佛本行集經卷第二十九隋天竺三藏闍那崛多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛本行集經卷第二十九隋天竺三藏闍那崛多譯

魔怖菩薩品下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔怖菩薩品下

「爾時，魔眾如是異形，或乘白象，或復騎馬，或乘駱駝水牛犀牛諸車乘等，四面雲集。或似修羅類迦婁羅，或復有如摩睺羅伽，及鳩槃茶、羅剎、夜叉，并毘舍遮伺命鬼等，或復身體羸瘦長大，猶如餓鬼。或有多種異狀形容，或有面孔威德甚大，或頭如索，或有大頭，或有小面或有皺面，或有異形，令人見者喪失威色。或見奪人魂魄精神，或面色青，或復身體色如赤銅，或復頭赤身體青色，或復頭黃身如烟色，或頭似烟，其身黃色，赤頭黑身，黑頭赤身，白頭綠身，綠頭白身。或頭左白而右邊綠，或右邊白而左邊綠，或復身體頭面左右一切皆然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，魔眾如是異形，或乘白象，或復騎馬，或乘駱駝水牛犀牛諸車乘等，四面雲集。或似修羅類迦婁羅，或復有如摩睺羅伽，及鳩槃茶、羅剎、夜叉，并毘舍遮伺命鬼等，或復身體羸瘦長大，猶如餓鬼。或有多種異狀形容，或有面孔威德甚大，或頭如索，或有大頭，或有小面或有皺面，或有異形，令人見者喪失威色。或見奪人魂魄精神，或面色青，或復身體色如赤銅，或復頭赤身體青色，或復頭黃身如烟色，或頭似烟，其身黃色，赤頭黑身，黑頭赤身，白頭綠身，綠頭白身。或頭左白而右邊綠，或右邊白而左邊綠，或復身體頭面左右一切皆然。

「或復全身唯現骸骨，或頭髑髏，身肉肥滿，或頭面肉，身露骨骸；或人手足畜生之身，或畜生脚而作人身。或有身毛悉如針刺，或有身毛猶如猪鬣，或有身毛類於驢騣，或毛如羆獼猴鼠狼，或有身毛出於光焰。或毛亂生，或毛逆上，或有頭髻，或禿無髮。或著赤衣，腰帶雜色。或復頭上。戴髑髏鬘，或一頭上髮雜灰色，青黃赤白烟熏之色髑髏為冠，如是形狀雲集而來。或手執持佉吒傍伽(隋言床四分之一取床䏶之一并脚)，或有腰帶懸於諸鈴，動作大聲，而其手中執人髑髏。或人骸骨以為花鬘，或復手執死人手足，或復執鈴手搖令鳴，或有身體長大猶如一多羅樹，手中執矛或劍或刀箭矟弓弩，或手執戟，或把三叉，或棒或輪，長刀利斧，或持鐵杵，頭出猛焰，鐵搥白棒擎石如山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或復全身唯現骸骨，或頭髑髏，身肉肥滿，或頭面肉，身露骨骸；或人手足畜生之身，或畜生脚而作人身。或有身毛悉如針刺，或有身毛猶如猪鬣，或有身毛類於驢騣，或毛如羆獼猴鼠狼，或有身毛出於光焰。或毛亂生，或毛逆上，或有頭髻，或禿無髮。或著赤衣，腰帶雜色。或復頭上。戴髑髏鬘，或一頭上髮雜灰色，青黃赤白烟熏之色髑髏為冠，如是形狀雲集而來。或手執持佉吒傍伽(隋言床四分之一取床䏶之一并脚)，或有腰帶懸於諸鈴，動作大聲，而其手中執人髑髏。或人骸骨以為花鬘，或復手執死人手足，或復執鈴手搖令鳴，或有身體長大猶如一多羅樹，手中執矛或劍或刀箭矟弓弩，或手執戟，或把三叉，或棒或輪，長刀利斧，或持鐵杵，頭出猛焰，鐵搥白棒擎石如山。

「或著青衣黃赤白黑雜皮之衣，或有赤體以蛇纏身，或從眼耳鼻出諸蛇，其蛇黑色，以手執取，於菩薩前而口噉食。或食人肉，或有飲血。或身體上出𤑫㶿烟，口出火炬，或諸毛孔出一切火，或腭出火迸散於地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或著青衣黃赤白黑雜皮之衣，或有赤體以蛇纏身，或從眼耳鼻出諸蛇，其蛇黑色，以手執取，於菩薩前而口噉食。或食人肉，或有飲血。或身體上出𤑫㶿烟，口出火炬，或諸毛孔出一切火，或腭出火迸散於地。

「或於虛空出大黑雲，或虛空裏，飛風散雨，出大閃電，震動雷聲。空中下雹，雨諸山石，或下碎石，霹靂大樹。或有節節自支解身。或復張弓，或復拍手嚇呼，欲令生於恐怕。或作大聲，口叫喚言：『速起馳走！莫住此處！』或復化作老婦女身，舉其兩手大聲而哭：『嗚呼我子！嗚呼兄弟！』或復大笑，或復周慞，東西南北急疾奔走。或復背走，還向前來，或忽然起，或忽然飛，於虛空中遊戲自在。或復攀樹懸身而行，或舞劒跳，或弄槊戲長刀三叉斧鉞戟等，手脚不住。或如盛夏牛王唱吼，或復作聲，如尸婆獸。或復空中，作如是聲呵呵𭈀𭈀，咻咻嘶嘶(許岐反)，𭈢(居祁反)𠼝𭈢𠼝，口如是嘯，兼復弄衣。如是兵眾，夜叉羅剎，及鳩槃茶、毘舍遮等，無量無邊百千萬億，閦塞填噎菩提樹前。南至於海，遍滿魔軍，其間無有針鼻空地。變狀可畏，欲搦菩薩，欲殺菩薩。唯待魔王波旬一勅，其等正向魔王面觀。諸如是等一切鬼神，逼菩提樹飢渴疲乏，而意專欲殺害菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或於虛空出大黑雲，或虛空裏，飛風散雨，出大閃電，震動雷聲。空中下雹，雨諸山石，或下碎石，霹靂大樹。或有節節自支解身。或復張弓，或復拍手嚇呼，欲令生於恐怕。或作大聲，口叫喚言：『速起馳走！莫住此處！』或復化作老婦女身，舉其兩手大聲而哭：『嗚呼我子！嗚呼兄弟！』或復大笑，或復周慞，東西南北急疾奔走。或復背走，還向前來，或忽然起，或忽然飛，於虛空中遊戲自在。或復攀樹懸身而行，或舞劒跳，或弄槊戲長刀三叉斧鉞戟等，手脚不住。或如盛夏牛王唱吼，或復作聲，如尸婆獸。或復空中，作如是聲呵呵𭈀𭈀，咻咻嘶嘶(許岐反)，𭈢(居祁反)𠼝𭈢𠼝，口如是嘯，兼復弄衣。如是兵眾，夜叉羅剎，及鳩槃茶、毘舍遮等，無量無邊百千萬億，閦塞填噎菩提樹前。南至於海，遍滿魔軍，其間無有針鼻空地。變狀可畏，欲搦菩薩，欲殺菩薩。唯待魔王波旬一勅，其等正向魔王面觀。諸如是等一切鬼神，逼菩提樹飢渴疲乏，而意專欲殺害菩薩。

