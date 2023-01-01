阿毘曇八犍度論
迦栴延子造 符秦 僧伽提婆共竺佛念譯30卷CBETA T1543大于一万字 35 h
向佛经 GPT 提问
第 22 卷
阿毘曇八犍度論卷第二十二
阿毘曇八犍度論卷第二十二
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迦旃延子造
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符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯
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根犍度始心跋渠第四
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一切眾生當言始心興、始心住、始心滅乎？諸心有欲、諸心無欲，此心當言始興始住始滅？有瞋恚無瞋恚、有癡無癡、有染污無染污、有亂無亂、有怠無怠、有小有大、有脩不脩、有三昧無三昧、諸心不解脫諸心解脫，此心當言始興始住始盡？壽當言與心迴不與心迴耶？當言順迴、當言始生住？又世尊言：
一切眾生當言始心興、始心住、始心滅乎？諸心有欲、諸心無欲，此心當言始興始住始滅？有瞋恚無瞋恚、有癡無癡、有染污無染污、有亂無亂、有怠無怠、有小有大、有脩不脩、有三昧無三昧、諸心不解脫諸心解脫，此心當言始興始住始盡？壽當言與心迴不與心迴耶？當言順迴、當言始生住？又世尊言：
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人命消盡，如小河水；諸眾生恒，壽彼壽盡，云何盡耶？入無想定、滅盡定，壽行當言迴不迴入？無想定幾根盡、何繫心心法盡？無想三昧起，幾根現在前、何繫心心法現在前？入滅盡定幾根盡、何繫心心法盡？滅盡三昧起，幾根現在前、何繫心心法現在前？生無想眾生幾根滅、何繫心心法滅？幾根現在前、何繫心心法現在前？無想眾生沒幾根滅、何繫心心法滅？幾根現在前、何繫心心法現在前？無想眾生當言想生、當言無想生耶？又世尊言：想生彼眾生，彼處沒、彼想滅。彼眾生彼處沒，為不滅住，何處滅此想？此想當言善耶、為無記耶？此想幾使所使、幾結所繫？又世尊言：一切眾生由食存。無想眾生何食乎？眼根攝幾根，乃至無知根攝幾根？信力乃至慧力，念覺意乃至護覺意，等見乃至等定，法智乃至道智，空無相願三昧攝幾根乎？意根幾根相應，乃至無知根幾根相應耶？信力乃至慧力，念覺意乃至護覺意，等見乃至等定，法智乃至道智，空無相願三昧幾根相應乎？欲界沒生欲界幾根滅、滅何繫心心法耶？幾根現在前，何繫心心法現在前？欲界沒生色界、欲界沒生無色界、色界沒生色界、色界沒生欲界、色界沒生無色界、無色界沒生無色界、無色界沒生欲界、無色界沒生色界，幾根滅、滅何繫心心法？幾根現在前、何繫心心法現在前？阿羅漢般泥洹，幾根最後滅耶？此章義願具演說。
人命消盡，如小河水；諸眾生恒，壽彼壽盡，云何盡耶？入無想定、滅盡定，壽行當言迴不迴入？無想定幾根盡、何繫心心法盡？無想三昧起，幾根現在前、何繫心心法現在前？入滅盡定幾根盡、何繫心心法盡？滅盡三昧起，幾根現在前、何繫心心法現在前？生無想眾生幾根滅、何繫心心法滅？幾根現在前、何繫心心法現在前？無想眾生沒幾根滅、何繫心心法滅？幾根現在前、何繫心心法現在前？無想眾生當言想生、當言無想生耶？又世尊言：想生彼眾生，彼處沒、彼想滅。彼眾生彼處沒，為不滅住，何處滅此想？此想當言善耶、為無記耶？此想幾使所使、幾結所繫？又世尊言：一切眾生由食存。無想眾生何食乎？眼根攝幾根，乃至無知根攝幾根？信力乃至慧力，念覺意乃至護覺意，等見乃至等定，法智乃至道智，空無相願三昧攝幾根乎？意根幾根相應，乃至無知根幾根相應耶？信力乃至慧力，念覺意乃至護覺意，等見乃至等定，法智乃至道智，空無相願三昧幾根相應乎？欲界沒生欲界幾根滅、滅何繫心心法耶？幾根現在前，何繫心心法現在前？欲界沒生色界、欲界沒生無色界、色界沒生色界、色界沒生欲界、色界沒生無色界、無色界沒生無色界、無色界沒生欲界、無色界沒生色界，幾根滅、滅何繫心心法？幾根現在前、何繫心心法現在前？阿羅漢般泥洹，幾根最後滅耶？此章義願具演說。
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一切眾生當言始心興、始心住、始心滅？答曰：如是。諸心有欲諸心無欲，此心當言始興始住始滅？答曰。如是。有瞋恚無瞋恚、有癡無癡、有染污無染污、有亂無亂、有怠無怠、有小有大、不脩脩、不定定、諸心無解脫諸心解脫，此心當言始興始住始滅耶？答曰。如是。壽當言與心迴耶、為不與心迴？答曰：壽當言不與心迴。當言順迴始生住耶？答曰：欲界眾生不入無想三昧滅盡三昧則順迴，若入無想定滅盡定及色無色界天當言始生住。
一切眾生當言始心興、始心住、始心滅？答曰：如是。諸心有欲諸心無欲，此心當言始興始住始滅？答曰。如是。有瞋恚無瞋恚、有癡無癡、有染污無染污、有亂無亂、有怠無怠、有小有大、不脩脩、不定定、諸心無解脫諸心解脫，此心當言始興始住始滅耶？答曰。如是。壽當言與心迴耶、為不與心迴？答曰：壽當言不與心迴。當言順迴始生住耶？答曰：欲界眾生不入無想三昧滅盡三昧則順迴，若入無想定滅盡定及色無色界天當言始生住。
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又世尊言：
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人命消盡，如小河水；諸眾生恒，壽彼壽盡。云何知彼壽盡？答曰：世盡、劫盡、入無想三昧滅盡三昧。壽行當言順迴當言住耶？答曰：當言住。
人命消盡，如小河水；諸眾生恒，壽彼壽盡。云何知彼壽盡？答曰：世盡、劫盡、入無想三昧滅盡三昧。壽行當言順迴當言住耶？答曰：當言住。
