阿毘達磨集異門足論卷第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨集異門足論卷第十七

尊者舍利子說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

七法品第八之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七法品第八之二

七非妙法者，云何為七？答：一、不信；二、無慚；三、無愧；四、懈怠；五、失念；六、不定；七、惡慧。云何不信？答：諸不信不信性、不現前信性，不隨順、不印可、不已忍樂、不當忍樂、不現忍樂，心不清淨，是名不信。云何無慚？答：諸無慚乃至廣說，是名無慚。云何無愧？答：諸無愧乃至廣說，是名無愧。云何懈怠？答：諸下精進性、劣精進性、怯精進性、懼精進性，廣說乃至心懈怠懈怠性、心不勇悍不勇悍性，是名懈怠。云何失念？答：諸空念性、虛念性、失念性、心外念性，是名失念。云何不定？答：心散亂性。云何心散亂性？答？諸心散性，若心亂性、心躁擾性、心流蕩性、不一境性、不安住性，是名心散亂性。云何惡慧？答：於不如理所引簡擇，執為如理所引；於如理所引簡擇，執為不如理所引，是名惡慧。如是七種名非妙法。問：何緣是七名非妙法？答：非妙謂非善士，此是彼法，名非妙法。謂此諸法非善士邊可獲可得，此是彼士所有現有故，說是七名非妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七非妙法者，云何為七？答：一、不信；二、無慚；三、無愧；四、懈怠；五、失念；六、不定；七、惡慧。云何不信？答：諸不信不信性、不現前信性，不隨順、不印可、不已忍樂、不當忍樂、不現忍樂，心不清淨，是名不信。云何無慚？答：諸無慚乃至廣說，是名無慚。云何無愧？答：諸無愧乃至廣說，是名無愧。云何懈怠？答：諸下精進性、劣精進性、怯精進性、懼精進性，廣說乃至心懈怠懈怠性、心不勇悍不勇悍性，是名懈怠。云何失念？答：諸空念性、虛念性、失念性、心外念性，是名失念。云何不定？答：心散亂性。云何心散亂性？答？諸心散性，若心亂性、心躁擾性、心流蕩性、不一境性、不安住性，是名心散亂性。云何惡慧？答：於不如理所引簡擇，執為如理所引；於如理所引簡擇，執為不如理所引，是名惡慧。如是七種名非妙法。問：何緣是七名非妙法？答：非妙謂非善士，此是彼法，名非妙法。謂此諸法非善士邊可獲可得，此是彼士所有現有故，說是七名非妙法。

七妙法者，云何為七？答：一、信；二、慚；三、愧；四、精進；五、念；六、定；七慧。云何信？答：諸信信性、現前信性，隨順印可、已忍樂、當忍樂、現忍樂，心清淨，是名信。云何慚？答：諸慚慚性乃至廣說，是名慚。云何愧？答：諸愧愧性乃至廣說，是名愧。云何精進，答：諸非下精進性乃至廣說，是名精進。云何念？答：諸念隨念，廣說乃至心明記性，是名念。云何定？答：諸心住，廣說乃至心一境性，是名定。云何慧？答：於如理所引簡擇覺為如理所引，於不如理所引簡擇覺為不如理所引，是名慧。如是七種名為妙法。問：何緣是七名為妙法？答：妙謂善士，此是彼法，故名妙法。謂此諸法唯善士邊可獲可得，此是彼士所有現有故，說是七名為妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七妙法者，云何為七？答：一、信；二、慚；三、愧；四、精進；五、念；六、定；七慧。云何信？答：諸信信性、現前信性，隨順印可、已忍樂、當忍樂、現忍樂，心清淨，是名信。云何慚？答：諸慚慚性乃至廣說，是名慚。云何愧？答：諸愧愧性乃至廣說，是名愧。云何精進，答：諸非下精進性乃至廣說，是名精進。云何念？答：諸念隨念，廣說乃至心明記性，是名念。云何定？答：諸心住，廣說乃至心一境性，是名定。云何慧？答：於如理所引簡擇覺為如理所引，於不如理所引簡擇覺為不如理所引，是名慧。如是七種名為妙法。問：何緣是七名為妙法？答：妙謂善士，此是彼法，故名妙法。謂此諸法唯善士邊可獲可得，此是彼士所有現有故，說是七名為妙法。

