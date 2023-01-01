阿毘達磨集異門足論
尊者舍利子說 唐 玄奘譯20卷CBETA T1536大于一万字 20 h
向佛经 GPT 提问
第 11 卷
阿毘達磨集異門足論卷第十一
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尊者舍利子說
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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五法品第六之一
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時舍利子復告眾言：「具壽當知，佛於五法自善通達，現等覺已，為諸弟子宣說開示。我等今應和合結集，佛滅度後勿有乖諍，當令隨順梵行法律久住，利樂無量有情，哀愍世間諸天人眾，令獲殊勝義利安樂。」
時舍利子復告眾言：「具壽當知，佛於五法自善通達，現等覺已，為諸弟子宣說開示。我等今應和合結集，佛滅度後勿有乖諍，當令隨順梵行法律久住，利樂無量有情，哀愍世間諸天人眾，令獲殊勝義利安樂。」
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五法云何？此中有二嗢柁南頌。初嗢柁南曰：
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初五法十種， 謂蘊取妙欲，
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慳趣蓋栽縛， 下上結各五。
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有五蘊、五取蘊、五妙欲、五慳、五趣、五蓋、五心栽、五心縛、五順下分結、五順上分結。
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五蘊者，一；色蘊；二；受蘊；三；想蘊；四；行蘊；五；識蘊。云何色蘊？答：諸所有色，若過去若未來若現在、若內若外、若麁若細、若劣若勝、若遠若近，如是一切略為一聚說名色蘊。云何受蘊？答：諸所有受，若過去若未來若現在、若內若外、若麁若細、若劣若勝、若遠若近，如是一切略為一聚說名受蘊。云何想蘊？答：諸所有想，若過去若未來若現在、若內若外若、麁若細、若劣若勝、若遠若近，如是一切略為一聚說名想蘊。云何行蘊？答：諸所有行，若過去若未來若現在、若內若外、若麁若細、若劣若勝、若遠若近，如是一切略為一聚說名行蘊。云何識蘊？答：諸所有識，若過去若未來若現在、若內若外、若麁若細、若劣若勝、若遠若近，如是一切略為一聚說名識蘊。
五蘊者，一；色蘊；二；受蘊；三；想蘊；四；行蘊；五；識蘊。云何色蘊？答：諸所有色，若過去若未來若現在、若內若外、若麁若細、若劣若勝、若遠若近，如是一切略為一聚說名色蘊。云何受蘊？答：諸所有受，若過去若未來若現在、若內若外、若麁若細、若劣若勝、若遠若近，如是一切略為一聚說名受蘊。云何想蘊？答：諸所有想，若過去若未來若現在、若內若外若、麁若細、若劣若勝、若遠若近，如是一切略為一聚說名想蘊。云何行蘊？答：諸所有行，若過去若未來若現在、若內若外、若麁若細、若劣若勝、若遠若近，如是一切略為一聚說名行蘊。云何識蘊？答：諸所有識，若過去若未來若現在、若內若外、若麁若細、若劣若勝、若遠若近，如是一切略為一聚說名識蘊。
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此中諸所有色者，云何名為諸所有色？答：盡所有色，謂四大種及四大種所造諸色，如是名為諸所有色。復次盡所有色，謂十色處及法處所攝色，如是名為諸所有色。若過去若未來若現在者，云何過去色？答：若色已起已等起、已生已等生、已轉已現轉、已聚集已出現，落謝過去盡滅離變，過去性過去類過去世攝，是名過去色。云何未來色？答：若色未已起未已等起、未已生未已等生、未已轉未已現轉、未聚集未出現，未來性未來類未來世攝，是名未來色。云何現在色？答：若色已起已等起、已生已等生、已轉已現轉，聚集出現，住未已謝、未已盡滅、未已離變，和合現前，現在性現在類現在世攝，是名現在色。若內若外者，云何內色？答：若色在此相續已得不失，是名內色。云何外色？答：若色在此相續，或本未得、或得已失、若他相續、若非情數，是名外色。若麁若細者，云何施設麁色細色？答：觀待施設麁色細色。復如何等？答：若觀待無見有對色，則有見有對色名麁；若觀待有見有對色，則無見有對色名細。