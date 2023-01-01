阿毘達磨集異門足論卷第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨集異門足論卷第十四

尊者舍利子說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

五法品第六之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五法品第六之四

復次具壽，若諸苾芻苾芻尼等，雖無大師或餘隨一尊重有智同梵行者為說法要，亦不以大音聲讀誦隨曾所聞究竟法要，亦不為他廣說開示隨曾所聞究竟法要，亦不獨處寂靜思惟籌量觀察隨曾所聞究竟法要所有義趣，而能善取隨一定相，於彼定相能善思惟，又善了知復善通達。如如善取隨一定相，於彼定相能善思惟，又善了知復善通達，如是如是於彼法要能正了知，若法若義由正了知若法若義便發起欣，欣故心喜，生喜故身輕安，身輕安故受樂，受樂故心定，心定故如實知見，如實知見故生厭，厭故能離，離故得解脫，是名第五解脫處。是諸苾芻苾芻尼等，安住此處，念未住者能住正念、心未定者能住正定、漏未盡者能盡諸漏、未得最上安隱涅槃者疾能證得。此中大師或有隨一尊重有智同梵行者為說法要者，問：大師云何？答：即諸如來、應、正等覺說名大師。問：尊重有智同梵行者云何？答：解憍陳那、馬勝、賢勝、霧氣、大名、耶舍、圓滿、無垢、妙臂、牛主、舍利子、大採菽氏、大迦葉波、大劫庀那、大營搆氏、大迦多衍那、大執藏、大善見、大路、隨順、無滅、欲樂、金毘羅等，皆名尊重有智同梵行者。問法云何？答：名身、句身、文身，是名為法。即前大師尊重有智同梵行者，以諸名身句身文身，為彼宣說施設建立，開顯分別明了開示，由此故言為說法要。如如大師或有隨一尊重有智同梵行者為說法要，如是如是彼於法要能正了知若法若義者，問：能正了知若法云何？答：名身、句身、文身是名為法。彼於此法等了近了明了，通達品類差別，獲得無二無退轉智故，名能正了知若法。問：能正了知若義云何？答名身、句身、文身，所顯所了、所說所遍說、所示所等示，所開名義，彼於此義等了近了明了，通達品類差別，獲得無二無退轉智，是名能正了知若義。由正了知若法若義便發起欣者，最初所發喜名為欣，彼於此欣起等起、生等生、轉現轉，聚集出現，由斯故說便發起欣。欣故生喜者，謂上品欣轉名為喜，彼於此喜，起等起、生等生、轉現轉，聚集出現，由斯故說欣故生喜。心喜故身輕安者，謂彼從欣生心喜故，於現法中身重性斷、心重性斷，身有堪能、心有堪能，身細滑、心細滑，身輕軟、心輕軟，身離蓋、心離蓋，身無懶惰、心無懶惰，身無疲倦、心無疲倦，由斯故說心喜故身輕安。身輕安故受樂者，謂由身有堪能、心有堪能，廣說乃至身無疲倦、心無疲惓故，身便有樂心受妙喜，由斯故說身輕安故受樂。受樂故心定者，謂受樂故遠離勞倦，無勞倦法平等行故，心住等住近住一趣得三摩地，由斯故說受樂故心定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次具壽，若諸苾芻苾芻尼等，雖無大師或餘隨一尊重有智同梵行者為說法要，亦不以大音聲讀誦隨曾所聞究竟法要，亦不為他廣說開示隨曾所聞究竟法要，亦不獨處寂靜思惟籌量觀察隨曾所聞究竟法要所有義趣，而能善取隨一定相，於彼定相能善思惟，又善了知復善通達。如如善取隨一定相，於彼定相能善思惟，又善了知復善通達，如是如是於彼法要能正了知，若法若義由正了知若法若義便發起欣，欣故心喜，生喜故身輕安，身輕安故受樂，受樂故心定，心定故如實知見，如實知見故生厭，厭故能離，離故得解脫，是名第五解脫處。是諸苾芻苾芻尼等，安住此處，念未住者能住正念、心未定者能住正定、漏未盡者能盡諸漏、未得最上安隱涅槃者疾能證得。此中大師或有隨一尊重有智同梵行者為說法要者，問：大師云何？答：即諸如來、應、正等覺說名大師。問：尊重有智同梵行者云何？答：解憍陳那、馬勝、賢勝、霧氣、大名、耶舍、圓滿、無垢、妙臂、牛主、舍利子、大採菽氏、大迦葉波、大劫庀那、大營搆氏、大迦多衍那、大執藏、大善見、大路、隨順、無滅、欲樂、金毘羅等，皆名尊重有智同梵行者。問法云何？答：名身、句身、文身，是名為法。即前大師尊重有智同梵行者，以諸名身句身文身，為彼宣說施設建立，開顯分別明了開示，由此故言為說法要。