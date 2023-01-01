阿毘達磨集異門足論卷第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨集異門足論卷第十二

尊者舍利子說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

五法品第六之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五法品第六之二

五蓋者，一、貪欲蓋；二、瞋恚蓋；三、惛沈睡眠蓋；四、掉舉惡作蓋；五、疑蓋。貪欲蓋者，云何貪欲？答：於諸欲境諸貪等貪，執藏防護、堅著愛樂、迷悶耽嗜遍耽嗜、內縛希求耽湎苦集貪類貪生，是名貪欲。云何貪欲蓋？答：由此貪欲，障心蔽心、鎮心隱心、蓋心覆心、纏心裹心，故名貪欲蓋。瞋恚蓋者，云何瞋恚？答：於諸有情欲為損害，內懷栽𦽆欲為擾惱，已瞋當瞋現瞋，樂為過患極為過患意極憤恚，於諸有情各相違戾欲為過患，已為過患當為過患現為過患，是名瞋恚。云何瞋恚蓋？答：由此瞋恚，障心蔽心鎮心、隱心蓋心覆、心纏心裹心，故名瞋恚蓋。惛沈睡眠蓋者，云何惛沈？答：所有身重性、心重性、身不調柔性、心不調柔性，身惛沈、心惛沈、𧄼瞢憒悶，是名惛沈。云何睡眠？答：染污心中所有眠夢，不能任持、心昧略性，是名睡眠。云何惛沈睡眠蓋？答：由此惛沈睡眠，障心蔽心、鎮心隱心、蓋心覆心、纏心裹心，故名惛沈睡眠蓋。掉舉惡作蓋者，云何掉舉？答：諸有令心不寂不靜，掉舉等掉舉心掉舉性，是名掉舉。云何惡作？答：染污心中所有令心變悔惡作惡作性，是名惡作。云何掉舉惡作蓋？答：由此掉舉惡作，障心蔽心、鎮心隱心、蓋心覆心、纏心裹心，故名掉舉惡作蓋。疑蓋者，云何疑？答：於佛法僧及苦集滅道，生起疑惑二分二路，躊躇猶豫，猶豫箭、不悅、不悅行、不決度、不悟入，非已一趣、非當一趣、非現一趣，是名疑。云何疑蓋？答：由此疑故，障心蔽心、鎮心隱心、蓋心覆心、纏心裹心，故名疑蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五蓋者，一、貪欲蓋；二、瞋恚蓋；三、惛沈睡眠蓋；四、掉舉惡作蓋；五、疑蓋。貪欲蓋者，云何貪欲？答：於諸欲境諸貪等貪，執藏防護、堅著愛樂、迷悶耽嗜遍耽嗜、內縛希求耽湎苦集貪類貪生，是名貪欲。云何貪欲蓋？答：由此貪欲，障心蔽心、鎮心隱心、蓋心覆心、纏心裹心，故名貪欲蓋。瞋恚蓋者，云何瞋恚？答：於諸有情欲為損害，內懷栽𦽆欲為擾惱，已瞋當瞋現瞋，樂為過患極為過患意極憤恚，於諸有情各相違戾欲為過患，已為過患當為過患現為過患，是名瞋恚。云何瞋恚蓋？答：由此瞋恚，障心蔽心鎮心、隱心蓋心覆、心纏心裹心，故名瞋恚蓋。惛沈睡眠蓋者，云何惛沈？答：所有身重性、心重性、身不調柔性、心不調柔性，身惛沈、心惛沈、𧄼瞢憒悶，是名惛沈。云何睡眠？答：染污心中所有眠夢，不能任持、心昧略性，是名睡眠。云何惛沈睡眠蓋？答：由此惛沈睡眠，障心蔽心、鎮心隱心、蓋心覆心、纏心裹心，故名惛沈睡眠蓋。掉舉惡作蓋者，云何掉舉？答：諸有令心不寂不靜，掉舉等掉舉心掉舉性，是名掉舉。云何惡作？答：染污心中所有令心變悔惡作惡作性，是名惡作。云何掉舉惡作蓋？答：由此掉舉惡作，障心蔽心、鎮心隱心、蓋心覆心、纏心裹心，故名掉舉惡作蓋。疑蓋者，云何疑？答：於佛法僧及苦集滅道，生起疑惑二分二路，躊躇猶豫，猶豫箭、不悅、不悅行、不決度、不悟入，非已一趣、非當一趣、非現一趣，是名疑。云何疑蓋？答：由此疑故，障心蔽心、鎮心隱心、蓋心覆心、纏心裹心，故名疑蓋。

