阿毘達磨集異門足論
尊者舍利子說 唐 玄奘譯20卷CBETA T1536大于一万字 20 h
向佛经 GPT 提问
第 15 卷
阿毘達磨集異門足論卷第十五
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尊者舍利子說
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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六法品第七之一
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時舍利子復告眾言：「具壽當知，佛於六法自善通達，現等覺已，為諸弟子宣說開示。我等今應和合結集，佛滅度後勿有乖諍，當令隨順梵行法律久住，利樂無量有情，哀愍世間諸天人眾，令獲殊勝義利安樂。」
時舍利子復告眾言：「具壽當知，佛於六法自善通達，現等覺已，為諸弟子宣說開示。我等今應和合結集，佛滅度後勿有乖諍，當令隨順梵行法律久住，利樂無量有情，哀愍世間諸天人眾，令獲殊勝義利安樂。」
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六法云何？此中有二嗢柁南頌。初嗢柁南曰：
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初六法十種， 謂內外識觸，
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及受想思愛， 退不退各六。
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有六內處、六外處、六識身、六觸身、六受身、六想身、六思身、六愛身、六順退法、六順不退法。
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六內處者，云何為六？答：一、眼內處；二、耳內處；三、鼻內處；四、舌內處；五、身內處；六、意內處。云何眼內處？答：若眼於色或已見、或今見、或當見，或彼同分，是名眼內處。耳、鼻、舌、身、意內處，隨所應，當廣說。
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六外處者，云何為六？答：一、色外處；二、聲外處；三、香外處；四、味外處；五、觸外處；六、法外處。云何色外處？答：若色為眼或已見、或今見、或當見，或彼同分，是名色外處。聲、香、味、觸、法外處，隨所應，當廣說。
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六識身者，云何為六？答：一、眼識身；二、耳識身；三、鼻識身；四、舌識身；五、身識身；六、意識身。云何眼識身？答：眼及諸色為緣生眼識，此中眼為增上、色為所緣，於眼所識色諸了別性、極了別性、了別色性，是名眼識身。耳、鼻、舌、身、意識身，隨所應，當廣說。
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六觸身者，云何為六？答：一、眼觸身；二、耳觸身；三、鼻觸身；四、舌觸身；五、身觸身；六、意觸身。云何眼觸身？答：眼及諸色為緣生眼識，三和合故觸。此中眼為增上、色為所緣，於眼所識色，諸觸等觸等觸性、已觸當觸，是名眼觸身。耳、鼻、舌、身、意觸身，隨所應，當廣說。
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六受身者，云何為六？答：一、眼觸所生受身；二、耳觸所生受身；三者、鼻觸所生受身；四、舌觸所生受身；五、身觸所生受身；六、意觸所生受身。云何眼觸所生受身？答：眼及諸色為緣生眼識，三和合故觸，觸為緣故受。此中眼為增上、色為所緣、眼觸為因，眼觸等起、眼觸種類、眼觸所生、眼觸所起作意相應，於眼所識色諸受等受別受、已受當受，是名眼觸所生受身。耳、鼻、舌、身、意觸所生受身，隨所應，當廣說。