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入無想三昧幾根盡？答曰：七。何繫心心法滅？答曰：色界繫。無想三昧起，幾根現在前？答曰：七。何繫心心法現在前？答曰：色界繫。入滅盡三昧幾根盡？答曰：七。何繫心心法盡？答曰：無色界繫。滅盡三昧起，幾根現在前？答曰：或七(五根意護)或八(加已知根)。有漏心七，無漏心八。何繫心心法現在前？答曰：或無色界繫或不繫。生無想天幾根盡？答曰：八(五情意命護)。何繫心心法盡？答曰：色界繫。幾根現在前？答曰：八。何繫心心法現在前？答曰：色界繫。無想眾生沒，幾根盡？答曰：八。何繫心心法盡？答曰：色界繫。幾根現在前？答曰：或八或九或十。無形八，一形九(加女或男)，二形十。何繫心心法現在前？答曰：欲界繫。無想眾生當言想生無想生耶？答曰：無想眾生當言想生。又世尊言：想起彼眾生彼處沒為想滅。彼眾生彼處沒為不滅耶？答曰：彼想滅，彼眾生彼處沒非不滅住。何處滅彼想？答曰：即住彼滅彼想。此想當言善為無記耶？答曰：此想或善或無記。此想幾使所使？答曰：色界有漏緣。幾結繫？答曰：六。又世尊言：一切眾生由食存。無想天何食？答曰：更意念識。
入無想三昧幾根盡？答曰：七。何繫心心法滅？答曰：色界繫。無想三昧起，幾根現在前？答曰：七。何繫心心法現在前？答曰：色界繫。入滅盡三昧幾根盡？答曰：七。何繫心心法盡？答曰：無色界繫。滅盡三昧起，幾根現在前？答曰：或七(五根意護)或八(加已知根)。有漏心七，無漏心八。何繫心心法現在前？答曰：或無色界繫或不繫。生無想天幾根盡？答曰：八(五情意命護)。何繫心心法盡？答曰：色界繫。幾根現在前？答曰：八。何繫心心法現在前？答曰：色界繫。無想眾生沒，幾根盡？答曰：八。何繫心心法盡？答曰：色界繫。幾根現在前？答曰：或八或九或十。無形八，一形九(加女或男)，二形十。何繫心心法現在前？答曰：欲界繫。無想眾生當言想生無想生耶？答曰：無想眾生當言想生。又世尊言：想起彼眾生彼處沒為想滅。彼眾生彼處沒為不滅耶？答曰：彼想滅，彼眾生彼處沒非不滅住。何處滅彼想？答曰：即住彼滅彼想。此想當言善為無記耶？答曰：此想或善或無記。此想幾使所使？答曰：色界有漏緣。幾結繫？答曰：六。又世尊言：一切眾生由食存。無想天何食？答曰：更意念識。
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眼根攝眼根。耳鼻舌根亦復如是。身根攝三根。意根攝意根，三根少入。樂根喜根護根、信根精進念定慧根亦復如是。女根攝女根，身根少入。男根攝男根，身根少入。命根攝命根。苦根攝苦根。憂根攝憂根。未知根攝未知根，九根少入。已知根無知根亦復如是。信力攝一根，三根少入。精進念定慧力亦復如是。念覺意四根少入，擇法、精進、喜、定覺意亦復如是，猗、護覺意不攝根。等見、等方便、等念、等定、法智、未知智，四根少入攝。知他人心智，三根少入攝。等智，一根少入攝。苦智習盡道智、空無相願三昧，四根少入攝。意根，十根相應(五信五痛)，三根少入。樂根喜根護根，九根相應少入。苦根憂根，六根少入相應(五根加意)。信根，四根相應，九根少入。精進念定慧根亦復如是。未知根，九根少入相應。已知根無知根亦復如是。信力，四根相應，九根少入。精進念定慧力亦復如是。念覺意，十一根少入相應。法、精進、定覺意亦復如是。喜覺意，九根相應少入。猗覺意護覺意，三根相應，九根少入。等見、等志、等方便、等念、等定、法智、未知智，十一根相應少入。知他人心智，十根相應少入。等智，二根相應，八根少入。苦智習盡道智、空無相願三昧，十一根相應少入。
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欲界生，欲界幾根盡？答曰：或四或九或八或十三或九或十四或十或十五，欲界繫無記心漸命終四、善心九，無形一時無記心，命終八、善心十三，一形一時無記心，命終九、善心十四，二形一時無記心，命終十、善心十五。何繫心心法盡？答曰：欲界繫。幾根現在前？答曰：或八或九或十，無形八，一形九，二形十。何繫心心法現在前？答曰：欲界繫。欲界生色界幾根盡？答曰：或四或九或十四，欲界繫無記心漸命終四、善心九，一時無記心命終九、善心十四。何繫心心法盡？答曰：欲界繫。幾根現在前？答曰：八。何繫心心法現在前？答曰：色界繫。欲界生無色界幾根盡？答曰：或四或九或十四，欲界繫無記心漸命終四、善心九，一時無記心命終九、善心十四。何繫心心法盡？答曰：欲界繫。幾根現在前？答曰：三。何繫心心法現在前乎？答曰：無色界繫(欲界竟)。色界生色界幾根盡？答曰：或八或十三，無記心命終八、善心十三。何繫心心法盡？答曰：色界繫。幾根現在前？答曰：八。何繫心心法現在前乎？答曰：色界繫。色界生欲界幾根盡？答曰：或八或十三，無記心命終八、善心十三。何繫心心法盡？答曰：色界繫。幾根現在前？答曰：或八或九或十，無形八、一形九、二形十。何繫心心法現在前？答曰：欲界繫。色界生無色界繫幾根盡？答曰：或八或十三，無記心命終八、善心十二。何繫心心法盡？答曰：色界繫。幾根現在前？答曰：三。何繫心心法現在前乎？答曰：無色界繫(色界竟)。無色界生無色界幾根盡？答曰：或三或八，無記心三、善心八。何繫心心法盡？答曰：無色界繫。幾根現在前乎？答曰：三。何繫心心法現在前？答曰：無色界繫。無色界生欲界幾根盡？答曰：或三或八，無記心三、善心八。何繫心心法盡？答曰：無色界繫。幾根現在前？答曰：或八或九或十，無形八、一形九、二形十。何繫心心法現在前？答曰：欲界繫。無色界生色界幾根盡？答曰：或三或八，無記心三、善心八。何繫心心法盡？答曰：無色界繫。幾根現在前乎？答曰：八。何繫心心法現在前？答曰：色界繫。阿羅漢般泥洹，幾根最後滅？答曰：或四或九或八或三，欲界漸般泥洹四、一時九，色界八，無色界三。
