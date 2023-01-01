阿毘曇八犍度論卷第二十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇八犍度論卷第二十六

迦旃延子造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

定犍度中過去得跋渠第一之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定犍度中過去得跋渠第一之二

答曰：或法思惟斷無色生，思惟斷心俱、見諦斷心俱、不斷心俱。云何法思惟斷無色生思惟斷心俱？答曰：諸法彼心相應彼俱有思惟斷，是謂法思惟斷無色生思惟斷心俱。云何法思惟斷無色生見諦斷心俱？答曰：如見諦斷心若退若生思惟斷法得生；如見諦斷心住思惟斷根長益，四大增益軟美飽，彼法諸得生老無常，是謂法思惟斷無色生見諦斷心俱。云何法思惟斷無色生不斷心俱？答曰：如無斷心勝進思惟斷法得生；如無斷心住思惟斷根長益，四大增益軟美飽，彼法諸得生老無常，是謂法思惟斷無色生不斷心俱。設諸法思惟斷心俱生，彼法思惟斷無色耶？答曰：或法思惟斷心俱生，思惟斷無色、見諦斷無色、不斷無色。云何法思惟斷心俱生思惟斷無色？答曰：諸法彼心相應彼俱有思惟斷，是謂法思惟斷心俱生思惟斷無色。云何法思惟斷心俱生見諦斷無色？答曰：如思惟斷心若退若生見諦斷法得生，是謂法思惟斷心俱生見諦斷無色。云何法思惟斷心俱生不斷無色？答曰：如思惟斷心若退若勝進不斷法得生，是謂法思惟斷心俱生不斷無色(思惟竟)。諸法不斷無色生，彼不斷心俱？答曰：或法不斷無色生，不斷心俱、思惟斷心俱、云何法不斷無色生不斷心俱？答曰：諸法彼心相應彼俱有不斷，是謂法不斷無色生不斷心俱。云何法不斷無色生思惟斷心俱？答曰：如思惟斷心若退若勝進不斷法得生，是謂法不斷無色生思惟斷心俱。設諸法不斷心俱生，彼法不斷無色耶？答曰：或法不斷心俱生，不斷無色、思惟斷無色。云何法不斷心俱生不斷無色？答曰：諸法彼心相應彼俱有不斷，是謂法不斷心俱生不斷無色。云何法不斷心俱生思惟斷無色？答曰：如不斷心勝進思惟斷法得生；如不斷心住思惟斷根長益，四大增益軟美飽，彼法諸得生老無常，是謂法不斷心俱生。思惟斷無色(不斷竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：或法思惟斷無色生，思惟斷心俱、見諦斷心俱、不斷心俱。云何法思惟斷無色生思惟斷心俱？答曰：諸法彼心相應彼俱有思惟斷，是謂法思惟斷無色生思惟斷心俱。云何法思惟斷無色生見諦斷心俱？答曰：如見諦斷心若退若生思惟斷法得生；如見諦斷心住思惟斷根長益，四大增益軟美飽，彼法諸得生老無常，是謂法思惟斷無色生見諦斷心俱。云何法思惟斷無色生不斷心俱？答曰：如無斷心勝進思惟斷法得生；如無斷心住思惟斷根長益，四大增益軟美飽，彼法諸得生老無常，是謂法思惟斷無色生不斷心俱。設諸法思惟斷心俱生，彼法思惟斷無色耶？答曰：或法思惟斷心俱生，思惟斷無色、見諦斷無色、不斷無色。云何法思惟斷心俱生思惟斷無色？答曰：諸法彼心相應彼俱有思惟斷，是謂法思惟斷心俱生思惟斷無色。云何法思惟斷心俱生見諦斷無色？答曰：如思惟斷心若退若生見諦斷法得生，是謂法思惟斷心俱生見諦斷無色。云何法思惟斷心俱生不斷無色？答曰：如思惟斷心若退若勝進不斷法得生，是謂法思惟斷心俱生不斷無色(思惟竟)。諸法不斷無色生，彼不斷心俱？答曰：或法不斷無色生，不斷心俱、思惟斷心俱、云何法不斷無色生不斷心俱？答曰：諸法彼心相應彼俱有不斷，是謂法不斷無色生不斷心俱。云何法不斷無色生思惟斷心俱？答曰：如思惟斷心若退若勝進不斷法得生，是謂法不斷無色生思惟斷心俱。設諸法不斷心俱生，彼法不斷無色耶？答曰：或法不斷心俱生，不斷無色、思惟斷無色。云何法不斷心俱生不斷無色？答曰：諸法彼心相應彼俱有不斷，是謂法不斷心俱生不斷無色。云何法不斷心俱生思惟斷無色？答曰：如不斷心勝進思惟斷法得生；如不斷心住思惟斷根長益，四大增益軟美飽，彼法諸得生老無常，是謂法不斷心俱生。思惟斷無色(不斷竟)。

