阿毘達磨集異門足論
尊者舍利子說 唐 玄奘譯20卷CBETA T1536大于一万字 20 h
向佛经 GPT 提问
第 13 卷
阿毘達磨集異門足論卷第十三
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尊者舍利子說
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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五法品第六之三
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五能忍功德者，一者不暴惡；二者不憂悔；三者眾生愛樂；四者十方善名流布；五者身壞命終當生善趣天上。云何不暴惡？答，諸有能忍補特伽羅，能忍因緣，不集刀杖不為損害，名不暴惡。云何不憂悔？答：諸有能忍補特伽羅，能忍因緣，行身妙行、行語妙行、行意妙行，彼行身語意妙行已，不生憂悔身心清涼，名不憂悔。云何眾生愛樂？答：諸有能忍補特伽羅，能忍因緣，罵不反罵、嗔不反嗔、打不反打、害不反害、弄不反弄，由此眾生悉皆愛樂，彼由如是不反罵等緣故，名眾生愛樂。云何十方善名流布？答：諸有能忍補特伽羅，能忍因緣，常無鬪諍，不相言訟、輕弄毀蔑，由此十方善名流布。彼由如是無鬪諍等緣故，說十方善名流布。云何身壞命終當生善趣天上？答：諸有能忍補特伽羅，能忍因緣，多行增上身妙行、語妙行、意妙行，彼行增上身語意妙行已，身壞命終當生善趣天世界中受諸妙樂，故說身壞命終當生善趣天上。
五能忍功德者，一者不暴惡；二者不憂悔；三者眾生愛樂；四者十方善名流布；五者身壞命終當生善趣天上。云何不暴惡？答，諸有能忍補特伽羅，能忍因緣，不集刀杖不為損害，名不暴惡。云何不憂悔？答：諸有能忍補特伽羅，能忍因緣，行身妙行、行語妙行、行意妙行，彼行身語意妙行已，不生憂悔身心清涼，名不憂悔。云何眾生愛樂？答：諸有能忍補特伽羅，能忍因緣，罵不反罵、嗔不反嗔、打不反打、害不反害、弄不反弄，由此眾生悉皆愛樂，彼由如是不反罵等緣故，名眾生愛樂。云何十方善名流布？答：諸有能忍補特伽羅，能忍因緣，常無鬪諍，不相言訟、輕弄毀蔑，由此十方善名流布。彼由如是無鬪諍等緣故，說十方善名流布。云何身壞命終當生善趣天上？答：諸有能忍補特伽羅，能忍因緣，多行增上身妙行、語妙行、意妙行，彼行增上身語意妙行已，身壞命終當生善趣天世界中受諸妙樂，故說身壞命終當生善趣天上。
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五損減者，云何為五？一者親屬損減；二者財富損減；三者無病損減；四者戒損減；五者見損減。親屬損減云何？答：若有親屬遭諸災害，謂由王故賊故火故水故死故，又少親屬亦得名為親屬損減，如是名為親屬損減。問：何故名為親屬損減？答：以如是法，非可愛、非可樂、非可忍、無救護、有違損、不可意，是故名為親屬損減。財富損減云何？答：若有財富遭諸災害，謂由王故賊故火故水故怨故，又少財寶亦得名為財富損減，如是名為財富損減。問：何故名為財富損減？答：以如是法，非可愛、非可樂、非可喜、非可意，餘如前說。無病損減云何？答：若於身中遭如是病，謂頭痛等，廣說如前，又此身中多有疹疾亦得名為無病損減，如是名為無病損減。問：何故名為無病損減？答：以如是法，非可愛等，廣說如前。戒損減云何？答：害生命、不與取、欲邪行、虛誑語、離間語、麁惡語、雜穢語，又諸所有不善戒、若諸所有非理所引戒、若諸所有障礙定戒，如是一切名戒損減。問：何故名為戒損減耶？答：以如是法，非可愛、非可樂、非可忍、無救護、有違損、不可意。以如是法，非可愛果、非可樂果、非可喜果、非可意果、非適意果、不悅意果。以如是法，非可愛異熟、非可樂異熟、非可喜異熟、非可意異熟、非適意異熟、不悅意異熟。是故名為戒損減。見損減云何？答：諸所有見，無施與、無祠祀、無愛樂，乃至廣說。又諸所有不善見、若諸所有非理所引見、若諸所有障礙定見，如是一切名見損減。問：何故名為見損減耶？答：以如是法，非可愛，廣說乃至不悅意異熟，是故名為見損減。
