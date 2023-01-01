阿毘曇八犍度論卷第二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇八犍度論卷第二十四

迦旃延子造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

根揵度中七緣跋渠之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根揵度中七緣跋渠之二

復次諸根苦法智斷因習法智斷緣見苦斷。云何根緣見苦斷因習未知智斷？答曰：諸根習未知智斷緣見苦斷，復次諸根苦未知智斷因習未知智斷緣見苦斷。云何根緣見苦斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣見苦斷。云何根緣見苦斷因無斷？答曰：諸根無斷緣見苦斷(四八苦諦竟)。因見習諦斷緣習法智斷、因見習斷緣習未知智斷亦如上。諸根因見盡斷，彼根緣盡法智斷耶？答曰：或根因見盡斷，緣盡法智斷、緣盡未知智斷、緣無斷、無緣。云何根因見盡斷緣盡法智斷？答曰：諸根見盡斷緣盡法智斷。云何根因見盡斷緣盡未知智斷？答曰：諸根見盡斷緣盡未知智斷。云何根因見盡斷緣無斷？答曰：諸根見盡斷緣無斷。云何根因見盡斷無緣？答曰：諸根無緣因見盡斷法。設諸根緣見盡斷，彼根因盡法智斷耶？答曰：或根緣見盡斷，因盡法智斷、因盡未知智斷、因苦法智斷、因苦未知智斷、因習法智斷、因習未知智斷、因思惟斷、因無斷。云何根緣見盡斷因盡法智斷？答曰：諸根盡法智斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因盡未知智斷？答曰：諸根盡未知智斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因苦法智斷？答曰：諸根苦法智斷緣見盡斷，復次諸根習法智斷因苦法智斷緣見盡斷，復次諸根盡法智斷因苦法智斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因苦未知智斷？答曰：諸根苦未知智斷緣見盡斷，復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣見盡斷，復次諸根盡未知智斷因苦未知智斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因習法智斷？答曰：諸根習法智斷緣見盡斷，復次諸根苦法智斷因習法智斷緣見盡斷，復次諸根盡法智斷因習法智斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因習未知智斷？答曰：諸根習未知智斷緣見盡斷，復次諸根苦未知智斷因習未知智斷緣見盡斷，復次諸根盡未知智斷因習未知智斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因無斷？答曰：諸根無斷緣見盡斷(四諦八盡竟)。因見道斷緣道法智斷、因見道斷緣道未知智斷亦如上(四八竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次諸根苦法智斷因習法智斷緣見苦斷。云何根緣見苦斷因習未知智斷？答曰：諸根習未知智斷緣見苦斷，復次諸根苦未知智斷因習未知智斷緣見苦斷。云何根緣見苦斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣見苦斷。云何根緣見苦斷因無斷？答曰：諸根無斷緣見苦斷(四八苦諦竟)。因見習諦斷緣習法智斷、因見習斷緣習未知智斷亦如上。諸根因見盡斷，彼根緣盡法智斷耶？答曰：或根因見盡斷，緣盡法智斷、緣盡未知智斷、緣無斷、無緣。云何根因見盡斷緣盡法智斷？答曰：諸根見盡斷緣盡法智斷。云何根因見盡斷緣盡未知智斷？答曰：諸根見盡斷緣盡未知智斷。