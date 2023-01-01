阿毘曇八犍度論卷第二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇八犍度論卷第二十三

迦旃延子造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

根犍度緣跋渠第七之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根犍度緣跋渠第七之一

因者諸緣，當作次漸，五三及四，四亦共八，八等有八，八亦復四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因者諸緣，當作次漸，五三及四，四亦共八，八等有八，八亦復四。

諸根因過去，彼根緣過去耶？設諸根緣過去，彼根因過去耶？諸根因未來因現在、因善因不善因無記、因欲界繫因色界繫因無色界繫因不繫、因學因無學因非學非無學、因見諦斷因思惟斷因無斷，彼根緣無斷耶？設諸根緣無斷，彼根因無斷耶(五三竟)？諸根因見苦斷，彼根緣見苦斷耶？設諸根緣見苦斷，彼根因見苦斷耶？諸根因見習見盡見道斷，彼根緣見道斷耶？設諸根緣見道斷，彼根因見道斷耶(四竟)？諸根因見苦斷，彼根緣苦法智斷耶？設諸根緣苦法智斷，彼根因見苦斷耶？諸根因見苦斷，彼根緣苦未知智斷耶？設諸根緣苦未知智斷，彼根因見苦斷耶？諸根因見習見盡見道斷，彼根緣道法智斷耶？設諸根緣道法智斷，彼根因見道斷耶？諸根因見道斷，彼根緣道未知智斷耶？設諸根緣道未知智斷，彼根因見道斷耶(四八竟)？諸根因苦法智斷，彼根緣苦法智斷耶？設諸根緣苦法智斷，彼根因苦法智斷耶？諸根因苦未知智斷，彼根緣苦未知智斷耶？設諸根緣苦未知智斷，彼根因苦未知智斷耶？諸根因習盡道法智斷，彼根緣道法智斷耶？設諸根緣道法智斷，彼根因道法智斷耶？諸根因道未知智斷，彼根緣道未知智斷耶？設諸根緣道未知智斷，彼根因道未知智斷耶(八共竟)？諸根因苦法智斷，彼根緣見苦斷耶？設諸根緣見苦斷，彼根因苦法智斷耶？諸根因苦未知智斷，彼根緣見苦斷耶？設諸根緣見苦斷，彼根因苦未知智斷耶？諸根因習盡道法智斷，彼根緣見道斷耶？設諸根緣見道斷，彼根因道法智斷耶？諸根因道未知智斷，彼根緣見道斷耶？設諸根緣見道斷，彼根因道未知智斷耶(八四竟)？此章義願具演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根因過去，彼根緣過去耶？設諸根緣過去，彼根因過去耶？諸根因未來因現在、因善因不善因無記、因欲界繫因色界繫因無色界繫因不繫、因學因無學因非學非無學、因見諦斷因思惟斷因無斷，彼根緣無斷耶？設諸根緣無斷，彼根因無斷耶(五三竟)？諸根因見苦斷，彼根緣見苦斷耶？設諸根緣見苦斷，彼根因見苦斷耶？諸根因見習見盡見道斷，彼根緣見道斷耶？設諸根緣見道斷，彼根因見道斷耶(四竟)？諸根因見苦斷，彼根緣苦法智斷耶？設諸根緣苦法智斷，彼根因見苦斷耶？諸根因見苦斷，彼根緣苦未知智斷耶？設諸根緣苦未知智斷，彼根因見苦斷耶？諸根因見習見盡見道斷，彼根緣道法智斷耶？設諸根緣道法智斷，彼根因見道斷耶？諸根因見道斷，彼根緣道未知智斷耶？設諸根緣道未知智斷，彼根因見道斷耶(四八竟)？諸根因苦法智斷，彼根緣苦法智斷耶？設諸根緣苦法智斷，彼根因苦法智斷耶？諸根因苦未知智斷，彼根緣苦未知智斷耶？設諸根緣苦未知智斷，彼根因苦未知智斷耶？諸根因習盡道法智斷，彼根緣道法智斷耶？設諸根緣道法智斷，彼根因道法智斷耶？諸根因道未知智斷，彼根緣道未知智斷耶？設諸根緣道未知智斷，彼根因道未知智斷耶(八共竟)？諸根因苦法智斷，彼根緣見苦斷耶？設諸根緣見苦斷，彼根因苦法智斷耶？諸根因苦未知智斷，彼根緣見苦斷耶？設諸根緣見苦斷，彼根因苦未知智斷耶？諸根因習盡道法智斷，彼根緣見道斷耶？設諸根緣見道斷，彼根因道法智斷耶？諸根因道未知智斷，彼根緣見道斷耶？設諸根緣見道斷，彼根因道未知智斷耶(八四竟)？此章義願具演說。