復有七非妙法者，云何為七？答：一、不知法；二、不知義；三、不知時；四、不知量；五、不自知；六、不知眾；七、不知補特伽羅有勝有劣。不知法者，謂不了知如來教法，謂契經、應誦、記說、伽他、自說、因緣、譬喻、本事、本生、方廣、希法、論議，是名不知法。不知義者，謂不了知彼彼語義，謂如是如是語有如是如是義，是名不知義。不知時者，謂不了知是時非時，謂此時應修止相、此時應修舉相、此時應修捨相等，是名不知時。不知量者，謂不了知種種分量，謂所飲所食所嘗所噉、若行若住若坐若臥、若睡若覺若語若默、若解勞悶等所有分量，是名不知量。不自知者，謂不了知自德多少，謂自所有若信若戒、若聞若捨若慧若教、若證若念若族姓若辯才等，是名不自知。不知眾者，謂不了知眾會勝劣，謂此是剎帝利眾、此是婆羅門眾、此是長者眾、此是居士眾、此是沙門眾、此是外道眾，我於此中應如是行、應如是住、應如是坐、應如是語、應如是默等，是名不知眾。不知補特伽羅有勝有劣者，謂不了知補特伽羅德行勝劣，謂如是如是補特伽羅有如是如是德行或勝或劣，是名不知補特伽羅有勝有劣。如是七種名非妙法。問：何緣是七名非妙法？答：非妙謂非善士，此是彼法，名非妙法。謂此諸法非善士邊可獲可得，此是彼士所有現有故，說是七名非妙法。復有七妙法者，云何為七？答：一、知法；二、知義；三、知時；四、知量；五、自知；六、知眾；七、知補特伽羅有勝有劣。知法者，謂正了知如來教法，謂契經、應誦、記說、伽他、自說、因緣、譬喻、本事、本生、方廣、希法、論議，是名知法。知義者，謂正了知彼彼語義，謂如是如是語有如是如是義，是名知義。知時者，謂正了知是時非時，謂此時應修止相、此時應修舉相、此時應修捨相等，是名知時。知量者，謂正了知種種分量，謂所飲所食所嘗所噉、若行若住若坐若臥、若睡若覺若語若默、若解勞悶等所有分量，是名知量。自知者，謂正了知自德多少，謂自所有若信若戒、若聞若捨若慧、若教若證若念、若族姓若辯才等，是名自知。知眾者，謂正了知眾會勝劣，謂此是剎帝利眾、此是婆羅門眾、此是長者眾、此是居士眾、此是沙門眾、此是外道眾，我於此中應如是行、應如是住、應如是坐、應如是語、應如是默等，是名知眾。知補特伽羅有勝有劣者，謂正了知補特伽羅德行勝劣，謂如是如是補特伽羅有如是如是德行或勝或劣，是名知補特伽羅有勝有劣。如是七種名為妙法。問：何緣是七名為妙法？答：妙謂善士，此是彼法，故名妙法。謂此諸法唯善士邊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有七非妙法者，云何為七？答：一、不知法；二、不知義；三、不知時；四、不知量；五、不自知；六、不知眾；七、不知補特伽羅有勝有劣。不知法者，謂不了知如來教法，謂契經、應誦、記說、伽他、自說、因緣、譬喻、本事、本生、方廣、希法、論議，是名不知法。不知義者，謂不了知彼彼語義，謂如是如是語有如是如是義，是名不知義。不知時者，謂不了知是時非時，謂此時應修止相、此時應修舉相、此時應修捨相等，是名不知時。不知量者，謂不了知種種分量，謂所飲所食所嘗所噉、若行若住若坐若臥、若睡若覺若語若默、若解勞悶等所有分量，是名不知量。不自知者，謂不了知自德多少，謂自所有若信若戒、若聞若捨若慧若教、若證若念若族姓若辯才等，是名不自知。不知眾者，謂不了知眾會勝劣，謂此是剎帝利眾、此是婆羅門眾、此是長者眾、此是居士眾、此是沙門眾、此是外道眾，我於此中應如是行、應如是住、應如是坐、應如是語、應如是默等，是名不知眾。不知補特伽羅有勝有劣者，謂不了知補特伽羅德行勝劣，謂如是如是補特伽羅有如是如是德行或勝或劣，是名不知補特伽羅有勝有劣。如是七種名非妙法。問：何緣是七名非妙法？答：非妙謂非善士，此是彼法，名非妙法。謂此諸法非善士邊可獲可得，此是彼士所有現有故，說是七名非妙法。復有七妙法者，云何為七？答：一、知法；二、知義；三、知時；四、知量；五、自知；六、知眾；七、知補特伽羅有勝有劣。知法者，謂正了知如來教法，謂契經、應誦、記說、伽他、自說、因緣、譬喻、本事、本生、方廣、希法、論議，是名知法。知義者，謂正了知彼彼語義，謂如是如是語有如是如是義，是名知義。知時者，謂正了知是時非時，謂此時應修止相、此時應修舉相、此時應修捨相等，是名知時。知量者，謂正了知種種分量，謂所飲所食所嘗所噉、若行若住若坐若臥、若睡若覺若語若默、若解勞悶等所有分量，是名知量。自知者，謂正了知自德多少，謂自所有若信若戒、若聞若捨若慧、若教若證若念、若族姓若辯才等，是名自知。知眾者，謂正了知眾會勝劣，謂此是剎帝利眾、此是婆羅門眾、此是長者眾、此是居士眾、此是沙門眾、此是外道眾，我於此中應如是行、應如是住、應如是坐、應如是語、應如是默等，是名知眾。知補特伽羅有勝有劣者，謂正了知補特伽羅德行勝劣，謂如是如是補特伽羅有如是如是德行或勝或劣，是名知補特伽羅有勝有劣。如是七種名為妙法。問：何緣是七名為妙法？答：妙謂善士，此是彼法，故名妙法。謂此諸法唯善士邊