一切初禪五種耶？答曰：不染污五種，染污非五種。無何等？答曰：遠離喜樂也。一切第二禪四種耶？答曰：不染污四種，染污非四種。無何等？答曰：內信也。一切第三禪五種耶？答曰：不染污五種，染污非五種。無何等？答曰：念智也。一切第四禪四種耶？答曰：不染污四種，染污非四種。無何等？答曰：護念淨也。味相應初禪，入當言味耶、起當言味耶？答曰：諸味彼入也，味已則起。味相應乃至有想無想入當言味耶、起當言味耶？答曰：諸味彼入也，味已則起。諸味相應初禪彼一切隱沒無記？答曰：如是，諸味相應初禪彼一切隱沒無記也。頗隱沒無記彼非味相應初禪耶？答曰：有除愛，諸餘垢現在前諸味相應。乃至有想無想彼一切隱沒無記耶？答曰：如是，諸味相應乃至有想無想彼一切隱沒無記。頗隱沒無記彼非味相應，乃至有想無想耶？答曰：有除愛，諸餘垢現在前。頗不入初禪入第二禪？答曰：入。頗不入乃至不用定入有想無想耶？答曰：入。頗不入初禪生初禪耶？答曰：生。頗不入乃至有想無想生有想無想耶？答曰：生。若得初禪非第二，彼命終生何所？答曰：或梵天、或光音、或遍淨、或果實、或空處、或識處、或不用處、或有想無想、或無處所。若得乃至不用處非有想無想，彼命終生何所？答曰：或不用處、或有想無想、或無處所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切初禪五種耶？答曰：不染污五種，染污非五種。無何等？答曰：遠離喜樂也。一切第二禪四種耶？答曰：不染污四種，染污非四種。無何等？答曰：內信也。一切第三禪五種耶？答曰：不染污五種，染污非五種。無何等？答曰：念智也。一切第四禪四種耶？答曰：不染污四種，染污非四種。無何等？答曰：護念淨也。味相應初禪，入當言味耶、起當言味耶？答曰：諸味彼入也，味已則起。味相應乃至有想無想入當言味耶、起當言味耶？答曰：諸味彼入也，味已則起。諸味相應初禪彼一切隱沒無記？答曰：如是，諸味相應初禪彼一切隱沒無記也。頗隱沒無記彼非味相應初禪耶？答曰：有除愛，諸餘垢現在前諸味相應。乃至有想無想彼一切隱沒無記耶？答曰：如是，諸味相應乃至有想無想彼一切隱沒無記。頗隱沒無記彼非味相應，乃至有想無想耶？答曰：有除愛，諸餘垢現在前。頗不入初禪入第二禪？答曰：入。頗不入乃至不用定入有想無想耶？答曰：入。頗不入初禪生初禪耶？答曰：生。頗不入乃至有想無想生有想無想耶？答曰：生。若得初禪非第二，彼命終生何所？答曰：或梵天、或光音、或遍淨、或果實、或空處、或識處、或不用處、或有想無想、或無處所。若得乃至不用處非有想無想，彼命終生何所？答曰：或不用處、或有想無想、或無處所。

