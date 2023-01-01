阿毘曇八犍度論
迦栴延子造 符秦 僧伽提婆共竺佛念譯30卷CBETA T1543大于一万字 35 h
向佛经 GPT 提问
第 23 卷
阿毘曇八犍度論卷第二十三
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迦旃延子造
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符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯
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根犍度緣跋渠第七之一
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因者諸緣，當作次漸，五三及四，四亦共八，八等有八，八亦復四。
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諸根因過去，彼根緣過去耶？設諸根緣過去，彼根因過去耶？諸根因未來因現在、因善因不善因無記、因欲界繫因色界繫因無色界繫因不繫、因學因無學因非學非無學、因見諦斷因思惟斷因無斷，彼根緣無斷耶？設諸根緣無斷，彼根因無斷耶(五三竟)？諸根因見苦斷，彼根緣見苦斷耶？設諸根緣見苦斷，彼根因見苦斷耶？諸根因見習見盡見道斷，彼根緣見道斷耶？設諸根緣見道斷，彼根因見道斷耶(四竟)？諸根因見苦斷，彼根緣苦法智斷耶？設諸根緣苦法智斷，彼根因見苦斷耶？諸根因見苦斷，彼根緣苦未知智斷耶？設諸根緣苦未知智斷，彼根因見苦斷耶？諸根因見習見盡見道斷，彼根緣道法智斷耶？設諸根緣道法智斷，彼根因見道斷耶？諸根因見道斷，彼根緣道未知智斷耶？設諸根緣道未知智斷，彼根因見道斷耶(四八竟)？諸根因苦法智斷，彼根緣苦法智斷耶？設諸根緣苦法智斷，彼根因苦法智斷耶？諸根因苦未知智斷，彼根緣苦未知智斷耶？設諸根緣苦未知智斷，彼根因苦未知智斷耶？諸根因習盡道法智斷，彼根緣道法智斷耶？設諸根緣道法智斷，彼根因道法智斷耶？諸根因道未知智斷，彼根緣道未知智斷耶？設諸根緣道未知智斷，彼根因道未知智斷耶(八共竟)？諸根因苦法智斷，彼根緣見苦斷耶？設諸根緣見苦斷，彼根因苦法智斷耶？諸根因苦未知智斷，彼根緣見苦斷耶？設諸根緣見苦斷，彼根因苦未知智斷耶？諸根因習盡道法智斷，彼根緣見道斷耶？設諸根緣見道斷，彼根因道法智斷耶？諸根因道未知智斷，彼根緣見道斷耶？設諸根緣見道斷，彼根因道未知智斷耶(八四竟)？此章義願具演說。
諸根因過去，彼根緣過去耶？設諸根緣過去，彼根因過去耶？諸根因未來因現在、因善因不善因無記、因欲界繫因色界繫因無色界繫因不繫、因學因無學因非學非無學、因見諦斷因思惟斷因無斷，彼根緣無斷耶？設諸根緣無斷，彼根因無斷耶(五三竟)？諸根因見苦斷，彼根緣見苦斷耶？設諸根緣見苦斷，彼根因見苦斷耶？諸根因見習見盡見道斷，彼根緣見道斷耶？設諸根緣見道斷，彼根因見道斷耶(四竟)？諸根因見苦斷，彼根緣苦法智斷耶？設諸根緣苦法智斷，彼根因見苦斷耶？諸根因見苦斷，彼根緣苦未知智斷耶？設諸根緣苦未知智斷，彼根因見苦斷耶？諸根因見習見盡見道斷，彼根緣道法智斷耶？設諸根緣道法智斷，彼根因見道斷耶？諸根因見道斷，彼根緣道未知智斷耶？設諸根緣道未知智斷，彼根因見道斷耶(四八竟)？諸根因苦法智斷，彼根緣苦法智斷耶？設諸根緣苦法智斷，彼根因苦法智斷耶？諸根因苦未知智斷，彼根緣苦未知智斷耶？設諸根緣苦未知智斷，彼根因苦未知智斷耶？諸根因習盡道法智斷，彼根緣道法智斷耶？設諸根緣道法智斷，彼根因道法智斷耶？諸根因道未知智斷，彼根緣道未知智斷耶？設諸根緣道未知智斷，彼根因道未知智斷耶(八共竟)？諸根因苦法智斷，彼根緣見苦斷耶？設諸根緣見苦斷，彼根因苦法智斷耶？諸根因苦未知智斷，彼根緣見苦斷耶？設諸根緣見苦斷，彼根因苦未知智斷耶？諸根因習盡道法智斷，彼根緣見道斷耶？設諸根緣見道斷，彼根因道法智斷耶？諸根因道未知智斷，彼根緣見道斷耶？設諸根緣見道斷，彼根因道未知智斷耶(八四竟)？此章義願具演說。
