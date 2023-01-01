阿毘達磨集異門足論
尊者舍利子說 唐 玄奘譯20卷CBETA T1536大于一万字 20 h
向佛经 GPT 提问
第 17 卷
阿毘達磨集異門足論卷第十七
阿毘達磨集異門足論卷第十七
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尊者舍利子說
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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七法品第八之二
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七非妙法者，云何為七？答：一、不信；二、無慚；三、無愧；四、懈怠；五、失念；六、不定；七、惡慧。云何不信？答：諸不信不信性、不現前信性，不隨順、不印可、不已忍樂、不當忍樂、不現忍樂，心不清淨，是名不信。云何無慚？答：諸無慚乃至廣說，是名無慚。云何無愧？答：諸無愧乃至廣說，是名無愧。云何懈怠？答：諸下精進性、劣精進性、怯精進性、懼精進性，廣說乃至心懈怠懈怠性、心不勇悍不勇悍性，是名懈怠。云何失念？答：諸空念性、虛念性、失念性、心外念性，是名失念。云何不定？答：心散亂性。云何心散亂性？答？諸心散性，若心亂性、心躁擾性、心流蕩性、不一境性、不安住性，是名心散亂性。云何惡慧？答：於不如理所引簡擇，執為如理所引；於如理所引簡擇，執為不如理所引，是名惡慧。如是七種名非妙法。問：何緣是七名非妙法？答：非妙謂非善士，此是彼法，名非妙法。謂此諸法非善士邊可獲可得，此是彼士所有現有故，說是七名非妙法。
七非妙法者，云何為七？答：一、不信；二、無慚；三、無愧；四、懈怠；五、失念；六、不定；七、惡慧。云何不信？答：諸不信不信性、不現前信性，不隨順、不印可、不已忍樂、不當忍樂、不現忍樂，心不清淨，是名不信。云何無慚？答：諸無慚乃至廣說，是名無慚。云何無愧？答：諸無愧乃至廣說，是名無愧。云何懈怠？答：諸下精進性、劣精進性、怯精進性、懼精進性，廣說乃至心懈怠懈怠性、心不勇悍不勇悍性，是名懈怠。云何失念？答：諸空念性、虛念性、失念性、心外念性，是名失念。云何不定？答：心散亂性。云何心散亂性？答？諸心散性，若心亂性、心躁擾性、心流蕩性、不一境性、不安住性，是名心散亂性。云何惡慧？答：於不如理所引簡擇，執為如理所引；於如理所引簡擇，執為不如理所引，是名惡慧。如是七種名非妙法。問：何緣是七名非妙法？答：非妙謂非善士，此是彼法，名非妙法。謂此諸法非善士邊可獲可得，此是彼士所有現有故，說是七名非妙法。
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七妙法者，云何為七？答：一、信；二、慚；三、愧；四、精進；五、念；六、定；七慧。云何信？答：諸信信性、現前信性，隨順印可、已忍樂、當忍樂、現忍樂，心清淨，是名信。云何慚？答：諸慚慚性乃至廣說，是名慚。云何愧？答：諸愧愧性乃至廣說，是名愧。云何精進，答：諸非下精進性乃至廣說，是名精進。云何念？答：諸念隨念，廣說乃至心明記性，是名念。云何定？答：諸心住，廣說乃至心一境性，是名定。云何慧？答：於如理所引簡擇覺為如理所引，於不如理所引簡擇覺為不如理所引，是名慧。如是七種名為妙法。問：何緣是七名為妙法？答：妙謂善士，此是彼法，故名妙法。謂此諸法唯善士邊可獲可得，此是彼士所有現有故，說是七名為妙法。
七妙法者，云何為七？答：一、信；二、慚；三、愧；四、精進；五、念；六、定；七慧。云何信？答：諸信信性、現前信性，隨順印可、已忍樂、當忍樂、現忍樂，心清淨，是名信。云何慚？答：諸慚慚性乃至廣說，是名慚。云何愧？答：諸愧愧性乃至廣說，是名愧。云何精進，答：諸非下精進性乃至廣說，是名精進。云何念？答：諸念隨念，廣說乃至心明記性，是名念。云何定？答：諸心住，廣說乃至心一境性，是名定。云何慧？答：於如理所引簡擇覺為如理所引，於不如理所引簡擇覺為不如理所引，是名慧。如是七種名為妙法。問：何緣是七名為妙法？答：妙謂善士，此是彼法，故名妙法。謂此諸法唯善士邊可獲可得，此是彼士所有現有故，說是七名為妙法。