云何根因見盡斷緣無斷？答曰：諸根見盡斷緣無斷。云何根因見盡斷無緣？答曰：諸根無緣因見盡斷法。設諸根緣見盡斷，彼根因盡法智斷耶？答曰：或根緣見盡斷，因盡法智斷、因盡未知智斷、因苦法智斷、因苦未知智斷、因習法智斷、因習未知智斷、因思惟斷、因無斷。云何根緣見盡斷因盡法智斷？答曰：諸根盡法智斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因盡未知智斷？答曰：諸根盡未知智斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因苦法智斷？答曰：諸根苦法智斷緣見盡斷，復次諸根習法智斷因苦法智斷緣見盡斷，復次諸根盡法智斷因苦法智斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因苦未知智斷？答曰：諸根苦未知智斷緣見盡斷，復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣見盡斷，復次諸根盡未知智斷因苦未知智斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因習法智斷？答曰：諸根習法智斷緣見盡斷，復次諸根苦法智斷因習法智斷緣見盡斷，復次諸根盡法智斷因習法智斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因習未知智斷？答曰：諸根習未知智斷緣見盡斷，復次諸根苦未知智斷因習未知智斷緣見盡斷，復次諸根盡未知智斷因習未知智斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因無斷？答曰：諸根無斷緣見盡斷(四諦八盡竟)。因見道斷緣道法智斷、因見道斷緣道未知智斷亦如上(四八竟)。

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復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣習未知智斷。云何根因苦未知智斷緣盡未知智斷？答曰：諸根苦未知智斷緣盡未知智斷，復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣盡未知智斷，復次諸根盡未知智斷因苦未知智斷緣盡未知智斷。云何根因苦未知智斷緣道未知智斷？答曰：諸根苦未知智斷緣道未知智斷，復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣道未知智斷，復次諸根道未知智斷因苦未知智斷緣道未知智斷。云何根因苦未知智斷緣思惟斷？答曰：諸根苦未知智斷緣思惟斷，復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣思惟斷，復次諸根思惟斷因苦未知智斷緣思惟斷。云何根因苦未知智斷緣無斷？答曰：諸根盡未知智斷道未知智斷因苦未知智斷緣無斷。設諸根緣苦未知智斷，彼根因苦未知智斷耶？答曰：或根緣苦未知智斷，因苦未知智斷、因苦法智斷、因習法智斷、因習未知智斷、因思惟斷、因無斷。云何根緣苦未知智斷因苦未知智斷？答曰：諸根苦未知智斷緣苦未知智斷，復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣苦未知智斷。云何根緣苦未知智斷因苦法智斷？答曰：諸根苦法智斷緣苦未知智斷，復次諸根習法智斷因苦法智斷緣苦未知智斷。云何根緣苦未知智斷因習法智斷？答曰：諸根習法智斷緣苦未知智斷，復次諸根苦法智斷因習法智斷緣苦未知智斷。云何根緣苦未知智斷因習未知智斷？答曰：諸根習未知智斷緣苦未知智斷，復次諸根苦未知智斷因習未知智斷緣苦未知智斷。云何根緣苦未知智斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣苦未知智斷。云何根緣苦未知智斷因無斷？答曰：諸根無斷緣苦未知智斷(八共八苦智竟)。