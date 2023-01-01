阿毘達磨集異門足論
尊者舍利子說 唐 玄奘譯20卷CBETA T1536大于一万字 20 h
向佛经 GPT 提问
第 19 卷
阿毘達磨集異門足論卷第十九
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尊者舍利子說
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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八法品第九之二
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八勝處者，云何為八？答內有色想觀外色少，若好若惡，於彼諸色勝知勝見有如是想，是第一勝處。內有色想觀外色多，若好若惡，於彼諸色勝知勝見有如是想，是第二勝處。內無色想觀外色少，若好若惡，於彼諸色勝知勝見有如是想，是第三勝處。內無色想觀外色多，若好若惡，於彼諸色勝知勝見有如是想，是第四勝處。內無色想觀外諸色，若青青顯青現青光，猶如烏莫迦花，或如婆羅痆斯深染青衣，若青青顯青現青光。內無色想觀外諸色，若青青顯青現青光亦復如是，於彼諸色勝知勝見有如是想，是第五勝處。內無色想觀外諸色，若黃黃顯黃現黃光，猶如羯尼迦花，或如婆羅痆斯深染黃衣，若黃黃顯黃現黃光。內無色想觀外諸色，若黃黃顯黃現黃光亦復如是，於彼諸色勝知勝見有如是想，是第六勝處。內無色想觀外諸色，若赤赤顯赤現赤光，猶如槃豆時縛迦花，或如婆羅痆斯深染赤衣，若赤赤顯赤現赤光。內無色想觀外諸色，若赤赤顯赤現赤光亦復如是，於彼諸色勝知勝見有如是想，是第七勝處。內無色想觀外諸色，若白白顯白現白光，猶如烏沙斯星色，或如婆羅痆斯極鮮白衣，若白白顯白現白光。內無色想觀外諸色，若白白顯白現白光亦復如是，於彼諸色勝知勝見有如是想，是第八勝處。內有色想者，謂彼於內各別色想未遠離未別遠離、未調伏未別調伏、未滅沒未破壞，由彼於內各別色想未遠離未別遠離、未調伏未別調伏、未滅沒未破壞，名內有色想。故觀外色少者，謂所觀色其量甚小微細非多，故名為少。若好者，謂所觀色已善磨瑩青黃赤白，故名若好。若惡者，謂所觀色未善磨瑩青黃赤白，故名若惡。於彼諸色勝知勝見者，謂即於彼所觀諸色已伏欲貪、已斷欲貪、已超欲貪，於彼已得勝知勝見，降伏自在都無所畏。如貴勝人或貴勝子，以勝知見執取僮僕，降伏自在都無所畏。諸瑜伽師亦復如是，於所觀色已伏欲貪、已斷欲貪、已超欲貪，於彼已得勝知勝見，降伏自在都無所畏。有如是想者，謂如實想正現在前。第一者，謂諸定中漸次順次相續次第數為第一。勝處者，謂此定中所有善色受想行識，皆名勝處。內無色想觀外色多等者，謂所觀色其量廣大無邊無際，故名為多。餘如前說。內無色想者，謂彼於內各別色想已遠離已別遠離、已調伏已別調伏、已滅沒已破壞。由彼於內各別色想已遠離已別遠離、已調伏已別調伏、已滅沒已破壞，故名內無色想。觀外色少多等，皆如前說。內無色想觀外諸色若青者，謂總顯示所有青色青聚青眾，故說若青。青顯者，謂此青色是顯非形，故說青顯。青現者，謂此青色如是眼識所行境界
八勝處者，云何為八？答內有色想觀外色少，若好若惡，於彼諸色勝知勝見有如是想，是第一勝處。內有色想觀外色多，若好若惡，於彼諸色勝知勝見有如是想，是第二勝處。內無色想觀外色少，若好若惡，於彼諸色勝知勝見有如是想，是第三勝處。內無色想觀外色多，若好若惡，於彼諸色勝知勝見有如是想，是第四勝處。內無色想觀外諸色，若青青顯青現青光，猶如烏莫迦花，或如婆羅痆斯深染青衣，若青青顯青現青光。內無色想觀外諸色，若青青顯青現青光亦復如是，於彼諸色勝知勝見有如是想，是第五勝處。內無色想觀外諸色，若黃黃顯黃現黃光，猶如羯尼迦花，或如婆羅痆斯深染黃衣，若黃黃顯黃現黃光。內無色想觀外諸色，若黃黃顯黃現黃光亦復如是，於彼諸色勝知勝見有如是想，是第六勝處。內無色想觀外諸色，若赤赤顯赤現赤光，猶如槃豆時縛迦花，或如婆羅痆斯深染赤衣，若赤赤顯赤現赤光。內無色想觀外諸色，若赤赤顯赤現赤光亦復如是，於彼諸色勝知勝見有如是想，是第七勝處。內無色想觀外諸色，若白白顯白現白光，猶如烏沙斯星色，或如婆羅痆斯極鮮白衣，若白白顯白現白光。內無色想觀外諸色，若白白顯白現白光亦復如是，於彼諸色勝知勝見有如是想，是第八勝處。內有色想者，謂彼於內各別色想未遠離未別遠離、未調伏未別調伏、未滅沒未破壞，由彼於內各別色想未遠離未別遠離、未調伏未別調伏、未滅沒未破壞，名內有色想。故觀外色少者，謂所觀色其量甚小微細非多，故名為少。若好者，謂所觀色已善磨瑩青黃赤白，故名若好。若惡者，謂所觀色未善磨瑩青黃赤白，故名若惡。於彼諸色勝知勝見者，謂即於彼所觀諸色已伏欲貪、已斷欲貪、已超欲貪，於彼已得勝知勝見，降伏自在都無所畏。如貴勝人或貴勝子，以勝知見執取僮僕，降伏自在都無所畏。諸瑜伽師亦復如是，於所觀色已伏欲貪、已斷欲貪、已超欲貪，於彼已得勝知勝見，降伏自在都無所畏。有如是想者，謂如實想正現在前。第一者，謂諸定中漸次順次相續次第數為第一。勝處者，謂此定中所有善色受想行識，皆名勝處。內無色想觀外色多等者，謂所觀色其量廣大無邊無際，故名為多。餘如前說。內無色想者，謂彼於內各別色想已遠離已別遠離、已調伏已別調伏、已滅沒已破壞。由彼於內各別色想已遠離已別遠離、已調伏已別調伏、已滅沒已破壞，故名內無色想。觀外色少多等，皆如前說。內無色想觀外諸色若青者，謂總顯示所有青色青聚青眾，故說若青。青顯者，謂此青色是顯非形，故說青顯。青現者，謂此青色如是眼識所行境界