諸根因過去，彼根緣過去耶？答曰：或根因過去，緣過去、緣未來、緣現在、緣無為、無緣。云何根因過去緣過去？答曰：諸根因過去緣過去，復次諸根未來現在因過去緣過去。云何根因過去緣未來？答曰：諸根過去緣未來，復次諸根未來現在因過去緣未來。云何根因過去緣現在？答曰：諸根過去緣現在，復次諸根未來現在因過去緣現在。云何根因過去緣無為？答曰：諸根過去緣無為，復次諸根未來現在因過去緣無為。云何根因過去無緣？答曰：諸根無緣因過去法。設諸根緣過去，彼根因過去耶？答曰：或根緣過去，因過去、因未來、因現在。云何根緣過去因過去？答曰：諸根緣過去因過去，復次諸根未來現在因過去緣過去。云何根緣過去因未來？答曰：諸根未來緣過去。云何根緣過去因現在？答曰：諸根現在緣過去，復次諸根未來因現在緣過去(過去竟)。諸根因未來，彼根緣未來耶？答曰？或根因未來，緣未來、緣過去、緣現在、緣無為、無緣。云何根因未來緣未來？答曰：諸根未來緣未來。云何根因未來緣過去？答曰：諸根未來緣過去。云何根因未來緣現在？答曰：諸根未來緣現在。云何根因未來緣無為？答曰：諸根未來緣無為。云何根因未來無緣？答曰：諸根無緣因未來法。設諸根緣未來，彼根因未來耶？答曰：或根緣未來，因未來、因過去、因現在。云何根緣未來因未來？答曰：諸根未來緣未來。云何根緣未來因過去？答曰：諸根過去緣未來，復次諸根未來現在因過去緣未來。云何根緣未來因現在？答曰：諸根現在緣未來，復次諸根未來因現在緣未來(未來竟)。諸根因現在，彼根緣現在耶？答曰：或根因現在，緣現在、緣過去、緣未來、緣無為、無緣。云何根因現在緣現在？答曰：諸根現在緣現在，復次諸根未來因現在緣現在。云何根因現在緣過去？答曰：諸根現在緣過去，復次諸根未來因現在緣過去。云何根因現在緣未來？答曰：諸根現在緣未來，復次諸根未來因現在緣未來。云何根因現在緣無為？答曰：諸根現在緣無為，復次諸根未來因現在緣無為。云何根因現在無緣？答曰：諸根無緣因現在法。設諸根緣現在，彼根因現在耶？答曰：或根緣現在，因現在、因過去、因未來。云何根緣現在因現在？答曰：諸根現在緣現在，復次諸根未來因現在緣現在。云何根緣現在因過去？答曰：諸根過去緣現在，復次諸根未來現在因過去緣現在。云何根緣現在因未來？答曰：諸根未來緣現在(一三竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根因過去，彼根緣過去耶？答曰：或根因過去，緣過去、緣未來、緣現在、緣無為、無緣。云何根因過去緣過去？答曰：諸根因過去緣過去，復次諸根未來現在因過去緣過去。云何根因過去緣未來？答曰：諸根過去緣未來，復次諸根未來現在因過去緣未來。云何根因過去緣現在？答曰：諸根過去緣現在，復次諸根未來現在因過去緣現在。云何根因過去緣無為？答曰：諸根過去緣無為，復次諸根未來現在因過去緣無為。云何根因過去無緣？答曰：諸根無緣因過去法。設諸根緣過去，彼根因過去耶？答曰：或根緣過去，因過去、因未來、因現在。云何根緣過去因過去？答曰：諸根緣過去因過去，復次諸根未來現在因過去緣過去。云何根緣過去因未來？答曰：諸根未來緣過去。云何根緣過去因現在？答曰：諸根現在緣過去，復次諸根未來因現在緣過去(過去竟)。諸根因未來，彼根緣未來耶？答曰？或根因未來，緣未來、緣過去、緣現在、緣無為、無緣。云何根因未來緣未來？答曰：諸根未來緣未來。云何根因未來緣過去？答曰：諸根未來緣過去。云何根因未來緣現在？答曰：諸根未來緣現在。云何根因未來緣無為？答曰：諸根未來緣無為。云何根因未來無緣？答曰：諸根無緣因未來法。設諸根緣未來，彼根因未來耶？答曰：或根緣未來，因未來、因過去、因現在。云何根緣未來因未來？答曰：諸根未來緣未來。云何根緣未來因過去？答曰：諸根過去緣未來，復次諸根未來現在因過去緣未來。云何根緣未來因現在？答曰：諸根現在緣未來，復次諸根未來因現在緣未來(未來竟)。諸根因現在，彼根緣現在耶？答曰：或根因現在，緣現在、緣過去、緣未來、緣無為、無緣。云何根因現在緣現在？答曰：諸根現在緣現在，復次諸根未來因現在緣現在。云何根因現在緣過去？答曰：諸根現在緣過去，復次諸根未來因現在緣過去。云何根因現在緣未來？答曰：諸根現在緣未來，復次諸根未來因現在緣未來。云何根因現在緣無為？答曰：諸根現在緣無為，復次諸根未來因現在緣無為。云何根因現在無緣？答曰：諸根無緣因現在法。設諸根緣現在，彼根因現在耶？答曰：或根緣現在，因現在、因過去、因未來。云何根緣現在因現在？答曰：諸根現在緣現在，復次諸根未來因現在緣現在。云何根緣現在因過去？答曰：諸根過去緣現在，復次諸根未來現在因過去緣現在。云何根緣現在因未來？答曰：諸根未來緣現在(一三竟)。

諸根因善，彼根緣善耶？答曰：或根因善，緣善、緣不善、緣無記、無緣。云何根因善緣善？答曰：諸根善緣善，復次諸根無記因善緣善。云何根因善緣不善？答曰：諸根善緣不善，復次諸根無記因善緣不善。云何根因善緣無記？答曰：諸根善緣無記，復次諸根無記因善緣無記。云何根因善無緣？答曰：諸根無緣因善法。設諸根緣善，彼根因善耶？答曰：或根緣善，因善、因不善、因無記。云何根緣善因善？答曰：諸根善緣善，復次諸根無記因善緣善。云何根緣善因不善？答曰：諸根不善緣善，復次諸根無記因不善緣善。云何根緣善因無記？答曰：諸根無記緣善，復次諸根不善因無記緣善(善竟)。諸根因不善，彼根緣不善耶？答曰：或根因不善，緣不善、緣善、緣無記、無緣。云何根因不善緣不善？答曰：諸根不善緣不善，復次諸根無記因不善緣不善。云何根因不善緣善？答曰：諸根不善緣善，復次諸根無記因不善緣善。云何根因不善緣無記？