如如大師或有隨一尊重有智同梵行者為說法要，如是如是彼於法要能正了知若法若義者，問：能正了知若法云何？答：名身、句身、文身是名為法。彼於此法等了近了明了，通達品類差別，獲得無二無退轉智故，名能正了知若法。問：能正了知若義云何？答名身、句身、文身，所顯所了、所說所遍說、所示所等示，所開名義，彼於此義等了近了明了，通達品類差別，獲得無二無退轉智，是名能正了知若義。由正了知若法若義便發起欣者，最初所發喜名為欣，彼於此欣起等起、生等生、轉現轉，聚集出現，由斯故說便發起欣。欣故生喜者，謂上品欣轉名為喜，彼於此喜，起等起、生等生、轉現轉，聚集出現，由斯故說欣故生喜。心喜故身輕安者，謂彼從欣生心喜故，於現法中身重性斷、心重性斷，身有堪能、心有堪能，身細滑、心細滑，身輕軟、心輕軟，身離蓋、心離蓋，身無懶惰、心無懶惰，身無疲倦、心無疲倦，由斯故說心喜故身輕安。身輕安故受樂者，謂由身有堪能、心有堪能，廣說乃至身無疲倦、心無疲惓故，身便有樂心受妙喜，由斯故說身輕安故受樂。受樂故心定者，謂受樂故遠離勞倦，無勞倦法平等行故，心住等住近住一趣得三摩地，由斯故說受樂故心定。

心定故如實知見者，謂彼若時心住等住無二無轉，爾時於苦如實知見苦、於集滅道如實知見集滅道，由斯故說心定故如實知見。如實知見故生厭者，謂彼若時於苦如實知見苦、於集滅道如實知見集滅道，爾時於五取蘊便生厭毀違逆而住，由斯故說如實知見故生厭。厭故能離者，謂彼若時於五取蘊能生厭毀違逆而住，爾時便於貪嗔癡三不善根能損能薄令漸缺減。如人以水浸漬黃衣置日光中染色速脫。如是若時於五取蘊能生厭毀違逆而住，爾時便於三不善根能損能薄令漸缺減，由斯故說厭故能離。離故得解脫者，謂彼若時能損能薄能漸缺減三不善根，爾時便於貪嗔癡等心得解脫，由斯故說離故得解脫。是名第一者，漸次順次相續次第數為第一。解脫處者，此中何謂解脫處耶？答此中七法名解脫處：一者正了知法；二者正了知義；三者欣；四者喜；五者輕安；六者樂；七者定。是諸苾芻苾芻尼等者，謂若能引學無間道，於此義中說為苾芻苾芻尼等。安住此處者，謂住此處等住近住，是故說為安住此處。念未住者能住正念者，謂能住四念住。心未定者能住正定者，謂能住四靜慮。漏未盡者能盡諸漏者，問：諸漏云何？答：有三漏，謂欲漏、有漏、無明漏。彼於此三漏，能盡、等盡、遍盡、現盡、當盡、速盡，由斯故說漏未盡者能盡諸漏。未得無上安隱涅槃者能疾證得者，謂諸愛盡離滅涅槃，說為無上安隱涅槃。彼速於此能得隨得能觸能證，由斯故說未得無上安隱涅槃者能疾證得。而能以大音聲讀誦隨曾所聞究竟法要者，謂以廣大音聲讀誦如先所聞究竟法要。而能為他廣說開示隨曾所聞究竟法要者，謂彼而能為他宣說施設建立開顯分別明了顯示如先所聞究竟法要。而能獨處寂靜思惟籌量觀察隨曾所聞究竟法要所有義趣者，謂能獨處寂靜，尋思遍尋思、簡擇遍簡擇、觀察遍觀察如先所聞究竟法要所有義趣。而能善取隨一定相，於彼定相能善思惟，又善了知復善通達者，謂能善取定及定相，於彼定相能善思惟，又善了知復善通達入住出相，餘如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心定故如實知見者，謂彼若時心住等住無二無轉，爾時於苦如實知見苦、於集滅道如實知見集滅道，由斯故說心定故如實知見。如實知見故生厭者，謂彼若時於苦如實知見苦、於集滅道如實知見集滅道，爾時於五取蘊便生厭毀違逆而住，由斯故說如實知見故生厭。厭故能離者，謂彼若時於五取蘊能生厭毀違逆而住，爾時便於貪嗔癡三不善根能損能薄令漸缺減。如人以水浸漬黃衣置日光中染色速脫。如是若時於五取蘊能生厭毀違逆而住，爾時便於三不善根能損能薄令漸缺減，由斯故說厭故能離。離故得解脫者，謂彼若時能損能薄能漸缺減三不善根，爾時便於貪嗔癡等心得解脫，由斯故說離故得解脫。是名第一者，漸次順次相續次第數為第一。解脫處者，此中何謂解脫處耶？答此中七法名解脫處：一者正了知法；二者正了知義；三者欣；四者喜；五者輕安；六者樂；七者定。是諸苾芻苾芻尼等者，謂若能引學無間道，於此義中說為苾芻苾芻尼等。安住此處者，謂住此處等住近住，是故說為安住此處。念未住者能住正念者，謂能住四念住。心未定者能住正定者，謂能住四靜慮。漏未盡者能盡諸漏者，問：諸漏云何？答：有三漏，謂欲漏、有漏、無明漏。彼於此三漏，能盡、等盡、遍盡、現盡、當盡、速盡，由斯故說漏未盡者能盡諸漏。未得無上安隱涅槃者能疾證得者，謂諸愛盡離滅涅槃，說為無上安隱涅槃。彼速於此能得隨得能觸能證，由斯故說未得無上安隱涅槃者能疾證得。而能以大音聲讀誦隨曾所聞究竟法要者，謂以廣大音聲讀誦如先所聞究竟法要。而能為他廣說開示隨曾所聞究竟法要者，謂彼而能為他宣說施設建立開顯分別明了顯示如先所聞究竟法要。而能獨處寂靜思惟籌量觀察隨曾所聞究竟法要所有義趣者，謂能獨處寂靜，尋思遍尋思、簡擇遍簡擇、觀察遍觀察如先所聞究竟法要所有義趣。而能善取隨一定相，於彼定相能善思惟，又善了知復善通達者，謂能善取定及定相，於彼定相能善思惟，又善了知復善通達入住出相，餘如前說。