可獲可得，此是彼士所有現有，故名妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可獲可得，此是彼士所有現有，故名妙法。

七識住者，云何為七？答：有色有情種種身種種想，如人及一分天，是名第一識住。有色有情種種身一種想，如梵眾天劫初起位，是名第二識住。有色有情一種身種種想，如光音天，是名第三識住。有色有情一種身一種想，如遍淨天，是名第四識住。無色有情超一切色想滅有對想，不思惟種種想，入無邊空空無邊處具足住，如空無邊處天，是名第五識住。無色有情超一切空無邊處，入無邊識識無邊處具足住，如識無邊處天，是名第六識住。無色有情超一切識無邊處，入無所有無所有處具足住，如無所有處天，是名第七識住。此中有色者，謂彼有情，有色施設、有色身有、有色處有、有色界、有色蘊，故名有色。有情者，謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得無所有非現有，而依蘊界處假立有情，諸想等想施設言說轉，謂有情、人、意生、儒童、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅，故名有情。種種身者，謂彼有情有種種顯色身、種種相、種種形，非一顯色、非一相、非一形，故名種種身。種種想者，謂彼有情有樂想、苦想、不苦不樂想，故名種種想。如人及一分天者，謂總顯示人及欲界天，故名如人及一分天。是名第一者，漸次順次相續次第數為第一。識住者，云何識住？答：即此所繫所有色受想行識蘊，總名識住。有色者，謂彼有情有色施設、有色身有、有色處有、有色界、有色蘊，故名有色。有情者，謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得無所有非現有，而依蘊界處假立有情，諸想等想施設言說轉，謂有情、人、意生、儒童、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅，故名有情。種種身者，謂彼有情有種種顯色身、種種相、種種形，非一顯色、非一相、非一形故，名種種身。一種想者，謂諸有情有時有分，於此世界劫將壞時，多往生上光音等天眾同分中。於彼具足意成色身，根無缺減，支分圓滿形顯清淨，喜為所噉喜為所食，長壽久住有時有分。於此世界劫初成時，於下空中有空宮殿欻然而起，有一有情由壽盡故、業盡故、福盡故，先從光音等天眾同分沒，生下梵世空宮殿中，獨一無二無諸侍者長壽久住。時彼有情長時住已，欻然生愛及生不樂，作如是念：「云何當令諸餘有情生我同分為我伴侶？」當彼有情起此心願，有餘有情亦壽盡故、業盡故、福盡故，復從光音等天眾同分沒，生下梵宮與前有情共為伴侶。時前生者便作是念：「我先於此獨一無二長壽久住，長時住已欻然生愛及生不樂，作如是念：『云何當令諸餘有情生我同分為我伴侶？』我起如是心願之時，是諸有情便生此處，滿我意願為我伴侶。是故當知此有情類是我所化，我於 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七識住者，云何為七？答：有色有情種種身種種想，如人及一分天，是名第一識住。有色有情種種身一種想，如梵眾天劫初起位，是名第二識住。有色有情一種身種種想，如光音天，是名第三識住。有色有情一種身一種想，如遍淨天，是名第四識住。無色有情超一切色想滅有對想，不思惟種種想，入無邊空空無邊處具足住，如空無邊處天，是名第五識住。無色有情超一切空無邊處，入無邊識識無邊處具足住，如識無邊處天，是名第六識住。無色有情超一切識無邊處，入無所有無所有處具足住，如無所有處天，是名第七識住。此中有色者，謂彼有情，有色施設、有色身有、有色處有、有色界、有色蘊，故名有色。有情者，謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得無所有非現有，而依蘊界處假立有情，諸想等想施設言說轉，謂有情、人、意生、儒童、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅，故名有情。種種身者，謂彼有情有種種顯色身、種種相、種種形，非一顯色、非一相、非一形，故名種種身。種種想者，謂彼有情有樂想、苦想、不苦不樂想，故名種種想。如人及一分天者，謂總顯示人及欲界天，故名如人及一分天。是名第一者，漸次順次相續次第數為第一。識住者，云何識住？答：即此所繫所有色受想行識蘊，總名識住。有色者，謂彼有情有色施設、有色身有、有色處有、有色界、有色蘊，故名有色。有情者，謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得無所有非現有，而依蘊界處假立有情，諸想等想施設言說轉，謂有情、人、意生、儒童、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅，故名有情。種種身者，謂彼有情有種種顯色身、種種相、種種形，非一顯色、非一相、非一形故，名種種身。一種想者，謂諸有情有時有分，於此世界劫將壞時，多往生上光音等天眾同分中。於彼具足意成色身，根無缺減，支分圓滿形顯清淨，喜為所噉喜為所食，長壽久住有時有分。於此世界劫初成時，於下空中有空宮殿欻然而起，有一有情由壽盡故、業盡故、福盡故，先從光音等天眾同分沒，生下梵世空宮殿中，獨一無二無諸侍者長壽久住。時彼有情長時住已，欻然生愛及生不樂，作如是念：「云何當令諸餘有情生我同分為我伴侶？」當彼有情起此心願，有餘有情亦壽盡故、業盡故、福盡故，復從光音等天眾同分沒，生下梵宮與前有情共為伴侶。時前生者便作是念：「我先於此獨一無二長壽久住，長時住已欻然生愛及生不樂，作如是念：『云何當令諸餘有情生我同分為我伴侶？』我起如是心願之時，是諸有情便生此處，滿我意願為我伴侶。是故當知此有情類是我所化，我於

