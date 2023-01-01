阿毘曇八犍度論
迦栴延子造 符秦 僧伽提婆共竺佛念譯30卷CBETA T1543大于一万字 35 h
向佛经 GPT 提问
第 24 卷
阿毘曇八犍度論卷第二十四
阿毘曇八犍度論卷第二十四
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迦旃延子造
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符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯
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根揵度中七緣跋渠之二
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復次諸根苦法智斷因習法智斷緣見苦斷。云何根緣見苦斷因習未知智斷？答曰：諸根習未知智斷緣見苦斷，復次諸根苦未知智斷因習未知智斷緣見苦斷。云何根緣見苦斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣見苦斷。云何根緣見苦斷因無斷？答曰：諸根無斷緣見苦斷(四八苦諦竟)。因見習諦斷緣習法智斷、因見習斷緣習未知智斷亦如上。諸根因見盡斷，彼根緣盡法智斷耶？答曰：或根因見盡斷，緣盡法智斷、緣盡未知智斷、緣無斷、無緣。云何根因見盡斷緣盡法智斷？答曰：諸根見盡斷緣盡法智斷。云何根因見盡斷緣盡未知智斷？答曰：諸根見盡斷緣盡未知智斷。云何根因見盡斷緣無斷？答曰：諸根見盡斷緣無斷。云何根因見盡斷無緣？答曰：諸根無緣因見盡斷法。設諸根緣見盡斷，彼根因盡法智斷耶？答曰：或根緣見盡斷，因盡法智斷、因盡未知智斷、因苦法智斷、因苦未知智斷、因習法智斷、因習未知智斷、因思惟斷、因無斷。云何根緣見盡斷因盡法智斷？答曰：諸根盡法智斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因盡未知智斷？答曰：諸根盡未知智斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因苦法智斷？答曰：諸根苦法智斷緣見盡斷，復次諸根習法智斷因苦法智斷緣見盡斷，復次諸根盡法智斷因苦法智斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因苦未知智斷？答曰：諸根苦未知智斷緣見盡斷，復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣見盡斷，復次諸根盡未知智斷因苦未知智斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因習法智斷？答曰：諸根習法智斷緣見盡斷，復次諸根苦法智斷因習法智斷緣見盡斷，復次諸根盡法智斷因習法智斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因習未知智斷？答曰：諸根習未知智斷緣見盡斷，復次諸根苦未知智斷因習未知智斷緣見盡斷，復次諸根盡未知智斷因習未知智斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因無斷？答曰：諸根無斷緣見盡斷(四諦八盡竟)。因見道斷緣道法智斷、因見道斷緣道未知智斷亦如上(四八竟)。