五根者，云何為五？一、信根；二、精進根；三、念根；四、定根；五、慧根。此五根相，如前廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五根者，云何為五？一、信根；二、精進根；三、念根；四、定根；五、慧根。此五根相，如前廣說。

五力者，云何為五？一、信力；二、精進力；三、念力；四、定力；五、慧力。問：信力云何？答：於如來所修植淨信根生安住，不為沙門或婆羅門或天魔梵或餘世間如法引奪，是名信力。問：精進力云何？答：於已生不善法為永斷故，生欲策勵，乃至廣說四種正斷，是名精進力。問：念力云何？答：於內身住循身觀，乃至廣說四種念住，是名念力。問：定力云何？答：離欲惡不善法，乃至廣說四種靜慮，是名定力。問：慧力云何？答：如實了知，此是苦聖諦、此是苦集聖諦、此是苦滅聖諦、此是趣苦滅行聖諦，是名慧力。問：何故名力？答：因如是力、依如是力、住如是力，一切結縛隨眠隨煩惱纏皆可斷截摧伏破壞，故名為力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五力者，云何為五？一、信力；二、精進力；三、念力；四、定力；五、慧力。問：信力云何？答：於如來所修植淨信根生安住，不為沙門或婆羅門或天魔梵或餘世間如法引奪，是名信力。問：精進力云何？答：於已生不善法為永斷故，生欲策勵，乃至廣說四種正斷，是名精進力。問：念力云何？答：於內身住循身觀，乃至廣說四種念住，是名念力。問：定力云何？答：離欲惡不善法，乃至廣說四種靜慮，是名定力。問：慧力云何？答：如實了知，此是苦聖諦、此是苦集聖諦、此是苦滅聖諦、此是趣苦滅行聖諦，是名慧力。問：何故名力？答：因如是力、依如是力、住如是力，一切結縛隨眠隨煩惱纏皆可斷截摧伏破壞，故名為力。

五不還者，云何為五？一者中般涅槃補特伽羅；二者生般涅槃補特伽羅；三者有行般涅槃補特伽羅；四者無行般涅槃補特伽羅；五者上流補特伽羅。云何中般涅槃補特伽羅？答：諸有補特伽羅，即於現法已斷五順下分結、未斷五順上分結，造作增長起異熟業、非生異熟業，身壞命終彼色界天中有起已，便得如是無漏道力，進斷餘結而般涅槃，是名中般涅槃補特伽羅。問：何故名中般涅槃補特伽羅？答：由此補特伽羅，根極猛利結極微薄，已超欲界未至色界，於其中間便得如是無漏道力，進斷餘結而般涅槃故，名中般涅槃補特伽羅。云何生般涅槃補特伽羅？答：諸有補特伽羅，即於現法五順下分結已斷已遍知、五順上分結未斷未遍知，造作增長起異熟業及生異熟業，身壞命終彼生色界天中有起已往生色界，生已不久便得如是無漏道力，進斷餘結而般涅槃，是名生般涅槃補特伽羅。問：何故名生般涅槃補特伽羅？答：由此補特伽羅，纔生未久便得如是無漏道力，進斷餘結而般涅槃故，名生般涅槃補特伽羅。復次有說如是補特伽羅，纔生未久便得如是無漏道力，進斷餘結此後乃至盡壽而住，方入無餘般涅槃界故，名生般涅槃補特伽羅。云何有行般涅槃補特伽羅？答：諸有補特伽羅，即於現法五順下分結已斷已遍知、五順上分結未斷未遍知，造作增長起異熟業及生異熟業，身壞命終彼色界天中有起已往生色界，生已後時依有行道，以有勤行、有勤作意修不息加行道，進斷餘結而般涅槃，是名有行般涅槃補特伽羅。問：何故名有行般涅槃補特伽羅？答：由此補特伽羅，依有行道、以有勤行、有勤作意修不息加行道，進斷餘結而般涅槃故，名有行般涅槃補特伽羅。復次有說，由此補特伽羅，依有為緣定進斷餘結而般涅槃故，名有行般涅槃補特伽羅。云何無行般涅槃補特伽羅？答：諸有補特伽羅，即於現法五順下分結已斷已遍知、五順上分結未斷未遍知，造作增長起異熟業及生異熟業，身壞命終彼色界天中有起已往生色界，生已後時依無行道，以無勤行、無勤作意修止息加行道進斷餘結，入無餘依般涅槃界，是名無行般涅槃補特伽羅。問：何故名無行涅槃補特伽羅？答：由此補特伽羅依無行道，以無勤行、無勤作意修止息加行道，進斷餘結而般涅槃故，名無行般涅槃補特伽羅。復次有說，由此補特伽羅依無為緣定，進斷餘結入無餘依般涅槃界故，名無行般涅槃補特伽羅。云何上流補特伽羅？