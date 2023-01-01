阿毘達磨集異門足論卷第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨集異門足論卷第十六

尊者舍利子說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

六法品第七之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六法品第七之二

六順明分想者，云何為六？答：一、無常想；二、無常苦想；三、苦無我想；四、厭食想；五、一切世間不可樂想；六、死想。此中五想如成熟解脫想說。云何一切世間不可樂想？答：世間謂五取蘊，即色取蘊乃至識取蘊。有諸苾芻於五取蘊，以有思慮俱行作意審諦思惟、以有恐懼俱行作意審諦思惟、以不可樂俱行作意審諦思惟、以不可喜俱行作意審諦思惟。彼於五取蘊如是思惟時，諸想、等想、現前等想、已想當想，是名一切世間不可樂想。問：何故名為順明分想？答：明有三種。一、無學宿住智證明；二、無學死生智證明；三、無學漏盡智證明。由前六想，令此三明未生者生、已生者增長廣大，故名順明分想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六順明分想者，云何為六？答：一、無常想；二、無常苦想；三、苦無我想；四、厭食想；五、一切世間不可樂想；六、死想。此中五想如成熟解脫想說。云何一切世間不可樂想？答：世間謂五取蘊，即色取蘊乃至識取蘊。有諸苾芻於五取蘊，以有思慮俱行作意審諦思惟、以有恐懼俱行作意審諦思惟、以不可樂俱行作意審諦思惟、以不可喜俱行作意審諦思惟。彼於五取蘊如是思惟時，諸想、等想、現前等想、已想當想，是名一切世間不可樂想。問：何故名為順明分想？答：明有三種。一、無學宿住智證明；二、無學死生智證明；三、無學漏盡智證明。由前六想，令此三明未生者生、已生者增長廣大，故名順明分想。

六隨念者，云何為六？答：一、佛隨念；二、法隨念；三、僧隨念；四、戒隨念；五、捨隨念；六、天隨念。云何佛隨念？答如世尊說：苾芻當知，有聖弟子於世尊所，以如是相隨念諸佛，謂此世尊是如來、阿羅漢，廣說乃至佛、薄伽梵。若聖弟子以如是相隨念諸佛，見為根本、證智相應，諸念、隨念、別念、憶念，念性、隨念性、別念性、不忘性、不忘法性、心明記性，是名佛隨念。云何法隨念？答：如世尊說：苾芻當知，有聖弟子以如是相隨念正法，謂佛正法善說，乃至知者內證。若聖弟子以如是相，隨念正法見為根本，證智相應廣說如前，是名法隨念。云何僧隨念？答：如世尊說：苾芻當知，有聖弟子以如是相隨念諸僧，謂佛弟子具足妙行，廣說乃至無上福田世所應供。若聖弟子以如是相隨念諸僧，見為根本、證智相應，廣說如前，是名僧隨念。云何戒隨念？答：如世尊說：苾芻當知，有聖弟子以如是相隨念自戒，謂此淨戒無缺無隙，廣說乃至諸有智者稱讚無毀。若聖弟子以如是相隨念自戒，見為根本、證智相應，廣說如前，是名戒隨念。云何捨隨念？答：如世尊說：苾芻當知，有聖弟子以如是相隨念自捨，謂我善得無染財利，我於慳垢所縛眾中能離慳垢心無染著，舒手惠施所有財物，棄捨財物心無所顧，分布施與心無偏黨。若聖弟子以如是相隨念自捨，見為根本、證智相應，廣說如前，是名捨隨念。云何天隨念？答：如世尊說：苾芻當知，有聖弟子以如是相隨念諸天，謂有四大王眾天、有三十三天、有夜摩天、有覩史多天、有樂變化天、有他化自在天。若有成就無倒信、戒、聞、捨、慧者，從此捨命得生彼天；我亦成就無倒信、戒、聞、捨、慧善，云何不得當生彼天？若聖弟子以如是相隨念諸天，見為根本、證智相應，諸念隨念、別念、憶念，念性、隨念性、別念性、不忘性、不忘法性、心明記性，是名天隨念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六隨念者，云何為六？答：一、佛隨念；二、法隨念；三、僧隨念；四、戒隨念；五、捨隨念；六、天隨念。云何佛隨念？答如世尊說：苾芻當知，有聖弟子於世尊所，以如是相隨念諸佛，謂此世尊是如來、阿羅漢，廣說乃至佛、薄伽梵。若聖弟子以如是相隨念諸佛，見為根本、證智相應，諸念、隨念、別念、憶念，念性、隨念性、別念性、不忘性、不忘法性、心明記性，是名佛隨念。云何法隨念？答：如世尊說：苾芻當知，有聖弟子以如是相隨念正法，謂佛正法善說，乃至知者內證。若聖弟子以如是相，隨念正法見為根本，證智相應廣說如前，是名法隨念。云何僧隨念？答：如世尊說：苾芻當知，有聖弟子以如是相隨念諸僧，謂佛弟子具足妙行，廣說乃至無上福田世所應供。若聖弟子以如是相隨念諸僧，見為根本、證智相應，廣說如前，是名僧隨念。云何戒隨念？答：如世尊說：苾芻當知，有聖弟子以如是相隨念自戒，謂此淨戒無缺無隙，廣說乃至諸有智者稱讚無毀。若聖弟子以如是相隨念自戒，見為根本、證智相應，廣說如前，是名戒隨念。云何捨隨念？答：如世尊說：苾芻當知，有聖弟子以如是相隨念自捨，謂我善得無染財利，我於慳垢所縛眾中能離慳垢心無染著，舒手惠施所有財物，棄捨財物心無所顧，分布施與心無偏黨。若聖弟子以如是相隨念自捨，見為根本、證智相應，廣說如前，是名捨隨念。云何天隨念？答：如世尊說：苾芻當知，有聖弟子以如是相隨念諸天，謂有四大王眾天、有三十三天、有夜摩天、有覩史多天、有樂變化天、有他化自在天。若有成就無倒信、戒、聞、捨、慧者，從此捨命得生彼天；我亦成就無倒信、戒、聞、捨、慧善，云何不得當生彼天？若聖弟子以如是相隨念諸天，見為根本、證智相應，諸念隨念、別念、憶念，念性、隨念性、別念性、不忘性、不忘法性、心明記性，是名天隨念。

