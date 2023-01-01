阿毘達磨集異門足論
尊者舍利子說 唐 玄奘譯20卷CBETA T1536大于一万字 20 h
向佛经 GPT 提问
第 16 卷
阿毘達磨集異門足論卷第十六
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尊者舍利子說
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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六法品第七之二
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六順明分想者，云何為六？答：一、無常想；二、無常苦想；三、苦無我想；四、厭食想；五、一切世間不可樂想；六、死想。此中五想如成熟解脫想說。云何一切世間不可樂想？答：世間謂五取蘊，即色取蘊乃至識取蘊。有諸苾芻於五取蘊，以有思慮俱行作意審諦思惟、以有恐懼俱行作意審諦思惟、以不可樂俱行作意審諦思惟、以不可喜俱行作意審諦思惟。彼於五取蘊如是思惟時，諸想、等想、現前等想、已想當想，是名一切世間不可樂想。問：何故名為順明分想？答：明有三種。一、無學宿住智證明；二、無學死生智證明；三、無學漏盡智證明。由前六想，令此三明未生者生、已生者增長廣大，故名順明分想。
六順明分想者，云何為六？答：一、無常想；二、無常苦想；三、苦無我想；四、厭食想；五、一切世間不可樂想；六、死想。此中五想如成熟解脫想說。云何一切世間不可樂想？答：世間謂五取蘊，即色取蘊乃至識取蘊。有諸苾芻於五取蘊，以有思慮俱行作意審諦思惟、以有恐懼俱行作意審諦思惟、以不可樂俱行作意審諦思惟、以不可喜俱行作意審諦思惟。彼於五取蘊如是思惟時，諸想、等想、現前等想、已想當想，是名一切世間不可樂想。問：何故名為順明分想？答：明有三種。一、無學宿住智證明；二、無學死生智證明；三、無學漏盡智證明。由前六想，令此三明未生者生、已生者增長廣大，故名順明分想。
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六隨念者，云何為六？答：一、佛隨念；二、法隨念；三、僧隨念；四、戒隨念；五、捨隨念；六、天隨念。云何佛隨念？答如世尊說：苾芻當知，有聖弟子於世尊所，以如是相隨念諸佛，謂此世尊是如來、阿羅漢，廣說乃至佛、薄伽梵。若聖弟子以如是相隨念諸佛，見為根本、證智相應，諸念、隨念、別念、憶念，念性、隨念性、別念性、不忘性、不忘法性、心明記性，是名佛隨念。云何法隨念？答：如世尊說：苾芻當知，有聖弟子以如是相隨念正法，謂佛正法善說，乃至知者內證。若聖弟子以如是相，隨念正法見為根本，證智相應廣說如前，是名法隨念。云何僧隨念？答：如世尊說：苾芻當知，有聖弟子以如是相隨念諸僧，謂佛弟子具足妙行，廣說乃至無上福田世所應供。若聖弟子以如是相隨念諸僧，見為根本、證智相應，廣說如前，是名僧隨念。云何戒隨念？答：如世尊說：苾芻當知，有聖弟子以如是相隨念自戒，謂此淨戒無缺無隙，廣說乃至諸有智者稱讚無毀。若聖弟子以如是相隨念自戒，見為根本、證智相應，廣說如前，是名戒隨念。云何捨隨念？答：如世尊說：苾芻當知，有聖弟子以如是相隨念自捨，謂我善得無染財利，我於慳垢所縛眾中能離慳垢心無染著，舒手惠施所有財物，棄捨財物心無所顧，分布施與心無偏黨。若聖弟子以如是相隨念自捨，見為根本、證智相應，廣說如前，是名捨隨念。云何天隨念？答：如世尊說：苾芻當知，有聖弟子以如是相隨念諸天，謂有四大王眾天、有三十三天、有夜摩天、有覩史多天、有樂變化天、有他化自在天。若有成就無倒信、戒、聞、捨、慧者，從此捨命得生彼天；我亦成就無倒信、戒、聞、捨、慧善，云何不得當生彼天？若聖弟子以如是相隨念諸天，見為根本、證智相應，諸念隨念、別念、憶念，念性、隨念性、別念性、不忘性、不忘法性、心明記性，是名天隨念。
