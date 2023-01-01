阿毘達磨集異門足論
尊者舍利子說 唐 玄奘譯20卷CBETA T1536大于一万字 20 h
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第 20 卷
阿毘達磨集異門足論卷第二十
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尊者舍利子說
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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十法品第十一之二
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問：青遍處定加行云何？修觀行者由何方便而能證入青遍處定？答：初修業者創修觀時，於此世界或取青樹、或取青葉、或取青花、或取青果、或取青衣、或取種種青莊嚴具、或取青雲、或取青水、或取種種諸餘青物。彼於如是隨取一相，以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某青相。彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某青故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境是青非餘。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境定是青故，未能證入青遍處定。為攝散動馳流心故，於一青相繫念思惟，謂此是青非為黃等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行能入青定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是青相。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是青相，無二無轉能入青定，而未能入青遍處定。問：若此未能入青遍處定者，青遍處定加行云何？修觀行者由何方便乃能證入青遍處定？答：即依如前所入青定，令心隨順調伏趣向，漸次柔和周遍柔和。一趣定已，復想此青漸次增廣，東南西北遍皆是青。彼想此青漸次增廣，東南西北遍是青故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍皆是青。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍是青故，未能證入青遍處定。為攝散動馳流心故，於遍青相繫念思惟，此遍是青非遍黃等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行乃漸能入青遍處定。精勤數習此加行已。復進修行此定方便。謂於加行所引生道。數習數修數多所作。既於加行所引生道。數習數修數多所作。心便安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此境遍皆是青。由心安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此境遍皆是青。無二無轉從此乃入青遍處定。言上下者，謂上下方。言傍布者，謂東南等。言無二者，謂無間雜。無邊無際者，謂邊際難測。是第五者，謂諸定中漸次順次相續次第數為第五。言遍處者，謂此定中所有善色受想行識，皆名遍處。
問：青遍處定加行云何？修觀行者由何方便而能證入青遍處定？答：初修業者創修觀時，於此世界或取青樹、或取青葉、或取青花、或取青果、或取青衣、或取種種青莊嚴具、或取青雲、或取青水、或取種種諸餘青物。彼於如是隨取一相，以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某青相。彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某青故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境是青非餘。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境定是青故，未能證入青遍處定。為攝散動馳流心故，於一青相繫念思惟，謂此是青非為黃等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行能入青定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是青相。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是青相，無二無轉能入青定，而未能入青遍處定。問：若此未能入青遍處定者，青遍處定加行云何？修觀行者由何方便乃能證入青遍處定？答：即依如前所入青定，令心隨順調伏趣向，漸次柔和周遍柔和。一趣定已，復想此青漸次增廣，東南西北遍皆是青。彼想此青漸次增廣，東南西北遍是青故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍皆是青。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍是青故，未能證入青遍處定。為攝散動馳流心故，於遍青相繫念思惟，此遍是青非遍黃等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行乃漸能入青遍處定。精勤數習此加行已。復進修行此定方便。謂於加行所引生道。數習數修數多所作。既於加行所引生道。數習數修數多所作。心便安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此境遍皆是青。由心安住等住近住。相續一趣繫念一境。思惟此境遍皆是青。無二無轉從此乃入青遍處定。言上下者，謂上下方。言傍布者，謂東南等。言無二者，謂無間雜。無邊無際者，謂邊際難測。是第五者，謂諸定中漸次順次相續次第數為第五。言遍處者，謂此定中所有善色受想行識，皆名遍處。