六無上法者，云何為六？一、見無上；二、聞無上；三、利無上；四、學無上；五、行無上；六、念無上。云何見無上？答：如世尊說：苾芻當知，如有一類補特伽羅，往觀輪寶、象寶、馬寶、珠寶、女寶、主藏臣寶、主兵臣寶，或復往觀若沙門若婆羅門發起邪見邪見行者，我說彼類雖有所見非無所見，而是下賤本性異生非賢聖見。若有修植清淨信愛，往觀如來或佛弟子，我說彼類為無上見，能自利益、能自安樂、能令自身安隱而住超越災愁滅諸憂苦，疾能證得如理法要。是名見無上。云何聞無上？答：如世尊說：苾芻當知，如有一類補特伽羅，往聽象聲馬聲、車聲步聲、螺聲大小鼓聲、呼叫聲歌舞聲伎樂聲，或復往聽若沙門若婆羅門發起邪見邪見行者所說邪法。我說彼類，雖有所聞非無所聞，而是下賤本性異生非賢聖聞。若有修植清淨信愛，往聽如來或佛弟子所說正法，我說彼類為無上聞，能自利益，廣說乃至疾能證得如理法要。是名聞無上。云何利無上？答：如世尊說：苾芻當知，如有一類補特伽羅，或得妻子、或得珍財、或得諸穀、或行親友，或於沙門若婆羅門發起邪見邪見行者得深信樂。我說彼類，雖名得利非不得利，而是下賤本性異生非賢聖利。若有修植清淨信愛，能於如來及佛弟子得深信樂，我說彼類得無上利，能自利益，廣說乃至疾能證得如理法要。是名利無上。云何學無上？答：如世尊說：苾芻當知，如有一類補特伽羅，或學乘象或學乘馬、或學乘車或學彎弓、或學放箭或學執鉤、或學執索或學執排、或學上乘或學下乘、或學馳走或學跳躑、或學書數或學算印、或學沙門若婆羅門發起邪見邪見行者所說學處。我說彼類，雖有所學非無所學，而是下劣本性異生非賢聖學。若有修植清淨信愛，能學如來及佛弟子所說學處，我說彼類為無上學，能自利益，廣說乃至能疾證得如理法要。是名學無上。云何行無上？答：如世尊說：苾芻當知，如有一類補特伽羅，行調象行或調馬行、或調人行或調牛行、或事火行或事月行或事日行、或事藥行或事珠行、或事星宿宮殿等行、或行沙門若婆羅門發起邪見邪見行者所受持行。我說彼類，雖有所行非無所行，而是下賤本性異生非賢聖行。若有修植清淨信愛，能行如來及佛弟子所行之行，我說彼類為行無上，能自利益，廣說乃至疾能證得如理法要。是名行無上。云何念無上？答：如世尊說：苾芻當知，如有一類補特伽羅，或念妻子、或念財穀、或念親友、或念沙門若婆羅門發起邪見邪見行者及彼邪法。我說彼類，雖有所念非無所念，而是下賤本性異生非賢聖念。若有修植清淨信愛，能 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六無上法者，云何為六？一、見無上；二、聞無上；三、利無上；四、學無上；五、行無上；六、念無上。云何見無上？答：如世尊說：苾芻當知，如有一類補特伽羅，往觀輪寶、象寶、馬寶、珠寶、女寶、主藏臣寶、主兵臣寶，或復往觀若沙門若婆羅門發起邪見邪見行者，我說彼類雖有所見非無所見，而是下賤本性異生非賢聖見。若有修植清淨信愛，往觀如來或佛弟子，我說彼類為無上見，能自利益、能自安樂、能令自身安隱而住超越災愁滅諸憂苦，疾能證得如理法要。是名見無上。云何聞無上？答：如世尊說：苾芻當知，如有一類補特伽羅，往聽象聲馬聲、車聲步聲、螺聲大小鼓聲、呼叫聲歌舞聲伎樂聲，或復往聽若沙門若婆羅門發起邪見邪見行者所說邪法。我說彼類，雖有所聞非無所聞，而是下賤本性異生非賢聖聞。若有修植清淨信愛，往聽如來或佛弟子所說正法，我說彼類為無上聞，能自利益，廣說乃至疾能證得如理法要。是名聞無上。云何利無上？答：如世尊說：苾芻當知，如有一類補特伽羅，或得妻子、或得珍財、或得諸穀、或行親友，或於沙門若婆羅門發起邪見邪見行者得深信樂。我說彼類，雖名得利非不得利，而是下賤本性異生非賢聖利。若有修植清淨信愛，能於如來及佛弟子得深信樂，我說彼類得無上利，能自利益，廣說乃至疾能證得如理法要。是名利無上。云何學無上？答：如世尊說：苾芻當知，如有一類補特伽羅，或學乘象或學乘馬、或學乘車或學彎弓、或學放箭或學執鉤、或學執索或學執排、或學上乘或學下乘、或學馳走或學跳躑、或學書數或學算印、或學沙門若婆羅門發起邪見邪見行者所說學處。我說彼類，雖有所學非無所學，而是下劣本性異生非賢聖學。若有修植清淨信愛，能學如來及佛弟子所說學處，我說彼類為無上學，能自利益，廣說乃至能疾證得如理法要。是名學無上。云何行無上？答：如世尊說：苾芻當知，如有一類補特伽羅，行調象行或調馬行、或調人行或調牛行、或事火行或事月行或事日行、或事藥行或事珠行、或事星宿宮殿等行、或行沙門若婆羅門發起邪見邪見行者所受持行。我說彼類，雖有所行非無所行，而是下賤本性異生非賢聖行。若有修植清淨信愛，能行如來及佛弟子所行之行，我說彼類為行無上，能自利益，廣說乃至疾能證得如理法要。是名行無上。云何念無上？答：如世尊說：苾芻當知，如有一類補特伽羅，或念妻子、或念財穀、或念親友、或念沙門若婆羅門發起邪見邪見行者及彼邪法。我說彼類，雖有所念非無所念，而是下賤本性異生非賢聖念。若有修植清淨信愛，能