六隨念者，云何為六？答：一、佛隨念；二、法隨念；三、僧隨念；四、戒隨念；五、捨隨念；六、天隨念。云何佛隨念？答如世尊說：苾芻當知，有聖弟子於世尊所，以如是相隨念諸佛，謂此世尊是如來、阿羅漢，廣說乃至佛、薄伽梵。若聖弟子以如是相隨念諸佛，見為根本、證智相應，諸念、隨念、別念、憶念，念性、隨念性、別念性、不忘性、不忘法性、心明記性，是名佛隨念。云何法隨念？答：如世尊說：苾芻當知，有聖弟子以如是相隨念正法，謂佛正法善說，乃至知者內證。若聖弟子以如是相，隨念正法見為根本，證智相應廣說如前，是名法隨念。云何僧隨念？答：如世尊說：苾芻當知，有聖弟子以如是相隨念諸僧，謂佛弟子具足妙行，廣說乃至無上福田世所應供。若聖弟子以如是相隨念諸僧，見為根本、證智相應，廣說如前，是名僧隨念。云何戒隨念？答：如世尊說：苾芻當知，有聖弟子以如是相隨念自戒，謂此淨戒無缺無隙，廣說乃至諸有智者稱讚無毀。若聖弟子以如是相隨念自戒，見為根本、證智相應，廣說如前，是名戒隨念。云何捨隨念？答：如世尊說：苾芻當知，有聖弟子以如是相隨念自捨，謂我善得無染財利，我於慳垢所縛眾中能離慳垢心無染著，舒手惠施所有財物，棄捨財物心無所顧，分布施與心無偏黨。若聖弟子以如是相隨念自捨，見為根本、證智相應，廣說如前，是名捨隨念。云何天隨念？答：如世尊說：苾芻當知，有聖弟子以如是相隨念諸天，謂有四大王眾天、有三十三天、有夜摩天、有覩史多天、有樂變化天、有他化自在天。若有成就無倒信、戒、聞、捨、慧者，從此捨命得生彼天；我亦成就無倒信、戒、聞、捨、慧善，云何不得當生彼天？若聖弟子以如是相隨念諸天，見為根本、證智相應，諸念隨念、別念、憶念，念性、隨念性、別念性、不忘性、不忘法性、心明記性，是名天隨念。
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六無上法者，云何為六？一、見無上；二、聞無上；三、利無上；四、學無上；五、行無上；六、念無上。云何見無上？答：如世尊說：苾芻當知，如有一類補特伽羅，往觀輪寶、象寶、馬寶、珠寶、女寶、主藏臣寶、主兵臣寶，或復往觀若沙門若婆羅門發起邪見邪見行者，我說彼類雖有所見非無所見，而是下賤本性異生非賢聖見。若有修植清淨信愛，往觀如來或佛弟子，我說彼類為無上見，能自利益、能自安樂、能令自身安隱而住超越災愁滅諸憂苦，疾能證得如理法要。是名見無上。云何聞無上？答：如世尊說：苾芻當知，如有一類補特伽羅，往聽象聲馬聲、車聲步聲、螺聲大小鼓聲、呼叫聲歌舞聲伎樂聲，或復往聽若沙門若婆羅門發起邪見邪見行者所說邪法。我說彼類，雖有所聞非無所聞，而是下賤本性異生非賢聖聞。若有修植清淨信愛，往聽如來或佛弟子所說正法，我說彼類為無上聞，能自利益，廣說乃至疾能證得如理法要。是名聞無上。云何利無上？答：如世尊說：苾芻當知，如有一類補特伽羅，或得妻子、或得珍財、或得諸穀、或行親友，或於沙門若婆羅門發起邪見邪見行者得深信樂。我說彼類，雖名得利非不得利，而是下賤本性異生非賢聖利。若有修植清淨信愛，能於如來及佛弟子得深信樂，我說彼類得無上利，能自利益，廣說乃至疾能證得如理法要。是名利無上。云何學無上？答：如世尊說：苾芻當知，如有一類補特伽羅，或學乘象或學乘馬、或學乘車或學彎弓、或學放箭或學執鉤、或學執索或學執排、或學上乘或學下乘、或學馳走或學跳躑、或學書數或學算印、或學沙門若婆羅門發起邪見邪見行者所說學處。我說彼類，雖有所學非無所學，而是下劣本性異生非賢聖學。若有修植清淨信愛，能學如來及佛弟子所說學處，我說彼類為無上學，能自利益，廣說乃至能疾證得如理法要。是名學無上。云何行無上？答：如世尊說：苾芻當知，如有一類補特伽羅，行調象行或調馬行、或調人行或調牛行、或事火行或事月行或事日行、或事藥行或事珠行、或事星宿宮殿等行、或行沙門若婆羅門發起邪見邪見行者所受持行。我說彼類，雖有所行非無所行，而是下賤本性異生非賢聖行。若有修植清淨信愛，能行如來及佛弟子所行之行，我說彼類為行無上，能自利益，廣說乃至疾能證得如理法要。是名行無上。云何念無上？答：如世尊說：苾芻當知，如有一類補特伽羅，或念妻子、或念財穀、或念親友、或念沙門若婆羅門發起邪見邪見行者及彼邪法。我說彼類，雖有所念非無所念，而是下賤本性異生非賢聖念。若有修植清淨信愛，能
六無上法者，云何為六？一、見無上；二、聞無上；三、利無上；四、學無上；五、行無上；六、念無上。云何見無上？答：如世尊說：苾芻當知，如有一類補特伽羅，往觀輪寶、象寶、馬寶、珠寶、女寶、主藏臣寶、主兵臣寶，或復往觀若沙門若婆羅門發起邪見邪見行者，我說彼類雖有所見非無所見，而是下賤本性異生非賢聖見。若有修植清淨信愛，往觀如來或佛弟子，我說彼類為無上見，能自利益、能自安樂、能令自身安隱而住超越災愁滅諸憂苦，疾能證得如理法要。是名見無上。云何聞無上？答：如世尊說：苾芻當知，如有一類補特伽羅，往聽象聲馬聲、車聲步聲、螺聲大小鼓聲、呼叫聲歌舞聲伎樂聲，或復往聽若沙門若婆羅門發起邪見邪見行者所說邪法。我說彼類，雖有所聞非無所聞，而是下賤本性異生非賢聖聞。