五損減者，云何為五？一者親屬損減；二者財富損減；三者無病損減；四者戒損減；五者見損減。親屬損減云何？答：若有親屬遭諸災害，謂由王故賊故火故水故死故，又少親屬亦得名為親屬損減，如是名為親屬損減。問：何故名為親屬損減？答：以如是法，非可愛、非可樂、非可忍、無救護、有違損、不可意，是故名為親屬損減。財富損減云何？答：若有財富遭諸災害，謂由王故賊故火故水故怨故，又少財寶亦得名為財富損減，如是名為財富損減。問：何故名為財富損減？答：以如是法，非可愛、非可樂、非可喜、非可意，餘如前說。無病損減云何？答：若於身中遭如是病，謂頭痛等，廣說如前，又此身中多有疹疾亦得名為無病損減，如是名為無病損減。問：何故名為無病損減？答：以如是法，非可愛等，廣說如前。戒損減云何？答：害生命、不與取、欲邪行、虛誑語、離間語、麁惡語、雜穢語，又諸所有不善戒、若諸所有非理所引戒、若諸所有障礙定戒，如是一切名戒損減。問：何故名為戒損減耶？答：以如是法，非可愛、非可樂、非可忍、無救護、有違損、不可意。以如是法，非可愛果、非可樂果、非可喜果、非可意果、非適意果、不悅意果。以如是法，非可愛異熟、非可樂異熟、非可喜異熟、非可意異熟、非適意異熟、不悅意異熟。是故名為戒損減。見損減云何？答：諸所有見，無施與、無祠祀、無愛樂，乃至廣說。又諸所有不善見、若諸所有非理所引見、若諸所有障礙定見，如是一切名見損減。問：何故名為見損減耶？答：以如是法，非可愛，廣說乃至不悅意異熟，是故名為見損減。
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五圓滿者，云何為五？一者親屬圓滿；二者財富圓滿；三者無病圓滿；四者戒圓滿；五者見圓滿。親屬圓滿云何？答：若有親屬無諸災害，謂非王故賊故火故水故死故，又多親屬亦得名為親屬圓滿，如是名為親屬圓滿。問：何故名為親屬圓滿？答：以如是法，可愛、可樂、可忍、有救護、無違損、稱可意，是故名為親屬圓滿。財富圓滿云何？答：若有財富無諸災害，謂非王故賊故火故水故怨故，又多財寶亦得名為財富圓滿，如是名為財富圓滿。問：何故名為財富圓滿？答：以如是法，可愛、可樂、可喜、可意，餘如前說。無病圓滿云何？答：若於身中無如是病，謂頭痛等，廣說如前，又此身中無諸疹疾亦得名為無病圓滿，如是名為無病圓滿。問：何故名為無病圓滿？答：以如是法，是可愛等，廣說如前。戒圓滿云何？答：離斷生命、離不與取、離欲邪行、離虛誑語、離離間語、離麁惡語、離雜穢語，又諸所有善戒、若諸所有如理所引戒、若諸所有不障礙定戒，如是一切名戒圓滿。問：何故名為戒圓滿耶？答：以如是法，可愛、可樂、可忍、有救護、無違損、稱可意。以如是法，可愛果、可樂果、可喜果、可意果、適意果、悅意果。以如是法，可愛異熟、可樂異熟、可喜異熟、可意異熟、適意異熟、悅意異熟。是故名為戒圓滿。見圓滿云何？答：諸所有見，有施與、有祠祀、有愛樂，乃至廣說，又諸所有善見、若諸所有如理所引見、若諸所有不障礙定見，如是一切名見圓滿。問：何故名為見圓滿耶？答：以如是法，是可愛，廣說乃至悅意異熟，是故名為見圓滿。
五圓滿者，云何為五？一者親屬圓滿；二者財富圓滿；三者無病圓滿；四者戒圓滿；五者見圓滿。親屬圓滿云何？答：若有親屬無諸災害，謂非王故賊故火故水故死故，又多親屬亦得名為親屬圓滿，如是名為親屬圓滿。問：何故名為親屬圓滿？答：以如是法，可愛、可樂、可忍、有救護、無違損、稱可意，是故名為親屬圓滿。財富圓滿云何？答：若有財富無諸災害，謂非王故賊故火故水故怨故，又多財寶亦得名為財富圓滿，如是名為財富圓滿。問：何故名為財富圓滿？答：以如是法，可愛、可樂、可喜、可意，餘如前說。無病圓滿云何？答：若於身中無如是病，謂頭痛等，廣說如前，又此身中無諸疹疾亦得名為無病圓滿，如是名為無病圓滿。問：何故名為無病圓滿？答：以如是法，是可愛等，廣說如前。戒圓滿云何？答：離斷生命、離不與取、離欲邪行、離虛誑語、離離間語、離麁惡語、離雜穢語，又諸所有善戒、若諸所有如理所引戒、若諸所有不障礙定戒，如是一切名戒圓滿。問：何故名為戒圓滿耶？答：以如是法，可愛、可樂、可忍、有救護、無違損、稱可意。以如是法，可愛果、可樂果、可喜果、可意果、適意果、悅意果。以如是法，可愛異熟、可樂異熟、可喜異熟、可意異熟、適意異熟、悅意異熟。是故名為戒圓滿。見圓滿云何？答：諸所有見，有施與、有祠祀、有愛樂，乃至廣說，又諸所有善見、若諸所有如理所引見、若諸所有不障礙定見，如是一切名見圓滿。問：何故名為見圓滿耶？答：以如是法，是可愛，廣說乃至悅意異熟，是故名為見圓滿。
