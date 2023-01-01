阿毘達磨集異門足論卷第二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨集異門足論卷第二十

尊者舍利子說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

十法品第十一之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十法品第十一之二

問：青遍處定加行云何？修觀行者由何方便而能證入青遍處定？答：初修業者創修觀時，於此世界或取青樹、或取青葉、或取青花、或取青果、或取青衣、或取種種青莊嚴具、或取青雲、或取青水、或取種種諸餘青物。彼於如是隨取一相，以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某青相。彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某青故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境是青非餘。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境定是青故，未能證入青遍處定。為攝散動馳流心故，於一青相繫念思惟，謂此是青非為黃等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行能入青定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是青相。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是青相，無二無轉能入青定，而未能入青遍處定。問：若此未能入青遍處定者，青遍處定加行云何？修觀行者由何方便乃能證入青遍處定？答：即依如前所入青定，令心隨順調伏趣向，漸次柔和周遍柔和。一趣定已，復想此青漸次增廣，東南西北遍皆是青。彼想此青漸次增廣，東南西北遍是青故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍皆是青。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍是青故，未能證入青遍處定。為攝散動馳流心故，於遍青相繫念思惟，此遍是青非遍黃等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行乃漸能入青遍處定。精勤數習此加行已。復進修行此定方便。謂於加行所引生道。數習數修數多所作。既於加行所引生道。數習數修數多所作。心便安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此境遍皆是青。由心安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此境遍皆是青。無二無轉從此乃入青遍處定。言上下者，謂上下方。言傍布者，謂東南等。言無二者，謂無間雜。無邊無際者，謂邊際難測。是第五者，謂諸定中漸次順次相續次第數為第五。言遍處者，謂此定中所有善色受想行識，皆名遍處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：青遍處定加行云何？修觀行者由何方便而能證入青遍處定？答：初修業者創修觀時，於此世界或取青樹、或取青葉、或取青花、或取青果、或取青衣、或取種種青莊嚴具、或取青雲、或取青水、或取種種諸餘青物。彼於如是隨取一相，以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某青相。彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某青故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境是青非餘。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境定是青故，未能證入青遍處定。為攝散動馳流心故，於一青相繫念思惟，謂此是青非為黃等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行能入青定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是青相。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是青相，無二無轉能入青定，而未能入青遍處定。問：若此未能入青遍處定者，青遍處定加行云何？修觀行者由何方便乃能證入青遍處定？答：即依如前所入青定，令心隨順調伏趣向，漸次柔和周遍柔和。一趣定已，復想此青漸次增廣，東南西北遍皆是青。彼想此青漸次增廣，東南西北遍是青故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍皆是青。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍是青故，未能證入青遍處定。為攝散動馳流心故，於遍青相繫念思惟，此遍是青非遍黃等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行乃漸能入青遍處定。精勤數習此加行已。復進修行此定方便。謂於加行所引生道。數習數修數多所作。既於加行所引生道。數習數修數多所作。心便安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此境遍皆是青。由心安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此境遍皆是青。無二無轉從此乃入青遍處定。言上下者，謂上下方。言傍布者，謂東南等。言無二者，謂無間雜。無邊無際者，謂邊際難測。是第五者，謂諸定中漸次順次相續次第數為第五。言遍處者，謂此定中所有善色受想行識，皆名遍處。