「其菩提樹，東西及北三面，無量淨居諸天遍滿停住。復有無量色界諸天，合十指掌頂禮菩薩，口如是言：『諸仁者看！是今應證阿耨多羅三藐三菩提。』或有諸天作如是唱：『剎利大姓！甘蔗種子！速離此處，此處恐畏，有如是等種種器仗，損害汝身。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其菩提樹，東西及北三面，無量淨居諸天遍滿停住。復有無量色界諸天，合十指掌頂禮菩薩，口如是言：『諸仁者看！是今應證阿耨多羅三藐三菩提。』或有諸天作如是唱：『剎利大姓！甘蔗種子！速離此處，此處恐畏，有如是等種種器仗，損害汝身。』

「爾時，菩薩報彼等言：『我今不久定破彼輩悉令離散，猶如風吹㲲上細花。』彼等一切諸魔鬼眾如是集時，其夜正半，虛空無明，雖復有月及以眾星，光並不現，甚大黑闇，假令有眼亦無所覩，唯見大火起疾猛風聲大可畏，大地震動四海悉沸。而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，菩薩報彼等言：『我今不久定破彼輩悉令離散，猶如風吹㲲上細花。』彼等一切諸魔鬼眾如是集時，其夜正半，虛空無明，雖復有月及以眾星，光並不現，甚大黑闇，假令有眼亦無所覩，唯見大火起疾猛風聲大可畏，大地震動四海悉沸。而說偈言：

「『四大海沸地震動， 十方火焰聞惡聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『四大海沸地震動， 十方火焰聞惡聲，

虛空星月翳不明， 夜半黑闇無所見。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空星月翳不明， 夜半黑闇無所見。』

「時彼眾中，有一龍王名曰持地，彼龍內心欲菩薩勝，於魔王邊生瞋恨心，以惡意故，怒其兩眼視魔波旬，口吐惡氣觸魔王身，展轉不安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時彼眾中，有一龍王名曰持地，彼龍內心欲菩薩勝，於魔王邊生瞋恨心，以惡意故，怒其兩眼視魔波旬，口吐惡氣觸魔王身，展轉不安。

「爾時，上界淨居諸天欲菩薩勝，於魔王邊生慈愍心，以漏盡故無復瞋心。是時彼處所有諸天，其有信敬於菩薩者，在菩提樹，見是魔眾遍滿於地擾亂菩薩，見已皆悉在虛空中，口各唱言：『嗚呼嗚呼！』而有偈說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，上界淨居諸天欲菩薩勝，於魔王邊生慈愍心，以漏盡故無復瞋心。是時彼處所有諸天，其有信敬於菩薩者，在菩提樹，見是魔眾遍滿於地擾亂菩薩，見已皆悉在虛空中，口各唱言：『嗚呼嗚呼！』而有偈說：

「『菩提樹下集諸天， 見魔眾欲害菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『菩提樹下集諸天， 見魔眾欲害菩薩，

信法世間解脫故， 口大唱言嗚呼聲。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信法世間解脫故， 口大唱言嗚呼聲。』

「爾時菩薩唯思念法，心不擾亂，亦復不作餘異意情。時菩薩語魔波旬言：『欲界天子！我身既是剎利族姓，我之種類不曾妄語，唯有實誓；汝何所作可速疾為，莫久停住。』時魔波旬語菩薩言：『如汝所語，我今欲得破碎汝身，作於百段。為汝在前，欲共我鬪？為復令我在前害汝？』時菩薩語魔波旬言：『我無弓箭及以刀杖可斫射汝，其事雖然，但我即今必先降汝，訖當作佛。』爾時，魔王波旬即勅自軍眾言：『汝等各自盡身力用勇猛，莫住恐怖，於此釋種之子，現大變動恐怖之事。』時其魔眾，既得勅已，白魔王言：『如大天勅，我等不違。』即便各各出自身力，示現可畏恐菩薩故。是魔眾中或有諸鬼，口吐長舌，搖動頤頷，牙齒甚利，欲齩菩薩；其眼團圓，猶如師子，其耳拳曲，猶如鐵鈎，欲傷菩薩狀甚可畏。走向菩薩，作是恐怖，或有張口仰立直視欲吞菩薩。而有偈說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時菩薩唯思念法，心不擾亂，亦復不作餘異意情。時菩薩語魔波旬言：『欲界天子！我身既是剎利族姓，我之種類不曾妄語，唯有實誓；汝何所作可速疾為，莫久停住。』時魔波旬語菩薩言：『如汝所語，我今欲得破碎汝身，作於百段。為汝在前，欲共我鬪？為復令我在前害汝？』時菩薩語魔波旬言：『我無弓箭及以刀杖可斫射汝，其事雖然，但我即今必先降汝，訖當作佛。』爾時，魔王波旬即勅自軍眾言：『汝等各自盡身力用勇猛，莫住恐怖，於此釋種之子，現大變動恐怖之事。』時其魔眾，既得勅已，白魔王言：『如大天勅，我等不違。』即便各各出自身力，示現可畏恐菩薩故。是魔眾中或有諸鬼，口吐長舌，搖動頤頷，牙齒甚利，欲齩菩薩；其眼團圓，猶如師子，其耳拳曲，猶如鐵鈎，欲傷菩薩狀甚可畏。走向菩薩，作是恐怖，或有張口仰立直視欲吞菩薩。而有偈說：