若觀待無見無對色，則無見有對色名麁；若觀待無見有對色，則無見無對色名細。若觀待色界色，則欲界色名麁；若觀待欲界色，則色界色名細。若觀待不繫色，則色界色名麁；若觀待色界色，則不繫色名細。如是施設麁色細色，如是名為若麁若細。若劣若勝者，云何施設劣色勝色？答：觀待施設劣色勝色。復如何等？答：若觀待有覆無記色，則不善色名劣；若觀待不善色，則有覆無記色名勝。若觀待無覆無記色，則有覆無記色名劣；若觀待有覆無記色，則無覆無記色名勝。若觀待有漏善色，則無覆無記色名劣；若觀待無覆無記色，則有漏善色名勝。若觀待無漏善色，則有漏善色名劣；若觀待有漏善色，則無漏善色名勝。若觀待色界色，則欲界色名劣；若觀待欲界色，則色界色名勝。若觀待不繫色，則色界色名劣；若觀待色界色，則不繫色名勝。如是施設劣色勝色，如是名為若劣若勝。若遠若近者，云何遠色？答：過去、未來色。云何近色？答：現在色。復次云何遠色？答：若色過去非無間滅、若色未來非現前起，是名遠色。云何近色？答：若色過去無間已滅、若色未來現前正起，是名近色。如是名為若遠若近。如是一切略為一聚者，云何一切略為一聚？答：推度思惟稱量觀察集為一聚，是故名為如是一切略為一聚。說名色蘊者，云何說名色蘊？答：於此色蘊，顯色、顯蘊、顯身、顯聚，是故名為說名色蘊。
此中諸所有色者，云何名為諸所有色？答：盡所有色，謂四大種及四大種所造諸色，如是名為諸所有色。復次盡所有色，謂十色處及法處所攝色，如是名為諸所有色。若過去若未來若現在者，云何過去色？答：若色已起已等起、已生已等生、已轉已現轉、已聚集已出現，落謝過去盡滅離變，過去性過去類過去世攝，是名過去色。云何未來色？答：若色未已起未已等起、未已生未已等生、未已轉未已現轉、未聚集未出現，未來性未來類未來世攝，是名未來色。云何現在色？答：若色已起已等起、已生已等生、已轉已現轉，聚集出現，住未已謝、未已盡滅、未已離變，和合現前，現在性現在類現在世攝，是名現在色。若內若外者，云何內色？答：若色在此相續已得不失，是名內色。云何外色？答：若色在此相續，或本未得、或得已失、若他相續、若非情數，是名外色。若麁若細者，云何施設麁色細色？答：觀待施設麁色細色。復如何等？答：若觀待無見有對色，則有見有對色名麁；若觀待有見有對色，則無見有對色名細。若觀待無見無對色，則無見有對色名麁；若觀待無見有對色，則無見無對色名細。若觀待色界色，則欲界色名麁；若觀待欲界色，則色界色名細。若觀待不繫色，則色界色名麁；若觀待色界色，則不繫色名細。如是施設麁色細色，如是名為若麁若細。若劣若勝者，云何施設劣色勝色？答：觀待施設劣色勝色。復如何等？答：若觀待有覆無記色，則不善色名劣；若觀待不善色，則有覆無記色名勝。若觀待無覆無記色，則有覆無記色名劣；若觀待有覆無記色，則無覆無記色名勝。若觀待有漏善色，則無覆無記色名劣；若觀待無覆無記色，則有漏善色名勝。若觀待無漏善色，則有漏善色名劣；若觀待有漏善色，則無漏善色名勝。若觀待色界色，則欲界色名劣；若觀待欲界色，則色界色名勝。若觀待不繫色，則色界色名劣；若觀待色界色，則不繫色名勝。如是施設劣色勝色，如是名為若劣若勝。若遠若近者，云何遠色？答：過去、未來色。云何近色？答：現在色。復次云何遠色？答：若色過去非無間滅、若色未來非現前起，是名遠色。云何近色？答：若色過去無間已滅、若色未來現前正起，是名近色。如是名為若遠若近。如是一切略為一聚者，云何一切略為一聚？答：推度思惟稱量觀察集為一聚，是故名為如是一切略為一聚。說名色蘊者，云何說名色蘊？答：於此色蘊，顯色、顯蘊、顯身、顯聚，是故名為說名色蘊。
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諸所有受者，云何名為諸所有受？答：盡所有受，謂六受身。何等為六？謂眼觸所生受、耳鼻舌身意觸所生受，如是名為諸所有受。若過去若未來若現在者，云何過去受？答：若受已起已等起、已生已等生、已轉已現轉、已聚集已出現，落謝過去盡滅離變，過去性過去類過去世攝，是名過去受。云何未來受？答若受未已起未已等起、未已生未已等生、未已轉未已現轉、未聚集未出現，未來性未來類未來世攝，是名未來受。云何現在受？答若受已起已等起、已生已等生、已轉已現轉，聚集出現，住未已謝、未已盡滅、未已離變，和合現前，現在性現在類現在世攝，是名現在受。若內若外者，云何內受？答：若受在此相續已得不失，是名內受。云何外受？答：若受在此相續，或本未得、或得已失、若他相續，是名外受。若麁若細者，云何施設麁受細受？答：觀待施設麁受細受。復如何等？答：若觀待無尋唯伺受，則有尋有伺受名麁；若觀待有尋有伺受，則無尋唯伺受名細。若觀待無尋無伺受，則無尋唯伺受名麁；若觀待無尋唯伺受，則無尋無伺受名細。若觀待色界受，則欲界受名麁；若觀待欲界受，則色界受名細。若觀待無色界受，則色界受名麁；若觀待色界受，則無色界受名細。