因習法智斷緣習法智斷、因習未知智斷緣習未知智斷亦如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣習未知智斷。云何根因苦未知智斷緣盡未知智斷？答曰：諸根苦未知智斷緣盡未知智斷，復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣盡未知智斷，復次諸根盡未知智斷因苦未知智斷緣盡未知智斷。云何根因苦未知智斷緣道未知智斷？答曰：諸根苦未知智斷緣道未知智斷，復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣道未知智斷，復次諸根道未知智斷因苦未知智斷緣道未知智斷。云何根因苦未知智斷緣思惟斷？答曰：諸根苦未知智斷緣思惟斷，復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣思惟斷，復次諸根思惟斷因苦未知智斷緣思惟斷。云何根因苦未知智斷緣無斷？答曰：諸根盡未知智斷道未知智斷因苦未知智斷緣無斷。設諸根緣苦未知智斷，彼根因苦未知智斷耶？答曰：或根緣苦未知智斷，因苦未知智斷、因苦法智斷、因習法智斷、因習未知智斷、因思惟斷、因無斷。云何根緣苦未知智斷因苦未知智斷？答曰：諸根苦未知智斷緣苦未知智斷，復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣苦未知智斷。云何根緣苦未知智斷因苦法智斷？答曰：諸根苦法智斷緣苦未知智斷，復次諸根習法智斷因苦法智斷緣苦未知智斷。云何根緣苦未知智斷因習法智斷？答曰：諸根習法智斷緣苦未知智斷，復次諸根苦法智斷因習法智斷緣苦未知智斷。云何根緣苦未知智斷因習未知智斷？答曰：諸根習未知智斷緣苦未知智斷，復次諸根苦未知智斷因習未知智斷緣苦未知智斷。云何根緣苦未知智斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣苦未知智斷。云何根緣苦未知智斷因無斷？答曰：諸根無斷緣苦未知智斷(八共八苦智竟)。因習法智斷緣習法智斷、因習未知智斷緣習未知智斷亦如上。

諸根因盡法智斷，彼根緣盡法智斷耶？答曰：或根因盡法智斷，緣盡法智斷、緣無斷、無緣。云何根因盡法智斷緣盡法智斷？答曰：諸根盡法智斷緣盡法智斷。云何根因盡法智斷緣無斷？答曰：諸根盡法智斷緣無斷。云何根因盡法智斷無緣？答曰：諸根無緣因盡法智斷法。設諸根緣盡法智斷，彼根因盡法智斷耶？答曰：或根緣盡法智斷，因盡法智斷、因苦法智斷、因習法智斷、因思惟斷、因無斷。云何根緣盡法智斷因盡法智斷？答曰：諸根盡法智斷緣盡法智斷。云何根緣盡法智斷因苦法智斷？答曰：諸根苦法智斷緣盡法智斷。復次諸根習法智斷。因苦法智斷緣盡法智斷，復次諸根盡法智斷因苦法智斷緣盡法智斷。云何諸根緣盡法智斷因習法智斷？答曰：諸根習法智斷緣盡法智斷，復次諸根苦法智斷因習法智斷緣盡法智斷，復次諸根盡法智斷因習法智斷緣盡法智斷。云何根緣盡法智斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣盡法智斷。云何根緣盡法智斷因無斷？答曰：諸根無斷緣盡法智斷。諸根因盡未知智斷，彼根緣盡未知智斷耶？答曰：或根因盡未知智斷，緣盡未知智斷、緣無斷。云何根因盡未知智斷緣盡未知智斷？答曰：諸根盡未知智斷緣盡未知智斷。云何根因盡未知智斷緣無斷？答曰：諸根盡未知智斷緣無斷。設諸根緣盡未知智斷，彼根因盡未知智斷耶？答曰：或根緣盡未知智斷，因盡未知智斷、因苦法智斷、因苦未知智斷、因習法智斷、因習未知智斷、因思惟斷、因無斷。云何根緣盡未知智斷因盡未知智斷？答曰：諸根盡未知智斷緣盡未知智斷。云何根緣盡未知智斷因苦法智斷？答曰：諸根苦法智斷緣盡未知智斷，復次諸根習法智斷因苦法智斷緣盡未知智斷。云何根緣盡未知智斷因苦未知智斷？答曰：諸根苦未知智斷緣盡未知智斷，復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣盡未知智斷，復次諸根盡未知智斷因苦未知智斷緣盡未知智斷。云何根緣盡未知智斷因習法智斷？