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問：黃遍處定加行云何？修觀行者由何方便而能證入黃遍處定？答：初修業者創修觀時，於此世界或取黃樹、或取黃葉、或取黃花、或取黃果、或取黃衣、或取種種黃莊嚴具、或取黃雲、或取黃水、或取種種諸餘黃物。彼於如是隨取一相，以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某黃相。彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某黃故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境是黃非餘。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境定是黃故，未能證入黃遍處定。為攝散動馳流心故，於一黃相繫念思惟，謂此是黃非為青等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行能入黃定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是黃相。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是黃相，無二無轉能入黃定，而未能入黃遍處定。問：若此未能入黃遍處定者，黃遍處定加行云何？修觀行者由何方便乃能證入黃遍處定？答：即依如前所入黃定，令心隨順調伏趣向，漸次柔和周遍柔和。一趣定已，復想此黃漸次增廣，東南西北遍皆是黃，彼想此黃漸次增廣，東南西北遍是黃故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍皆是黃。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍是黃故，未能證入黃遍處定。為攝散動馳流心故，於遍黃相繫念思惟，此遍是黃非遍青等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行乃漸能入黃遍處定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境遍皆是黃。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境遍皆是黃，無二無轉從此乃入黃遍處定。言上下者，謂上下方。言傍布者，謂東南等。言無二者，謂無間雜。無邊無際者，謂邊際難測。是第六者，謂諸定中漸次順次相續次第數為第六。言遍處者，謂此定中所有善色受想行識，皆名遍處。
問：黃遍處定加行云何？修觀行者由何方便而能證入黃遍處定？答：初修業者創修觀時，於此世界或取黃樹、或取黃葉、或取黃花、或取黃果、或取黃衣、或取種種黃莊嚴具、或取黃雲、或取黃水、或取種種諸餘黃物。彼於如是隨取一相，以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某黃相。彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某黃故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境是黃非餘。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境定是黃故，未能證入黃遍處定。為攝散動馳流心故，於一黃相繫念思惟，謂此是黃非為青等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行能入黃定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是黃相。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是黃相，無二無轉能入黃定，而未能入黃遍處定。問：若此未能入黃遍處定者，黃遍處定加行云何？修觀行者由何方便乃能證入黃遍處定？答：即依如前所入黃定，令心隨順調伏趣向，漸次柔和周遍柔和。一趣定已，復想此黃漸次增廣，東南西北遍皆是黃，彼想此黃漸次增廣，東南西北遍是黃故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍皆是黃。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍是黃故，未能證入黃遍處定。為攝散動馳流心故，於遍黃相繫念思惟，此遍是黃非遍青等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行乃漸能入黃遍處定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境遍皆是黃。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境遍皆是黃，無二無轉從此乃入黃遍處定。言上下者，謂上下方。言傍布者，謂東南等。言無二者，謂無間雜。無邊無際者，謂邊際難測。是第六者，謂諸定中漸次順次相續次第數為第六。言遍處者，謂此定中所有善色受想行識，皆名遍處。
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問：赤遍處定加行云何？修觀行者由何方便而能證入赤遍處定？答：初修業者創修觀時，於此世界或取赤樹、或取赤葉、或取赤花、或取赤果、或取赤衣、或取種種赤莊嚴具、或取赤雲、或取赤水、或取種種諸餘赤物。彼於如是隨取一相，以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某赤相。彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某赤故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境是赤非餘。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境定是赤故，未能證入赤遍處定。為攝散動馳流心故，於一赤相繫念思惟，謂此是赤非為黃等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行能入赤定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是赤相。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是赤相，無二無轉能入赤定，而未能入赤遍處定。問：若此未能入赤遍處定者，赤遍處定加行云何？修觀行者由何方便乃能證入赤遍處定？答：即依如前所入赤定，令心隨順調伏趣向，漸次柔和周遍柔和。一趣定已，復想此赤漸次增廣，東南西北遍皆是赤。彼想此赤漸次增廣，東南西北遍是赤故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍皆是赤。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍是赤故，未能證入赤遍處定。為攝散動馳流心故，於遍赤相繫念思惟，此遍是赤非遍黃等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行乃漸能入赤遍處定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境遍皆是赤。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境思惟此境遍皆是赤，無二無轉從此乃入赤遍處定。言上下者，謂上下方。言傍布者，謂東南等。言無二者，謂無間雜。無邊無際者，謂邊際難測。是第七者，謂諸定中漸次順次相續次第數為第七。言遍處者，謂此定中所有善色受想行識，皆名遍處。
