阿毘曇八犍度論卷第二十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇八犍度論卷第二十八

迦旃延子造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

定犍度中一行跋渠第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定犍度中一行跋渠第五

一行歷六二七，是修斷三昧，越智禪二定起想，拘律陀聚覺意斷，眼視徹聽有逮，凡夫果退，生界五通苦最在後。三三昧：空、無願、無相。若成就空，彼成就無願也？設成就無願，彼成就空也？若成就空，彼成就無相耶？設成就無相，彼成就空耶？若成就無願，彼成就無相耶？設成就無相，彼成就無願耶(一行竟)？若成就過去空，彼成就未來耶？設成就未來，彼成就過去也？若成就過去，彼成就現在也？設成就現在，彼成就過去耶？若成就未來，彼成就現在耶？設成就現在，彼成就未來耶？若成就過去，彼成就未來現在耶？設成就未來現在，彼成就過去耶？若成就未來，彼成就過去現在耶？設成就過去現在，彼成就未來耶？若成就現在，彼成就過去未來耶？設成就過去未來，彼成就現在耶(空六竟)？無願無相亦如是。若成就過去空，彼成就過去無願也？設成就過去無願，彼成就過去空耶？若成就過去空，彼成就未來無願耶？設成就未來無願，彼成就過去空耶？若成就過去空，彼成就現在無願耶？設成就現在無願，彼成就過去空耶？若成就過去空，彼成就過去現在無願耶？設成就過去現在無願，彼成就過去空耶？若成就過去空，彼成就未來現在無願耶？設成就未來現在無願，彼成就過去空耶？若成就過去空，彼成就過去未來無願耶？設成就過去未來無願，彼成就過去空耶？若成就過去空，彼成就過去未來現在無願耶？設成就過去未來現在無願，彼成就過去空耶(空願七竟)？無相亦如是。過去空、過去無願、過去無相，未來現在過去現在、未來現在過去未來、過去未來現在無相(七竟)。若修空三昧，彼修無願耶？設修無願，彼修空耶？若修空三昧，彼修無相耶？設修無相，彼修空耶？若修無願三昧，彼修無相耶？設修無相，彼修無願耶？頗結空滅非無願無相耶？無願滅非空非無相耶？無相滅非空非無願耶？空無願滅非無相耶？空無相滅非無願也？無願無相滅非空耶？空無相無願滅，頗結非空非無願非無相滅而滅結耶？云何意所念越次取證？何繫行意所念越次取證？盡智當言身身觀意止耶？當言痛心法法觀意止耶？無生智亦如是。諸無漏初禪樂、諸猗覺意，此何差別？諸無漏第二禪樂、諸猗覺意，此何差別？若從三昧起，彼因緣起耶？設因緣起，彼三昧起耶？又世尊言：乃至想定齊是得教。若世尊弟子生有想無想處，彼依何等逮阿羅漢果？又尊者摩訶目揵連言：諸賢者我自思惟，在耆闍崛山醍醐池側入不用定，有眾多龍象擎鼻哮吼而聞聲。為尊者摩訶目犍連入定聞彼聲起聞聲耶？諸不定，彼一切無明實無明語耶？設無明實無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一行歷六二七，是修斷三昧，越智禪二定起想，拘律陀聚覺意斷，眼視徹聽有逮，凡夫果退，生界五通苦最在後。三三昧：空、無願、無相。若成就空，彼成就無願也？設成就無願，彼成就空也？若成就空，彼成就無相耶？設成就無相，彼成就空耶？若成就無願，彼成就無相耶？設成就無相，彼成就無願耶(一行竟)？若成就過去空，彼成就未來耶？設成就未來，彼成就過去也？若成就過去，彼成就現在也？設成就現在，彼成就過去耶？若成就未來，彼成就現在耶？設成就現在，彼成就未來耶？若成就過去，彼成就未來現在耶？設成就未來現在，彼成就過去耶？若成就未來，彼成就過去現在耶？設成就過去現在，彼成就未來耶？若成就現在，彼成就過去未來耶？設成就過去未來，彼成就現在耶(空六竟)？無願無相亦如是。若成就過去空，彼成就過去無願也？設成就過去無願，彼成就過去空耶？若成就過去空，彼成就未來無願耶？設成就未來無願，彼成就過去空耶？若成就過去空，彼成就現在無願耶？設成就現在無願，彼成就過去空耶？若成就過去空，彼成就過去現在無願耶？設成就過去現在無願，彼成就過去空耶？若成就過去空，彼成就未來現在無願耶？設成就未來現在無願，彼成就過去空耶？若成就過去空，彼成就過去未來無願耶？設成就過去未來無願，彼成就過去空耶？若成就過去空，彼成就過去未來現在無願耶？設成就過去未來現在無願，彼成就過去空耶(空願七竟)？無相亦如是。過去空、過去無願、過去無相，未來現在過去現在、未來現在過去未來、過去未來現在無相(七竟)。若修空三昧，彼修無願耶？設修無願，彼修空耶？若修空三昧，彼修無相耶？設修無相，彼修空耶？若修無願三昧，彼修無相耶？設修無相，彼修無願耶？頗結空滅非無願無相耶？無願滅非空非無相耶？無相滅非空非無願耶？空無願滅非無相耶？空無相滅非無願也？無願無相滅非空耶？空無相無願滅，頗結非空非無願非無相滅而滅結耶？云何意所念越次取證？何繫行意所念越次取證？盡智當言身身觀意止耶？當言痛心法法觀意止耶？無生智亦如是。諸無漏初禪樂、諸猗覺意，此何差別？諸無漏第二禪樂、諸猗覺意，此何差別？若從三昧起，彼因緣起耶？設因緣起，彼三昧起耶？又世尊言：乃至想定齊是得教。若世尊弟子生有想無想處，彼依何等逮阿羅漢果？又尊者摩訶目揵連言：諸賢者我自思惟，在耆闍崛山醍醐池側入不用定，有眾多龍象擎鼻哮吼而聞聲。為尊者摩訶目犍連入定聞彼聲起聞聲耶？諸不定，彼一切無明實無明語耶？設無明實無