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諸根因過去，彼根緣過去耶？答曰：或根因過去，緣過去、緣未來、緣現在、緣無為、無緣。云何根因過去緣過去？答曰：諸根因過去緣過去，復次諸根未來現在因過去緣過去。云何根因過去緣未來？答曰：諸根過去緣未來，復次諸根未來現在因過去緣未來。云何根因過去緣現在？答曰：諸根過去緣現在，復次諸根未來現在因過去緣現在。云何根因過去緣無為？答曰：諸根過去緣無為，復次諸根未來現在因過去緣無為。云何根因過去無緣？答曰：諸根無緣因過去法。設諸根緣過去，彼根因過去耶？答曰：或根緣過去，因過去、因未來、因現在。云何根緣過去因過去？答曰：諸根緣過去因過去，復次諸根未來現在因過去緣過去。云何根緣過去因未來？答曰：諸根未來緣過去。云何根緣過去因現在？答曰：諸根現在緣過去，復次諸根未來因現在緣過去(過去竟)。諸根因未來，彼根緣未來耶？答曰？或根因未來，緣未來、緣過去、緣現在、緣無為、無緣。云何根因未來緣未來？答曰：諸根未來緣未來。云何根因未來緣過去？答曰：諸根未來緣過去。云何根因未來緣現在？答曰：諸根未來緣現在。云何根因未來緣無為？答曰：諸根未來緣無為。云何根因未來無緣？答曰：諸根無緣因未來法。設諸根緣未來，彼根因未來耶？答曰：或根緣未來，因未來、因過去、因現在。云何根緣未來因未來？答曰：諸根未來緣未來。云何根緣未來因過去？答曰：諸根過去緣未來，復次諸根未來現在因過去緣未來。云何根緣未來因現在？答曰：諸根現在緣未來，復次諸根未來因現在緣未來(未來竟)。諸根因現在，彼根緣現在耶？答曰：或根因現在，緣現在、緣過去、緣未來、緣無為、無緣。云何根因現在緣現在？答曰：諸根現在緣現在，復次諸根未來因現在緣現在。云何根因現在緣過去？答曰：諸根現在緣過去，復次諸根未來因現在緣過去。云何根因現在緣未來？答曰：諸根現在緣未來，復次諸根未來因現在緣未來。云何根因現在緣無為？答曰：諸根現在緣無為，復次諸根未來因現在緣無為。云何根因現在無緣？答曰：諸根無緣因現在法。設諸根緣現在，彼根因現在耶？答曰：或根緣現在，因現在、因過去、因未來。云何根緣現在因現在？答曰：諸根現在緣現在，復次諸根未來因現在緣現在。云何根緣現在因過去？答曰：諸根過去緣現在，復次諸根未來現在因過去緣現在。云何根緣現在因未來？答曰：諸根未來緣現在(一三竟)。
諸根因過去，彼根緣過去耶？答曰：或根因過去，緣過去、緣未來、緣現在、緣無為、無緣。云何根因過去緣過去？答曰：諸根因過去緣過去，復次諸根未來現在因過去緣過去。云何根因過去緣未來？答曰：諸根過去緣未來，復次諸根未來現在因過去緣未來。云何根因過去緣現在？答曰：諸根過去緣現在，復次諸根未來現在因過去緣現在。云何根因過去緣無為？答曰：諸根過去緣無為，復次諸根未來現在因過去緣無為。云何根因過去無緣？答曰：諸根無緣因過去法。設諸根緣過去，彼根因過去耶？答曰：或根緣過去，因過去、因未來、因現在。云何根緣過去因過去？答曰：諸根緣過去因過去，復次諸根未來現在因過去緣過去。云何根緣過去因未來？答曰：諸根未來緣過去。云何根緣過去因現在？答曰：諸根現在緣過去，復次諸根未來因現在緣過去(過去竟)。諸根因未來，彼根緣未來耶？答曰？或根因未來，緣未來、緣過去、緣現在、緣無為、無緣。云何根因未來緣未來？答曰：諸根未來緣未來。云何根因未來緣過去？答曰：諸根未來緣過去。云何根因未來緣現在？答曰：諸根未來緣現在。云何根因未來緣無為？答曰：諸根未來緣無為。云何根因未來無緣？答曰：諸根無緣因未來法。設諸根緣未來，彼根因未來耶？答曰：或根緣未來，因未來、因過去、因現在。云何根緣未來因未來？答曰：諸根未來緣未來。云何根緣未來因過去？答曰：諸根過去緣未來，復次諸根未來現在因過去緣未來。云何根緣未來因現在？答曰：諸根現在緣未來，復次諸根未來因現在緣未來(未來竟)。諸根因現在，彼根緣現在耶？答曰：或根因現在，緣現在、緣過去、緣未來、緣無為、無緣。云何根因現在緣現在？答曰：諸根現在緣現在，復次諸根未來因現在緣現在。云何根因現在緣過去？答曰：諸根現在緣過去，復次諸根未來因現在緣過去。云何根因現在緣未來？答曰：諸根現在緣未來，復次諸根未來因現在緣未來。云何根因現在緣無為？答曰：諸根現在緣無為，復次諸根未來因現在緣無為。云何根因現在無緣？答曰：諸根無緣因現在法。設諸根緣現在，彼根因現在耶？答曰：或根緣現在，因現在、因過去、因未來。云何根緣現在因現在？答曰：諸根現在緣現在，復次諸根未來因現在緣現在。云何根緣現在因過去？答曰：諸根過去緣現在，復次諸根未來現在因過去緣現在。云何根緣現在因未來？答曰：諸根未來緣現在(一三竟)。
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諸根因善，彼根緣善耶？答曰：或根因善，緣善、緣不善、緣無記、無緣。云何根因善緣善？答曰：諸根善緣善，復次諸根無記因善緣善。云何根因善緣不善？答曰：諸根善緣不善，復次諸根無記因善緣不善。云何根因善緣無記？答曰：諸根善緣無記，復次諸根無記因善緣無記。云何根因善無緣？答曰：諸根無緣因善法。設諸根緣善，彼根因善耶？答曰：或根緣善，因善、因不善、因無記。云何根緣善因善？答曰：諸根善緣善，復次諸根無記因善緣善。云何根緣善因不善？答曰：諸根不善緣善，復次諸根無記因不善緣善。云何根緣善因無記？答曰：諸根無記緣善，復次諸根不善因無記緣善(善竟)。諸根因不善，彼根緣不善耶？答曰：或根因不善，緣不善、緣善、緣無記、無緣。