阿毘達磨集異門足論
尊者舍利子說 唐 玄奘譯20卷CBETA T1536大于一万字 20 h
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第 14 卷
阿毘達磨集異門足論卷第十四
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尊者舍利子說
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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五法品第六之四
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復次具壽，若諸苾芻苾芻尼等，雖無大師或餘隨一尊重有智同梵行者為說法要，亦不以大音聲讀誦隨曾所聞究竟法要，亦不為他廣說開示隨曾所聞究竟法要，亦不獨處寂靜思惟籌量觀察隨曾所聞究竟法要所有義趣，而能善取隨一定相，於彼定相能善思惟，又善了知復善通達。如如善取隨一定相，於彼定相能善思惟，又善了知復善通達，如是如是於彼法要能正了知，若法若義由正了知若法若義便發起欣，欣故心喜，生喜故身輕安，身輕安故受樂，受樂故心定，心定故如實知見，如實知見故生厭，厭故能離，離故得解脫，是名第五解脫處。是諸苾芻苾芻尼等，安住此處，念未住者能住正念、心未定者能住正定、漏未盡者能盡諸漏、未得最上安隱涅槃者疾能證得。此中大師或有隨一尊重有智同梵行者為說法要者，問：大師云何？答：即諸如來、應、正等覺說名大師。問：尊重有智同梵行者云何？答：解憍陳那、馬勝、賢勝、霧氣、大名、耶舍、圓滿、無垢、妙臂、牛主、舍利子、大採菽氏、大迦葉波、大劫庀那、大營搆氏、大迦多衍那、大執藏、大善見、大路、隨順、無滅、欲樂、金毘羅等，皆名尊重有智同梵行者。問法云何？答：名身、句身、文身，是名為法。即前大師尊重有智同梵行者，以諸名身句身文身，為彼宣說施設建立，開顯分別明了開示，由此故言為說法要。如如大師或有隨一尊重有智同梵行者為說法要，如是如是彼於法要能正了知若法若義者，問：能正了知若法云何？答：名身、句身、文身是名為法。彼於此法等了近了明了，通達品類差別，獲得無二無退轉智故，名能正了知若法。問：能正了知若義云何？答名身、句身、文身，所顯所了、所說所遍說、所示所等示，所開名義，彼於此義等了近了明了，通達品類差別，獲得無二無退轉智，是名能正了知若義。由正了知若法若義便發起欣者，最初所發喜名為欣，彼於此欣起等起、生等生、轉現轉，聚集出現，由斯故說便發起欣。欣故生喜者，謂上品欣轉名為喜，彼於此喜，起等起、生等生、轉現轉，聚集出現，由斯故說欣故生喜。心喜故身輕安者，謂彼從欣生心喜故，於現法中身重性斷、心重性斷，身有堪能、心有堪能，身細滑、心細滑，身輕軟、心輕軟，身離蓋、心離蓋，身無懶惰、心無懶惰，身無疲倦、心無疲倦，由斯故說心喜故身輕安。身輕安故受樂者，謂由身有堪能、心有堪能，廣說乃至身無疲倦、心無疲惓故，身便有樂心受妙喜，由斯故說身輕安故受樂。受樂故心定者，謂受樂故遠離勞倦，無勞倦法平等行故，心住等住近住一趣得三摩地，由斯故說受樂故心定。
復次具壽，若諸苾芻苾芻尼等，雖無大師或餘隨一尊重有智同梵行者為說法要，亦不以大音聲讀誦隨曾所聞究竟法要，亦不為他廣說開示隨曾所聞究竟法要，亦不獨處寂靜思惟籌量觀察隨曾所聞究竟法要所有義趣，而能善取隨一定相，於彼定相能善思惟，又善了知復善通達。如如善取隨一定相，於彼定相能善思惟，又善了知復善通達，如是如是於彼法要能正了知，若法若義由正了知若法若義便發起欣，欣故心喜，生喜故身輕安，身輕安故受樂，受樂故心定，心定故如實知見，如實知見故生厭，厭故能離，離故得解脫，是名第五解脫處。是諸苾芻苾芻尼等，安住此處，念未住者能住正念、心未定者能住正定、漏未盡者能盡諸漏、未得最上安隱涅槃者疾能證得。此中大師或有隨一尊重有智同梵行者為說法要者，問：大師云何？答：即諸如來、應、正等覺說名大師。問：尊重有智同梵行者云何？答：解憍陳那、馬勝、賢勝、霧氣、大名、耶舍、圓滿、無垢、妙臂、牛主、舍利子、大採菽氏、大迦葉波、大劫庀那、大營搆氏、大迦多衍那、大執藏、大善見、大路、隨順、無滅、欲樂、金毘羅等，皆名尊重有智同梵行者。問法云何？答：名身、句身、文身，是名為法。即前大師尊重有智同梵行者，以諸名身句身文身，為彼宣說施設建立，開顯分別明了開示，由此故言為說法要。如如大師或有隨一尊重有智同梵行者為說法要，如是如是彼於法要能正了知若法若義者，問：能正了知若法云何？答：名身、句身、文身是名為法。