六受身者，云何為六？答：一、眼觸所生受身；二、耳觸所生受身；三者、鼻觸所生受身；四、舌觸所生受身；五、身觸所生受身；六、意觸所生受身。云何眼觸所生受身？答：眼及諸色為緣生眼識，三和合故觸，觸為緣故受。此中眼為增上、色為所緣、眼觸為因，眼觸等起、眼觸種類、眼觸所生、眼觸所起作意相應，於眼所識色諸受等受別受、已受當受，是名眼觸所生受身。耳、鼻、舌、身、意觸所生受身，隨所應，當廣說。
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六想身者，云何為六？答：一、眼觸所生想身；二、耳觸所生想身；三、鼻觸所生想身；四、舌觸所生想身；五、身觸所生想身；六、意觸所生想身。云何眼觸所生想身？答：眼及諸色為緣生眼識，三和合故觸，觸為緣故想。此中眼為增上，色為所緣，眼觸為因，眼觸等起、眼觸種類、眼觸所生、眼觸所起作意相應，於眼所識色諸想等想、現前等想、已想當想，是名眼觸所生想身。耳、鼻、舌、身、意觸所生想身，隨所應，當廣說。
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六思身者，云何為六？答：一、眼觸所生思身；二、耳觸所生思身；三、鼻觸所生思身；四、舌觸所生思身；五、身觸所生思身；六、意觸所生思身。云何眼觸所生思身？答：眼及諸色為緣生眼識，三和合故觸，觸為緣故思。此中眼為增上、色為所緣、眼觸為因，眼觸等起、眼觸種類、眼觸所生、眼觸所起作意相應。於眼所識色，諸思等思、現前等思、已思當思，作心意業，是名眼觸所生思身。耳、鼻、舌、身、意觸所生思身，隨所應，當廣說。
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六愛身者，云何為六？答：一、眼觸所生愛身；二、耳觸所生愛身；三、鼻觸所生愛身；四、舌觸所生愛身；五、身觸所生愛身；六、意觸所生愛身。云何眼觸所生愛身？答：眼及諸色為緣生眼識，三和合故觸，觸為緣故受，受為緣故愛。此中眼為增上、色為所緣，於眼所識色，諸貪等貪執藏防護耽著愛樂，是名眼觸所生愛身。耳、鼻、舌、身、意觸所生愛身，隨所應，當廣說。
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六順退法者，云何為六？答：一、於佛不恭敬住；二、於法不恭敬住；三、於僧不恭敬住；四、於學不恭敬住；五、具惡言；六、遇惡友。於佛不恭敬住者，云何於佛不恭敬性？答：於佛世尊諸不恭敬性、不等恭敬性、不與自在性、不等與自在性，是名於佛不恭敬性。於法、於僧、於學亦爾。具惡言者，云何惡言性？答：如前惡語說。遇惡友者，云何惡友性？答：如前惡友說。
六順退法者，云何為六？答：一、於佛不恭敬住；二、於法不恭敬住；三、於僧不恭敬住；四、於學不恭敬住；五、具惡言；六、遇惡友。於佛不恭敬住者，云何於佛不恭敬性？答：於佛世尊諸不恭敬性、不等恭敬性、不與自在性、不等與自在性，是名於佛不恭敬性。於法、於僧、於學亦爾。具惡言者，云何惡言性？答：如前惡語說。遇惡友者，云何惡友性？答：如前惡友說。
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六順不退法者，云何為六？答：一、於佛有恭敬住；二、於法有恭敬住；三、於僧有恭敬住；四、於學有恭敬住；五、具善言；六、遇善友。於佛有恭敬住者，云何於佛有恭敬性？答：於佛世尊諸恭敬性，有恭敬性、有與自在性、有怖隨自在轉性，是名於佛有恭敬性。於法、於僧、於學亦爾。具善言者，云何善言性？答：如前善語說。遇善友者，云何善友性？答：善友謂佛及佛弟子，廣說乃至行遠離癡、調伏癡行，是名善友性。若於如是善友，諸習近等習近、親近等親近、恭敬承事，是名遇善友。後嗢柁南曰：
六順不退法者，云何為六？答：一、於佛有恭敬住；二、於法有恭敬住；三、於僧有恭敬住；四、於學有恭敬住；五、具善言；六、遇善友。於佛有恭敬住者，云何於佛有恭敬性？答：於佛世尊諸恭敬性，有恭敬性、有與自在性、有怖隨自在轉性，是名於佛有恭敬性。於法、於僧、於學亦爾。具善言者，云何善言性？答：如前善語說。遇善友者，云何善友性？答：善友謂佛及佛弟子，廣說乃至行遠離癡、調伏癡行，是名善友性。若於如是善友，諸習近等習近、親近等親近、恭敬承事，是名遇善友。後嗢柁南曰：
