阿毘達磨集異門足論卷第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨集異門足論卷第十五

尊者舍利子說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

六法品第七之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六法品第七之一

時舍利子復告眾言：「具壽當知，佛於六法自善通達，現等覺已，為諸弟子宣說開示。我等今應和合結集，佛滅度後勿有乖諍，當令隨順梵行法律久住，利樂無量有情，哀愍世間諸天人眾，令獲殊勝義利安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利子復告眾言：「具壽當知，佛於六法自善通達，現等覺已，為諸弟子宣說開示。我等今應和合結集，佛滅度後勿有乖諍，當令隨順梵行法律久住，利樂無量有情，哀愍世間諸天人眾，令獲殊勝義利安樂。」

六法云何？此中有二嗢柁南頌。初嗢柁南曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六法云何？此中有二嗢柁南頌。初嗢柁南曰：

初六法十種， 謂內外識觸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初六法十種， 謂內外識觸，

及受想思愛， 退不退各六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及受想思愛， 退不退各六。

有六內處、六外處、六識身、六觸身、六受身、六想身、六思身、六愛身、六順退法、六順不退法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有六內處、六外處、六識身、六觸身、六受身、六想身、六思身、六愛身、六順退法、六順不退法。

六內處者，云何為六？答：一、眼內處；二、耳內處；三、鼻內處；四、舌內處；五、身內處；六、意內處。云何眼內處？答：若眼於色或已見、或今見、或當見，或彼同分，是名眼內處。耳、鼻、舌、身、意內處，隨所應，當廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六內處者，云何為六？答：一、眼內處；二、耳內處；三、鼻內處；四、舌內處；五、身內處；六、意內處。云何眼內處？答：若眼於色或已見、或今見、或當見，或彼同分，是名眼內處。耳、鼻、舌、身、意內處，隨所應，當廣說。

六外處者，云何為六？答：一、色外處；二、聲外處；三、香外處；四、味外處；五、觸外處；六、法外處。云何色外處？答：若色為眼或已見、或今見、或當見，或彼同分，是名色外處。聲、香、味、觸、法外處，隨所應，當廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六外處者，云何為六？答：一、色外處；二、聲外處；三、香外處；四、味外處；五、觸外處；六、法外處。云何色外處？答：若色為眼或已見、或今見、或當見，或彼同分，是名色外處。聲、香、味、觸、法外處，隨所應，當廣說。

六識身者，云何為六？答：一、眼識身；二、耳識身；三、鼻識身；四、舌識身；五、身識身；六、意識身。云何眼識身？答：眼及諸色為緣生眼識，此中眼為增上、色為所緣，於眼所識色諸了別性、極了別性、了別色性，是名眼識身。耳、鼻、舌、身、意識身，隨所應，當廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六識身者，云何為六？答：一、眼識身；二、耳識身；三、鼻識身；四、舌識身；五、身識身；六、意識身。云何眼識身？答：眼及諸色為緣生眼識，此中眼為增上、色為所緣，於眼所識色諸了別性、極了別性、了別色性，是名眼識身。耳、鼻、舌、身、意識身，隨所應，當廣說。

六觸身者，云何為六？答：一、眼觸身；二、耳觸身；三、鼻觸身；四、舌觸身；五、身觸身；六、意觸身。云何眼觸身？答：眼及諸色為緣生眼識，三和合故觸。此中眼為增上、色為所緣，於眼所識色，諸觸等觸等觸性、已觸當觸，是名眼觸身。耳、鼻、舌、身、意觸身，隨所應，當廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六觸身者，云何為六？答：一、眼觸身；二、耳觸身；三、鼻觸身；四、舌觸身；五、身觸身；六、意觸身。云何眼觸身？答：眼及諸色為緣生眼識，三和合故觸。此中眼為增上、色為所緣，於眼所識色，諸觸等觸等觸性、已觸當觸，是名眼觸身。耳、鼻、舌、身、意觸身，隨所應，當廣說。

六受身者，云何為六？答：一、眼觸所生受身；二、耳觸所生受身；三者、鼻觸所生受身；四、舌觸所生受身；五、身觸所生受身；六、意觸所生受身。云何眼觸所生受身？答：眼及諸色為緣生眼識，三和合故觸，觸為緣故受。此中眼為增上、色為所緣、眼觸為因，眼觸等起、眼觸種類、眼觸所生、眼觸所起作意相應，於眼所識色諸受等受別受、已受當受，是名眼觸所生受身。耳、鼻、舌、身、意觸所生受身，隨所應，當廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六受身者，云何為六？答：一、眼觸所生受身；二、耳觸所生受身；三者、鼻觸所生受身；四、舌觸所生受身；五、身觸所生受身；六、意觸所生受身。云何眼觸所生受身？答：眼及諸色為緣生眼識，三和合故觸，觸為緣故受。此中眼為增上、色為所緣、眼觸為因，眼觸等起、眼觸種類、眼觸所生、眼觸所起作意相應，於眼所識色諸受等受別受、已受當受，是名眼觸所生受身。耳、鼻、舌、身、意觸所生受身，隨所應，當廣說。

