阿毘曇八犍度論卷第二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇八犍度論卷第二十一

迦旃延子造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

根犍度第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根犍度第六

二十二根有， 更樂始心等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二根有， 更樂始心等，

始發魚因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 始發魚因緣。

阿毘曇根跋渠第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇根跋渠第一

二十二根：眼根耳根鼻根舌根身根意根、男根女根命根、樂根苦根喜根憂根護根、信根精進根念根定根慧根、未知根已知根無知根。此二十二根，幾學、幾無學、幾非學非無學？諸根學，彼根學人乎？設學人根，彼學根乎？諸根無學，彼無學人根乎？設無學人根，彼無學根乎？諸根非學非無學，彼根非學非無學人根乎？設根非學非無學人，彼根非學非無學乎？此二十二根，幾善幾不善乎？幾無記、幾有報、幾無報耶？幾見諦斷、幾思惟斷、幾不斷？幾見苦斷幾見習見盡見道、思惟斷、幾不斷。幾見幾不見？幾有覺有觀、幾無覺有觀、幾無覺無觀？幾樂根相應、幾苦根幾喜根幾憂根幾護根？幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫？幾因相應、幾因不相應、幾因相應因不相應耶、幾不因相應非因不相應？幾共緣相緣、幾不共緣相緣、幾共緣相緣不共緣相緣乎、幾不共緣相緣非不共緣相緣耶？諸根此法，彼根凡夫人耶？設根凡夫人，彼根此法耶？色陰攝幾根、痛想行識陰攝幾根？善根攝幾持幾入幾陰、不善根攝幾持幾入幾陰、隱沒無記根攝幾持幾入幾陰、不隱沒無記根攝幾持幾入幾陰？根法攝幾持幾入幾陰、無根法攝幾持幾入幾陰、根無根法攝幾持幾入幾陰？頗緣根生根耶、頗緣根生不根耶、頗緣根生根不根耶？頗緣不根生不根耶、頗緣不根生根耶？頗緣不根生根不根耶？頗緣根不根生根耶、頗緣根不根生不根耶、頗緣根不根生根不根耶？頗緣眼根生眼根耶、頗緣眼根乃至生無知根耶？頗緣無知根生無知根耶、頗緣無知根生眼根乃至已知根耶？眼根，彼眼根幾緣緣？眼根乃至無知根幾緣緣？無知根，彼無知根幾緣緣？無知根，眼根乃至已知根幾緣緣？此章義願具演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二根：眼根耳根鼻根舌根身根意根、男根女根命根、樂根苦根喜根憂根護根、信根精進根念根定根慧根、未知根已知根無知根。此二十二根，幾學、幾無學、幾非學非無學？諸根學，彼根學人乎？設學人根，彼學根乎？諸根無學，彼無學人根乎？設無學人根，彼無學根乎？諸根非學非無學，彼根非學非無學人根乎？設根非學非無學人，彼根非學非無學乎？此二十二根，幾善幾不善乎？幾無記、幾有報、幾無報耶？幾見諦斷、幾思惟斷、幾不斷？幾見苦斷幾見習見盡見道、思惟斷、幾不斷。幾見幾不見？幾有覺有觀、幾無覺有觀、幾無覺無觀？幾樂根相應、幾苦根幾喜根幾憂根幾護根？幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫？幾因相應、幾因不相應、幾因相應因不相應耶、幾不因相應非因不相應？幾共緣相緣、幾不共緣相緣、幾共緣相緣不共緣相緣乎、幾不共緣相緣非不共緣相緣耶？諸根此法，彼根凡夫人耶？設根凡夫人，彼根此法耶？色陰攝幾根、痛想行識陰攝幾根？善根攝幾持幾入幾陰、不善根攝幾持幾入幾陰、隱沒無記根攝幾持幾入幾陰、不隱沒無記根攝幾持幾入幾陰？根法攝幾持幾入幾陰、無根法攝幾持幾入幾陰、根無根法攝幾持幾入幾陰？頗緣根生根耶、頗緣根生不根耶、頗緣根生根不根耶？頗緣不根生不根耶、頗緣不根生根耶？頗緣不根生根不根耶？頗緣根不根生根耶、頗緣根不根生不根耶、頗緣根不根生根不根耶？頗緣眼根生眼根耶、頗緣眼根乃至生無知根耶？頗緣無知根生無知根耶、頗緣無知根生眼根乃至已知根耶？眼根，彼眼根幾緣緣？眼根乃至無知根幾緣緣？無知根，彼無知根幾緣緣？無知根，眼根乃至已知根幾緣緣？此章義願具演說。