復次諸根苦法智斷因習法智斷緣見苦斷。云何根緣見苦斷因習未知智斷？答曰：諸根習未知智斷緣見苦斷，復次諸根苦未知智斷因習未知智斷緣見苦斷。云何根緣見苦斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣見苦斷。云何根緣見苦斷因無斷？答曰：諸根無斷緣見苦斷(四八苦諦竟)。因見習諦斷緣習法智斷、因見習斷緣習未知智斷亦如上。諸根因見盡斷，彼根緣盡法智斷耶？答曰：或根因見盡斷，緣盡法智斷、緣盡未知智斷、緣無斷、無緣。云何根因見盡斷緣盡法智斷？答曰：諸根見盡斷緣盡法智斷。云何根因見盡斷緣盡未知智斷？答曰：諸根見盡斷緣盡未知智斷。云何根因見盡斷緣無斷？答曰：諸根見盡斷緣無斷。云何根因見盡斷無緣？答曰：諸根無緣因見盡斷法。設諸根緣見盡斷，彼根因盡法智斷耶？答曰：或根緣見盡斷，因盡法智斷、因盡未知智斷、因苦法智斷、因苦未知智斷、因習法智斷、因習未知智斷、因思惟斷、因無斷。云何根緣見盡斷因盡法智斷？答曰：諸根盡法智斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因盡未知智斷？答曰：諸根盡未知智斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因苦法智斷？答曰：諸根苦法智斷緣見盡斷，復次諸根習法智斷因苦法智斷緣見盡斷，復次諸根盡法智斷因苦法智斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因苦未知智斷？答曰：諸根苦未知智斷緣見盡斷，復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣見盡斷，復次諸根盡未知智斷因苦未知智斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因習法智斷？答曰：諸根習法智斷緣見盡斷，復次諸根苦法智斷因習法智斷緣見盡斷，復次諸根盡法智斷因習法智斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因習未知智斷？答曰：諸根習未知智斷緣見盡斷，復次諸根苦未知智斷因習未知智斷緣見盡斷，復次諸根盡未知智斷因習未知智斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因無斷？答曰：諸根無斷緣見盡斷(四諦八盡竟)。因見道斷緣道法智斷、因見道斷緣道未知智斷亦如上(四八竟)。
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諸根因苦法智斷，彼根緣苦法智斷耶？答曰：或根因苦法智斷，緣苦法智斷、緣苦未知智斷、緣習法智斷、緣習未知智斷、緣盡法智斷、緣盡未知智斷、緣道法智斷、緣道未知智斷、緣思惟斷、緣無斷、無緣。云何根因苦法智斷緣苦法智斷？答曰：諸根苦法智斷緣苦法智斷，復次諸根習法智斷因苦法智斷緣苦法智斷。云何根因苦法智斷緣苦未知智斷？答曰：諸根苦法智斷緣苦未知智斷，復次諸根習法智斷因苦法智斷緣苦未知智斷。云何根因苦法智斷緣習法智斷？答曰：諸根苦法智斷緣習法智斷，復次諸根習法智斷因苦法智斷緣習法智斷。云何根因苦法智斷緣習未知智斷？答曰：諸根苦法智斷緣習未知智斷，復次諸根習法智斷因苦法智斷緣習未知智斷。云何根因苦法智斷緣盡法智斷？答曰：諸根苦法智斷緣盡法智斷，復次諸根習法智斷因苦法智斷緣盡法智斷，復次諸根盡法智斷因苦法智斷緣盡法智斷。云何根因苦法智斷緣盡未知智斷？答曰：諸根苦法智斷緣盡未知智斷，復次諸根習法智斷因苦法智斷緣盡未知智斷。云何根因苦法智斷緣道法智斷？答曰：諸根苦法智斷緣道法智斷，復次諸根習法智斷因苦法智斷緣道法智斷，復次諸根道法智斷因苦法智斷緣道法智斷。云何根因苦法智斷緣道未知智斷？答曰：諸根苦法智斷緣道未知智斷，復次諸根習法智斷因苦法智斷緣道未知智斷。云何根因苦法智斷緣思惟斷？答曰：諸根苦法智斷緣思惟斷，復次諸根習法智斷因苦法智斷緣思惟斷，復次諸根思惟斷因苦法智斷緣思惟斷。云何根因苦法智斷緣無斷？答曰：諸根盡法智斷道法智斷因苦法智斷緣無斷。云何根因苦法智斷無緣？答曰：諸根無緣因苦法智斷。設諸根緣苦法智斷，彼根因苦法智斷耶？答曰：或根緣苦法智斷，因苦法智斷、因習法智斷、因思惟斷、因無斷。云何根緣苦法智斷因苦法智斷？答曰：諸根苦法智斷緣苦法智斷，復次諸根習法智斷因苦法智斷緣苦法智斷。云何根緣苦法智斷因習法智斷？答曰：諸根習法智斷緣苦法智斷，復次諸根苦法智斷因習法智斷緣苦法智斷。云何根緣苦法智斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣苦法智斷。云何根緣苦法智斷因無斷？答曰：諸根無斷緣苦法智斷。諸根因苦未知智斷，彼根緣苦未知智斷耶？答曰：或根因苦未知智斷，緣苦未知智斷、緣習未知智斷、緣盡未知智斷、緣道未知智斷、緣思惟斷、緣無斷。云何根因苦未知智斷緣苦未知智斷？答曰：諸根苦未知智斷緣苦未知智斷，復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣苦未知智斷。云何根因苦未知智斷緣習未知智斷？答曰：諸根苦未知智斷緣習未知智斷，