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復有七非妙法者，云何為七？答：一、不知法；二、不知義；三、不知時；四、不知量；五、不自知；六、不知眾；七、不知補特伽羅有勝有劣。不知法者，謂不了知如來教法，謂契經、應誦、記說、伽他、自說、因緣、譬喻、本事、本生、方廣、希法、論議，是名不知法。不知義者，謂不了知彼彼語義，謂如是如是語有如是如是義，是名不知義。不知時者，謂不了知是時非時，謂此時應修止相、此時應修舉相、此時應修捨相等，是名不知時。不知量者，謂不了知種種分量，謂所飲所食所嘗所噉、若行若住若坐若臥、若睡若覺若語若默、若解勞悶等所有分量，是名不知量。不自知者，謂不了知自德多少，謂自所有若信若戒、若聞若捨若慧若教、若證若念若族姓若辯才等，是名不自知。不知眾者，謂不了知眾會勝劣，謂此是剎帝利眾、此是婆羅門眾、此是長者眾、此是居士眾、此是沙門眾、此是外道眾，我於此中應如是行、應如是住、應如是坐、應如是語、應如是默等，是名不知眾。不知補特伽羅有勝有劣者，謂不了知補特伽羅德行勝劣，謂如是如是補特伽羅有如是如是德行或勝或劣，是名不知補特伽羅有勝有劣。如是七種名非妙法。問：何緣是七名非妙法？答：非妙謂非善士，此是彼法，名非妙法。謂此諸法非善士邊可獲可得，此是彼士所有現有故，說是七名非妙法。復有七妙法者，云何為七？答：一、知法；二、知義；三、知時；四、知量；五、自知；六、知眾；七、知補特伽羅有勝有劣。知法者，謂正了知如來教法，謂契經、應誦、記說、伽他、自說、因緣、譬喻、本事、本生、方廣、希法、論議，是名知法。知義者，謂正了知彼彼語義，謂如是如是語有如是如是義，是名知義。知時者，謂正了知是時非時，謂此時應修止相、此時應修舉相、此時應修捨相等，是名知時。知量者，謂正了知種種分量，謂所飲所食所嘗所噉、若行若住若坐若臥、若睡若覺若語若默、若解勞悶等所有分量，是名知量。自知者，謂正了知自德多少，謂自所有若信若戒、若聞若捨若慧、若教若證若念、若族姓若辯才等，是名自知。知眾者，謂正了知眾會勝劣，謂此是剎帝利眾、此是婆羅門眾、此是長者眾、此是居士眾、此是沙門眾、此是外道眾，我於此中應如是行、應如是住、應如是坐、應如是語、應如是默等，是名知眾。知補特伽羅有勝有劣者，謂正了知補特伽羅德行勝劣，謂如是如是補特伽羅有如是如是德行或勝或劣，是名知補特伽羅有勝有劣。如是七種名為妙法。問：何緣是七名為妙法？答：妙謂善士，此是彼法，故名妙法。謂此諸法唯善士邊
復有七非妙法者，云何為七？答：一、不知法；二、不知義；三、不知時；四、不知量；五、不自知；六、不知眾；七、不知補特伽羅有勝有劣。不知法者，謂不了知如來教法，謂契經、應誦、記說、伽他、自說、因緣、譬喻、本事、本生、方廣、希法、論議，是名不知法。不知義者，謂不了知彼彼語義，謂如是如是語有如是如是義，是名不知義。不知時者，謂不了知是時非時，謂此時應修止相、此時應修舉相、此時應修捨相等，是名不知時。不知量者，謂不了知種種分量，謂所飲所食所嘗所噉、若行若住若坐若臥、若睡若覺若語若默、若解勞悶等所有分量，是名不知量。不自知者，謂不了知自德多少，謂自所有若信若戒、若聞若捨若慧若教、若證若念若族姓若辯才等，是名不自知。不知眾者，謂不了知眾會勝劣，謂此是剎帝利眾、此是婆羅門眾、此是長者眾、此是居士眾、此是沙門眾、此是外道眾，我於此中應如是行、應如是住、應如是坐、應如是語、應如是默等，是名不知眾。不知補特伽羅有勝有劣者，謂不了知補特伽羅德行勝劣，謂如是如是補特伽羅有如是如是德行或勝或劣，是名不知補特伽羅有勝有劣。如是七種名非妙法。問：何緣是七名非妙法？答：非妙謂非善士，此是彼法，名非妙法。謂此諸法非善士邊可獲可得，此是彼士所有現有故，說是七名非妙法。復有七妙法者，云何為七？答：一、知法；二、知義；三、知時；四、知量；五、自知；六、知眾；七、知補特伽羅有勝有劣。知法者，謂正了知如來教法，謂契經、應誦、記說、伽他、自說、因緣、譬喻、本事、本生、方廣、希法、論議，是名知法。知義者，謂正了知彼彼語義，謂如是如是語有如是如是義，是名知義。知時者，謂正了知是時非時，謂此時應修止相、此時應修舉相、此時應修捨相等，是名知時。知量者，謂正了知種種分量，謂所飲所食所嘗所噉、若行若住若坐若臥、若睡若覺若語若默、若解勞悶等所有分量，是名知量。自知者，謂正了知自德多少，謂自所有若信若戒、若聞若捨若慧、若教若證若念、若族姓若辯才等，是名自知。知眾者，謂正了知眾會勝劣，謂此是剎帝利眾、此是婆羅門眾、此是長者眾、此是居士眾、此是沙門眾、此是外道眾，我於此中應如是行、應如是住、應如是坐、應如是語、應如是默等，是名知眾。知補特伽羅有勝有劣者，謂正了知補特伽羅德行勝劣，謂如是如是補特伽羅有如是如是德行或勝或劣，是名知補特伽羅有勝有劣。如是七種名為妙法。問：何緣是七名為妙法？答：妙謂善士，此是彼法，故名妙法。謂此諸法唯善士邊
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可獲可得，此是彼士所有現有，故名妙法。