答曰：諸根習法智斷緣盡未知智斷，復次諸根苦法智斷因習法智斷緣盡未知智斷。云何根緣盡未知智斷因習未知智斷？答曰：諸根習未知智斷緣盡未知智斷，復次諸根苦未知智斷因習未知智斷緣盡未知智斷，復次諸根盡未知智斷因習未知智斷緣盡未知智斷。云何根緣盡未知智斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣盡未知智斷。云何根緣盡未知智斷因無斷？答曰：諸根無斷緣盡未知智斷(八共八盡智竟)。因道法智斷緣道法智斷、因道未知智斷緣道未知智斷亦如上(八共八竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根因盡法智斷，彼根緣盡法智斷耶？答曰：或根因盡法智斷，緣盡法智斷、緣無斷、無緣。云何根因盡法智斷緣盡法智斷？答曰：諸根盡法智斷緣盡法智斷。云何根因盡法智斷緣無斷？答曰：諸根盡法智斷緣無斷。云何根因盡法智斷無緣？答曰：諸根無緣因盡法智斷法。設諸根緣盡法智斷，彼根因盡法智斷耶？答曰：或根緣盡法智斷，因盡法智斷、因苦法智斷、因習法智斷、因思惟斷、因無斷。云何根緣盡法智斷因盡法智斷？答曰：諸根盡法智斷緣盡法智斷。云何根緣盡法智斷因苦法智斷？答曰：諸根苦法智斷緣盡法智斷。復次諸根習法智斷。因苦法智斷緣盡法智斷，復次諸根盡法智斷因苦法智斷緣盡法智斷。云何諸根緣盡法智斷因習法智斷？答曰：諸根習法智斷緣盡法智斷，復次諸根苦法智斷因習法智斷緣盡法智斷，復次諸根盡法智斷因習法智斷緣盡法智斷。云何根緣盡法智斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣盡法智斷。云何根緣盡法智斷因無斷？答曰：諸根無斷緣盡法智斷。諸根因盡未知智斷，彼根緣盡未知智斷耶？答曰：或根因盡未知智斷，緣盡未知智斷、緣無斷。云何根因盡未知智斷緣盡未知智斷？答曰：諸根盡未知智斷緣盡未知智斷。云何根因盡未知智斷緣無斷？答曰：諸根盡未知智斷緣無斷。設諸根緣盡未知智斷，彼根因盡未知智斷耶？答曰：或根緣盡未知智斷，因盡未知智斷、因苦法智斷、因苦未知智斷、因習法智斷、因習未知智斷、因思惟斷、因無斷。云何根緣盡未知智斷因盡未知智斷？答曰：諸根盡未知智斷緣盡未知智斷。云何根緣盡未知智斷因苦法智斷？答曰：諸根苦法智斷緣盡未知智斷，復次諸根習法智斷因苦法智斷緣盡未知智斷。云何根緣盡未知智斷因苦未知智斷？答曰：諸根苦未知智斷緣盡未知智斷，復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣盡未知智斷，復次諸根盡未知智斷因苦未知智斷緣盡未知智斷。云何根緣盡未知智斷因習法智斷？答曰：諸根習法智斷緣盡未知智斷，復次諸根苦法智斷因習法智斷緣盡未知智斷。云何根緣盡未知智斷因習未知智斷？答曰：諸根習未知智斷緣盡未知智斷，復次諸根苦未知智斷因習未知智斷緣盡未知智斷，復次諸根盡未知智斷因習未知智斷緣盡未知智斷。云何根緣盡未知智斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣盡未知智斷。云何根緣盡未知智斷因無斷？答曰：諸根無斷緣盡未知智斷(八共八盡智竟)。因道法智斷緣道法智斷、因道未知智斷緣道未知智斷亦如上(八共八竟)。

諸根因苦法智斷，彼根緣見苦斷耶？答曰：或根因苦法智斷，緣見苦斷、緣見習斷、緣見盡斷、緣見道斷、緣思惟斷、緣無斷、無緣。云何根因苦法智斷緣見苦斷？答曰：諸根苦法智斷緣見苦斷，復次諸根習法智斷因苦法智斷緣見苦斷。云何根因苦法智斷緣見習斷？答曰：諸根苦法智斷緣見習斷，復次諸根習法智斷因苦法智斷緣見習斷。云何根因苦法智斷緣見盡斷？答曰：諸根苦法智斷緣見盡斷，復次諸根習法智斷因苦法智斷緣見盡斷，復次諸根盡法智斷因苦法智斷緣見盡斷。云何根因苦法智斷緣見道斷？答曰：諸根苦法智斷緣見道斷，復次諸根習法智斷因苦法智斷緣見道斷，復次諸根道法智斷因苦法智斷緣見道斷。云何根因苦法智斷緣思惟斷？答曰：諸根苦法智斷緣思惟斷，復次諸根習法智斷因苦法智斷緣思惟斷，復次諸根思惟斷因苦法智斷緣思惟斷。云何根因苦法智斷緣無斷？答曰：諸根盡法智道法智斷因苦法智斷緣無斷。