問：黃遍處定加行云何？修觀行者由何方便而能證入黃遍處定？答：初修業者創修觀時，於此世界或取黃樹、或取黃葉、或取黃花、或取黃果、或取黃衣、或取種種黃莊嚴具、或取黃雲、或取黃水、或取種種諸餘黃物。彼於如是隨取一相，以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某黃相。彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某黃故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境是黃非餘。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境定是黃故，未能證入黃遍處定。為攝散動馳流心故，於一黃相繫念思惟，謂此是黃非為青等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行能入黃定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是黃相。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是黃相，無二無轉能入黃定，而未能入黃遍處定。問：若此未能入黃遍處定者，黃遍處定加行云何？修觀行者由何方便乃能證入黃遍處定？答：即依如前所入黃定，令心隨順調伏趣向，漸次柔和周遍柔和。一趣定已，復想此黃漸次增廣，東南西北遍皆是黃，彼想此黃漸次增廣，東南西北遍是黃故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍皆是黃。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍是黃故，未能證入黃遍處定。為攝散動馳流心故，於遍黃相繫念思惟，此遍是黃非遍青等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行乃漸能入黃遍處定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境遍皆是黃。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境遍皆是黃，無二無轉從此乃入黃遍處定。言上下者，謂上下方。言傍布者，謂東南等。言無二者，謂無間雜。無邊無際者，謂邊際難測。是第六者，謂諸定中漸次順次相續次第數為第六。言遍處者，謂此定中所有善色受想行識，皆名遍處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：黃遍處定加行云何？修觀行者由何方便而能證入黃遍處定？答：初修業者創修觀時，於此世界或取黃樹、或取黃葉、或取黃花、或取黃果、或取黃衣、或取種種黃莊嚴具、或取黃雲、或取黃水、或取種種諸餘黃物。彼於如是隨取一相，以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某黃相。彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某黃故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境是黃非餘。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境定是黃故，未能證入黃遍處定。為攝散動馳流心故，於一黃相繫念思惟，謂此是黃非為青等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行能入黃定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是黃相。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是黃相，無二無轉能入黃定，而未能入黃遍處定。問：若此未能入黃遍處定者，黃遍處定加行云何？修觀行者由何方便乃能證入黃遍處定？答：即依如前所入黃定，令心隨順調伏趣向，漸次柔和周遍柔和。一趣定已，復想此黃漸次增廣，東南西北遍皆是黃，彼想此黃漸次增廣，東南西北遍是黃故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍皆是黃。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍是黃故，未能證入黃遍處定。為攝散動馳流心故，於遍黃相繫念思惟，此遍是黃非遍青等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行乃漸能入黃遍處定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境遍皆是黃。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境遍皆是黃，無二無轉從此乃入黃遍處定。言上下者，謂上下方。言傍布者，謂東南等。言無二者，謂無間雜。無邊無際者，謂邊際難測。是第六者，謂諸定中漸次順次相續次第數為第六。言遍處者，謂此定中所有善色受想行識，皆名遍處。

問：赤遍處定加行云何？修觀行者由何方便而能證入赤遍處定？答：初修業者創修觀時，於此世界或取赤樹、或取赤葉、或取赤花、或取赤果、或取赤衣、或取種種赤莊嚴具、或取赤雲、或取赤水、或取種種諸餘赤物。彼於如是隨取一相，以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某赤相。彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某赤故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境是赤非餘。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境定是赤故，未能證入赤遍處定。為攝散動馳流心故，於一赤相繫念思惟，謂此是赤非為黃等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行能入赤定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是赤相。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是赤相，無二無轉能入赤定，而未能入赤遍處定。問：若此未能入赤遍處定者，赤遍處定加行云何？修觀行者由何方便乃能證入赤遍處定？答：即依如前所入赤定，令心隨順調伏趣向，漸次柔和周遍柔和。一趣定已，復想此赤漸次增廣，東南西北遍皆是赤。彼想此赤漸次增廣，東南西北遍是赤故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍皆是赤。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍是赤故，未能證入赤遍處定。為攝散動馳流心故，於遍赤相繫念思惟，此遍是赤非遍黃等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行乃漸能入赤遍處定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境遍皆是赤。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境思惟此境遍皆是赤，無二無轉從此乃入赤遍處定。言上下者，謂上下方。言傍布者，謂東南等。言無二者，謂無間雜。無邊無際者，謂邊際難測。是第七者，謂諸定中漸次順次相續次第數為第七。言遍處者，謂此定中所有善色受想行識，皆名遍處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：赤遍處定加行云何？修觀行者由何方便而能證入赤遍處定？答：初修業者創修觀時，於此世界或取赤樹、或取赤葉、或取赤花、或取赤果、或取赤衣、或取種種赤莊嚴具、或取赤雲、或取赤水、或取種種諸餘赤物。彼於如是隨取一相，以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某赤相。彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某赤故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境是赤非餘。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境定是赤故，未能證入赤遍處定。為攝散動馳流心故，於一赤相繫念思惟，謂此是赤非為黃等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行能入赤定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是赤相。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是赤相，無二無轉能入赤定，而未能入赤遍處定。問：若此未能入赤遍處定者，赤遍處定加行云何？修觀行者由何方便乃能證入赤遍處定？答：即依如前所入赤定，令心隨順調伏趣向，漸次柔和周遍柔和。一趣定已，復想此赤漸次增廣，東南西北遍皆是赤。彼想此赤漸次增廣，東南西北遍是赤故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍皆是赤。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍是赤故，未能證入赤遍處定。為攝散動馳流心故，於遍赤相繫念思惟，此遍是赤非遍黃等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行乃漸能入赤遍處定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境遍皆是赤。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境思惟此境遍皆是赤，無二無轉從此乃入赤遍處定。言上下者，謂上下方。言傍布者，謂東南等。言無二者，謂無間雜。無邊無際者，謂邊際難測。是第七者，謂諸定中漸次順次相續次第數為第七。言遍處者，謂此定中所有善色受想行識，皆名遍處。