五心栽者，云何為五？具壽當知，如有一類，於大師所疑惑猶豫、不悟入、無勝解、無淨信。若於大師疑惑猶豫、不悟入、無勝解、無淨信，是名第一，於大師所心栽未斷未遍知。如有一類，於正法所疑惑猶豫、不悟入、無勝解、無淨信。若於正法疑惑猶豫、不悟入、無勝解、無淨信，是名第二，於正法所心栽未斷未遍知。如有一類，於所學處疑惑猶豫、不悟入、無勝解、無淨信。若於所學疑惑猶豫、不悟入、無勝解、無淨信，是名第三，於所學處心栽未斷未遍知。如有一類，於教誡所疑惑猶豫、不悟入、無勝解、無淨信。若於教誡疑惑猶豫、不悟入、無勝解、無淨信，是名第四，於教誡所心栽未斷未遍知。如有一類，於諸苾芻上座聰慧，久入佛法久修梵行，乃至大師及諸有智同梵行者共所稱讚護念敬愛。於是有智梵行者所，瞋恚毀罵𣣋辱觸惱，不悟入、無勝解、無淨信。若於苾芻上座聰慧，久入佛法久修梵行，乃至大師及諸有智同梵行者共所稱讚護念敬愛。如是有智梵行者所，瞋恚毀罵𣣋辱觸惱，不悟入、無勝解、無淨信，是名第五，於諸有智梵行者所心栽未斷未遍知。若於大師疑惑猶豫、不悟入、無勝解、無淨信，是名第一，於大師所心栽未斷未遍知者，云何大師？答：謂諸如來、應、正等覺是名大師。云何於大師所疑惑猶豫？答：於諸如來、應、正等覺發起種種疑惑猶豫，是名於大師所疑惑猶豫。云何不悟入無勝解無淨信？答：若於大師生起種種疑惑猶豫，便於彼斷不能發起隨順心、隨順欲、隨順信、隨順勝解、已勝解、當勝解，是名不悟入無勝解無淨信。云何是名第一？答：漸次順次相續次第數為第一。云何於大師所心栽？答：若於如來、應、正等覺生起種種疑惑猶豫，便於彼心自作栽事。譬如農夫雖有良田，若不耕墾即便堅硬，多諸栽𦽆穢草不植，何況嘉苗。於大師所疑惑猶豫亦復如是，覆蔽其心，令心剛強作栽𦽆事，尚不令心得邪決定，況正決定。是名於大師所心栽。云何未斷未遍知？答：彼於心栽未降伏、未永害，是名未斷未遍知。若於正法疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信，是名第二，於正法所心栽未斷未遍知者，云何正法？答：愛盡離滅究竟涅槃，是名正法。云何於正法疑惑猶豫？答：若於愛盡離滅究竟涅槃生起種種疑惑猶豫，是名於正法疑惑猶豫。云何不悟入無勝解無淨信？答：若於正法生起種種疑惑猶豫，便於彼斷不能發起隨順心、隨順欲、隨順信、隨順勝解、已勝解、當勝解，是名不悟入無勝解無淨信。云何是名第二？答：漸次順次相續次第數為第二。云何於正法所心栽？答：若於愛盡離滅究竟涅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五心栽者，云何為五？具壽當知，如有一類，於大師所疑惑猶豫、不悟入、無勝解、無淨信。若於大師疑惑猶豫、不悟入、無勝解、無淨信，是名第一，於大師所心栽未斷未遍知。如有一類，於正法所疑惑猶豫、不悟入、無勝解、無淨信。若於正法疑惑猶豫、不悟入、無勝解、無淨信，是名第二，於正法所心栽未斷未遍知。如有一類，於所學處疑惑猶豫、不悟入、無勝解、無淨信。若於所學疑惑猶豫、不悟入、無勝解、無淨信，是名第三，於所學處心栽未斷未遍知。如有一類，於教誡所疑惑猶豫、不悟入、無勝解、無淨信。若於教誡疑惑猶豫、不悟入、無勝解、無淨信，是名第四，於教誡所心栽未斷未遍知。如有一類，於諸苾芻上座聰慧，久入佛法久修梵行，乃至大師及諸有智同梵行者共所稱讚護念敬愛。於是有智梵行者所，瞋恚毀罵𣣋辱觸惱，不悟入、無勝解、無淨信。若於苾芻上座聰慧，久入佛法久修梵行，乃至大師及諸有智同梵行者共所稱讚護念敬愛。如是有智梵行者所，瞋恚毀罵𣣋辱觸惱，不悟入、無勝解、無淨信，是名第五，於諸有智梵行者所心栽未斷未遍知。若於大師疑惑猶豫、不悟入、無勝解、無淨信，是名第一，於大師所心栽未斷未遍知者，云何大師？答：謂諸如來、應、正等覺是名大師。云何於大師所疑惑猶豫？答：於諸如來、應、正等覺發起種種疑惑猶豫，是名於大師所疑惑猶豫。云何不悟入無勝解無淨信？答：若於大師生起種種疑惑猶豫，便於彼斷不能發起隨順心、隨順欲、隨順信、隨順勝解、已勝解、當勝解，是名不悟入無勝解無淨信。云何是名第一？答：漸次順次相續次第數為第一。云何於大師所心栽？答：若於如來、應、正等覺生起種種疑惑猶豫，便於彼心自作栽事。譬如農夫雖有良田，若不耕墾即便堅硬，多諸栽𦽆穢草不植，何況嘉苗。於大師所疑惑猶豫亦復如是，覆蔽其心，令心剛強作栽𦽆事，尚不令心得邪決定，況正決定。是名於大師所心栽。云何未斷未遍知？答：彼於心栽未降伏、未永害，是名未斷未遍知。若於正法疑惑猶豫不悟入無勝解無淨信，是名第二，於正法所心栽未斷未遍知者，云何正法？答：愛盡離滅究竟涅槃，是名正法。云何於正法疑惑猶豫？答：若於愛盡離滅究竟涅槃生起種種疑惑猶豫，是名於正法疑惑猶豫。云何不悟入無勝解無淨信？答：若於正法生起種種疑惑猶豫，便於彼斷不能發起隨順心、隨順欲、隨順信、隨順勝解、已勝解、當勝解，是名不悟入無勝解無淨信。云何是名第二？答：漸次順次相續次第數為第二。云何於正法所心栽？答：若於愛盡離滅究竟涅