念如來及佛弟子，我說彼類為念無上，能自利益、能自安樂、能令自身安隱而住超越災愁滅諸憂苦，疾能證得如理法要。是名念無上。此中世尊說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念如來及佛弟子，我說彼類為念無上，能自利益、能自安樂、能令自身安隱而住超越災愁滅諸憂苦，疾能證得如理法要。是名念無上。此中世尊說伽他曰：

「若得離相應， 安隱無上見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若得離相應， 安隱無上見，

聞利學行念， 必得趣無憂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞利學行念， 必得趣無憂。」

六觀待者，云何為六？答一、觀待色；二、觀待聲；三、觀待香；四、觀待味；五、觀待觸；六、觀待法。云何觀待色？答：若色有漏有取，於此諸色若過去若未來若現在，或欲或貪或瞋或癡，或隨一一心所，隨煩惱應生時生，是名觀待色。聲、香、味、觸觀待亦爾。云何觀待法？答：若法有漏有取，於此諸法若過去若未來若現在，或欲或貪或瞋或癡，或隨一一心所，隨煩惱應生時生，是名觀待法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六觀待者，云何為六？答一、觀待色；二、觀待聲；三、觀待香；四、觀待味；五、觀待觸；六、觀待法。云何觀待色？答：若色有漏有取，於此諸色若過去若未來若現在，或欲或貪或瞋或癡，或隨一一心所，隨煩惱應生時生，是名觀待色。聲、香、味、觸觀待亦爾。云何觀待法？答：若法有漏有取，於此諸法若過去若未來若現在，或欲或貪或瞋或癡，或隨一一心所，隨煩惱應生時生，是名觀待法。

