阿毘曇八犍度論
迦栴延子造 符秦 僧伽提婆共竺佛念譯30卷CBETA T1543大于一万字 35 h
向佛经 GPT 提问
第 26 卷
阿毘曇八犍度論卷第二十六
阿毘曇八犍度論卷第二十六
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迦旃延子造
迦旃延子造
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符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯
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定犍度中過去得跋渠第一之二
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答曰：或法思惟斷無色生，思惟斷心俱、見諦斷心俱、不斷心俱。云何法思惟斷無色生思惟斷心俱？答曰：諸法彼心相應彼俱有思惟斷，是謂法思惟斷無色生思惟斷心俱。云何法思惟斷無色生見諦斷心俱？答曰：如見諦斷心若退若生思惟斷法得生；如見諦斷心住思惟斷根長益，四大增益軟美飽，彼法諸得生老無常，是謂法思惟斷無色生見諦斷心俱。云何法思惟斷無色生不斷心俱？答曰：如無斷心勝進思惟斷法得生；如無斷心住思惟斷根長益，四大增益軟美飽，彼法諸得生老無常，是謂法思惟斷無色生不斷心俱。設諸法思惟斷心俱生，彼法思惟斷無色耶？答曰：或法思惟斷心俱生，思惟斷無色、見諦斷無色、不斷無色。云何法思惟斷心俱生思惟斷無色？答曰：諸法彼心相應彼俱有思惟斷，是謂法思惟斷心俱生思惟斷無色。云何法思惟斷心俱生見諦斷無色？答曰：如思惟斷心若退若生見諦斷法得生，是謂法思惟斷心俱生見諦斷無色。云何法思惟斷心俱生不斷無色？答曰：如思惟斷心若退若勝進不斷法得生，是謂法思惟斷心俱生不斷無色(思惟竟)。諸法不斷無色生，彼不斷心俱？答曰：或法不斷無色生，不斷心俱、思惟斷心俱、云何法不斷無色生不斷心俱？答曰：諸法彼心相應彼俱有不斷，是謂法不斷無色生不斷心俱。云何法不斷無色生思惟斷心俱？答曰：如思惟斷心若退若勝進不斷法得生，是謂法不斷無色生思惟斷心俱。設諸法不斷心俱生，彼法不斷無色耶？答曰：或法不斷心俱生，不斷無色、思惟斷無色。云何法不斷心俱生不斷無色？答曰：諸法彼心相應彼俱有不斷，是謂法不斷心俱生不斷無色。云何法不斷心俱生思惟斷無色？答曰：如不斷心勝進思惟斷法得生；如不斷心住思惟斷根長益，四大增益軟美飽，彼法諸得生老無常，是謂法不斷心俱生。思惟斷無色(不斷竟)。
答曰：或法思惟斷無色生，思惟斷心俱、見諦斷心俱、不斷心俱。云何法思惟斷無色生思惟斷心俱？答曰：諸法彼心相應彼俱有思惟斷，是謂法思惟斷無色生思惟斷心俱。云何法思惟斷無色生見諦斷心俱？答曰：如見諦斷心若退若生思惟斷法得生；如見諦斷心住思惟斷根長益，四大增益軟美飽，彼法諸得生老無常，是謂法思惟斷無色生見諦斷心俱。云何法思惟斷無色生不斷心俱？答曰：如無斷心勝進思惟斷法得生；如無斷心住思惟斷根長益，四大增益軟美飽，彼法諸得生老無常，是謂法思惟斷無色生不斷心俱。設諸法思惟斷心俱生，彼法思惟斷無色耶？答曰：或法思惟斷心俱生，思惟斷無色、見諦斷無色、不斷無色。云何法思惟斷心俱生思惟斷無色？答曰：諸法彼心相應彼俱有思惟斷，是謂法思惟斷心俱生思惟斷無色。云何法思惟斷心俱生見諦斷無色？答曰：如思惟斷心若退若生見諦斷法得生，是謂法思惟斷心俱生見諦斷無色。云何法思惟斷心俱生不斷無色？答曰：如思惟斷心若退若勝進不斷法得生，是謂法思惟斷心俱生不斷無色(思惟竟)。諸法不斷無色生，彼不斷心俱？答曰：或法不斷無色生，不斷心俱、思惟斷心俱、云何法不斷無色生不斷心俱？答曰：諸法彼心相應彼俱有不斷，是謂法不斷無色生不斷心俱。云何法不斷無色生思惟斷心俱？答曰：如思惟斷心若退若勝進不斷法得生，是謂法不斷無色生思惟斷心俱。設諸法不斷心俱生，彼法不斷無色耶？答曰：或法不斷心俱生，不斷無色、思惟斷無色。云何法不斷心俱生不斷無色？答曰：諸法彼心相應彼俱有不斷，是謂法不斷心俱生不斷無色。云何法不斷心俱生思惟斷無色？答曰：如不斷心勝進思惟斷法得生；如不斷心住思惟斷根長益，四大增益軟美飽，彼法諸得生老無常，是謂法不斷心俱生。思惟斷無色(不斷竟)。