答：諸有補特伽羅，即於現法五順下分結已斷已遍知、五順上分結未斷未遍知，乃至現入雜修世俗第四靜慮，將命終時退三靜慮住初靜慮，臨命終時造作增長 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五不還者，云何為五？一者中般涅槃補特伽羅；二者生般涅槃補特伽羅；三者有行般涅槃補特伽羅；四者無行般涅槃補特伽羅；五者上流補特伽羅。云何中般涅槃補特伽羅？答：諸有補特伽羅，即於現法已斷五順下分結、未斷五順上分結，造作增長起異熟業、非生異熟業，身壞命終彼色界天中有起已，便得如是無漏道力，進斷餘結而般涅槃，是名中般涅槃補特伽羅。問：何故名中般涅槃補特伽羅？答：由此補特伽羅，根極猛利結極微薄，已超欲界未至色界，於其中間便得如是無漏道力，進斷餘結而般涅槃故，名中般涅槃補特伽羅。云何生般涅槃補特伽羅？答：諸有補特伽羅，即於現法五順下分結已斷已遍知、五順上分結未斷未遍知，造作增長起異熟業及生異熟業，身壞命終彼生色界天中有起已往生色界，生已不久便得如是無漏道力，進斷餘結而般涅槃，是名生般涅槃補特伽羅。問：何故名生般涅槃補特伽羅？答：由此補特伽羅，纔生未久便得如是無漏道力，進斷餘結而般涅槃故，名生般涅槃補特伽羅。復次有說如是補特伽羅，纔生未久便得如是無漏道力，進斷餘結此後乃至盡壽而住，方入無餘般涅槃界故，名生般涅槃補特伽羅。云何有行般涅槃補特伽羅？答：諸有補特伽羅，即於現法五順下分結已斷已遍知、五順上分結未斷未遍知，造作增長起異熟業及生異熟業，身壞命終彼色界天中有起已往生色界，生已後時依有行道，以有勤行、有勤作意修不息加行道，進斷餘結而般涅槃，是名有行般涅槃補特伽羅。問：何故名有行般涅槃補特伽羅？答：由此補特伽羅，依有行道、以有勤行、有勤作意修不息加行道，進斷餘結而般涅槃故，名有行般涅槃補特伽羅。復次有說，由此補特伽羅，依有為緣定進斷餘結而般涅槃故，名有行般涅槃補特伽羅。云何無行般涅槃補特伽羅？答：諸有補特伽羅，即於現法五順下分結已斷已遍知、五順上分結未斷未遍知，造作增長起異熟業及生異熟業，身壞命終彼色界天中有起已往生色界，生已後時依無行道，以無勤行、無勤作意修止息加行道進斷餘結，入無餘依般涅槃界，是名無行般涅槃補特伽羅。問：何故名無行涅槃補特伽羅？答：由此補特伽羅依無行道，以無勤行、無勤作意修止息加行道，進斷餘結而般涅槃故，名無行般涅槃補特伽羅。復次有說，由此補特伽羅依無為緣定，進斷餘結入無餘依般涅槃界故，名無行般涅槃補特伽羅。云何上流補特伽羅？答：諸有補特伽羅，即於現法五順下分結已斷已遍知、五順上分結未斷未遍知，乃至現入雜修世俗第四靜慮，將命終時退三靜慮住初靜慮，臨命終時造作增長

起異熟業及生異熟業，身壞命終彼色界天中有起已往生色界梵眾天中。生已後時現入世俗第二靜慮，臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業，身壞命終彼色界天中有起已往生色界光音天中。生已後時現入世俗第三靜慮，臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業，身壞命終彼色界天中有起已往生色界遍淨天中。生已後時現入世俗第四靜慮，臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業，身壞命終彼色界天中有起已往生色界廣果天中。生已後時現入下品雜修世俗第四靜慮，臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業，身壞命終彼色界天中有起已往生色界無煩天中。生已後時現入中品雜修世俗第四靜慮，臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業，身壞命終彼色界天中有起已往生色界無熱天中。生已後時現入上品雜修世俗第四靜慮，臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業，身壞命終彼色界天中有起已往生色界善現天中。生已後時入上勝品雜修世俗第四靜慮，臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業，身壞命終彼色界天中有起已往生色界善見天中。生已後時入上上品最極圓滿雜修世俗第四靜慮，臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業，身壞命終彼色界天中有起已往生色界色究竟天。生已後時方得如是無漏道力，進斷餘結入無餘依般涅槃界，是名上流補特伽羅。問：何故名上流補特伽羅？答：有二種流，謂生死業及彼煩惱。