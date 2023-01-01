阿毘達磨集異門足論卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨集異門足論卷第三

尊者舍利子說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

二法品第三之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二法品第三之餘

於斷不遮止者，如有一類為斷不善法、為圓滿善法，勇猛精進熾然愛樂勤修不息，作是念言：「云何令我速疾證得如理善法？」彼於如是勇猛精進熾然愛樂勤修習時，未能證得如理善法，便作是念：「如世尊說，無處無容善男子等勤修正行而不證得如理善法。由我所修正行未滿，是故未證如理善法。我所修斷定應不空不虛、有果有利、有義有味有益。」由彼於斷知有勝利，不生厭患誹謗毀呰，是名於斷不遮止。復有一類為斷不善法、為圓滿善法，勇猛精進熾然愛樂勤修不息，作是念言：「云何令我速疾證得如理善法？」彼於如是勇猛精進熾然愛樂勤修習時，未能證得如理善法，或雖證得而不了知，便作是念：「如世尊說，無處無容善男子等勤修正行而不證得如理善法。由我所修正行未滿，是故未證如理善法。我所修斷定應不空不虛、有果有利、有義有味有益。」由彼於斷知有勝利，不生厭患誹謗毀呰，是名於斷不遮止。復有一類為斷不善法、為圓滿善法，勇猛精進熾然愛樂勤修不息，作是念言：「云何令我速疾證得如理善法？」彼於如是勇猛精進熾然愛樂勤修習時，遂能證得如理善法，便作是念：「我所修斷決定不空不虛、有果有利、有義有味有益。」由彼於斷知有勝利，不生厭患誹謗毀呰，是名於斷不遮止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於斷不遮止者，如有一類為斷不善法、為圓滿善法，勇猛精進熾然愛樂勤修不息，作是念言：「云何令我速疾證得如理善法？」彼於如是勇猛精進熾然愛樂勤修習時，未能證得如理善法，便作是念：「如世尊說，無處無容善男子等勤修正行而不證得如理善法。由我所修正行未滿，是故未證如理善法。我所修斷定應不空不虛、有果有利、有義有味有益。」由彼於斷知有勝利，不生厭患誹謗毀呰，是名於斷不遮止。復有一類為斷不善法、為圓滿善法，勇猛精進熾然愛樂勤修不息，作是念言：「云何令我速疾證得如理善法？」彼於如是勇猛精進熾然愛樂勤修習時，未能證得如理善法，或雖證得而不了知，便作是念：「如世尊說，無處無容善男子等勤修正行而不證得如理善法。由我所修正行未滿，是故未證如理善法。我所修斷定應不空不虛、有果有利、有義有味有益。」由彼於斷知有勝利，不生厭患誹謗毀呰，是名於斷不遮止。復有一類為斷不善法、為圓滿善法，勇猛精進熾然愛樂勤修不息，作是念言：「云何令我速疾證得如理善法？」彼於如是勇猛精進熾然愛樂勤修習時，遂能證得如理善法，便作是念：「我所修斷決定不空不虛、有果有利、有義有味有益。」由彼於斷知有勝利，不生厭患誹謗毀呰，是名於斷不遮止。

復有二法，謂奢摩他、毘鉢舍那者，奢摩他云何？答：善心一境性，是謂奢摩他。毘鉢舍那云何？答：奢摩他相應，於法揀擇、極揀擇、最極揀擇，解了、等了、近了、遍了，機黠通達審察聰叡，覺明慧行毘鉢舍那，是謂毘鉢舍那。如世尊說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有二法，謂奢摩他、毘鉢舍那者，奢摩他云何？答：善心一境性，是謂奢摩他。毘鉢舍那云何？答：奢摩他相應，於法揀擇、極揀擇、最極揀擇，解了、等了、近了、遍了，機黠通達審察聰叡，覺明慧行毘鉢舍那，是謂毘鉢舍那。如世尊說：