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復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣習未知智斷。云何根因苦未知智斷緣盡未知智斷？答曰：諸根苦未知智斷緣盡未知智斷，復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣盡未知智斷，復次諸根盡未知智斷因苦未知智斷緣盡未知智斷。云何根因苦未知智斷緣道未知智斷？答曰：諸根苦未知智斷緣道未知智斷，復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣道未知智斷，復次諸根道未知智斷因苦未知智斷緣道未知智斷。云何根因苦未知智斷緣思惟斷？答曰：諸根苦未知智斷緣思惟斷，復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣思惟斷，復次諸根思惟斷因苦未知智斷緣思惟斷。云何根因苦未知智斷緣無斷？答曰：諸根盡未知智斷道未知智斷因苦未知智斷緣無斷。設諸根緣苦未知智斷，彼根因苦未知智斷耶？答曰：或根緣苦未知智斷，因苦未知智斷、因苦法智斷、因習法智斷、因習未知智斷、因思惟斷、因無斷。云何根緣苦未知智斷因苦未知智斷？答曰：諸根苦未知智斷緣苦未知智斷，復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣苦未知智斷。云何根緣苦未知智斷因苦法智斷？答曰：諸根苦法智斷緣苦未知智斷，復次諸根習法智斷因苦法智斷緣苦未知智斷。云何根緣苦未知智斷因習法智斷？答曰：諸根習法智斷緣苦未知智斷，復次諸根苦法智斷因習法智斷緣苦未知智斷。云何根緣苦未知智斷因習未知智斷？答曰：諸根習未知智斷緣苦未知智斷，復次諸根苦未知智斷因習未知智斷緣苦未知智斷。云何根緣苦未知智斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣苦未知智斷。云何根緣苦未知智斷因無斷？答曰：諸根無斷緣苦未知智斷(八共八苦智竟)。因習法智斷緣習法智斷、因習未知智斷緣習未知智斷亦如上。
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諸根因盡法智斷，彼根緣盡法智斷耶？答曰：或根因盡法智斷，緣盡法智斷、緣無斷、無緣。云何根因盡法智斷緣盡法智斷？答曰：諸根盡法智斷緣盡法智斷。云何根因盡法智斷緣無斷？答曰：諸根盡法智斷緣無斷。云何根因盡法智斷無緣？答曰：諸根無緣因盡法智斷法。設諸根緣盡法智斷，彼根因盡法智斷耶？答曰：或根緣盡法智斷，因盡法智斷、因苦法智斷、因習法智斷、因思惟斷、因無斷。云何根緣盡法智斷因盡法智斷？答曰：諸根盡法智斷緣盡法智斷。云何根緣盡法智斷因苦法智斷？答曰：諸根苦法智斷緣盡法智斷。復次諸根習法智斷。因苦法智斷緣盡法智斷，復次諸根盡法智斷因苦法智斷緣盡法智斷。云何諸根緣盡法智斷因習法智斷？答曰：諸根習法智斷緣盡法智斷，復次諸根苦法智斷因習法智斷緣盡法智斷，復次諸根盡法智斷因習法智斷緣盡法智斷。云何根緣盡法智斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣盡法智斷。云何根緣盡法智斷因無斷？答曰：諸根無斷緣盡法智斷。諸根因盡未知智斷，彼根緣盡未知智斷耶？答曰：或根因盡未知智斷，緣盡未知智斷、緣無斷。云何根因盡未知智斷緣盡未知智斷？答曰：諸根盡未知智斷緣盡未知智斷。云何根因盡未知智斷緣無斷？答曰：諸根盡未知智斷緣無斷。設諸根緣盡未知智斷，彼根因盡未知智斷耶？答曰：或根緣盡未知智斷，因盡未知智斷、因苦法智斷、因苦未知智斷、因習法智斷、因習未知智斷、因思惟斷、因無斷。云何根緣盡未知智斷因盡未知智斷？答曰：諸根盡未知智斷緣盡未知智斷。云何根緣盡未知智斷因苦法智斷？