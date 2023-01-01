阿毘曇八犍度論卷第二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇八犍度論卷第二十五

迦旃延子造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

定犍度第七(盡三十八品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定犍度第七(盡三十八品)

過去得， 是謂緣， 解脫， 阿那含， 一行觀在後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去得， 是謂緣， 解脫， 阿那含， 一行觀在後。

阿毘曇過去得跋渠第一之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇過去得跋渠第一之一

若得過去法，彼得過去？設得過去，彼得過去法？若未來現在、善不善無記、欲界繫色界繫無色界繫、學無學非學非無學、見諦斷思惟斷。若得不斷法，彼得不斷。設得不斷，彼得不斷法？諸法善無色生，彼善心俱耶？設善心俱，彼法善無色？不善無記、欲界繫色界繫無色界繫、學無學非學非無學、見諦斷思惟斷不斷。法無色生，彼不斷心俱耶？設不斷心俱，彼法不斷無色耶？一切初禪五種耶？一切第二禪四種、一切第三禪五種、一切第四禪四種耶？味相應初禪，入當言味、起當言味耶？味相應乃至有想無想，入當言味、起當言味耶？諸味相應初禪，彼一切隱沒無記耶？設隱沒無記，彼一切味相應初禪耶？諸味相應乃至有想無想，彼一切隱沒無記耶？設隱沒無記，彼一切味相應乃至有想無想。頗不入初禪入第二禪耶？頗乃至不入不用定入有想無想耶？頗不入初禪生初禪耶？頗乃至不入有想無想生有想無想耶？若得初禪非第二，彼命終生何所？若乃至得不用定、非有想無想，彼命終生何所？云何意所念入慈、云何意所念入悲喜護？慈何繫結滅、悲喜護何繫結滅淨？初禪何繫結滅淨乃至有想無想何繫結滅？初解脫乃至第八解脫，初除入乃至第八除入，初一切入乃至第十一切入，法智乃至道智，空無願無相何繫結滅？慈報何所受報、悲喜護報何所受報淨？初禪報何所受報淨？乃至有想無想報何所受報？初解脫乃至第八解脫，初除入乃至第八除入，初一切入乃至第十一切入，知他人心智等智報何所受報？此章義願具演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得過去法，彼得過去？設得過去，彼得過去法？若未來現在、善不善無記、欲界繫色界繫無色界繫、學無學非學非無學、見諦斷思惟斷。若得不斷法，彼得不斷。設得不斷，彼得不斷法？諸法善無色生，彼善心俱耶？設善心俱，彼法善無色？不善無記、欲界繫色界繫無色界繫、學無學非學非無學、見諦斷思惟斷不斷。法無色生，彼不斷心俱耶？設不斷心俱，彼法不斷無色耶？一切初禪五種耶？一切第二禪四種、一切第三禪五種、一切第四禪四種耶？味相應初禪，入當言味、起當言味耶？味相應乃至有想無想，入當言味、起當言味耶？諸味相應初禪，彼一切隱沒無記耶？設隱沒無記，彼一切味相應初禪耶？諸味相應乃至有想無想，彼一切隱沒無記耶？設隱沒無記，彼一切味相應乃至有想無想。頗不入初禪入第二禪耶？頗乃至不入不用定入有想無想耶？頗不入初禪生初禪耶？頗乃至不入有想無想生有想無想耶？若得初禪非第二，彼命終生何所？若乃至得不用定、非有想無想，彼命終生何所？云何意所念入慈、云何意所念入悲喜護？慈何繫結滅、悲喜護何繫結滅淨？初禪何繫結滅淨乃至有想無想何繫結滅？初解脫乃至第八解脫，初除入乃至第八除入，初一切入乃至第十一切入，法智乃至道智，空無願無相何繫結滅？慈報何所受報、悲喜護報何所受報淨？初禪報何所受報淨？乃至有想無想報何所受報？初解脫乃至第八解脫，初除入乃至第八除入，初一切入乃至第十一切入，知他人心智等智報何所受報？此章義願具演說。