若觀待不繫受，則無色界受名麁；若觀待無色界受，則不繫受名細。如是施設麁受細受，如是名為若麁若細。若劣若勝者，云何施設劣受勝受？答：觀待施設劣受勝受。復如何等：答：若觀待有覆無記受，則不善受名劣；若觀待不善受，則有覆無記受名勝。若觀待無覆無記受，則有覆無記受名劣；若觀待有覆無記受，則無覆無記受名勝。若觀待有漏善受，則無覆無記受名劣；若觀待無覆無記受，則有漏善受名勝。若觀待無漏善受，則有漏善受名劣；若觀待有漏善受，則無漏善受名勝。若觀待色界受，則欲界受名劣；若觀待欲界受，則色界受名勝。若觀待無色界受，則色界受名劣；若觀待色界受，則無色界受名勝。若觀待不繫受，則無色界受名劣；若觀待無色界受，則不繫受名勝。如是施設劣受勝受，如是名為若劣若勝。若遠若近者，云何遠受？答：過去、未來受。云何近受？答：現在受。復次云何遠受？答：若受過去非無間滅、若受未來非現前起，是名遠受。云何近受？答：若受過去無間已滅、若受未來現前正起，是名近受。如是名為若遠若近。如是一切略為一聚者，云何一切略為一聚？答：推度思惟稱量觀察集為一聚，是故名為如是一切略為一聚。說名受蘊者，云何說名受蘊？答：於此受蘊，顯受、顯蘊、顯身、顯聚，是故名為說名受蘊。
諸所有受者，云何名為諸所有受？答：盡所有受，謂六受身。何等為六？謂眼觸所生受、耳鼻舌身意觸所生受，如是名為諸所有受。若過去若未來若現在者，云何過去受？答：若受已起已等起、已生已等生、已轉已現轉、已聚集已出現，落謝過去盡滅離變，過去性過去類過去世攝，是名過去受。云何未來受？答若受未已起未已等起、未已生未已等生、未已轉未已現轉、未聚集未出現，未來性未來類未來世攝，是名未來受。云何現在受？答若受已起已等起、已生已等生、已轉已現轉，聚集出現，住未已謝、未已盡滅、未已離變，和合現前，現在性現在類現在世攝，是名現在受。若內若外者，云何內受？答：若受在此相續已得不失，是名內受。云何外受？答：若受在此相續，或本未得、或得已失、若他相續，是名外受。若麁若細者，云何施設麁受細受？答：觀待施設麁受細受。復如何等？答：若觀待無尋唯伺受，則有尋有伺受名麁；若觀待有尋有伺受，則無尋唯伺受名細。若觀待無尋無伺受，則無尋唯伺受名麁；若觀待無尋唯伺受，則無尋無伺受名細。若觀待色界受，則欲界受名麁；若觀待欲界受，則色界受名細。若觀待無色界受，則色界受名麁；若觀待色界受，則無色界受名細。若觀待不繫受，則無色界受名麁；若觀待無色界受，則不繫受名細。如是施設麁受細受，如是名為若麁若細。若劣若勝者，云何施設劣受勝受？答：觀待施設劣受勝受。復如何等：答：若觀待有覆無記受，則不善受名劣；若觀待不善受，則有覆無記受名勝。若觀待無覆無記受，則有覆無記受名劣；若觀待有覆無記受，則無覆無記受名勝。若觀待有漏善受，則無覆無記受名劣；若觀待無覆無記受，則有漏善受名勝。若觀待無漏善受，則有漏善受名劣；若觀待有漏善受，則無漏善受名勝。若觀待色界受，則欲界受名劣；若觀待欲界受，則色界受名勝。若觀待無色界受，則色界受名劣；若觀待色界受，則無色界受名勝。若觀待不繫受，則無色界受名劣；若觀待無色界受，則不繫受名勝。如是施設劣受勝受，如是名為若劣若勝。若遠若近者，云何遠受？答：過去、未來受。云何近受？答：現在受。復次云何遠受？答：若受過去非無間滅、若受未來非現前起，是名遠受。云何近受？答：若受過去無間已滅、若受未來現前正起，是名近受。如是名為若遠若近。如是一切略為一聚者，云何一切略為一聚？答：推度思惟稱量觀察集為一聚，是故名為如是一切略為一聚。說名受蘊者，云何說名受蘊？答：於此受蘊，顯受、顯蘊、顯身、顯聚，是故名為說名受蘊。
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諸所有想者，云何名為諸所有想？答：盡所有想，謂六想身。何等為六？謂眼觸所生想、耳鼻舌身意觸所生想，如是名為諸所有想。若過去若未來若現在者，云何過去想？答：若想已起已等起、已生已等生、已轉已現轉、已聚集已出現，落謝過去盡滅離變，過去性過去類過去世攝，是名過去想。云何未來想？答：若想未已起未已等起、未已生未已等生、未已轉未已現轉、未聚集未出現，未來性未來類未來世攝，是名未來想。云何現在想？答：若想已起已等起、已生已等生、已轉已現轉，聚集出現，住未已謝、未已盡滅、未已離變，和合現前，現在性現在類現在世攝，是名現在想。若內若外者，云何內想？答：若想在此相續已得不失，是名內想。云何外想？答：若想在此相續，或本未得、或得已失、若他相續，是名外想。若麁若細者，云何施設麁想細想？答：觀待施設麁想細想。復如何等？答：若觀待無尋唯伺想，則有尋有伺想名麁；若觀待有尋有伺想，則無尋唯伺想名細。若觀待無尋無伺想，則無尋唯伺想名麁；若觀待無尋唯伺想，則無尋無伺想名細。若觀待色界想，則欲界想名麁；若觀待欲界想，則色界想名細。若觀待無色界想，則色界想名麁；若觀待色界想，則無色界想名細。