六想身者，云何為六？答：一、眼觸所生想身；二、耳觸所生想身；三、鼻觸所生想身；四、舌觸所生想身；五、身觸所生想身；六、意觸所生想身。云何眼觸所生想身？答：眼及諸色為緣生眼識，三和合故觸，觸為緣故想。此中眼為增上，色為所緣，眼觸為因，眼觸等起、眼觸種類、眼觸所生、眼觸所起作意相應，於眼所識色諸想等想、現前等想、已想當想，是名眼觸所生想身。耳、鼻、舌、身、意觸所生想身，隨所應，當廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六想身者，云何為六？答：一、眼觸所生想身；二、耳觸所生想身；三、鼻觸所生想身；四、舌觸所生想身；五、身觸所生想身；六、意觸所生想身。云何眼觸所生想身？答：眼及諸色為緣生眼識，三和合故觸，觸為緣故想。此中眼為增上，色為所緣，眼觸為因，眼觸等起、眼觸種類、眼觸所生、眼觸所起作意相應，於眼所識色諸想等想、現前等想、已想當想，是名眼觸所生想身。耳、鼻、舌、身、意觸所生想身，隨所應，當廣說。

六思身者，云何為六？答：一、眼觸所生思身；二、耳觸所生思身；三、鼻觸所生思身；四、舌觸所生思身；五、身觸所生思身；六、意觸所生思身。云何眼觸所生思身？答：眼及諸色為緣生眼識，三和合故觸，觸為緣故思。此中眼為增上、色為所緣、眼觸為因，眼觸等起、眼觸種類、眼觸所生、眼觸所起作意相應。於眼所識色，諸思等思、現前等思、已思當思，作心意業，是名眼觸所生思身。耳、鼻、舌、身、意觸所生思身，隨所應，當廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六思身者，云何為六？答：一、眼觸所生思身；二、耳觸所生思身；三、鼻觸所生思身；四、舌觸所生思身；五、身觸所生思身；六、意觸所生思身。云何眼觸所生思身？答：眼及諸色為緣生眼識，三和合故觸，觸為緣故思。此中眼為增上、色為所緣、眼觸為因，眼觸等起、眼觸種類、眼觸所生、眼觸所起作意相應。於眼所識色，諸思等思、現前等思、已思當思，作心意業，是名眼觸所生思身。耳、鼻、舌、身、意觸所生思身，隨所應，當廣說。

六愛身者，云何為六？答：一、眼觸所生愛身；二、耳觸所生愛身；三、鼻觸所生愛身；四、舌觸所生愛身；五、身觸所生愛身；六、意觸所生愛身。云何眼觸所生愛身？答：眼及諸色為緣生眼識，三和合故觸，觸為緣故受，受為緣故愛。此中眼為增上、色為所緣，於眼所識色，諸貪等貪執藏防護耽著愛樂，是名眼觸所生愛身。耳、鼻、舌、身、意觸所生愛身，隨所應，當廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六愛身者，云何為六？答：一、眼觸所生愛身；二、耳觸所生愛身；三、鼻觸所生愛身；四、舌觸所生愛身；五、身觸所生愛身；六、意觸所生愛身。云何眼觸所生愛身？答：眼及諸色為緣生眼識，三和合故觸，觸為緣故受，受為緣故愛。此中眼為增上、色為所緣，於眼所識色，諸貪等貪執藏防護耽著愛樂，是名眼觸所生愛身。耳、鼻、舌、身、意觸所生愛身，隨所應，當廣說。

六順退法者，云何為六？答：一、於佛不恭敬住；二、於法不恭敬住；三、於僧不恭敬住；四、於學不恭敬住；五、具惡言；六、遇惡友。於佛不恭敬住者，云何於佛不恭敬性？答：於佛世尊諸不恭敬性、不等恭敬性、不與自在性、不等與自在性，是名於佛不恭敬性。於法、於僧、於學亦爾。具惡言者，云何惡言性？答：如前惡語說。遇惡友者，云何惡友性？答：如前惡友說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六順退法者，云何為六？答：一、於佛不恭敬住；二、於法不恭敬住；三、於僧不恭敬住；四、於學不恭敬住；五、具惡言；六、遇惡友。於佛不恭敬住者，云何於佛不恭敬性？答：於佛世尊諸不恭敬性、不等恭敬性、不與自在性、不等與自在性，是名於佛不恭敬性。於法、於僧、於學亦爾。具惡言者，云何惡言性？答：如前惡語說。遇惡友者，云何惡友性？答：如前惡友說。