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五語路者，云何為五？一者或時語或非時語；二者或實語或不實語；三者或引義利語或引無義利語；四者或細軟語或麁獷語；五者或慈愍語或嗔恚語。或時語或非時語者，問：云何非時語？答：有二種非時：一者內、二者外。內非時云何？答：且如舉他罪苾芻，或貪纏所纏、或嗔纏所纏、或癡纏所纏、或遭劇苦、或有重病、或復不能與他言論，是為內非時。外非時云何？答：且如舉他罪苾芻，所欲舉者，或貪纏所纏、或嗔纏所纏、或癡纏所纏、或遭劇苦、或有重病、或復不能受他言論、或未受具補特伽羅現在前住，是名外非時。此中所有若內非時若外非時，總略為一數為非時，如是時語名非時語。問：云何時語？答有二種時：一者內、二者外。內時云何？答：且如舉他罪苾芻，非貪纏所纏、非嗔纏所纏、非癡纏所纏、無劇苦、無重病、復有堪能與他言論，是名內時。外時云何？答：且如舉他罪苾芻，所欲舉者，非貪纏所纏、非嗔纏所纏、非癡纏所纏、無劇苦、無重病、復有堪能受他言論、無未受具補特伽羅現在前住，是名外時。此中所有內時外時，總略為一數之為時，如是時語名為時語。是故名為或時語或非時語。或實語或不實語者，問：云何不實語？答：且如苾芻舉他苾芻，不見不聞不疑，犯戒、犯見、犯軌則、犯淨命罪。彼如是語名不實語。問云何實語？答：且如苾芻舉他苾芻，實見實聞實疑，犯戒、犯見、犯軌則、犯淨命罪，彼如是語名為實語。是故名為或實語或不實語。或引義利語或引無義利語者，問：云何引無義利語？答：且如苾芻舉他苾芻犯戒、犯見、犯軌則、犯淨命罪。然他苾芻於如是罪，已陳首、已發露、已顯示、已悔除。實無餘言有餘，彼如是語名引無義利語。問：云何引義語？答：且如苾芻舉他苾芻犯戒、犯見、犯軌則、犯淨命罪。然他苾芻於如是罪，未陳首、未發露、未顯示、未悔除，或有餘言有餘，彼如是語名引義利語。是故名為或引義利語或引無義利語。或細軟語或麁獷語者，問：云何麁獷語？答：且如苾芻，於他苾芻結恨憤發兇暴惡意，作如是言：「汝見如是所犯罪不？汝是惡沙門、愚鈍沙門、無羞恥沙門，難調難伏。汝應陳首如是諸罪，勿有覆藏。」彼如是語，名麁獷語。問：云何細軟語？答：且如苾芻往他苾芻所，作如是言：「具壽已犯如是如是罪，應陳首、應發露，勿覆藏。陳首則安樂，不陳首不安樂。」彼如是語，名細軟語。是故名為或細軟語或麁獷語。或慈慜語或嗔恚語者，問：云何嗔恚語？答：且如苾芻，於他苾芻有嗔恚心、有損害心，而舉犯戒、犯見、犯軌則、犯淨命罪。彼如是語
五語路者，云何為五？一者或時語或非時語；二者或實語或不實語；三者或引義利語或引無義利語；四者或細軟語或麁獷語；五者或慈愍語或嗔恚語。或時語或非時語者，問：云何非時語？答：有二種非時：一者內、二者外。內非時云何？答：且如舉他罪苾芻，或貪纏所纏、或嗔纏所纏、或癡纏所纏、或遭劇苦、或有重病、或復不能與他言論，是為內非時。外非時云何？答：且如舉他罪苾芻，所欲舉者，或貪纏所纏、或嗔纏所纏、或癡纏所纏、或遭劇苦、或有重病、或復不能受他言論、或未受具補特伽羅現在前住，是名外非時。此中所有若內非時若外非時，總略為一數為非時，如是時語名非時語。問：云何時語？答有二種時：一者內、二者外。內時云何？答：且如舉他罪苾芻，非貪纏所纏、非嗔纏所纏、非癡纏所纏、無劇苦、無重病、復有堪能與他言論，是名內時。外時云何？答：且如舉他罪苾芻，所欲舉者，非貪纏所纏、非嗔纏所纏、非癡纏所纏、無劇苦、無重病、復有堪能受他言論、無未受具補特伽羅現在前住，是名外時。此中所有內時外時，總略為一數之為時，如是時語名為時語。是故名為或時語或非時語。或實語或不實語者，問：云何不實語？答：且如苾芻舉他苾芻，不見不聞不疑，犯戒、犯見、犯軌則、犯淨命罪。彼如是語名不實語。問云何實語？答：且如苾芻舉他苾芻，實見實聞實疑，犯戒、犯見、犯軌則、犯淨命罪，彼如是語名為實語。是故名為或實語或不實語。或引義利語或引無義利語者，問：云何引無義利語？答：且如苾芻舉他苾芻犯戒、犯見、犯軌則、犯淨命罪。