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七識住者，云何為七？答：有色有情種種身種種想，如人及一分天，是名第一識住。有色有情種種身一種想，如梵眾天劫初起位，是名第二識住。有色有情一種身種種想，如光音天，是名第三識住。有色有情一種身一種想，如遍淨天，是名第四識住。無色有情超一切色想滅有對想，不思惟種種想，入無邊空空無邊處具足住，如空無邊處天，是名第五識住。無色有情超一切空無邊處，入無邊識識無邊處具足住，如識無邊處天，是名第六識住。無色有情超一切識無邊處，入無所有無所有處具足住，如無所有處天，是名第七識住。此中有色者，謂彼有情，有色施設、有色身有、有色處有、有色界、有色蘊，故名有色。有情者，謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得無所有非現有，而依蘊界處假立有情，諸想等想施設言說轉，謂有情、人、意生、儒童、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅，故名有情。種種身者，謂彼有情有種種顯色身、種種相、種種形，非一顯色、非一相、非一形，故名種種身。種種想者，謂彼有情有樂想、苦想、不苦不樂想，故名種種想。如人及一分天者，謂總顯示人及欲界天，故名如人及一分天。是名第一者，漸次順次相續次第數為第一。識住者，云何識住？答：即此所繫所有色受想行識蘊，總名識住。有色者，謂彼有情有色施設、有色身有、有色處有、有色界、有色蘊，故名有色。有情者，謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得無所有非現有，而依蘊界處假立有情，諸想等想施設言說轉，謂有情、人、意生、儒童、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅，故名有情。種種身者，謂彼有情有種種顯色身、種種相、種種形，非一顯色、非一相、非一形故，名種種身。一種想者，謂諸有情有時有分，於此世界劫將壞時，多往生上光音等天眾同分中。於彼具足意成色身，根無缺減，支分圓滿形顯清淨，喜為所噉喜為所食，長壽久住有時有分。於此世界劫初成時，於下空中有空宮殿欻然而起，有一有情由壽盡故、業盡故、福盡故，先從光音等天眾同分沒，生下梵世空宮殿中，獨一無二無諸侍者長壽久住。時彼有情長時住已，欻然生愛及生不樂，作如是念：「云何當令諸餘有情生我同分為我伴侶？」當彼有情起此心願，有餘有情亦壽盡故、業盡故、福盡故，復從光音等天眾同分沒，生下梵宮與前有情共為伴侶。時前生者便作是念：「我先於此獨一無二長壽久住，長時住已欻然生愛及生不樂，作如是念：『云何當令諸餘有情生我同分為我伴侶？』我起如是心願之時，是諸有情便生此處，滿我意願為我伴侶。是故當知此有情類是我所化，我於
七識住者，云何為七？答：有色有情種種身種種想，如人及一分天，是名第一識住。有色有情種種身一種想，如梵眾天劫初起位，是名第二識住。有色有情一種身種種想，如光音天，是名第三識住。有色有情一種身一種想，如遍淨天，是名第四識住。無色有情超一切色想滅有對想，不思惟種種想，入無邊空空無邊處具足住，如空無邊處天，是名第五識住。無色有情超一切空無邊處，入無邊識識無邊處具足住，如識無邊處天，是名第六識住。無色有情超一切識無邊處，入無所有無所有處具足住，如無所有處天，是名第七識住。此中有色者，謂彼有情，有色施設、有色身有、有色處有、有色界、有色蘊，故名有色。有情者，謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得無所有非現有，而依蘊界處假立有情，諸想等想施設言說轉，謂有情、人、意生、儒童、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅，故名有情。種種身者，謂彼有情有種種顯色身、種種相、種種形，非一顯色、非一相、非一形，故名種種身。種種想者，謂彼有情有樂想、苦想、不苦不樂想，故名種種想。如人及一分天者，謂總顯示人及欲界天，故名如人及一分天。是名第一者，漸次順次相續次第數為第一。識住者，云何識住？答：即此所繫所有色受想行識蘊，總名識住。有色者，謂彼有情有色施設、有色身有、有色處有、有色界、有色蘊，故名有色。有情者，謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得無所有非現有，而依蘊界處假立有情，諸想等想施設言說轉，謂有情、人、意生、儒童、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅，故名有情。種種身者，謂彼有情有種種顯色身、種種相、種種形，非一顯色、非一相、非一形故，名種種身。一種想者，謂諸有情有時有分，於此世界劫將壞時，多往生上光音等天眾同分中。於彼具足意成色身，根無缺減，支分圓滿形顯清淨，喜為所噉喜為所食，長壽久住有時有分。於此世界劫初成時，於下空中有空宮殿欻然而起，有一有情由壽盡故、業盡故、福盡故，先從光音等天眾同分沒，生下梵世空宮殿中，獨一無二無諸侍者長壽久住。時彼有情長時住已，欻然生愛及生不樂，作如是念：「云何當令諸餘有情生我同分為我伴侶？」當彼有情起此心願，有餘有情亦壽盡故、業盡故、福盡故，復從光音等天眾同分沒，生下梵宮與前有情共為伴侶。時前生者便作是念：「我先於此獨一無二長壽久住，長時住已欻然生愛及生不樂，作如是念：『云何當令諸餘有情生我同分為我伴侶？』我起如是心願之時，是諸有情便生此處，滿我意願為我伴侶。是故當知此有情類是我所化，我於
