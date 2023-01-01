阿毘曇八犍度論卷第二十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇八犍度論卷第二十九

迦旃延子造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

見犍度第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見犍度第八

意止、 欲、 想、 緣智、 見， 偈品在後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意止、 欲、 想、 緣智、 見， 偈品在後。

意止跋渠第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意止跋渠第一

四意止：身身觀意止，痛、心、法法觀意止。若修身身觀意止，彼修痛耶？設修痛，彼修身耶？若修身身觀意止，彼修心耶？設修心，彼修身耶？若修身身觀意止，彼修法耶？設修法，彼修身耶？若修痛痛觀意止彼修心耶。設修心彼修痛耶。若修痛痛觀意止，彼修法耶？設修法，彼修痛耶？若修心心觀意止，彼修法耶？設修法，彼修心耶？身身觀意止，當言法智、未知智、知他人心智、等智、苦智習盡道智耶？當言有覺有觀耶、當言無覺有觀耶、當言無覺無觀耶？當言樂根相應、喜根護根、空無願無相耶？當言欲界繫緣、色無色界繫緣、當言不繫緣耶？痛、心、法法觀意止亦如是。又世尊言：彼樂痛痛時知樂痛痛。此智當言法智耶？當言乃至道智？苦痛痛時知苦痛痛，不苦不樂痛痛時知不苦不樂痛痛，此智當言法智、當言乃至道智？樂身苦身不苦不樂身、樂心苦心不苦不樂心、樂食苦食不苦不樂食、樂不食苦不食不苦不樂不食，依樂戇、依苦戇、依不苦不樂戇，依樂出要、依苦出要、依不苦不樂出要，痛痛時知不苦不樂出要，此痛智當言法智、當言乃至道智？又世尊言：彼有欲心彼有欲心如實知之。此智當言法智、當言乃至道智？無欲有瞋恚、無瞋恚有愚癡、無愚癡有染污、無染污有亂、無亂有怠、無怠少多、修不修、定不定、有解脫心無解脫心如實知之、無解脫心解脫心如實知之。此智當言法智、當言乃至道智？又世尊言：眼緣色生內結，彼比丘實彼內結，有此內結如實知之，不實彼內結無此內結如實知之，如未生內結便生、已生便盡、已盡便不生彼亦如實知之。此智當言法智、當言乃至道智？耳鼻舌身亦如是。意緣法生內貪欲，彼比丘實彼內貪欲，有此內貪欲如實知之，不實內貪欲無此內貪欲如實知之，如未生內貪欲便生、已生便盡、已盡不生彼亦如實知之。此智當言法智、當言乃至道智耶？瞋恚睡眠調戲疑亦如是。生內念覺意，彼比丘實彼內念覺意，有此內念覺意如實知之，不實內念覺意無此內念覺意如實知之，如未生內念覺意便生、已生便住、不忘不退益廣思惟滿此亦如實知之。此智當言法智、當言乃至道智耶？法、精進、喜、猗、定、護覺意亦如是。又世尊言：彼自觀婬瞋恚愚癡盛。彼云何婬瞋恚愚癡盛？又世尊言：彼自觀婬瞋恚愚癡薄。彼云何婬瞋恚愚癡薄？云何死時痛？齊何處死時痛？死時痛何入攝、幾識識？阿羅漢當言善心般涅槃、當言無記心般涅槃？以何等故佛世尊，先二弟子般涅槃，然後佛世尊？又世尊言：入不移動三昧如來般涅槃。如來入定般涅槃、起般涅槃？四有：本時有、死有、中有、生有。彼云何 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四意止：身身觀意止，痛、心、法法觀意止。若修身身觀意止，彼修痛耶？設修痛，彼修身耶？若修身身觀意止，彼修心耶？設修心，彼修身耶？若修身身觀意止，彼修法耶？設修法，彼修身耶？若修痛痛觀意止彼修心耶。設修心彼修痛耶。若修痛痛觀意止，彼修法耶？設修法，彼修痛耶？若修心心觀意止，彼修法耶？設修法，彼修心耶？身身觀意止，當言法智、未知智、知他人心智、等智、苦智習盡道智耶？當言有覺有觀耶、當言無覺有觀耶、當言無覺無觀耶？當言樂根相應、喜根護根、空無願無相耶？當言欲界繫緣、色無色界繫緣、當言不繫緣耶？痛、心、法法觀意止亦如是。又世尊言：彼樂痛痛時知樂痛痛。此智當言法智耶？當言乃至道智？苦痛痛時知苦痛痛，不苦不樂痛痛時知不苦不樂痛痛，此智當言法智、當言乃至道智？樂身苦身不苦不樂身、樂心苦心不苦不樂心、樂食苦食不苦不樂食、樂不食苦不食不苦不樂不食，依樂戇、依苦戇、依不苦不樂戇，依樂出要、依苦出要、依不苦不樂出要，痛痛時知不苦不樂出要，此痛智當言法智、當言乃至道智？又世尊言：彼有欲心彼有欲心如實知之。此智當言法智、當言乃至道智？無欲有瞋恚、無瞋恚有愚癡、無愚癡有染污、無染污有亂、無亂有怠、無怠少多、修不修、定不定、有解脫心無解脫心如實知之、無解脫心解脫心如實知之。此智當言法智、當言乃至道智？又世尊言：眼緣色生內結，彼比丘實彼內結，有此內結如實知之，不實彼內結無此內結如實知之，如未生內結便生、已生便盡、已盡便不生彼亦如實知之。此智當言法智、當言乃至道智？耳鼻舌身亦如是。意緣法生內貪欲，彼比丘實彼內貪欲，有此內貪欲如實知之，不實內貪欲無此內貪欲如實知之，如未生內貪欲便生、已生便盡、已盡不生彼亦如實知之。此智當言法智、當言乃至道智耶？瞋恚睡眠調戲疑亦如是。生內念覺意，彼比丘實彼內念覺意，有此內念覺意如實知之，不實內念覺意無此內念覺意如實知之，如未生內念覺意便生、已生便住、不忘不退益廣思惟滿此亦如實知之。此智當言法智、當言乃至道智耶？法、精進、喜、猗、定、護覺意亦如是。又世尊言：彼自觀婬瞋恚愚癡盛。彼云何婬瞋恚愚癡盛？又世尊言：彼自觀婬瞋恚愚癡薄。彼云何婬瞋恚愚癡薄？云何死時痛？齊何處死時痛？死時痛何入攝、幾識識？阿羅漢當言善心般涅槃、當言無記心般涅槃？以何等故佛世尊，先二弟子般涅槃，然後佛世尊？又世尊言：入不移動三昧如來般涅槃。如來入定般涅槃、起般涅槃？四有：本時有、死有、中有、生有。彼云何