若得過去法，彼得過去耶？答曰：或彼過去、或未來、或現在。設得過去，彼得過去法耶？答曰：或彼過去、或未來、或現在、或無為(過去竟)。若得未來法，彼得未來耶？答曰：或彼過去、或未來、或現在。設得未來，彼得未來法耶？答曰：或彼過去、或未來、或現在、或無為(未來竟)。若得現在法，彼得現在耶？答曰：或彼過去、或未來、或現在。設得現在，彼得現在法耶？答曰：或彼過去、或未來、或現在、或無為(現在竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得過去法，彼得過去耶？答曰：或彼過去、或未來、或現在。設得過去，彼得過去法耶？答曰：或彼過去、或未來、或現在、或無為(過去竟)。若得未來法，彼得未來耶？答曰：或彼過去、或未來、或現在。設得未來，彼得未來法耶？答曰：或彼過去、或未來、或現在、或無為(未來竟)。若得現在法，彼得現在耶？答曰：或彼過去、或未來、或現在。設得現在，彼得現在法耶？答曰：或彼過去、或未來、或現在、或無為(現在竟)。

若得善法，彼得善耶？答曰：如是。設得善，彼得善法耶？答曰：如是。若得不善法，彼得不善耶？答曰：如是。設得不善，彼得不善法耶？答曰：如是。若得無記法，彼得無記耶？答曰：如是。設得無記，彼得無記法耶？答曰：如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得善法，彼得善耶？答曰：如是。設得善，彼得善法耶？答曰：如是。若得不善法，彼得不善耶？答曰：如是。設得不善，彼得不善法耶？答曰：如是。若得無記法，彼得無記耶？答曰：如是。設得無記，彼得無記法耶？答曰：如是。

若得欲界繫法，彼得欲界繫耶？答曰：如是。設得欲界繫，彼得欲界繫法耶？答曰：如是。若得色界繫法，彼得色界繫耶？答曰：如是。設得色界繫，彼得色界繫法耶？答曰：或彼色界繫、或不繫。若得無色界繫法，彼得無色界繫耶？答曰：如是。設得無色界繫，彼得無色界繫法耶？答曰：或彼無色界繫、或不繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得欲界繫法，彼得欲界繫耶？答曰：如是。設得欲界繫，彼得欲界繫法耶？答曰：如是。若得色界繫法，彼得色界繫耶？答曰：如是。設得色界繫，彼得色界繫法耶？答曰：或彼色界繫、或不繫。若得無色界繫法，彼得無色界繫耶？答曰：如是。設得無色界繫，彼得無色界繫法耶？答曰：或彼無色界繫、或不繫。

若得學法，彼得學耶？答曰：如是。設得學，彼得學法耶？答曰：或彼學、或非學非無學。若得無學法，彼得無學耶？答曰：如是。設得無學，彼得無學法耶？答曰：或彼無學或非學非無學。若得非學非無學法，彼得非學非無學耶？答曰：或彼學、或無學、或非學非無學。設得非學非無學，彼得非學非無學法耶？答曰：如是。若得見諦斷法，彼得見諦斷耶？答曰：如是。設得見諦斷，彼得見諦斷法耶？答曰：如是。若得思惟斷法，彼得思惟斷耶？答曰：如是。設得思惟斷，彼得思惟斷法耶？答曰：或彼思惟斷或不斷。若得不斷法，彼得不斷耶？答曰：或彼思惟斷或不斷。設得不斷，彼得不斷法耶？答曰：如是(得竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得學法，彼得學耶？答曰：如是。設得學，彼得學法耶？答曰：或彼學、或非學非無學。若得無學法，彼得無學耶？答曰：如是。設得無學，彼得無學法耶？答曰：或彼無學或非學非無學。若得非學非無學法，彼得非學非無學耶？答曰：或彼學、或無學、或非學非無學。設得非學非無學，彼得非學非無學法耶？答曰：如是。若得見諦斷法，彼得見諦斷耶？答曰：如是。設得見諦斷，彼得見諦斷法耶？答曰：如是。若得思惟斷法，彼得思惟斷耶？答曰：如是。設得思惟斷，彼得思惟斷法耶？答曰：或彼思惟斷或不斷。若得不斷法，彼得不斷耶？答曰：或彼思惟斷或不斷。設得不斷，彼得不斷法耶？答曰：如是(得竟)。