「非有定無慧、 非有慧無定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「非有定無慧、 非有慧無定，

要有定有慧， 方證於涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 要有定有慧， 方證於涅槃。」

非有定無慧者，謂若有如是類慧，則有獲得如是類定；若無如是類慧，則無獲得如是類定，故說非有定無慧。非有慧無定者，謂若有慧是定所生、以定為集，是定種類由定而發。若有如是類定，則有獲得如是類慧；若無如是類定，則無獲得如是類慧，故說非有慧無定。要有定有慧方證於涅槃者，愛盡離滅名曰涅槃，要具定慧方能證得，若隨闕一必不能證。由此因緣故作是說，要有定有慧方證於涅槃。復次或有補特伽羅，得內心止不得增上慧法觀。或有補特伽羅，得增上慧法觀不得內心止。或有補特伽羅，不得內心止亦不得增上慧法觀。或有補特伽羅，得內心止亦得增上慧法觀。何等補特伽羅得內心止不得增上慧法觀？答：若補特伽羅得世間四靜慮、不得出世聖慧。何等補特伽羅得增上慧法觀、不得內心止？答：若補特伽羅得出世聖慧、不得世間四靜慮。何等補特伽羅不得內心止亦不得增上慧法觀？答：若補特伽羅不得世間四靜慮亦不得出世聖慧。何等補特伽羅得內心止亦得增上慧法觀？答：若補特伽羅得世間四靜慮亦得出世聖慧。如說世間四靜慮相應，心住、等住、近住、安住，不散不亂攝止等持心一境性者，此顯內心止。如說出世聖慧所攝，於法揀擇、極揀擇、最極揀擇，解了、等了、近了、遍了，機黠通達審察聰叡，覺明慧行毘鉢舍那者，此顯增上慧法觀，是名奢摩他毘鉢舍那。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非有定無慧者，謂若有如是類慧，則有獲得如是類定；若無如是類慧，則無獲得如是類定，故說非有定無慧。非有慧無定者，謂若有慧是定所生、以定為集，是定種類由定而發。若有如是類定，則有獲得如是類慧；若無如是類定，則無獲得如是類慧，故說非有慧無定。要有定有慧方證於涅槃者，愛盡離滅名曰涅槃，要具定慧方能證得，若隨闕一必不能證。由此因緣故作是說，要有定有慧方證於涅槃。復次或有補特伽羅，得內心止不得增上慧法觀。或有補特伽羅，得增上慧法觀不得內心止。或有補特伽羅，不得內心止亦不得增上慧法觀。或有補特伽羅，得內心止亦得增上慧法觀。何等補特伽羅得內心止不得增上慧法觀？答：若補特伽羅得世間四靜慮、不得出世聖慧。何等補特伽羅得增上慧法觀、不得內心止？答：若補特伽羅得出世聖慧、不得世間四靜慮。何等補特伽羅不得內心止亦不得增上慧法觀？答：若補特伽羅不得世間四靜慮亦不得出世聖慧。何等補特伽羅得內心止亦得增上慧法觀？答：若補特伽羅得世間四靜慮亦得出世聖慧。如說世間四靜慮相應，心住、等住、近住、安住，不散不亂攝止等持心一境性者，此顯內心止。如說出世聖慧所攝，於法揀擇、極揀擇、最極揀擇，解了、等了、近了、遍了，機黠通達審察聰叡，覺明慧行毘鉢舍那者，此顯增上慧法觀，是名奢摩他毘鉢舍那。

復有二法，謂明、解脫者，明云何？答：無學三明。何等為三？一者無學宿住隨念智作證明；二者無學死生智作證明；三者無學漏盡智作證明，是謂明。解脫云何？答：三種解脫。何等為三？一者心解脫；二者慧解脫；三者無為解脫。心解脫者，謂無貪善根相應心，已勝解、當勝解、今勝解，是名心解脫。慧解脫者，謂無癡善根相應心，已勝解、當勝解、今勝解，是名慧解脫。無為解脫者，謂擇滅，是名無為解脫。此中心解脫，或學、或無學、或非學非無學。云何學？答：學無貪善根相應心，已勝解、當勝解、今勝解，是謂學。云何無學？答：無學無貪善根相應心，已勝解、當勝解、今勝解，是謂無學。云何非學非無學？答：有漏無貪善根相應心，已勝解、當勝解、今勝解，是謂非學非無學。慧解脫，或學、或無學、或非學非無學。云何學？答：學無癡善根相應心，已勝解、當勝解、今勝解，是謂學。云何無學？答無學無癡善根相應心，已勝解、當勝解、今勝解，是謂無學。云何非學非無學？答：有漏無癡善根相應心，已勝解、當勝解、今勝解，是謂非學非無學。無為解脫唯非學非無學，是名明解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有二法，謂明、解脫者，明云何？答：無學三明。何等為三？一者無學宿住隨念智作證明；二者無學死生智作證明；三者無學漏盡智作證明，是謂明。解脫云何？答：三種解脫。何等為三？一者心解脫；二者慧解脫；三者無為解脫。心解脫者，謂無貪善根相應心，已勝解、當勝解、今勝解，是名心解脫。慧解脫者，謂無癡善根相應心，已勝解、當勝解、今勝解，是名慧解脫。無為解脫者，謂擇滅，是名無為解脫。此中心解脫，或學、或無學、或非學非無學。云何學？答：學無貪善根相應心，已勝解、當勝解、今勝解，是謂學。云何無學？答：無學無貪善根相應心，已勝解、當勝解、今勝解，是謂無學。云何非學非無學？答：有漏無貪善根相應心，已勝解、當勝解、今勝解，是謂非學非無學。慧解脫，或學、或無學、或非學非無學。云何學？答：學無癡善根相應心，已勝解、當勝解、今勝解，是謂學。云何無學？答無學無癡善根相應心，已勝解、當勝解、今勝解，是謂無學。云何非學非無學？答：有漏無癡善根相應心，已勝解、當勝解、今勝解，是謂非學非無學。無為解脫唯非學非無學，是名明解脫。

復有二法，謂盡智、無生智者，盡智云何？答：謂如實知我已知苦、我已斷集、我已證滅、我已修道，此所從生智見明覺解慧光觀，是名盡智。無生智云何？答：謂如實知我已知苦不復當知、我已斷集不復當斷、我已證滅不復當證、我已修道不復當修，此所從生智見明覺解慧光觀，是名無生智。復次若如實知已盡欲漏、有漏、無明漏，是名盡智。若如實知所盡三漏不復當生，是無生智。復次若如實知已盡一切結縛、隨眠、隨煩惱、纏，是名盡智。若如實知所盡一切結縛、隨眠、隨煩惱、纏不復當起，是名無生智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有二法，謂盡智、無生智者，盡智云何？答：謂如實知我已知苦、我已斷集、我已證滅、我已修道，此所從生智見明覺解慧光觀，是名盡智。無生智云何？答：謂如實知我已知苦不復當知、我已斷集不復當斷、我已證滅不復當證、我已修道不復當修，此所從生智見明覺解慧光觀，是名無生智。復次若如實知已盡欲漏、有漏、無明漏，是名盡智。若如實知所盡三漏不復當生，是無生智。復次若如實知已盡一切結縛、隨眠、隨煩惱、纏，是名盡智。若如實知所盡一切結縛、隨眠、隨煩惱、纏不復當起，是名無生智。