六生類者，云何為六？答：一、有黑生類補特伽羅生起黑法；二、有黑生類補特伽羅生起白法；三、有黑生類補特伽羅生起非黑非白涅槃法；四、有白生類補特伽羅生起白法；五、有白生類補特伽羅生起黑法；六、有白生類補特伽羅生起非黑非白涅槃法。云何黑生類補特伽羅生起黑法？答：如有一類生貧賤家，謂旃荼羅家廣說乃至少飲食家。彼生此家，形容醜陋，人不憙見、眾共訶毀，多分為他作諸事業，故名為黑。如是黑類，行身惡行、行語惡行、行意惡行，由行三種惡行因緣，身壞命終墮於惡趣，生地獄中受諸劇苦，是名黑生類補特伽羅生起黑法。云何黑生類補特伽羅生起白法？答：如有一類生貧賤家，謂旃荼羅家，廣說乃至少飲食家。彼生此家，形容醜陋，人不憙見、眾共訶毀，多分為他作諸事業，故名為黑。如是黑類，行身妙行、行語妙行、行意妙行，由行三種妙行因緣，身壞命終生於善趣，天世界中受諸妙樂，是名黑生類補特伽羅生起白法。云何黑生類補特伽羅生起非黑非白涅槃法？答：如有一類生貧賤家，謂旃荼羅家，廣說乃至少飲食家。彼生此家，形容醜陋，人不憙見、眾共訶毀，多分為他作諸事業，故名為黑。如是黑類，聞有如來為眾宣說如實所證法毘柰耶便往聽受，既聽受已得淨信心。彼成如是淨信心故，作是思惟：「居家迫迮譬如牢獄多諸塵穢，出家寬廣猶若虛空，一切善法因之生長。」又作是念：「耽著居家，彼尚不能恒修世善，況能盡命精勤修學純一圓滿清白梵行。是故我應剃除鬚髮，身被法服正信捨家，出趣非家勤修梵行。」既思念已，便於後時棄捨親財，剃除鬚髮、身被法服，正信捨家出趣非家，受持淨戒精勤守護，別解脫律儀軌則所行無不具足，於微小罪見大怖畏，受學學處常無毀犯。依斯戒蘊漸次勤修，乃至證得第四靜慮，由定心故乃至漏盡，證得無漏心慧解脫，廣說乃至不受後有，是名黑生類補特伽羅生起非黑非白涅槃法。云何白生類補特伽羅生起白法？答：如有一類生富貴家，謂剎帝利大族、或婆羅門大族、或長者大族、或居士大族、或餘隨一富貴家生，多饒財寶倉庫盈溢。彼生此家，形容端正，人皆樂見、眾共稱美，故名為白。如是白類，行身妙行、行語妙行、行意妙行，由行三種妙行因緣，身壞命終生於善趣，天世界中受諸妙樂，是名白生類補特伽羅生起白法。云何白生類補特伽羅生起黑法？答：如有一類生富貴家，謂剎帝利大族、或婆羅門大族、或長者大族、或居士大族、或餘隨一富貴家生，多饒財寶倉庫盈溢。彼生此家，形容端正，人皆樂見、眾共稱美，故名為白。如是白類，行 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六生類者，云何為六？答：一、有黑生類補特伽羅生起黑法；二、有黑生類補特伽羅生起白法；三、有黑生類補特伽羅生起非黑非白涅槃法；四、有白生類補特伽羅生起白法；五、有白生類補特伽羅生起黑法；六、有白生類補特伽羅生起非黑非白涅槃法。云何黑生類補特伽羅生起黑法？答：如有一類生貧賤家，謂旃荼羅家廣說乃至少飲食家。彼生此家，形容醜陋，人不憙見、眾共訶毀，多分為他作諸事業，故名為黑。如是黑類，行身惡行、行語惡行、行意惡行，由行三種惡行因緣，身壞命終墮於惡趣，生地獄中受諸劇苦，是名黑生類補特伽羅生起黑法。云何黑生類補特伽羅生起白法？答：如有一類生貧賤家，謂旃荼羅家，廣說乃至少飲食家。彼生此家，形容醜陋，人不憙見、眾共訶毀，多分為他作諸事業，故名為黑。如是黑類，行身妙行、行語妙行、行意妙行，由行三種妙行因緣，身壞命終生於善趣，天世界中受諸妙樂，是名黑生類補特伽羅生起白法。云何黑生類補特伽羅生起非黑非白涅槃法？答：如有一類生貧賤家，謂旃荼羅家，廣說乃至少飲食家。彼生此家，形容醜陋，人不憙見、眾共訶毀，多分為他作諸事業，故名為黑。如是黑類，聞有如來為眾宣說如實所證法毘柰耶便往聽受，既聽受已得淨信心。彼成如是淨信心故，作是思惟：「居家迫迮譬如牢獄多諸塵穢，出家寬廣猶若虛空，一切善法因之生長。」又作是念：「耽著居家，彼尚不能恒修世善，況能盡命精勤修學純一圓滿清白梵行。是故我應剃除鬚髮，身被法服正信捨家，出趣非家勤修梵行。」既思念已，便於後時棄捨親財，剃除鬚髮、身被法服，正信捨家出趣非家，受持淨戒精勤守護，別解脫律儀軌則所行無不具足，於微小罪見大怖畏，受學學處常無毀犯。依斯戒蘊漸次勤修，乃至證得第四靜慮，由定心故乃至漏盡，證得無漏心慧解脫，廣說乃至不受後有，是名黑生類補特伽羅生起非黑非白涅槃法。云何白生類補特伽羅生起白法？答：如有一類生富貴家，謂剎帝利大族、或婆羅門大族、或長者大族、或居士大族、或餘隨一富貴家生，多饒財寶倉庫盈溢。彼生此家，形容端正，人皆樂見、眾共稱美，故名為白。如是白類，行身妙行、行語妙行、行意妙行，由行三種妙行因緣，身壞命終生於善趣，天世界中受諸妙樂，是名白生類補特伽羅生起白法。云何白生類補特伽羅生起黑法？答：如有一類生富貴家，謂剎帝利大族、或婆羅門大族、或長者大族、或居士大族、或餘隨一富貴家生，多饒財寶倉庫盈溢。彼生此家，形容端正，人皆樂見、眾共稱美，故名為白。如是白類，行

