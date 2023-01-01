阿毘達磨集異門足論卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨集異門足論卷第四

尊者舍利子說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

三法品第四之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三法品第四之二

電光喻心云何？答：如世尊說：苾芻當知，世有一類補特伽羅，居阿練若或居樹下或住空閑，精勤修習多修習故，證得如是寂靜心定，依是定心能永斷五順下分結得不還果，受上化生即住上界，得般涅槃不復還來生於欲界。如過夏分至秋初時，從大雲臺電光發已，暫現色像速還隱沒。如是一類補特伽羅，居阿練若乃至廣說，彼所得心名電光喻。問：何故彼心名電光喻？答：彼心意識證不還果，暫能照了速還隱沒，是故名曰電光喻心。金剛喻心云何？答：如世尊說：苾芻當知，世有一類補特伽羅，居阿練若或居樹下或住空閑，精勤修習多修習故，證得如是寂靜心定，依是定心能盡諸漏，證得無漏心慧解脫，於現法中以勝通慧自證覺受圓滿功德，謂自證知我生已盡、梵行已立、所作已辦、不受後有。譬如金剛，無有少物而不能斷或穿或破，所謂若鐵若牙若貝、若角若珠若玉石等。如是一類補特伽羅，居阿練若乃至廣說，彼所得心名金剛喻。問：何故彼心名金剛喻？答：彼心意識證無學果，無結縛等而不能壞，是故名曰金剛喻心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 電光喻心云何？答：如世尊說：苾芻當知，世有一類補特伽羅，居阿練若或居樹下或住空閑，精勤修習多修習故，證得如是寂靜心定，依是定心能永斷五順下分結得不還果，受上化生即住上界，得般涅槃不復還來生於欲界。如過夏分至秋初時，從大雲臺電光發已，暫現色像速還隱沒。如是一類補特伽羅，居阿練若乃至廣說，彼所得心名電光喻。問：何故彼心名電光喻？答：彼心意識證不還果，暫能照了速還隱沒，是故名曰電光喻心。金剛喻心云何？答：如世尊說：苾芻當知，世有一類補特伽羅，居阿練若或居樹下或住空閑，精勤修習多修習故，證得如是寂靜心定，依是定心能盡諸漏，證得無漏心慧解脫，於現法中以勝通慧自證覺受圓滿功德，謂自證知我生已盡、梵行已立、所作已辦、不受後有。譬如金剛，無有少物而不能斷或穿或破，所謂若鐵若牙若貝、若角若珠若玉石等。如是一類補特伽羅，居阿練若乃至廣說，彼所得心名金剛喻。問：何故彼心名金剛喻？答：彼心意識證無學果，無結縛等而不能壞，是故名曰金剛喻心。

三補特伽羅者，一者覆慧補特伽羅；二者膝慧補特伽羅；三者廣慧補特伽羅。云何覆慧補特伽羅？答：如世尊說：苾芻當知，世有一類補特伽羅，為聽法故苾芻前坐，苾芻哀愍為說法要，開示初善中善後善，文義巧妙純一圓滿清白梵行，彼在法座，於所說法初中後分皆不能知；從座起已，於所說法初中後分亦不能了。所以者何？彼都無慧，猶如覆器亦如覆瓶，雖多溉水竟無受入。如是一類補特伽羅，為聽法故苾芻前坐，廣說乃至彼都無慧，是名覆慧補特伽羅。問：何故名覆慧補特伽羅？答：彼有是慧，在法座時，於所說法初中後分雖皆欲知，而無慧故皆不能知。彼有是慧，從座起已，於所說法初中後分雖皆欲了，而無慧故亦不能了，故名覆慧補特伽羅。云何膝慧補特伽羅？答：如世尊說：苾芻當知，世有一類補特伽羅，為聽法故苾芻前坐，苾芻哀愍為說法要，開示初善中善後善，文義巧妙純一圓滿清白梵行。彼在法座，於所說法初中後分雖皆能知，而從座起，於所說法初中後分皆不能了，先雖領受而後忘失。譬如有人得妙飲食置於膝上，以失念故，欻從座起皆悉墜落。如是一類補特伽羅，為聽法故苾芻前坐，廣說乃至而後忘失，是名膝慧補特伽羅。問：何故名膝慧補特伽羅？答：彼有是慧在法座時，於所說法初中後分，隨所欲知以有慧故雖皆能知；彼有是慧而從座起，於所說法初中後分雖皆欲了，而無慧故皆不能了。先雖領受而後忘失，故名膝慧補特伽羅。云何廣慧補特伽羅？答：如世尊說：苾芻當知，世有一類補特伽羅，為聽法故苾芻前坐，苾芻哀愍為說法要，開示初善中善後善，文義巧妙純一圓滿清白梵行。彼在法座，於所說法初中後分皆悉能知，從座起已於所說法初中後分亦悉能了，復能善知所說義趣。如剎帝利女、或婆羅門女、或長者女、或居士女，清水沐浴妙香塗身，梳剪髮爪瑩飾眉面，服鮮淨衣著諸纓絡，以環釧等而自莊嚴，唯少花鬘未冠其首。有諸尊者持妙花鬘，謂嗢鉢羅、瞻博迦等，隨其所好而授與之。諸女爾時歡喜踊躍，恭敬受取冠在頂上，深心愛翫終無遺失。如是一類補特伽羅，為聽法故苾芻前坐，乃至善知所說義趣，是名廣慧補特伽羅。問：何故名廣慧補特伽羅？答：彼有是慧，在法座時於所說法初中後分隨所欲知，以有慧故皆悉能知。彼有是慧從座起已於所說法初中後分隨所欲了，以有慧故亦悉能了，復能善知所說義趣，故名廣慧補特伽羅。如世尊說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三補特伽羅者，一者覆慧補特伽羅；二者膝慧補特伽羅；三者廣慧補特伽羅。云何覆慧補特伽羅？答：如世尊說：苾芻當知，世有一類補特伽羅，為聽法故苾芻前坐，苾芻哀愍為說法要，開示初善中善後善，文義巧妙純一圓滿清白梵行，彼在法座，於所說法初中後分皆不能知；從座起已，於所說法初中後分亦不能了。所以者何？彼都無慧，猶如覆器亦如覆瓶，雖多溉水竟無受入。如是一類補特伽羅，為聽法故苾芻前坐，廣說乃至彼都無慧，是名覆慧補特伽羅。問：何故名覆慧補特伽羅？答：彼有是慧，在法座時，於所說法初中後分雖皆欲知，而無慧故皆不能知。彼有是慧，從座起已，於所說法初中後分雖皆欲了，而無慧故亦不能了，故名覆慧補特伽羅。云何膝慧補特伽羅？答：如世尊說：苾芻當知，世有一類補特伽羅，為聽法故苾芻前坐，苾芻哀愍為說法要，開示初善中善後善，文義巧妙純一圓滿清白梵行。彼在法座，於所說法初中後分雖皆能知，而從座起，於所說法初中後分皆不能了，先雖領受而後忘失。譬如有人得妙飲食置於膝上，以失念故，欻從座起皆悉墜落。如是一類補特伽羅，為聽法故苾芻前坐，廣說乃至而後忘失，是名膝慧補特伽羅。問：何故名膝慧補特伽羅？答：彼有是慧在法座時，於所說法初中後分，隨所欲知以有慧故雖皆能知；彼有是慧而從座起，於所說法初中後分雖皆欲了，而無慧故皆不能了。先雖領受而後忘失，故名膝慧補特伽羅。云何廣慧補特伽羅？答：如世尊說：苾芻當知，世有一類補特伽羅，為聽法故苾芻前坐，苾芻哀愍為說法要，開示初善中善後善，文義巧妙純一圓滿清白梵行。彼在法座，於所說法初中後分皆悉能知，從座起已於所說法初中後分亦悉能了，復能善知所說義趣。如剎帝利女、或婆羅門女、或長者女、或居士女，清水沐浴妙香塗身，梳剪髮爪瑩飾眉面，服鮮淨衣著諸纓絡，以環釧等而自莊嚴，唯少花鬘未冠其首。有諸尊者持妙花鬘，謂嗢鉢羅、瞻博迦等，隨其所好而授與之。諸女爾時歡喜踊躍，恭敬受取冠在頂上，深心愛翫終無遺失。如是一類補特伽羅，為聽法故苾芻前坐，乃至善知所說義趣，是名廣慧補特伽羅。問：何故名廣慧補特伽羅？答：彼有是慧，在法座時於所說法初中後分隨所欲知，以有慧故皆悉能知。彼有是慧從座起已於所說法初中後分隨所欲了，以有慧故亦悉能了，復能善知所說義趣，故名廣慧補特伽羅。如世尊說：