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，亦是意識所行境界，故說青現。青光者，謂此青色能現能發種種光明，故說青光。餘如前說。如說若青等，若黃等亦爾。
，亦是意識所行境界，故說青現。青光者，謂此青色能現能發種種光明，故說青光。餘如前說。如說若青等，若黃等亦爾。
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九法品第十
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時舍利子復告眾言：「具壽當知，佛於九法自善通達，現等覺已，為諸弟子宣說開示。我等今應和合結集，佛滅度後勿有乖諍，當令隨順梵行法律久住，利樂無量有情，哀愍世間諸天人眾，令獲殊勝義利安樂。」
時舍利子復告眾言：「具壽當知，佛於九法自善通達，現等覺已，為諸弟子宣說開示。我等今應和合結集，佛滅度後勿有乖諍，當令隨順梵行法律久住，利樂無量有情，哀愍世間諸天人眾，令獲殊勝義利安樂。」
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九法云何？此中略有二種九法，所謂九結、九有情居。
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九結者，云何為九？答：一、愛結；二、恚結；三、慢結；四、無明結；五、見結；六、取結；七、疑結；八、嫉結；九、慳結。云何愛結？答：三界貪是名愛結。云何恚結？答：於諸有情欲為損害，內懷栽孽欲為擾惱，已嗔當嗔現嗔，樂為過患、極為過患，意極憤恚，於諸有情各相違戾欲為過患，已為過患、當為過患、現為過患，是名恚結。云何慢結？答：有七慢類說名慢結。云何為七？答：一、慢；二、過慢；三、慢過慢；四、我慢；五、增上慢；六、卑慢；七、邪慢。此七慢類合為慢結。云何無明結？答：三界無智名無明結。云何見結？答：三種見名見結。云何為三？答：一、薩迦耶見；二、邊執見；三、邪見。如是三見合為見結。云何取結？答：二種取名取結。云何為二？答：一、見取；二、戒禁取。如是二取合為取結。云何疑結？答：於諦猶豫是名疑結。云何嫉結？答：心不忍許是名嫉結。云何慳結？答：心有祕悋是名慳結。
九結者，云何為九？答：一、愛結；二、恚結；三、慢結；四、無明結；五、見結；六、取結；七、疑結；八、嫉結；九、慳結。云何愛結？答：三界貪是名愛結。云何恚結？答：於諸有情欲為損害，內懷栽孽欲為擾惱，已嗔當嗔現嗔，樂為過患、極為過患，意極憤恚，於諸有情各相違戾欲為過患，已為過患、當為過患、現為過患，是名恚結。云何慢結？答：有七慢類說名慢結。云何為七？答：一、慢；二、過慢；三、慢過慢；四、我慢；五、增上慢；六、卑慢；七、邪慢。此七慢類合為慢結。云何無明結？答：三界無智名無明結。云何見結？答：三種見名見結。云何為三？答：一、薩迦耶見；二、邊執見；三、邪見。如是三見合為見結。云何取結？答：二種取名取結。云何為二？答：一、見取；二、戒禁取。如是二取合為取結。云何疑結？答：於諦猶豫是名疑結。云何嫉結？答：心不忍許是名嫉結。云何慳結？答：心有祕悋是名慳結。
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九有情居者，云何為九？答：有色有情，有種種身有種種想，如人及一分天，是第一有情居。有色有情，有種種身有一種想，如梵眾天劫初起位，是第二有情居。有色有情，有一種身有種種想，如光音天，是第三有情居。有色有情，有一種身有一種想，如遍淨天，是第四有情居。有色有情，無想無別想，如無想有情天，是第五有情居。無色有情，超一切色想滅有對想，不思惟種種想入無邊空，空無邊處具足住，如空無邊處天，是第六有情居。無色有情，超一切空無邊處，入無邊識識無邊處具足住，如識無邊處天，是第七有情居。無色有情，超一切識無邊處，入無所有無所有處具足住，如無所有處天，是第八有情居。無色有情，超一切無所有處，入非想非非想處具足住，如非想非非想處天，是第九有情居。此中有色者，謂彼有情，有色施設、有色身有、有色處有、有色界、有色蘊，故名有色。有情者，謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得無所有非現有，而依蘊界處假立有情，諸想等想施設言說轉，謂有情、人、意生、儒童、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅，故名有情。種種身者，謂彼有情有種種顯色身、種種相、種種形，非一顯色、非一相、非一形故，名種種身。種種想者，謂彼有情有樂想、苦想、不苦不樂想，故名種種想。如人及一分天者，謂總顯示人及欲界天，故名如人及一分天。是第一者，漸次順次相續次第數為第一。有情居者，謂諸有情所居所住、所依所止、所樂生處，即總顯示此中所有有漏色受想行識蘊，名有情居。有色有情種種身者，義如前說。一種想者，謂諸有情有時有分，於此世界劫將壞時，多往生上光音等天眾同分中。於彼具足意成色身，根無缺減支分圓滿，形顯清淨長壽久住。有時有分於此世界劫初成時，於下空中有空宮殿欻然而起。有一有情壽業福盡，從彼處沒生下梵世空宮殿中，獨一無侶長壽久住。時彼有情長時住已，欻然生愛及生不樂，作如是念：「云何當令諸餘有情生我同分為我伴侶？」當彼有情起此心願，有餘有情壽業福盡，復從彼沒生下梵宮，與前有情共為伴侶。時前生者便作是念：「此有情類是我所化。我於此類及餘世間，是自在者、作者、化者、生者、起者，是真父祖。」時諸有情亦作是念：「我等有情是彼所化。彼於有情及世間物，是自在者、作者、化者、生者、起者，是真父祖。」故名一想。如梵眾天者，謂此義中總顯生在梵眾等天有種種身唯有一想。劫初起位者，謂劫初生時。是第二等，義如前說。有色有情者，亦如前說。一種身者，謂彼有情有一顯色身、一種相、一種形，無種種
