阿毘曇八揵度論卷第二十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇八揵度論卷第二十七

迦旃延子造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念等譯

定犍度中解脫跋渠第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定犍度中解脫跋渠第三

攝相應在亦爾(胡曰優波藍)， 成就禪無色， 七人七頓得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝相應在亦爾(胡曰優波藍)， 成就禪無色， 七人七頓得。

由何三昧盡十想？四禪、四等、四無色定、八解脫、八除入、十一切入、八智、三三昧。十想：無常想、無常苦想、苦無我想、不淨想、觀食想、一切世間不可樂想、死想、斷想、無欲想、盡想。無常想攝幾禪幾等幾無色定幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧？乃至盡想亦如是。初禪攝幾禪幾等幾無色定幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧？乃至第四禪亦如是。慈攝幾等幾無色定幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧？乃至護亦如是。無色中空處攝幾無色定幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧？乃至有想無想亦如是。初解脫攝幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧？乃至第八解脫亦如是。初除入攝幾除入幾一切入幾智幾三昧？乃至第八除入亦如是。初一切入攝幾一切入幾智幾三昧？乃至第十一切入亦如是。法智攝幾智幾三昧？乃至道智亦如是。空無願無相攝幾三昧？相應、共亦如是。若成就初禪，於此四禪成就幾不成就幾？四等、四無色定、八解脫、八除入、十一切入、八智、三三昧，成就幾不成就幾？乃至第四禪亦如是。七人：堅信、堅法、信解脫、見到、身證、慧解脫、俱解脫。堅信人味相應四禪成就幾不成就幾？淨成就幾不成就幾？無漏成就幾不成就幾？乃至俱解脫人味相應四禪成就幾不成就幾？淨成就幾不成就幾？無漏成就幾不成就幾？堅信人味相應四無色定成就幾不成就幾？淨成就幾不成就幾？無漏成就幾不成就幾。乃至俱解脫人味相應四無色定成就幾不成就幾？淨成就幾不成就幾？無漏成就幾不成就幾。頗成就味相應四禪非淨非無漏耶？成就淨非味相應非無漏耶？成就無漏非味相應非淨耶？成就味相應淨非無漏耶？成就味相應無漏非淨耶？成就淨無漏非味相應耶？成就味相應淨無漏耶(成竟)？不成就、得、棄、退亦如是。頗成就味相應四無色定非淨非無漏耶？成就淨非味相應非無漏耶？成就無漏非味相應非淨耶？成就味相應淨非無漏耶？成就味相應無漏非淨耶？成就淨無漏非味相應耶？成就味相應淨無漏耶(成竟)？不成就、得、棄、退亦如是。頗味相應四禪頓得頓棄耶。漸得漸棄耶。頗淨四禪頓得頓棄耶、漸得漸棄耶？頗無漏四禪頓得頓棄耶、漸得漸棄耶？頗味相應四無色定頓得頓棄耶、漸得漸棄耶？頗淨四無色定頓得頓棄耶、漸得漸棄耶？頗無漏三無色定頓得頓棄耶、漸得漸棄耶？身教由何三昧盡？身無教口教口無教、三惡行三妙行、三不善根三善根、四不聖語四聖語、四胞胎四生四識住、五盛陰五欲、五優婆塞戒、六內入六外入、六識身六更樂身六痛身六想身六思身六愛身、七識所止、世八法、九眾生居、十行迹，四禪、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由何三昧盡十想？四禪、四等、四無色定、八解脫、八除入、十一切入、八智、三三昧。十想：無常想、無常苦想、苦無我想、不淨想、觀食想、一切世間不可樂想、死想、斷想、無欲想、盡想。無常想攝幾禪幾等幾無色定幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧？乃至盡想亦如是。初禪攝幾禪幾等幾無色定幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧？乃至第四禪亦如是。慈攝幾等幾無色定幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧？乃至護亦如是。無色中空處攝幾無色定幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧？乃至有想無想亦如是。初解脫攝幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧？乃至第八解脫亦如是。初除入攝幾除入幾一切入幾智幾三昧？乃至第八除入亦如是。初一切入攝幾一切入幾智幾三昧？乃至第十一切入亦如是。法智攝幾智幾三昧？乃至道智亦如是。空無願無相攝幾三昧？相應、共亦如是。若成就初禪，於此四禪成就幾不成就幾？四等、四無色定、八解脫、八除入、十一切入、八智、三三昧，成就幾不成就幾？乃至第四禪亦如是。七人：堅信、堅法、信解脫、見到、身證、慧解脫、俱解脫。堅信人味相應四禪成就幾不成就幾？淨成就幾不成就幾？無漏成就幾不成就幾？乃至俱解脫人味相應四禪成就幾不成就幾？淨成就幾不成就幾？無漏成就幾不成就幾？堅信人味相應四無色定成就幾不成就幾？淨成就幾不成就幾？無漏成就幾不成就幾。乃至俱解脫人味相應四無色定成就幾不成就幾？淨成就幾不成就幾？無漏成就幾不成就幾。頗成就味相應四禪非淨非無漏耶？成就淨非味相應非無漏耶？成就無漏非味相應非淨耶？成就味相應淨非無漏耶？成就味相應無漏非淨耶？成就淨無漏非味相應耶？成就味相應淨無漏耶(成竟)？不成就、得、棄、退亦如是。頗成就味相應四無色定非淨非無漏耶？成就淨非味相應非無漏耶？成就無漏非味相應非淨耶？成就味相應淨非無漏耶？成就味相應無漏非淨耶？成就淨無漏非味相應耶？成就味相應淨無漏耶(成竟)？不成就、得、棄、退亦如是。頗味相應四禪頓得頓棄耶。漸得漸棄耶。頗淨四禪頓得頓棄耶、漸得漸棄耶？頗無漏四禪頓得頓棄耶、漸得漸棄耶？頗味相應四無色定頓得頓棄耶、漸得漸棄耶？頗淨四無色定頓得頓棄耶、漸得漸棄耶？頗無漏三無色定頓得頓棄耶、漸得漸棄耶？身教由何三昧盡？身無教口教口無教、三惡行三妙行、三不善根三善根、四不聖語四聖語、四胞胎四生四識住、五盛陰五欲、五優婆塞戒、六內入六外入、六識身六更樂身六痛身六想身六思身六愛身、七識所止、世八法、九眾生居、十行迹，四禪、

四等、四無色定、八解脫、八除入、十一切入、知他人心智、等智，由何三昧盡？此章義願具演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四等、四無色定、八解脫、八除入、十一切入、知他人心智、等智，由何三昧盡？此章義願具演說。

十想：無常想、無常苦想、苦無我想、不淨想、觀食想、一切世間不可樂想、死想、斷想、無欲想、盡想。無常想，攝四禪、四無色定、四解脫。無常苦想、苦無我想、死想、斷想、無欲想、盡想亦如是。不淨想觀、食想，攝四禪、初第二解脫。一切世間不可樂想，攝第三第四禪(想竟)。禪中初禪，攝初禪、四等、初第二解脫、初四除入、八智、三三昧。二禪，攝二禪、四等、初第二解脫、初四除入、八智、三三昧。第三禪，攝第三禪、三等、八智、三三昧。第四禪，攝第四禪、三等淨解脫、後四除入、八一切入、八智、三三昧(禪竟)。慈，攝慈，悲，喜。護攝護。無色中空處攝空處、空處解脫、空處入、六智、三三昧。識處，攝識處、識處解脫、識處入、六智、三三昧。不用處，攝不用處、不用處解脫、六智、三三昧。有想無想處，攝有想無想處、有想無想解脫、滅盡解脫、一智(無色竟)。初第二第三解脫，攝初第二第三解脫。空處解脫，攝空處解脫、空處入、六智、三三昧。識處解脫，攝識處解脫、識處入、六智、三三昧。不用處解脫，攝不用處解脫、六智、三三昧。有想無想解脫，攝有想無想解脫、一智。滅盡解脫，攝滅盡解脫(解脫竟)。初除入攝初除入，乃至第八除入攝第八除入。初一切入攝初一切入，乃至第十一切入攝第十一切入。法智，攝法智，五智少入，知他人心智、苦智習盡道智。未知智，攝未知智，五智少入，知他人心智、苦智習盡道智。知他人心智，攝知他人心智，四智少入，法智、未知智、道智、等智。等智，攝等智、苦智習盡道智。空無願無相攝無相(攝竟)。共在亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十想：無常想、無常苦想、苦無我想、不淨想、觀食想、一切世間不可樂想、死想、斷想、無欲想、盡想。無常想，攝四禪、四無色定、四解脫。無常苦想、苦無我想、死想、斷想、無欲想、盡想亦如是。不淨想觀、食想，攝四禪、初第二解脫。一切世間不可樂想，攝第三第四禪(想竟)。禪中初禪，攝初禪、四等、初第二解脫、初四除入、八智、三三昧。二禪，攝二禪、四等、初第二解脫、初四除入、八智、三三昧。第三禪，攝第三禪、三等、八智、三三昧。第四禪，攝第四禪、三等淨解脫、後四除入、八一切入、八智、三三昧(禪竟)。慈，攝慈，悲，喜。護攝護。無色中空處攝空處、空處解脫、空處入、六智、三三昧。識處，攝識處、識處解脫、識處入、六智、三三昧。不用處，攝不用處、不用處解脫、六智、三三昧。有想無想處，攝有想無想處、有想無想解脫、滅盡解脫、一智(無色竟)。初第二第三解脫，攝初第二第三解脫。空處解脫，攝空處解脫、空處入、六智、三三昧。識處解脫，攝識處解脫、識處入、六智、三三昧。不用處解脫，攝不用處解脫、六智、三三昧。有想無想解脫，攝有想無想解脫、一智。滅盡解脫，攝滅盡解脫(解脫竟)。初除入攝初除入，乃至第八除入攝第八除入。初一切入攝初一切入，乃至第十一切入攝第十一切入。法智，攝法智，五智少入，知他人心智、苦智習盡道智。未知智，攝未知智，五智少入，知他人心智、苦智習盡道智。知他人心智，攝知他人心智，四智少入，法智、未知智、道智、等智。等智，攝等智、苦智習盡道智。空無願無相攝無相(攝竟)。共在亦如是。

