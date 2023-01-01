阿毘達磨集異門足論卷第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨集異門足論卷第十八

尊者舍利子說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

八法品第九之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八法品第九之一

時舍利子復告眾言：「具壽當知，佛於八法自善通達，現等覺已，為諸弟子宣說開示。我等今應和合結集，佛滅度後勿有乖諍，當令隨順梵行法律久住，利樂無量有情，哀愍世間諸天人眾，令獲殊勝義利安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利子復告眾言：「具壽當知，佛於八法自善通達，現等覺已，為諸弟子宣說開示。我等今應和合結集，佛滅度後勿有乖諍，當令隨順梵行法律久住，利樂無量有情，哀愍世間諸天人眾，令獲殊勝義利安樂。」

八法云何？嗢柁南曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八法云何？嗢柁南曰：

道支數取施， 懈怠精進福， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道支數取施， 懈怠精進福，

眾世法解脫， 勝處各八種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾世法解脫， 勝處各八種。

有八道支、八補特伽羅、八種施、八懈怠事、八精進事、八福生、八種眾、八世法、八解脫、八勝處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有八道支、八補特伽羅、八種施、八懈怠事、八精進事、八福生、八種眾、八世法、八解脫、八勝處。

八道支者，云何為八？答：一、正見；二、正思惟；三、正語；四、正業；五、正命；六、正勤；七、正念；八、正定。此八道支如前廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八道支者，云何為八？答：一、正見；二、正思惟；三、正語；四、正業；五、正命；六、正勤；七、正念；八、正定。此八道支如前廣說。

八補特伽羅者，云何為八？答：一、證預流果向；二、證預流果；三、證一來果向；四、證一來果；五、證不還果向；六、證不還果；七、證阿羅漢果向；八、證阿羅漢果。如是八種補特伽羅，如《法蘊論》廣說其相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八補特伽羅者，云何為八？答：一、證預流果向；二、證預流果；三、證一來果向；四、證一來果；五、證不還果向；六、證不還果；七、證阿羅漢果向；八、證阿羅漢果。如是八種補特伽羅，如《法蘊論》廣說其相。

八種施者，云何為八？答：一、隨至施；二、怖畏施；三、報恩施；四、求報施；五、習先施；六、要名施；七、希天施；八、為莊嚴心、為資助心、為資瑜伽、為得通慧菩提涅槃上義故施。云何隨至施？答：如有一類施隣近者、施親近者、施現至者，謂作是念：「云何乞者現來至此而不施耶？」是名隨至施。云何怖畏施？答：如有一類有怖故施、有畏故施，由怖畏纏而行惠施。彼作是念：「若不行施，勿有如是如是衰損。」是名怖畏施。云何報恩施？答：如有一類作是念言：「彼既曾施我如是如是物，我亦應施彼如是如是物。豈得彼恩而不酬報？」是名報恩施。云何求報施？答？如有一類作是念言：「我今若施彼如是如是物，彼亦當施我如是如是物。」期他反報而行惠施，是名求報施。云何習先施？答：如有一類作是念言：「我之父祖常行惠施，我家長夜惠施無斷。我今生在信家施家，我家本來常樂布施，我若不施便斷種族。」為護種族而行惠施，是名習先施。云何要名施？答：如有一類為得廣大妙善稱譽聲頌美名，遍諸方域而行惠施，是名要名施。云何希天施？答如有一類希求生天勝異熟果而行惠施，謂我命終當生天上，由今布施受天妙樂，是名希天施。云何為莊嚴心、為資助心、為資瑜伽、為得通慧菩提涅槃上義故施？答：如有一類作是念言：「我心長夜為貪瞋癡之所雜染，心雜染故有情雜染。心清淨故有情清淨，若行惠施便發起欣，欣故生喜心喜故身輕安，身輕安故受樂，受樂故心定，心定故如實知見，如實知見故生厭，厭故能離，離故得解脫，解脫故證涅槃。如是布施漸次增長諸勝妙法，展轉證得菩提涅槃微妙上義。」世尊於此說伽他言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八種施者，云何為八？答：一、隨至施；二、怖畏施；三、報恩施；四、求報施；五、習先施；六、要名施；七、希天施；八、為莊嚴心、為資助心、為資瑜伽、為得通慧菩提涅槃上義故施。云何隨至施？答：如有一類施隣近者、施親近者、施現至者，謂作是念：「云何乞者現來至此而不施耶？」是名隨至施。云何怖畏施？答：如有一類有怖故施、有畏故施，由怖畏纏而行惠施。彼作是念：「若不行施，勿有如是如是衰損。」是名怖畏施。云何報恩施？答：如有一類作是念言：「彼既曾施我如是如是物，我亦應施彼如是如是物。豈得彼恩而不酬報？」是名報恩施。云何求報施？答？如有一類作是念言：「我今若施彼如是如是物，彼亦當施我如是如是物。」期他反報而行惠施，是名求報施。云何習先施？答：如有一類作是念言：「我之父祖常行惠施，我家長夜惠施無斷。我今生在信家施家，我家本來常樂布施，我若不施便斷種族。」為護種族而行惠施，是名習先施。云何要名施？答：如有一類為得廣大妙善稱譽聲頌美名，遍諸方域而行惠施，是名要名施。云何希天施？答如有一類希求生天勝異熟果而行惠施，謂我命終當生天上，由今布施受天妙樂，是名希天施。云何為莊嚴心、為資助心、為資瑜伽、為得通慧菩提涅槃上義故施？答：如有一類作是念言：「我心長夜為貪瞋癡之所雜染，心雜染故有情雜染。心清淨故有情清淨，若行惠施便發起欣，欣故生喜心喜故身輕安，身輕安故受樂，受樂故心定，心定故如實知見，如實知見故生厭，厭故能離，離故得解脫，解脫故證涅槃。如是布施漸次增長諸勝妙法，展轉證得菩提涅槃微妙上義。」世尊於此說伽他言：