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此類及餘世間，是自在者、作者、化者、生者、起者，是真父祖。」時諸有情亦作是念：「我等曾見如是有情獨一無二長壽久住。時彼有情長時住已，欻然生愛及生不樂，作如是念：『云何當令諸餘有情生我同分為我伴侶？』於彼正起此心願時，我等便生彼同分內為彼伴侶。由斯我等是彼所化，彼於有情及世間物，是自在者、作者、化者、生者、起者，是真父祖。」故名一想。如梵眾天者，謂此義中總顯生在梵眾等天，有種種身唯有一想。劫初起住者，謂劫初生時。是名第二者，漸次順次相續次第數為第二。識住者，云何識住？答即此所繫所有色受想行識蘊，總名識住。有色者，謂彼有情有色施設、有色身有、有色處有、有色界、有色蘊，故名有色。有情者，謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得無所有非現有，而依蘊界處假立有情，諸想等想施設言說轉，謂有情、人、意生、儒童、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅，故名有情。一種身者，謂彼有情有一顯色身、一種相、一種形，無種種顯色、無種種相、無種種形，故名一種身。種種想者，謂彼有情有樂想、不苦不樂想，故名種種想。如光音天者，謂總顯示光音等天。是名第三者，漸次順次相續次第數為第三。識住者，云何識住？答即此所繫所有色受想行識蘊，總名識住。有色者，謂彼有情有色施設、有色身有、有色處有、有色界、有色蘊，故名有色。有情者，謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得無所有非現有，而依蘊界處假立有情，諸想等想施設言說轉，謂有情、人、意生、儒童、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅。故名有情。一種身者，謂彼有情有一顯色身、一種相、一種形，無種種顯色、無種種相、無種種形，故名一種身。一種想者，謂彼有情唯有樂想，故名一種想。如遍淨天者，謂總顯示遍淨等天。是名第四者，漸次順次相續次第數為第四。識住者，云何識住？答即此所繫所有色受想行識蘊，名識住。無色者，謂彼有情無色施設、無色身、無有色處、無有色界、無色蘊，故名無色。有情者，謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得無所有非現有，而依蘊界處假立有情，諸想等想施設言說轉，謂有情、人、意生、儒童、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅，故名有情。超一切色想者，謂超一切眼識身相應想。滅有對想者，謂滅四識身相應想。不思惟種種想者，謂無五身識所引意識相應緣色等種種障礙定想。入無邊空空無邊處具足住，如空無邊處天者，謂總顯示空無邊天。是名第五者，漸次順次相續次第數為第五。識住者，云何識住，答即此所繫所有受想行識蘊，總名識住。無色者
此類及餘世間，是自在者、作者、化者、生者、起者，是真父祖。」時諸有情亦作是念：「我等曾見如是有情獨一無二長壽久住。時彼有情長時住已，欻然生愛及生不樂，作如是念：『云何當令諸餘有情生我同分為我伴侶？』於彼正起此心願時，我等便生彼同分內為彼伴侶。由斯我等是彼所化，彼於有情及世間物，是自在者、作者、化者、生者、起者，是真父祖。」故名一想。如梵眾天者，謂此義中總顯生在梵眾等天，有種種身唯有一想。劫初起住者，謂劫初生時。是名第二者，漸次順次相續次第數為第二。識住者，云何識住？答即此所繫所有色受想行識蘊，總名識住。有色者，謂彼有情有色施設、有色身有、有色處有、有色界、有色蘊，故名有色。有情者，謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得無所有非現有，而依蘊界處假立有情，諸想等想施設言說轉，謂有情、人、意生、儒童、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅，故名有情。一種身者，謂彼有情有一顯色身、一種相、一種形，無種種顯色、無種種相、無種種形，故名一種身。種種想者，謂彼有情有樂想、不苦不樂想，故名種種想。如光音天者，謂總顯示光音等天。