然他苾芻於如是罪，已陳首、已發露、已顯示、已悔除。實無餘言有餘，彼如是語名引無義利語。問：云何引義語？答：且如苾芻舉他苾芻犯戒、犯見、犯軌則、犯淨命罪。然他苾芻於如是罪，未陳首、未發露、未顯示、未悔除，或有餘言有餘，彼如是語名引義利語。是故名為或引義利語或引無義利語。或細軟語或麁獷語者，問：云何麁獷語？答：且如苾芻，於他苾芻結恨憤發兇暴惡意，作如是言：「汝見如是所犯罪不？汝是惡沙門、愚鈍沙門、無羞恥沙門，難調難伏。汝應陳首如是諸罪，勿有覆藏。」彼如是語，名麁獷語。問：云何細軟語？答：且如苾芻往他苾芻所，作如是言：「具壽已犯如是如是罪，應陳首、應發露，勿覆藏。陳首則安樂，不陳首不安樂。」彼如是語，名細軟語。是故名為或細軟語或麁獷語。或慈慜語或嗔恚語者，問：云何嗔恚語？答：且如苾芻，於他苾芻有嗔恚心、有損害心，而舉犯戒、犯見、犯軌則、犯淨命罪。彼如是語
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，名嗔恚語。問：云何慈慜語？答：且如苾芻，於他苾芻有慈慜心與慈慜具，往至其所舉所犯戒、犯見、犯軌則、犯淨命罪。彼如是語，名慈慜語。是故名為或慈慜語或嗔恚語。
，名嗔恚語。問：云何慈慜語？答：且如苾芻，於他苾芻有慈慜心與慈慜具，往至其所舉所犯戒、犯見、犯軌則、犯淨命罪。彼如是語，名慈慜語。是故名為或慈慜語或嗔恚語。
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五無堪能處者，云何為五？謂阿羅漢苾芻諸漏已盡，無復堪能故思斷生命、無復堪不與物盜心取、無復堪行非梵行習婬欲法、無復堪能正知說虛誑語、無復堪能貯積受用諸欲樂具。阿羅漢苾芻諸漏已盡無復堪能故思斷生命者，謂由彼因彼緣故思斷生命，阿羅漢苾芻諸漏已盡故，於彼因緣已永斷已遍知，如斷樹根截多羅頂，令後有趣成不生法故，名阿羅漢苾芻諸漏已盡無復堪能故思斷生命。阿羅漢苾芻諸漏已盡無復堪能不與物盜心取、行非梵行習婬欲法、正知說虛誑語亦爾。阿羅漢苾芻諸漏已盡無復堪能貯積受用諸欲樂具者，謂由彼因彼緣貯積受用諸欲樂具，阿羅漢苾芻諸漏已盡故，於彼因緣已永斷已遍知，如斷樹根截多羅頂，令後有趣成不生法故，名阿羅漢苾芻諸漏已盡無復堪能貯積受用諸欲樂具。
五無堪能處者，云何為五？謂阿羅漢苾芻諸漏已盡，無復堪能故思斷生命、無復堪不與物盜心取、無復堪行非梵行習婬欲法、無復堪能正知說虛誑語、無復堪能貯積受用諸欲樂具。阿羅漢苾芻諸漏已盡無復堪能故思斷生命者，謂由彼因彼緣故思斷生命，阿羅漢苾芻諸漏已盡故，於彼因緣已永斷已遍知，如斷樹根截多羅頂，令後有趣成不生法故，名阿羅漢苾芻諸漏已盡無復堪能故思斷生命。阿羅漢苾芻諸漏已盡無復堪能不與物盜心取、行非梵行習婬欲法、正知說虛誑語亦爾。阿羅漢苾芻諸漏已盡無復堪能貯積受用諸欲樂具者，謂由彼因彼緣貯積受用諸欲樂具，阿羅漢苾芻諸漏已盡故，於彼因緣已永斷已遍知，如斷樹根截多羅頂，令後有趣成不生法故，名阿羅漢苾芻諸漏已盡無復堪能貯積受用諸欲樂具。
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五勝支者，云何為五？具壽當知，諸聖弟子於如來所修植淨信根生安住，不為沙門或婆羅門或天魔梵或餘世間如法引奪，是名第一勝支。復次具壽，諸聖弟子無諂無誑淳直性類，於大師有智同梵行者所如實自顯，是名第二勝支。復次具壽，諸聖弟子少疾無病，成等熟腹非極冷熱，時節調和無諸苦惱，由斯飲食易正消化，是名第三勝支。復次具壽，諸聖弟子勤精進住有勢有勤、有勇堅猛，於諸善法常不捨軛，假使唯餘皮筋骨在、身諸血肉皆悉乾枯，為得所求殊勝善法，發勤精進有勢有勤、有勇堅猛不捨善軛，若求證得精進熾然終無中廢，是名第四勝支。復次具壽，諸聖弟子具慧安住成就世間，有出沒慧、聖慧、出慧、善通達慧，彼所作慧正盡苦慧，是名第五勝支。於如來所修植淨信者，如來云何？答：應正等覺說名如來。淨信云何？答：若依出離遠離所生善法，諸信信性隨順性印可性，已愛樂當愛樂現愛樂性心清淨性，故名淨信。即此淨信，於如來所已修植、當修植、現修植，由斯故說於如來所修植淨信。言根生者，謂此淨信有二種根：一者無漏智；二者無漏善根，故名根生。言安住者，謂由如是行相根生，即由如是行相安住；若由如是行相安住，即由如是行相根生。