身惡行、行語惡行、行意惡行，由行三種惡行因緣，身壞命終墮於惡趣，生地獄中受諸劇苦，是名白生類補特伽羅生起黑法。云何白生類補特伽羅生起非黑非白涅槃法？答：如有一類生富貴家，謂剎帝利大族、或婆羅門大族、或長者大族、或居士大族、或餘隨一富貴家生，多饒財寶倉庫盈溢，故名為白。如是白類，聞有如來為眾宣說如實所證法毘柰耶便往聽受，既聽受已得淨信心。彼成如是淨信心故，作是思惟：「居家迫迮譬如牢獄多諸塵穢；出家寬廣猶若虛空，一切善法因之生長。」又作是念：「耽著居家，彼尚不能恒修世善，況能盡命精勤修學純一圓滿清白梵行。是故我應剃除鬚髮、身被法服，正信捨家出趣非家，勤修梵行。」既思念已，便於後時棄捨親財，剃除鬚髮身被法服，正信捨家出趣非家，受持淨戒精勤守護，別解脫律儀軌則所行無不具足，於微小罪具大怖畏，受諸學處常無毀犯。依斯戒蘊修根律儀，具念正知斷蓋證得四種靜慮，由斯展轉乃至漏盡，得心解脫及慧解脫，於現法中自證通慧，具足覺知：我生已盡、梵行已立、所作已辦、不受後有，是名白生類補特伽羅生起非黑非白涅槃法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身惡行、行語惡行、行意惡行，由行三種惡行因緣，身壞命終墮於惡趣，生地獄中受諸劇苦，是名白生類補特伽羅生起黑法。云何白生類補特伽羅生起非黑非白涅槃法？答：如有一類生富貴家，謂剎帝利大族、或婆羅門大族、或長者大族、或居士大族、或餘隨一富貴家生，多饒財寶倉庫盈溢，故名為白。如是白類，聞有如來為眾宣說如實所證法毘柰耶便往聽受，既聽受已得淨信心。彼成如是淨信心故，作是思惟：「居家迫迮譬如牢獄多諸塵穢；出家寬廣猶若虛空，一切善法因之生長。」又作是念：「耽著居家，彼尚不能恒修世善，況能盡命精勤修學純一圓滿清白梵行。是故我應剃除鬚髮、身被法服，正信捨家出趣非家，勤修梵行。」既思念已，便於後時棄捨親財，剃除鬚髮身被法服，正信捨家出趣非家，受持淨戒精勤守護，別解脫律儀軌則所行無不具足，於微小罪具大怖畏，受諸學處常無毀犯。依斯戒蘊修根律儀，具念正知斷蓋證得四種靜慮，由斯展轉乃至漏盡，得心解脫及慧解脫，於現法中自證通慧，具足覺知：我生已盡、梵行已立、所作已辦、不受後有，是名白生類補特伽羅生起非黑非白涅槃法。

七法品第八之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七法品第八之一

時舍利子復告眾言：「具壽當知，佛於七法自善通達，現等覺已，為諸弟子宣說開示。我等今應和合結集，佛滅度後勿有乖諍，當令隨順梵行法律久住，利樂無量有情，哀愍世間諸天人眾，令獲殊勝義利安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利子復告眾言：「具壽當知，佛於七法自善通達，現等覺已，為諸弟子宣說開示。我等今應和合結集，佛滅度後勿有乖諍，當令隨順梵行法律久住，利樂無量有情，哀愍世間諸天人眾，令獲殊勝義利安樂。」

七法云何？嗢柁南曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七法云何？嗢柁南曰：

支數具財力， 非妙妙各二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 支數具財力， 非妙妙各二，

識住與隨眠， 事止諍各七。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識住與隨眠， 事止諍各七。

有七等覺支、七補特伽羅、七定具、七財七力、七非妙法、七妙法、復有七非妙法、復有七妙法、七識住、七隨眠、七無過失事、七止諍法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有七等覺支、七補特伽羅、七定具、七財七力、七非妙法、七妙法、復有七非妙法、復有七妙法、七識住、七隨眠、七無過失事、七止諍法。