本時有？云何死有？云何中有？云何生有？諸欲有，彼一切有五行耶？設有五行，彼一切欲有耶？諸色有想天，彼一切有五行耶？設有五行，彼一切色有想天耶？諸色有無想天，彼一切有二行耶？設有二行，彼一切色有無想天耶？諸無色有，彼一切有四行耶？設有四行，彼一切無色有耶？頗有五行四行三行二行一行耶？此章義願具演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本時有？云何死有？云何中有？云何生有？諸欲有，彼一切有五行耶？設有五行，彼一切欲有耶？諸色有想天，彼一切有五行耶？設有五行，彼一切色有想天耶？諸色有無想天，彼一切有二行耶？設有二行，彼一切色有無想天耶？諸無色有，彼一切有四行耶？設有四行，彼一切無色有耶？頗有五行四行三行二行一行耶？此章義願具演說。

四意止：身身觀意止，痛、心、法法觀意止。若修身身觀意止，彼修痛耶？答曰：或身非痛。云何身非痛？答曰：本得身身觀意止現在前，是謂身非痛。云何痛非身？答曰：本得痛痛觀意止現在前、若本不得痛痛觀意止現在前，不得是時修身身觀意止現在前；若本不得心、若本不得法，得是時修痛痛觀意止非身，是謂痛非身。云何身痛？答曰：本不得身得是時痛，若本不得痛得是時身，若本不得心本不得法，得是時身修痛痛觀意止，是謂身痛。云何非身非痛？答曰：本得心、本得法；若本不得法法觀意止現在前，不得是時修身痛痛觀意止現在前；一切染污心無記心入無想定、滅盡定、無想天，非修身身觀意止非痛，是謂非身非痛。若修身身觀意止，彼修心耶？答曰：或身非心。云何身非心？答曰：本得身身觀意止現在前，是謂身非心。云何心非身？答曰：本得心心觀意止現在前、若本不得心心觀意止現在前，不得是時修身身觀意止；若本不得痛、本不得法，得是時修心心觀意止非身，是謂心非身。云何身心？答曰：本不得身，得是時心；若本不得心，得是時身；若本不得痛、本不得法，得是時修身心心觀意止，是謂身心。云何非身非心？答曰：本得痛、本得法，本不得法法觀意止現在前，不得是時修身心心觀意止；一切染污心無記心入無想三昧、滅盡三昧、無想天，非修身身觀意止非心，是謂非身非心。若修身身觀意止，彼修法耶？答曰：或身非法。云何身非法？答曰：本得身身觀意止現在前，是謂身非法。云何法非身？答曰：本得法法觀意止現在前、若本不得法法觀意止現在前，不得是時修身身觀意止；若本不得痛、本不得心，得是時修法法觀意止非身，是謂法非身。云何身法？答曰：本不得身，得是時法；若本不得法，得是時身；若本不得痛、本不得心，得是時修身法法觀意止，是謂身法。云何非身非法？答曰：本得痛、本得心心觀意止現在前，不得是時修身法法觀意止；一切染污心無記心入無想三昧、滅盡三昧、無想天，不修身身觀意止非法，是謂非身非法。若修痛痛觀意止，彼修心耶？答曰：或痛非心。云何痛非心？答曰：本得痛痛觀意止現在前，是謂痛非心。云何心非痛？答曰：本得心心觀意止現在前，是謂心非痛。云何痛心？答曰：本不得痛，得是時心；本不得心，得是時痛；若本不得身、本不得法，得是時修痛心心觀意止，是謂痛心。云何非痛非心？答曰：本得身、本得法；若本不得法法觀意止現在前，不得是時修痛心心觀意止；一切染污心無記心入無想三昧、滅盡三昧、無想天，非修痛痛觀意止非心，是謂非痛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四意止：身身觀意止，痛、心、法法觀意止。若修身身觀意止，彼修痛耶？答曰：或身非痛。云何身非痛？答曰：本得身身觀意止現在前，是謂身非痛。云何痛非身？答曰：本得痛痛觀意止現在前、若本不得痛痛觀意止現在前，不得是時修身身觀意止現在前；若本不得心、若本不得法，得是時修痛痛觀意止非身，是謂痛非身。云何身痛？答曰：本不得身得是時痛，若本不得痛得是時身，若本不得心本不得法，得是時身修痛痛觀意止，是謂身痛。云何非身非痛？答曰：本得心、本得法；若本不得法法觀意止現在前，不得是時修身痛痛觀意止現在前；一切染污心無記心入無想定、滅盡定、無想天，非修身身觀意止非痛，是謂非身非痛。若修身身觀意止，彼修心耶？答曰：或身非心。云何身非心？答曰：本得身身觀意止現在前，是謂身非心。云何心非身？答曰：本得心心觀意止現在前、若本不得心心觀意止現在前，不得是時修身身觀意止；若本不得痛、本不得法，得是時修心心觀意止非身，是謂心非身。云何身心？答曰：本不得身，得是時心；若本不得心，得是時身；若本不得痛、本不得法，得是時修身心心觀意止，是謂身心。云何非身非心？答曰：本得痛、本得法，本不得法法觀意止現在前，不得是時修身心心觀意止；一切染污心無記心入無想三昧、滅盡三昧、無想天，非修身身觀意止非心，是謂非身非心。若修身身觀意止，彼修法耶？答曰：或身非法。云何身非法？答曰：本得身身觀意止現在前，是謂身非法。云何法非身？答曰：本得法法觀意止現在前、若本不得法法觀意止現在前，不得是時修身身觀意止；若本不得痛、本不得心，得是時修法法觀意止非身，是謂法非身。云何身法？答曰：本不得身，得是時法；若本不得法，得是時身；若本不得痛、本不得心，得是時修身法法觀意止，是謂身法。云何非身非法？答曰：本得痛、本得心心觀意止現在前，不得是時修身法法觀意止；一切染污心無記心入無想三昧、滅盡三昧、無想天，不修身身觀意止非法，是謂非身非法。若修痛痛觀意止，彼修心耶？答曰：或痛非心。云何痛非心？答曰：本得痛痛觀意止現在前，是謂痛非心。云何心非痛？答曰：本得心心觀意止現在前，是謂心非痛。云何痛心？答曰：本不得痛，得是時心；本不得心，得是時痛；若本不得身、本不得法，得是時修痛心心觀意止，是謂痛心。云何非痛非心？答曰：本得身、本得法；若本不得法法觀意止現在前，不得是時修痛心心觀意止；一切染污心無記心入無想三昧、滅盡三昧、無想天，非修痛痛觀意止非心，是謂非痛

