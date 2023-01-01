阿毘達磨集異門足論
尊者舍利子說 唐 玄奘譯20卷CBETA T1536大于一万字 20 h
向佛经 GPT 提问
第 7 卷
阿毘達磨集異門足論卷第七
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尊者舍利子說
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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四法品第五之二
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四智者，謂法智、類智、他心智、世俗智。法智云何？答：緣欲界行諸無漏智、緣欲界行因諸無漏智、緣欲界行滅諸無漏智、緣欲界行能斷道諸無漏智。復次緣法智及緣法智地諸無漏智，是名法智。類智云何？答：緣色無色界行諸無漏智、緣色無色界行因諸無漏智、緣色無色界行滅諸無漏智、緣色無色界行能斷道諸無漏智。復次緣類智及緣類智地諸無漏智，是名類智。他心智云何？答：若智修所成是修果，依止修已得不失，能知欲色界和合現前他心心所及一分無漏他心心所，是名他心智。世俗智云何？答：諸有漏慧，是名世俗智。
四智者，謂法智、類智、他心智、世俗智。法智云何？答：緣欲界行諸無漏智、緣欲界行因諸無漏智、緣欲界行滅諸無漏智、緣欲界行能斷道諸無漏智。復次緣法智及緣法智地諸無漏智，是名法智。類智云何？答：緣色無色界行諸無漏智、緣色無色界行因諸無漏智、緣色無色界行滅諸無漏智、緣色無色界行能斷道諸無漏智。復次緣類智及緣類智地諸無漏智，是名類智。他心智云何？答：若智修所成是修果，依止修已得不失，能知欲色界和合現前他心心所及一分無漏他心心所，是名他心智。世俗智云何？答：諸有漏慧，是名世俗智。
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復有四智，謂苦智、集智、滅智、道智。苦智云何？答於五取蘊思惟非常、苦、空、非我所起無漏智，是名苦智。集智云何？答：於有漏因思惟因、集、生、緣所起無漏智，是名集智。滅智云何？答：於諸擇滅思惟滅、靜、妙、離所起無漏智，是名滅智。道智云何？答：於無漏道思惟道、如、行、出所起無漏智，是名道智。
復有四智，謂苦智、集智、滅智、道智。苦智云何？答於五取蘊思惟非常、苦、空、非我所起無漏智，是名苦智。集智云何？答：於有漏因思惟因、集、生、緣所起無漏智，是名集智。滅智云何？答：於諸擇滅思惟滅、靜、妙、離所起無漏智，是名滅智。道智云何？答：於無漏道思惟道、如、行、出所起無漏智，是名道智。
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四力者，一、信力；二、精進力；三、定力；四、慧力。信力云何？答：依諸如來、應、正等覺所殖淨信，是有根生安立堅固，一切沙門及婆羅門諸天魔梵若餘世間皆無有能如法牽奪，是名信力。精進力云何？答：為令已生惡不善法斷故，起欲發勤精進策心持心；為令未生惡不善法不生故，起欲發勤精進策心持心；為令未生善法生故，起欲發勤精進策心持心；為令已生善法堅住不忘修滿倍增廣大智作證故，起欲發勤精進策心持心，是名精進力。定力云何？答：離欲惡不善法，有尋有伺離生喜樂入初靜慮具足住，廣說乃至入第四靜慮具足住，是名定力。慧力云何？答：如實了知是苦聖諦、如實了知是苦集聖諦、如實了知是苦滅聖諦、如實了知是趣苦滅道聖諦，是名慧力。問：何故名力？答：以因此力、依此力、住此力，能斷能碎能破一切結縛隨眠隨煩惱纏，故名為力。
四力者，一、信力；二、精進力；三、定力；四、慧力。信力云何？答：依諸如來、應、正等覺所殖淨信，是有根生安立堅固，一切沙門及婆羅門諸天魔梵若餘世間皆無有能如法牽奪，是名信力。精進力云何？答：為令已生惡不善法斷故，起欲發勤精進策心持心；為令未生惡不善法不生故，起欲發勤精進策心持心；為令未生善法生故，起欲發勤精進策心持心；為令已生善法堅住不忘修滿倍增廣大智作證故，起欲發勤精進策心持心，是名精進力。定力云何？答：離欲惡不善法，有尋有伺離生喜樂入初靜慮具足住，廣說乃至入第四靜慮具足住，是名定力。慧力云何？答：如實了知是苦聖諦、如實了知是苦集聖諦、如實了知是苦滅聖諦、如實了知是趣苦滅道聖諦，是名慧力。問：何故名力？答：以因此力、依此力、住此力，能斷能碎能破一切結縛隨眠隨煩惱纏，故名為力。
