阿毘曇八犍度論
迦栴延子造 符秦 僧伽提婆共竺佛念譯30卷CBETA T1543大于一万字 35 h
向佛经 GPT 提问
第 27 卷
阿毘曇八揵度論卷第二十七
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迦旃延子造
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符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念等譯
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定犍度中解脫跋渠第三
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攝相應在亦爾(胡曰優波藍)， 成就禪無色， 七人七頓得。
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由何三昧盡十想？四禪、四等、四無色定、八解脫、八除入、十一切入、八智、三三昧。十想：無常想、無常苦想、苦無我想、不淨想、觀食想、一切世間不可樂想、死想、斷想、無欲想、盡想。無常想攝幾禪幾等幾無色定幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧？乃至盡想亦如是。初禪攝幾禪幾等幾無色定幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧？乃至第四禪亦如是。慈攝幾等幾無色定幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧？乃至護亦如是。無色中空處攝幾無色定幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧？乃至有想無想亦如是。初解脫攝幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧？乃至第八解脫亦如是。初除入攝幾除入幾一切入幾智幾三昧？乃至第八除入亦如是。初一切入攝幾一切入幾智幾三昧？乃至第十一切入亦如是。法智攝幾智幾三昧？乃至道智亦如是。空無願無相攝幾三昧？相應、共亦如是。若成就初禪，於此四禪成就幾不成就幾？四等、四無色定、八解脫、八除入、十一切入、八智、三三昧，成就幾不成就幾？乃至第四禪亦如是。七人：堅信、堅法、信解脫、見到、身證、慧解脫、俱解脫。堅信人味相應四禪成就幾不成就幾？淨成就幾不成就幾？無漏成就幾不成就幾？乃至俱解脫人味相應四禪成就幾不成就幾？淨成就幾不成就幾？無漏成就幾不成就幾？堅信人味相應四無色定成就幾不成就幾？淨成就幾不成就幾？無漏成就幾不成就幾。乃至俱解脫人味相應四無色定成就幾不成就幾？淨成就幾不成就幾？無漏成就幾不成就幾。頗成就味相應四禪非淨非無漏耶？成就淨非味相應非無漏耶？成就無漏非味相應非淨耶？成就味相應淨非無漏耶？成就味相應無漏非淨耶？成就淨無漏非味相應耶？成就味相應淨無漏耶(成竟)？不成就、得、棄、退亦如是。頗成就味相應四無色定非淨非無漏耶？成就淨非味相應非無漏耶？成就無漏非味相應非淨耶？成就味相應淨非無漏耶？成就味相應無漏非淨耶？成就淨無漏非味相應耶？成就味相應淨無漏耶(成竟)？不成就、得、棄、退亦如是。頗味相應四禪頓得頓棄耶。漸得漸棄耶。頗淨四禪頓得頓棄耶、漸得漸棄耶？頗無漏四禪頓得頓棄耶、漸得漸棄耶？頗味相應四無色定頓得頓棄耶、漸得漸棄耶？頗淨四無色定頓得頓棄耶、漸得漸棄耶？頗無漏三無色定頓得頓棄耶、漸得漸棄耶？身教由何三昧盡？身無教口教口無教、三惡行三妙行、三不善根三善根、四不聖語四聖語、四胞胎四生四識住、五盛陰五欲、五優婆塞戒、六內入六外入、六識身六更樂身六痛身六想身六思身六愛身、七識所止、世八法、九眾生居、十行迹，四禪、
由何三昧盡十想？四禪、四等、四無色定、八解脫、八除入、十一切入、八智、三三昧。十想：無常想、無常苦想、苦無我想、不淨想、觀食想、一切世間不可樂想、死想、斷想、無欲想、盡想。無常想攝幾禪幾等幾無色定幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧？乃至盡想亦如是。初禪攝幾禪幾等幾無色定幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧？乃至第四禪亦如是。慈攝幾等幾無色定幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧？乃至護亦如是。無色中空處攝幾無色定幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧？乃至有想無想亦如是。初解脫攝幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧？乃至第八解脫亦如是。初除入攝幾除入幾一切入幾智幾三昧？乃至第八除入亦如是。初一切入攝幾一切入幾智幾三昧？乃至第十一切入亦如是。法智攝幾智幾三昧？乃至道智亦如是。空無願無相攝幾三昧？相應、共亦如是。若成就初禪，於此四禪成就幾不成就幾？四等、四無色定、八解脫、八除入、十一切入、八智、三三昧，成就幾不成就幾？乃至第四禪亦如是。七人：堅信、堅法、信解脫、見到、身證、慧解脫、俱解脫。堅信人味相應四禪成就幾不成就幾？淨成就幾不成就幾？無漏成就幾不成就幾？乃至俱解脫人味相應四禪成就幾不成就幾？淨成就幾不成就幾？無漏成就幾不成就幾？堅信人味相應四無色定成就幾不成就幾？淨成就幾不成就幾？無漏成就幾不成就幾。乃至俱解脫人味相應四無色定成就幾不成就幾？淨成就幾不成就幾？無漏成就幾不成就幾。頗成就味相應四禪非淨非無漏耶？成就淨非味相應非無漏耶？成就無漏非味相應非淨耶？成就味相應淨非無漏耶？成就味相應無漏非淨耶？成就淨無漏非味相應耶？成就味相應淨無漏耶(成竟)？不成就、得、棄、退亦如是。頗成就味相應四無色定非淨非無漏耶？成就淨非味相應非無漏耶？成就無漏非味相應非淨耶？成就味相應淨非無漏耶？成就味相應無漏非淨耶？成就淨無漏非味相應耶？成就味相應淨無漏耶(成竟)？不成就、得、棄、退亦如是。頗味相應四禪頓得頓棄耶。漸得漸棄耶。頗淨四禪頓得頓棄耶、漸得漸棄耶？頗無漏四禪頓得頓棄耶、漸得漸棄耶？頗味相應四無色定頓得頓棄耶、漸得漸棄耶？頗淨四無色定頓得頓棄耶、漸得漸棄耶？頗無漏三無色定頓得頓棄耶、漸得漸棄耶？身教由何三昧盡？身無教口教口無教、三惡行三妙行、三不善根三善根、四不聖語四聖語、四胞胎四生四識住、五盛陰五欲、五優婆塞戒、六內入六外入、六識身六更樂身六痛身六想身六思身六愛身、七識所止、世八法、九眾生居、十行迹，四禪、
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四等、四無色定、八解脫、八除入、十一切入、知他人心智、等智，由何三昧盡？此章義願具演說。
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十想：無常想、無常苦想、苦無我想、不淨想、觀食想、一切世間不可樂想、死想、斷想、無欲想、盡想。無常想，攝四禪、四無色定、四解脫。無常苦想、苦無我想、死想、斷想、無欲想、盡想亦如是。不淨想觀、食想，攝四禪、初第二解脫。一切世間不可樂想，攝第三第四禪(想竟)。禪中初禪，攝初禪、四等、初第二解脫、初四除入、八智、三三昧。二禪，攝二禪、四等、初第二解脫、初四除入、八智、三三昧。第三禪，攝第三禪、三等、八智、三三昧。第四禪，攝第四禪、三等淨解脫、後四除入、八一切入、八智、三三昧(禪竟)。慈，攝慈，悲，喜。護攝護。無色中空處攝空處、空處解脫、空處入、六智、三三昧。識處，攝識處、識處解脫、識處入、六智、三三昧。不用處，攝不用處、不用處解脫、六智、三三昧。有想無想處，攝有想無想處、有想無想解脫、滅盡解脫、一智(無色竟)。初第二第三解脫，攝初第二第三解脫。空處解脫，攝空處解脫、空處入、六智、三三昧。識處解脫，攝識處解脫、識處入、六智、三三昧。不用處解脫，攝不用處解脫、六智、三三昧。有想無想解脫，攝有想無想解脫、一智。滅盡解脫，攝滅盡解脫(解脫竟)。初除入攝初除入，乃至第八除入攝第八除入。初一切入攝初一切入，乃至第十一切入攝第十一切入。法智，攝法智，五智少入，知他人心智、苦智習盡道智。未知智，攝未知智，五智少入，知他人心智、苦智習盡道智。知他人心智，攝知他人心智，四智少入，法智、未知智、道智、等智。等智，攝等智、苦智習盡道智。空無願無相攝無相(攝竟)。共在亦如是。