「覆慧不聰明， 雖數多聞法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「覆慧不聰明， 雖數多聞法，

無智不能了， 如灌覆瓶器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無智不能了， 如灌覆瓶器。

膝慧勝於前， 坐聽雖能了， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 膝慧勝於前， 坐聽雖能了，

而起已皆忘， 如遺膝上食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而起已皆忘， 如遺膝上食。

廣慧最為勝， 在法座若起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣慧最為勝， 在法座若起，

於文義俱了， 如女冠花鬘； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於文義俱了， 如女冠花鬘；

具持念辯才， 樂修淨業染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具持念辯才， 樂修淨業染，

斷憍慢放逸， 能捨諸惡趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷憍慢放逸， 能捨諸惡趣。」

三上座者，謂生年上座、世俗上座、法性上座。云何生年上座？答：諸有生年尊長耆舊，是謂生年上座。云何世俗上座？答：如有知法富貴長者共立制言：諸有知法、大財大位、大族大力、大眷屬大徒眾勝我等者，我等皆應推為上座，供養恭敬尊重讚歎。由此因緣，雖年二十或二十五，若能知法、得大財位大族大力、有大眷屬大徒眾者，皆應和合推為上座，供養恭敬尊重讚歎。如諸國土城邑王都，其有多聞妙解算數辯才書印，或隨一一工巧業處勝餘人者，皆共和合推為上座，供養恭敬尊重讚歎。如商侶中有多財者，眾人和合推為上座，供養恭敬尊重讚歎。如得為王或大臣等，眾人皆共供養恭敬尊重讚歎。如難陀王長髮王種欲興戰爭，召馬勝王剎帝利種，重賜財寶，令其示現種種技能。知彼勝已告大臣曰：「封主當知，吾欲敬禮剎帝利種馬勝王足。」大臣白言：「天不應禮剎帝利種馬勝王足。所以者何？彼是臣佐，君不應禮臣佐之足。」如是等事有無量種，今此意說長髮王種難陀王時世俗上座。云何法性上座？答：諸受具戒耆舊長宿是謂法性上座。有說此亦是生年上座。所以者何？佛說出家受具足戒名真生故。若有苾芻得阿羅漢，諸漏永盡、已作所作、已辦所辦、棄諸重擔逮得己利、盡諸有結正智解脫、心善自在，此中意說如是名為法性上座。如世尊說上座頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三上座者，謂生年上座、世俗上座、法性上座。云何生年上座？答：諸有生年尊長耆舊，是謂生年上座。云何世俗上座？答：如有知法富貴長者共立制言：諸有知法、大財大位、大族大力、大眷屬大徒眾勝我等者，我等皆應推為上座，供養恭敬尊重讚歎。由此因緣，雖年二十或二十五，若能知法、得大財位大族大力、有大眷屬大徒眾者，皆應和合推為上座，供養恭敬尊重讚歎。如諸國土城邑王都，其有多聞妙解算數辯才書印，或隨一一工巧業處勝餘人者，皆共和合推為上座，供養恭敬尊重讚歎。如商侶中有多財者，眾人和合推為上座，供養恭敬尊重讚歎。如得為王或大臣等，眾人皆共供養恭敬尊重讚歎。如難陀王長髮王種欲興戰爭，召馬勝王剎帝利種，重賜財寶，令其示現種種技能。知彼勝已告大臣曰：「封主當知，吾欲敬禮剎帝利種馬勝王足。」大臣白言：「天不應禮剎帝利種馬勝王足。所以者何？彼是臣佐，君不應禮臣佐之足。」如是等事有無量種，今此意說長髮王種難陀王時世俗上座。云何法性上座？答：諸受具戒耆舊長宿是謂法性上座。有說此亦是生年上座。所以者何？佛說出家受具足戒名真生故。若有苾芻得阿羅漢，諸漏永盡、已作所作、已辦所辦、棄諸重擔逮得己利、盡諸有結正智解脫、心善自在，此中意說如是名為法性上座。如世尊說上座頌言：