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四處者，一、慧處；二、諦處；三、捨處；四、寂靜處。慧處云何？答：如薄伽梵於《辯六界記別經》中為具壽池堅說：苾芻當知，最勝慧處謂漏盡智，是故苾芻應成就漏盡智。若成就漏盡智，說名成就最勝慧處。是名慧處。諦處云何？答：如薄伽梵於《辯六界記別經》中為具壽池堅說：苾芻當知，最勝諦處謂不動解脫。諦者謂如實法，誑者謂虛妄法。是故苾芻應成就不動解脫。若成就不動解脫，說名成就最勝諦處。是名諦處。捨處云何？答：如薄伽梵於《辯六界記別經》中為具壽池堅說：苾芻當知，先所執受無智無明越正路法，今時應捨應變、吐應除棄。苾芻當知，最勝捨處謂棄捨一切依愛盡離染永滅涅槃，是故苾芻應成就此涅槃。若成就此涅槃，說名成就最勝捨處。是名捨處。寂靜處云何？答：如薄伽梵於《辯六界記別經》中為具壽池堅說：苾芻當知，貪染惱心令不解脫、瞋染惱心令不解脫、癡染惱心令不解脫。苾芻當知，此貪瞋癡無餘永斷變吐除棄愛盡離染永滅靜沒名真寂靜，是故苾芻應成就真寂靜。若成就真寂靜，說名成就最勝寂靜處。是名寂靜處。
四處者，一、慧處；二、諦處；三、捨處；四、寂靜處。慧處云何？答：如薄伽梵於《辯六界記別經》中為具壽池堅說：苾芻當知，最勝慧處謂漏盡智，是故苾芻應成就漏盡智。若成就漏盡智，說名成就最勝慧處。是名慧處。諦處云何？答：如薄伽梵於《辯六界記別經》中為具壽池堅說：苾芻當知，最勝諦處謂不動解脫。諦者謂如實法，誑者謂虛妄法。是故苾芻應成就不動解脫。若成就不動解脫，說名成就最勝諦處。是名諦處。捨處云何？答：如薄伽梵於《辯六界記別經》中為具壽池堅說：苾芻當知，先所執受無智無明越正路法，今時應捨應變、吐應除棄。苾芻當知，最勝捨處謂棄捨一切依愛盡離染永滅涅槃，是故苾芻應成就此涅槃。若成就此涅槃，說名成就最勝捨處。是名捨處。寂靜處云何？答：如薄伽梵於《辯六界記別經》中為具壽池堅說：苾芻當知，貪染惱心令不解脫、瞋染惱心令不解脫、癡染惱心令不解脫。苾芻當知，此貪瞋癡無餘永斷變吐除棄愛盡離染永滅靜沒名真寂靜，是故苾芻應成就真寂靜。若成就真寂靜，說名成就最勝寂靜處。是名寂靜處。
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四蘊者，一、戒蘊；二、定蘊；三、慧蘊；四、解脫蘊。戒蘊云何？答：如薄伽梵於《辯三蘊記別經》中作如是說：苾芻當知，我說學戒、若無學戒、若一切善非學非無學戒，皆是戒蘊。是名戒蘊。定蘊云何？答：如薄伽梵於《辯三蘊記別經》中作如是說：苾芻當知，我說學定、若無學定、若一切善非學非無學定，皆是定蘊。是名定蘊。慧蘊云何？答：如薄伽梵於《辯三蘊記別經》中作如是說：苾芻當知，我說學慧、若無學慧、若一切善非學非無學慧，皆是慧蘊。是名慧蘊。解脫蘊云何？答：如薄伽梵於《辯三蘊記別經》中作如是說：苾芻當知，我說學解脫、若無學解脫、若一切善非學非無學解脫，皆是解脫蘊。是名解脫蘊。
四蘊者，一、戒蘊；二、定蘊；三、慧蘊；四、解脫蘊。戒蘊云何？答：如薄伽梵於《辯三蘊記別經》中作如是說：苾芻當知，我說學戒、若無學戒、若一切善非學非無學戒，皆是戒蘊。是名戒蘊。定蘊云何？答：如薄伽梵於《辯三蘊記別經》中作如是說：苾芻當知，我說學定、若無學定、若一切善非學非無學定，皆是定蘊。是名定蘊。慧蘊云何？答：如薄伽梵於《辯三蘊記別經》中作如是說：苾芻當知，我說學慧、若無學慧、若一切善非學非無學慧，皆是慧蘊。是名慧蘊。解脫蘊云何？答：如薄伽梵於《辯三蘊記別經》中作如是說：苾芻當知，我說學解脫、若無學解脫、若一切善非學非無學解脫，皆是解脫蘊。是名解脫蘊。
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四依者，一、思擇一法應遠避；二、思擇一法應受用；三、思擇一法應除遣；四、思擇一法應忍受。云何思擇一法應遠避？答：如薄伽梵於《防諸漏記別經》中作如是說：汝等苾芻，應審思擇，惡象惡馬惡牛惡狗惡水牛等當遠避之。應審思擇，株杌毒刺坑塹崖谷井廁河等當遠避之。應審思擇，惡行惡威儀、惡友惡伴侶、惡行處惡臥具等當遠避之。惡臥具者，謂若受用如是臥具，為諸有智同梵行者，不應分別處而生分別、不應測量處而生測量、不應猜疑處而生猜疑，如是臥具我說為惡，汝等苾芻應當遠避。是名思擇一法應遠避。云何思擇一法應受用？答：如薄伽梵於《防諸漏記別經》中作如是說：汝等苾芻，應審思擇，如法衣服當受用之，不為勇健、不為傲逸、不為顏貌、不為端嚴，但為遮防蚊虻寒熱蛇蠍等觸，及為覆蔽深可羞恥醜陋身形。應審思擇，如法飲食當受用之，不為勇健、不為傲逸、不為顏貌、不為端嚴，但為此身暫住存濟、止息飢渴攝受梵行，為斷故受不起新受，無罪存濟力樂安住。應審思擇，如法臥具當受用之，不為勇健、不為傲逸、不為顏貌、不為端嚴，但為遮防寒熱風雨，及得最勝安隱寂靜。應審思擇，如法醫藥當受用之，不為勇健、不為傲逸、不為顏貌、不為端嚴，但為止息未起已起所有疾病得修善業。是名思擇一法應受用。云何思擇一法應除遣？答：如薄伽梵於《防諸漏記別經》中作如是說：汝等苾芻，已起欲尋恚尋害尋，不應韞畜，應速斷滅變吐除遣。是名思擇一法應除遣。云何思擇一法應忍受？答：如薄伽梵於《防諸漏記別經》中作如是說：汝等苾芻應起精進，有勢有勤、勇悍堅猛不捨善軛。假使我身血肉枯竭，唯皮筋骨連拄而存，若本所求勝法未獲，終不止息所起精進。又精進時身心疲惓，終不由斯而生懈怠。應深忍受寒熱飢渴蛇蠍蚊虻風雨等觸，又應忍受他人所發能生身中猛利辛楚奪命苦受毀辱語言。是名思擇一法應忍受。