此類及餘世間，是自在者、作者、化者、生者、起者，是真父祖。」時諸有情亦作是念：「我等曾見如是有情獨一無二長壽久住。時彼有情長時住已，欻然生愛及生不樂，作如是念：『云何當令諸餘有情生我同分為我伴侶？』於彼正起此心願時，我等便生彼同分內為彼伴侶。由斯我等是彼所化，彼於有情及世間物，是自在者、作者、化者、生者、起者，是真父祖。」故名一想。如梵眾天者，謂此義中總顯生在梵眾等天，有種種身唯有一想。劫初起住者，謂劫初生時。是名第二者，漸次順次相續次第數為第二。識住者，云何識住？答即此所繫所有色受想行識蘊，總名識住。有色者，謂彼有情有色施設、有色身有、有色處有、有色界、有色蘊，故名有色。有情者，謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得無所有非現有，而依蘊界處假立有情，諸想等想施設言說轉，謂有情、人、意生、儒童、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅，故名有情。一種身者，謂彼有情有一顯色身、一種相、一種形，無種種顯色、無種種相、無種種形，故名一種身。種種想者，謂彼有情有樂想、不苦不樂想，故名種種想。如光音天者，謂總顯示光音等天。是名第三者，漸次順次相續次第數為第三。識住者，云何識住？答即此所繫所有色受想行識蘊，總名識住。有色者，謂彼有情有色施設、有色身有、有色處有、有色界、有色蘊，故名有色。有情者，謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得無所有非現有，而依蘊界處假立有情，諸想等想施設言說轉，謂有情、人、意生、儒童、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅。故名有情。一種身者，謂彼有情有一顯色身、一種相、一種形，無種種顯色、無種種相、無種種形，故名一種身。一種想者，謂彼有情唯有樂想，故名一種想。如遍淨天者，謂總顯示遍淨等天。是名第四者，漸次順次相續次第數為第四。識住者，云何識住？答即此所繫所有色受想行識蘊，名識住。無色者，謂彼有情無色施設、無色身、無有色處、無有色界、無色蘊，故名無色。有情者，謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得無所有非現有，而依蘊界處假立有情，諸想等想施設言說轉，謂有情、人、意生、儒童、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅，故名有情。超一切色想者，謂超一切眼識身相應想。滅有對想者，謂滅四識身相應想。不思惟種種想者，謂無五身識所引意識相應緣色等種種障礙定想。入無邊空空無邊處具足住，如空無邊處天者，謂總顯示空無邊天。是名第五者，漸次順次相續次第數為第五。識住者，云何識住，答即此所繫所有受想行識蘊，總名識住。無色者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此類及餘世間，是自在者、作者、化者、生者、起者，是真父祖。」時諸有情亦作是念：「我等曾見如是有情獨一無二長壽久住。時彼有情長時住已，欻然生愛及生不樂，作如是念：『云何當令諸餘有情生我同分為我伴侶？』於彼正起此心願時，我等便生彼同分內為彼伴侶。由斯我等是彼所化，彼於有情及世間物，是自在者、作者、化者、生者、起者，是真父祖。」故名一想。如梵眾天者，謂此義中總顯生在梵眾等天，有種種身唯有一想。劫初起住者，謂劫初生時。是名第二者，漸次順次相續次第數為第二。識住者，云何識住？答即此所繫所有色受想行識蘊，總名識住。有色者，謂彼有情有色施設、有色身有、有色處有、有色界、有色蘊，故名有色。有情者，謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得無所有非現有，而依蘊界處假立有情，諸想等想施設言說轉，謂有情、人、意生、儒童、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅，故名有情。一種身者，謂彼有情有一顯色身、一種相、一種形，無種種顯色、無種種相、無種種形，故名一種身。種種想者，謂彼有情有樂想、不苦不樂想，故名種種想。如光音天者，謂總顯示光音等天。是名第三者，漸次順次相續次第數為第三。識住者，云何識住？答即此所繫所有色受想行識蘊，總名識住。有色者，謂彼有情有色施設、有色身有、有色處有、有色界、有色蘊，故名有色。有情者，謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得無所有非現有，而依蘊界處假立有情，諸想等想施設言說轉，謂有情、人、意生、儒童、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅。故名有情。一種身者，謂彼有情有一顯色身、一種相、一種形，無種種顯色、無種種相、無種種形，故名一種身。一種想者，謂彼有情唯有樂想，故名一種想。如遍淨天者，謂總顯示遍淨等天。是名第四者，漸次順次相續次第數為第四。識住者，云何識住？答即此所繫所有色受想行識蘊，名識住。無色者，謂彼有情無色施設、無色身、無有色處、無有色界、無色蘊，故名無色。有情者，謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得無所有非現有，而依蘊界處假立有情，諸想等想施設言說轉，謂有情、人、意生、儒童、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅，故名有情。超一切色想者，謂超一切眼識身相應想。滅有對想者，謂滅四識身相應想。不思惟種種想者，謂無五身識所引意識相應緣色等種種障礙定想。入無邊空空無邊處具足住，如空無邊處天者，謂總顯示空無邊天。是名第五者，漸次順次相續次第數為第五。識住者，云何識住，答即此所繫所有受想行識蘊，總名識住。無色者