彼於此法等了近了明了，通達品類差別，獲得無二無退轉智故，名能正了知若法。問：能正了知若義云何？答名身、句身、文身，所顯所了、所說所遍說、所示所等示，所開名義，彼於此義等了近了明了，通達品類差別，獲得無二無退轉智，是名能正了知若義。由正了知若法若義便發起欣者，最初所發喜名為欣，彼於此欣起等起、生等生、轉現轉，聚集出現，由斯故說便發起欣。欣故生喜者，謂上品欣轉名為喜，彼於此喜，起等起、生等生、轉現轉，聚集出現，由斯故說欣故生喜。心喜故身輕安者，謂彼從欣生心喜故，於現法中身重性斷、心重性斷，身有堪能、心有堪能，身細滑、心細滑，身輕軟、心輕軟，身離蓋、心離蓋，身無懶惰、心無懶惰，身無疲倦、心無疲倦，由斯故說心喜故身輕安。身輕安故受樂者，謂由身有堪能、心有堪能，廣說乃至身無疲倦、心無疲惓故，身便有樂心受妙喜，由斯故說身輕安故受樂。受樂故心定者，謂受樂故遠離勞倦，無勞倦法平等行故，心住等住近住一趣得三摩地，由斯故說受樂故心定。
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心定故如實知見者，謂彼若時心住等住無二無轉，爾時於苦如實知見苦、於集滅道如實知見集滅道，由斯故說心定故如實知見。如實知見故生厭者，謂彼若時於苦如實知見苦、於集滅道如實知見集滅道，爾時於五取蘊便生厭毀違逆而住，由斯故說如實知見故生厭。厭故能離者，謂彼若時於五取蘊能生厭毀違逆而住，爾時便於貪嗔癡三不善根能損能薄令漸缺減。如人以水浸漬黃衣置日光中染色速脫。如是若時於五取蘊能生厭毀違逆而住，爾時便於三不善根能損能薄令漸缺減，由斯故說厭故能離。離故得解脫者，謂彼若時能損能薄能漸缺減三不善根，爾時便於貪嗔癡等心得解脫，由斯故說離故得解脫。是名第一者，漸次順次相續次第數為第一。解脫處者，此中何謂解脫處耶？答此中七法名解脫處：一者正了知法；二者正了知義；三者欣；四者喜；五者輕安；六者樂；七者定。是諸苾芻苾芻尼等者，謂若能引學無間道，於此義中說為苾芻苾芻尼等。安住此處者，謂住此處等住近住，是故說為安住此處。念未住者能住正念者，謂能住四念住。心未定者能住正定者，謂能住四靜慮。漏未盡者能盡諸漏者，問：諸漏云何？答：有三漏，謂欲漏、有漏、無明漏。彼於此三漏，能盡、等盡、遍盡、現盡、當盡、速盡，由斯故說漏未盡者能盡諸漏。未得無上安隱涅槃者能疾證得者，謂諸愛盡離滅涅槃，說為無上安隱涅槃。彼速於此能得隨得能觸能證，由斯故說未得無上安隱涅槃者能疾證得。而能以大音聲讀誦隨曾所聞究竟法要者，謂以廣大音聲讀誦如先所聞究竟法要。而能為他廣說開示隨曾所聞究竟法要者，謂彼而能為他宣說施設建立開顯分別明了顯示如先所聞究竟法要。而能獨處寂靜思惟籌量觀察隨曾所聞究竟法要所有義趣者，謂能獨處寂靜，尋思遍尋思、簡擇遍簡擇、觀察遍觀察如先所聞究竟法要所有義趣。而能善取隨一定相，於彼定相能善思惟，又善了知復善通達者，謂能善取定及定相，於彼定相能善思惟，又善了知復善通達入住出相，餘如前說。
心定故如實知見者，謂彼若時心住等住無二無轉，爾時於苦如實知見苦、於集滅道如實知見集滅道，由斯故說心定故如實知見。如實知見故生厭者，謂彼若時於苦如實知見苦、於集滅道如實知見集滅道，爾時於五取蘊便生厭毀違逆而住，由斯故說如實知見故生厭。厭故能離者，謂彼若時於五取蘊能生厭毀違逆而住，爾時便於貪嗔癡三不善根能損能薄令漸缺減。如人以水浸漬黃衣置日光中染色速脫。如是若時於五取蘊能生厭毀違逆而住，爾時便於三不善根能損能薄令漸缺減，由斯故說厭故能離。離故得解脫者，謂彼若時能損能薄能漸缺減三不善根，爾時便於貪嗔癡等心得解脫，由斯故說離故得解脫。是名第一者，漸次順次相續次第數為第一。解脫處者，此中何謂解脫處耶？答此中七法名解脫處：一者正了知法；二者正了知義；三者欣；四者喜；五者輕安；六者樂；七者定。是諸苾芻苾芻尼等者，謂若能引學無間道，於此義中說為苾芻苾芻尼等。安住此處者，謂住此處等住近住，是故說為安住此處。念未住者能住正念者，謂能住四念住。心未定者能住正定者，謂能住四靜慮。漏未盡者能盡諸漏者，問：諸漏云何？答：有三漏，謂欲漏、有漏、無明漏。彼於此三漏，能盡、等盡、遍盡、現盡、當盡、速盡，由斯故說漏未盡者能盡諸漏。未得無上安隱涅槃者能疾證得者，謂諸愛盡離滅涅槃，說為無上安隱涅槃。彼速於此能得隨得能觸能證，由斯故說未得無上安隱涅槃者能疾證得。而能以大音聲讀誦隨曾所聞究竟法要者，謂以廣大音聲讀誦如先所聞究竟法要。而能為他廣說開示隨曾所聞究竟法要者，謂彼而能為他宣說施設建立開顯分別明了顯示如先所聞究竟法要。而能獨處寂靜思惟籌量觀察隨曾所聞究竟法要所有義趣者，謂能獨處寂靜，尋思遍尋思、簡擇遍簡擇、觀察遍觀察如先所聞究竟法要所有義趣。而能善取隨一定相，於彼定相能善思惟，又善了知復善通達者，謂能善取定及定相，於彼定相能善思惟，又善了知復善通達入住出相，餘如前說。