「『魔眾如是可畏來， 彼聖卓然不驚動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『魔眾如是可畏來， 彼聖卓然不驚動，

如大智見小兒戲， 菩薩觀魔亦復然。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如大智見小兒戲， 菩薩觀魔亦復然。』

「時，彼眾中更有一鬼，生瞋恨心，將一長刀，向菩薩擲，而刀自粘彼手不脫。或有擎山及將大石向菩薩擲，彼山及石，還粘其手，皆不墮地。或在虛空，將山將石，將樹將槌、斧鉞戟戈，向菩薩擲，復有住在虛空不下；或有下來自然碎末，百段分散，墮於餘處；或在空裏猶如日天。雨大火雨，熾然雲下，而彼火雨，菩薩力故，即皆變成赤拘勿頭華雨而下。或復來有在菩薩前，口吐諸蛇令螫菩薩，彼等諸蛇，至地癡住，如被呪禁，不能搖動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，彼眾中更有一鬼，生瞋恨心，將一長刀，向菩薩擲，而刀自粘彼手不脫。或有擎山及將大石向菩薩擲，彼山及石，還粘其手，皆不墮地。或在虛空，將山將石，將樹將槌、斧鉞戟戈，向菩薩擲，復有住在虛空不下；或有下來自然碎末，百段分散，墮於餘處；或在空裏猶如日天。雨大火雨，熾然雲下，而彼火雨，菩薩力故，即皆變成赤拘勿頭華雨而下。或復來有在菩薩前，口吐諸蛇令螫菩薩，彼等諸蛇，至地癡住，如被呪禁，不能搖動。

「或作大雲，放於閃電及震大雷，雨雹及石，在於菩提樹上而放，彼等雨以菩薩力故，至地變成種種華雨。或持弓箭向菩薩射，其箭悉還著弦不落。或有一時放五百箭，彼等箭還住空不下。或執長刀，舉向菩薩而疾走來，然其未至於菩薩邊，而自踣面覆倒地上。是時有一羅剎之女，其身黑闇手執髑髏，欲來幻惑動菩薩心，疾走而來，欲近菩薩，從其發處，展轉團圞，不能前進到菩薩邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或作大雲，放於閃電及震大雷，雨雹及石，在於菩提樹上而放，彼等雨以菩薩力故，至地變成種種華雨。或持弓箭向菩薩射，其箭悉還著弦不落。或有一時放五百箭，彼等箭還住空不下。或執長刀，舉向菩薩而疾走來，然其未至於菩薩邊，而自踣面覆倒地上。是時有一羅剎之女，其身黑闇手執髑髏，欲來幻惑動菩薩心，疾走而來，欲近菩薩，從其發處，展轉團圞，不能前進到菩薩邊。

「或有兩眼放大熾盛猛焰火光，欲燒菩薩，疾走來近至菩薩邊，忽然不見菩薩之身。或復有鬼，將重大石，疾向菩薩，彼所來方走不能至菩提樹下，極乏困苦。而有偈說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有兩眼放大熾盛猛焰火光，欲燒菩薩，疾走來近至菩薩邊，忽然不見菩薩之身。或復有鬼，將重大石，疾向菩薩，彼所來方走不能至菩提樹下，極乏困苦。而有偈說：

「『魔軍身意悉亂迷， 種種方便欲害聖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『魔軍身意悉亂迷， 種種方便欲害聖，

不能驚動彼坐處， 以有誓願智力強。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能驚動彼坐處， 以有誓願智力強。』

「或復有作師子吼聲，或作虎狼熊羆犲豹諸野獸聲，而彼輩聲，若有聞者，無量眾生皆悉恐怖。或有諸鬼作如是聲：『誅殺誅殺此釋種子。』或有諸鬼作如是聲：『擎撲擎撲此剎利子。』或有諸鬼作如是聲：『打殺打殺此沙門子。』或有諸鬼作如是聲：『傷害傷害此瞿曇種。』或有諸鬼作如是聲：『割截割截此甘蔗種。』或有諸鬼作如是聲：『碎末碎末此剎利種。』或有諸鬼作如是聲：『破散破散此釋種子。』或有諸鬼作如是聲：『摧壞摧壞此剎利子。』或有諸鬼作如是聲：『速滅速滅此沙門子。』或有諸鬼作如是聲：『節解節解此瞿曇子。』或有諸鬼作如是聲：『隨意隨意逐便所作。』或有諸鬼，作如是聲：『任情任情，速作莫住。』如是喧動不可得聽，此聲聞時，空可倒地，一切大地可段段分。聞此聲時，所有野獸皆大唱喚，四散馳走，一切諸鳥，在所聞此聲吼之時，皆悉從樹自撲落地。時彼魔眾一切諸鬼，或有作於哂哂聲者，或復有作𭈢(居祁反)梨聲者，或作嘯聲，或言斫斫，或言斷斷，或言殺殺，或言割割，或言破破，或言節節，或言解解，如是惡聲，不可勝數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或復有作師子吼聲，或作虎狼熊羆犲豹諸野獸聲，而彼輩聲，若有聞者，無量眾生皆悉恐怖。或有諸鬼作如是聲：『誅殺誅殺此釋種子。』或有諸鬼作如是聲：『擎撲擎撲此剎利子。』或有諸鬼作如是聲：『打殺打殺此沙門子。』或有諸鬼作如是聲：『傷害傷害此瞿曇種。』或有諸鬼作如是聲：『割截割截此甘蔗種。』或有諸鬼作如是聲：『碎末碎末此剎利種。』或有諸鬼作如是聲：『破散破散此釋種子。』或有諸鬼作如是聲：『摧壞摧壞此剎利子。』或有諸鬼作如是聲：『速滅速滅此沙門子。』或有諸鬼作如是聲：『節解節解此瞿曇子。』或有諸鬼作如是聲：『隨意隨意逐便所作。』或有諸鬼，作如是聲：『任情任情，速作莫住。』如是喧動不可得聽，此聲聞時，空可倒地，一切大地可段段分。聞此聲時，所有野獸皆大唱喚，四散馳走，一切諸鳥，在所聞此聲吼之時，皆悉從樹自撲落地。時彼魔眾一切諸鬼，或有作於哂哂聲者，或復有作𭈢(居祁反)梨聲者，或作嘯聲，或言斫斫，或言斷斷，或言殺殺，或言割割，或言破破，或言節節，或言解解，如是惡聲，不可勝數。