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一切初禪五種耶？答曰：不染污五種，染污非五種。無何等？答曰：遠離喜樂也。一切第二禪四種耶？答曰：不染污四種，染污非四種。無何等？答曰：內信也。一切第三禪五種耶？答曰：不染污五種，染污非五種。無何等？答曰：念智也。一切第四禪四種耶？答曰：不染污四種，染污非四種。無何等？答曰：護念淨也。味相應初禪，入當言味耶、起當言味耶？答曰：諸味彼入也，味已則起。味相應乃至有想無想入當言味耶、起當言味耶？答曰：諸味彼入也，味已則起。諸味相應初禪彼一切隱沒無記？答曰：如是，諸味相應初禪彼一切隱沒無記也。頗隱沒無記彼非味相應初禪耶？答曰：有除愛，諸餘垢現在前諸味相應。乃至有想無想彼一切隱沒無記耶？答曰：如是，諸味相應乃至有想無想彼一切隱沒無記。頗隱沒無記彼非味相應，乃至有想無想耶？答曰：有除愛，諸餘垢現在前。頗不入初禪入第二禪？答曰：入。頗不入乃至不用定入有想無想耶？答曰：入。頗不入初禪生初禪耶？答曰：生。頗不入乃至有想無想生有想無想耶？答曰：生。若得初禪非第二，彼命終生何所？答曰：或梵天、或光音、或遍淨、或果實、或空處、或識處、或不用處、或有想無想、或無處所。若得乃至不用處非有想無想，彼命終生何所？答曰：或不用處、或有想無想、或無處所。
一切初禪五種耶？答曰：不染污五種，染污非五種。無何等？答曰：遠離喜樂也。一切第二禪四種耶？答曰：不染污四種，染污非四種。無何等？答曰：內信也。一切第三禪五種耶？答曰：不染污五種，染污非五種。無何等？答曰：念智也。一切第四禪四種耶？答曰：不染污四種，染污非四種。無何等？答曰：護念淨也。味相應初禪，入當言味耶、起當言味耶？答曰：諸味彼入也，味已則起。味相應乃至有想無想入當言味耶、起當言味耶？答曰：諸味彼入也，味已則起。諸味相應初禪彼一切隱沒無記？答曰：如是，諸味相應初禪彼一切隱沒無記也。頗隱沒無記彼非味相應初禪耶？答曰：有除愛，諸餘垢現在前諸味相應。乃至有想無想彼一切隱沒無記耶？答曰：如是，諸味相應乃至有想無想彼一切隱沒無記。頗隱沒無記彼非味相應，乃至有想無想耶？答曰：有除愛，諸餘垢現在前。頗不入初禪入第二禪？答曰：入。頗不入乃至不用定入有想無想耶？答曰：入。頗不入初禪生初禪耶？答曰：生。頗不入乃至有想無想生有想無想耶？答曰：生。若得初禪非第二，彼命終生何所？答曰：或梵天、或光音、或遍淨、或果實、或空處、或識處、或不用處、或有想無想、或無處所。若得乃至不用處非有想無想，彼命終生何所？答曰：或不用處、或有想無想、或無處所。
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云何意所念入慈？答曰：樂眾生。云何意所念入悲？答曰：苦眾生。云何意所念入喜？答曰：悅眾生。云何意所念入護？答曰：護眾生耳。慈何繫結滅？答曰：無處所。悲喜護何繫結滅？答曰：無處所。淨初禪何繫結滅？答曰：無處所。淨乃至有想無想何繫結滅？答曰：無處所。初、第二、第三解脫何繫結滅？答曰：無處所。空處解脫何繫結滅？答曰：或空處繫、或識處繫、或不用處繫、或有想無想處繫、或無處所。識處解脫何繫結滅？答曰：或識處繫、或不用處繫、或有想無想處繫、或無處所。不用處解脫何繫結滅？答曰：或不用處繫、或有想無想繫、或無處所。有想無想解脫滅盡解脫何繫結滅？答曰：無處所。初除入何繫結滅？答曰：無處所。乃至第八除入何繫結滅？答曰：無處所。初一切入何繫結滅？答曰：無處所。乃至第十一切入何繫結滅？答曰：無處所。法智何繫結滅？答曰：或欲界繫、或色無色界繫、或無處所。未知智何繫結滅？答曰：或色無色界繫、或無處所。知他人心智何繫結滅？答曰：無處所。等智苦智習盡道智、空無願無相何繫結滅？答曰：或欲界繫、或色無色界繫、或無處所。