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後六有十四， 謂喜憂捨恒，
後六有十四， 謂喜憂捨恒，
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界出根喜通， 明念上觀類。
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有六喜近行、六憂近行、六捨近行、六恒住、六界、六出離界、六諍根法、六可喜法、六通、六順明分想、六隨念、六無上法、六觀待、六生類。
有六喜近行、六憂近行、六捨近行、六恒住、六界、六出離界、六諍根法、六可喜法、六通、六順明分想、六隨念、六無上法、六觀待、六生類。
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六喜近行者，云何為六？答：一、眼見色已順喜處色近行；二、耳聞聲已順喜處聲近行；三、鼻嗅香已順喜處香近行；四、舌嘗味已順喜處味近行；五、身覺觸已順喜處觸近行；六、意了法已順喜處法近行。眼見色已順喜處色近行者，謂眼見色已，於一向可愛、一向可樂、一向可欣、一向可意色，以順喜處作意思惟。若於此色由順喜處作意思惟所生喜受，是名眼見色已順喜處色近行。耳、鼻、舌、身、意喜近行亦爾。
六喜近行者，云何為六？答：一、眼見色已順喜處色近行；二、耳聞聲已順喜處聲近行；三、鼻嗅香已順喜處香近行；四、舌嘗味已順喜處味近行；五、身覺觸已順喜處觸近行；六、意了法已順喜處法近行。眼見色已順喜處色近行者，謂眼見色已，於一向可愛、一向可樂、一向可欣、一向可意色，以順喜處作意思惟。若於此色由順喜處作意思惟所生喜受，是名眼見色已順喜處色近行。耳、鼻、舌、身、意喜近行亦爾。
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六憂近行者，云何為六？答：一、眼見色已順憂處色近行；二、耳聞聲已順憂處聲近行；三、鼻嗅香已順憂處香近行；四、舌嘗味已順憂處味近行；五、身覺觸已順憂處觸近行；六、意了法已順憂處法近行。眼見色已順憂處色近行者，謂眼見色已，於一向不可愛、一向不可樂、一向不可欣、一向不可意色，以順憂處作意思惟。若於此色由順憂處作意思惟所生憂受，是名眼見色已順憂處色近行。耳、鼻、舌、身、意憂近行亦爾。
六憂近行者，云何為六？答：一、眼見色已順憂處色近行；二、耳聞聲已順憂處聲近行；三、鼻嗅香已順憂處香近行；四、舌嘗味已順憂處味近行；五、身覺觸已順憂處觸近行；六、意了法已順憂處法近行。眼見色已順憂處色近行者，謂眼見色已，於一向不可愛、一向不可樂、一向不可欣、一向不可意色，以順憂處作意思惟。若於此色由順憂處作意思惟所生憂受，是名眼見色已順憂處色近行。耳、鼻、舌、身、意憂近行亦爾。
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六捨近行者，云何為六？答：一、眼見色已順捨處色近行；二、耳聞聲已順捨處聲近行；三、鼻嗅香已順捨處香近行；四、舌嘗味已順捨處味近行；五、身覺觸已順捨處觸近行；六、意了法已順捨處法近行。眼見色已順捨處色近行者，謂眼見色已，於非可愛非不可愛、非可樂非不可樂、非可欣非不可欣、非可意非不可意色，以順捨處作意思惟。若於此色由順捨處作意思惟所生捨受，是名眼見色已順捨處色近行。耳、鼻、舌、身、意捨近行亦爾。
六捨近行者，云何為六？答：一、眼見色已順捨處色近行；二、耳聞聲已順捨處聲近行；三、鼻嗅香已順捨處香近行；四、舌嘗味已順捨處味近行；五、身覺觸已順捨處觸近行；六、意了法已順捨處法近行。眼見色已順捨處色近行者，謂眼見色已，於非可愛非不可愛、非可樂非不可樂、非可欣非不可欣、非可意非不可意色，以順捨處作意思惟。若於此色由順捨處作意思惟所生捨受，是名眼見色已順捨處色近行。耳、鼻、舌、身、意捨近行亦爾。