十想：無常想、無常苦想、苦無我想、不淨想、觀食想、一切世間不可樂想、死想、斷想、無欲想、盡想。無常想，攝四禪、四無色定、四解脫。無常苦想、苦無我想、死想、斷想、無欲想、盡想亦如是。不淨想觀、食想，攝四禪、初第二解脫。一切世間不可樂想，攝第三第四禪(想竟)。禪中初禪，攝初禪、四等、初第二解脫、初四除入、八智、三三昧。二禪，攝二禪、四等、初第二解脫、初四除入、八智、三三昧。第三禪，攝第三禪、三等、八智、三三昧。第四禪，攝第四禪、三等淨解脫、後四除入、八一切入、八智、三三昧(禪竟)。慈，攝慈，悲，喜。護攝護。無色中空處攝空處、空處解脫、空處入、六智、三三昧。識處，攝識處、識處解脫、識處入、六智、三三昧。不用處，攝不用處、不用處解脫、六智、三三昧。有想無想處，攝有想無想處、有想無想解脫、滅盡解脫、一智(無色竟)。初第二第三解脫，攝初第二第三解脫。空處解脫，攝空處解脫、空處入、六智、三三昧。識處解脫，攝識處解脫、識處入、六智、三三昧。不用處解脫，攝不用處解脫、六智、三三昧。有想無想解脫，攝有想無想解脫、一智。滅盡解脫，攝滅盡解脫(解脫竟)。初除入攝初除入，乃至第八除入攝第八除入。初一切入攝初一切入，乃至第十一切入攝第十一切入。法智，攝法智，五智少入，知他人心智、苦智習盡道智。未知智，攝未知智，五智少入，知他人心智、苦智習盡道智。知他人心智，攝知他人心智，四智少入，法智、未知智、道智、等智。等智，攝等智、苦智習盡道智。空無願無相攝無相(攝竟)。共在亦如是。
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無常想，四禪相應，四無色定、四解脫、四智、一三昧(無願)。無常苦想、苦無我想、死想、斷想、無欲想、盡想亦如是。不淨想、觀食想，四禪相應，初第二解脫及等智。一切世間不可樂想，第三第四禪相應及等智。禪中初禪，初禪相應，四等、初第二解脫、初四除入、八智、三三昧。第二禪，第二禪相應，四等、初第二解脫、初四除入、八智、三三昧。第三禪，第三禪相應，三等、八智、三三昧。第四禪，第四禪相應，三等淨解脫、後四除入、八一切入、八智、三三昧。慈，慈相應及等智、悲喜。護，護相應及等智。無色中空處，空處相應，空處解脫、空處入、六智、三三昧。識處，識處相應，識處解脫、識處入、六智、三三昧。不用處，不用處相應，不用處解脫、六智、三三昧。有想無想處，有想無想處相應，有想無想解脫及等智。初第二第三解脫，初第二第三解脫相應及等智。空處解脫，空處解脫相應，空處入、六智(四諦未知智等智也)、三三昧。識處解脫，識處解脫相應，識處入、六智、三三昧。不用處解脫，不用處解脫相應，六智、三三昧。有想無想解脫，有想無想解脫相應及等智。初除入，初除入相應及等智。乃至第八除入，第八除入相應及等智。初一切入，初一切入相應及等智。乃至第十一切入，第十一切入相應及等智。法智、未知智，三三昧少入相應。知他人心智，一三昧少入相應。等智，無三昧相應。苦智，二三昧少入相應。習盡道智，一三昧少入相應。空無相無願三昧，無三昧相應(相應竟)。
無常想，四禪相應，四無色定、四解脫、四智、一三昧(無願)。無常苦想、苦無我想、死想、斷想、無欲想、盡想亦如是。不淨想、觀食想，四禪相應，初第二解脫及等智。一切世間不可樂想，第三第四禪相應及等智。禪中初禪，初禪相應，四等、初第二解脫、初四除入、八智、三三昧。第二禪，第二禪相應，四等、初第二解脫、初四除入、八智、三三昧。第三禪，第三禪相應，三等、八智、三三昧。第四禪，第四禪相應，三等淨解脫、後四除入、八一切入、八智、三三昧。慈，慈相應及等智、悲喜。護，護相應及等智。無色中空處，空處相應，空處解脫、空處入、六智、三三昧。識處，識處相應，識處解脫、識處入、六智、三三昧。不用處，不用處相應，不用處解脫、六智、三三昧。有想無想處，有想無想處相應，有想無想解脫及等智。初第二第三解脫，初第二第三解脫相應及等智。空處解脫，空處解脫相應，空處入、六智(四諦未知智等智也)、三三昧。識處解脫，識處解脫相應，識處入、六智、三三昧。不用處解脫，不用處解脫相應，六智、三三昧。有想無想解脫，有想無想解脫相應及等智。初除入，初除入相應及等智。乃至第八除入，第八除入相應及等智。初一切入，初一切入相應及等智。乃至第十一切入，第十一切入相應及等智。法智、未知智，三三昧少入相應。知他人心智，一三昧少入相應。等智，無三昧相應。苦智，二三昧少入相應。習盡道智，一三昧少入相應。空無相無願三昧，無三昧相應(相應竟)。
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若成就初禪，於此四禪成就幾不成就幾？答曰：或一二三四。云何一？答曰：欲愛盡、梵天上愛未盡，是謂一。云何二？答曰：梵天上愛盡、光音愛未盡，是謂二。云何三？答曰：光音愛盡、遍淨愛未盡，是謂三。云何四？答曰：遍淨愛盡，是謂四。若成就初禪，於此四等成就幾不成就幾？答曰：或無或三或四。云何無？答曰：生無色界，是謂無。云何三？答曰：生遍淨、若果實，是謂三。云何四？答曰：生欲界、若梵天上、光音，是謂四。若成就初禪，於此四無色定成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三四。云何無？答曰：色界愛未盡，是謂無。云何一？答曰：色愛盡、空處愛未盡，是謂一。云何二？答曰：空處愛盡、識處愛未盡，是謂二。云何三？答曰：識處愛盡、不用處愛未盡，是謂三。云何四？答曰：不用處愛盡，是謂四。若成就初禪，於此八解脫成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三四五六七八。云何無？答曰：生遍淨於彼愛未盡，是謂無。云何一？答曰：生遍淨於彼愛盡、果實愛未盡，若生果實於彼愛未盡，若生空處於彼愛未盡，是謂一。云何二？答曰：生欲界、若梵天上光音愛盡、遍淨愛未盡，若生光音於彼愛盡、遍淨愛未盡，若生遍淨果實愛盡、空處愛未盡，若生果實於彼愛盡、空處愛未盡，若生空處於彼愛盡、識處愛未盡，若生識處於彼愛未盡，是謂二。云何三？答曰：生欲界若梵天上遍淨愛盡、果實愛未盡，若生光音遍淨愛盡、果實愛未盡，若生遍淨空處愛盡、識處愛未盡，若生果實空處愛盡、識處愛未盡，若生空處識處愛盡、不用處愛未盡，若生識處於彼愛盡、不用處愛未盡，若生不用處於彼愛未盡，是謂三。云何四？答曰：生欲界若梵天上果實愛盡、空處愛未盡，若生光音果實愛盡、空處愛未盡，若生遍淨識處愛盡、不用處愛未盡，若生果實識處愛盡、不用處愛未盡，若生空處識處不用處愛盡、不得滅盡三昧，若生不用處於彼愛盡、不得滅盡三昧，若生有想無想處不得滅盡三昧，是謂四。云何五？答曰：生欲界若梵天上空處愛盡、識處愛未盡，若生光音空處愛盡、識處愛未盡，若生遍淨不用處愛盡、不得滅盡三昧，若生果實不用處愛盡、不得滅盡三昧，若生有想無想處得滅盡三昧，是謂五。云何六？答曰：生欲界若梵天上識處愛盡、不用處愛未盡，若生光音識處愛盡、不用處愛未盡，若生遍淨得滅盡三昧，若生果實得滅盡三昧，是謂六。云何七？答曰：生欲界若梵天上不用處愛盡、不得滅盡三昧，若生光音不用處愛盡、不得滅盡三昧，是謂七。云何八？答曰：生欲界若生梵天上得滅盡三昧，若生光音得