答曰：諸根苦法智斷緣盡未知智斷，復次諸根習法智斷因苦法智斷緣盡未知智斷。云何根緣盡未知智斷因苦未知智斷？答曰：諸根苦未知智斷緣盡未知智斷，復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣盡未知智斷，復次諸根盡未知智斷因苦未知智斷緣盡未知智斷。云何根緣盡未知智斷因習法智斷？答曰：諸根習法智斷緣盡未知智斷，復次諸根苦法智斷因習法智斷緣盡未知智斷。云何根緣盡未知智斷因習未知智斷？答曰：諸根習未知智斷緣盡未知智斷，復次諸根苦未知智斷因習未知智斷緣盡未知智斷，復次諸根盡未知智斷因習未知智斷緣盡未知智斷。云何根緣盡未知智斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣盡未知智斷。云何根緣盡未知智斷因無斷？答曰：諸根無斷緣盡未知智斷(八共八盡智竟)。因道法智斷緣道法智斷、因道未知智斷緣道未知智斷亦如上(八共八竟)。
諸根因盡法智斷，彼根緣盡法智斷耶？答曰：或根因盡法智斷，緣盡法智斷、緣無斷、無緣。云何根因盡法智斷緣盡法智斷？答曰：諸根盡法智斷緣盡法智斷。云何根因盡法智斷緣無斷？答曰：諸根盡法智斷緣無斷。云何根因盡法智斷無緣？答曰：諸根無緣因盡法智斷法。設諸根緣盡法智斷，彼根因盡法智斷耶？答曰：或根緣盡法智斷，因盡法智斷、因苦法智斷、因習法智斷、因思惟斷、因無斷。云何根緣盡法智斷因盡法智斷？答曰：諸根盡法智斷緣盡法智斷。云何根緣盡法智斷因苦法智斷？答曰：諸根苦法智斷緣盡法智斷。復次諸根習法智斷。因苦法智斷緣盡法智斷，復次諸根盡法智斷因苦法智斷緣盡法智斷。云何諸根緣盡法智斷因習法智斷？答曰：諸根習法智斷緣盡法智斷，復次諸根苦法智斷因習法智斷緣盡法智斷，復次諸根盡法智斷因習法智斷緣盡法智斷。云何根緣盡法智斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣盡法智斷。云何根緣盡法智斷因無斷？答曰：諸根無斷緣盡法智斷。諸根因盡未知智斷，彼根緣盡未知智斷耶？答曰：或根因盡未知智斷，緣盡未知智斷、緣無斷。云何根因盡未知智斷緣盡未知智斷？答曰：諸根盡未知智斷緣盡未知智斷。云何根因盡未知智斷緣無斷？答曰：諸根盡未知智斷緣無斷。設諸根緣盡未知智斷，彼根因盡未知智斷耶？答曰：或根緣盡未知智斷，因盡未知智斷、因苦法智斷、因苦未知智斷、因習法智斷、因習未知智斷、因思惟斷、因無斷。云何根緣盡未知智斷因盡未知智斷？答曰：諸根盡未知智斷緣盡未知智斷。云何根緣盡未知智斷因苦法智斷？答曰：諸根苦法智斷緣盡未知智斷，復次諸根習法智斷因苦法智斷緣盡未知智斷。云何根緣盡未知智斷因苦未知智斷？答曰：諸根苦未知智斷緣盡未知智斷，復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣盡未知智斷，復次諸根盡未知智斷因苦未知智斷緣盡未知智斷。云何根緣盡未知智斷因習法智斷？答曰：諸根習法智斷緣盡未知智斷，復次諸根苦法智斷因習法智斷緣盡未知智斷。云何根緣盡未知智斷因習未知智斷？答曰：諸根習未知智斷緣盡未知智斷，復次諸根苦未知智斷因習未知智斷緣盡未知智斷，復次諸根盡未知智斷因習未知智斷緣盡未知智斷。云何根緣盡未知智斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣盡未知智斷。云何根緣盡未知智斷因無斷？答曰：諸根無斷緣盡未知智斷(八共八盡智竟)。因道法智斷緣道法智斷、因道未知智斷緣道未知智斷亦如上(八共八竟)。
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諸根因苦法智斷，彼根緣見苦斷耶？答曰：或根因苦法智斷，緣見苦斷、緣見習斷、緣見盡斷、緣見道斷、緣思惟斷、緣無斷、無緣。云何根因苦法智斷緣見苦斷？答曰：諸根苦法智斷緣見苦斷，復次諸根習法智斷因苦法智斷緣見苦斷。云何根因苦法智斷緣見習斷？答曰：諸根苦法智斷緣見習斷，復次諸根習法智斷因苦法智斷緣見習斷。云何根因苦法智斷緣見盡斷？答曰：諸根苦法智斷緣見盡斷，復次諸根習法智斷因苦法智斷緣見盡斷，復次諸根盡法智斷因苦法智斷緣見盡斷。云何根因苦法智斷緣見道斷？答曰：諸根苦法智斷緣見道斷，復次諸根習法智斷因苦法智斷緣見道斷，復次諸根道法智斷因苦法智斷緣見道斷。