九有情居者，云何為九？答：有色有情，有種種身有種種想，如人及一分天，是第一有情居。有色有情，有種種身有一種想，如梵眾天劫初起位，是第二有情居。有色有情，有一種身有種種想，如光音天，是第三有情居。有色有情，有一種身有一種想，如遍淨天，是第四有情居。有色有情，無想無別想，如無想有情天，是第五有情居。無色有情，超一切色想滅有對想，不思惟種種想入無邊空，空無邊處具足住，如空無邊處天，是第六有情居。無色有情，超一切空無邊處，入無邊識識無邊處具足住，如識無邊處天，是第七有情居。無色有情，超一切識無邊處，入無所有無所有處具足住，如無所有處天，是第八有情居。無色有情，超一切無所有處，入非想非非想處具足住，如非想非非想處天，是第九有情居。此中有色者，謂彼有情，有色施設、有色身有、有色處有、有色界、有色蘊，故名有色。有情者，謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得無所有非現有，而依蘊界處假立有情，諸想等想施設言說轉，謂有情、人、意生、儒童、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅，故名有情。種種身者，謂彼有情有種種顯色身、種種相、種種形，非一顯色、非一相、非一形故，名種種身。種種想者，謂彼有情有樂想、苦想、不苦不樂想，故名種種想。如人及一分天者，謂總顯示人及欲界天，故名如人及一分天。是第一者，漸次順次相續次第數為第一。有情居者，謂諸有情所居所住、所依所止、所樂生處，即總顯示此中所有有漏色受想行識蘊，名有情居。有色有情種種身者，義如前說。一種想者，謂諸有情有時有分，於此世界劫將壞時，多往生上光音等天眾同分中。於彼具足意成色身，根無缺減支分圓滿，形顯清淨長壽久住。有時有分於此世界劫初成時，於下空中有空宮殿欻然而起。有一有情壽業福盡，從彼處沒生下梵世空宮殿中，獨一無侶長壽久住。時彼有情長時住已，欻然生愛及生不樂，作如是念：「云何當令諸餘有情生我同分為我伴侶？」當彼有情起此心願，有餘有情壽業福盡，復從彼沒生下梵宮，與前有情共為伴侶。時前生者便作是念：「此有情類是我所化。我於此類及餘世間，是自在者、作者、化者、生者、起者，是真父祖。」時諸有情亦作是念：「我等有情是彼所化。彼於有情及世間物，是自在者、作者、化者、生者、起者，是真父祖。」故名一想。如梵眾天者，謂此義中總顯生在梵眾等天有種種身唯有一想。劫初起位者，謂劫初生時。是第二等，義如前說。有色有情者，亦如前說。一種身者，謂彼有情有一顯色身、一種相、一種形，無種種
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顯色、無種種相、無種種形，故名一種身。種種想者，謂彼有情有樂想、不苦不樂想，故名種種想。餘如前說。有色有情一種身者，亦如前說。一種想者，謂彼有情唯有樂想，故名一種想。餘如前說。有色有情者，亦如前說。言無想者，總顯無想。無別想者，別顯無想。此中以想而為上首，顯無一切心心所法。如無想有情天者，謂別顯示無想有想天。是第五等，義如前說。無色者，謂彼有情無色施設、無色身、無有色處、無有色界、無色蘊，故名無色。有情者，如前說。超一切色想等，如八解脫中廣說。然於此中，唯取有漏受想行識為有情居。
顯色、無種種相、無種種形，故名一種身。種種想者，謂彼有情有樂想、不苦不樂想，故名種種想。餘如前說。有色有情一種身者，亦如前說。一種想者，謂彼有情唯有樂想，故名一種想。餘如前說。有色有情者，亦如前說。言無想者，總顯無想。無別想者，別顯無想。此中以想而為上首，顯無一切心心所法。如無想有情天者，謂別顯示無想有想天。是第五等，義如前說。無色者，謂彼有情無色施設、無色身、無有色處、無有色界、無色蘊，故名無色。有情者，如前說。超一切色想等，如八解脫中廣說。然於此中，唯取有漏受想行識為有情居。
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十法品第十一之一
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時舍利子復告眾言：「具壽當知，佛於十法自善通達，現等覺已，為諸弟子宣說開示。我等今應和合結集，佛滅度後勿有乖諍，當令隨順梵行法律久住，利樂無量有情，哀愍世間諸天人眾，令獲殊勝義利安樂。」
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十法云何？此中略有二種十法，謂十遍處、十無學法。