明語，彼一切不定耶？諸定，彼一切明實明語耶？設明實明語，彼一切定耶？諸不定，彼一切不成就覺意耶？設不成就覺意，彼一切不定耶？諸定，彼一切成就覺意耶？設成就覺意，彼一切定耶？若成就覺意，彼成就無漏法耶？設成就無漏法，彼成就覺意耶？若不成就覺意，彼不成就無漏法耶？設不成就無漏法，彼不成就覺意耶？若得覺意，彼得無漏法耶？設得無漏法，彼得覺意耶？若棄覺意，彼棄無漏法耶？設棄無漏法，彼棄覺意耶？若退覺意，彼退無漏法耶？設退無漏法，彼退覺意耶？若不盡，彼無餘耶？設無餘，彼不盡耶？若盡，彼有餘耶？設有餘，彼盡耶？諸於此生眼本不見色彼辨天眼，依何等辨天眼？耳聲亦如是。以何等故凡夫人退見諦思惟斷結還有，世尊弟子思惟斷？以何等故阿羅漢果退非須陀洹果？以何等故阿那含、斯陀含果退，非須陀洹果、阿羅漢果退？諸得無漏根力覺道種，當言本得得、本不得得？阿那含、斯陀含果退諸得無漏根力覺道種，當言本得得、本不得得？無色界沒生欲界，諸得持陰入四大、善根不善根無記根、結縛使垢纏，當言本得得、本不得得？無色界沒生色界，諸得持陰入四大、善根無記根、結縛使垢纏，當言本得得、本不得得？色界沒生欲界，諸得持陰入四大、善根不善根無記根、結縛使垢纏，當言本得得、本不得得？若依初禪神足智證通修道，彼齊何能至幾所？若依初禪徹聽聞聲智證通修道，彼能齊何繫？若依初禪知他人心智證通修道，彼能齊何繫知心心法？若依初禪自識宿命智證通修道，彼能齊何繫自識宿命？若依初禪天眼智證通修道，彼能齊何繫眼見色？第二第三第四禪亦如是。若意所念苦苦逮阿羅漢果，彼齊何繫行意所念苦苦逮阿羅漢果？習亦如是。若盡盡意所念逮阿羅漢果，彼何繫行意所念盡盡逮阿羅漢果？道亦如是。此章義願具演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明語，彼一切不定耶？諸定，彼一切明實明語耶？設明實明語，彼一切定耶？諸不定，彼一切不成就覺意耶？設不成就覺意，彼一切不定耶？諸定，彼一切成就覺意耶？設成就覺意，彼一切定耶？若成就覺意，彼成就無漏法耶？設成就無漏法，彼成就覺意耶？若不成就覺意，彼不成就無漏法耶？設不成就無漏法，彼不成就覺意耶？若得覺意，彼得無漏法耶？設得無漏法，彼得覺意耶？若棄覺意，彼棄無漏法耶？設棄無漏法，彼棄覺意耶？若退覺意，彼退無漏法耶？設退無漏法，彼退覺意耶？若不盡，彼無餘耶？設無餘，彼不盡耶？若盡，彼有餘耶？設有餘，彼盡耶？諸於此生眼本不見色彼辨天眼，依何等辨天眼？耳聲亦如是。以何等故凡夫人退見諦思惟斷結還有，世尊弟子思惟斷？以何等故阿羅漢果退非須陀洹果？以何等故阿那含、斯陀含果退，非須陀洹果、阿羅漢果退？諸得無漏根力覺道種，當言本得得、本不得得？阿那含、斯陀含果退諸得無漏根力覺道種，當言本得得、本不得得？無色界沒生欲界，諸得持陰入四大、善根不善根無記根、結縛使垢纏，當言本得得、本不得得？無色界沒生色界，諸得持陰入四大、善根無記根、結縛使垢纏，當言本得得、本不得得？色界沒生欲界，諸得持陰入四大、善根不善根無記根、結縛使垢纏，當言本得得、本不得得？若依初禪神足智證通修道，彼齊何能至幾所？若依初禪徹聽聞聲智證通修道，彼能齊何繫？若依初禪知他人心智證通修道，彼能齊何繫知心心法？若依初禪自識宿命智證通修道，彼能齊何繫自識宿命？若依初禪天眼智證通修道，彼能齊何繫眼見色？第二第三第四禪亦如是。若意所念苦苦逮阿羅漢果，彼齊何繫行意所念苦苦逮阿羅漢果？習亦如是。若盡盡意所念逮阿羅漢果，彼何繫行意所念盡盡逮阿羅漢果？道亦如是。此章義願具演說。

三三昧：空、無願、無相。若成就空，彼成就無願耶？答曰：如是。設成就無願，彼成就空耶？答曰：如是。若成就空，彼成就無相耶？答曰：若得。設成就無相，彼成就空耶？答曰：如是。若成就無願，彼成就無相耶？答曰：若得。設成就無相，彼成就無願耶？答曰：如是(一行竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三三昧：空、無願、無相。若成就空，彼成就無願耶？答曰：如是。設成就無願，彼成就空耶？答曰：如是。若成就空，彼成就無相耶？答曰：若得。設成就無相，彼成就空耶？答曰：如是。若成就無願，彼成就無相耶？答曰：若得。設成就無相，彼成就無願耶？答曰：如是(一行竟)。