云何根因苦法智斷緣思惟斷？答曰：諸根苦法智斷緣思惟斷，復次諸根習法智斷因苦法智斷緣思惟斷，復次諸根思惟斷因苦法智斷緣思惟斷。云何根因苦法智斷緣無斷？答曰：諸根盡法智道法智斷因苦法智斷緣無斷。云何根因苦法智斷無緣？答曰：諸根無緣因苦法智斷。設諸根緣苦法智斷，彼根因見苦斷耶？答曰：或根緣苦法智斷，因見苦斷、因見習斷、因思惟斷、因無斷。云何根緣苦法智斷因見苦斷？答曰：諸根見苦斷緣苦法智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣苦法智斷。云何根緣苦法智斷因見習斷？答曰：諸根見習斷緣苦法智斷，復次諸根見苦斷因見習斷緣苦法智斷。云何諸根緣苦法智斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣苦法智斷。云何根緣苦法智斷因無斷？答曰：諸根無斷緣苦法智斷。諸根因苦未知智斷，彼根緣見苦斷耶？答曰：或根因苦未知智斷，緣見苦斷、緣見習斷、緣見盡斷、緣見道斷、緣思惟斷、緣無斷。云何根因苦未知智斷緣見苦斷？答曰：諸根苦未知智斷緣見苦斷，復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣見苦斷。云何根因苦未知智斷緣見習斷？答曰：諸根苦未知智斷緣見習斷，復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣見習斷。云何根因苦未知智斷緣見盡斷？答曰：諸根苦未知智斷緣見盡斷，復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣見盡斷，復次諸根盡未知智斷因苦未知智斷緣見盡斷。云何根因苦未知智斷緣見道斷？答曰：諸根苦未知智斷緣見道斷，復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣見道斷，復次諸根道未知智斷因苦未知智斷緣見道斷。云何根因苦未知智斷緣思惟斷？答曰：諸根苦未知智斷緣思惟斷，復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣思惟斷，復次諸根思惟斷因苦未知智斷緣思惟斷。云何根因苦未知智斷緣無斷？答曰：諸根盡未知智道未知智斷因苦未知智斷緣無斷。設諸根緣苦未知智斷，彼根因見苦斷耶？答曰
諸根因苦法智斷，彼根緣見苦斷耶？答曰：或根因苦法智斷，緣見苦斷、緣見習斷、緣見盡斷、緣見道斷、緣思惟斷、緣無斷、無緣。云何根因苦法智斷緣見苦斷？答曰：諸根苦法智斷緣見苦斷，復次諸根習法智斷因苦法智斷緣見苦斷。云何根因苦法智斷緣見習斷？答曰：諸根苦法智斷緣見習斷，復次諸根習法智斷因苦法智斷緣見習斷。云何根因苦法智斷緣見盡斷？答曰：諸根苦法智斷緣見盡斷，復次諸根習法智斷因苦法智斷緣見盡斷，復次諸根盡法智斷因苦法智斷緣見盡斷。云何根因苦法智斷緣見道斷？答曰：諸根苦法智斷緣見道斷，復次諸根習法智斷因苦法智斷緣見道斷，復次諸根道法智斷因苦法智斷緣見道斷。云何根因苦法智斷緣思惟斷？答曰：諸根苦法智斷緣思惟斷，復次諸根習法智斷因苦法智斷緣思惟斷，復次諸根思惟斷因苦法智斷緣思惟斷。云何根因苦法智斷緣無斷？答曰：諸根盡法智道法智斷因苦法智斷緣無斷。云何根因苦法智斷無緣？答曰：諸根無緣因苦法智斷。設諸根緣苦法智斷，彼根因見苦斷耶？答曰：或根緣苦法智斷，因見苦斷、因見習斷、因思惟斷、因無斷。云何根緣苦法智斷因見苦斷？答曰：諸根見苦斷緣苦法智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣苦法智斷。云何根緣苦法智斷因見習斷？答曰：諸根見習斷緣苦法智斷，復次諸根見苦斷因見習斷緣苦法智斷。云何諸根緣苦法智斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣苦法智斷。云何根緣苦法智斷因無斷？答曰：諸根無斷緣苦法智斷。諸根因苦未知智斷，彼根緣見苦斷耶？答曰：或根因苦未知智斷，緣見苦斷、緣見習斷、緣見盡斷、緣見道斷、緣思惟斷、緣無斷。云何根因苦未知智斷緣見苦斷？答曰：諸根苦未知智斷緣見苦斷，復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣見苦斷。