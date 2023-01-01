阿毘達磨集異門足論卷第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨集異門足論卷第十三

尊者舍利子說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

五法品第六之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五法品第六之三

五能忍功德者，一者不暴惡；二者不憂悔；三者眾生愛樂；四者十方善名流布；五者身壞命終當生善趣天上。云何不暴惡？答，諸有能忍補特伽羅，能忍因緣，不集刀杖不為損害，名不暴惡。云何不憂悔？答：諸有能忍補特伽羅，能忍因緣，行身妙行、行語妙行、行意妙行，彼行身語意妙行已，不生憂悔身心清涼，名不憂悔。云何眾生愛樂？答：諸有能忍補特伽羅，能忍因緣，罵不反罵、嗔不反嗔、打不反打、害不反害、弄不反弄，由此眾生悉皆愛樂，彼由如是不反罵等緣故，名眾生愛樂。云何十方善名流布？答：諸有能忍補特伽羅，能忍因緣，常無鬪諍，不相言訟、輕弄毀蔑，由此十方善名流布。彼由如是無鬪諍等緣故，說十方善名流布。云何身壞命終當生善趣天上？答：諸有能忍補特伽羅，能忍因緣，多行增上身妙行、語妙行、意妙行，彼行增上身語意妙行已，身壞命終當生善趣天世界中受諸妙樂，故說身壞命終當生善趣天上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五能忍功德者，一者不暴惡；二者不憂悔；三者眾生愛樂；四者十方善名流布；五者身壞命終當生善趣天上。云何不暴惡？答，諸有能忍補特伽羅，能忍因緣，不集刀杖不為損害，名不暴惡。云何不憂悔？答：諸有能忍補特伽羅，能忍因緣，行身妙行、行語妙行、行意妙行，彼行身語意妙行已，不生憂悔身心清涼，名不憂悔。云何眾生愛樂？答：諸有能忍補特伽羅，能忍因緣，罵不反罵、嗔不反嗔、打不反打、害不反害、弄不反弄，由此眾生悉皆愛樂，彼由如是不反罵等緣故，名眾生愛樂。云何十方善名流布？答：諸有能忍補特伽羅，能忍因緣，常無鬪諍，不相言訟、輕弄毀蔑，由此十方善名流布。彼由如是無鬪諍等緣故，說十方善名流布。云何身壞命終當生善趣天上？答：諸有能忍補特伽羅，能忍因緣，多行增上身妙行、語妙行、意妙行，彼行增上身語意妙行已，身壞命終當生善趣天世界中受諸妙樂，故說身壞命終當生善趣天上。

五損減者，云何為五？一者親屬損減；二者財富損減；三者無病損減；四者戒損減；五者見損減。親屬損減云何？答：若有親屬遭諸災害，謂由王故賊故火故水故死故，又少親屬亦得名為親屬損減，如是名為親屬損減。問：何故名為親屬損減？答：以如是法，非可愛、非可樂、非可忍、無救護、有違損、不可意，是故名為親屬損減。財富損減云何？答：若有財富遭諸災害，謂由王故賊故火故水故怨故，又少財寶亦得名為財富損減，如是名為財富損減。問：何故名為財富損減？答：以如是法，非可愛、非可樂、非可喜、非可意，餘如前說。無病損減云何？答：若於身中遭如是病，謂頭痛等，廣說如前，又此身中多有疹疾亦得名為無病損減，如是名為無病損減。問：何故名為無病損減？答：以如是法，非可愛等，廣說如前。戒損減云何？答：害生命、不與取、欲邪行、虛誑語、離間語、麁惡語、雜穢語，又諸所有不善戒、若諸所有非理所引戒、若諸所有障礙定戒，如是一切名戒損減。問：何故名為戒損減耶？答：以如是法，非可愛、非可樂、非可忍、無救護、有違損、不可意。以如是法，非可愛果、非可樂果、非可喜果、非可意果、非適意果、不悅意果。以如是法，非可愛異熟、非可樂異熟、非可喜異熟、非可意異熟、非適意異熟、不悅意異熟。是故名為戒損減。見損減云何？答：諸所有見，無施與、無祠祀、無愛樂，乃至廣說。又諸所有不善見、若諸所有非理所引見、若諸所有障礙定見，如是一切名見損減。問：何故名為見損減耶？答：以如是法，非可愛，廣說乃至不悅意異熟，是故名為見損減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五損減者，云何為五？