問：白遍處定加行云何？修觀行者由何方便而能證入白遍處定？答：初修業者創修觀時，於此世界或取白樹、或取白葉、或取白花、或取白菓、或取白衣、或取種種白莊嚴具、或取白雲、或取白水、或取種種諸餘白物。彼於如是隨取一相，以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某白相。彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某白故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境是白非餘。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境定是白故，未能證入白遍處定。為攝散動馳流心故，於一白相繫念思惟，謂此是白非為赤等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行能入白定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是白相。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是白相，無二無轉能入白定，而未能入白遍處定。問：若此未能入白遍處定者，白遍處定加行云何？修觀行者由何方便乃能證入白遍處定？答：即依如前所入白定，令心隨順調伏趣向，漸次柔和周遍柔和。一趣定已，復想此白漸次增廣，東南西北遍皆是白。彼想此白漸次增廣，東南西北遍是白故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍皆是白。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍是白故，未能證入白遍處定。為攝散動馳流心故，於遍白相繫念思惟，此遍是白非遍赤等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行乃漸能入白遍處定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境遍皆是白。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境遍皆是白，無二無轉從此乃入白遍處定。言上下者，謂上下方。言傍布者，謂東南等。言無二者，謂無間雜。無邊無際者，謂邊際難測。是第八者，謂諸定中漸次順次相續次第數為第八。言遍處者，謂此定中所有善色受想行識，皆名遍處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：白遍處定加行云何？修觀行者由何方便而能證入白遍處定？答：初修業者創修觀時，於此世界或取白樹、或取白葉、或取白花、或取白菓、或取白衣、或取種種白莊嚴具、或取白雲、或取白水、或取種種諸餘白物。彼於如是隨取一相，以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某白相。彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某白故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境是白非餘。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境定是白故，未能證入白遍處定。為攝散動馳流心故，於一白相繫念思惟，謂此是白非為赤等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行能入白定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是白相。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是白相，無二無轉能入白定，而未能入白遍處定。問：若此未能入白遍處定者，白遍處定加行云何？修觀行者由何方便乃能證入白遍處定？答：即依如前所入白定，令心隨順調伏趣向，漸次柔和周遍柔和。一趣定已，復想此白漸次增廣，東南西北遍皆是白。彼想此白漸次增廣，東南西北遍是白故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍皆是白。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍是白故，未能證入白遍處定。為攝散動馳流心故，於遍白相繫念思惟，此遍是白非遍赤等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行乃漸能入白遍處定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境遍皆是白。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境遍皆是白，無二無轉從此乃入白遍處定。言上下者，謂上下方。言傍布者，謂東南等。言無二者，謂無間雜。無邊無際者，謂邊際難測。是第八者，謂諸定中漸次順次相續次第數為第八。言遍處者，謂此定中所有善色受想行識，皆名遍處。