槃生起種種疑惑猶豫，便於彼心自作栽事。譬如農夫雖有良田，若不耕墾即便堅硬，多諸栽𦽆穢草不植，何況嘉苗。於正法所疑惑猶豫亦復如是，覆蔽其心令心剛強作栽𦽆事，尚不令心得邪決定，況正決定。是名於正法所心栽。云何未斷未遍知？答：彼於心栽未降伏、未永害，是名未斷未遍知。若於所學疑惑猶豫，不悟入無勝解無淨信，是名第三，於所學處心栽未斷未遍知者，云何所學？答：若諸如來、應、正等覺正知正見施設學處，是名所學。如說我如是學、我學此事，於理善法不能證得；我如是學、我學此事，於理善法則能證得。云何於所學疑惑猶豫？答：於諸如來、應、正等覺施設學處，生起種種疑惑猶豫，是名於所學疑惑猶豫。云何不悟入無勝解無淨信？答：若於所學生起種種疑惑猶豫，便於彼斷不能發起隨順心、隨順欲、隨順信、隨順勝解、已勝解、當勝解，是名不悟入無勝解無淨信。云何是名第三？答：漸次順次相續次第數為第三。云何於所學心栽？答：若於如來、應、正等覺正知正見施設學處，生起種種疑惑猶豫，便於彼心自作栽事。譬如農夫雖有良田，若不耕墾即便堅硬，多諸栽𦽆穢草不植，何況嘉苗。於所學處疑惑猶豫亦復如是，覆蔽其心令心剛強作栽𦽆事，尚不令心得邪決定，況正決定。是名於所學處心栽。云何未斷未遍知？答：彼於心栽未降伏、未永害，是名未斷未遍知。若於教誡疑惑猶豫，不悟入無勝解無淨信，是名第四，於教誡所心栽未斷未遍知者，云何教誡？答：若諸如來、應、正等覺正知正見，半月半月所說別解脫戒經，是名教誡。如說我如是教誡、我教誡此事，於理善法不能證得；我如是教誡、我教誡此事，於理善法則能證得。云何於教誡疑惑猶豫？答：於諸如來、應、正等覺，半月半月所說別解脫戒經，生起種種疑惑猶豫，是名於教誡疑惑猶豫。云何不悟入無勝解無淨信？答若於教誡生起種種疑惑猶豫，便於彼斷不能發起隨順心、隨順欲、隨順信、隨順勝解、已勝解、當勝解，是名不悟入無勝解無淨信。云何是名第四？答：漸次順次相續次第數為第四。云何於教誡所心栽？答：若於如來、應、正等覺正知正見，半月半月所說別解脫戒經，生起種種疑惑猶豫，便於彼心自作栽事。譬如農夫雖有良田，若不耕墾即便堅硬，多諸栽𦽆穢草不植，何況嘉苗。於教誡所疑惑猶豫亦復如是，覆蔽其心令心剛強作栽𦽆事，尚不令心得邪決定，況正決定。是名於教誡所心栽。云何未斷未遍知？答：彼於心栽未降伏、未永害，是名未斷未遍知。若於苾芻上座聰慧，久入佛法久修梵行，乃至大師及諸 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 槃生起種種疑惑猶豫，便於彼心自作栽事。譬如農夫雖有良田，若不耕墾即便堅硬，多諸栽𦽆穢草不植，何況嘉苗。於正法所疑惑猶豫亦復如是，覆蔽其心令心剛強作栽𦽆事，尚不令心得邪決定，況正決定。是名於正法所心栽。云何未斷未遍知？答：彼於心栽未降伏、未永害，是名未斷未遍知。若於所學疑惑猶豫，不悟入無勝解無淨信，是名第三，於所學處心栽未斷未遍知者，云何所學？答：若諸如來、應、正等覺正知正見施設學處，是名所學。如說我如是學、我學此事，於理善法不能證得；我如是學、我學此事，於理善法則能證得。云何於所學疑惑猶豫？答：於諸如來、應、正等覺施設學處，生起種種疑惑猶豫，是名於所學疑惑猶豫。云何不悟入無勝解無淨信？答：若於所學生起種種疑惑猶豫，便於彼斷不能發起隨順心、隨順欲、隨順信、隨順勝解、已勝解、當勝解，是名不悟入無勝解無淨信。云何是名第三？答：漸次順次相續次第數為第三。云何於所學心栽？答：若於如來、應、正等覺正知正見施設學處，生起種種疑惑猶豫，便於彼心自作栽事。譬如農夫雖有良田，若不耕墾即便堅硬，多諸栽𦽆穢草不植，何況嘉苗。於所學處疑惑猶豫亦復如是，覆蔽其心令心剛強作栽𦽆事，尚不令心得邪決定，況正決定。是名於所學處心栽。云何未斷未遍知？答：彼於心栽未降伏、未永害，是名未斷未遍知。若於教誡疑惑猶豫，不悟入無勝解無淨信，是名第四，於教誡所心栽未斷未遍知者，云何教誡？答：若諸如來、應、正等覺正知正見，半月半月所說別解脫戒經，是名教誡。如說我如是教誡、我教誡此事，於理善法不能證得；我如是教誡、我教誡此事，於理善法則能證得。云何於教誡疑惑猶豫？答：於諸如來、應、正等覺，半月半月所說別解脫戒經，生起種種疑惑猶豫，是名於教誡疑惑猶豫。云何不悟入無勝解無淨信？答若於教誡生起種種疑惑猶豫，便於彼斷不能發起隨順心、隨順欲、隨順信、隨順勝解、已勝解、當勝解，是名不悟入無勝解無淨信。云何是名第四？答：漸次順次相續次第數為第四。云何於教誡所心栽？答：若於如來、應、正等覺正知正見，半月半月所說別解脫戒經，生起種種疑惑猶豫，便於彼心自作栽事。譬如農夫雖有良田，若不耕墾即便堅硬，多諸栽𦽆穢草不植，何況嘉苗。於教誡所疑惑猶豫亦復如是，覆蔽其心令心剛強作栽𦽆事，尚不令心得邪決定，況正決定。是名於教誡所心栽。云何未斷未遍知？答：彼於心栽未降伏、未永害，是名未斷未遍知。若於苾芻上座聰慧，久入佛法久修梵行，乃至大師及諸