「其魔波旬即拔利劍，手執前趨，欲嚇菩薩疾走而進，口中唱言：『汝釋比丘！若安此座敢不起者，我必害汝。』而彼魔王，東西交過，欲近菩薩，不能得前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其魔波旬即拔利劍，手執前趨，欲嚇菩薩疾走而進，口中唱言：『汝釋比丘！若安此座敢不起者，我必害汝。』而彼魔王，東西交過，欲近菩薩，不能得前。

「是時魔王長子商主，即以兩手，抱魔王取，口如是言：『父王父王！願莫願莫！父王會自不能得殺悉達釋子，亦不能動此之坐處，兼得無量無邊過罪。』時，魔波旬不受其子商主之諫，向菩薩走，不肯還反。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時魔王長子商主，即以兩手，抱魔王取，口如是言：『父王父王！願莫願莫！父王會自不能得殺悉達釋子，亦不能動此之坐處，兼得無量無邊過罪。』時，魔波旬不受其子商主之諫，向菩薩走，不肯還反。

「爾時，有一淨居天子，在虛空中隱身不現，見魔波旬以散亂心走惱菩薩，天以定心，出微妙音，語波旬言：『汝魔波旬！不自限量，汝今不應擾亂此聖。汝速疾捨幻惑惡心，還本境界，汝終不能搖動此聖。所以者何？猶如猛風不動須彌。』時淨居天，向魔波旬而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，有一淨居天子，在虛空中隱身不現，見魔波旬以散亂心走惱菩薩，天以定心，出微妙音，語波旬言：『汝魔波旬！不自限量，汝今不應擾亂此聖。汝速疾捨幻惑惡心，還本境界，汝終不能搖動此聖。所以者何？猶如猛風不動須彌。』時淨居天，向魔波旬而說偈言：

「『寧令火失於熱性， 水失潤澤住不流， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『寧令火失於熱性， 水失潤澤住不流，

地失牢固不勝持， 風失吹動怗然靜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地失牢固不勝持， 風失吹動怗然靜，

此無量劫行功業， 終不捨此誓願心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此無量劫行功業， 終不捨此誓願心。

見世困苦厄眾生， 慳貪欲癡重病患， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見世困苦厄眾生， 慳貪欲癡重病患，

發慈悲愍是等故， 欲以智藥顯聖醫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發慈悲愍是等故， 欲以智藥顯聖醫。

汝今何故作艱難？ 一切人多墮邪道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝今何故作艱難？ 一切人多墮邪道，

彼今欲開正見眼， 此是大聖解脫王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼今欲開正見眼， 此是大聖解脫王，

此是導失道商人。 無明眾生墮黑闇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是導失道商人。 無明眾生墮黑闇，

此欲然於智燈照， 此聖欲入涅槃城， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此欲然於智燈照， 此聖欲入涅槃城，

秉炬欲破世間昏。 忍辱枝檊心根䩕， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秉炬欲破世間昏。 忍辱枝檊心根䩕，

信念花葉意莖固， 智樹能與法果資， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信念花葉意莖固， 智樹能與法果資，

汝今不應拔使傾。 又汝今被癡繩縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝今不應拔使傾。 又汝今被癡繩縛，

彼欲解脫汝等結， 豈可於彼生惡心？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼欲解脫汝等結， 豈可於彼生惡心？

彼求解脫欲教他， 汝作障礙徒疲乏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼求解脫欲教他， 汝作障礙徒疲乏。

眾生沒大煩惱海， 世間誰解作舡師？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生沒大煩惱海， 世間誰解作舡師？

彼欲建立大橋梁， 汝今何故興此惡？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼欲建立大橋梁， 汝今何故興此惡？

其昔劫修諸道行， 彼等果熟是今時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其昔劫修諸道行， 彼等果熟是今時，

是故此樹下結跏， 猶如往昔諸先聖。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故此樹下結跏， 猶如往昔諸先聖。』

「時，魔波旬從彼淨居諸天邊，聞如是語已，起增上慢，倍生瞋心，復速疾走向菩薩所，欲害菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，魔波旬從彼淨居諸天邊，聞如是語已，起增上慢，倍生瞋心，復速疾走向菩薩所，欲害菩薩。

「爾時，彼處護菩提樹，有八天神：一名功德，二名增長，三名無畏，四名巧𧦪，五名威德，六名大力，七名實語，八名善會。彼等八神，仰瞻菩薩，目𥇒不交，一時同以十六種相，讚歎菩薩，作如是言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，彼處護菩提樹，有八天神：一名功德，二名增長，三名無畏，四名巧𧦪，五名威德，六名大力，七名實語，八名善會。彼等八神，仰瞻菩薩，目𥇒不交，一時同以十六種相，讚歎菩薩，作如是言：

「『仁今最勝清淨眾生，光明照耀，猶如天上日月在空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『仁今最勝清淨眾生，光明照耀，猶如天上日月在空。