無常想，四禪相應，四無色定、四解脫、四智、一三昧(無願)。無常苦想、苦無我想、死想、斷想、無欲想、盡想亦如是。不淨想、觀食想，四禪相應，初第二解脫及等智。一切世間不可樂想，第三第四禪相應及等智。禪中初禪，初禪相應，四等、初第二解脫、初四除入、八智、三三昧。第二禪，第二禪相應，四等、初第二解脫、初四除入、八智、三三昧。第三禪，第三禪相應，三等、八智、三三昧。第四禪，第四禪相應，三等淨解脫、後四除入、八一切入、八智、三三昧。慈，慈相應及等智、悲喜。護，護相應及等智。無色中空處，空處相應，空處解脫、空處入、六智、三三昧。識處，識處相應，識處解脫、識處入、六智、三三昧。不用處，不用處相應，不用處解脫、六智、三三昧。有想無想處，有想無想處相應，有想無想解脫及等智。初第二第三解脫，初第二第三解脫相應及等智。空處解脫，空處解脫相應，空處入、六智(四諦未知智等智也)、三三昧。識處解脫，識處解脫相應，識處入、六智、三三昧。不用處解脫，不用處解脫相應，六智、三三昧。有想無想解脫，有想無想解脫相應及等智。初除入，初除入相應及等智。乃至第八除入，第八除入相應及等智。初一切入，初一切入相應及等智。乃至第十一切入，第十一切入相應及等智。法智、未知智，三三昧少入相應。知他人心智，一三昧少入相應。等智，無三昧相應。苦智，二三昧少入相應。習盡道智，一三昧少入相應。空無相無願三昧，無三昧相應(相應竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無常想，四禪相應，四無色定、四解脫、四智、一三昧(無願)。無常苦想、苦無我想、死想、斷想、無欲想、盡想亦如是。不淨想、觀食想，四禪相應，初第二解脫及等智。一切世間不可樂想，第三第四禪相應及等智。禪中初禪，初禪相應，四等、初第二解脫、初四除入、八智、三三昧。第二禪，第二禪相應，四等、初第二解脫、初四除入、八智、三三昧。第三禪，第三禪相應，三等、八智、三三昧。第四禪，第四禪相應，三等淨解脫、後四除入、八一切入、八智、三三昧。慈，慈相應及等智、悲喜。護，護相應及等智。無色中空處，空處相應，空處解脫、空處入、六智、三三昧。識處，識處相應，識處解脫、識處入、六智、三三昧。不用處，不用處相應，不用處解脫、六智、三三昧。有想無想處，有想無想處相應，有想無想解脫及等智。初第二第三解脫，初第二第三解脫相應及等智。空處解脫，空處解脫相應，空處入、六智(四諦未知智等智也)、三三昧。識處解脫，識處解脫相應，識處入、六智、三三昧。不用處解脫，不用處解脫相應，六智、三三昧。有想無想解脫，有想無想解脫相應及等智。初除入，初除入相應及等智。乃至第八除入，第八除入相應及等智。初一切入，初一切入相應及等智。乃至第十一切入，第十一切入相應及等智。法智、未知智，三三昧少入相應。知他人心智，一三昧少入相應。等智，無三昧相應。苦智，二三昧少入相應。習盡道智，一三昧少入相應。空無相無願三昧，無三昧相應(相應竟)。

若成就初禪，於此四禪成就幾不成就幾？答曰：或一二三四。云何一？答曰：欲愛盡、梵天上愛未盡，是謂一。云何二？答曰：梵天上愛盡、光音愛未盡，是謂二。云何三？答曰：光音愛盡、遍淨愛未盡，是謂三。云何四？答曰：遍淨愛盡，是謂四。若成就初禪，於此四等成就幾不成就幾？答曰：或無或三或四。云何無？答曰：生無色界，是謂無。云何三？答曰：生遍淨、若果實，是謂三。云何四？答曰：生欲界、若梵天上、光音，是謂四。若成就初禪，於此四無色定成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三四。云何無？答曰：色界愛未盡，是謂無。云何一？答曰：色愛盡、空處愛未盡，是謂一。云何二？答曰：空處愛盡、識處愛未盡，是謂二。云何三？答曰：識處愛盡、不用處愛未盡，是謂三。云何四？答曰：不用處愛盡，是謂四。若成就初禪，於此八解脫成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三四五六七八。云何無？答曰：生遍淨於彼愛未盡，是謂無。云何一？答曰：生遍淨於彼愛盡、果實愛未盡，若生果實於彼愛未盡，若生空處於彼愛未盡，是謂一。云何二？答曰：生欲界、若梵天上光音愛盡、遍淨愛未盡，若生光音於彼愛盡、遍淨愛未盡，若生遍淨果實愛盡、空處愛未盡，若生果實於彼愛盡、空處愛未盡，若生空處於彼愛盡、識處愛未盡，若生識處於彼愛未盡，是謂二。云何三？答曰：生欲界若梵天上遍淨愛盡、果實愛未盡，若生光音遍淨愛盡、果實愛未盡，若生遍淨空處愛盡、識處愛未盡，若生果實空處愛盡、識處愛未盡，若生空處識處愛盡、不用處愛未盡，若生識處於彼愛盡、不用處愛未盡，若生不用處於彼愛未盡，是謂三。云何四？答曰：生欲界若梵天上果實愛盡、空處愛未盡，若生光音果實愛盡、空處愛未盡，若生遍淨識處愛盡、不用處愛未盡，若生果實識處愛盡、不用處愛未盡，若生空處識處不用處愛盡、不得滅盡三昧，若生不用處於彼愛盡、不得滅盡三昧，若生有想無想處不得滅盡三昧，是謂四。云何五？答曰：生欲界若梵天上空處愛盡、識處愛未盡，若生光音空處愛盡、識處愛未盡，若生遍淨不用處愛盡、不得滅盡三昧，若生果實不用處愛盡、不得滅盡三昧，若生有想無想處得滅盡三昧，是謂五。云何六？答曰：生欲界若梵天上識處愛盡、不用處愛未盡，若生光音識處愛盡、不用處愛未盡，若生遍淨得滅盡三昧，若生果實得滅盡三昧，是謂六。云何七？答曰：生欲界若梵天上不用處愛盡、不得滅盡三昧，若生光音不用處愛盡、不得滅盡三昧，是謂七。云何八？答曰：生欲界若生梵天上得滅盡三昧，若生光音得 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就初禪，於此四禪成就幾不成就幾？答曰：或一二三四。云何一？答曰：欲愛盡、梵天上愛未盡，是謂一。云何二？答曰：梵天上愛盡、光音愛未盡，是謂二。云何三？答曰：光音愛盡、遍淨愛未盡，是謂三。云何四？答曰：遍淨愛盡，是謂四。若成就初禪，於此四等成就幾不成就幾？答曰：或無或三或四。云何無？答曰：生無色界，是謂無。云何三？答曰：生遍淨、若果實，是謂三。云何四？答曰：生欲界、若梵天上、光音，是謂四。若成就初禪，於此四無色定成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三四。云何無？答曰：色界愛未盡，是謂無。云何一？答曰：色愛盡、空處愛未盡，是謂一。云何二？答曰：空處愛盡、識處愛未盡，是謂二。云何三？答曰：識處愛盡、不用處愛未盡，是謂三。云何四？答曰：不用處愛盡，是謂四。若成就初禪，於此八解脫成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三四五六七八。云何無？答曰：生遍淨於彼愛未盡，是謂無。云何一？答曰：生遍淨於彼愛盡、果實愛未盡，若生果實於彼愛未盡，若生空處於彼愛未盡，是謂一。云何二？答曰：生欲界、若梵天上光音愛盡、遍淨愛未盡，若生光音於彼愛盡、遍淨愛未盡，若生遍淨果實愛盡、空處愛未盡，若生果實於彼愛盡、空處愛未盡，若生空處於彼愛盡、識處愛未盡，若生識處於彼愛未盡，是謂二。云何三？答曰：生欲界若梵天上遍淨愛盡、果實愛未盡，若生光音遍淨愛盡、果實愛未盡，若生遍淨空處愛盡、識處愛未盡，若生果實空處愛盡、識處愛未盡，若生空處識處愛盡、不用處愛未盡，若生識處於彼愛盡、不用處愛未盡，若生不用處於彼愛未盡，是謂三。云何四？答曰：生欲界若梵天上果實愛盡、空處愛未盡，若生光音果實愛盡、空處愛未盡，若生遍淨識處愛盡、不用處愛未盡，若生果實識處愛盡、不用處愛未盡，若生空處識處不用處愛盡、不得滅盡三昧，若生不用處於彼愛盡、不得滅盡三昧，若生有想無想處不得滅盡三昧，是謂四。云何五？答曰：生欲界若梵天上空處愛盡、識處愛未盡，若生光音空處愛盡、識處愛未盡，若生遍淨不用處愛盡、不得滅盡三昧，若生果實不用處愛盡、不得滅盡三昧，若生有想無想處得滅盡三昧，是謂五。云何六？答曰：生欲界若梵天上識處愛盡、不用處愛未盡，若生光音識處愛盡、不用處愛未盡，若生遍淨得滅盡三昧，若生果實得滅盡三昧，是謂六。云何七？答曰：生欲界若梵天上不用處愛盡、不得滅盡三昧，若生光音不用處愛盡、不得滅盡三昧，是謂七。云何八？答曰：生欲界若生梵天上得滅盡三昧，若生光音得