若成就過去空，彼成就未來耶？答曰：如是。設成就未來，彼成就過去也？答曰：若盡不失則成就，若不盡、設盡便失則不成就。若成就過去，彼成就現在也？答曰：若現在前。設成就現在，彼成就過去也？答曰：若盡不失則成就，若不盡、設盡便失則不成就。若成就未來，彼成就現在耶？答曰：若現在前。設成就現在，彼成就未來耶？答曰：如是。若成就過去，彼成就未來現在耶？答曰：未來成就，現在若現在前。設成就未來現在，彼成就過去耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡、設盡便失則不成就。若成就未來，彼成就過去現在耶？答曰：成就未來非過去現在，及過去非現在，及現在非過去，及過去現在。云何成就未來非過去現在？答曰：若得空三昧不盡、設盡便失不現在前，是謂未來非過去現在。云何未來及過去非現在？答曰：若得空三昧盡不失，又彼空三昧不現在前，是謂未來及過去非現在。云何未來及現在非過去耶？答曰：若空三昧現在前，若不盡、設盡便失，是謂未來及現在非過去。云何未來及過去現在？答曰：若空三昧盡不失，又彼空三昧現在前，是謂未來及過去現在。設成就過去現在，彼成就未來耶？答曰：如是。若成就現在，彼成就過去未來耶？答曰：未來成就，過去若盡不失則成就，若不盡、設盡便失則不成就。設成就過去未來，彼成就現在耶？答曰：若現在前。無願、無相亦如是(六竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就過去空，彼成就未來耶？答曰：如是。設成就未來，彼成就過去也？答曰：若盡不失則成就，若不盡、設盡便失則不成就。若成就過去，彼成就現在也？答曰：若現在前。設成就現在，彼成就過去也？答曰：若盡不失則成就，若不盡、設盡便失則不成就。若成就未來，彼成就現在耶？答曰：若現在前。設成就現在，彼成就未來耶？答曰：如是。若成就過去，彼成就未來現在耶？答曰：未來成就，現在若現在前。設成就未來現在，彼成就過去耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡、設盡便失則不成就。若成就未來，彼成就過去現在耶？答曰：成就未來非過去現在，及過去非現在，及現在非過去，及過去現在。云何成就未來非過去現在？答曰：若得空三昧不盡、設盡便失不現在前，是謂未來非過去現在。云何未來及過去非現在？答曰：若得空三昧盡不失，又彼空三昧不現在前，是謂未來及過去非現在。云何未來及現在非過去耶？答曰：若空三昧現在前，若不盡、設盡便失，是謂未來及現在非過去。云何未來及過去現在？答曰：若空三昧盡不失，又彼空三昧現在前，是謂未來及過去現在。設成就過去現在，彼成就未來耶？答曰：如是。若成就現在，彼成就過去未來耶？答曰：未來成就，過去若盡不失則成就，若不盡、設盡便失則不成就。設成就過去未來，彼成就現在耶？答曰：若現在前。無願、無相亦如是(六竟)。

若成就過去空三昧，彼成就過去無願耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡、設盡便失則不成就。設成就過去無願，彼成就過去空耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡、設盡便失則不成就。若成就過去空三昧，彼成就未來無願？答曰：如是。設成就未來無願，彼成就過去空耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡、設盡便失則不成就。若成就過去空，彼成就現在無願耶？答曰：若現在前。設成就現在無願，彼成就過去空耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡、設盡便失則不成就。若成就過去空，彼成就過去現在無願耶？答曰：或成就過去空非過去現在無願，及過去非現在，及現在非過去，及過去現在無願。云何成就過去空非過去現在無願？答曰：若空三昧盡不失，又彼無願三昧不盡、設盡便失亦不現在前，是謂成就過去空三昧非過去現在無願。云何成就過去空及過去無願非現在？答曰：若空無願三昧盡不失，又彼無願三昧不現在前，是謂成就過去空及過去無願非現在。云何成就過去空及現在無願非過去？答曰：若空三昧盡不失，又彼無願三昧現在前，不盡、若盡便失，是謂成就過去空及現在無願非過去。云何成就過去空及過去現在無願。答曰：若空無願三昧盡不失，又彼無願三昧現在前，是謂成就過去空及過去現在無願。設成就過去現在無願，彼成就過去空耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡、設盡便失則不成就。若成就過去空，彼成就未來現在無願耶？答曰：未來成就，現在若現在前。設成就未來現在無願，彼成就過去空耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡、設盡便失則不成就。若成就過去空三昧，彼成就過去未來無願耶？答曰：未來成就，過去若盡不失則成就，若不盡、設盡便失則不成就。設成就過去未來無願，彼成就過去空耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡、設盡便失則不成就。若成就過去空，彼成就過去未來現在無願耶？答曰：或成就過去空及未來無願非過去現在，及過去未來非現在，及未來現在非過去，及過去未來現在無願。云何成就過去空及未來無願非過去現在？答曰：若空三昧盡不失，又彼得無願三昧，不盡、設盡便失亦不現在前，是謂成就過去空及未來無願非過去現在。云何成就過去空三昧及過去未來無願非現在？答曰：若空無願三昧已盡不失，又彼無願三昧不現在前，是謂成就過去空及過去未來無願非現在。云何成就過去空及未來現在無願非過去？答曰：若空三昧盡不失，又彼無願三昧現在前，不盡、設盡便失，是謂成就過去空及未來現在無願非過去。云何成就過去空及過去未來現在無願？答曰：若空無願三昧盡不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就過去空三昧，彼成就過去無願耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡、設盡便失則不成就。設成就過去無願，彼成就過去空耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡、設盡便失則不成就。若成就過去空三昧，彼成就未來無願？答曰：如是。設成就未來無願，彼成就過去空耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡、設盡便失則不成就。若成就過去空，彼成就現在無願耶？答曰：若現在前。設成就現在無願，彼成就過去空耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡、設盡便失則不成就。若成就過去空，彼成就過去現在無願耶？答曰：或成就過去空非過去現在無願，及過去非現在，及現在非過去，及過去現在無願。云何成就過去空非過去現在無願？答曰：若空三昧盡不失，又彼無願三昧不盡、設盡便失亦不現在前，是謂成就過去空三昧非過去現在無願。云何成就過去空及過去無願非現在？答曰：若空無願三昧盡不失，又彼無願三昧不現在前，是謂成就過去空及過去無願非現在。云何成就過去空及現在無願非過去？答曰：若空三昧盡不失，又彼無願三昧現在前，不盡、若盡便失，是謂成就過去空及現在無願非過去。云何成就過去空及過去現在無願。答曰：若空無願三昧盡不失，又彼無願三昧現在前，是謂成就過去空及過去現在無願。設成就過去現在無願，彼成就過去空耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡、設盡便失則不成就。若成就過去空，彼成就未來現在無願耶？答曰：未來成就，現在若現在前。設成就未來現在無願，彼成就過去空耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡、設盡便失則不成就。若成就過去空三昧，彼成就過去未來無願耶？答曰：未來成就，過去若盡不失則成就，若不盡、設盡便失則不成就。設成就過去未來無願，彼成就過去空耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡、設盡便失則不成就。若成就過去空，彼成就過去未來現在無願耶？答曰：或成就過去空及未來無願非過去現在，及過去未來非現在，及未來現在非過去，及過去未來現在無願。云何成就過去空及未來無願非過去現在？答曰：若空三昧盡不失，又彼得無願三昧，不盡、設盡便失亦不現在前，是謂成就過去空及未來無願非過去現在。云何成就過去空三昧及過去未來無願非現在？答曰：若空無願三昧已盡不失，又彼無願三昧不現在前，是謂成就過去空及過去未來無願非現在。云何成就過去空及未來現在無願非過去？答曰：若空三昧盡不失，又彼無願三昧現在前，不盡、設盡便失，是謂成就過去空及未來現在無願非過去。云何成就過去空及過去未來現在無願？答曰：若空無願三昧盡不