問：赤遍處定加行云何？修觀行者由何方便而能證入赤遍處定？答：初修業者創修觀時，於此世界或取赤樹、或取赤葉、或取赤花、或取赤果、或取赤衣、或取種種赤莊嚴具、或取赤雲、或取赤水、或取種種諸餘赤物。彼於如是隨取一相，以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某赤相。彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某赤故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境是赤非餘。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境定是赤故，未能證入赤遍處定。為攝散動馳流心故，於一赤相繫念思惟，謂此是赤非為黃等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行能入赤定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是赤相。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是赤相，無二無轉能入赤定，而未能入赤遍處定。問：若此未能入赤遍處定者，赤遍處定加行云何？修觀行者由何方便乃能證入赤遍處定？答：即依如前所入赤定，令心隨順調伏趣向，漸次柔和周遍柔和。一趣定已，復想此赤漸次增廣，東南西北遍皆是赤。彼想此赤漸次增廣，東南西北遍是赤故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍皆是赤。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍是赤故，未能證入赤遍處定。為攝散動馳流心故，於遍赤相繫念思惟，此遍是赤非遍黃等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行乃漸能入赤遍處定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境遍皆是赤。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境思惟此境遍皆是赤，無二無轉從此乃入赤遍處定。言上下者，謂上下方。言傍布者，謂東南等。言無二者，謂無間雜。無邊無際者，謂邊際難測。是第七者，謂諸定中漸次順次相續次第數為第七。言遍處者，謂此定中所有善色受想行識，皆名遍處。
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問：白遍處定加行云何？修觀行者由何方便而能證入白遍處定？答：初修業者創修觀時，於此世界或取白樹、或取白葉、或取白花、或取白菓、或取白衣、或取種種白莊嚴具、或取白雲、或取白水、或取種種諸餘白物。彼於如是隨取一相，以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某白相。彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某白故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境是白非餘。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境定是白故，未能證入白遍處定。為攝散動馳流心故，於一白相繫念思惟，謂此是白非為赤等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行能入白定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是白相。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是白相，無二無轉能入白定，而未能入白遍處定。問：若此未能入白遍處定者，白遍處定加行云何？修觀行者由何方便乃能證入白遍處定？答：即依如前所入白定，令心隨順調伏趣向，漸次柔和周遍柔和。一趣定已，復想此白漸次增廣，東南西北遍皆是白。彼想此白漸次增廣，東南西北遍是白故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍皆是白。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍是白故，未能證入白遍處定。為攝散動馳流心故，於遍白相繫念思惟，此遍是白非遍赤等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行乃漸能入白遍處定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境遍皆是白。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境遍皆是白，無二無轉從此乃入白遍處定。言上下者，謂上下方。言傍布者，謂東南等。言無二者，謂無間雜。無邊無際者，謂邊際難測。是第八者，謂諸定中漸次順次相續次第數為第八。言遍處者，謂此定中所有善色受想行識，皆名遍處。
