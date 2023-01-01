佛本行集經卷第二十六隋天竺三藏闍那崛多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛本行集經卷第二十六隋天竺三藏闍那崛多譯

向菩提樹品中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 向菩提樹品中

「爾時，菩薩於河澡浴，食乳糜休身體光儀，平復如本，威力自在。安庠面向菩提樹時，作是行步，猶如往昔諸菩薩行，所謂漸漸調柔，行步意喜，來者隨施，行步安住。猶如須彌山王，巍巍而行，無恐畏行，不濁亂行，心知足行，不急疾行，不遲緩行，不蹶失行。兩足周正不相揩行，不相逼行，不星速行，不搖身行，安隱而行，清淨而行，精妙而行，無患害行，師子王行，大龍王行，大牛王行。如鴈王行，如象王行，不恇怯行，無疑滯行，無怪悞行，廣寬博行，那羅延行，不觸地行，千輻相輪下地而行，以脚足指網縵所羅，甲如赤銅色澤而行，行步振遍大地而行，行步猶如大山谷響出聲而行。行步之時，有坑坎處皆悉平正，自然而行；地上所有土沙礫石，皆除而行；以足網縵放光明，觸罪類眾生，安住不動，善行而行；行步清淨，生妙蓮花，蹹彼蓮花臺上而行；以往昔行淨善行故，而得此行。往昔諸佛，坐於師子高座之上，承行而行；心意牢固，如金剛行；閉塞一切諸趣稠林，堂堂而行；能為一切諸趣眾生，生安樂行。摧折一切魔幢而行；破壞一切魔力而行；塠壓一切魔氣而行；打碎一切魔威而行；減削一切魔業而行；消散一切魔眾而行；墮落一切魔勢而行；捐捨一切魔行而行；殺害一切魔軍而行；割斷一切魔網而行。伏諸非法一切邪眾，如法攝受外道而行；照朗煩惱翳暗而行；散助煩惱朋友而行；威力覆蔽釋天梵天、大自在天護世諸天，無畏而行；於此三千大千世界，唯自一人，獨尊而行；不從他學，而自證道，分明而行；欲證一切種智而行；正念正意，知足正行行行而行；欲滅生老病死而行；欲趣向彼常樂我淨微妙最勝無畏之處，欲入涅槃城門而行。有如是行，菩薩而行，面正向彼菩提之樹，直視而行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，菩薩於河澡浴，食乳糜休身體光儀，平復如本，威力自在。安庠面向菩提樹時，作是行步，猶如往昔諸菩薩行，所謂漸漸調柔，行步意喜，來者隨施，行步安住。猶如須彌山王，巍巍而行，無恐畏行，不濁亂行，心知足行，不急疾行，不遲緩行，不蹶失行。兩足周正不相揩行，不相逼行，不星速行，不搖身行，安隱而行，清淨而行，精妙而行，無患害行，師子王行，大龍王行，大牛王行。如鴈王行，如象王行，不恇怯行，無疑滯行，無怪悞行，廣寬博行，那羅延行，不觸地行，千輻相輪下地而行，以脚足指網縵所羅，甲如赤銅色澤而行，行步振遍大地而行，行步猶如大山谷響出聲而行。行步之時，有坑坎處皆悉平正，自然而行；地上所有土沙礫石，皆除而行；以足網縵放光明，觸罪類眾生，安住不動，善行而行；行步清淨，生妙蓮花，蹹彼蓮花臺上而行；以往昔行淨善行故，而得此行。往昔諸佛，坐於師子高座之上，承行而行；心意牢固，如金剛行；閉塞一切諸趣稠林，堂堂而行；能為一切諸趣眾生，生安樂行。摧折一切魔幢而行；破壞一切魔力而行；塠壓一切魔氣而行；打碎一切魔威而行；減削一切魔業而行；消散一切魔眾而行；墮落一切魔勢而行；捐捨一切魔行而行；殺害一切魔軍而行；割斷一切魔網而行。伏諸非法一切邪眾，如法攝受外道而行；照朗煩惱翳暗而行；散助煩惱朋友而行；威力覆蔽釋天梵天、大自在天護世諸天，無畏而行；於此三千大千世界，唯自一人，獨尊而行；不從他學，而自證道，分明而行；欲證一切種智而行；正念正意，知足正行行行而行；欲滅生老病死而行；欲趣向彼常樂我淨微妙最勝無畏之處，欲入涅槃城門而行。有如是行，菩薩而行，面正向彼菩提之樹，直視而行。

「爾時，菩薩復作如是思惟念言：『我今至此菩提道場，欲作何座證阿耨多羅三藐三菩提？』即自覺知應坐草上。是時淨居諸天子等，白菩薩言：『如是如是。大聖仁者！所有過去諸佛如來欲證阿耨多羅三藐三菩提者，皆悉坐於鋪草之上而取正覺。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，菩薩復作如是思惟念言：『我今至此菩提道場，欲作何座證阿耨多羅三藐三菩提？』即自覺知應坐草上。是時淨居諸天子等，白菩薩言：『如是如是。大聖仁者！所有過去諸佛如來欲證阿耨多羅三藐三菩提者，皆悉坐於鋪草之上而取正覺。』

「爾時，菩薩復作如是思惟：『誰能與我如是之草？』心思惟已，左右前後四顧觀看。是時忉利帝釋天王，以天智知菩薩心已，即化其身為刈草人，去於菩薩不近不遠，右邊而立，刈取於草。其草青綠，顏色猶如孔雀王項，柔軟滑澤，而手觸時，猶如微細迦尸迦衣，其狀如是，色妙而香，右旋宛轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，菩薩復作如是思惟：『誰能與我如是之草？』心思惟已，左右前後四顧觀看。是時忉利帝釋天王，以天智知菩薩心已，即化其身為刈草人，去於菩薩不近不遠，右邊而立，刈取於草。其草青綠，顏色猶如孔雀王項，柔軟滑澤，而手觸時，猶如微細迦尸迦衣，其狀如是，色妙而香，右旋宛轉。