一者親屬損減；二者財富損減；三者無病損減；四者戒損減；五者見損減。親屬損減云何？答：若有親屬遭諸災害，謂由王故賊故火故水故死故，又少親屬亦得名為親屬損減，如是名為親屬損減。問：何故名為親屬損減？答：以如是法，非可愛、非可樂、非可忍、無救護、有違損、不可意，是故名為親屬損減。財富損減云何？答：若有財富遭諸災害，謂由王故賊故火故水故怨故，又少財寶亦得名為財富損減，如是名為財富損減。問：何故名為財富損減？答：以如是法，非可愛、非可樂、非可喜、非可意，餘如前說。無病損減云何？答：若於身中遭如是病，謂頭痛等，廣說如前，又此身中多有疹疾亦得名為無病損減，如是名為無病損減。問：何故名為無病損減？答：以如是法，非可愛等，廣說如前。戒損減云何？答：害生命、不與取、欲邪行、虛誑語、離間語、麁惡語、雜穢語，又諸所有不善戒、若諸所有非理所引戒、若諸所有障礙定戒，如是一切名戒損減。問：何故名為戒損減耶？答：以如是法，非可愛、非可樂、非可忍、無救護、有違損、不可意。以如是法，非可愛果、非可樂果、非可喜果、非可意果、非適意果、不悅意果。以如是法，非可愛異熟、非可樂異熟、非可喜異熟、非可意異熟、非適意異熟、不悅意異熟。是故名為戒損減。見損減云何？答：諸所有見，無施與、無祠祀、無愛樂，乃至廣說。又諸所有不善見、若諸所有非理所引見、若諸所有障礙定見，如是一切名見損減。問：何故名為見損減耶？答：以如是法，非可愛，廣說乃至不悅意異熟，是故名為見損減。

五圓滿者，云何為五？一者親屬圓滿；二者財富圓滿；三者無病圓滿；四者戒圓滿；五者見圓滿。親屬圓滿云何？答：若有親屬無諸災害，謂非王故賊故火故水故死故，又多親屬亦得名為親屬圓滿，如是名為親屬圓滿。問：何故名為親屬圓滿？答：以如是法，可愛、可樂、可忍、有救護、無違損、稱可意，是故名為親屬圓滿。財富圓滿云何？答：若有財富無諸災害，謂非王故賊故火故水故怨故，又多財寶亦得名為財富圓滿，如是名為財富圓滿。問：何故名為財富圓滿？答：以如是法，可愛、可樂、可喜、可意，餘如前說。無病圓滿云何？答：若於身中無如是病，謂頭痛等，廣說如前，又此身中無諸疹疾亦得名為無病圓滿，如是名為無病圓滿。問：何故名為無病圓滿？答：以如是法，是可愛等，廣說如前。戒圓滿云何？答：離斷生命、離不與取、離欲邪行、離虛誑語、離離間語、離麁惡語、離雜穢語，又諸所有善戒、若諸所有如理所引戒、若諸所有不障礙定戒，如是一切名戒圓滿。問：何故名為戒圓滿耶？答：以如是法，可愛、可樂、可忍、有救護、無違損、稱可意。以如是法，可愛果、可樂果、可喜果、可意果、適意果、悅意果。以如是法，可愛異熟、可樂異熟、可喜異熟、可意異熟、適意異熟、悅意異熟。是故名為戒圓滿。見圓滿云何？答：諸所有見，有施與、有祠祀、有愛樂，乃至廣說，又諸所有善見、若諸所有如理所引見、若諸所有不障礙定見，如是一切名見圓滿。問：何故名為見圓滿耶？答：以如是法，是可愛，廣說乃至悅意異熟，是故名為見圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五圓滿者，云何為五？一者親屬圓滿；二者財富圓滿；三者無病圓滿；四者戒圓滿；五者見圓滿。親屬圓滿云何？答：若有親屬無諸災害，謂非王故賊故火故水故死故，又多親屬亦得名為親屬圓滿，如是名為親屬圓滿。問：何故名為親屬圓滿？答：以如是法，可愛、可樂、可忍、有救護、無違損、稱可意，是故名為親屬圓滿。財富圓滿云何？答：若有財富無諸災害，謂非王故賊故火故水故怨故，又多財寶亦得名為財富圓滿，如是名為財富圓滿。問：何故名為財富圓滿？答：以如是法，可愛、可樂、可喜、可意，餘如前說。無病圓滿云何？答：若於身中無如是病，謂頭痛等，廣說如前，又此身中無諸疹疾亦得名為無病圓滿，如是名為無病圓滿。問：何故名為無病圓滿？答：以如是法，是可愛等，廣說如前。戒圓滿云何？答：離斷生命、離不與取、離欲邪行、離虛誑語、離離間語、離麁惡語、離雜穢語，又諸所有善戒、若諸所有如理所引戒、若諸所有不障礙定戒，如是一切名戒圓滿。問：何故名為戒圓滿耶？答：以如是法，可愛、可樂、可忍、有救護、無違損、稱可意。以如是法，可愛果、可樂果、可喜果、可意果、適意果、悅意果。以如是法，可愛異熟、可樂異熟、可喜異熟、可意異熟、適意異熟、悅意異熟。是故名為戒圓滿。見圓滿云何？答：諸所有見，有施與、有祠祀、有愛樂，乃至廣說，又諸所有善見、若諸所有如理所引見、若諸所有不障礙定見，如是一切名見圓滿。問：何故名為見圓滿耶？答：以如是法，是可愛，廣說乃至悅意異熟，是故名為見圓滿。