二十二根：眼根耳鼻舌身根意根、男根女根命根、樂根苦根喜根憂根護根、信根精進念定慧根、未知根已知根無知根。於此二十二根，幾學、幾無學、幾非學非無學？答曰：二學、一無學、十非學非無學、九當分別。意根，或學、或無學、或非學非無學。云何學？答曰：學意所念諸意根相應，是謂學。云何無學？答曰：無學意所念諸意根相應，是謂無學也。云何非學非無學？答曰：有漏意所念諸意根相應，是謂非學非無學也。樂根喜根護根、信根精進念定慧根亦復如是。諸根學，彼學家根耶？答曰：或學根彼根非學家。云何學根彼根非學家耶？答曰：諸根學學家不成就，是謂根學彼根非學家也。云何學家根彼根非學？答曰：諸非學非無學根學家成就，是謂學家根彼根非學。云何學根？彼根學家乎？答曰：諸學根學家成就，是謂學根彼根學家。云何非學根彼根非學家乎？答曰：無學根、諸非學非無學根學家不成就，是謂非學根彼根非學家也。諸無學根，無學家彼根乎？答曰：或無學根彼根非無學家。云何無學根彼根非無學家？答曰：諸無學根無學家不成就，是謂無學根彼根非無學家。云何無學家根彼根非無學？答曰：諸非學非無學根無學家成就，是謂無學家根。彼根非無學，云何無學根無學家彼根乎？答曰：諸無學根無學家成就，是謂無學根無學家彼根也。云何非無學根彼根非無學家？答曰：學根、諸非學非無學根無學家不成就，是謂非無學根彼根非無學家。諸根非學非無學，彼根非學非無學家根乎？答曰：如是，諸根非學非無學家，非學非無學彼根也。彼根非學非無學，彼根非學非無學家？答曰：有諸非學非無學根，非學非無學家不成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二根：眼根耳鼻舌身根意根、男根女根命根、樂根苦根喜根憂根護根、信根精進念定慧根、未知根已知根無知根。於此二十二根，幾學、幾無學、幾非學非無學？答曰：二學、一無學、十非學非無學、九當分別。意根，或學、或無學、或非學非無學。云何學？答曰：學意所念諸意根相應，是謂學。云何無學？答曰：無學意所念諸意根相應，是謂無學也。云何非學非無學？答曰：有漏意所念諸意根相應，是謂非學非無學也。樂根喜根護根、信根精進念定慧根亦復如是。諸根學，彼學家根耶？答曰：或學根彼根非學家。云何學根彼根非學家耶？答曰：諸根學學家不成就，是謂根學彼根非學家也。云何學家根彼根非學？答曰：諸非學非無學根學家成就，是謂學家根彼根非學。云何學根？彼根學家乎？答曰：諸學根學家成就，是謂學根彼根學家。云何非學根彼根非學家乎？答曰：無學根、諸非學非無學根學家不成就，是謂非學根彼根非學家也。諸無學根，無學家彼根乎？答曰：或無學根彼根非無學家。云何無學根彼根非無學家？答曰：諸無學根無學家不成就，是謂無學根彼根非無學家。云何無學家根彼根非無學？答曰：諸非學非無學根無學家成就，是謂無學家根。彼根非無學，云何無學根無學家彼根乎？答曰：諸無學根無學家成就，是謂無學根無學家彼根也。云何非無學根彼根非無學家？答曰：學根、諸非學非無學根無學家不成就，是謂非無學根彼根非無學家。諸根非學非無學，彼根非學非無學家根乎？答曰：如是，諸根非學非無學家，非學非無學彼根也。彼根非學非無學，彼根非學非無學家？答曰：有諸非學非無學根，非學非無學家不成就。

於此二十二根，幾善、幾不善、幾無記乎？答曰：八善、八無記、六當分別。意根，或善、或不善、或無記。云何善乎？答曰：善心所念諸意根相應，是謂善。云何不善？答曰：不善心所念諸意根相應，是謂不善也。云何無記？答曰：無記心所念諸意根相應，是謂無記也。樂根苦根喜根護根亦復如是。憂根，或善或不善。云何善？答曰：善心所念諸憂根相應，是謂善。云何不善？答曰：不善心所念諸憂根相應，是謂不善也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此二十二根，幾善、幾不善、幾無記乎？答曰：八善、八無記、六當分別。意根，或善、或不善、或無記。云何善乎？答曰：善心所念諸意根相應，是謂善。云何不善？答曰：不善心所念諸意根相應，是謂不善也。云何無記？答曰：無記心所念諸意根相應，是謂無記也。樂根苦根喜根護根亦復如是。憂根，或善或不善。云何善？答曰：善心所念諸憂根相應，是謂善。云何不善？答曰：不善心所念諸憂根相應，是謂不善也。