若成就初禪，於此四禪成就幾不成就幾？答曰：或一二三四。云何一？答曰：欲愛盡、梵天上愛未盡，是謂一。云何二？答曰：梵天上愛盡、光音愛未盡，是謂二。云何三？答曰：光音愛盡、遍淨愛未盡，是謂三。云何四？答曰：遍淨愛盡，是謂四。若成就初禪，於此四等成就幾不成就幾？答曰：或無或三或四。云何無？答曰：生無色界，是謂無。云何三？答曰：生遍淨、若果實，是謂三。云何四？答曰：生欲界、若梵天上、光音，是謂四。若成就初禪，於此四無色定成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三四。云何無？答曰：色界愛未盡，是謂無。云何一？答曰：色愛盡、空處愛未盡，是謂一。云何二？答曰：空處愛盡、識處愛未盡，是謂二。云何三？答曰：識處愛盡、不用處愛未盡，是謂三。云何四？答曰：不用處愛盡，是謂四。若成就初禪，於此八解脫成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三四五六七八。云何無？答曰：生遍淨於彼愛未盡，是謂無。云何一？答曰：生遍淨於彼愛盡、果實愛未盡，若生果實於彼愛未盡，若生空處於彼愛未盡，是謂一。云何二？答曰：生欲界、若梵天上光音愛盡、遍淨愛未盡，若生光音於彼愛盡、遍淨愛未盡，若生遍淨果實愛盡、空處愛未盡，若生果實於彼愛盡、空處愛未盡，若生空處於彼愛盡、識處愛未盡，若生識處於彼愛未盡，是謂二。云何三？答曰：生欲界若梵天上遍淨愛盡、果實愛未盡，若生光音遍淨愛盡、果實愛未盡，若生遍淨空處愛盡、識處愛未盡，若生果實空處愛盡、識處愛未盡，若生空處識處愛盡、不用處愛未盡，若生識處於彼愛盡、不用處愛未盡，若生不用處於彼愛未盡，是謂三。云何四？答曰：生欲界若梵天上果實愛盡、空處愛未盡，若生光音果實愛盡、空處愛未盡，若生遍淨識處愛盡、不用處愛未盡，若生果實識處愛盡、不用處愛未盡，若生空處識處不用處愛盡、不得滅盡三昧，若生不用處於彼愛盡、不得滅盡三昧，若生有想無想處不得滅盡三昧，是謂四。云何五？答曰：生欲界若梵天上空處愛盡、識處愛未盡，若生光音空處愛盡、識處愛未盡，若生遍淨不用處愛盡、不得滅盡三昧，若生果實不用處愛盡、不得滅盡三昧，若生有想無想處得滅盡三昧，是謂五。云何六？答曰：生欲界若梵天上識處愛盡、不用處愛未盡，若生光音識處愛盡、不用處愛未盡，若生遍淨得滅盡三昧，若生果實得滅盡三昧，是謂六。云何七？答曰：生欲界若梵天上不用處愛盡、不得滅盡三昧，若生光音不用處愛盡、不得滅盡三昧，是謂七。云何八？答曰：生欲界若生梵天上得滅盡三昧，若生光音得
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滅盡三昧，是謂八。若成就初禪，於此八除入成就幾不成就幾？答曰：或無或四或八。云何無？答曰：生遍淨於彼愛未盡，若生無色界，是謂無。云何四？答曰：生欲界若梵天上光音愛盡、遍淨愛未盡，若生光音於彼愛盡、遍淨愛未盡，若生遍淨於彼愛盡，若生果實於彼愛未盡，是謂四。云何八？答曰：生欲界若梵天上遍淨愛盡，若生光音遍淨愛盡，是謂八。若成就初禪，於此十一切入成就幾不成就幾？答曰：或無或一二八九十。云何無？答曰：生欲界若梵天上光音愛盡、遍淨愛未盡，若生光音於彼愛盡、遍淨愛未盡，若生遍淨於彼愛未盡，若生不用處、有想無想處，是謂無。云何一？答曰：生空處於彼愛未盡，若生識處，是謂一。云何二？答曰：生空處於彼愛盡，是謂二。云何八？答曰：生欲界若梵天上遍淨愛盡、果實愛未盡，若生光音遍淨愛盡、果實愛未盡，若生遍淨於彼愛盡、果實愛未盡，若生果實於彼愛未盡，是謂八。云何九？答曰：生欲界若色界色愛盡、空處愛未盡，是謂九。云何十？答曰：生欲界若色界空處愛盡，是謂十。若成就初禪，於此八智成就幾不成就幾？答曰：或二四五六七八。云何二等？答曰：凡夫人二，無垢人苦法忍現在前二。苦法智四，苦未知忍四。苦未知智五，習法忍五。習法智六，習未知忍、習未知智、盡法忍六。盡法智七，盡未知忍、盡未知智、道法忍七。道法智八，道未知忍、道未知智八。若成就初禪，於此三三昧成就幾不成就幾？答曰：或無或二三。云何無等？答曰：凡夫人無。無垢人盡法忍未生二，已生三(初竟)。乃至第四禪亦如是。
滅盡三昧，是謂八。若成就初禪，於此八除入成就幾不成就幾？答曰：或無或四或八。云何無？答曰：生遍淨於彼愛未盡，若生無色界，是謂無。云何四？答曰：生欲界若梵天上光音愛盡、遍淨愛未盡，若生光音於彼愛盡、遍淨愛未盡，若生遍淨於彼愛盡，若生果實於彼愛未盡，是謂四。云何八？答曰：生欲界若梵天上遍淨愛盡，若生光音遍淨愛盡，是謂八。若成就初禪，於此十一切入成就幾不成就幾？答曰：或無或一二八九十。云何無？答曰：生欲界若梵天上光音愛盡、遍淨愛未盡，若生光音於彼愛盡、遍淨愛未盡，若生遍淨於彼愛未盡，若生不用處、有想無想處，是謂無。云何一？答曰：生空處於彼愛未盡，若生識處，是謂一。云何二？答曰：生空處於彼愛盡，是謂二。云何八？答曰：生欲界若梵天上遍淨愛盡、果實愛未盡，若生光音遍淨愛盡、果實愛未盡，若生遍淨於彼愛盡、果實愛未盡，若生果實於彼愛未盡，是謂八。云何九？答曰：生欲界若色界色愛盡、空處愛未盡，是謂九。云何十？答曰：生欲界若色界空處愛盡，是謂十。若成就初禪，於此八智成就幾不成就幾？答曰：或二四五六七八。云何二等？答曰：凡夫人二，無垢人苦法忍現在前二。苦法智四，苦未知忍四。苦未知智五，習法忍五。習法智六，習未知忍、習未知智、盡法忍六。盡法智七，盡未知忍、盡未知智、道法忍七。道法智八，道未知忍、道未知智八。若成就初禪，於此三三昧成就幾不成就幾？答曰：或無或二三。云何無等？答曰：凡夫人無。無垢人盡法忍未生二，已生三(初竟)。乃至第四禪亦如是。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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七人：堅信、堅法、信解脫、見到、身證、慧解脫、俱解脫。堅信人，味相應四禪成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三四。云何無？答曰：色界愛盡，是謂無。云何一？答曰：遍淨愛盡、果實愛未盡，是謂一。云何二？答曰：光音愛盡、遍淨愛未盡，是謂二。云何三？答曰：梵天上愛盡、光音愛未盡，是謂三。云何四？答曰：梵天上愛未盡，是謂四。淨成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三四。云何無？答曰：欲愛未盡，是謂無。云何一？答曰：欲愛盡、梵天上愛未盡，是謂一。云何二？答曰：梵天上愛盡、光音愛未盡，是謂二。云何三？答曰：光音愛盡、遍淨愛未盡，是謂三。云何四？答曰：遍淨愛盡，是謂四。無漏成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三四。云何無？答曰：依未來越次取證，是謂無。云何一？答曰：依初禪越次取證，是謂一。云何二？答曰：依二禪越次取證，是謂二。云何三？答曰：依三禪越次取證，是謂三。云何四？答曰：依四禪越次取證，是謂四。堅法亦如是。信解脫人，味相應四禪成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三四。云何無？答曰：色愛盡，是謂無。云何一？答曰：遍淨愛盡、果實愛未盡，是謂一。云何二？答曰：光音愛盡、遍淨愛未盡，是謂二。云何三？答曰：梵天上愛盡、光音愛未盡，是謂三。云何四？答曰：梵天上愛未盡，是謂四。淨成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三四。云何無？答曰：生欲界欲愛未盡，若生無色界，是謂無。云何一？答曰：生欲界欲愛盡、梵天上愛未盡，若生梵天上於彼愛未盡，若生光音於彼愛未盡，若生遍淨於彼愛未盡，若生果實，是謂一。云何二？答曰：生欲界若梵天上梵天上愛盡、光音愛未盡，若生光音於彼愛盡、遍淨愛未盡，若生遍淨於彼愛盡，是謂二。云何三？答曰：生欲界若梵天上光音愛盡、遍淨愛未盡，若生光音遍淨愛盡，是謂三。云何四？答曰：生欲界若梵天上遍淨愛盡，是謂四。無漏成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三四。云何無？答曰：欲愛未盡，是謂無。云何一？答曰：欲愛盡梵天上愛未盡，是謂一。云何二？答曰：梵天上愛盡、光音愛未盡，是謂二。云何三？答曰：光音愛盡、遍淨愛未盡，是謂三。云何四？答曰：遍淨愛盡，是謂四。見到亦如是。身證人，味相應四禪成就幾不成就幾？答曰：一切不成就。淨成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三四。云何無？答曰：生有想無想處，是謂無。云何一？答曰：生果實，是謂一。云何二？答曰：生遍淨，是謂二。云何三？答曰：生光音，是謂三。云何四？答曰：生欲界若梵天上，是謂四。