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六恒住者，云何為六？答：一、眼見色已不喜不憂具念正知恒安住捨；二、耳聞聲已不喜不憂具念正知恒安住捨；三、鼻嗅香已不喜不憂具念正知恒安住捨；四、舌嘗味已不喜不憂具念正知恒安住捨；五、身覺觸已不喜不憂具念正知恒安住捨；六、意了法已不喜不憂具念正知恒安住捨。眼見色已不喜不憂具念正知恒安住捨者，謂眼見色於可愛不可愛、可樂不可樂、可欣不可欣、可意不可意，或所依止、或等無間、或所緣、或處所、或增上色，以順捨處作意思惟。若於此色由順捨處作意思惟所生妙捨，是名眼見色已不喜不憂具念正知恒安住捨。耳、鼻、舌、身、意恒住亦爾。問：此中捨者何所謂耶？答：心平等性、心正直性、心無驚覺任運住性，應知此中說名為捨。復次有說，六識相應緣色聲香味觸法境捨受名捨。今此義中應知意說心平等性、心正直性、心無驚覺任運住性，行捨名捨。
六恒住者，云何為六？答：一、眼見色已不喜不憂具念正知恒安住捨；二、耳聞聲已不喜不憂具念正知恒安住捨；三、鼻嗅香已不喜不憂具念正知恒安住捨；四、舌嘗味已不喜不憂具念正知恒安住捨；五、身覺觸已不喜不憂具念正知恒安住捨；六、意了法已不喜不憂具念正知恒安住捨。眼見色已不喜不憂具念正知恒安住捨者，謂眼見色於可愛不可愛、可樂不可樂、可欣不可欣、可意不可意，或所依止、或等無間、或所緣、或處所、或增上色，以順捨處作意思惟。若於此色由順捨處作意思惟所生妙捨，是名眼見色已不喜不憂具念正知恒安住捨。耳、鼻、舌、身、意恒住亦爾。問：此中捨者何所謂耶？答：心平等性、心正直性、心無驚覺任運住性，應知此中說名為捨。復次有說，六識相應緣色聲香味觸法境捨受名捨。今此義中應知意說心平等性、心正直性、心無驚覺任運住性，行捨名捨。
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六界者，云何為六？答：一、地界；二、水界；三、火界；四、風界；五、空界；六、識界。分別此六，如《法蘊論》。
六界者，云何為六？答：一、地界；二、水界；三、火界；四、風界；五、空界；六、識界。分別此六，如《法蘊論》。
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六出離界者，云何為六？答：一、有具壽作如是言：「我於慈心定雖已習已修已多所作，而我心猶為嗔所纏縛。」應告彼曰：「勿作是言。所以者何？若有具壽於慈心定已習已修已多所作，無處無容其心猶為嗔所纏縛。若心猶為嗔所纏縛，無有是處。」謂慈心定必能出離一切嗔縛。問：此中出離，何所謂耶？答：嗔縛永斷亦名出離、超越嗔縛亦名出離、諸慈心定亦名出離。今此義中意說慈心定名出離。二、有具壽作如是言：「我於悲心定雖已習已修已多所作，而我心猶為害所纏縛。」應告彼曰：「勿作是言。所以者何？若有具壽於悲心定已習已修已多所作，無處無容其心猶為害所纏縛。若心猶為害所纏縛，無有是處。」謂悲心定必能出離一切害縛。問：此中出離，何所謂耶？答：害縛永斷亦名出離、超越害縛亦名出離、諸悲心定亦名出離。今此義中意說悲心定名出離。三、有具壽作如是言：「我於喜心定雖已習已修已多所作，而我心猶為不樂纏縛。」應告彼曰：「勿作是言。所以者何？若有具壽於喜心定已習已修已多所作，無處無容，其心猶為不樂纏縛。若心猶為不樂纏縛，無有是處。」謂喜心定必能出離一切不樂。問：此中出離，何所謂耶？答：不樂永斷亦名出離、超越不樂亦名出離、諸喜心定亦名出離。今此義中意說喜心定名出離。四、有具壽作如是言：「我於捨心定雖已習已修已多所作，而我心猶為欲貪嗔纏縛。」應告彼曰：「勿作是言。所以者何？若有具壽於捨心定已習已修已多所作，無處無容，其心猶為欲貪嗔纏縛。若心猶為欲貪嗔纏縛，無有是處。」謂捨心定必能出離一切欲貪嗔。問：此中出離，何所謂耶？答：欲貪嗔永斷亦名出離、超越欲貪嗔亦名出離、諸捨心定亦名出離。今此義中意說捨心定名出離。五、有具壽作如是言：「我於無相心定雖已習已修已多所作，而我心猶為隨相識纏縛。」應告彼曰：「勿作是言。所以者何？若有具壽於無相心定已習已修已多所作，無處無容，其心猶為隨相識纏縛。若心猶為隨相識纏縛，無有是處。」謂無相心定必能出離一切隨相識。問：此中出離，何所謂耶？答：隨相識永斷亦名出離、超越隨相識亦名出離、無相心定亦名出離。今此義中意說無相心定名出離。六、有具壽作如是言：「我雖遠離我慢、不觀見我我所，而我心猶為疑猶豫箭纏縛損害。」應告彼曰：「勿作是言。所以者何？若有具壽遠離我慢、不觀見我我所，無處無容，其心猶為疑猶豫箭纏縛損害。若心猶為疑猶豫箭纏縛損害，無有是處。」謂遠離我慢、不觀見我我所者必能出離一切疑猶豫箭。問：此中出離，何所謂