「於眾相圓滿， 所捨離慳貪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於眾相圓滿， 所捨離慳貪，

施質直應時， 必獲於大果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施質直應時， 必獲於大果。

智者善淨心， 施可祠可愛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者善淨心， 施可祠可愛，

以心清淨故， 遂證得於欣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以心清淨故， 遂證得於欣。

即從此欣心， 復發生勝喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即從此欣心， 復發生勝喜，

由此心喜故， 又起身輕安； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此心喜故， 又起身輕安；

從此身輕安， 智者心受樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此身輕安， 智者心受樂，

由心受樂故， 定心一境轉； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由心受樂故， 定心一境轉；

依如是勝定， 心淨無染濁， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依如是勝定， 心淨無染濁，

調順有堪能， 發如實知見； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調順有堪能， 發如實知見；

由如實知見， 便厭患於身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由如實知見， 便厭患於身，

既厭患於身， 智者正能離； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既厭患於身， 智者正能離；

以能遠離故， 解脫貪嗔癡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以能遠離故， 解脫貪嗔癡，

智者自應知， 梵行立生盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者自應知， 梵行立生盡。

如是大利益， 應知由布施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是大利益， 應知由布施，

若緣此修行， 必證得常樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若緣此修行， 必證得常樂。」

八懈怠事者，云何為八？具壽當知，如有一類，依止城邑或聚落住，於日初分著衣持鉢入城邑等巡行乞食。彼乞食時作如是念：「願得美妙眾多飲食。」若不遂心，便作是念：「我食既少身力羸劣，不能進修所修勝行，且應偃臥以自將息。」作是念已遂不精勤求得未得、求至未至、求證未證，是名第一懈怠事。復次具壽，如有一類，依止城邑或聚落住，於日初分著衣持鉢入城邑等巡行乞食。彼乞食時作如是念：「願得美妙眾多飲食。」若得遂心，便作是念：「我食既多身飽悶重，不能進修所修勝行，且應偃臥以自將息。」作是念已遂不精勤求得未得、求至未至、求證未證，是名第二懈怠事。復次具壽，如有一類，晝營事業，作如是念：「我於晝時既營事業身力勞倦，今於夜分不能進修所修勝行，且應偃臥以自將息。」作是念已遂不精勤求得未得、求至未至、求證未證，是名第三懈怠事。復次具壽，如有一類，期至明日作諸事業，便作是念：「我既明日當作事業，不應進修所修勝行，且應偃臥長養身力。」作是念已遂不精勤求得未得、求至未至、求證未證，是名第四懈怠事。復次具壽，如有一類，晝行道路，作如是念：「我於晝時既行道路身力勞倦，今於夜分不能進修所修勝行，且應偃臥以自將息。」作是念已遂不精勤求得未得、求至未至、求證未證，是名第五懈怠事。復次具壽，如有一類，期至明日當行道路，便作是念：「我既明日當行道路，不應進修所修勝行。且應偃臥長養身力。」作是念已遂不精勤求得未得、求至未至、求證未證，是名第六懈怠事。復次具壽，如有一類，正為病苦之所嬰纏，作如是念：「我正病苦之所嬰纏身力羸劣，不任進修所修勝行，且應偃臥以自將息。」作是念已遂不精勤求得未得、求至未至、求證未證，是名第七懈怠事。復次具壽，如有一類，病苦嬰纏雖愈未久，作如是念：「我遭病苦之所嬰纏，雖愈未久身力羸劣，不任進修所修勝行，且應偃臥以自將息。」作是念已遂不精勤求得未得、求至未至、求證未證，是名第八懈怠事。如是八種名懈怠事。問：何緣此八名懈怠事？答：懈怠者，謂懈惰。由斯八事，未生而生、生已倍復增長廣大，由此因緣名懈怠事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八懈怠事者，云何為八？具壽當知，如有一類，依止城邑或聚落住，於日初分著衣持鉢入城邑等巡行乞食。彼乞食時作如是念：「願得美妙眾多飲食。」若不遂心，便作是念：「我食既少身力羸劣，不能進修所修勝行，且應偃臥以自將息。」作是念已遂不精勤求得未得、求至未至、求證未證，是名第一懈怠事。復次具壽，如有一類，依止城邑或聚落住，於日初分著衣持鉢入城邑等巡行乞食。彼乞食時作如是念：「願得美妙眾多飲食。」若得遂心，便作是念：「我食既多身飽悶重，不能進修所修勝行，且應偃臥以自將息。」作是念已遂不精勤求得未得、求至未至、求證未證，是名第二懈怠事。復次具壽，如有一類，晝營事業，作如是念：「我於晝時既營事業身力勞倦，今於夜分不能進修所修勝行，且應偃臥以自將息。」作是念已遂不精勤求得未得、求至未至、求證未證，是名第三懈怠事。復次具壽，如有一類，期至明日作諸事業，便作是念：「我既明日當作事業，不應進修所修勝行，且應偃臥長養身力。」作是念已遂不精勤求得未得、求至未至、求證未證，是名第四懈怠事。復次具壽，如有一類，晝行道路，作如是念：「我於晝時既行道路身力勞倦，今於夜分不能進修所修勝行，且應偃臥以自將息。」作是念已遂不精勤求得未得、求至未至、求證未證，是名第五懈怠事。復次具壽，如有一類，期至明日當行道路，便作是念：「我既明日當行道路，不應進修所修勝行。且應偃臥長養身力。」作是念已遂不精勤求得未得、求至未至、求證未證，是名第六懈怠事。復次具壽，如有一類，正為病苦之所嬰纏，作如是念：「我正病苦之所嬰纏身力羸劣，不任進修所修勝行，且應偃臥以自將息。」作是念已遂不精勤求得未得、求至未至、求證未證，是名第七懈怠事。復次具壽，如有一類，病苦嬰纏雖愈未久，作如是念：「我遭病苦之所嬰纏，雖愈未久身力羸劣，不任進修所修勝行，且應偃臥以自將息。」作是念已遂不精勤求得未得、求至未至、求證未證，是名第八懈怠事。如是八種名懈怠事。問：何緣此八名懈怠事？答：懈怠者，謂懈惰。由斯八事，未生而生、生已倍復增長廣大，由此因緣名懈怠事。