問：空遍處定加行云何？修觀行者由何方便而能證入空遍處定？答：初修業者創修觀時，於此世界取舍上空、或地上空、或樹上空、或巖上空、或山上空、或川中空、或谷中空。於此等空隨取一相，以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某空相。彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某空故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境是空非餘。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境定是空故，未能證入空遍處定。為攝散動馳流心故，於一空相繫念思惟，謂此是空非為識等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行能入空定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是空相。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是空相，無二無轉能入空定，而未證入空遍處定。問：若此未能入空遍處定者，空遍處定加行云何？修觀行者由何方便乃能證入空遍處定？答：即依如前所入空定，令心隨順調伏趣向，漸次柔和周遍柔和。一趣定已，復想此空漸次增廣，東南西北遍皆是空。彼想此空漸次增廣，東南西北遍是空故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍皆是空。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍是空故，未能證入空遍處定。為攝散動馳流心故，於遍空相繫念思惟，此遍是空非遍識等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行乃漸能入空遍處定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境遍皆是空。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境遍皆是空，無二無轉從此乃入空遍處定。言上下者，謂上下方。言傍布者，謂東南等。言無二者，謂無間雜。無邊無際者，謂邊際難測。是第九者，謂諸定中漸次順次相續次第數為第九。言遍處者，謂此空無邊處定中所有善色受想行識，皆名遍處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：空遍處定加行云何？修觀行者由何方便而能證入空遍處定？答：初修業者創修觀時，於此世界取舍上空、或地上空、或樹上空、或巖上空、或山上空、或川中空、或谷中空。於此等空隨取一相，以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某空相。彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某空故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境是空非餘。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境定是空故，未能證入空遍處定。為攝散動馳流心故，於一空相繫念思惟，謂此是空非為識等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行能入空定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是空相。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是空相，無二無轉能入空定，而未證入空遍處定。問：若此未能入空遍處定者，空遍處定加行云何？修觀行者由何方便乃能證入空遍處定？答：即依如前所入空定，令心隨順調伏趣向，漸次柔和周遍柔和。一趣定已，復想此空漸次增廣，東南西北遍皆是空。彼想此空漸次增廣，東南西北遍是空故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍皆是空。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍是空故，未能證入空遍處定。為攝散動馳流心故，於遍空相繫念思惟，此遍是空非遍識等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行乃漸能入空遍處定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境遍皆是空。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境遍皆是空，無二無轉從此乃入空遍處定。言上下者，謂上下方。言傍布者，謂東南等。言無二者，謂無間雜。無邊無際者，謂邊際難測。是第九者，謂諸定中漸次順次相續次第數為第九。言遍處者，謂此空無邊處定中所有善色受想行識，皆名遍處。