七人：堅信、堅法、信解脫、見到、身證、慧解脫、俱解脫。堅信人，味相應四禪成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三四。云何無？答曰：色界愛盡，是謂無。云何一？答曰：遍淨愛盡、果實愛未盡，是謂一。云何二？答曰：光音愛盡、遍淨愛未盡，是謂二。云何三？答曰：梵天上愛盡、光音愛未盡，是謂三。云何四？答曰：梵天上愛未盡，是謂四。淨成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三四。云何無？答曰：欲愛未盡，是謂無。云何一？答曰：欲愛盡、梵天上愛未盡，是謂一。云何二？答曰：梵天上愛盡、光音愛未盡，是謂二。云何三？答曰：光音愛盡、遍淨愛未盡，是謂三。云何四？答曰：遍淨愛盡，是謂四。無漏成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三四。云何無？答曰：依未來越次取證，是謂無。云何一？答曰：依初禪越次取證，是謂一。云何二？答曰：依二禪越次取證，是謂二。云何三？答曰：依三禪越次取證，是謂三。云何四？答曰：依四禪越次取證，是謂四。堅法亦如是。信解脫人，味相應四禪成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三四。云何無？答曰：色愛盡，是謂無。云何一？答曰：遍淨愛盡、果實愛未盡，是謂一。云何二？答曰：光音愛盡、遍淨愛未盡，是謂二。云何三？答曰：梵天上愛盡、光音愛未盡，是謂三。云何四？答曰：梵天上愛未盡，是謂四。淨成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三四。云何無？答曰：生欲界欲愛未盡，若生無色界，是謂無。云何一？答曰：生欲界欲愛盡、梵天上愛未盡，若生梵天上於彼愛未盡，若生光音於彼愛未盡，若生遍淨於彼愛未盡，若生果實，是謂一。云何二？答曰：生欲界若梵天上梵天上愛盡、光音愛未盡，若生光音於彼愛盡、遍淨愛未盡，若生遍淨於彼愛盡，是謂二。云何三？答曰：生欲界若梵天上光音愛盡、遍淨愛未盡，若生光音遍淨愛盡，是謂三。云何四？答曰：生欲界若梵天上遍淨愛盡，是謂四。無漏成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三四。云何無？答曰：欲愛未盡，是謂無。云何一？答曰：欲愛盡梵天上愛未盡，是謂一。云何二？答曰：梵天上愛盡、光音愛未盡，是謂二。云何三？答曰：光音愛盡、遍淨愛未盡，是謂三。云何四？答曰：遍淨愛盡，是謂四。見到亦如是。身證人，味相應四禪成就幾不成就幾？答曰：一切不成就。淨成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三四。云何無？答曰：生有想無想處，是謂無。云何一？答曰：生果實，是謂一。云何二？答曰：生遍淨，是謂二。云何三？答曰：生光音，是謂三。云何四？答曰：生欲界若梵天上，是謂四。
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無漏成就幾不成就幾？答曰：一切成就。俱解脫亦如是。慧解脫人，味相應四禪成就幾不成就幾？答曰：一切不成就。淨成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三四。云何無？答曰：生無色界，是謂無。云何一？答曰：生果實，是謂一。云何二？答曰：生遍淨，是謂二。云何三？答曰：生光音，是謂三。云何四？答曰：生欲界若梵天上，是謂四。無漏成就幾不成就幾？答曰：一切成就。
無漏成就幾不成就幾？答曰：一切成就。俱解脫亦如是。慧解脫人，味相應四禪成就幾不成就幾？答曰：一切不成就。淨成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三四。云何無？答曰：生無色界，是謂無。云何一？答曰：生果實，是謂一。云何二？答曰：生遍淨，是謂二。云何三？答曰：生光音，是謂三。云何四？答曰：生欲界若梵天上，是謂四。無漏成就幾不成就幾？答曰：一切成就。
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堅信人，味相應四無色定成就幾不成就幾？答曰：或一二三四。云何一？答曰：不用處愛盡，是謂一。云何二？答曰：識處愛盡、不用處愛未盡，是謂二。云何三？答曰：空處愛盡、識處愛未盡，是謂三。云何四？答曰：空處愛未盡，是謂四。淨成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三四。云何無？答曰：色愛未盡，是謂無。云何一？答曰：色愛盡、空處愛未盡，是謂一。云何二？答曰：空處愛盡、識處愛未盡，是謂二。云何三？答曰：識處愛盡、不用處愛未盡，是謂三。云何四？答曰：不用處愛盡，是謂四。無漏成就幾不成就幾？答曰：一切不成就。堅法亦如是。信解脫人，味相應四無色定成就幾不成就幾？答曰：或一二三四。云何一？答曰：不用處愛盡，是謂一。云何二？答曰：識處愛盡、不用處愛未盡，是謂二。云何三？答曰：空處愛盡、識處愛未盡，是謂三。云何四？答曰：空處愛未盡，是謂四。淨成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三四。云何無？答曰：生欲界若色界色愛未盡，是謂無。云何一？答曰：生欲界若色界愛盡、空處愛未盡，若生空處於彼愛未盡，若生識處於彼愛未盡，若生不用處於彼愛未盡，若生有想無想處，是謂一。云何二？答曰：生欲界若色界空處愛盡、識處愛未盡，若生空處於彼愛盡、識處愛未盡，若生識處於彼愛盡、不用處愛未盡，若生不用處於彼愛盡，是謂二。云何三？答曰：生欲界若色界識處愛盡、不用處愛未盡，若生空處識處愛盡、不用處愛未盡，若生識處不用處愛盡，是謂三。云何四？答曰：生欲界若色界不用處愛盡，若生空處不用處愛盡，是謂四。無漏成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三。云何無？答曰：色愛未盡，是謂無。云何一？答曰：色愛盡、空處愛未盡，是謂一。云何二？答曰：空處愛盡、識處愛未盡，是謂二。云何三？答曰：識處愛盡，是謂三。見到亦如是。身證人，味相應四無色定成就幾不成就幾？答曰：一成就、三不成就。淨成就幾不成就幾？答曰：或一或四。云何一？答曰：生有想無想處，是謂一。云何四？答曰：生欲界若色界，是謂四。無漏成就幾不成就幾？答曰：一切成就。慧解脫人，味相應四無色定成就幾不成就幾？答曰：一切不成就。淨成就幾不成就幾？答曰：或一二三四。云何一？答曰：生有想無想處，是謂一。云何二？答曰：生不用處，是謂二。云何三？答曰：生識處，是謂三。云何四？答曰：生欲界，若生色界，若生空處，是謂四。無漏成就幾不成就幾？答曰：一切成就。俱解脫人，味相應四無色定成就幾不成就幾？答曰：一切不成就。淨成就幾不成
堅信人，味相應四無色定成就幾不成就幾？答曰：或一二三四。云何一？答曰：不用處愛盡，是謂一。云何二？答曰：識處愛盡、不用處愛未盡，是謂二。云何三？答曰：空處愛盡、識處愛未盡，是謂三。云何四？答曰：空處愛未盡，是謂四。淨成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三四。云何無？答曰：色愛未盡，是謂無。云何一？答曰：色愛盡、空處愛未盡，是謂一。云何二？答曰：空處愛盡、識處愛未盡，是謂二。云何三？答曰：識處愛盡、不用處愛未盡，是謂三。云何四？答曰：不用處愛盡，是謂四。無漏成就幾不成就幾？答曰：一切不成就。堅法亦如是。信解脫人，味相應四無色定成就幾不成就幾？答曰：或一二三四。云何一？答曰：不用處愛盡，是謂一。云何二？答曰：識處愛盡、不用處愛未盡，是謂二。云何三？答曰：空處愛盡、識處愛未盡，是謂三。云何四？答曰：空處愛未盡，是謂四。淨成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三四。云何無？答曰：生欲界若色界色愛未盡，是謂無。云何一？答曰：生欲界若色界愛盡、空處愛未盡，若生空處於彼愛未盡，若生識處於彼愛未盡，若生不用處於彼愛未盡，若生有想無想處，是謂一。云何二？答曰：生欲界若色界空處愛盡、識處愛未盡，若生空處於彼愛盡、識處愛未盡，若生識處於彼愛盡、不用處愛未盡，若生不用處於彼愛盡，是謂二。云何三？答曰：生欲界若色界識處愛盡、不用處愛未盡，若生空處識處愛盡、不用處愛未盡，若生識處不用處愛盡，是謂三。云何四？答曰：生欲界若色界不用處愛盡，若生空處不用處愛盡，是謂四。無漏成就幾不成就幾？答曰：或無或一二三。云何無？答曰：色愛未盡，是謂無。云何一？答曰：色愛盡、空處愛未盡，是謂一。云何二？答曰：空處愛盡、識處愛未盡，是謂二。云何三？答曰：識處愛盡，是謂三。見到亦如是。身證人，味相應四無色定成就幾不成就幾？答曰：一成就、三不成就。淨成就幾不成就幾？答曰：或一或四。云何一？答曰：生有想無想處，是謂一。云何四？答曰：生欲界若色界，是謂四。無漏成就幾不成就幾？答曰：一切成就。慧解脫人，味相應四無色定成就幾不成就幾？答曰：一切不成就。淨成就幾不成就幾？答曰：或一二三四。云何一？答曰：生有想無想處，是謂一。云何二？答曰：生不用處，是謂二。云何三？答曰：生識處，是謂三。云何四？答曰：生欲界，若生色界，若生空處，是謂四。無漏成就幾不成就幾？答曰：一切成就。俱解脫人，味相應四無色定成就幾不成就幾？答曰：一切不成就。淨成就幾不成