問：白遍處定加行云何？修觀行者由何方便而能證入白遍處定？答：初修業者創修觀時，於此世界或取白樹、或取白葉、或取白花、或取白菓、或取白衣、或取種種白莊嚴具、或取白雲、或取白水、或取種種諸餘白物。彼於如是隨取一相，以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某白相。彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某白故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境是白非餘。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境定是白故，未能證入白遍處定。為攝散動馳流心故，於一白相繫念思惟，謂此是白非為赤等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行能入白定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是白相。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是白相，無二無轉能入白定，而未能入白遍處定。問：若此未能入白遍處定者，白遍處定加行云何？修觀行者由何方便乃能證入白遍處定？答：即依如前所入白定，令心隨順調伏趣向，漸次柔和周遍柔和。一趣定已，復想此白漸次增廣，東南西北遍皆是白。彼想此白漸次增廣，東南西北遍是白故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍皆是白。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍是白故，未能證入白遍處定。為攝散動馳流心故，於遍白相繫念思惟，此遍是白非遍赤等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行乃漸能入白遍處定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境遍皆是白。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境遍皆是白，無二無轉從此乃入白遍處定。言上下者，謂上下方。言傍布者，謂東南等。言無二者，謂無間雜。無邊無際者，謂邊際難測。是第八者，謂諸定中漸次順次相續次第數為第八。言遍處者，謂此定中所有善色受想行識，皆名遍處。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
問：空遍處定加行云何？修觀行者由何方便而能證入空遍處定？答：初修業者創修觀時，於此世界取舍上空、或地上空、或樹上空、或巖上空、或山上空、或川中空、或谷中空。於此等空隨取一相，以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某空相。彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某空故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境是空非餘。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境定是空故，未能證入空遍處定。為攝散動馳流心故，於一空相繫念思惟，謂此是空非為識等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行能入空定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是空相。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是空相，無二無轉能入空定，而未證入空遍處定。問：若此未能入空遍處定者，空遍處定加行云何？修觀行者由何方便乃能證入空遍處定？答：即依如前所入空定，令心隨順調伏趣向，漸次柔和周遍柔和。一趣定已，復想此空漸次增廣，東南西北遍皆是空。彼想此空漸次增廣，東南西北遍是空故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍皆是空。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍是空故，未能證入空遍處定。為攝散動馳流心故，於遍空相繫念思惟，此遍是空非遍識等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行乃漸能入空遍處定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境遍皆是空。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境遍皆是空，無二無轉從此乃入空遍處定。言上下者，謂上下方。言傍布者，謂東南等。言無二者，謂無間雜。無邊無際者，謂邊際難測。是第九者，謂諸定中漸次順次相續次第數為第九。言遍處者，謂此空無邊處定中所有善色受想行識，皆名遍處。
問：空遍處定加行云何？修觀行者由何方便而能證入空遍處定？答：初修業者創修觀時，於此世界取舍上空、或地上空、或樹上空、或巖上空、或山上空、或川中空、或谷中空。於此等空隨取一相，以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某空相。彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某空故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境是空非餘。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境定是空故，未能證入空遍處定。為攝散動馳流心故，於一空相繫念思惟，謂此是空非為識等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行能入空定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是空相。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是空相，無二無轉能入空定，而未證入空遍處定。問：若此未能入空遍處定者，空遍處定加行云何？修觀行者由何方便乃能證入空遍處定？答：即依如前所入空定，令心隨順調伏趣向，漸次柔和周遍柔和。一趣定已，復想此空漸次增廣，東南西北遍皆是空。彼想此空漸次增廣，東南西北遍是空故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍皆是空。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍是空故，未能證入空遍處定。為攝散動馳流心故，於遍空相繫念思惟，此遍是空非遍識等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行乃漸能入空遍處定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境遍皆是空。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境遍皆是空，無二無轉從此乃入空遍處定。言上下者，謂上下方。言傍布者，謂東南等。言無二者，謂無間雜。無邊無際者，謂邊際難測。是第九者，謂諸定中漸次順次相續次第數為第九。言遍處者，謂此空無邊處定中所有善色受想行識，皆名遍處。