五語路者，云何為五？一者或時語或非時語；二者或實語或不實語；三者或引義利語或引無義利語；四者或細軟語或麁獷語；五者或慈愍語或嗔恚語。或時語或非時語者，問：云何非時語？答：有二種非時：一者內、二者外。內非時云何？答：且如舉他罪苾芻，或貪纏所纏、或嗔纏所纏、或癡纏所纏、或遭劇苦、或有重病、或復不能與他言論，是為內非時。外非時云何？答：且如舉他罪苾芻，所欲舉者，或貪纏所纏、或嗔纏所纏、或癡纏所纏、或遭劇苦、或有重病、或復不能受他言論、或未受具補特伽羅現在前住，是名外非時。此中所有若內非時若外非時，總略為一數為非時，如是時語名非時語。問：云何時語？答有二種時：一者內、二者外。內時云何？答：且如舉他罪苾芻，非貪纏所纏、非嗔纏所纏、非癡纏所纏、無劇苦、無重病、復有堪能與他言論，是名內時。外時云何？答：且如舉他罪苾芻，所欲舉者，非貪纏所纏、非嗔纏所纏、非癡纏所纏、無劇苦、無重病、復有堪能受他言論、無未受具補特伽羅現在前住，是名外時。此中所有內時外時，總略為一數之為時，如是時語名為時語。是故名為或時語或非時語。或實語或不實語者，問：云何不實語？答：且如苾芻舉他苾芻，不見不聞不疑，犯戒、犯見、犯軌則、犯淨命罪。彼如是語名不實語。問云何實語？答：且如苾芻舉他苾芻，實見實聞實疑，犯戒、犯見、犯軌則、犯淨命罪，彼如是語名為實語。是故名為或實語或不實語。或引義利語或引無義利語者，問：云何引無義利語？答：且如苾芻舉他苾芻犯戒、犯見、犯軌則、犯淨命罪。然他苾芻於如是罪，已陳首、已發露、已顯示、已悔除。實無餘言有餘，彼如是語名引無義利語。問：云何引義語？答：且如苾芻舉他苾芻犯戒、犯見、犯軌則、犯淨命罪。然他苾芻於如是罪，未陳首、未發露、未顯示、未悔除，或有餘言有餘，彼如是語名引義利語。是故名為或引義利語或引無義利語。或細軟語或麁獷語者，問：云何麁獷語？答：且如苾芻，於他苾芻結恨憤發兇暴惡意，作如是言：「汝見如是所犯罪不？汝是惡沙門、愚鈍沙門、無羞恥沙門，難調難伏。汝應陳首如是諸罪，勿有覆藏。」彼如是語，名麁獷語。問：云何細軟語？答：且如苾芻往他苾芻所，作如是言：「具壽已犯如是如是罪，應陳首、應發露，勿覆藏。陳首則安樂，不陳首不安樂。」彼如是語，名細軟語。是故名為或細軟語或麁獷語。或慈慜語或嗔恚語者，問：云何嗔恚語？答：且如苾芻，於他苾芻有嗔恚心、有損害心，而舉犯戒、犯見、犯軌則、犯淨命罪。彼如是語 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五語路者，云何為五？一者或時語或非時語；二者或實語或不實語；三者或引義利語或引無義利語；四者或細軟語或麁獷語；五者或慈愍語或嗔恚語。或時語或非時語者，問：云何非時語？答：有二種非時：一者內、二者外。內非時云何？答：且如舉他罪苾芻，或貪纏所纏、或嗔纏所纏、或癡纏所纏、或遭劇苦、或有重病、或復不能與他言論，是為內非時。外非時云何？答：且如舉他罪苾芻，所欲舉者，或貪纏所纏、或嗔纏所纏、或癡纏所纏、或遭劇苦、或有重病、或復不能受他言論、或未受具補特伽羅現在前住，是名外非時。此中所有若內非時若外非時，總略為一數為非時，如是時語名非時語。問：云何時語？答有二種時：一者內、二者外。內時云何？答：且如舉他罪苾芻，非貪纏所纏、非嗔纏所纏、非癡纏所纏、無劇苦、無重病、復有堪能與他言論，是名內時。外時云何？答：且如舉他罪苾芻，所欲舉者，非貪纏所纏、非嗔纏所纏、非癡纏所纏、無劇苦、無重病、復有堪能受他言論、無未受具補特伽羅現在前住，是名外時。此中所有內時外時，總略為一數之為時，如是時語名為時語。是故名為或時語或非時語。或實語或不實語者，問：云何不實語？答：且如苾芻舉他苾芻，不見不聞不疑，犯戒、犯見、犯軌則、犯淨命罪。彼如是語名不實語。問云何實語？答：且如苾芻舉他苾芻，實見實聞實疑，犯戒、犯見、犯軌則、犯淨命罪，彼如是語名為實語。