於此二十二根，幾有報、幾無報乎？答曰：一有報、十一無報、十當分別。意根、或有報或無報。云何有報？答曰：不善、善有漏意根，是謂有報也。云何無報？答曰：無記無漏意根：是謂無報。樂根喜根護根亦復如是。苦根，或有報或無報。云何有報？答曰：不善、善苦根，是謂有報。云何無報？答曰：無記苦根，是謂無報。信根精進根念根定根慧根，諸有漏，彼有報；諸無漏，是謂無報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此二十二根，幾有報、幾無報乎？答曰：一有報、十一無報、十當分別。意根、或有報或無報。云何有報？答曰：不善、善有漏意根，是謂有報也。云何無報？答曰：無記無漏意根：是謂無報。樂根喜根護根亦復如是。苦根，或有報或無報。云何有報？答曰：不善、善苦根，是謂有報。云何無報？答曰：無記苦根，是謂無報。信根精進根念根定根慧根，諸有漏，彼有報；諸無漏，是謂無報。

於此二十二根，幾見諦斷、幾思惟斷、幾無斷？答曰：九思惟斷、三不斷、十當分別。意根，或見諦斷、或思惟斷、或不斷。云何見諦斷乎？答曰：諸意根堅信堅法行忍斷。何者見諦斷？八十八使諸意根相應，是謂見諦斷也。云何思惟斷？答曰：諸學見迹思惟斷。何者思惟斷？十使諸意根相應，亦無染意根有漏，是謂思惟斷。云何不斷？答曰：無漏意根，是謂無斷。護根亦如是。樂根，或見諦斷、或思惟斷、或不斷。云何見諦斷耶？答曰：諸樂根堅信堅法行忍斷。何者見諦斷？答曰：二十八使諸樂根相應，是謂見諦斷也。云何思惟斷？答曰：諸學見迹思惟斷。何者思惟斷？五使諸樂根相應，亦無染有漏樂根，是謂思惟斷。云何不斷？答曰：無漏樂根，是謂不斷也。喜根，或見諦斷、或思惟斷、或不斷。云何見諦斷？答曰：諸喜根堅信堅法行忍斷。何者見諦斷？五十二使諸喜根相應，是謂見諦斷。云何思惟斷？答曰：諸學見迹思惟斷。何者思惟斷？六使諸喜根相應，亦無染有漏喜根，是謂思惟斷。云何不斷乎？答曰：無漏喜根，是謂不斷也。憂根，或見諦斷、或思惟斷。云何見諦斷、答曰：諸憂根堅信堅法行忍斷。何者見諦斷？十六使諸憂根相應，是謂見諦斷。云何思惟斷乎？答曰：諸學見迹思惟斷。何者思惟斷？二使諸憂根相應，亦無染憂根，是謂思惟斷。信精進念定慧根，諸有漏，彼思惟斷；諸無漏，彼不斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此二十二根，幾見諦斷、幾思惟斷、幾無斷？答曰：九思惟斷、三不斷、十當分別。意根，或見諦斷、或思惟斷、或不斷。云何見諦斷乎？答曰：諸意根堅信堅法行忍斷。何者見諦斷？八十八使諸意根相應，是謂見諦斷也。云何思惟斷？答曰：諸學見迹思惟斷。何者思惟斷？十使諸意根相應，亦無染意根有漏，是謂思惟斷。云何不斷？答曰：無漏意根，是謂無斷。護根亦如是。樂根，或見諦斷、或思惟斷、或不斷。云何見諦斷耶？答曰：諸樂根堅信堅法行忍斷。何者見諦斷？答曰：二十八使諸樂根相應，是謂見諦斷也。云何思惟斷？答曰：諸學見迹思惟斷。何者思惟斷？五使諸樂根相應，亦無染有漏樂根，是謂思惟斷。云何不斷？答曰：無漏樂根，是謂不斷也。喜根，或見諦斷、或思惟斷、或不斷。云何見諦斷？答曰：諸喜根堅信堅法行忍斷。何者見諦斷？五十二使諸喜根相應，是謂見諦斷。云何思惟斷？答曰：諸學見迹思惟斷。何者思惟斷？六使諸喜根相應，亦無染有漏喜根，是謂思惟斷。云何不斷乎？答曰：無漏喜根，是謂不斷也。憂根，或見諦斷、或思惟斷。云何見諦斷、答曰：諸憂根堅信堅法行忍斷。何者見諦斷？十六使諸憂根相應，是謂見諦斷。云何思惟斷乎？答曰：諸學見迹思惟斷。何者思惟斷？二使諸憂根相應，亦無染憂根，是謂思惟斷。信精進念定慧根，諸有漏，彼思惟斷；諸無漏，彼不斷。