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五根者，云何為五？一、信根；二、精進根；三、念根；四、定根；五、慧根。此五根相，如前廣說。
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五力者，云何為五？一、信力；二、精進力；三、念力；四、定力；五、慧力。問：信力云何？答：於如來所修植淨信根生安住，不為沙門或婆羅門或天魔梵或餘世間如法引奪，是名信力。問：精進力云何？答：於已生不善法為永斷故，生欲策勵，乃至廣說四種正斷，是名精進力。問：念力云何？答：於內身住循身觀，乃至廣說四種念住，是名念力。問：定力云何？答：離欲惡不善法，乃至廣說四種靜慮，是名定力。問：慧力云何？答：如實了知，此是苦聖諦、此是苦集聖諦、此是苦滅聖諦、此是趣苦滅行聖諦，是名慧力。問：何故名力？答：因如是力、依如是力、住如是力，一切結縛隨眠隨煩惱纏皆可斷截摧伏破壞，故名為力。
五力者，云何為五？一、信力；二、精進力；三、念力；四、定力；五、慧力。問：信力云何？答：於如來所修植淨信根生安住，不為沙門或婆羅門或天魔梵或餘世間如法引奪，是名信力。問：精進力云何？答：於已生不善法為永斷故，生欲策勵，乃至廣說四種正斷，是名精進力。問：念力云何？答：於內身住循身觀，乃至廣說四種念住，是名念力。問：定力云何？答：離欲惡不善法，乃至廣說四種靜慮，是名定力。問：慧力云何？答：如實了知，此是苦聖諦、此是苦集聖諦、此是苦滅聖諦、此是趣苦滅行聖諦，是名慧力。問：何故名力？答：因如是力、依如是力、住如是力，一切結縛隨眠隨煩惱纏皆可斷截摧伏破壞，故名為力。
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五不還者，云何為五？一者中般涅槃補特伽羅；二者生般涅槃補特伽羅；三者有行般涅槃補特伽羅；四者無行般涅槃補特伽羅；五者上流補特伽羅。云何中般涅槃補特伽羅？答：諸有補特伽羅，即於現法已斷五順下分結、未斷五順上分結，造作增長起異熟業、非生異熟業，身壞命終彼色界天中有起已，便得如是無漏道力，進斷餘結而般涅槃，是名中般涅槃補特伽羅。問：何故名中般涅槃補特伽羅？答：由此補特伽羅，根極猛利結極微薄，已超欲界未至色界，於其中間便得如是無漏道力，進斷餘結而般涅槃故，名中般涅槃補特伽羅。云何生般涅槃補特伽羅？答：諸有補特伽羅，即於現法五順下分結已斷已遍知、五順上分結未斷未遍知，造作增長起異熟業及生異熟業，身壞命終彼生色界天中有起已往生色界，生已不久便得如是無漏道力，進斷餘結而般涅槃，是名生般涅槃補特伽羅。問：何故名生般涅槃補特伽羅？答：由此補特伽羅，纔生未久便得如是無漏道力，進斷餘結而般涅槃故，名生般涅槃補特伽羅。復次有說如是補特伽羅，纔生未久便得如是無漏道力，進斷餘結此後乃至盡壽而住，方入無餘般涅槃界故，名生般涅槃補特伽羅。云何有行般涅槃補特伽羅？答：諸有補特伽羅，即於現法五順下分結已斷已遍知、五順上分結未斷未遍知，造作增長起異熟業及生異熟業，身壞命終彼色界天中有起已往生色界，生已後時依有行道，以有勤行、有勤作意修不息加行道，進斷餘結而般涅槃，是名有行般涅槃補特伽羅。問：何故名有行般涅槃補特伽羅？答：由此補特伽羅，依有行道、以有勤行、有勤作意修不息加行道，進斷餘結而般涅槃故，名有行般涅槃補特伽羅。復次有說，由此補特伽羅，依有為緣定進斷餘結而般涅槃故，名有行般涅槃補特伽羅。云何無行般涅槃補特伽羅？答：諸有補特伽羅，即於現法五順下分結已斷已遍知、五順上分結未斷未遍知，造作增長起異熟業及生異熟業，身壞命終彼色界天中有起已往生色界，生已後時依無行道，以無勤行、無勤作意修止息加行道進斷餘結，入無餘依般涅槃界，是名無行般涅槃補特伽羅。問：何故名無行涅槃補特伽羅？答：由此補特伽羅依無行道，以無勤行、無勤作意修止息加行道，進斷餘結而般涅槃故，名無行般涅槃補特伽羅。復次有說，由此補特伽羅依無為緣定，進斷餘結入無餘依般涅槃界故，名無行般涅槃補特伽羅。云何上流補特伽羅？答：諸有補特伽羅，即於現法五順下分結已斷已遍知、五順上分結未斷未遍知，乃至現入雜修世俗第四靜慮，將命終時退三靜慮住初靜慮，臨命終時造作增長