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就幾？答曰：或一或四。云何一？答曰：生有想無想處，是謂一。云何四？答曰：生欲界色界，是謂四。無漏成就幾不成就幾？答曰：一切成就(七人竟)。
就幾？答曰：或一或四。云何一？答曰：生有想無想處，是謂一。云何四？答曰：生欲界色界，是謂四。無漏成就幾不成就幾？答曰：一切成就(七人竟)。
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頗成就味相應四禪非淨非無漏耶？答曰：有，欲界愛未盡也。成就淨非味相應非無漏耶？答曰：有，凡夫人生欲界若梵天上色愛盡也。成就無漏非味相應非淨耶？答曰：有，無垢人生無色界也。成就味相應淨非無漏耶？答曰：無也。成就味相應無漏非淨耶？答曰：無也。成就淨無漏非味相應耶？答曰：有，無垢人生欲界若梵天上色愛盡也。成就味相應淨無漏耶？答曰：無也(七問竟)。
頗成就味相應四禪非淨非無漏耶？答曰：有，欲界愛未盡也。成就淨非味相應非無漏耶？答曰：有，凡夫人生欲界若梵天上色愛盡也。成就無漏非味相應非淨耶？答曰：有，無垢人生無色界也。成就味相應淨非無漏耶？答曰：無也。成就味相應無漏非淨耶？答曰：無也。成就淨無漏非味相應耶？答曰：有，無垢人生欲界若梵天上色愛盡也。成就味相應淨無漏耶？答曰：無也(七問竟)。
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頗不成就味相應四禪非不淨非不無漏耶？答曰：有，無垢人生欲界若梵天上色愛盡。不成就淨非不味相應非不無漏耶？答曰：無。不成就無漏非不味相應非不淨耶？答曰：無。不成就味相應淨非不無漏耶？答曰：有，無垢人生無色界。不成就味相應無漏非不淨耶？答曰：有，凡夫人生欲界若梵天上色愛盡。不成就淨無漏非不味相應耶？答曰：有，欲界愛未盡。不成就味相應淨無漏耶？答曰：有，凡夫人生無色界也(問不成就七竟)。
頗不成就味相應四禪非不淨非不無漏耶？答曰：有，無垢人生欲界若梵天上色愛盡。不成就淨非不味相應非不無漏耶？答曰：無。不成就無漏非不味相應非不淨耶？答曰：無。不成就味相應淨非不無漏耶？答曰：有，無垢人生無色界。不成就味相應無漏非不淨耶？答曰：有，凡夫人生欲界若梵天上色愛盡。不成就淨無漏非不味相應耶？答曰：有，欲界愛未盡。不成就味相應淨無漏耶？答曰：有，凡夫人生無色界也(問不成就七竟)。
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頗得味相應四禪非淨非無漏耶？答曰：得，色愛盡欲界纏退，若無色界沒生欲界也。得淨非味相應非無漏耶？答曰：得，凡夫人逮第三禪愛盡也。得無漏非味相應非淨耶？答曰：得，依第四禪越次取證當逮阿羅漢果。乃至得淨無漏非味相應耶？答曰：得，無垢人逮第三禪愛盡。餘得耶？答曰：不得(得七問竟)。
頗得味相應四禪非淨非無漏耶？答曰：得，色愛盡欲界纏退，若無色界沒生欲界也。得淨非味相應非無漏耶？答曰：得，凡夫人逮第三禪愛盡也。得無漏非味相應非淨耶？答曰：得，依第四禪越次取證當逮阿羅漢果。乃至得淨無漏非味相應耶？答曰：得，無垢人逮第三禪愛盡。餘得耶？答曰：不得(得七問竟)。
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頗棄味相應四禪非淨非無漏耶？答曰：不棄。棄淨非味相應非無漏耶？答曰：棄，凡夫人第三禪愛盡欲界纏退。乃至棄淨無漏非味相應耶？答曰：棄，無垢人第三禪愛盡欲界纏退。餘棄耶？答曰：不棄(棄七問竟)。
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頗退味相應四禪非淨非無漏耶？答曰：不退。退淨非味相應非無漏耶？答曰：退，凡夫人第三禪愛盡欲界纏退也。乃至退淨無漏非味相應耶？答曰：退，無垢人第三禪愛盡欲界纏退。餘退耶？答曰：不退(退七問竟)。
頗退味相應四禪非淨非無漏耶？答曰：不退。退淨非味相應非無漏耶？答曰：退，凡夫人第三禪愛盡欲界纏退也。乃至退淨無漏非味相應耶？答曰：退，無垢人第三禪愛盡欲界纏退。餘退耶？答曰：不退(退七問竟)。
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頗成就味相應四無色定非淨非無漏耶？答曰：有，色愛未盡。乃至成就淨無漏非味相應耶？答曰：有，生欲色界得阿羅漢，若生空處得阿羅漢。成就餘耶？答曰：無也(無色七竟)。
頗成就味相應四無色定非淨非無漏耶？答曰：有，色愛未盡。乃至成就淨無漏非味相應耶？答曰：有，生欲色界得阿羅漢，若生空處得阿羅漢。成就餘耶？答曰：無也(無色七竟)。
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頗不成就味相應四無色定非不淨非不無漏耶？答曰：有，阿羅漢生欲色界，若阿羅漢生空處。乃至不成就淨無漏非不味相應耶？答曰：有，色愛未盡也。餘不成就耶？答曰：無(無色不成竟)。
頗不成就味相應四無色定非不淨非不無漏耶？答曰：有，阿羅漢生欲色界，若阿羅漢生空處。乃至不成就淨無漏非不味相應耶？答曰：有，色愛未盡也。餘不成就耶？答曰：無(無色不成竟)。
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頗得味相應四無色定非淨非無漏耶？答曰：得，阿羅漢欲色界纏退也。得淨非味相應非無漏耶？答曰：得，凡夫人逮不用處愛盡。得無漏非味相應非淨耶？答曰：得，當逮阿羅漢果也。乃至得淨無漏非味相應？答曰：得，無垢人逮不用處愛盡。餘得耶？答曰：不得(得七竟)。
頗得味相應四無色定非淨非無漏耶？答曰：得，阿羅漢欲色界纏退也。得淨非味相應非無漏耶？答曰：得，凡夫人逮不用處愛盡。得無漏非味相應非淨耶？答曰：得，當逮阿羅漢果也。乃至得淨無漏非味相應？答曰：得，無垢人逮不用處愛盡。餘得耶？答曰：不得(得七竟)。
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頗棄味相應四無色定非淨非無漏耶？答曰：不棄。棄淨非味相應非無漏耶？答曰：棄，凡夫人不用處愛盡欲色界纏退。乃至棄淨無漏非味相應？答曰：棄，無垢人不用處愛盡欲色界纏退。餘棄耶？答曰：不棄(棄七竟)。
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頗退味相應四無色定非淨非無漏耶？答曰：不退。退淨非味相應非無漏耶？答曰：退，凡夫人不用處愛盡欲色界纏退。乃至退淨無漏非味相應耶？答曰：退，無垢人不用處愛盡欲色界纏退。餘退耶？答曰：不退(七都竟)。
頗退味相應四無色定非淨非無漏耶？答曰：不退。退淨非味相應非無漏耶？答曰：退，凡夫人不用處愛盡欲色界纏退。乃至退淨無漏非味相應耶？答曰：退，無垢人不用處愛盡欲色界纏退。餘退耶？答曰：不退(七都竟)。