若觀待不繫想，則無色界想名麁；若觀待無色界想，則不繫想名細。如是施設麁想細想，如是名為若麁若細。若劣若勝者，云何施設劣想勝想？答：觀待施設劣想勝想。復如何等？答：若觀待有覆無記想，則不善想名劣；若觀待不善想，則有覆無記想名勝。若觀待無覆無記想，則有覆無記想名劣；若觀待有覆無記想，則無覆無記想名勝。若觀待有漏善想，則無覆無記想名劣；若觀待無覆無記想，則有漏善想名勝。若觀待無漏善想，則有漏善想名劣；若觀待有漏善想，則無漏善想名勝。若觀待色界想，則欲界想名劣；若觀待欲界想，則色界想名勝。若觀待無色界想，則色界想名劣；若觀待色界想，則無色界想名勝。若觀待不繫想，則無色界想名劣；若觀待無色界想，則不繫想名勝。如是施設劣想勝想，如是名為若劣若勝。若遠若近者，云何遠想？答：過去、未來想。云何近想？答：現在想。復次云何遠想？答：若想過去非無間滅、若想未來非現前起，是名遠想。云何近想？答：若想過去無間已滅、若想未來現前正起，是名近想。如是名為若遠若近。如是一切略為一聚者，云何一切略為一聚？答：推度思惟稱量觀察集為一聚，是故名為如是一切略為一聚。說名想蘊者，云何說名想蘊？答：於此想蘊，顯想、顯蘊、顯身、顯聚，是故名為說名想蘊。
諸所有想者，云何名為諸所有想？答：盡所有想，謂六想身。何等為六？謂眼觸所生想、耳鼻舌身意觸所生想，如是名為諸所有想。若過去若未來若現在者，云何過去想？答：若想已起已等起、已生已等生、已轉已現轉、已聚集已出現，落謝過去盡滅離變，過去性過去類過去世攝，是名過去想。云何未來想？答：若想未已起未已等起、未已生未已等生、未已轉未已現轉、未聚集未出現，未來性未來類未來世攝，是名未來想。云何現在想？答：若想已起已等起、已生已等生、已轉已現轉，聚集出現，住未已謝、未已盡滅、未已離變，和合現前，現在性現在類現在世攝，是名現在想。若內若外者，云何內想？答：若想在此相續已得不失，是名內想。云何外想？答：若想在此相續，或本未得、或得已失、若他相續，是名外想。若麁若細者，云何施設麁想細想？答：觀待施設麁想細想。復如何等？答：若觀待無尋唯伺想，則有尋有伺想名麁；若觀待有尋有伺想，則無尋唯伺想名細。若觀待無尋無伺想，則無尋唯伺想名麁；若觀待無尋唯伺想，則無尋無伺想名細。若觀待色界想，則欲界想名麁；若觀待欲界想，則色界想名細。若觀待無色界想，則色界想名麁；若觀待色界想，則無色界想名細。若觀待不繫想，則無色界想名麁；若觀待無色界想，則不繫想名細。如是施設麁想細想，如是名為若麁若細。若劣若勝者，云何施設劣想勝想？答：觀待施設劣想勝想。復如何等？答：若觀待有覆無記想，則不善想名劣；若觀待不善想，則有覆無記想名勝。若觀待無覆無記想，則有覆無記想名劣；若觀待有覆無記想，則無覆無記想名勝。若觀待有漏善想，則無覆無記想名劣；若觀待無覆無記想，則有漏善想名勝。若觀待無漏善想，則有漏善想名劣；若觀待有漏善想，則無漏善想名勝。若觀待色界想，則欲界想名劣；若觀待欲界想，則色界想名勝。若觀待無色界想，則色界想名劣；若觀待色界想，則無色界想名勝。若觀待不繫想，則無色界想名劣；若觀待無色界想，則不繫想名勝。如是施設劣想勝想，如是名為若劣若勝。若遠若近者，云何遠想？答：過去、未來想。云何近想？答：現在想。復次云何遠想？答：若想過去非無間滅、若想未來非現前起，是名遠想。云何近想？答：若想過去無間已滅、若想未來現前正起，是名近想。如是名為若遠若近。如是一切略為一聚者，云何一切略為一聚？答：推度思惟稱量觀察集為一聚，是故名為如是一切略為一聚。說名想蘊者，云何說名想蘊？答：於此想蘊，顯想、顯蘊、顯身、顯聚，是故名為說名想蘊。
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諸所有行者，云何名為諸所有行？答：盡所有行謂六行身。何等為六？謂眼觸所生行、耳鼻舌身意觸所生行，如是名為諸所有行。若過去若未來若現在者，云何過去行？答：若行已起已等起、已生已等生、已轉已現轉、已聚集已出現，落謝過去盡滅離變，過去性過去類過去世攝，是名過去行。云何未來行？答：若行未已起未已等起、未已生未已等生、未已轉未已現轉、未聚集未出現，未來性未來類未來世攝，是名未來行。云何現在行？答：若行已起已等起、已生已等生、已轉已現轉，聚集出現，住未已謝、未已盡滅、未已離變，和合現前，現在性現在類現在世攝，是名現在行。若內若外者，云何內行？答：若行在此相續，已得不失，是名內行。云何外行？答：若行在此相續，或本未得、或得已失、若他相續、若非情數，是名外行。若麁若細者，云何施設麁行細行？答：觀待施設麁行細行。復如何等？答：若觀待無尋唯伺行，則有尋有伺行名麁；若觀待有尋有伺行，則無尋唯伺行名細。若觀待無尋無伺行，則無尋唯伺行名麁；若觀待無尋唯伺行，則無尋無伺行名細。若觀待色界行，則欲界行名麁；若觀待欲界行，則色界行名細。