故名安住。不能引奪者，謂由成就如是淨信，一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門若餘眾生諸天人類，皆不能引不能奪不能引奪、不能傾不能等傾不能等極傾、不能搖不能等搖不能等極搖、不能動不能等動不能等極動。是故說為不能引奪。是名第一者，漸次順次相續次第數為第一。言勝支者，謂由淨信增盛，諸善男子或善女人後後轉勝，故名勝支。言無諂者，諂云何？答：諸心險性，若心姦性、若心曲性、心雜亂性、心不顯了性、心不正直性、心不調善性，皆名為諂。無如是諂，故名無諂。言無誑者，誑云何？答：偽斗偽秤、偽函偽語，於他罔帽極罔帽遍罔帽，罔帽業欺弄迷惑，皆名為誑。無如是誑，故名無誑。淳直性類者，謂重顯了無諂誑性，是故復說淳直性類。於大師有智同梵行者所如實自顯者，大師云何？答：謂諸如來、應、正等覺說名大師。有智同梵行者云何？答：謂舍利子、大採菽氏、大營搆氏、大迦葉波、大執藏、大劫庀那、大迦多衍那、大准陀、大善見、大路、大名、無滅、欲樂、金毘羅等，皆名有智同梵行者。若彼具壽多貪嗔癡有所違犯，便於大師及諸有智同梵行所，如實陳首施設建立分別顯了，發露開示無所覆藏，由斯故說於大師有智同梵行者所如實自顯。是名第二者，漸次順次相續次第數為第二。言勝支者，謂由無諂誑增盛，諸善男子或善女人
五勝支者，云何為五？具壽當知，諸聖弟子於如來所修植淨信根生安住，不為沙門或婆羅門或天魔梵或餘世間如法引奪，是名第一勝支。復次具壽，諸聖弟子無諂無誑淳直性類，於大師有智同梵行者所如實自顯，是名第二勝支。復次具壽，諸聖弟子少疾無病，成等熟腹非極冷熱，時節調和無諸苦惱，由斯飲食易正消化，是名第三勝支。復次具壽，諸聖弟子勤精進住有勢有勤、有勇堅猛，於諸善法常不捨軛，假使唯餘皮筋骨在、身諸血肉皆悉乾枯，為得所求殊勝善法，發勤精進有勢有勤、有勇堅猛不捨善軛，若求證得精進熾然終無中廢，是名第四勝支。復次具壽，諸聖弟子具慧安住成就世間，有出沒慧、聖慧、出慧、善通達慧，彼所作慧正盡苦慧，是名第五勝支。於如來所修植淨信者，如來云何？答：應正等覺說名如來。淨信云何？答：若依出離遠離所生善法，諸信信性隨順性印可性，已愛樂當愛樂現愛樂性心清淨性，故名淨信。即此淨信，於如來所已修植、當修植、現修植，由斯故說於如來所修植淨信。言根生者，謂此淨信有二種根：一者無漏智；二者無漏善根，故名根生。言安住者，謂由如是行相根生，即由如是行相安住；若由如是行相安住，即由如是行相根生。故名安住。不能引奪者，謂由成就如是淨信，一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門若餘眾生諸天人類，皆不能引不能奪不能引奪、不能傾不能等傾不能等極傾、不能搖不能等搖不能等極搖、不能動不能等動不能等極動。是故說為不能引奪。是名第一者，漸次順次相續次第數為第一。言勝支者，謂由淨信增盛，諸善男子或善女人後後轉勝，故名勝支。言無諂者，諂云何？答：諸心險性，若心姦性、若心曲性、心雜亂性、心不顯了性、心不正直性、心不調善性，皆名為諂。無如是諂，故名無諂。言無誑者，誑云何？答：偽斗偽秤、偽函偽語，於他罔帽極罔帽遍罔帽，罔帽業欺弄迷惑，皆名為誑。無如是誑，故名無誑。淳直性類者，謂重顯了無諂誑性，是故復說淳直性類。於大師有智同梵行者所如實自顯者，大師云何？答：謂諸如來、應、正等覺說名大師。有智同梵行者云何？答：謂舍利子、大採菽氏、大營搆氏、大迦葉波、大執藏、大劫庀那、大迦多衍那、大准陀、大善見、大路、大名、無滅、欲樂、金毘羅等，皆名有智同梵行者。若彼具壽多貪嗔癡有所違犯，便於大師及諸有智同梵行所，如實陳首施設建立分別顯了，發露開示無所覆藏，由斯故說於大師有智同梵行者所如實自顯。是名第二者，漸次順次相續次第數為第二。言勝支者，謂由無諂誑增盛，諸善男子或善女人