有智同梵行者共所稱讚護念敬愛。如是有智梵行者所，瞋恚毀罵𣣋辱觸惱，不悟入無勝解無淨信，是名第五，於諸有智梵行者所心栽未斷未遍知者，云何大師？答謂諸如來、應、正等覺。云何有智同梵行者？答：謂舍利子、大採菽氏、大營搆氏、大飲光、大執藏、大劫庀那、大迦多衍那、大准陀、大善見、大路、大名、無滅、欲樂、金毘羅等賢聖弟子，是名有智同梵行者。若為大師及諸有智同梵行者共所稱讚護念敬愛，是名苾芻上座聰慧，久入佛法久修梵行，即此苾芻名有智梵行者，云何如是有智梵行者所瞋恚毀罵𣣋辱觸惱？答：於彼有智梵行者所，起瞋恚心發不隨順語、不隨順語表毀辱𣣋突，是名如是有智梵行者所瞋恚毀罵𣣋辱觸惱。云何不悟入無勝解無淨信？答：若於有智梵行者所瞋恚毀罵𣣋辱觸惱，便於彼斷不能發起隨順心、隨順欲、隨順信、隨順勝解、已勝解、當勝解，是名不悟入無勝解無淨信。云何是名第五？答：漸次順次相續次第數為第五。云何於諸有智梵行者所心栽？答：若於有智梵行者所瞋恚毀罵𣣋辱觸惱，便於彼心自作栽事。譬如農夫雖有良田，若不耕墾即便堅硬，多諸栽𦽆穢草不植，何況嘉苗。於諸有智梵行者所瞋恚毀罵𣣋辱觸惱亦復如是，覆蔽其心令心剛強作栽𦽆事，尚不令心得邪決定，況正決定。是名於諸有智梵行者所心栽。云何未斷未遍知？答：彼於心栽未降伏、未永害，是名未斷未遍知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有智同梵行者共所稱讚護念敬愛。如是有智梵行者所，瞋恚毀罵𣣋辱觸惱，不悟入無勝解無淨信，是名第五，於諸有智梵行者所心栽未斷未遍知者，云何大師？答謂諸如來、應、正等覺。云何有智同梵行者？答：謂舍利子、大採菽氏、大營搆氏、大飲光、大執藏、大劫庀那、大迦多衍那、大准陀、大善見、大路、大名、無滅、欲樂、金毘羅等賢聖弟子，是名有智同梵行者。若為大師及諸有智同梵行者共所稱讚護念敬愛，是名苾芻上座聰慧，久入佛法久修梵行，即此苾芻名有智梵行者，云何如是有智梵行者所瞋恚毀罵𣣋辱觸惱？答：於彼有智梵行者所，起瞋恚心發不隨順語、不隨順語表毀辱𣣋突，是名如是有智梵行者所瞋恚毀罵𣣋辱觸惱。云何不悟入無勝解無淨信？答：若於有智梵行者所瞋恚毀罵𣣋辱觸惱，便於彼斷不能發起隨順心、隨順欲、隨順信、隨順勝解、已勝解、當勝解，是名不悟入無勝解無淨信。云何是名第五？答：漸次順次相續次第數為第五。云何於諸有智梵行者所心栽？答：若於有智梵行者所瞋恚毀罵𣣋辱觸惱，便於彼心自作栽事。譬如農夫雖有良田，若不耕墾即便堅硬，多諸栽𦽆穢草不植，何況嘉苗。於諸有智梵行者所瞋恚毀罵𣣋辱觸惱亦復如是，覆蔽其心令心剛強作栽𦽆事，尚不令心得邪決定，況正決定。是名於諸有智梵行者所心栽。云何未斷未遍知？答：彼於心栽未降伏、未永害，是名未斷未遍知。