欲界生，欲界幾根盡？答曰：或四或九或八或十三或九或十四或十或十五，欲界繫無記心漸命終四、善心九，無形一時無記心，命終八、善心十三，一形一時無記心，命終九、善心十四，二形一時無記心，命終十、善心十五。何繫心心法盡？答曰：欲界繫。幾根現在前？答曰：或八或九或十，無形八，一形九，二形十。何繫心心法現在前？答曰：欲界繫。欲界生色界幾根盡？答曰：或四或九或十四，欲界繫無記心漸命終四、善心九，一時無記心命終九、善心十四。何繫心心法盡？答曰：欲界繫。幾根現在前？答曰：八。何繫心心法現在前？答曰：色界繫。欲界生無色界幾根盡？答曰：或四或九或十四，欲界繫無記心漸命終四、善心九，一時無記心命終九、善心十四。何繫心心法盡？答曰：欲界繫。幾根現在前？答曰：三。何繫心心法現在前乎？答曰：無色界繫(欲界竟)。色界生色界幾根盡？答曰：或八或十三，無記心命終八、善心十三。何繫心心法盡？答曰：色界繫。幾根現在前？答曰：八。何繫心心法現在前乎？答曰：色界繫。色界生欲界幾根盡？答曰：或八或十三，無記心命終八、善心十三。何繫心心法盡？答曰：色界繫。幾根現在前？答曰：或八或九或十，無形八、一形九、二形十。何繫心心法現在前？答曰：欲界繫。色界生無色界繫幾根盡？答曰：或八或十三，無記心命終八、善心十二。何繫心心法盡？答曰：色界繫。幾根現在前？答曰：三。何繫心心法現在前乎？答曰：無色界繫(色界竟)。無色界生無色界幾根盡？答曰：或三或八，無記心三、善心八。何繫心心法盡？答曰：無色界繫。幾根現在前乎？答曰：三。何繫心心法現在前？答曰：無色界繫。無色界生欲界幾根盡？答曰：或三或八，無記心三、善心八。何繫心心法盡？答曰：無色界繫。幾根現在前？答曰：或八或九或十，無形八、一形九、二形十。何繫心心法現在前？答曰：欲界繫。無色界生色界幾根盡？答曰：或三或八，無記心三、善心八。何繫心心法盡？答曰：無色界繫。幾根現在前乎？答曰：八。何繫心心法現在前？答曰：色界繫。阿羅漢般泥洹，幾根最後滅？答曰：或四或九或八或三，欲界漸般泥洹四、一時九，色界八，無色界三。
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阿毘曇始心品第三十竟(梵本二百六十九首盧，秦言二千二百二十一言)。
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阿毘曇根犍度始發心跋渠第五
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諸法心共一起一住一盡，彼法心相應耶？設法心相應，彼法心共一起一住一盡？諸法心共一起一住一盡，彼法心共一緣耶？設諸法心共一緣，彼法心共一起一住一盡？諸法心共起非不用心，彼法起心共起非不用心耶？彼法住盡心共住盡非不用心耶？云何不修眼根、云何不修耳鼻舌身意根？云何修眼根、云何修耳鼻舌身意根？若不成就學根得學根，彼一切越次取證耶？設越次取證，彼一切不成就學根得學根？若不成就學根得學根，彼一切世間第一法次第耶？設世間第一法次第，彼一切不成就學根得學根？若無漏根棄得無漏根，彼一切果果由耶？設果果由，彼一切棄無漏根得無漏根耶？若棄無漏根得無漏根，彼一切無漏根盡無漏根現在前？設無漏根盡無漏根現在前，彼一切棄無漏根得無漏根？諸未知根，彼一切不修諦修有？設不修諦修有，彼一切未知根？最初盡智生，彼一切無礙道次第耶？設無礙道次第，彼一切盡智？最初無生智起，彼一切盡智次第耶？設盡智次第，彼一切無生智耶？如緣無礙道彼緣盡智，如緣盡智彼緣無礙道，如緣盡智彼緣無生智耶？如緣無生智彼緣盡智，盡智當言盡智？法智、未知智、知他人心智、苦智習智盡智道智，當言有覺有觀、當言無覺有觀、當言無覺無觀？當言樂根相應喜根護根空無相無願？當言欲界繫緣、當言色無色界繫緣、當言不繫緣？無生智無學等見亦如是。諸法無學等見相應，彼法無學等志相應耶？設諸法無學等志相應，彼法無學等見相應？諸法無學等見相應，彼法無學等方便等念等定等解脫等智相應耶？設諸法無學等智相應，彼法無學等見相應？諸法無學乃至等解脫相應，彼法無學等智相應？設諸法無學等智相應，彼法無學等解脫相應？此章義願具演說。
諸法心共一起一住一盡，彼法心相應耶？設法心相應，彼法心共一起一住一盡？諸法心共一起一住一盡，彼法心共一緣耶？設諸法心共一緣，彼法心共一起一住一盡？諸法心共起非不用心，彼法起心共起非不用心耶？彼法住盡心共住盡非不用心耶？云何不修眼根、云何不修耳鼻舌身意根？云何修眼根、云何修耳鼻舌身意根？若不成就學根得學根，彼一切越次取證耶？設越次取證，彼一切不成就學根得學根？若不成就學根得學根，彼一切世間第一法次第耶？設世間第一法次第，彼一切不成就學根得學根？若無漏根棄得無漏根，彼一切果果由耶？設果果由，彼一切棄無漏根得無漏根耶？若棄無漏根得無漏根，彼一切無漏根盡無漏根現在前？設無漏根盡無漏根現在前，彼一切棄無漏根得無漏根？諸未知根，彼一切不修諦修有？設不修諦修有，彼一切未知根？最初盡智生，彼一切無礙道次第耶？設無礙道次第，彼一切盡智？最初無生智起，彼一切盡智次第耶？設盡智次第，彼一切無生智耶？如緣無礙道彼緣盡智，如緣盡智彼緣無礙道，如緣盡智彼緣無生智耶？如緣無生智彼緣盡智，盡智當言盡智？法智、未知智、知他人心智、苦智習智盡智道智，當言有覺有觀、當言無覺有觀、當言無覺無觀？當言樂根相應喜根護根空無相無願？當言欲界繫緣、當言色無色界繫緣、當言不繫緣？無生智無學等見亦如是。諸法無學等見相應，彼法無學等志相應耶？設諸法無學等志相應，彼法無學等見相應？諸法無學等見相應，彼法無學等方便等念等定等解脫等智相應耶？設諸法無學等智相應，彼法無學等見相應？諸法無學乃至等解脫相應，彼法無學等智相應？設諸法無學等智相應，彼法無學等解脫相應？此章義願具演說。
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諸法心共一起一住一盡，彼法心相應耶？答曰：如是，諸法心共相應，彼法心共一起一住一盡。頗法心共一起一住一盡，彼法非心相應耶？答曰：有，心迴轉色心迴轉心不相應行。諸法心共一起一住一盡，彼法心共一緣耶？答曰：如是。諸法心共一緣，彼法心共一起一住一盡。頗法心共一起一住一盡，彼法非心共一緣？答曰：有，心迴轉色心迴轉心不相應行，諸法心共起非不用心。彼法起心共起非不用心，彼法住盡心共住盡非不用心耶？答曰：欲色界眾生，不入無想三昧滅盡三昧，諸根四大彼法起心共起非不用心，住盡心共住盡非不用心，入定不用心。