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後後轉勝，故名勝支。言少疾者，多疾云何？答：謂頭痛等，乃至廣說，及餘多種逼惱疹疾能生種種不安隱觸住在身中，皆名多疾。如是疾無，故名少疾。言無病者，重顯少疾。成等熟腹非極冷熱，時節調和無諸苦惱，由斯飲食易正消化者，謂彼成就非極冷熱，平等成就生熟二藏。若有成就極冷藏者，諸所飲噉極遲成就，令身沈重無所堪任，不能精勤修勝斷行。若有成就極熱藏者，諸所飲噉極速成熟，令身羸劣無所堪任，不能精勤修勝斷行。由彼成就非極冷熱生熟二藏，時節調和無諸苦惱，有所飲噉易正消化，令身強盛有所堪任故，能精勤修勝斷行。是名第三者，漸次順次相續次第數為第三。言勝支者，謂由少疾等增盛，諸善男子或善女人後後轉勝，故名勝支。勤精進住者，精進云何？答：若於出離遠離所生善法，精勤勇猛勢用策勵，不可制伏策心相續，是名精進。由彼成就如是精進，於所修習能行勝行進趣證會，是故說為勤精進住。言有勢者，謂彼上品精進圓滿，故名有勢。言有勤者，謂即顯示精進堅固，故名有勤。言有勇堅猛者，謂由成就精進力故，勇決而取、堅住而取、猛利而取，諸有所取是善非惡，隨所取相守護不捨，如獲他國善能守護，是故說為有勇堅猛。於諸善法常不捨軛者，謂於善法不捨勤勇精進無斷，是故說為於諸善法常不捨軛。為得所求殊勝善法，若未證得精進熾然終無中廢者，謂若未得阿羅漢果，精進熾然常無懈廢，由斯故說為得所求殊勝善法，若未證得精進熾然終無中廢。是名第四者，漸次順次相續次第數為第四。言勝支者，謂由精進增盛，諸善男子或善女人後後轉勝，故名勝支。具慧安住者，慧云何？答：若依出離遠離所生善法，於諸法相能簡擇極簡擇，廣說乃至毘鉢舍那，是名為慧。言安住者，謂由成就如是慧故，於諸法相能行勝行進趣證會，由斯故說具慧安住。成就世間有出沒慧者，世間謂五取蘊。云何為五？謂色取蘊受想行識取蘊。彼由成就如是慧故，能如實知此五取蘊生及變壞，由斯故說成就世間有出沒慧。言聖慧者，有二種聖：一者善故聖；二者無漏故聖。此慧具由二種聖故，說名為聖故名聖慧。言出慧者，謂彼成就如是慧故，能出離欲界及能出離色無色界，故名出慧。善通達慧者，謂彼成就如是慧故，於苦集滅道諦由苦集滅道相能通達善通達各別通達，是故名為善通達慧。彼所作慧者，謂彼所引學無間道所有勝慧，此中說為彼所作慧。正盡苦慧者，正云何？答：因故、門故、理趣故、行相故，說名為正。盡苦慧者，五取蘊名為苦，此慧能令五取蘊盡等盡遍盡，證永盡故，名盡苦慧。是名第
後後轉勝，故名勝支。言少疾者，多疾云何？答：謂頭痛等，乃至廣說，及餘多種逼惱疹疾能生種種不安隱觸住在身中，皆名多疾。如是疾無，故名少疾。言無病者，重顯少疾。成等熟腹非極冷熱，時節調和無諸苦惱，由斯飲食易正消化者，謂彼成就非極冷熱，平等成就生熟二藏。若有成就極冷藏者，諸所飲噉極遲成就，令身沈重無所堪任，不能精勤修勝斷行。若有成就極熱藏者，諸所飲噉極速成熟，令身羸劣無所堪任，不能精勤修勝斷行。由彼成就非極冷熱生熟二藏，時節調和無諸苦惱，有所飲噉易正消化，令身強盛有所堪任故，能精勤修勝斷行。是名第三者，漸次順次相續次第數為第三。言勝支者，謂由少疾等增盛，諸善男子或善女人後後轉勝，故名勝支。勤精進住者，精進云何？答：若於出離遠離所生善法，精勤勇猛勢用策勵，不可制伏策心相續，是名精進。由彼成就如是精進，於所修習能行勝行進趣證會，是故說為勤精進住。言有勢者，謂彼上品精進圓滿，故名有勢。言有勤者，謂即顯示精進堅固，故名有勤。言有勇堅猛者，謂由成就精進力故，勇決而取、堅住而取、猛利而取，諸有所取是善非惡，隨所取相守護不捨，如獲他國善能守護，是故說為有勇堅猛。於諸善法常不捨軛者，謂於善法不捨勤勇精進無斷，是故說為於諸善法常不捨軛。為得所求殊勝善法，若未證得精進熾然終無中廢者，謂若未得阿羅漢果，精進熾然常無懈廢，由斯故說為得所求殊勝善法，若未證得精進熾然終無中廢。是名第四者，漸次順次相續次第數為第四。言勝支者，謂由精進增盛，諸善男子或善女人後後轉勝，故名勝支。具慧安住者，慧云何？答：若依出離遠離所生善法，於諸法相能簡擇極簡擇，廣說乃至毘鉢舍那，是名為慧。言安住者，謂由成就如是慧故，於諸法相能行勝行進趣證會，由斯故說具慧安住。成就世間有出沒慧者，世間謂五取蘊。云何為五？謂色取蘊受想行識取蘊。彼由成就如是慧故，能如實知此五取蘊生及變壞，由斯故說成就世間有出沒慧。言聖慧者，有二種聖：一者善故聖；二者無漏故聖。此慧具由二種聖故，說名為聖故名聖慧。言出慧者，謂彼成就如是慧故，能出離欲界及能出離色無色界，故名出慧。善通達慧者，謂彼成就如是慧故，於苦集滅道諦由苦集滅道相能通達善通達各別通達，是故名為善通達慧。彼所作慧者，謂彼所引學無間道所有勝慧，此中說為彼所作慧。正盡苦慧者，正云何？答：因故、門故、理趣故、行相故，說名為正。盡苦慧者，五取蘊名為苦，此慧能令五取蘊盡等盡遍盡，證永盡故，名盡苦慧。是名第