云何根因苦未知智斷緣見習斷？答曰：諸根苦未知智斷緣見習斷，復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣見習斷。云何根因苦未知智斷緣見盡斷？答曰：諸根苦未知智斷緣見盡斷，復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣見盡斷，復次諸根盡未知智斷因苦未知智斷緣見盡斷。云何根因苦未知智斷緣見道斷？答曰：諸根苦未知智斷緣見道斷，復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣見道斷，復次諸根道未知智斷因苦未知智斷緣見道斷。云何根因苦未知智斷緣思惟斷？答曰：諸根苦未知智斷緣思惟斷，復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣思惟斷，復次諸根思惟斷因苦未知智斷緣思惟斷。云何根因苦未知智斷緣無斷？答曰：諸根盡未知智道未知智斷因苦未知智斷緣無斷。設諸根緣苦未知智斷，彼根因見苦斷耶？答曰
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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：或根緣苦未知智斷，因見苦斷、因見習斷、因思惟斷、因無斷。云何根緣苦未知智斷因見苦斷？答曰：諸根見苦斷緣苦未知智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣苦未知智斷。云何根緣苦未知智斷因見習斷？答曰：諸根見習斷緣苦未知智斷，復次諸根見苦斷因見習斷緣苦未知智斷。云何根緣苦未知智斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣苦未知智斷。云何根緣苦未知智斷因無斷？答曰：諸根無斷緣苦未知智斷(八四苦智竟)。因習法智斷緣見習斷、因習未知智斷緣見習斷亦如上。
：或根緣苦未知智斷，因見苦斷、因見習斷、因思惟斷、因無斷。云何根緣苦未知智斷因見苦斷？答曰：諸根見苦斷緣苦未知智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣苦未知智斷。云何根緣苦未知智斷因見習斷？答曰：諸根見習斷緣苦未知智斷，復次諸根見苦斷因見習斷緣苦未知智斷。云何根緣苦未知智斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣苦未知智斷。云何根緣苦未知智斷因無斷？答曰：諸根無斷緣苦未知智斷(八四苦智竟)。因習法智斷緣見習斷、因習未知智斷緣見習斷亦如上。
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諸根因盡法智斷，彼根緣見盡斷耶？答曰：或根因盡法智斷，緣見盡斷、緣無斷、無緣。云何根因盡法智斷緣見盡斷？答曰：諸根盡法智斷緣見盡斷。云何根因盡法智斷緣無斷？答曰：諸根盡法智斷緣無斷。云何根因盡法智斷無緣？答曰：諸根無緣因盡法智斷。設諸根緣盡法智斷，彼根因見盡斷耶？答曰：或根緣盡法智斷，因見盡斷、因見苦斷、因見習斷、因思惟斷、因無斷。云何根緣盡法智斷因見盡斷？答曰：諸根見盡斷緣盡法智斷。云何根緣盡法智斷因見苦斷？答曰：諸根見苦斷緣盡法智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣盡法智斷，復次諸根見苦斷緣盡法智斷。云何根緣盡法智斷因見習斷？答曰：諸根見習斷緣盡法智斷，復次諸根見苦斷因見習斷緣盡法智斷，復次諸根見盡斷因見習斷緣盡法智斷。云何根緣盡法智斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣盡法智斷。云何根緣盡法智斷因無斷？答曰：諸根無斷緣盡法智斷。諸根因盡未知智斷，彼根緣見盡斷耶？答曰：或根因盡未知智斷，緣見盡斷、緣無斷。云何根因盡未知智斷緣見盡斷？答曰：諸根因盡未知智斷緣見盡斷。云何根因盡未知智斷緣無斷？答曰：諸根盡未知智斷緣無斷。設諸根緣盡未知智斷，彼根因見盡斷耶？