「『仁今挺特清淨眾生，顯赫焰熾，猶如空裏日天初出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『仁今挺特清淨眾生，顯赫焰熾，猶如空裏日天初出。

「『仁今皎潔清淨眾生，眾相開敷，如綠池內紅蓮花發。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『仁今皎潔清淨眾生，眾相開敷，如綠池內紅蓮花發。

「『仁今無畏清淨眾生，奮迅自在，如師子王處大林內。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『仁今無畏清淨眾生，奮迅自在，如師子王處大林內。

「『仁今安靜清淨眾生，不驚動，如須彌山王出住海中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『仁今安靜清淨眾生，不驚動，如須彌山王出住海中。

「『仁今清淨周匝，顯現峙立，猶如大鐵圍山牢固不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『仁今清淨周匝，顯現峙立，猶如大鐵圍山牢固不動。

「『仁今沈重審諦眾生眾德備具，猶如大海眾寶充滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『仁今沈重審諦眾生眾德備具，猶如大海眾寶充滿。

「『仁今含容意度寬廣，日日增長，猶如虛空無有邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『仁今含容意度寬廣，日日增長，猶如虛空無有邊際。

「『仁今敦厚無諸邪曲心意正定，猶如大地養育眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『仁今敦厚無諸邪曲心意正定，猶如大地養育眾生。

「『仁今心意無有垢濁具足，猶如阿耨達池清淨之水備八功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『仁今心意無有垢濁具足，猶如阿耨達池清淨之水備八功德。

「『仁今斷除一切諸結心意無染，猶如大風不著諸世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『仁今斷除一切諸結心意無染，猶如大風不著諸世。

「『仁今巍巍難可觀覩面目，猶如猛火熾盛，遠離一切諸煩惱熱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『仁今巍巍難可觀覩面目，猶如猛火熾盛，遠離一切諸煩惱熱。

「『仁今勇健剛䩕眾生，大力如彼那羅延天無人能伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『仁今勇健剛䩕眾生，大力如彼那羅延天無人能伏。

「『仁今精進歷劫熏修心意難迴，猶如帝釋放金剛杵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『仁今精進歷劫熏修心意難迴，猶如帝釋放金剛杵。

「『仁今已得第一善利，最為一切眾生上首具足十力，不久當成無上菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『仁今已得第一善利，最為一切眾生上首具足十力，不久當成無上菩提。』

「爾時，守護彼菩提樹諸神王，以十六種相讚歎菩薩，章句如是(本𨵗一讚)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，守護彼菩提樹諸神王，以十六種相讚歎菩薩，章句如是(本𨵗一讚)。

「爾時，色界淨居諸天，復共同以十六種相，毀辱魔王，挫其勢力。何等十六？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，色界淨居諸天，復共同以十六種相，毀辱魔王，挫其勢力。何等十六？

「『波旬！汝今無有威勢，猶如儜人被健兒伏妄言我勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『波旬！汝今無有威勢，猶如儜人被健兒伏妄言我勝。

「『波旬！汝今一身獨自無有伴侶，猶如曠野被放逐人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『波旬！汝今一身獨自無有伴侶，猶如曠野被放逐人。

「『波旬！汝今一切軍眾，諸力摧折，如負重乏羸瘦老牛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『波旬！汝今一切軍眾，諸力摧折，如負重乏羸瘦老牛。

「『波旬！汝今愚盲穢惡無有清淨，如夜射箭墮不淨地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『波旬！汝今愚盲穢惡無有清淨，如夜射箭墮不淨地。

「『波旬！汝今猶跛瞎驢東西浪行，落邪嶮道如迷商人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『波旬！汝今猶跛瞎驢東西浪行，落邪嶮道如迷商人。

「『波旬！汝今眷屬離散，身無精光，猶如負草貧窮乞兒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『波旬！汝今眷屬離散，身無精光，猶如負草貧窮乞兒。

「『波旬！汝今威德實衰，無處依止，強作姧猾，猶如癡人，無有羞恥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『波旬！汝今威德實衰，無處依止，強作姧猾，猶如癡人，無有羞恥。

「『波旬！汝今造業不淨多有垢膩，如無恩義孝德之人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『波旬！汝今造業不淨多有垢膩，如無恩義孝德之人。

「『波旬！汝今被他駈趁，猶如野干被師子逐不得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『波旬！汝今被他駈趁，猶如野干被師子逐不得自在。

「『波旬！汝今一切軍眾，不久退散，猶如猛風吹諸飛鳥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『波旬！汝今一切軍眾，不久退散，猶如猛風吹諸飛鳥。

「『波旬汝今愚惑昏闇，不知時節，如死日到孤獨貧兒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『波旬汝今愚惑昏闇，不知時節，如死日到孤獨貧兒。

「『波旬！汝今眷屬退敗，猶如散藥從於踈漏有孔器出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『波旬！汝今眷屬退敗，猶如散藥從於踈漏有孔器出。

「『波旬！汝今不久當被禁制治罰，猶如解理趁逐愚人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『波旬！汝今不久當被禁制治罰，猶如解理趁逐愚人。

「『波旬！汝今須臾被斷一切身力，猶如罪人被他割截手足異處(本闕二相)。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『波旬！汝今須臾被斷一切身力，猶如罪人被他割截手足異處(本闕二相)。』

「時首陀會一切諸天，以如是等十六種相，毀魔波旬，摧其力已。時護菩提樹之八神，還復共以十六種相，重毀波旬。何等十六？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時首陀會一切諸天，以如是等十六種相，毀魔波旬，摧其力已。時護菩提樹之八神，還復共以十六種相，重毀波旬。何等十六？

「『波旬！汝今不久之間，被菩薩降，猶如健兒被他賊殺(一)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『波旬！汝今不久之間，被菩薩降，猶如健兒被他賊殺(一)。

「『波旬！汝今被菩薩撲，猶如怯弱羸瘦之人，為大力士之所搥打(二)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『波旬！汝今被菩薩撲，猶如怯弱羸瘦之人，為大力士之所搥打(二)。