云何根因苦法智斷無緣？答曰：諸根無緣因苦法智斷。設諸根緣苦法智斷，彼根因見苦斷耶？答曰：或根緣苦法智斷，因見苦斷、因見習斷、因思惟斷、因無斷。云何根緣苦法智斷因見苦斷？答曰：諸根見苦斷緣苦法智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣苦法智斷。云何根緣苦法智斷因見習斷？答曰：諸根見習斷緣苦法智斷，復次諸根見苦斷因見習斷緣苦法智斷。云何諸根緣苦法智斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣苦法智斷。云何根緣苦法智斷因無斷？答曰：諸根無斷緣苦法智斷。諸根因苦未知智斷，彼根緣見苦斷耶？答曰：或根因苦未知智斷，緣見苦斷、緣見習斷、緣見盡斷、緣見道斷、緣思惟斷、緣無斷。云何根因苦未知智斷緣見苦斷？答曰：諸根苦未知智斷緣見苦斷，復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣見苦斷。云何根因苦未知智斷緣見習斷？答曰：諸根苦未知智斷緣見習斷，復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣見習斷。云何根因苦未知智斷緣見盡斷？答曰：諸根苦未知智斷緣見盡斷，復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣見盡斷，復次諸根盡未知智斷因苦未知智斷緣見盡斷。云何根因苦未知智斷緣見道斷？答曰：諸根苦未知智斷緣見道斷，復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣見道斷，復次諸根道未知智斷因苦未知智斷緣見道斷。云何根因苦未知智斷緣思惟斷？答曰：諸根苦未知智斷緣思惟斷，復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣思惟斷，復次諸根思惟斷因苦未知智斷緣思惟斷。云何根因苦未知智斷緣無斷？答曰：諸根盡未知智道未知智斷因苦未知智斷緣無斷。設諸根緣苦未知智斷，彼根因見苦斷耶？答曰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根因苦法智斷，彼根緣見苦斷耶？答曰：或根因苦法智斷，緣見苦斷、緣見習斷、緣見盡斷、緣見道斷、緣思惟斷、緣無斷、無緣。云何根因苦法智斷緣見苦斷？答曰：諸根苦法智斷緣見苦斷，復次諸根習法智斷因苦法智斷緣見苦斷。云何根因苦法智斷緣見習斷？答曰：諸根苦法智斷緣見習斷，復次諸根習法智斷因苦法智斷緣見習斷。云何根因苦法智斷緣見盡斷？答曰：諸根苦法智斷緣見盡斷，復次諸根習法智斷因苦法智斷緣見盡斷，復次諸根盡法智斷因苦法智斷緣見盡斷。云何根因苦法智斷緣見道斷？答曰：諸根苦法智斷緣見道斷，復次諸根習法智斷因苦法智斷緣見道斷，復次諸根道法智斷因苦法智斷緣見道斷。云何根因苦法智斷緣思惟斷？答曰：諸根苦法智斷緣思惟斷，復次諸根習法智斷因苦法智斷緣思惟斷，復次諸根思惟斷因苦法智斷緣思惟斷。云何根因苦法智斷緣無斷？答曰：諸根盡法智道法智斷因苦法智斷緣無斷。云何根因苦法智斷無緣？答曰：諸根無緣因苦法智斷。設諸根緣苦法智斷，彼根因見苦斷耶？答曰：或根緣苦法智斷，因見苦斷、因見習斷、因思惟斷、因無斷。云何根緣苦法智斷因見苦斷？答曰：諸根見苦斷緣苦法智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣苦法智斷。云何根緣苦法智斷因見習斷？答曰：諸根見習斷緣苦法智斷，復次諸根見苦斷因見習斷緣苦法智斷。云何諸根緣苦法智斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣苦法智斷。云何根緣苦法智斷因無斷？答曰：諸根無斷緣苦法智斷。諸根因苦未知智斷，彼根緣見苦斷耶？答曰：或根因苦未知智斷，緣見苦斷、緣見習斷、緣見盡斷、緣見道斷、緣思惟斷、緣無斷。云何根因苦未知智斷緣見苦斷？