非心也。若修痛痛觀意止，彼修法耶？答曰：或痛非法。云何痛非法？答曰：本得痛痛觀意止現在前，是謂痛非法。云何法非痛？答曰：本得法法觀意止現在前；若本不得法法觀意止現在前，不得是時修痛痛觀意止，是謂法非痛。云何痛法？答曰：本不得痛，是時得法；本不得法，是時得痛；本不得身、本不得心，得是時修痛法法觀意止，是謂痛法。云何非痛非法？答曰：本得身、本得心心觀意止現在前，不得是時修痛法法觀意止；一切染污心無記心入無想三昧、滅盡三昧、無想天，不修痛痛觀意止非法，是謂非痛非法。若修心心觀意止，彼修法耶？答曰：或心非法。云何心非法？答曰：本得心心觀意止現在前，是謂心非法。云何法非心？答曰：本得法法觀意止現在前；若本不得法法觀意止現在前，不得是時修心心觀意止，是謂法非心。云何心法？答曰：本不得心，是時得法；若本不得法，是時得心；本不得身、本不得痛，得是時修心法法觀意止，是謂心法。云何非心非法？答曰：本得身、本得痛痛觀意止現在前，不得是時修心法法觀意止；一切染污心無記心入無想三昧、滅盡三昧、無想天，非修心心觀意止非法，是謂非心非法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非心也。若修痛痛觀意止，彼修法耶？答曰：或痛非法。云何痛非法？答曰：本得痛痛觀意止現在前，是謂痛非法。云何法非痛？答曰：本得法法觀意止現在前；若本不得法法觀意止現在前，不得是時修痛痛觀意止，是謂法非痛。云何痛法？答曰：本不得痛，是時得法；本不得法，是時得痛；本不得身、本不得心，得是時修痛法法觀意止，是謂痛法。云何非痛非法？答曰：本得身、本得心心觀意止現在前，不得是時修痛法法觀意止；一切染污心無記心入無想三昧、滅盡三昧、無想天，不修痛痛觀意止非法，是謂非痛非法。若修心心觀意止，彼修法耶？答曰：或心非法。云何心非法？答曰：本得心心觀意止現在前，是謂心非法。云何法非心？答曰：本得法法觀意止現在前；若本不得法法觀意止現在前，不得是時修心心觀意止，是謂法非心。云何心法？答曰：本不得心，是時得法；若本不得法，是時得心；本不得身、本不得痛，得是時修心法法觀意止，是謂心法。云何非心非法？答曰：本得身、本得痛痛觀意止現在前，不得是時修心法法觀意止；一切染污心無記心入無想三昧、滅盡三昧、無想天，非修心心觀意止非法，是謂非心非法。

身身觀意止，當言法智耶？答曰：身身觀意止，或彼法智、未知智、等智、苦智習智道智，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀，或樂根相應或喜根或護根、或空或無願，或欲界繫緣、或色界繫緣、或不繫緣。痛痛觀意止，當言法智耶？答曰：痛痛觀意止，或彼法智、未知智、知他人心智、等智、苦智習道智，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀，或樂根相應或喜根或護根、或空或無願，或欲界繫緣、或色無色界繫緣、或不繫緣。心心觀意止亦如是。法法觀意止，當言法智耶？答曰：法法觀意止，或彼法智、未知智、知他人心智、等智、苦智習盡道智，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀，或樂根相應或喜根或護根、或空無願無相，或欲界繫緣、或色無色界繫緣、或不繫緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身身觀意止，當言法智耶？答曰：身身觀意止，或彼法智、未知智、等智、苦智習智道智，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀，或樂根相應或喜根或護根、或空或無願，或欲界繫緣、或色界繫緣、或不繫緣。痛痛觀意止，當言法智耶？答曰：痛痛觀意止，或彼法智、未知智、知他人心智、等智、苦智習道智，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀，或樂根相應或喜根或護根、或空或無願，或欲界繫緣、或色無色界繫緣、或不繫緣。心心觀意止亦如是。法法觀意止，當言法智耶？答曰：法法觀意止，或彼法智、未知智、知他人心智、等智、苦智習盡道智，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀，或樂根相應或喜根或護根、或空無願無相，或欲界繫緣、或色無色界繫緣、或不繫緣。

又世尊言：彼樂痛痛時知樂痛痛。四智：法智、未知智、等智、道智。苦痛痛時知苦痛痛，一等智。不苦不樂痛痛時知不苦不樂痛痛，四智：法智、未知智、等智、道智。樂身苦身不苦不樂身，苦心一等智。樂心不苦不樂心，四智，法智、未知智、等智、道智。苦食樂食不苦不樂食苦無食，一等智。樂無食不苦不樂無食，四智：法智、未知智、等智、道智。依樂戇、依苦戇、依不苦不樂戇。依苦出要，一等智。依樂出要、依不苦不樂出要，四智：法智、未知智、等智、道智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又世尊言：彼樂痛痛時知樂痛痛。四智：法智、未知智、等智、道智。苦痛痛時知苦痛痛，一等智。不苦不樂痛痛時知不苦不樂痛痛，四智：法智、未知智、等智、道智。樂身苦身不苦不樂身，苦心一等智。樂心不苦不樂心，四智，法智、未知智、等智、道智。苦食樂食不苦不樂食苦無食，一等智。樂無食不苦不樂無食，四智：法智、未知智、等智、道智。依樂戇、依苦戇、依不苦不樂戇。依苦出要，一等智。依樂出要、依不苦不樂出要，四智：法智、未知智、等智、道智。