「『波旬！汝今被菩薩光之所覆蔽，猶如日出障翳於彼小螢火蟲(三)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『波旬！汝今被菩薩光之所覆蔽，猶如日出障翳於彼小螢火蟲(三)。

「『波旬！汝今被菩薩威自然退散，猶如一把碎末麥䅌被大風吹(四)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『波旬！汝今被菩薩威自然退散，猶如一把碎末麥䅌被大風吹(四)。

「『波旬！汝今被菩薩怖失脚馳走，猶如小獸被師子追(五)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『波旬！汝今被菩薩怖失脚馳走，猶如小獸被師子追(五)。

「『波旬！汝今被菩薩拔，如娑羅樹為猛風吹合根倒地(六)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『波旬！汝今被菩薩拔，如娑羅樹為猛風吹合根倒地(六)。

「『波旬！汝今被菩薩破，如怨賊城為大力王之所摧滅(七)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『波旬！汝今被菩薩破，如怨賊城為大力王之所摧滅(七)。

「『波旬！汝今被菩薩竭，如牛跡水為盛旱日之所乾涸(八)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『波旬！汝今被菩薩竭，如牛跡水為盛旱日之所乾涸(八)。

「『波旬！汝今被菩薩退低頭直走，如得罪人為他所殺忽然得脫(九)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『波旬！汝今被菩薩退低頭直走，如得罪人為他所殺忽然得脫(九)。

「『波旬！汝今被菩薩擾，如野澤內遭大猛火飛鳥亂驚(十)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『波旬！汝今被菩薩擾，如野澤內遭大猛火飛鳥亂驚(十)。

「『波旬！汝今被菩薩伏心內憂愁，如無法行忽失權勢下代國王(十一)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『波旬！汝今被菩薩伏心內憂愁，如無法行忽失權勢下代國王(十一)。

「『波旬！汝今不久當被菩薩剝脫，猶如無翅老病鴻鶴(十二)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『波旬！汝今不久當被菩薩剝脫，猶如無翅老病鴻鶴(十二)。

「『波旬！汝今不久當被菩薩減削，如行曠野無粮食人(十三)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『波旬！汝今不久當被菩薩減削，如行曠野無粮食人(十三)。

「『波旬！汝今不久當被菩薩劫奪，如人失舶沒於大海(十四)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『波旬！汝今不久當被菩薩劫奪，如人失舶沒於大海(十四)。

「『波旬！汝今被菩薩燋，如劫盡時一切稠林樹木燼滅(十五)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『波旬！汝今被菩薩燋，如劫盡時一切稠林樹木燼滅(十五)。

「『波旬！汝今不久當被菩薩崩倒，猶如金剛打壞石山(十六)。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『波旬！汝今不久當被菩薩崩倒，猶如金剛打壞石山(十六)。』

「是等天神，以十六種毀魔波旬。其魔波旬，聞諸天神如是毀辱勸諫之時，向菩薩走，欲殺害故，違失勸諫，被諸天神之所毀辱，猶不解心，不還本宮，更復增忿勅兵眾言：『汝等速起！急疾打散撮此仙人，莫與其命。是人今既自度彼岸，於我界內，復教無量無邊眾生，出我之境，我不放汝，若汝自知得脫我手，唯汝沙門！速起馳走，遠離於此菩提樹下，則命久活，不遭困苦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是等天神，以十六種毀魔波旬。其魔波旬，聞諸天神如是毀辱勸諫之時，向菩薩走，欲殺害故，違失勸諫，被諸天神之所毀辱，猶不解心，不還本宮，更復增忿勅兵眾言：『汝等速起！急疾打散撮此仙人，莫與其命。是人今既自度彼岸，於我界內，復教無量無邊眾生，出我之境，我不放汝，若汝自知得脫我手，唯汝沙門！速起馳走，遠離於此菩提樹下，則命久活，不遭困苦。』

「爾時，菩薩報波旬言：『若當使此須彌山王崩離本處，一切眾生悉無復有，一切星宿及以日月墜落墮地，大海乾竭。我今已坐菩提樹下，不可移動。』魔復更瞋，出麤惡言：『汝等捉此瞿曇釋子，擎將飛行，且緩莫殺，速疾將向我微妙宮，五縛枷鏁，手著杻械，遣守我門，令我數見如是困苦多種厄難，猶如惡奴。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，菩薩報波旬言：『若當使此須彌山王崩離本處，一切眾生悉無復有，一切星宿及以日月墜落墮地，大海乾竭。我今已坐菩提樹下，不可移動。』魔復更瞋，出麤惡言：『汝等捉此瞿曇釋子，擎將飛行，且緩莫殺，速疾將向我微妙宮，五縛枷鏁，手著杻械，遣守我門，令我數見如是困苦多種厄難，猶如惡奴。』

「爾時，菩薩報波旬言：『可此虛空將於妙色畫雜種形，或復虛空及諸星宿并日月天，墮落於地。汝等諸魔滿足三千，恐怖於我，乃至樹下，魔欲嚇我，無有是處。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，菩薩報波旬言：『可此虛空將於妙色畫雜種形，或復虛空及諸星宿并日月天，墮落於地。汝等諸魔滿足三千，恐怖於我，乃至樹下，魔欲嚇我，無有是處。』

佛本行集經菩薩降魔品第三十二上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛本行集經菩薩降魔品第三十二上

「爾時魔眾盡其威力，脅菩提樹，不能驚動菩薩一毛。有偈說言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時魔眾盡其威力，脅菩提樹，不能驚動菩薩一毛。有偈說言：

「『天魔軍眾忽然集， 處處打鼓震地噪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『天魔軍眾忽然集， 處處打鼓震地噪，

吹螺及貝諸種聲， 唱言：「子欲作何事？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吹螺及貝諸種聲， 唱言：「子欲作何事？

今見此魔大軍眾， 何不起走離此中？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今見此魔大軍眾， 何不起走離此中？