五不還者，云何為五？一者中般涅槃補特伽羅；二者生般涅槃補特伽羅；三者有行般涅槃補特伽羅；四者無行般涅槃補特伽羅；五者上流補特伽羅。云何中般涅槃補特伽羅？答：諸有補特伽羅，即於現法已斷五順下分結、未斷五順上分結，造作增長起異熟業、非生異熟業，身壞命終彼色界天中有起已，便得如是無漏道力，進斷餘結而般涅槃，是名中般涅槃補特伽羅。問：何故名中般涅槃補特伽羅？答：由此補特伽羅，根極猛利結極微薄，已超欲界未至色界，於其中間便得如是無漏道力，進斷餘結而般涅槃故，名中般涅槃補特伽羅。云何生般涅槃補特伽羅？答：諸有補特伽羅，即於現法五順下分結已斷已遍知、五順上分結未斷未遍知，造作增長起異熟業及生異熟業，身壞命終彼生色界天中有起已往生色界，生已不久便得如是無漏道力，進斷餘結而般涅槃，是名生般涅槃補特伽羅。問：何故名生般涅槃補特伽羅？答：由此補特伽羅，纔生未久便得如是無漏道力，進斷餘結而般涅槃故，名生般涅槃補特伽羅。復次有說如是補特伽羅，纔生未久便得如是無漏道力，進斷餘結此後乃至盡壽而住，方入無餘般涅槃界故，名生般涅槃補特伽羅。云何有行般涅槃補特伽羅？答：諸有補特伽羅，即於現法五順下分結已斷已遍知、五順上分結未斷未遍知，造作增長起異熟業及生異熟業，身壞命終彼色界天中有起已往生色界，生已後時依有行道，以有勤行、有勤作意修不息加行道，進斷餘結而般涅槃，是名有行般涅槃補特伽羅。問：何故名有行般涅槃補特伽羅？答：由此補特伽羅，依有行道、以有勤行、有勤作意修不息加行道，進斷餘結而般涅槃故，名有行般涅槃補特伽羅。復次有說，由此補特伽羅，依有為緣定進斷餘結而般涅槃故，名有行般涅槃補特伽羅。云何無行般涅槃補特伽羅？答：諸有補特伽羅，即於現法五順下分結已斷已遍知、五順上分結未斷未遍知，造作增長起異熟業及生異熟業，身壞命終彼色界天中有起已往生色界，生已後時依無行道，以無勤行、無勤作意修止息加行道進斷餘結，入無餘依般涅槃界，是名無行般涅槃補特伽羅。問：何故名無行涅槃補特伽羅？答：由此補特伽羅依無行道，以無勤行、無勤作意修止息加行道，進斷餘結而般涅槃故，名無行般涅槃補特伽羅。復次有說，由此補特伽羅依無為緣定，進斷餘結入無餘依般涅槃界故，名無行般涅槃補特伽羅。云何上流補特伽羅？答：諸有補特伽羅，即於現法五順下分結已斷已遍知、五順上分結未斷未遍知，乃至現入雜修世俗第四靜慮，將命終時退三靜慮住初靜慮，臨命終時造作增長
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起異熟業及生異熟業，身壞命終彼色界天中有起已往生色界梵眾天中。生已後時現入世俗第二靜慮，臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業，身壞命終彼色界天中有起已往生色界光音天中。生已後時現入世俗第三靜慮，臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業，身壞命終彼色界天中有起已往生色界遍淨天中。生已後時現入世俗第四靜慮，臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業，身壞命終彼色界天中有起已往生色界廣果天中。生已後時現入下品雜修世俗第四靜慮，臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業，身壞命終彼色界天中有起已往生色界無煩天中。生已後時現入中品雜修世俗第四靜慮，臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業，身壞命終彼色界天中有起已往生色界無熱天中。生已後時現入上品雜修世俗第四靜慮，臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業，身壞命終彼色界天中有起已往生色界善現天中。生已後時入上勝品雜修世俗第四靜慮，臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業，身壞命終彼色界天中有起已往生色界善見天中。生已後時入上上品最極圓滿雜修世俗第四靜慮，臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業，身壞命終彼色界天中有起已往生色界色究竟天。生已後時方得如是無漏道力，進斷餘結入無餘依般涅槃界，是名上流補特伽羅。問：何故名上流補特伽羅？答：有二種流，謂生死業及彼煩惱。彼於此二俱未斷未遍知，彼由此因及此緣故，上行隨行、上流隨流故，名上流補特伽羅。復次有作是言，說由此不還補特伽羅，漸次勝進，於後後定能領隨領、能受隨受，永無退轉，故名上流。復次上流略有二種。何謂為二？一者行色界？二者行無色界。行色界者？以色究竟天為最極處。行無色界者？以非想非非想處天為最極處。