答曰：諸根不善緣無記，復次諸根無記因不善緣無記。云何根因不善無緣？答曰：諸根無緣因不善法。設諸根緣不善，彼根因不善耶？答曰：或根緣不善，因不善、因善、因無記。云何根緣不善因不善？答曰：諸根不善緣不善，復次諸根無記因不善緣不善。云何根緣不善因善？答曰：諸根善緣不善，復次諸根無記因善緣不善。云何根緣不善因無記？答曰：諸根無記緣不善，復次諸根不善因無記緣不善(不善竟)。諸根因無記，彼根緣無記耶？答曰：或根因無記，緣無記、緣善、緣不善、無緣。云何根因無記緣無記？答曰：諸根無記緣無記，復次諸根不善因無記緣無記。云何根因無記緣善？答曰：諸根無記緣善，復次諸根不善因無記緣善。云何根因無記緣不善？答曰：諸根無記緣不善，復次諸根不善因無記緣不善。云何根因無記無緣？答曰：諸根無緣因無記法。設諸根緣無記：彼根因無記耶？答曰：或根緣無記，因無記，因善，因不善。云何根緣無記因無記？答曰：諸根無記緣無記，復次諸根不善因無記緣無記。云何根緣無記因善？答曰：諸根善緣無記，復次諸根無記因善緣無記。云何根緣無記因不善？答曰：諸根不善緣無記，復次諸根無記因不善緣無記(二三竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根因善，彼根緣善耶？答曰：或根因善，緣善、緣不善、緣無記、無緣。云何根因善緣善？答曰：諸根善緣善，復次諸根無記因善緣善。云何根因善緣不善？答曰：諸根善緣不善，復次諸根無記因善緣不善。云何根因善緣無記？答曰：諸根善緣無記，復次諸根無記因善緣無記。云何根因善無緣？答曰：諸根無緣因善法。設諸根緣善，彼根因善耶？答曰：或根緣善，因善、因不善、因無記。云何根緣善因善？答曰：諸根善緣善，復次諸根無記因善緣善。云何根緣善因不善？答曰：諸根不善緣善，復次諸根無記因不善緣善。云何根緣善因無記？答曰：諸根無記緣善，復次諸根不善因無記緣善(善竟)。諸根因不善，彼根緣不善耶？答曰：或根因不善，緣不善、緣善、緣無記、無緣。云何根因不善緣不善？答曰：諸根不善緣不善，復次諸根無記因不善緣不善。云何根因不善緣善？答曰：諸根不善緣善，復次諸根無記因不善緣善。云何根因不善緣無記？答曰：諸根不善緣無記，復次諸根無記因不善緣無記。云何根因不善無緣？答曰：諸根無緣因不善法。設諸根緣不善，彼根因不善耶？答曰：或根緣不善，因不善、因善、因無記。云何根緣不善因不善？答曰：諸根不善緣不善，復次諸根無記因不善緣不善。云何根緣不善因善？答曰：諸根善緣不善，復次諸根無記因善緣不善。云何根緣不善因無記？答曰：諸根無記緣不善，復次諸根不善因無記緣不善(不善竟)。諸根因無記，彼根緣無記耶？答曰：或根因無記，緣無記、緣善、緣不善、無緣。云何根因無記緣無記？答曰：諸根無記緣無記，復次諸根不善因無記緣無記。云何根因無記緣善？答曰：諸根無記緣善，復次諸根不善因無記緣善。云何根因無記緣不善？答曰：諸根無記緣不善，復次諸根不善因無記緣不善。云何根因無記無緣？答曰：諸根無緣因無記法。設諸根緣無記：彼根因無記耶？答曰：或根緣無記，因無記，因善，因不善。云何根緣無記因無記？答曰：諸根無記緣無記，復次諸根不善因無記緣無記。云何根緣無記因善？答曰：諸根善緣無記，復次諸根無記因善緣無記。云何根緣無記因不善？答曰：諸根不善緣無記，復次諸根無記因不善緣無記(二三竟)。

諸根因欲界繫，彼根緣欲界繫耶？答曰：或根因欲界繫，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣不繫、無緣。云何根因欲界繫緣欲界繫？答曰：諸根欲界繫緣欲界繫。云何根因欲界繫緣色界繫？答曰：諸根欲界繫緣色界繫。云何根因欲界繫緣無色界繫？答曰：諸根欲界繫緣無色界繫。云何根因欲界繫緣不繫？答曰：諸根欲界繫緣不繫。云何根因欲界繫無緣？答曰：諸根無緣因欲界繫法。設諸根緣欲界繫，彼根因欲界繫耶？答曰：或根緣欲界繫，因欲界繫、因色界繫、因無色界繫、因不繫。云何根緣欲界繫因欲界繫？答曰：諸根欲界繫緣欲界繫。云何根緣欲界繫因色界繫？答曰：諸根色界繫緣欲界繫。云何根緣欲界繫因無色界繫？答曰：諸根無色界繫緣欲界繫。云何根緣欲界繫因不繫？答曰：諸根不繫緣欲界繫(欲界竟)。諸根因色界繫，彼根緣色界繫耶？答曰：或根因色界繫緣色界繫，緣欲界繫、緣無色界繫、緣不繫、無緣。云何根因色界繫緣色界繫？答曰：諸根色界繫緣色界繫。云何根因色界繫緣欲界繫？答曰：諸根色界繫緣欲界繫。云何根因色界繫緣無色界繫？答曰：諸根色界繫緣無色界繫。云何根因色界繫緣不繫？答曰：諸根色界繫緣不繫。云何根因色界繫無緣？答曰：諸根無緣因色界繫法。設諸根緣色界繫，彼根因色界繫耶？答曰：或根緣色界繫，因色界繫、因欲界繫、因無色界繫、因不繫。云何根緣色界繫因色界繫？答曰：諸根色界繫緣色界繫。云何根緣色界繫因欲界繫？答曰：諸根欲界繫緣色界繫。云何根緣色界繫因無色界繫？答曰：諸根無色界繫緣色界繫。