云何意所念入慈？答曰：樂眾生。云何意所念入悲？答曰：苦眾生。云何意所念入喜？答曰：悅眾生。云何意所念入護？答曰：護眾生耳。慈何繫結滅？答曰：無處所。悲喜護何繫結滅？答曰：無處所。淨初禪何繫結滅？答曰：無處所。淨乃至有想無想何繫結滅？答曰：無處所。初、第二、第三解脫何繫結滅？答曰：無處所。空處解脫何繫結滅？答曰：或空處繫、或識處繫、或不用處繫、或有想無想處繫、或無處所。識處解脫何繫結滅？答曰：或識處繫、或不用處繫、或有想無想處繫、或無處所。不用處解脫何繫結滅？答曰：或不用處繫、或有想無想繫、或無處所。有想無想解脫滅盡解脫何繫結滅？答曰：無處所。初除入何繫結滅？答曰：無處所。乃至第八除入何繫結滅？答曰：無處所。初一切入何繫結滅？答曰：無處所。乃至第十一切入何繫結滅？答曰：無處所。法智何繫結滅？答曰：或欲界繫、或色無色界繫、或無處所。未知智何繫結滅？答曰：或色無色界繫、或無處所。知他人心智何繫結滅？答曰：無處所。等智苦智習盡道智、空無願無相何繫結滅？答曰：或欲界繫、或色無色界繫、或無處所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何意所念入慈？答曰：樂眾生。云何意所念入悲？答曰：苦眾生。云何意所念入喜？答曰：悅眾生。云何意所念入護？答曰：護眾生耳。慈何繫結滅？答曰：無處所。悲喜護何繫結滅？答曰：無處所。淨初禪何繫結滅？答曰：無處所。淨乃至有想無想何繫結滅？答曰：無處所。初、第二、第三解脫何繫結滅？答曰：無處所。空處解脫何繫結滅？答曰：或空處繫、或識處繫、或不用處繫、或有想無想處繫、或無處所。識處解脫何繫結滅？答曰：或識處繫、或不用處繫、或有想無想處繫、或無處所。不用處解脫何繫結滅？答曰：或不用處繫、或有想無想繫、或無處所。有想無想解脫滅盡解脫何繫結滅？答曰：無處所。初除入何繫結滅？答曰：無處所。乃至第八除入何繫結滅？答曰：無處所。初一切入何繫結滅？答曰：無處所。乃至第十一切入何繫結滅？答曰：無處所。法智何繫結滅？答曰：或欲界繫、或色無色界繫、或無處所。未知智何繫結滅？答曰：或色無色界繫、或無處所。知他人心智何繫結滅？答曰：無處所。等智苦智習盡道智、空無願無相何繫結滅？答曰：或欲界繫、或色無色界繫、或無處所。

慈報何所受報？答曰：或梵天、或光音、或遍淨、或果實天、或無處所。悲護亦如是。喜報何所受報？答曰：梵天、光音、或無處所。淨初禪報何所受報？答曰：梵天上或無處所。乃至有想無想報何所受報？答曰：有想無想或無處所。初第二解脫、初四除入報何所受報？答曰：梵天、光音、或無處所。淨解脫後四除入、八一切入報何所受報？答曰：果實或無處所。空處解脫報何所受報？答曰：空處或無處所。空處一切入亦如是。識處解脫報何所受報？答曰：識處或無處所。識處一切入亦如是。不用處解脫報何所受報？答曰：不用處或無處所。有想無想解脫報何所受報？答曰：有想無想或無處所。滅盡解脫報何所受報？答曰：有想無想或無處所。知他人心智報何所受報？答曰：或梵天、或光音、或遍淨、或果實、或無處所。等智報何所受報？答曰：或欲界、或色無色界、或無處所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈報何所受報？答曰：或梵天、或光音、或遍淨、或果實天、或無處所。悲護亦如是。喜報何所受報？答曰：梵天、光音、或無處所。淨初禪報何所受報？答曰：梵天上或無處所。乃至有想無想報何所受報？答曰：有想無想或無處所。初第二解脫、初四除入報何所受報？答曰：梵天、光音、或無處所。淨解脫後四除入、八一切入報何所受報？答曰：果實或無處所。空處解脫報何所受報？答曰：空處或無處所。空處一切入亦如是。識處解脫報何所受報？答曰：識處或無處所。識處一切入亦如是。不用處解脫報何所受報？答曰：不用處或無處所。有想無想解脫報何所受報？答曰：有想無想或無處所。滅盡解脫報何所受報？答曰：有想無想或無處所。知他人心智報何所受報？答曰：或梵天、或光音、或遍淨、或果實、或無處所。等智報何所受報？答曰：或欲界、或色無色界、或無處所。