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十遍處者，云何為十？具壽當知，地遍一想如是上下傍布無二無邊無際，是第一遍處。復次具壽，水遍一想如是上下傍布無二無邊無際，是第二遍處。復次具壽，火遍一想如是上下傍布無二無邊無際，是第三遍處。復次具壽，風遍一想如是上下傍布無二無邊無際，是第四遍處。復次具壽，青遍一想如是上下傍布無二無邊無際，是第五遍處。復次具壽，黃遍一想如是上下傍布無二無邊無際，是第六遍處。復次具壽，赤遍一想如是上下傍布無二無邊無際，是第七遍處。復次具壽，白遍一想如是上下傍布無二無邊無際，是第八遍處。復次具壽，空遍一想如是上下傍布無二無邊無際，是第九遍處。復次具壽，識遍一想如是上下傍布無二無邊無際，是第十遍處。
十遍處者，云何為十？具壽當知，地遍一想如是上下傍布無二無邊無際，是第一遍處。復次具壽，水遍一想如是上下傍布無二無邊無際，是第二遍處。復次具壽，火遍一想如是上下傍布無二無邊無際，是第三遍處。復次具壽，風遍一想如是上下傍布無二無邊無際，是第四遍處。復次具壽，青遍一想如是上下傍布無二無邊無際，是第五遍處。復次具壽，黃遍一想如是上下傍布無二無邊無際，是第六遍處。復次具壽，赤遍一想如是上下傍布無二無邊無際，是第七遍處。復次具壽，白遍一想如是上下傍布無二無邊無際，是第八遍處。復次具壽，空遍一想如是上下傍布無二無邊無際，是第九遍處。復次具壽，識遍一想如是上下傍布無二無邊無際，是第十遍處。
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問：地遍處定加行云何？修觀行者由何方便而能證入地遍處定？答：初修業者創修觀時，於此大地彼彼方所，若高若下若刺若杌若醎若榛若險若穢，如是等處皆不思惟。於此大地彼彼方所，平坦顯了猶如掌中，具淨園林可愛樂處隨取一相，以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某地相。彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某地故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境是地非餘。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境定是地故，未能證入地遍處定。為攝散動馳流心故，於一地相繫念思惟，謂此是地非為水等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行能入地定。精勤數習此加行己，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是地相。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是地相，無二無轉能入地定，而未能入地遍處定。問：若此未能入地遍處定者，地遍處定加行云何？修觀行者由何方便乃能證入地遍處定？答：即依如前所入地定，令心隨順調伏趣向，漸次柔和周遍柔和。一趣定已復想此地，漸次增廣東南西北遍皆是地。彼想此地漸次增廣東南西北遍是地故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍皆是地。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍是地故，未能證入地遍處定。為攝散動馳流心故，於遍地相繫念思惟此遍是地非遍水等。思惟此相精進勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行乃漸能入地遍處定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境思惟此境遍皆是地。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境遍皆是地，無二無轉從此乃入地遍處定。言上下者，謂上下方。言傍布者，謂東南等。言無二者，謂無間雜。無邊無際者，謂邊際難測。是第一者，謂諸定中漸次順次相續次第數為第一。言遍處者，謂此定中所有善色受想行識，皆名遍處。
問：地遍處定加行云何？修觀行者由何方便而能證入地遍處定？答：初修業者創修觀時，於此大地彼彼方所，若高若下若刺若杌若醎若榛若險若穢，如是等處皆不思惟。於此大地彼彼方所，平坦顯了猶如掌中，具淨園林可愛樂處隨取一相，以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某地相。彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某地故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境是地非餘。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境定是地故，未能證入地遍處定。為攝散動馳流心故，於一地相繫念思惟，謂此是地非為水等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行能入地定。精勤數習此加行己，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是地相。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是地相，無二無轉能入地定，而未能入地遍處定。問：若此未能入地遍處定者，地遍處定加行云何？