是故名為或實語或不實語。或引義利語或引無義利語者，問：云何引無義利語？答：且如苾芻舉他苾芻犯戒、犯見、犯軌則、犯淨命罪。然他苾芻於如是罪，已陳首、已發露、已顯示、已悔除。實無餘言有餘，彼如是語名引無義利語。問：云何引義語？答：且如苾芻舉他苾芻犯戒、犯見、犯軌則、犯淨命罪。然他苾芻於如是罪，未陳首、未發露、未顯示、未悔除，或有餘言有餘，彼如是語名引義利語。是故名為或引義利語或引無義利語。或細軟語或麁獷語者，問：云何麁獷語？答：且如苾芻，於他苾芻結恨憤發兇暴惡意，作如是言：「汝見如是所犯罪不？汝是惡沙門、愚鈍沙門、無羞恥沙門，難調難伏。汝應陳首如是諸罪，勿有覆藏。」彼如是語，名麁獷語。問：云何細軟語？答：且如苾芻往他苾芻所，作如是言：「具壽已犯如是如是罪，應陳首、應發露，勿覆藏。陳首則安樂，不陳首不安樂。」彼如是語，名細軟語。是故名為或細軟語或麁獷語。或慈慜語或嗔恚語者，問：云何嗔恚語？答：且如苾芻，於他苾芻有嗔恚心、有損害心，而舉犯戒、犯見、犯軌則、犯淨命罪。彼如是語

，名嗔恚語。問：云何慈慜語？答：且如苾芻，於他苾芻有慈慜心與慈慜具，往至其所舉所犯戒、犯見、犯軌則、犯淨命罪。彼如是語，名慈慜語。是故名為或慈慜語或嗔恚語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，名嗔恚語。問：云何慈慜語？答：且如苾芻，於他苾芻有慈慜心與慈慜具，往至其所舉所犯戒、犯見、犯軌則、犯淨命罪。彼如是語，名慈慜語。是故名為或慈慜語或嗔恚語。

五無堪能處者，云何為五？謂阿羅漢苾芻諸漏已盡，無復堪能故思斷生命、無復堪不與物盜心取、無復堪行非梵行習婬欲法、無復堪能正知說虛誑語、無復堪能貯積受用諸欲樂具。阿羅漢苾芻諸漏已盡無復堪能故思斷生命者，謂由彼因彼緣故思斷生命，阿羅漢苾芻諸漏已盡故，於彼因緣已永斷已遍知，如斷樹根截多羅頂，令後有趣成不生法故，名阿羅漢苾芻諸漏已盡無復堪能故思斷生命。阿羅漢苾芻諸漏已盡無復堪能不與物盜心取、行非梵行習婬欲法、正知說虛誑語亦爾。阿羅漢苾芻諸漏已盡無復堪能貯積受用諸欲樂具者，謂由彼因彼緣貯積受用諸欲樂具，阿羅漢苾芻諸漏已盡故，於彼因緣已永斷已遍知，如斷樹根截多羅頂，令後有趣成不生法故，名阿羅漢苾芻諸漏已盡無復堪能貯積受用諸欲樂具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五無堪能處者，云何為五？謂阿羅漢苾芻諸漏已盡，無復堪能故思斷生命、無復堪不與物盜心取、無復堪行非梵行習婬欲法、無復堪能正知說虛誑語、無復堪能貯積受用諸欲樂具。阿羅漢苾芻諸漏已盡無復堪能故思斷生命者，謂由彼因彼緣故思斷生命，阿羅漢苾芻諸漏已盡故，於彼因緣已永斷已遍知，如斷樹根截多羅頂，令後有趣成不生法故，名阿羅漢苾芻諸漏已盡無復堪能故思斷生命。阿羅漢苾芻諸漏已盡無復堪能不與物盜心取、行非梵行習婬欲法、正知說虛誑語亦爾。阿羅漢苾芻諸漏已盡無復堪能貯積受用諸欲樂具者，謂由彼因彼緣貯積受用諸欲樂具，阿羅漢苾芻諸漏已盡故，於彼因緣已永斷已遍知，如斷樹根截多羅頂，令後有趣成不生法故，名阿羅漢苾芻諸漏已盡無復堪能貯積受用諸欲樂具。

五勝支者，云何為五？具壽當知，諸聖弟子於如來所修植淨信根生安住，不為沙門或婆羅門或天魔梵或餘世間如法引奪，是名第一勝支。復次具壽，諸聖弟子無諂無誑淳直性類，於大師有智同梵行者所如實自顯，是名第二勝支。復次具壽，諸聖弟子少疾無病，成等熟腹非極冷熱，時節調和無諸苦惱，由斯飲食易正消化，是名第三勝支。復次具壽，諸聖弟子勤精進住有勢有勤、有勇堅猛，於諸善法常不捨軛，假使唯餘皮筋骨在、身諸血肉皆悉乾枯，為得所求殊勝善法，發勤精進有勢有勤、有勇堅猛不捨善軛，若求證得精進熾然終無中廢，是名第四勝支。復次具壽，諸聖弟子具慧安住成就世間，有出沒慧、聖慧、出慧、善通達慧，彼所作慧正盡苦慧，是名第五勝支。於如來所修植淨信者，如來云何？答：應正等覺說名如來。淨信云何？答：若依出離遠離所生善法，諸信信性隨順性印可性，已愛樂當愛樂現愛樂性心清淨性，故名淨信。即此淨信，於如來所已修植、當修植、現修植，由斯故說於如來所修植淨信。言根生者，謂此淨信有二種根：一者無漏智；二者無漏善根，故名根生。