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頗味相應四禪頓得耶？答曰：得，色愛盡欲界纏退，若無色界沒生欲界梵天上。頓棄耶？答曰：不棄。漸得耶？答曰：不得。漸棄耶？答曰：棄。頗淨四禪頓得耶？答曰：不得。頓棄耶？答曰：棄，第三禪愛盡欲界纏退，欲界梵天上沒生無色界。漸得耶？答曰：得。漸棄耶？答曰：棄。頗無漏四禪頓得耶？答曰：得，依第四禪越次取證當逮阿羅漢。頓棄耶？答曰：棄，無垢人第三禪愛盡欲界纏退。漸得耶？答曰：得。漸棄耶？答曰：不棄。頗味相應四無色定頓得耶？答曰：得，阿羅漢欲色界纏退。頓棄耶？答曰：不棄。漸得耶？答曰：不得。漸棄耶？答曰：棄。頗淨四無色定頓得耶？答曰：不得。頓棄耶？答曰：棄，不用處愛盡欲色界纏退。漸得耶？答曰：得。漸棄耶？答曰：棄。頗無漏三無色定頓得耶？答曰：得，當逮阿羅漢。頓棄耶？答曰：棄，無垢人識處愛盡欲色界纏退。漸得耶？答曰：得。漸棄耶？答曰：不棄。
頗味相應四禪頓得耶？答曰：得，色愛盡欲界纏退，若無色界沒生欲界梵天上。頓棄耶？答曰：不棄。漸得耶？答曰：不得。漸棄耶？答曰：棄。頗淨四禪頓得耶？答曰：不得。頓棄耶？答曰：棄，第三禪愛盡欲界纏退，欲界梵天上沒生無色界。漸得耶？答曰：得。漸棄耶？答曰：棄。頗無漏四禪頓得耶？答曰：得，依第四禪越次取證當逮阿羅漢。頓棄耶？答曰：棄，無垢人第三禪愛盡欲界纏退。漸得耶？答曰：得。漸棄耶？答曰：不棄。頗味相應四無色定頓得耶？答曰：得，阿羅漢欲色界纏退。頓棄耶？答曰：不棄。漸得耶？答曰：不得。漸棄耶？答曰：棄。頗淨四無色定頓得耶？答曰：不得。頓棄耶？答曰：棄，不用處愛盡欲色界纏退。漸得耶？答曰：得。漸棄耶？答曰：棄。頗無漏三無色定頓得耶？答曰：得，當逮阿羅漢。頓棄耶？答曰：棄，無垢人識處愛盡欲色界纏退。漸得耶？答曰：得。漸棄耶？答曰：不棄。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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身教由何三昧盡？答曰：或依初禪或依未來；口教亦如是。身無教，或依四或依未來；口無教亦如是。三惡行、三妙行、三不善根、三善根、四無聖語、四聖語、四生胞胎卵生合會生依未來化生，或依七或依未來。色識所止，或依四或依未來。痛想行識所止，或依七或依未來。色陰，或依四或依未來。痛想行識陰，或依七或依未來。色盛陰，或依四或依未來。痛想行識盛陰，或依七或依未來。五欲、五優婆塞戒，或依未來。眼入耳鼻舌身入色聲細滑入，或依四或依未來。香入味入，依未來。意入法入，或依七或依未來。眼識耳識身識彼相應更樂痛想思愛，或依初或依未來。鼻識舌識彼相應更樂痛想思愛，依未來。意識彼相應更樂痛想思愛，或依七或依未來。初識止，依未來。第二識止，或依初或依未來。第三識止，或依二或依未來。第四識止，或依三或依未來。第五識止，或依五或依未來。第六識止，或依六或依未來。第七識止，或依七或依未來世。八法，依未來。初眾生居，或依未來。第二眾生居，或依初或依未來。第三眾生居，或依二或依未來。第四眾生居，或依三或依未來。第五眾生居，或依四或依未來。第六眾生居，或依五或依未來。第七眾生居，或依六或依未來。第八第九眾生居，或依七或依未來。十行迹，依未來。禪中初禪，或依初或依未來。第二禪，或依二或依未來。喜、初第二解脫、初四除入亦如是。第三禪，或依三或依未來。第四禪，或依四或依未來。慈、悲、護、淨解脫、後四除入、八一切入亦如是。無色中空處、空處解脫、空處一切入，或依五或依未來。識處、識處解脫、識處一切入，或依六或依未來。不用處、不用處解脫、有想無想處、有想無想解脫、滅盡解脫，或依七或依未來。知他人心智，或依四或依未來。等智，或依七或依未來。
身教由何三昧盡？答曰：或依初禪或依未來；口教亦如是。身無教，或依四或依未來；口無教亦如是。三惡行、三妙行、三不善根、三善根、四無聖語、四聖語、四生胞胎卵生合會生依未來化生，或依七或依未來。色識所止，或依四或依未來。痛想行識所止，或依七或依未來。色陰，或依四或依未來。痛想行識陰，或依七或依未來。色盛陰，或依四或依未來。痛想行識盛陰，或依七或依未來。五欲、五優婆塞戒，或依未來。眼入耳鼻舌身入色聲細滑入，或依四或依未來。香入味入，依未來。意入法入，或依七或依未來。眼識耳識身識彼相應更樂痛想思愛，或依初或依未來。鼻識舌識彼相應更樂痛想思愛，依未來。意識彼相應更樂痛想思愛，或依七或依未來。初識止，依未來。第二識止，或依初或依未來。第三識止，或依二或依未來。第四識止，或依三或依未來。第五識止，或依五或依未來。第六識止，或依六或依未來。第七識止，或依七或依未來世。八法，依未來。初眾生居，或依未來。第二眾生居，或依初或依未來。第三眾生居，或依二或依未來。第四眾生居，或依三或依未來。第五眾生居，或依四或依未來。第六眾生居，或依五或依未來。第七眾生居，或依六或依未來。第八第九眾生居，或依七或依未來。十行迹，依未來。禪中初禪，或依初或依未來。第二禪，或依二或依未來。喜、初第二解脫、初四除入亦如是。第三禪，或依三或依未來。第四禪，或依四或依未來。慈、悲、護、淨解脫、後四除入、八一切入亦如是。無色中空處、空處解脫、空處一切入，或依五或依未來。識處、識處解脫、識處一切入，或依六或依未來。不用處、不用處解脫、有想無想處、有想無想解脫、滅盡解脫，或依七或依未來。知他人心智，或依四或依未來。等智，或依七或依未來。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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解脫跋渠第三竟(梵本五百七十三首盧，秦六千六百八十一言)。
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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阿毘曇定犍度阿那含跋渠第四(第三十七)
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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五阿那含：中般涅槃、生般涅槃、行般涅槃、無行般涅槃、上流往阿迦膩吒。五阿那含攝一切阿那含耶、一切五耶？何者最勝，中般涅槃、生般涅槃耶？何者最勝乃至無行般涅槃、上流往阿迦膩吒？諸學，彼一切不到欲到、不獲欲獲、不證欲證學耶？設不到欲到不獲欲獲不證欲證學，彼一切學耶？諸無學，彼一切不到欲到不獲欲獲不證欲證無學耶？設不到欲到不獲欲獲不證欲證不學，彼一切無學耶？順流義云何？逆流義云何？實住義云何？諸實住，彼一切阿羅漢耶？設阿羅漢，彼一切實住耶？諸還跡，彼一切到彼岸？設到彼岸，彼一切還迹耶？齊何所菩薩、得何物菩薩？又世尊言：汝今彌勒未來久遠名彌勒怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛。此是何智？此智當言為辯何事？又世尊言：是謂尊弟子現法辯諸教，盡生、具梵行、所作已辦、名色已有、如實知之。此是何智？當言此智為辯何事？願智云何？願智當言善耶無記耶？餘迹云何？餘迹名何法？又世尊言：我弟子中第一比丘第一智醯兜摩納、捷智婆猶頗隷脂梨。此何差別？又世尊言：我弟子中第一比丘心迴善祝利般特迦、想迴善摩訶般特迦。此何差別？又世尊言：我弟子中第一比丘大智慧舍利弗、得辯才摩訶拘絺羅。此何差別？又世尊言：我比丘第一弟子中少欲頭陀行摩訶迦葉、無著少欲薄拘盧。此何差別？又世尊言：學摩訶南滅五蓋已遊。云何學五蓋滅已遊？又世尊言：是謂法知足比尼知足、比尼知足法知足。云何法知足比尼知足？云何比尼知足法知足？又世尊言：法次法向彼。云何法？云何次法向彼？法輪云何？齊何當言轉法輪？等法云何？齊何當言等法住？齊何當言等法盡？若生彼何世攝？若盡彼何世攝？若最初無漏入初禪，彼何世攝？若最初無漏乃至入不用定，彼何世攝？此章義願具演說。