若觀待無色界行，則色界行名麁；若觀待色界行，則無色界行名細。若觀待不繫行，則無色界行名麁；若觀待無色界行，則不繫行名細。如是施設麁行細行，如是名為若麁若細。若劣若勝者，云何施設劣行勝行？答：觀待施設劣行勝行。復如何等？答：若觀待有覆無記行，則不善行名劣；若觀待不善行，則有覆無記行名勝。若觀待無覆無記行，則有覆無記行名劣；若觀待有覆無記行，則無覆無記行名勝。若觀待有漏善行，則無覆無記行名劣；若觀待無覆無記行，則有漏善行名勝。若觀待無漏善行，則有漏善行名劣；若觀待有漏善行，則無漏善行名勝。若觀待色界行，則欲界行名劣；若觀待欲界行，則色界行名勝。若觀待無色界行，則色界行名劣；若觀待色界行，則無色界行名勝。若觀待不繫行，則無色界行名劣；若觀待無色界行，則不繫行名勝。如是施設劣行勝行，如是名為若劣若勝。若遠若近者，云何遠行？
諸所有行者，云何名為諸所有行？答：盡所有行謂六行身。何等為六？謂眼觸所生行、耳鼻舌身意觸所生行，如是名為諸所有行。若過去若未來若現在者，云何過去行？答：若行已起已等起、已生已等生、已轉已現轉、已聚集已出現，落謝過去盡滅離變，過去性過去類過去世攝，是名過去行。云何未來行？答：若行未已起未已等起、未已生未已等生、未已轉未已現轉、未聚集未出現，未來性未來類未來世攝，是名未來行。云何現在行？答：若行已起已等起、已生已等生、已轉已現轉，聚集出現，住未已謝、未已盡滅、未已離變，和合現前，現在性現在類現在世攝，是名現在行。若內若外者，云何內行？答：若行在此相續，已得不失，是名內行。云何外行？答：若行在此相續，或本未得、或得已失、若他相續、若非情數，是名外行。若麁若細者，云何施設麁行細行？答：觀待施設麁行細行。復如何等？答：若觀待無尋唯伺行，則有尋有伺行名麁；若觀待有尋有伺行，則無尋唯伺行名細。若觀待無尋無伺行，則無尋唯伺行名麁；若觀待無尋唯伺行，則無尋無伺行名細。若觀待色界行，則欲界行名麁；若觀待欲界行，則色界行名細。若觀待無色界行，則色界行名麁；若觀待色界行，則無色界行名細。若觀待不繫行，則無色界行名麁；若觀待無色界行，則不繫行名細。如是施設麁行細行，如是名為若麁若細。若劣若勝者，云何施設劣行勝行？答：觀待施設劣行勝行。復如何等？答：若觀待有覆無記行，則不善行名劣；若觀待不善行，則有覆無記行名勝。若觀待無覆無記行，則有覆無記行名劣；若觀待有覆無記行，則無覆無記行名勝。若觀待有漏善行，則無覆無記行名劣；若觀待無覆無記行，則有漏善行名勝。若觀待無漏善行，則有漏善行名劣；若觀待有漏善行，則無漏善行名勝。若觀待色界行，則欲界行名劣；若觀待欲界行，則色界行名勝。若觀待無色界行，則色界行名劣；若觀待色界行，則無色界行名勝。若觀待不繫行，則無色界行名劣；若觀待無色界行，則不繫行名勝。如是施設劣行勝行，如是名為若劣若勝。若遠若近者，云何遠行？
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答：過去、未來行。云何近行？答：現在行。復次云何遠行？答：若行過去非無間滅、若行未來非現前起，是名遠行。云何近行？答：若行過去無間已滅、若行未來現前正起，是名近行。如是名為若遠若近。如是一切略為一聚者，云何一切略為一聚？答：推度思惟稱量觀察集為一聚，是故名為如是一切略為一聚。說名行蘊者，云何說名行蘊？答：於此行蘊，顯行、顯蘊、顯身、顯聚，是故名為說名行蘊。
答：過去、未來行。云何近行？答：現在行。復次云何遠行？答：若行過去非無間滅、若行未來非現前起，是名遠行。云何近行？答：若行過去無間已滅、若行未來現前正起，是名近行。如是名為若遠若近。如是一切略為一聚者，云何一切略為一聚？答：推度思惟稱量觀察集為一聚，是故名為如是一切略為一聚。說名行蘊者，云何說名行蘊？答：於此行蘊，顯行、顯蘊、顯身、顯聚，是故名為說名行蘊。
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諸所有識者，云何名為諸所有識？答：盡所有識，謂六識身。何等為六？謂眼識耳鼻舌身意識，如是名為諸所有識。若過去若未來若現在者，云何過去識？答：若識已起已等起、已生已等生、已轉已現轉、已聚集已出現，落謝過去盡滅離變，過去性過去類過去世攝，是名過去識。云何未來識？答：若識未已起未已等起、未已生未已等生、未已轉未已現轉、未聚集未出現，未來性未來類未來世攝，是名未來識。云何現在識？答：若識已起已等起、已生已等生、已轉已現轉，聚集出現，住未已謝、未已盡滅、未已離變，和合現前，現在性現在類現在世攝，是名現在識。若內若外者，云何內識？答：若識在此相續，已得不失，是名內識。云何外識？答：若識在此相續，或本未得、或得已失、若他相續，是名外識。若麁若細者，云何施設麁識細識？答：觀待施設麁識細識。復如何等？答：若觀待無尋唯伺識，則有尋有伺識名麁；若觀待有尋有伺識，則無尋唯伺識名細。