失，又彼無願三昧現在前，是謂成就過去空及過去未來現在無願。設成就過去未來現在無願，彼成就過去空耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡、設盡便失則不成就(空願七竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失，又彼無願三昧現在前，是謂成就過去空及過去未來現在無願。設成就過去未來現在無願，彼成就過去空耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡、設盡便失則不成就(空願七竟)。

若成就過去空三昧，彼成就過去無相耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡、設盡便失則不成就。設成就過去無相，彼成就過去空耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡、設盡便失則不成就。若成就過去空，彼成就未來無相耶？答曰：若得。設成就未來無相，彼成就過去空耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡、設盡便失則不成就。若成就過去空，彼成就現在無相耶？答曰：若現在前。設成就現在無相，彼成就過去空耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡、設盡便失則不成就。若成就過去空，彼成就過去現在無相耶？答曰：或成就過去空非過去現在無相，及過去非現在，及現在非過去，及過去現在無相。云何成就過去空非過去現在無相？答曰：若空三昧盡不失，又彼無相三昧不盡、設盡便失，亦不現在前，是謂成就過去空非過去現在無相。云何成就過去空及過去無相非現在？答曰：若空無相三昧盡不失，又彼無相三昧不現在前，是謂成就過去空及過去無相非現在。云何成就過去空及現在無相非過去？答曰：若空三昧盡不失，又彼無相三昧現在前，不盡、設盡便失，是謂成就過去空及現在無相三昧非過去。云何成就過去空及過去現在無相？答曰：若空無相三昧盡不失，又彼無相三昧現在前，是謂成就過去空三昧及過去現在無相。設成就過去現在無相，彼成就過去空耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡、設盡便失則不成就。若成就過去空，彼成就未來現在無相耶？答曰：或成就過去空非未來現在無相，及未來非現在，及未來現在無相。云何成就過去空非未來現在無相？答曰：若空三昧盡不失，又彼不得無相三昧，是謂成就過去空非未來現在無相。云何成就過去空及未來無相非現在？答曰：若空三昧盡不失，又彼得無相三昧不現在前，是謂成就過去空及未來無相非現在。云何成就過去空及未來現在無相？答曰：若空三昧盡不失，又彼無相三昧現在前，是謂成就過去空及未來現在無相。設成就未來現在無相，彼成就過去空耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡、設盡便失則不成就。若成就過去空，彼成就過去未來現在無相耶？答曰：或成就過去空非過去未來現在無相，及未來非過去現在，及過去未來非現在，及未來現在非過去，及過去未來現在無相。云何成就過去空非過去未來現在無相？答曰：若空三昧盡不失，又彼不得無相三昧，是謂成就過去空非過去未來現在無相。云何成就過去空及未來無相非過去現在？答曰：若空三昧盡不失，又彼得無相三昧，不盡、設盡便失亦不現在前，是謂成就過去空及未來無相非過去現在。云何成就過去空及過去未來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就過去空三昧，彼成就過去無相耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡、設盡便失則不成就。設成就過去無相，彼成就過去空耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡、設盡便失則不成就。若成就過去空，彼成就未來無相耶？答曰：若得。設成就未來無相，彼成就過去空耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡、設盡便失則不成就。若成就過去空，彼成就現在無相耶？答曰：若現在前。設成就現在無相，彼成就過去空耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡、設盡便失則不成就。若成就過去空，彼成就過去現在無相耶？答曰：或成就過去空非過去現在無相，及過去非現在，及現在非過去，及過去現在無相。云何成就過去空非過去現在無相？答曰：若空三昧盡不失，又彼無相三昧不盡、設盡便失，亦不現在前，是謂成就過去空非過去現在無相。云何成就過去空及過去無相非現在？答曰：若空無相三昧盡不失，又彼無相三昧不現在前，是謂成就過去空及過去無相非現在。云何成就過去空及現在無相非過去？答曰：若空三昧盡不失，又彼無相三昧現在前，不盡、設盡便失，是謂成就過去空及現在無相三昧非過去。云何成就過去空及過去現在無相？答曰：若空無相三昧盡不失，又彼無相三昧現在前，是謂成就過去空三昧及過去現在無相。設成就過去現在無相，彼成就過去空耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡、設盡便失則不成就。若成就過去空，彼成就未來現在無相耶？答曰：或成就過去空非未來現在無相，及未來非現在，及未來現在無相。云何成就過去空非未來現在無相？答曰：若空三昧盡不失，又彼不得無相三昧，是謂成就過去空非未來現在無相。云何成就過去空及未來無相非現在？答曰：若空三昧盡不失，又彼得無相三昧不現在前，是謂成就過去空及未來無相非現在。云何成就過去空及未來現在無相？答曰：若空三昧盡不失，又彼無相三昧現在前，是謂成就過去空及未來現在無相。設成就未來現在無相，彼成就過去空耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡、設盡便失則不成就。若成就過去空，彼成就過去未來現在無相耶？答曰：或成就過去空非過去未來現在無相，及未來非過去現在，及過去未來非現在，及未來現在非過去，及過去未來現在無相。云何成就過去空非過去未來現在無相？答曰：若空三昧盡不失，又彼不得無相三昧，是謂成就過去空非過去未來現在無相。云何成就過去空及未來無相非過去現在？答曰：若空三昧盡不失，又彼得無相三昧，不盡、設盡便失亦不現在前，是謂成就過去空及未來無相非過去現在。云何成就過去空及過去未來