彼於此二俱未斷未遍知，彼由此因及此緣故，上行隨行、上流隨流故，名上流補特伽羅。復次有作是言，說由此不還補特伽羅，漸次勝進，於後後定能領隨領、能受隨受，永無退轉，故名上流。復次上流略有二種。何謂為二？一者行色界？二者行無色界。行色界者？以色究竟天為最極處。行無色界者？以非想非非想處天為最極處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起異熟業及生異熟業，身壞命終彼色界天中有起已往生色界梵眾天中。生已後時現入世俗第二靜慮，臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業，身壞命終彼色界天中有起已往生色界光音天中。生已後時現入世俗第三靜慮，臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業，身壞命終彼色界天中有起已往生色界遍淨天中。生已後時現入世俗第四靜慮，臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業，身壞命終彼色界天中有起已往生色界廣果天中。生已後時現入下品雜修世俗第四靜慮，臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業，身壞命終彼色界天中有起已往生色界無煩天中。生已後時現入中品雜修世俗第四靜慮，臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業，身壞命終彼色界天中有起已往生色界無熱天中。生已後時現入上品雜修世俗第四靜慮，臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業，身壞命終彼色界天中有起已往生色界善現天中。生已後時入上勝品雜修世俗第四靜慮，臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業，身壞命終彼色界天中有起已往生色界善見天中。生已後時入上上品最極圓滿雜修世俗第四靜慮，臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業，身壞命終彼色界天中有起已往生色界色究竟天。生已後時方得如是無漏道力，進斷餘結入無餘依般涅槃界，是名上流補特伽羅。問：何故名上流補特伽羅？答：有二種流，謂生死業及彼煩惱。彼於此二俱未斷未遍知，彼由此因及此緣故，上行隨行、上流隨流故，名上流補特伽羅。復次有作是言，說由此不還補特伽羅，漸次勝進，於後後定能領隨領、能受隨受，永無退轉，故名上流。復次上流略有二種。何謂為二？一者行色界？二者行無色界。行色界者？以色究竟天為最極處。行無色界者？以非想非非想處天為最極處。

五淨居天者，云何為五？答：一、無煩天；二、無熱天；三、善現天；四、善見天；五、色究竟天。云何無煩天？答：謂此與彼諸無煩天，是一類、為伴侶、共眾同分，依得、事得、處得皆同。又若生在無煩天中，所有無覆無記色受想行識蘊，是名無煩天。復次以無煩天，於苦見苦、於集見集、於滅見滅、於道見道故，名無煩天。復次以無煩天，身無煩擾、心無煩擾，由彼身心無煩擾故，領受寂靜遍淨無漏微妙諸受故，名無煩天。復次此是彼名異語增語諸想等想施設言說，謂無煩天故，名無煩天。云何無熱天？答：謂此與彼諸無熱天，同一類、為伴侶、共眾同分，依得、事得、處得皆同。又若生在無熱天中，所有無覆無記色受想行識蘊，是名無熱天。復次以無熱天，於苦見苦、於集見集、於滅見滅、於道見道故，名無熱天。復次以無熱天，身無熱惱、心無熱惱，由彼身心無熱惱故，領受寂靜遍淨無漏微妙諸受故，名無熱天。復次此是彼名異語增語諸想等想施設言說，謂無熱天故，名無熱天。云何善現天？答：謂此與彼諸善現天，同一類、為伴侶、共眾同分、依得、事得、處得皆同。又彼生在善現天中，所有無覆無記色受想行識蘊，是名善現天。復次以善現天，於苦見苦、於集見集、於滅見滅、於道見道故，名善現天。復次以善現天形色微妙，眾所樂觀清淨端嚴，超過無煩無熱天眾故，名善現天。復次此是彼名異語增語諸想等想施設言說，謂善現天故，名善現天。云何善見天？答：謂此與彼諸善見天，同一類、為伴侶、共眾同分，依得、事得、處得皆同。又彼生在善見天中，所有無覆無記色受想行識蘊，是名善見天。復次以善見天，於苦見苦、於集見集、於滅見滅、於道見道故，名善見天。復次以善見天形色轉微妙，眾所轉樂觀轉清淨端嚴，超過無煩無熱善現天眾故，名善見天。