六順不退法者，云何為六？答：一、於佛有恭敬住；二、於法有恭敬住；三、於僧有恭敬住；四、於學有恭敬住；五、具善言；六、遇善友。於佛有恭敬住者，云何於佛有恭敬性？答：於佛世尊諸恭敬性，有恭敬性、有與自在性、有怖隨自在轉性，是名於佛有恭敬性。於法、於僧、於學亦爾。具善言者，云何善言性？答：如前善語說。遇善友者，云何善友性？答：善友謂佛及佛弟子，廣說乃至行遠離癡、調伏癡行，是名善友性。若於如是善友，諸習近等習近、親近等親近、恭敬承事，是名遇善友。後嗢柁南曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六順不退法者，云何為六？答：一、於佛有恭敬住；二、於法有恭敬住；三、於僧有恭敬住；四、於學有恭敬住；五、具善言；六、遇善友。於佛有恭敬住者，云何於佛有恭敬性？答：於佛世尊諸恭敬性，有恭敬性、有與自在性、有怖隨自在轉性，是名於佛有恭敬性。於法、於僧、於學亦爾。具善言者，云何善言性？答：如前善語說。遇善友者，云何善友性？答：善友謂佛及佛弟子，廣說乃至行遠離癡、調伏癡行，是名善友性。若於如是善友，諸習近等習近、親近等親近、恭敬承事，是名遇善友。後嗢柁南曰：

後六有十四， 謂喜憂捨恒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後六有十四， 謂喜憂捨恒，

界出根喜通， 明念上觀類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 界出根喜通， 明念上觀類。

有六喜近行、六憂近行、六捨近行、六恒住、六界、六出離界、六諍根法、六可喜法、六通、六順明分想、六隨念、六無上法、六觀待、六生類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有六喜近行、六憂近行、六捨近行、六恒住、六界、六出離界、六諍根法、六可喜法、六通、六順明分想、六隨念、六無上法、六觀待、六生類。

六喜近行者，云何為六？答：一、眼見色已順喜處色近行；二、耳聞聲已順喜處聲近行；三、鼻嗅香已順喜處香近行；四、舌嘗味已順喜處味近行；五、身覺觸已順喜處觸近行；六、意了法已順喜處法近行。眼見色已順喜處色近行者，謂眼見色已，於一向可愛、一向可樂、一向可欣、一向可意色，以順喜處作意思惟。若於此色由順喜處作意思惟所生喜受，是名眼見色已順喜處色近行。耳、鼻、舌、身、意喜近行亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六喜近行者，云何為六？答：一、眼見色已順喜處色近行；二、耳聞聲已順喜處聲近行；三、鼻嗅香已順喜處香近行；四、舌嘗味已順喜處味近行；五、身覺觸已順喜處觸近行；六、意了法已順喜處法近行。眼見色已順喜處色近行者，謂眼見色已，於一向可愛、一向可樂、一向可欣、一向可意色，以順喜處作意思惟。若於此色由順喜處作意思惟所生喜受，是名眼見色已順喜處色近行。耳、鼻、舌、身、意喜近行亦爾。

六憂近行者，云何為六？答：一、眼見色已順憂處色近行；二、耳聞聲已順憂處聲近行；三、鼻嗅香已順憂處香近行；四、舌嘗味已順憂處味近行；五、身覺觸已順憂處觸近行；六、意了法已順憂處法近行。眼見色已順憂處色近行者，謂眼見色已，於一向不可愛、一向不可樂、一向不可欣、一向不可意色，以順憂處作意思惟。若於此色由順憂處作意思惟所生憂受，是名眼見色已順憂處色近行。耳、鼻、舌、身、意憂近行亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六憂近行者，云何為六？答：一、眼見色已順憂處色近行；二、耳聞聲已順憂處聲近行；三、鼻嗅香已順憂處香近行；四、舌嘗味已順憂處味近行；五、身覺觸已順憂處觸近行；六、意了法已順憂處法近行。眼見色已順憂處色近行者，謂眼見色已，於一向不可愛、一向不可樂、一向不可欣、一向不可意色，以順憂處作意思惟。若於此色由順憂處作意思惟所生憂受，是名眼見色已順憂處色近行。耳、鼻、舌、身、意憂近行亦爾。

六捨近行者，云何為六？答：一、眼見色已順捨處色近行；二、耳聞聲已順捨處聲近行；三、鼻嗅香已順捨處香近行；四、舌嘗味已順捨處味近行；五、身覺觸已順捨處觸近行；六、意了法已順捨處法近行。眼見色已順捨處色近行者，謂眼見色已，於非可愛非不可愛、非可樂非不可樂、非可欣非不可欣、非可意非不可意色，以順捨處作意思惟。若於此色由順捨處作意思惟所生捨受，是名眼見色已順捨處色近行。耳、鼻、舌、身、意捨近行亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六捨近行者，云何為六？答：一、眼見色已順捨處色近行；二、耳聞聲已順捨處聲近行；三、鼻嗅香已順捨處香近行；四、舌嘗味已順捨處味近行；五、身覺觸已順捨處觸近行；六、意了法已順捨處法近行。眼見色已順捨處色近行者，謂眼見色已，於非可愛非不可愛、非可樂非不可樂、非可欣非不可欣、非可意非不可意色，以順捨處作意思惟。若於此色由順捨處作意思惟所生捨受，是名眼見色已順捨處色近行。耳、鼻、舌、身、意捨近行亦爾。