七等覺支者，云何為七？答：一、念等覺支；二、擇法等覺支；三、精進等覺支；四、喜等覺支；五、輕安等覺支；六、定等覺支；七、捨等覺支。云何念等覺支？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應諸念隨念，廣說乃至心明記性，是名念等覺支。云何擇法等覺支？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應諸簡擇法，廣說乃至毘鉢舍那，是名擇法等覺支。云何精進等覺支？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應諸勤精進，廣說乃至勵意不息，是名精進等覺支。云何喜等覺支？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應心欣、極欣、數欣、欣性欣類、適意悅意可意、踊躍非不踊躍、悅受適悅、調柔性堪任性、歡悅歡悅性、歡喜歡喜性，是名喜等覺支。云何輕安等覺支？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應身輕安心輕安、輕安性輕安類，是名輕安等覺支。云何定等覺支？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應心住等住，廣說乃至心一境性，是名定等覺支。云何捨等覺支？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應心平等性、心正直性、心無警覺寂靜住性，是名捨等覺支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七等覺支者，云何為七？答：一、念等覺支；二、擇法等覺支；三、精進等覺支；四、喜等覺支；五、輕安等覺支；六、定等覺支；七、捨等覺支。云何念等覺支？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應諸念隨念，廣說乃至心明記性，是名念等覺支。云何擇法等覺支？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應諸簡擇法，廣說乃至毘鉢舍那，是名擇法等覺支。云何精進等覺支？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應諸勤精進，廣說乃至勵意不息，是名精進等覺支。云何喜等覺支？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應心欣、極欣、數欣、欣性欣類、適意悅意可意、踊躍非不踊躍、悅受適悅、調柔性堪任性、歡悅歡悅性、歡喜歡喜性，是名喜等覺支。云何輕安等覺支？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應身輕安心輕安、輕安性輕安類，是名輕安等覺支。云何定等覺支？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應心住等住，廣說乃至心一境性，是名定等覺支。云何捨等覺支？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應心平等性、心正直性、心無警覺寂靜住性，是名捨等覺支。