是名第三者，漸次順次相續次第數為第三。識住者，云何識住？答即此所繫所有色受想行識蘊，總名識住。有色者，謂彼有情有色施設、有色身有、有色處有、有色界、有色蘊，故名有色。有情者，謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得無所有非現有，而依蘊界處假立有情，諸想等想施設言說轉，謂有情、人、意生、儒童、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅。故名有情。一種身者，謂彼有情有一顯色身、一種相、一種形，無種種顯色、無種種相、無種種形，故名一種身。一種想者，謂彼有情唯有樂想，故名一種想。如遍淨天者，謂總顯示遍淨等天。是名第四者，漸次順次相續次第數為第四。識住者，云何識住？答即此所繫所有色受想行識蘊，名識住。無色者，謂彼有情無色施設、無色身、無有色處、無有色界、無色蘊，故名無色。有情者，謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得無所有非現有，而依蘊界處假立有情，諸想等想施設言說轉，謂有情、人、意生、儒童、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅，故名有情。超一切色想者，謂超一切眼識身相應想。滅有對想者，謂滅四識身相應想。不思惟種種想者，謂無五身識所引意識相應緣色等種種障礙定想。入無邊空空無邊處具足住，如空無邊處天者，謂總顯示空無邊天。是名第五者，漸次順次相續次第數為第五。識住者，云何識住，答即此所繫所有受想行識蘊，總名識住。無色者
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，謂彼有情無色施設、無色身、無有色處、無有色界、無色蘊，故名無色。有情者，謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得無所有非現有，而依蘊界處假立有情，諸想等想施設言說轉，謂有情、人、意生、儒童、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅，故名有情。超一切空無邊處，入無邊識識無邊處具足住，如識無邊處天者，謂總顯示識無邊處天。是名第六者，漸次順次相續次第數為第六。識住者，云何識住？答：即此所繫所有受想行識蘊，總名識住。無色者，謂彼有情無色施設、無色身、無有色處、無有色界、無色蘊，故名無色。有情者，謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得無所有非現有，而依蘊界處假立有情，諸想等想施設言說轉，謂有情、人、意生、儒童、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅，故名有情。超一切識無邊處，入無所有無所有處具足住，如無所有處天者，謂總顯示無所有處天。是名第七者，漸次順次相續次第數為第七。識住者，云何識住？答即此所繫所有受想行識蘊，總名識住。
，謂彼有情無色施設、無色身、無有色處、無有色界、無色蘊，故名無色。有情者，謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得無所有非現有，而依蘊界處假立有情，諸想等想施設言說轉，謂有情、人、意生、儒童、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅，故名有情。超一切空無邊處，入無邊識識無邊處具足住，如識無邊處天者，謂總顯示識無邊處天。是名第六者，漸次順次相續次第數為第六。識住者，云何識住？答：即此所繫所有受想行識蘊，總名識住。無色者，謂彼有情無色施設、無色身、無有色處、無有色界、無色蘊，故名無色。有情者，謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得無所有非現有，而依蘊界處假立有情，諸想等想施設言說轉，謂有情、人、意生、儒童、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅，故名有情。超一切識無邊處，入無所有無所有處具足住，如無所有處天者，謂總顯示無所有處天。是名第七者，漸次順次相續次第數為第七。識住者，云何識住？答即此所繫所有受想行識蘊，總名識住。
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七隨眠者，云何為七？答：一、欲貪隨眠；二、瞋隨眠；三、有貪隨眠；四、慢隨眠；五、無明隨眠；六、見隨眠；七、疑隨眠。云何欲貪隨眠？答：若於諸欲諸貪等貪，乃至廣說，是名欲貪隨眠。云何瞋隨眠？答：若於有情欲為損害，乃至廣說，是名瞋隨眠。云何有貪隨眠？答：於色無色諸貪等貪，乃至廣說，是名有貪隨眠。云何慢隨眠？答：諸慢恃執，乃至廣說，是名慢隨眠。云何無明隨眠？答：三界無智是名無明隨眠。云何見隨眠？答：五見是名見隨眠，謂有身見、邊執見、邪見、見取、戒禁取，如是五見名見隨眠。云何疑隨眠？答：於諦猶豫是名疑隨眠。