六恒住者，云何為六？答：一、眼見色已不喜不憂具念正知恒安住捨；二、耳聞聲已不喜不憂具念正知恒安住捨；三、鼻嗅香已不喜不憂具念正知恒安住捨；四、舌嘗味已不喜不憂具念正知恒安住捨；五、身覺觸已不喜不憂具念正知恒安住捨；六、意了法已不喜不憂具念正知恒安住捨。眼見色已不喜不憂具念正知恒安住捨者，謂眼見色於可愛不可愛、可樂不可樂、可欣不可欣、可意不可意，或所依止、或等無間、或所緣、或處所、或增上色，以順捨處作意思惟。若於此色由順捨處作意思惟所生妙捨，是名眼見色已不喜不憂具念正知恒安住捨。耳、鼻、舌、身、意恒住亦爾。問：此中捨者何所謂耶？答：心平等性、心正直性、心無驚覺任運住性，應知此中說名為捨。復次有說，六識相應緣色聲香味觸法境捨受名捨。今此義中應知意說心平等性、心正直性、心無驚覺任運住性，行捨名捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六恒住者，云何為六？答：一、眼見色已不喜不憂具念正知恒安住捨；二、耳聞聲已不喜不憂具念正知恒安住捨；三、鼻嗅香已不喜不憂具念正知恒安住捨；四、舌嘗味已不喜不憂具念正知恒安住捨；五、身覺觸已不喜不憂具念正知恒安住捨；六、意了法已不喜不憂具念正知恒安住捨。眼見色已不喜不憂具念正知恒安住捨者，謂眼見色於可愛不可愛、可樂不可樂、可欣不可欣、可意不可意，或所依止、或等無間、或所緣、或處所、或增上色，以順捨處作意思惟。若於此色由順捨處作意思惟所生妙捨，是名眼見色已不喜不憂具念正知恒安住捨。耳、鼻、舌、身、意恒住亦爾。問：此中捨者何所謂耶？答：心平等性、心正直性、心無驚覺任運住性，應知此中說名為捨。復次有說，六識相應緣色聲香味觸法境捨受名捨。今此義中應知意說心平等性、心正直性、心無驚覺任運住性，行捨名捨。

六界者，云何為六？答：一、地界；二、水界；三、火界；四、風界；五、空界；六、識界。分別此六，如《法蘊論》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六界者，云何為六？答：一、地界；二、水界；三、火界；四、風界；五、空界；六、識界。分別此六，如《法蘊論》。