修觀行者由何方便乃能證入地遍處定？答：即依如前所入地定，令心隨順調伏趣向，漸次柔和周遍柔和。一趣定已復想此地，漸次增廣東南西北遍皆是地。彼想此地漸次增廣東南西北遍是地故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍皆是地。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍是地故，未能證入地遍處定。為攝散動馳流心故，於遍地相繫念思惟此遍是地非遍水等。思惟此相精進勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行乃漸能入地遍處定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境思惟此境遍皆是地。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境遍皆是地，無二無轉從此乃入地遍處定。言上下者，謂上下方。言傍布者，謂東南等。言無二者，謂無間雜。無邊無際者，謂邊際難測。是第一者，謂諸定中漸次順次相續次第數為第一。言遍處者，謂此定中所有善色受想行識，皆名遍處。
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問水遍處定加行云何？修觀行者由何方便而能證入水遍處定？答：初修業者創修觀時，於此世界或取大水注相、或取大泉水相、或取大池水相、或取大陂水相、或取大湖水相、或取殑伽水相、或取鹽母那水相、或取設臘婆水相、或取阿視羅筏底水相、或取莫醯河水相，乃至或取東大海水相、或取南大海水相、或取西大海水相、或取北大海水相、或取四大海水相、或取大水輪相。於如是等隨取一相，以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某水相。彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某水故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境思惟此境是水非餘。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境思惟此境定是水故，未能證入水遍處定。為攝散動馳流心故，於一水相繫念思惟，謂此是水非為地等。思惟此相精勤勇猛乃至令心相續久住，由斯加行能入水定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是水相。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是水相，無二無轉能入水定，而未能入水遍處定。問：若此未能入水遍處定者，水遍處定加行云何？修觀行者由何方便乃能證入水遍處定？答：即依如前所入水定，令心隨順調伏趣向，漸次柔和周遍柔和。一趣定已復想此水，漸次增廣東南西北遍皆是水。彼想此水漸次增廣東南西北遍是水故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍皆是水。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍是水故，未能證入水遍處定。為攝散動馳流心故，於遍水相繫念思惟，此遍是水非遍地等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行乃漸能入水遍處定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境遍皆是水。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境遍皆是水，無二無轉從此乃入水遍處定。言上下者，謂上下方。言傍布者，謂東南等。言無二者，謂無間雜。無邊無際者，謂邊際難測。是第二者，謂諸定中漸次順次相續次第數為第二。言遍處者，謂此定中所有善色受想行識，皆名遍處。
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問火遍處定加行云何？修觀行者由何方便而能證入火遍處定？答初修業者創修觀時，於此世界或取清淨日輪火相、或取妙藥光明火相、或取神珠光明火相、或取星宿宮殿火相、或取火聚大猛焰相、或取燒村大火焰相、或取燒城大火焰相、或取燒川大火焰相、或取燒野大火焰相、或取燒十載木大火焰相、或取燒二十載木大火焰相、或取燒三十載木大火焰相、或復取燒四十載木大火焰相、或復取燒五十載木大火焰相、或復取燒百載木大火焰相、或取燒千載木大火焰相、或取燒百千載木大火焰相、或取燒無量百載木大火焰相、或取燒無量千載木大火焰相、或取燒無量百千載木大火焰相。彼見如是諸火焰相，先漸熾然、復極熾然、轉遍熾然、後皆洞然。於如是等隨取一相，以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某火相。彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某火故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境是火非餘。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境定是火故，未能證入火遍處定。