云何意所念入慈？答曰：樂眾生。云何意所念入悲？答曰：苦眾生。云何意所念入喜？答曰：悅眾生。云何意所念入護？答曰：護眾生耳。慈何繫結滅？答曰：無處所。悲喜護何繫結滅？答曰：無處所。淨初禪何繫結滅？答曰：無處所。淨乃至有想無想何繫結滅？答曰：無處所。初、第二、第三解脫何繫結滅？答曰：無處所。空處解脫何繫結滅？答曰：或空處繫、或識處繫、或不用處繫、或有想無想處繫、或無處所。識處解脫何繫結滅？答曰：或識處繫、或不用處繫、或有想無想處繫、或無處所。不用處解脫何繫結滅？答曰：或不用處繫、或有想無想繫、或無處所。有想無想解脫滅盡解脫何繫結滅？答曰：無處所。初除入何繫結滅？答曰：無處所。乃至第八除入何繫結滅？答曰：無處所。初一切入何繫結滅？答曰：無處所。乃至第十一切入何繫結滅？答曰：無處所。法智何繫結滅？答曰：或欲界繫、或色無色界繫、或無處所。未知智何繫結滅？答曰：或色無色界繫、或無處所。知他人心智何繫結滅？答曰：無處所。等智苦智習盡道智、空無願無相何繫結滅？答曰：或欲界繫、或色無色界繫、或無處所。
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慈報何所受報？答曰：或梵天、或光音、或遍淨、或果實天、或無處所。悲護亦如是。喜報何所受報？答曰：梵天、光音、或無處所。淨初禪報何所受報？答曰：梵天上或無處所。乃至有想無想報何所受報？答曰：有想無想或無處所。初第二解脫、初四除入報何所受報？答曰：梵天、光音、或無處所。淨解脫後四除入、八一切入報何所受報？答曰：果實或無處所。空處解脫報何所受報？答曰：空處或無處所。空處一切入亦如是。識處解脫報何所受報？答曰：識處或無處所。識處一切入亦如是。不用處解脫報何所受報？答曰：不用處或無處所。有想無想解脫報何所受報？答曰：有想無想或無處所。滅盡解脫報何所受報？答曰：有想無想或無處所。知他人心智報何所受報？答曰：或梵天、或光音、或遍淨、或果實、或無處所。等智報何所受報？答曰：或欲界、或色無色界、或無處所。
慈報何所受報？答曰：或梵天、或光音、或遍淨、或果實天、或無處所。悲護亦如是。喜報何所受報？答曰：梵天、光音、或無處所。淨初禪報何所受報？答曰：梵天上或無處所。乃至有想無想報何所受報？答曰：有想無想或無處所。初第二解脫、初四除入報何所受報？答曰：梵天、光音、或無處所。淨解脫後四除入、八一切入報何所受報？答曰：果實或無處所。空處解脫報何所受報？答曰：空處或無處所。空處一切入亦如是。識處解脫報何所受報？答曰：識處或無處所。識處一切入亦如是。不用處解脫報何所受報？答曰：不用處或無處所。有想無想解脫報何所受報？答曰：有想無想或無處所。滅盡解脫報何所受報？答曰：有想無想或無處所。知他人心智報何所受報？答曰：或梵天、或光音、或遍淨、或果實、或無處所。等智報何所受報？答曰：或欲界、或色無色界、或無處所。
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阿毘曇過去得跋渠第三十四竟(梵本四百七十九首盧，秦六千四百四十三言)。
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阿毘曇定犍度中緣跋渠第二