「爾時，菩薩見於彼人去已不遠，在右邊刈如是等草，見已漸漸至彼人邊，到已寬緩問彼人言：『賢善仁者！汝名字何？』彼人報言：『我名吉利。』菩薩既聞彼人名已，如是思惟：『我今欲求自身吉利，亦為他人以求吉利，此名吉利，在於我前，我今決當得證阿耨多羅三藐三菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，菩薩見於彼人去已不遠，在右邊刈如是等草，見已漸漸至彼人邊，到已寬緩問彼人言：『賢善仁者！汝名字何？』彼人報言：『我名吉利。』菩薩既聞彼人名已，如是思惟：『我今欲求自身吉利，亦為他人以求吉利，此名吉利，在於我前，我今決當得證阿耨多羅三藐三菩提。』

「菩薩如是心思惟已，更出如是美妙音響，語彼人言：『其語猶如過去一切諸菩薩等微妙音聲，所謂實語，不虛發言用真正言，出清亮聲，潤澤之聲，妙聲，喜聲，聞承奉聲，聞不違聲，聞流靡聲，化聲，導聲，不謇吃聲，不縮呻聲，不麤澁聲，不雙破聲，軟滑澤聲，甜淡美聲，分明的的遙入耳聲，聞心口意皆悉喜聲。聞已除滅欲癡瞋恚鬪諍忿怒，皆悉令得清淨之聲，聞如迦羅頻伽鳥聲，命命鳥聲，雷隱隱聲。如諸音樂歌讚詠聲，深遠高聲，無障礙聲，非鼻出聲，清淨之聲，真正之聲，實語之聲。如梵天聲，如海波聲，如山崩聲，震動之聲。如諸天王所讚歎聲，諸阿修羅歌詠美聲，深難得底斷魔力聲，降伏一切諸外道聲。師子之聲，駛風之聲，象王之聲，如雲磨聲，能至十方佛剎土聲，告諸所化眾生之聲。不急疾聲，不遲緩聲，不停住聲，不缺減聲，不濁穢聲，合一切聲，入諸聲聲。解脫之聲，無繫縛聲，無染著聲，合語義聲，依時語聲，不過時聲，巧能宣說八千萬億法門之聲。無壅塞聲，不止息聲，能辯一切諸聲之聲。隨心能滿一切願聲，能生一切安樂之聲，示現一切解脫之聲，流通一切諸道路聲。眾中說時，不出眾外，令諸大眾歡喜之聲；聲出之時，順於一切諸佛法聲。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩如是心思惟已，更出如是美妙音響，語彼人言：『其語猶如過去一切諸菩薩等微妙音聲，所謂實語，不虛發言用真正言，出清亮聲，潤澤之聲，妙聲，喜聲，聞承奉聲，聞不違聲，聞流靡聲，化聲，導聲，不謇吃聲，不縮呻聲，不麤澁聲，不雙破聲，軟滑澤聲，甜淡美聲，分明的的遙入耳聲，聞心口意皆悉喜聲。聞已除滅欲癡瞋恚鬪諍忿怒，皆悉令得清淨之聲，聞如迦羅頻伽鳥聲，命命鳥聲，雷隱隱聲。如諸音樂歌讚詠聲，深遠高聲，無障礙聲，非鼻出聲，清淨之聲，真正之聲，實語之聲。如梵天聲，如海波聲，如山崩聲，震動之聲。如諸天王所讚歎聲，諸阿修羅歌詠美聲，深難得底斷魔力聲，降伏一切諸外道聲。師子之聲，駛風之聲，象王之聲，如雲磨聲，能至十方佛剎土聲，告諸所化眾生之聲。不急疾聲，不遲緩聲，不停住聲，不缺減聲，不濁穢聲，合一切聲，入諸聲聲。解脫之聲，無繫縛聲，無染著聲，合語義聲，依時語聲，不過時聲，巧能宣說八千萬億法門之聲。無壅塞聲，不止息聲，能辯一切諸聲之聲。隨心能滿一切願聲，能生一切安樂之聲，示現一切解脫之聲，流通一切諸道路聲。眾中說時，不出眾外，令諸大眾歡喜之聲；聲出之時，順於一切諸佛法聲。』

「菩薩以此如是眾聲，告語於彼刈草之人，作如是言：『仁者！汝能與我草不？』其化人報言：『我能與。』是時帝釋所化作人，即便刈草，以奉菩薩。其草淨妙，菩薩即取彼草一把，手自執持。當菩薩取彼草之時，其地即便六種震動。是時菩薩，將於此草，安庠面向菩提樹下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩以此如是眾聲，告語於彼刈草之人，作如是言：『仁者！汝能與我草不？』其化人報言：『我能與。』是時帝釋所化作人，即便刈草，以奉菩薩。其草淨妙，菩薩即取彼草一把，手自執持。當菩薩取彼草之時，其地即便六種震動。是時菩薩，將於此草，安庠面向菩提樹下。

「爾時菩薩持草行時，中路忽有五百青雀，從十方來，右繞菩薩三匝訖已，隨菩薩行。又復五百拘翅羅鳥，四方而來，如前圍遶；又復五百孔雀而來，乃至略說，五百白鵝，五百鴻鶴，五百白鷗，五百迦羅頻伽之鳥，并其五百命命之鳥，五百白象，皆悉六牙。五百白馬，頭耳烏黑，𩦲尾悉朱，長而披散五百牛王，並皆斛領，猶如黑雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時菩薩持草行時，中路忽有五百青雀，從十方來，右繞菩薩三匝訖已，隨菩薩行。又復五百拘翅羅鳥，四方而來，如前圍遶；又復五百孔雀而來，乃至略說，五百白鵝，五百鴻鶴，五百白鷗，五百迦羅頻伽之鳥，并其五百命命之鳥，五百白象，皆悉六牙。五百白馬，頭耳烏黑，𩦲尾悉朱，長而披散五百牛王，並皆斛領，猶如黑雲。