云何根因不善緣不善？答曰：諸根不善緣不善，復次諸根無記因不善緣不善。云何根因不善緣善？答曰：諸根不善緣善，復次諸根無記因不善緣善。云何根因不善緣無記？答曰：諸根不善緣無記，復次諸根無記因不善緣無記。云何根因不善無緣？答曰：諸根無緣因不善法。設諸根緣不善，彼根因不善耶？答曰：或根緣不善，因不善、因善、因無記。云何根緣不善因不善？答曰：諸根不善緣不善，復次諸根無記因不善緣不善。云何根緣不善因善？答曰：諸根善緣不善，復次諸根無記因善緣不善。云何根緣不善因無記？答曰：諸根無記緣不善，復次諸根不善因無記緣不善(不善竟)。諸根因無記，彼根緣無記耶？答曰：或根因無記，緣無記、緣善、緣不善、無緣。云何根因無記緣無記？答曰：諸根無記緣無記，復次諸根不善因無記緣無記。云何根因無記緣善？答曰：諸根無記緣善，復次諸根不善因無記緣善。云何根因無記緣不善？答曰：諸根無記緣不善，復次諸根不善因無記緣不善。云何根因無記無緣？答曰：諸根無緣因無記法。設諸根緣無記：彼根因無記耶？答曰：或根緣無記，因無記，因善，因不善。云何根緣無記因無記？答曰：諸根無記緣無記，復次諸根不善因無記緣無記。云何根緣無記因善？答曰：諸根善緣無記，復次諸根無記因善緣無記。云何根緣無記因不善？答曰：諸根不善緣無記，復次諸根無記因不善緣無記(二三竟)。
諸根因善，彼根緣善耶？答曰：或根因善，緣善、緣不善、緣無記、無緣。云何根因善緣善？答曰：諸根善緣善，復次諸根無記因善緣善。云何根因善緣不善？答曰：諸根善緣不善，復次諸根無記因善緣不善。云何根因善緣無記？答曰：諸根善緣無記，復次諸根無記因善緣無記。云何根因善無緣？答曰：諸根無緣因善法。設諸根緣善，彼根因善耶？答曰：或根緣善，因善、因不善、因無記。云何根緣善因善？答曰：諸根善緣善，復次諸根無記因善緣善。云何根緣善因不善？答曰：諸根不善緣善，復次諸根無記因不善緣善。云何根緣善因無記？答曰：諸根無記緣善，復次諸根不善因無記緣善(善竟)。諸根因不善，彼根緣不善耶？答曰：或根因不善，緣不善、緣善、緣無記、無緣。云何根因不善緣不善？答曰：諸根不善緣不善，復次諸根無記因不善緣不善。云何根因不善緣善？答曰：諸根不善緣善，復次諸根無記因不善緣善。云何根因不善緣無記？答曰：諸根不善緣無記，復次諸根無記因不善緣無記。云何根因不善無緣？答曰：諸根無緣因不善法。設諸根緣不善，彼根因不善耶？答曰：或根緣不善，因不善、因善、因無記。云何根緣不善因不善？答曰：諸根不善緣不善，復次諸根無記因不善緣不善。云何根緣不善因善？答曰：諸根善緣不善，復次諸根無記因善緣不善。云何根緣不善因無記？答曰：諸根無記緣不善，復次諸根不善因無記緣不善(不善竟)。諸根因無記，彼根緣無記耶？答曰：或根因無記，緣無記、緣善、緣不善、無緣。云何根因無記緣無記？答曰：諸根無記緣無記，復次諸根不善因無記緣無記。云何根因無記緣善？答曰：諸根無記緣善，復次諸根不善因無記緣善。云何根因無記緣不善？答曰：諸根無記緣不善，復次諸根不善因無記緣不善。云何根因無記無緣？答曰：諸根無緣因無記法。設諸根緣無記：彼根因無記耶？答曰：或根緣無記，因無記，因善，因不善。云何根緣無記因無記？答曰：諸根無記緣無記，復次諸根不善因無記緣無記。云何根緣無記因善？答曰：諸根善緣無記，復次諸根無記因善緣無記。云何根緣無記因不善？答曰：諸根不善緣無記，復次諸根無記因不善緣無記(二三竟)。
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諸根因欲界繫，彼根緣欲界繫耶？答曰：或根因欲界繫，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣不繫、無緣。云何根因欲界繫緣欲界繫？答曰：諸根欲界繫緣欲界繫。云何根因欲界繫緣色界繫？答曰：諸根欲界繫緣色界繫。云何根因欲界繫緣無色界繫？答曰：諸根欲界繫緣無色界繫。云何根因欲界繫緣不繫？答曰：諸根欲界繫緣不繫。云何根因欲界繫無緣？答曰：諸根無緣因欲界繫法。設諸根緣欲界繫，彼根因欲界繫耶？答曰：或根緣欲界繫，因欲界繫、因色界繫、因無色界繫、因不繫。云何根緣欲界繫因欲界繫？答曰：諸根欲界繫緣欲界繫。云何根緣欲界繫因色界繫？答曰：諸根色界繫緣欲界繫。云何根緣欲界繫因無色界繫？答曰：諸根無色界繫緣欲界繫。云何根緣欲界繫因不繫？答曰：諸根不繫緣欲界繫(欲界竟)。諸根因色界繫，彼根緣色界繫耶？答曰：或根因色界繫緣色界繫，緣欲界繫、緣無色界繫、緣不繫、無緣。云何根因色界繫緣色界繫？答曰：諸根色界繫緣色界繫。云何根因色界繫緣欲界繫？答曰：諸根色界繫緣欲界繫。云何根因色界繫緣無色界繫？答曰：諸根色界繫緣無色界繫。云何根因色界繫緣不繫？答曰：諸根色界繫緣不繫。云何根因色界繫無緣？答曰：諸根無緣因色界繫法。設諸根緣色界繫，彼根因色界繫耶？答曰：或根緣色界繫，因色界繫、因欲界繫、因無色界繫、因不繫。云何根緣色界繫因色界繫？答曰：諸根色界繫緣色界繫。