又世尊言：有欲心有欲心如實知之，一等智。無欲，四智：法智、未知智、等智、道智。有瞋恚，一等智。無瞋恚，三智：法智、等智、道智。有愚癡，一等智。無愚癡，四智：法智、未知智、等智、道智。有染污，一等智。無染污，四智：法智、未知智、等智、道智。無亂。四智：法智、未知智、等智、道智。有亂，一等智。有怠，一等智。無怠，四智：法智、未知智、等智、道智。少，一等智。多，四智：法智、未知智、等智、道智。不修，一等智。修，四智：法智、未知智、等智、道智。不定，一等智。定，四智：法智、未知智、等智、道智。無解脫，一等智。解脫，四智：法智、未知智、等智、道智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又世尊言：有欲心有欲心如實知之，一等智。無欲，四智：法智、未知智、等智、道智。有瞋恚，一等智。無瞋恚，三智：法智、等智、道智。有愚癡，一等智。無愚癡，四智：法智、未知智、等智、道智。有染污，一等智。無染污，四智：法智、未知智、等智、道智。無亂。四智：法智、未知智、等智、道智。有亂，一等智。有怠，一等智。無怠，四智：法智、未知智、等智、道智。少，一等智。多，四智：法智、未知智、等智、道智。不修，一等智。修，四智：法智、未知智、等智、道智。不定，一等智。定，四智：法智、未知智、等智、道智。無解脫，一等智。解脫，四智：法智、未知智、等智、道智。

又世尊言：眼緣色生內結，彼比丘實內結，有此內結如實知之，一等智。不實內結無此內結如實知之，四智：法智、未知智、等智、道智。如未生內結便生，彼亦如實知之，彼一等智。如生便盡、已盡不生，此亦如實知之，四智：法智、未知智、等智、道智。耳聲身細滑意法亦如是。鼻緣香生內結，彼比丘實內結，有此內結如實知之，一等智。不實內結無此內結如實知之，三智：法智、等智、道智。如未生內結便生，此亦如實知之，一等智。如生便盡、已盡不生，此亦如實知之，三智：法智、等智、道智。舌味、貪欲、瞋恚、睡眠、調戲、疑亦如是生。內念覺意，彼比丘實內念覺意，有此內念覺意如實知之，四智：法智、未知智、等智、道智。不實內念覺意無此內念覺意如實知之，一等智。如未生內念覺意便生、已生便住不忘不退增益思惟廣滿，彼亦如實知之。四智：法智、未知智、等智、道智。法、精進、喜、猗、定、護覺意亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又世尊言：眼緣色生內結，彼比丘實內結，有此內結如實知之，一等智。不實內結無此內結如實知之，四智：法智、未知智、等智、道智。如未生內結便生，彼亦如實知之，彼一等智。如生便盡、已盡不生，此亦如實知之，四智：法智、未知智、等智、道智。耳聲身細滑意法亦如是。鼻緣香生內結，彼比丘實內結，有此內結如實知之，一等智。不實內結無此內結如實知之，三智：法智、等智、道智。如未生內結便生，此亦如實知之，一等智。如生便盡、已盡不生，此亦如實知之，三智：法智、等智、道智。舌味、貪欲、瞋恚、睡眠、調戲、疑亦如是生。內念覺意，彼比丘實內念覺意，有此內念覺意如實知之，四智：法智、未知智、等智、道智。不實內念覺意無此內念覺意如實知之，一等智。如未生內念覺意便生、已生便住不忘不退增益思惟廣滿，彼亦如實知之。四智：法智、未知智、等智、道智。法、精進、喜、猗、定、護覺意亦如是。

又世尊言：彼自觀婬瞋恚愚癡盛。彼云何婬瞋恚愚癡盛？答曰：少婬瞋恚愚癡，處中中便增上，如是婬瞋恚愚癡盛。又世尊言：彼自觀婬瞋恚愚癡薄。彼云何婬瞋恚愚癡薄？答曰：增婬瞋恚愚癡中中便少，如是婬瞋恚愚癡薄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又世尊言：彼自觀婬瞋恚愚癡盛。彼云何婬瞋恚愚癡盛？答曰：少婬瞋恚愚癡，處中中便增上，如是婬瞋恚愚癡盛。又世尊言：彼自觀婬瞋恚愚癡薄。彼云何婬瞋恚愚癡薄？答曰：增婬瞋恚愚癡中中便少，如是婬瞋恚愚癡薄。

云何死時痛？答曰：諸節節疼。若命行盡齊何處死時痛？答曰：齊支節疼。命行盡死時痛一入攝，細滑入。二識識：身識、意識，支節疼先身識後意識。阿羅漢當言善心般涅槃、無記心般涅槃？答曰：阿羅漢無記心般涅槃。以何等故佛世尊先二弟子般涅槃，後佛世尊？答曰：彼尊者長夜作無斷行受報，彼莫使空無果無報。復次佛世尊常法，先二弟子般涅槃後佛世尊。又世尊言：入不移動三昧如來般涅槃。如來入定般涅槃、起般涅槃？答曰：如來起般涅槃非入定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何死時痛？答曰：諸節節疼。若命行盡齊何處死時痛？答曰：齊支節疼。命行盡死時痛一入攝，細滑入。二識識：身識、意識，支節疼先身識後意識。阿羅漢當言善心般涅槃、無記心般涅槃？答曰：阿羅漢無記心般涅槃。以何等故佛世尊先二弟子般涅槃，後佛世尊？答曰：彼尊者長夜作無斷行受報，彼莫使空無果無報。復次佛世尊常法，先二弟子般涅槃後佛世尊。又世尊言：入不移動三昧如來般涅槃。如來入定般涅槃、起般涅槃？答曰：如來起般涅槃非入定。

四有：本時有、死有、中有、生有。云何本時有？答曰：死生際五陰，於此中間齊是諸有，是謂本時有。云何死有？答曰：死五陰，是謂死有。云何中有？答曰：中有五陰，是謂中有。云何生有？答曰：生五陰，是謂生有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四有：本時有、死有、中有、生有。云何本時有？答曰：死生際五陰，於此中間齊是諸有，是謂本時有。云何死有？答曰：死五陰，是謂死有。云何中有？答曰：中有五陰，是謂中有。云何生有？答曰：生五陰，是謂生有。