云何根緣色界繫因不繫？答曰：諸根不繫緣色界繫(色界竟)。諸根因無色界繫，彼根緣無色界繫耶？答曰：或根因無色界繫，緣無色界繫、緣欲界繫、緣色界繫、緣不繫、無緣。云何根因無色界繫緣無色界繫？答曰：諸根無色界繫緣無色界繫。云何根因無色界繫緣欲界繫？答曰：諸根無色界繫緣欲界繫。云何根因無色界繫緣色界繫？答曰：諸根無色界繫緣色界繫。云何根因無色界繫緣不繫？答曰：諸根無色界繫緣不繫。云何根因無色界繫無緣？答曰：諸根無緣因無色界繫法。設諸根緣無色界繫，彼根因無色界繫耶？答曰：或根緣無色界繫，因無色界繫、因欲界繫、因色界繫、因不繫。云何根緣無色界繫因無色界繫？答曰：諸根無色界緣無色界繫。云何根緣無色界繫因欲界繫？答曰：諸根欲界繫緣無色界繫。云何根緣無色界繫因色界繫？答曰：諸根色界繫緣無色界繫。云何根緣無色界繫因不繫？答曰：諸根不繫緣無色界繫(三三竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根因欲界繫，彼根緣欲界繫耶？答曰：或根因欲界繫，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣不繫、無緣。云何根因欲界繫緣欲界繫？答曰：諸根欲界繫緣欲界繫。云何根因欲界繫緣色界繫？答曰：諸根欲界繫緣色界繫。云何根因欲界繫緣無色界繫？答曰：諸根欲界繫緣無色界繫。云何根因欲界繫緣不繫？答曰：諸根欲界繫緣不繫。云何根因欲界繫無緣？答曰：諸根無緣因欲界繫法。設諸根緣欲界繫，彼根因欲界繫耶？答曰：或根緣欲界繫，因欲界繫、因色界繫、因無色界繫、因不繫。云何根緣欲界繫因欲界繫？答曰：諸根欲界繫緣欲界繫。云何根緣欲界繫因色界繫？答曰：諸根色界繫緣欲界繫。云何根緣欲界繫因無色界繫？答曰：諸根無色界繫緣欲界繫。云何根緣欲界繫因不繫？答曰：諸根不繫緣欲界繫(欲界竟)。諸根因色界繫，彼根緣色界繫耶？答曰：或根因色界繫緣色界繫，緣欲界繫、緣無色界繫、緣不繫、無緣。云何根因色界繫緣色界繫？答曰：諸根色界繫緣色界繫。云何根因色界繫緣欲界繫？答曰：諸根色界繫緣欲界繫。云何根因色界繫緣無色界繫？答曰：諸根色界繫緣無色界繫。云何根因色界繫緣不繫？答曰：諸根色界繫緣不繫。云何根因色界繫無緣？答曰：諸根無緣因色界繫法。設諸根緣色界繫，彼根因色界繫耶？答曰：或根緣色界繫，因色界繫、因欲界繫、因無色界繫、因不繫。云何根緣色界繫因色界繫？答曰：諸根色界繫緣色界繫。云何根緣色界繫因欲界繫？答曰：諸根欲界繫緣色界繫。云何根緣色界繫因無色界繫？答曰：諸根無色界繫緣色界繫。云何根緣色界繫因不繫？答曰：諸根不繫緣色界繫(色界竟)。諸根因無色界繫，彼根緣無色界繫耶？答曰：或根因無色界繫，緣無色界繫、緣欲界繫、緣色界繫、緣不繫、無緣。云何根因無色界繫緣無色界繫？答曰：諸根無色界繫緣無色界繫。云何根因無色界繫緣欲界繫？答曰：諸根無色界繫緣欲界繫。云何根因無色界繫緣色界繫？答曰：諸根無色界繫緣色界繫。云何根因無色界繫緣不繫？答曰：諸根無色界繫緣不繫。云何根因無色界繫無緣？答曰：諸根無緣因無色界繫法。設諸根緣無色界繫，彼根因無色界繫耶？答曰：或根緣無色界繫，因無色界繫、因欲界繫、因色界繫、因不繫。云何根緣無色界繫因無色界繫？答曰：諸根無色界緣無色界繫。云何根緣無色界繫因欲界繫？答曰：諸根欲界繫緣無色界繫。云何根緣無色界繫因色界繫？答曰：諸根色界繫緣無色界繫。云何根緣無色界繫因不繫？答曰：諸根不繫緣無色界繫(三三竟)。

諸根因學，彼根緣學耶？答曰：或根因學，緣學、緣無學、緣非學非無學。云何根因學緣學？答曰：諸根學緣學，復次諸根無學因學緣學。云何根因學緣無學？答曰：諸根學緣無學，復次諸根無學因學緣無學。云何根因學緣非學非無學？答曰：諸根學緣非學非無學，復次諸根無學因學緣非學非無學。設諸根緣學，彼根因學耶？答曰：或根緣學，因學、因無學、因非學非無學。云何根緣學因學？答曰：諸根學緣學，復次諸根無學因學緣學。云何根緣學因無學？答曰：諸根無學緣學。云何根緣學因非學非無學？答曰：諸根非學非無學緣學(學竟)。諸根因無學，彼根緣無學耶？答曰：或根因無學，緣無學、緣學、緣非學非無學。云何根因無學緣無學？答曰：諸根無學緣無學。云何根因無學緣學？答曰：諸根無學緣學。云何根因無學緣非學非無學？答曰：諸根無學緣非學非無學。設諸根緣無學，彼根因無學耶？答曰：或根緣無學，因無學，因學，因非學非無學。云何根緣無學因無學？答曰：諸根無學緣無學。云何根緣無學因學？答曰：諸根學緣無學，復次諸根無學因學緣無學。云何根緣無學因非學非無學？答曰：諸根非學非無學緣無學(無學竟)。諸根因非學非無學，彼根緣非學非無學耶？答曰：或根因非學非無學，緣非學非無學、緣學、緣無學、無緣。云何根因非學非無學緣非學非無學？答曰：諸根非學非無學緣非學非無學。云何根因非學非無學緣學？答曰：諸根非學非無學緣學。云何根因非學非無學緣無學？