六出離界者，云何為六？答：一、有具壽作如是言：「我於慈心定雖已習已修已多所作，而我心猶為嗔所纏縛。」應告彼曰：「勿作是言。所以者何？若有具壽於慈心定已習已修已多所作，無處無容其心猶為嗔所纏縛。若心猶為嗔所纏縛，無有是處。」謂慈心定必能出離一切嗔縛。問：此中出離，何所謂耶？答：嗔縛永斷亦名出離、超越嗔縛亦名出離、諸慈心定亦名出離。今此義中意說慈心定名出離。二、有具壽作如是言：「我於悲心定雖已習已修已多所作，而我心猶為害所纏縛。」應告彼曰：「勿作是言。所以者何？若有具壽於悲心定已習已修已多所作，無處無容其心猶為害所纏縛。若心猶為害所纏縛，無有是處。」謂悲心定必能出離一切害縛。問：此中出離，何所謂耶？答：害縛永斷亦名出離、超越害縛亦名出離、諸悲心定亦名出離。今此義中意說悲心定名出離。三、有具壽作如是言：「我於喜心定雖已習已修已多所作，而我心猶為不樂纏縛。」應告彼曰：「勿作是言。所以者何？若有具壽於喜心定已習已修已多所作，無處無容，其心猶為不樂纏縛。若心猶為不樂纏縛，無有是處。」謂喜心定必能出離一切不樂。問：此中出離，何所謂耶？答：不樂永斷亦名出離、超越不樂亦名出離、諸喜心定亦名出離。今此義中意說喜心定名出離。四、有具壽作如是言：「我於捨心定雖已習已修已多所作，而我心猶為欲貪嗔纏縛。」應告彼曰：「勿作是言。所以者何？若有具壽於捨心定已習已修已多所作，無處無容，其心猶為欲貪嗔纏縛。若心猶為欲貪嗔纏縛，無有是處。」謂捨心定必能出離一切欲貪嗔。問：此中出離，何所謂耶？答：欲貪嗔永斷亦名出離、超越欲貪嗔亦名出離、諸捨心定亦名出離。今此義中意說捨心定名出離。五、有具壽作如是言：「我於無相心定雖已習已修已多所作，而我心猶為隨相識纏縛。」應告彼曰：「勿作是言。所以者何？若有具壽於無相心定已習已修已多所作，無處無容，其心猶為隨相識纏縛。若心猶為隨相識纏縛，無有是處。」謂無相心定必能出離一切隨相識。問：此中出離，何所謂耶？答：隨相識永斷亦名出離、超越隨相識亦名出離、無相心定亦名出離。今此義中意說無相心定名出離。六、有具壽作如是言：「我雖遠離我慢、不觀見我我所，而我心猶為疑猶豫箭纏縛損害。」應告彼曰：「勿作是言。所以者何？若有具壽遠離我慢、不觀見我我所，無處無容，其心猶為疑猶豫箭纏縛損害。若心猶為疑猶豫箭纏縛損害，無有是處。」謂遠離我慢、不觀見我我所者必能出離一切疑猶豫箭。問：此中出離，何所謂
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耶？答：我慢永斷亦名出離、超越我慢亦名出離。今此義中意說超越諸慢名出離。
耶？答：我慢永斷亦名出離、超越我慢亦名出離。今此義中意說超越諸慢名出離。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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六諍根法者，云何為六？答：謂有一類有忿有恨、若有忿恨，便於大師不能恭敬供養尊重讚歎。若於大師不能恭敬供養尊重讚歎即不見法，若不見法即不顧沙門，若不顧沙門便起染著輕弄鬪諍。由起染著輕弄鬪諍為所依止令多眾生無義無利受諸苦惱，由此能引無量天人無義無利諸苦惱事。如是諍根汝等若見，或內或外有所未斷，即應聚集和合精勤方便求斷無得放逸。汝等應使如是諍根無餘斷滅，如先未起如是諍根。汝等若見或內或外皆悉已斷，即應發起正念正知猛利之心精勤防護，令當來世永不復起，是為正斷善斷諍根。如有忿恨、若有覆惱、若有嫉慳、若有誑諂、若有邪見倒見，廣說亦爾。復有一類取著自見，起堅固執難教棄捨。若取著自見起堅固執難教棄捨，便於大師不能恭敬供養尊重讚歎。若於大師不能恭敬供養尊重讚歎即不見法，若不見法即不顧沙門，若不顧沙門便起染著輕弄鬪諍，由起染著輕弄鬪諍為所依止令多眾生無義無利受諸苦惱，由此能引無量天人無義無利諸苦惱事。