集異門足論三法品第四之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集異門足論三法品第四之一

時舍利子復告眾言：「具壽當知，佛於三法自善通達，現等覺已，為諸弟子宣說開示。我等今應和合結集，佛滅度後勿有乖諍，當令隨順梵行法律久住，利樂無量有情，哀愍世間諸天人眾，令獲殊勝義利安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利子復告眾言：「具壽當知，佛於三法自善通達，現等覺已，為諸弟子宣說開示。我等今應和合結集，佛滅度後勿有乖諍，當令隨順梵行法律久住，利樂無量有情，哀愍世間諸天人眾，令獲殊勝義利安樂。」

三法云何？此中有五嗢柁南頌。初嗢柁南曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三法云何？此中有五嗢柁南頌。初嗢柁南曰：

初三法有十， 謂根尋行界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初三法有十， 謂根尋行界，

前三各有二， 後一有四種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前三各有二， 後一有四種。

有三不善根、三善根。三不善尋、三善尋。三惡行、三妙行。欲恚害三界、出離無恚無害三界、欲色無色三界、色無色滅三界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有三不善根、三善根。三不善尋、三善尋。三惡行、三妙行。欲恚害三界、出離無恚無害三界、欲色無色三界、色無色滅三界。

三不善根者，謂貪不善根、瞋不善根、癡不善根。貪不善根者？貪云何？答：謂於欲境諸貪等貪，執藏防護堅著、愛樂迷悶、耽嗜遍耽嗜、內縛欲求耽湎苦集，貪類貪生，總名為貪。不善根云何？答：謂此貪法是不善性，能為無量不善法根，是故此法能為病根癰根、箭根惱根、苦根穢根濁根、諸雜染根、不清淨根、不鮮白根，是故名為貪不善根。瞋不善根者，瞋云何？答：謂於有情欲為損害，內懷栽杌欲為擾惱，已瞋、當瞋、現瞋，樂為過患、極為過患，意極忿恚，於諸有情各相違戾欲為過患，已為過患、當為過患、現為過患，總名為瞋。不善根云何？答：謂此瞋法是不善性，能為無量不善法根，是故此法能為病根癰根、箭根惱根、苦根穢根濁根、諸雜染根、不清淨根、不鮮白根，是故名為瞋不善根。癡不善根者，癡云何？答：謂於前際無知、後際無知、前後際無知，於內無知、外無知、內外無知，於業無知、異熟無知、業異熟無知，於善作業無知、惡作業無知、善惡作業無知，於因無知、因所生法無知，於佛無知、法無知、僧無知，於苦無知、集無知、滅無知、道無知，於善法無知、不善法無知，於有罪法無知、無罪法無知，於應修法無知、不應修法無知，於下劣法無知、勝妙法無知，於黑法無知、白法無知，於有敵對法無知，於緣生法無知，於六觸處如實無知。如是無知無見非現觀、黑闇愚癡無明盲冥、罩網纏裹頑騃渾濁障蓋，發盲、發無明、發無智、滅勝慧，障礙善品令不涅槃。無明漏、無明暴流、無明軛、無明毒根、無明毒莖、無明毒枝、無明毒葉、無明毒花、無明毒果，癡、等癡、極癡，改、等改、極改，癡類癡生、改類改生，總名為癡。不善根云何？答：謂此癡法是不善性，能為無量不善法根，是故此法能為病根癰根、箭根惱根、苦根穢根濁根、諸雜染根、不清淨根、不鮮白根，是故名為癡不善根。如世尊說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三不善根者，謂貪不善根、瞋不善根、癡不善根。貪不善根者？貪云何？答：謂於欲境諸貪等貪，執藏防護堅著、愛樂迷悶、耽嗜遍耽嗜、內縛欲求耽湎苦集，貪類貪生，總名為貪。不善根云何？答：謂此貪法是不善性，能為無量不善法根，是故此法能為病根癰根、箭根惱根、苦根穢根濁根、諸雜染根、不清淨根、不鮮白根，是故名為貪不善根。瞋不善根者，瞋云何？答：謂於有情欲為損害，內懷栽杌欲為擾惱，已瞋、當瞋、現瞋，樂為過患、極為過患，意極忿恚，於諸有情各相違戾欲為過患，已為過患、當為過患、現為過患，總名為瞋。不善根云何？答：謂此瞋法是不善性，能為無量不善法根，是故此法能為病根癰根、箭根惱根、苦根穢根濁根、諸雜染根、不清淨根、不鮮白根，是故名為瞋不善根。癡不善根者，癡云何？答：謂於前際無知、後際無知、前後際無知，於內無知、外無知、內外無知，於業無知、異熟無知、業異熟無知，於善作業無知、惡作業無知、善惡作業無知，於因無知、因所生法無知，於佛無知、法無知、僧無知，於苦無知、集無知、滅無知、道無知，於善法無知、不善法無知，於有罪法無知、無罪法無知，於應修法無知、不應修法無知，於下劣法無知、勝妙法無知，於黑法無知、白法無知，於有敵對法無知，於緣生法無知，於六觸處如實無知。如是無知無見非現觀、黑闇愚癡無明盲冥、罩網纏裹頑騃渾濁障蓋，發盲、發無明、發無智、滅勝慧，障礙善品令不涅槃。無明漏、無明暴流、無明軛、無明毒根、無明毒莖、無明毒枝、無明毒葉、無明毒花、無明毒果，癡、等癡、極癡，改、等改、極改，癡類癡生、改類改生，總名為癡。不善根云何？答：謂此癡法是不善性，能為無量不善法根，是故此法能為病根癰根、箭根惱根、苦根穢根濁根、諸雜染根、不清淨根、不鮮白根，是故名為癡不善根。如世尊說：