，謂彼有情無色施設、無色身、無有色處、無有色界、無色蘊，故名無色。有情者，謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得無所有非現有，而依蘊界處假立有情，諸想等想施設言說轉，謂有情、人、意生、儒童、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅，故名有情。超一切空無邊處，入無邊識識無邊處具足住，如識無邊處天者，謂總顯示識無邊處天。是名第六者，漸次順次相續次第數為第六。識住者，云何識住？答：即此所繫所有受想行識蘊，總名識住。無色者，謂彼有情無色施設、無色身、無有色處、無有色界、無色蘊，故名無色。有情者，謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得無所有非現有，而依蘊界處假立有情，諸想等想施設言說轉，謂有情、人、意生、儒童、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅，故名有情。超一切識無邊處，入無所有無所有處具足住，如無所有處天者，謂總顯示無所有處天。是名第七者，漸次順次相續次第數為第七。識住者，云何識住？答即此所繫所有受想行識蘊，總名識住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，謂彼有情無色施設、無色身、無有色處、無有色界、無色蘊，故名無色。有情者，謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得無所有非現有，而依蘊界處假立有情，諸想等想施設言說轉，謂有情、人、意生、儒童、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅，故名有情。超一切空無邊處，入無邊識識無邊處具足住，如識無邊處天者，謂總顯示識無邊處天。是名第六者，漸次順次相續次第數為第六。識住者，云何識住？答：即此所繫所有受想行識蘊，總名識住。無色者，謂彼有情無色施設、無色身、無有色處、無有色界、無色蘊，故名無色。有情者，謂諦義勝義雖諸有情不可獲不可得無所有非現有，而依蘊界處假立有情，諸想等想施設言說轉，謂有情、人、意生、儒童、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅，故名有情。超一切識無邊處，入無所有無所有處具足住，如無所有處天者，謂總顯示無所有處天。是名第七者，漸次順次相續次第數為第七。識住者，云何識住？答即此所繫所有受想行識蘊，總名識住。

七隨眠者，云何為七？答：一、欲貪隨眠；二、瞋隨眠；三、有貪隨眠；四、慢隨眠；五、無明隨眠；六、見隨眠；七、疑隨眠。云何欲貪隨眠？答：若於諸欲諸貪等貪，乃至廣說，是名欲貪隨眠。云何瞋隨眠？答：若於有情欲為損害，乃至廣說，是名瞋隨眠。云何有貪隨眠？答：於色無色諸貪等貪，乃至廣說，是名有貪隨眠。云何慢隨眠？答：諸慢恃執，乃至廣說，是名慢隨眠。云何無明隨眠？答：三界無智是名無明隨眠。云何見隨眠？答：五見是名見隨眠，謂有身見、邊執見、邪見、見取、戒禁取，如是五見名見隨眠。云何疑隨眠？答：於諦猶豫是名疑隨眠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七隨眠者，云何為七？答：一、欲貪隨眠；二、瞋隨眠；三、有貪隨眠；四、慢隨眠；五、無明隨眠；六、見隨眠；七、疑隨眠。云何欲貪隨眠？答：若於諸欲諸貪等貪，乃至廣說，是名欲貪隨眠。云何瞋隨眠？答：若於有情欲為損害，乃至廣說，是名瞋隨眠。云何有貪隨眠？答：於色無色諸貪等貪，乃至廣說，是名有貪隨眠。云何慢隨眠？答：諸慢恃執，乃至廣說，是名慢隨眠。云何無明隨眠？答：三界無智是名無明隨眠。云何見隨眠？答：五見是名見隨眠，謂有身見、邊執見、邪見、見取、戒禁取，如是五見名見隨眠。云何疑隨眠？答：於諦猶豫是名疑隨眠。