「心掉多綺語， 染意亂思惟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心掉多綺語， 染意亂思惟，

雖久隱園林， 而非真上座； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖久隱園林， 而非真上座；

具戒智正念， 寂靜心解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具戒智正念， 寂靜心解脫，

彼於法能觀， 是名真上座。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼於法能觀， 是名真上座。」

三聚者，謂邪性定聚、正性定聚、不定聚。云何邪性定聚？答：五無間業。云何正性定聚？答：學無學法。云何不定聚？答：除五無間業，餘有漏法及無為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三聚者，謂邪性定聚、正性定聚、不定聚。云何邪性定聚？答：五無間業。云何正性定聚？答：學無學法。云何不定聚？答：除五無間業，餘有漏法及無為。

三舉罪事者，謂見舉罪事、聞舉罪事、疑舉罪事。見舉罪事者，云何見、云何舉罪、云何事而說見舉罪事耶？答：見謂見有苾芻故思斷生命、不與物而取、行非梵行婬欲法、正知而說虛誑語、故思出不淨、非時食、飲諸酒、自手掘地、壞生草木、歌舞作樂冠飾花鬘放逸縱蕩，是名為見舉罪。謂五種舉罪：一者覺察舉罪；二者憶念舉罪；三者應告羯磨舉罪；四者布灑他時安立舉罪；五者於恣舉時安立舉罪。云何覺察舉罪？答：謂有覺察。他苾芻言：「具壽已犯如是如是罪，應發露勿覆藏，發露則安隱、不發露罪益深。」是名覺察舉罪。云何憶念舉罪？答：謂有教他令自憶念，告言：「具壽！汝已曾犯如是如是罪，應發露勿覆藏，發露則安隱、不發露罪益深。」是名憶念舉罪。云何應告羯磨舉罪？答：謂應告言：「具壽不應不令我覺，默然從此住處出去，我於具壽欲有少言。」是名應告羯磨舉罪。云何布灑他時安立舉罪？答：謂布灑他時所差舉者，作如是言：「此苾芻眾和合共坐作布灑他，我某苾芻為布灑他之所差舉。」是名布灑他時安立舉罪。云何於恣舉時安立舉罪？答：謂恣舉時所差舉者作如是言：「此苾芻眾和合共坐作恣舉事，我某苾芻為恣舉眾之所差舉。」是名於恣舉時安立舉罪。是名舉罪，事謂即前所見犯事是名為事，如是合名見舉罪事。聞舉罪事者，云何聞、云何舉罪、云何事而說聞舉罪事耶？答：聞謂聞有苾芻故思斷生命、不與物而取、行非梵行婬欲法、正知而說虛誑語、故思出不淨、非時食、飲諸酒、自手掘地、壞生草木、歌舞作樂冠飾花鬘放逸縱蕩，是名為聞舉罪。謂五種舉罪如前說是名舉罪，事謂即前所聞犯事是名為事，如是合名聞舉罪事。疑舉罪事者，云何疑、云何舉罪、云何事而說疑舉罪事耶？答：疑謂五緣而生於疑：一由色故；二由聲故；三由香故；四由味故；五由觸故。由色故者，謂見苾芻，非時入聚落、非時出聚落、或與女人入出叢林、或親狎外道、或親狎扇搋半擇迦、或親狎苾芻尼、或親狎婬女、或親狎小男、或親狎大女、或親狎寡婦。見如是等可疑事已，便生疑念：「觀此具壽現行如是不清淨非沙門非隨順行，如是具壽定應已犯非梵行法。」是名由色而生於疑。由聲故者，謂聞苾芻非時入聚落、非時出聚落、或聞與女人入出叢林、或聞親狎外道、親狎扇搋半擇迦、親狎苾芻尼、親狎婬女、親狎小男、親狎大女、親狎寡婦。聞如是等可疑事已便生疑念：「聞此具壽現行如是不清淨非沙門非隨順行，如是具壽定應已犯非梵行法。」是名由聲而生於疑。由香故者，如有苾芻，或為澡手、或為洗面、或為 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三舉罪事者，謂見舉罪事、聞舉罪事、疑舉罪事。見舉罪事者，云何見、云何舉罪、云何事而說見舉罪事耶？答：見謂見有苾芻故思斷生命、不與物而取、行非梵行婬欲法、正知而說虛誑語、故思出不淨、非時食、飲諸酒、自手掘地、壞生草木、歌舞作樂冠飾花鬘放逸縱蕩，是名為見舉罪。謂五種舉罪：一者覺察舉罪；二者憶念舉罪；三者應告羯磨舉罪；四者布灑他時安立舉罪；五者於恣舉時安立舉罪。云何覺察舉罪？答：謂有覺察。他苾芻言：「具壽已犯如是如是罪，應發露勿覆藏，發露則安隱、不發露罪益深。」是名覺察舉罪。云何憶念舉罪？答：謂有教他令自憶念，告言：「具壽！汝已曾犯如是如是罪，應發露勿覆藏，發露則安隱、不發露罪益深。」是名憶念舉罪。云何應告羯磨舉罪？答：謂應告言：「具壽不應不令我覺，默然從此住處出去，我於具壽欲有少言。」是名應告羯磨舉罪。云何布灑他時安立舉罪？答：謂布灑他時所差舉者，作如是言：「此苾芻眾和合共坐作布灑他，我某苾芻為布灑他之所差舉。」是名布灑他時安立舉罪。云何於恣舉時安立舉罪？答：謂恣舉時所差舉者作如是言：「此苾芻眾和合共坐作恣舉事，我某苾芻為恣舉眾之所差舉。」是名於恣舉時安立舉罪。是名舉罪，事謂即前所見犯事是名為事，如是合名見舉罪事。聞舉罪事者，云何聞、云何舉罪、云何事而說聞舉罪事耶？答：聞謂聞有苾芻故思斷生命、不與物而取、行非梵行婬欲法、正知而說虛誑語、故思出不淨、非時食、飲諸酒、自手掘地、壞生草木、歌舞作樂冠飾花鬘放逸縱蕩，是名為聞舉罪。謂五種舉罪如前說是名舉罪，事謂即前所聞犯事是名為事，如是合名聞舉罪事。疑舉罪事者，云何疑、云何舉罪、云何事而說疑舉罪事耶？答：疑謂五緣而生於疑：一由色故；二由聲故；三由香故；四由味故；五由觸故。由色故者，謂見苾芻，非時入聚落、非時出聚落、或與女人入出叢林、或親狎外道、或親狎扇搋半擇迦、或親狎苾芻尼、或親狎婬女、或親狎小男、或親狎大女、或親狎寡婦。見如是等可疑事已，便生疑念：「觀此具壽現行如是不清淨非沙門非隨順行，如是具壽定應已犯非梵行法。」是名由色而生於疑。由聲故者，謂聞苾芻非時入聚落、非時出聚落、或聞與女人入出叢林、或聞親狎外道、親狎扇搋半擇迦、親狎苾芻尼、親狎婬女、親狎小男、親狎大女、親狎寡婦。聞如是等可疑事已便生疑念：「聞此具壽現行如是不清淨非沙門非隨順行，如是具壽定應已犯非梵行法。」是名由聲而生於疑。由香故者，如有苾芻，或為澡手、或為洗面、或為