諸法心共一起一住一盡，彼法心相應耶？答曰：如是，諸法心共相應，彼法心共一起一住一盡。頗法心共一起一住一盡，彼法非心相應耶？答曰：有，心迴轉色心迴轉心不相應行。諸法心共一起一住一盡，彼法心共一緣耶？答曰：如是。諸法心共一緣，彼法心共一起一住一盡。頗法心共一起一住一盡，彼法非心共一緣？答曰：有，心迴轉色心迴轉心不相應行，諸法心共起非不用心。彼法起心共起非不用心，彼法住盡心共住盡非不用心耶？答曰：欲色界眾生，不入無想三昧滅盡三昧，諸根四大彼法起心共起非不用心，住盡心共住盡非不用心，入定不用心。
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云何不修眼根。答曰？眼根愛未盡、貪未盡、念未盡、渴未盡，復次以無礙道盡色愛，彼道不修不猗，如是不修眼根。耳鼻舌身根亦復如是。云何不修意根？答曰：意根愛未盡、貪未盡、念未盡、渴未盡，復次以無礙道盡無色愛，彼道不修不猗，如是不修意根。云何修眼根？答曰：眼根愛盡、貪盡、念盡、渴盡，復次以無礙道盡色愛，彼道修猗，如是修眼根。耳鼻舌身根亦如是。云何修意根？答曰：意根愛盡、貪盡、念盡、渴盡，復次以無礙道盡無色愛，彼道修猗，如是修意根。
云何不修眼根。答曰？眼根愛未盡、貪未盡、念未盡、渴未盡，復次以無礙道盡色愛，彼道不修不猗，如是不修眼根。耳鼻舌身根亦復如是。云何不修意根？答曰：意根愛未盡、貪未盡、念未盡、渴未盡，復次以無礙道盡無色愛，彼道不修不猗，如是不修意根。云何修眼根？答曰：眼根愛盡、貪盡、念盡、渴盡，復次以無礙道盡色愛，彼道修猗，如是修眼根。耳鼻舌身根亦如是。云何修意根？答曰：意根愛盡、貪盡、念盡、渴盡，復次以無礙道盡無色愛，彼道修猗，如是修意根。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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若不成就學根得學根，彼一切越次取證耶？答曰。如是，諸越次取證，彼一切不成就學根得學根。頗不成就學根得學根，彼非越次取證耶？答曰：有，阿羅漢果退也。若不成就學根得學根，彼一切世間第一法次第耶？答曰：如是，諸世間第一法次第，彼一切不成就學根得學根。頗不成就學根得學根，彼非世間第一法次第耶？答曰：有，阿羅漢果退也。若棄無漏根得無漏根，彼一切果果遊耶？答曰：如是，諸果果由，彼一切棄無漏根得無漏根。頗棄無漏根得無漏根，彼非果果由耶？答曰：有，所修道未知智現在前，若等意解脫阿羅漢得無疑也，若棄無漏根得無漏根。彼一切盡無漏根，無漏根現在前耶？答曰：或棄無漏根得無漏根，彼非盡無漏根，無漏根現在前。云何棄無漏根得無漏根，彼非盡無漏根，無漏根現在前？答曰：世俗道取斯陀含果、阿那含果，阿羅漢果退、阿那含斯陀含果退，是謂棄無漏根得無漏根，彼不盡無漏根，無漏根現在前。云何盡無漏根，無漏根現在前，彼非棄無漏根得無漏根？答曰：如本得無漏根盡現在前，是謂盡無漏根，無漏根現在前，彼非棄無漏根得無漏根。云何棄無漏根得無漏根，彼盡無漏根，無漏根現在前？答曰：所修道未知智現在前，無漏道取斯陀含、阿那含果、得阿羅漢果，等意解脫阿羅漢得無疑，是謂棄無漏根得無漏根，彼盡無漏根，無漏根現在前。云何非棄無漏根不得無漏根，非盡無漏根，無漏根現在前？答曰：除上爾所事。
若不成就學根得學根，彼一切越次取證耶？答曰。如是，諸越次取證，彼一切不成就學根得學根。頗不成就學根得學根，彼非越次取證耶？答曰：有，阿羅漢果退也。若不成就學根得學根，彼一切世間第一法次第耶？答曰：如是，諸世間第一法次第，彼一切不成就學根得學根。頗不成就學根得學根，彼非世間第一法次第耶？答曰：有，阿羅漢果退也。若棄無漏根得無漏根，彼一切果果遊耶？答曰：如是，諸果果由，彼一切棄無漏根得無漏根。頗棄無漏根得無漏根，彼非果果由耶？答曰：有，所修道未知智現在前，若等意解脫阿羅漢得無疑也，若棄無漏根得無漏根。彼一切盡無漏根，無漏根現在前耶？答曰：或棄無漏根得無漏根，彼非盡無漏根，無漏根現在前。云何棄無漏根得無漏根，彼非盡無漏根，無漏根現在前？答曰：世俗道取斯陀含果、阿那含果，阿羅漢果退、阿那含斯陀含果退，是謂棄無漏根得無漏根，彼不盡無漏根，無漏根現在前。云何盡無漏根，無漏根現在前，彼非棄無漏根得無漏根？答曰：如本得無漏根盡現在前，是謂盡無漏根，無漏根現在前，彼非棄無漏根得無漏根。云何棄無漏根得無漏根，彼盡無漏根，無漏根現在前？答曰：所修道未知智現在前，無漏道取斯陀含、阿那含果、得阿羅漢果，等意解脫阿羅漢得無疑，是謂棄無漏根得無漏根，彼盡無漏根，無漏根現在前。云何非棄無漏根不得無漏根，非盡無漏根，無漏根現在前？答曰：除上爾所事。
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諸未知根，彼一切不修諦修有？答曰：或未知根彼非不修諦修有。云何未知根彼非不修諦修有？答曰：諸未知根若過去未來，是謂未知根彼非不修諦修有。云何不修諦修有彼非未知根？答曰：諸無根法不修諦修有，是謂不修諦修有彼非未知根。云何未知根彼不修諦修有？答曰：諸未知根不修諦修有，是謂未知根彼不修諦修有。云何非未知根非不修諦修有？答曰：除上爾所事。
諸未知根，彼一切不修諦修有？答曰：或未知根彼非不修諦修有。云何未知根彼非不修諦修有？答曰：諸未知根若過去未來，是謂未知根彼非不修諦修有。云何不修諦修有彼非未知根？答曰：諸無根法不修諦修有，是謂不修諦修有彼非未知根。云何未知根彼不修諦修有？答曰：諸未知根不修諦修有，是謂未知根彼不修諦修有。云何非未知根非不修諦修有？答曰：除上爾所事。