諸法善無色生，彼善心俱耶？答曰：或法善無色生，善心俱、不善心俱、無記心俱。云何法善無色生善心俱？答曰：諸法彼心相應彼俱有善，是謂法善無色生善心俱。云何法善無色生不善心俱？答曰：如不善心若退若生善法得生，是謂法善無色生不善心俱。云何法善無色生彼無記心俱耶？答曰：如無記心若退若生善法得生，是謂法善無色生無記心俱。設諸法善心俱生，彼法善無色耶？答曰：或法善心俱生，善無色、無記無色。云何法善心俱生善無色？答曰：諸法彼心相應彼俱有善，是謂法善心俱生善無色。云何法善心俱生無記無色？答曰：如善心勝進無記法得生；如住善心無記根長益，四大增益軟美飽，彼法諸得生老無常，是謂法善心俱生無記無色(善竟)。諸法不善無色生，彼不善心俱耶？答曰：或法不善無色生，不善心俱、無記心俱。云何法不善無色生不善心俱？答曰：諸法彼心相應彼俱有不善，是謂法不善無色生不善心俱。云何法不善無色生無記心俱？答曰：如無記心若退若生不善法得生，是謂法不善無色生無記心俱。設諸法不善心俱生，彼法不善無色耶？答曰：或法不善心俱生，不善無色、善無色、無記無色。云何法不善心俱生不善無色？答曰：諸法彼心相應彼俱有不善，是謂法不善心俱生不善無色。云何法不善心俱生善無色？答曰：如不善心若退若生善法得生，是謂法不善心俱生善無色。云何法不善心俱生無記無色？答曰：如不善心若退若生無記法得生；如住不善心無記根長益，四大增益軟美飽，彼法諸得生老無常，是謂法不善心俱生無記無色(不善竟)。諸法無記無色生，彼無記心俱耶？答曰：或法無記無色生，無記心俱、善心俱、不善心俱。云何法無記無色生無記心俱？答曰：諸法彼心相應彼俱有無記，是謂法無記無色生無記心俱。云何法無記無色生善心俱？答曰：如善心勝進無記法得生；如住善心無記根長益，四大增益軟美飽，彼法諸得生老無常，是謂法無記無色生善心俱。云何法無記無色生不善心俱？答曰：如不善心若退若生無記法得生；如住不善心無記根長益，四大增益軟美飽，彼法諸得生老無常，是謂法無記無色生不善心俱。設諸法無記心俱生，彼法無記無色耶？答曰：或法無記心俱生，無記無色、善無色、不善無色。云何法無記心俱生無記無色？答曰：諸法彼心相應彼俱有無記，是謂法無記心俱生無記無色。云何法無記心俱生善無色？答曰：如無記心若退若生善法得生，是謂法無記心俱生善無色。云何法無記心俱生不善無色？答曰：如無記心若退若生不善法得生，是謂法無記心俱生不善無色(無記竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法善無色生，彼善心俱耶？答曰：或法善無色生，善心俱、不善心俱、無記心俱。云何法善無色生善心俱？答曰：諸法彼心相應彼俱有善，是謂法善無色生善心俱。云何法善無色生不善心俱？答曰：如不善心若退若生善法得生，是謂法善無色生不善心俱。云何法善無色生彼無記心俱耶？答曰：如無記心若退若生善法得生，是謂法善無色生無記心俱。設諸法善心俱生，彼法善無色耶？答曰：或法善心俱生，善無色、無記無色。云何法善心俱生善無色？答曰：諸法彼心相應彼俱有善，是謂法善心俱生善無色。云何法善心俱生無記無色？答曰：如善心勝進無記法得生；如住善心無記根長益，四大增益軟美飽，彼法諸得生老無常，是謂法善心俱生無記無色(善竟)。諸法不善無色生，彼不善心俱耶？答曰：或法不善無色生，不善心俱、無記心俱。云何法不善無色生不善心俱？答曰：諸法彼心相應彼俱有不善，是謂法不善無色生不善心俱。云何法不善無色生無記心俱？答曰：如無記心若退若生不善法得生，是謂法不善無色生無記心俱。設諸法不善心俱生，彼法不善無色耶？答曰：或法不善心俱生，不善無色、善無色、無記無色。云何法不善心俱生不善無色？答曰：諸法彼心相應彼俱有不善，是謂法不善心俱生不善無色。云何法不善心俱生善無色？答曰：如不善心若退若生善法得生，是謂法不善心俱生善無色。云何法不善心俱生無記無色？答曰：如不善心若退若生無記法得生；如住不善心無記根長益，四大增益軟美飽，彼法諸得生老無常，是謂法不善心俱生無記無色(不善竟)。諸法無記無色生，彼無記心俱耶？答曰：或法無記無色生，無記心俱、善心俱、不善心俱。云何法無記無色生無記心俱？答曰：諸法彼心相應彼俱有無記，是謂法無記無色生無記心俱。云何法無記無色生善心俱？答曰：如善心勝進無記法得生；如住善心無記根長益，四大增益軟美飽，彼法諸得生老無常，是謂法無記無色生善心俱。云何法無記無色生不善心俱？答曰：如不善心若退若生無記法得生；如住不善心無記根長益，四大增益軟美飽，彼法諸得生老無常，是謂法無記無色生不善心俱。設諸法無記心俱生，彼法無記無色耶？答曰：或法無記心俱生，無記無色、善無色、不善無色。云何法無記心俱生無記無色？答曰：諸法彼心相應彼俱有無記，是謂法無記心俱生無記無色。云何法無記心俱生善無色？答曰：如無記心若退若生善法得生，是謂法無記心俱生善無色。云何法無記心俱生不善無色？答曰：如無記心若退若生不善法得生，是謂法無記心俱生不善無色(無記竟)