「諸惡貪瞋癡， 惱害自心者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸惡貪瞋癡， 惱害自心者，

如樹心有蝎， 皮果等皆衰。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如樹心有蝎， 皮果等皆衰。」

三善根者，謂無貪善根、無瞋善根、無癡善根。無貪善根者，無貪云何？答：謂於欲境諸不貪、不等貪、不執藏不防護不堅著、不愛不樂、不迷心悶、不耽嗜不遍耽嗜、不內縛不欲不求不耽湎，非苦集非貪類非貪生，總名無貪。善根云何？答：謂無貪法是善性，能為無量善法根，是故此法能為無病根無癰根、無箭根無穢根無濁根、不雜染根、清淨根、鮮白根，是故名為無貪善根。無瞋善根者，無瞋云何？答：謂於有情不欲損害，不懷栽杌不欲擾惱，非已瞋非當瞋非現瞋，不樂為過患、不極為過患，意不憤恚，於諸有情不相違戾，不欲為過患，非已為過患、非當為過患、非現為過患，總名無瞋。善根云何？答：謂無瞋法是善性，能為無量善法根，是故此法能為無病根無癰根、無箭根無穢根無濁根、不雜染根、清淨根、鮮白根，是故名為無瞋善根。無癡善根者，無癡云何？答：謂知前際智、後際智、前後際智，知內智、外智、內外智，知業智、異熟智、業異熟智，知善作業智、惡作業智、善惡作業智，知因智、因所生法智，知佛智、法智、僧智，知苦智、集智、滅智、道智，知善法智、不善法智，知有罪法智、無罪法智，知應修法智、不應修法智，知下劣法智、勝妙法智，知黑法智、白法智，知有敵對法智，知緣生法智，知六觸處如實智。如是智見明覺解慧光觀，總名無癡。善根云何？答：謂無癡法是善性，能為無量善法根，是故此法能為無病根無癰根、無箭根無穢根無濁根、不雜染根、清淨根、鮮白根，是故名為無癡善根。如世尊說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三善根者，謂無貪善根、無瞋善根、無癡善根。無貪善根者，無貪云何？答：謂於欲境諸不貪、不等貪、不執藏不防護不堅著、不愛不樂、不迷心悶、不耽嗜不遍耽嗜、不內縛不欲不求不耽湎，非苦集非貪類非貪生，總名無貪。善根云何？答：謂無貪法是善性，能為無量善法根，是故此法能為無病根無癰根、無箭根無穢根無濁根、不雜染根、清淨根、鮮白根，是故名為無貪善根。無瞋善根者，無瞋云何？答：謂於有情不欲損害，不懷栽杌不欲擾惱，非已瞋非當瞋非現瞋，不樂為過患、不極為過患，意不憤恚，於諸有情不相違戾，不欲為過患，非已為過患、非當為過患、非現為過患，總名無瞋。善根云何？答：謂無瞋法是善性，能為無量善法根，是故此法能為無病根無癰根、無箭根無穢根無濁根、不雜染根、清淨根、鮮白根，是故名為無瞋善根。無癡善根者，無癡云何？答：謂知前際智、後際智、前後際智，知內智、外智、內外智，知業智、異熟智、業異熟智，知善作業智、惡作業智、善惡作業智，知因智、因所生法智，知佛智、法智、僧智，知苦智、集智、滅智、道智，知善法智、不善法智，知有罪法智、無罪法智，知應修法智、不應修法智，知下劣法智、勝妙法智，知黑法智、白法智，知有敵對法智，知緣生法智，知六觸處如實智。如是智見明覺解慧光觀，總名無癡。善根云何？答：謂無癡法是善性，能為無量善法根，是故此法能為無病根無癰根、無箭根無穢根無濁根、不雜染根、清淨根、鮮白根，是故名為無癡善根。如世尊說：

「若離貪瞋癡， 說名為智者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若離貪瞋癡， 說名為智者，

亦名為上士， 不惱害自心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦名為上士， 不惱害自心。

是故應遠離， 貪瞋及無明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故應遠離， 貪瞋及無明，

勤修起慧明， 速得眾苦盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤修起慧明， 速得眾苦盡。」

三不善尋者，謂欲尋、恚尋、害尋。欲尋云何？答：欲貪相應諸心尋求、遍尋求、近尋求，心顯了、極顯了、現前顯了，推度搆畫思惟分別，總名欲尋。恚尋云何？答：瞋相應諸心尋求、遍尋求、近尋求，心顯了、極顯了、現前顯了，推度搆畫思惟分別，總名恚尋。害尋云何？答：害相應諸心尋求、遍尋求、近尋求，心顯了、極顯了、現前顯了，推度搆畫思惟分別，總名害尋。如世尊說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三不善尋者，謂欲尋、恚尋、害尋。欲尋云何？答：欲貪相應諸心尋求、遍尋求、近尋求，心顯了、極顯了、現前顯了，推度搆畫思惟分別，總名欲尋。恚尋云何？答：瞋相應諸心尋求、遍尋求、近尋求，心顯了、極顯了、現前顯了，推度搆畫思惟分別，總名恚尋。害尋云何？答：害相應諸心尋求、遍尋求、近尋求，心顯了、極顯了、現前顯了，推度搆畫思惟分別，總名害尋。如世尊說：