云何根緣色界繫因欲界繫？答曰：諸根欲界繫緣色界繫。云何根緣色界繫因無色界繫？答曰：諸根無色界繫緣色界繫。云何根緣色界繫因不繫？答曰：諸根不繫緣色界繫(色界竟)。諸根因無色界繫，彼根緣無色界繫耶？答曰：或根因無色界繫，緣無色界繫、緣欲界繫、緣色界繫、緣不繫、無緣。云何根因無色界繫緣無色界繫？答曰：諸根無色界繫緣無色界繫。云何根因無色界繫緣欲界繫？答曰：諸根無色界繫緣欲界繫。云何根因無色界繫緣色界繫？答曰：諸根無色界繫緣色界繫。云何根因無色界繫緣不繫？答曰：諸根無色界繫緣不繫。云何根因無色界繫無緣？答曰：諸根無緣因無色界繫法。設諸根緣無色界繫，彼根因無色界繫耶？答曰：或根緣無色界繫，因無色界繫、因欲界繫、因色界繫、因不繫。云何根緣無色界繫因無色界繫？答曰：諸根無色界緣無色界繫。云何根緣無色界繫因欲界繫？答曰：諸根欲界繫緣無色界繫。云何根緣無色界繫因色界繫？答曰：諸根色界繫緣無色界繫。云何根緣無色界繫因不繫？答曰：諸根不繫緣無色界繫(三三竟)。
諸根因欲界繫，彼根緣欲界繫耶？答曰：或根因欲界繫，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣不繫、無緣。云何根因欲界繫緣欲界繫？答曰：諸根欲界繫緣欲界繫。云何根因欲界繫緣色界繫？答曰：諸根欲界繫緣色界繫。云何根因欲界繫緣無色界繫？答曰：諸根欲界繫緣無色界繫。云何根因欲界繫緣不繫？答曰：諸根欲界繫緣不繫。云何根因欲界繫無緣？答曰：諸根無緣因欲界繫法。設諸根緣欲界繫，彼根因欲界繫耶？答曰：或根緣欲界繫，因欲界繫、因色界繫、因無色界繫、因不繫。云何根緣欲界繫因欲界繫？答曰：諸根欲界繫緣欲界繫。云何根緣欲界繫因色界繫？答曰：諸根色界繫緣欲界繫。云何根緣欲界繫因無色界繫？答曰：諸根無色界繫緣欲界繫。云何根緣欲界繫因不繫？答曰：諸根不繫緣欲界繫(欲界竟)。諸根因色界繫，彼根緣色界繫耶？答曰：或根因色界繫緣色界繫，緣欲界繫、緣無色界繫、緣不繫、無緣。云何根因色界繫緣色界繫？答曰：諸根色界繫緣色界繫。云何根因色界繫緣欲界繫？答曰：諸根色界繫緣欲界繫。云何根因色界繫緣無色界繫？答曰：諸根色界繫緣無色界繫。云何根因色界繫緣不繫？答曰：諸根色界繫緣不繫。云何根因色界繫無緣？答曰：諸根無緣因色界繫法。設諸根緣色界繫，彼根因色界繫耶？答曰：或根緣色界繫，因色界繫、因欲界繫、因無色界繫、因不繫。云何根緣色界繫因色界繫？答曰：諸根色界繫緣色界繫。云何根緣色界繫因欲界繫？答曰：諸根欲界繫緣色界繫。云何根緣色界繫因無色界繫？答曰：諸根無色界繫緣色界繫。云何根緣色界繫因不繫？答曰：諸根不繫緣色界繫(色界竟)。諸根因無色界繫，彼根緣無色界繫耶？答曰：或根因無色界繫，緣無色界繫、緣欲界繫、緣色界繫、緣不繫、無緣。云何根因無色界繫緣無色界繫？答曰：諸根無色界繫緣無色界繫。云何根因無色界繫緣欲界繫？答曰：諸根無色界繫緣欲界繫。云何根因無色界繫緣色界繫？答曰：諸根無色界繫緣色界繫。云何根因無色界繫緣不繫？答曰：諸根無色界繫緣不繫。云何根因無色界繫無緣？答曰：諸根無緣因無色界繫法。設諸根緣無色界繫，彼根因無色界繫耶？答曰：或根緣無色界繫，因無色界繫、因欲界繫、因色界繫、因不繫。云何根緣無色界繫因無色界繫？答曰：諸根無色界緣無色界繫。云何根緣無色界繫因欲界繫？答曰：諸根欲界繫緣無色界繫。云何根緣無色界繫因色界繫？答曰：諸根色界繫緣無色界繫。云何根緣無色界繫因不繫？答曰：諸根不繫緣無色界繫(三三竟)。
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諸根因學，彼根緣學耶？答曰：或根因學，緣學、緣無學、緣非學非無學。云何根因學緣學？答曰：諸根學緣學，復次諸根無學因學緣學。云何根因學緣無學？答曰：諸根學緣無學，復次諸根無學因學緣無學。云何根因學緣非學非無學？答曰：諸根學緣非學非無學，復次諸根無學因學緣非學非無學。設諸根緣學，彼根因學耶？答曰：或根緣學，因學、因無學、因非學非無學。云何根緣學因學？答曰：諸根學緣學，復次諸根無學因學緣學。云何根緣學因無學？答曰：諸根無學緣學。云何根緣學因非學非無學？答曰：諸根非學非無學緣學(學竟)。諸根因無學，彼根緣無學耶？答曰：或根因無學，緣無學、緣學、緣非學非無學。云何根因無學緣無學？答曰：諸根無學緣無學。云何根因無學緣學？答曰：諸根無學緣學。云何根因無學緣非學非無學？答曰：諸根無學緣非學非無學。設諸根緣無學，彼根因無學耶？答曰：或根緣無學，因無學，因學，因非學非無學。云何根緣無學因無學？答曰：諸根無學緣無學。云何根緣無學因學？答曰：諸根學緣無學，復次諸根無學因學緣無學。云何根緣無學因非學非無學？答曰：諸根非學非無學緣無學(無學竟)。諸根因非學非無學，彼根緣非學非無學耶？答曰：或根因非學非無學，緣非學非無學、緣學、緣無學、無緣。云何根因非學非無學緣非學非無學？答曰：諸根非學非無學緣非學非無學。云何根因非學非無學緣學？答曰：諸根非學非無學緣學。云何根因非學非無學緣無學？答曰：諸根非學非無學緣無學。云何根因非學非無學無緣？答曰：諸根無緣因非學非無學法。設諸根緣非學非無學，彼根因非學非無學耶？答曰：或根緣非學非無學，因非學非無學、因學、因無學。云何根緣非學非無學因非學非無學？答曰：諸根非學非無學緣非學非無學。云何根緣非學非無學因學？答曰：諸根學緣非學非無學，復次諸根無學因學緣非學非無學。云何根緣非學非無學因無學？答曰：諸根無學緣非學非無學(四三竟)。