答曰：諸根非學非無學緣無學。云何根因非學非無學無緣？答曰：諸根無緣因非學非無學法。設諸根緣非學非無學，彼根因非學非無學耶？答曰：或根緣非學非無學，因非學非無學、因學、因無學。云何根緣非學非無學因非學非無學？答曰：諸根非學非無學緣非學非無學。云何根緣非學非無學因學？答曰：諸根學緣非學非無學，復次諸根無學因學緣非學非無學。云何根緣非學非無學因無學？答曰：諸根無學緣非學非無學(四三竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根因學，彼根緣學耶？答曰：或根因學，緣學、緣無學、緣非學非無學。云何根因學緣學？答曰：諸根學緣學，復次諸根無學因學緣學。云何根因學緣無學？答曰：諸根學緣無學，復次諸根無學因學緣無學。云何根因學緣非學非無學？答曰：諸根學緣非學非無學，復次諸根無學因學緣非學非無學。設諸根緣學，彼根因學耶？答曰：或根緣學，因學、因無學、因非學非無學。云何根緣學因學？答曰：諸根學緣學，復次諸根無學因學緣學。云何根緣學因無學？答曰：諸根無學緣學。云何根緣學因非學非無學？答曰：諸根非學非無學緣學(學竟)。諸根因無學，彼根緣無學耶？答曰：或根因無學，緣無學、緣學、緣非學非無學。云何根因無學緣無學？答曰：諸根無學緣無學。云何根因無學緣學？答曰：諸根無學緣學。云何根因無學緣非學非無學？答曰：諸根無學緣非學非無學。設諸根緣無學，彼根因無學耶？答曰：或根緣無學，因無學，因學，因非學非無學。云何根緣無學因無學？答曰：諸根無學緣無學。云何根緣無學因學？答曰：諸根學緣無學，復次諸根無學因學緣無學。云何根緣無學因非學非無學？答曰：諸根非學非無學緣無學(無學竟)。諸根因非學非無學，彼根緣非學非無學耶？答曰：或根因非學非無學，緣非學非無學、緣學、緣無學、無緣。云何根因非學非無學緣非學非無學？答曰：諸根非學非無學緣非學非無學。云何根因非學非無學緣學？答曰：諸根非學非無學緣學。云何根因非學非無學緣無學？答曰：諸根非學非無學緣無學。云何根因非學非無學無緣？答曰：諸根無緣因非學非無學法。設諸根緣非學非無學，彼根因非學非無學耶？答曰：或根緣非學非無學，因非學非無學、因學、因無學。云何根緣非學非無學因非學非無學？答曰：諸根非學非無學緣非學非無學。云何根緣非學非無學因學？答曰：諸根學緣非學非無學，復次諸根無學因學緣非學非無學。云何根緣非學非無學因無學？答曰：諸根無學緣非學非無學(四三竟)。

諸根因見諦斷，彼根緣見諦斷耶？答曰：或根因見諦斷，緣見諦斷、緣思惟斷、緣無斷、無緣。云何根因見諦斷緣見諦斷？答曰：諸根見諦斷緣見諦斷。云何根因見諦斷緣思惟斷？答曰：諸根見諦斷緣思惟斷，復次諸根思惟斷因見諦斷緣思惟斷。云何根因見諦斷緣無斷？答曰：諸根見諦斷緣無斷。云何根因見諦斷無緣？答曰：諸根無緣因見諦斷法。設諸根緣見諦斷，彼根因見諦斷耶？答曰：或根緣見諦斷，因見諦斷、因思惟斷、因無斷。云何根緣見諦斷因見諦斷？答曰：諸根見諦斷緣見諦斷。云何根緣見諦斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣見諦斷。云何根緣見諦斷因無斷？答曰：諸根無斷緣見諦斷(見諦斷竟)。諸根因思惟斷，彼根緣思惟斷耶？答曰：或根因思惟斷，緣思惟斷、緣見諦斷、緣無斷、無緣。云何根因思惟斷緣思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣思惟斷。云何根因思惟斷緣見諦斷？答曰：諸根思惟斷緣見諦斷。云何根因思惟斷緣無斷？答曰：諸根思惟斷緣無斷。云何根因思惟斷無緣？答曰：諸根無緣因思惟斷法。設諸根緣思惟斷，彼根因思惟斷耶？答曰：或根緣思惟斷，因思惟斷、因見諦斷、因無斷。云何根緣思惟斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣思惟斷。云何根緣思惟斷因見諦斷？答曰：諸根見諦斷緣思惟斷，復次諸根思惟斷因見諦斷緣思惟斷。云何根緣思惟斷因無斷？答曰：諸根無斷緣思惟斷(思惟竟)。諸根因無斷，彼根緣無斷耶？答曰：或根因無斷，緣無斷、緣見諦斷、緣思惟斷。云何根因無斷緣無斷？答曰：諸根無斷緣無斷。云何根因無斷緣見諦斷？答曰：諸根無斷緣見諦斷。云何根因無斷緣思惟斷？答曰：諸根無斷緣思惟斷。設諸根緣無斷，彼根因無斷耶？答曰：或根緣無斷，因無斷、因見諦斷、因思惟斷。云何根緣無斷因無斷？答曰：諸根無斷緣無斷。云何根緣無斷因見諦斷？答曰：諸根見諦斷緣無斷。云何根緣無斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣無斷(五三竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根因見諦斷，彼根緣見諦斷耶？答曰：或根因見諦斷，緣見諦斷、緣思惟斷、緣無斷、無緣。