飲水，或隨一緣入餘苾芻所住之處嗅雜染香，謂女人香、或酒肉香、或塗薰香，或餘隨一婬泆之香，嗅是香已便生疑念：「今此具壽所住之處既有如是不清淨非沙門非隨順香，定應已犯非梵行法。」是名由香而生於疑。由味故者，如有苾芻，或為澡手、或為洗面、或為飲水，或隨一緣入餘苾芻所住之處，見彼苾芻口中含嚼雜染諸味，謂耽餔羅龍腦荳蔻，或餘隨一淫泆之味。見彼苾芻嘗是味已，便生疑念：「今此具壽舌嘗如是不清淨非沙門非隨順味，定應已犯非梵行法。」是名由味而生於疑。由觸故者，如有苾芻，或為澡手、或為洗面、或為飲水，或隨一緣入餘苾芻所住之處，見彼苾芻所止床座，寶香挍飾細軟雜綵，錦繡綾羅以為敷具，於床兩頭俱置丹枕，迦陵伽褐而覆其上，於彼住處復見女人，端正少年或坐或臥。見是事已便生疑念：「今此具壽身觸如是不清淨非沙門非隨順觸，定應已犯非梵行法。」是名由觸而生於疑。是名為疑舉罪，謂五種舉罪如前說。是名舉罪事，謂即前所疑犯事是名為事。如是合名疑舉罪事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飲水，或隨一緣入餘苾芻所住之處嗅雜染香，謂女人香、或酒肉香、或塗薰香，或餘隨一婬泆之香，嗅是香已便生疑念：「今此具壽所住之處既有如是不清淨非沙門非隨順香，定應已犯非梵行法。」是名由香而生於疑。由味故者，如有苾芻，或為澡手、或為洗面、或為飲水，或隨一緣入餘苾芻所住之處，見彼苾芻口中含嚼雜染諸味，謂耽餔羅龍腦荳蔻，或餘隨一淫泆之味。見彼苾芻嘗是味已，便生疑念：「今此具壽舌嘗如是不清淨非沙門非隨順味，定應已犯非梵行法。」是名由味而生於疑。由觸故者，如有苾芻，或為澡手、或為洗面、或為飲水，或隨一緣入餘苾芻所住之處，見彼苾芻所止床座，寶香挍飾細軟雜綵，錦繡綾羅以為敷具，於床兩頭俱置丹枕，迦陵伽褐而覆其上，於彼住處復見女人，端正少年或坐或臥。見是事已便生疑念：「今此具壽身觸如是不清淨非沙門非隨順觸，定應已犯非梵行法。」是名由觸而生於疑。是名為疑舉罪，謂五種舉罪如前說。是名舉罪事，謂即前所疑犯事是名為事。如是合名疑舉罪事。