若觀待無尋無伺識，則無尋唯伺識名麁；若觀待無尋唯伺識，則無尋無伺識名細。若觀待色界識，則欲界識名麁；若觀待欲界識，則色界識名細。若觀待無色界識，則色界識名麁；若觀待色界識，則無色界識名細。若觀待不繫識，則無色界識名麁；若觀待無色界識，則不繫識名細。如是施設麁識細識，如是名為若麁若細。若劣若勝者，云何施設劣識勝識？答：觀待施設劣識勝識。復如何等？答：若觀待有覆無記識，則不善識名劣；若觀待不善識，則有覆無記識名勝。若觀待無覆無記識，則有覆無記識名劣；若觀待有覆無記識，則無覆無記識名勝。若觀待有漏善識，則無覆無記識名劣；若觀待無覆無記識，則有漏善識名勝。若觀待無漏善識，則有漏善識名劣；若觀待有漏善識，則無漏善識名勝。若觀待色界識，則欲界識名劣；若觀待欲界識，則色界識名勝。若觀待無色界識，則色界識名劣；若觀待色界識，則無色界識名勝。若觀待不繫識，則無色界識名劣；若觀待無色界識，則不繫識名勝。如是施設劣識勝識，如是名為若劣若勝。若遠若近者，云何遠識？答：過去、未來識。云何近識？答：現在識。復次云何遠識？答：若識過去非無間滅、若識未來非現前起，是名遠識。云何近識？答：若識過去無間已滅、若識未來現前正起，是名近識。如是名為若遠若近。如是一切略為一聚者，云何一切略為一聚？答：推度思惟稱量觀察集為一聚，是故名為如是一切略為一聚。說名識蘊者，云何說名識蘊？答於此識蘊，顯識、顯蘊、顯身、顯聚，是故名為說名識蘊。
諸所有識者，云何名為諸所有識？答：盡所有識，謂六識身。何等為六？謂眼識耳鼻舌身意識，如是名為諸所有識。若過去若未來若現在者，云何過去識？答：若識已起已等起、已生已等生、已轉已現轉、已聚集已出現，落謝過去盡滅離變，過去性過去類過去世攝，是名過去識。云何未來識？答：若識未已起未已等起、未已生未已等生、未已轉未已現轉、未聚集未出現，未來性未來類未來世攝，是名未來識。云何現在識？答：若識已起已等起、已生已等生、已轉已現轉，聚集出現，住未已謝、未已盡滅、未已離變，和合現前，現在性現在類現在世攝，是名現在識。若內若外者，云何內識？答：若識在此相續，已得不失，是名內識。云何外識？答：若識在此相續，或本未得、或得已失、若他相續，是名外識。若麁若細者，云何施設麁識細識？答：觀待施設麁識細識。復如何等？答：若觀待無尋唯伺識，則有尋有伺識名麁；若觀待有尋有伺識，則無尋唯伺識名細。若觀待無尋無伺識，則無尋唯伺識名麁；若觀待無尋唯伺識，則無尋無伺識名細。若觀待色界識，則欲界識名麁；若觀待欲界識，則色界識名細。若觀待無色界識，則色界識名麁；若觀待色界識，則無色界識名細。若觀待不繫識，則無色界識名麁；若觀待無色界識，則不繫識名細。如是施設麁識細識，如是名為若麁若細。若劣若勝者，云何施設劣識勝識？答：觀待施設劣識勝識。復如何等？答：若觀待有覆無記識，則不善識名劣；若觀待不善識，則有覆無記識名勝。若觀待無覆無記識，則有覆無記識名劣；若觀待有覆無記識，則無覆無記識名勝。若觀待有漏善識，則無覆無記識名劣；若觀待無覆無記識，則有漏善識名勝。若觀待無漏善識，則有漏善識名劣；若觀待有漏善識，則無漏善識名勝。若觀待色界識，則欲界識名劣；若觀待欲界識，則色界識名勝。若觀待無色界識，則色界識名劣；若觀待色界識，則無色界識名勝。若觀待不繫識，則無色界識名劣；若觀待無色界識，則不繫識名勝。如是施設劣識勝識，如是名為若劣若勝。若遠若近者，云何遠識？答：過去、未來識。云何近識？答：現在識。復次云何遠識？答：若識過去非無間滅、若識未來非現前起，是名遠識。云何近識？答：若識過去無間已滅、若識未來現前正起，是名近識。如是名為若遠若近。如是一切略為一聚者，云何一切略為一聚？答：推度思惟稱量觀察集為一聚，是故名為如是一切略為一聚。說名識蘊者，云何說名識蘊？答於此識蘊，顯識、顯蘊、顯身、顯聚，是故名為說名識蘊。
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五取蘊者，一、色取蘊；二、受取蘊；三、想取蘊；四、行取蘊；五、識取蘊。云何色取蘊？答：若色有漏隨順諸取，於此諸色若過去若未來若現在，欲生時生，或貪或瞋或癡，或隨一一心所隨煩惱，是名色取蘊。云何受取蘊？答：若受有漏隨順諸取，於此諸受若過去若未來若現在，欲生時生，或貪或瞋或癡，或隨一一心所隨煩惱，是名受取蘊。云何想取蘊？答：若想有漏隨順諸取，於此諸想若過去若未來若現在，欲生時生，或貪或瞋或癡，或隨一一心所隨煩惱，是名想取蘊。云何行取蘊？答：若行有漏隨順諸取，於此諸行若過去若未來若現在，欲生時生，或貪或瞋或癡，或隨一一心所隨煩惱，是名行取蘊。云何識取蘊？答：若識有漏隨順諸取，於此諸識若過去若未來若現在，欲生時生，或貪或瞋或癡，或隨一一心所隨煩惱，是名識取蘊。