諸根因學，彼根緣學耶？答曰：或根因學，緣學、緣無學、緣非學非無學。云何根因學緣學？答曰：諸根學緣學，復次諸根無學因學緣學。云何根因學緣無學？答曰：諸根學緣無學，復次諸根無學因學緣無學。云何根因學緣非學非無學？答曰：諸根學緣非學非無學，復次諸根無學因學緣非學非無學。設諸根緣學，彼根因學耶？答曰：或根緣學，因學、因無學、因非學非無學。云何根緣學因學？答曰：諸根學緣學，復次諸根無學因學緣學。云何根緣學因無學？答曰：諸根無學緣學。云何根緣學因非學非無學？答曰：諸根非學非無學緣學(學竟)。諸根因無學，彼根緣無學耶？答曰：或根因無學，緣無學、緣學、緣非學非無學。云何根因無學緣無學？答曰：諸根無學緣無學。云何根因無學緣學？答曰：諸根無學緣學。云何根因無學緣非學非無學？答曰：諸根無學緣非學非無學。設諸根緣無學，彼根因無學耶？答曰：或根緣無學，因無學，因學，因非學非無學。云何根緣無學因無學？答曰：諸根無學緣無學。云何根緣無學因學？答曰：諸根學緣無學，復次諸根無學因學緣無學。云何根緣無學因非學非無學？答曰：諸根非學非無學緣無學(無學竟)。諸根因非學非無學，彼根緣非學非無學耶？答曰：或根因非學非無學，緣非學非無學、緣學、緣無學、無緣。云何根因非學非無學緣非學非無學？答曰：諸根非學非無學緣非學非無學。云何根因非學非無學緣學？答曰：諸根非學非無學緣學。云何根因非學非無學緣無學？答曰：諸根非學非無學緣無學。云何根因非學非無學無緣？答曰：諸根無緣因非學非無學法。設諸根緣非學非無學，彼根因非學非無學耶？答曰：或根緣非學非無學，因非學非無學、因學、因無學。云何根緣非學非無學因非學非無學？答曰：諸根非學非無學緣非學非無學。云何根緣非學非無學因學？答曰：諸根學緣非學非無學，復次諸根無學因學緣非學非無學。云何根緣非學非無學因無學？答曰：諸根無學緣非學非無學(四三竟)。
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諸根因見諦斷，彼根緣見諦斷耶？答曰：或根因見諦斷，緣見諦斷、緣思惟斷、緣無斷、無緣。云何根因見諦斷緣見諦斷？答曰：諸根見諦斷緣見諦斷。云何根因見諦斷緣思惟斷？答曰：諸根見諦斷緣思惟斷，復次諸根思惟斷因見諦斷緣思惟斷。云何根因見諦斷緣無斷？答曰：諸根見諦斷緣無斷。云何根因見諦斷無緣？答曰：諸根無緣因見諦斷法。設諸根緣見諦斷，彼根因見諦斷耶？答曰：或根緣見諦斷，因見諦斷、因思惟斷、因無斷。云何根緣見諦斷因見諦斷？答曰：諸根見諦斷緣見諦斷。云何根緣見諦斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣見諦斷。云何根緣見諦斷因無斷？答曰：諸根無斷緣見諦斷(見諦斷竟)。諸根因思惟斷，彼根緣思惟斷耶？答曰：或根因思惟斷，緣思惟斷、緣見諦斷、緣無斷、無緣。云何根因思惟斷緣思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣思惟斷。云何根因思惟斷緣見諦斷？答曰：諸根思惟斷緣見諦斷。云何根因思惟斷緣無斷？答曰：諸根思惟斷緣無斷。云何根因思惟斷無緣？答曰：諸根無緣因思惟斷法。設諸根緣思惟斷，彼根因思惟斷耶？答曰：或根緣思惟斷，因思惟斷、因見諦斷、因無斷。云何根緣思惟斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣思惟斷。云何根緣思惟斷因見諦斷？答曰：諸根見諦斷緣思惟斷，復次諸根思惟斷因見諦斷緣思惟斷。云何根緣思惟斷因無斷？答曰：諸根無斷緣思惟斷(思惟竟)。諸根因無斷，彼根緣無斷耶？答曰：或根因無斷，緣無斷、緣見諦斷、緣思惟斷。云何根因無斷緣無斷？答曰：諸根無斷緣無斷。云何根因無斷緣見諦斷？答曰：諸根無斷緣見諦斷。云何根因無斷緣思惟斷？答曰：諸根無斷緣思惟斷。設諸根緣無斷，彼根因無斷耶？答曰：或根緣無斷，因無斷、因見諦斷、因思惟斷。云何根緣無斷因無斷？答曰：諸根無斷緣無斷。云何根緣無斷因見諦斷？答曰：諸根見諦斷緣無斷。云何根緣無斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣無斷(五三竟)。