「惡尋伏眾生， 令於穢見淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「惡尋伏眾生， 令於穢見淨，

倍增長貪愛， 自為堅固縛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 倍增長貪愛， 自為堅固縛。」

三善尋者，謂出離尋、無恚尋、無害尋。出離尋云何？答：於諸欲尋思惟過患，謂此欲尋是不善法，諸下賤者信解受持。一切如來及諸弟子、賢貴善士共所呵厭，能為自害、能為他害、能為俱害、能滅智慧、能礙彼品、能障涅槃，受持此法不生通慧、不引菩提、不證涅槃。如是思惟諸欲尋過患時，諸心尋求、遍尋求、近尋求，心顯了、極顯了、現前顯了，推度搆畫思惟分別，名出離尋。復次為斷欲尋，於出離尋思惟功德，謂出離尋是勝善法，是尊勝者信解受持，一切如來及諸弟子、賢貴善士共所稱讚，不為自害、不為他害、不為俱害、不滅智慧、不礙彼品、不障涅槃，受持此法能生通慧、能引菩提、能證涅槃。如是思惟出離尋功德時，諸心尋求乃至分別，名出離尋。復次思惟欲尋如病如癰如箭惱害，無常苦空非我轉動，勞倦羸篤是失壞法，迅速不停衰朽非恒，不可保信是變壞法。如是思惟諸欲尋時，諸心尋求乃至分別，名出離尋。復次為斷欲尋，思惟彼滅是真寂靜，思惟彼道是真出離。如是思惟彼滅道時，諸心尋求乃至分別，名出離尋。復次思惟捨心定及道，捨心定相應無想定、滅定、擇滅。如是思惟時，諸心尋求乃至分別，名出離尋。復次思惟出離及出離相應受想行識，及彼等起身語業心不相應行時，諸心尋求乃至分別，名出離尋。無恚尋云何？答：於諸恚尋思惟過患，謂此恚尋是不善法，諸下賤者信解受持，一切如來及諸弟子、賢貴善士共所呵厭，能為自害、能為他害、能為俱害、能滅智慧、能礙彼品、能障涅槃，受持此法不生通慧、不引菩提、不證涅槃。如是思惟諸恚尋過患時，諸心尋求、遍尋求、近尋求，心顯了、極顯了、現前顯了，推度搆畫思惟分別，名無恚尋。復次為斷恚尋，於無恚尋思惟功德，謂無恚尋是勝善法，是尊勝者信解受持，一切如來及諸弟子、賢貴善士共所稱讚，不為自害、不為他害、不為俱害、不滅智慧、不礙彼品、不障涅槃，受持此法能生通慧、能引菩提、能證涅槃。如是思惟無恚尋功德時，諸心尋求乃至分別，名無恚尋。復次思惟恚尋如病如癰如箭惱害，無常苦空非我轉動，勞倦羸篤是失壞法，迅速不停衰朽非恒，不可保信是變壞法。如是思惟諸恚尋時，諸心尋求乃至分別，名無恚尋。復次為斷恚尋，思惟彼滅是真寂靜，思惟彼道是真出離。如是思惟彼滅道時，諸心尋求乃至分別，名無恚尋。復次思惟慈心定及道、慈心定相應無想定、滅定、擇滅。如是思惟時，諸心尋求乃至分別，名無恚尋。復次思惟無恚及無恚相應受想行識，及彼等起身語業心不相應行時，諸心尋求乃至分別，名無恚尋。無害 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三善尋者，謂出離尋、無恚尋、無害尋。出離尋云何？答：於諸欲尋思惟過患，謂此欲尋是不善法，諸下賤者信解受持。一切如來及諸弟子、賢貴善士共所呵厭，能為自害、能為他害、能為俱害、能滅智慧、能礙彼品、能障涅槃，受持此法不生通慧、不引菩提、不證涅槃。如是思惟諸欲尋過患時，諸心尋求、遍尋求、近尋求，心顯了、極顯了、現前顯了，推度搆畫思惟分別，名出離尋。復次為斷欲尋，於出離尋思惟功德，謂出離尋是勝善法，是尊勝者信解受持，一切如來及諸弟子、賢貴善士共所稱讚，不為自害、不為他害、不為俱害、不滅智慧、不礙彼品、不障涅槃，受持此法能生通慧、能引菩提、能證涅槃。如是思惟出離尋功德時，諸心尋求乃至分別，名出離尋。復次思惟欲尋如病如癰如箭惱害，無常苦空非我轉動，勞倦羸篤是失壞法，迅速不停衰朽非恒，不可保信是變壞法。如是思惟諸欲尋時，諸心尋求乃至分別，名出離尋。復次為斷欲尋，思惟彼滅是真寂靜，思惟彼道是真出離。如是思惟彼滅道時，諸心尋求乃至分別，名出離尋。復次思惟捨心定及道，捨心定相應無想定、滅定、擇滅。如是思惟時，諸心尋求乃至分別，名出離尋。復次思惟出離及出離相應受想行識，及彼等起身語業心不相應行時，諸心尋求乃至分別，名出離尋。無恚尋云何？答：於諸恚尋思惟過患，謂此恚尋是不善法，諸下賤者信解受持，一切如來及諸弟子、賢貴善士共所呵厭，能為自害、能為他害、能為俱害、能滅智慧、能礙彼品、能障涅槃，受持此法不生通慧、不引菩提、不證涅槃。如是思惟諸恚尋過患時，諸心尋求、遍尋求、近尋求，心顯了、極顯了、現前顯了，推度搆畫思惟分別，名無恚尋。復次為斷恚尋，於無恚尋思惟功德，謂無恚尋是勝善法，是尊勝者信解受持，一切如來及諸弟子、賢貴善士共所稱讚，不為自害、不為他害、不為俱害、不滅智慧、不礙彼品、不障涅槃，受持此法能生通慧、能引菩提、能證涅槃。如是思惟無恚尋功德時，諸心尋求乃至分別，名無恚尋。復次思惟恚尋如病如癰如箭惱害，無常苦空非我轉動，勞倦羸篤是失壞法，迅速不停衰朽非恒，不可保信是變壞法。如是思惟諸恚尋時，諸心尋求乃至分別，名無恚尋。復次為斷恚尋，思惟彼滅是真寂靜，思惟彼道是真出離。如是思惟彼滅道時，諸心尋求乃至分別，名無恚尋。復次思惟慈心定及道、慈心定相應無想定、滅定、擇滅。如是思惟時，諸心尋求乃至分別，名無恚尋。復次思惟無恚及無恚相應受想行識，及彼等起身語業心不相應行時，諸心尋求乃至分別，名無恚尋。無害