五阿那含：中般涅槃、生般涅槃、行般涅槃、無行般涅槃、上流往阿迦膩吒。五阿那含攝一切阿那含耶、一切五耶？何者最勝，中般涅槃、生般涅槃耶？何者最勝乃至無行般涅槃、上流往阿迦膩吒？諸學，彼一切不到欲到、不獲欲獲、不證欲證學耶？設不到欲到不獲欲獲不證欲證學，彼一切學耶？諸無學，彼一切不到欲到不獲欲獲不證欲證無學耶？設不到欲到不獲欲獲不證欲證不學，彼一切無學耶？順流義云何？逆流義云何？實住義云何？諸實住，彼一切阿羅漢耶？設阿羅漢，彼一切實住耶？諸還跡，彼一切到彼岸？設到彼岸，彼一切還迹耶？齊何所菩薩、得何物菩薩？又世尊言：汝今彌勒未來久遠名彌勒怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛。此是何智？此智當言為辯何事？又世尊言：是謂尊弟子現法辯諸教，盡生、具梵行、所作已辦、名色已有、如實知之。此是何智？當言此智為辯何事？願智云何？願智當言善耶無記耶？餘迹云何？餘迹名何法？又世尊言：我弟子中第一比丘第一智醯兜摩納、捷智婆猶頗隷脂梨。此何差別？又世尊言：我弟子中第一比丘心迴善祝利般特迦、想迴善摩訶般特迦。此何差別？又世尊言：我弟子中第一比丘大智慧舍利弗、得辯才摩訶拘絺羅。此何差別？又世尊言：我比丘第一弟子中少欲頭陀行摩訶迦葉、無著少欲薄拘盧。此何差別？又世尊言：學摩訶南滅五蓋已遊。云何學五蓋滅已遊？又世尊言：是謂法知足比尼知足、比尼知足法知足。云何法知足比尼知足？云何比尼知足法知足？又世尊言：法次法向彼。云何法？云何次法向彼？法輪云何？齊何當言轉法輪？等法云何？齊何當言等法住？齊何當言等法盡？若生彼何世攝？若盡彼何世攝？若最初無漏入初禪，彼何世攝？若最初無漏乃至入不用定，彼何世攝？此章義願具演說。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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五阿那含：中般涅槃、生般涅槃、行般涅槃、無行般涅槃、上流往阿迦膩吒。五阿那含攝一切、阿那含一切五？答曰：一切五，非五一切。不攝何等？答曰：現法般涅槃無色界阿那含。何者最勝，中般涅槃、生般涅槃耶？答曰：等盡住中般涅槃勝，非生般涅槃；若此生般涅槃結盡多者彼則勝也。何者最勝乃至無行般涅槃、上流往阿迦膩吒？答曰：等盡住無行般涅槃勝，非上流往阿迦膩吒；若此上流往阿迦膩吒結盡多者彼則勝也。所謂是學士，彼一切不到欲到、不獲欲獲、不證欲證學耶？答曰：或是學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證不學也。云何是學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證不學耶？答曰：學士性住，是謂是學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證不學也。云何不到欲到不獲欲獲不證欲證學彼非是學士耶？答曰：阿羅漢若凡夫人方便上求，是謂不到欲到不獲欲獲不證欲證學彼非是學士也。云何是學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證學耶？答曰：學士方便上求，是謂是學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證學也。云何亦不是學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證不學耶？答曰：阿羅漢若凡夫人性住，是謂亦不是學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證不學也。所謂是無學士，彼一切不到欲到不獲欲獲不證欲證無學耶？答曰：或是無學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學也。云何是無學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學耶？答曰：阿羅漢方便上求，是謂無學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學也。云何不到欲到不獲欲獲不證欲證不學也彼不是無學士耶？答曰：學士若凡夫人性住，是謂不到欲到不獲欲獲不證欲證不學彼不是無學士也。云何亦是無學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證不是學耶？答曰：阿羅漢性住，是謂亦是無學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證不學也。云何是非無學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學耶？答曰：學士若凡夫人方便上求，是謂是非無學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學也。
五阿那含：中般涅槃、生般涅槃、行般涅槃、無行般涅槃、上流往阿迦膩吒。五阿那含攝一切、阿那含一切五？答曰：一切五，非五一切。不攝何等？答曰：現法般涅槃無色界阿那含。何者最勝，中般涅槃、生般涅槃耶？答曰：等盡住中般涅槃勝，非生般涅槃；若此生般涅槃結盡多者彼則勝也。何者最勝乃至無行般涅槃、上流往阿迦膩吒？答曰：等盡住無行般涅槃勝，非上流往阿迦膩吒；若此上流往阿迦膩吒結盡多者彼則勝也。所謂是學士，彼一切不到欲到、不獲欲獲、不證欲證學耶？答曰：或是學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證不學也。云何是學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證不學耶？答曰：學士性住，是謂是學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證不學也。云何不到欲到不獲欲獲不證欲證學彼非是學士耶？答曰：阿羅漢若凡夫人方便上求，是謂不到欲到不獲欲獲不證欲證學彼非是學士也。云何是學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證學耶？答曰：學士方便上求，是謂是學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證學也。云何亦不是學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證不學耶？答曰：阿羅漢若凡夫人性住，是謂亦不是學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證不學也。所謂是無學士，彼一切不到欲到不獲欲獲不證欲證無學耶？答曰：或是無學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學也。云何是無學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學耶？答曰：阿羅漢方便上求，是謂無學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學也。云何不到欲到不獲欲獲不證欲證不學也彼不是無學士耶？答曰：學士若凡夫人性住，是謂不到欲到不獲欲獲不證欲證不學彼不是無學士也。云何亦是無學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證不是學耶？答曰：阿羅漢性住，是謂亦是無學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證不學也。云何是非無學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學耶？答曰：學士若凡夫人方便上求，是謂是非無學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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順流義云何？答曰：諸生、諸去、諸有、諸所生、諸所居，彼種、彼門、彼緣、彼道、彼迹向，是故順流。逆流義云何？答曰：諸生盡、去盡、有盡、所生盡、所居盡，彼種、彼門、彼緣、彼道、彼迹向，是故逆流。實住義云何？答曰：彼非如此諸生諸去諸有諸所生諸所居、彼種彼門彼緣彼道彼迹向；彼非如此諸生盡去盡有盡所生盡所居盡、彼種彼門彼緣彼道彼迹向，是故實住。諸實住彼一切阿羅漢耶？答曰：如是。諸阿羅漢彼一切實住，頗實住彼非阿羅漢耶？答曰：有，阿那含。世尊亦說：若滅五垢學足，無漏法心得自在定，根彼實住，是謂實住人。諸還迹彼一切到彼岸耶？答曰：如是。諸還迹彼一切到彼岸，頗到彼岸彼非還迹？答曰：有，阿那含。世尊亦說：云何比丘得到彼岸？答曰：五下分結已盡無餘。