諸欲有，彼一切有五行耶？答曰：或欲有彼有非五行。云何欲有彼有非五行？答曰：欲界眾生不自住心入無想定、滅盡定諸有，是謂欲有彼有非五行。云何有五行彼非欲有？答曰：色界想天自住心，不入無想定、滅盡定諸有；若色界無想天不得無想諸有，是謂有五行彼非欲有。云何欲有彼有五行？答曰：欲界眾生自住心，不入無想定、滅盡定諸有，是謂欲有彼有五行。云何非欲有彼有非五行？答曰：色界想天不自住心入無想定、滅盡定。諸有若色界無想天得無想諸有，若無色界有，是謂非欲有彼有非五行。諸色有想天，彼一切有五行耶？答曰：或色有想天彼有非五行。云何色有想天彼有非五行？答曰：色界想天不自住心入無想定、滅盡定諸有，是謂色有想天彼有非五行。云何有五行彼非色有想天？答曰：欲界眾生自住心，不入無想定、滅盡定諸有；若色界無想天不得無想諸有，是謂有五行彼非色有想天。云何色有想天彼有五行？答曰：色界想天自住心，不入無想定、滅盡定諸有，是謂色有想天彼有五行。云何非色有想天彼有非五行？答曰：欲界眾生不自住心入無想定、滅盡定諸有，若色界無想天得無想諸有，若無色界有，是謂非色有想天彼有非五行。諸色有無想天，彼一切有二行耶？答曰：或色有無想天彼有非二行。云何色有無想天彼有非二行？答曰：色界無想天不得無想諸有，是謂色有無想天彼有非二行。云何有二行彼非色有無想天？答曰：欲界眾生不自住心入無想定、滅盡定諸有，色界想天不自住心入無想定、滅盡定諸有，是謂有二行彼非色有無想天。云何色有無想天彼有二行？答曰：色界無想天得無想諸有，是謂色有無想天彼有二行。云何非色有無想天彼有非二行？答曰：欲界眾生自住心，不入無想定、滅盡定諸有；若色界想天自住心，不入無想定滅盡定諸有；無色界有，是謂非色有無想天彼有非二行。諸無色界有，彼有盡四行耶？答曰：如是，諸有四行，彼盡無色界有。頗無色界有彼有非四行耶？答曰：有，無色界眾生不自住心。諸有頗有五行耶？答曰：有，欲界眾生自住心，不入無想定、滅盡定諸有也；色界有想天自住心，不入無想定、滅盡定諸有；若色界無想天不得無想。諸有頗有四行耶？答曰：有，無色界眾生自住心。諸有頗有三行耶？答曰：無有三行。頗有二行？答曰：有，欲界眾生不自住心入無想定、滅盡定諸有；色界想天不自住心入無想定、滅盡定諸有；色界無想天得無想天諸有。頗有一行耶？答曰：有，無色界眾生不自住心諸有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸欲有，彼一切有五行耶？答曰：或欲有彼有非五行。云何欲有彼有非五行？答曰：欲界眾生不自住心入無想定、滅盡定諸有，是謂欲有彼有非五行。云何有五行彼非欲有？答曰：色界想天自住心，不入無想定、滅盡定諸有；若色界無想天不得無想諸有，是謂有五行彼非欲有。云何欲有彼有五行？答曰：欲界眾生自住心，不入無想定、滅盡定諸有，是謂欲有彼有五行。云何非欲有彼有非五行？答曰：色界想天不自住心入無想定、滅盡定。諸有若色界無想天得無想諸有，若無色界有，是謂非欲有彼有非五行。諸色有想天，彼一切有五行耶？答曰：或色有想天彼有非五行。云何色有想天彼有非五行？答曰：色界想天不自住心入無想定、滅盡定諸有，是謂色有想天彼有非五行。云何有五行彼非色有想天？答曰：欲界眾生自住心，不入無想定、滅盡定諸有；若色界無想天不得無想諸有，是謂有五行彼非色有想天。云何色有想天彼有五行？答曰：色界想天自住心，不入無想定、滅盡定諸有，是謂色有想天彼有五行。云何非色有想天彼有非五行？答曰：欲界眾生不自住心入無想定、滅盡定諸有，若色界無想天得無想諸有，若無色界有，是謂非色有想天彼有非五行。諸色有無想天，彼一切有二行耶？答曰：或色有無想天彼有非二行。云何色有無想天彼有非二行？答曰：色界無想天不得無想諸有，是謂色有無想天彼有非二行。云何有二行彼非色有無想天？答曰：欲界眾生不自住心入無想定、滅盡定諸有，色界想天不自住心入無想定、滅盡定諸有，是謂有二行彼非色有無想天。云何色有無想天彼有二行？答曰：色界無想天得無想諸有，是謂色有無想天彼有二行。云何非色有無想天彼有非二行？答曰：欲界眾生自住心，不入無想定、滅盡定諸有；若色界想天自住心，不入無想定滅盡定諸有；無色界有，是謂非色有無想天彼有非二行。諸無色界有，彼有盡四行耶？答曰：如是，諸有四行，彼盡無色界有。頗無色界有彼有非四行耶？答曰：有，無色界眾生不自住心。諸有頗有五行耶？答曰：有，欲界眾生自住心，不入無想定、滅盡定諸有也；色界有想天自住心，不入無想定、滅盡定諸有；若色界無想天不得無想。諸有頗有四行耶？答曰：有，無色界眾生自住心。諸有頗有三行耶？答曰：無有三行。頗有二行？答曰：有，欲界眾生不自住心入無想定、滅盡定諸有；色界想天不自住心入無想定、滅盡定諸有；色界無想天得無想天諸有。頗有一行耶？答曰：有，無色界眾生不自住心諸有。

阿毘曇意止品第三十九竟(梵本三百一十五首盧，秦四千六百二十二言)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇意止品第三十九竟(梵本三百一十五首盧，秦四千六百二十二言)。