若有修植清淨信愛，往聽如來或佛弟子所說正法，我說彼類為無上聞，能自利益，廣說乃至疾能證得如理法要。是名聞無上。云何利無上？答：如世尊說：苾芻當知，如有一類補特伽羅，或得妻子、或得珍財、或得諸穀、或行親友，或於沙門若婆羅門發起邪見邪見行者得深信樂。我說彼類，雖名得利非不得利，而是下賤本性異生非賢聖利。若有修植清淨信愛，能於如來及佛弟子得深信樂，我說彼類得無上利，能自利益，廣說乃至疾能證得如理法要。是名利無上。云何學無上？答：如世尊說：苾芻當知，如有一類補特伽羅，或學乘象或學乘馬、或學乘車或學彎弓、或學放箭或學執鉤、或學執索或學執排、或學上乘或學下乘、或學馳走或學跳躑、或學書數或學算印、或學沙門若婆羅門發起邪見邪見行者所說學處。我說彼類，雖有所學非無所學，而是下劣本性異生非賢聖學。若有修植清淨信愛，能學如來及佛弟子所說學處，我說彼類為無上學，能自利益，廣說乃至能疾證得如理法要。是名學無上。云何行無上？答：如世尊說：苾芻當知，如有一類補特伽羅，行調象行或調馬行、或調人行或調牛行、或事火行或事月行或事日行、或事藥行或事珠行、或事星宿宮殿等行、或行沙門若婆羅門發起邪見邪見行者所受持行。我說彼類，雖有所行非無所行，而是下賤本性異生非賢聖行。若有修植清淨信愛，能行如來及佛弟子所行之行，我說彼類為行無上，能自利益，廣說乃至疾能證得如理法要。是名行無上。云何念無上？答：如世尊說：苾芻當知，如有一類補特伽羅，或念妻子、或念財穀、或念親友、或念沙門若婆羅門發起邪見邪見行者及彼邪法。我說彼類，雖有所念非無所念，而是下賤本性異生非賢聖念。若有修植清淨信愛，能
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念如來及佛弟子，我說彼類為念無上，能自利益、能自安樂、能令自身安隱而住超越災愁滅諸憂苦，疾能證得如理法要。是名念無上。此中世尊說伽他曰：
念如來及佛弟子，我說彼類為念無上，能自利益、能自安樂、能令自身安隱而住超越災愁滅諸憂苦，疾能證得如理法要。是名念無上。此中世尊說伽他曰：
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「若得離相應， 安隱無上見，
「若得離相應， 安隱無上見，
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聞利學行念， 必得趣無憂。」
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六觀待者，云何為六？答一、觀待色；二、觀待聲；三、觀待香；四、觀待味；五、觀待觸；六、觀待法。云何觀待色？答：若色有漏有取，於此諸色若過去若未來若現在，或欲或貪或瞋或癡，或隨一一心所，隨煩惱應生時生，是名觀待色。聲、香、味、觸觀待亦爾。云何觀待法？答：若法有漏有取，於此諸法若過去若未來若現在，或欲或貪或瞋或癡，或隨一一心所，隨煩惱應生時生，是名觀待法。
六觀待者，云何為六？答一、觀待色；二、觀待聲；三、觀待香；四、觀待味；五、觀待觸；六、觀待法。云何觀待色？答：若色有漏有取，於此諸色若過去若未來若現在，或欲或貪或瞋或癡，或隨一一心所，隨煩惱應生時生，是名觀待色。聲、香、味、觸觀待亦爾。云何觀待法？答：若法有漏有取，於此諸法若過去若未來若現在，或欲或貪或瞋或癡，或隨一一心所，隨煩惱應生時生，是名觀待法。
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六生類者，云何為六？答：一、有黑生類補特伽羅生起黑法；二、有黑生類補特伽羅生起白法；三、有黑生類補特伽羅生起非黑非白涅槃法；四、有白生類補特伽羅生起白法；五、有白生類補特伽羅生起黑法；六、有白生類補特伽羅生起非黑非白涅槃法。云何黑生類補特伽羅生起黑法？答：如有一類生貧賤家，謂旃荼羅家廣說乃至少飲食家。彼生此家，形容醜陋，人不憙見、眾共訶毀，多分為他作諸事業，故名為黑。如是黑類，行身惡行、行語惡行、行意惡行，由行三種惡行因緣，身壞命終墮於惡趣，生地獄中受諸劇苦，是名黑生類補特伽羅生起黑法。云何黑生類補特伽羅生起白法？答：如有一類生貧賤家，謂旃荼羅家，廣說乃至少飲食家。彼生此家，形容醜陋，人不憙見、眾共訶毀，多分為他作諸事業，故名為黑。如是黑類，行身妙行、行語妙行、行意妙行，由行三種妙行因緣，身壞命終生於善趣，天世界中受諸妙樂，是名黑生類補特伽羅生起白法。云何黑生類補特伽羅生起非黑非白涅槃法？答：如有一類生貧賤家，謂旃荼羅家，廣說乃至少飲食家。彼生此家，形容醜陋，人不憙見、眾共訶毀，多分為他作諸事業，故名為黑。