八精進事者，云何為八？具壽當知，如有一類，依止城邑或聚落住，於日初分著衣持鉢入城邑等巡行乞食。彼乞食時作如是念：「願得美妙眾多飲食。」若不遂心，便作是念：「我食雖少而身輕利，堪能進修所修勝行。」作是念已精進熾然求得未得、求至未至、求證未證，是名第一精進事。復次具壽，如有一類，依止城邑或聚落住，於日初分著衣持鉢入城邑等巡行乞食。彼乞食時作如是念：「願得美妙眾多飲食。」若得遂心便作是念：「我食既多身力強盛，堪能進修所修勝行。」作是念已精進熾然求得未得、求至未至、求證未證，是名第二精進事。復次具壽，如有一類，晝營事業，作如是念：「我於晝時既營事業，無暇修學大師聖教，今於夜分應自策勤補先間缺。」作是念已精進熾然求得未得、求至未至、求證未證，是名第三精進事。復次具壽，如有一類，期至明日作諸事業，便作是念：「我既明日當作事業，無暇修學大師聖教，今於夜分應預精勤補當間缺。」作是念已精進熾然求得未得、求至未至、求證未證，是名第四精進事。復次具壽，如有一類，晝行道路，作如是念：「我於晝時既行道路，無暇修學大師聖教，今於夜分應自策勤補先間缺。」作是念已精進熾然求得未得、求至未至、求證未證，是名第五精進事。復次具壽，如有一類，期至明日當行道路，便作是念：「我既明日當行道路，無暇修學大師聖教，今於夜分應預精勤補當間缺。」作是念已精進熾然求得未得、求至未至、求證未證，是名第六精進事。復次具壽，如有一類，正為病苦之所嬰纏，便作是念：「我既病苦之所嬰纏，或有是處因斯病苦之所嬰纏便捨身命，於大師教空無所得。」作是念已精進熾然求得未得、求至未至、求證未證，是名第七精進事。復次具壽，如有一類，病苦嬰纏雖愈未久，作如是念：「我遭病苦之所嬰纏雖愈未久，或有是處病苦還起，因斯病苦便捨身命，於大師教空無所得。」作是念已精進熾然求得未得、求至未至、求證未證，是名第八精進事。如是八種名精進事。問：何緣此八名精進事？答：精進者，謂策勵。由此八事，未生而生、生已倍復增長廣大，由此因緣名精進事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八精進事者，云何為八？具壽當知，如有一類，依止城邑或聚落住，於日初分著衣持鉢入城邑等巡行乞食。彼乞食時作如是念：「願得美妙眾多飲食。」若不遂心，便作是念：「我食雖少而身輕利，堪能進修所修勝行。」作是念已精進熾然求得未得、求至未至、求證未證，是名第一精進事。復次具壽，如有一類，依止城邑或聚落住，於日初分著衣持鉢入城邑等巡行乞食。彼乞食時作如是念：「願得美妙眾多飲食。」若得遂心便作是念：「我食既多身力強盛，堪能進修所修勝行。」作是念已精進熾然求得未得、求至未至、求證未證，是名第二精進事。復次具壽，如有一類，晝營事業，作如是念：「我於晝時既營事業，無暇修學大師聖教，今於夜分應自策勤補先間缺。」作是念已精進熾然求得未得、求至未至、求證未證，是名第三精進事。復次具壽，如有一類，期至明日作諸事業，便作是念：「我既明日當作事業，無暇修學大師聖教，今於夜分應預精勤補當間缺。」作是念已精進熾然求得未得、求至未至、求證未證，是名第四精進事。復次具壽，如有一類，晝行道路，作如是念：「我於晝時既行道路，無暇修學大師聖教，今於夜分應自策勤補先間缺。」作是念已精進熾然求得未得、求至未至、求證未證，是名第五精進事。復次具壽，如有一類，期至明日當行道路，便作是念：「我既明日當行道路，無暇修學大師聖教，今於夜分應預精勤補當間缺。」作是念已精進熾然求得未得、求至未至、求證未證，是名第六精進事。復次具壽，如有一類，正為病苦之所嬰纏，便作是念：「我既病苦之所嬰纏，或有是處因斯病苦之所嬰纏便捨身命，於大師教空無所得。」作是念已精進熾然求得未得、求至未至、求證未證，是名第七精進事。復次具壽，如有一類，病苦嬰纏雖愈未久，作如是念：「我遭病苦之所嬰纏雖愈未久，或有是處病苦還起，因斯病苦便捨身命，於大師教空無所得。」作是念已精進熾然求得未得、求至未至、求證未證，是名第八精進事。如是八種名精進事。問：何緣此八名精進事？答：精進者，謂策勵。由此八事，未生而生、生已倍復增長廣大，由此因緣名精進事。