滅盡三昧，是謂八。若成就初禪，於此八除入成就幾不成就幾？答曰：或無或四或八。云何無？答曰：生遍淨於彼愛未盡，若生無色界，是謂無。云何四？答曰：生欲界若梵天上光音愛盡、遍淨愛未盡，若生光音於彼愛盡、遍淨愛未盡，若生遍淨於彼愛盡，若生果實於彼愛未盡，是謂四。云何八？答曰：生欲界若梵天上遍淨愛盡，若生光音遍淨愛盡，是謂八。若成就初禪，於此十一切入成就幾不成就幾？答曰：或無或一二八九十。云何無？答曰：生欲界若梵天上光音愛盡、遍淨愛未盡，若生光音於彼愛盡、遍淨愛未盡，若生遍淨於彼愛未盡，若生不用處、有想無想處，是謂無。云何一？答曰：生空處於彼愛未盡，若生識處，是謂一。云何二？答曰：生空處於彼愛盡，是謂二。云何八？答曰：生欲界若梵天上遍淨愛盡、果實愛未盡，若生光音遍淨愛盡、果實愛未盡，若生遍淨於彼愛盡、果實愛未盡，若生果實於彼愛未盡，是謂八。云何九？答曰：生欲界若色界色愛盡、空處愛未盡，是謂九。云何十？答曰：生欲界若色界空處愛盡，是謂十。若成就初禪，於此八智成就幾不成就幾？答曰：或二四五六七八。云何二等？答曰：凡夫人二，無垢人苦法忍現在前二。苦法智四，苦未知忍四。苦未知智五，習法忍五。習法智六，習未知忍、習未知智、盡法忍六。盡法智七，盡未知忍、盡未知智、道法忍七。道法智八，道未知忍、道未知智八。若成就初禪，於此三三昧成就幾不成就幾？答曰：或無或二三。云何無等？答曰：凡夫人無。無垢人盡法忍未生二，已生三(初竟)。乃至第四禪亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅盡三昧，是謂八。若成就初禪，於此八除入成就幾不成就幾？答曰：或無或四或八。云何無？答曰：生遍淨於彼愛未盡，若生無色界，是謂無。云何四？答曰：生欲界若梵天上光音愛盡、遍淨愛未盡，若生光音於彼愛盡、遍淨愛未盡，若生遍淨於彼愛盡，若生果實於彼愛未盡，是謂四。云何八？答曰：生欲界若梵天上遍淨愛盡，若生光音遍淨愛盡，是謂八。若成就初禪，於此十一切入成就幾不成就幾？答曰：或無或一二八九十。云何無？答曰：生欲界若梵天上光音愛盡、遍淨愛未盡，若生光音於彼愛盡、遍淨愛未盡，若生遍淨於彼愛未盡，若生不用處、有想無想處，是謂無。云何一？答曰：生空處於彼愛未盡，若生識處，是謂一。云何二？答曰：生空處於彼愛盡，是謂二。云何八？答曰：生欲界若梵天上遍淨愛盡、果實愛未盡，若生光音遍淨愛盡、果實愛未盡，若生遍淨於彼愛盡、果實愛未盡，若生果實於彼愛未盡，是謂八。云何九？答曰：生欲界若色界色愛盡、空處愛未盡，是謂九。云何十？答曰：生欲界若色界空處愛盡，是謂十。若成就初禪，於此八智成就幾不成就幾？答曰：或二四五六七八。云何二等？答曰：凡夫人二，無垢人苦法忍現在前二。苦法智四，苦未知忍四。苦未知智五，習法忍五。習法智六，習未知忍、習未知智、盡法忍六。盡法智七，盡未知忍、盡未知智、道法忍七。道法智八，道未知忍、道未知智八。若成就初禪，於此三三昧成就幾不成就幾？答曰：或無或二三。云何無等？答曰：凡夫人無。無垢人盡法忍未生二，已生三(初竟)。乃至第四禪亦如是。