起異熟業及生異熟業，身壞命終彼色界天中有起已往生色界梵眾天中。生已後時現入世俗第二靜慮，臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業，身壞命終彼色界天中有起已往生色界光音天中。生已後時現入世俗第三靜慮，臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業，身壞命終彼色界天中有起已往生色界遍淨天中。生已後時現入世俗第四靜慮，臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業，身壞命終彼色界天中有起已往生色界廣果天中。生已後時現入下品雜修世俗第四靜慮，臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業，身壞命終彼色界天中有起已往生色界無煩天中。生已後時現入中品雜修世俗第四靜慮，臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業，身壞命終彼色界天中有起已往生色界無熱天中。生已後時現入上品雜修世俗第四靜慮，臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業，身壞命終彼色界天中有起已往生色界善現天中。生已後時入上勝品雜修世俗第四靜慮，臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業，身壞命終彼色界天中有起已往生色界善見天中。生已後時入上上品最極圓滿雜修世俗第四靜慮，臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業，身壞命終彼色界天中有起已往生色界色究竟天。生已後時方得如是無漏道力，進斷餘結入無餘依般涅槃界，是名上流補特伽羅。問：何故名上流補特伽羅？答：有二種流，謂生死業及彼煩惱。彼於此二俱未斷未遍知，彼由此因及此緣故，上行隨行、上流隨流故，名上流補特伽羅。復次有作是言，說由此不還補特伽羅，漸次勝進，於後後定能領隨領、能受隨受，永無退轉，故名上流。復次上流略有二種。何謂為二？一者行色界？二者行無色界。行色界者？以色究竟天為最極處。行無色界者？以非想非非想處天為最極處。
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五淨居天者，云何為五？答：一、無煩天；二、無熱天；三、善現天；四、善見天；五、色究竟天。云何無煩天？答：謂此與彼諸無煩天，是一類、為伴侶、共眾同分，依得、事得、處得皆同。又若生在無煩天中，所有無覆無記色受想行識蘊，是名無煩天。復次以無煩天，於苦見苦、於集見集、於滅見滅、於道見道故，名無煩天。復次以無煩天，身無煩擾、心無煩擾，由彼身心無煩擾故，領受寂靜遍淨無漏微妙諸受故，名無煩天。復次此是彼名異語增語諸想等想施設言說，謂無煩天故，名無煩天。云何無熱天？答：謂此與彼諸無熱天，同一類、為伴侶、共眾同分，依得、事得、處得皆同。又若生在無熱天中，所有無覆無記色受想行識蘊，是名無熱天。復次以無熱天，於苦見苦、於集見集、於滅見滅、於道見道故，名無熱天。復次以無熱天，身無熱惱、心無熱惱，由彼身心無熱惱故，領受寂靜遍淨無漏微妙諸受故，名無熱天。復次此是彼名異語增語諸想等想施設言說，謂無熱天故，名無熱天。云何善現天？答：謂此與彼諸善現天，同一類、為伴侶、共眾同分、依得、事得、處得皆同。又彼生在善現天中，所有無覆無記色受想行識蘊，是名善現天。復次以善現天，於苦見苦、於集見集、於滅見滅、於道見道故，名善現天。復次以善現天形色微妙，眾所樂觀清淨端嚴，超過無煩無熱天眾故，名善現天。復次此是彼名異語增語諸想等想施設言說，謂善現天故，名善現天。云何善見天？答：謂此與彼諸善見天，同一類、為伴侶、共眾同分，依得、事得、處得皆同。又彼生在善見天中，所有無覆無記色受想行識蘊，是名善見天。復次以善見天，於苦見苦、於集見集、於滅見滅、於道見道故，名善見天。復次以善見天形色轉微妙，眾所轉樂觀轉清淨端嚴，超過無煩無熱善現天眾故，名善見天。復次此是彼名異語增語諸想等想施設言說，謂善見天故，名善見天。云何色界究竟天？答：謂此與彼諸色究竟天，同一類、為伴侶、共眾同分，依得、事得、處得皆同。又復生在色究竟天中，所有無覆無記色受想行識蘊，是名色究竟天。復次以色究竟天，於苦見苦，於集見集，於滅見滅，於道見道故，名色究竟天。復次以色究竟天所得自體，於生色趣最勝第一故，名色究竟天。復次此天亦名礙究竟天。礙謂礙身，此是礙身最究竟處故，名礙究竟天。復次此是彼名異語增語諸想等想施設言說，謂色究竟天，或謂礙究竟天故，名色究竟天、或名礙究竟天。