七無過失事者，云何為七？具壽當知，有聖弟子，於如來所修植淨信根生安住，不為沙門或婆羅門或天魔梵或餘世間如法引奪，是名第一無過失事。復次具壽，有聖弟子，安住淨戒精勤守護，別解脫律儀軌則所行無不具足，於微小罪見大怖畏，受學學處常無毀犯，是名第二無過失事。復次具壽，有聖弟子，親近善友，善為伴侶與善交通，是名第三無過失事。復次具壽，有聖弟子，樂居閑寂具二遠離，謂身遠離及心遠離，是名第四無過失事。復次具壽，有聖弟子，勤精進住有勢有勤有勇堅猛，於諸善法常不捨軛，是名第五無過失事。復次具壽，有聖弟子具念安住，成就最勝常委念支，久作久說皆能憶念，是名第六無過失事。復次具壽，有聖弟子具慧安住，成就世間有出沒慧、聖慧、出慧、善通達慧，彼所作慧正盡苦慧，是名第七無過失事。於如來所修植淨信者，云何如來？答：應正等覺說名如來。云何淨信？答：若依出離遠離所生善法，諸信信性廣說乃至心清淨性，故名淨信。即此淨信於如來所，已修植當修植現修植，是故說為於如來所修植淨信根生等言，如前廣說。是名第一者，漸次順次相續次第數為第一。無過失事者，謂能顯示清淨永斷。安住淨戒者，云何淨戒？答：諸所作業，謂身律儀、語律儀、命清淨，是名淨戒。安住者，謂成就淨戒，修行勝行進趣契會，故名安住。精勤守護別解脫律儀者，云何別解脫？答：謂諸如來、應、正等覺廣說，乃至佛薄伽梵自知自見，為諸苾芻半月半月常所宣說別解脫契經，是名別解脫。問：何緣說此名別解脫？答：最勝善法由此為門、此為上首、此為初緣，別行別住，由斯故立別解脫名。精勤守護此律儀者，謂於如是別解脫法，恒隨作恒隨轉，由斯故說精勤守護別解脫律儀。軌則所行無不具足者，謂諸苾芻眾有五非軌則及五非所行。云何名為五非軌則？答：一、他勝罪；二、眾餘罪；三、墮煮罪；四、別首罪；五、惡作罪。云何名為五非所行？答：一、國王家；二、執惡家；三、婬女家；四、音樂家；五、酤酒家。諸聖弟子於此所說五非軌則、五非所行，常樂遠離止息棄捨，於正軌則及正所行具足成就，由斯故說軌則所行無不具足。於微小罪見大怖畏者，謂於小罪起極怖想，由斯故說於微小罪見大怖畏。受學學處常無毀犯者，謂聖弟子不作是念：「我於如是如是學處應勤修學、我於如是如是學處不勤修學。」諸聖弟子常作是念：「一切如來、應、正等覺，廣說乃至佛薄伽梵自知自見，凡所制立一切學處，我皆受學常無毀犯。」由斯故說受學學處常無毀犯。是名第二者，漸次順次相續次第數為 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七無過失事者，云何為七？具壽當知，有聖弟子，於如來所修植淨信根生安住，不為沙門或婆羅門或天魔梵或餘世間如法引奪，是名第一無過失事。復次具壽，有聖弟子，安住淨戒精勤守護，別解脫律儀軌則所行無不具足，於微小罪見大怖畏，受學學處常無毀犯，是名第二無過失事。復次具壽，有聖弟子，親近善友，善為伴侶與善交通，是名第三無過失事。復次具壽，有聖弟子，樂居閑寂具二遠離，謂身遠離及心遠離，是名第四無過失事。復次具壽，有聖弟子，勤精進住有勢有勤有勇堅猛，於諸善法常不捨軛，是名第五無過失事。復次具壽，有聖弟子具念安住，成就最勝常委念支，久作久說皆能憶念，是名第六無過失事。復次具壽，有聖弟子具慧安住，成就世間有出沒慧、聖慧、出慧、善通達慧，彼所作慧正盡苦慧，是名第七無過失事。於如來所修植淨信者，云何如來？答：應正等覺說名如來。云何淨信？答：若依出離遠離所生善法，諸信信性廣說乃至心清淨性，故名淨信。即此淨信於如來所，已修植當修植現修植，是故說為於如來所修植淨信根生等言，如前廣說。是名第一者，漸次順次相續次第數為第一。無過失事者，謂能顯示清淨永斷。安住淨戒者，云何淨戒？答：諸所作業，謂身律儀、語律儀、命清淨，是名淨戒。安住者，謂成就淨戒，修行勝行進趣契會，故名安住。精勤守護別解脫律儀者，云何別解脫？答：謂諸如來、應、正等覺廣說，乃至佛薄伽梵自知自見，為諸苾芻半月半月常所宣說別解脫契經，是名別解脫。問：何緣說此名別解脫？答：最勝善法由此為門、此為上首、此為初緣，別行別住，由斯故立別解脫名。精勤守護此律儀者，謂於如是別解脫法，恒隨作恒隨轉，由斯故說精勤守護別解脫律儀。軌則所行無不具足者，謂諸苾芻眾有五非軌則及五非所行。云何名為五非軌則？答：一、他勝罪；二、眾餘罪；三、墮煮罪；四、別首罪；五、惡作罪。云何名為五非所行？答：一、國王家；二、執惡家；三、婬女家；四、音樂家；五、酤酒家。諸聖弟子於此所說五非軌則、五非所行，常樂遠離止息棄捨，於正軌則及正所行具足成就，由斯故說軌則所行無不具足。於微小罪見大怖畏者，謂於小罪起極怖想，由斯故說於微小罪見大怖畏。受學學處常無毀犯者，謂聖弟子不作是念：「我於如是如是學處應勤修學、我於如是如是學處不勤修學。」諸聖弟子常作是念：「一切如來、應、正等覺，廣說乃至佛薄伽梵自知自見，凡所制立一切學處，我皆受學常無毀犯。」由斯故說受學學處常無毀犯。是名第二者，漸次順次相續次第數為