七人：堅信、堅法、信解脫、見到、身證、慧解脫、俱解脫。堅信人，味相應四禪成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三四。云何無？答曰：色界愛盡，是謂無。云何一？答曰：遍淨愛盡、果實愛未盡，是謂一。云何二？答曰：光音愛盡、遍淨愛未盡，是謂二。云何三？答曰：梵天上愛盡、光音愛未盡，是謂三。云何四？答曰：梵天上愛未盡，是謂四。淨成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三四。云何無？答曰：欲愛未盡，是謂無。云何一？答曰：欲愛盡、梵天上愛未盡，是謂一。云何二？答曰：梵天上愛盡、光音愛未盡，是謂二。云何三？答曰：光音愛盡、遍淨愛未盡，是謂三。云何四？答曰：遍淨愛盡，是謂四。無漏成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三四。云何無？答曰：依未來越次取證，是謂無。云何一？答曰：依初禪越次取證，是謂一。云何二？答曰：依二禪越次取證，是謂二。云何三？答曰：依三禪越次取證，是謂三。云何四？答曰：依四禪越次取證，是謂四。堅法亦如是。信解脫人，味相應四禪成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三四。云何無？答曰：色愛盡，是謂無。云何一？答曰：遍淨愛盡、果實愛未盡，是謂一。云何二？答曰：光音愛盡、遍淨愛未盡，是謂二。云何三？答曰：梵天上愛盡、光音愛未盡，是謂三。云何四？答曰：梵天上愛未盡，是謂四。淨成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三四。云何無？答曰：生欲界欲愛未盡，若生無色界，是謂無。云何一？答曰：生欲界欲愛盡、梵天上愛未盡，若生梵天上於彼愛未盡，若生光音於彼愛未盡，若生遍淨於彼愛未盡，若生果實，是謂一。云何二？答曰：生欲界若梵天上梵天上愛盡、光音愛未盡，若生光音於彼愛盡、遍淨愛未盡，若生遍淨於彼愛盡，是謂二。云何三？答曰：生欲界若梵天上光音愛盡、遍淨愛未盡，若生光音遍淨愛盡，是謂三。云何四？答曰：生欲界若梵天上遍淨愛盡，是謂四。無漏成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三四。云何無？答曰：欲愛未盡，是謂無。云何一？答曰：欲愛盡梵天上愛未盡，是謂一。云何二？答曰：梵天上愛盡、光音愛未盡，是謂二。云何三？答曰：光音愛盡、遍淨愛未盡，是謂三。云何四？答曰：遍淨愛盡，是謂四。見到亦如是。身證人，味相應四禪成就幾不成就幾？答曰：一切不成就。淨成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三四。云何無？答曰：生有想無想處，是謂無。云何一？答曰：生果實，是謂一。云何二？答曰：生遍淨，是謂二。云何三？答曰：生光音，是謂三。云何四？答曰：生欲界若梵天上，是謂四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七人：堅信、堅法、信解脫、見到、身證、慧解脫、俱解脫。堅信人，味相應四禪成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三四。云何無？答曰：色界愛盡，是謂無。云何一？答曰：遍淨愛盡、果實愛未盡，是謂一。云何二？答曰：光音愛盡、遍淨愛未盡，是謂二。云何三？答曰：梵天上愛盡、光音愛未盡，是謂三。云何四？答曰：梵天上愛未盡，是謂四。淨成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三四。云何無？答曰：欲愛未盡，是謂無。云何一？答曰：欲愛盡、梵天上愛未盡，是謂一。云何二？答曰：梵天上愛盡、光音愛未盡，是謂二。云何三？答曰：光音愛盡、遍淨愛未盡，是謂三。云何四？答曰：遍淨愛盡，是謂四。無漏成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三四。云何無？答曰：依未來越次取證，是謂無。云何一？答曰：依初禪越次取證，是謂一。云何二？答曰：依二禪越次取證，是謂二。云何三？答曰：依三禪越次取證，是謂三。云何四？答曰：依四禪越次取證，是謂四。堅法亦如是。信解脫人，味相應四禪成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三四。云何無？答曰：色愛盡，是謂無。云何一？答曰：遍淨愛盡、果實愛未盡，是謂一。云何二？答曰：光音愛盡、遍淨愛未盡，是謂二。云何三？答曰：梵天上愛盡、光音愛未盡，是謂三。云何四？答曰：梵天上愛未盡，是謂四。淨成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三四。云何無？答曰：生欲界欲愛未盡，若生無色界，是謂無。云何一？答曰：生欲界欲愛盡、梵天上愛未盡，若生梵天上於彼愛未盡，若生光音於彼愛未盡，若生遍淨於彼愛未盡，若生果實，是謂一。云何二？答曰：生欲界若梵天上梵天上愛盡、光音愛未盡，若生光音於彼愛盡、遍淨愛未盡，若生遍淨於彼愛盡，是謂二。云何三？答曰：生欲界若梵天上光音愛盡、遍淨愛未盡，若生光音遍淨愛盡，是謂三。云何四？答曰：生欲界若梵天上遍淨愛盡，是謂四。無漏成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三四。云何無？答曰：欲愛未盡，是謂無。云何一？答曰：欲愛盡梵天上愛未盡，是謂一。云何二？答曰：梵天上愛盡、光音愛未盡，是謂二。云何三？答曰：光音愛盡、遍淨愛未盡，是謂三。云何四？答曰：遍淨愛盡，是謂四。見到亦如是。身證人，味相應四禪成就幾不成就幾？答曰：一切不成就。淨成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三四。云何無？答曰：生有想無想處，是謂無。云何一？答曰：生果實，是謂一。云何二？答曰：生遍淨，是謂二。云何三？答曰：生光音，是謂三。云何四？答曰：生欲界若梵天上，是謂四。

無漏成就幾不成就幾？答曰：一切成就。俱解脫亦如是。慧解脫人，味相應四禪成就幾不成就幾？答曰：一切不成就。淨成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三四。云何無？答曰：生無色界，是謂無。云何一？答曰：生果實，是謂一。云何二？答曰：生遍淨，是謂二。云何三？答曰：生光音，是謂三。云何四？答曰：生欲界若梵天上，是謂四。無漏成就幾不成就幾？答曰：一切成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無漏成就幾不成就幾？答曰：一切成就。俱解脫亦如是。慧解脫人，味相應四禪成就幾不成就幾？答曰：一切不成就。淨成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三四。云何無？答曰：生無色界，是謂無。云何一？答曰：生果實，是謂一。云何二？答曰：生遍淨，是謂二。云何三？答曰：生光音，是謂三。云何四？答曰：生欲界若梵天上，是謂四。無漏成就幾不成就幾？答曰：一切成就。

堅信人，味相應四無色定成就幾不成就幾？答曰：或一二三四。云何一？答曰：不用處愛盡，是謂一。云何二？答曰：識處愛盡、不用處愛未盡，是謂二。云何三？答曰：空處愛盡、識處愛未盡，是謂三。云何四？答曰：空處愛未盡，是謂四。淨成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三四。云何無？答曰：色愛未盡，是謂無。云何一？答曰：色愛盡、空處愛未盡，是謂一。云何二？答曰：空處愛盡、識處愛未盡，是謂二。云何三？答曰：識處愛盡、不用處愛未盡，是謂三。云何四？答曰：不用處愛盡，是謂四。無漏成就幾不成就幾？答曰：一切不成就。堅法亦如是。信解脫人，味相應四無色定成就幾不成就幾？答曰：或一二三四。云何一？答曰：不用處愛盡，是謂一。云何二？答曰：識處愛盡、不用處愛未盡，是謂二。云何三？答曰：空處愛盡、識處愛未盡，是謂三。云何四？答曰：空處愛未盡，是謂四。淨成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三四。云何無？答曰：生欲界若色界色愛未盡，是謂無。云何一？答曰：生欲界若色界愛盡、空處愛未盡，若生空處於彼愛未盡，若生識處於彼愛未盡，若生不用處於彼愛未盡，若生有想無想處，是謂一。云何二？答曰：生欲界若色界空處愛盡、識處愛未盡，若生空處於彼愛盡、識處愛未盡，若生識處於彼愛盡、不用處愛未盡，若生不用處於彼愛盡，是謂二。云何三？答曰：生欲界若色界識處愛盡、不用處愛未盡，若生空處識處愛盡、不用處愛未盡，若生識處不用處愛盡，是謂三。云何四？答曰：生欲界若色界不用處愛盡，若生空處不用處愛盡，是謂四。無漏成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三。云何無？答曰：色愛未盡，是謂無。云何一？答曰：色愛盡、空處愛未盡，是謂一。云何二？答曰：空處愛盡、識處愛未盡，是謂二。云何三？答曰：識處愛盡，是謂三。見到亦如是。身證人，味相應四無色定成就幾不成就幾？答曰：一成就、三不成就。淨成就幾不成就幾？答曰：或一或四。云何一？答曰：生有想無想處，是謂一。云何四？答曰：生欲界若色界，是謂四。無漏成就幾不成就幾？答曰：一切成就。慧解脫人，味相應四無色定成就幾不成就幾？答曰：一切不成就。淨成就幾不成就幾？答曰：或一二三四。云何一？答曰：生有想無想處，是謂一。云何二？答曰：生不用處，是謂二。云何三？答曰：生識處，是謂三。云何四？答曰：生欲界，若生色界，若生空處，是謂四。無漏成就幾不成就幾？答曰：一切成就。俱解脫人，味相應四無色定成就幾不成就幾？答曰：一切不成就。淨成就幾不成 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅信人，味相應四無色定成就幾不成就幾？答曰：或一二三四。云何一？答曰：不用處愛盡，是謂一。云何二？答曰：識處愛盡、不用處愛未盡，是謂二。云何三？答曰：空處愛盡、識處愛未盡，是謂三。云何四？答曰：空處愛未盡，是謂四。淨成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三四。云何無？答曰：色愛未盡，是謂無。云何一？答曰：色愛盡、空處愛未盡，是謂一。云何二？答曰：空處愛盡、識處愛未盡，是謂二。云何三？答曰：識處愛盡、不用處愛未盡，是謂三。云何四？答曰：不用處愛盡，是謂四。無漏成就幾不成就幾？答曰：一切不成就。堅法亦如是。信解脫人，味相應四無色定成就幾不成就幾？答曰：或一二三四。云何一？答曰：不用處愛盡，是謂一。云何二？答曰：識處愛盡、不用處愛未盡，是謂二。云何三？答曰：空處愛盡、識處愛未盡，是謂三。云何四？答曰：空處愛未盡，是謂四。淨成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三四。云何無？答曰：生欲界若色界色愛未盡，是謂無。云何一？答曰：生欲界若色界愛盡、空處愛未盡，若生空處於彼愛未盡，若生識處於彼愛未盡，若生不用處於彼愛未盡，若生有想無想處，是謂一。云何二？答曰：生欲界若色界空處愛盡、識處愛未盡，若生空處於彼愛盡、識處愛未盡，若生識處於彼愛盡、不用處愛未盡，若生不用處於彼愛盡，是謂二。云何三？答曰：生欲界若色界識處愛盡、不用處愛未盡，若生空處識處愛盡、不用處愛未盡，若生識處不用處愛盡，是謂三。云何四？答曰：生欲界若色界不用處愛盡，若生空處不用處愛盡，是謂四。無漏成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三。云何無？答曰：色愛未盡，是謂無。云何一？答曰：色愛盡、空處愛未盡，是謂一。云何二？答曰：空處愛盡、識處愛未盡，是謂二。云何三？答曰：識處愛盡，是謂三。見到亦如是。身證人，味相應四無色定成就幾不成就幾？答曰：一成就、三不成就。淨成就幾不成就幾？答曰：或一或四。云何一？答曰：生有想無想處，是謂一。云何四？答曰：生欲界若色界，是謂四。無漏成就幾不成就幾？答曰：一切成就。慧解脫人，味相應四無色定成就幾不成就幾？答曰：一切不成就。淨成就幾不成就幾？答曰：或一二三四。云何一？答曰：生有想無想處，是謂一。云何二？答曰：生不用處，是謂二。云何三？答曰：生識處，是謂三。云何四？答曰：生欲界，若生色界，若生空處，是謂四。無漏成就幾不成就幾？答曰：一切成就。俱解脫人，味相應四無色定成就幾不成就幾？答曰：一切不成就。淨成就幾不成