諸根因見諦斷，彼根緣見諦斷耶？答曰：或根因見諦斷，緣見諦斷、緣思惟斷、緣無斷、無緣。云何根因見諦斷緣見諦斷？答曰：諸根見諦斷緣見諦斷。云何根因見諦斷緣思惟斷？答曰：諸根見諦斷緣思惟斷，復次諸根思惟斷因見諦斷緣思惟斷。云何根因見諦斷緣無斷？答曰：諸根見諦斷緣無斷。云何根因見諦斷無緣？答曰：諸根無緣因見諦斷法。設諸根緣見諦斷，彼根因見諦斷耶？答曰：或根緣見諦斷，因見諦斷、因思惟斷、因無斷。云何根緣見諦斷因見諦斷？答曰：諸根見諦斷緣見諦斷。云何根緣見諦斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣見諦斷。云何根緣見諦斷因無斷？答曰：諸根無斷緣見諦斷(見諦斷竟)。諸根因思惟斷，彼根緣思惟斷耶？答曰：或根因思惟斷，緣思惟斷、緣見諦斷、緣無斷、無緣。云何根因思惟斷緣思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣思惟斷。云何根因思惟斷緣見諦斷？答曰：諸根思惟斷緣見諦斷。云何根因思惟斷緣無斷？答曰：諸根思惟斷緣無斷。云何根因思惟斷無緣？答曰：諸根無緣因思惟斷法。設諸根緣思惟斷，彼根因思惟斷耶？答曰：或根緣思惟斷，因思惟斷、因見諦斷、因無斷。云何根緣思惟斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣思惟斷。云何根緣思惟斷因見諦斷？答曰：諸根見諦斷緣思惟斷，復次諸根思惟斷因見諦斷緣思惟斷。云何根緣思惟斷因無斷？答曰：諸根無斷緣思惟斷(思惟竟)。諸根因無斷，彼根緣無斷耶？答曰：或根因無斷，緣無斷、緣見諦斷、緣思惟斷。云何根因無斷緣無斷？答曰：諸根無斷緣無斷。云何根因無斷緣見諦斷？答曰：諸根無斷緣見諦斷。云何根因無斷緣思惟斷？答曰：諸根無斷緣思惟斷。設諸根緣無斷，彼根因無斷耶？答曰：或根緣無斷，因無斷、因見諦斷、因思惟斷。云何根緣無斷因無斷？答曰：諸根無斷緣無斷。云何根緣無斷因見諦斷？答曰：諸根見諦斷緣無斷。云何根緣無斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣無斷(五三竟)。
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諸根因見苦斷，彼根緣見苦斷耶？答曰：或根因見苦斷，緣見苦斷、緣見習斷、緣見盡斷、緣見道斷、緣思惟斷、緣無斷、無緣。云何根因見苦斷緣見苦斷？答曰：諸根見苦斷緣見苦斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣見苦斷。云何根因見苦斷緣見習斷？答曰：諸根見苦斷緣見習斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣見習斷。云何根因見苦斷緣見盡斷？答曰：諸根見苦斷緣見盡斷。復次諸根見習斷因見苦斷緣見盡斷，復次諸根見盡斷因見苦斷緣見盡斷。云何根因見苦斷緣見道斷？答曰：諸根見苦斷緣見道斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣見道斷，復次諸根見道斷因見苦斷緣見道斷。云何根因見苦斷緣思惟斷？答曰：諸根見苦斷緣思惟斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣思惟斷，復次諸根思惟斷因見苦斷緣思惟斷。云何根因見苦斷緣無斷？答曰：諸根見盡見道斷因見苦斷緣無斷。云何根因見苦斷無緣？答曰：諸根無緣因見苦斷法。設諸根緣見苦斷，彼根因見苦斷耶？答曰：或根緣見苦斷，因見苦斷、因見習斷、因思惟斷、因無斷。云何根緣見苦斷因見苦斷？答曰：諸根見苦斷緣見苦斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣見苦斷。云何根緣見苦斷因見習斷？答曰：諸根見習斷緣見苦斷，復次諸根見苦斷因見習斷緣見苦斷。云何根緣見苦斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣見苦斷。云何根緣見苦斷因無斷？答曰：諸根無斷緣見苦斷(苦諦竟)。因見習斷緣見習斷亦如上。諸根因見盡斷，彼根緣見盡斷耶？答曰：或根因見盡斷，緣見盡斷、緣無斷、無緣。云何根因見盡斷緣見盡斷？答曰：諸根見盡斷緣見盡斷。云何根因見盡斷緣無斷？答曰：諸根見盡斷緣無斷。云何根因見盡斷無緣？答曰：諸根無緣因見盡斷法。設諸根緣見盡斷，彼根因見盡斷耶？答曰：或根緣見盡斷，因見盡斷、因見苦斷、因見習斷、因思惟斷、因無斷。云何根緣見盡斷因見盡斷？答曰：諸根見盡斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因見苦斷？答曰：諸根見苦斷緣見盡斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣見盡斷，復次諸根見盡斷因見苦斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因見習斷？答曰：諸根見習斷緣見盡斷，復次諸根見苦斷因見習斷緣見盡斷，復次諸根見盡斷因見習斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因無斷？答曰：諸根無斷緣見盡斷(盡諦竟)。因見道斷緣見道斷亦如上(四諦竟)。諸根因見苦斷，彼根緣苦法智斷耶？答曰：或根因見苦斷，緣苦法智斷、緣苦未知智斷、緣習法智斷、緣習未知智斷、緣盡法智斷、緣盡未知智斷、緣道法智斷、緣道未知智斷、緣