如是諍根，汝等若見或內或外有所未斷，即應聚集和合精勤方便求斷無得放逸。汝等應使如是諍根無餘斷滅，如先未起如是諍根。汝等若見或內或外皆悉已斷，即應發起正念正知猛利之心精勤防護，令當來世永不復起，是為正斷善斷諍根。有忿有恨、若有覆惱、若有嫉慳、若有誑諂，如是一切皆如前說。有邪見倒見者，云何邪見？答：諸所有見，無施與、無祠祀、無愛樂，廣說乃至無自覺知我生已盡、梵行已立、所作已辦、不受後有，是名邪見。言倒見者，謂即邪見，所見顛倒。取著自見起堅固執難教棄捨者，云何取著自見？答：執我及世間常，唯此諦實餘皆愚妄，廣說乃至執如來死後非有非非有，唯此諦實餘皆愚妄，是名取著自見。云何起堅固執？答：即由取著自見，是故起堅執。云何難教棄捨？答：由於自見起愛樂、等愛樂、現前愛樂，是故難教厭離解脫。
六諍根法者，云何為六？答：謂有一類有忿有恨、若有忿恨，便於大師不能恭敬供養尊重讚歎。若於大師不能恭敬供養尊重讚歎即不見法，若不見法即不顧沙門，若不顧沙門便起染著輕弄鬪諍。由起染著輕弄鬪諍為所依止令多眾生無義無利受諸苦惱，由此能引無量天人無義無利諸苦惱事。如是諍根汝等若見，或內或外有所未斷，即應聚集和合精勤方便求斷無得放逸。汝等應使如是諍根無餘斷滅，如先未起如是諍根。汝等若見或內或外皆悉已斷，即應發起正念正知猛利之心精勤防護，令當來世永不復起，是為正斷善斷諍根。如有忿恨、若有覆惱、若有嫉慳、若有誑諂、若有邪見倒見，廣說亦爾。復有一類取著自見，起堅固執難教棄捨。若取著自見起堅固執難教棄捨，便於大師不能恭敬供養尊重讚歎。若於大師不能恭敬供養尊重讚歎即不見法，若不見法即不顧沙門，若不顧沙門便起染著輕弄鬪諍，由起染著輕弄鬪諍為所依止令多眾生無義無利受諸苦惱，由此能引無量天人無義無利諸苦惱事。如是諍根，汝等若見或內或外有所未斷，即應聚集和合精勤方便求斷無得放逸。汝等應使如是諍根無餘斷滅，如先未起如是諍根。汝等若見或內或外皆悉已斷，即應發起正念正知猛利之心精勤防護，令當來世永不復起，是為正斷善斷諍根。有忿有恨、若有覆惱、若有嫉慳、若有誑諂，如是一切皆如前說。有邪見倒見者，云何邪見？答：諸所有見，無施與、無祠祀、無愛樂，廣說乃至無自覺知我生已盡、梵行已立、所作已辦、不受後有，是名邪見。言倒見者，謂即邪見，所見顛倒。取著自見起堅固執難教棄捨者，云何取著自見？答：執我及世間常，唯此諦實餘皆愚妄，廣說乃至執如來死後非有非非有，唯此諦實餘皆愚妄，是名取著自見。云何起堅固執？答：即由取著自見，是故起堅執。云何難教棄捨？答：由於自見起愛樂、等愛樂、現前愛樂，是故難教厭離解脫。
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六可喜法者，云何為六？答：若有苾芻，於大師所及諸有智同梵行者起慈身業，是名第一可喜法。由此法故能發可愛、能發尊重、能發可意，能引可愛尊重可意悅意，攝受歡喜無違無諍一趣。復有苾芻，於大師所及諸有智同梵行者起慈語業，是名第二可喜法。由此法故能發可愛，廣說乃至無諍一趣。復有苾芻，於大師所及諸有智同梵行者起慈意業，是名第三可喜法。由此法故能發可愛，廣說乃至無諍一趣。復有苾芻，以法獲得如法利養，下至鉢中所受飲食，於此利養與諸有智同梵行者等共受用不別藏隱，是名第四可喜法。由此法故能發可愛，廣說乃至無諍一趣。復有苾芻，諸所有戒無缺無隙無雜無穢、應供無執善究竟善，受取諸有智者稱讚無毀，於如是戒與諸有智同梵行者等共受持無所藏隱，是名第五可喜法。由此法故能發可愛，廣說乃至無諍一趣。復有苾芻，諸所有見是聖出離能善通達，若起作彼能正盡苦，於如是見與諸有智同梵行者等共修學無所藏隱，是名第六可喜法。由此法故能發可愛、能發尊重、能發可意，能引可愛尊重可意悅意，攝受歡喜無違無諍一趣。於大師所者，云何大師？答：一切如來、應、正等覺，說名大師。及諸有智同梵行者，云何有智同梵行者？答：解憍陳那乃至廣說，是名有智同梵行者。起慈身業者，云何慈身業？答？興起俱行哀愍俱行所有身業，此中意說名慈身業。於大師所及諸有智同梵行者，此慈身業和合現前，由斯故說於大師所及諸有智同梵行者起慈身業是名第一可喜法者。謂如是法是能隨順甚可愛樂，長養端嚴應供常委支具資糧，是故名可喜法。