答曰：諸根苦未知智斷緣見苦斷，復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣見苦斷。云何根因苦未知智斷緣見習斷？答曰：諸根苦未知智斷緣見習斷，復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣見習斷。云何根因苦未知智斷緣見盡斷？答曰：諸根苦未知智斷緣見盡斷，復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣見盡斷，復次諸根盡未知智斷因苦未知智斷緣見盡斷。云何根因苦未知智斷緣見道斷？答曰：諸根苦未知智斷緣見道斷，復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣見道斷，復次諸根道未知智斷因苦未知智斷緣見道斷。云何根因苦未知智斷緣思惟斷？答曰：諸根苦未知智斷緣思惟斷，復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣思惟斷，復次諸根思惟斷因苦未知智斷緣思惟斷。云何根因苦未知智斷緣無斷？答曰：諸根盡未知智道未知智斷因苦未知智斷緣無斷。設諸根緣苦未知智斷，彼根因見苦斷耶？答曰

：或根緣苦未知智斷，因見苦斷、因見習斷、因思惟斷、因無斷。云何根緣苦未知智斷因見苦斷？答曰：諸根見苦斷緣苦未知智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣苦未知智斷。云何根緣苦未知智斷因見習斷？答曰：諸根見習斷緣苦未知智斷，復次諸根見苦斷因見習斷緣苦未知智斷。云何根緣苦未知智斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣苦未知智斷。云何根緣苦未知智斷因無斷？答曰：諸根無斷緣苦未知智斷(八四苦智竟)。因習法智斷緣見習斷、因習未知智斷緣見習斷亦如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ：或根緣苦未知智斷，因見苦斷、因見習斷、因思惟斷、因無斷。云何根緣苦未知智斷因見苦斷？答曰：諸根見苦斷緣苦未知智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣苦未知智斷。云何根緣苦未知智斷因見習斷？答曰：諸根見習斷緣苦未知智斷，復次諸根見苦斷因見習斷緣苦未知智斷。云何根緣苦未知智斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣苦未知智斷。云何根緣苦未知智斷因無斷？答曰：諸根無斷緣苦未知智斷(八四苦智竟)。因習法智斷緣見習斷、因習未知智斷緣見習斷亦如上。

諸根因盡法智斷，彼根緣見盡斷耶？答曰：或根因盡法智斷，緣見盡斷、緣無斷、無緣。云何根因盡法智斷緣見盡斷？答曰：諸根盡法智斷緣見盡斷。云何根因盡法智斷緣無斷？答曰：諸根盡法智斷緣無斷。云何根因盡法智斷無緣？答曰：諸根無緣因盡法智斷。設諸根緣盡法智斷，彼根因見盡斷耶？答曰：或根緣盡法智斷，因見盡斷、因見苦斷、因見習斷、因思惟斷、因無斷。云何根緣盡法智斷因見盡斷？答曰：諸根見盡斷緣盡法智斷。云何根緣盡法智斷因見苦斷？答曰：諸根見苦斷緣盡法智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣盡法智斷，復次諸根見苦斷緣盡法智斷。云何根緣盡法智斷因見習斷？答曰：諸根見習斷緣盡法智斷，復次諸根見苦斷因見習斷緣盡法智斷，復次諸根見盡斷因見習斷緣盡法智斷。云何根緣盡法智斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣盡法智斷。云何根緣盡法智斷因無斷？答曰：諸根無斷緣盡法智斷。諸根因盡未知智斷，彼根緣見盡斷耶？答曰：或根因盡未知智斷，緣見盡斷、緣無斷。云何根因盡未知智斷緣見盡斷？答曰：諸根因盡未知智斷緣見盡斷。云何根因盡未知智斷緣無斷？答曰：諸根盡未知智斷緣無斷。設諸根緣盡未知智斷，彼根因見盡斷耶？