就幾？答曰：或一或四。云何一？答曰：生有想無想處，是謂一。云何四？答曰：生欲界色界，是謂四。無漏成就幾不成就幾？答曰：一切成就(七人竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就幾？答曰：或一或四。云何一？答曰：生有想無想處，是謂一。云何四？答曰：生欲界色界，是謂四。無漏成就幾不成就幾？答曰：一切成就(七人竟)。

頗成就味相應四禪非淨非無漏耶？答曰：有，欲界愛未盡也。成就淨非味相應非無漏耶？答曰：有，凡夫人生欲界若梵天上色愛盡也。成就無漏非味相應非淨耶？答曰：有，無垢人生無色界也。成就味相應淨非無漏耶？答曰：無也。成就味相應無漏非淨耶？答曰：無也。成就淨無漏非味相應耶？答曰：有，無垢人生欲界若梵天上色愛盡也。成就味相應淨無漏耶？答曰：無也(七問竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗成就味相應四禪非淨非無漏耶？答曰：有，欲界愛未盡也。成就淨非味相應非無漏耶？答曰：有，凡夫人生欲界若梵天上色愛盡也。成就無漏非味相應非淨耶？答曰：有，無垢人生無色界也。成就味相應淨非無漏耶？答曰：無也。成就味相應無漏非淨耶？答曰：無也。成就淨無漏非味相應耶？答曰：有，無垢人生欲界若梵天上色愛盡也。成就味相應淨無漏耶？答曰：無也(七問竟)。

頗不成就味相應四禪非不淨非不無漏耶？答曰：有，無垢人生欲界若梵天上色愛盡。不成就淨非不味相應非不無漏耶？答曰：無。不成就無漏非不味相應非不淨耶？答曰：無。不成就味相應淨非不無漏耶？答曰：有，無垢人生無色界。不成就味相應無漏非不淨耶？答曰：有，凡夫人生欲界若梵天上色愛盡。不成就淨無漏非不味相應耶？答曰：有，欲界愛未盡。不成就味相應淨無漏耶？答曰：有，凡夫人生無色界也(問不成就七竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗不成就味相應四禪非不淨非不無漏耶？答曰：有，無垢人生欲界若梵天上色愛盡。不成就淨非不味相應非不無漏耶？答曰：無。不成就無漏非不味相應非不淨耶？答曰：無。不成就味相應淨非不無漏耶？答曰：有，無垢人生無色界。不成就味相應無漏非不淨耶？答曰：有，凡夫人生欲界若梵天上色愛盡。不成就淨無漏非不味相應耶？答曰：有，欲界愛未盡。不成就味相應淨無漏耶？答曰：有，凡夫人生無色界也(問不成就七竟)。

頗得味相應四禪非淨非無漏耶？答曰：得，色愛盡欲界纏退，若無色界沒生欲界也。得淨非味相應非無漏耶？答曰：得，凡夫人逮第三禪愛盡也。得無漏非味相應非淨耶？答曰：得，依第四禪越次取證當逮阿羅漢果。乃至得淨無漏非味相應耶？答曰：得，無垢人逮第三禪愛盡。餘得耶？答曰：不得(得七問竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗得味相應四禪非淨非無漏耶？答曰：得，色愛盡欲界纏退，若無色界沒生欲界也。得淨非味相應非無漏耶？答曰：得，凡夫人逮第三禪愛盡也。得無漏非味相應非淨耶？答曰：得，依第四禪越次取證當逮阿羅漢果。乃至得淨無漏非味相應耶？答曰：得，無垢人逮第三禪愛盡。餘得耶？答曰：不得(得七問竟)。

頗棄味相應四禪非淨非無漏耶？答曰：不棄。棄淨非味相應非無漏耶？答曰：棄，凡夫人第三禪愛盡欲界纏退。乃至棄淨無漏非味相應耶？答曰：棄，無垢人第三禪愛盡欲界纏退。餘棄耶？答曰：不棄(棄七問竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗棄味相應四禪非淨非無漏耶？答曰：不棄。棄淨非味相應非無漏耶？答曰：棄，凡夫人第三禪愛盡欲界纏退。乃至棄淨無漏非味相應耶？答曰：棄，無垢人第三禪愛盡欲界纏退。餘棄耶？答曰：不棄(棄七問竟)。

頗退味相應四禪非淨非無漏耶？答曰：不退。退淨非味相應非無漏耶？答曰：退，凡夫人第三禪愛盡欲界纏退也。乃至退淨無漏非味相應耶？答曰：退，無垢人第三禪愛盡欲界纏退。餘退耶？答曰：不退(退七問竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗退味相應四禪非淨非無漏耶？答曰：不退。退淨非味相應非無漏耶？答曰：退，凡夫人第三禪愛盡欲界纏退也。乃至退淨無漏非味相應耶？答曰：退，無垢人第三禪愛盡欲界纏退。餘退耶？答曰：不退(退七問竟)。

頗成就味相應四無色定非淨非無漏耶？答曰：有，色愛未盡。乃至成就淨無漏非味相應耶？答曰：有，生欲色界得阿羅漢，若生空處得阿羅漢。成就餘耶？答曰：無也(無色七竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗成就味相應四無色定非淨非無漏耶？答曰：有，色愛未盡。乃至成就淨無漏非味相應耶？答曰：有，生欲色界得阿羅漢，若生空處得阿羅漢。成就餘耶？答曰：無也(無色七竟)。

頗不成就味相應四無色定非不淨非不無漏耶？答曰：有，阿羅漢生欲色界，若阿羅漢生空處。乃至不成就淨無漏非不味相應耶？答曰：有，色愛未盡也。餘不成就耶？答曰：無(無色不成竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗不成就味相應四無色定非不淨非不無漏耶？答曰：有，阿羅漢生欲色界，若阿羅漢生空處。乃至不成就淨無漏非不味相應耶？答曰：有，色愛未盡也。餘不成就耶？答曰：無(無色不成竟)。

頗得味相應四無色定非淨非無漏耶？答曰：得，阿羅漢欲色界纏退也。得淨非味相應非無漏耶？答曰：得，凡夫人逮不用處愛盡。得無漏非味相應非淨耶？答曰：得，當逮阿羅漢果也。乃至得淨無漏非味相應？答曰：得，無垢人逮不用處愛盡。餘得耶？答曰：不得(得七竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗得味相應四無色定非淨非無漏耶？答曰：得，阿羅漢欲色界纏退也。得淨非味相應非無漏耶？答曰：得，凡夫人逮不用處愛盡。得無漏非味相應非淨耶？答曰：得，當逮阿羅漢果也。乃至得淨無漏非味相應？答曰：得，無垢人逮不用處愛盡。餘得耶？答曰：不得(得七竟)。