汝今妙色如鑄金， 面目清淨天人仰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝今妙色如鑄金， 面目清淨天人仰，

如是身體不久壞， 此大魔眾難可當。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是身體不久壞， 此大魔眾難可當。

但看地上及虛空， 諸種變現皆充滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但看地上及虛空， 諸種變現皆充滿，

必欲共鬪恐不如， 其若瞋忿或損身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 必欲共鬪恐不如， 其若瞋忿或損身。」

梵音迦羅頻伽聲， 告諸夜叉羅剎等： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵音迦羅頻伽聲， 告諸夜叉羅剎等：

「愚癡欲惱虛空體， 今來怖我亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「愚癡欲惱虛空體， 今來怖我亦復然，

能以金剛破山王， 或用口吹竭大海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能以金剛破山王， 或用口吹竭大海，

或猛瞋龍持手執， 如是彼能動我心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或猛瞋龍持手執， 如是彼能動我心。」

魔眾憤怒放火山， 拔樹并根歷亂擲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔眾憤怒放火山， 拔樹并根歷亂擲，

鎔銅赫赤星散注， 或有手把惡毒蛇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鎔銅赫赤星散注， 或有手把惡毒蛇，

或駱駝馬白象頭， 或猫野干獼猴首， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或駱駝馬白象頭， 或猫野干獼猴首，

或瞋蛇龍吐氣舌， 或復霹靂閃電飛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或瞋蛇龍吐氣舌， 或復霹靂閃電飛，

雜雨土石雹金剛， 或注鐵丸諸器仗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜雨土石雹金剛， 或注鐵丸諸器仗，

槊矛長刀三叉戟， 或現金剛齒毒蛇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 槊矛長刀三叉戟， 或現金剛齒毒蛇，

落地打碎樹枝條， 種種兵甲大叫吼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 落地打碎樹枝條， 種種兵甲大叫吼，

或有百臂射百箭， 蛇口吐猛焰火光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有百臂射百箭， 蛇口吐猛焰火光，

或棒鐵丸如須彌， 或出可畏熾火雨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或棒鐵丸如須彌， 或出可畏熾火雨，

倒地劈裂徹泉下， 或有竄身前後圍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 倒地劈裂徹泉下， 或有竄身前後圍，

或在左右及足邊， 顛倒手脚放烟火， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或在左右及足邊， 顛倒手脚放烟火，

忽然還復口大笑。 如是可畏諸魔軍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忽然還復口大笑。 如是可畏諸魔軍，

菩薩見如幻化為， 如是魔力應奪命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩見如幻化為， 如是魔力應奪命，

彼見猶如水中月， 亦復非真男女形， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼見猶如水中月， 亦復非真男女形，

非我非命非眾生， 眼耳鼻口身意等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非我非命非眾生， 眼耳鼻口身意等，

內外因緣各自有， 是諸法爾造無人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內外因緣各自有， 是諸法爾造無人，

我作如此語非虛， 不信當更作言誓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我作如此語非虛， 不信當更作言誓，

如我今見於彼等， 欲得恐怖於我來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如我今見於彼等， 欲得恐怖於我來，

諸法體性及我身， 一切悉空無有實。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法體性及我身， 一切悉空無有實。』

「是時魔軍夜叉眾等，以諸形貌種種身體，如是恐怖菩薩之時，菩薩爾時，不驚不怖，不動不搖。而彼魔王波旬，更復增瞋恚心，內懷愁憂，遍滿其體不能自安。而有偈說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時魔軍夜叉眾等，以諸形貌種種身體，如是恐怖菩薩之時，菩薩爾時，不驚不怖，不動不搖。而彼魔王波旬，更復增瞋恚心，內懷愁憂，遍滿其體不能自安。而有偈說：

「『魔家眷屬大可畏， 各作種種恐怖形， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『魔家眷屬大可畏， 各作種種恐怖形，

見彼菩薩不驚惶， 波旬心愁劇瞋恨。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見彼菩薩不驚惶， 波旬心愁劇瞋恨。』

「爾時，菩薩作是思惟：『此魔波旬，不受他諫，造種種事而不自知，我今可以如法語言斷其一切諸惡法行。』菩薩如是心思惟已，語魔波旬作如是言：『魔王波旬！汝善諦聽。我本來此，菩提樹下，創初之時，將一把草，鋪已而坐。所以者何？恐畏後時共魔波旬成於怨讎，鬪諍相競惡口罵詈。汝魔波旬！造諸惡行，無有善心，我今欲斷汝魔波旬一切怨讎，欲滅汝等一切惡業。汝魔波旬！若欲生於怨恨之心，作如是念：「何故菩薩坐此樹下，將草作鋪，著糞掃衣？」汝心如是妬嫉此事。汝魔波旬！且定汝意，我若成就阿耨多羅三藐三菩提，後取如是等一切諸事，付囑於汝，願汝迴心生大歡喜。魔王波旬！汝今心中亦有言誓：「我等必當恐怖菩薩，令捨此座起走勿停。」然我復有弘大誓願：「我今此身坐於此座，設有因緣，於此坐處，身體碎壞猶如微塵，壽命磨滅，若我不得阿耨多羅三藐三菩提時，我身終不起於此處。」魔王波旬！如是次第，我等當觀，是誰勇猛誓願力強？有能在先成就此願，或我或魔及汝軍眾？若我福業善根力強，我應成此誓願不虛。』是時菩薩向魔波旬而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，菩薩作是思惟：『此魔波旬，不受他諫，造種種事而不自知，我今可以如法語言斷其一切諸惡法行。』菩薩如是心思惟已，語魔波旬作如是言：『魔王波旬！汝善諦聽。我本來此，菩提樹下，創初之時，將一把草，鋪已而坐。所以者何？恐畏後時共魔波旬成於怨讎，鬪諍相競惡口罵詈。汝魔波旬！造諸惡行，無有善心，我今欲斷汝魔波旬一切怨讎，欲滅汝等一切惡業。汝魔波旬！若欲生於怨恨之心，作如是念：「何故菩薩坐此樹下，將草作鋪，著糞掃衣？」汝心如是妬嫉此事。汝魔波旬！且定汝意，我若成就阿耨多羅三藐三菩提，後取如是等一切諸事，付囑於汝，願汝迴心生大歡喜。魔王波旬！汝今心中亦有言誓：「我等必當恐怖菩薩，令捨此座起走勿停。」然我復有弘大誓願：「我今此身坐於此座，設有因緣，於此坐處，身體碎壞猶如微塵，壽命磨滅，若我不得阿耨多羅三藐三菩提時，我身終不起於此處。」魔王波旬！如是次第，我等當觀，是誰勇猛誓願力強？有能在先成就此願，或我或魔及汝軍眾？若我福業善根力強，我應成此誓願不虛。』是時菩薩向魔波旬而說偈言：