如是黑類，聞有如來為眾宣說如實所證法毘柰耶便往聽受，既聽受已得淨信心。彼成如是淨信心故，作是思惟：「居家迫迮譬如牢獄多諸塵穢，出家寬廣猶若虛空，一切善法因之生長。」又作是念：「耽著居家，彼尚不能恒修世善，況能盡命精勤修學純一圓滿清白梵行。是故我應剃除鬚髮，身被法服正信捨家，出趣非家勤修梵行。」既思念已，便於後時棄捨親財，剃除鬚髮、身被法服，正信捨家出趣非家，受持淨戒精勤守護，別解脫律儀軌則所行無不具足，於微小罪見大怖畏，受學學處常無毀犯。依斯戒蘊漸次勤修，乃至證得第四靜慮，由定心故乃至漏盡，證得無漏心慧解脫，廣說乃至不受後有，是名黑生類補特伽羅生起非黑非白涅槃法。云何白生類補特伽羅生起白法？答：如有一類生富貴家，謂剎帝利大族、或婆羅門大族、或長者大族、或居士大族、或餘隨一富貴家生，多饒財寶倉庫盈溢。彼生此家，形容端正，人皆樂見、眾共稱美，故名為白。如是白類，行身妙行、行語妙行、行意妙行，由行三種妙行因緣，身壞命終生於善趣，天世界中受諸妙樂，是名白生類補特伽羅生起白法。云何白生類補特伽羅生起黑法？答：如有一類生富貴家，謂剎帝利大族、或婆羅門大族、或長者大族、或居士大族、或餘隨一富貴家生，多饒財寶倉庫盈溢。彼生此家，形容端正，人皆樂見、眾共稱美，故名為白。如是白類，行
六生類者，云何為六？答：一、有黑生類補特伽羅生起黑法；二、有黑生類補特伽羅生起白法；三、有黑生類補特伽羅生起非黑非白涅槃法；四、有白生類補特伽羅生起白法；五、有白生類補特伽羅生起黑法；六、有白生類補特伽羅生起非黑非白涅槃法。云何黑生類補特伽羅生起黑法？答：如有一類生貧賤家，謂旃荼羅家廣說乃至少飲食家。彼生此家，形容醜陋，人不憙見、眾共訶毀，多分為他作諸事業，故名為黑。如是黑類，行身惡行、行語惡行、行意惡行，由行三種惡行因緣，身壞命終墮於惡趣，生地獄中受諸劇苦，是名黑生類補特伽羅生起黑法。云何黑生類補特伽羅生起白法？答：如有一類生貧賤家，謂旃荼羅家，廣說乃至少飲食家。彼生此家，形容醜陋，人不憙見、眾共訶毀，多分為他作諸事業，故名為黑。如是黑類，行身妙行、行語妙行、行意妙行，由行三種妙行因緣，身壞命終生於善趣，天世界中受諸妙樂，是名黑生類補特伽羅生起白法。云何黑生類補特伽羅生起非黑非白涅槃法？答：如有一類生貧賤家，謂旃荼羅家，廣說乃至少飲食家。彼生此家，形容醜陋，人不憙見、眾共訶毀，多分為他作諸事業，故名為黑。如是黑類，聞有如來為眾宣說如實所證法毘柰耶便往聽受，既聽受已得淨信心。彼成如是淨信心故，作是思惟：「居家迫迮譬如牢獄多諸塵穢，出家寬廣猶若虛空，一切善法因之生長。」又作是念：「耽著居家，彼尚不能恒修世善，況能盡命精勤修學純一圓滿清白梵行。是故我應剃除鬚髮，身被法服正信捨家，出趣非家勤修梵行。」既思念已，便於後時棄捨親財，剃除鬚髮、身被法服，正信捨家出趣非家，受持淨戒精勤守護，別解脫律儀軌則所行無不具足，於微小罪見大怖畏，受學學處常無毀犯。依斯戒蘊漸次勤修，乃至證得第四靜慮，由定心故乃至漏盡，證得無漏心慧解脫，廣說乃至不受後有，是名黑生類補特伽羅生起非黑非白涅槃法。云何白生類補特伽羅生起白法？答：如有一類生富貴家，謂剎帝利大族、或婆羅門大族、或長者大族、或居士大族、或餘隨一富貴家生，多饒財寶倉庫盈溢。彼生此家，形容端正，人皆樂見、眾共稱美，故名為白。如是白類，行身妙行、行語妙行、行意妙行，由行三種妙行因緣，身壞命終生於善趣，天世界中受諸妙樂，是名白生類補特伽羅生起白法。云何白生類補特伽羅生起黑法？答：如有一類生富貴家，謂剎帝利大族、或婆羅門大族、或長者大族、或居士大族、或餘隨一富貴家生，多饒財寶倉庫盈溢。彼生此家，形容端正，人皆樂見、眾共稱美，故名為白。如是白類，行
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身惡行、行語惡行、行意惡行，由行三種惡行因緣，身壞命終墮於惡趣，生地獄中受諸劇苦，是名白生類補特伽羅生起黑法。云何白生類補特伽羅生起非黑非白涅槃法？答：如有一類生富貴家，謂剎帝利大族、或婆羅門大族、或長者大族、或居士大族、或餘隨一富貴家生，多饒財寶倉庫盈溢，故名為白。如是白類，聞有如來為眾宣說如實所證法毘柰耶便往聽受，既聽受已得淨信心。彼成如是淨信心故，作是思惟：「居家迫迮譬如牢獄多諸塵穢；出家寬廣猶若虛空，一切善法因之生長。」又作是念：「耽著居家，彼尚不能恒修世善，況能盡命精勤修學純一圓滿清白梵行。是故我應剃除鬚髮、身被法服，正信捨家出趣非家，勤修梵行。」既思念已，便於後時棄捨親財，剃除鬚髮身被法服，正信捨家出趣非家，受持淨戒精勤守護，別解脫律儀軌則所行無不具足，於微小罪具大怖畏，受諸學處常無毀犯。依斯戒蘊修根律儀，具念正知斷蓋證得四種靜慮，由斯展轉乃至漏盡，得心解脫及慧解脫，於現法中自證通慧，具足覺知：我生已盡、梵行已立、所作已辦、不受後有，是名白生類補特伽羅生起非黑非白涅槃法。