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諸法欲界繫無色生，彼欲界繫心俱耶？答曰：或法欲界繫無色生，欲界繫心俱、色界繫心俱、無色界繫心俱、不繫心俱。云何法欲界繫無色生欲界繫心俱？答曰：諸法彼心相應彼俱有欲界繫，是謂法欲界繫無色生欲界繫心俱。云何法欲界繫無色生色界繫心俱？答曰：如色界繫心若生若勝進欲界繫法得生；如住色界繫心欲界繫根長益，四大增益軟美飽，此法諸得生老無常，是謂法欲界繫無色生色界繫心俱。云何法欲界繫無色生無色界繫心俱？答曰：如無色界繫心住欲界繫根長益，四大增益軟美飽，此法諸得生老無常，是謂法欲界繫無色生無色界繫心俱。云何法欲界繫無色生不繫心俱？答曰：如不繫心勝進欲界繫法得生；如不繫心住欲界繫根長益，四大增益軟美飽，此法諸得生老無常，是謂法欲界繫無色生不繫心俱。設諸法欲界繫心俱生，彼法欲界繫無色耶？答曰：或法欲界繫心俱生，欲界繫無色、色界繫無色、無色界繫無色、不繫無色。云何法欲界繫心俱生欲界繫無色？答曰：諸法彼心相應彼俱有欲界繫，是謂法欲界繫心俱生欲界繫無色。云何法欲界繫心俱生色界繫無色？答曰：如欲界繫心若退若生色界繫法得生，是謂法欲界繫心俱生色界繫無色。云何法欲界繫心俱生無色界繫無色？答曰：如欲界繫心若退若生無色界繫法得生，是謂法欲界繫心俱生無色界繫無色。云何法欲界繫心俱生不繫無色？答曰：如欲界繫心退不繫法得生，是謂法欲界繫心俱生不繫無色(欲界竟)。諸法色界繫無色生，彼色界繫心俱耶？答曰：或法色界繫無色生，色界繫心俱、欲界繫心俱、無色界繫心俱、不繫心俱。云何法色界繫無色生色界繫心俱？答曰：諸法彼心相應彼俱有色界繫，是謂法色界繫無色生色界繫心俱。云何法色界繫無色生欲界繫心俱？答曰：如欲界繫心若退若生色界繫法得生，是謂法色界繫無色生欲界繫心俱。云何法色界繫無色生無色界繫心俱？答曰：如無色界繫心住色界繫根長益，四大增益軟美飽，此法諸得生老無常，是謂法色界繫無色生無色界繫心俱。云何法色界繫無色生不繫心俱？答曰：如不繫心勝進色界繫法得生；如不繫心住色界繫根長益，四大增益軟美飽，此法諸得生老無常，是謂法色界繫無色生不繫心俱。設諸法色界繫心俱生，彼法色界繫無色耶？答曰：或法色界繫心俱生，色界繫無色、欲界繫無色、無色界繫無色、不繫無色。云何法色界繫心俱生色界繫無色？答曰：諸法彼心相應彼俱有色界繫，是謂法色界繫心俱生色界繫無色。云何法色界繫心俱生欲界繫無色？