「『汝昔施一無遮會， 今得如是大威權， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝昔施一無遮會， 今得如是大威權，

我於無量億僧祇， 為諸眾生種種施。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於無量億僧祇， 為諸眾生種種施。』

「爾時，魔王波旬復向菩薩而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，魔王波旬復向菩薩而說偈言：

「『我昔祭祀無遮會， 汝今驗我既非虛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我昔祭祀無遮會， 汝今驗我既非虛，

汝若干劫布施行， 誰信此言欲降我。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝若干劫布施行， 誰信此言欲降我。』

「魔王波旬說此偈已，是時菩薩，不畏不驚，不怯不弱，專注不亂。以柔軟心，捨諸恐怖，身毛和靡，視瞬安庠，伸其右手，指甲紅色，猶如赤銅。兼以種種諸相莊嚴具足，無量千萬億劫，諸行功德善根所生，舉手摩頭。手摩頭已，復摩脚趺，摩脚趺已，以慈愍心，猶如龍王，欲視舉頭。既舉頭已，善觀魔眾，觀魔眾已，以千萬種功德右手指於大地，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「魔王波旬說此偈已，是時菩薩，不畏不驚，不怯不弱，專注不亂。以柔軟心，捨諸恐怖，身毛和靡，視瞬安庠，伸其右手，指甲紅色，猶如赤銅。兼以種種諸相莊嚴具足，無量千萬億劫，諸行功德善根所生，舉手摩頭。手摩頭已，復摩脚趺，摩脚趺已，以慈愍心，猶如龍王，欲視舉頭。既舉頭已，善觀魔眾，觀魔眾已，以千萬種功德右手指於大地，而說偈言：

「『此地能生一切物， 無有相為平等行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此地能生一切物， 無有相為平等行，

此證明我終不虛， 唯願現前真實說。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此證明我終不虛， 唯願現前真實說。』

「爾時，菩薩手指此地作是言已，是時此地所負地神，以諸珍寶，而自莊挍，所謂上妙天冠耳璫手鏁臂釧及指環等，種種瓔珞莊嚴於身，復以種種香華滿盛七寶瓶內，兩手捧持，去菩薩坐不近不遠，從於地下忽然湧出，示現半身，曲躬恭敬向於菩薩，白菩薩言：『最大丈夫！我證明汝，我知於汝。往昔世時，千億萬劫，施無遮會。』作是語已，是時其地遍及三千大千世界，六種震動，作大音聲，猶如打於摩伽陀國銅鍾之聲，震遍吼等，如前所說，具十八相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，菩薩手指此地作是言已，是時此地所負地神，以諸珍寶，而自莊挍，所謂上妙天冠耳璫手鏁臂釧及指環等，種種瓔珞莊嚴於身，復以種種香華滿盛七寶瓶內，兩手捧持，去菩薩坐不近不遠，從於地下忽然湧出，示現半身，曲躬恭敬向於菩薩，白菩薩言：『最大丈夫！我證明汝，我知於汝。往昔世時，千億萬劫，施無遮會。』作是語已，是時其地遍及三千大千世界，六種震動，作大音聲，猶如打於摩伽陀國銅鍾之聲，震遍吼等，如前所說，具十八相。

「爾時，彼魔一切軍眾及魔波旬，如是集聚，皆悉退散，勢屈不如，各各奔逃，破其陣場，自然恐怖，不能安心，失脚東西南北馳走。當是之時，或復白象頓蹶而倒，或馬乏臥，或車脚折，狼藉縱橫。或軍迷荒不能搖動，或復弩槊弓箭長刀羂索、劍輪三叉戟翣小斧鉞鈇，從於手中自然落地。又復種種牢固鎧甲，自碎摧壞去離於身。如是四方爭競藏竄，或覆其面，踣地而眠，或仰倒地，乍左乍右，宛轉屍移。或走投山，或入地穴，或有倚樹，或入闇林，或有迴心歸依菩薩，請乞救護養育於我，其有依倚於菩薩者，不失本心。時其波旬，聞大地聲，心大恐怖，悶絕躃地，不知東西於上空中，唯聞是聲：『打某撮某，捉某斫某，殺某斷某，黑闇之行，悉令滅盡，莫放波旬。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，彼魔一切軍眾及魔波旬，如是集聚，皆悉退散，勢屈不如，各各奔逃，破其陣場，自然恐怖，不能安心，失脚東西南北馳走。當是之時，或復白象頓蹶而倒，或馬乏臥，或車脚折，狼藉縱橫。或軍迷荒不能搖動，或復弩槊弓箭長刀羂索、劍輪三叉戟翣小斧鉞鈇，從於手中自然落地。又復種種牢固鎧甲，自碎摧壞去離於身。如是四方爭競藏竄，或覆其面，踣地而眠，或仰倒地，乍左乍右，宛轉屍移。或走投山，或入地穴，或有倚樹，或入闇林，或有迴心歸依菩薩，請乞救護養育於我，其有依倚於菩薩者，不失本心。時其波旬，聞大地聲，心大恐怖，悶絕躃地，不知東西於上空中，唯聞是聲：『打某撮某，捉某斫某，殺某斷某，黑闇之行，悉令滅盡，莫放波旬。』