阿毘曇過去得跋渠第三十四竟(梵本四百七十九首盧，秦六千四百四十三言)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇過去得跋渠第三十四竟(梵本四百七十九首盧，秦六千四百四十三言)。

阿毘曇定犍度中緣跋渠第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇定犍度中緣跋渠第二

八三昧：四禪、四無色定，味相應淨無漏。頗成就味相應初禪非淨非無漏耶？成就淨非味相應非無漏耶？成就無漏非味相應非淨耶(隻竟)？味相應成就淨非無漏耶？味相應成就無漏非淨耶？成就淨無漏非味相應耶(雙竟)？味相應成就淨無漏不成就得、棄、退亦如是。若修世俗初禪，彼修無漏初禪耶？設修無漏初禪，彼修世俗初禪？若修世俗乃至不用處，彼修無漏不用處？設修無漏不用處，彼修世俗不用處？若最初入無漏初禪，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言有覺有觀？若最初無漏入第二禪，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言喜根相應耶？若最初無漏入第三禪，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言樂根相應？若最初無漏入第四禪，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言護根相應？若最初無漏入空處，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言攝空處？若最初無漏入識處，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言攝識處？若最初無漏入不用處，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言攝不用處耶？味相應初禪，彼味相應初禪幾緣緣、淨幾緣緣、無漏幾緣緣、味相應上幾緣緣、淨無漏上幾緣緣(味竟)？淨初禪，彼淨初禪幾緣緣、無漏幾緣緣、味相應上幾緣緣、淨無漏上幾緣緣、自地味相應幾緣緣(淨竟)？無漏初禪，彼無漏初禪幾緣緣、味相應上幾緣緣、淨無漏上幾緣緣、自地淨幾緣緣。乃至不用處亦如是。味相應有想無想，彼味相應有想無想幾緣緣、淨幾緣緣、味相應下幾緣、緣淨無漏下幾緣緣(味竟)。淨有想無想，彼淨有想無想幾緣緣、味相應下幾緣緣、淨無漏下幾緣緣、自地味相應幾緣緣？此章義願具演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八三昧：四禪、四無色定，味相應淨無漏。頗成就味相應初禪非淨非無漏耶？成就淨非味相應非無漏耶？成就無漏非味相應非淨耶(隻竟)？味相應成就淨非無漏耶？味相應成就無漏非淨耶？成就淨無漏非味相應耶(雙竟)？味相應成就淨無漏不成就得、棄、退亦如是。若修世俗初禪，彼修無漏初禪耶？設修無漏初禪，彼修世俗初禪？若修世俗乃至不用處，彼修無漏不用處？設修無漏不用處，彼修世俗不用處？若最初入無漏初禪，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言有覺有觀？若最初無漏入第二禪，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言喜根相應耶？若最初無漏入第三禪，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言樂根相應？若最初無漏入第四禪，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言護根相應？若最初無漏入空處，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言攝空處？若最初無漏入識處，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言攝識處？若最初無漏入不用處，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言攝不用處耶？味相應初禪，彼味相應初禪幾緣緣、淨幾緣緣、無漏幾緣緣、味相應上幾緣緣、淨無漏上幾緣緣(味竟)？淨初禪，彼淨初禪幾緣緣、無漏幾緣緣、味相應上幾緣緣、淨無漏上幾緣緣、自地味相應幾緣緣(淨竟)？無漏初禪，彼無漏初禪幾緣緣、味相應上幾緣緣、淨無漏上幾緣緣、自地淨幾緣緣。乃至不用處亦如是。味相應有想無想，彼味相應有想無想幾緣緣、淨幾緣緣、味相應下幾緣、緣淨無漏下幾緣緣(味竟)。淨有想無想，彼淨有想無想幾緣緣、味相應下幾緣緣、淨無漏下幾緣緣、自地味相應幾緣緣？此章義願具演說。