身惡行、行語惡行、行意惡行，由行三種惡行因緣，身壞命終墮於惡趣，生地獄中受諸劇苦，是名白生類補特伽羅生起黑法。云何白生類補特伽羅生起非黑非白涅槃法？答：如有一類生富貴家，謂剎帝利大族、或婆羅門大族、或長者大族、或居士大族、或餘隨一富貴家生，多饒財寶倉庫盈溢，故名為白。如是白類，聞有如來為眾宣說如實所證法毘柰耶便往聽受，既聽受已得淨信心。彼成如是淨信心故，作是思惟：「居家迫迮譬如牢獄多諸塵穢；出家寬廣猶若虛空，一切善法因之生長。」又作是念：「耽著居家，彼尚不能恒修世善，況能盡命精勤修學純一圓滿清白梵行。是故我應剃除鬚髮、身被法服，正信捨家出趣非家，勤修梵行。」既思念已，便於後時棄捨親財，剃除鬚髮身被法服，正信捨家出趣非家，受持淨戒精勤守護，別解脫律儀軌則所行無不具足，於微小罪具大怖畏，受諸學處常無毀犯。依斯戒蘊修根律儀，具念正知斷蓋證得四種靜慮，由斯展轉乃至漏盡，得心解脫及慧解脫，於現法中自證通慧，具足覺知：我生已盡、梵行已立、所作已辦、不受後有，是名白生類補特伽羅生起非黑非白涅槃法。
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七法品第八之一
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時舍利子復告眾言：「具壽當知，佛於七法自善通達，現等覺已，為諸弟子宣說開示。我等今應和合結集，佛滅度後勿有乖諍，當令隨順梵行法律久住，利樂無量有情，哀愍世間諸天人眾，令獲殊勝義利安樂。」
時舍利子復告眾言：「具壽當知，佛於七法自善通達，現等覺已，為諸弟子宣說開示。我等今應和合結集，佛滅度後勿有乖諍，當令隨順梵行法律久住，利樂無量有情，哀愍世間諸天人眾，令獲殊勝義利安樂。」
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七法云何？嗢柁南曰：
七法云何？嗢柁南曰：
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支數具財力， 非妙妙各二，
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識住與隨眠， 事止諍各七。
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有七等覺支、七補特伽羅、七定具、七財七力、七非妙法、七妙法、復有七非妙法、復有七妙法、七識住、七隨眠、七無過失事、七止諍法。
有七等覺支、七補特伽羅、七定具、七財七力、七非妙法、七妙法、復有七非妙法、復有七妙法、七識住、七隨眠、七無過失事、七止諍法。
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七等覺支者，云何為七？答：一、念等覺支；二、擇法等覺支；三、精進等覺支；四、喜等覺支；五、輕安等覺支；六、定等覺支；七、捨等覺支。云何念等覺支？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應諸念隨念，廣說乃至心明記性，是名念等覺支。云何擇法等覺支？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應諸簡擇法，廣說乃至毘鉢舍那，是名擇法等覺支。云何精進等覺支？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應諸勤精進，廣說乃至勵意不息，是名精進等覺支。云何喜等覺支？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應心欣、極欣、數欣、欣性欣類、適意悅意可意、踊躍非不踊躍、悅受適悅、調柔性堪任性、歡悅歡悅性、歡喜歡喜性，是名喜等覺支。云何輕安等覺支？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應身輕安心輕安、輕安性輕安類，是名輕安等覺支。云何定等覺支？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應心住等住，廣說乃至心一境性，是名定等覺支。云何捨等覺支？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應心平等性、心正直性、心無警覺寂靜住性，是名捨等覺支。