問：識遍處定加行云何？修觀行者由何方便而能證入識遍處定？答：初修業者創修觀時，於此身中或取清淨眼識相、或取清淨耳識相、或取清淨鼻識相、或取清淨舌識相、或取清淨身識相、或取清淨意識相。於此諸識隨取一相，以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某識相。彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某識故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境是識非餘。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境定是識故，未能證入識遍處定。為攝散動馳流心故，於一識相繫念思惟，謂此是識非為空等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行能入識定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是識相。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是識相，無二無轉能入識定，而未能入識遍處定。問：若此未能入識遍處定者，識遍處定加行云何？修觀行者由何方便乃能證入識遍處定？答：即依如前所入識定，令心隨順調伏趣向，漸次柔和周遍柔和。一趣定已，復想此識漸次增廣，東南西北遍皆是識，彼想此識漸次增廣，東南西北遍是識故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍皆是識。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍皆識故，未能證入識遍處定。為攝散動馳流心故，於遍識相繫念思惟，此遍是識非遍空等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行乃漸能入識遍處定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境遍皆是識。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境遍皆是識，無二無轉從此乃入識遍處定。言上下者，謂上下方。言傍布者，謂東南等。言無二者，謂無間雜。無邊無際者，謂邊際難測。是第十者，謂諸定中漸次順次相續次第數為第十。言遍處者，謂此識無邊處定中所有善受想行識，皆名遍處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：識遍處定加行云何？修觀行者由何方便而能證入識遍處定？答：初修業者創修觀時，於此身中或取清淨眼識相、或取清淨耳識相、或取清淨鼻識相、或取清淨舌識相、或取清淨身識相、或取清淨意識相。於此諸識隨取一相，以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某識相。彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某識故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境是識非餘。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境定是識故，未能證入識遍處定。為攝散動馳流心故，於一識相繫念思惟，謂此是識非為空等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行能入識定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是識相。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是識相，無二無轉能入識定，而未能入識遍處定。問：若此未能入識遍處定者，識遍處定加行云何？修觀行者由何方便乃能證入識遍處定？答：即依如前所入識定，令心隨順調伏趣向，漸次柔和周遍柔和。一趣定已，復想此識漸次增廣，東南西北遍皆是識，彼想此識漸次增廣，東南西北遍是識故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍皆是識。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍皆識故，未能證入識遍處定。為攝散動馳流心故，於遍識相繫念思惟，此遍是識非遍空等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行乃漸能入識遍處定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境遍皆是識。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境遍皆是識，無二無轉從此乃入識遍處定。言上下者，謂上下方。言傍布者，謂東南等。言無二者，謂無間雜。無邊無際者，謂邊際難測。是第十者，謂諸定中漸次順次相續次第數為第十。言遍處者，謂此識無邊處定中所有善受想行識，皆名遍處。

十無學法者，云何為十？答：一、無學正見；二、無學正思惟；三、無學正語；四、無學正業；五、無學正命；六、無學正勤；七、無學正念；八、無學正定；九、無學正解脫；十、無學正智。云何無學正見？答：盡智、無生智，盡所不攝無學慧，是名無學正見。云何無學正思惟？答：諸聖弟子於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無學作意相應所有思惟、等思惟、近思惟，尋求、等尋求、近尋求，推覓、等推覓、近推覓，令心於法麁動而轉，是名無學正思惟。云何無學正語？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無學作意相應簡擇力故，除趣邪命語四惡行，於餘語惡行所得無學遠離、勝遠離、近遠離、極遠離，寂靜律儀無作無造，棄捨防護不行不犯，船筏橋樑堤塘牆塹，於所制約不踰不踰性、不越不越性無表語業，是名無學正語。云何無學正業？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無學作意相應簡擇力故，除趣邪命身三惡行，於餘身惡行所得無學遠離、勝遠離、近遠離、極遠離，寂靜律儀無作無造，棄捨防護不行不犯，船筏橋梁隄塘牆塹，於所制約不踰不踰性、不越不越性無表身業，是名無學正業。云何無學正命？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無學作意相應簡擇力故，於趣邪命身語惡行所得無學遠離、勝遠離、近遠離、極遠離，寂靜律儀無作無造，棄捨防護不行不犯，船筏橋梁隄塘牆塹，於所制約不踰不踰性、不越不越性無表身語業、是名無學正命。云何無學正勤？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無學作意相應所有勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息，是名無學正勤。云何無學正念？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無學作意相應所有念、隨念、專念、憶念，不忘不失、不遺不漏、不失法性、心明記性，是名無學正念。云何無學正定？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無學作意相應所有心住、等住、近住、安住，不散不亂攝止等持心一境性，是名無學正定。云何無學正解脫？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無學作意相應所有心勝解、已勝解、當勝解，是名無學正解脫。云何無學正智？答：盡智、無生智、是名無學正智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十無學法者，云何為十？答：一、無學正見；二、無學正思惟；三、無學正語；四、無學正業；五、無學正命；六、無學正勤；七、無學正念；八、無學正定；九、無學正解脫；十、無學正智。云何無學正見？答：盡智、無生智，盡所不攝無學慧，是名無學正見。云何無學正思惟？答：諸聖弟子於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無學作意相應所有思惟、等思惟、近思惟，尋求、等尋求、近尋求，推覓、等推覓、近推覓，令心於法麁動而轉，是名無學正思惟。云何無學正語？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無學作意相應簡擇力故，除趣邪命語四惡行，於餘語惡行所得無學遠離、勝遠離、近遠離、極遠離，寂靜律儀無作無造，棄捨防護不行不犯，船筏橋樑堤塘牆塹，於所制約不踰不踰性、不越不越性無表語業，是名無學正語。云何無學正業？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無學作意相應簡擇力故，除趣邪命身三惡行，於餘身惡行所得無學遠離、勝遠離、近遠離、極遠離，寂靜律儀無作無造，棄捨防護不行不犯，船筏橋梁隄塘牆塹，於所制約不踰不踰性、不越不越性無表身業，是名無學正業。云何無學正命？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無學作意相應簡擇力故，於趣邪命身語惡行所得無學遠離、勝遠離、近遠離、極遠離，寂靜律儀無作無造，棄捨防護不行不犯，船筏橋梁隄塘牆塹，於所制約不踰不踰性、不越不越性無表身語業、是名無學正命。云何無學正勤？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無學作意相應所有勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息，是名無學正勤。云何無學正念？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無學作意相應所有念、隨念、專念、憶念，不忘不失、不遺不漏、不失法性、心明記性，是名無學正念。云何無學正定？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無學作意相應所有心住、等住、近住、安住，不散不亂攝止等持心一境性，是名無學正定。云何無學正解脫？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無學作意相應所有心勝解、已勝解、當勝解，是名無學正解脫。云何無學正智？答：盡智、無生智、是名無學正智。