「是時復有五百童子五百童女，各以種種諸妙瓔珞莊嚴其身，五百天子，五百天女，五百寶瓶，以諸香花，滿於其中。又盛種種諸妙香水，無人執持自然空行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時復有五百童子五百童女，各以種種諸妙瓔珞莊嚴其身，五百天子，五百天女，五百寶瓶，以諸香花，滿於其中。又盛種種諸妙香水，無人執持自然空行。

「又世間中，所有一切吉祥之事，皆從四方，雲雨而來各在菩薩右邊，圍遶經三匝已，隨菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又世間中，所有一切吉祥之事，皆從四方，雲雨而來各在菩薩右邊，圍遶經三匝已，隨菩薩行。

「又世間中，所有樹木，一切藥草，菩薩行時，從根悉伏，向於菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又世間中，所有樹木，一切藥草，菩薩行時，從根悉伏，向於菩薩。

「又復四方微妙涼冷調和之風，吹諸翳障，皆悉清淨，無雲無霧，無烟無塵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復四方微妙涼冷調和之風，吹諸翳障，皆悉清淨，無雲無霧，無烟無塵。

「上虛空中，復有無量千萬諸天，菩薩當向菩提樹時，悉隨而行，皆各一時歡喜踊躍，遍滿其體，不能自勝，歌唱叫喚，或口呼嘯，作種種聲，弄其天衣及寶瓔珞。又復出聲，作如是言：『今此閻浮，有佛世尊出現於世。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「上虛空中，復有無量千萬諸天，菩薩當向菩提樹時，悉隨而行，皆各一時歡喜踊躍，遍滿其體，不能自勝，歌唱叫喚，或口呼嘯，作種種聲，弄其天衣及寶瓔珞。又復出聲，作如是言：『今此閻浮，有佛世尊出現於世。』

「復有無量淨居諸天，來在菩薩左右前後，頂禮菩薩如是白言：『大聖尊者！仁昔長夜，恒常乞願，今日所願以得成就，世間所有一切諸天，堪為仁作吉祥之事。能與仁作吉祥之相，又復能成仁心願者，彼等悉來在菩薩前。』菩薩面向菩提樹時，相隨而進，菩薩欲至菩提樹下，是時其地六種震動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有無量淨居諸天，來在菩薩左右前後，頂禮菩薩如是白言：『大聖尊者！仁昔長夜，恒常乞願，今日所願以得成就，世間所有一切諸天，堪為仁作吉祥之事。能與仁作吉祥之相，又復能成仁心願者，彼等悉來在菩薩前。』菩薩面向菩提樹時，相隨而進，菩薩欲至菩提樹下，是時其地六種震動。

「又復，菩薩行步之時，如師子步，如龍王步，如牛王步、白鴈王步，如象王步，無怖畏行，無障礙行，無染著行，除滅一切毛不竪行，無人降伏往昔善行，禪定真正最勝而行，最上最妙伏諸怨行，斷絕一切不利益行。欲取無上法寶故行，取無上樂攝受故行，欲取最上寂定故行。行步之時，地上所有一切眾生，聞地動聲，地居諸天、阿修羅等，一切諸龍，諸乾闥婆，一切諸鳥，四足人等，皆悉聞彼震動之聲，心生疑怪，處處觀看有何異事有何因緣，大地如是湧沒搖動？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，菩薩行步之時，如師子步，如龍王步，如牛王步、白鴈王步，如象王步，無怖畏行，無障礙行，無染著行，除滅一切毛不竪行，無人降伏往昔善行，禪定真正最勝而行，最上最妙伏諸怨行，斷絕一切不利益行。欲取無上法寶故行，取無上樂攝受故行，欲取最上寂定故行。行步之時，地上所有一切眾生，聞地動聲，地居諸天、阿修羅等，一切諸龍，諸乾闥婆，一切諸鳥，四足人等，皆悉聞彼震動之聲，心生疑怪，處處觀看有何異事有何因緣，大地如是湧沒搖動？

「爾時，彼地有一龍王，名曰迦茶(隋言黑色)，其龍長壽，經歷劫數，曾見往昔多諸佛來。又龍日月，晝夜甚長，睡眠未久，見大地動，復聞震聲，即便驚寤。寤已忽起，速疾從自宮殿而出。出外觀看四方之時，迦茶龍王觀四方已，見自居處相去不遠，有一菩薩安庠而行。時彼龍王，見此菩薩，預先瑞相，猶如過去諸大菩薩發心欲向菩提樹下一種無異。見是相已更無疑心，決定知此菩薩大士，當得證於阿耨多羅三藐三菩提，生大歡喜，即便說偈，一心合掌，而讚歎言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，彼地有一龍王，名曰迦茶(隋言黑色)，其龍長壽，經歷劫數，曾見往昔多諸佛來。又龍日月，晝夜甚長，睡眠未久，見大地動，復聞震聲，即便驚寤。寤已忽起，速疾從自宮殿而出。出外觀看四方之時，迦茶龍王觀四方已，見自居處相去不遠，有一菩薩安庠而行。時彼龍王，見此菩薩，預先瑞相，猶如過去諸大菩薩發心欲向菩提樹下一種無異。見是相已更無疑心，決定知此菩薩大士，當得證於阿耨多羅三藐三菩提，生大歡喜，即便說偈，一心合掌，而讚歎言：

「『威德巍巍大仁者， 如我曾見過去時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『威德巍巍大仁者， 如我曾見過去時，

有諸菩薩來此中， 仁今亦然無有異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有諸菩薩來此中， 仁今亦然無有異，

今見仁者到斯處， 決定作佛必無疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今見仁者到斯處， 決定作佛必無疑。

世尊徒步甚安庠， 先舉右脚而行動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊徒步甚安庠， 先舉右脚而行動，

觀於諸方心諦視， 應當定作佛世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀於諸方心諦視， 應當定作佛世尊。

仁今從此吉祥邊， 乞一把草手持執， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁今從此吉祥邊， 乞一把草手持執，

正面趣向於道樹， 決定今作三佛陀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正面趣向於道樹， 決定今作三佛陀。