頗棄味相應四無色定非淨非無漏耶？答曰：不棄。棄淨非味相應非無漏耶？答曰：棄，凡夫人不用處愛盡欲色界纏退。乃至棄淨無漏非味相應？答曰：棄，無垢人不用處愛盡欲色界纏退。餘棄耶？答曰：不棄(棄七竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗棄味相應四無色定非淨非無漏耶？答曰：不棄。棄淨非味相應非無漏耶？答曰：棄，凡夫人不用處愛盡欲色界纏退。乃至棄淨無漏非味相應？答曰：棄，無垢人不用處愛盡欲色界纏退。餘棄耶？答曰：不棄(棄七竟)。

頗退味相應四無色定非淨非無漏耶？答曰：不退。退淨非味相應非無漏耶？答曰：退，凡夫人不用處愛盡欲色界纏退。乃至退淨無漏非味相應耶？答曰：退，無垢人不用處愛盡欲色界纏退。餘退耶？答曰：不退(七都竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗退味相應四無色定非淨非無漏耶？答曰：不退。退淨非味相應非無漏耶？答曰：退，凡夫人不用處愛盡欲色界纏退。乃至退淨無漏非味相應耶？答曰：退，無垢人不用處愛盡欲色界纏退。餘退耶？答曰：不退(七都竟)。

頗味相應四禪頓得耶？答曰：得，色愛盡欲界纏退，若無色界沒生欲界梵天上。頓棄耶？答曰：不棄。漸得耶？答曰：不得。漸棄耶？答曰：棄。頗淨四禪頓得耶？答曰：不得。頓棄耶？答曰：棄，第三禪愛盡欲界纏退，欲界梵天上沒生無色界。漸得耶？答曰：得。漸棄耶？答曰：棄。頗無漏四禪頓得耶？答曰：得，依第四禪越次取證當逮阿羅漢。頓棄耶？答曰：棄，無垢人第三禪愛盡欲界纏退。漸得耶？答曰：得。漸棄耶？答曰：不棄。頗味相應四無色定頓得耶？答曰：得，阿羅漢欲色界纏退。頓棄耶？答曰：不棄。漸得耶？答曰：不得。漸棄耶？答曰：棄。頗淨四無色定頓得耶？答曰：不得。頓棄耶？答曰：棄，不用處愛盡欲色界纏退。漸得耶？答曰：得。漸棄耶？答曰：棄。頗無漏三無色定頓得耶？答曰：得，當逮阿羅漢。頓棄耶？答曰：棄，無垢人識處愛盡欲色界纏退。漸得耶？答曰：得。漸棄耶？答曰：不棄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗味相應四禪頓得耶？答曰：得，色愛盡欲界纏退，若無色界沒生欲界梵天上。頓棄耶？答曰：不棄。漸得耶？答曰：不得。漸棄耶？答曰：棄。頗淨四禪頓得耶？答曰：不得。頓棄耶？答曰：棄，第三禪愛盡欲界纏退，欲界梵天上沒生無色界。漸得耶？答曰：得。漸棄耶？答曰：棄。頗無漏四禪頓得耶？答曰：得，依第四禪越次取證當逮阿羅漢。頓棄耶？答曰：棄，無垢人第三禪愛盡欲界纏退。漸得耶？答曰：得。漸棄耶？答曰：不棄。頗味相應四無色定頓得耶？答曰：得，阿羅漢欲色界纏退。頓棄耶？答曰：不棄。漸得耶？答曰：不得。漸棄耶？答曰：棄。頗淨四無色定頓得耶？答曰：不得。頓棄耶？答曰：棄，不用處愛盡欲色界纏退。漸得耶？答曰：得。漸棄耶？答曰：棄。頗無漏三無色定頓得耶？答曰：得，當逮阿羅漢。頓棄耶？答曰：棄，無垢人識處愛盡欲色界纏退。漸得耶？答曰：得。漸棄耶？答曰：不棄。

身教由何三昧盡？答曰：或依初禪或依未來；口教亦如是。身無教，或依四或依未來；口無教亦如是。三惡行、三妙行、三不善根、三善根、四無聖語、四聖語、四生胞胎卵生合會生依未來化生，或依七或依未來。色識所止，或依四或依未來。痛想行識所止，或依七或依未來。色陰，或依四或依未來。痛想行識陰，或依七或依未來。色盛陰，或依四或依未來。痛想行識盛陰，或依七或依未來。五欲、五優婆塞戒，或依未來。眼入耳鼻舌身入色聲細滑入，或依四或依未來。香入味入，依未來。意入法入，或依七或依未來。眼識耳識身識彼相應更樂痛想思愛，或依初或依未來。鼻識舌識彼相應更樂痛想思愛，依未來。意識彼相應更樂痛想思愛，或依七或依未來。初識止，依未來。第二識止，或依初或依未來。第三識止，或依二或依未來。第四識止，或依三或依未來。第五識止，或依五或依未來。第六識止，或依六或依未來。第七識止，或依七或依未來世。八法，依未來。初眾生居，或依未來。第二眾生居，或依初或依未來。第三眾生居，或依二或依未來。第四眾生居，或依三或依未來。第五眾生居，或依四或依未來。第六眾生居，或依五或依未來。第七眾生居，或依六或依未來。第八第九眾生居，或依七或依未來。十行迹，依未來。禪中初禪，或依初或依未來。第二禪，或依二或依未來。喜、初第二解脫、初四除入亦如是。第三禪，或依三或依未來。第四禪，或依四或依未來。慈、悲、護、淨解脫、後四除入、八一切入亦如是。無色中空處、空處解脫、空處一切入，或依五或依未來。識處、識處解脫、識處一切入，或依六或依未來。不用處、不用處解脫、有想無想處、有想無想解脫、滅盡解脫，或依七或依未來。知他人心智，或依四或依未來。等智，或依七或依未來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身教由何三昧盡？答曰：或依初禪或依未來；口教亦如是。身無教，或依四或依未來；口無教亦如是。三惡行、三妙行、三不善根、三善根、四無聖語、四聖語、四生胞胎卵生合會生依未來化生，或依七或依未來。色識所止，或依四或依未來。痛想行識所止，或依七或依未來。色陰，或依四或依未來。痛想行識陰，或依七或依未來。色盛陰，或依四或依未來。痛想行識盛陰，或依七或依未來。五欲、五優婆塞戒，或依未來。眼入耳鼻舌身入色聲細滑入，或依四或依未來。香入味入，依未來。意入法入，或依七或依未來。眼識耳識身識彼相應更樂痛想思愛，或依初或依未來。鼻識舌識彼相應更樂痛想思愛，依未來。意識彼相應更樂痛想思愛，或依七或依未來。初識止，依未來。第二識止，或依初或依未來。第三識止，或依二或依未來。第四識止，或依三或依未來。第五識止，或依五或依未來。第六識止，或依六或依未來。第七識止，或依七或依未來世。八法，依未來。初眾生居，或依未來。第二眾生居，或依初或依未來。第三眾生居，或依二或依未來。第四眾生居，或依三或依未來。第五眾生居，或依四或依未來。第六眾生居，或依五或依未來。第七眾生居，或依六或依未來。第八第九眾生居，或依七或依未來。十行迹，依未來。禪中初禪，或依初或依未來。第二禪，或依二或依未來。喜、初第二解脫、初四除入亦如是。第三禪，或依三或依未來。第四禪，或依四或依未來。慈、悲、護、淨解脫、後四除入、八一切入亦如是。無色中空處、空處解脫、空處一切入，或依五或依未來。識處、識處解脫、識處一切入，或依六或依未來。不用處、不用處解脫、有想無想處、有想無想解脫、滅盡解脫，或依七或依未來。知他人心智，或依四或依未來。等智，或依七或依未來。

解脫跋渠第三竟(梵本五百七十三首盧，秦六千六百八十一言)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫跋渠第三竟(梵本五百七十三首盧，秦六千六百八十一言)。

阿毘曇定犍度阿那含跋渠第四(第三十七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇定犍度阿那含跋渠第四(第三十七)