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最初盡智生，彼一切無礙道次第耶？答曰：如是。設無礙道次第，彼一切盡智耶？答曰：如是。最初無生智生，彼一切盡智次第耶？答曰：如是。設盡智次第，彼一切無生智？答曰：或彼盡智、或無生智、或無學等見也。諸緣無礙道，彼緣盡智？答曰：若緣彼種無礙道彼緣盡智，若不緣此種無礙道彼不緣盡智。如緣盡智，彼緣無生智耶？答曰：如是。如緣無生智，彼緣盡智耶？答曰：如是。盡智當言盡智？答曰：盡智當言盡智，或彼法智未知智苦智習盡道智，或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀，或樂根相應或喜根護根或空無願無相，或欲界繫緣，或色無色界繫緣或不繫緣。無生智亦如是。無學等見當言無學等見耶？答曰：無學等見當言無學等見，或彼法智未知智知他人心智苦智習盡道智，或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀，或樂根相應或喜根護根或空無願無相，或欲界繫緣或色無色界繫緣或不繫緣(無學見竟)。諸法無學等見相應，彼無學等志耶？答曰：或等見非等志。云何等見非等志？答曰：等見相應等志、諸等志不相應等見相應法，是謂等見非等志。云何等志非等見？答曰：等志相應等見、諸等見不相應等志相應法，是謂等志非等見。云何等見等志？答曰：除等見相應等志，諸等見等志相應法，是謂等見等志。云何非等見等志？答曰：等見不相應等志、等志不相應等見，諸餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非等見等志。諸法無學等見相應，彼無學等方便耶？答曰：或等見非等方便。云何等見非等方便？答曰：等見相應等方便，是謂等見非等方便。云何等方便非等見？答曰：等見諸等見不相應、等方便相應法，是謂等方便非等見。云何等見等方便？答曰：除等方便諸等見相應法，是謂等見等方便。云何非等見等方便？答曰：等見不相應等方便，諸餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非等見等方便。等念、等定、等解脫亦如是。諸法無學等見相應，彼非無學等智。設諸法無學等智相應，彼非無學等見(無學見竟)。諸法無學等志相應，彼無學等方便？答曰：或等志非等方便。云何等志非等方便？答曰：等志相應等方便，是謂等志非等方便。云何等方便非等志？答曰：等志，諸等志不相應、等方便相應法，是謂等方便非等志。云何等志等方便？答曰：除等方便諸等志相應法，是謂等志等方便。云何非等志非等方便？答曰：等志不相應等方便，諸餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非等志非等方便。等念、等定、等解脫亦如是。諸法無學等志相應，彼無學等智耶？答曰：或等志非等智。云何等志非等智？答曰：
最初盡智生，彼一切無礙道次第耶？答曰：如是。設無礙道次第，彼一切盡智耶？答曰：如是。最初無生智生，彼一切盡智次第耶？答曰：如是。設盡智次第，彼一切無生智？答曰：或彼盡智、或無生智、或無學等見也。諸緣無礙道，彼緣盡智？答曰：若緣彼種無礙道彼緣盡智，若不緣此種無礙道彼不緣盡智。如緣盡智，彼緣無生智耶？答曰：如是。如緣無生智，彼緣盡智耶？答曰：如是。盡智當言盡智？答曰：盡智當言盡智，或彼法智未知智苦智習盡道智，或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀，或樂根相應或喜根護根或空無願無相，或欲界繫緣，或色無色界繫緣或不繫緣。無生智亦如是。無學等見當言無學等見耶？答曰：無學等見當言無學等見，或彼法智未知智知他人心智苦智習盡道智，或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀，或樂根相應或喜根護根或空無願無相，或欲界繫緣或色無色界繫緣或不繫緣(無學見竟)。諸法無學等見相應，彼無學等志耶？答曰：或等見非等志。云何等見非等志？答曰：等見相應等志、諸等志不相應等見相應法，是謂等見非等志。云何等志非等見？答曰：等志相應等見、諸等見不相應等志相應法，是謂等志非等見。云何等見等志？答曰：除等見相應等志，諸等見等志相應法，是謂等見等志。云何非等見等志？答曰：等見不相應等志、等志不相應等見，諸餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非等見等志。諸法無學等見相應，彼無學等方便耶？答曰：或等見非等方便。云何等見非等方便？答曰：等見相應等方便，是謂等見非等方便。云何等方便非等見？答曰：等見諸等見不相應、等方便相應法，是謂等方便非等見。云何等見等方便？答曰：除等方便諸等見相應法，是謂等見等方便。云何非等見等方便？答曰：等見不相應等方便，諸餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非等見等方便。等念、等定、等解脫亦如是。諸法無學等見相應，彼非無學等智。設諸法無學等智相應，彼非無學等見(無學見竟)。諸法無學等志相應，彼無學等方便？答曰：或等志非等方便。云何等志非等方便？答曰：等志相應等方便，是謂等志非等方便。云何等方便非等志？答曰：等志，諸等志不相應、等方便相應法，是謂等方便非等志。云何等志等方便？答曰：除等方便諸等志相應法，是謂等志等方便。云何非等志非等方便？答曰：等志不相應等方便，諸餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非等志非等方便。等念、等定、等解脫亦如是。諸法無學等志相應，彼無學等智耶？答曰：或等志非等智。云何等志非等智？答曰：