七隨眠者，云何為七？答：一、欲貪隨眠；二、瞋隨眠；三、有貪隨眠；四、慢隨眠；五、無明隨眠；六、見隨眠；七、疑隨眠。云何欲貪隨眠？答：若於諸欲諸貪等貪，乃至廣說，是名欲貪隨眠。云何瞋隨眠？答：若於有情欲為損害，乃至廣說，是名瞋隨眠。云何有貪隨眠？答：於色無色諸貪等貪，乃至廣說，是名有貪隨眠。云何慢隨眠？答：諸慢恃執，乃至廣說，是名慢隨眠。云何無明隨眠？答：三界無智是名無明隨眠。云何見隨眠？答：五見是名見隨眠，謂有身見、邊執見、邪見、見取、戒禁取，如是五見名見隨眠。云何疑隨眠？答：於諦猶豫是名疑隨眠。
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七無過失事者，云何為七？具壽當知，有聖弟子，於如來所修植淨信根生安住，不為沙門或婆羅門或天魔梵或餘世間如法引奪，是名第一無過失事。復次具壽，有聖弟子，安住淨戒精勤守護，別解脫律儀軌則所行無不具足，於微小罪見大怖畏，受學學處常無毀犯，是名第二無過失事。復次具壽，有聖弟子，親近善友，善為伴侶與善交通，是名第三無過失事。復次具壽，有聖弟子，樂居閑寂具二遠離，謂身遠離及心遠離，是名第四無過失事。復次具壽，有聖弟子，勤精進住有勢有勤有勇堅猛，於諸善法常不捨軛，是名第五無過失事。復次具壽，有聖弟子具念安住，成就最勝常委念支，久作久說皆能憶念，是名第六無過失事。復次具壽，有聖弟子具慧安住，成就世間有出沒慧、聖慧、出慧、善通達慧，彼所作慧正盡苦慧，是名第七無過失事。於如來所修植淨信者，云何如來？答：應正等覺說名如來。云何淨信？答：若依出離遠離所生善法，諸信信性廣說乃至心清淨性，故名淨信。即此淨信於如來所，已修植當修植現修植，是故說為於如來所修植淨信根生等言，如前廣說。是名第一者，漸次順次相續次第數為第一。無過失事者，謂能顯示清淨永斷。安住淨戒者，云何淨戒？答：諸所作業，謂身律儀、語律儀、命清淨，是名淨戒。安住者，謂成就淨戒，修行勝行進趣契會，故名安住。精勤守護別解脫律儀者，云何別解脫？答：謂諸如來、應、正等覺廣說，乃至佛薄伽梵自知自見，為諸苾芻半月半月常所宣說別解脫契經，是名別解脫。問：何緣說此名別解脫？答：最勝善法由此為門、此為上首、此為初緣，別行別住，由斯故立別解脫名。精勤守護此律儀者，謂於如是別解脫法，恒隨作恒隨轉，由斯故說精勤守護別解脫律儀。軌則所行無不具足者，謂諸苾芻眾有五非軌則及五非所行。云何名為五非軌則？答：一、他勝罪；二、眾餘罪；三、墮煮罪；四、別首罪；五、惡作罪。云何名為五非所行？答：一、國王家；二、執惡家；三、婬女家；四、音樂家；五、酤酒家。諸聖弟子於此所說五非軌則、五非所行，常樂遠離止息棄捨，於正軌則及正所行具足成就，由斯故說軌則所行無不具足。於微小罪見大怖畏者，謂於小罪起極怖想，由斯故說於微小罪見大怖畏。受學學處常無毀犯者，謂聖弟子不作是念：「我於如是如是學處應勤修學、我於如是如是學處不勤修學。」諸聖弟子常作是念：「一切如來、應、正等覺，廣說乃至佛薄伽梵自知自見，凡所制立一切學處，我皆受學常無毀犯。」由斯故說受學學處常無毀犯。是名第二者，漸次順次相續次第數為
七無過失事者，云何為七？具壽當知，有聖弟子，於如來所修植淨信根生安住，不為沙門或婆羅門或天魔梵或餘世間如法引奪，是名第一無過失事。復次具壽，有聖弟子，安住淨戒精勤守護，別解脫律儀軌則所行無不具足，於微小罪見大怖畏，受學學處常無毀犯，是名第二無過失事。復次具壽，有聖弟子，親近善友，善為伴侶與善交通，是名第三無過失事。復次具壽，有聖弟子，樂居閑寂具二遠離，謂身遠離及心遠離，是名第四無過失事。復次具壽，有聖弟子，勤精進住有勢有勤有勇堅猛，於諸善法常不捨軛，是名第五無過失事。復次具壽，有聖弟子具念安住，成就最勝常委念支，久作久說皆能憶念，是名第六無過失事。復次具壽，有聖弟子具慧安住，成就世間有出沒慧、聖慧、出慧、善通達慧，彼所作慧正盡苦慧，是名第七無過失事。於如來所修植淨信者，云何如來？答：應正等覺說名如來。云何淨信？答：若依出離遠離所生善法，諸信信性廣說乃至心清淨性，故名淨信。即此淨信於如來所，已修植當修植現修植，是故說為於如來所修植淨信根生等言，如前廣說。是名第一者，漸次順次相續次第數為第一。無過失事者，謂能顯示清淨永斷。安住淨戒者，云何淨戒？答：諸所作業，謂身律儀、語律儀、命清淨，是名淨戒。安住者，謂成就淨戒，修行勝行進趣契會，故名安住。精勤守護別解脫律儀者，云何別解脫？答：謂諸如來、應、正等覺廣說，乃至佛薄伽梵自知自見，為諸苾芻半月半月常所宣說別解脫契經，是名別解脫。問：何緣說此名別解脫？