王、勇猛慧天王、妙音句天王、妙光幢天王、寂靜境界門天王、妙輪莊嚴幢天王、華蘂慧自在天王、因陀羅力妙莊嚴光明天王……。如是等而為上首，其數無量，皆勤修習自在方便廣大法門。
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復有不可數大梵天王，所謂：尸棄天王、慧光天王、善慧光明天王、普雲音天王、觀世言音自在天王、寂靜光明眼天王、光遍十方天王、變化音天王、光明照耀眼天王、悅意海音天王……。如是等而為上首，不可稱數，皆具大慈，憐愍眾生，舒光普照，令其快樂。
復有不可數大梵天王，所謂：尸棄天王、慧光天王、善慧光明天王、普雲音天王、觀世言音自在天王、寂靜光明眼天王、光遍十方天王、變化音天王、光明照耀眼天王、悅意海音天王……。如是等而為上首，不可稱數，皆具大慈，憐愍眾生，舒光普照，令其快樂。
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復有無量光音天王，所謂：可愛樂光明天王、清淨妙光天王、能自在音天王、最勝念智天王、可愛樂清淨妙音天王、善思惟音天王、普音遍照天王、甚深光音天王、無垢稱光明天王、最勝淨光天王……。如是等而為上首，其數無量，皆住廣大寂靜喜樂無礙法門。
復有無量光音天王，所謂：可愛樂光明天王、清淨妙光天王、能自在音天王、最勝念智天王、可愛樂清淨妙音天王、善思惟音天王、普音遍照天王、甚深光音天王、無垢稱光明天王、最勝淨光天王……。如是等而為上首，其數無量，皆住廣大寂靜喜樂無礙法門。
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復有無量遍淨天王，所謂：清淨名稱天王、最勝見天王、寂靜德天王、須彌音天王、淨念眼天王、可愛樂最勝光照天王、世間自在主天王、光焰自在天王、樂思惟法變化天王、變化幢天王、星宿音妙莊嚴天王……。如是等而為上首，其數無量，悉已安住廣大法門，於諸世間勤作利益。
復有無量遍淨天王，所謂：清淨名稱天王、最勝見天王、寂靜德天王、須彌音天王、淨念眼天王、可愛樂最勝光照天王、世間自在主天王、光焰自在天王、樂思惟法變化天王、變化幢天王、星宿音妙莊嚴天王……。如是等而為上首，其數無量，悉已安住廣大法門，於諸世間勤作利益。
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復有無量廣果天王，所謂：愛樂法光明幢天王、清淨莊嚴海天王、最勝慧光明天王、自在智慧幢天王、樂寂靜天王、普智眼天王、樂旋慧天王、善種慧光明天王、無垢寂靜光天王、廣大清淨光天王……。如是等而為上首，其數無量，莫不皆以寂靜之法而為宮殿安住其中。
復有無量廣果天王，所謂：愛樂法光明幢天王、清淨莊嚴海天王、最勝慧光明天王、自在智慧幢天王、樂寂靜天王、普智眼天王、樂旋慧天王、善種慧光明天王、無垢寂靜光天王、廣大清淨光天王……。如是等而為上首，其數無量，莫不皆以寂靜之法而為宮殿安住其中。
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復有無數大自在天王，所謂：妙焰海天王、自在名稱光天王、清淨功德眼天王、可愛樂大慧天王、不動光自在天王、妙莊嚴眼天王、善思惟光明天王、可愛樂大智天王、普音莊嚴幢天王、極精進名稱光天王……。如是等而為上首，不可稱數，皆勤觀察無相之法，所行平等。
復有無數大自在天王，所謂：妙焰海天王、自在名稱光天王、清淨功德眼天王、可愛樂大慧天王、不動光自在天王、妙莊嚴眼天王、善思惟光明天王、可愛樂大智天王、普音莊嚴幢天王、極精進名稱光天王……。如是等而為上首，不可稱數，皆勤觀察無相之法，所行平等。
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大方廣佛華嚴經卷第一
大方廣佛華嚴經卷第一
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