復次此是彼名異語增語諸想等想施設言說，謂善見天故，名善見天。云何色界究竟天？答：謂此與彼諸色究竟天，同一類、為伴侶、共眾同分，依得、事得、處得皆同。又復生在色究竟天中，所有無覆無記色受想行識蘊，是名色究竟天。復次以色究竟天，於苦見苦，於集見集，於滅見滅，於道見道故，名色究竟天。復次以色究竟天所得自體，於生色趣最勝第一故，名色究竟天。復次此天亦名礙究竟天。礙謂礙身，此是礙身最究竟處故，名礙究竟天。復次此是彼名異語增語諸想等想施設言說，謂色究竟天，或謂礙究竟天故，名色究竟天、或名礙究竟天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五淨居天者，云何為五？答：一、無煩天；二、無熱天；三、善現天；四、善見天；五、色究竟天。云何無煩天？答：謂此與彼諸無煩天，是一類、為伴侶、共眾同分，依得、事得、處得皆同。又若生在無煩天中，所有無覆無記色受想行識蘊，是名無煩天。復次以無煩天，於苦見苦、於集見集、於滅見滅、於道見道故，名無煩天。復次以無煩天，身無煩擾、心無煩擾，由彼身心無煩擾故，領受寂靜遍淨無漏微妙諸受故，名無煩天。復次此是彼名異語增語諸想等想施設言說，謂無煩天故，名無煩天。云何無熱天？答：謂此與彼諸無熱天，同一類、為伴侶、共眾同分，依得、事得、處得皆同。又若生在無熱天中，所有無覆無記色受想行識蘊，是名無熱天。復次以無熱天，於苦見苦、於集見集、於滅見滅、於道見道故，名無熱天。復次以無熱天，身無熱惱、心無熱惱，由彼身心無熱惱故，領受寂靜遍淨無漏微妙諸受故，名無熱天。復次此是彼名異語增語諸想等想施設言說，謂無熱天故，名無熱天。云何善現天？答：謂此與彼諸善現天，同一類、為伴侶、共眾同分、依得、事得、處得皆同。又彼生在善現天中，所有無覆無記色受想行識蘊，是名善現天。復次以善現天，於苦見苦、於集見集、於滅見滅、於道見道故，名善現天。復次以善現天形色微妙，眾所樂觀清淨端嚴，超過無煩無熱天眾故，名善現天。復次此是彼名異語增語諸想等想施設言說，謂善現天故，名善現天。云何善見天？答：謂此與彼諸善見天，同一類、為伴侶、共眾同分，依得、事得、處得皆同。又彼生在善見天中，所有無覆無記色受想行識蘊，是名善見天。復次以善見天，於苦見苦、於集見集、於滅見滅、於道見道故，名善見天。復次以善見天形色轉微妙，眾所轉樂觀轉清淨端嚴，超過無煩無熱善現天眾故，名善見天。復次此是彼名異語增語諸想等想施設言說，謂善見天故，名善見天。云何色界究竟天？答：謂此與彼諸色究竟天，同一類、為伴侶、共眾同分，依得、事得、處得皆同。又復生在色究竟天中，所有無覆無記色受想行識蘊，是名色究竟天。復次以色究竟天，於苦見苦，於集見集，於滅見滅，於道見道故，名色究竟天。復次以色究竟天所得自體，於生色趣最勝第一故，名色究竟天。復次此天亦名礙究竟天。礙謂礙身，此是礙身最究竟處故，名礙究竟天。復次此是彼名異語增語諸想等想施設言說，謂色究竟天，或謂礙究竟天故，名色究竟天、或名礙究竟天。

五出離界者，云何為五？具壽當知，諸有多聞聖弟子眾具猛利見，若念諸欲，便於諸欲心不趣入、不信樂、不安住、無勝解、卷縮不伸、棄捨而住，厭惡毀呰制伏違逆，如燒筋羽卷縮不伸。如是多聞聖弟子眾具猛利見，若念諸欲便於諸欲心不趣入，乃至廣說。若念出離，便於出離深心趣入、信樂安住、有勝解、不卷縮、恒舒泰，心不厭毀任運現行，其心安樂易善修習，於諸欲緣所起諸漏損害熱惱皆得解脫。從彼起已離繫解脫，不受彼因彼緣諸受，如是名為於欲出離。於恚無恚，於害無害，於色無色，應知亦爾。具壽當知，諸有多聞聖弟子眾具猛利見，若念有身，便於有身心不趣入、不信樂、不安住、無勝解、卷縮不伸、棄捨而住，厭惡毀呰制伏違逆，如燒筋羽卷縮不伸。如是多聞聖弟子眾具猛利見，若念有身，便於有身心不趣入，乃至廣說。若念有身滅涅槃，便於有身滅涅槃深心趣入、信樂安住、有勝解、不卷縮、恒舒泰，心不厭毀任運現行，其心安樂易善修習，於有身緣所起諸漏損害熱惱皆得解脫。從彼起已離繫解脫，不受彼因彼緣諸受，如是名為有身出離。此中諸有者，謂如是名、如是姓、如是類、如是食、如是受苦樂、如是長壽、如是壽邊際，故名諸有。多聞者，謂聞多正法。多正法者，謂契經、應誦、記別、諷頌、自說、因緣、譬喻、本事、本生、方廣、希法、論議。聞此諸法，故名多聞。聖弟子者，聖謂諸佛，佛之弟子名聖弟子。諸能歸依佛法僧者，一切皆得聖弟子名，故名聖弟子。具猛利見者，云何猛利？答：上品圓滿故名猛利。云何為見？答：若依出離遠離所生善法，於法簡擇極簡擇，廣說乃至毘鉢舍那，故名為見。若念諸欲者，云何名諸欲？