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五者，漸次順次相續次第數為第五。言勝支者，謂由具慧增盛，諸善男子或善女人後後轉勝，故名勝支。
五者，漸次順次相續次第數為第五。言勝支者，謂由具慧增盛，諸善男子或善女人後後轉勝，故名勝支。
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五成熟解脫想者，云何為五？一、無常想；二、無常苦想；三、苦無我想；四、厭逆食想；五、死想。無常想云何？答：一切行皆無常。於無常行，由無常故如理思惟，諸想等想現前而想，已想、當想、現想，是名無常想無常。苦想云何？答：一切行皆無常，由無常故有是苦者，於諸苦行，由苦相故如理思惟，諸想等想現前而想，已想、當想、現想，是名無常苦想。苦無我想云何？答：一切行皆無常，無常故苦，苦故無我。於無我行，由無我故如理思惟，諸想等想現前而想，已想、當想、現想，是名苦無我想。厭逆食想云何？答：諸苾芻等應於段食，發起厭逆俱行作意及起毀呰俱行作意，以不淨想思惟段食。其事云何？答：於諸糜飯，應起膖脹死屍勝解。於粥羹臛，應起人之稀糞勝解。於生酥乳酪，應起人之髓腦勝解。於熟酥油沙糖及蜜，應起人之肪膏勝解。於麨，應起骨屑勝解。於餅，應起人皮勝解。於鹽，應起碎齒勝解。於蓮根莖生菜枝葉，應起連髮髑髏勝解。於諸漿飲，應起人之膿血勝解。彼於段食發起如是厭逆毀呰俱行作意，以不淨相思惟段食，諸想等想現前而想，已想，當想，現想，是名厭逆食想。死想云何？答：於自身命極善作意，思惟無常，諸想等想現前而想，已想、當想、現想，是名死想。如是五種名成熟解脫想。問：何緣此五名成熟解脫想耶？答：解脫有三種：一、心解脫；二、慧解脫；三、無為解脫。由此五想，有為解脫，未生令生、生已增長堅固廣大，由斯速證無為解脫。由此因緣，名成熟解脫想。
五成熟解脫想者，云何為五？一、無常想；二、無常苦想；三、苦無我想；四、厭逆食想；五、死想。無常想云何？答：一切行皆無常。於無常行，由無常故如理思惟，諸想等想現前而想，已想、當想、現想，是名無常想無常。苦想云何？答：一切行皆無常，由無常故有是苦者，於諸苦行，由苦相故如理思惟，諸想等想現前而想，已想、當想、現想，是名無常苦想。苦無我想云何？答：一切行皆無常，無常故苦，苦故無我。於無我行，由無我故如理思惟，諸想等想現前而想，已想、當想、現想，是名苦無我想。厭逆食想云何？答：諸苾芻等應於段食，發起厭逆俱行作意及起毀呰俱行作意，以不淨想思惟段食。其事云何？答：於諸糜飯，應起膖脹死屍勝解。於粥羹臛，應起人之稀糞勝解。於生酥乳酪，應起人之髓腦勝解。於熟酥油沙糖及蜜，應起人之肪膏勝解。於麨，應起骨屑勝解。於餅，應起人皮勝解。於鹽，應起碎齒勝解。於蓮根莖生菜枝葉，應起連髮髑髏勝解。於諸漿飲，應起人之膿血勝解。彼於段食發起如是厭逆毀呰俱行作意，以不淨相思惟段食，諸想等想現前而想，已想，當想，現想，是名厭逆食想。死想云何？答：於自身命極善作意，思惟無常，諸想等想現前而想，已想、當想、現想，是名死想。如是五種名成熟解脫想。問：何緣此五名成熟解脫想耶？答：解脫有三種：一、心解脫；二、慧解脫；三、無為解脫。由此五想，有為解脫，未生令生、生已增長堅固廣大，由斯速證無為解脫。由此因緣，名成熟解脫想。