四依者，一、思擇一法應遠避；二、思擇一法應受用；三、思擇一法應除遣；四、思擇一法應忍受。云何思擇一法應遠避？答：如薄伽梵於《防諸漏記別經》中作如是說：汝等苾芻，應審思擇，惡象惡馬惡牛惡狗惡水牛等當遠避之。應審思擇，株杌毒刺坑塹崖谷井廁河等當遠避之。應審思擇，惡行惡威儀、惡友惡伴侶、惡行處惡臥具等當遠避之。惡臥具者，謂若受用如是臥具，為諸有智同梵行者，不應分別處而生分別、不應測量處而生測量、不應猜疑處而生猜疑，如是臥具我說為惡，汝等苾芻應當遠避。是名思擇一法應遠避。云何思擇一法應受用？答：如薄伽梵於《防諸漏記別經》中作如是說：汝等苾芻，應審思擇，如法衣服當受用之，不為勇健、不為傲逸、不為顏貌、不為端嚴，但為遮防蚊虻寒熱蛇蠍等觸，及為覆蔽深可羞恥醜陋身形。應審思擇，如法飲食當受用之，不為勇健、不為傲逸、不為顏貌、不為端嚴，但為此身暫住存濟、止息飢渴攝受梵行，為斷故受不起新受，無罪存濟力樂安住。應審思擇，如法臥具當受用之，不為勇健、不為傲逸、不為顏貌、不為端嚴，但為遮防寒熱風雨，及得最勝安隱寂靜。應審思擇，如法醫藥當受用之，不為勇健、不為傲逸、不為顏貌、不為端嚴，但為止息未起已起所有疾病得修善業。是名思擇一法應受用。云何思擇一法應除遣？答：如薄伽梵於《防諸漏記別經》中作如是說：汝等苾芻，已起欲尋恚尋害尋，不應韞畜，應速斷滅變吐除遣。是名思擇一法應除遣。云何思擇一法應忍受？答：如薄伽梵於《防諸漏記別經》中作如是說：汝等苾芻應起精進，有勢有勤、勇悍堅猛不捨善軛。假使我身血肉枯竭，唯皮筋骨連拄而存，若本所求勝法未獲，終不止息所起精進。又精進時身心疲惓，終不由斯而生懈怠。應深忍受寒熱飢渴蛇蠍蚊虻風雨等觸，又應忍受他人所發能生身中猛利辛楚奪命苦受毀辱語言。是名思擇一法應忍受。
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四法迹者，一、無貪法迹；二、無瞋法迹；三、正念法迹；四、正定法迹。云何無貪法迹？答：無貪者，謂於欲境諸不貪不等貪，廣說乃至非貪類非貪生，是名無貪。法迹者，謂即無貪亦名為法、亦名為迹、亦名法迹，是故名為無貪法迹。云何無瞋法迹？答：無瞋者，謂於有情不欲損害、不懷栽杌、不欲擾惱，廣說乃至非已為過患、非當為過患、非現為過患，是名無瞋。法迹者，謂即無瞋亦名為法、亦名為迹、亦名法迹，是故名為無瞋法迹。云何正念法迹？答：正念者，謂依出離遠離所生善法，諸念隨念，廣說乃至心明記性，是名正念。法迹者，謂即正念亦名為法、亦名為迹、亦名法迹，是故名為正念法迹。云何正定法迹？答：正定者，謂依出離遠離所生善法，諸定令心住，廣說乃至心一境性，是名正定。法迹者，謂即正定亦名為法、亦名為迹、亦名法迹，是故名為正定法迹。
四法迹者，一、無貪法迹；二、無瞋法迹；三、正念法迹；四、正定法迹。云何無貪法迹？答：無貪者，謂於欲境諸不貪不等貪，廣說乃至非貪類非貪生，是名無貪。法迹者，謂即無貪亦名為法、亦名為迹、亦名法迹，是故名為無貪法迹。云何無瞋法迹？答：無瞋者，謂於有情不欲損害、不懷栽杌、不欲擾惱，廣說乃至非已為過患、非當為過患、非現為過患，是名無瞋。法迹者，謂即無瞋亦名為法、亦名為迹、亦名法迹，是故名為無瞋法迹。云何正念法迹？答：正念者，謂依出離遠離所生善法，諸念隨念，廣說乃至心明記性，是名正念。法迹者，謂即正念亦名為法、亦名為迹、亦名法迹，是故名為正念法迹。云何正定法迹？答：正定者，謂依出離遠離所生善法，諸定令心住，廣說乃至心一境性，是名正定。法迹者，謂即正定亦名為法、亦名為迹、亦名法迹，是故名為正定法迹。
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四應證法者，謂或有法是身應證、或復有法是念應證、或復有法是眼應證、或復有法是慧應證。云何有法是身應證？答：謂八解脫，是身應證。云何有法是念應證？答：謂宿住事，是念應證。云何有法是眼應證？答：謂死生事，是眼應證。云何有法是慧應證？答：謂諸漏盡，是慧應證。
四應證法者，謂或有法是身應證、或復有法是念應證、或復有法是眼應證、或復有法是慧應證。云何有法是身應證？答：謂八解脫，是身應證。云何有法是念應證？答：謂宿住事，是念應證。云何有法是眼應證？答：謂死生事，是眼應證。云何有法是慧應證？答：謂諸漏盡，是慧應證。
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第三嗢柁南曰：
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三四法有九， 行修業受軛，