三不護者，謂諸如來三業無失，可有隱藏恐他覺知，故名不護。何等為三？一者如來所有身業清淨現行，無不清淨現行身業恐他覺知須有藏護。二者如來所有語業清淨現行，無不清淨現行語業恐他覺知須有藏護。三者如來所有意業清淨現行，無不清淨現行意業恐他覺知須有藏護。云何如來所有身業清淨現行？答：身業清淨現行者，謂離斷生命、離不與取、離欲邪行。復次離斷生命、離不與取、離非梵行。復次所有學身業清淨現行、所有無學身業清淨現行、所有善非學非無學身業清淨現行，總名身業清淨現行。於此義中，意說如來所有無學身業清淨現行，及所有善非學非無學身業清淨現行。如來具足圓滿成就如是身業清淨現行，故說如來所有身業清淨現行。云何如來無不清淨現行身業？答：不清淨現行身業者，謂斷生命、不與取、欲邪行。復次斷生命、不與取、非梵行。復次所有不善身業、所有非理所引身業、所有身業能障礙定，總名不清淨現行身業。如來於此不清淨現行身業，已斷已遍知，如斷草根多羅樹頭，令永於後成不生法。由此如來無可隱匿覆蔽藏護，勿他見我此穢身業，故說如來無不清淨現行身業。云何如來所有語業清淨現行？答：語業清淨現行者，謂離虛誑語、離離間語、離麁惡語、離雜穢語。復次所有學語業清淨現行、所有無學語業清淨現行、所有善非學非無學語業清淨現行，總名語業清淨現行。於此義中，意說如來所有無學語業清淨現行，及所有善非學非無學語業清淨現行。如來具足圓滿成就如是語業清淨現行，故說如來所有語業清淨現行。云何如來無不清淨現行語業？答：不清淨現行語業者，謂虛誑語、離間語、麁惡語、雜穢語。復次所有不善語業、所有非理所引語業、所有語業能障礙定，總名不清淨現行語業。如來於此不清淨現行語業，已斷已遍知，如斷草根多羅樹頭，令永於後成不生法。由此如來無可隱匿覆蔽藏護，勿他見我此穢語業，故說如來無不清淨現行語業。云何如來所有意業清淨現行？答意業清淨現行者，謂無貪、無瞋、正見。復次所有學意業清淨現行、所有無學意業清淨現行、所有善非學非無學意業清淨現行，總名意業清淨現行。於此義中，意說如來所有無學意業清淨現行，及所有善非學非無學意業清淨現行。如來具足圓滿成就如是意業清淨現行，故說如來所有意業清淨現行。云何如來無不清淨現行意業？答：不清淨現行意業者，謂貪、瞋、邪見。復次所有不善意業、所有非理所引意業、所有意業能障礙定，總名不清淨現行意業。如來於此不清淨現行意業，已斷已遍知，如斷草根多羅樹頭，令永 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三不護者，謂諸如來三業無失，可有隱藏恐他覺知，故名不護。何等為三？一者如來所有身業清淨現行，無不清淨現行身業恐他覺知須有藏護。二者如來所有語業清淨現行，無不清淨現行語業恐他覺知須有藏護。三者如來所有意業清淨現行，無不清淨現行意業恐他覺知須有藏護。云何如來所有身業清淨現行？答：身業清淨現行者，謂離斷生命、離不與取、離欲邪行。復次離斷生命、離不與取、離非梵行。復次所有學身業清淨現行、所有無學身業清淨現行、所有善非學非無學身業清淨現行，總名身業清淨現行。於此義中，意說如來所有無學身業清淨現行，及所有善非學非無學身業清淨現行。如來具足圓滿成就如是身業清淨現行，故說如來所有身業清淨現行。云何如來無不清淨現行身業？答：不清淨現行身業者，謂斷生命、不與取、欲邪行。復次斷生命、不與取、非梵行。復次所有不善身業、所有非理所引身業、所有身業能障礙定，總名不清淨現行身業。如來於此不清淨現行身業，已斷已遍知，如斷草根多羅樹頭，令永於後成不生法。由此如來無可隱匿覆蔽藏護，勿他見我此穢身業，故說如來無不清淨現行身業。云何如來所有語業清淨現行？答：語業清淨現行者，謂離虛誑語、離離間語、離麁惡語、離雜穢語。復次所有學語業清淨現行、所有無學語業清淨現行、所有善非學非無學語業清淨現行，總名語業清淨現行。於此義中，意說如來所有無學語業清淨現行，及所有善非學非無學語業清淨現行。如來具足圓滿成就如是語業清淨現行，故說如來所有語業清淨現行。云何如來無不清淨現行語業？答：不清淨現行語業者，謂虛誑語、離間語、麁惡語、雜穢語。復次所有不善語業、所有非理所引語業、所有語業能障礙定，總名不清淨現行語業。如來於此不清淨現行語業，已斷已遍知，如斷草根多羅樹頭，令永於後成不生法。由此如來無可隱匿覆蔽藏護，勿他見我此穢語業，故說如來無不清淨現行語業。云何如來所有意業清淨現行？答意業清淨現行者，謂無貪、無瞋、正見。復次所有學意業清淨現行、所有無學意業清淨現行、所有善非學非無學意業清淨現行，總名意業清淨現行。於此義中，意說如來所有無學意業清淨現行，及所有善非學非無學意業清淨現行。如來具足圓滿成就如是意業清淨現行，故說如來所有意業清淨現行。云何如來無不清淨現行意業？答：不清淨現行意業者，謂貪、瞋、邪見。復次所有不善意業、所有非理所引意業、所有意業能障礙定，總名不清淨現行意業。如來於此不清淨現行意業，已斷已遍知，如斷草根多羅樹頭，令永

於後成不生法。由此如來無可隱匿覆蔽藏護，勿他見我此穢意業，故說如來無不清淨現行意業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於後成不生法。由此如來無可隱匿覆蔽藏護，勿他見我此穢意業，故說如來無不清淨現行意業。

第三嗢柁南曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三嗢柁南曰：

三三法有九， 謂三愛漏求， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三三法有九， 謂三愛漏求，

及有黑闇身， 怖受苦慢類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及有黑闇身， 怖受苦慢類。

有三愛、三漏、三求、三有、三黑闇身、三怖、三受、三苦性、三慢類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有三愛、三漏、三求、三有、三黑闇身、三怖、三受、三苦性、三慢類。