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問：識遍處定加行云何？修觀行者由何方便而能證入識遍處定？答：初修業者創修觀時，於此身中或取清淨眼識相、或取清淨耳識相、或取清淨鼻識相、或取清淨舌識相、或取清淨身識相、或取清淨意識相。於此諸識隨取一相，以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某識相。彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某識故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境是識非餘。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境定是識故，未能證入識遍處定。為攝散動馳流心故，於一識相繫念思惟，謂此是識非為空等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行能入識定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是識相。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是識相，無二無轉能入識定，而未能入識遍處定。問：若此未能入識遍處定者，識遍處定加行云何？修觀行者由何方便乃能證入識遍處定？答：即依如前所入識定，令心隨順調伏趣向，漸次柔和周遍柔和。一趣定已，復想此識漸次增廣，東南西北遍皆是識，彼想此識漸次增廣，東南西北遍是識故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍皆是識。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍皆識故，未能證入識遍處定。為攝散動馳流心故，於遍識相繫念思惟，此遍是識非遍空等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行乃漸能入識遍處定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境遍皆是識。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境遍皆是識，無二無轉從此乃入識遍處定。言上下者，謂上下方。言傍布者，謂東南等。言無二者，謂無間雜。無邊無際者，謂邊際難測。是第十者，謂諸定中漸次順次相續次第數為第十。言遍處者，謂此識無邊處定中所有善受想行識，皆名遍處。
問：識遍處定加行云何？修觀行者由何方便而能證入識遍處定？答：初修業者創修觀時，於此身中或取清淨眼識相、或取清淨耳識相、或取清淨鼻識相、或取清淨舌識相、或取清淨身識相、或取清淨意識相。於此諸識隨取一相，以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某識相。彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某識故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境是識非餘。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境定是識故，未能證入識遍處定。為攝散動馳流心故，於一識相繫念思惟，謂此是識非為空等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行能入識定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是識相。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是識相，無二無轉能入識定，而未能入識遍處定。問：若此未能入識遍處定者，識遍處定加行云何？修觀行者由何方便乃能證入識遍處定？答：即依如前所入識定，令心隨順調伏趣向，漸次柔和周遍柔和。一趣定已，復想此識漸次增廣，東南西北遍皆是識，彼想此識漸次增廣，東南西北遍是識故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍皆是識。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍皆識故，未能證入識遍處定。為攝散動馳流心故，於遍識相繫念思惟，此遍是識非遍空等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行乃漸能入識遍處定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境遍皆是識。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境遍皆是識，無二無轉從此乃入識遍處定。言上下者，謂上下方。言傍布者，謂東南等。言無二者，謂無間雜。無邊無際者，謂邊際難測。是第十者，謂諸定中漸次順次相續次第數為第十。言遍處者，謂此識無邊處定中所有善受想行識，皆名遍處。
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十無學法者，云何為十？答：一、無學正見；二、無學正思惟；三、無學正語；四、無學正業；五、無學正命；六、無學正勤；七、無學正念；八、無學正定；九、無學正解脫；十、無學正智。云何無學正見？答：盡智、無生智，盡所不攝無學慧，是名無學正見。云何無學正思惟？答：諸聖弟子於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無學作意相應所有思惟、等思惟、近思惟，尋求、等尋求、近尋求，推覓、等推覓、近推覓，令心於法麁動而轉，是名無學正思惟。云何無學正語？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無學作意相應簡擇力故，除趣邪命語四惡行，於餘語惡行所得無學遠離、勝遠離、近遠離、極遠離，寂靜律儀無作無造，棄捨防護不行不犯，船筏橋樑堤塘牆塹，於所制約不踰不踰性、不越不越性無表語業，是名無學正語。云何無學正業？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無學作意相應簡擇力故，除趣邪命身三惡行，於餘身惡行所得無學遠離、勝遠離、近遠離、極遠離，寂靜律儀無作無造，棄捨防護不行不犯，船筏橋梁隄塘牆塹，於所制約不踰不踰性、不越不越性無表身業，是名無學正業。