五心縛者，云何為五？具壽當知，如有一類，於身未離貪、未離欲、未離親、未離愛、未離渴。彼由於身未離貪等故，便於熾然加行永斷寂靜證得上義，心不悟入、無淨信、不安住、無勝解。若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解，是名第一，於身未離貪等心縛未降伏未永害。復次具壽，如有一類，於諸欲境未離貪、未離欲、未離親、未離愛、未離渴。彼由於欲未離貪等故，便於熾然加行永斷寂靜證得上義，心不悟入、無淨信、不安住、無勝解。若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解，是名第二，於欲未離貪等心縛未降伏未永害。復次具壽，如有一類，樂與在家出家雜住，於樂同樂、於苦同苦、同喜同憂，於諸事務皆共興起，究竟隨轉不相捨離。彼由樂與在家出家雜住等故，便於熾然加行永斷寂靜證得上義，心不悟入、無淨信、不安住、無勝解。若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解，是名第三，樂相雜住心縛未降伏未永害。復次具壽，如有一類，於諸正論是聖除遣，能趣向心離蓋可樂所，謂戒論、定論、慧論、解脫論、解脫智見論、少欲論、喜足論、損減論、省事論、永斷論、離染論、寂滅論、隨順緣性緣起等論。彼於宣說如是論時，不恭敬聽、不屬耳聽、不住受教心、不行法隨法，越大師教，於諸學處不樂受學。彼由宣說如是論時不恭敬聽等故，便於熾然加行永斷寂靜證得上義，心不悟入、無淨信、不安住、無勝解。若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解，是名第四，於諸正論心縛未降伏未永害。復次具壽，如有一類，少小證得，雖有後時所作勝事而中止息。彼由少小證得等故，便於熾然加行永斷寂靜證得上義，心不悟入、無淨信、不安住、無勝解。若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解，是名第五，於後勝所作心縛未降伏未永害。此中於身未離貪未離欲未離親未離愛未離渴者，謂顧戀身，令心被縛不得出離，故說於身未離貪等。便於熾然加行永斷寂靜證得上義者，云何便於熾然？謂若於身生顧戀者，便於永斷精勤勇猛勢用策勵，不可制伏策心相續；是名熾然，彼於此中不起欲樂，由斯故說便於熾然。云何便於加行？謂若於身生顧戀者，便於永斷若習若修若多所作；是名加行，彼於此中不起欲樂，由斯故說便於加行。云何便於永斷？謂若於身生顧戀者，便於永斷八聖道支；是名永斷，彼於此中不起欲樂，由斯故說便於永斷。云何便於寂靜？謂若於身生顧戀者，便於永斷住空閑室；是名寂靜，彼於此中不起欲樂，由斯故說便於寂靜。云何便於證得上義？謂若於身生顧戀者，便於永斷證得愛盡離滅涅槃；是名證得上義，彼於此中不起欲樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五心縛者，云何為五？具壽當知，如有一類，於身未離貪、未離欲、未離親、未離愛、未離渴。彼由於身未離貪等故，便於熾然加行永斷寂靜證得上義，心不悟入、無淨信、不安住、無勝解。若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解，是名第一，於身未離貪等心縛未降伏未永害。復次具壽，如有一類，於諸欲境未離貪、未離欲、未離親、未離愛、未離渴。彼由於欲未離貪等故，便於熾然加行永斷寂靜證得上義，心不悟入、無淨信、不安住、無勝解。若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解，是名第二，於欲未離貪等心縛未降伏未永害。復次具壽，如有一類，樂與在家出家雜住，於樂同樂、於苦同苦、同喜同憂，於諸事務皆共興起，究竟隨轉不相捨離。彼由樂與在家出家雜住等故，便於熾然加行永斷寂靜證得上義，心不悟入、無淨信、不安住、無勝解。若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解，是名第三，樂相雜住心縛未降伏未永害。復次具壽，如有一類，於諸正論是聖除遣，能趣向心離蓋可樂所，謂戒論、定論、慧論、解脫論、解脫智見論、少欲論、喜足論、損減論、省事論、永斷論、離染論、寂滅論、隨順緣性緣起等論。彼於宣說如是論時，不恭敬聽、不屬耳聽、不住受教心、不行法隨法，越大師教，於諸學處不樂受學。彼由宣說如是論時不恭敬聽等故，便於熾然加行永斷寂靜證得上義，心不悟入、無淨信、不安住、無勝解。若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解，是名第四，於諸正論心縛未降伏未永害。復次具壽，如有一類，少小證得，雖有後時所作勝事而中止息。彼由少小證得等故，便於熾然加行永斷寂靜證得上義，心不悟入、無淨信、不安住、無勝解。若於熾然加行等心不悟入乃至無勝解，是名第五，於後勝所作心縛未降伏未永害。此中於身未離貪未離欲未離親未離愛未離渴者，謂顧戀身，令心被縛不得出離，故說於身未離貪等。便於熾然加行永斷寂靜證得上義者，云何便於熾然？謂若於身生顧戀者，便於永斷精勤勇猛勢用策勵，不可制伏策心相續；是名熾然，彼於此中不起欲樂，由斯故說便於熾然。云何便於加行？謂若於身生顧戀者，便於永斷若習若修若多所作；是名加行，彼於此中不起欲樂，由斯故說便於加行。云何便於永斷？謂若於身生顧戀者，便於永斷八聖道支；是名永斷，彼於此中不起欲樂，由斯故說便於永斷。云何便於寂靜？謂若於身生顧戀者，便於永斷住空閑室；是名寂靜，彼於此中不起欲樂，由斯故說便於寂靜。云何便於證得上義？謂若於身生顧戀者，便於永斷證得愛盡離滅涅槃；是名證得上義，彼於此中不起欲樂，