七等覺支者，云何為七？答：一、念等覺支；二、擇法等覺支；三、精進等覺支；四、喜等覺支；五、輕安等覺支；六、定等覺支；七、捨等覺支。云何念等覺支？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應諸念隨念，廣說乃至心明記性，是名念等覺支。云何擇法等覺支？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應諸簡擇法，廣說乃至毘鉢舍那，是名擇法等覺支。云何精進等覺支？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應諸勤精進，廣說乃至勵意不息，是名精進等覺支。云何喜等覺支？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應心欣、極欣、數欣、欣性欣類、適意悅意可意、踊躍非不踊躍、悅受適悅、調柔性堪任性、歡悅歡悅性、歡喜歡喜性，是名喜等覺支。云何輕安等覺支？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應身輕安心輕安、輕安性輕安類，是名輕安等覺支。云何定等覺支？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應心住等住，廣說乃至心一境性，是名定等覺支。云何捨等覺支？答：諸聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應心平等性、心正直性、心無警覺寂靜住性，是名捨等覺支。
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七補特伽羅者，云何為七？答：一、隨信行補特伽羅；二、隨法行補特伽羅；三、信勝解補特伽羅；四、見至補特伽羅；五、身證補特伽羅；六、慧解脫補特伽羅；七、俱分解脫補特伽羅。云何隨信行補特伽羅？答：此隨信行補特伽羅，先凡位中稟性多信，多愛多淨多勝解多慈愍，少思惟少稱量少觀察少簡擇少推求。彼由多信多愛多淨多勝解多慈愍故，得遇如來或佛弟子，宣說正法教授教誡。由遇如來或佛弟子宣說正法教授教誡，以無量門分別開示，苦真是苦、集真是集、滅真是滅、道真是道。便作是念：「善哉善哉！所言諦實定不虛妄。苦真是苦、集真是集、滅真是滅、道真是道。我於今者應懃觀察，諸行無常有漏行苦，一切法空無我。」作是念已遂勤觀察，諸行無常有漏行苦，一切法空無我。由勤觀察諸行無常有漏行苦、一切法空無我故，便於後時後分修得世第一法。從此無間生苦法智忍，相應聖道觀欲界行，為無常或苦或空或無我，隨一現前乃至未起道類智現在前，爾時名隨信行。是名隨信行補特伽羅。云何隨法行補特伽羅？答：此隨法行補特伽羅，先凡位中稟性多思惟多稱量多觀察多簡擇多推求，少信少愛少淨少勝解少慈愍。彼由多思惟多稱量多觀察多簡擇多推求故，得遇如來或佛弟子，宣說正法教授教誡。由遇如來或佛弟子宣說正法教授教誡，以無量門分別開示，苦真是苦、集真是集、滅真是滅、道真是道。便作是念：「善哉善哉！所言諦實定不虛妄。苦真是苦、集真是集、滅真是滅、道真是道。我於今者應自審知、應自審見、應自審察，諸行無常有漏行苦、一切法空無我。」作是念已便自審察，諸行無常有漏行苦、一切法空無我。由自審察諸行無常有漏行苦、一切法空無我故，便於後時後分修得世第一法。從此無間生苦法智忍，相應聖道觀欲界行，為無常或苦或空或無我，隨一現前乃至未起道類智現在前，爾時名隨法行。是名隨法行補特伽羅。云何信勝解補特伽羅？答：即隨信行補特伽羅，得道類智故，捨隨信行性入信勝解數，是名信勝解補特伽羅。云何見至補特伽羅？答即隨法行補特伽羅，得道類智故，捨隨法行性入見至數，是名見至補特伽羅。云何身證補特伽羅？答：若補特伽羅，雖於八解脫身已證具足住，而未以慧永盡諸漏，是名身證補特伽羅。云何慧解脫補特伽羅？答：若補特伽羅，雖於八解脫身未證具足住，而已以慧永盡諸漏，是名慧解脫補特伽羅。云何俱分解脫補特伽羅？答：若補特伽羅，於八解脫身已證具足住，而復以慧永盡諸漏，是名俱解脫分補特伽羅。問何故名俱分解脫補特伽羅？答：有二分障