五取蘊者，一、色取蘊；二、受取蘊；三、想取蘊；四、行取蘊；五、識取蘊。云何色取蘊？答：若色有漏隨順諸取，於此諸色若過去若未來若現在，欲生時生，或貪或瞋或癡，或隨一一心所隨煩惱，是名色取蘊。云何受取蘊？答：若受有漏隨順諸取，於此諸受若過去若未來若現在，欲生時生，或貪或瞋或癡，或隨一一心所隨煩惱，是名受取蘊。云何想取蘊？答：若想有漏隨順諸取，於此諸想若過去若未來若現在，欲生時生，或貪或瞋或癡，或隨一一心所隨煩惱，是名想取蘊。云何行取蘊？答：若行有漏隨順諸取，於此諸行若過去若未來若現在，欲生時生，或貪或瞋或癡，或隨一一心所隨煩惱，是名行取蘊。云何識取蘊？答：若識有漏隨順諸取，於此諸識若過去若未來若現在，欲生時生，或貪或瞋或癡，或隨一一心所隨煩惱，是名識取蘊。
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五妙欲者，一眼所識色可愛可樂可憙可意，此可愛色能引諸欲隨順染著，名眼所識色妙欲。二耳所識聲可愛可樂可憙可意，此可愛聲能引諸欲隨順染著，名耳所識聲妙欲。三鼻所識香可愛可樂可憙可意，此可愛香能引諸欲隨順染著，名鼻所識香妙欲。四舌所識味可愛可樂可憙可意，此可愛味能引諸欲隨順染著，名舌所識味妙欲。五身所識觸可愛可樂可憙可意，此可愛觸能引諸欲隨順染著，名身所識觸妙欲。云何眼所識色妙欲？答：若色欲界繫、眼觸所生、愛所緣，是名眼所識色妙欲。云何耳所識聲妙欲？答：若聲欲界繫、耳觸所生、愛所緣，是名耳所識聲妙欲。云何鼻所識香妙欲？答：若香欲界繫、鼻觸所生、愛所緣，是名鼻所識香妙欲。云何舌所識味妙欲？答：若味欲界繫、舌觸所生、愛所緣，是名舌所識味妙欲。云何身所識觸妙欲？答：若觸欲界繫、身觸所生、愛所緣，是名身所識觸妙欲。
五妙欲者，一眼所識色可愛可樂可憙可意，此可愛色能引諸欲隨順染著，名眼所識色妙欲。二耳所識聲可愛可樂可憙可意，此可愛聲能引諸欲隨順染著，名耳所識聲妙欲。三鼻所識香可愛可樂可憙可意，此可愛香能引諸欲隨順染著，名鼻所識香妙欲。四舌所識味可愛可樂可憙可意，此可愛味能引諸欲隨順染著，名舌所識味妙欲。五身所識觸可愛可樂可憙可意，此可愛觸能引諸欲隨順染著，名身所識觸妙欲。云何眼所識色妙欲？答：若色欲界繫、眼觸所生、愛所緣，是名眼所識色妙欲。云何耳所識聲妙欲？答：若聲欲界繫、耳觸所生、愛所緣，是名耳所識聲妙欲。云何鼻所識香妙欲？答：若香欲界繫、鼻觸所生、愛所緣，是名鼻所識香妙欲。云何舌所識味妙欲？答：若味欲界繫、舌觸所生、愛所緣，是名舌所識味妙欲。云何身所識觸妙欲？答：若觸欲界繫、身觸所生、愛所緣，是名身所識觸妙欲。
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五慳者，一、住處慳；二、家慳；三、色讚慳；四、利養慳；五、法慳。云何住處慳？答：若於住處顧戀繫心，謂如有一作如是念：「願此住處屬我非餘。我於此處經行敷設居止受用，勿餘復得。」彼於住處顧戀繫心，於他有情障礙遮止，不施不惠不隨施惠、不棄不捨不遍棄捨，是名住處慳。云何家慳？答：若於施主家顧戀繫心，謂如有一作如是念願：「此施主家屬我非餘。我於此家獨入獨出往還親昵居止受用，勿餘復得。」彼於施主家顧戀繫心，於他有情障礙遮止，不施不惠不隨施惠、不棄不捨不遍棄捨，是名家慳。云何色讚慳？答：若於色讚顧戀繫心，謂如有一作如是念：「願我獨得微妙好色，眾所樂見顏貌端正，成就第一清淨圓滿，諸顯形色餘無及者。願我獨得廣大名稱善聲善譽，遍諸方維一切世間皆共讚頌，餘無及者。唯我善知受用飲食及餘資具，令所飲食隨時消化資具長養，面色光澤皮膚細軟，眾所愛樂餘不能及。唯我善知冠帶衣服及諸嚴具莊飾形貌令極顯好，餘皆不及。」彼於色讚顧戀繫心，於他有情障礙遮止，不施不惠不隨施惠、不棄不捨不遍棄捨，是名色讚慳。云何利養慳？答：若於利養顧戀繫心，謂如有一作如是念：「願我獨得世間利養，餘不能得。願獨差我受諸利養，不差餘人。願獨知我具大福慧，隨時布施衣服飲食、臥具醫藥及餘資財，一切世間無及我者。」彼於利養顧戀繫心，於他有情障礙遮止，不施不惠不隨施惠、不棄不捨不遍棄捨，是名利養慳。云何法慳？答：若於教法顧戀繫心，謂如有一作如是念：「願我獨能宣說正法，餘皆不能。願我獨能令他誦念，餘皆不能。願我獨能問答決擇，餘皆不能。願我獨能持素怛纜及毘奈耶、阿毘達磨，餘皆不能。願我獨能分別解釋善理教者所造諸論及自能造，餘皆不能。」彼於教法顧戀繫心，於他有情障礙遮止，不施不惠不隨施惠、不棄不捨不遍棄捨，是名法慳。