答曰：如色界繫心若勝進欲界繫法得生；如色界繫心住欲界繫根長 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法欲界繫無色生，彼欲界繫心俱耶？答曰：或法欲界繫無色生，欲界繫心俱、色界繫心俱、無色界繫心俱、不繫心俱。云何法欲界繫無色生欲界繫心俱？答曰：諸法彼心相應彼俱有欲界繫，是謂法欲界繫無色生欲界繫心俱。云何法欲界繫無色生色界繫心俱？答曰：如色界繫心若生若勝進欲界繫法得生；如住色界繫心欲界繫根長益，四大增益軟美飽，此法諸得生老無常，是謂法欲界繫無色生色界繫心俱。云何法欲界繫無色生無色界繫心俱？答曰：如無色界繫心住欲界繫根長益，四大增益軟美飽，此法諸得生老無常，是謂法欲界繫無色生無色界繫心俱。云何法欲界繫無色生不繫心俱？答曰：如不繫心勝進欲界繫法得生；如不繫心住欲界繫根長益，四大增益軟美飽，此法諸得生老無常，是謂法欲界繫無色生不繫心俱。設諸法欲界繫心俱生，彼法欲界繫無色耶？答曰：或法欲界繫心俱生，欲界繫無色、色界繫無色、無色界繫無色、不繫無色。云何法欲界繫心俱生欲界繫無色？答曰：諸法彼心相應彼俱有欲界繫，是謂法欲界繫心俱生欲界繫無色。云何法欲界繫心俱生色界繫無色？答曰：如欲界繫心若退若生色界繫法得生，是謂法欲界繫心俱生色界繫無色。云何法欲界繫心俱生無色界繫無色？答曰：如欲界繫心若退若生無色界繫法得生，是謂法欲界繫心俱生無色界繫無色。云何法欲界繫心俱生不繫無色？答曰：如欲界繫心退不繫法得生，是謂法欲界繫心俱生不繫無色(欲界竟)。諸法色界繫無色生，彼色界繫心俱耶？答曰：或法色界繫無色生，色界繫心俱、欲界繫心俱、無色界繫心俱、不繫心俱。云何法色界繫無色生色界繫心俱？答曰：諸法彼心相應彼俱有色界繫，是謂法色界繫無色生色界繫心俱。云何法色界繫無色生欲界繫心俱？答曰：如欲界繫心若退若生色界繫法得生，是謂法色界繫無色生欲界繫心俱。云何法色界繫無色生無色界繫心俱？答曰：如無色界繫心住色界繫根長益，四大增益軟美飽，此法諸得生老無常，是謂法色界繫無色生無色界繫心俱。云何法色界繫無色生不繫心俱？答曰：如不繫心勝進色界繫法得生；如不繫心住色界繫根長益，四大增益軟美飽，此法諸得生老無常，是謂法色界繫無色生不繫心俱。設諸法色界繫心俱生，彼法色界繫無色耶？答曰：或法色界繫心俱生，色界繫無色、欲界繫無色、無色界繫無色、不繫無色。云何法色界繫心俱生色界繫無色？答曰：諸法彼心相應彼俱有色界繫，是謂法色界繫心俱生色界繫無色。云何法色界繫心俱生欲界繫無色？答曰：如色界繫心若勝進欲界繫法得生；如色界繫心住欲界繫根長