五淨居天者，云何為五？答：一、無煩天；二、無熱天；三、善現天；四、善見天；五、色究竟天。云何無煩天？答：謂此與彼諸無煩天，是一類、為伴侶、共眾同分，依得、事得、處得皆同。又若生在無煩天中，所有無覆無記色受想行識蘊，是名無煩天。復次以無煩天，於苦見苦、於集見集、於滅見滅、於道見道故，名無煩天。復次以無煩天，身無煩擾、心無煩擾，由彼身心無煩擾故，領受寂靜遍淨無漏微妙諸受故，名無煩天。復次此是彼名異語增語諸想等想施設言說，謂無煩天故，名無煩天。云何無熱天？答：謂此與彼諸無熱天，同一類、為伴侶、共眾同分，依得、事得、處得皆同。又若生在無熱天中，所有無覆無記色受想行識蘊，是名無熱天。復次以無熱天，於苦見苦、於集見集、於滅見滅、於道見道故，名無熱天。復次以無熱天，身無熱惱、心無熱惱，由彼身心無熱惱故，領受寂靜遍淨無漏微妙諸受故，名無熱天。復次此是彼名異語增語諸想等想施設言說，謂無熱天故，名無熱天。云何善現天？答：謂此與彼諸善現天，同一類、為伴侶、共眾同分、依得、事得、處得皆同。又彼生在善現天中，所有無覆無記色受想行識蘊，是名善現天。復次以善現天，於苦見苦、於集見集、於滅見滅、於道見道故，名善現天。復次以善現天形色微妙，眾所樂觀清淨端嚴，超過無煩無熱天眾故，名善現天。復次此是彼名異語增語諸想等想施設言說，謂善現天故，名善現天。云何善見天？答：謂此與彼諸善見天，同一類、為伴侶、共眾同分，依得、事得、處得皆同。又彼生在善見天中，所有無覆無記色受想行識蘊，是名善見天。復次以善見天，於苦見苦、於集見集、於滅見滅、於道見道故，名善見天。復次以善見天形色轉微妙，眾所轉樂觀轉清淨端嚴，超過無煩無熱善現天眾故，名善見天。復次此是彼名異語增語諸想等想施設言說，謂善見天故，名善見天。云何色界究竟天？答：謂此與彼諸色究竟天，同一類、為伴侶、共眾同分，依得、事得、處得皆同。又復生在色究竟天中，所有無覆無記色受想行識蘊，是名色究竟天。復次以色究竟天，於苦見苦，於集見集，於滅見滅，於道見道故，名色究竟天。復次以色究竟天所得自體，於生色趣最勝第一故，名色究竟天。復次此天亦名礙究竟天。礙謂礙身，此是礙身最究竟處故，名礙究竟天。復次此是彼名異語增語諸想等想施設言說，謂色究竟天，或謂礙究竟天故，名色究竟天、或名礙究竟天。
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五出離界者，云何為五？具壽當知，諸有多聞聖弟子眾具猛利見，若念諸欲，便於諸欲心不趣入、不信樂、不安住、無勝解、卷縮不伸、棄捨而住，厭惡毀呰制伏違逆，如燒筋羽卷縮不伸。如是多聞聖弟子眾具猛利見，若念諸欲便於諸欲心不趣入，乃至廣說。若念出離，便於出離深心趣入、信樂安住、有勝解、不卷縮、恒舒泰，心不厭毀任運現行，其心安樂易善修習，於諸欲緣所起諸漏損害熱惱皆得解脫。從彼起已離繫解脫，不受彼因彼緣諸受，如是名為於欲出離。於恚無恚，於害無害，於色無色，應知亦爾。具壽當知，諸有多聞聖弟子眾具猛利見，若念有身，便於有身心不趣入、不信樂、不安住、無勝解、卷縮不伸、棄捨而住，厭惡毀呰制伏違逆，如燒筋羽卷縮不伸。如是多聞聖弟子眾具猛利見，若念有身，便於有身心不趣入，乃至廣說。若念有身滅涅槃，便於有身滅涅槃深心趣入、信樂安住、有勝解、不卷縮、恒舒泰，心不厭毀任運現行，其心安樂易善修習，於有身緣所起諸漏損害熱惱皆得解脫。從彼起已離繫解脫，不受彼因彼緣諸受，如是名為有身出離。此中諸有者，謂如是名、如是姓、如是類、如是食、如是受苦樂、如是長壽、如是壽邊際，故名諸有。多聞者，謂聞多正法。多正法者，謂契經、應誦、記別、諷頌、自說、因緣、譬喻、本事、本生、方廣、希法、論議。聞此諸法，故名多聞。聖弟子者，聖謂諸佛，佛之弟子名聖弟子。諸能歸依佛法僧者，一切皆得聖弟子名，故名聖弟子。具猛利見者，云何猛利？答：上品圓滿故名猛利。云何為見？答：若依出離遠離所生善法，於法簡擇極簡擇，廣說乃至毘鉢舍那，故名為見。若念諸欲者，云何名諸欲？答：欲亦名諸欲、欲界亦名諸欲、五妙欲境亦名諸欲，今此義中意說五妙欲境名諸欲，由此故名。若念諸欲，便於諸欲心不趣入不信樂不安住無勝解者，謂聖弟子於妙欲境，以稱讚俱行作意審思惟時，不起隨順心、隨順信、隨順欲、隨順心勝解、已勝解、當勝解，由此故名便於諸欲心不趣入不信樂不安住無勝解。卷縮不伸者，謂聖弟子於諸妙欲，以稱讚俱行作意審思惟時，心不樂住、不隨順、不趣向、不臨入，故名卷縮。不伸棄捨而住厭惡毀呰制伏違逆者，謂聖弟子於諸妙欲，以稱讚俱行作意審思惟時，於諸妙欲棄捨而住，厭惡毀呰制伏違逆故，名棄捨而住厭惡毀呰制伏違逆。若念出離者，云何出離？答：出離亦名出離、出離界亦名出離、色界善根亦名出離、初靜慮亦名出離，今此義中意說初靜慮名出離，由此故名，若念出離，便於出離深心趣入信樂安住有勝解者，謂聖弟子