無相非現在。答曰：若空無相三昧盡不失，又彼無相三昧不現在前，是謂成就過去空及過去未來無相非現在。設成就過去未來無相，彼成就過去空耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡、設盡便失則不成就。若成就過去空，彼成就過去未來現在無相？答曰：或成就過去空非過去未來現在無相，及未來非過去現在，及過去未來非現在，及未來現在非過去，及過去未來現在無相。云何成就過去空非過去未來現在無相？答曰：若空三昧盡不失，又彼不得無相三昧，是謂成就過去空非過去未來現在無相。云何成就過去空及未來無相非過去現在，答曰：若空三昧盡不失，又彼得無相三昧，不盡、設盡便失亦不現在前，是謂成就過去空及未來無相非過去現在。云何成就過去空及過去未來無相非現在？答曰：若空無相三昧盡不失，又彼無相三昧不現在前，是謂成就過去空及過去未來無相非現在。云何成就過去空及未來現在無相非過去？答曰：若空三昧盡不失，又彼無相三昧現在前，不盡、設盡便失，是謂成就過去空及未來現在無相非過去。云何成就過去空及過去未來現在無相？答曰：若空無相三昧盡不失，又彼無相三昧現在前，是謂成就過去空及過去未來現在無相。設成就過去未來現在無相，彼成就過去空耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡、設盡便失則不成就(空無相七竟)。如空無相無願亦爾。過去空、過去無願、過去無相(一也)，未來(二也)，現在(三也)，過去現在(四也)，未來現在(五也)，過去未來(六也)，過去未來現在無相(七無相七竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無相非現在。答曰：若空無相三昧盡不失，又彼無相三昧不現在前，是謂成就過去空及過去未來無相非現在。設成就過去未來無相，彼成就過去空耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡、設盡便失則不成就。若成就過去空，彼成就過去未來現在無相？答曰：或成就過去空非過去未來現在無相，及未來非過去現在，及過去未來非現在，及未來現在非過去，及過去未來現在無相。云何成就過去空非過去未來現在無相？答曰：若空三昧盡不失，又彼不得無相三昧，是謂成就過去空非過去未來現在無相。云何成就過去空及未來無相非過去現在，答曰：若空三昧盡不失，又彼得無相三昧，不盡、設盡便失亦不現在前，是謂成就過去空及未來無相非過去現在。云何成就過去空及過去未來無相非現在？答曰：若空無相三昧盡不失，又彼無相三昧不現在前，是謂成就過去空及過去未來無相非現在。云何成就過去空及未來現在無相非過去？答曰：若空三昧盡不失，又彼無相三昧現在前，不盡、設盡便失，是謂成就過去空及未來現在無相非過去。云何成就過去空及過去未來現在無相？答曰：若空無相三昧盡不失，又彼無相三昧現在前，是謂成就過去空及過去未來現在無相。設成就過去未來現在無相，彼成就過去空耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡、設盡便失則不成就(空無相七竟)。如空無相無願亦爾。過去空、過去無願、過去無相(一也)，未來(二也)，現在(三也)，過去現在(四也)，未來現在(五也)，過去未來(六也)，過去未來現在無相(七無相七竟)。