六出離界者，云何為六？答：一、有具壽作如是言：「我於慈心定雖已習已修已多所作，而我心猶為嗔所纏縛。」應告彼曰：「勿作是言。所以者何？若有具壽於慈心定已習已修已多所作，無處無容其心猶為嗔所纏縛。若心猶為嗔所纏縛，無有是處。」謂慈心定必能出離一切嗔縛。問：此中出離，何所謂耶？答：嗔縛永斷亦名出離、超越嗔縛亦名出離、諸慈心定亦名出離。今此義中意說慈心定名出離。二、有具壽作如是言：「我於悲心定雖已習已修已多所作，而我心猶為害所纏縛。」應告彼曰：「勿作是言。所以者何？若有具壽於悲心定已習已修已多所作，無處無容其心猶為害所纏縛。若心猶為害所纏縛，無有是處。」謂悲心定必能出離一切害縛。問：此中出離，何所謂耶？答：害縛永斷亦名出離、超越害縛亦名出離、諸悲心定亦名出離。今此義中意說悲心定名出離。三、有具壽作如是言：「我於喜心定雖已習已修已多所作，而我心猶為不樂纏縛。」應告彼曰：「勿作是言。所以者何？若有具壽於喜心定已習已修已多所作，無處無容，其心猶為不樂纏縛。若心猶為不樂纏縛，無有是處。」謂喜心定必能出離一切不樂。問：此中出離，何所謂耶？答：不樂永斷亦名出離、超越不樂亦名出離、諸喜心定亦名出離。今此義中意說喜心定名出離。四、有具壽作如是言：「我於捨心定雖已習已修已多所作，而我心猶為欲貪嗔纏縛。」應告彼曰：「勿作是言。所以者何？若有具壽於捨心定已習已修已多所作，無處無容，其心猶為欲貪嗔纏縛。若心猶為欲貪嗔纏縛，無有是處。」謂捨心定必能出離一切欲貪嗔。問：此中出離，何所謂耶？答：欲貪嗔永斷亦名出離、超越欲貪嗔亦名出離、諸捨心定亦名出離。今此義中意說捨心定名出離。五、有具壽作如是言：「我於無相心定雖已習已修已多所作，而我心猶為隨相識纏縛。」應告彼曰：「勿作是言。所以者何？若有具壽於無相心定已習已修已多所作，無處無容，其心猶為隨相識纏縛。若心猶為隨相識纏縛，無有是處。」謂無相心定必能出離一切隨相識。問：此中出離，何所謂耶？答：隨相識永斷亦名出離、超越隨相識亦名出離、無相心定亦名出離。今此義中意說無相心定名出離。六、有具壽作如是言：「我雖遠離我慢、不觀見我我所，而我心猶為疑猶豫箭纏縛損害。」應告彼曰：「勿作是言。所以者何？若有具壽遠離我慢、不觀見我我所，無處無容，其心猶為疑猶豫箭纏縛損害。若心猶為疑猶豫箭纏縛損害，無有是處。」謂遠離我慢、不觀見我我所者必能出離一切疑猶豫箭。問：此中出離，何所謂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六出離界者，云何為六？答：一、有具壽作如是言：「我於慈心定雖已習已修已多所作，而我心猶為嗔所纏縛。」應告彼曰：「勿作是言。所以者何？若有具壽於慈心定已習已修已多所作，無處無容其心猶為嗔所纏縛。若心猶為嗔所纏縛，無有是處。」謂慈心定必能出離一切嗔縛。問：此中出離，何所謂耶？答：嗔縛永斷亦名出離、超越嗔縛亦名出離、諸慈心定亦名出離。今此義中意說慈心定名出離。二、有具壽作如是言：「我於悲心定雖已習已修已多所作，而我心猶為害所纏縛。」應告彼曰：「勿作是言。所以者何？若有具壽於悲心定已習已修已多所作，無處無容其心猶為害所纏縛。若心猶為害所纏縛，無有是處。」謂悲心定必能出離一切害縛。問：此中出離，何所謂耶？答：害縛永斷亦名出離、超越害縛亦名出離、諸悲心定亦名出離。今此義中意說悲心定名出離。三、有具壽作如是言：「我於喜心定雖已習已修已多所作，而我心猶為不樂纏縛。」應告彼曰：「勿作是言。所以者何？若有具壽於喜心定已習已修已多所作，無處無容，其心猶為不樂纏縛。若心猶為不樂纏縛，無有是處。」謂喜心定必能出離一切不樂。問：此中出離，何所謂耶？答：不樂永斷亦名出離、超越不樂亦名出離、諸喜心定亦名出離。今此義中意說喜心定名出離。四、有具壽作如是言：「我於捨心定雖已習已修已多所作，而我心猶為欲貪嗔纏縛。」應告彼曰：「勿作是言。所以者何？若有具壽於捨心定已習已修已多所作，無處無容，其心猶為欲貪嗔纏縛。若心猶為欲貪嗔纏縛，無有是處。」謂捨心定必能出離一切欲貪嗔。問：此中出離，何所謂耶？答：欲貪嗔永斷亦名出離、超越欲貪嗔亦名出離、諸捨心定亦名出離。今此義中意說捨心定名出離。五、有具壽作如是言：「我於無相心定雖已習已修已多所作，而我心猶為隨相識纏縛。」應告彼曰：「勿作是言。所以者何？若有具壽於無相心定已習已修已多所作，無處無容，其心猶為隨相識纏縛。若心猶為隨相識纏縛，無有是處。」謂無相心定必能出離一切隨相識。問：此中出離，何所謂耶？答：隨相識永斷亦名出離、超越隨相識亦名出離、無相心定亦名出離。今此義中意說無相心定名出離。六、有具壽作如是言：「我雖遠離我慢、不觀見我我所，而我心猶為疑猶豫箭纏縛損害。」應告彼曰：「勿作是言。所以者何？若有具壽遠離我慢、不觀見我我所，無處無容，其心猶為疑猶豫箭纏縛損害。若心猶為疑猶豫箭纏縛損害，無有是處。」謂遠離我慢、不觀見我我所者必能出離一切疑猶豫箭。問：此中出離，何所謂

耶？答：我慢永斷亦名出離、超越我慢亦名出離。今此義中意說超越諸慢名出離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耶？答：我慢永斷亦名出離、超越我慢亦名出離。今此義中意說超越諸慢名出離。