云何根因見諦斷緣見諦斷？答曰：諸根見諦斷緣見諦斷。云何根因見諦斷緣思惟斷？答曰：諸根見諦斷緣思惟斷，復次諸根思惟斷因見諦斷緣思惟斷。云何根因見諦斷緣無斷？答曰：諸根見諦斷緣無斷。云何根因見諦斷無緣？答曰：諸根無緣因見諦斷法。設諸根緣見諦斷，彼根因見諦斷耶？答曰：或根緣見諦斷，因見諦斷、因思惟斷、因無斷。云何根緣見諦斷因見諦斷？答曰：諸根見諦斷緣見諦斷。云何根緣見諦斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣見諦斷。云何根緣見諦斷因無斷？答曰：諸根無斷緣見諦斷(見諦斷竟)。諸根因思惟斷，彼根緣思惟斷耶？答曰：或根因思惟斷，緣思惟斷、緣見諦斷、緣無斷、無緣。云何根因思惟斷緣思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣思惟斷。云何根因思惟斷緣見諦斷？答曰：諸根思惟斷緣見諦斷。云何根因思惟斷緣無斷？答曰：諸根思惟斷緣無斷。云何根因思惟斷無緣？答曰：諸根無緣因思惟斷法。設諸根緣思惟斷，彼根因思惟斷耶？答曰：或根緣思惟斷，因思惟斷、因見諦斷、因無斷。云何根緣思惟斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣思惟斷。云何根緣思惟斷因見諦斷？答曰：諸根見諦斷緣思惟斷，復次諸根思惟斷因見諦斷緣思惟斷。云何根緣思惟斷因無斷？答曰：諸根無斷緣思惟斷(思惟竟)。諸根因無斷，彼根緣無斷耶？答曰：或根因無斷，緣無斷、緣見諦斷、緣思惟斷。云何根因無斷緣無斷？答曰：諸根無斷緣無斷。云何根因無斷緣見諦斷？答曰：諸根無斷緣見諦斷。云何根因無斷緣思惟斷？答曰：諸根無斷緣思惟斷。設諸根緣無斷，彼根因無斷耶？答曰：或根緣無斷，因無斷、因見諦斷、因思惟斷。云何根緣無斷因無斷？答曰：諸根無斷緣無斷。云何根緣無斷因見諦斷？答曰：諸根見諦斷緣無斷。云何根緣無斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣無斷(五三竟)。

諸根因見苦斷，彼根緣見苦斷耶？答曰：或根因見苦斷，緣見苦斷、緣見習斷、緣見盡斷、緣見道斷、緣思惟斷、緣無斷、無緣。云何根因見苦斷緣見苦斷？答曰：諸根見苦斷緣見苦斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣見苦斷。云何根因見苦斷緣見習斷？答曰：諸根見苦斷緣見習斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣見習斷。云何根因見苦斷緣見盡斷？答曰：諸根見苦斷緣見盡斷。復次諸根見習斷因見苦斷緣見盡斷，復次諸根見盡斷因見苦斷緣見盡斷。云何根因見苦斷緣見道斷？答曰：諸根見苦斷緣見道斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣見道斷，復次諸根見道斷因見苦斷緣見道斷。云何根因見苦斷緣思惟斷？答曰：諸根見苦斷緣思惟斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣思惟斷，復次諸根思惟斷因見苦斷緣思惟斷。云何根因見苦斷緣無斷？答曰：諸根見盡見道斷因見苦斷緣無斷。云何根因見苦斷無緣？答曰：諸根無緣因見苦斷法。設諸根緣見苦斷，彼根因見苦斷耶？答曰：或根緣見苦斷，因見苦斷、因見習斷、因思惟斷、因無斷。云何根緣見苦斷因見苦斷？答曰：諸根見苦斷緣見苦斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣見苦斷。云何根緣見苦斷因見習斷？答曰：諸根見習斷緣見苦斷，復次諸根見苦斷因見習斷緣見苦斷。云何根緣見苦斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣見苦斷。云何根緣見苦斷因無斷？答曰：諸根無斷緣見苦斷(苦諦竟)。因見習斷緣見習斷亦如上。諸根因見盡斷，彼根緣見盡斷耶？答曰：或根因見盡斷，緣見盡斷、緣無斷、無緣。云何根因見盡斷緣見盡斷？答曰：諸根見盡斷緣見盡斷。云何根因見盡斷緣無斷？答曰：諸根見盡斷緣無斷。云何根因見盡斷無緣？答曰：諸根無緣因見盡斷法。設諸根緣見盡斷，彼根因見盡斷耶？答曰：或根緣見盡斷，因見盡斷、因見苦斷、因見習斷、因思惟斷、因無斷。云何根緣見盡斷因見盡斷？答曰：諸根見盡斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因見苦斷？答曰：諸根見苦斷緣見盡斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣見盡斷，復次諸根見盡斷因見苦斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因見習斷？