五出離界者，云何為五？具壽當知，諸有多聞聖弟子眾具猛利見，若念諸欲，便於諸欲心不趣入、不信樂、不安住、無勝解、卷縮不伸、棄捨而住，厭惡毀呰制伏違逆，如燒筋羽卷縮不伸。如是多聞聖弟子眾具猛利見，若念諸欲便於諸欲心不趣入，乃至廣說。若念出離，便於出離深心趣入、信樂安住、有勝解、不卷縮、恒舒泰，心不厭毀任運現行，其心安樂易善修習，於諸欲緣所起諸漏損害熱惱皆得解脫。從彼起已離繫解脫，不受彼因彼緣諸受，如是名為於欲出離。於恚無恚，於害無害，於色無色，應知亦爾。具壽當知，諸有多聞聖弟子眾具猛利見，若念有身，便於有身心不趣入、不信樂、不安住、無勝解、卷縮不伸、棄捨而住，厭惡毀呰制伏違逆，如燒筋羽卷縮不伸。如是多聞聖弟子眾具猛利見，若念有身，便於有身心不趣入，乃至廣說。若念有身滅涅槃，便於有身滅涅槃深心趣入、信樂安住、有勝解、不卷縮、恒舒泰，心不厭毀任運現行，其心安樂易善修習，於有身緣所起諸漏損害熱惱皆得解脫。從彼起已離繫解脫，不受彼因彼緣諸受，如是名為有身出離。此中諸有者，謂如是名、如是姓、如是類、如是食、如是受苦樂、如是長壽、如是壽邊際，故名諸有。多聞者，謂聞多正法。多正法者，謂契經、應誦、記別、諷頌、自說、因緣、譬喻、本事、本生、方廣、希法、論議。聞此諸法，故名多聞。聖弟子者，聖謂諸佛，佛之弟子名聖弟子。諸能歸依佛法僧者，一切皆得聖弟子名，故名聖弟子。具猛利見者，云何猛利？答：上品圓滿故名猛利。云何為見？答：若依出離遠離所生善法，於法簡擇極簡擇，廣說乃至毘鉢舍那，故名為見。若念諸欲者，云何名諸欲？答：欲亦名諸欲、欲界亦名諸欲、五妙欲境亦名諸欲，今此義中意說五妙欲境名諸欲，由此故名。若念諸欲，便於諸欲心不趣入不信樂不安住無勝解者，謂聖弟子於妙欲境，以稱讚俱行作意審思惟時，不起隨順心、隨順信、隨順欲、隨順心勝解、已勝解、當勝解，由此故名便於諸欲心不趣入不信樂不安住無勝解。卷縮不伸者，謂聖弟子於諸妙欲，以稱讚俱行作意審思惟時，心不樂住、不隨順、不趣向、不臨入，故名卷縮。不伸棄捨而住厭惡毀呰制伏違逆者，謂聖弟子於諸妙欲，以稱讚俱行作意審思惟時，於諸妙欲棄捨而住，厭惡毀呰制伏違逆故，名棄捨而住厭惡毀呰制伏違逆。若念出離者，云何出離？答：出離亦名出離、出離界亦名出離、色界善根亦名出離、初靜慮亦名出離，今此義中意說初靜慮名出離，由此故名，若念出離，便於出離深心趣入信樂安住有勝解者，謂聖弟子
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於此出離，以勝解俱行作意審思惟時，便生隨順心、隨順信、隨順欲、隨順心勝解、已勝解、當勝解，由此故名便於出離深心趣入信樂安住。有勝解不卷縮恒舒泰者，謂聖弟子於此出離，以稱讚俱行作意審思惟時，心樂安住順趣臨入，故名不卷縮恒舒泰。心不厭毀任運現行者，謂聖弟子於此出離，以稱讚俱行作意審思惟時，非如於欲心不樂住，厭惡毀呰制伏違逆，由此故言心不厭毀任運現行。其心安樂者，謂聖弟子當於爾時，其心安樂無勞無損成無倦法，由此故言其心安樂。易修習者，謂聖弟子當於爾時，數數修習數數作意相應修習，故名易修習。善修習者，謂聖弟子當於爾時，因故、門故、理故、行故，殷重修習、堅住修習、恭敬修習、作意修習故，名善修習。於諸欲緣所起諸漏損害熱惱皆得解脫，從彼起已離繫解脫者，謂聖弟子由此因緣，於諸欲中心得解脫，從彼起已離繫解脫，由斯故說於諸欲緣所起諸漏損害熱惱皆得解脫，從彼起已離繫解脫。不受彼因彼緣諸受者，謂於諸欲若未斷未遍知便受苦受，若已斷已遍知不受苦受，由斯故說不受彼因彼緣諸受，如是名為於欲出離者。問：今於此中何謂出離？答：永斷諸欲亦名出離、超過諸欲亦名出離、捨離塵俗亦名出離、色界善根亦名出離、初靜慮亦名出離，今此義中意說初靜慮名出離。於恚無恚者，問：恚云何？答：恚亦名恚、恚界亦名恚，今此義中意說恚界名恚。問：無恚云何？答：無恚亦名無恚、無恚界亦名無恚、慈心定亦名無恚，今此義意說慈心定名無恚。於害無害者，問：害云何？答：害亦名害、害界亦名害，今此義中意說害界名害。問：無害云何？答：無害亦名無害、無害界亦名無害、悲心定亦名無害，今此義中意說悲心定名無害。於色無色者，問：色云何？答：色亦名色、色界亦名色、四靜慮亦名色，今此義中意說四靜慮名色。問：無色云何？答：無色亦名無色、無色界亦名無色、四無色亦名無色，今此義中意說四無色名無色。諸有多聞聖弟子眾具猛利見者，如前說。若念有身者，有身亦名有身、五取蘊亦名有身，今此義中意說五取蘊名有身。便於有身心不趣入等，如前欲說。若念有身滅者，有身滅亦名滅、擇滅亦名滅，今此義中意說擇滅名滅非餘。