益，四大增益軟美飽，此法諸得生老無常，是謂法色界繫心俱生欲界繫無色。云何法色界繫心俱生無色界繫無色？答曰：如色界繫心若退若生無色界繫法得生，是謂法色界繫心俱生無色界繫無色。云何法色界繫心俱生不繫無色？答曰：如色界繫心若退若勝進不繫法得生，是謂法色界繫心俱生不繫無色(色界竟)。諸法無色界繫無色生，彼無色界繫心俱耶？答曰：或法無色界繫無色生，無色界繫心俱、欲界繫心俱、色界繫心俱、不繫心俱。云何法無色界繫無色生無色界繫心俱？答曰：諸法彼心相應彼俱有無色界繫，是謂法無色界繫無色生無色界繫心俱。云何法無色界繫無色生欲界繫心俱？答曰：如欲界繫心若退若生無色界繫法得生，是謂法無色界繫無色生欲界繫心俱。云何法無色界繫無色生色界繫心俱？答曰：如色界繫心若退若生無色界繫法得生，是謂法無色界繫無色生色界繫心俱。云何法無色界繫無色生不繫心俱？答曰：如不繫心勝進無色界繫法得生，是謂法無色界繫無色生不繫心俱。設諸法無色界繫心俱生，彼法無色界繫無色耶？答曰：或法無色界繫心俱生，無色界繫無色、欲界繫無色、色界繫無色、不繫無色。云何法無色界繫心俱生無色界繫無色？答曰：諸法彼心相應彼俱有無色界繫，是謂法無色界繫心俱生無色界繫無色。云何法無色界繫心俱生欲界繫無色？答曰：如無色界繫心住欲界繫根長益，四大增益軟美飽，此法諸得生老無常，是謂法無色界繫心俱生欲界繫無色。云何法無色界繫心俱生色界繫無色？答曰：如無色界繫心住色界繫根長益，四大增益軟美飽，此法諸得生老無常，是謂法無色界繫心俱生色界繫無色。云何法無色界繫心俱生不繫無色？答曰：如無色界繫心若退勝進不繫法得生，是謂法無色界繫心俱生不繫無色(無色竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 益，四大增益軟美飽，此法諸得生老無常，是謂法色界繫心俱生欲界繫無色。云何法色界繫心俱生無色界繫無色？答曰：如色界繫心若退若生無色界繫法得生，是謂法色界繫心俱生無色界繫無色。云何法色界繫心俱生不繫無色？答曰：如色界繫心若退若勝進不繫法得生，是謂法色界繫心俱生不繫無色(色界竟)。諸法無色界繫無色生，彼無色界繫心俱耶？答曰：或法無色界繫無色生，無色界繫心俱、欲界繫心俱、色界繫心俱、不繫心俱。云何法無色界繫無色生無色界繫心俱？答曰：諸法彼心相應彼俱有無色界繫，是謂法無色界繫無色生無色界繫心俱。云何法無色界繫無色生欲界繫心俱？答曰：如欲界繫心若退若生無色界繫法得生，是謂法無色界繫無色生欲界繫心俱。云何法無色界繫無色生色界繫心俱？答曰：如色界繫心若退若生無色界繫法得生，是謂法無色界繫無色生色界繫心俱。云何法無色界繫無色生不繫心俱？答曰：如不繫心勝進無色界繫法得生，是謂法無色界繫無色生不繫心俱。設諸法無色界繫心俱生，彼法無色界繫無色耶？答曰：或法無色界繫心俱生，無色界繫無色、欲界繫無色、色界繫無色、不繫無色。云何法無色界繫心俱生無色界繫無色？答曰：諸法彼心相應彼俱有無色界繫，是謂法無色界繫心俱生無色界繫無色。云何法無色界繫心俱生欲界繫無色？答曰：如無色界繫心住欲界繫根長益，四大增益軟美飽，此法諸得生老無常，是謂法無色界繫心俱生欲界繫無色。云何法無色界繫心俱生色界繫無色？答曰：如無色界繫心住色界繫根長益，四大增益軟美飽，此法諸得生老無常，是謂法無色界繫心俱生色界繫無色。云何法無色界繫心俱生不繫無色？答曰：如無色界繫心若退勝進不繫法得生，是謂法無色界繫心俱生不繫無色(無色竟)。