八福生者，云何為八？具壽當知，如有一類，施諸沙門或婆羅門貧窮苦行道行乞者苦行，衣服飲食及諸香花、房舍臥具并燈明等資生什物。見富貴人便作是念：「由此布施所集善根，願我來生當得如是富貴人類。」彼於此心若習若修若多所作，由彼於心若習若修若多所作，先雖愛樂下劣諠雜，後便欣求勝妙寂靜。彼有是處，身壞命終還生人中得富貴類，雖受富貴自在安樂，而具尸羅心願清淨，先人身中尸羅淨故，是名第一福生。如願生人得富貴類，如是願生四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵眾天，應知亦爾。然梵眾天有差別者，應說離欲。此中是名第一乃至第八者，漸次順次相續次第數為第一乃至第八。言福生者，問：何故說此名為福生？答：攝受福果，生於此處，故名福生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八福生者，云何為八？具壽當知，如有一類，施諸沙門或婆羅門貧窮苦行道行乞者苦行，衣服飲食及諸香花、房舍臥具并燈明等資生什物。見富貴人便作是念：「由此布施所集善根，願我來生當得如是富貴人類。」彼於此心若習若修若多所作，由彼於心若習若修若多所作，先雖愛樂下劣諠雜，後便欣求勝妙寂靜。彼有是處，身壞命終還生人中得富貴類，雖受富貴自在安樂，而具尸羅心願清淨，先人身中尸羅淨故，是名第一福生。如願生人得富貴類，如是願生四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵眾天，應知亦爾。然梵眾天有差別者，應說離欲。此中是名第一乃至第八者，漸次順次相續次第數為第一乃至第八。言福生者，問：何故說此名為福生？答：攝受福果，生於此處，故名福生。

八種眾者，云何為八？答：一、剎帝利眾；二、婆羅門眾；三、長者眾；四、沙門眾；五、四大王眾天眾；六、三十三天眾；七、魔天眾；八、梵天眾。云何剎帝利眾？答：顯示彼色、顯示彼蘊、顯示彼部，是名剎帝利眾。乃至梵眾，廣說亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八種眾者，云何為八？答：一、剎帝利眾；二、婆羅門眾；三、長者眾；四、沙門眾；五、四大王眾天眾；六、三十三天眾；七、魔天眾；八、梵天眾。云何剎帝利眾？答：顯示彼色、顯示彼蘊、顯示彼部，是名剎帝利眾。乃至梵眾，廣說亦爾。