三愛者，一、欲愛；二、色愛；三、無色愛。欲愛云何？答：於諸欲中諸貪等貪，執藏防護耽著愛染，是謂欲愛。復次於欲界繫十八界十二處五蘊諸法中諸貪等貪，執藏防護耽著愛染，是謂欲愛。復次下從無間大地獄、上至他化自在天，於此所攝色受想行識諸法中諸貪等貪，執藏防護耽著愛染，是謂欲愛。色愛云何？答：於諸色中諸貪等貪，執藏防護耽著愛染，是謂色愛。復次於色界繫十四界十處五蘊諸法中諸貪等貪，執藏防護耽著愛染，是謂色愛。復次下從梵眾天、上至色究竟天，於此所攝色受想行識諸法中諸貪等貪，執藏防護耽著愛染，是謂色愛。無色愛云何？答：於無色中諸貪等貪，執藏防護耽著愛染，是謂無色愛。復次於無色界繫三界二處四蘊諸法中諸貪等貪，執藏防護耽著愛染，是謂無色愛。復次如欲色界決定處所上下差別不相雜亂，無色界中無如是事。然可依定、依生勝劣說有下上，謂下從空無邊處天、上至非想非非想處天，於此所攝受想行識諸法中諸貪等貪，執藏防護耽著愛染，是謂無色愛。如世尊說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三愛者，一、欲愛；二、色愛；三、無色愛。欲愛云何？答：於諸欲中諸貪等貪，執藏防護耽著愛染，是謂欲愛。復次於欲界繫十八界十二處五蘊諸法中諸貪等貪，執藏防護耽著愛染，是謂欲愛。復次下從無間大地獄、上至他化自在天，於此所攝色受想行識諸法中諸貪等貪，執藏防護耽著愛染，是謂欲愛。色愛云何？答：於諸色中諸貪等貪，執藏防護耽著愛染，是謂色愛。復次於色界繫十四界十處五蘊諸法中諸貪等貪，執藏防護耽著愛染，是謂色愛。復次下從梵眾天、上至色究竟天，於此所攝色受想行識諸法中諸貪等貪，執藏防護耽著愛染，是謂色愛。無色愛云何？答：於無色中諸貪等貪，執藏防護耽著愛染，是謂無色愛。復次於無色界繫三界二處四蘊諸法中諸貪等貪，執藏防護耽著愛染，是謂無色愛。復次如欲色界決定處所上下差別不相雜亂，無色界中無如是事。然可依定、依生勝劣說有下上，謂下從空無邊處天、上至非想非非想處天，於此所攝受想行識諸法中諸貪等貪，執藏防護耽著愛染，是謂無色愛。如世尊說：

「有愛諸士夫， 長世數流轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有愛諸士夫， 長世數流轉，

數受胎藏苦， 往還諸有中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 數受胎藏苦， 往還諸有中。

斷愛諸有情， 瀑流已斷故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷愛諸有情， 瀑流已斷故，

無愛潤生故， 不流轉後有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無愛潤生故， 不流轉後有。」

復有三愛，一、欲愛；二、有愛；三、無有愛。欲愛云何？答：於諸欲中諸貪等貪，執藏防護耽著愛染，是謂欲愛。有愛云何？答：色、無色界諸貪等貪，執藏防護耽著愛染，是謂有愛。無有愛云何？答：欣無有者，於無有中諸貪等貪，執藏防護耽著愛染，是謂無有愛。此復如何？如有一類怖畏所逼、怖畏所惱、憂苦所逼、憂苦所惱，苦受觸故，作是念言：「云何當令我身死後斷壞無有，永絕眾病，豈不樂哉。」彼欣無有，於無有中諸貪等貪，執藏防護耽著愛染，是謂無有愛。如世尊說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有三愛，一、欲愛；二、有愛；三、無有愛。欲愛云何？答：於諸欲中諸貪等貪，執藏防護耽著愛染，是謂欲愛。有愛云何？答：色、無色界諸貪等貪，執藏防護耽著愛染，是謂有愛。無有愛云何？答：欣無有者，於無有中諸貪等貪，執藏防護耽著愛染，是謂無有愛。此復如何？如有一類怖畏所逼、怖畏所惱、憂苦所逼、憂苦所惱，苦受觸故，作是念言：「云何當令我身死後斷壞無有，永絕眾病，豈不樂哉。」彼欣無有，於無有中諸貪等貪，執藏防護耽著愛染，是謂無有愛。如世尊說：

「愛所執有情， 心貪有無有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「愛所執有情， 心貪有無有，

魔軛所軛故， 身常不安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔軛所軛故， 身常不安樂。

流轉諸有中， 生已歸老死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 流轉諸有中， 生已歸老死，

如犢子愛乳， 隨母嘗不離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如犢子愛乳， 隨母嘗不離。」

三漏者，一、欲漏；二、有漏；三、無明漏。欲漏云何？答：除欲界繫無明，諸餘欲界繫結縛隨眠隨煩惱纏，是謂欲漏。有漏云何？答：除色、無色界繫無明，諸餘色無色界繫結縛隨眠隨煩惱纏，是謂有漏。無明漏云何？答：三界無智，是謂無明漏。如世尊說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三漏者，一、欲漏；二、有漏；三、無明漏。欲漏云何？答：除欲界繫無明，諸餘欲界繫結縛隨眠隨煩惱纏，是謂欲漏。有漏云何？答：除色、無色界繫無明，諸餘色無色界繫結縛隨眠隨煩惱纏，是謂有漏。無明漏云何？答：三界無智，是謂無明漏。如世尊說：