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離繫與瀑流， 取繫各四種。
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有四行、四修定、四業、四法受、四軛、四離繫、四瀑流、四取、四身繫。
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四行者，一、苦遲通行；二、苦速通行；三、樂遲通行；四、樂速通行。云何苦遲通行？答：靜慮不攝下品五根，是名苦遲通行。云何苦速通行？答：靜慮不攝上品五根，是名苦速通行。云何樂遲通行？答：靜慮所攝下品五根，是名樂遲通行。云何樂速通行？答：靜慮所攝上品五根，是名樂速通行。
四行者，一、苦遲通行；二、苦速通行；三、樂遲通行；四、樂速通行。云何苦遲通行？答：靜慮不攝下品五根，是名苦遲通行。云何苦速通行？答：靜慮不攝上品五根，是名苦速通行。云何樂遲通行？答：靜慮所攝下品五根，是名樂遲通行。云何樂速通行？答：靜慮所攝上品五根，是名樂速通行。
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復有四行：一、不堪忍行；二、堪忍行；三、調伏行；四、寂靜行。云何不堪忍行？答：謂不堪忍寒熱飢渴蛇蠍蚊虻風雨等觸，又不堪忍他人所發能生身中辛楚猛利奪命苦受罵辱語言，如是種類，是名不堪忍行。云何堪忍行？答：謂能堪忍寒熱飢渴蛇蠍蚊虻風雨等觸，又能堪忍他人所發能生身中辛楚猛利奪命苦受罵辱語言，如是種類，是名堪忍行。云何調伏行？答：眼見色時，專意繫念，防護眼根、調伏其心，不令發起煩惱惡業。耳聞聲時、鼻嗅香時、舌嘗味時、身覺觸時、意了法時，專意繫念防護耳根廣說乃至防護意根，調伏其心，不令發起煩惱惡業，是名調伏行。云何寂靜行？答：謂四念住、四正斷、四神足、五根五力、七等覺支、八聖道支、四通行、四法迹、奢摩他、毘鉢舍那，是名寂靜行。問：何故說此名寂靜行？答：以於此行若習若修若多所作，能令已生貪欲瞋恚愚癡慢等，寂靜、等寂靜、最極寂靜，是故說此名寂靜行。
復有四行：一、不堪忍行；二、堪忍行；三、調伏行；四、寂靜行。云何不堪忍行？答：謂不堪忍寒熱飢渴蛇蠍蚊虻風雨等觸，又不堪忍他人所發能生身中辛楚猛利奪命苦受罵辱語言，如是種類，是名不堪忍行。云何堪忍行？答：謂能堪忍寒熱飢渴蛇蠍蚊虻風雨等觸，又能堪忍他人所發能生身中辛楚猛利奪命苦受罵辱語言，如是種類，是名堪忍行。云何調伏行？答：眼見色時，專意繫念，防護眼根、調伏其心，不令發起煩惱惡業。耳聞聲時、鼻嗅香時、舌嘗味時、身覺觸時、意了法時，專意繫念防護耳根廣說乃至防護意根，調伏其心，不令發起煩惱惡業，是名調伏行。云何寂靜行？答：謂四念住、四正斷、四神足、五根五力、七等覺支、八聖道支、四通行、四法迹、奢摩他、毘鉢舍那，是名寂靜行。問：何故說此名寂靜行？答：以於此行若習若修若多所作，能令已生貪欲瞋恚愚癡慢等，寂靜、等寂靜、最極寂靜，是故說此名寂靜行。
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四修定者，一、有修定若習若修若多所作，為能獲得現法樂住；二、有修定若習若修若多所作，為能獲得最勝知見；三、有修定若習若修若多所作，為能獲得勝分別慧；四、有修定若習若修若多所作，為能獲得諸漏永盡。云何修定若習若修若多所作為能獲得現法樂住？答：於初靜慮所攝離生喜樂俱行心一境性，若習若修堅作常作精勤修習，是名修定若習若修若多所作為能獲得現法樂住。云何修定若習若修若多所作為能獲得最勝知見？答：於光明想俱行心一境性，若習若修堅作常作精勤修習，是名修定若習若修若多所作為能獲得最勝知見。云何修定若習若修若多所作為能獲得勝分別慧？答：於受想尋觀俱行心一境性，若習若修堅作常作精勤修習，是名修定若習若修若多所作為能獲得勝分別慧。云何修定若習若修若多所作為能獲得諸漏永盡？答：於第四靜慮所攝清淨捨念俱行阿羅漢果無間道攝心一境性，若習若修堅作常作精勤修習，是名修定若習若修若多所作為能獲得諸漏永盡。如薄伽梵於波羅衍拏起問中說：
四修定者，一、有修定若習若修若多所作，為能獲得現法樂住；二、有修定若習若修若多所作，為能獲得最勝知見；三、有修定若習若修若多所作，為能獲得勝分別慧；四、有修定若習若修若多所作，為能獲得諸漏永盡。云何修定若習若修若多所作為能獲得現法樂住？答：於初靜慮所攝離生喜樂俱行心一境性，若習若修堅作常作精勤修習，是名修定若習若修若多所作為能獲得現法樂住。云何修定若習若修若多所作為能獲得最勝知見？答：於光明想俱行心一境性，若習若修堅作常作精勤修習，是名修定若習若修若多所作為能獲得最勝知見。云何修定若習若修若多所作為能獲得勝分別慧？答：於受想尋觀俱行心一境性，若習若修堅作常作精勤修習，是名修定若習若修若多所作為能獲得勝分別慧。云何修定若習若修若多所作為能獲得諸漏永盡？答：於第四靜慮所攝清淨捨念俱行阿羅漢果無間道攝心一境性，若習若修堅作常作精勤修習，是名修定若習若修若多所作為能獲得諸漏永盡。如薄伽梵於波羅衍拏起問中說：