由斯故說便於證得上義。心不悟入無淨信不安住無勝解者，謂若於身生顧戀者，彼於永斷不起隨順心、隨順信、隨順欲、隨順心勝解、已勝解、當勝解，是故說心不悟入等。是名第一者，漸次順次相續次第數為第一。於身未離貪等心縛者，謂若於身深生顧戀，彼心被縛甚縛極縛，如被壯人以堅繩索縛已水澆，彼名被縛甚縛極縛。如是於身深生顧戀，彼心被縛甚縛極縛。言未降伏未永害者，謂未斷未遍知。於欲未離貪等心縛，廣說亦爾。樂與在家出家雜住者，謂常樂與在家出家諠雜而住。於樂同樂、於苦同苦者，謂於樂事同受其樂，於諸苦事同受其苦。同喜同憂者，謂於喜事同生歡喜，於諸憂事同起愁憂。於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離者。謂於種種所作事業皆共相助身心無怠。餘如前說。於諸正論者。云何正論？謂依出離遠離所生善法、發起語論言說宣唱評議顯了詞辯語路語音語業語表、是名正論。言是聖者，有二種聖，謂由善故及無漏故。此中言論由善故聖，非由無漏故說是聖言。除遣者，謂此正論長夜能引少欲喜足、易滿易養、損減除遣、杜多功德、知量清淨，故名除遣。能趣向心離蓋可樂者，今此義中說心名心，謂此正論令心斷蓋清淨可樂，由斯故說能趣向心離蓋可樂。言戒論者，謂此正論能正顯了犯戒過患、持戒功德，故名戒論。言定論者，謂此正論能正顯了散動過患、正定功德，故名定論。言慧論者，謂此正論能正顯了惡慧過患、妙慧功德，故名慧論。解脫論者，謂此正論能正顯了邪解脫過患、正解脫功德，故名解脫論。解脫智見論者，謂此正論能正顯了邪智過患、正智功德，故名解脫智見論。少欲論者，謂此正論能正顯了多欲過患、少欲功德，故名少欲論。喜足論者，謂此正論能正顯了不喜足過患、喜足功德，故名喜足論。損減論者，謂此正論能正顯了增益生死過患、損減生死功德，故名損減論。省事論者，謂此正論能正顯了多事過患、省事功德，故名省事論。永斷論者，謂此正論能正顯了諸結過患、斷結功德，故名永斷論。離染論者，謂此正論能正顯了貪染過患、離染功德，故名離染論。寂滅論者，謂此正論能正顯了有身過患、滅有身功德，故名寂滅論。隨順緣性緣起論者，謂此正論能正宣說施設建立顯了緣起緣已生法及彼善忍，故名隨順緣性緣起論。彼於宣說如是論時，不恭敬聽不屬耳聽，不住受教心、不行法隨法，越大師教，於論學處不樂受學者，謂纏所纏於諸正論，不能恭敬屬耳聽等。便於熾然者，謂纏所纏，於諸正論不能恭敬屬耳聽等，便於永斷精勤勇猛勢用策勵，不可制伏策心相續；是名熾然，彼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由斯故說便於證得上義。心不悟入無淨信不安住無勝解者，謂若於身生顧戀者，彼於永斷不起隨順心、隨順信、隨順欲、隨順心勝解、已勝解、當勝解，是故說心不悟入等。是名第一者，漸次順次相續次第數為第一。於身未離貪等心縛者，謂若於身深生顧戀，彼心被縛甚縛極縛，如被壯人以堅繩索縛已水澆，彼名被縛甚縛極縛。如是於身深生顧戀，彼心被縛甚縛極縛。言未降伏未永害者，謂未斷未遍知。於欲未離貪等心縛，廣說亦爾。樂與在家出家雜住者，謂常樂與在家出家諠雜而住。於樂同樂、於苦同苦者，謂於樂事同受其樂，於諸苦事同受其苦。同喜同憂者，謂於喜事同生歡喜，於諸憂事同起愁憂。於諸事務皆共興起究竟隨轉不相捨離者。謂於種種所作事業皆共相助身心無怠。餘如前說。於諸正論者。云何正論？謂依出離遠離所生善法、發起語論言說宣唱評議顯了詞辯語路語音語業語表、是名正論。言是聖者，有二種聖，謂由善故及無漏故。此中言論由善故聖，非由無漏故說是聖言。除遣者，謂此正論長夜能引少欲喜足、易滿易養、損減除遣、杜多功德、知量清淨，故名除遣。能趣向心離蓋可樂者，今此義中說心名心，謂此正論令心斷蓋清淨可樂，由斯故說能趣向心離蓋可樂。言戒論者，謂此正論能正顯了犯戒過患、持戒功德，故名戒論。言定論者，謂此正論能正顯了散動過患、正定功德，故名定論。言慧論者，謂此正論能正顯了惡慧過患、妙慧功德，故名慧論。解脫論者，謂此正論能正顯了邪解脫過患、正解脫功德，故名解脫論。解脫智見論者，謂此正論能正顯了邪智過患、正智功德，故名解脫智見論。少欲論者，謂此正論能正顯了多欲過患、少欲功德，故名少欲論。喜足論者，謂此正論能正顯了不喜足過患、喜足功德，故名喜足論。損減論者，謂此正論能正顯了增益生死過患、損減生死功德，故名損減論。省事論者，謂此正論能正顯了多事過患、省事功德，故名省事論。永斷論者，謂此正論能正顯了諸結過患、斷結功德，故名永斷論。離染論者，謂此正論能正顯了貪染過患、離染功德，故名離染論。寂滅論者，謂此正論能正顯了有身過患、滅有身功德，故名寂滅論。隨順緣性緣起論者，謂此正論能正宣說施設建立顯了緣起緣已生法及彼善忍，故名隨順緣性緣起論。彼於宣說如是論時，不恭敬聽不屬耳聽，不住受教心、不行法隨法，越大師教，於論學處不樂受學者，謂纏所纏於諸正論，不能恭敬屬耳聽等。便於熾然者，謂纏所纏，於諸正論不能恭敬屬耳聽等，便於永斷精勤勇猛勢用策勵，不可制伏策心相續；是名熾然，彼