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等志相應等智、諸等智不相應等志相應法，是謂等志非等智。云何等智非等志？答曰：等智相應等志、諸等志不相應等智相應法，是謂等智非等志。云何等志等智？答曰：除等志相應等智，諸等志等智相應法，是謂等志等智。云何非等志等智？答曰：等志不相應等智、等智不相應等志，諸餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非等志等智(等志竟)。諸法無學等方便相應，彼無學等念耶？答曰：或等方便非等念。云何等方便非等念？答曰：等念，是謂等方便非等念。云何等念非等方便？答曰：等方便，是謂等念非等方便。云何等方便等念？答曰：除等念，諸等方便相應法，是謂等方便等念。云何非等方便等念？答曰：諸餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非等方便。等念、等定、等解脫亦如是。諸法無學等方便相應，彼無學等智耶？答曰：或等方便非等智。云何等方便非等智耶？答曰：或等方便非等智。云何等方便非等智？答曰：等智，諸等智不相應、等方便相應法，是謂等方便非等智。云何等智非等方便？答曰：等智相應等方便，是謂等智非等方便。云何等方便等智？答曰：除等方便，諸等智相應法，是謂等方便等智。云何非等方便等智？答曰：等智不相應等方便，諸餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非等方便等智(方便竟)。等念、等定門亦如是。諸法無學等解脫相應，彼無學等智耶？答曰：或等解脫非等智。云何等解脫非等智？答曰：等智，諸等智不相應、等解脫相應法，是謂等解脫非等智。云何等智非等解脫？答曰：等智相應等解脫，是謂等智非等解脫。云何等解脫等智？答曰：除等解脫，諸等智相應法，是謂等解脫等智。云何非等解脫等智？答曰：等智不相應等解脫，諸餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非等解脫等智。
等志相應等智、諸等智不相應等志相應法，是謂等志非等智。云何等智非等志？答曰：等智相應等志、諸等志不相應等智相應法，是謂等智非等志。云何等志等智？答曰：除等志相應等智，諸等志等智相應法，是謂等志等智。云何非等志等智？答曰：等志不相應等智、等智不相應等志，諸餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非等志等智(等志竟)。諸法無學等方便相應，彼無學等念耶？答曰：或等方便非等念。云何等方便非等念？答曰：等念，是謂等方便非等念。云何等念非等方便？答曰：等方便，是謂等念非等方便。云何等方便等念？答曰：除等念，諸等方便相應法，是謂等方便等念。云何非等方便等念？答曰：諸餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非等方便。等念、等定、等解脫亦如是。諸法無學等方便相應，彼無學等智耶？答曰：或等方便非等智。云何等方便非等智耶？答曰：或等方便非等智。云何等方便非等智？答曰：等智，諸等智不相應、等方便相應法，是謂等方便非等智。云何等智非等方便？答曰：等智相應等方便，是謂等智非等方便。云何等方便等智？答曰：除等方便，諸等智相應法，是謂等方便等智。云何非等方便等智？答曰：等智不相應等方便，諸餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非等方便等智(方便竟)。等念、等定門亦如是。諸法無學等解脫相應，彼無學等智耶？答曰：或等解脫非等智。云何等解脫非等智？答曰：等智，諸等智不相應、等解脫相應法，是謂等解脫非等智。云何等智非等解脫？答曰：等智相應等解脫，是謂等智非等解脫。云何等解脫等智？答曰：除等解脫，諸等智相應法，是謂等解脫等智。云何非等解脫等智？答曰：等智不相應等解脫，諸餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非等解脫等智。
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始發心品第三十一竟(梵本二百四十二首盧，秦言三千九百四十二言)。
始發心品第三十一竟(梵本二百四十二首盧，秦言三千九百四十二言)。
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阿毘曇根揵度魚子跋渠第六
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二十二根：眼根耳鼻舌身根意根、男根女根命根、樂根苦根喜根憂根護根、信根精進念定慧根、未知根已知根無知根。若成就眼根，於此二十二根成就幾不成就幾？乃至成就無知根，於此二十二根成就幾不成就幾(成就竟)？若成就眼根，於此二十二根成就過去幾未來幾現在幾？若成就乃至無知根，於此二十二根成就過去幾未來幾現在幾(三世成就竟)？若不成就眼根，於此二十二根成就幾不成就幾？若不成就乃至無知根，於此二十二根成就幾不成就幾(不成就竟)？若不成就眼根，於此二十二根成就過去幾未來幾現在幾？若不成就乃至無知根，於此二十二根成就過去幾未來幾現在幾(三世不成就竟)？諸根善，彼根因善根本耶？設諸根因善根本，彼根善耶？諸根不善，彼根因不善根本耶？設諸根因不善根本，彼根不善耶？諸根無記，彼根因無記根本耶？設諸根因無記根本，彼根無記耶？頗根不因善根本、亦不因不善根本、亦不因無記根本，彼根非不因耶？此章義願具演說。
二十二根：眼根耳鼻舌身根意根、男根女根命根、樂根苦根喜根憂根護根、信根精進念定慧根、未知根已知根無知根。若成就眼根，於此二十二根成就幾不成就幾？乃至成就無知根，於此二十二根成就幾不成就幾(成就竟)？若成就眼根，於此二十二根成就過去幾未來幾現在幾？若成就乃至無知根，於此二十二根成就過去幾未來幾現在幾(三世成就竟)？若不成就眼根，於此二十二根成就幾不成就幾？若不成就乃至無知根，於此二十二根成就幾不成就幾(不成就竟)？若不成就眼根，於此二十二根成就過去幾未來幾現在幾？若不成就乃至無知根，於此二十二根成就過去幾未來幾現在幾(三世不成就竟)？諸根善，彼根因善根本耶？設諸根因善根本，彼根善耶？諸根不善，彼根因不善根本耶？設諸根因不善根本，彼根不善耶？諸根無記，彼根因無記根本耶？設諸根因無記根本，彼根無記耶？頗根不因善根本、亦不因不善根本、亦不因無記根本，彼根非不因耶？此章義願具演說。