能發可愛者，謂由此法能發可愛。能發尊重者，謂由此法能發尊重。能發可意者，謂由此法能發可意。能引可愛尊重可意悅意攝受歡喜無違無諍一趣者，謂由此法能引可愛尊重可意悅意攝受歡喜無違無諍一趣。此中攝受謂令和合。言一趣者，謂趣一境一味現前。如慈身業，慈語意業應知亦爾。以法獲得如法利養者，云何以法獲得如法利養？答：若諸利養不由矯妄而得、不由詭詐而得、不由現相而得、不由激發而得、不由以利求利而得，然受用時無罪生長，故名以法獲得如法利養。下至鉢中所受飲食者，謂下至墮鉢中飲食尚共受用，況餘財物。於此利養與諸有智同梵行者等共受用不別藏隱者，謂以法獲得如法利養，是名於此利養。若苾芻、苾芻尼、正學、勤策、勤策女、近事、近事女，是名有智同梵行者。以法所得如法利養，應與有智同梵行者等共受用不應各別藏隱受用，是名第四可喜法等，如前廣說。諸所有戒者，云何名為諸所有戒？答：無漏身業語業
六可喜法者，云何為六？答：若有苾芻，於大師所及諸有智同梵行者起慈身業，是名第一可喜法。由此法故能發可愛、能發尊重、能發可意，能引可愛尊重可意悅意，攝受歡喜無違無諍一趣。復有苾芻，於大師所及諸有智同梵行者起慈語業，是名第二可喜法。由此法故能發可愛，廣說乃至無諍一趣。復有苾芻，於大師所及諸有智同梵行者起慈意業，是名第三可喜法。由此法故能發可愛，廣說乃至無諍一趣。復有苾芻，以法獲得如法利養，下至鉢中所受飲食，於此利養與諸有智同梵行者等共受用不別藏隱，是名第四可喜法。由此法故能發可愛，廣說乃至無諍一趣。復有苾芻，諸所有戒無缺無隙無雜無穢、應供無執善究竟善，受取諸有智者稱讚無毀，於如是戒與諸有智同梵行者等共受持無所藏隱，是名第五可喜法。由此法故能發可愛，廣說乃至無諍一趣。復有苾芻，諸所有見是聖出離能善通達，若起作彼能正盡苦，於如是見與諸有智同梵行者等共修學無所藏隱，是名第六可喜法。由此法故能發可愛、能發尊重、能發可意，能引可愛尊重可意悅意，攝受歡喜無違無諍一趣。於大師所者，云何大師？答：一切如來、應、正等覺，說名大師。及諸有智同梵行者，云何有智同梵行者？答：解憍陳那乃至廣說，是名有智同梵行者。起慈身業者，云何慈身業？答？興起俱行哀愍俱行所有身業，此中意說名慈身業。於大師所及諸有智同梵行者，此慈身業和合現前，由斯故說於大師所及諸有智同梵行者起慈身業是名第一可喜法者。謂如是法是能隨順甚可愛樂，長養端嚴應供常委支具資糧，是故名可喜法。能發可愛者，謂由此法能發可愛。能發尊重者，謂由此法能發尊重。能發可意者，謂由此法能發可意。能引可愛尊重可意悅意攝受歡喜無違無諍一趣者，謂由此法能引可愛尊重可意悅意攝受歡喜無違無諍一趣。此中攝受謂令和合。言一趣者，謂趣一境一味現前。如慈身業，慈語意業應知亦爾。以法獲得如法利養者，云何以法獲得如法利養？答：若諸利養不由矯妄而得、不由詭詐而得、不由現相而得、不由激發而得、不由以利求利而得，然受用時無罪生長，故名以法獲得如法利養。下至鉢中所受飲食者，謂下至墮鉢中飲食尚共受用，況餘財物。於此利養與諸有智同梵行者等共受用不別藏隱者，謂以法獲得如法利養，是名於此利養。若苾芻、苾芻尼、正學、勤策、勤策女、近事、近事女，是名有智同梵行者。以法所得如法利養，應與有智同梵行者等共受用不應各別藏隱受用，是名第四可喜法等，如前廣說。諸所有戒者，云何名為諸所有戒？答：無漏身業語業
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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及命清淨，一切皆名諸所有戒。無缺無隙無雜無穢者，謂於此戒恒隨作恒隨轉、平等共作平等共轉，故名無缺無隙無雜無穢。言應供者，謂諸有情有貪嗔癡名為給使，若諸有情離貪嗔癡名為應供，應受給使以衣服飲食臥具醫藥等常供養故。言無執者，謂聖弟子於戒不起若取若執。善究竟者，謂於此戒善守善護至極究竟。善受取者，謂於此戒殷重恭敬具足攝受。諸有智者稱讚無毀者，謂諸佛及弟子名有智者，此諸智者皆共稱讚、無訶毀者，由斯故說諸有智者稱讚無毀。於如是戒與諸有智同梵行者等共受持無所藏隱者，云何名為於如是戒？答：謂平等戒。平等戒者，謂八聖道支中正語、正業、正命名平等戒。與諸有智同梵行者，謂解憍陳那等，皆名有智同梵行者。等共受持無所藏隱者，謂於此戒與諸有智同梵行者，共一義利、共一所趣，彼此相似，是名第五可喜法等，如前廣說。諸所有見者，云何名為諸所有見？答若依出離遠離所生善法，於諸法相諸簡擇極簡擇，乃至廣說，如是名為諸所有見。是聖出離等，如前廣說。於如是見與諸有智同梵行者等共修學無所藏隱者，云何名為於如是見？答：謂平等見。平等見者，謂八聖道支中正見名平等見，餘如前說。如是亦名六和敬法。