尋云何？答：於諸害尋思惟過恚，謂此害尋是不善法，諸下賤者信解受持，一切如來及諸弟子、賢貴善士共所呵厭，能為自害、能為他害、能為俱害、能滅智慧、能礙彼品、能障涅槃，受持此法不生通慧、不引菩提、不證涅槃。如是思惟諸害尋過患時，諸心尋求、遍尋求、近尋求，心顯了、極顯了、現前顯了，推度搆畫思惟分別，名無害尋。復次為斷害尋，於無害尋思惟功德，謂無害是勝善法，是尊勝者信解受持，一切如來及諸弟子、賢貴善士共所稱讚，不為自害、不為他害、不為俱害、不滅智慧、不礙彼品、不障涅槃，受持此法能生通慧、能引菩提、能證涅槃。如是思惟無害尋功德時，諸心尋求乃至分別，名無害尋。復次思惟害尋如病如癰如箭惱害，無常苦空非我轉動，勞倦羸篤是失壞法，迅速不停衰朽非恒，不可保信是變壞法。如是思惟諸害尋時，諸心尋求乃至分別，名無害尋。復次為斷害尋，思惟彼滅是真寂靜，思惟彼道是真出離。如是思惟彼滅道時，諸心尋求乃至分別，名無害尋。復次思惟悲心定及道、悲心定相應無想定、滅定、擇滅。如是思惟時，諸心尋求乃至分別，名無害尋。復次思惟無害及無害相應受想行識，及彼等起身語業心不相應行時，諸心尋求乃至分，別名無害尋。如世尊說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尋云何？答：於諸害尋思惟過恚，謂此害尋是不善法，諸下賤者信解受持，一切如來及諸弟子、賢貴善士共所呵厭，能為自害、能為他害、能為俱害、能滅智慧、能礙彼品、能障涅槃，受持此法不生通慧、不引菩提、不證涅槃。如是思惟諸害尋過患時，諸心尋求、遍尋求、近尋求，心顯了、極顯了、現前顯了，推度搆畫思惟分別，名無害尋。復次為斷害尋，於無害尋思惟功德，謂無害是勝善法，是尊勝者信解受持，一切如來及諸弟子、賢貴善士共所稱讚，不為自害、不為他害、不為俱害、不滅智慧、不礙彼品、不障涅槃，受持此法能生通慧、能引菩提、能證涅槃。如是思惟無害尋功德時，諸心尋求乃至分別，名無害尋。復次思惟害尋如病如癰如箭惱害，無常苦空非我轉動，勞倦羸篤是失壞法，迅速不停衰朽非恒，不可保信是變壞法。如是思惟諸害尋時，諸心尋求乃至分別，名無害尋。復次為斷害尋，思惟彼滅是真寂靜，思惟彼道是真出離。如是思惟彼滅道時，諸心尋求乃至分別，名無害尋。復次思惟悲心定及道、悲心定相應無想定、滅定、擇滅。如是思惟時，諸心尋求乃至分別，名無害尋。復次思惟無害及無害相應受想行識，及彼等起身語業心不相應行時，諸心尋求乃至分，別名無害尋。如世尊說：

「樂滅諸惡尋， 勤修不淨觀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「樂滅諸惡尋， 勤修不淨觀，

常念斷貪愛， 能壞堅固縛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常念斷貪愛， 能壞堅固縛。」

三惡行者，謂身惡行、語惡行、意惡行。身惡行云何？答：斷生命、不與取、欲邪行。復次斷生命、不與取、非梵行。復次諸所有不善身業、諸所有非理所引身業、諸所有身業能障礙定，總名身惡行。語惡行云何？答：虛誑語、離間語、麁惡語、雜穢語。復次諸所有不善語業、諸所有非理所引語業、諸所有語業能障礙定，總名語惡行。意惡行云何？答：貪欲、瞋恚、邪見。復次諸所有不善意業、諸所有非理所引意業、諸所有意業能障礙定，總名意惡行。如世尊說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三惡行者，謂身惡行、語惡行、意惡行。身惡行云何？答：斷生命、不與取、欲邪行。復次斷生命、不與取、非梵行。復次諸所有不善身業、諸所有非理所引身業、諸所有身業能障礙定，總名身惡行。語惡行云何？答：虛誑語、離間語、麁惡語、雜穢語。復次諸所有不善語業、諸所有非理所引語業、諸所有語業能障礙定，總名語惡行。意惡行云何？答：貪欲、瞋恚、邪見。復次諸所有不善意業、諸所有非理所引意業、諸所有意業能障礙定，總名意惡行。如世尊說：