若修空三昧，彼修無願耶？答曰：或空非無願。云何空非無願？答曰：本得空三昧現在前，是謂空非無願。云何無願非空？答曰：本得無願三昧現在前，若本不得無願三昧現在前，不得是時修空三昧，是謂無願非空。云何空無願？答曰：本不得空三昧現在前，得是時修無願三昧；若本不得無願三昧現在前，得是時修空三昧；若本不得無相，若本不得世俗智現在前，是時修空無願三昧，是謂空無願。云何非空無願？答曰：若本得若本不得無相三昧現在前，若本得世俗智、若本不得世俗智現在前，是時非修空無願三昧；一切凡夫人染污心無記心入無想三昧、滅盡三昧、無想天，不修空三昧非無願，是謂非空非無願。若修空三昧，彼修無相耶？答曰：或空非無相。云何空非無相？答曰：本得空三昧現在前，若本不得空三昧現在前，不得是時修無相三昧；若本不得無願三昧現在前，得是時修空三昧非無相，是謂空非無相。云何無相非空？答曰：本得無相三昧現在前、若本不得無相三昧現在前，不得是時修空三昧，是謂無相非空。云何空無相？答曰：本不得空三昧現在前，得是時修無相三昧；若本不得無相三昧現在前，得是時修空三昧；若本不得無願、若本不得世俗智現在前，是時修空無相三昧，是謂修空無相。云何非修空非修無相？答曰：若本得若本不得無願三昧現在前，本得世俗智、若本不得世俗智現在前，不得是時修空無相三昧；一切凡夫人染污心無記心入無相三昧、滅盡三昧、無想天，非修空三昧非無相，是謂非空非無相。若修無願三昧，彼修無相耶？答曰：或無願非無相。云何無願非無相耶？答曰：本得無願三昧現在前、若本不得無願三昧現在前，不得是時修無相三昧；若本不得空三昧現在前，得是時修無願三昧非無相，是謂無願非無相。云何無相非無願？答曰：本得無相三昧現在前、若本不得無相三昧現在前，不得是時修無願三昧，是謂無相非無願。云何無願無相？答曰：本不得無願三昧現在前，得是時修無相三昧；若本不得無相三昧現前，得是時修無願三昧；若本不得空、若本不得世俗智現在前，得是時修無願無相三昧，是謂修無願無相。云何非修無願無相？答曰：本得空三昧現在前，本得世俗智、若本不得世俗智現在前，不得是時修無願無相三昧；一切凡夫人染污心無記心入無相三昧、滅盡三昧、無想天，非修無願三昧非無相，是謂非無願無相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若修空三昧，彼修無願耶？答曰：或空非無願。云何空非無願？答曰：本得空三昧現在前，是謂空非無願。云何無願非空？答曰：本得無願三昧現在前，若本不得無願三昧現在前，不得是時修空三昧，是謂無願非空。云何空無願？答曰：本不得空三昧現在前，得是時修無願三昧；若本不得無願三昧現在前，得是時修空三昧；若本不得無相，若本不得世俗智現在前，是時修空無願三昧，是謂空無願。云何非空無願？答曰：若本得若本不得無相三昧現在前，若本得世俗智、若本不得世俗智現在前，是時非修空無願三昧；一切凡夫人染污心無記心入無想三昧、滅盡三昧、無想天，不修空三昧非無願，是謂非空非無願。若修空三昧，彼修無相耶？答曰：或空非無相。云何空非無相？答曰：本得空三昧現在前，若本不得空三昧現在前，不得是時修無相三昧；若本不得無願三昧現在前，得是時修空三昧非無相，是謂空非無相。云何無相非空？答曰：本得無相三昧現在前、若本不得無相三昧現在前，不得是時修空三昧，是謂無相非空。云何空無相？答曰：本不得空三昧現在前，得是時修無相三昧；若本不得無相三昧現在前，得是時修空三昧；若本不得無願、若本不得世俗智現在前，是時修空無相三昧，是謂修空無相。云何非修空非修無相？答曰：若本得若本不得無願三昧現在前，本得世俗智、若本不得世俗智現在前，不得是時修空無相三昧；一切凡夫人染污心無記心入無相三昧、滅盡三昧、無想天，非修空三昧非無相，是謂非空非無相。若修無願三昧，彼修無相耶？答曰：或無願非無相。云何無願非無相耶？答曰：本得無願三昧現在前、若本不得無願三昧現在前，不得是時修無相三昧；若本不得空三昧現在前，得是時修無願三昧非無相，是謂無願非無相。云何無相非無願？答曰：本得無相三昧現在前、若本不得無相三昧現在前，不得是時修無願三昧，是謂無相非無願。云何無願無相？答曰：本不得無願三昧現在前，得是時修無相三昧；若本不得無相三昧現前，得是時修無願三昧；若本不得空、若本不得世俗智現在前，得是時修無願無相三昧，是謂修無願無相。云何非修無願無相？答曰：本得空三昧現在前，本得世俗智、若本不得世俗智現在前，不得是時修無願無相三昧；一切凡夫人染污心無記心入無相三昧、滅盡三昧、無想天，非修無願三昧非無相，是謂非無願無相。

頗結空滅非無願非無相耶？答曰：不滅。無願滅非空非無相耶？答曰：滅。諸結習諦道諦斷無願斷無相滅非空非無願耶？答曰：滅。諸結盡諦斷無相斷空無願滅非無相耶？答曰：滅。諸結苦諦斷空無願滅空無相滅非無願耶？答曰：不滅。無願無相滅非空耶？答曰：不滅。空無願無相滅？答曰：滅。諸結學見迹思惟滅，頗結非空非無願非無相滅而滅結耶？答曰：滅，諸結凡夫人滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗結空滅非無願非無相耶？答曰：不滅。無願滅非空非無相耶？答曰：滅。諸結習諦道諦斷無願斷無相滅非空非無願耶？答曰：滅。諸結盡諦斷無相斷空無願滅非無相耶？答曰：滅。諸結苦諦斷空無願滅空無相滅非無願耶？答曰：不滅。無願無相滅非空耶？答曰：不滅。空無願無相滅？答曰：滅。諸結學見迹思惟滅，頗結非空非無願非無相滅而滅結耶？答曰：滅，諸結凡夫人滅。