五阿那含：中般涅槃、生般涅槃、行般涅槃、無行般涅槃、上流往阿迦膩吒。五阿那含攝一切阿那含耶、一切五耶？何者最勝，中般涅槃、生般涅槃耶？何者最勝乃至無行般涅槃、上流往阿迦膩吒？諸學，彼一切不到欲到、不獲欲獲、不證欲證學耶？設不到欲到不獲欲獲不證欲證學，彼一切學耶？諸無學，彼一切不到欲到不獲欲獲不證欲證無學耶？設不到欲到不獲欲獲不證欲證不學，彼一切無學耶？順流義云何？逆流義云何？實住義云何？諸實住，彼一切阿羅漢耶？設阿羅漢，彼一切實住耶？諸還跡，彼一切到彼岸？設到彼岸，彼一切還迹耶？齊何所菩薩、得何物菩薩？又世尊言：汝今彌勒未來久遠名彌勒怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛。此是何智？此智當言為辯何事？又世尊言：是謂尊弟子現法辯諸教，盡生、具梵行、所作已辦、名色已有、如實知之。此是何智？當言此智為辯何事？願智云何？願智當言善耶無記耶？餘迹云何？餘迹名何法？又世尊言：我弟子中第一比丘第一智醯兜摩納、捷智婆猶頗隷脂梨。此何差別？又世尊言：我弟子中第一比丘心迴善祝利般特迦、想迴善摩訶般特迦。此何差別？又世尊言：我弟子中第一比丘大智慧舍利弗、得辯才摩訶拘絺羅。此何差別？又世尊言：我比丘第一弟子中少欲頭陀行摩訶迦葉、無著少欲薄拘盧。此何差別？又世尊言：學摩訶南滅五蓋已遊。云何學五蓋滅已遊？又世尊言：是謂法知足比尼知足、比尼知足法知足。云何法知足比尼知足？云何比尼知足法知足？又世尊言：法次法向彼。云何法？云何次法向彼？法輪云何？齊何當言轉法輪？等法云何？齊何當言等法住？齊何當言等法盡？若生彼何世攝？若盡彼何世攝？若最初無漏入初禪，彼何世攝？若最初無漏乃至入不用定，彼何世攝？此章義願具演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五阿那含：中般涅槃、生般涅槃、行般涅槃、無行般涅槃、上流往阿迦膩吒。五阿那含攝一切阿那含耶、一切五耶？何者最勝，中般涅槃、生般涅槃耶？何者最勝乃至無行般涅槃、上流往阿迦膩吒？諸學，彼一切不到欲到、不獲欲獲、不證欲證學耶？設不到欲到不獲欲獲不證欲證學，彼一切學耶？諸無學，彼一切不到欲到不獲欲獲不證欲證無學耶？設不到欲到不獲欲獲不證欲證不學，彼一切無學耶？順流義云何？逆流義云何？實住義云何？諸實住，彼一切阿羅漢耶？設阿羅漢，彼一切實住耶？諸還跡，彼一切到彼岸？設到彼岸，彼一切還迹耶？齊何所菩薩、得何物菩薩？又世尊言：汝今彌勒未來久遠名彌勒怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛。此是何智？此智當言為辯何事？又世尊言：是謂尊弟子現法辯諸教，盡生、具梵行、所作已辦、名色已有、如實知之。此是何智？當言此智為辯何事？願智云何？願智當言善耶無記耶？餘迹云何？餘迹名何法？又世尊言：我弟子中第一比丘第一智醯兜摩納、捷智婆猶頗隷脂梨。此何差別？又世尊言：我弟子中第一比丘心迴善祝利般特迦、想迴善摩訶般特迦。此何差別？又世尊言：我弟子中第一比丘大智慧舍利弗、得辯才摩訶拘絺羅。此何差別？又世尊言：我比丘第一弟子中少欲頭陀行摩訶迦葉、無著少欲薄拘盧。此何差別？又世尊言：學摩訶南滅五蓋已遊。云何學五蓋滅已遊？又世尊言：是謂法知足比尼知足、比尼知足法知足。云何法知足比尼知足？云何比尼知足法知足？又世尊言：法次法向彼。云何法？云何次法向彼？法輪云何？齊何當言轉法輪？等法云何？齊何當言等法住？齊何當言等法盡？若生彼何世攝？若盡彼何世攝？若最初無漏入初禪，彼何世攝？若最初無漏乃至入不用定，彼何世攝？此章義願具演說。

五阿那含：中般涅槃、生般涅槃、行般涅槃、無行般涅槃、上流往阿迦膩吒。五阿那含攝一切、阿那含一切五？答曰：一切五，非五一切。不攝何等？答曰：現法般涅槃無色界阿那含。何者最勝，中般涅槃、生般涅槃耶？答曰：等盡住中般涅槃勝，非生般涅槃；若此生般涅槃結盡多者彼則勝也。何者最勝乃至無行般涅槃、上流往阿迦膩吒？答曰：等盡住無行般涅槃勝，非上流往阿迦膩吒；若此上流往阿迦膩吒結盡多者彼則勝也。所謂是學士，彼一切不到欲到、不獲欲獲、不證欲證學耶？答曰：或是學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證不學也。云何是學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證不學耶？答曰：學士性住，是謂是學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證不學也。云何不到欲到不獲欲獲不證欲證學彼非是學士耶？答曰：阿羅漢若凡夫人方便上求，是謂不到欲到不獲欲獲不證欲證學彼非是學士也。云何是學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證學耶？答曰：學士方便上求，是謂是學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證學也。云何亦不是學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證不學耶？答曰：阿羅漢若凡夫人性住，是謂亦不是學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證不學也。所謂是無學士，彼一切不到欲到不獲欲獲不證欲證無學耶？答曰：或是無學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學也。云何是無學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學耶？答曰：阿羅漢方便上求，是謂無學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學也。云何不到欲到不獲欲獲不證欲證不學也彼不是無學士耶？答曰：學士若凡夫人性住，是謂不到欲到不獲欲獲不證欲證不學彼不是無學士也。云何亦是無學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證不是學耶？答曰：阿羅漢性住，是謂亦是無學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證不學也。云何是非無學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學耶？答曰：學士若凡夫人方便上求，是謂是非無學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五阿那含：中般涅槃、生般涅槃、行般涅槃、無行般涅槃、上流往阿迦膩吒。五阿那含攝一切、阿那含一切五？答曰：一切五，非五一切。不攝何等？答曰：現法般涅槃無色界阿那含。何者最勝，中般涅槃、生般涅槃耶？答曰：等盡住中般涅槃勝，非生般涅槃；若此生般涅槃結盡多者彼則勝也。何者最勝乃至無行般涅槃、上流往阿迦膩吒？答曰：等盡住無行般涅槃勝，非上流往阿迦膩吒；若此上流往阿迦膩吒結盡多者彼則勝也。所謂是學士，彼一切不到欲到、不獲欲獲、不證欲證學耶？答曰：或是學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證不學也。云何是學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證不學耶？答曰：學士性住，是謂是學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證不學也。云何不到欲到不獲欲獲不證欲證學彼非是學士耶？答曰：阿羅漢若凡夫人方便上求，是謂不到欲到不獲欲獲不證欲證學彼非是學士也。云何是學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證學耶？答曰：學士方便上求，是謂是學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證學也。云何亦不是學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證不學耶？答曰：阿羅漢若凡夫人性住，是謂亦不是學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證不學也。所謂是無學士，彼一切不到欲到不獲欲獲不證欲證無學耶？答曰：或是無學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學也。云何是無學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學耶？答曰：阿羅漢方便上求，是謂無學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學也。云何不到欲到不獲欲獲不證欲證不學也彼不是無學士耶？答曰：學士若凡夫人性住，是謂不到欲到不獲欲獲不證欲證不學彼不是無學士也。云何亦是無學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證不是學耶？答曰：阿羅漢性住，是謂亦是無學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證不學也。云何是非無學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學耶？答曰：學士若凡夫人方便上求，是謂是非無學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學也。