八三昧：四禪、四無色定，味相應、淨、無漏。頗味相應成就初禪非淨非無漏耶？答曰：有，欲愛未盡也。淨成就非味相應非無漏耶？答曰：有，凡夫人生欲界若梵天上，梵天上愛盡也。成就無漏非味相應非淨耶？答曰：有，無垢人上生梵天也。味相應成就淨非無漏耶？答曰：有，凡夫人生欲界欲愛盡、梵天上愛未盡，若生梵天上於彼愛未盡。味相應成就無漏非淨耶？答曰：無也。成就淨無漏非味相應？答曰：有，無垢人生欲界若梵天上，梵天上愛盡。味相應成就淨無漏？答曰：有，無垢人生欲界欲愛盡、梵天上愛未盡，若生梵天上梵天上愛未盡(成就竟)。頗味相應不成就初禪非不淨非不無漏？答曰：有，無垢人生欲界若梵天上，梵天上愛盡。不成就淨非不味相應非不無漏？答曰：無。不成就無漏非不味相應非不淨？答曰：有，凡夫人生欲界欲愛盡、梵天上愛未盡，若生梵天上於彼愛未盡。味相應不成就淨非不無漏？答曰：有，無垢人上生梵天上。味相應不成就無漏非不淨？答曰：有，凡夫人生欲界若梵天上，梵天上愛盡。不成就淨無漏非不味相應？答曰：有，欲界愛未盡。不成就味相應淨無漏？答曰：有，凡夫人上生梵天上(不成竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八三昧：四禪、四無色定，味相應、淨、無漏。頗味相應成就初禪非淨非無漏耶？答曰：有，欲愛未盡也。淨成就非味相應非無漏耶？答曰：有，凡夫人生欲界若梵天上，梵天上愛盡也。成就無漏非味相應非淨耶？答曰：有，無垢人上生梵天也。味相應成就淨非無漏耶？答曰：有，凡夫人生欲界欲愛盡、梵天上愛未盡，若生梵天上於彼愛未盡。味相應成就無漏非淨耶？答曰：無也。成就淨無漏非味相應？答曰：有，無垢人生欲界若梵天上，梵天上愛盡。味相應成就淨無漏？答曰：有，無垢人生欲界欲愛盡、梵天上愛未盡，若生梵天上梵天上愛未盡(成就竟)。頗味相應不成就初禪非不淨非不無漏？答曰：有，無垢人生欲界若梵天上，梵天上愛盡。不成就淨非不味相應非不無漏？答曰：無。不成就無漏非不味相應非不淨？答曰：有，凡夫人生欲界欲愛盡、梵天上愛未盡，若生梵天上於彼愛未盡。味相應不成就淨非不無漏？答曰：有，無垢人上生梵天上。味相應不成就無漏非不淨？答曰：有，凡夫人生欲界若梵天上，梵天上愛盡。不成就淨無漏非不味相應？答曰：有，欲界愛未盡。不成就味相應淨無漏？答曰：有，凡夫人上生梵天上(不成竟)。