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「斷欲想憂怖， 離惛沈睡眠，
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及惡作掉舉， 得捨念清淨。
及惡作掉舉， 得捨念清淨。
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法輪為上首， 得正智解脫，
法輪為上首， 得正智解脫，
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我說斷無明， 得勝分別慧。」
我說斷無明， 得勝分別慧。」
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四業者，一、黑黑異熟業；二、白白異熟業；三、黑白黑白異熟業；四、非黑非白無異熟業能盡諸業。云何黑黑異熟業？答：如世尊為持俱胝牛戒布剌拏說：圓滿當知，世有一類補特伽羅，造有損害身語意行。彼造有損害身語意行已，積集增長有損害法。彼積集增長有損害法已，感得有損害自體。彼感得有損害自體已，生有損害世間。彼生有損害世間已，觸有損害觸。彼觸有損害觸已，受有損害受，一向不可愛、一向不可樂、一向不可喜、一向不可意，如那落迦諸有情類。彼由此類有此類生，生已復觸如是類觸，是故我說彼諸有情隨自造業。圓滿當知，是名黑黑異熟業。造有損害身語意行者，謂造不善身語意行，於此義中意說不善身語意行，名有損害身語意行。彼造有損害身語意行已，積集增長有損害法者。謂造不善身語意行已，造作增長不遠離法，於此義中意說造作增長不遠離法，名積集增長有損害法。彼積集增長有損害法已，感得有損害自體者，謂造作增長不遠離法已，感得地獄中有，於此義中意說地獄中有，名有損害自體。所以者何？謂住彼中有中，眼所見色、耳所聞聲、鼻所嗅香、舌所嘗味、身所覺觸、意所了法，一切不可意非可意、不悅意非悅意、不可意相非可意相、不平等相非平等相，彼由此緣純受憂苦。彼感得有損害自體已生有損害世間者，謂感得地獄中有已生地獄趣，於此義中意說地獄趣，名有損害世間。所以者何？謂生地獄趣已，眼所見色乃至意所了法，一切不可意非可意，廣說乃至不平等相非平等相，彼由此緣純受憂苦。彼生有損害世間已觸有損害觸者，謂生地獄趣已觸地獄觸，於此義中意說地獄觸，名有損害觸。彼觸有損害觸已受有損害受者，謂觸如是類觸，定受如是類受，觸順苦受觸時必受苦受，由此故說觸有損害觸已受有損害受。一向不可愛、一向不可樂、一向不可喜、一向不可意者，謂彼苦受，一切有情皆共不愛不樂不憙亦不可意，由此故說一向不可愛乃至不可意。如那落迦諸有情類者，謂顯趣向地獄世間諸有情類，由此故說如那落迦諸有情類。彼由此類有此類生者，謂彼有情有所依事有因有緣而生於彼，由此故說彼由此類有此類生。生已復觸如是類觸者，謂生地獄已復觸地獄觸，由此故說生已復觸如是類觸。是故我說彼諸有情隨自造業者，謂設若造有損害身語意行、若不造有損害身語意行，俱積集增長有損害法、或俱不積集增長有損害法；若積集增長有損害法、若不積集增長有損害法，俱感得有損害自體、或俱不感得有損害自體；若感得有損害自體、若不感得有損害自體，俱生有損害世間、或俱
四業者，一、黑黑異熟業；二、白白異熟業；三、黑白黑白異熟業；四、非黑非白無異熟業能盡諸業。云何黑黑異熟業？答：如世尊為持俱胝牛戒布剌拏說：圓滿當知，世有一類補特伽羅，造有損害身語意行。彼造有損害身語意行已，積集增長有損害法。彼積集增長有損害法已，感得有損害自體。彼感得有損害自體已，生有損害世間。彼生有損害世間已，觸有損害觸。彼觸有損害觸已，受有損害受，一向不可愛、一向不可樂、一向不可喜、一向不可意，如那落迦諸有情類。彼由此類有此類生，生已復觸如是類觸，是故我說彼諸有情隨自造業。圓滿當知，是名黑黑異熟業。造有損害身語意行者，謂造不善身語意行，於此義中意說不善身語意行，名有損害身語意行。彼造有損害身語意行已，積集增長有損害法者。謂造不善身語意行已，造作增長不遠離法，於此義中意說造作增長不遠離法，名積集增長有損害法。彼積集增長有損害法已，感得有損害自體者，謂造作增長不遠離法已，感得地獄中有，於此義中意說地獄中有，名有損害自體。所以者何？謂住彼中有中，眼所見色、耳所聞聲、鼻所嗅香、舌所嘗味、身所覺觸、意所了法，一切不可意非可意、不悅意非悅意、不可意相非可意相、不平等相非平等相，彼由此緣純受憂苦。彼感得有損害自體已生有損害世間者，謂感得地獄中有已生地獄趣，於此義中意說地獄趣，名有損害世間。所以者何？謂生地獄趣已，眼所見色乃至意所了法，一切不可意非可意，廣說乃至不平等相非平等相，彼由此緣純受憂苦。