順流義云何？答曰：諸生、諸去、諸有、諸所生、諸所居，彼種、彼門、彼緣、彼道、彼迹向，是故順流。逆流義云何？答曰：諸生盡、去盡、有盡、所生盡、所居盡，彼種、彼門、彼緣、彼道、彼迹向，是故逆流。實住義云何？答曰：彼非如此諸生諸去諸有諸所生諸所居、彼種彼門彼緣彼道彼迹向；彼非如此諸生盡去盡有盡所生盡所居盡、彼種彼門彼緣彼道彼迹向，是故實住。諸實住彼一切阿羅漢耶？答曰：如是。諸阿羅漢彼一切實住，頗實住彼非阿羅漢耶？答曰：有，阿那含。世尊亦說：若滅五垢學足，無漏法心得自在定，根彼實住，是謂實住人。諸還迹彼一切到彼岸耶？答曰：如是。諸還迹彼一切到彼岸，頗到彼岸彼非還迹？答曰：有，阿那含。世尊亦說：云何比丘得到彼岸？答曰：五下分結已盡無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 順流義云何？答曰：諸生、諸去、諸有、諸所生、諸所居，彼種、彼門、彼緣、彼道、彼迹向，是故順流。逆流義云何？答曰：諸生盡、去盡、有盡、所生盡、所居盡，彼種、彼門、彼緣、彼道、彼迹向，是故逆流。實住義云何？答曰：彼非如此諸生諸去諸有諸所生諸所居、彼種彼門彼緣彼道彼迹向；彼非如此諸生盡去盡有盡所生盡所居盡、彼種彼門彼緣彼道彼迹向，是故實住。諸實住彼一切阿羅漢耶？答曰：如是。諸阿羅漢彼一切實住，頗實住彼非阿羅漢耶？答曰：有，阿那含。世尊亦說：若滅五垢學足，無漏法心得自在定，根彼實住，是謂實住人。諸還迹彼一切到彼岸耶？答曰：如是。諸還迹彼一切到彼岸，頗到彼岸彼非還迹？答曰：有，阿那含。世尊亦說：云何比丘得到彼岸？答曰：五下分結已盡無餘。

齊何菩薩？答曰：齊相報行作無厭。得何事名菩薩？答曰：相報行也。又世尊言：汝彌勒未來久遠名彌勒怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛。此是何智？答曰：因智、道智。此智當言辯何事？答曰：相報行，因智；諸無漏根力覺道種、得阿耨多羅三耶三佛，此道智。又世尊言：是謂尊弟子現法具教，盡死生、立梵行、所作已辦、名色有、如實知之。此是何智？答曰：道智。此智當言辯何事？答曰：諸無漏根力覺道種得盡漏，是謂道智。願智云何？答曰：如阿羅漢諸欲解義，彼作願已入頂第四禪，彼從三昧起知彼彼義，是謂願智。願智當言善耶、當言無記耶？答曰：願智或善或無記。云何他迹？答曰：一切阿羅漢內時善別不盡外，是謂內時善別他迹。他義名何法？答曰：他無垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 齊何菩薩？答曰：齊相報行作無厭。得何事名菩薩？答曰：相報行也。又世尊言：汝彌勒未來久遠名彌勒怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛。此是何智？答曰：因智、道智。此智當言辯何事？答曰：相報行，因智；諸無漏根力覺道種、得阿耨多羅三耶三佛，此道智。又世尊言：是謂尊弟子現法具教，盡死生、立梵行、所作已辦、名色有、如實知之。此是何智？答曰：道智。此智當言辯何事？答曰：諸無漏根力覺道種得盡漏，是謂道智。願智云何？答曰：如阿羅漢諸欲解義，彼作願已入頂第四禪，彼從三昧起知彼彼義，是謂願智。願智當言善耶、當言無記耶？答曰：願智或善或無記。云何他迹？答曰：一切阿羅漢內時善別不盡外，是謂內時善別他迹。他義名何法？答曰：他無垢。

又世尊言：第一比丘我弟子第一智醯兜摩納(真人名也)、捷智婆猶果衣。此何差別？答曰：尊者醯兜摩納專正心無偽，尊者婆猶果衣少務心柔和，是謂差別。又世尊言：是第一比丘我弟子心迴善祝利般特迦、想迴善摩訶般特迦。此何差別？答曰：尊者祝利般特迦心心觀多遊、尊者摩訶般特迦多遊法法觀，是謂差別。又世尊言：我弟子中第一比丘大智慧舍利弗、得辯才摩訶拘絺羅。此何差別？答曰：尊者舍利弗多遊義辯、尊者摩訶拘絺羅多遊四辯，是謂差別。又世尊言：我弟子中第一比丘少欲頭陀摩訶迦葉、無著少欲薄拘盧。此何差別？答曰：尊者摩訶迦葉若得食若好若醜，彼等意食無彼此意；尊者薄拘盧得食若好若醜，彼別其好而食麁者。復次尊者摩訶迦葉廣識大德，得衣食床臥具病瘦醫藥，彼等受行頭陀。尊者薄拘盧少識非大德，亦不得衣食床臥具病瘦醫藥，彼不等受行頭陀。此不為難少識比丘、不等受行頭陀，是謂差別。又世尊言：摩訶南學滅五蓋遊。云何學滅五蓋遊？答曰：須陀洹、斯陀含於此義學解，彼五蓋滅漸滅、離漸離、障漸障、背漸背遊。以是故須陀洹、斯陀含於此義學脫。又世尊言：是謂法知足比尼知足、比尼知足法知足。云何法知足比尼知足？云何比尼知足法知足？答曰：聖八道種謂之法，除婬恚癡比尼謂之比尼。彼聖八道種不修不廣、彼婬恚癡比尼不作證。彼婬恚癡比尼不作證，比尼不作證已聖八道種不修不廣，如是法知足比尼知足、如是比尼知足法知足。又世尊言：法次法向彼。云何法？云何次法向彼？答曰。涅槃謂之法，聖八道種謂之次法向彼。復次戒解脫謂之法，戒解脫比尼謂之次法向彼。復次身戒律口戒律謂之法，等持謂之次法向彼。法輪云何？答曰：聖八道種。齊何當言轉法輪？答曰：齊尊者阿若拘隣見法。等法云何？答曰：無漏根力覺道種。齊何當言等法住？答曰：諸行法者住。齊何當言等法滅？答曰：諸行法者滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又世尊言：第一比丘我弟子第一智醯兜摩納(真人名也)、捷智婆猶果衣。此何差別？答曰：尊者醯兜摩納專正心無偽，尊者婆猶果衣少務心柔和，是謂差別。又世尊言：是第一比丘我弟子心迴善祝利般特迦、想迴善摩訶般特迦。此何差別？答曰：尊者祝利般特迦心心觀多遊、尊者摩訶般特迦多遊法法觀，是謂差別。又世尊言：我弟子中第一比丘大智慧舍利弗、得辯才摩訶拘絺羅。此何差別？答曰：尊者舍利弗多遊義辯、尊者摩訶拘絺羅多遊四辯，是謂差別。又世尊言：我弟子中第一比丘少欲頭陀摩訶迦葉、無著少欲薄拘盧。此何差別？答曰：尊者摩訶迦葉若得食若好若醜，彼等意食無彼此意；尊者薄拘盧得食若好若醜，彼別其好而食麁者。復次尊者摩訶迦葉廣識大德，得衣食床臥具病瘦醫藥，彼等受行頭陀。尊者薄拘盧少識非大德，亦不得衣食床臥具病瘦醫藥，彼不等受行頭陀。此不為難少識比丘、不等受行頭陀，是謂差別。又世尊言：摩訶南學滅五蓋遊。云何學滅五蓋遊？答曰：須陀洹、斯陀含於此義學解，彼五蓋滅漸滅、離漸離、障漸障、背漸背遊。以是故須陀洹、斯陀含於此義學脫。又世尊言：是謂法知足比尼知足、比尼知足法知足。云何法知足比尼知足？云何比尼知足法知足？答曰：聖八道種謂之法，除婬恚癡比尼謂之比尼。彼聖八道種不修不廣、彼婬恚癡比尼不作證。彼婬恚癡比尼不作證，比尼不作證已聖八道種不修不廣，如是法知足比尼知足、如是比尼知足法知足。又世尊言：法次法向彼。云何法？云何次法向彼？答曰。涅槃謂之法，聖八道種謂之次法向彼。復次戒解脫謂之法，戒解脫比尼謂之次法向彼。復次身戒律口戒律謂之法，等持謂之次法向彼。法輪云何？答曰：聖八道種。齊何當言轉法輪？答曰：齊尊者阿若拘隣見法。等法云何？答曰：無漏根力覺道種。齊何當言等法住？答曰：諸行法者住。齊何當言等法滅？答曰：諸行法者滅。

諸生攝何世？答曰：未來。若滅何世攝？答曰：現在。若最始入無漏初禪，攝何世？答曰：未來。若最初乃至入不用定，攝何世？答曰：未來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸生攝何世？答曰：未來。若滅何世攝？答曰：現在。若最始入無漏初禪，攝何世？答曰：未來。若最初乃至入不用定，攝何世？答曰：未來。

阿那含品第四竟(梵本一百五十七首盧，秦二千四百二言)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿那含品第四竟(梵本一百五十七首盧，秦二千四百二言)。