八世法者，云何為八？答：一、得；二、不得；三、毀；四、譽；五、稱；六、譏；七、苦；八、樂。云何名得？答：若於可愛色聲香味觸、衣服飲食臥具、病緣醫藥資生什物，諸得別得已得當得，是名為得。云何不得？答：若於可愛色聲香味觸、衣服飲食臥具、病緣醫藥資生什物，諸不得不別得不已得不當得，是名不得。云何名毀？答：諸有隱背不現在前，不稱不讚不歎不美亦不揄揚，言彼信、戒、聞、捨、慧等皆不具足，是名為毀。云何名譽？答：諸有隱背不現在前，稱讚歎美亦復揄揚，言彼信、戒、聞、捨、慧等悉皆具足，是名為譽。云何名稱？答：諸不隱背正現在前，不訶不毀不罵不辱，稱讚歎美亦復揄揚，言汝信戒聞捨慧等悉皆具足，故名為稱。云何名譏？答：諸不隱背正現在前，訶毀罵辱不稱不讚不歎不美亦不揄揚，言汝信、戒、聞、捨、慧等皆不具足，是名為譏。云何名苦？答：順苦受觸所觸故生身及心苦，不平等受受類所攝，是名為苦。云何名樂？答：順樂受觸所觸故生身及心樂，是平等受受類所攝，是名為樂。世尊於此說伽他言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八世法者，云何為八？答：一、得；二、不得；三、毀；四、譽；五、稱；六、譏；七、苦；八、樂。云何名得？答：若於可愛色聲香味觸、衣服飲食臥具、病緣醫藥資生什物，諸得別得已得當得，是名為得。云何不得？答：若於可愛色聲香味觸、衣服飲食臥具、病緣醫藥資生什物，諸不得不別得不已得不當得，是名不得。云何名毀？答：諸有隱背不現在前，不稱不讚不歎不美亦不揄揚，言彼信、戒、聞、捨、慧等皆不具足，是名為毀。云何名譽？答：諸有隱背不現在前，稱讚歎美亦復揄揚，言彼信、戒、聞、捨、慧等悉皆具足，是名為譽。云何名稱？答：諸不隱背正現在前，不訶不毀不罵不辱，稱讚歎美亦復揄揚，言汝信戒聞捨慧等悉皆具足，故名為稱。云何名譏？答：諸不隱背正現在前，訶毀罵辱不稱不讚不歎不美亦不揄揚，言汝信、戒、聞、捨、慧等皆不具足，是名為譏。云何名苦？答：順苦受觸所觸故生身及心苦，不平等受受類所攝，是名為苦。云何名樂？答：順樂受觸所觸故生身及心樂，是平等受受類所攝，是名為樂。世尊於此說伽他言：

「得不得毀譽， 及稱譏苦樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得不得毀譽， 及稱譏苦樂，

無常意生欲， 變壞法難保。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無常意生欲， 變壞法難保。

智者如實知， 現見伏生死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者如實知， 現見伏生死，

於愛非愛法， 心不生欣恚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於愛非愛法， 心不生欣恚。

彼雖逢順違， 而能棄伏滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼雖逢順違， 而能棄伏滅，

於一切解脫， 至世邊彼岸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切解脫， 至世邊彼岸。」

八解脫者，云何為八？答：若有色觀諸色，是第一解脫。內無色想觀外諸色，是第二解脫。淨解脫身作證具足住，是第三解脫。超一切色想滅有對想，不思惟種種想，入無邊空空無邊處具足住，是第四解脫。超一切空無邊處，入無邊識識無邊處具足住，是第五解脫。超一切識無邊處，入無所有無所有處具足住，是第六解脫。超一切無所有處，入非想非非想處具足住，是第七解脫。超一切非想非非想處，入想受滅身作證具足住，是第八解脫。若有色觀諸色者，謂彼於內各別色想，未遠離未別遠離、未調伏未別調伏、未滅沒未破壞。彼由於內各別色想，未遠離未別遠離、未調伏未別調伏、未滅沒未破壞故，由勝解力觀外諸色，或作青瘀、或作膿爛、或作破壞、或作離散、或作啄噉、或作異赤、或作骸骨、或作骨鎖，是名若有色觀諸色。第一者，謂諸定中漸次順次相續次第數為第一。解脫者，謂此定中所有善色受想行識，是名解脫。內無色想觀外諸色者，謂彼於內各別色想，已遠離已別遠離、已調伏已別調伏、已滅沒已破壞。彼由於內各別色想，已遠離已別遠離、已調伏已別調伏、已滅沒已破壞故，由勝解力觀外諸色，或作青瘀、或作膿爛、或作破壞、或作離散、或作啄噉、或作異赤、或作骸骨、或作骨鎖，是名內無色想觀外諸色。第二者，謂諸定中漸次順次相續次第數為第二。解脫者，謂此定中所有善色受想行識，是名解脫。淨解脫身作證具足住者，問：此淨解脫加行云何？修觀行者由何方便入淨解脫定？答：初修業者創修觀時取青樹相，所謂青莖青枝青葉青花青菓，或取青衣青嚴具相，或取所餘種種青相。既取如是諸青相已，由勝解力思惟想念觀察安立信解此色是某青相。彼既如是由勝解力思惟想念觀察安立信解此色是某青故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境思惟此色是青非餘。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境思惟此色定是青故，未能住心入淨解脫定。為攝散動馳流心，故於一青相繫念思惟，謂此是青非非青相。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行入淨解脫定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此色定是青相。由心安住等住近住相續一趣繫念一境，思惟青相無二無轉，便能證入淨解脫定。如觀青相，觀黃赤白，隨其所應亦復如是。第三者，謂諸定中漸次順次相續次第數為第三。解脫者，謂此定中所有善色受想行識，是名解脫。超一切色想者，云何色想？答：眼識身相應諸想等 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八解脫者，云何為八？答：若有色觀諸色，是第一解脫。內無色想觀外諸色，是第二解脫。淨解脫身作證具足住，是第三解脫。超一切色想滅有對想，不思惟種種想，入無邊空空無邊處具足住，是第四解脫。超一切空無邊處，入無邊識識無邊處具足住，是第五解脫。超一切識無邊處，入無所有無所有處具足住，是第六解脫。超一切無所有處，入非想非非想處具足住，是第七解脫。超一切非想非非想處，入想受滅身作證具足住，是第八解脫。若有色觀諸色者，謂彼於內各別色想，未遠離未別遠離、未調伏未別調伏、未滅沒未破壞。彼由於內各別色想，未遠離未別遠離、未調伏未別調伏、未滅沒未破壞故，由勝解力觀外諸色，或作青瘀、或作膿爛、或作破壞、或作離散、或作啄噉、或作異赤、或作骸骨、或作骨鎖，是名若有色觀諸色。第一者，謂諸定中漸次順次相續次第數為第一。解脫者，謂此定中所有善色受想行識，是名解脫。內無色想觀外諸色者，謂彼於內各別色想，已遠離已別遠離、已調伏已別調伏、已滅沒已破壞。彼由於內各別色想，已遠離已別遠離、已調伏已別調伏、已滅沒已破壞故，由勝解力觀外諸色，或作青瘀、或作膿爛、或作破壞、或作離散、或作啄噉、或作異赤、或作骸骨、或作骨鎖，是名內無色想觀外諸色。第二者，謂諸定中漸次順次相續次第數為第二。解脫者，謂此定中所有善色受想行識，是名解脫。淨解脫身作證具足住者，問：此淨解脫加行云何？修觀行者由何方便入淨解脫定？答：初修業者創修觀時取青樹相，所謂青莖青枝青葉青花青菓，或取青衣青嚴具相，或取所餘種種青相。既取如是諸青相已，由勝解力思惟想念觀察安立信解此色是某青相。彼既如是由勝解力思惟想念觀察安立信解此色是某青故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境思惟此色是青非餘。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境思惟此色定是青故，未能住心入淨解脫定。為攝散動馳流心，故於一青相繫念思惟，謂此是青非非青相。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行入淨解脫定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此色定是青相。由心安住等住近住相續一趣繫念一境，思惟青相無二無轉，便能證入淨解脫定。如觀青相，觀黃赤白，隨其所應亦復如是。第三者，謂諸定中漸次順次相續次第數為第三。解脫者，謂此定中所有善色受想行識，是名解脫。超一切色想者，云何色想？答：眼識身相應諸想等