言安住者，謂由如是行相根生，即由如是行相安住；若由如是行相安住，即由如是行相根生。故名安住。不能引奪者，謂由成就如是淨信，一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門若餘眾生諸天人類，皆不能引不能奪不能引奪、不能傾不能等傾不能等極傾、不能搖不能等搖不能等極搖、不能動不能等動不能等極動。是故說為不能引奪。是名第一者，漸次順次相續次第數為第一。言勝支者，謂由淨信增盛，諸善男子或善女人後後轉勝，故名勝支。言無諂者，諂云何？答：諸心險性，若心姦性、若心曲性、心雜亂性、心不顯了性、心不正直性、心不調善性，皆名為諂。無如是諂，故名無諂。言無誑者，誑云何？答：偽斗偽秤、偽函偽語，於他罔帽極罔帽遍罔帽，罔帽業欺弄迷惑，皆名為誑。無如是誑，故名無誑。淳直性類者，謂重顯了無諂誑性，是故復說淳直性類。於大師有智同梵行者所如實自顯者，大師云何？答：謂諸如來、應、正等覺說名大師。有智同梵行者云何？答：謂舍利子、大採菽氏、大營搆氏、大迦葉波、大執藏、大劫庀那、大迦多衍那、大准陀、大善見、大路、大名、無滅、欲樂、金毘羅等，皆名有智同梵行者。若彼具壽多貪嗔癡有所違犯，便於大師及諸有智同梵行所，如實陳首施設建立分別顯了，發露開示無所覆藏，由斯故說於大師有智同梵行者所如實自顯。是名第二者，漸次順次相續次第數為第二。言勝支者，謂由無諂誑增盛，諸善男子或善女人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五勝支者，云何為五？具壽當知，諸聖弟子於如來所修植淨信根生安住，不為沙門或婆羅門或天魔梵或餘世間如法引奪，是名第一勝支。復次具壽，諸聖弟子無諂無誑淳直性類，於大師有智同梵行者所如實自顯，是名第二勝支。復次具壽，諸聖弟子少疾無病，成等熟腹非極冷熱，時節調和無諸苦惱，由斯飲食易正消化，是名第三勝支。復次具壽，諸聖弟子勤精進住有勢有勤、有勇堅猛，於諸善法常不捨軛，假使唯餘皮筋骨在、身諸血肉皆悉乾枯，為得所求殊勝善法，發勤精進有勢有勤、有勇堅猛不捨善軛，若求證得精進熾然終無中廢，是名第四勝支。復次具壽，諸聖弟子具慧安住成就世間，有出沒慧、聖慧、出慧、善通達慧，彼所作慧正盡苦慧，是名第五勝支。於如來所修植淨信者，如來云何？答：應正等覺說名如來。淨信云何？答：若依出離遠離所生善法，諸信信性隨順性印可性，已愛樂當愛樂現愛樂性心清淨性，故名淨信。即此淨信，於如來所已修植、當修植、現修植，由斯故說於如來所修植淨信。言根生者，謂此淨信有二種根：一者無漏智；二者無漏善根，故名根生。言安住者，謂由如是行相根生，即由如是行相安住；若由如是行相安住，即由如是行相根生。故名安住。不能引奪者，謂由成就如是淨信，一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門若餘眾生諸天人類，皆不能引不能奪不能引奪、不能傾不能等傾不能等極傾、不能搖不能等搖不能等極搖、不能動不能等動不能等極動。是故說為不能引奪。是名第一者，漸次順次相續次第數為第一。言勝支者，謂由淨信增盛，諸善男子或善女人後後轉勝，故名勝支。言無諂者，諂云何？答：諸心險性，若心姦性、若心曲性、心雜亂性、心不顯了性、心不正直性、心不調善性，皆名為諂。無如是諂，故名無諂。言無誑者，誑云何？答：偽斗偽秤、偽函偽語，於他罔帽極罔帽遍罔帽，罔帽業欺弄迷惑，皆名為誑。無如是誑，故名無誑。淳直性類者，謂重顯了無諂誑性，是故復說淳直性類。於大師有智同梵行者所如實自顯者，大師云何？答：謂諸如來、應、正等覺說名大師。有智同梵行者云何？答：謂舍利子、大採菽氏、大營搆氏、大迦葉波、大執藏、大劫庀那、大迦多衍那、大准陀、大善見、大路、大名、無滅、欲樂、金毘羅等，皆名有智同梵行者。若彼具壽多貪嗔癡有所違犯，便於大師及諸有智同梵行所，如實陳首施設建立分別顯了，發露開示無所覆藏，由斯故說於大師有智同梵行者所如實自顯。是名第二者，漸次順次相續次第數為第二。言勝支者，謂由無諂誑增盛，諸善男子或善女人