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八三昧：四禪、四無色定，味相應淨無漏。頗成就味相應初禪非淨非無漏耶？成就淨非味相應非無漏耶？成就無漏非味相應非淨耶(隻竟)？味相應成就淨非無漏耶？味相應成就無漏非淨耶？成就淨無漏非味相應耶(雙竟)？味相應成就淨無漏不成就得、棄、退亦如是。若修世俗初禪，彼修無漏初禪耶？設修無漏初禪，彼修世俗初禪？若修世俗乃至不用處，彼修無漏不用處？設修無漏不用處，彼修世俗不用處？若最初入無漏初禪，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言有覺有觀？若最初無漏入第二禪，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言喜根相應耶？若最初無漏入第三禪，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言樂根相應？若最初無漏入第四禪，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言護根相應？若最初無漏入空處，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言攝空處？若最初無漏入識處，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言攝識處？若最初無漏入不用處，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言攝不用處耶？味相應初禪，彼味相應初禪幾緣緣、淨幾緣緣、無漏幾緣緣、味相應上幾緣緣、淨無漏上幾緣緣(味竟)？淨初禪，彼淨初禪幾緣緣、無漏幾緣緣、味相應上幾緣緣、淨無漏上幾緣緣、自地味相應幾緣緣(淨竟)？無漏初禪，彼無漏初禪幾緣緣、味相應上幾緣緣、淨無漏上幾緣緣、自地淨幾緣緣。乃至不用處亦如是。味相應有想無想，彼味相應有想無想幾緣緣、淨幾緣緣、味相應下幾緣、緣淨無漏下幾緣緣(味竟)。淨有想無想，彼淨有想無想幾緣緣、味相應下幾緣緣、淨無漏下幾緣緣、自地味相應幾緣緣？此章義願具演說。
八三昧：四禪、四無色定，味相應淨無漏。頗成就味相應初禪非淨非無漏耶？成就淨非味相應非無漏耶？成就無漏非味相應非淨耶(隻竟)？味相應成就淨非無漏耶？味相應成就無漏非淨耶？成就淨無漏非味相應耶(雙竟)？味相應成就淨無漏不成就得、棄、退亦如是。若修世俗初禪，彼修無漏初禪耶？設修無漏初禪，彼修世俗初禪？若修世俗乃至不用處，彼修無漏不用處？設修無漏不用處，彼修世俗不用處？若最初入無漏初禪，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言有覺有觀？若最初無漏入第二禪，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言喜根相應耶？若最初無漏入第三禪，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言樂根相應？若最初無漏入第四禪，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言護根相應？若最初無漏入空處，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言攝空處？若最初無漏入識處，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言攝識處？若最初無漏入不用處，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言攝不用處耶？味相應初禪，彼味相應初禪幾緣緣、淨幾緣緣、無漏幾緣緣、味相應上幾緣緣、淨無漏上幾緣緣(味竟)？淨初禪，彼淨初禪幾緣緣、無漏幾緣緣、味相應上幾緣緣、淨無漏上幾緣緣、自地味相應幾緣緣(淨竟)？無漏初禪，彼無漏初禪幾緣緣、味相應上幾緣緣、淨無漏上幾緣緣、自地淨幾緣緣。乃至不用處亦如是。味相應有想無想，彼味相應有想無想幾緣緣、淨幾緣緣、味相應下幾緣、緣淨無漏下幾緣緣(味竟)。淨有想無想，彼淨有想無想幾緣緣、味相應下幾緣緣、淨無漏下幾緣緣、自地味相應幾緣緣？此章義願具演說。