云何意所念越次取證？答曰：無常、苦、空、無我。何繫行意所念越次取證？答曰：欲界繫。盡智當言身身觀意止耶？答曰：盡智，或彼身身觀意止、或痛心法法觀意止。無生智亦如是。諸無漏初禪樂、諸猗覺意此何差別？答曰：無差別。諸無漏第二禪樂、諸猗覺意，此何差別？答曰：無差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何意所念越次取證？答曰：無常、苦、空、無我。何繫行意所念越次取證？答曰：欲界繫。盡智當言身身觀意止耶？答曰：盡智，或彼身身觀意止、或痛心法法觀意止。無生智亦如是。諸無漏初禪樂、諸猗覺意此何差別？答曰：無差別。諸無漏第二禪樂、諸猗覺意，此何差別？答曰：無差別。

從三昧起，彼從緣起耶？答曰：或三昧起非緣。云何三昧起非緣？答曰：猶如有一諸想意所念入初禪，彼意所念想入第二禪，是謂三昧起非緣。云何緣起非三昧？答曰：猶如有一諸想意所念入初禪，彼如其定餘二想意所念，是謂緣起非三昧。云何三昧起緣？答曰：猶如有一諸想意所念入初禪，彼意所念餘第二想入第二禪，是謂三昧起緣。云何非三昧起非緣？答曰：猶如有一諸想意所念入初禪，彼如其定久住，是謂非三昧起非緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從三昧起，彼從緣起耶？答曰：或三昧起非緣。云何三昧起非緣？答曰：猶如有一諸想意所念入初禪，彼意所念想入第二禪，是謂三昧起非緣。云何緣起非三昧？答曰：猶如有一諸想意所念入初禪，彼如其定餘二想意所念，是謂緣起非三昧。云何三昧起緣？答曰：猶如有一諸想意所念入初禪，彼意所念餘第二想入第二禪，是謂三昧起緣。云何非三昧起非緣？答曰：猶如有一諸想意所念入初禪，彼如其定久住，是謂非三昧起非緣。

又世尊言：所謂想三昧齊是得教。若世尊弟子生有想無想處，彼依何等逮阿羅漢果？答曰：無漏不用定。又尊者大目犍連言：我自憶，諸賢！在耆闍崛山醍醐池側入不用定，有眾多龍象擎鼻哮吼聞聲。尊者大目犍連入定聞聲起聞耶？答曰：尊者大目犍連起聞聲非入定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又世尊言：所謂想三昧齊是得教。若世尊弟子生有想無想處，彼依何等逮阿羅漢果？答曰：無漏不用定。又尊者大目犍連言：我自憶，諸賢！在耆闍崛山醍醐池側入不用定，有眾多龍象擎鼻哮吼聞聲。尊者大目犍連入定聞聲起聞耶？答曰：尊者大目犍連起聞聲非入定。

諸不定，彼一切無明實無明語耶？答曰：如是，諸不定彼一切無明實無明語。頗無明實無明語彼非不定耶？答曰：有，邪定也。諸定，彼一切明實明語？答曰：如是。諸明實明語，彼一切定也。頗定彼非明實明語？答曰：有，邪定也。諸不定，彼一切不成就覺意耶？答曰：如是，諸不定彼一切不成就覺意也。頗不成就覺意，彼非不定耶？答曰：有，邪定。諸定，彼一切成就覺意耶？答曰：如是。諸成就覺意彼一切定，頗定彼非覺意成就耶？答曰：有，邪定。若成就覺意，彼成就無漏法耶？答曰：如是，諸成就覺意彼成就無漏法。頗成就無漏法非覺意耶？答曰：有，凡夫人也。若不成就覺意，彼不成就無漏法耶？答曰：無有不成就無漏法，有不成就覺意凡夫人也。若得覺意，彼得無漏法耶？答曰：如是，若得覺意彼得無漏法。頗得無漏法非覺意耶。答曰。有凡夫人也。若棄覺意，彼棄無漏法耶？答曰：無有棄無漏法，無有盡棄覺意。若退覺意，彼退無漏法耶？答曰：無有退無漏法，無有盡退覺意。若不盡，彼不知耶？答曰：如是，諸不知彼不盡。頗不盡，彼非不知耶？答曰：有，諸知已知非斷知。盡諸盡，彼知耶？答曰：如是，諸盡彼知也。頗知非盡耶？答曰：有，諸知已知非斷智盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸不定，彼一切無明實無明語耶？答曰：如是，諸不定彼一切無明實無明語。頗無明實無明語彼非不定耶？答曰：有，邪定也。諸定，彼一切明實明語？答曰：如是。諸明實明語，彼一切定也。頗定彼非明實明語？答曰：有，邪定也。諸不定，彼一切不成就覺意耶？答曰：如是，諸不定彼一切不成就覺意也。頗不成就覺意，彼非不定耶？答曰：有，邪定。諸定，彼一切成就覺意耶？答曰：如是。諸成就覺意彼一切定，頗定彼非覺意成就耶？答曰：有，邪定。若成就覺意，彼成就無漏法耶？答曰：如是，諸成就覺意彼成就無漏法。頗成就無漏法非覺意耶？答曰：有，凡夫人也。若不成就覺意，彼不成就無漏法耶？答曰：無有不成就無漏法，有不成就覺意凡夫人也。若得覺意，彼得無漏法耶？答曰：如是，若得覺意彼得無漏法。頗得無漏法非覺意耶。答曰。有凡夫人也。若棄覺意，彼棄無漏法耶？答曰：無有棄無漏法，無有盡棄覺意。若退覺意，彼退無漏法耶？答曰：無有退無漏法，無有盡退覺意。若不盡，彼不知耶？答曰：如是，諸不知彼不盡。頗不盡，彼非不知耶？答曰：有，諸知已知非斷知。盡諸盡，彼知耶？答曰：如是，諸盡彼知也。頗知非盡耶？答曰：有，諸知已知非斷智盡。