爾時舍利子告苾芻眾言：「具壽當知，佛於一法乃至十法，現等覺已，為諸弟子宣說開示。我與大眾皆共和合，親對世尊已結集竟，諸苾芻眾皆應受持，為他演說廣令流布。佛滅度後勿有乖違，當令隨順梵行法律久住，利樂無量有情，哀愍世間諸天人眾，令獲殊勝義利安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利子告苾芻眾言：「具壽當知，佛於一法乃至十法，現等覺已，為諸弟子宣說開示。我與大眾皆共和合，親對世尊已結集竟，諸苾芻眾皆應受持，為他演說廣令流布。佛滅度後勿有乖違，當令隨順梵行法律久住，利樂無量有情，哀愍世間諸天人眾，令獲殊勝義利安樂。」

讚勸品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚勸品第十二

爾時世尊知舍利子為苾芻眾說法已訖，從臥而起身心調暢，整理衣服結加趺坐，讚舍利子：「善哉善哉！汝今善能於此臺觀與苾芻眾和合，結集如來所說增一法門。汝可從今為諸大眾數復宣說如是法門，此法能令諸天人等長夜證會義利安樂。」世尊復告苾芻眾言：「汝等皆應受持讀誦舍利子說集異法門。如是法門，能引大善大義大法清白梵行，復證通慧菩提涅槃。淨信出家諸善男子，受持讀誦如是法門，不久定當辦所辦事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知舍利子為苾芻眾說法已訖，從臥而起身心調暢，整理衣服結加趺坐，讚舍利子：「善哉善哉！汝今善能於此臺觀與苾芻眾和合，結集如來所說增一法門。汝可從今為諸大眾數復宣說如是法門，此法能令諸天人等長夜證會義利安樂。」世尊復告苾芻眾言：「汝等皆應受持讀誦舍利子說集異法門。如是法門，能引大善大義大法清白梵行，復證通慧菩提涅槃。淨信出家諸善男子，受持讀誦如是法門，不久定當辦所辦事。」

時薄伽梵說是語已，諸苾芻眾歡喜踊躍，頂禮佛足信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時薄伽梵說是語已，諸苾芻眾歡喜踊躍，頂禮佛足信受奉行。