諸根因見苦斷，彼根緣見苦斷耶？答曰：或根因見苦斷，緣見苦斷、緣見習斷、緣見盡斷、緣見道斷、緣思惟斷、緣無斷、無緣。云何根因見苦斷緣見苦斷？答曰：諸根見苦斷緣見苦斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣見苦斷。云何根因見苦斷緣見習斷？答曰：諸根見苦斷緣見習斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣見習斷。云何根因見苦斷緣見盡斷？答曰：諸根見苦斷緣見盡斷。復次諸根見習斷因見苦斷緣見盡斷，復次諸根見盡斷因見苦斷緣見盡斷。云何根因見苦斷緣見道斷？答曰：諸根見苦斷緣見道斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣見道斷，復次諸根見道斷因見苦斷緣見道斷。云何根因見苦斷緣思惟斷？答曰：諸根見苦斷緣思惟斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣思惟斷，復次諸根思惟斷因見苦斷緣思惟斷。云何根因見苦斷緣無斷？答曰：諸根見盡見道斷因見苦斷緣無斷。云何根因見苦斷無緣？答曰：諸根無緣因見苦斷法。設諸根緣見苦斷，彼根因見苦斷耶？答曰：或根緣見苦斷，因見苦斷、因見習斷、因思惟斷、因無斷。云何根緣見苦斷因見苦斷？答曰：諸根見苦斷緣見苦斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣見苦斷。云何根緣見苦斷因見習斷？答曰：諸根見習斷緣見苦斷，復次諸根見苦斷因見習斷緣見苦斷。云何根緣見苦斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣見苦斷。云何根緣見苦斷因無斷？答曰：諸根無斷緣見苦斷(苦諦竟)。因見習斷緣見習斷亦如上。諸根因見盡斷，彼根緣見盡斷耶？答曰：或根因見盡斷，緣見盡斷、緣無斷、無緣。云何根因見盡斷緣見盡斷？答曰：諸根見盡斷緣見盡斷。云何根因見盡斷緣無斷？答曰：諸根見盡斷緣無斷。云何根因見盡斷無緣？答曰：諸根無緣因見盡斷法。設諸根緣見盡斷，彼根因見盡斷耶？答曰：或根緣見盡斷，因見盡斷、因見苦斷、因見習斷、因思惟斷、因無斷。云何根緣見盡斷因見盡斷？答曰：諸根見盡斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因見苦斷？答曰：諸根見苦斷緣見盡斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣見盡斷，復次諸根見盡斷因見苦斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因見習斷？答曰：諸根見習斷緣見盡斷，復次諸根見苦斷因見習斷緣見盡斷，復次諸根見盡斷因見習斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因無斷？答曰：諸根無斷緣見盡斷(盡諦竟)。因見道斷緣見道斷亦如上(四諦竟)。諸根因見苦斷，彼根緣苦法智斷耶？答曰：或根因見苦斷，緣苦法智斷、緣苦未知智斷、緣習法智斷、緣習未知智斷、緣盡法智斷、緣盡未知智斷、緣道法智斷、緣道未知智斷、緣
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思惟斷、緣無斷、無緣。云何根因見苦斷緣苦法智斷？答曰：諸根見苦斷緣苦法智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣苦法智斷。云何根因見苦斷緣苦未知智斷？答曰：諸根見苦斷緣苦未知智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣苦未知智斷。云何根因見苦斷緣習法智斷？答曰：諸根見苦斷緣習法智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣習法智斷。云何根因見苦斷緣習未知智斷？答曰：諸根見苦斷緣習未知智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣習未知智斷。云何根因見苦斷緣盡法智斷？答曰：諸根見苦斷緣盡法智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣盡法智斷，復次諸根見盡斷因見苦斷緣盡法智斷。