阿毘曇見犍度中欲跋渠第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇見犍度中欲跋渠第二

若棄欲界有受欲界有，彼一切盡欲界繫法，欲界繫法現在前耶？設盡欲界繫法，欲界繫法現在前，彼一切棄欲界有受欲界有？若棄欲界有受色界有，彼一切盡欲界繫法，色界繫法現在前耶？設盡欲界繫法，色界繫法現在前，彼一切棄欲界有受色界有耶？若棄欲界有受無色界有，彼一切盡欲界繫法，無色界繫法現在前？設盡欲界繫法，無色界繫法現在前，彼一切棄欲界有受無色界有耶？若棄色界有受色界有，彼一切盡色界繫法，色界繫法現在前耶？設盡色界繫法，色界繫法現在前，彼一切棄色界有受色界有耶？若棄色界有受欲界有，彼一切盡色界繫法，欲界繫法現在前耶？設盡色界繫法，欲界繫法現在前，彼一切棄色界有受欲界有耶？若棄色界有受無色界有，彼一切盡色界繫法，無色界繫法現在前耶，設盡色界繫法，無色界繫法現在前，彼一切棄色界有受無色界有耶？若棄無色界有受無色界有，彼一切盡無色界繫法，無色界繫法現在前耶？設盡無色界繫法，無色界繫法現在前，彼一切棄無色界有受無色界有？若棄無色界有受欲界有，彼一切盡無色界繫法，欲界繫法現在前耶？設盡無色界繫法，欲界繫法現在前，彼一切棄無色界有受欲界有耶？若棄無色界有受色界有，彼一切盡無色界繫法，色界繫法現在前耶？設盡無色界繫法，色界繫法現在前，彼一切棄無色界有受色界有耶。以何等故欲界使非色界無色界所使？以何等故色界使非欲界無色界所使？以何等故無色界使非欲界色界所使？以何等故欲界非遍一切使非一切欲界所使？以何等故色界非遍一切使非一切色界所使？以何等故無色界非遍一切使非一切無色界所使？十想：無常想、無常苦想、苦無我想、不淨想、觀食想、一切世間不可樂想、死想、斷想、無婬想、盡想。若修無常想，彼意所念無常想耶？設意所念無常想，彼修無常想耶？乃至盡想亦如是。若欲覺覺時，彼意所念欲覺耶？設意所念欲覺，彼欲覺覺耶？瞋恚、害覺亦如是。若出要覺覺時，彼意所念出要覺耶？設意所念出要覺，彼出要覺覺時耶？無瞋恚、無害覺亦如是。諸法因無明，彼法緣無明耶？設法緣無明，彼法因無明耶？諸法因明，彼法緣明耶？設法緣明，彼法因明耶？諸法因無明，彼法緣明耶？設法緣明，彼法因無明耶？諸法因明，彼法緣無明耶？設法緣無明，彼法因明耶？諸法因無明，彼法不善耶？設法不善，彼法因無明耶？諸法因明，彼法善耶？設法善，彼法因明耶？頗法不因明、不因無明，彼法非不因有因耶？此章義願具演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若棄欲界有受欲界有，彼一切盡欲界繫法，欲界繫法現在前耶？設盡欲界繫法，欲界繫法現在前，彼一切棄欲界有受欲界有？若棄欲界有受色界有，彼一切盡欲界繫法，色界繫法現在前耶？設盡欲界繫法，色界繫法現在前，彼一切棄欲界有受色界有耶？若棄欲界有受無色界有，彼一切盡欲界繫法，無色界繫法現在前？設盡欲界繫法，無色界繫法現在前，彼一切棄欲界有受無色界有耶？若棄色界有受色界有，彼一切盡色界繫法，色界繫法現在前耶？設盡色界繫法，色界繫法現在前，彼一切棄色界有受色界有耶？若棄色界有受欲界有，彼一切盡色界繫法，欲界繫法現在前耶？設盡色界繫法，欲界繫法現在前，彼一切棄色界有受欲界有耶？若棄色界有受無色界有，彼一切盡色界繫法，無色界繫法現在前耶，設盡色界繫法，無色界繫法現在前，彼一切棄色界有受無色界有耶？若棄無色界有受無色界有，彼一切盡無色界繫法，無色界繫法現在前耶？設盡無色界繫法，無色界繫法現在前，彼一切棄無色界有受無色界有？若棄無色界有受欲界有，彼一切盡無色界繫法，欲界繫法現在前耶？設盡無色界繫法，欲界繫法現在前，彼一切棄無色界有受欲界有耶？若棄無色界有受色界有，彼一切盡無色界繫法，色界繫法現在前耶？設盡無色界繫法，色界繫法現在前，彼一切棄無色界有受色界有耶。以何等故欲界使非色界無色界所使？以何等故色界使非欲界無色界所使？以何等故無色界使非欲界色界所使？以何等故欲界非遍一切使非一切欲界所使？以何等故色界非遍一切使非一切色界所使？以何等故無色界非遍一切使非一切無色界所使？十想：無常想、無常苦想、苦無我想、不淨想、觀食想、一切世間不可樂想、死想、斷想、無婬想、盡想。若修無常想，彼意所念無常想耶？設意所念無常想，彼修無常想耶？乃至盡想亦如是。若欲覺覺時，彼意所念欲覺耶？設意所念欲覺，彼欲覺覺耶？瞋恚、害覺亦如是。若出要覺覺時，彼意所念出要覺耶？設意所念出要覺，彼出要覺覺時耶？無瞋恚、無害覺亦如是。諸法因無明，彼法緣無明耶？設法緣無明，彼法因無明耶？諸法因明，彼法緣明耶？設法緣明，彼法因明耶？諸法因無明，彼法緣明耶？設法緣明，彼法因無明耶？諸法因明，彼法緣無明耶？設法緣無明，彼法因明耶？諸法因無明，彼法不善耶？設法不善，彼法因無明耶？諸法因明，彼法善耶？設法善，彼法因明耶？頗法不因明、不因無明，彼法非不因有因耶？此章義願具演說。