七補特伽羅者，云何為七？答：一、隨信行補特伽羅；二、隨法行補特伽羅；三、信勝解補特伽羅；四、見至補特伽羅；五、身證補特伽羅；六、慧解脫補特伽羅；七、俱分解脫補特伽羅。云何隨信行補特伽羅？答：此隨信行補特伽羅，先凡位中稟性多信，多愛多淨多勝解多慈愍，少思惟少稱量少觀察少簡擇少推求。彼由多信多愛多淨多勝解多慈愍故，得遇如來或佛弟子，宣說正法教授教誡。由遇如來或佛弟子宣說正法教授教誡，以無量門分別開示，苦真是苦、集真是集、滅真是滅、道真是道。便作是念：「善哉善哉！所言諦實定不虛妄。苦真是苦、集真是集、滅真是滅、道真是道。我於今者應懃觀察，諸行無常有漏行苦，一切法空無我。」作是念已遂勤觀察，諸行無常有漏行苦，一切法空無我。由勤觀察諸行無常有漏行苦、一切法空無我故，便於後時後分修得世第一法。從此無間生苦法智忍，相應聖道觀欲界行，為無常或苦或空或無我，隨一現前乃至未起道類智現在前，爾時名隨信行。是名隨信行補特伽羅。云何隨法行補特伽羅？答：此隨法行補特伽羅，先凡位中稟性多思惟多稱量多觀察多簡擇多推求，少信少愛少淨少勝解少慈愍。彼由多思惟多稱量多觀察多簡擇多推求故，得遇如來或佛弟子，宣說正法教授教誡。由遇如來或佛弟子宣說正法教授教誡，以無量門分別開示，苦真是苦、集真是集、滅真是滅、道真是道。便作是念：「善哉善哉！所言諦實定不虛妄。苦真是苦、集真是集、滅真是滅、道真是道。我於今者應自審知、應自審見、應自審察，諸行無常有漏行苦、一切法空無我。」作是念已便自審察，諸行無常有漏行苦、一切法空無我。由自審察諸行無常有漏行苦、一切法空無我故，便於後時後分修得世第一法。從此無間生苦法智忍，相應聖道觀欲界行，為無常或苦或空或無我，隨一現前乃至未起道類智現在前，爾時名隨法行。是名隨法行補特伽羅。云何信勝解補特伽羅？答：即隨信行補特伽羅，得道類智故，捨隨信行性入信勝解數，是名信勝解補特伽羅。云何見至補特伽羅？答即隨法行補特伽羅，得道類智故，捨隨法行性入見至數，是名見至補特伽羅。云何身證補特伽羅？答：若補特伽羅，雖於八解脫身已證具足住，而未以慧永盡諸漏，是名身證補特伽羅。云何慧解脫補特伽羅？答：若補特伽羅，雖於八解脫身未證具足住，而已以慧永盡諸漏，是名慧解脫補特伽羅。云何俱分解脫補特伽羅？答：若補特伽羅，於八解脫身已證具足住，而復以慧永盡諸漏，是名俱解脫分補特伽羅。問何故名俱分解脫補特伽羅？答：有二分障
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，一、煩惱分障；二、解脫分障，是名俱分。此補特伽羅於彼二分障，心俱解脫、極解脫、永解脫，是名俱分解脫補特伽羅。
，一、煩惱分障；二、解脫分障，是名俱分。此補特伽羅於彼二分障，心俱解脫、極解脫、永解脫，是名俱分解脫補特伽羅。
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七定具者，云何為七，答：一、正見；二、正思惟；三、正語；四、正業；五、正命；六、正勤；七、正念。如是七種即七道支，應如彼相一一別說，是名定具。問何故名定具？答：定謂正定，由七道支資助圍繞，令彼增盛具大勢力，自在運轉究竟圓滿，故名定具。
七定具者，云何為七，答：一、正見；二、正思惟；三、正語；四、正業；五、正命；六、正勤；七、正念。如是七種即七道支，應如彼相一一別說，是名定具。問何故名定具？答：定謂正定，由七道支資助圍繞，令彼增盛具大勢力，自在運轉究竟圓滿，故名定具。
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七財者，云何為七？一者信財；二者戒財；三者慚財；四者愧財；五者聞財；六者捨財；七者慧財。云何信財？答：如世尊說：苾芻當知，有聖弟子，於如來所修植淨信根生安住，不為沙門或婆羅門或天魔梵或餘世間如法引奪，是名信財。云何戒財？答：如世尊說：苾芻當知，有聖弟子，離斷生命、離不與取、離欲邪行、離虛誑語、離飲諸酒，是名戒財。云何慚財？答：如世尊說：有具慚者，於可慚羞惡不善法，有諸雜染能感後有、有極熾然苦異熟果、能引後世生老死法，深起慚羞，是名慚財。云何愧財？答：如世尊說：有住愧者，於可愧恥惡不善法，有諸雜染能感後有、有極熾然苦異熟果、能引後世生老死法，深生愧恥，是名愧財。云何聞財？答：如世尊說：苾芻當知，有聖弟子，多聞聞持其聞積集，謂佛所說無上法要，初中後善文義巧妙，純一圓滿清白梵行。彼於如是無上法要，具足多聞能持語義，極善通利心無散亂見善通達，是名聞財。云何捨財？答：如世尊說：苾芻當知，有聖弟子，於為慳垢所纏眾中能離慳垢，雖住居家而心無著，能行惠捨能舒手施，常樂棄捨好設祠祀，惠捨具足，於行施時平等分布，是名捨財。云何慧財？答：如世尊說：苾芻當知，有聖弟子，能如實知，此是苦聖諦、此是苦集聖諦、此是苦滅聖諦、此是趣苦滅道聖諦，是名慧財。此中世尊說伽他曰：