為攝散動馳流心故，於一火相繫念思惟，謂此是火非為水等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行能入火定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是火相。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是火相，無二無轉能入火定，而未能入火遍處定。問：若此未能入火遍處定者：火遍處定加行云何？修觀行者由何方便乃能證入火遍處定？答：即依如前所入火定，令心隨順調伏趣向，漸次柔和周遍柔和一趣定已，復想此火漸次增廣，東南西北遍皆是火。彼想此火漸次增廣，東南西北遍是火故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍皆是火。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍是火故，未能證入火遍處定。為攝散動馳流心故，於遍火相繫念思惟，此遍是火非遍水等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行乃漸能入火遍處定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境遍皆是火。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境遍皆是火，無二無轉從此乃入火遍處定。言上下者，謂上下方。言傍布者，謂東南等。言無二者，謂無間雜。無邊無際者，謂邊際難測。是第三者，謂諸定中漸次順次相續次第數為第三。言
問火遍處定加行云何？修觀行者由何方便而能證入火遍處定？答初修業者創修觀時，於此世界或取清淨日輪火相、或取妙藥光明火相、或取神珠光明火相、或取星宿宮殿火相、或取火聚大猛焰相、或取燒村大火焰相、或取燒城大火焰相、或取燒川大火焰相、或取燒野大火焰相、或取燒十載木大火焰相、或取燒二十載木大火焰相、或取燒三十載木大火焰相、或復取燒四十載木大火焰相、或復取燒五十載木大火焰相、或復取燒百載木大火焰相、或取燒千載木大火焰相、或取燒百千載木大火焰相、或取燒無量百載木大火焰相、或取燒無量千載木大火焰相、或取燒無量百千載木大火焰相。彼見如是諸火焰相，先漸熾然、復極熾然、轉遍熾然、後皆洞然。於如是等隨取一相，以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某火相。彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某火故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境是火非餘。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境定是火故，未能證入火遍處定。為攝散動馳流心故，於一火相繫念思惟，謂此是火非為水等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行能入火定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是火相。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是火相，無二無轉能入火定，而未能入火遍處定。問：若此未能入火遍處定者：火遍處定加行云何？修觀行者由何方便乃能證入火遍處定？答：即依如前所入火定，令心隨順調伏趣向，漸次柔和周遍柔和一趣定已，復想此火漸次增廣，東南西北遍皆是火。彼想此火漸次增廣，東南西北遍是火故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍皆是火。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍是火故，未能證入火遍處定。為攝散動馳流心故，於遍火相繫念思惟，此遍是火非遍水等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行乃漸能入火遍處定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境遍皆是火。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境遍皆是火，無二無轉從此乃入火遍處定。言上下者，謂上下方。言傍布者，謂東南等。言無二者，謂無間雜。無邊無際者，謂邊際難測。是第三者，謂諸定中漸次順次相續次第數為第三。言
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遍處者，謂此定中所有善色受想行識，皆名遍處。