答：最勝善法由此為門、此為上首、此為初緣，別行別住，由斯故立別解脫名。精勤守護此律儀者，謂於如是別解脫法，恒隨作恒隨轉，由斯故說精勤守護別解脫律儀。軌則所行無不具足者，謂諸苾芻眾有五非軌則及五非所行。云何名為五非軌則？答：一、他勝罪；二、眾餘罪；三、墮煮罪；四、別首罪；五、惡作罪。云何名為五非所行？答：一、國王家；二、執惡家；三、婬女家；四、音樂家；五、酤酒家。諸聖弟子於此所說五非軌則、五非所行，常樂遠離止息棄捨，於正軌則及正所行具足成就，由斯故說軌則所行無不具足。於微小罪見大怖畏者，謂於小罪起極怖想，由斯故說於微小罪見大怖畏。受學學處常無毀犯者，謂聖弟子不作是念：「我於如是如是學處應勤修學、我於如是如是學處不勤修學。」諸聖弟子常作是念：「一切如來、應、正等覺，廣說乃至佛薄伽梵自知自見，凡所制立一切學處，我皆受學常無毀犯。」由斯故說受學學處常無毀犯。是名第二者，漸次順次相續次第數為
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第二。無過失事者，謂能顯示清淨永斷。親近善友者，云何善友？答：一切如來、應、正等覺及佛弟子皆名善友。復次若有補特伽羅具戒具德，乃至廣說，故名善友。於斯善友親近等親近極親近，隨順承奉供養恭敬，是故說為親近善友。云何名為善為伴侶？答：於斷生命、若不與取、若欲邪行、若虛誑語、若飲諸酒，皆能遠離止息棄捨厭患永斷，說名為善。與此善者為伴為侶，隨順趣向身心無二，是故說為善為伴侶。云何名為與善交通？答：若於具信具戒多聞具捨具慧，隨轉隨屬隨順不逆，是故說為與善交通。復次若於具足出離遠離善法，隨轉隨屬隨順不逆，是故說為與善交通。復次若於具足出離遠離善法，一樂一欲一喜一愛、同樂同欲同喜同愛，是故說為與善交通。是名第三者，漸次順次相續次第數為第三。無過失事者，謂能顯示清淨永斷。樂居閑寂者，云何名為樂居閑寂？答：諸空逈舍皆名閑寂。若住此中歡喜愛樂，不生愁思心無厭怖，是故說為樂居閑寂。具二遠離謂身遠離及心遠離者，謂住此中能勤修學，內心寂止不離靜慮，成就妙觀，長空逈舍勤修自義。能勤修學內心寂止者，謂住此中能勤精進，修學世間四種靜慮。不離靜慮者，謂於世間四種靜慮常勤思慕，不下不劣無怯無斷，是故說為不離靜慮。成就妙觀者，謂於世間四種靜慮相應妙慧具足成就，是故說為成就妙觀。長空逈舍者，謂住閑寂空逈舍中，由簡擇力歡喜愛樂，不生愁思心無厭怖，增長身心及諸善法，是故說為長空逈舍。勤修自義者，謂諸愛盡離滅涅槃，名最上義亦名自義，於如是義精勤修學求疾證得，是故說為勤修自義。是名第四者，漸次順次相續次第數為第四。無過失事者，謂能顯示清淨增語。勤精進住者。云何精進？答：若於出離遠離所生善法，精勤勇猛勢用策勵，不可制伏策心相續，是名精進。由彼成就如是精進，於所修習能行勝行進趣證會，是故說為勤精進。住有勢者，謂彼上品精進圓滿，故名有勢。有勤者，謂即顯示精進堅固，故名有勤。有勇堅猛者，謂由成就精進力故，勇決而取、堅住而取、猛利而取，諸有所取是善非惡，隨所取相守護不捨，如獲他國善能守護，是故說為有勇堅猛。於諸善法常不捨軛者，謂於善法不捨勤勇，熾然精進無間無斷，是故說為於諸善法常不捨軛。是名第五者，漸次順次相續次第數為第五。無過失事者，謂能顯示清淨增語。具念安住者，云何為念？答：若依出離遠離所生善法，諸念隨念乃至廣說，是名為念。成就最勝常委念支者，謂八支聖道說名常委，此念是彼一支所攝，謂正念支，是故說為成就最勝常委念支。久
第二。無過失事者，謂能顯示清淨永斷。親近善友者，云何善友？答：一切如來、應、正等覺及佛弟子皆名善友。復次若有補特伽羅具戒具德，乃至廣說，故名善友。於斯善友親近等親近極親近，隨順承奉供養恭敬，是故說為親近善友。云何名為善為伴侶？答：於斷生命、若不與取、若欲邪行、若虛誑語、若飲諸酒，皆能遠離止息棄捨厭患永斷，說名為善。與此善者為伴為侶，隨順趣向身心無二，是故說為善為伴侶。云何名為與善交通？答：若於具信具戒多聞具捨具慧，隨轉隨屬隨順不逆，是故說為與善交通。復次若於具足出離遠離善法，隨轉隨屬隨順不逆，是故說為與善交通。復次若於具足出離遠離善法，一樂一欲一喜一愛、同樂同欲同喜同愛，是故說為與善交通。是名第三者，漸次順次相續次第數為第三。無過失事者，謂能顯示清淨永斷。樂居閑寂者，云何名為樂居閑寂？答：諸空逈舍皆名閑寂。若住此中歡喜愛樂，不生愁思心無厭怖，是故說為樂居閑寂。具二遠離謂身遠離及心遠離者，謂住此中能勤修學，內心寂止不離靜慮，成就妙觀，長空逈舍勤修自義。能勤修學內心寂止者，謂住此中能勤精進，修學世間四種靜慮。不離靜慮者，謂於世間四種靜慮常勤思慕，不下不劣無怯無斷，是故說為不離靜慮。成就妙觀者，謂於世間四種靜慮相應妙慧具足成就，是故說為成就妙觀。長空逈舍者，謂住閑寂空逈舍中，由簡擇力歡喜愛樂，不生愁思心無厭怖，增長身心及諸善法，是故說為長空逈舍。勤修自義者，謂諸愛盡離滅涅槃，名最上義亦名自義，於如是義精勤修學求疾證得，是故說為勤修自義。