「若苾芻已斷， 欲有無明漏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若苾芻已斷， 欲有無明漏，

諸漏永盡故， 無影般涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸漏永盡故， 無影般涅槃。」

三求者，一、欲求；二、有求；三、梵行求。欲求云何？答：住欲有者，於欲界法未得，為得諸求，隨求、平等隨求、悕求欣求、思求勤求，是謂欲求。有求云何？答：住色無色有者，於色無色界法未得，為得諸求乃至勤求，是謂有求。梵行求云何？答：離二交會說名梵行，八支聖道亦名梵行。於此義中，意說八支聖道梵行。諸有於此八支聖道未得，為得諸求乃至勤求，是謂梵行求。復次欲求者，非求死後當生諸有，然於現在可意色聲香味觸衣服飲食臥具病緣醫藥諸資生具未得，為得諸求乃至勤求，是名欲求。有求者，有謂五取蘊。何等為五？謂色取蘊、受取蘊、想取蘊、行取蘊、識取蘊。如有一類作是念言：「云何令我得未來世如是類色受想行識？」彼於死後當生諸有，色等五蘊諸求乃至勤求，是名有求。梵行求者，從世第一法趣苦法智忍時，有梵行求非有梵行。所以者何？八支聖道說名梵行。彼於爾時未得未近得、未有未現有。從苦法智忍趣苦法智時，有梵行求亦有梵行。所以者何？八支聖道說名梵行，彼於爾時已得已近得、已有已現有。如是從苦法智趣苦類智忍，從苦類智忍趣苦類智，從苦類智趣集法智忍，從集法智忍趣集法智，從集法智趣集類智忍，從集類智忍趣集類智，從集類智趣滅法智忍，從滅法智忍趣滅法智，從滅法智趣滅類智忍，從滅類智忍趣滅類智，從滅類智趣道法智忍，從道法智忍趣道法智，從道法智趣道類智忍，從道類智忍趣道類智，從道類智趣道類智，或趣所餘無漏智時，有梵行求亦有梵行。所以者何？八支聖道說名梵行，彼於爾時已得已近得、已有已現有。復次若世間道，證一來果、不還果時，有梵行求非有梵行。所以者何？八支聖道說名梵行，彼於爾時未得未近得、未有未現有。若無漏道證預流果，或證一來、不還、阿羅漢果時，有梵行求亦有梵行。所以者何？八支聖道說名梵行，彼於爾時已得已近得、已有已現有。如世尊說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三求者，一、欲求；二、有求；三、梵行求。欲求云何？答：住欲有者，於欲界法未得，為得諸求，隨求、平等隨求、悕求欣求、思求勤求，是謂欲求。有求云何？答：住色無色有者，於色無色界法未得，為得諸求乃至勤求，是謂有求。梵行求云何？答：離二交會說名梵行，八支聖道亦名梵行。於此義中，意說八支聖道梵行。諸有於此八支聖道未得，為得諸求乃至勤求，是謂梵行求。復次欲求者，非求死後當生諸有，然於現在可意色聲香味觸衣服飲食臥具病緣醫藥諸資生具未得，為得諸求乃至勤求，是名欲求。有求者，有謂五取蘊。何等為五？謂色取蘊、受取蘊、想取蘊、行取蘊、識取蘊。如有一類作是念言：「云何令我得未來世如是類色受想行識？」彼於死後當生諸有，色等五蘊諸求乃至勤求，是名有求。梵行求者，從世第一法趣苦法智忍時，有梵行求非有梵行。所以者何？八支聖道說名梵行。彼於爾時未得未近得、未有未現有。從苦法智忍趣苦法智時，有梵行求亦有梵行。所以者何？八支聖道說名梵行，彼於爾時已得已近得、已有已現有。如是從苦法智趣苦類智忍，從苦類智忍趣苦類智，從苦類智趣集法智忍，從集法智忍趣集法智，從集法智趣集類智忍，從集類智忍趣集類智，從集類智趣滅法智忍，從滅法智忍趣滅法智，從滅法智趣滅類智忍，從滅類智忍趣滅類智，從滅類智趣道法智忍，從道法智忍趣道法智，從道法智趣道類智忍，從道類智忍趣道類智，從道類智趣道類智，或趣所餘無漏智時，有梵行求亦有梵行。所以者何？八支聖道說名梵行，彼於爾時已得已近得、已有已現有。復次若世間道，證一來果、不還果時，有梵行求非有梵行。所以者何？八支聖道說名梵行，彼於爾時未得未近得、未有未現有。若無漏道證預流果，或證一來、不還、阿羅漢果時，有梵行求亦有梵行。所以者何？八支聖道說名梵行，彼於爾時已得已近得、已有已現有。如世尊說：

「具念定正知， 諸佛真弟子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「具念定正知， 諸佛真弟子，

正知求聖道， 終不求餘事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正知求聖道， 終不求餘事。

若悕求已滅， 聖道當趣盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若悕求已滅， 聖道當趣盡，

苾芻求盡故， 無影般涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苾芻求盡故， 無影般涅槃。」

三有者，一、欲有；二、色有；三、無色有。欲有云何？答：若業欲界繫取為緣，欲感當有彼業異熟，是謂欲有。色有云何？答：若業色界繫取為緣，欲感當有彼業異熟，是謂色有。無色有云何？答：若業無色界繫取為緣，欲感當有彼業異熟，是謂無色有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三有者，一、欲有；二、色有；三、無色有。欲有云何？答：若業欲界繫取為緣，欲感當有彼業異熟，是謂欲有。色有云何？答：若業色界繫取為緣，欲感當有彼業異熟，是謂色有。無色有云何？答：若業無色界繫取為緣，欲感當有彼業異熟，是謂無色有。