諸方四面涼冷風， 猶如牛王作聲嚮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸方四面涼冷風， 猶如牛王作聲嚮，

又有諸鳥來翼從， 前後左右四面圍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又有諸鳥來翼從， 前後左右四面圍，

世間黑闇晝夜昏， 無明愚癡之所覆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間黑闇晝夜昏， 無明愚癡之所覆，

仁聖成就丈夫已， 必出大光普照明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁聖成就丈夫已， 必出大光普照明。

又復靈異諸獸來， 百千萬眾前後遶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復靈異諸獸來， 百千萬眾前後遶，

如彼輪迴右旋轉， 仁今決定作世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼輪迴右旋轉， 仁今決定作世尊。

又復象馬諸畜生， 并諸幢鬘等來至， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復象馬諸畜生， 并諸幢鬘等來至，

星速急疾向菩薩， 決知當作佛世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 星速急疾向菩薩， 決知當作佛世尊。

又復一切淨居天， 持其清淨莊嚴體， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復一切淨居天， 持其清淨莊嚴體，

曲躬頂禮於仁者， 知仁決作佛世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曲躬頂禮於仁者， 知仁決作佛世尊。

仁今將此有漏心， 又為一切煩惱逼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁今將此有漏心， 又為一切煩惱逼，

今得除滅彼結惑， 必成無上勝菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今得除滅彼結惑， 必成無上勝菩提。

仁今具足微妙法， 甚深難測不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁今具足微妙法， 甚深難測不思議，

證已俯仰行步寬， 是故我心無疑滯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證已俯仰行步寬， 是故我心無疑滯。

仁今種種皆如法， 所說最上更無過， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁今種種皆如法， 所說最上更無過，

一切天人無等倫， 是故我心無疑滯。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切天人無等倫， 是故我心無疑滯。』

「爾時，黑色龍王將如是偈歎菩薩已，心大歡喜，踊躍無量，合十指掌，在菩薩前，頂禮菩薩。是時菩薩語龍王言：『大善龍王！如是如是，如汝所說，我今必成阿耨多羅三藐三菩提。』而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，黑色龍王將如是偈歎菩薩已，心大歡喜，踊躍無量，合十指掌，在菩薩前，頂禮菩薩。是時菩薩語龍王言：『大善龍王！如是如是，如汝所說，我今必成阿耨多羅三藐三菩提。』而說偈言：

「『大善龍王如汝言， 此為增益我精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『大善龍王如汝言， 此為增益我精進，

我今必成無上道， 一切世間無等雙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今必成無上道， 一切世間無等雙。

如餘所見相莊嚴， 大吉祥瑞為我助， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如餘所見相莊嚴， 大吉祥瑞為我助，

我今於此煩惱海， 必度彼岸無有疑。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今於此煩惱海， 必度彼岸無有疑。』

「爾時，黑色龍王有一龍妃，名曰金光，而彼龍妃復與無量諸龍女等，左右圍遶，其手各執諸妙香花末香塗香、雜色衣服寶幢幡蓋種種瓔珞，作天音樂。其樂音中，各作種種歌讚詠聲，而歎菩薩。隨菩薩行，歌音聲中，出如是偈，頌菩薩言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，黑色龍王有一龍妃，名曰金光，而彼龍妃復與無量諸龍女等，左右圍遶，其手各執諸妙香花末香塗香、雜色衣服寶幢幡蓋種種瓔珞，作天音樂。其樂音中，各作種種歌讚詠聲，而歎菩薩。隨菩薩行，歌音聲中，出如是偈，頌菩薩言：

「『世尊身意卓不移， 無驚無怖而定住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊身意卓不移， 無驚無怖而定住，

歡喜踊躍離諸欲， 瞋癡悉捨無處貪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歡喜踊躍離諸欲， 瞋癡悉捨無處貪，

尊能為世作醫師， 是故我今頭頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊能為世作醫師， 是故我今頭頂禮。

世間諸使煩惱厚， 無能解脫離彼纏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間諸使煩惱厚， 無能解脫離彼纏，

諸根自伏復伏他， 能拔眾生諸毒箭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根自伏復伏他， 能拔眾生諸毒箭，

無歸護處能歸護， 世間幽瞑作導師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無歸護處能歸護， 世間幽瞑作導師，

三界燈明仁獨尊， 是故我等今頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界燈明仁獨尊， 是故我等今頂禮。

世尊無人能伏得， 以盡貪瞋及無明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊無人能伏得， 以盡貪瞋及無明，

離諸煩惱欲染情， 是故我今頭頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離諸煩惱欲染情， 是故我今頭頂禮。

煩惱刺入眾生意， 無有人能拔出之， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱刺入眾生意， 無有人能拔出之，

世尊今作大醫師， 能治彼等大苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊今作大醫師， 能治彼等大苦惱。

無依止者作依止， 無導師處作導師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無依止者作依止， 無導師處作導師，

黑暗遍於三界中， 世尊光明普能照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黑暗遍於三界中， 世尊光明普能照。

如我今見諸天眾， 持妙香花滿虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如我今見諸天眾， 持妙香花滿虛空，

舞弄瓔珞皆散衣， 我見如是預相已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舞弄瓔珞皆散衣， 我見如是預相已，

斟量斯事無虛謬， 仁今作佛心喜歡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斟量斯事無虛謬， 仁今作佛心喜歡。

速往菩提德樹邊， 降伏彼等四魔眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速往菩提德樹邊， 降伏彼等四魔眾，

摑裂煩惱䩕羅網， 疾成無上寂涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摑裂煩惱䩕羅網， 疾成無上寂涅槃。

猶如往昔諸智人， 到於此處取正覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如往昔諸智人， 到於此處取正覺，

仁者今已來至此， 我知作佛定無疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁者今已來至此， 我知作佛定無疑。

世尊昔在因地時， 行行劫數千萬億， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊昔在因地時， 行行劫數千萬億，