彼生有損害世間已觸有損害觸者，謂生地獄趣已觸地獄觸，於此義中意說地獄觸，名有損害觸。彼觸有損害觸已受有損害受者，謂觸如是類觸，定受如是類受，觸順苦受觸時必受苦受，由此故說觸有損害觸已受有損害受。一向不可愛、一向不可樂、一向不可喜、一向不可意者，謂彼苦受，一切有情皆共不愛不樂不憙亦不可意，由此故說一向不可愛乃至不可意。如那落迦諸有情類者，謂顯趣向地獄世間諸有情類，由此故說如那落迦諸有情類。彼由此類有此類生者，謂彼有情有所依事有因有緣而生於彼，由此故說彼由此類有此類生。生已復觸如是類觸者，謂生地獄已復觸地獄觸，由此故說生已復觸如是類觸。是故我說彼諸有情隨自造業者，謂設若造有損害身語意行、若不造有損害身語意行，俱積集增長有損害法、或俱不積集增長有損害法；若積集增長有損害法、若不積集增長有損害法，俱感得有損害自體、或俱不感得有損害自體；若感得有損害自體、若不感得有損害自體，俱生有損害世間、或俱
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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不生有損害世間；若生有損害世間、若不生有損害世間，俱觸有損害觸、或俱不觸有損害觸；若觸有損害觸、若不觸有損害觸，俱受有損害受、或俱不受有損害受，則不應言是故我說彼諸有情隨自造業，以若造有損害身語意行，則積集增長有損害法；若不造有損害身語意行，則不積集增長有損害法。若積集增長有損害法，則感得有損害自體；若不積集增長有損害法，則不感得有損害自體。若感得有損害自體，則生有損害世間；若不感得有損害自體，則不生有損害世間。若生有損害世間，則觸有損害觸；若不生有損害世間，則不觸有損害觸。若觸有損害觸，則受有損害受；若不觸有損害觸，則不受有損害受。由此應言，是故我說彼諸有情隨自造業。是名黑黑異熟業者，謂此業是不善感非愛異熟。云何白白異熟業？答：如世尊為持俱胝牛戒補剌拏說：圓滿當知，世有一類補特伽羅，造無損害身語意行。彼造無損害身語意行已，積集增長無損害法。彼積集增長無損害法已，感得無損害自體。彼感得無損害自體已，生無損害世間。彼生無損害世間已，觸無損害觸。彼觸無損害觸已，受無損害受，一向可愛、一向可樂、一向可喜、一向可意，如超段食天諸有情類，彼由此類有此類生，生已復觸如是類觸。是故我說，彼諸有情隨自造業。圓滿當知，是名白白異熟業。造無損害身語意行者，謂造善身語意行，於此義中意說善身語意行，名無損害身語意行。彼造無損害身語意行已，積集增長無損害法者，謂造善身語意行已，造作增長遠離法，於此義中意說造作增長遠離法，名積集增長無損害法。彼積集增長無損害法已，感得無損害自體者，謂造作增長遠離法已，感得色界中有，於此義中意說色界中有，名無損害自體。所以者何？謂住彼中有中，眼所見色、耳所聞聲、身所覺觸、意所了法，一切可意非不可意、悅意非不悅意、可意相非不可意相、平等相非不平等相，彼由此緣純受喜樂。彼感得無損害自體已，生無損害世間者，謂感得色界中有已，生色界天趣，於此義中意說色界天趣，名無損害世間。所以者何？生色界天趣已，眼所見色乃至意所了法，一切可意非不可意，廣說乃至平等相非不平等相，彼由此緣純受喜樂。彼生無損害世間已，觸無損害觸者，謂生色界天趣已，觸色界天觸，於此義中意說色界天觸，名無損害觸。彼觸無損害觸已，受無損害受者，謂觸如是類觸，定受如是類受。觸順樂受觸時必受樂受，由此故說觸無損害觸已，受無損害受。一向可愛、一向可樂、一向可喜、一向可意者，謂彼樂受，無量有情皆共可愛可樂可喜可意，由此故
不生有損害世間；若生有損害世間、若不生有損害世間，俱觸有損害觸、或俱不觸有損害觸；若觸有損害觸、若不觸有損害觸，俱受有損害受、或俱不受有損害受，則不應言是故我說彼諸有情隨自造業，以若造有損害身語意行，則積集增長有損害法；若不造有損害身語意行，則不積集增長有損害法。若積集增長有損害法，則感得有損害自體；若不積集增長有損害法，則不感得有損害自體。若感得有損害自體，則生有損害世間；若不感得有損害自體，則不生有損害世間。若生有損害世間，則觸有損害觸；若不生有損害世間，則不觸有損害觸。若觸有損害觸，則受有損害受；若不觸有損害觸，則不受有損害受。由此應言，是故我說彼諸有情隨自造業。是名黑黑異熟業者，謂此業是不善感非愛異熟。云何白白異熟業？答：如世尊為持俱胝牛戒補剌拏說：圓滿當知，世有一類補特伽羅，造無損害身語意行。彼造無損害身語意行已，積集增長無損害法。彼積集增長無損害法已，感得無損害自體。彼感得無損害自體已，生無損害世間。彼生無損害世間已，觸無損害觸。彼觸無損害觸已，受無損害受，一向可愛、一向可樂、一向可喜、一向可意，如超段食天諸有情類，彼由此類有此類生，生已復觸如是類觸。是故我說，彼諸有情隨自造業。圓滿當知，是名白白異熟業。造無損害身語意行者，謂造善身語意行，於此義中意說善身語意行，名無損害身語意行。