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八三昧：四禪、四無色定，味相應、淨、無漏。頗味相應成就初禪非淨非無漏耶？答曰：有，欲愛未盡也。淨成就非味相應非無漏耶？答曰：有，凡夫人生欲界若梵天上，梵天上愛盡也。成就無漏非味相應非淨耶？答曰：有，無垢人上生梵天也。味相應成就淨非無漏耶？答曰：有，凡夫人生欲界欲愛盡、梵天上愛未盡，若生梵天上於彼愛未盡。味相應成就無漏非淨耶？答曰：無也。成就淨無漏非味相應？答曰：有，無垢人生欲界若梵天上，梵天上愛盡。味相應成就淨無漏？答曰：有，無垢人生欲界欲愛盡、梵天上愛未盡，若生梵天上梵天上愛未盡(成就竟)。頗味相應不成就初禪非不淨非不無漏？答曰：有，無垢人生欲界若梵天上，梵天上愛盡。不成就淨非不味相應非不無漏？答曰：無。不成就無漏非不味相應非不淨？答曰：有，凡夫人生欲界欲愛盡、梵天上愛未盡，若生梵天上於彼愛未盡。味相應不成就淨非不無漏？答曰：有，無垢人上生梵天上。味相應不成就無漏非不淨？答曰：有，凡夫人生欲界若梵天上，梵天上愛盡。不成就淨無漏非不味相應？答曰：有，欲界愛未盡。不成就味相應淨無漏？答曰：有，凡夫人上生梵天上(不成竟)。
八三昧：四禪、四無色定，味相應、淨、無漏。頗味相應成就初禪非淨非無漏耶？答曰：有，欲愛未盡也。淨成就非味相應非無漏耶？答曰：有，凡夫人生欲界若梵天上，梵天上愛盡也。成就無漏非味相應非淨耶？答曰：有，無垢人上生梵天也。味相應成就淨非無漏耶？答曰：有，凡夫人生欲界欲愛盡、梵天上愛未盡，若生梵天上於彼愛未盡。味相應成就無漏非淨耶？答曰：無也。成就淨無漏非味相應？答曰：有，無垢人生欲界若梵天上，梵天上愛盡。味相應成就淨無漏？答曰：有，無垢人生欲界欲愛盡、梵天上愛未盡，若生梵天上梵天上愛未盡(成就竟)。頗味相應不成就初禪非不淨非不無漏？答曰：有，無垢人生欲界若梵天上，梵天上愛盡。不成就淨非不味相應非不無漏？答曰：無。不成就無漏非不味相應非不淨？答曰：有，凡夫人生欲界欲愛盡、梵天上愛未盡，若生梵天上於彼愛未盡。味相應不成就淨非不無漏？答曰：有，無垢人上生梵天上。味相應不成就無漏非不淨？答曰：有，凡夫人生欲界若梵天上，梵天上愛盡。不成就淨無漏非不味相應？答曰：有，欲界愛未盡。不成就味相應淨無漏？答曰：有，凡夫人上生梵天上(不成竟)。
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頗味相應得初禪非淨非無漏耶？答曰：得，梵天上無愛退也。得淨非味相應非無漏耶？答曰：得，凡夫人逮欲愛盡也。得無漏非味相應非淨耶？答曰：得，依初禪越次取證當逮阿羅漢果。得味相應淨非無漏耶？答曰：得，上地沒生梵天也。乃至得淨無漏非味相應耶？答曰：得，無垢人逮欲愛盡也。餘得耶？答曰：不得(得竟)。
頗味相應得初禪非淨非無漏耶？答曰：得，梵天上無愛退也。得淨非味相應非無漏耶？答曰：得，凡夫人逮欲愛盡也。得無漏非味相應非淨耶？答曰：得，依初禪越次取證當逮阿羅漢果。得味相應淨非無漏耶？答曰：得，上地沒生梵天也。乃至得淨無漏非味相應耶？答曰：得，無垢人逮欲愛盡也。餘得耶？答曰：不得(得竟)。
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頗味相應棄初禪非淨非無漏耶？答曰：棄，逮梵天上愛盡也。棄淨非味相應非無漏？答曰：棄，凡夫人於無欲愛退欲界，若梵天上沒生上地也。乃至棄淨無漏非味相應耶？答曰：棄，無垢人於無欲愛退也。餘棄耶？答曰：不棄(棄竟)。