頗味相應得初禪非淨非無漏耶？答曰：得，梵天上無愛退也。得淨非味相應非無漏耶？答曰：得，凡夫人逮欲愛盡也。得無漏非味相應非淨耶？答曰：得，依初禪越次取證當逮阿羅漢果。得味相應淨非無漏耶？答曰：得，上地沒生梵天也。乃至得淨無漏非味相應耶？答曰：得，無垢人逮欲愛盡也。餘得耶？答曰：不得(得竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗味相應得初禪非淨非無漏耶？答曰：得，梵天上無愛退也。得淨非味相應非無漏耶？答曰：得，凡夫人逮欲愛盡也。得無漏非味相應非淨耶？答曰：得，依初禪越次取證當逮阿羅漢果。得味相應淨非無漏耶？答曰：得，上地沒生梵天也。乃至得淨無漏非味相應耶？答曰：得，無垢人逮欲愛盡也。餘得耶？答曰：不得(得竟)。

頗味相應棄初禪非淨非無漏耶？答曰：棄，逮梵天上愛盡也。棄淨非味相應非無漏？答曰：棄，凡夫人於無欲愛退欲界，若梵天上沒生上地也。乃至棄淨無漏非味相應耶？答曰：棄，無垢人於無欲愛退也。餘棄耶？答曰：不棄(棄竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗味相應棄初禪非淨非無漏耶？答曰：棄，逮梵天上愛盡也。棄淨非味相應非無漏？答曰：棄，凡夫人於無欲愛退欲界，若梵天上沒生上地也。乃至棄淨無漏非味相應耶？答曰：棄，無垢人於無欲愛退也。餘棄耶？答曰：不棄(棄竟)。

頗味相應初禪退非淨非無漏？答曰：不退也。淨退非味相應非無漏？答曰：退，凡夫人於無欲愛退也。乃至淨無漏退非味相應？答曰：退，無垢人於無欲愛退也。餘退也？答曰：不退也(退竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗味相應初禪退非淨非無漏？答曰：不退也。淨退非味相應非無漏？答曰：退，凡夫人於無欲愛退也。乃至淨無漏退非味相應？答曰：退，無垢人於無欲愛退也。餘退也？答曰：不退也(退竟)。