「若造身惡行、 語意惡行已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若造身惡行、 語意惡行已，

不修對治者， 當墮於地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不修對治者， 當墮於地獄。」

三妙行者，謂身妙行、語妙行、意妙行。身妙行云何？答：離斷生命、離不與取、離欲邪行。復次離斷生命、離不與取、離非梵行。復次諸學身業、諸無學身業、諸善非學非無學身業，總名身妙行。語妙行云何？答：離虛誑語、離離間語、離麁惡語、離雜穢語。復次諸學語業、諸無學語業、諸善非學非無學語業，總名語妙行。意妙行云何？答：無貪、無瞋、正見。復次諸學意業、諸無學意業、諸善非學非無學意業，總名意妙行。如世尊說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三妙行者，謂身妙行、語妙行、意妙行。身妙行云何？答：離斷生命、離不與取、離欲邪行。復次離斷生命、離不與取、離非梵行。復次諸學身業、諸無學身業、諸善非學非無學身業，總名身妙行。語妙行云何？答：離虛誑語、離離間語、離麁惡語、離雜穢語。復次諸學語業、諸無學語業、諸善非學非無學語業，總名語妙行。意妙行云何？答：無貪、無瞋、正見。復次諸學意業、諸無學意業、諸善非學非無學意業，總名意妙行。如世尊說：

「若修身妙行、 語意妙行已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若修身妙行、 語意妙行已，

無餘緣礙者， 當生天受樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無餘緣礙者， 當生天受樂。」

欲界、恚界、害界，及出離界、無恚界、無害界，如《法蘊論》說。欲界、色界、無色界，亦如《法蘊論》說。如世尊說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界、恚界、害界，及出離界、無恚界、無害界，如《法蘊論》說。欲界、色界、無色界，亦如《法蘊論》說。如世尊說：

「諸有能遍知， 欲色無色界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸有能遍知， 欲色無色界，

超一切依故， 當觸無餘依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超一切依故， 當觸無餘依。

身證甘露界， 無漏不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身證甘露界， 無漏不思議，

世尊說涅槃， 為饒益含識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊說涅槃， 為饒益含識。」

色界、無色界、滅界，亦如《法蘊論》說。如世尊說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色界、無色界、滅界，亦如《法蘊論》說。如世尊說：

「住色界有情， 及住無色界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「住色界有情， 及住無色界，

不證知滅故， 定當往後有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不證知滅故， 定當往後有。

若遍知色界， 不住於無色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若遍知色界， 不住於無色，

趣向究竟滅， 後解脫生死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 趣向究竟滅， 後解脫生死。」

第二嗢柁南曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二嗢柁南曰：

二三法有十， 世言依處行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二三法有十， 世言依處行，

心數趣上座， 聚舉不護三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心數趣上座， 聚舉不護三。

有三世、三言依、三色處、三行、三心、三補特伽羅、三上座、三聚、三舉罪事、三不護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有三世、三言依、三色處、三行、三心、三補特伽羅、三上座、三聚、三舉罪事、三不護。

三世者，謂過去世、未來世、現在世。過去世云何？答：諸行已起已等起、已生已等生、已轉已現轉、已聚集已出現，落謝過去盡滅離變，過去性、過去類、過去世攝，是謂過去世。未來世云何？答：諸行未已起未已等起、未已生未已等生、未已轉未已現轉、未聚集未出現，未來性、未來類、未來世攝，是謂未來世。現在世云何？答：諸行已起已等起、已生已等生、已轉已現轉、聚集出現，住未已謝、未已盡滅、未已離變和合現前，現在性、現在類、現在世攝，是謂現在世。問：世是何義？答：世是顯示諸行增語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世者，謂過去世、未來世、現在世。過去世云何？答：諸行已起已等起、已生已等生、已轉已現轉、已聚集已出現，落謝過去盡滅離變，過去性、過去類、過去世攝，是謂過去世。未來世云何？答：諸行未已起未已等起、未已生未已等生、未已轉未已現轉、未聚集未出現，未來性、未來類、未來世攝，是謂未來世。現在世云何？答：諸行已起已等起、已生已等生、已轉已現轉、聚集出現，住未已謝、未已盡滅、未已離變和合現前，現在性、現在類、現在世攝，是謂現在世。問：世是何義？答：世是顯示諸行增語。