於此出離，以勝解俱行作意審思惟時，便生隨順心、隨順信、隨順欲、隨順心勝解、已勝解、當勝解，由此故名便於出離深心趣入信樂安住。有勝解不卷縮恒舒泰者，謂聖弟子於此出離，以稱讚俱行作意審思惟時，心樂安住順趣臨入，故名不卷縮恒舒泰。心不厭毀任運現行者，謂聖弟子於此出離，以稱讚俱行作意審思惟時，非如於欲心不樂住，厭惡毀呰制伏違逆，由此故言心不厭毀任運現行。其心安樂者，謂聖弟子當於爾時，其心安樂無勞無損成無倦法，由此故言其心安樂。易修習者，謂聖弟子當於爾時，數數修習數數作意相應修習，故名易修習。善修習者，謂聖弟子當於爾時，因故、門故、理故、行故，殷重修習、堅住修習、恭敬修習、作意修習故，名善修習。於諸欲緣所起諸漏損害熱惱皆得解脫，從彼起已離繫解脫者，謂聖弟子由此因緣，於諸欲中心得解脫，從彼起已離繫解脫，由斯故說於諸欲緣所起諸漏損害熱惱皆得解脫，從彼起已離繫解脫。不受彼因彼緣諸受者，謂於諸欲若未斷未遍知便受苦受，若已斷已遍知不受苦受，由斯故說不受彼因彼緣諸受，如是名為於欲出離者。問：今於此中何謂出離？答：永斷諸欲亦名出離、超過諸欲亦名出離、捨離塵俗亦名出離、色界善根亦名出離、初靜慮亦名出離，今此義中意說初靜慮名出離。於恚無恚者，問：恚云何？答：恚亦名恚、恚界亦名恚，今此義中意說恚界名恚。問：無恚云何？答：無恚亦名無恚、無恚界亦名無恚、慈心定亦名無恚，今此義意說慈心定名無恚。於害無害者，問：害云何？答：害亦名害、害界亦名害，今此義中意說害界名害。問：無害云何？答：無害亦名無害、無害界亦名無害、悲心定亦名無害，今此義中意說悲心定名無害。於色無色者，問：色云何？答：色亦名色、色界亦名色、四靜慮亦名色，今此義中意說四靜慮名色。問：無色云何？答：無色亦名無色、無色界亦名無色、四無色亦名無色，今此義中意說四無色名無色。諸有多聞聖弟子眾具猛利見者，如前說。若念有身者，有身亦名有身、五取蘊亦名有身，今此義中意說五取蘊名有身。便於有身心不趣入等，如前欲說。若念有身滅者，有身滅亦名滅、擇滅亦名滅，今此義中意說擇滅名滅非餘。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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說一切有部集異門足論卷第十四
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此卷宋本第八幅第八九行云，彼色界天中有起(之下便云)壞命終彼色界天(乃至)第九幅原五行補特伽羅復(之下便云)已往生色界(乃至)第十一幅第七行生異熟業身(之下便云)次有作是言說(等)。
此卷宋本第八幅第八九行云，彼色界天中有起(之下便云)壞命終彼色界天(乃至)第九幅原五行補特伽羅復(之下便云)已往生色界(乃至)第十一幅第七行生異熟業身(之下便云)次有作是言說(等)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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如是三節，文斷義絕不相連續。今撿二本，則宋本錯將生異熟業身(之下)壞命終彼色界天(乃至)補特伽羅復(等)凡三十四行之文，進而寫之于彼色界天中。有起(之下)却將中有起(之下)已往生色界(乃)生異熟業身(等)三十四行之文，退而寫之于補特伽羅復(之下)。致令如是。今依二本進退而正之。
如是三節，文斷義絕不相連續。今撿二本，則宋本錯將生異熟業身(之下)壞命終彼色界天(乃至)補特伽羅復(等)凡三十四行之文，進而寫之于彼色界天中。有起(之下)却將中有起(之下)已往生色界(乃)生異熟業身(等)三十四行之文，退而寫之于補特伽羅復(之下)。致令如是。今依二本進退而正之。
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第十二幅原六行善現天中所有無(之下)，國本宋本並脫覆無記(乃至)便於諸欲心(等)凡三十五行之文，今依丹本足之。
第十二幅原六行善現天中所有無(之下)，國本宋本並脫覆無記(乃至)便於諸欲心(等)凡三十五行之文，今依丹本足之。
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