第二。無過失事者，謂能顯示清淨永斷。親近善友者，云何善友？答：一切如來、應、正等覺及佛弟子皆名善友。復次若有補特伽羅具戒具德，乃至廣說，故名善友。於斯善友親近等親近極親近，隨順承奉供養恭敬，是故說為親近善友。云何名為善為伴侶？答：於斷生命、若不與取、若欲邪行、若虛誑語、若飲諸酒，皆能遠離止息棄捨厭患永斷，說名為善。與此善者為伴為侶，隨順趣向身心無二，是故說為善為伴侶。云何名為與善交通？答：若於具信具戒多聞具捨具慧，隨轉隨屬隨順不逆，是故說為與善交通。復次若於具足出離遠離善法，隨轉隨屬隨順不逆，是故說為與善交通。復次若於具足出離遠離善法，一樂一欲一喜一愛、同樂同欲同喜同愛，是故說為與善交通。是名第三者，漸次順次相續次第數為第三。無過失事者，謂能顯示清淨永斷。樂居閑寂者，云何名為樂居閑寂？答：諸空逈舍皆名閑寂。若住此中歡喜愛樂，不生愁思心無厭怖，是故說為樂居閑寂。具二遠離謂身遠離及心遠離者，謂住此中能勤修學，內心寂止不離靜慮，成就妙觀，長空逈舍勤修自義。能勤修學內心寂止者，謂住此中能勤精進，修學世間四種靜慮。不離靜慮者，謂於世間四種靜慮常勤思慕，不下不劣無怯無斷，是故說為不離靜慮。成就妙觀者，謂於世間四種靜慮相應妙慧具足成就，是故說為成就妙觀。長空逈舍者，謂住閑寂空逈舍中，由簡擇力歡喜愛樂，不生愁思心無厭怖，增長身心及諸善法，是故說為長空逈舍。勤修自義者，謂諸愛盡離滅涅槃，名最上義亦名自義，於如是義精勤修學求疾證得，是故說為勤修自義。是名第四者，漸次順次相續次第數為第四。無過失事者，謂能顯示清淨增語。勤精進住者。云何精進？答：若於出離遠離所生善法，精勤勇猛勢用策勵，不可制伏策心相續，是名精進。由彼成就如是精進，於所修習能行勝行進趣證會，是故說為勤精進。住有勢者，謂彼上品精進圓滿，故名有勢。有勤者，謂即顯示精進堅固，故名有勤。有勇堅猛者，謂由成就精進力故，勇決而取、堅住而取、猛利而取，諸有所取是善非惡，隨所取相守護不捨，如獲他國善能守護，是故說為有勇堅猛。於諸善法常不捨軛者，謂於善法不捨勤勇，熾然精進無間無斷，是故說為於諸善法常不捨軛。是名第五者，漸次順次相續次第數為第五。無過失事者，謂能顯示清淨增語。具念安住者，云何為念？答：若依出離遠離所生善法，諸念隨念乃至廣說，是名為念。成就最勝常委念支者，謂八支聖道說名常委，此念是彼一支所攝，謂正念支，是故說為成就最勝常委念支。久 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二。無過失事者，謂能顯示清淨永斷。親近善友者，云何善友？答：一切如來、應、正等覺及佛弟子皆名善友。復次若有補特伽羅具戒具德，乃至廣說，故名善友。於斯善友親近等親近極親近，隨順承奉供養恭敬，是故說為親近善友。云何名為善為伴侶？答：於斷生命、若不與取、若欲邪行、若虛誑語、若飲諸酒，皆能遠離止息棄捨厭患永斷，說名為善。與此善者為伴為侶，隨順趣向身心無二，是故說為善為伴侶。云何名為與善交通？答：若於具信具戒多聞具捨具慧，隨轉隨屬隨順不逆，是故說為與善交通。復次若於具足出離遠離善法，隨轉隨屬隨順不逆，是故說為與善交通。復次若於具足出離遠離善法，一樂一欲一喜一愛、同樂同欲同喜同愛，是故說為與善交通。是名第三者，漸次順次相續次第數為第三。無過失事者，謂能顯示清淨永斷。樂居閑寂者，云何名為樂居閑寂？答：諸空逈舍皆名閑寂。若住此中歡喜愛樂，不生愁思心無厭怖，是故說為樂居閑寂。具二遠離謂身遠離及心遠離者，謂住此中能勤修學，內心寂止不離靜慮，成就妙觀，長空逈舍勤修自義。能勤修學內心寂止者，謂住此中能勤精進，修學世間四種靜慮。不離靜慮者，謂於世間四種靜慮常勤思慕，不下不劣無怯無斷，是故說為不離靜慮。成就妙觀者，謂於世間四種靜慮相應妙慧具足成就，是故說為成就妙觀。長空逈舍者，謂住閑寂空逈舍中，由簡擇力歡喜愛樂，不生愁思心無厭怖，增長身心及諸善法，是故說為長空逈舍。勤修自義者，謂諸愛盡離滅涅槃，名最上義亦名自義，於如是義精勤修學求疾證得，是故說為勤修自義。是名第四者，漸次順次相續次第數為第四。無過失事者，謂能顯示清淨增語。勤精進住者。云何精進？答：若於出離遠離所生善法，精勤勇猛勢用策勵，不可制伏策心相續，是名精進。由彼成就如是精進，於所修習能行勝行進趣證會，是故說為勤精進。住有勢者，謂彼上品精進圓滿，故名有勢。有勤者，謂即顯示精進堅固，故名有勤。有勇堅猛者，謂由成就精進力故，勇決而取、堅住而取、猛利而取，諸有所取是善非惡，隨所取相守護不捨，如獲他國善能守護，是故說為有勇堅猛。於諸善法常不捨軛者，謂於善法不捨勤勇，熾然精進無間無斷，是故說為於諸善法常不捨軛。是名第五者，漸次順次相續次第數為第五。無過失事者，謂能顯示清淨增語。具念安住者，云何為念？答：若依出離遠離所生善法，諸念隨念乃至廣說，是名為念。成就最勝常委念支者，謂八支聖道說名常委，此念是彼一支所攝，謂正念支，是故說為成就最勝常委念支。久