後後轉勝，故名勝支。言少疾者，多疾云何？答：謂頭痛等，乃至廣說，及餘多種逼惱疹疾能生種種不安隱觸住在身中，皆名多疾。如是疾無，故名少疾。言無病者，重顯少疾。成等熟腹非極冷熱，時節調和無諸苦惱，由斯飲食易正消化者，謂彼成就非極冷熱，平等成就生熟二藏。若有成就極冷藏者，諸所飲噉極遲成就，令身沈重無所堪任，不能精勤修勝斷行。若有成就極熱藏者，諸所飲噉極速成熟，令身羸劣無所堪任，不能精勤修勝斷行。由彼成就非極冷熱生熟二藏，時節調和無諸苦惱，有所飲噉易正消化，令身強盛有所堪任故，能精勤修勝斷行。是名第三者，漸次順次相續次第數為第三。言勝支者，謂由少疾等增盛，諸善男子或善女人後後轉勝，故名勝支。勤精進住者，精進云何？答：若於出離遠離所生善法，精勤勇猛勢用策勵，不可制伏策心相續，是名精進。由彼成就如是精進，於所修習能行勝行進趣證會，是故說為勤精進住。言有勢者，謂彼上品精進圓滿，故名有勢。言有勤者，謂即顯示精進堅固，故名有勤。言有勇堅猛者，謂由成就精進力故，勇決而取、堅住而取、猛利而取，諸有所取是善非惡，隨所取相守護不捨，如獲他國善能守護，是故說為有勇堅猛。於諸善法常不捨軛者，謂於善法不捨勤勇精進無斷，是故說為於諸善法常不捨軛。為得所求殊勝善法，若未證得精進熾然終無中廢者，謂若未得阿羅漢果，精進熾然常無懈廢，由斯故說為得所求殊勝善法，若未證得精進熾然終無中廢。是名第四者，漸次順次相續次第數為第四。言勝支者，謂由精進增盛，諸善男子或善女人後後轉勝，故名勝支。具慧安住者，慧云何？答：若依出離遠離所生善法，於諸法相能簡擇極簡擇，廣說乃至毘鉢舍那，是名為慧。言安住者，謂由成就如是慧故，於諸法相能行勝行進趣證會，由斯故說具慧安住。成就世間有出沒慧者，世間謂五取蘊。云何為五？謂色取蘊受想行識取蘊。彼由成就如是慧故，能如實知此五取蘊生及變壞，由斯故說成就世間有出沒慧。言聖慧者，有二種聖：一者善故聖；二者無漏故聖。此慧具由二種聖故，說名為聖故名聖慧。言出慧者，謂彼成就如是慧故，能出離欲界及能出離色無色界，故名出慧。善通達慧者，謂彼成就如是慧故，於苦集滅道諦由苦集滅道相能通達善通達各別通達，是故名為善通達慧。彼所作慧者，謂彼所引學無間道所有勝慧，此中說為彼所作慧。正盡苦慧者，正云何？答：因故、門故、理趣故、行相故，說名為正。盡苦慧者，五取蘊名為苦，此慧能令五取蘊盡等盡遍盡，證永盡故，名盡苦慧。是名第 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後後轉勝，故名勝支。言少疾者，多疾云何？答：謂頭痛等，乃至廣說，及餘多種逼惱疹疾能生種種不安隱觸住在身中，皆名多疾。如是疾無，故名少疾。言無病者，重顯少疾。成等熟腹非極冷熱，時節調和無諸苦惱，由斯飲食易正消化者，謂彼成就非極冷熱，平等成就生熟二藏。若有成就極冷藏者，諸所飲噉極遲成就，令身沈重無所堪任，不能精勤修勝斷行。若有成就極熱藏者，諸所飲噉極速成熟，令身羸劣無所堪任，不能精勤修勝斷行。由彼成就非極冷熱生熟二藏，時節調和無諸苦惱，有所飲噉易正消化，令身強盛有所堪任故，能精勤修勝斷行。是名第三者，漸次順次相續次第數為第三。言勝支者，謂由少疾等增盛，諸善男子或善女人後後轉勝，故名勝支。勤精進住者，精進云何？答：若於出離遠離所生善法，精勤勇猛勢用策勵，不可制伏策心相續，是名精進。由彼成就如是精進，於所修習能行勝行進趣證會，是故說為勤精進住。言有勢者，謂彼上品精進圓滿，故名有勢。言有勤者，謂即顯示精進堅固，故名有勤。言有勇堅猛者，謂由成就精進力故，勇決而取、堅住而取、猛利而取，諸有所取是善非惡，隨所取相守護不捨，如獲他國善能守護，是故說為有勇堅猛。於諸善法常不捨軛者，謂於善法不捨勤勇精進無斷，是故說為於諸善法常不捨軛。為得所求殊勝善法，若未證得精進熾然終無中廢者，謂若未得阿羅漢果，精進熾然常無懈廢，由斯故說為得所求殊勝善法，若未證得精進熾然終無中廢。是名第四者，漸次順次相續次第數為第四。言勝支者，謂由精進增盛，諸善男子或善女人後後轉勝，故名勝支。具慧安住者，慧云何？答：若依出離遠離所生善法，於諸法相能簡擇極簡擇，廣說乃至毘鉢舍那，是名為慧。言安住者，謂由成就如是慧故，於諸法相能行勝行進趣證會，由斯故說具慧安住。成就世間有出沒慧者，世間謂五取蘊。云何為五？謂色取蘊受想行識取蘊。彼由成就如是慧故，能如實知此五取蘊生及變壞，由斯故說成就世間有出沒慧。言聖慧者，有二種聖：一者善故聖；二者無漏故聖。此慧具由二種聖故，說名為聖故名聖慧。言出慧者，謂彼成就如是慧故，能出離欲界及能出離色無色界，故名出慧。善通達慧者，謂彼成就如是慧故，於苦集滅道諦由苦集滅道相能通達善通達各別通達，是故名為善通達慧。彼所作慧者，謂彼所引學無間道所有勝慧，此中說為彼所作慧。正盡苦慧者，正云何？答：因故、門故、理趣故、行相故，說名為正。盡苦慧者，五取蘊名為苦，此慧能令五取蘊盡等盡遍盡，證永盡故，名盡苦慧。是名第