若修世俗初禪，彼修無漏初禪耶？答曰：或世俗非無漏。云何世俗非無漏？答曰：本得世俗初禪現在前；若本不得世俗初禪現在前，不得是時修無漏初禪；若本不得世俗智現在前彼非初禪，得是時修世俗初禪非無漏，是謂世俗非無漏。云何無漏非世俗？答曰：本得無漏初禪現在前；若本不得無漏初禪現在前，不得是時修世俗初禪；若本不得世俗智現在前彼非初禪，得是時修無漏初禪非世俗；若本不得無漏智現在前彼非初禪，得是時修無漏初禪非世俗，是謂無漏非世俗。云何世俗無漏？答曰：本不得世俗初禪現在前，得是時修無漏初禪；若本不得無漏初禪現在前，得是時修世俗初禪；若本不得世俗智現在前彼非初禪，得是時修世俗無漏初禪；若本不得無漏智現在前彼非初禪，得是時修世俗無漏初禪，是謂世俗無漏。云何非世俗非無漏？答曰：本得世俗智現在前彼非初禪；若本不得世俗智現在前，不得是時修世俗無漏初禪；若本得無漏智現在前彼非初禪；若本不得無漏智現在前，不得是時修世俗無漏初禪；一切染污心無記心入無想定滅盡定，非修世俗初禪非無漏，是謂非世俗初禪非無漏。第二第三禪亦如是。若修世俗第四禪，彼修無漏第四禪耶？答曰：或世俗非無漏。云何世俗非無漏？答曰：本得世俗第四禪現在前；若本不得世俗第四禪現在前，不得是時修無漏第四禪；若本不得世俗智現在前彼非世俗第四禪，得是時修世俗第四禪非無漏第四禪，是謂世俗非無漏。云何無漏非世俗？答曰：本得無漏第四禪現在前；若本不得無漏第四禪現在前，不得是時修世俗第四禪；若本不得世俗智現在前彼非第四禪，得是時修無漏第四禪非世俗；若本不得無漏智現在前彼非第四禪，得是時修無漏第四禪非世俗，是謂無漏非世俗。云何世俗無漏？答曰：本不得世俗第四禪現在前，得是時修無漏第四禪；若本不得無漏第四禪現在前，得是時修世俗第四禪；若本不得無漏智現在前彼非第四禪，得是時修世俗無漏第四禪；若本不得無漏智現在前彼非第四禪，得是時修世俗無漏第四禪，是謂世俗無漏。云何非世俗非無漏？答曰：本得世俗智現在前彼非第四禪；若本不得世俗智現在前，不得是時修世俗無漏第四禪；若本得無漏智現在前彼非第四禪；若本不得無漏智現在前，不得是時修世俗無漏第四禪；一切染污心無記心入無想三昧滅盡三昧，無想天不修世俗第四禪非修無漏，是謂非修世俗第四禪非無漏。乃至不用定亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若修世俗初禪，彼修無漏初禪耶？答曰：或世俗非無漏。云何世俗非無漏？答曰：本得世俗初禪現在前；若本不得世俗初禪現在前，不得是時修無漏初禪；若本不得世俗智現在前彼非初禪，得是時修世俗初禪非無漏，是謂世俗非無漏。云何無漏非世俗？答曰：本得無漏初禪現在前；若本不得無漏初禪現在前，不得是時修世俗初禪；若本不得世俗智現在前彼非初禪，得是時修無漏初禪非世俗；若本不得無漏智現在前彼非初禪，得是時修無漏初禪非世俗，是謂無漏非世俗。云何世俗無漏？答曰：本不得世俗初禪現在前，得是時修無漏初禪；若本不得無漏初禪現在前，得是時修世俗初禪；若本不得世俗智現在前彼非初禪，得是時修世俗無漏初禪；若本不得無漏智現在前彼非初禪，得是時修世俗無漏初禪，是謂世俗無漏。云何非世俗非無漏？答曰：本得世俗智現在前彼非初禪；若本不得世俗智現在前，不得是時修世俗無漏初禪；若本得無漏智現在前彼非初禪；若本不得無漏智現在前，不得是時修世俗無漏初禪；一切染污心無記心入無想定滅盡定，非修世俗初禪非無漏，是謂非世俗初禪非無漏。第二第三禪亦如是。若修世俗第四禪，彼修無漏第四禪耶？答曰：或世俗非無漏。云何世俗非無漏？答曰：本得世俗第四禪現在前；若本不得世俗第四禪現在前，不得是時修無漏第四禪；若本不得世俗智現在前彼非世俗第四禪，得是時修世俗第四禪非無漏第四禪，是謂世俗非無漏。云何無漏非世俗？答曰：本得無漏第四禪現在前；若本不得無漏第四禪現在前，不得是時修世俗第四禪；若本不得世俗智現在前彼非第四禪，得是時修無漏第四禪非世俗；若本不得無漏智現在前彼非第四禪，得是時修無漏第四禪非世俗，是謂無漏非世俗。云何世俗無漏？答曰：本不得世俗第四禪現在前，得是時修無漏第四禪；若本不得無漏第四禪現在前，得是時修世俗第四禪；若本不得無漏智現在前彼非第四禪，得是時修世俗無漏第四禪；若本不得無漏智現在前彼非第四禪，得是時修世俗無漏第四禪，是謂世俗無漏。云何非世俗非無漏？答曰：本得世俗智現在前彼非第四禪；若本不得世俗智現在前，不得是時修世俗無漏第四禪；若本得無漏智現在前彼非第四禪；若本不得無漏智現在前，不得是時修世俗無漏第四禪；一切染污心無記心入無想三昧滅盡三昧，無想天不修世俗第四禪非修無漏，是謂非修世俗第四禪非無漏。乃至不用定亦如是。