答曰：諸根見習斷緣見盡斷，復次諸根見苦斷因見習斷緣見盡斷，復次諸根見盡斷因見習斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因無斷？答曰：諸根無斷緣見盡斷(盡諦竟)。因見道斷緣見道斷亦如上(四諦竟)。諸根因見苦斷，彼根緣苦法智斷耶？答曰：或根因見苦斷，緣苦法智斷、緣苦未知智斷、緣習法智斷、緣習未知智斷、緣盡法智斷、緣盡未知智斷、緣道法智斷、緣道未知智斷、緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根因見苦斷，彼根緣見苦斷耶？答曰：或根因見苦斷，緣見苦斷、緣見習斷、緣見盡斷、緣見道斷、緣思惟斷、緣無斷、無緣。云何根因見苦斷緣見苦斷？答曰：諸根見苦斷緣見苦斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣見苦斷。云何根因見苦斷緣見習斷？答曰：諸根見苦斷緣見習斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣見習斷。云何根因見苦斷緣見盡斷？答曰：諸根見苦斷緣見盡斷。復次諸根見習斷因見苦斷緣見盡斷，復次諸根見盡斷因見苦斷緣見盡斷。云何根因見苦斷緣見道斷？答曰：諸根見苦斷緣見道斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣見道斷，復次諸根見道斷因見苦斷緣見道斷。云何根因見苦斷緣思惟斷？答曰：諸根見苦斷緣思惟斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣思惟斷，復次諸根思惟斷因見苦斷緣思惟斷。云何根因見苦斷緣無斷？答曰：諸根見盡見道斷因見苦斷緣無斷。云何根因見苦斷無緣？答曰：諸根無緣因見苦斷法。設諸根緣見苦斷，彼根因見苦斷耶？答曰：或根緣見苦斷，因見苦斷、因見習斷、因思惟斷、因無斷。云何根緣見苦斷因見苦斷？答曰：諸根見苦斷緣見苦斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣見苦斷。云何根緣見苦斷因見習斷？答曰：諸根見習斷緣見苦斷，復次諸根見苦斷因見習斷緣見苦斷。云何根緣見苦斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣見苦斷。云何根緣見苦斷因無斷？答曰：諸根無斷緣見苦斷(苦諦竟)。因見習斷緣見習斷亦如上。諸根因見盡斷，彼根緣見盡斷耶？答曰：或根因見盡斷，緣見盡斷、緣無斷、無緣。云何根因見盡斷緣見盡斷？答曰：諸根見盡斷緣見盡斷。云何根因見盡斷緣無斷？答曰：諸根見盡斷緣無斷。云何根因見盡斷無緣？答曰：諸根無緣因見盡斷法。設諸根緣見盡斷，彼根因見盡斷耶？答曰：或根緣見盡斷，因見盡斷、因見苦斷、因見習斷、因思惟斷、因無斷。云何根緣見盡斷因見盡斷？答曰：諸根見盡斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因見苦斷？答曰：諸根見苦斷緣見盡斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣見盡斷，復次諸根見盡斷因見苦斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因見習斷？答曰：諸根見習斷緣見盡斷，復次諸根見苦斷因見習斷緣見盡斷，復次諸根見盡斷因見習斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因思惟斷？答曰：諸根思惟斷緣見盡斷。云何根緣見盡斷因無斷？答曰：諸根無斷緣見盡斷(盡諦竟)。因見道斷緣見道斷亦如上(四諦竟)。諸根因見苦斷，彼根緣苦法智斷耶？答曰：或根因見苦斷，緣苦法智斷、緣苦未知智斷、緣習法智斷、緣習未知智斷、緣盡法智斷、緣盡未知智斷、緣道法智斷、緣道未知智斷、緣

思惟斷、緣無斷、無緣。云何根因見苦斷緣苦法智斷？答曰：諸根見苦斷緣苦法智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣苦法智斷。云何根因見苦斷緣苦未知智斷？答曰：諸根見苦斷緣苦未知智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣苦未知智斷。云何根因見苦斷緣習法智斷？答曰：諸根見苦斷緣習法智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣習法智斷。云何根因見苦斷緣習未知智斷？答曰：諸根見苦斷緣習未知智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣習未知智斷。