五慳者，一、住處慳；二、家慳；三、色讚慳；四、利養慳；五、法慳。云何住處慳？答：若於住處顧戀繫心，謂如有一作如是念：「願此住處屬我非餘。我於此處經行敷設居止受用，勿餘復得。」彼於住處顧戀繫心，於他有情障礙遮止，不施不惠不隨施惠、不棄不捨不遍棄捨，是名住處慳。云何家慳？答：若於施主家顧戀繫心，謂如有一作如是念願：「此施主家屬我非餘。我於此家獨入獨出往還親昵居止受用，勿餘復得。」彼於施主家顧戀繫心，於他有情障礙遮止，不施不惠不隨施惠、不棄不捨不遍棄捨，是名家慳。云何色讚慳？答：若於色讚顧戀繫心，謂如有一作如是念：「願我獨得微妙好色，眾所樂見顏貌端正，成就第一清淨圓滿，諸顯形色餘無及者。願我獨得廣大名稱善聲善譽，遍諸方維一切世間皆共讚頌，餘無及者。唯我善知受用飲食及餘資具，令所飲食隨時消化資具長養，面色光澤皮膚細軟，眾所愛樂餘不能及。唯我善知冠帶衣服及諸嚴具莊飾形貌令極顯好，餘皆不及。」彼於色讚顧戀繫心，於他有情障礙遮止，不施不惠不隨施惠、不棄不捨不遍棄捨，是名色讚慳。云何利養慳？答：若於利養顧戀繫心，謂如有一作如是念：「願我獨得世間利養，餘不能得。願獨差我受諸利養，不差餘人。願獨知我具大福慧，隨時布施衣服飲食、臥具醫藥及餘資財，一切世間無及我者。」彼於利養顧戀繫心，於他有情障礙遮止，不施不惠不隨施惠、不棄不捨不遍棄捨，是名利養慳。云何法慳？答：若於教法顧戀繫心，謂如有一作如是念：「願我獨能宣說正法，餘皆不能。願我獨能令他誦念，餘皆不能。願我獨能問答決擇，餘皆不能。願我獨能持素怛纜及毘奈耶、阿毘達磨，餘皆不能。願我獨能分別解釋善理教者所造諸論及自能造，餘皆不能。」彼於教法顧戀繫心，於他有情障礙遮止，不施不惠不隨施惠、不棄不捨不遍棄捨，是名法慳。
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五趣者，一、地獄趣；二、傍生趣；三、鬼趣；四、人趣；五、天趣。云何地獄趣？答：與諸地獄一性一類，眾同分等依得事得處得。若諸所有生地獄已，無覆無記色受想行識，是名地獄趣。復次由上品身惡行、語惡行、意惡行，若習若修若多所作，往於地獄、生地獄中、結地獄生，是名地獄趣。復次地獄趣者，是名是號異語增語想等想施設言說，故名地獄趣。云何傍生趣？答：與諸傍生一性一類，眾同分等依得事得處得。若諸所有生傍生已，無覆無記色受想行識，是名傍生趣。復次由愚鈍身惡行、語惡行、意惡行，往於傍生、生傍生中、結傍生生。是名傍生趣。復次傍生趣者，是名是號異語增語想等想施設言說，故名傍生趣。云何鬼趣？答：與諸鬼眾一性一類，眾同分等依得事得處得。若諸所有生鬼界已，無覆無記色受想行識，是名鬼趣。復次由慳悋身惡行、語惡行、意惡行，若習若修若多所作，往於鬼界、生鬼界中、結鬼界生，是名鬼趣。復次鬼趣者，是名是號異語增語想等想施設言說，故名鬼趣。云何人趣？答：與諸人眾一性一類，眾同分等依得事得處得。若諸所有生人中已，無覆無記色受想行識，是名人趣。復次由下品身妙行、語妙行、意妙行，若習若修若多所作，往於人中、生於人中、結人中生，是名人趣。復次人趣者，是名是號異語增語想等想施設言說，故名人趣。云何天趣？答：與諸天眾一性一類，眾同分等依得事得處得。若諸所有生天上已，無覆無記色受想行識，是名天趣。復次由上品身妙行、語妙行、意妙行，若習若修若多所作，往於天上、生於天上、結天上生，是名天趣。復次天趣者，是名是號異語增語想等想施設言說，故名天趣。
五趣者，一、地獄趣；二、傍生趣；三、鬼趣；四、人趣；五、天趣。云何地獄趣？答：與諸地獄一性一類，眾同分等依得事得處得。若諸所有生地獄已，無覆無記色受想行識，是名地獄趣。復次由上品身惡行、語惡行、意惡行，若習若修若多所作，往於地獄、生地獄中、結地獄生，是名地獄趣。復次地獄趣者，是名是號異語增語想等想施設言說，故名地獄趣。云何傍生趣？答：與諸傍生一性一類，眾同分等依得事得處得。若諸所有生傍生已，無覆無記色受想行識，是名傍生趣。復次由愚鈍身惡行、語惡行、意惡行，往於傍生、生傍生中、結傍生生。是名傍生趣。復次傍生趣者，是名是號異語增語想等想施設言說，故名傍生趣。云何鬼趣？答：與諸鬼眾一性一類，眾同分等依得事得處得。若諸所有生鬼界已，無覆無記色受想行識，是名鬼趣。復次由慳悋身惡行、語惡行、意惡行，若習若修若多所作，往於鬼界、生鬼界中、結鬼界生，是名鬼趣。復次鬼趣者，是名是號異語增語想等想施設言說，故名鬼趣。云何人趣？答：與諸人眾一性一類，眾同分等依得事得處得。若諸所有生人中已，無覆無記色受想行識，是名人趣。復次由下品身妙行、語妙行、意妙行，若習若修若多所作，往於人中、生於人中、結人中生，是名人趣。復次人趣者，是名是號異語增語想等想施設言說，故名人趣。云何天趣？答：與諸天眾一性一類，眾同分等依得事得處得。若諸所有生天上已，無覆無記色受想行識，是名天趣。復次由上品身妙行、語妙行、意妙行，若習若修若多所作，往於天上、生於天上、結天上生，是名天趣。復次天趣者，是名是號異語增語想等想施設言說，故名天趣。
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說一切有部集異門足論卷第十一
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