頗味相應棄初禪非淨非無漏耶？答曰：棄，逮梵天上愛盡也。棄淨非味相應非無漏？答曰：棄，凡夫人於無欲愛退欲界，若梵天上沒生上地也。乃至棄淨無漏非味相應耶？答曰：棄，無垢人於無欲愛退也。餘棄耶？答曰：不棄(棄竟)。
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頗味相應初禪退非淨非無漏？答曰：不退也。淨退非味相應非無漏？答曰：退，凡夫人於無欲愛退也。乃至淨無漏退非味相應？答曰：退，無垢人於無欲愛退也。餘退也？答曰：不退也(退竟)。
頗味相應初禪退非淨非無漏？答曰：不退也。淨退非味相應非無漏？答曰：退，凡夫人於無欲愛退也。乃至淨無漏退非味相應？答曰：退，無垢人於無欲愛退也。餘退也？答曰：不退也(退竟)。
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若修世俗初禪，彼修無漏初禪耶？答曰：或世俗非無漏。云何世俗非無漏？答曰：本得世俗初禪現在前；若本不得世俗初禪現在前，不得是時修無漏初禪；若本不得世俗智現在前彼非初禪，得是時修世俗初禪非無漏，是謂世俗非無漏。云何無漏非世俗？答曰：本得無漏初禪現在前；若本不得無漏初禪現在前，不得是時修世俗初禪；若本不得世俗智現在前彼非初禪，得是時修無漏初禪非世俗；若本不得無漏智現在前彼非初禪，得是時修無漏初禪非世俗，是謂無漏非世俗。云何世俗無漏？答曰：本不得世俗初禪現在前，得是時修無漏初禪；若本不得無漏初禪現在前，得是時修世俗初禪；若本不得世俗智現在前彼非初禪，得是時修世俗無漏初禪；若本不得無漏智現在前彼非初禪，得是時修世俗無漏初禪，是謂世俗無漏。云何非世俗非無漏？答曰：本得世俗智現在前彼非初禪；若本不得世俗智現在前，不得是時修世俗無漏初禪；若本得無漏智現在前彼非初禪；若本不得無漏智現在前，不得是時修世俗無漏初禪；一切染污心無記心入無想定滅盡定，非修世俗初禪非無漏，是謂非世俗初禪非無漏。第二第三禪亦如是。若修世俗第四禪，彼修無漏第四禪耶？答曰：或世俗非無漏。云何世俗非無漏？答曰：本得世俗第四禪現在前；若本不得世俗第四禪現在前，不得是時修無漏第四禪；若本不得世俗智現在前彼非世俗第四禪，得是時修世俗第四禪非無漏第四禪，是謂世俗非無漏。云何無漏非世俗？答曰：本得無漏第四禪現在前；若本不得無漏第四禪現在前，不得是時修世俗第四禪；若本不得世俗智現在前彼非第四禪，得是時修無漏第四禪非世俗；若本不得無漏智現在前彼非第四禪，得是時修無漏第四禪非世俗，是謂無漏非世俗。云何世俗無漏？答曰：本不得世俗第四禪現在前，得是時修無漏第四禪；若本不得無漏第四禪現在前，得是時修世俗第四禪；若本不得無漏智現在前彼非第四禪，得是時修世俗無漏第四禪；若本不得無漏智現在前彼非第四禪，得是時修世俗無漏第四禪，是謂世俗無漏。云何非世俗非無漏？答曰：本得世俗智現在前彼非第四禪；若本不得世俗智現在前，不得是時修世俗無漏第四禪；若本得無漏智現在前彼非第四禪；若本不得無漏智現在前，不得是時修世俗無漏第四禪；一切染污心無記心入無想三昧滅盡三昧，無想天不修世俗第四禪非修無漏，是謂非修世俗第四禪非無漏。乃至不用定亦如是。
若修世俗初禪，彼修無漏初禪耶？答曰：或世俗非無漏。云何世俗非無漏？答曰：本得世俗初禪現在前；若本不得世俗初禪現在前，不得是時修無漏初禪；若本不得世俗智現在前彼非初禪，得是時修世俗初禪非無漏，是謂世俗非無漏。云何無漏非世俗？答曰：本得無漏初禪現在前；若本不得無漏初禪現在前，不得是時修世俗初禪；若本不得世俗智現在前彼非初禪，得是時修無漏初禪非世俗；若本不得無漏智現在前彼非初禪，得是時修無漏初禪非世俗，是謂無漏非世俗。云何世俗無漏？答曰：本不得世俗初禪現在前，得是時修無漏初禪；若本不得無漏初禪現在前，得是時修世俗初禪；若本不得世俗智現在前彼非初禪，得是時修世俗無漏初禪；若本不得無漏智現在前彼非初禪，得是時修世俗無漏初禪，是謂世俗無漏。云何非世俗非無漏？