諸法學無色生，彼學心俱耶？答曰：或法學無色生，學心俱、非學非無學心俱。云何法學無色生學心俱？答曰：諸法彼心相應彼俱有學，是謂法學無色生學心俱。云何法學無色生非學非無學心俱？答曰：如非學非無學心若退若勝進學法得生，是謂法學無色生非學非無學心俱。設諸法學心俱生，彼法學無色耶？答曰：或法學心俱生，學無色、非學非無學無色。云何法學心俱生學無色？答曰：諸法彼心相應彼俱有學，是謂法學心俱生學無色。云何法學心俱生非學非無學無色？答曰：如學心勝進非學非無學法得生；如學心住非學非無學根長益，四大增益軟美飽(增益多竟)，彼諸法得生老無常，是謂法學心俱生非學非無學無色(學竟)。諸法無學無色生，彼無學心俱耶？答曰：或法無學無色生，無學心俱、非學非無學心俱。云何法無學無色生無學心俱？答曰：諸法彼心相應彼俱有無學，是謂法無學無色生無學心俱。云何法無學無色生非學非無學心俱？答曰：如非學非無學心若退若勝進無學法得生，是謂法無學無色生非學非無學心俱。設諸法無學心俱生，彼法無學無色耶？答曰：或法無學心俱生，無學無色、非學非無學無色。云何法無學心俱生無學無色？答曰：諸法彼心相應彼俱有無學，是謂法無學心俱生無學無色。云何法無學心俱生非學非無學無色？答曰：如無學心勝進非學非無學法得生；如無學心住非學非無學根長益，四大增益軟美飽，此法諸得生老無常，是謂法無學心俱生非學非無學無色(無學竟)。諸法非學非無學無色生，彼非學非無學心俱耶？答曰：或法非學非無學無色生，非學非無學心俱(有漏)、學心俱、無學心俱。云何法非學非無學無色生非學非無學心俱？答曰：諸法彼心相應彼俱有非學非無學，是謂法非學非無學無色生非學非無學心俱。云何法非學非無學無色生學心俱？答曰：如學心勝進非學非無學法得生；如學心住非學非無學根(五色男女命苦憂也)長益，四大增益軟美飽，此法諸得生老無常，是謂法非學非無學無色生學心俱。云何法非學非無學無色生無學心俱？答曰：如無學心勝進非學非無學法得生；如無學心住非學非無學根長益，四大增益軟美飽，彼法諸得生老無常，是謂法非學非無學無色生無學心俱。設諸法非學非無學心俱生，彼法非學非無學無色耶？答曰：或法非學非無學心俱生，非學非無學無色、學無色、無學無色。云何法非學非無學心俱生非學非無學無色耶？答曰：諸法彼心相應彼俱有非學非無學，是謂法非學非無學心俱生非學非無學無色也。云何法非學非無學心俱生學無色？答曰：如非學非無學心若 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法學無色生，彼學心俱耶？答曰：或法學無色生，學心俱、非學非無學心俱。云何法學無色生學心俱？答曰：諸法彼心相應彼俱有學，是謂法學無色生學心俱。云何法學無色生非學非無學心俱？答曰：如非學非無學心若退若勝進學法得生，是謂法學無色生非學非無學心俱。設諸法學心俱生，彼法學無色耶？答曰：或法學心俱生，學無色、非學非無學無色。云何法學心俱生學無色？答曰：諸法彼心相應彼俱有學，是謂法學心俱生學無色。云何法學心俱生非學非無學無色？答曰：如學心勝進非學非無學法得生；如學心住非學非無學根長益，四大增益軟美飽(增益多竟)，彼諸法得生老無常，是謂法學心俱生非學非無學無色(學竟)。諸法無學無色生，彼無學心俱耶？答曰：或法無學無色生，無學心俱、非學非無學心俱。云何法無學無色生無學心俱？答曰：諸法彼心相應彼俱有無學，是謂法無學無色生無學心俱。云何法無學無色生非學非無學心俱？答曰：如非學非無學心若退若勝進無學法得生，是謂法無學無色生非學非無學心俱。設諸法無學心俱生，彼法無學無色耶？答曰：或法無學心俱生，無學無色、非學非無學無色。云何法無學心俱生無學無色？答曰：諸法彼心相應彼俱有無學，是謂法無學心俱生無學無色。云何法無學心俱生非學非無學無色？答曰：如無學心勝進非學非無學法得生；如無學心住非學非無學根長益，四大增益軟美飽，此法諸得生老無常，是謂法無學心俱生非學非無學無色(無學竟)。諸法非學非無學無色生，彼非學非無學心俱耶？答曰：或法非學非無學無色生，非學非無學心俱(有漏)、學心俱、無學心俱。云何法非學非無學無色生非學非無學心俱？答曰：諸法彼心相應彼俱有非學非無學，是謂法非學非無學無色生非學非無學心俱。云何法非學非無學無色生學心俱？答曰：如學心勝進非學非無學法得生；如學心住非學非無學根(五色男女命苦憂也)長益，四大增益軟美飽，此法諸得生老無常，是謂法非學非無學無色生學心俱。云何法非學非無學無色生無學心俱？答曰：如無學心勝進非學非無學法得生；如無學心住非學非無學根長益，四大增益軟美飽，彼法諸得生老無常，是謂法非學非無學無色生無學心俱。設諸法非學非無學心俱生，彼法非學非無學無色耶？答曰：或法非學非無學心俱生，非學非無學無色、學無色、無學無色。云何法非學非無學心俱生非學非無學無色耶？答曰：諸法彼心相應彼俱有非學非無學，是謂法非學非無學心俱生非學非無學無色也。云何法非學非無學心俱生學無色？答曰：如非學非無學心若