七補特伽羅者，云何為七？答：一、隨信行補特伽羅；二、隨法行補特伽羅；三、信勝解補特伽羅；四、見至補特伽羅；五、身證補特伽羅；六、慧解脫補特伽羅；七、俱分解脫補特伽羅。云何隨信行補特伽羅？答：此隨信行補特伽羅，先凡位中稟性多信，多愛多淨多勝解多慈愍，少思惟少稱量少觀察少簡擇少推求。彼由多信多愛多淨多勝解多慈愍故，得遇如來或佛弟子，宣說正法教授教誡。由遇如來或佛弟子宣說正法教授教誡，以無量門分別開示，苦真是苦、集真是集、滅真是滅、道真是道。便作是念：「善哉善哉！所言諦實定不虛妄。苦真是苦、集真是集、滅真是滅、道真是道。我於今者應懃觀察，諸行無常有漏行苦，一切法空無我。」作是念已遂勤觀察，諸行無常有漏行苦，一切法空無我。由勤觀察諸行無常有漏行苦、一切法空無我故，便於後時後分修得世第一法。從此無間生苦法智忍，相應聖道觀欲界行，為無常或苦或空或無我，隨一現前乃至未起道類智現在前，爾時名隨信行。是名隨信行補特伽羅。云何隨法行補特伽羅？答：此隨法行補特伽羅，先凡位中稟性多思惟多稱量多觀察多簡擇多推求，少信少愛少淨少勝解少慈愍。彼由多思惟多稱量多觀察多簡擇多推求故，得遇如來或佛弟子，宣說正法教授教誡。由遇如來或佛弟子宣說正法教授教誡，以無量門分別開示，苦真是苦、集真是集、滅真是滅、道真是道。便作是念：「善哉善哉！所言諦實定不虛妄。苦真是苦、集真是集、滅真是滅、道真是道。我於今者應自審知、應自審見、應自審察，諸行無常有漏行苦、一切法空無我。」作是念已便自審察，諸行無常有漏行苦、一切法空無我。由自審察諸行無常有漏行苦、一切法空無我故，便於後時後分修得世第一法。從此無間生苦法智忍，相應聖道觀欲界行，為無常或苦或空或無我，隨一現前乃至未起道類智現在前，爾時名隨法行。是名隨法行補特伽羅。云何信勝解補特伽羅？答：即隨信行補特伽羅，得道類智故，捨隨信行性入信勝解數，是名信勝解補特伽羅。云何見至補特伽羅？答即隨法行補特伽羅，得道類智故，捨隨法行性入見至數，是名見至補特伽羅。云何身證補特伽羅？答：若補特伽羅，雖於八解脫身已證具足住，而未以慧永盡諸漏，是名身證補特伽羅。云何慧解脫補特伽羅？答：若補特伽羅，雖於八解脫身未證具足住，而已以慧永盡諸漏，是名慧解脫補特伽羅。云何俱分解脫補特伽羅？答：若補特伽羅，於八解脫身已證具足住，而復以慧永盡諸漏，是名俱解脫分補特伽羅。問何故名俱分解脫補特伽羅？答：有二分障 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七補特伽羅者，云何為七？答：一、隨信行補特伽羅；二、隨法行補特伽羅；三、信勝解補特伽羅；四、見至補特伽羅；五、身證補特伽羅；六、慧解脫補特伽羅；七、俱分解脫補特伽羅。云何隨信行補特伽羅？答：此隨信行補特伽羅，先凡位中稟性多信，多愛多淨多勝解多慈愍，少思惟少稱量少觀察少簡擇少推求。彼由多信多愛多淨多勝解多慈愍故，得遇如來或佛弟子，宣說正法教授教誡。由遇如來或佛弟子宣說正法教授教誡，以無量門分別開示，苦真是苦、集真是集、滅真是滅、道真是道。便作是念：「善哉善哉！所言諦實定不虛妄。苦真是苦、集真是集、滅真是滅、道真是道。我於今者應懃觀察，諸行無常有漏行苦，一切法空無我。」作是念已遂勤觀察，諸行無常有漏行苦，一切法空無我。由勤觀察諸行無常有漏行苦、一切法空無我故，便於後時後分修得世第一法。從此無間生苦法智忍，相應聖道觀欲界行，為無常或苦或空或無我，隨一現前乃至未起道類智現在前，爾時名隨信行。是名隨信行補特伽羅。云何隨法行補特伽羅？答：此隨法行補特伽羅，先凡位中稟性多思惟多稱量多觀察多簡擇多推求，少信少愛少淨少勝解少慈愍。彼由多思惟多稱量多觀察多簡擇多推求故，得遇如來或佛弟子，宣說正法教授教誡。由遇如來或佛弟子宣說正法教授教誡，以無量門分別開示，苦真是苦、集真是集、滅真是滅、道真是道。便作是念：「善哉善哉！所言諦實定不虛妄。苦真是苦、集真是集、滅真是滅、道真是道。我於今者應自審知、應自審見、應自審察，諸行無常有漏行苦、一切法空無我。」作是念已便自審察，諸行無常有漏行苦、一切法空無我。由自審察諸行無常有漏行苦、一切法空無我故，便於後時後分修得世第一法。從此無間生苦法智忍，相應聖道觀欲界行，為無常或苦或空或無我，隨一現前乃至未起道類智現在前，爾時名隨法行。是名隨法行補特伽羅。云何信勝解補特伽羅？答：即隨信行補特伽羅，得道類智故，捨隨信行性入信勝解數，是名信勝解補特伽羅。云何見至補特伽羅？答即隨法行補特伽羅，得道類智故，捨隨法行性入見至數，是名見至補特伽羅。云何身證補特伽羅？答：若補特伽羅，雖於八解脫身已證具足住，而未以慧永盡諸漏，是名身證補特伽羅。云何慧解脫補特伽羅？答：若補特伽羅，雖於八解脫身未證具足住，而已以慧永盡諸漏，是名慧解脫補特伽羅。云何俱分解脫補特伽羅？答：若補特伽羅，於八解脫身已證具足住，而復以慧永盡諸漏，是名俱解脫分補特伽羅。問何故名俱分解脫補特伽羅？答：有二分障

，一、煩惱分障；二、解脫分障，是名俱分。此補特伽羅於彼二分障，心俱解脫、極解脫、永解脫，是名俱分解脫補特伽羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，一、煩惱分障；二、解脫分障，是名俱分。此補特伽羅於彼二分障，心俱解脫、極解脫、永解脫，是名俱分解脫補特伽羅。

七定具者，云何為七，答：一、正見；二、正思惟；三、正語；四、正業；五、正命；六、正勤；七、正念。如是七種即七道支，應如彼相一一別說，是名定具。問何故名定具？答：定謂正定，由七道支資助圍繞，令彼增盛具大勢力，自在運轉究竟圓滿，故名定具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七定具者，云何為七，答：一、正見；二、正思惟；三、正語；四、正業；五、正命；六、正勤；七、正念。如是七種即七道支，應如彼相一一別說，是名定具。問何故名定具？答：定謂正定，由七道支資助圍繞，令彼增盛具大勢力，自在運轉究竟圓滿，故名定具。