答曰：本得世俗智現在前彼非初禪；若本不得世俗智現在前，不得是時修世俗無漏初禪；若本得無漏智現在前彼非初禪；若本不得無漏智現在前，不得是時修世俗無漏初禪；一切染污心無記心入無想定滅盡定，非修世俗初禪非無漏，是謂非世俗初禪非無漏。第二第三禪亦如是。若修世俗第四禪，彼修無漏第四禪耶？答曰：或世俗非無漏。云何世俗非無漏？答曰：本得世俗第四禪現在前；若本不得世俗第四禪現在前，不得是時修無漏第四禪；若本不得世俗智現在前彼非世俗第四禪，得是時修世俗第四禪非無漏第四禪，是謂世俗非無漏。云何無漏非世俗？答曰：本得無漏第四禪現在前；若本不得無漏第四禪現在前，不得是時修世俗第四禪；若本不得世俗智現在前彼非第四禪，得是時修無漏第四禪非世俗；若本不得無漏智現在前彼非第四禪，得是時修無漏第四禪非世俗，是謂無漏非世俗。云何世俗無漏？答曰：本不得世俗第四禪現在前，得是時修無漏第四禪；若本不得無漏第四禪現在前，得是時修世俗第四禪；若本不得無漏智現在前彼非第四禪，得是時修世俗無漏第四禪；若本不得無漏智現在前彼非第四禪，得是時修世俗無漏第四禪，是謂世俗無漏。云何非世俗非無漏？答曰：本得世俗智現在前彼非第四禪；若本不得世俗智現在前，不得是時修世俗無漏第四禪；若本得無漏智現在前彼非第四禪；若本不得無漏智現在前，不得是時修世俗無漏第四禪；一切染污心無記心入無想三昧滅盡三昧，無想天不修世俗第四禪非修無漏，是謂非修世俗第四禪非無漏。乃至不用定亦如是。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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若最初入無漏初禪，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言有覺有觀耶？答曰：或彼有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。若最初無漏入第二禪，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言喜根相應耶？答曰：或彼樂根相應、或喜根、或護根。若最初入無漏第三禪，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言樂根相應耶？答曰：或彼樂根相應、或喜根、護根。若最初入無漏第四禪，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言護根相應耶？答曰：或彼樂根相應、或喜根護根。若最初入無漏空處，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言攝空定耶？答曰：或彼攝空定、或識定、不用定。若最初入無漏識定，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言攝識定耶？答曰：或彼攝空定、或識定、不用定。若最初入無漏不用定，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言攝不用定耶？答曰：或彼攝空定、或識定、不用定。
若最初入無漏初禪，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言有覺有觀耶？答曰：或彼有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。若最初無漏入第二禪，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言喜根相應耶？答曰：或彼樂根相應、或喜根、或護根。若最初入無漏第三禪，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言樂根相應耶？