諸於此生眼本不見色，彼後辨天眼，彼依何等辨天眼？答曰：猶如有一性自識宿命，彼本於餘生眼見色，依彼辨天眼。耳聲亦如是。以何等故凡夫人退見諦思惟斷結還得，世尊弟子思惟斷耶？答曰：凡夫人所可用道見諦斷結滅，彼思惟斷於彼道退得彼結繫也；世尊弟子以餘道見諦斷結滅餘思惟斷。彼所可用道見諦斷結滅，於彼道不退，所可用道思惟斷結滅，於彼或有退或有不退。彼世尊弟子所可用道見諦思惟斷結滅，彼道思惟斷結滅彼道不退。以何等故阿羅漢果退非須陀洹果？答曰：見諦斷法無替、思惟斷有替，彼有淨想無淨想，彼淨想不順意所念、不順無淨想退，彼無一法若我若無是我，諸彼取我無我見退。以何等故阿那含斯陀含果退然非須陀洹果？答曰：見諦斷法不替、思惟斷替。彼有淨想不淨想，彼不順意所念、不順不淨想退，彼無一法若無我是我，諸彼取我無我見退。阿羅漢果退諸得無漏根力覺道種，當言本得得、當言本不得得？答曰：當言本得得。阿那含果、斯陀含果退諸得無漏根力覺道種，當言本得得、當言本不得得？答曰：當言本得得。無色界沒生欲界，諸得持陰入四大、善根不善根無記根、結縛使垢纏，當言本得得、當言本不得得？答曰：善若染污當言本得得，報當言本不得得。無色界沒生色界，諸得持陰入四大、善根無記根、結縛使垢纏，當言本得得、當言本不得得？答曰：善若染污當言本得得，報當言本不得得。色界沒生欲界，諸得持入陰四大、善根不善根無記根、結縛使垢纏，當言本得得、當言本不得得？答曰：善若染污當言本得得，報當言本不得得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸於此生眼本不見色，彼後辨天眼，彼依何等辨天眼？答曰：猶如有一性自識宿命，彼本於餘生眼見色，依彼辨天眼。耳聲亦如是。以何等故凡夫人退見諦思惟斷結還得，世尊弟子思惟斷耶？答曰：凡夫人所可用道見諦斷結滅，彼思惟斷於彼道退得彼結繫也；世尊弟子以餘道見諦斷結滅餘思惟斷。彼所可用道見諦斷結滅，於彼道不退，所可用道思惟斷結滅，於彼或有退或有不退。彼世尊弟子所可用道見諦思惟斷結滅，彼道思惟斷結滅彼道不退。以何等故阿羅漢果退非須陀洹果？答曰：見諦斷法無替、思惟斷有替，彼有淨想無淨想，彼淨想不順意所念、不順無淨想退，彼無一法若我若無是我，諸彼取我無我見退。以何等故阿那含斯陀含果退然非須陀洹果？答曰：見諦斷法不替、思惟斷替。彼有淨想不淨想，彼不順意所念、不順不淨想退，彼無一法若無我是我，諸彼取我無我見退。阿羅漢果退諸得無漏根力覺道種，當言本得得、當言本不得得？答曰：當言本得得。阿那含果、斯陀含果退諸得無漏根力覺道種，當言本得得、當言本不得得？答曰：當言本得得。無色界沒生欲界，諸得持陰入四大、善根不善根無記根、結縛使垢纏，當言本得得、當言本不得得？答曰：善若染污當言本得得，報當言本不得得。無色界沒生色界，諸得持陰入四大、善根無記根、結縛使垢纏，當言本得得、當言本不得得？答曰：善若染污當言本得得，報當言本不得得。色界沒生欲界，諸得持入陰四大、善根不善根無記根、結縛使垢纏，當言本得得、當言本不得得？答曰：善若染污當言本得得，報當言本不得得。

若依初禪修神足智證通修道，彼齊能至幾所？答曰：梵天。若依初禪徹聽智證通修道，彼齊能何繫耳聞聲？答曰：梵天上繫。若依初禪知他人心智證通修道，彼齊能何繫知他人心法？答曰：梵天上繫。若依初禪自識宿命智證通修道修，彼齊能何繫自識宿命？答曰：梵天上繫。若依初禪徹視智證通修道，彼齊能何繫眼見色？答曰：梵天上繫、第二光音繫、第三遍淨繫、第四果實繫。若意所念苦苦逮阿羅漢果，彼何繫意所念苦苦逮阿羅漢果？答曰：無色界繫。習亦如是。若意所念盡盡逮阿羅漢果，彼何繫行意所念盡盡逮阿羅漢果？答曰：或欲界繫、或色界繫、或無色界繫。若意所念道道逮阿羅漢果，彼何繫行意所念道道逮阿羅漢果？答曰：或欲界繫、或色無色界繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若依初禪修神足智證通修道，彼齊能至幾所？答曰：梵天。若依初禪徹聽智證通修道，彼齊能何繫耳聞聲？答曰：梵天上繫。若依初禪知他人心智證通修道，彼齊能何繫知他人心法？答曰：梵天上繫。若依初禪自識宿命智證通修道修，彼齊能何繫自識宿命？答曰：梵天上繫。若依初禪徹視智證通修道，彼齊能何繫眼見色？答曰：梵天上繫、第二光音繫、第三遍淨繫、第四果實繫。若意所念苦苦逮阿羅漢果，彼何繫意所念苦苦逮阿羅漢果？答曰：無色界繫。習亦如是。若意所念盡盡逮阿羅漢果，彼何繫行意所念盡盡逮阿羅漢果？答曰：或欲界繫、或色界繫、或無色界繫。若意所念道道逮阿羅漢果，彼何繫行意所念道道逮阿羅漢果？答曰：或欲界繫、或色無色界繫。

阿毘曇一行跋渠第五竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇一行跋渠第五竟。

定犍度第七竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定犍度第七竟。