七財者，云何為七？一者信財；二者戒財；三者慚財；四者愧財；五者聞財；六者捨財；七者慧財。云何信財？答：如世尊說：苾芻當知，有聖弟子，於如來所修植淨信根生安住，不為沙門或婆羅門或天魔梵或餘世間如法引奪，是名信財。云何戒財？答：如世尊說：苾芻當知，有聖弟子，離斷生命、離不與取、離欲邪行、離虛誑語、離飲諸酒，是名戒財。云何慚財？答：如世尊說：有具慚者，於可慚羞惡不善法，有諸雜染能感後有、有極熾然苦異熟果、能引後世生老死法，深起慚羞，是名慚財。云何愧財？答：如世尊說：有住愧者，於可愧恥惡不善法，有諸雜染能感後有、有極熾然苦異熟果、能引後世生老死法，深生愧恥，是名愧財。云何聞財？答：如世尊說：苾芻當知，有聖弟子，多聞聞持其聞積集，謂佛所說無上法要，初中後善文義巧妙，純一圓滿清白梵行。彼於如是無上法要，具足多聞能持語義，極善通利心無散亂見善通達，是名聞財。云何捨財？答：如世尊說：苾芻當知，有聖弟子，於為慳垢所纏眾中能離慳垢，雖住居家而心無著，能行惠捨能舒手施，常樂棄捨好設祠祀，惠捨具足，於行施時平等分布，是名捨財。云何慧財？答：如世尊說：苾芻當知，有聖弟子，能如實知，此是苦聖諦、此是苦集聖諦、此是苦滅聖諦、此是趣苦滅道聖諦，是名慧財。此中世尊說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七財者，云何為七？一者信財；二者戒財；三者慚財；四者愧財；五者聞財；六者捨財；七者慧財。云何信財？答：如世尊說：苾芻當知，有聖弟子，於如來所修植淨信根生安住，不為沙門或婆羅門或天魔梵或餘世間如法引奪，是名信財。云何戒財？答：如世尊說：苾芻當知，有聖弟子，離斷生命、離不與取、離欲邪行、離虛誑語、離飲諸酒，是名戒財。云何慚財？答：如世尊說：有具慚者，於可慚羞惡不善法，有諸雜染能感後有、有極熾然苦異熟果、能引後世生老死法，深起慚羞，是名慚財。云何愧財？答：如世尊說：有住愧者，於可愧恥惡不善法，有諸雜染能感後有、有極熾然苦異熟果、能引後世生老死法，深生愧恥，是名愧財。云何聞財？答：如世尊說：苾芻當知，有聖弟子，多聞聞持其聞積集，謂佛所說無上法要，初中後善文義巧妙，純一圓滿清白梵行。彼於如是無上法要，具足多聞能持語義，極善通利心無散亂見善通達，是名聞財。云何捨財？答：如世尊說：苾芻當知，有聖弟子，於為慳垢所纏眾中能離慳垢，雖住居家而心無著，能行惠捨能舒手施，常樂棄捨好設祠祀，惠捨具足，於行施時平等分布，是名捨財。云何慧財？答：如世尊說：苾芻當知，有聖弟子，能如實知，此是苦聖諦、此是苦集聖諦、此是苦滅聖諦、此是趣苦滅道聖諦，是名慧財。此中世尊說伽他曰：

「男子或女人， 具信戒慚愧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「男子或女人， 具信戒慚愧，

聞捨慧財者， 真富貴應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞捨慧財者， 真富貴應知。

我說彼大士， 不虛度一生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我說彼大士， 不虛度一生，

常在天人中， 受富貴妙樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常在天人中， 受富貴妙樂。」

七力者，云何為七？答：一、信力；二、精進力；三、慚力；四、愧力；五、念力；六、定力；七、慧力。云何信力？答：如世尊告諸苾芻言：有聖弟子，於如來所修植淨信，乃至廣說，是名信力。云何精進力？答：如世尊說：為令已生惡不善法斷故起欲，乃至廣說四種正勝，是名精進力。云何慚力？答：如世尊說：有具慚者：於可慚羞惡不善法：乃至廣說：是名慚力。云何愧力？答：如世尊說：有住愧者，於可愧恥惡不善法，乃至廣說，是名愧力。云何念力？答：如世尊說，於此內身住循身觀，乃至廣說四種念住，是名念力。云何定力？答：如世尊說：離欲惡不善法，有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住，廣說乃至第四靜慮具足住，是名定力。云何慧力？答：如世尊告諸苾芻言：有聖弟子，能如實知此是苦聖諦，乃至廣說，是名慧力。此中世尊說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七力者，云何為七？答：一、信力；二、精進力；三、慚力；四、愧力；五、念力；六、定力；七、慧力。云何信力？答：如世尊告諸苾芻言：有聖弟子，於如來所修植淨信，乃至廣說，是名信力。云何精進力？答：如世尊說：為令已生惡不善法斷故起欲，乃至廣說四種正勝，是名精進力。云何慚力？答：如世尊說：有具慚者：於可慚羞惡不善法：乃至廣說：是名慚力。云何愧力？答：如世尊說：有住愧者，於可愧恥惡不善法，乃至廣說，是名愧力。云何念力？答：如世尊說，於此內身住循身觀，乃至廣說四種念住，是名念力。云何定力？答：如世尊說：離欲惡不善法，有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住，廣說乃至第四靜慮具足住，是名定力。云何慧力？答：如世尊告諸苾芻言：有聖弟子，能如實知此是苦聖諦，乃至廣說，是名慧力。此中世尊說伽他曰：

「若有諸苾芻， 具信勤慚愧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有諸苾芻， 具信勤慚愧，

及念定慧力， 速得盡眾苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及念定慧力， 速得盡眾苦。」