精苦勤劬不暫息， 望取正覺證真如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精苦勤劬不暫息， 望取正覺證真如。

今時已至願莫停， 速詣於道樹下坐， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今時已至願莫停， 速詣於道樹下坐，

正心依彼樹王者， 決證菩提無有疑。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正心依彼樹王者， 決證菩提無有疑。』

「爾時菩薩聞是偈已，安庠而行，向菩提樹，於其中間，心如是念：『此欲界內，是彼魔王波旬為主自在統領，我今應當語彼令知，若不告彼而取證於阿耨多羅三藐三菩提者，我則不成名為大覺。所以者何？為欲降伏魔波旬故，攝受彼故，亦兼攝受降伏一切欲界諸天。彼之魔眾，魔宮殿中，復有無量無邊諸魔眷屬諸天，已於往昔，種諸善根。若聞我作師子吼聲，若見我證阿耨多羅三藐三菩提時，則彼悉來向於我邊，當發阿耨多羅三藐三菩提心。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時菩薩聞是偈已，安庠而行，向菩提樹，於其中間，心如是念：『此欲界內，是彼魔王波旬為主自在統領，我今應當語彼令知，若不告彼而取證於阿耨多羅三藐三菩提者，我則不成名為大覺。所以者何？為欲降伏魔波旬故，攝受彼故，亦兼攝受降伏一切欲界諸天。彼之魔眾，魔宮殿中，復有無量無邊諸魔眷屬諸天，已於往昔，種諸善根。若聞我作師子吼聲，若見我證阿耨多羅三藐三菩提時，則彼悉來向於我邊，當發阿耨多羅三藐三菩提心。』

「爾時菩薩思惟是已，從於眉間白毫相中，放一光明，名能降伏散魔軍眾。放此光已，應時即至魔之宮殿，翳彼一切諸魔舊宮本業之光。又復斯光傍遍三千大千世界，作大光明，一切皆滿。時菩薩放彼光明中，魔王波旬，自然而聞如是偈聲： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時菩薩思惟是已，從於眉間白毫相中，放一光明，名能降伏散魔軍眾。放此光已，應時即至魔之宮殿，翳彼一切諸魔舊宮本業之光。又復斯光傍遍三千大千世界，作大光明，一切皆滿。時菩薩放彼光明中，魔王波旬，自然而聞如是偈聲：

「『世間有一大眾生， 經歷多劫行行滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世間有一大眾生， 經歷多劫行行滿，

淨飯大王之太子， 棄捨王位而出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨飯大王之太子， 棄捨王位而出家。

彼欲開發甘露門， 今來趣向菩提樹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼欲開發甘露門， 今來趣向菩提樹，

汝身若有大氣力， 可詣樹下共試看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝身若有大氣力， 可詣樹下共試看。

其今已達彼岸邊， 復欲度他令到彼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其今已達彼岸邊， 復欲度他令到彼，

菩薩既以自覺了， 今復更欲覺於他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩既以自覺了， 今復更欲覺於他。

又自得彼寂定禪， 更欲教人令寂靜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又自得彼寂定禪， 更欲教人令寂靜，

既自行無繫縛路， 欲教他趣解脫城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既自行無繫縛路， 欲教他趣解脫城。

破散三惡悉使空， 充溢人天道令滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破散三惡悉使空， 充溢人天道令滿，

示現禪定五通力， 安置令知甘露宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現禪定五通力， 安置令知甘露宮。

其今不久證大明， 必當虛空汝境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其今不久證大明， 必當虛空汝境界，

愚癡黑暗瞋恚侶， 損汝朋黨悉無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚癡黑暗瞋恚侶， 損汝朋黨悉無餘。

既被摧碎走無方， 當爾時心作何計？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既被摧碎走無方， 當爾時心作何計？

彼若證於甘露法， 常樂我淨湛然安。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼若證於甘露法， 常樂我淨湛然安。』

「爾時欲界魔王波旬，從光明中聞是偈已，於睡眠中，心忽驚動，自然夢見，三十二種，不吉祥相。何等名為三十二夢？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時欲界魔王波旬，從光明中聞是偈已，於睡眠中，心忽驚動，自然夢見，三十二種，不吉祥相。何等名為三十二夢？

「所謂夢見其諸天界自許宮殿，悉皆黑暗，無有光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所謂夢見其諸天界自許宮殿，悉皆黑暗，無有光明。

「見自宮中，有諸沙礫糞穢盈滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見自宮中，有諸沙礫糞穢盈滿。

「見自身體，恐怖不樂，無有心情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見自身體，恐怖不樂，無有心情。

「見其自身，諸方馳走。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見其自身，諸方馳走。

「見其自身，頭上天冠忽然墮落，遺失革屣，徒跣而行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見其自身，頭上天冠忽然墮落，遺失革屣，徒跣而行。

「見自咽喉，脣腭乾燥，身體寒熱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見自咽喉，脣腭乾燥，身體寒熱。

「見自園中，所有樹木，枝葉花果，悉皆乾枯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見自園中，所有樹木，枝葉花果，悉皆乾枯。

「見諸池泉，所有諸花，皆悉枯竭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見諸池泉，所有諸花，皆悉枯竭。

「見自園中，所有諸鳥，鸚鵡鸜鵒、孔雀鴛鴦、鴻鶴鸕𪇔，及拘翅羅命命鳥等，翎羽衣毛，悉皆毻落。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見自園中，所有諸鳥，鸚鵡鸜鵒、孔雀鴛鴦、鴻鶴鸕𪇔，及拘翅羅命命鳥等，翎羽衣毛，悉皆毻落。

「見其宮內，所有音聲樂器之具，螺鼓琴瑟箜篌笙簧，所有一切，五種音聲，悉皆破折，斷壞故敗，狼藉在地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見其宮內，所有音聲樂器之具，螺鼓琴瑟箜篌笙簧，所有一切，五種音聲，悉皆破折，斷壞故敗，狼藉在地。

「見其從來所愛左右，皆悉自然遠離其身，憂愁困苦，却住一面，獨臥地上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見其從來所愛左右，皆悉自然遠離其身，憂愁困苦，却住一面，獨臥地上。