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二十二根：眼根耳鼻舌身根意根、男根女根命根、樂根苦根喜根憂根護根、信根精進念定慧根、未知根已知根無知根。若成就眼根，彼必成就五根(加下眼)，餘或成就或不成就。耳鼻舌根亦如是。若成就身根，彼必成就四根(身命意護)，餘或成就或不成就。若成就意根，彼必成就三根(意命護)，餘或成就或不成就。命根護根亦如是。若成就男根女根，彼必成就八根，餘或成就或不成就。若成就樂根，彼必成就四根，餘或成就或不成就。若成就苦根，彼必成就七根，餘或成就或不成就。若成就喜根，彼必成就五根，餘或成就或不成就。若成就憂根，彼必不成就一根，彼必成就八根，餘或成就或不成就。若成就信根，彼必成就八根，餘或成就或不成就。精進念定慧根亦如是(加意命護根)。若成就未知根，彼必不成就二根(已知無知根)，必成就十三根(信五加意苦身命護喜樂未知)，餘或成就或不成就。若成就已知根，彼必不成就二根(未知無智)，必成就十一根(除上憂苦二)，餘或成就或不成就。若成就無知根，彼必不成就三根(未知已知加憂根也)，必成就十一根，餘或成就或不成就(成就竟)。若成就眼根，彼必不成就過去未來八根，必成就過去未來二根、現在三根，餘或成就或不成就。耳鼻舌根亦如是。若成就身根，彼必不成就過去未來八根，必成就過去未來二根、現在二，餘或成就或不成就。若成就意根，彼必不成就過去未來八根，必成就過去未來二根、現在一，餘或成就或不成就。命根護根亦如是。若成就男根女根，彼必不成就過去未來八根，必成就過去未來五根、現在三，餘或成就或不成就。若成就樂根，彼必不成就過去未來八根，必成就過去未來二根、未來一、現在一，餘或成就或不成就。若成就苦根，彼必不成就過去未來八根，必成就過去未來五根、現在二，餘或成就或不成就。若成就喜根，彼必不成就過去未來八根，必成就過去未來二根、未來二、現在一，餘或成就或不成就。若成就憂根，彼必不成就過去未來八根，彼必不成就過去未來現在一根，必成就過去未來四根、過去未來現在二、現在二，餘或成就或不成就。若成就信根，彼必不成就過去未來八根，必成就過去未來七根，現在一，餘或成就或不成就。精進念定慧根亦如是。若成就未知根，彼必不成就過去未來八根，必不成就過去未來現在二根，必成就過去未來現在七根、過去未來三、未來現在一、現在二，餘或成就或不成就。若成就已知根，彼必不成就過去未來八根，必不成就過去未來現在二根，必成就過去未來七根、未來三、現在一，餘或
二十二根：眼根耳鼻舌身根意根、男根女根命根、樂根苦根喜根憂根護根、信根精進念定慧根、未知根已知根無知根。若成就眼根，彼必成就五根(加下眼)，餘或成就或不成就。耳鼻舌根亦如是。若成就身根，彼必成就四根(身命意護)，餘或成就或不成就。若成就意根，彼必成就三根(意命護)，餘或成就或不成就。命根護根亦如是。若成就男根女根，彼必成就八根，餘或成就或不成就。若成就樂根，彼必成就四根，餘或成就或不成就。若成就苦根，彼必成就七根，餘或成就或不成就。若成就喜根，彼必成就五根，餘或成就或不成就。若成就憂根，彼必不成就一根，彼必成就八根，餘或成就或不成就。若成就信根，彼必成就八根，餘或成就或不成就。精進念定慧根亦如是(加意命護根)。若成就未知根，彼必不成就二根(已知無知根)，必成就十三根(信五加意苦身命護喜樂未知)，餘或成就或不成就。若成就已知根，彼必不成就二根(未知無智)，必成就十一根(除上憂苦二)，餘或成就或不成就。若成就無知根，彼必不成就三根(未知已知加憂根也)，必成就十一根，餘或成就或不成就(成就竟)。若成就眼根，彼必不成就過去未來八根，必成就過去未來二根、現在三根，餘或成就或不成就。耳鼻舌根亦如是。若成就身根，彼必不成就過去未來八根，必成就過去未來二根、現在二，餘或成就或不成就。若成就意根，彼必不成就過去未來八根，必成就過去未來二根、現在一，餘或成就或不成就。命根護根亦如是。若成就男根女根，彼必不成就過去未來八根，必成就過去未來五根、現在三，餘或成就或不成就。若成就樂根，彼必不成就過去未來八根，必成就過去未來二根、未來一、現在一，餘或成就或不成就。若成就苦根，彼必不成就過去未來八根，必成就過去未來五根、現在二，餘或成就或不成就。若成就喜根，彼必不成就過去未來八根，必成就過去未來二根、未來二、現在一，餘或成就或不成就。若成就憂根，彼必不成就過去未來八根，彼必不成就過去未來現在一根，必成就過去未來四根、過去未來現在二、現在二，餘或成就或不成就。若成就信根，彼必不成就過去未來八根，必成就過去未來七根，現在一，餘或成就或不成就。精進念定慧根亦如是。若成就未知根，彼必不成就過去未來八根，必不成就過去未來現在二根，必成就過去未來現在七根、過去未來三、未來現在一、現在二，餘或成就或不成就。若成就已知根，彼必不成就過去未來八根，必不成就過去未來現在二根，必成就過去未來七根、未來三、現在一，餘或
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成就或不成就。若成就無知根，彼必不成就過去未來八根，必不成就過去未來現在三根，必成就過去未來七根、未來三、現在一，餘或成就或不成就(三世成竟)。
成就或不成就。若成就無知根，彼必不成就過去未來八根，必不成就過去未來現在三根，必成就過去未來七根、未來三、現在一，餘或成就或不成就(三世成竟)。
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若不成就眼根，彼必不成就一根，必成就三根，餘或成就或不成就。耳鼻舌根亦如是。若不成就身根，彼必不成就十根，必成就八根，餘或成就或不成就。意根、命根、護根無不成就。若不成就男根女根，彼必不成就一根，必成就三根，餘或成就或不成就。若不成就樂根，彼必不成就九根，必成就八根，餘或成就或不成就。若不成就苦根，彼必不成就五根，必成就八根，餘或成就或不成就。若不成就喜根，彼必不成就八根，必成就八根，餘或成就或不成就。若不成就憂根，彼必不成就一根，必成就八根，餘或成就或不成就。若不成就信根，必不成就八根，必成就八根，餘或成就或不成就。精進、念、定慧根亦如是。若不成就未知根，彼必不成就一根，必成就三根，餘或成就或不成就。已知根、無知根亦如是(不成竟)。