七財者，云何為七？一者信財；二者戒財；三者慚財；四者愧財；五者聞財；六者捨財；七者慧財。云何信財？答：如世尊說：苾芻當知，有聖弟子，於如來所修植淨信根生安住，不為沙門或婆羅門或天魔梵或餘世間如法引奪，是名信財。云何戒財？答：如世尊說：苾芻當知，有聖弟子，離斷生命、離不與取、離欲邪行、離虛誑語、離飲諸酒，是名戒財。云何慚財？答：如世尊說：有具慚者，於可慚羞惡不善法，有諸雜染能感後有、有極熾然苦異熟果、能引後世生老死法，深起慚羞，是名慚財。云何愧財？答：如世尊說：有住愧者，於可愧恥惡不善法，有諸雜染能感後有、有極熾然苦異熟果、能引後世生老死法，深生愧恥，是名愧財。云何聞財？答：如世尊說：苾芻當知，有聖弟子，多聞聞持其聞積集，謂佛所說無上法要，初中後善文義巧妙，純一圓滿清白梵行。彼於如是無上法要，具足多聞能持語義，極善通利心無散亂見善通達，是名聞財。云何捨財？答：如世尊說：苾芻當知，有聖弟子，於為慳垢所纏眾中能離慳垢，雖住居家而心無著，能行惠捨能舒手施，常樂棄捨好設祠祀，惠捨具足，於行施時平等分布，是名捨財。云何慧財？答：如世尊說：苾芻當知，有聖弟子，能如實知，此是苦聖諦、此是苦集聖諦、此是苦滅聖諦、此是趣苦滅道聖諦，是名慧財。此中世尊說伽他曰：
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「男子或女人， 具信戒慚愧，
「男子或女人， 具信戒慚愧，
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聞捨慧財者， 真富貴應知。
聞捨慧財者， 真富貴應知。
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我說彼大士， 不虛度一生，
我說彼大士， 不虛度一生，
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常在天人中， 受富貴妙樂。」
常在天人中， 受富貴妙樂。」
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七力者，云何為七？答：一、信力；二、精進力；三、慚力；四、愧力；五、念力；六、定力；七、慧力。云何信力？答：如世尊告諸苾芻言：有聖弟子，於如來所修植淨信，乃至廣說，是名信力。云何精進力？答：如世尊說：為令已生惡不善法斷故起欲，乃至廣說四種正勝，是名精進力。云何慚力？答：如世尊說：有具慚者：於可慚羞惡不善法：乃至廣說：是名慚力。云何愧力？答：如世尊說：有住愧者，於可愧恥惡不善法，乃至廣說，是名愧力。云何念力？答：如世尊說，於此內身住循身觀，乃至廣說四種念住，是名念力。云何定力？答：如世尊說：離欲惡不善法，有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住，廣說乃至第四靜慮具足住，是名定力。云何慧力？答：如世尊告諸苾芻言：有聖弟子，能如實知此是苦聖諦，乃至廣說，是名慧力。此中世尊說伽他曰：
七力者，云何為七？答：一、信力；二、精進力；三、慚力；四、愧力；五、念力；六、定力；七、慧力。云何信力？答：如世尊告諸苾芻言：有聖弟子，於如來所修植淨信，乃至廣說，是名信力。云何精進力？答：如世尊說：為令已生惡不善法斷故起欲，乃至廣說四種正勝，是名精進力。云何慚力？答：如世尊說：有具慚者：於可慚羞惡不善法：乃至廣說：是名慚力。云何愧力？答：如世尊說：有住愧者，於可愧恥惡不善法，乃至廣說，是名愧力。云何念力？答：如世尊說，於此內身住循身觀，乃至廣說四種念住，是名念力。云何定力？答：如世尊說：離欲惡不善法，有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住，廣說乃至第四靜慮具足住，是名定力。云何慧力？答：如世尊告諸苾芻言：有聖弟子，能如實知此是苦聖諦，乃至廣說，是名慧力。此中世尊說伽他曰：
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「若有諸苾芻， 具信勤慚愧，
「若有諸苾芻， 具信勤慚愧，
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及念定慧力， 速得盡眾苦。」
及念定慧力， 速得盡眾苦。」
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說一切有部集異門足論卷第十六
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