於此中不起欲樂，由斯故說便於熾然。便於加行者，謂纏所纏，於諸正論不能恭敬屬耳聽等，便於永斷若習若修若多所作；是名加行，彼於此中不起欲樂，由斯故說便於加行。便於永斷者，謂纏所纏，於諸正論不能恭敬屬耳聽等，便於永斷八聖道支；是名永斷，彼於此中不起欲樂，由斯故說便於永斷。便於寂靜者，謂纏所纏，於諸正論不能恭敬屬耳聽等，便於永斷住空閑室；是名寂靜，彼於此中不起欲樂，由斯故說便於寂靜。便於證得上義者，謂纏所纏，於諸正論不能恭敬屬耳聽等，便於永斷證得愛盡離滅涅槃；是名證得上義，彼於此中不起欲樂，由斯故說便於證得上義。心不悟入無淨信不安住無勝解者，謂纏所纏，於諸正論不能恭敬屬耳聽等，便於永斷不起隨順心、隨順信、隨順欲、隨順心勝解、已勝解、當勝解，是故說心不悟入等。是名第四，及心縛言，准前應說。少小證得雖有後時所作勝事而中止息者，云何少小證得？謂如一類唯得戒禁便生喜足、或復乃至唯證少分死生智通便生喜足，如是等名少小證得。雖有後時所作勝事者，謂彼未能永斷煩惱，亦未證得諸煩惱斷，由斯故說雖有後時所作勝事。而中止息者，謂捨善軛、精進懈廢，由此故名而中止息。便於熾然者，謂於此界未作劬勞、未斷諸結，便於永斷精勤勇猛勢用策勵，不可制伏策心相續；是名熾然，彼於此中不起欲樂，由斯故說便於熾然。便於加行、永斷、寂靜、證得上義等，皆准前應說。是名第五者，漸次順次相續次第數為第五。於後勝所作心縛者，謂於此界未作劬勞、未斷諸結，心便被縛甚縛極縛。如被壯人以堅繩索縛已水澆，彼名被縛甚縛極縛。如是有後勝所作者，彼於此界未作劬勞、未斷諸結，心便被縛甚縛極縛。言未降伏未永害者，謂未斷未遍知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此中不起欲樂，由斯故說便於熾然。便於加行者，謂纏所纏，於諸正論不能恭敬屬耳聽等，便於永斷若習若修若多所作；是名加行，彼於此中不起欲樂，由斯故說便於加行。便於永斷者，謂纏所纏，於諸正論不能恭敬屬耳聽等，便於永斷八聖道支；是名永斷，彼於此中不起欲樂，由斯故說便於永斷。便於寂靜者，謂纏所纏，於諸正論不能恭敬屬耳聽等，便於永斷住空閑室；是名寂靜，彼於此中不起欲樂，由斯故說便於寂靜。便於證得上義者，謂纏所纏，於諸正論不能恭敬屬耳聽等，便於永斷證得愛盡離滅涅槃；是名證得上義，彼於此中不起欲樂，由斯故說便於證得上義。心不悟入無淨信不安住無勝解者，謂纏所纏，於諸正論不能恭敬屬耳聽等，便於永斷不起隨順心、隨順信、隨順欲、隨順心勝解、已勝解、當勝解，是故說心不悟入等。是名第四，及心縛言，准前應說。少小證得雖有後時所作勝事而中止息者，云何少小證得？謂如一類唯得戒禁便生喜足、或復乃至唯證少分死生智通便生喜足，如是等名少小證得。雖有後時所作勝事者，謂彼未能永斷煩惱，亦未證得諸煩惱斷，由斯故說雖有後時所作勝事。而中止息者，謂捨善軛、精進懈廢，由此故名而中止息。便於熾然者，謂於此界未作劬勞、未斷諸結，便於永斷精勤勇猛勢用策勵，不可制伏策心相續；是名熾然，彼於此中不起欲樂，由斯故說便於熾然。便於加行、永斷、寂靜、證得上義等，皆准前應說。是名第五者，漸次順次相續次第數為第五。於後勝所作心縛者，謂於此界未作劬勞、未斷諸結，心便被縛甚縛極縛。如被壯人以堅繩索縛已水澆，彼名被縛甚縛極縛。如是有後勝所作者，彼於此界未作劬勞、未斷諸結，心便被縛甚縛極縛。言未降伏未永害者，謂未斷未遍知。

五順下分結者，云何為五？一、欲貪順下分結；二、嗔恚順下分結；三、有身見順下分結；四、戒禁取順下分結；五、疑順下分結。欲貪順下分結者，欲貪云何？答：於諸欲境諸貪等貪，廣說乃至貪類貪生，是名欲貪。順下分結者，下分謂欲界，上分謂色無色界。由此欲貪未斷未遍知故，便往欲界、生於欲界、結欲界生，故名欲貪順下分結。嗔恚順下分結者，嗔恚云何？答：於諸有情欲為損害，廣說乃至現為過患，是名嗔恚順下分結，廣說如前。有身見順下分結者，有身見云何？答：於五取蘊等，隨觀見我或我所，從此起忍欲慧觀見，是名有身見順下分結，廣說如前。戒禁取順下分結者，戒禁取云何？答：如有一類執取於戒，謂由此戒能得清淨解脫出離超諸苦樂，及能證得超苦樂處。復有一類執取於禁，謂由此禁能得清淨解脫出離超諸苦樂，及能證得超苦樂處。或有一類執取戒禁，謂由戒禁能得清淨解脫出離超諸苦樂，及能證得超苦樂處。是名戒禁取順下分結，廣說如前。疑順下分結者，疑云何？答：於佛法僧及苦集滅道生起疑惑，廣說乃至非現一趣，是名疑順下分結者。下分謂欲界，上分謂色無色界。由此疑未斷未遍知故，便往欲界、生於欲界、結欲界生，故名疑順下分結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五順下分結者，云何為五？一、欲貪順下分結；二、嗔恚順下分結；三、有身見順下分結；四、戒禁取順下分結；五、疑順下分結。欲貪順下分結者，欲貪云何？答：於諸欲境諸貪等貪，廣說乃至貪類貪生，是名欲貪。順下分結者，下分謂欲界，上分謂色無色界。由此欲貪未斷未遍知故，便往欲界、生於欲界、結欲界生，故名欲貪順下分結。嗔恚順下分結者，嗔恚云何？答：於諸有情欲為損害，廣說乃至現為過患，是名嗔恚順下分結，廣說如前。有身見順下分結者，有身見云何？答：於五取蘊等，隨觀見我或我所，從此起忍欲慧觀見，是名有身見順下分結，廣說如前。戒禁取順下分結者，戒禁取云何？答：如有一類執取於戒，謂由此戒能得清淨解脫出離超諸苦樂，及能證得超苦樂處。復有一類執取於禁，謂由此禁能得清淨解脫出離超諸苦樂，及能證得超苦樂處。或有一類執取戒禁，謂由戒禁能得清淨解脫出離超諸苦樂，及能證得超苦樂處。是名戒禁取順下分結，廣說如前。疑順下分結者，疑云何？答：於佛法僧及苦集滅道生起疑惑，廣說乃至非現一趣，是名疑順下分結者。下分謂欲界，上分謂色無色界。由此疑未斷未遍知故，便往欲界、生於欲界、結欲界生，故名疑順下分結。