答：欲亦名諸欲、欲界亦名諸欲、五妙欲境亦名諸欲，今此義中意說五妙欲境名諸欲，由此故名。若念諸欲，便於諸欲心不趣入不信樂不安住無勝解者，謂聖弟子於妙欲境，以稱讚俱行作意審思惟時，不起隨順心、隨順信、隨順欲、隨順心勝解、已勝解、當勝解，由此故名便於諸欲心不趣入不信樂不安住無勝解。卷縮不伸者，謂聖弟子於諸妙欲，以稱讚俱行作意審思惟時，心不樂住、不隨順、不趣向、不臨入，故名卷縮。不伸棄捨而住厭惡毀呰制伏違逆者，謂聖弟子於諸妙欲，以稱讚俱行作意審思惟時，於諸妙欲棄捨而住，厭惡毀呰制伏違逆故，名棄捨而住厭惡毀呰制伏違逆。若念出離者，云何出離？答：出離亦名出離、出離界亦名出離、色界善根亦名出離、初靜慮亦名出離，今此義中意說初靜慮名出離，由此故名，若念出離，便於出離深心趣入信樂安住有勝解者，謂聖弟子 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五出離界者，云何為五？具壽當知，諸有多聞聖弟子眾具猛利見，若念諸欲，便於諸欲心不趣入、不信樂、不安住、無勝解、卷縮不伸、棄捨而住，厭惡毀呰制伏違逆，如燒筋羽卷縮不伸。如是多聞聖弟子眾具猛利見，若念諸欲便於諸欲心不趣入，乃至廣說。若念出離，便於出離深心趣入、信樂安住、有勝解、不卷縮、恒舒泰，心不厭毀任運現行，其心安樂易善修習，於諸欲緣所起諸漏損害熱惱皆得解脫。從彼起已離繫解脫，不受彼因彼緣諸受，如是名為於欲出離。於恚無恚，於害無害，於色無色，應知亦爾。具壽當知，諸有多聞聖弟子眾具猛利見，若念有身，便於有身心不趣入、不信樂、不安住、無勝解、卷縮不伸、棄捨而住，厭惡毀呰制伏違逆，如燒筋羽卷縮不伸。如是多聞聖弟子眾具猛利見，若念有身，便於有身心不趣入，乃至廣說。若念有身滅涅槃，便於有身滅涅槃深心趣入、信樂安住、有勝解、不卷縮、恒舒泰，心不厭毀任運現行，其心安樂易善修習，於有身緣所起諸漏損害熱惱皆得解脫。從彼起已離繫解脫，不受彼因彼緣諸受，如是名為有身出離。此中諸有者，謂如是名、如是姓、如是類、如是食、如是受苦樂、如是長壽、如是壽邊際，故名諸有。多聞者，謂聞多正法。多正法者，謂契經、應誦、記別、諷頌、自說、因緣、譬喻、本事、本生、方廣、希法、論議。聞此諸法，故名多聞。聖弟子者，聖謂諸佛，佛之弟子名聖弟子。諸能歸依佛法僧者，一切皆得聖弟子名，故名聖弟子。具猛利見者，云何猛利？答：上品圓滿故名猛利。云何為見？答：若依出離遠離所生善法，於法簡擇極簡擇，廣說乃至毘鉢舍那，故名為見。若念諸欲者，云何名諸欲？答：欲亦名諸欲、欲界亦名諸欲、五妙欲境亦名諸欲，今此義中意說五妙欲境名諸欲，由此故名。若念諸欲，便於諸欲心不趣入不信樂不安住無勝解者，謂聖弟子於妙欲境，以稱讚俱行作意審思惟時，不起隨順心、隨順信、隨順欲、隨順心勝解、已勝解、當勝解，由此故名便於諸欲心不趣入不信樂不安住無勝解。卷縮不伸者，謂聖弟子於諸妙欲，以稱讚俱行作意審思惟時，心不樂住、不隨順、不趣向、不臨入，故名卷縮。不伸棄捨而住厭惡毀呰制伏違逆者，謂聖弟子於諸妙欲，以稱讚俱行作意審思惟時，於諸妙欲棄捨而住，厭惡毀呰制伏違逆故，名棄捨而住厭惡毀呰制伏違逆。若念出離者，云何出離？答：出離亦名出離、出離界亦名出離、色界善根亦名出離、初靜慮亦名出離，今此義中意說初靜慮名出離，由此故名，若念出離，便於出離深心趣入信樂安住有勝解者，謂聖弟子

於此出離，以勝解俱行作意審思惟時，便生隨順心、隨順信、隨順欲、隨順心勝解、已勝解、當勝解，由此故名便於出離深心趣入信樂安住。有勝解不卷縮恒舒泰者，謂聖弟子於此出離，以稱讚俱行作意審思惟時，心樂安住順趣臨入，故名不卷縮恒舒泰。心不厭毀任運現行者，謂聖弟子於此出離，以稱讚俱行作意審思惟時，非如於欲心不樂住，厭惡毀呰制伏違逆，由此故言心不厭毀任運現行。其心安樂者，謂聖弟子當於爾時，其心安樂無勞無損成無倦法，由此故言其心安樂。易修習者，謂聖弟子當於爾時，數數修習數數作意相應修習，故名易修習。善修習者，謂聖弟子當於爾時，因故、門故、理故、行故，殷重修習、堅住修習、恭敬修習、作意修習故，名善修習。於諸欲緣所起諸漏損害熱惱皆得解脫，從彼起已離繫解脫者，謂聖弟子由此因緣，於諸欲中心得解脫，從彼起已離繫解脫，由斯故說於諸欲緣所起諸漏損害熱惱皆得解脫，從彼起已離繫解脫。不受彼因彼緣諸受者，謂於諸欲若未斷未遍知便受苦受，若已斷已遍知不受苦受，由斯故說不受彼因彼緣諸受，如是名為於欲出離者。問：今於此中何謂出離？答：永斷諸欲亦名出離、超過諸欲亦名出離、捨離塵俗亦名出離、色界善根亦名出離、初靜慮亦名出離，今此義中意說初靜慮名出離。