若不成就眼根，彼必不成就一根，必成就三根，餘或成就或不成就。耳鼻舌根亦如是。若不成就身根，彼必不成就十根，必成就八根，餘或成就或不成就。意根、命根、護根無不成就。若不成就男根女根，彼必不成就一根，必成就三根，餘或成就或不成就。若不成就樂根，彼必不成就九根，必成就八根，餘或成就或不成就。若不成就苦根，彼必不成就五根，必成就八根，餘或成就或不成就。若不成就喜根，彼必不成就八根，必成就八根，餘或成就或不成就。若不成就憂根，彼必不成就一根，必成就八根，餘或成就或不成就。若不成就信根，必不成就八根，必成就八根，餘或成就或不成就。精進、念、定慧根亦如是。若不成就未知根，彼必不成就一根，必成就三根，餘或成就或不成就。已知根、無知根亦如是(不成竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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若不成就眼根，彼必不成就過去未來現在一根、必不成就過去未來七根，必成就過去未來二根、現在一，餘或成就或不成就。耳鼻舌根亦如是。若不成就身根，彼必不成就過去未來現在十根、必不成就過去未來一根，必成就過去未來五根、過去未來現在二根、現在一，餘或成就或不成就。意根、命根、護根無不成就。若不成就男根女根，彼必不成就過去未來現在一根、必不成就過去未來七根，必成就過去未來二根、現在一，餘或成就或不成就。若不成就樂根，彼必不成就過去未來現在九根、必不成就過去未來六根，必成就過去未來七根、現在一，餘或成就或不成就。若不成就苦根，彼必不成就過去未來現在五根、必不成就過去未來六根，必成就過去未來七根、現在一，餘或成就或不成就。若不成就喜根，彼必不成就過去未來現在八根、必不成就過去未來六根，必成就過去未來七根、現在一，餘或成就或不成就。若不成就憂根，彼必不成就過去未來現在一根、必不成就過去未來八根，必成就過去未來七根、現在一，餘或成就或不成就。若不成就信根，彼必不成就過去未來現在八根、必不成就過去未來八根，必成就過去未來四、過去未來現在二根、現在二，餘或成就或不成就。精進、念、定、慧根亦如是。若不成就未知根，彼必不成就過去未來現在一根、必不成就過去未來八根，必成就過去未來二根，現在一，餘或成就或不成就。已知根，無知根亦如是(三世不成就竟)。
若不成就眼根，彼必不成就過去未來現在一根、必不成就過去未來七根，必成就過去未來二根、現在一，餘或成就或不成就。耳鼻舌根亦如是。若不成就身根，彼必不成就過去未來現在十根、必不成就過去未來一根，必成就過去未來五根、過去未來現在二根、現在一，餘或成就或不成就。意根、命根、護根無不成就。若不成就男根女根，彼必不成就過去未來現在一根、必不成就過去未來七根，必成就過去未來二根、現在一，餘或成就或不成就。若不成就樂根，彼必不成就過去未來現在九根、必不成就過去未來六根，必成就過去未來七根、現在一，餘或成就或不成就。若不成就苦根，彼必不成就過去未來現在五根、必不成就過去未來六根，必成就過去未來七根、現在一，餘或成就或不成就。若不成就喜根，彼必不成就過去未來現在八根、必不成就過去未來六根，必成就過去未來七根、現在一，餘或成就或不成就。若不成就憂根，彼必不成就過去未來現在一根、必不成就過去未來八根，必成就過去未來七根、現在一，餘或成就或不成就。若不成就信根，彼必不成就過去未來現在八根、必不成就過去未來八根，必成就過去未來四、過去未來現在二根、現在二，餘或成就或不成就。精進、念、定、慧根亦如是。若不成就未知根，彼必不成就過去未來現在一根、必不成就過去未來八根，必成就過去未來二根，現在一，餘或成就或不成就。已知根，無知根亦如是(三世不成就竟)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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諸根善，彼根因善根本耶？答曰：如是，諸根善彼根因善根本。頗根因善根本，彼根非善耶？答曰：有，善根本報無記根也。諸根不善，彼根因不善根本耶？答曰：如是，諸根不善，彼根因不善根本。頗根因不善根本，彼根非不善？答曰：有，不善根本報無記根，若欲界身見邊見相應根也。諸根無記，彼根因無記根本耶？答曰：或根無記彼根不因無記根本。云何根無記彼根不因無記根本？答曰：無記無緣根，是謂根無記彼根不因無記根本。云何根因無記根本彼根非無記？答曰：不善根，是謂根因無記根本彼根非無記。云何根無記彼根因無記根本？答曰：無記根本有緣根，是謂根無記彼根因無記根本。云何根非無記彼根非因無記根本？答曰：善根，是謂根非無記彼根非因無記根本。頗根非因善根本、非因不善根本、非因無記根本，彼根非不因耶？答曰有：諸無緣根，因色、心不相應行。
諸根善，彼根因善根本耶？答曰：如是，諸根善彼根因善根本。頗根因善根本，彼根非善耶？答曰：有，善根本報無記根也。諸根不善，彼根因不善根本耶？答曰：如是，諸根不善，彼根因不善根本。頗根因不善根本，彼根非不善？答曰：有，不善根本報無記根，若欲界身見邊見相應根也。諸根無記，彼根因無記根本耶？答曰：或根無記彼根不因無記根本。云何根無記彼根不因無記根本？答曰：無記無緣根，是謂根無記彼根不因無記根本。云何根因無記根本彼根非無記？答曰：不善根，是謂根因無記根本彼根非無記。云何根無記彼根因無記根本？答曰：無記根本有緣根，是謂根無記彼根因無記根本。云何根非無記彼根非因無記根本？答曰：善根，是謂根非無記彼根非因無記根本。頗根非因善根本、非因不善根本、非因無記根本，彼根非不因耶？答曰有：諸無緣根，因色、心不相應行。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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魚子品第三十二竟(梵本一百七十三首盧，秦言三千三百四十二言)。
魚子品第三十二竟(梵本一百七十三首盧，秦言三千三百四十二言)。
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阿毘曇八犍度論卷第二十二
阿毘曇八犍度論卷第二十二
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