順流義云何？答曰：諸生、諸去、諸有、諸所生、諸所居，彼種、彼門、彼緣、彼道、彼迹向，是故順流。逆流義云何？答曰：諸生盡、去盡、有盡、所生盡、所居盡，彼種、彼門、彼緣、彼道、彼迹向，是故逆流。實住義云何？答曰：彼非如此諸生諸去諸有諸所生諸所居、彼種彼門彼緣彼道彼迹向；彼非如此諸生盡去盡有盡所生盡所居盡、彼種彼門彼緣彼道彼迹向，是故實住。諸實住彼一切阿羅漢耶？答曰：如是。諸阿羅漢彼一切實住，頗實住彼非阿羅漢耶？答曰：有，阿那含。世尊亦說：若滅五垢學足，無漏法心得自在定，根彼實住，是謂實住人。諸還迹彼一切到彼岸耶？答曰：如是。諸還迹彼一切到彼岸，頗到彼岸彼非還迹？答曰：有，阿那含。世尊亦說：云何比丘得到彼岸？答曰：五下分結已盡無餘。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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齊何菩薩？答曰：齊相報行作無厭。得何事名菩薩？答曰：相報行也。又世尊言：汝彌勒未來久遠名彌勒怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛。此是何智？答曰：因智、道智。此智當言辯何事？答曰：相報行，因智；諸無漏根力覺道種、得阿耨多羅三耶三佛，此道智。又世尊言：是謂尊弟子現法具教，盡死生、立梵行、所作已辦、名色有、如實知之。此是何智？答曰：道智。此智當言辯何事？答曰：諸無漏根力覺道種得盡漏，是謂道智。願智云何？答曰：如阿羅漢諸欲解義，彼作願已入頂第四禪，彼從三昧起知彼彼義，是謂願智。願智當言善耶、當言無記耶？答曰：願智或善或無記。云何他迹？答曰：一切阿羅漢內時善別不盡外，是謂內時善別他迹。他義名何法？答曰：他無垢。
齊何菩薩？答曰：齊相報行作無厭。得何事名菩薩？答曰：相報行也。又世尊言：汝彌勒未來久遠名彌勒怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛。此是何智？答曰：因智、道智。此智當言辯何事？答曰：相報行，因智；諸無漏根力覺道種、得阿耨多羅三耶三佛，此道智。又世尊言：是謂尊弟子現法具教，盡死生、立梵行、所作已辦、名色有、如實知之。此是何智？答曰：道智。此智當言辯何事？答曰：諸無漏根力覺道種得盡漏，是謂道智。願智云何？答曰：如阿羅漢諸欲解義，彼作願已入頂第四禪，彼從三昧起知彼彼義，是謂願智。願智當言善耶、當言無記耶？答曰：願智或善或無記。云何他迹？答曰：一切阿羅漢內時善別不盡外，是謂內時善別他迹。他義名何法？答曰：他無垢。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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又世尊言：第一比丘我弟子第一智醯兜摩納(真人名也)、捷智婆猶果衣。此何差別？答曰：尊者醯兜摩納專正心無偽，尊者婆猶果衣少務心柔和，是謂差別。又世尊言：是第一比丘我弟子心迴善祝利般特迦、想迴善摩訶般特迦。此何差別？答曰：尊者祝利般特迦心心觀多遊、尊者摩訶般特迦多遊法法觀，是謂差別。又世尊言：我弟子中第一比丘大智慧舍利弗、得辯才摩訶拘絺羅。此何差別？答曰：尊者舍利弗多遊義辯、尊者摩訶拘絺羅多遊四辯，是謂差別。又世尊言：我弟子中第一比丘少欲頭陀摩訶迦葉、無著少欲薄拘盧。此何差別？答曰：尊者摩訶迦葉若得食若好若醜，彼等意食無彼此意；尊者薄拘盧得食若好若醜，彼別其好而食麁者。復次尊者摩訶迦葉廣識大德，得衣食床臥具病瘦醫藥，彼等受行頭陀。尊者薄拘盧少識非大德，亦不得衣食床臥具病瘦醫藥，彼不等受行頭陀。此不為難少識比丘、不等受行頭陀，是謂差別。又世尊言：摩訶南學滅五蓋遊。云何學滅五蓋遊？答曰：須陀洹、斯陀含於此義學解，彼五蓋滅漸滅、離漸離、障漸障、背漸背遊。以是故須陀洹、斯陀含於此義學脫。又世尊言：是謂法知足比尼知足、比尼知足法知足。云何法知足比尼知足？云何比尼知足法知足？答曰：聖八道種謂之法，除婬恚癡比尼謂之比尼。彼聖八道種不修不廣、彼婬恚癡比尼不作證。彼婬恚癡比尼不作證，比尼不作證已聖八道種不修不廣，如是法知足比尼知足、如是比尼知足法知足。又世尊言：法次法向彼。云何法？云何次法向彼？答曰。涅槃謂之法，聖八道種謂之次法向彼。復次戒解脫謂之法，戒解脫比尼謂之次法向彼。復次身戒律口戒律謂之法，等持謂之次法向彼。法輪云何？答曰：聖八道種。齊何當言轉法輪？答曰：齊尊者阿若拘隣見法。等法云何？答曰：無漏根力覺道種。齊何當言等法住？答曰：諸行法者住。齊何當言等法滅？答曰：諸行法者滅。
又世尊言：第一比丘我弟子第一智醯兜摩納(真人名也)、捷智婆猶果衣。此何差別？答曰：尊者醯兜摩納專正心無偽，尊者婆猶果衣少務心柔和，是謂差別。又世尊言：是第一比丘我弟子心迴善祝利般特迦、想迴善摩訶般特迦。此何差別？答曰：尊者祝利般特迦心心觀多遊、尊者摩訶般特迦多遊法法觀，是謂差別。又世尊言：我弟子中第一比丘大智慧舍利弗、得辯才摩訶拘絺羅。此何差別？答曰：尊者舍利弗多遊義辯、尊者摩訶拘絺羅多遊四辯，是謂差別。又世尊言：我弟子中第一比丘少欲頭陀摩訶迦葉、無著少欲薄拘盧。此何差別？答曰：尊者摩訶迦葉若得食若好若醜，彼等意食無彼此意；尊者薄拘盧得食若好若醜，彼別其好而食麁者。復次尊者摩訶迦葉廣識大德，得衣食床臥具病瘦醫藥，彼等受行頭陀。尊者薄拘盧少識非大德，亦不得衣食床臥具病瘦醫藥，彼不等受行頭陀。此不為難少識比丘、不等受行頭陀，是謂差別。又世尊言：摩訶南學滅五蓋遊。云何學滅五蓋遊？答曰：須陀洹、斯陀含於此義學解，彼五蓋滅漸滅、離漸離、障漸障、背漸背遊。以是故須陀洹、斯陀含於此義學脫。又世尊言：是謂法知足比尼知足、比尼知足法知足。云何法知足比尼知足？云何比尼知足法知足？答曰：聖八道種謂之法，除婬恚癡比尼謂之比尼。彼聖八道種不修不廣、彼婬恚癡比尼不作證。彼婬恚癡比尼不作證，比尼不作證已聖八道種不修不廣，如是法知足比尼知足、如是比尼知足法知足。又世尊言：法次法向彼。云何法？云何次法向彼？答曰。涅槃謂之法，聖八道種謂之次法向彼。復次戒解脫謂之法，戒解脫比尼謂之次法向彼。復次身戒律口戒律謂之法，等持謂之次法向彼。法輪云何？答曰：聖八道種。齊何當言轉法輪？答曰：齊尊者阿若拘隣見法。等法云何？答曰：無漏根力覺道種。齊何當言等法住？答曰：諸行法者住。齊何當言等法滅？答曰：諸行法者滅。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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諸生攝何世？答曰：未來。若滅何世攝？答曰：現在。若最始入無漏初禪，攝何世？答曰：未來。若最初乃至入不用定，攝何世？答曰：未來。
諸生攝何世？答曰：未來。若滅何世攝？答曰：現在。若最始入無漏初禪，攝何世？答曰：未來。若最初乃至入不用定，攝何世？答曰：未來。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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阿那含品第四竟(梵本一百五十七首盧，秦二千四百二言)。
阿那含品第四竟(梵本一百五十七首盧，秦二千四百二言)。
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阿毘曇八犍度論卷第二十七
阿毘曇八犍度論卷第二十七
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