云何根因見苦斷緣盡法智斷？答曰：諸根見苦斷緣盡法智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣盡法智斷，復次諸根見盡斷因見苦斷緣盡法智斷。云何根因見苦斷緣盡未知智斷？答曰：諸根見苦斷緣盡未知智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣盡未知智斷，復次諸根見盡斷因見苦斷緣盡未知智斷。云何根因見苦斷緣道法智斷？答曰：諸根見苦斷緣道法智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣道法智斷，復次諸根見道斷因見苦斷緣道法智斷。云何根因見苦斷緣道未知智斷？答曰：諸根見苦斷緣道未知智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣道未知智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣道未知智斷。云何根因見苦斷緣思惟斷？答曰：諸根見苦斷緣思惟斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣思惟斷。復次諸根思惟斷因見苦斷緣思惟斷。云何根因見苦斷緣無斷？答曰：諸根見盡見道斷因見苦斷緣無斷。云何根因見苦斷無緣？答曰：諸根無緣因見苦斷法。設諸根緣見苦斷，彼根因苦法智斷耶？答曰：或根緣見苦斷，因苦法智斷、因苦未知智斷、因習法智斷、因習未知智斷、因思惟斷、因無斷。云何根緣見苦斷因苦法智斷？答曰：諸根因苦法智斷緣見苦斷，復次諸根習法智斷因苦法智斷緣見苦斷。云何根緣見苦斷因苦未知智斷？答曰：諸根苦未知智斷緣見苦斷，復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣見苦斷。云何根緣見苦斷因習法智斷？答曰：諸根習法智斷緣見苦斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟斷、緣無斷、無緣。云何根因見苦斷緣苦法智斷？答曰：諸根見苦斷緣苦法智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣苦法智斷。云何根因見苦斷緣苦未知智斷？答曰：諸根見苦斷緣苦未知智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣苦未知智斷。云何根因見苦斷緣習法智斷？答曰：諸根見苦斷緣習法智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣習法智斷。云何根因見苦斷緣習未知智斷？答曰：諸根見苦斷緣習未知智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣習未知智斷。云何根因見苦斷緣盡法智斷？答曰：諸根見苦斷緣盡法智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣盡法智斷，復次諸根見盡斷因見苦斷緣盡法智斷。云何根因見苦斷緣盡未知智斷？答曰：諸根見苦斷緣盡未知智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣盡未知智斷，復次諸根見盡斷因見苦斷緣盡未知智斷。云何根因見苦斷緣道法智斷？答曰：諸根見苦斷緣道法智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣道法智斷，復次諸根見道斷因見苦斷緣道法智斷。云何根因見苦斷緣道未知智斷？答曰：諸根見苦斷緣道未知智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣道未知智斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣道未知智斷。云何根因見苦斷緣思惟斷？答曰：諸根見苦斷緣思惟斷，復次諸根見習斷因見苦斷緣思惟斷。復次諸根思惟斷因見苦斷緣思惟斷。云何根因見苦斷緣無斷？答曰：諸根見盡見道斷因見苦斷緣無斷。云何根因見苦斷無緣？答曰：諸根無緣因見苦斷法。設諸根緣見苦斷，彼根因苦法智斷耶？答曰：或根緣見苦斷，因苦法智斷、因苦未知智斷、因習法智斷、因習未知智斷、因思惟斷、因無斷。云何根緣見苦斷因苦法智斷？答曰：諸根因苦法智斷緣見苦斷，復次諸根習法智斷因苦法智斷緣見苦斷。云何根緣見苦斷因苦未知智斷？答曰：諸根苦未知智斷緣見苦斷，復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣見苦斷。云何根緣見苦斷因習法智斷？答曰：諸根習法智斷緣見苦斷。