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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問風遍處定加行云何？修觀行者由何方便而能證入風遍處定？答：初修業者創修觀時，於此世界或取東方所有風相、或取南方所有風相、或取西方所有風相、或取北方所有風相、或取有塵風相、或取無塵風相、或取吠濕摩風相、或取吠嵐婆風相、或取小風相、或取大風相、或取無量風相、或取大風輪相。於如是等隨取一相，以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某風相。彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某風故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境是風非餘。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境定是風故，未能證入風遍處定。為攝散動馳流心故，於一風相繫念思惟，謂此是風非為火等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行能入風定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是風相。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是風相，無二無轉能入風定，而未能入風遍處定。問，若此未能入風遍處定者，風遍處定加行云何？修觀行者由何方便乃能證入風遍處定？答：即依如前所入風定，令心隨順調伏趣向，漸次柔和周遍柔和。一趣定已復想此風，漸次增廣東南西北遍皆是風。彼想此風漸次增廣東南西北遍是風故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍皆是風。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍是風故，未能證入風遍處定。為攝散動馳流心故，於遍風相繫念思惟，此遍是風非遍火等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行乃漸能入風遍處定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境遍皆是風。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境遍皆是風，無二無轉從此乃入風遍處定。言上下者，謂上下方。言傍布者，謂東南等。言無二者，謂無間雜。無邊無際者，謂邊際難測。是第四者，謂諸定中漸次順次相續次第數為第四。言遍處者，謂此定中所有善色受想行識，皆名遍處。
問風遍處定加行云何？修觀行者由何方便而能證入風遍處定？答：初修業者創修觀時，於此世界或取東方所有風相、或取南方所有風相、或取西方所有風相、或取北方所有風相、或取有塵風相、或取無塵風相、或取吠濕摩風相、或取吠嵐婆風相、或取小風相、或取大風相、或取無量風相、或取大風輪相。於如是等隨取一相，以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某風相。彼由於此以勝解力繫念思惟假想觀察安立信解是某風故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境是風非餘。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境定是風故，未能證入風遍處定。為攝散動馳流心故，於一風相繫念思惟，謂此是風非為火等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行能入風定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是風相。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境定是風相，無二無轉能入風定，而未能入風遍處定。問，若此未能入風遍處定者，風遍處定加行云何？修觀行者由何方便乃能證入風遍處定？答：即依如前所入風定，令心隨順調伏趣向，漸次柔和周遍柔和。一趣定已復想此風，漸次增廣東南西北遍皆是風。彼想此風漸次增廣東南西北遍是風故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍皆是風。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，思惟此境遍是風故，未能證入風遍處定。為攝散動馳流心故，於遍風相繫念思惟，此遍是風非遍火等。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行乃漸能入風遍處定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境遍皆是風。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此境遍皆是風，無二無轉從此乃入風遍處定。言上下者，謂上下方。言傍布者，謂東南等。言無二者，謂無間雜。無邊無際者，謂邊際難測。是第四者，謂諸定中漸次順次相續次第數為第四。言遍處者，謂此定中所有善色受想行識，皆名遍處。
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說一切有部集異門足論卷第十九
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