答曰：或根緣盡未知智斷，因見盡斷、因見苦斷、因見習斷、因思惟斷、因無斷。云何根緣盡未知智斷因見盡斷？答曰：諸根見盡斷緣盡未知智斷。云何根緣盡未知智斷因見苦斷？答曰：諸根見苦斷緣盡未知智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣盡未知智斷，復次諸根見盡斷因見苦斷緣盡未知智斷。云何根緣盡未知智斷因見習斷？答曰：諸根見習斷緣盡未知智斷，復次諸根見苦斷因見習斷緣盡未知智斷，復次諸根見盡斷因見習斷緣盡未知智斷。云何根緣盡未知智斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣盡未知智斷。云何根緣盡未知智斷因無斷？答曰：諸根無斷緣盡未知智斷。因道法智斷緣見道斷、因道未知智斷緣見道斷亦如上。
諸根因盡法智斷，彼根緣見盡斷耶？答曰：或根因盡法智斷，緣見盡斷、緣無斷、無緣。云何根因盡法智斷緣見盡斷？答曰：諸根盡法智斷緣見盡斷。云何根因盡法智斷緣無斷？答曰：諸根盡法智斷緣無斷。云何根因盡法智斷無緣？答曰：諸根無緣因盡法智斷。設諸根緣盡法智斷，彼根因見盡斷耶？答曰：或根緣盡法智斷，因見盡斷、因見苦斷、因見習斷、因思惟斷、因無斷。云何根緣盡法智斷因見盡斷？答曰：諸根見盡斷緣盡法智斷。云何根緣盡法智斷因見苦斷？答曰：諸根見苦斷緣盡法智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣盡法智斷，復次諸根見苦斷緣盡法智斷。云何根緣盡法智斷因見習斷？答曰：諸根見習斷緣盡法智斷，復次諸根見苦斷因見習斷緣盡法智斷，復次諸根見盡斷因見習斷緣盡法智斷。云何根緣盡法智斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣盡法智斷。云何根緣盡法智斷因無斷？答曰：諸根無斷緣盡法智斷。諸根因盡未知智斷，彼根緣見盡斷耶？答曰：或根因盡未知智斷，緣見盡斷、緣無斷。云何根因盡未知智斷緣見盡斷？答曰：諸根因盡未知智斷緣見盡斷。云何根因盡未知智斷緣無斷？答曰：諸根盡未知智斷緣無斷。設諸根緣盡未知智斷，彼根因見盡斷耶？答曰：或根緣盡未知智斷，因見盡斷、因見苦斷、因見習斷、因思惟斷、因無斷。云何根緣盡未知智斷因見盡斷？答曰：諸根見盡斷緣盡未知智斷。云何根緣盡未知智斷因見苦斷？答曰：諸根見苦斷緣盡未知智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣盡未知智斷，復次諸根見盡斷因見苦斷緣盡未知智斷。云何根緣盡未知智斷因見習斷？答曰：諸根見習斷緣盡未知智斷，復次諸根見苦斷因見習斷緣盡未知智斷，復次諸根見盡斷因見習斷緣盡未知智斷。云何根緣盡未知智斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣盡未知智斷。云何根緣盡未知智斷因無斷？答曰：諸根無斷緣盡未知智斷。因道法智斷緣見道斷、因道未知智斷緣見道斷亦如上。
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阿毘曇根犍度緣跋渠第三十三竟。
阿毘曇根犍度緣跋渠第三十三竟。
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根犍度第六竟。
根犍度第六竟。
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斯經序曰：其人忘因緣一品，故闕文焉。近有罽賓沙門曇摩卑諳之，來經密川，僧伽諦婆譯出此品，八犍度文具也。而卑云：八犍度是體耳，別有六足，可百萬言。卑誦二足，今無譯，可出，慨恨良深。秦建元十五年正月十九日於揚州正官佛圖記。
斯經序曰：其人忘因緣一品，故闕文焉。近有罽賓沙門曇摩卑諳之，來經密川，僧伽諦婆譯出此品，八犍度文具也。而卑云：八犍度是體耳，別有六足，可百萬言。卑誦二足，今無譯，可出，慨恨良深。秦建元十五年正月十九日於揚州正官佛圖記。
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阿毘曇八犍度論卷第二十四
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