五者，漸次順次相續次第數為第五。言勝支者，謂由具慧增盛，諸善男子或善女人後後轉勝，故名勝支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五者，漸次順次相續次第數為第五。言勝支者，謂由具慧增盛，諸善男子或善女人後後轉勝，故名勝支。

五成熟解脫想者，云何為五？一、無常想；二、無常苦想；三、苦無我想；四、厭逆食想；五、死想。無常想云何？答：一切行皆無常。於無常行，由無常故如理思惟，諸想等想現前而想，已想、當想、現想，是名無常想無常。苦想云何？答：一切行皆無常，由無常故有是苦者，於諸苦行，由苦相故如理思惟，諸想等想現前而想，已想、當想、現想，是名無常苦想。苦無我想云何？答：一切行皆無常，無常故苦，苦故無我。於無我行，由無我故如理思惟，諸想等想現前而想，已想、當想、現想，是名苦無我想。厭逆食想云何？答：諸苾芻等應於段食，發起厭逆俱行作意及起毀呰俱行作意，以不淨想思惟段食。其事云何？答：於諸糜飯，應起膖脹死屍勝解。於粥羹臛，應起人之稀糞勝解。於生酥乳酪，應起人之髓腦勝解。於熟酥油沙糖及蜜，應起人之肪膏勝解。於麨，應起骨屑勝解。於餅，應起人皮勝解。於鹽，應起碎齒勝解。於蓮根莖生菜枝葉，應起連髮髑髏勝解。於諸漿飲，應起人之膿血勝解。彼於段食發起如是厭逆毀呰俱行作意，以不淨相思惟段食，諸想等想現前而想，已想，當想，現想，是名厭逆食想。死想云何？答：於自身命極善作意，思惟無常，諸想等想現前而想，已想、當想、現想，是名死想。如是五種名成熟解脫想。問：何緣此五名成熟解脫想耶？答：解脫有三種：一、心解脫；二、慧解脫；三、無為解脫。由此五想，有為解脫，未生令生、生已增長堅固廣大，由斯速證無為解脫。由此因緣，名成熟解脫想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五成熟解脫想者，云何為五？一、無常想；二、無常苦想；三、苦無我想；四、厭逆食想；五、死想。無常想云何？答：一切行皆無常。於無常行，由無常故如理思惟，諸想等想現前而想，已想、當想、現想，是名無常想無常。苦想云何？答：一切行皆無常，由無常故有是苦者，於諸苦行，由苦相故如理思惟，諸想等想現前而想，已想、當想、現想，是名無常苦想。苦無我想云何？答：一切行皆無常，無常故苦，苦故無我。於無我行，由無我故如理思惟，諸想等想現前而想，已想、當想、現想，是名苦無我想。厭逆食想云何？答：諸苾芻等應於段食，發起厭逆俱行作意及起毀呰俱行作意，以不淨想思惟段食。其事云何？答：於諸糜飯，應起膖脹死屍勝解。於粥羹臛，應起人之稀糞勝解。於生酥乳酪，應起人之髓腦勝解。於熟酥油沙糖及蜜，應起人之肪膏勝解。於麨，應起骨屑勝解。於餅，應起人皮勝解。於鹽，應起碎齒勝解。於蓮根莖生菜枝葉，應起連髮髑髏勝解。於諸漿飲，應起人之膿血勝解。彼於段食發起如是厭逆毀呰俱行作意，以不淨相思惟段食，諸想等想現前而想，已想，當想，現想，是名厭逆食想。死想云何？答：於自身命極善作意，思惟無常，諸想等想現前而想，已想、當想、現想，是名死想。如是五種名成熟解脫想。問：何緣此五名成熟解脫想耶？答：解脫有三種：一、心解脫；二、慧解脫；三、無為解脫。由此五想，有為解脫，未生令生、生已增長堅固廣大，由斯速證無為解脫。由此因緣，名成熟解脫想。