若棄欲界有受欲界有，彼一切盡欲界繫法，欲界繫法現在前耶？答曰：如是，若棄欲界有受欲界有，彼一切盡欲界繫法，欲界繫法現在前。頗盡欲界繫法，欲界繫法現在前，彼非棄欲界有不受欲界有耶？答曰：有，如未命終盡欲界繫法，欲界繫法現在前也。若棄欲界有受色界有，彼一切盡欲界繫法，色界繫法現在前？答曰：如是，若棄欲界有受色界有，彼一切盡欲界繫法，色界繫法現在前。頗盡欲界繫法，色界繫法現在前，彼非棄欲界有非受色界有耶？答曰：有，如未命終，盡欲界繫法，色界繫法現在前也。若棄欲界有受無色界有，彼一切盡欲界繫法，無色界繫法現在前？答曰：如是。設盡欲界繫法，無色界繫法現在前，彼一切棄欲界有受無色界有耶？答曰：如是。若棄色界有受色界有，彼一切盡色界繫法，色界繫法現在前？答曰：如是，若棄色界有受色界有，彼一切盡色界繫法，色界繫法現在前也。頗盡色界繫法，色界繫法現在前，彼非棄色界有非受色界有耶？答曰：有，如未命終，盡色界繫法，色界繫法現在前也。若棄色界有受欲界有，彼一切盡色界繫法，欲界繫法現在前？答曰：如是，若棄色界有受欲界有，彼一切盡色界繫法，欲界繫法現在前。頗盡色界繫法，欲界繫法現在前，彼非棄色界有非受欲界有耶？答曰：有，如未命終，盡色界繫法，欲界繫法現在前也。若棄色界有受無色界有，彼一切盡色界繫法，無色界繫法現在前？答曰：如是，若棄色界有受無色界有，彼一切盡色界繫法，無色界繫法現在前。頗盡色界繫法，無色界繫法現在前，彼非棄色界有不受無色界有？答曰：有，如未命終，盡色界繫法，無色界繫法現在前也。若棄無色界有受無色界有，彼一切盡無色界繫法，無色界繫法現在前？答曰：如是，若棄無色界有受無色界有，彼一切盡無色界繫法，無色界繫法現在前。頗盡無色界繫法，無色界繫法現在前，彼不棄無色界有不受無色界有耶？答曰：有，如未命終，盡無色界繫法，無色界繫法現在前。若棄無色界有受欲界有，彼一切盡無色界繫法，欲界繫法現在前耶？答曰：如是。設盡無色界繫法，欲界繫法現在前，彼一切棄無色界有受欲界有耶？答曰：如是。若棄無色界有受色界有，彼一切盡無色界繫法，色界繫法現在前？答曰：如是，若棄無色界有受色界有，彼一切盡無色界繫法，色界繫法現在前。頗盡無色界繫法，色界繫法現在前，彼不棄無色界有非受色界有？答曰：有，如未命終，盡無色界繫法，色界繫法現在前也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若棄欲界有受欲界有，彼一切盡欲界繫法，欲界繫法現在前耶？答曰：如是，若棄欲界有受欲界有，彼一切盡欲界繫法，欲界繫法現在前。頗盡欲界繫法，欲界繫法現在前，彼非棄欲界有不受欲界有耶？答曰：有，如未命終盡欲界繫法，欲界繫法現在前也。若棄欲界有受色界有，彼一切盡欲界繫法，色界繫法現在前？答曰：如是，若棄欲界有受色界有，彼一切盡欲界繫法，色界繫法現在前。頗盡欲界繫法，色界繫法現在前，彼非棄欲界有非受色界有耶？答曰：有，如未命終，盡欲界繫法，色界繫法現在前也。若棄欲界有受無色界有，彼一切盡欲界繫法，無色界繫法現在前？答曰：如是。設盡欲界繫法，無色界繫法現在前，彼一切棄欲界有受無色界有耶？答曰：如是。若棄色界有受色界有，彼一切盡色界繫法，色界繫法現在前？答曰：如是，若棄色界有受色界有，彼一切盡色界繫法，色界繫法現在前也。頗盡色界繫法，色界繫法現在前，彼非棄色界有非受色界有耶？答曰：有，如未命終，盡色界繫法，色界繫法現在前也。若棄色界有受欲界有，彼一切盡色界繫法，欲界繫法現在前？答曰：如是，若棄色界有受欲界有，彼一切盡色界繫法，欲界繫法現在前。頗盡色界繫法，欲界繫法現在前，彼非棄色界有非受欲界有耶？答曰：有，如未命終，盡色界繫法，欲界繫法現在前也。若棄色界有受無色界有，彼一切盡色界繫法，無色界繫法現在前？答曰：如是，若棄色界有受無色界有，彼一切盡色界繫法，無色界繫法現在前。頗盡色界繫法，無色界繫法現在前，彼非棄色界有不受無色界有？答曰：有，如未命終，盡色界繫法，無色界繫法現在前也。若棄無色界有受無色界有，彼一切盡無色界繫法，無色界繫法現在前？答曰：如是，若棄無色界有受無色界有，彼一切盡無色界繫法，無色界繫法現在前。頗盡無色界繫法，無色界繫法現在前，彼不棄無色界有不受無色界有耶？答曰：有，如未命終，盡無色界繫法，無色界繫法現在前。若棄無色界有受欲界有，彼一切盡無色界繫法，欲界繫法現在前耶？答曰：如是。設盡無色界繫法，欲界繫法現在前，彼一切棄無色界有受欲界有耶？答曰：如是。若棄無色界有受色界有，彼一切盡無色界繫法，色界繫法現在前？答曰：如是，若棄無色界有受色界有，彼一切盡無色界繫法，色界繫法現在前。頗盡無色界繫法，色界繫法現在前，彼不棄無色界有非受色界有？答曰：有，如未命終，盡無色界繫法，色界繫法現在前也。

以何等故欲界使非色無色界所使耶？答曰：則界壞，若欲界無愛無知也。以何等故色界使非欲界所使？答曰：則界壞，然彼非此緣。以何等故色界使非無色界所使？答曰：則界壞，色界無愛無知。以何等故無色界使非欲界色界所使？答曰：則界壞，然彼非此緣。以何等故欲界非一切遍使非一切欲界所使？答曰：遍一切有，彼亦非此緣。以何等故色界非一切遍使非一切色界所使耶？答曰：遍一切有，彼亦非此緣。以何等故無色界非一切遍使非一切無色界所使耶？答曰：遍一切有，彼亦非此緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以何等故欲界使非色無色界所使耶？答曰：則界壞，若欲界無愛無知也。以何等故色界使非欲界所使？答曰：則界壞，然彼非此緣。以何等故色界使非無色界所使？答曰：則界壞，色界無愛無知。以何等故無色界使非欲界色界所使？答曰：則界壞，然彼非此緣。以何等故欲界非一切遍使非一切欲界所使？答曰：遍一切有，彼亦非此緣。以何等故色界非一切遍使非一切色界所使耶？答曰：遍一切有，彼亦非此緣。以何等故無色界非一切遍使非一切無色界所使耶？答曰：遍一切有，彼亦非此緣。