「見其端正可喜玉女，赤露拳攣，自舉兩手，以拔頭髮，臥於地上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見其端正可喜玉女，赤露拳攣，自舉兩手，以拔頭髮，臥於地上。

「見諸魔子巧智辯者，悉皆趣向菩提樹下，頂禮於彼菩薩之足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見諸魔子巧智辯者，悉皆趣向菩提樹下，頂禮於彼菩薩之足。

「見其四箇所愛之女，各舉兩手，大聲號哭，作如是言：『嗚呼嗚呼！阿耶阿耶！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見其四箇所愛之女，各舉兩手，大聲號哭，作如是言：『嗚呼嗚呼！阿耶阿耶！』

「見其自身所著衣裳，垢膩不淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見其自身所著衣裳，垢膩不淨。

「見其自身，為諸塵土之所坌穢，周遍滿體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見其自身，為諸塵土之所坌穢，周遍滿體。

「見其自身，忽然瘦劣，無有精光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見其自身，忽然瘦劣，無有精光。

「見自宮殿，城壁戶牖，樓櫓窓門，却敵雀垜天井，皆悉崩頹落壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見自宮殿，城壁戶牖，樓櫓窓門，却敵雀垜天井，皆悉崩頹落壞。

「見其所有諸大兵將，夜叉羅剎，或鳩槃茶，或復龍王，彼等悉皆垂於兩手，或時舉臂，拍頭搥胸，各各受於極大苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見其所有諸大兵將，夜叉羅剎，或鳩槃茶，或復龍王，彼等悉皆垂於兩手，或時舉臂，拍頭搥胸，各各受於極大苦惱。

「見其所有一切欲界諸天主等，四鎮天王、帝釋、夜摩、兜率、化樂、他化自在，皆悉號哭，瀝淚滿面，走向菩薩，觀菩薩面，立菩薩前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見其所有一切欲界諸天主等，四鎮天王、帝釋、夜摩、兜率、化樂、他化自在，皆悉號哭，瀝淚滿面，走向菩薩，觀菩薩面，立菩薩前。

「見其在於鬪場之內，刀仗矢刃，自許左右及眷屬等，悉捨魔王，諸方馳走。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見其在於鬪場之內，刀仗矢刃，自許左右及眷屬等，悉捨魔王，諸方馳走。

「見其從來吉祥之缾，皆崩破壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見其從來吉祥之缾，皆崩破壞。

「見那羅陀天仙，口唱不吉祥事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見那羅陀天仙，口唱不吉祥事。

「見有一神，名為歡喜，當門作聲，如是唱說，稱不歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見有一神，名為歡喜，當門作聲，如是唱說，稱不歡喜。

「見虛空中，塵霧烟雲，悉皆遍滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見虛空中，塵霧烟雲，悉皆遍滿。

「見守魔宮功德大神，舉聲大哭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見守魔宮功德大神，舉聲大哭。

「見其從來自在之處，成不自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見其從來自在之處，成不自在。

「見自朋友，悉成怨讎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見自朋友，悉成怨讎。

「見諸魔宮，或成黑暗，或復失火，悉皆燒盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見諸魔宮，或成黑暗，或復失火，悉皆燒盡。

「見其一切諸魔宮殿，震動不安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見其一切諸魔宮殿，震動不安。

「見其所有樹木叢林，或被他斫，或自倒地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見其所有樹木叢林，或被他斫，或自倒地。

「見其所有思念判事，或作方計，竟日籌量，不得一口，唯有亂心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見其所有思念判事，或作方計，竟日籌量，不得一口，唯有亂心。

「爾時，欲界魔王波旬，見如是等三十二夢不祥相已，從睡而寤，遍體戰慄，心意不安，內懷恐懼。普喚一切魔家眷屬，皆令集聚，及其宮內，左右侍臣，并大兵將，當諸城門守護之人，向說夜夢所見之事。『汝等諸人！我昨夜夢見諸變怪，如前所說。我見如是不祥夢已，甚大恐怖，身心不安，以是生疑，忽然睡覺。我應不久必失此處，恐畏更有或大威德福力之人，來生此處，替代於我。』而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，欲界魔王波旬，見如是等三十二夢不祥相已，從睡而寤，遍體戰慄，心意不安，內懷恐懼。普喚一切魔家眷屬，皆令集聚，及其宮內，左右侍臣，并大兵將，當諸城門守護之人，向說夜夢所見之事。『汝等諸人！我昨夜夢見諸變怪，如前所說。我見如是不祥夢已，甚大恐怖，身心不安，以是生疑，忽然睡覺。我應不久必失此處，恐畏更有或大威德福力之人，來生此處，替代於我。』而說偈言：

「『昨夜光明自然現， 光明中說此偈言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『昨夜光明自然現， 光明中說此偈言，

釋種太子今出家， 三十二相莊嚴體， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋種太子今出家， 三十二相莊嚴體，

出家苦行六年滿， 今漸來向道樹間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出家苦行六年滿， 今漸來向道樹間，

自覺覺他以菩提， 汝若有力共彼試。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自覺覺他以菩提， 汝若有力共彼試。

彼種善根劫千億， 今得菩提證正真， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼種善根劫千億， 今得菩提證正真，

破汝境界悉當空， 汝若不能折伏彼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破汝境界悉當空， 汝若不能折伏彼，

彼證甘露身常住， 欲破汝等此魔宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼證甘露身常住， 欲破汝等此魔宮。

是故我告汝諸魔， 若有強力早向彼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故我告汝諸魔， 若有強力早向彼，

沙門獨自在樹下， 速疾破彼莫令全， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門獨自在樹下， 速疾破彼莫令全，

汝等若取我愛言， 為我辦具四兵眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等若取我愛言， 為我辦具四兵眾。

世間多有辟支佛， 彼今出已令涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間多有辟支佛， 彼今出已令涅槃，

望我獨自作法王， 不令斷絕如來種。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 望我獨自作法王， 不令斷絕如來種。』