答曰：或彼樂根相應、或喜根、護根。若最初入無漏第四禪，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言護根相應耶？答曰：或彼樂根相應、或喜根護根。若最初入無漏空處，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言攝空定耶？答曰：或彼攝空定、或識定、不用定。若最初入無漏識定，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言攝識定耶？答曰：或彼攝空定、或識定、不用定。若最初入無漏不用定，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言攝不用定耶？答曰：或彼攝空定、或識定、不用定。
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味相應初禪，彼味相應初禪因、次第、緣、增上。淨，次第、緣、增上，無因。無漏，緣、增上。餘味相應一增上。淨無漏第二第三第四禪，緣、增上。淨無漏無色定一增上(味初禪竟)。淨初禪，彼淨初禪因、次第、緣、增上；無漏，次第、緣、增上，無因；除自地味餘一切味相應一增上。淨無漏第二第三禪，次第、緣、增上，無因。淨無漏第四禪，緣、增。上淨無漏無色定一增上。味相應自地，次第、緣、增上(無因，淨竟)。無漏初禪，彼無漏初禪因、次第、緣、增上。一切味相應一增上。淨初禪第二第三禪，次第、緣、增上，無因。無漏第二第三禪，因、次第、緣、增上。淨第四禪淨無色定，緣、增上。無漏第四禪無漏無色定，因緣、增上。淨自地，次第、緣、增上(無漏竟)。乃至不用定亦如是。味相應有想無想，彼味相應有想無想因、次第、緣、增上。淨，次第、緣、增上，無因。味相應，次第、增上。淨不用處，次第、緣、增上。餘淨無漏下，緣、增上(味相應竟)。淨有想無想，彼淨有想無想因、次第、緣、增上。味相應下一增上。淨無漏識處不用處，次第，緣，增上，無因。餘淨無漏，緣、增上。味相應自地，次第、緣、增上，無因。
味相應初禪，彼味相應初禪因、次第、緣、增上。淨，次第、緣、增上，無因。無漏，緣、增上。餘味相應一增上。淨無漏第二第三第四禪，緣、增上。淨無漏無色定一增上(味初禪竟)。淨初禪，彼淨初禪因、次第、緣、增上；無漏，次第、緣、增上，無因；除自地味餘一切味相應一增上。淨無漏第二第三禪，次第、緣、增上，無因。淨無漏第四禪，緣、增。上淨無漏無色定一增上。味相應自地，次第、緣、增上(無因，淨竟)。無漏初禪，彼無漏初禪因、次第、緣、增上。一切味相應一增上。淨初禪第二第三禪，次第、緣、增上，無因。無漏第二第三禪，因、次第、緣、增上。淨第四禪淨無色定，緣、增上。無漏第四禪無漏無色定，因緣、增上。淨自地，次第、緣、增上(無漏竟)。乃至不用定亦如是。味相應有想無想，彼味相應有想無想因、次第、緣、增上。淨，次第、緣、增上，無因。味相應，次第、增上。淨不用處，次第、緣、增上。餘淨無漏下，緣、增上(味相應竟)。淨有想無想，彼淨有想無想因、次第、緣、增上。味相應下一增上。淨無漏識處不用處，次第，緣，增上，無因。餘淨無漏，緣、增上。味相應自地，次第、緣、增上，無因。
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阿毘曇緣跋渠第二竟(梵本一百八十四首盧，秦一千六百六十四言)。
阿毘曇緣跋渠第二竟(梵本一百八十四首盧，秦一千六百六十四言)。
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阿毘曇八犍度論卷第二十六
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