十想：無常想、無常苦想、苦無我想、不淨想、觀食想、一切世間不可樂想、死想、斷想、無婬想、盡想。若修無常想，彼意所念無常想耶？答曰：或修無常想彼非意所念無常想。云何修無常想彼非意所念無常想？答曰：猶如餘緣修無常想，是謂修無常想彼非意所念無常想。云何意所念無常想彼非修無常想？答曰：猶如餘意所念無常想，是謂意所念無常想彼非修無常想也。云何修無常想彼意所念無常想耶？答曰：如緣無常想修無常想，是謂修無常想彼意所念無常想也。云何非修無常想彼非意所念無常想耶？答曰：除上爾所事。乃至盡想亦如是。若欲覺覺時，彼意所念欲覺耶？答曰：或欲覺覺時彼非意所念欲覺。云何欲覺覺時彼非意所念欲覺耶？答曰：猶如餘緣欲覺覺時，是謂欲覺覺時彼非意所念欲覺也。云何意所念欲覺彼非欲覺覺時？答曰：猶如餘意所念欲覺，是謂意所念欲覺彼非欲覺覺時。云何欲覺覺時彼意所念欲覺耶？答曰：猶如欲覺緣欲覺覺時，是謂欲覺覺時彼意所念欲覺也。云何非欲覺覺時彼非意所念欲覺？答曰：除上爾所事。瞋恚、害覺亦如是。若出要覺覺時，彼意所念出要覺耶？答曰：或出要覺覺時彼非意所念出要覺。云何出要覺覺時彼非意所念出要覺耶？答曰：猶如餘緣出要覺覺時，是謂出要覺覺時彼非意所念出要覺。云何意所念出要覺彼非出要覺覺時？答曰：猶如餘意所念出要覺，是謂意所念出要覺彼非出要覺覺時也。云何出要覺覺時彼意所念出要覺？答曰：猶如出要覺緣出要覺覺時，是謂出要覺覺時彼意所念出要覺也。云何非出要覺覺時彼非意所念出要覺？答曰：除上爾所事。無瞋恚、不害覺亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十想：無常想、無常苦想、苦無我想、不淨想、觀食想、一切世間不可樂想、死想、斷想、無婬想、盡想。若修無常想，彼意所念無常想耶？答曰：或修無常想彼非意所念無常想。云何修無常想彼非意所念無常想？答曰：猶如餘緣修無常想，是謂修無常想彼非意所念無常想。云何意所念無常想彼非修無常想？答曰：猶如餘意所念無常想，是謂意所念無常想彼非修無常想也。云何修無常想彼意所念無常想耶？答曰：如緣無常想修無常想，是謂修無常想彼意所念無常想也。云何非修無常想彼非意所念無常想耶？答曰：除上爾所事。乃至盡想亦如是。若欲覺覺時，彼意所念欲覺耶？答曰：或欲覺覺時彼非意所念欲覺。云何欲覺覺時彼非意所念欲覺耶？答曰：猶如餘緣欲覺覺時，是謂欲覺覺時彼非意所念欲覺也。云何意所念欲覺彼非欲覺覺時？答曰：猶如餘意所念欲覺，是謂意所念欲覺彼非欲覺覺時。云何欲覺覺時彼意所念欲覺耶？答曰：猶如欲覺緣欲覺覺時，是謂欲覺覺時彼意所念欲覺也。云何非欲覺覺時彼非意所念欲覺？答曰：除上爾所事。瞋恚、害覺亦如是。若出要覺覺時，彼意所念出要覺耶？答曰：或出要覺覺時彼非意所念出要覺。云何出要覺覺時彼非意所念出要覺耶？答曰：猶如餘緣出要覺覺時，是謂出要覺覺時彼非意所念出要覺。云何意所念出要覺彼非出要覺覺時？答曰：猶如餘意所念出要覺，是謂意所念出要覺彼非出要覺覺時也。云何出要覺覺時彼意所念出要覺？答曰：猶如出要覺緣出要覺覺時，是謂出要覺覺時彼意所念出要覺也。云何非出要覺覺時彼非意所念出要覺？答曰：除上爾所事。無瞋恚、不害覺亦如是。

諸法因無明，彼法緣無明耶？答曰：如是，諸法因無明，彼法緣無明。頗法緣無明，彼法不因無明耶？答曰：有，除無明報，諸餘不隱沒無記行若善行也。諸法因明，彼法緣明耶？答曰：如是，諸法因明，彼法緣明也。頗法緣明，彼法不因明耶？答曰：有，初明若有漏行也。諸法因無明，彼法緣明耶？答曰：如是，諸法因無明，彼法緣明也。頗法緣明，彼法不因無明耶？答曰：有，除無明報，諸餘不隱沒無記行若善行也。諸法因明，彼法緣無明耶？答曰：如是，諸法因明，彼法緣無明也。頗法緣無明，彼法不因明耶？答曰：有，初明若有漏行也。諸法因無明，彼法不善耶？答曰：如是，諸法不善，彼法因無明也。頗法因無明，彼法非不善耶？答曰：有，無明報染污行也。諸法因明，彼法善耶？答曰：如是，諸法因明，彼法善也。頗法善，彼法不因明耶？答曰：有，初明若善有漏行也。頗法不因明不因無明，彼法非不因耶？答曰：有，除無明報，諸餘不隱沒無記行，初明若善有漏行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法因無明，彼法緣無明耶？答曰：如是，諸法因無明，彼法緣無明。頗法緣無明，彼法不因無明耶？答曰：有，除無明報，諸餘不隱沒無記行若善行也。諸法因明，彼法緣明耶？答曰：如是，諸法因明，彼法緣明也。頗法緣明，彼法不因明耶？答曰：有，初明若有漏行也。諸法因無明，彼法緣明耶？答曰：如是，諸法因無明，彼法緣明也。頗法緣明，彼法不因無明耶？答曰：有，除無明報，諸餘不隱沒無記行若善行也。諸法因明，彼法緣無明耶？答曰：如是，諸法因明，彼法緣無明也。頗法緣無明，彼法不因明耶？答曰：有，初明若有漏行也。諸法因無明，彼法不善耶？答曰：如是，諸法不善，彼法因無明也。頗法因無明，彼法非不善耶？答曰：有，無明報染污行也。諸法因明，彼法善耶？答曰：如是，諸法因明，彼法善也。頗法善，彼法不因明耶？答曰：有，初明若善有漏行也。頗法不因明不因無明，彼法非不因耶？答曰：有，除無明報，諸餘不隱沒無記行，初明若善有漏行也。

阿毘曇欲品第四十竟(梵本一百八十六首盧，秦二千九百五十六言)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇欲品第四十竟(梵本一百八十六首盧，秦二千九百五十六言)。