退若勝進學法得生，是謂法非學非無學心俱生學無色。云何法非學非無學心俱生無學無色？答曰：如非學非無學心若退若勝進無學法得生，是謂法非學非無學心俱生無學無色(非學無學竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 退若勝進學法得生，是謂法非學非無學心俱生學無色。云何法非學非無學心俱生無學無色？答曰：如非學非無學心若退若勝進無學法得生，是謂法非學非無學心俱生無學無色(非學無學竟)。

諸法見諦斷無色生，彼見諦斷心俱生耶？答曰：或法見諦斷無色生，見諦斷心俱、思惟斷心俱。云何法見諦斷無色生見諦斷心俱？答曰：諸法彼心相應彼俱有見諦斷，是謂法見諦斷無色生見諦斷心俱。云何法見諦斷無色生思惟斷心俱？答曰：如思惟斷心若退若生見諦斷法得生，是謂法見諦斷無色生思惟斷心俱。設諸法見諦斷心俱生，彼法見諦斷無色耶？答曰：或法見諦斷心俱生，見諦斷無色、思惟斷無色。云何法見諦斷心俱生見諦斷無色？答曰：諸法彼心相應彼俱有見諦斷，是謂法見諦斷心俱生見諦斷無色。云何法見諦斷心俱生思惟斷無色？答曰：如見諦斷心若退若生思惟斷法得生；如見諦斷心住思惟斷根長益，四大增益軟美飽，彼法諸得生老無常，是謂法見諦斷心俱生思惟斷無色(見諦竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法見諦斷無色生，彼見諦斷心俱生耶？答曰：或法見諦斷無色生，見諦斷心俱、思惟斷心俱。云何法見諦斷無色生見諦斷心俱？答曰：諸法彼心相應彼俱有見諦斷，是謂法見諦斷無色生見諦斷心俱。云何法見諦斷無色生思惟斷心俱？答曰：如思惟斷心若退若生見諦斷法得生，是謂法見諦斷無色生思惟斷心俱。設諸法見諦斷心俱生，彼法見諦斷無色耶？答曰：或法見諦斷心俱生，見諦斷無色、思惟斷無色。云何法見諦斷心俱生見諦斷無色？答曰：諸法彼心相應彼俱有見諦斷，是謂法見諦斷心俱生見諦斷無色。云何法見諦斷心俱生思惟斷無色？答曰：如見諦斷心若退若生思惟斷法得生；如見諦斷心住思惟斷根長益，四大增益軟美飽，彼法諸得生老無常，是謂法見諦斷心俱生思惟斷無色(見諦竟)。

諸法思惟斷無色生，彼思惟斷心俱耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法思惟斷無色生，彼思惟斷心俱耶？