彼造無損害身語意行已，積集增長無損害法者，謂造善身語意行已，造作增長遠離法，於此義中意說造作增長遠離法，名積集增長無損害法。彼積集增長無損害法已，感得無損害自體者，謂造作增長遠離法已，感得色界中有，於此義中意說色界中有，名無損害自體。所以者何？謂住彼中有中，眼所見色、耳所聞聲、身所覺觸、意所了法，一切可意非不可意、悅意非不悅意、可意相非不可意相、平等相非不平等相，彼由此緣純受喜樂。彼感得無損害自體已，生無損害世間者，謂感得色界中有已，生色界天趣，於此義中意說色界天趣，名無損害世間。所以者何？生色界天趣已，眼所見色乃至意所了法，一切可意非不可意，廣說乃至平等相非不平等相，彼由此緣純受喜樂。彼生無損害世間已，觸無損害觸者，謂生色界天趣已，觸色界天觸，於此義中意說色界天觸，名無損害觸。彼觸無損害觸已，受無損害受者，謂觸如是類觸，定受如是類受。觸順樂受觸時必受樂受，由此故說觸無損害觸已，受無損害受。一向可愛、一向可樂、一向可喜、一向可意者，謂彼樂受，無量有情皆共可愛可樂可喜可意，由此故
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說一向可愛乃至可意。如超段食天諸有情類者，謂顯趣向色界世間，由此故說如超段食天諸有情類。彼由此類有此類生者，謂彼有情有所依事、有因有緣而生於彼，由此故說彼由此類有此類生。生已復觸如是類觸者，謂生色界已復觸色界觸，由此故說生已復觸如是類觸。是故我說彼諸有情隨自造業者，謂設若造無損害身語意行、若不造無損害身語意行，俱積集增長無損害法、或俱不積集增長無損害法。若積集增長無損害法、若不積集增長無損害法，俱感得無損害自體、或俱不感得無損害自體。若感得無損害自體、若不感得無損害自體，俱生無損害世間、或俱不生無損害世間。若生無損害世間、若不生無損害世間，俱觸無損害觸、或俱不觸無損害觸。若觸無損害觸、若不觸無損害觸，俱受無損害受、或俱不受無損害受。則不應言，是故我說彼諸有情隨自造業，以若造無損害身語意行，則積集增長無損害法；若不造無損害身語意行，則不積集增長無損害法。若積集增長無損害法，則感得無損害自體；若不積集增長無損害法，則不感得無損害自體；若感得無損害自體，則生無損害世間；若不感得無損害自體，則不生無損害世間。若生無損害世間，則觸無損害觸；若不生無損害世間，則不觸無損害觸。若觸無損害觸，則受無損害受；若不觸無損害觸，則不受無損害受。由此應言，是故我說彼諸有情隨自造業。是名白白異熟業者，謂此業是善感可愛異熟。云何黑白黑白異熟業？答：如世尊為持俱胝牛戒補剌拏說：圓滿當知，世有一類補特伽羅，造有損害無損害身語意行。彼造有損害無損害身語意行已，積集增長有損害無損害法。彼積集增長有損害無損害法已，感得有損害無損害自體。彼感得有損害無損害自體已，生有損害無損害世間。彼生有損害無損害世間已，觸有損害無損害觸。彼觸有損害無損害觸已，受有損害無損害受相間相雜，如人及一分天諸有情類。彼由此類有此類生，生已復觸如是類觸。是故我說，彼諸有情隨自造業。圓滿當知，是名黑白黑白異熟業。造有損害無損害身語意行者，謂造善不善身語意行，於此義中意說善不善身語意行，名有損害無損害身語意行。彼造有損害無損害身語意行已，積集增長有損害無損害法者，謂造善不善身語意行已，造作增長遠離不遠離法，於此義中意說造作增長遠離不遠離法，名積集增長有損害無損害法。彼積集增長有損害無損害法已，感得有損害無損害自體者，謂造作增長遠離不遠離法已，感得人及欲界天中有，於此義中意說人及欲界天中有，名有損害無損害自體。所以者何？謂住彼中有中，眼
說一向可愛乃至可意。如超段食天諸有情類者，謂顯趣向色界世間，由此故說如超段食天諸有情類。彼由此類有此類生者，謂彼有情有所依事、有因有緣而生於彼，由此故說彼由此類有此類生。生已復觸如是類觸者，謂生色界已復觸色界觸，由此故說生已復觸如是類觸。是故我說彼諸有情隨自造業者，謂設若造無損害身語意行、若不造無損害身語意行，俱積集增長無損害法、或俱不積集增長無損害法。若積集增長無損害法、若不積集增長無損害法，俱感得無損害自體、或俱不感得無損害自體。若感得無損害自體、若不感得無損害自體，俱生無損害世間、或俱不生無損害世間。若生無損害世間、若不生無損害世間，俱觸無損害觸、或俱不觸無損害觸。若觸無損害觸、若不觸無損害觸，俱受無損害受、或俱不受無損害受。則不應言，是故我說彼諸有情隨自造業，以若造無損害身語意行，則積集增長無損害法；若不造無損害身語意行，則不積集增長無損害法。若積集增長無損害法，則感得無損害自體；若不積集增長無損害法，則不感得無損害自體；若感得無損害自體，則生無損害世間；若不感得無損害自體，則不生無損害世間。若生無損害世間，則觸無損害觸；若不生無損害世間，則不觸無損害觸。若觸無損害觸，則受無損害受；若不觸無損害觸，則不受無損害受。由此應言，是故我說彼諸有情隨自造業。是名白白異熟業者，謂此業是善感可愛異熟。云何黑白黑白異熟業？答：如世尊為持俱胝牛戒補剌拏說：圓滿當知，世有一類補特伽羅，造有損害無損害身語意行。