若最初入無漏初禪，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言有覺有觀耶？答曰：或彼有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。若最初無漏入第二禪，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言喜根相應耶？答曰：或彼樂根相應、或喜根、或護根。若最初入無漏第三禪，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言樂根相應耶？答曰：或彼樂根相應、或喜根、護根。若最初入無漏第四禪，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言護根相應耶？答曰：或彼樂根相應、或喜根護根。若最初入無漏空處，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言攝空定耶？答曰：或彼攝空定、或識定、不用定。若最初入無漏識定，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言攝識定耶？答曰：或彼攝空定、或識定、不用定。若最初入無漏不用定，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言攝不用定耶？答曰：或彼攝空定、或識定、不用定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若最初入無漏初禪，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言有覺有觀耶？答曰：或彼有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。若最初無漏入第二禪，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言喜根相應耶？答曰：或彼樂根相應、或喜根、或護根。若最初入無漏第三禪，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言樂根相應耶？答曰：或彼樂根相應、或喜根、護根。若最初入無漏第四禪，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言護根相應耶？答曰：或彼樂根相應、或喜根護根。若最初入無漏空處，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言攝空定耶？答曰：或彼攝空定、或識定、不用定。若最初入無漏識定，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言攝識定耶？答曰：或彼攝空定、或識定、不用定。若最初入無漏不用定，得是時諸餘未來無漏得心心法，彼一切法當言攝不用定耶？答曰：或彼攝空定、或識定、不用定。

味相應初禪，彼味相應初禪因、次第、緣、增上。淨，次第、緣、增上，無因。無漏，緣、增上。餘味相應一增上。淨無漏第二第三第四禪，緣、增上。淨無漏無色定一增上(味初禪竟)。淨初禪，彼淨初禪因、次第、緣、增上；無漏，次第、緣、增上，無因；除自地味餘一切味相應一增上。淨無漏第二第三禪，次第、緣、增上，無因。淨無漏第四禪，緣、增。上淨無漏無色定一增上。味相應自地，次第、緣、增上(無因，淨竟)。無漏初禪，彼無漏初禪因、次第、緣、增上。一切味相應一增上。淨初禪第二第三禪，次第、緣、增上，無因。無漏第二第三禪，因、次第、緣、增上。淨第四禪淨無色定，緣、增上。無漏第四禪無漏無色定，因緣、增上。淨自地，次第、緣、增上(無漏竟)。乃至不用定亦如是。味相應有想無想，彼味相應有想無想因、次第、緣、增上。淨，次第、緣、增上，無因。味相應，次第、增上。淨不用處，次第、緣、增上。餘淨無漏下，緣、增上(味相應竟)。淨有想無想，彼淨有想無想因、次第、緣、增上。味相應下一增上。淨無漏識處不用處，次第，緣，增上，無因。餘淨無漏，緣、增上。味相應自地，次第、緣、增上，無因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 味相應初禪，彼味相應初禪因、次第、緣、增上。淨，次第、緣、增上，無因。無漏，緣、增上。餘味相應一增上。淨無漏第二第三第四禪，緣、增上。淨無漏無色定一增上(味初禪竟)。淨初禪，彼淨初禪因、次第、緣、增上；無漏，次第、緣、增上，無因；除自地味餘一切味相應一增上。淨無漏第二第三禪，次第、緣、增上，無因。淨無漏第四禪，緣、增。上淨無漏無色定一增上。味相應自地，次第、緣、增上(無因，淨竟)。無漏初禪，彼無漏初禪因、次第、緣、增上。一切味相應一增上。淨初禪第二第三禪，次第、緣、增上，無因。無漏第二第三禪，因、次第、緣、增上。淨第四禪淨無色定，緣、增上。無漏第四禪無漏無色定，因緣、增上。淨自地，次第、緣、增上(無漏竟)。乃至不用定亦如是。味相應有想無想，彼味相應有想無想因、次第、緣、增上。淨，次第、緣、增上，無因。味相應，次第、增上。淨不用處，次第、緣、增上。餘淨無漏下，緣、增上(味相應竟)。淨有想無想，彼淨有想無想因、次第、緣、增上。味相應下一增上。淨無漏識處不用處，次第，緣，增上，無因。餘淨無漏，緣、增上。味相應自地，次第、緣、增上，無因。

阿毘曇緣跋渠第二竟(梵本一百八十四首盧，秦一千六百六十四言)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇緣跋渠第二竟(梵本一百八十四首盧，秦一千六百六十四言)。