「爾時魔王波旬長子，名曰商主，時彼商主，即便以偈，白其父言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時魔王波旬長子，名曰商主，時彼商主，即便以偈，白其父言：

「『父王何故面無色， 心戰身體無威光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『父王何故面無色， 心戰身體無威光，

看此形相似大驚， 未審曾見聞何事？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 看此形相似大驚， 未審曾見聞何事？

唯願向子等實說， 如所聞見一一論。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願向子等實說， 如所聞見一一論。』

「時，魔波旬還以偈告其子商主，作如是言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，魔波旬還以偈告其子商主，作如是言：

「『子汝今當善諦聽， 昨夜我夢甚異常， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『子汝今當善諦聽， 昨夜我夢甚異常，

若我眾中具說之， 大眾聞皆絕倒地。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若我眾中具說之， 大眾聞皆絕倒地。』

「時，魔波旬長子商主，復更以偈報其父言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，魔波旬長子商主，復更以偈報其父言：

「『大眾倒地不敢辭， 入陣若退是大苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『大眾倒地不敢辭， 入陣若退是大苦，

若夢見有如是相， 寧住莫鬪被他追。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若夢見有如是相， 寧住莫鬪被他追。』

「時，魔波旬復還以偈告其子言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，魔波旬復還以偈告其子言：

「『丈夫發意取鬪勝， 可以不勝即鬪休， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『丈夫發意取鬪勝， 可以不勝即鬪休，

彼獨沙門何所能， 我到樹下當起走。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼獨沙門何所能， 我到樹下當起走。』

「是時，商主復更以偈白其父言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時，商主復更以偈白其父言：

「『有力眾力弱力人， 獨一智慧勝他鬪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『有力眾力弱力人， 獨一智慧勝他鬪，

螢火蟲滿三千界， 一日出世悉能遮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 螢火蟲滿三千界， 一日出世悉能遮。

若人自慢心不思， 貢高欺他不廣問， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人自慢心不思， 貢高欺他不廣問，

諸智人來相開諫， 若不取語此難治。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸智人來相開諫， 若不取語此難治。』

「爾時，菩薩向菩提樹，未至彼處，其間見一菴羅之樹，謂言此是菩提之樹。菩薩至彼樹下欲坐，意中以為菩提之樹，是時彼地，以菩薩身威德力故，重不能禁，欲陷向下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，菩薩向菩提樹，未至彼處，其間見一菴羅之樹，謂言此是菩提之樹。菩薩至彼樹下欲坐，意中以為菩提之樹，是時彼地，以菩薩身威德力故，重不能禁，欲陷向下。

「爾時菩薩如是思惟：『世有二人行坐之處，其地陷沒。何等為二？一者斷絕諸善根盡，二者福德諸善甚多計。我即今應非是斷善根盡人，此或應非菩提樹下。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時菩薩如是思惟：『世有二人行坐之處，其地陷沒。何等為二？一者斷絕諸善根盡，二者福德諸善甚多計。我即今應非是斷善根盡人，此或應非菩提樹下。』

「爾時色界淨居諸天，為幖幟真菩提樹故，懸妙繒幡置於其上，又復彼中所有諸樹，枝幹悉傾向菩提樹。是時菩薩即知此是真菩提樹，便捨於前舊菴羅樹，迴步安庠，漸漸而向菩提樹邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時色界淨居諸天，為幖幟真菩提樹故，懸妙繒幡置於其上，又復彼中所有諸樹，枝幹悉傾向菩提樹。是時菩薩即知此是真菩提樹，便捨於前舊菴羅樹，迴步安庠，漸漸而向菩提樹邊。

「爾時，菩薩當向菩提樹下行時，有一夜叉名曰香獸，守護於彼菩提之樹，去樹不遠停止其中。見菩薩來，得急即告更一同伴，名為赤眼，別夜叉言：『仁者汝來！我今語汝，汝須知覺，汝速為我，往欲界主魔王邊諮道如斯語：「昔拘留孫，及拘那含，并迦葉等，諸大仙聖，於此地中所居之處成大等覺。今復更有精進之人，功德圓滿，菩提行備，以具足得三十二相，侵於魔王境界所住。是彼釋種淨飯王子，名悉達多，已捨苦行，得於正念，來至於此最勝地處，而欲居停。願大王知時。」』赤眼聞香獸夜叉如此語已，速往詣於魔波旬所，既到彼已，如上所語，悉具說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，菩薩當向菩提樹下行時，有一夜叉名曰香獸，守護於彼菩提之樹，去樹不遠停止其中。見菩薩來，得急即告更一同伴，名為赤眼，別夜叉言：『仁者汝來！我今語汝，汝須知覺，汝速為我，往欲界主魔王邊諮道如斯語：「昔拘留孫，及拘那含，并迦葉等，諸大仙聖，於此地中所居之處成大等覺。今復更有精進之人，功德圓滿，菩提行備，以具足得三十二相，侵於魔王境界所住。是彼釋種淨飯王子，名悉達多，已捨苦行，得於正念，來至於此最勝地處，而欲居停。願大王知時。」』赤眼聞香獸夜叉如此語已，速往詣於魔波旬所，既到彼已，如上所語，悉具說之。

「爾時，欲界魔王波旬，從彼赤眼夜叉邊聞如此語已，即便召喚他化自在一切諸天，化樂、兜率、三十三天、四天王等，并地居天，諸龍、夜叉，諸乾闥婆，及阿修羅、緊陀羅、摩睺羅伽、鳩槃茶、羅剎、毘舍遮等，一切大眾，而勅之言：『汝等悉集！聽我處分。有一釋迦種姓之子，欲取菩提。我等相共至於彼處，斷其如此勇猛之心，勿令取證。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，欲界魔王波旬，從彼赤眼夜叉邊聞如此語已，即便召喚他化自在一切諸天，化樂、兜率、三十三天、四天王等，并地居天，諸龍、夜叉，諸乾闥婆，及阿修羅、緊陀羅、摩睺羅伽、鳩槃茶、羅剎、毘舍遮等，一切大眾，而勅之言：『汝等悉集！聽我處分。有一釋迦種姓之子，欲取菩提。我等相共至於彼處，斷其如此勇猛之心，勿令取證。』