六諍根法者，云何為六？答：謂有一類有忿有恨、若有忿恨，便於大師不能恭敬供養尊重讚歎。若於大師不能恭敬供養尊重讚歎即不見法，若不見法即不顧沙門，若不顧沙門便起染著輕弄鬪諍。由起染著輕弄鬪諍為所依止令多眾生無義無利受諸苦惱，由此能引無量天人無義無利諸苦惱事。如是諍根汝等若見，或內或外有所未斷，即應聚集和合精勤方便求斷無得放逸。汝等應使如是諍根無餘斷滅，如先未起如是諍根。汝等若見或內或外皆悉已斷，即應發起正念正知猛利之心精勤防護，令當來世永不復起，是為正斷善斷諍根。如有忿恨、若有覆惱、若有嫉慳、若有誑諂、若有邪見倒見，廣說亦爾。復有一類取著自見，起堅固執難教棄捨。若取著自見起堅固執難教棄捨，便於大師不能恭敬供養尊重讚歎。若於大師不能恭敬供養尊重讚歎即不見法，若不見法即不顧沙門，若不顧沙門便起染著輕弄鬪諍，由起染著輕弄鬪諍為所依止令多眾生無義無利受諸苦惱，由此能引無量天人無義無利諸苦惱事。如是諍根，汝等若見或內或外有所未斷，即應聚集和合精勤方便求斷無得放逸。汝等應使如是諍根無餘斷滅，如先未起如是諍根。汝等若見或內或外皆悉已斷，即應發起正念正知猛利之心精勤防護，令當來世永不復起，是為正斷善斷諍根。有忿有恨、若有覆惱、若有嫉慳、若有誑諂，如是一切皆如前說。有邪見倒見者，云何邪見？答：諸所有見，無施與、無祠祀、無愛樂，廣說乃至無自覺知我生已盡、梵行已立、所作已辦、不受後有，是名邪見。言倒見者，謂即邪見，所見顛倒。取著自見起堅固執難教棄捨者，云何取著自見？答：執我及世間常，唯此諦實餘皆愚妄，廣說乃至執如來死後非有非非有，唯此諦實餘皆愚妄，是名取著自見。云何起堅固執？答：即由取著自見，是故起堅執。云何難教棄捨？答：由於自見起愛樂、等愛樂、現前愛樂，是故難教厭離解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六諍根法者，云何為六？答：謂有一類有忿有恨、若有忿恨，便於大師不能恭敬供養尊重讚歎。若於大師不能恭敬供養尊重讚歎即不見法，若不見法即不顧沙門，若不顧沙門便起染著輕弄鬪諍。由起染著輕弄鬪諍為所依止令多眾生無義無利受諸苦惱，由此能引無量天人無義無利諸苦惱事。如是諍根汝等若見，或內或外有所未斷，即應聚集和合精勤方便求斷無得放逸。汝等應使如是諍根無餘斷滅，如先未起如是諍根。汝等若見或內或外皆悉已斷，即應發起正念正知猛利之心精勤防護，令當來世永不復起，是為正斷善斷諍根。如有忿恨、若有覆惱、若有嫉慳、若有誑諂、若有邪見倒見，廣說亦爾。復有一類取著自見，起堅固執難教棄捨。若取著自見起堅固執難教棄捨，便於大師不能恭敬供養尊重讚歎。若於大師不能恭敬供養尊重讚歎即不見法，若不見法即不顧沙門，若不顧沙門便起染著輕弄鬪諍，由起染著輕弄鬪諍為所依止令多眾生無義無利受諸苦惱，由此能引無量天人無義無利諸苦惱事。如是諍根，汝等若見或內或外有所未斷，即應聚集和合精勤方便求斷無得放逸。汝等應使如是諍根無餘斷滅，如先未起如是諍根。汝等若見或內或外皆悉已斷，即應發起正念正知猛利之心精勤防護，令當來世永不復起，是為正斷善斷諍根。有忿有恨、若有覆惱、若有嫉慳、若有誑諂，如是一切皆如前說。有邪見倒見者，云何邪見？答：諸所有見，無施與、無祠祀、無愛樂，廣說乃至無自覺知我生已盡、梵行已立、所作已辦、不受後有，是名邪見。言倒見者，謂即邪見，所見顛倒。取著自見起堅固執難教棄捨者，云何取著自見？答：執我及世間常，唯此諦實餘皆愚妄，廣說乃至執如來死後非有非非有，唯此諦實餘皆愚妄，是名取著自見。云何起堅固執？答：即由取著自見，是故起堅執。云何難教棄捨？答：由於自見起愛樂、等愛樂、現前愛樂，是故難教厭離解脫。