三言依者，謂過去言依、未來言依、現在言依。過去言依者云何？過去云何言、云何依而說過去言依耶？答：諸行已起已等起、已生已等生、已轉已現轉、已聚集已出現，落謝過去盡滅離變，過去性、過去類、過去世攝，是謂過去。即依如是過去諸行，所起語言唱詞評論、呼召宣說顯示教誨、語路語音語業語表，是謂言。即前所說過去諸行亦名為依。是言因本眼路緣起無間引發，能作生緣集等起故、依過去行起諸言說故，過去諸行名過去言依。未來言依者云何？未來云何言、云何依而說未來言依耶？答：諸行未已起未已等起、未已生未已等生、未已轉未已現轉、未聚集未出現，未來性、未來類、未來世攝，是謂未來。即依如是未來諸行，所起語言唱詞評論、呼召宣說顯示教誨、語路語音語業語表，是謂言。即前所說未來諸行亦名為依。是言因本眼路緣起無間引發，能作生緣集等起故、依未來行起論言說故，未來諸行名未來言依。現在言依者，云何現在、云何言、云何依而說現在言依耶？答：諸行已起已等起、已生已等生、已轉已現轉，聚集出現，住未已謝未已盡滅、未已離變，和合現前，現在性、現在類、現在世攝，是謂現在。即依如是現在諸行，所起語言唱詞評論、呼召宣說顯示教誨、語路語音語業語表，是謂言。即前所說現在諸行亦名為依。是言因本眼路緣起無間引發，能作生緣集等起故、依現在行起諸言說故，現在諸行名現在言依。無第四第五者依有為說，謂有為法唯有三種，更無第四第五可得。有說此依一切法說，諸無為法即是現在言依攝故，更無第四第五可得。如世尊說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三言依者，謂過去言依、未來言依、現在言依。過去言依者云何？過去云何言、云何依而說過去言依耶？答：諸行已起已等起、已生已等生、已轉已現轉、已聚集已出現，落謝過去盡滅離變，過去性、過去類、過去世攝，是謂過去。即依如是過去諸行，所起語言唱詞評論、呼召宣說顯示教誨、語路語音語業語表，是謂言。即前所說過去諸行亦名為依。是言因本眼路緣起無間引發，能作生緣集等起故、依過去行起諸言說故，過去諸行名過去言依。未來言依者云何？未來云何言、云何依而說未來言依耶？答：諸行未已起未已等起、未已生未已等生、未已轉未已現轉、未聚集未出現，未來性、未來類、未來世攝，是謂未來。即依如是未來諸行，所起語言唱詞評論、呼召宣說顯示教誨、語路語音語業語表，是謂言。即前所說未來諸行亦名為依。是言因本眼路緣起無間引發，能作生緣集等起故、依未來行起論言說故，未來諸行名未來言依。現在言依者，云何現在、云何言、云何依而說現在言依耶？答：諸行已起已等起、已生已等生、已轉已現轉，聚集出現，住未已謝未已盡滅、未已離變，和合現前，現在性、現在類、現在世攝，是謂現在。即依如是現在諸行，所起語言唱詞評論、呼召宣說顯示教誨、語路語音語業語表，是謂言。即前所說現在諸行亦名為依。是言因本眼路緣起無間引發，能作生緣集等起故、依現在行起諸言說故，現在諸行名現在言依。無第四第五者依有為說，謂有為法唯有三種，更無第四第五可得。有說此依一切法說，諸無為法即是現在言依攝故，更無第四第五可得。如世尊說：

「樂言想有情， 恒依言想住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「樂言想有情， 恒依言想住，

未遍知言想， 趣生死無窮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未遍知言想， 趣生死無窮。

若遍知言想， 於他無所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若遍知言想， 於他無所說，

亦不樂他說， 常欣修靜慮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不樂他說， 常欣修靜慮。

寂定勤精進， 見生死盡邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂定勤精進， 見生死盡邊，

摧伏諸魔軍， 至生死彼岸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摧伏諸魔軍， 至生死彼岸。」

三色處者，謂有三處攝一切色。何等為三？一者有色有見有對；二者有色無見有對；三者有色無見無對。云何有見有對色？答：一處。云何無見有對色？答：九處。云何無見無對色？答：一處少分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三色處者，謂有三處攝一切色。何等為三？一者有色有見有對；二者有色無見有對；三者有色無見無對。云何有見有對色？答：一處。云何無見有對色？答：九處。云何無見無對色？答：一處少分。

三行者，謂身行、語行、意行。身行云何？答：身亦名身行、身業亦名身行、入息出息亦名身行，於此義中意說入息出息身行。所以者何？入息者呼吸外風令入身內，出息者引發內風令出身外，由此勢力令身動轉通暢安隱，故入出息說為身行。語行云何？答：語亦名語行、語業亦名語行、尋伺亦名語行，於此義中意說尋伺語行。所以者何？要尋伺已能發語言，非無尋伺，是故尋伺說為語行。意行云何？答：意亦名意行、意業亦名意行、想思亦名意行，於此義中意說想思意行。所以者何？以想及思是心所法，依止於心、繫屬於心，依心而轉、扶助於心，是故想思說為意行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三行者，謂身行、語行、意行。身行云何？答：身亦名身行、身業亦名身行、入息出息亦名身行，於此義中意說入息出息身行。所以者何？入息者呼吸外風令入身內，出息者引發內風令出身外，由此勢力令身動轉通暢安隱，故入出息說為身行。語行云何？答：語亦名語行、語業亦名語行、尋伺亦名語行，於此義中意說尋伺語行。所以者何？要尋伺已能發語言，非無尋伺，是故尋伺說為語行。意行云何？答：意亦名意行、意業亦名意行、想思亦名意行，於此義中意說想思意行。所以者何？以想及思是心所法，依止於心、繫屬於心，依心而轉、扶助於心，是故想思說為意行。

三心者，一漏瘡喻心；二電光喻心；三金剛喻心。漏瘡喻心云何？答：如世尊說：苾芻當知，世有一類補特伽羅，稟性暴惡言憙麁獷，少有觸惱便多憤恚，結怨佷㑦語言兇勃。如惡漏瘡纔被物觸，便多流出膿血不止。彼心亦爾，少遇違緣，即便憤恚怨恨不息。問：何故彼心名漏瘡喻？答：彼心意識暫觸違緣，便速發生種種穢惡，是故名曰漏瘡喻心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三心者，一漏瘡喻心；二電光喻心；三金剛喻心。漏瘡喻心云何？答：如世尊說：苾芻當知，世有一類補特伽羅，稟性暴惡言憙麁獷，少有觸惱便多憤恚，結怨佷㑦語言兇勃。如惡漏瘡纔被物觸，便多流出膿血不止。彼心亦爾，少遇違緣，即便憤恚怨恨不息。問：何故彼心名漏瘡喻？答：彼心意識暫觸違緣，便速發生種種穢惡，是故名曰漏瘡喻心。