「爾時魔王長子商主，白其父王魔波旬言：『父王如是，子心不樂。何以故？而今父王欲共悉達菩薩大士而作怨讎，唯恐後時，父王內心悔無所及。』作是語已，時魔波旬告子商主，作如是言：『咄汝小兒！愚暗淺短，未曾知我變化神通，未曾覩我自在威力。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時魔王長子商主，白其父王魔波旬言：『父王如是，子心不樂。何以故？而今父王欲共悉達菩薩大士而作怨讎，唯恐後時，父王內心悔無所及。』作是語已，時魔波旬告子商主，作如是言：『咄汝小兒！愚暗淺短，未曾知我變化神通，未曾覩我自在威力。』

「爾時商主白其父言：『父王當知！我非父王愚癡之兒，亦非不知父王神通威力自在，但父王今未知悉達菩薩神通，未見悉達菩薩德力。其事雖然，但願父王！至於彼邊，應當自見應當自知彼之神通。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時商主白其父言：『父王當知！我非父王愚癡之兒，亦非不知父王神通威力自在，但父王今未知悉達菩薩神通，未見悉達菩薩德力。其事雖然，但願父王！至於彼邊，應當自見應當自知彼之神通。』

「爾時，欲界魔王波旬，不取其子商主之言，聞已忽然裝束四種精銳兵眾，悉令聚集，帶甲持仗，譬如大力最猛健將，率領可畏雜種軍眾人，覩之時能令毛竪，世未曾見又未曾聞。如是無量百千萬億天神鬼兵，所謂一身能現多種百千面孔，其一一面能出無量種種蛇身，手脚繚戾，形容可畏。皆執弓箭槊矛槌棒斧鑿刀劍、最勝金剛諸器仗等，或復身體頭目手足眾雜異形，或復頂上大火熾然，或於肚邊出極猛火，或復語言麤澁叫喚，或執犁木，或持杵等如是諸物。眼孔可畏，或眼睛睞，視䀎高低。或口喎斜而復多齒。其舌廣大，現多種形，或舌下垂，或舌拳縮，猶如礓石。或眼放光，猶如黑蛇其中毒滿，或有頸項纏繞諸蛇，或有手執蟒蛇而食，猶金翅鳥從海取龍而噉食之。或復手執人肉骨血頭目支節而噉食之，或手執人五臟腸肚糞穢而食。或有青眼如師子王，喧張可畏。或眼凹凸，開合放光，或復騎於猛火大山，乘空而來。或兩肩頭擎於焰火，熾燃如山。或於地上，兩手拔樹合根，擔來其中。或有耳如羖羊，或如簸箕，或如蚌蛤，或如象耳，或如猪耳，或垂朵耳。或復有肚如病水人，脚脛細弱，身體羸瘦。或鼻匾𠥶，或腹如甕，足如覆鉢，身體皮乾，猶如曝脯，其肉枯燥，血脈乾竭。或復割截手足而懸，或復斫頭而手中執。或身出血，更互相飲，飲已復吐，或吐白沫，或飲融銅，或吞鐵丸。或刖手足肘膝而行，或唯骨身無有皮肉。或作猪形，或驢騾形象形馬形、駱駝牛羊羖羝𭕡兕、水牛狐兔𤛆牛𤝙𤡣、摩竭鯨鷁、師子虎狼熊羆禽㹮、獼猴豺豹野干狸狗。諸如是等，種種形容，作大恐怖，作大可畏，如是軍眾悉皆整備，儼然承奉，待命即行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，欲界魔王波旬，不取其子商主之言，聞已忽然裝束四種精銳兵眾，悉令聚集，帶甲持仗，譬如大力最猛健將，率領可畏雜種軍眾人，覩之時能令毛竪，世未曾見又未曾聞。如是無量百千萬億天神鬼兵，所謂一身能現多種百千面孔，其一一面能出無量種種蛇身，手脚繚戾，形容可畏。皆執弓箭槊矛槌棒斧鑿刀劍、最勝金剛諸器仗等，或復身體頭目手足眾雜異形，或復頂上大火熾然，或於肚邊出極猛火，或復語言麤澁叫喚，或執犁木，或持杵等如是諸物。眼孔可畏，或眼睛睞，視䀎高低。或口喎斜而復多齒。其舌廣大，現多種形，或舌下垂，或舌拳縮，猶如礓石。或眼放光，猶如黑蛇其中毒滿，或有頸項纏繞諸蛇，或有手執蟒蛇而食，猶金翅鳥從海取龍而噉食之。或復手執人肉骨血頭目支節而噉食之，或手執人五臟腸肚糞穢而食。或有青眼如師子王，喧張可畏。或眼凹凸，開合放光，或復騎於猛火大山，乘空而來。或兩肩頭擎於焰火，熾燃如山。或於地上，兩手拔樹合根，擔來其中。或有耳如羖羊，或如簸箕，或如蚌蛤，或如象耳，或如猪耳，或垂朵耳。或復有肚如病水人，脚脛細弱，身體羸瘦。或鼻匾𠥶，或腹如甕，足如覆鉢，身體皮乾，猶如曝脯，其肉枯燥，血脈乾竭。或復割截手足而懸，或復斫頭而手中執。或身出血，更互相飲，飲已復吐，或吐白沫，或飲融銅，或吞鐵丸。或刖手足肘膝而行，或唯骨身無有皮肉。或作猪形，或驢騾形象形馬形、駱駝牛羊羖羝𭕡兕、水牛狐兔𤛆牛𤝙𤡣、摩竭鯨鷁、師子虎狼熊羆禽㹮、獼猴豺豹野干狸狗。諸如是等，種種形容，作大恐怖，作大可畏，如是軍眾悉皆整備，儼然承奉，待命即行。