六可喜法者，云何為六？答：若有苾芻，於大師所及諸有智同梵行者起慈身業，是名第一可喜法。由此法故能發可愛、能發尊重、能發可意，能引可愛尊重可意悅意，攝受歡喜無違無諍一趣。復有苾芻，於大師所及諸有智同梵行者起慈語業，是名第二可喜法。由此法故能發可愛，廣說乃至無諍一趣。復有苾芻，於大師所及諸有智同梵行者起慈意業，是名第三可喜法。由此法故能發可愛，廣說乃至無諍一趣。復有苾芻，以法獲得如法利養，下至鉢中所受飲食，於此利養與諸有智同梵行者等共受用不別藏隱，是名第四可喜法。由此法故能發可愛，廣說乃至無諍一趣。復有苾芻，諸所有戒無缺無隙無雜無穢、應供無執善究竟善，受取諸有智者稱讚無毀，於如是戒與諸有智同梵行者等共受持無所藏隱，是名第五可喜法。由此法故能發可愛，廣說乃至無諍一趣。復有苾芻，諸所有見是聖出離能善通達，若起作彼能正盡苦，於如是見與諸有智同梵行者等共修學無所藏隱，是名第六可喜法。由此法故能發可愛、能發尊重、能發可意，能引可愛尊重可意悅意，攝受歡喜無違無諍一趣。於大師所者，云何大師？答：一切如來、應、正等覺，說名大師。及諸有智同梵行者，云何有智同梵行者？答：解憍陳那乃至廣說，是名有智同梵行者。起慈身業者，云何慈身業？答？興起俱行哀愍俱行所有身業，此中意說名慈身業。於大師所及諸有智同梵行者，此慈身業和合現前，由斯故說於大師所及諸有智同梵行者起慈身業是名第一可喜法者。謂如是法是能隨順甚可愛樂，長養端嚴應供常委支具資糧，是故名可喜法。能發可愛者，謂由此法能發可愛。能發尊重者，謂由此法能發尊重。能發可意者，謂由此法能發可意。能引可愛尊重可意悅意攝受歡喜無違無諍一趣者，謂由此法能引可愛尊重可意悅意攝受歡喜無違無諍一趣。此中攝受謂令和合。言一趣者，謂趣一境一味現前。如慈身業，慈語意業應知亦爾。以法獲得如法利養者，云何以法獲得如法利養？答：若諸利養不由矯妄而得、不由詭詐而得、不由現相而得、不由激發而得、不由以利求利而得，然受用時無罪生長，故名以法獲得如法利養。下至鉢中所受飲食者，謂下至墮鉢中飲食尚共受用，況餘財物。於此利養與諸有智同梵行者等共受用不別藏隱者，謂以法獲得如法利養，是名於此利養。若苾芻、苾芻尼、正學、勤策、勤策女、近事、近事女，是名有智同梵行者。以法所得如法利養，應與有智同梵行者等共受用不應各別藏隱受用，是名第四可喜法等，如前廣說。諸所有戒者，云何名為諸所有戒？答：無漏身業語業 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六可喜法者，云何為六？答：若有苾芻，於大師所及諸有智同梵行者起慈身業，是名第一可喜法。由此法故能發可愛、能發尊重、能發可意，能引可愛尊重可意悅意，攝受歡喜無違無諍一趣。復有苾芻，於大師所及諸有智同梵行者起慈語業，是名第二可喜法。由此法故能發可愛，廣說乃至無諍一趣。復有苾芻，於大師所及諸有智同梵行者起慈意業，是名第三可喜法。由此法故能發可愛，廣說乃至無諍一趣。復有苾芻，以法獲得如法利養，下至鉢中所受飲食，於此利養與諸有智同梵行者等共受用不別藏隱，是名第四可喜法。由此法故能發可愛，廣說乃至無諍一趣。復有苾芻，諸所有戒無缺無隙無雜無穢、應供無執善究竟善，受取諸有智者稱讚無毀，於如是戒與諸有智同梵行者等共受持無所藏隱，是名第五可喜法。由此法故能發可愛，廣說乃至無諍一趣。復有苾芻，諸所有見是聖出離能善通達，若起作彼能正盡苦，於如是見與諸有智同梵行者等共修學無所藏隱，是名第六可喜法。由此法故能發可愛、能發尊重、能發可意，能引可愛尊重可意悅意，攝受歡喜無違無諍一趣。於大師所者，云何大師？答：一切如來、應、正等覺，說名大師。及諸有智同梵行者，云何有智同梵行者？答：解憍陳那乃至廣說，是名有智同梵行者。起慈身業者，云何慈身業？答？興起俱行哀愍俱行所有身業，此中意說名慈身業。於大師所及諸有智同梵行者，此慈身業和合現前，由斯故說於大師所及諸有智同梵行者起慈身業是名第一可喜法者。謂如是法是能隨順甚可愛樂，長養端嚴應供常委支具資糧，是故名可喜法。能發可愛者，謂由此法能發可愛。能發尊重者，謂由此法能發尊重。能發可意者，謂由此法能發可意。能引可愛尊重可意悅意攝受歡喜無違無諍一趣者，謂由此法能引可愛尊重可意悅意攝受歡喜無違無諍一趣。此中攝受謂令和合。言一趣者，謂趣一境一味現前。如慈身業，慈語意業應知亦爾。以法獲得如法利養者，云何以法獲得如法利養？答：若諸利養不由矯妄而得、不由詭詐而得、不由現相而得、不由激發而得、不由以利求利而得，然受用時無罪生長，故名以法獲得如法利養。下至鉢中所受飲食者，謂下至墮鉢中飲食尚共受用，況餘財物。於此利養與諸有智同梵行者等共受用不別藏隱者，謂以法獲得如法利養，是名於此利養。若苾芻、苾芻尼、正學、勤策、勤策女、近事、近事女，是名有智同梵行者。以法所得如法利養，應與有智同梵行者等共受用不應各別藏隱受用，是名第四可喜法等，如前廣說。諸所有戒者，云何名為諸所有戒？答：無漏身業語業