云何無學正命？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無學作意相應簡擇力故，於趣邪命身語惡行所得無學遠離、勝遠離、近遠離、極遠離，寂靜律儀無作無造，棄捨防護不行不犯，船筏橋梁隄塘牆塹，於所制約不踰不踰性、不越不越性無表身語業、是名無學正命。云何無學正勤？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無學作意相應所有勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息，是名無學正勤。云何無學正念？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無學作意相應所有念、隨念、專念、憶念，不忘不失、不遺不漏、不失法性、心明記性，是名無學正念。云何無學正定？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無學作意相應所有心住、等住、近住、安住，不散不亂攝止等持心一境性，是名無學正定。云何無學正解脫？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無學作意相應所有心勝解、已勝解、當勝解，是名無學正解脫。云何無學正智？答：盡智、無生智、是名無學正智。
十無學法者，云何為十？答：一、無學正見；二、無學正思惟；三、無學正語；四、無學正業；五、無學正命；六、無學正勤；七、無學正念；八、無學正定；九、無學正解脫；十、無學正智。云何無學正見？答：盡智、無生智，盡所不攝無學慧，是名無學正見。云何無學正思惟？答：諸聖弟子於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無學作意相應所有思惟、等思惟、近思惟，尋求、等尋求、近尋求，推覓、等推覓、近推覓，令心於法麁動而轉，是名無學正思惟。云何無學正語？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無學作意相應簡擇力故，除趣邪命語四惡行，於餘語惡行所得無學遠離、勝遠離、近遠離、極遠離，寂靜律儀無作無造，棄捨防護不行不犯，船筏橋樑堤塘牆塹，於所制約不踰不踰性、不越不越性無表語業，是名無學正語。云何無學正業？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無學作意相應簡擇力故，除趣邪命身三惡行，於餘身惡行所得無學遠離、勝遠離、近遠離、極遠離，寂靜律儀無作無造，棄捨防護不行不犯，船筏橋梁隄塘牆塹，於所制約不踰不踰性、不越不越性無表身業，是名無學正業。云何無學正命？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無學作意相應簡擇力故，於趣邪命身語惡行所得無學遠離、勝遠離、近遠離、極遠離，寂靜律儀無作無造，棄捨防護不行不犯，船筏橋梁隄塘牆塹，於所制約不踰不踰性、不越不越性無表身語業、是名無學正命。云何無學正勤？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無學作意相應所有勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息，是名無學正勤。云何無學正念？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無學作意相應所有念、隨念、專念、憶念，不忘不失、不遺不漏、不失法性、心明記性，是名無學正念。云何無學正定？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無學作意相應所有心住、等住、近住、安住，不散不亂攝止等持心一境性，是名無學正定。云何無學正解脫？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無學作意相應所有心勝解、已勝解、當勝解，是名無學正解脫。云何無學正智？答：盡智、無生智、是名無學正智。
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爾時舍利子告苾芻眾言：「具壽當知，佛於一法乃至十法，現等覺已，為諸弟子宣說開示。我與大眾皆共和合，親對世尊已結集竟，諸苾芻眾皆應受持，為他演說廣令流布。佛滅度後勿有乖違，當令隨順梵行法律久住，利樂無量有情，哀愍世間諸天人眾，令獲殊勝義利安樂。」
爾時舍利子告苾芻眾言：「具壽當知，佛於一法乃至十法，現等覺已，為諸弟子宣說開示。我與大眾皆共和合，親對世尊已結集竟，諸苾芻眾皆應受持，為他演說廣令流布。佛滅度後勿有乖違，當令隨順梵行法律久住，利樂無量有情，哀愍世間諸天人眾，令獲殊勝義利安樂。」
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讚勸品第十二
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爾時世尊知舍利子為苾芻眾說法已訖，從臥而起身心調暢，整理衣服結加趺坐，讚舍利子：「善哉善哉！汝今善能於此臺觀與苾芻眾和合，結集如來所說增一法門。汝可從今為諸大眾數復宣說如是法門，此法能令諸天人等長夜證會義利安樂。」世尊復告苾芻眾言：「汝等皆應受持讀誦舍利子說集異法門。如是法門，能引大善大義大法清白梵行，復證通慧菩提涅槃。淨信出家諸善男子，受持讀誦如是法門，不久定當辦所辦事。」
爾時世尊知舍利子為苾芻眾說法已訖，從臥而起身心調暢，整理衣服結加趺坐，讚舍利子：「善哉善哉！汝今善能於此臺觀與苾芻眾和合，結集如來所說增一法門。汝可從今為諸大眾數復宣說如是法門，此法能令諸天人等長夜證會義利安樂。」世尊復告苾芻眾言：「汝等皆應受持讀誦舍利子說集異法門。如是法門，能引大善大義大法清白梵行，復證通慧菩提涅槃。淨信出家諸善男子，受持讀誦如是法門，不久定當辦所辦事。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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時薄伽梵說是語已，諸苾芻眾歡喜踊躍，頂禮佛足信受奉行。
時薄伽梵說是語已，諸苾芻眾歡喜踊躍，頂禮佛足信受奉行。
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說一切有部集異門足論卷第二十
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