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五解脫處者，云何為五？具壽當知，若諸苾芻苾芻尼等，或有大師為說法要，或有隨一尊重有智同梵行者為說法要如如大師，或有隨一尊重有智同梵行者為說法要。如是如是於彼法要能正了知。若法若義由正了知若法若義便發起欣，欣故生喜，心喜故身輕安，身輕安故受樂，受樂故心定，心定故如實知見，如實知見故生厭，厭故能離，離故得解脫，是名第一解脫處。是諸苾芻苾芻尼等，安住此處，念未住者能住正念、心未定者能住正定、漏未盡者能盡諸漏、未得無上安隱涅槃者疾能證得。復次具壽，若諸苾芻苾芻尼等，雖無大師或餘隨一尊重有智同梵行者為說法要，而能以大音聲讀誦，隨曾所聞究竟法要如如以大音聲讀誦，隨曾所聞究竟法要如是如是於彼法要能正了知，若法若義由正了知若法若義便發起欣，欣故生喜，心喜故身輕安，身輕安故受樂，受樂故心定，心定故如實知見，如實知見故生厭，厭故能離，離故得解脫，是名第二解脫處。是諸苾芻苾芻尼等，安住此處，念未住者能住正念、心未定者能住正定、漏未盡者能盡諸漏、未得無上安隱涅槃者疾能證得。復次具壽，若諸苾芻苾芻尼等，雖無大師或餘隨一尊重有智同梵行者為說法要，亦不以大音聲讀誦隨曾所聞究竟法要，而能為他廣說開示隨曾所聞究竟法要。如如為他廣說開示隨曾所聞究竟法要。如是如是於彼法要能正了知，若法若義由正了知若法若義便發起欣，欣故生喜，心喜故身輕安，身輕安故受樂，受樂故心定，心定故如實知見，如實知見故生厭，厭故能離，離故得解脫，是名第三解脫處。是諸苾芻苾芻尼等，安住此處，念未住者能住正念、心未定者能住正定、漏未盡者能盡諸漏、未得無上安隱涅槃者疾能證得。復次具壽，若諸苾芻苾芻尼等，雖無大師或餘隨一尊重有智同梵行者為說法要，亦不以大音聲讀誦隨曾所聞究竟法要，亦不為他廣說開示隨曾所聞究竟法要，而能獨處寂靜思惟籌量觀察隨曾所聞究竟法要所有義趣。如如獨處寂靜思惟籌量觀察隨曾所聞究竟法要所有義趣，如是如是於彼法要能正了知，若法若義由正了知若法若義便發起欣，欣故生喜，心喜故身輕安，身輕安故受樂，受樂故心定，心定故如實知見，如實知見故生厭，厭故能離，離故得解脫，是名第四解脫處。是諸苾芻苾芻尼等，安住此處，念未住者能住正念、心未定者能住正定、漏未盡者能盡諸漏、未得無上安隱涅槃者疾能證得。
五解脫處者，云何為五？具壽當知，若諸苾芻苾芻尼等，或有大師為說法要，或有隨一尊重有智同梵行者為說法要如如大師，或有隨一尊重有智同梵行者為說法要。如是如是於彼法要能正了知。若法若義由正了知若法若義便發起欣，欣故生喜，心喜故身輕安，身輕安故受樂，受樂故心定，心定故如實知見，如實知見故生厭，厭故能離，離故得解脫，是名第一解脫處。是諸苾芻苾芻尼等，安住此處，念未住者能住正念、心未定者能住正定、漏未盡者能盡諸漏、未得無上安隱涅槃者疾能證得。復次具壽，若諸苾芻苾芻尼等，雖無大師或餘隨一尊重有智同梵行者為說法要，而能以大音聲讀誦，隨曾所聞究竟法要如如以大音聲讀誦，隨曾所聞究竟法要如是如是於彼法要能正了知，若法若義由正了知若法若義便發起欣，欣故生喜，心喜故身輕安，身輕安故受樂，受樂故心定，心定故如實知見，如實知見故生厭，厭故能離，離故得解脫，是名第二解脫處。是諸苾芻苾芻尼等，安住此處，念未住者能住正念、心未定者能住正定、漏未盡者能盡諸漏、未得無上安隱涅槃者疾能證得。復次具壽，若諸苾芻苾芻尼等，雖無大師或餘隨一尊重有智同梵行者為說法要，亦不以大音聲讀誦隨曾所聞究竟法要，而能為他廣說開示隨曾所聞究竟法要。如如為他廣說開示隨曾所聞究竟法要。如是如是於彼法要能正了知，若法若義由正了知若法若義便發起欣，欣故生喜，心喜故身輕安，身輕安故受樂，受樂故心定，心定故如實知見，如實知見故生厭，厭故能離，離故得解脫，是名第三解脫處。是諸苾芻苾芻尼等，安住此處，念未住者能住正念、心未定者能住正定、漏未盡者能盡諸漏、未得無上安隱涅槃者疾能證得。復次具壽，若諸苾芻苾芻尼等，雖無大師或餘隨一尊重有智同梵行者為說法要，亦不以大音聲讀誦隨曾所聞究竟法要，亦不為他廣說開示隨曾所聞究竟法要，而能獨處寂靜思惟籌量觀察隨曾所聞究竟法要所有義趣。如如獨處寂靜思惟籌量觀察隨曾所聞究竟法要所有義趣，如是如是於彼法要能正了知，若法若義由正了知若法若義便發起欣，欣故生喜，心喜故身輕安，身輕安故受樂，受樂故心定，心定故如實知見，如實知見故生厭，厭故能離，離故得解脫，是名第四解脫處。是諸苾芻苾芻尼等，安住此處，念未住者能住正念、心未定者能住正定、漏未盡者能盡諸漏、未得無上安隱涅槃者疾能證得。
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說一切有部集異門足論卷第十三
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