想性、現想性、已想性、已現想性、當想性、當現想性，是名色想。復次有說，五識身相應諸想等想，乃至廣說，是名色想。今此義中眼識身相應諸想等想，乃至廣說，是名色想。入此定時，於彼色想皆能超越、平等超越、最極超越，是故說超一切色想滅。有對想者，云何有對想？答：四識身相應諸想等想，乃至廣說，是名有對想。復次有說，五識身相應諸想等想，乃至廣說，是名有對想。復次有說，瞋恚相應諸想等想，乃至廣說，是名有對想。今此義中四識身相應諸想等想，乃至廣說，是名有對想。入此定時，彼有對想已斷已遍知、已遠離已別遠離、已調伏已別調伏、已滅沒已破壞，是故說為滅有對想。不思惟種種想者，云何種種想？答：有覆纏者所有染污色想、聲想、香想、味想、觸想諸所有想，若不善諸所有想、若非理所引諸所有想，能障礙定，如是一切名種種想。入此定時，於種種想不引發、不隨引發、不等引發、不思惟、不已思惟、不當思惟，由斯故說不思惟種種想。入無邊空空無邊處具足住者，問：此空無邊處解脫加行云何？修觀行者由何方便入空無邊處解脫定？答：初修業者創修觀時，先應思惟第四靜慮為麁苦障，後應思惟空無邊處為靜妙離。彼既思惟第四靜慮為麁苦障，亦復思惟空無邊處為靜妙離故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境相續，思惟空無邊處。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境相續思惟空無邊處故，未能住心入空無邊處解脫定。為攝散動馳流心故，專繫念思惟空無邊處相，思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行入空無邊處解脫定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此是空無邊處。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟如是空無邊處，無二無轉便能證入空無邊處解脫定。第四者，謂諸定中漸次順次相續次第數為第四。解脫者，謂此定中所有善受想行識，皆名解脫。超一切空無邊處者，云何超一切空無邊處？答：將欲趣入識無邊處時，於一切空無邊處想皆能超越、平等超越、最極超越，是故說為超一切空無邊處。入無邊識識無邊處具足住者，問：此識無邊處解脫加行云何？修觀行者由何方便入識無邊處解脫定？答：初修業者創修觀時，先應思惟空無邊處為麁苦障，後應思惟識無邊處為靜妙離。彼既思惟空無邊處為苦麁障，亦復思惟識無邊處為靜妙離故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，相續思惟識無邊處。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 想性、現想性、已想性、已現想性、當想性、當現想性，是名色想。復次有說，五識身相應諸想等想，乃至廣說，是名色想。今此義中眼識身相應諸想等想，乃至廣說，是名色想。入此定時，於彼色想皆能超越、平等超越、最極超越，是故說超一切色想滅。有對想者，云何有對想？答：四識身相應諸想等想，乃至廣說，是名有對想。復次有說，五識身相應諸想等想，乃至廣說，是名有對想。復次有說，瞋恚相應諸想等想，乃至廣說，是名有對想。今此義中四識身相應諸想等想，乃至廣說，是名有對想。入此定時，彼有對想已斷已遍知、已遠離已別遠離、已調伏已別調伏、已滅沒已破壞，是故說為滅有對想。不思惟種種想者，云何種種想？答：有覆纏者所有染污色想、聲想、香想、味想、觸想諸所有想，若不善諸所有想、若非理所引諸所有想，能障礙定，如是一切名種種想。入此定時，於種種想不引發、不隨引發、不等引發、不思惟、不已思惟、不當思惟，由斯故說不思惟種種想。入無邊空空無邊處具足住者，問：此空無邊處解脫加行云何？修觀行者由何方便入空無邊處解脫定？答：初修業者創修觀時，先應思惟第四靜慮為麁苦障，後應思惟空無邊處為靜妙離。彼既思惟第四靜慮為麁苦障，亦復思惟空無邊處為靜妙離故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境相續，思惟空無邊處。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境相續思惟空無邊處故，未能住心入空無邊處解脫定。為攝散動馳流心故，專繫念思惟空無邊處相，思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行入空無邊處解脫定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此是空無邊處。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟如是空無邊處，無二無轉便能證入空無邊處解脫定。第四者，謂諸定中漸次順次相續次第數為第四。解脫者，謂此定中所有善受想行識，皆名解脫。超一切空無邊處者，云何超一切空無邊處？答：將欲趣入識無邊處時，於一切空無邊處想皆能超越、平等超越、最極超越，是故說為超一切空無邊處。入無邊識識無邊處具足住者，問：此識無邊處解脫加行云何？修觀行者由何方便入識無邊處解脫定？答：初修業者創修觀時，先應思惟空無邊處為麁苦障，後應思惟識無邊處為靜妙離。彼既思惟空無邊處為苦麁障，亦復思惟識無邊處為靜妙離故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，相續思惟識無邊處。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念