作久說皆能憶念者，謂由此念，於曾更事不忘不失令心明記，是故記為久作久說皆能憶念。是名第六者，漸次順次相續次第數為第六。無過失事者，謂能顯示清淨增語。具慧安住者，云何名慧？答：若依出離遠離所生善法：於諸法相能簡擇極簡擇：廣說乃至毘鉢舍那：是名為慧。言安住者，謂由成就如是慧故，於諸法相能行勝行進趣證會，由斯故說具慧安住。成就世間有出沒慧者，世間謂五取蘊。云何為五？謂色取蘊受想行識取蘊。彼由成就如是慧故，能如實知此五取蘊生及變壞，由斯故說成就世間有出沒慧。言聖慧者，有二種聖：一者善故聖；二者無漏故聖。此慧具由二種聖故，說名為聖故名聖慧。言出慧者，謂彼成就如是慧故，能出離欲界及能出離色無色界，故名出慧。善通達慧者，謂彼成就如是慧故，於苦集滅道諦、由苦集滅道相，能通達、善通達、各別通達，是故名為善通達慧。彼所作慧者，謂彼所引學無間道所有勝慧，此中說為彼所作慧。正盡苦慧者，云何名正？答：因故、門故、理趣故、行相故，說名為正。盡苦慧者，五取蘊名為苦，此慧能令五取蘊盡等盡遍盡，證永盡故，名盡苦慧。是名第七者，漸次順次相續次第數為第七。無過失事者，謂能顯示清淨增語。此中世尊說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作久說皆能憶念者，謂由此念，於曾更事不忘不失令心明記，是故記為久作久說皆能憶念。是名第六者，漸次順次相續次第數為第六。無過失事者，謂能顯示清淨增語。具慧安住者，云何名慧？答：若依出離遠離所生善法：於諸法相能簡擇極簡擇：廣說乃至毘鉢舍那：是名為慧。言安住者，謂由成就如是慧故，於諸法相能行勝行進趣證會，由斯故說具慧安住。成就世間有出沒慧者，世間謂五取蘊。云何為五？謂色取蘊受想行識取蘊。彼由成就如是慧故，能如實知此五取蘊生及變壞，由斯故說成就世間有出沒慧。言聖慧者，有二種聖：一者善故聖；二者無漏故聖。此慧具由二種聖故，說名為聖故名聖慧。言出慧者，謂彼成就如是慧故，能出離欲界及能出離色無色界，故名出慧。善通達慧者，謂彼成就如是慧故，於苦集滅道諦、由苦集滅道相，能通達、善通達、各別通達，是故名為善通達慧。彼所作慧者，謂彼所引學無間道所有勝慧，此中說為彼所作慧。正盡苦慧者，云何名正？答：因故、門故、理趣故、行相故，說名為正。盡苦慧者，五取蘊名為苦，此慧能令五取蘊盡等盡遍盡，證永盡故，名盡苦慧。是名第七者，漸次順次相續次第數為第七。無過失事者，謂能顯示清淨增語。此中世尊說伽他曰：

「具信戒善友， 居寂樂精勤， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「具信戒善友， 居寂樂精勤，

成就念正知， 名七無過事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就念正知， 名七無過事。」

七止諍法者，云何為七？答：一、現前毘柰耶；二、憶念毘柰耶；三、不癡毘柰耶；四、求彼自性毘柰耶；五、取多人語毘柰耶；六、取自言持毘柰耶；七、如草覆地毘柰耶。如是名為七止諍法。問：何緣是七名止諍法？答：諍謂彼此鬪訟違諍。由斯七法隨一現前，令所起諍皆調止息，由此因緣名止諍法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七止諍法者，云何為七？答：一、現前毘柰耶；二、憶念毘柰耶；三、不癡毘柰耶；四、求彼自性毘柰耶；五、取多人語毘柰耶；六、取自言持毘柰耶；七、如草覆地毘柰耶。如是名為七止諍法。問：何緣是七名止諍法？答：諍謂彼此鬪訟違諍。由斯七法隨一現前，令所起諍皆調止息，由此因緣名止諍法。