答曰：或根緣盡未知智斷，因見盡斷、因見苦斷、因見習斷、因思惟斷、因無斷。云何根緣盡未知智斷因見盡斷？答曰：諸根見盡斷緣盡未知智斷。云何根緣盡未知智斷因見苦斷？答曰：諸根見苦斷緣盡未知智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣盡未知智斷，復次諸根見盡斷因見苦斷緣盡未知智斷。云何根緣盡未知智斷因見習斷？答曰：諸根見習斷緣盡未知智斷，復次諸根見苦斷因見習斷緣盡未知智斷，復次諸根見盡斷因見習斷緣盡未知智斷。云何根緣盡未知智斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣盡未知智斷。云何根緣盡未知智斷因無斷？答曰：諸根無斷緣盡未知智斷。因道法智斷緣見道斷、因道未知智斷緣見道斷亦如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根因盡法智斷，彼根緣見盡斷耶？答曰：或根因盡法智斷，緣見盡斷、緣無斷、無緣。云何根因盡法智斷緣見盡斷？答曰：諸根盡法智斷緣見盡斷。云何根因盡法智斷緣無斷？答曰：諸根盡法智斷緣無斷。云何根因盡法智斷無緣？答曰：諸根無緣因盡法智斷。設諸根緣盡法智斷，彼根因見盡斷耶？答曰：或根緣盡法智斷，因見盡斷、因見苦斷、因見習斷、因思惟斷、因無斷。云何根緣盡法智斷因見盡斷？答曰：諸根見盡斷緣盡法智斷。云何根緣盡法智斷因見苦斷？答曰：諸根見苦斷緣盡法智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣盡法智斷，復次諸根見苦斷緣盡法智斷。云何根緣盡法智斷因見習斷？答曰：諸根見習斷緣盡法智斷，復次諸根見苦斷因見習斷緣盡法智斷，復次諸根見盡斷因見習斷緣盡法智斷。云何根緣盡法智斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣盡法智斷。云何根緣盡法智斷因無斷？答曰：諸根無斷緣盡法智斷。諸根因盡未知智斷，彼根緣見盡斷耶？答曰：或根因盡未知智斷，緣見盡斷、緣無斷。云何根因盡未知智斷緣見盡斷？答曰：諸根因盡未知智斷緣見盡斷。云何根因盡未知智斷緣無斷？答曰：諸根盡未知智斷緣無斷。設諸根緣盡未知智斷，彼根因見盡斷耶？答曰：或根緣盡未知智斷，因見盡斷、因見苦斷、因見習斷、因思惟斷、因無斷。云何根緣盡未知智斷因見盡斷？答曰：諸根見盡斷緣盡未知智斷。云何根緣盡未知智斷因見苦斷？答曰：諸根見苦斷緣盡未知智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣盡未知智斷，復次諸根見盡斷因見苦斷緣盡未知智斷。云何根緣盡未知智斷因見習斷？答曰：諸根見習斷緣盡未知智斷，復次諸根見苦斷因見習斷緣盡未知智斷，復次諸根見盡斷因見習斷緣盡未知智斷。云何根緣盡未知智斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣盡未知智斷。云何根緣盡未知智斷因無斷？答曰：諸根無斷緣盡未知智斷。因道法智斷緣見道斷、因道未知智斷緣見道斷亦如上。

阿毘曇根犍度緣跋渠第三十三竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇根犍度緣跋渠第三十三竟。

根犍度第六竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根犍度第六竟。

斯經序曰：其人忘因緣一品，故闕文焉。近有罽賓沙門曇摩卑諳之，來經密川，僧伽諦婆譯出此品，八犍度文具也。而卑云：八犍度是體耳，別有六足，可百萬言。卑誦二足，今無譯，可出，慨恨良深。秦建元十五年正月十九日於揚州正官佛圖記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯經序曰：其人忘因緣一品，故闕文焉。近有罽賓沙門曇摩卑諳之，來經密川，僧伽諦婆譯出此品，八犍度文具也。而卑云：八犍度是體耳，別有六足，可百萬言。卑誦二足，今無譯，可出，慨恨良深。秦建元十五年正月十九日於揚州正官佛圖記。