一境，相續思惟識無邊處故，未能住心入識無邊處解脫定。為攝散動馳流心故，專繫念思惟識無邊處相，思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行入識無邊處解脫定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此是識無邊處。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟如是識無邊處，無二無轉便能證入識無邊處解脫定。第五者，謂諸定中漸次順次相續次第數為第五。解脫者，謂此定中所有善受想行識，皆名解脫。超一切識無邊處者，云何超一切識無邊處？答：將欲趣入無所有處時，於一切識無邊處想皆能超越、平等超越、最極超越，是故說為超一切識無邊處。入無所有無所有處具足住者，問：此無所有處解脫加行云何？修觀行者由何方便入無所有處解脫定？答：初修業者創修觀時，先應思惟識無邊處為苦麁障，後應思惟無所有處為靜妙離。彼既思惟識無邊處為苦麁障，亦復思惟無所有處為靜妙離故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，相續思惟無所有處。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，相續思惟無所有處故，未能住心入無所有處解脫定。為攝散動馳流心故，專繫念思惟無所有處相。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行入無所有處解脫定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此是無所有處。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟如是無所有處，無二無轉便能證入無所有處解脫定。第六者，謂諸定中漸次順次相續次第數為第六。解脫者，謂此定中所有善受想行識，皆名解脫。超一切無所有處者，云何超一切無所有處？答：將欲趣入非想非非想處時，於一切無所有處皆能超越、平等超越、最極超越，是故說為超一切無所有處。入非想非非想處具足住者，問：此非想非非想處解脫加行云何？修觀行者由何方便入非想非非想處解脫定？答：初修業者創修觀時，先應思惟無所有處為苦麁障，後應思惟非想非非想處為靜妙離。彼既思惟無所有處為苦麁障，亦復思惟非想非非想處為靜妙離故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，相續思惟非想非非想處。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，相續思惟非想非非想處故，未能住心入非想非非想處解脫定。為攝散動馳流心故，專繫念思惟非想非非想處相。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一境，相續思惟識無邊處故，未能住心入識無邊處解脫定。為攝散動馳流心故，專繫念思惟識無邊處相，思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行入識無邊處解脫定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此是識無邊處。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟如是識無邊處，無二無轉便能證入識無邊處解脫定。第五者，謂諸定中漸次順次相續次第數為第五。解脫者，謂此定中所有善受想行識，皆名解脫。超一切識無邊處者，云何超一切識無邊處？答：將欲趣入無所有處時，於一切識無邊處想皆能超越、平等超越、最極超越，是故說為超一切識無邊處。入無所有無所有處具足住者，問：此無所有處解脫加行云何？修觀行者由何方便入無所有處解脫定？答：初修業者創修觀時，先應思惟識無邊處為苦麁障，後應思惟無所有處為靜妙離。彼既思惟識無邊處為苦麁障，亦復思惟無所有處為靜妙離故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，相續思惟無所有處。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，相續思惟無所有處故，未能住心入無所有處解脫定。為攝散動馳流心故，專繫念思惟無所有處相。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加行入無所有處解脫定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此是無所有處。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟如是無所有處，無二無轉便能證入無所有處解脫定。第六者，謂諸定中漸次順次相續次第數為第六。解脫者，謂此定中所有善受想行識，皆名解脫。超一切無所有處者，云何超一切無所有處？答：將欲趣入非想非非想處時，於一切無所有處皆能超越、平等超越、最極超越，是故說為超一切無所有處。入非想非非想處具足住者，問：此非想非非想處解脫加行云何？修觀行者由何方便入非想非非想處解脫定？答：初修業者創修觀時，先應思惟無所有處為苦麁障，後應思惟非想非非想處為靜妙離。彼既思惟無所有處為苦麁障，亦復思惟非想非非想處為靜妙離故，心便散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，相續思惟非想非非想處。彼心散動馳流諸相，不能一趣繫念一境，相續思惟非想非非想處故，未能住心入非想非非想處解脫定。為攝散動馳流心故，專繫念思惟非想非非想處相。思惟此相精勤勇猛，乃至令心相續久住，由斯加