是名第四者，漸次順次相續次第數為第四。無過失事者，謂能顯示清淨增語。勤精進住者。云何精進？答：若於出離遠離所生善法，精勤勇猛勢用策勵，不可制伏策心相續，是名精進。由彼成就如是精進，於所修習能行勝行進趣證會，是故說為勤精進。住有勢者，謂彼上品精進圓滿，故名有勢。有勤者，謂即顯示精進堅固，故名有勤。有勇堅猛者，謂由成就精進力故，勇決而取、堅住而取、猛利而取，諸有所取是善非惡，隨所取相守護不捨，如獲他國善能守護，是故說為有勇堅猛。於諸善法常不捨軛者，謂於善法不捨勤勇，熾然精進無間無斷，是故說為於諸善法常不捨軛。是名第五者，漸次順次相續次第數為第五。無過失事者，謂能顯示清淨增語。具念安住者，云何為念？答：若依出離遠離所生善法，諸念隨念乃至廣說，是名為念。成就最勝常委念支者，謂八支聖道說名常委，此念是彼一支所攝，謂正念支，是故說為成就最勝常委念支。久
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作久說皆能憶念者，謂由此念，於曾更事不忘不失令心明記，是故記為久作久說皆能憶念。是名第六者，漸次順次相續次第數為第六。無過失事者，謂能顯示清淨增語。具慧安住者，云何名慧？答：若依出離遠離所生善法：於諸法相能簡擇極簡擇：廣說乃至毘鉢舍那：是名為慧。言安住者，謂由成就如是慧故，於諸法相能行勝行進趣證會，由斯故說具慧安住。成就世間有出沒慧者，世間謂五取蘊。云何為五？謂色取蘊受想行識取蘊。彼由成就如是慧故，能如實知此五取蘊生及變壞，由斯故說成就世間有出沒慧。言聖慧者，有二種聖：一者善故聖；二者無漏故聖。此慧具由二種聖故，說名為聖故名聖慧。言出慧者，謂彼成就如是慧故，能出離欲界及能出離色無色界，故名出慧。善通達慧者，謂彼成就如是慧故，於苦集滅道諦、由苦集滅道相，能通達、善通達、各別通達，是故名為善通達慧。彼所作慧者，謂彼所引學無間道所有勝慧，此中說為彼所作慧。正盡苦慧者，云何名正？答：因故、門故、理趣故、行相故，說名為正。盡苦慧者，五取蘊名為苦，此慧能令五取蘊盡等盡遍盡，證永盡故，名盡苦慧。是名第七者，漸次順次相續次第數為第七。無過失事者，謂能顯示清淨增語。此中世尊說伽他曰：
作久說皆能憶念者，謂由此念，於曾更事不忘不失令心明記，是故記為久作久說皆能憶念。是名第六者，漸次順次相續次第數為第六。無過失事者，謂能顯示清淨增語。具慧安住者，云何名慧？答：若依出離遠離所生善法：於諸法相能簡擇極簡擇：廣說乃至毘鉢舍那：是名為慧。言安住者，謂由成就如是慧故，於諸法相能行勝行進趣證會，由斯故說具慧安住。成就世間有出沒慧者，世間謂五取蘊。云何為五？謂色取蘊受想行識取蘊。彼由成就如是慧故，能如實知此五取蘊生及變壞，由斯故說成就世間有出沒慧。言聖慧者，有二種聖：一者善故聖；二者無漏故聖。此慧具由二種聖故，說名為聖故名聖慧。言出慧者，謂彼成就如是慧故，能出離欲界及能出離色無色界，故名出慧。善通達慧者，謂彼成就如是慧故，於苦集滅道諦、由苦集滅道相，能通達、善通達、各別通達，是故名為善通達慧。彼所作慧者，謂彼所引學無間道所有勝慧，此中說為彼所作慧。正盡苦慧者，云何名正？答：因故、門故、理趣故、行相故，說名為正。盡苦慧者，五取蘊名為苦，此慧能令五取蘊盡等盡遍盡，證永盡故，名盡苦慧。是名第七者，漸次順次相續次第數為第七。無過失事者，謂能顯示清淨增語。此中世尊說伽他曰：
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「具信戒善友， 居寂樂精勤，
「具信戒善友， 居寂樂精勤，
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成就念正知， 名七無過事。」
成就念正知， 名七無過事。」
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七止諍法者，云何為七？答：一、現前毘柰耶；二、憶念毘柰耶；三、不癡毘柰耶；四、求彼自性毘柰耶；五、取多人語毘柰耶；六、取自言持毘柰耶；七、如草覆地毘柰耶。如是名為七止諍法。問：何緣是七名止諍法？答：諍謂彼此鬪訟違諍。由斯七法隨一現前，令所起諍皆調止息，由此因緣名止諍法。
七止諍法者，云何為七？答：一、現前毘柰耶；二、憶念毘柰耶；三、不癡毘柰耶；四、求彼自性毘柰耶；五、取多人語毘柰耶；六、取自言持毘柰耶；七、如草覆地毘柰耶。如是名為七止諍法。問：何緣是七名止諍法？答：諍謂彼此鬪訟違諍。由斯七法隨一現前，令所起諍皆調止息，由此因緣名止諍法。
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說一切有部集異門足論卷第十七
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