三黑闇身者，一、過去黑闇身；二、未來黑闇身；三、現在黑闇身。過去黑闇身者，云何過去、云何黑闇、云何身而說過去黑闇身耶？答：過去者，謂諸行已起已等起、已生已等生、已轉已現轉、已聚集已出現，落謝過去盡滅離變，過去性、過去類、過去世攝，是謂過去。黑闇者，謂於過去行發起種種求解異慧，廣說乃至疑猶豫箭，是謂黑闇。身者，有說與疑相應無明名身。於此義中即疑名身。所以者何？黑謂無智，由黑故闇說名黑闇，此即是疑。即此黑闇說名為身，故名過去黑闇身。未來黑闇身者，云何未來、云何黑闇、云何身而說未來黑闇身耶？答：未來者，謂諸行未已起未已等起、未已生未已等生、未已轉未已現轉、未聚集未出現，未來性、未來類、未來世攝，是謂未來。黑闇者，謂於未來行發起種種求解異慧，廣說乃至疑猶豫箭，是謂黑闇。身者，有說與疑相應無明名身。於此義中即疑名身。所以者何？黑謂無智，由黑故闇，說名黑闇，此即是疑。即此黑闇說名為身，故名未來黑闇身。現在黑闇身者，云何現在、云何黑闇、云何身而說現在黑闇身耶？答：現在者，謂諸行已起已等起、已生已等生、已轉已現轉、聚集出現住、未已謝未已盡滅、未已離變和合現前，現在性、現在類、現在世攝，是謂現在。黑闇者，謂於現在行發起種種求解異慧，廣說乃至疑猶豫箭，是謂黑闇。身者，有說與疑相應無明名身。於此義中即疑名身。所以者何？黑名無智，由黑故闇，說名黑闇，此即是疑。即此黑闇說名為身，故名現在黑闇身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三黑闇身者，一、過去黑闇身；二、未來黑闇身；三、現在黑闇身。過去黑闇身者，云何過去、云何黑闇、云何身而說過去黑闇身耶？答：過去者，謂諸行已起已等起、已生已等生、已轉已現轉、已聚集已出現，落謝過去盡滅離變，過去性、過去類、過去世攝，是謂過去。黑闇者，謂於過去行發起種種求解異慧，廣說乃至疑猶豫箭，是謂黑闇。身者，有說與疑相應無明名身。於此義中即疑名身。所以者何？黑謂無智，由黑故闇說名黑闇，此即是疑。即此黑闇說名為身，故名過去黑闇身。未來黑闇身者，云何未來、云何黑闇、云何身而說未來黑闇身耶？答：未來者，謂諸行未已起未已等起、未已生未已等生、未已轉未已現轉、未聚集未出現，未來性、未來類、未來世攝，是謂未來。黑闇者，謂於未來行發起種種求解異慧，廣說乃至疑猶豫箭，是謂黑闇。身者，有說與疑相應無明名身。於此義中即疑名身。所以者何？黑謂無智，由黑故闇，說名黑闇，此即是疑。即此黑闇說名為身，故名未來黑闇身。現在黑闇身者，云何現在、云何黑闇、云何身而說現在黑闇身耶？答：現在者，謂諸行已起已等起、已生已等生、已轉已現轉、聚集出現住、未已謝未已盡滅、未已離變和合現前，現在性、現在類、現在世攝，是謂現在。黑闇者，謂於現在行發起種種求解異慧，廣說乃至疑猶豫箭，是謂黑闇。身者，有說與疑相應無明名身。於此義中即疑名身。所以者何？黑名無智，由黑故闇，說名黑闇，此即是疑。即此黑闇說名為身，故名現在黑闇身。

三怖者，一、病怖；二、老怖；三、死怖。病怖者，云何病？答：頭痛等，廣說如《法蘊論》，是謂病。云何怖？答：如有一類見他病已深生厭患，自念我身亦有此分、亦有此性、亦有此法、未越此法，由此便生驚恐怖畏惶懼毛竪，是謂怖。由病起怖，故名病怖。老怖者，云何老？答：髮落等，廣說如《法蘊論》，是謂老。云何怖？答：如有一類見他老已深生厭患，廣說乃至惶懼毛竪，是謂怖。由老起怖，故名老怖。死怖者，云何死？答：彼彼有情即於彼彼諸有情聚移轉壞沒，廣說如《法蘊論》，是謂死。云何怖？答：如有一類見他死已深生厭患，廣說乃至惶懼毛竪，是謂怖。由死起怖，故名死怖。如世尊說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三怖者，一、病怖；二、老怖；三、死怖。病怖者，云何病？答：頭痛等，廣說如《法蘊論》，是謂病。云何怖？答：如有一類見他病已深生厭患，自念我身亦有此分、亦有此性、亦有此法、未越此法，由此便生驚恐怖畏惶懼毛竪，是謂怖。由病起怖，故名病怖。老怖者，云何老？答：髮落等，廣說如《法蘊論》，是謂老。云何怖？答：如有一類見他老已深生厭患，廣說乃至惶懼毛竪，是謂怖。由老起怖，故名老怖。死怖者，云何死？答：彼彼有情即於彼彼諸有情聚移轉壞沒，廣說如《法蘊論》，是謂死。云何怖？答：如有一類見他死已深生厭患，廣說乃至惶懼毛竪，是謂怖。由死起怖，故名死怖。如世尊說：

「諸異生雖能， 厭病老死法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸異生雖能， 厭病老死法，

而不能如實， 厭此所依身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而不能如實， 厭此所依身。

我能厭此身， 深了知此法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我能厭此身， 深了知此法，

故不樂久住， 速入無餘依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故不樂久住， 速入無餘依。

我觀一切種， 無疾少年命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我觀一切種， 無疾少年命，

病老死所壞， 唯出離安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 病老死所壞， 唯出離安隱。

我已勤精進， 通達究竟迹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我已勤精進， 通達究竟迹，

雖不習諸欲， 而捨修梵行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖不習諸欲， 而捨修梵行。」