及命清淨，一切皆名諸所有戒。無缺無隙無雜無穢者，謂於此戒恒隨作恒隨轉、平等共作平等共轉，故名無缺無隙無雜無穢。言應供者，謂諸有情有貪嗔癡名為給使，若諸有情離貪嗔癡名為應供，應受給使以衣服飲食臥具醫藥等常供養故。言無執者，謂聖弟子於戒不起若取若執。善究竟者，謂於此戒善守善護至極究竟。善受取者，謂於此戒殷重恭敬具足攝受。諸有智者稱讚無毀者，謂諸佛及弟子名有智者，此諸智者皆共稱讚、無訶毀者，由斯故說諸有智者稱讚無毀。於如是戒與諸有智同梵行者等共受持無所藏隱者，云何名為於如是戒？答：謂平等戒。平等戒者，謂八聖道支中正語、正業、正命名平等戒。與諸有智同梵行者，謂解憍陳那等，皆名有智同梵行者。等共受持無所藏隱者，謂於此戒與諸有智同梵行者，共一義利、共一所趣，彼此相似，是名第五可喜法等，如前廣說。諸所有見者，云何名為諸所有見？答若依出離遠離所生善法，於諸法相諸簡擇極簡擇，乃至廣說，如是名為諸所有見。是聖出離等，如前廣說。於如是見與諸有智同梵行者等共修學無所藏隱者，云何名為於如是見？答：謂平等見。平等見者，謂八聖道支中正見名平等見，餘如前說。如是亦名六和敬法。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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六通者，云何為六？一、神境智證通；二、天耳智證通；三、他心智證通；四、宿住智證通；五、死生智證通；六、漏盡智證通。云何神境智證通？答：領受示現種種神境，乃至廣說，是名神境智證通。問：此中通者，何所謂耶？答：於諸神境所有妙智。云何天耳智證通？答：以天耳聞種種音聲，謂人聲非人聲遠聲近聲等，是名天耳智證通。問：此中通者，何所謂耶？答：於天耳境所有妙智。云何他心智證通？答：於他有情補特伽羅尋伺心等皆如實知，謂有貪心如實知有貪心、離貪心如實知離貪心，如是有嗔心離嗔心、有癡心離癡心、略心散心、下心舉心、掉心不掉心、寂靜心不寂靜心、不定心定心、不修心修心、不解脫心解脫心，皆如實知，是名他心智證通。問：此中通者，何所謂耶？答：於他心等所有妙智。云何宿住智證通？答：能隨憶念過去無量諸宿住事，謂或一生，乃至廣說，是名宿住智證通。問：此中通者，何所謂耶？答：於諸宿住所有妙智。云何死生智證通？答：如明廣說。云何漏盡智證通？答：亦如明廣說。
六通者，云何為六？一、神境智證通；二、天耳智證通；三、他心智證通；四、宿住智證通；五、死生智證通；六、漏盡智證通。云何神境智證通？答：領受示現種種神境，乃至廣說，是名神境智證通。問：此中通者，何所謂耶？答：於諸神境所有妙智。云何天耳智證通？答：以天耳聞種種音聲，謂人聲非人聲遠聲近聲等，是名天耳智證通。問：此中通者，何所謂耶？答：於天耳境所有妙智。云何他心智證通？答：於他有情補特伽羅尋伺心等皆如實知，謂有貪心如實知有貪心、離貪心如實知離貪心，如是有嗔心離嗔心、有癡心離癡心、略心散心、下心舉心、掉心不掉心、寂靜心不寂靜心、不定心定心、不修心修心、不解脫心解脫心，皆如實知，是名他心智證通。問：此中通者，何所謂耶？答：於他心等所有妙智。云何宿住智證通？答：能隨憶念過去無量諸宿住事，謂或一生，乃至廣說，是名宿住智證通。問：此中通者，何所謂耶？答：於諸宿住所有妙智。云何死生智證通？答：如明廣說。云何漏盡智證通？答：亦如明廣說。
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說一切有部集異門足論第十五
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