五解脫處者，云何為五？具壽當知，若諸苾芻苾芻尼等，或有大師為說法要，或有隨一尊重有智同梵行者為說法要如如大師，或有隨一尊重有智同梵行者為說法要。如是如是於彼法要能正了知。若法若義由正了知若法若義便發起欣，欣故生喜，心喜故身輕安，身輕安故受樂，受樂故心定，心定故如實知見，如實知見故生厭，厭故能離，離故得解脫，是名第一解脫處。是諸苾芻苾芻尼等，安住此處，念未住者能住正念、心未定者能住正定、漏未盡者能盡諸漏、未得無上安隱涅槃者疾能證得。復次具壽，若諸苾芻苾芻尼等，雖無大師或餘隨一尊重有智同梵行者為說法要，而能以大音聲讀誦，隨曾所聞究竟法要如如以大音聲讀誦，隨曾所聞究竟法要如是如是於彼法要能正了知，若法若義由正了知若法若義便發起欣，欣故生喜，心喜故身輕安，身輕安故受樂，受樂故心定，心定故如實知見，如實知見故生厭，厭故能離，離故得解脫，是名第二解脫處。是諸苾芻苾芻尼等，安住此處，念未住者能住正念、心未定者能住正定、漏未盡者能盡諸漏、未得無上安隱涅槃者疾能證得。復次具壽，若諸苾芻苾芻尼等，雖無大師或餘隨一尊重有智同梵行者為說法要，亦不以大音聲讀誦隨曾所聞究竟法要，而能為他廣說開示隨曾所聞究竟法要。如如為他廣說開示隨曾所聞究竟法要。如是如是於彼法要能正了知，若法若義由正了知若法若義便發起欣，欣故生喜，心喜故身輕安，身輕安故受樂，受樂故心定，心定故如實知見，如實知見故生厭，厭故能離，離故得解脫，是名第三解脫處。是諸苾芻苾芻尼等，安住此處，念未住者能住正念、心未定者能住正定、漏未盡者能盡諸漏、未得無上安隱涅槃者疾能證得。復次具壽，若諸苾芻苾芻尼等，雖無大師或餘隨一尊重有智同梵行者為說法要，亦不以大音聲讀誦隨曾所聞究竟法要，亦不為他廣說開示隨曾所聞究竟法要，而能獨處寂靜思惟籌量觀察隨曾所聞究竟法要所有義趣。如如獨處寂靜思惟籌量觀察隨曾所聞究竟法要所有義趣，如是如是於彼法要能正了知，若法若義由正了知若法若義便發起欣，欣故生喜，心喜故身輕安，身輕安故受樂，受樂故心定，心定故如實知見，如實知見故生厭，厭故能離，離故得解脫，是名第四解脫處。是諸苾芻苾芻尼等，安住此處，念未住者能住正念、心未定者能住正定、漏未盡者能盡諸漏、未得無上安隱涅槃者疾能證得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五解脫處者，云何為五？具壽當知，若諸苾芻苾芻尼等，或有大師為說法要，或有隨一尊重有智同梵行者為說法要如如大師，或有隨一尊重有智同梵行者為說法要。如是如是於彼法要能正了知。若法若義由正了知若法若義便發起欣，欣故生喜，心喜故身輕安，身輕安故受樂，受樂故心定，心定故如實知見，如實知見故生厭，厭故能離，離故得解脫，是名第一解脫處。是諸苾芻苾芻尼等，安住此處，念未住者能住正念、心未定者能住正定、漏未盡者能盡諸漏、未得無上安隱涅槃者疾能證得。復次具壽，若諸苾芻苾芻尼等，雖無大師或餘隨一尊重有智同梵行者為說法要，而能以大音聲讀誦，隨曾所聞究竟法要如如以大音聲讀誦，隨曾所聞究竟法要如是如是於彼法要能正了知，若法若義由正了知若法若義便發起欣，欣故生喜，心喜故身輕安，身輕安故受樂，受樂故心定，心定故如實知見，如實知見故生厭，厭故能離，離故得解脫，是名第二解脫處。是諸苾芻苾芻尼等，安住此處，念未住者能住正念、心未定者能住正定、漏未盡者能盡諸漏、未得無上安隱涅槃者疾能證得。復次具壽，若諸苾芻苾芻尼等，雖無大師或餘隨一尊重有智同梵行者為說法要，亦不以大音聲讀誦隨曾所聞究竟法要，而能為他廣說開示隨曾所聞究竟法要。如如為他廣說開示隨曾所聞究竟法要。如是如是於彼法要能正了知，若法若義由正了知若法若義便發起欣，欣故生喜，心喜故身輕安，身輕安故受樂，受樂故心定，心定故如實知見，如實知見故生厭，厭故能離，離故得解脫，是名第三解脫處。是諸苾芻苾芻尼等，安住此處，念未住者能住正念、心未定者能住正定、漏未盡者能盡諸漏、未得無上安隱涅槃者疾能證得。復次具壽，若諸苾芻苾芻尼等，雖無大師或餘隨一尊重有智同梵行者為說法要，亦不以大音聲讀誦隨曾所聞究竟法要，亦不為他廣說開示隨曾所聞究竟法要，而能獨處寂靜思惟籌量觀察隨曾所聞究竟法要所有義趣。如如獨處寂靜思惟籌量觀察隨曾所聞究竟法要所有義趣，如是如是於彼法要能正了知，若法若義由正了知若法若義便發起欣，欣故生喜，心喜故身輕安，身輕安故受樂，受樂故心定，心定故如實知見，如實知見故生厭，厭故能離，離故得解脫，是名第四解脫處。是諸苾芻苾芻尼等，安住此處，念未住者能住正念、心未定者能住正定、漏未盡者能盡諸漏、未得無上安隱涅槃者疾能證得。