五順上分結者，云何為五？一、色貪順上分結；二、無色貪順上分結；三、掉舉順上分結；四、慢順上分結；五、無明順上分結。色貪順上分結者，色貪云何？答：於色界繫修所斷法，諸貪等貪執藏防護耽著貪愛。是名色貪順上分結者。下分謂欲界，上分謂色無色界。由此色貪未斷未遍知故，便往色界、生於色界、結色界生，故名色貪順上分結。無色貪順上分結者，無色貪云何？答：於無色界繫修所斷法，諸貪等貪執藏防護耽著貪愛，是名無色貪。順上分結者，下分謂欲界，上分謂色無色界。由此無色貪未斷未遍知故，便往無色界、生於無色界、結無色界生，故名無色貪順上分結。掉舉順上分結者，掉舉云何？答：於色無色界繫修所斷法，諸不寂靜不極寂靜、掉舉生性等掉舉生性心躁擾性。是名掉舉順上分結者，下分謂欲界，上分謂色無色界。由此掉舉未斷未遍知故，便往色無色界、生於色無色界、結色無色界生，故名掉舉順上分結。慢順上分結者，慢云何？答：於色無色界繫修所斷法，諸慢恃執慢性、心高舉心輕蔑，是名慢順上分結，廣說如前。無明順上分結者，無明云何？答：於色無色界繫修所斷法，諸無智愚癡無明黑闇。是名無明順上分結者，下分謂欲界，上分謂色無色界。由此無明未斷未遍知故，便往色無色界、生於色無色界、結色無色界生，故名無明順上分結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五順上分結者，云何為五？一、色貪順上分結；二、無色貪順上分結；三、掉舉順上分結；四、慢順上分結；五、無明順上分結。色貪順上分結者，色貪云何？答：於色界繫修所斷法，諸貪等貪執藏防護耽著貪愛。是名色貪順上分結者。下分謂欲界，上分謂色無色界。由此色貪未斷未遍知故，便往色界、生於色界、結色界生，故名色貪順上分結。無色貪順上分結者，無色貪云何？答：於無色界繫修所斷法，諸貪等貪執藏防護耽著貪愛，是名無色貪。順上分結者，下分謂欲界，上分謂色無色界。由此無色貪未斷未遍知故，便往無色界、生於無色界、結無色界生，故名無色貪順上分結。掉舉順上分結者，掉舉云何？答：於色無色界繫修所斷法，諸不寂靜不極寂靜、掉舉生性等掉舉生性心躁擾性。是名掉舉順上分結者，下分謂欲界，上分謂色無色界。由此掉舉未斷未遍知故，便往色無色界、生於色無色界、結色無色界生，故名掉舉順上分結。慢順上分結者，慢云何？答：於色無色界繫修所斷法，諸慢恃執慢性、心高舉心輕蔑，是名慢順上分結，廣說如前。無明順上分結者，無明云何？答：於色無色界繫修所斷法，諸無智愚癡無明黑闇。是名無明順上分結者，下分謂欲界，上分謂色無色界。由此無明未斷未遍知故，便往色無色界、生於色無色界、結色無色界生，故名無明順上分結。

後嗢柁南曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後嗢柁南曰：

後五法十四， 謂不忍及忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後五法十四， 謂不忍及忍，

損減與圓滿， 語路無能處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 損減與圓滿， 語路無能處，

勝支解脫想， 解脫處根力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝支解脫想， 解脫處根力，

不還及淨居， 出離界各五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不還及淨居， 出離界各五。

有五不忍過失、五能忍功德、五損減、五圓滿、五語路、五無堪能處、五勝支、五成熟解脫想、五解脫處、五根五力、五不還、五淨居天、五出離界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有五不忍過失、五能忍功德、五損減、五圓滿、五語路、五無堪能處、五勝支、五成熟解脫想、五解脫處、五根五力、五不還、五淨居天、五出離界。

五不忍過失者，云何為五？一者暴惡；二者憂悔；三者眾生不愛不樂；四者十方惡名流布；五者身壞命終當墮惡趣地獄。云何暴惡？答：諸不能忍補特伽羅，不忍因緣，集諸刀杖樂為損害，故名暴惡。云何憂悔？答諸不能忍補特伽羅，不忍因緣，行身惡行、行語惡行、行意惡行。彼行身語意惡行已，多生憂悔，身心熱惱，故名憂悔。云何眾生不愛不樂？答：諸不能忍補特伽羅，不忍因緣，若被他罵即還反罵、若被他嗔即還反嗔、若被他打即還反打、若被他害即還反害、若被他弄即還反弄，由此眾生不愛不樂。彼由如是反罵等緣故，說眾生不愛不樂。云何十方惡名流布？答：諸不能忍補特伽羅，不忍因緣，常興鬪諍、好相言訟、輕弄毀蔑，由此惡名十方流布。彼由如是鬪諍等緣，故說十方惡名流布。云何身壞命終當墮惡趣地獄？答：諸不能忍補特伽羅，不忍因緣，多行增上身惡行、語惡行、意惡行。彼行增上身語意惡行已，身壞命終當墮惡趣大地獄中受諸劇苦，故說身壞命終當墮惡趣地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五不忍過失者，云何為五？一者暴惡；二者憂悔；三者眾生不愛不樂；四者十方惡名流布；五者身壞命終當墮惡趣地獄。云何暴惡？答：諸不能忍補特伽羅，不忍因緣，集諸刀杖樂為損害，故名暴惡。云何憂悔？答諸不能忍補特伽羅，不忍因緣，行身惡行、行語惡行、行意惡行。彼行身語意惡行已，多生憂悔，身心熱惱，故名憂悔。云何眾生不愛不樂？答：諸不能忍補特伽羅，不忍因緣，若被他罵即還反罵、若被他嗔即還反嗔、若被他打即還反打、若被他害即還反害、若被他弄即還反弄，由此眾生不愛不樂。彼由如是反罵等緣故，說眾生不愛不樂。云何十方惡名流布？答：諸不能忍補特伽羅，不忍因緣，常興鬪諍、好相言訟、輕弄毀蔑，由此惡名十方流布。彼由如是鬪諍等緣，故說十方惡名流布。云何身壞命終當墮惡趣地獄？答：諸不能忍補特伽羅，不忍因緣，多行增上身惡行、語惡行、意惡行。彼行增上身語意惡行已，身壞命終當墮惡趣大地獄中受諸劇苦，故說身壞命終當墮惡趣地獄。