於恚無恚者，問：恚云何？答：恚亦名恚、恚界亦名恚，今此義中意說恚界名恚。問：無恚云何？答：無恚亦名無恚、無恚界亦名無恚、慈心定亦名無恚，今此義意說慈心定名無恚。於害無害者，問：害云何？答：害亦名害、害界亦名害，今此義中意說害界名害。問：無害云何？答：無害亦名無害、無害界亦名無害、悲心定亦名無害，今此義中意說悲心定名無害。於色無色者，問：色云何？答：色亦名色、色界亦名色、四靜慮亦名色，今此義中意說四靜慮名色。問：無色云何？答：無色亦名無色、無色界亦名無色、四無色亦名無色，今此義中意說四無色名無色。諸有多聞聖弟子眾具猛利見者，如前說。若念有身者，有身亦名有身、五取蘊亦名有身，今此義中意說五取蘊名有身。便於有身心不趣入等，如前欲說。若念有身滅者，有身滅亦名滅、擇滅亦名滅，今此義中意說擇滅名滅非餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此出離，以勝解俱行作意審思惟時，便生隨順心、隨順信、隨順欲、隨順心勝解、已勝解、當勝解，由此故名便於出離深心趣入信樂安住。有勝解不卷縮恒舒泰者，謂聖弟子於此出離，以稱讚俱行作意審思惟時，心樂安住順趣臨入，故名不卷縮恒舒泰。心不厭毀任運現行者，謂聖弟子於此出離，以稱讚俱行作意審思惟時，非如於欲心不樂住，厭惡毀呰制伏違逆，由此故言心不厭毀任運現行。其心安樂者，謂聖弟子當於爾時，其心安樂無勞無損成無倦法，由此故言其心安樂。易修習者，謂聖弟子當於爾時，數數修習數數作意相應修習，故名易修習。善修習者，謂聖弟子當於爾時，因故、門故、理故、行故，殷重修習、堅住修習、恭敬修習、作意修習故，名善修習。於諸欲緣所起諸漏損害熱惱皆得解脫，從彼起已離繫解脫者，謂聖弟子由此因緣，於諸欲中心得解脫，從彼起已離繫解脫，由斯故說於諸欲緣所起諸漏損害熱惱皆得解脫，從彼起已離繫解脫。不受彼因彼緣諸受者，謂於諸欲若未斷未遍知便受苦受，若已斷已遍知不受苦受，由斯故說不受彼因彼緣諸受，如是名為於欲出離者。問：今於此中何謂出離？答：永斷諸欲亦名出離、超過諸欲亦名出離、捨離塵俗亦名出離、色界善根亦名出離、初靜慮亦名出離，今此義中意說初靜慮名出離。於恚無恚者，問：恚云何？答：恚亦名恚、恚界亦名恚，今此義中意說恚界名恚。問：無恚云何？答：無恚亦名無恚、無恚界亦名無恚、慈心定亦名無恚，今此義意說慈心定名無恚。於害無害者，問：害云何？答：害亦名害、害界亦名害，今此義中意說害界名害。問：無害云何？答：無害亦名無害、無害界亦名無害、悲心定亦名無害，今此義中意說悲心定名無害。於色無色者，問：色云何？答：色亦名色、色界亦名色、四靜慮亦名色，今此義中意說四靜慮名色。問：無色云何？答：無色亦名無色、無色界亦名無色、四無色亦名無色，今此義中意說四無色名無色。諸有多聞聖弟子眾具猛利見者，如前說。若念有身者，有身亦名有身、五取蘊亦名有身，今此義中意說五取蘊名有身。便於有身心不趣入等，如前欲說。若念有身滅者，有身滅亦名滅、擇滅亦名滅，今此義中意說擇滅名滅非餘。

說一切有部集異門足論卷第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說一切有部集異門足論卷第十四

此卷宋本第八幅第八九行云，彼色界天中有起(之下便云)壞命終彼色界天(乃至)第九幅原五行補特伽羅復(之下便云)已往生色界(乃至)第十一幅第七行生異熟業身(之下便云)次有作是言說(等)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此卷宋本第八幅第八九行云，彼色界天中有起(之下便云)壞命終彼色界天(乃至)第九幅原五行補特伽羅復(之下便云)已往生色界(乃至)第十一幅第七行生異熟業身(之下便云)次有作是言說(等)。

如是三節，文斷義絕不相連續。今撿二本，則宋本錯將生異熟業身(之下)壞命終彼色界天(乃至)補特伽羅復(等)凡三十四行之文，進而寫之于彼色界天中。有起(之下)却將中有起(之下)已往生色界(乃)生異熟業身(等)三十四行之文，退而寫之于補特伽羅復(之下)。致令如是。今依二本進退而正之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是三節，文斷義絕不相連續。今撿二本，則宋本錯將生異熟業身(之下)壞命終彼色界天(乃至)補特伽羅復(等)凡三十四行之文，進而寫之于彼色界天中。有起(之下)却將中有起(之下)已往生色界(乃)生異熟業身(等)三十四行之文，退而寫之于補特伽羅復(之下)。致令如是。今依二本進退而正之。