及命清淨，一切皆名諸所有戒。無缺無隙無雜無穢者，謂於此戒恒隨作恒隨轉、平等共作平等共轉，故名無缺無隙無雜無穢。言應供者，謂諸有情有貪嗔癡名為給使，若諸有情離貪嗔癡名為應供，應受給使以衣服飲食臥具醫藥等常供養故。言無執者，謂聖弟子於戒不起若取若執。善究竟者，謂於此戒善守善護至極究竟。善受取者，謂於此戒殷重恭敬具足攝受。諸有智者稱讚無毀者，謂諸佛及弟子名有智者，此諸智者皆共稱讚、無訶毀者，由斯故說諸有智者稱讚無毀。於如是戒與諸有智同梵行者等共受持無所藏隱者，云何名為於如是戒？答：謂平等戒。平等戒者，謂八聖道支中正語、正業、正命名平等戒。與諸有智同梵行者，謂解憍陳那等，皆名有智同梵行者。等共受持無所藏隱者，謂於此戒與諸有智同梵行者，共一義利、共一所趣，彼此相似，是名第五可喜法等，如前廣說。諸所有見者，云何名為諸所有見？答若依出離遠離所生善法，於諸法相諸簡擇極簡擇，乃至廣說，如是名為諸所有見。是聖出離等，如前廣說。於如是見與諸有智同梵行者等共修學無所藏隱者，云何名為於如是見？答：謂平等見。平等見者，謂八聖道支中正見名平等見，餘如前說。如是亦名六和敬法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及命清淨，一切皆名諸所有戒。無缺無隙無雜無穢者，謂於此戒恒隨作恒隨轉、平等共作平等共轉，故名無缺無隙無雜無穢。言應供者，謂諸有情有貪嗔癡名為給使，若諸有情離貪嗔癡名為應供，應受給使以衣服飲食臥具醫藥等常供養故。言無執者，謂聖弟子於戒不起若取若執。善究竟者，謂於此戒善守善護至極究竟。善受取者，謂於此戒殷重恭敬具足攝受。諸有智者稱讚無毀者，謂諸佛及弟子名有智者，此諸智者皆共稱讚、無訶毀者，由斯故說諸有智者稱讚無毀。於如是戒與諸有智同梵行者等共受持無所藏隱者，云何名為於如是戒？答：謂平等戒。平等戒者，謂八聖道支中正語、正業、正命名平等戒。與諸有智同梵行者，謂解憍陳那等，皆名有智同梵行者。等共受持無所藏隱者，謂於此戒與諸有智同梵行者，共一義利、共一所趣，彼此相似，是名第五可喜法等，如前廣說。諸所有見者，云何名為諸所有見？答若依出離遠離所生善法，於諸法相諸簡擇極簡擇，乃至廣說，如是名為諸所有見。是聖出離等，如前廣說。於如是見與諸有智同梵行者等共修學無所藏隱者，云何名為於如是見？答：謂平等見。平等見者，謂八聖道支中正見名平等見，餘如前說。如是亦名六和敬法。

六通者，云何為六？一、神境智證通；二、天耳智證通；三、他心智證通；四、宿住智證通；五、死生智證通；六、漏盡智證通。云何神境智證通？答：領受示現種種神境，乃至廣說，是名神境智證通。問：此中通者，何所謂耶？答：於諸神境所有妙智。云何天耳智證通？答：以天耳聞種種音聲，謂人聲非人聲遠聲近聲等，是名天耳智證通。問：此中通者，何所謂耶？答：於天耳境所有妙智。云何他心智證通？答：於他有情補特伽羅尋伺心等皆如實知，謂有貪心如實知有貪心、離貪心如實知離貪心，如是有嗔心離嗔心、有癡心離癡心、略心散心、下心舉心、掉心不掉心、寂靜心不寂靜心、不定心定心、不修心修心、不解脫心解脫心，皆如實知，是名他心智證通。問：此中通者，何所謂耶？答：於他心等所有妙智。云何宿住智證通？答：能隨憶念過去無量諸宿住事，謂或一生，乃至廣說，是名宿住智證通。問：此中通者，何所謂耶？答：於諸宿住所有妙智。云何死生智證通？答：如明廣說。云何漏盡智證通？答：亦如明廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六通者，云何為六？一、神境智證通；二、天耳智證通；三、他心智證通；四、宿住智證通；五、死生智證通；六、漏盡智證通。云何神境智證通？答：領受示現種種神境，乃至廣說，是名神境智證通。問：此中通者，何所謂耶？答：於諸神境所有妙智。云何天耳智證通？答：以天耳聞種種音聲，謂人聲非人聲遠聲近聲等，是名天耳智證通。問：此中通者，何所謂耶？答：於天耳境所有妙智。云何他心智證通？答：於他有情補特伽羅尋伺心等皆如實知，謂有貪心如實知有貪心、離貪心如實知離貪心，如是有嗔心離嗔心、有癡心離癡心、略心散心、下心舉心、掉心不掉心、寂靜心不寂靜心、不定心定心、不修心修心、不解脫心解脫心，皆如實知，是名他心智證通。問：此中通者，何所謂耶？答：於他心等所有妙智。云何宿住智證通？答：能隨憶念過去無量諸宿住事，謂或一生，乃至廣說，是名宿住智證通。問：此中通者，何所謂耶？答：於諸宿住所有妙智。云何死生智證通？答：如明廣說。云何漏盡智證通？答：亦如明廣說。