彼造有損害無損害身語意行已，積集增長有損害無損害法。彼積集增長有損害無損害法已，感得有損害無損害自體。彼感得有損害無損害自體已，生有損害無損害世間。彼生有損害無損害世間已，觸有損害無損害觸。彼觸有損害無損害觸已，受有損害無損害受相間相雜，如人及一分天諸有情類。彼由此類有此類生，生已復觸如是類觸。是故我說，彼諸有情隨自造業。圓滿當知，是名黑白黑白異熟業。造有損害無損害身語意行者，謂造善不善身語意行，於此義中意說善不善身語意行，名有損害無損害身語意行。彼造有損害無損害身語意行已，積集增長有損害無損害法者，謂造善不善身語意行已，造作增長遠離不遠離法，於此義中意說造作增長遠離不遠離法，名積集增長有損害無損害法。彼積集增長有損害無損害法已，感得有損害無損害自體者，謂造作增長遠離不遠離法已，感得人及欲界天中有，於此義中意說人及欲界天中有，名有損害無損害自體。所以者何？謂住彼中有中，眼
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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所見色、耳所聞聲、鼻所嗅香、舌所甞味、身所覺觸、意所了法，一切可意亦不可意、悅意亦不悅意、可意相亦不可意相、平等相亦不平等相，彼由此緣雜受苦樂。彼感得有損害無損害自體已，生有損害無損害世間者，謂感得人及欲界天中有已，生人及欲界天趣，於此義中意說人及欲界天趣，名有損害無損害世間。所以者何？謂生人及欲界天趣已，眼所見色乃至意所了法，一切可意亦不可意，廣說乃至平等相亦不平等相，彼由此緣雜受苦樂。彼生有損害無損害世間已，觸有損害無損害觸者，謂生人及欲界天趣已，觸人及欲界天觸，於此義中意說人及欲界天觸，名有損害無損害觸。彼觸有損害無損害觸已，受有損害無損害受者，謂觸如是類觸，定受如是類受。觸順苦樂觸時，必受苦樂受，由此故說觸有損害無損害觸已，受有損害無損害受。相間相雜者，謂苦樂受相間相雜而現在前，由此故說相間相雜。彼由此類有此類生者，謂彼有情有所依事、有因有緣而生於彼，由此故說彼由此類有此類生。生已復觸如是類觸者，謂生人及欲界天已，復觸人及欲界天觸，由此故說生已復觸如是類觸。是故我說彼諸有情隨自造業者，謂設若造有損害無損害身語意行、若不造有損害無損害身語意行，俱積集增長有損害無損害法、或俱不積集增長有損害無損害法；若積集增長有損害無損害法、若不積集有損害無損害法，俱感得有損害無損害自體、或俱不感得有損害無損害自體；若感得有損害無損害自體、若不感得有損害無損害自體，俱生有損害無損害世間、或俱不生有損害無損害世間；若生有損害無損害世間、若不生有損害無損害世間，俱觸有損害無損害觸、或俱不觸有損害無損害觸；若觸有損害無損害觸、若不觸有損害無損害觸，俱受有損害無損害受、或俱不受有損害無損害受，則不應言，是故我說彼諸有情隨自造業。
所見色、耳所聞聲、鼻所嗅香、舌所甞味、身所覺觸、意所了法，一切可意亦不可意、悅意亦不悅意、可意相亦不可意相、平等相亦不平等相，彼由此緣雜受苦樂。彼感得有損害無損害自體已，生有損害無損害世間者，謂感得人及欲界天中有已，生人及欲界天趣，於此義中意說人及欲界天趣，名有損害無損害世間。所以者何？謂生人及欲界天趣已，眼所見色乃至意所了法，一切可意亦不可意，廣說乃至平等相亦不平等相，彼由此緣雜受苦樂。彼生有損害無損害世間已，觸有損害無損害觸者，謂生人及欲界天趣已，觸人及欲界天觸，於此義中意說人及欲界天觸，名有損害無損害觸。彼觸有損害無損害觸已，受有損害無損害受者，謂觸如是類觸，定受如是類受。觸順苦樂觸時，必受苦樂受，由此故說觸有損害無損害觸已，受有損害無損害受。相間相雜者，謂苦樂受相間相雜而現在前，由此故說相間相雜。彼由此類有此類生者，謂彼有情有所依事、有因有緣而生於彼，由此故說彼由此類有此類生。生已復觸如是類觸者，謂生人及欲界天已，復觸人及欲界天觸，由此故說生已復觸如是類觸。是故我說彼諸有情隨自造業者，謂設若造有損害無損害身語意行、若不造有損害無損害身語意行，俱積集增長有損害無損害法、或俱不積集增長有損害無損害法；若積集增長有損害無損害法、若不積集有損害無損害法，俱感得有損害無損害自體、或俱不感得有損害無損害自體；若感得有損害無損害自體、若不感得有損害無損害自體，俱生有損害無損害世間、或俱不生有損害無損害世間；若生有損害無損害世間、若不生有損害無損害世間，俱觸有損害無損害觸、或俱不觸有損害無損害觸；若觸有損害無損害觸、若不觸有損害無損害觸，俱受有損害無損害受、或俱不受有損害無損害受，則不應言，是故我說彼諸有情隨自造業。
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說一切有部集異門足論卷第七
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