云何根因見苦斷緣盡未知智斷？答曰：諸根見苦斷緣盡未知智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣盡未知智斷，復次諸根見盡斷因見苦斷緣盡未知智斷。云何根因見苦斷緣道法智斷？答曰：諸根見苦斷緣道法智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣道法智斷，復次諸根見道斷因見苦斷緣道法智斷。云何根因見苦斷緣道未知智斷？答曰：諸根見苦斷緣道未知智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣道未知智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣道未知智斷。云何根因見苦斷緣思惟斷？答曰：諸根見苦斷緣思惟斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣思惟斷。復次諸根思惟斷因見苦斷緣思惟斷。云何根因見苦斷緣無斷？答曰：諸根見盡見道斷因見苦斷緣無斷。云何根因見苦斷無緣？答曰：諸根無緣因見苦斷法。設諸根緣見苦斷，彼根因苦法智斷耶？答曰：或根緣見苦斷，因苦法智斷、因苦未知智斷、因習法智斷、因習未知智斷、因思惟斷、因無斷。云何根緣見苦斷因苦法智斷？答曰：諸根因苦法智斷緣見苦斷，復次諸根習法智斷因苦法智斷緣見苦斷。云何根緣見苦斷因苦未知智斷？答曰：諸根苦未知智斷緣見苦斷，復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣見苦斷。云何根緣見苦斷因習法智斷？答曰：諸根習法智斷緣見苦斷。
思惟斷、緣無斷、無緣。云何根因見苦斷緣苦法智斷？答曰：諸根見苦斷緣苦法智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣苦法智斷。云何根因見苦斷緣苦未知智斷？答曰：諸根見苦斷緣苦未知智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣苦未知智斷。云何根因見苦斷緣習法智斷？答曰：諸根見苦斷緣習法智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣習法智斷。云何根因見苦斷緣習未知智斷？答曰：諸根見苦斷緣習未知智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣習未知智斷。云何根因見苦斷緣盡法智斷？答曰：諸根見苦斷緣盡法智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣盡法智斷，復次諸根見盡斷因見苦斷緣盡法智斷。云何根因見苦斷緣盡未知智斷？答曰：諸根見苦斷緣盡未知智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣盡未知智斷，復次諸根見盡斷因見苦斷緣盡未知智斷。云何根因見苦斷緣道法智斷？答曰：諸根見苦斷緣道法智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣道法智斷，復次諸根見道斷因見苦斷緣道法智斷。云何根因見苦斷緣道未知智斷？答曰：諸根見苦斷緣道未知智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣道未知智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣道未知智斷。云何根因見苦斷緣思惟斷？答曰：諸根見苦斷緣思惟斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣思惟斷。復次諸根思惟斷因見苦斷緣思惟斷。云何根因見苦斷緣無斷？答曰：諸根見盡見道斷因見苦斷緣無斷。云何根因見苦斷無緣？答曰：諸根無緣因見苦斷法。設諸根緣見苦斷，彼根因苦法智斷耶？答曰：或根緣見苦斷，因苦法智斷、因苦未知智斷、因習法智斷、因習未知智斷、因思惟斷、因無斷。云何根緣見苦斷因苦法智斷？答曰：諸根因苦法智斷緣見苦斷，復次諸根習法智斷因苦法智斷緣見苦斷。云何根緣見苦斷因苦未知智斷？答曰：諸根苦未知智斷緣見苦斷，復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣見苦斷。云何根緣見苦斷因習法智斷？答曰：諸根習法智斷緣見苦斷。
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阿毘曇八犍度論卷第二十三
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