行入非想非非想處解脫定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此是非想非非想處。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟如是非想非非想處，無二無轉便能證入非想非非想處解脫定。第七者，謂諸定中漸次順次相續次第數為第七。解脫者，謂此定中所有善受想行識，皆名解脫。超一切非想非非想處者，云何超一切非想非非想處？答：將欲趣入想受滅解脫時，於一切非想非非想處想皆能超越、平等超越、最極超越，是故說為超一切非想非非想處。入想受滅身作證具足住者，問：此想受滅解脫加行云何？修觀行者由何方便入想受滅解脫定？答：初修業者創修觀時，於一切行不願造作、不欲思覺而入於定，但作是念：「云何當令未生想受暫時不生、已生想受暫時息滅？」彼於諸行不願造作、不欲思覺而入於定，但作是念：「云何當令未生想受暫時不生、已生想受暫時息滅？」故，隨心所願有時能令未生想受暫時不生、已生想受暫時息滅，齊此名入想受滅解脫定。第八者，謂諸定中漸次順次相續次第數為第八。解脫者，謂此定中諸解脫、異解脫、異極解脫、已解脫、當解脫，是名解脫。復次若法想微細為因，想微細為等無間，由想不和合義非不成就義，是名解脫。此中想受滅解脫定者，云何想受滅、云何想受滅解脫、云何想受滅解脫定，而說想受滅解脫定耶？答：想受滅者，謂想及受滅寂靜沒，是名想受滅。想受滅解脫者，謂想受滅諸解脫、異解脫、異極解脫、已解脫、當解脫，是名想受滅解脫。想受滅解脫定者，謂想受滅及想受滅解脫，不隱不背現前自在身所證得，是名想受滅解脫定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行入非想非非想處解脫定。精勤數習此加行已，復進修行此定方便，謂於加行所引生道，數習數修數多所作。既於加行所引生道，數習數修數多所作，心便安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟此是非想非非想處。由心安住等住近住，相續一趣繫念一境，思惟如是非想非非想處，無二無轉便能證入非想非非想處解脫定。第七者，謂諸定中漸次順次相續次第數為第七。解脫者，謂此定中所有善受想行識，皆名解脫。超一切非想非非想處者，云何超一切非想非非想處？答：將欲趣入想受滅解脫時，於一切非想非非想處想皆能超越、平等超越、最極超越，是故說為超一切非想非非想處。入想受滅身作證具足住者，問：此想受滅解脫加行云何？修觀行者由何方便入想受滅解脫定？答：初修業者創修觀時，於一切行不願造作、不欲思覺而入於定，但作是念：「云何當令未生想受暫時不生、已生想受暫時息滅？」彼於諸行不願造作、不欲思覺而入於定，但作是念：「云何當令未生想受暫時不生、已生想受暫時息滅？」故，隨心所願有時能令未生想受暫時不生、已生想受暫時息滅，齊此名入想受滅解脫定。第八者，謂諸定中漸次順次相續次第數為第八。解脫者，謂此定中諸解脫、異解脫、異極解脫、已解脫、當解脫，是名解脫。復次若法想微細為因，想微細為等無間，由想不和合義非不成就義，是名解脫。此中想受滅解脫定者，云何想受滅、云何想受滅解脫、云何想受滅解脫定，而說想受滅解脫定耶？答：想受滅者，謂想及受滅寂靜沒，是名想受滅。想受滅解脫者，謂想受滅諸解脫、異解脫、異極解脫、已解脫、當解脫，是名想受滅解脫。想受滅解脫定者，謂想受滅及想受滅解脫，不隱不背現前自在身所證得，是名想受滅解脫定。