於此二十二根，幾見苦斷、幾見習盡道思惟斷、幾不斷？答曰：九思惟斷、三不斷、十當分別。意根，或見苦斷、或見習盡道思惟斷、或不斷。云何見苦斷？答曰：諸意根堅信堅法行忍斷。何者見苦斷？二十八使諸意根相應見習斷、十九使見盡斷、十九使見道斷、二十二使諸意根相應，是謂見諦斷也。云何思惟斷？答曰：諸意根學見迹思惟斷。何者思惟斷？十使諸意根相應，亦無染有漏意根，是謂思惟斷也。云何不斷？答曰：無漏意根，是謂不斷。護根亦如是。樂根，或見苦斷、或見習盡道思惟斷、或不斷。云何見苦斷？答曰：諸樂根堅信堅法行忍斷。何者見苦斷？九使諸樂根相應見習斷、六使見盡斷、六使見道斷、七使諸樂根相應，是謂見諦斷。云何思惟斷乎？答曰：諸學見迹思惟斷。何者思惟斷？五使諸樂根相應，亦無染有漏樂根，是謂思惟斷。云何不斷？答曰：無漏樂根，是謂不斷。喜根，或見苦斷、或見習盡道思惟斷、或不斷。云何見苦斷耶？答曰：諸喜根堅信堅法行忍斷。何者見苦斷？十七使諸喜根相應見習斷、十一見盡斷、十一見道斷、十三使諸喜根相應，是謂見諦斷。云何思惟斷？答曰：諸學見迹思惟斷。何者思惟斷？六使諸喜根相應，亦無染有漏喜根，是謂思惟斷。云何不斷？答曰：無漏喜根，是謂不斷。憂根，或見苦斷、或見習盡道思惟斷。云何見苦斷？答曰：諸憂根堅信堅法行忍斷。何者見苦斷？四使諸憂根相應見習斷、四見盡斷、四見道斷、四使憂根相應，是謂見諦斷。云何思惟斷乎？答曰：諸學見迹思惟斷。何者思惟斷？二使諸憂根相應，亦無染憂根，是謂思惟斷。信精進念定慧根，諸有漏，彼思惟斷；諸無漏，彼不斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此二十二根，幾見苦斷、幾見習盡道思惟斷、幾不斷？答曰：九思惟斷、三不斷、十當分別。意根，或見苦斷、或見習盡道思惟斷、或不斷。云何見苦斷？答曰：諸意根堅信堅法行忍斷。何者見苦斷？二十八使諸意根相應見習斷、十九使見盡斷、十九使見道斷、二十二使諸意根相應，是謂見諦斷也。云何思惟斷？答曰：諸意根學見迹思惟斷。何者思惟斷？十使諸意根相應，亦無染有漏意根，是謂思惟斷也。云何不斷？答曰：無漏意根，是謂不斷。護根亦如是。樂根，或見苦斷、或見習盡道思惟斷、或不斷。云何見苦斷？答曰：諸樂根堅信堅法行忍斷。何者見苦斷？九使諸樂根相應見習斷、六使見盡斷、六使見道斷、七使諸樂根相應，是謂見諦斷。云何思惟斷乎？答曰：諸學見迹思惟斷。何者思惟斷？五使諸樂根相應，亦無染有漏樂根，是謂思惟斷。云何不斷？答曰：無漏樂根，是謂不斷。喜根，或見苦斷、或見習盡道思惟斷、或不斷。云何見苦斷耶？答曰：諸喜根堅信堅法行忍斷。何者見苦斷？十七使諸喜根相應見習斷、十一見盡斷、十一見道斷、十三使諸喜根相應，是謂見諦斷。云何思惟斷？答曰：諸學見迹思惟斷。何者思惟斷？六使諸喜根相應，亦無染有漏喜根，是謂思惟斷。云何不斷？答曰：無漏喜根，是謂不斷。憂根，或見苦斷、或見習盡道思惟斷。云何見苦斷？答曰：諸憂根堅信堅法行忍斷。何者見苦斷？四使諸憂根相應見習斷、四見盡斷、四見道斷、四使憂根相應，是謂見諦斷。云何思惟斷乎？答曰：諸學見迹思惟斷。何者思惟斷？二使諸憂根相應，亦無染憂根，是謂思惟斷。信精進念定慧根，諸有漏，彼思惟斷；諸無漏，彼不斷。

於此二十二根，幾見、幾不見乎？答曰：一見、十七不見、四當分別。慧根，或見或不見。云何見？答曰：盡智、無生智不攝意識身相應善慧是謂見。云何不見耶？答曰：五識身相應善慧、盡智、無生智是謂不見。未知根，或見或不見。云何見？答曰：未知根攝慧是謂見。云何不見？答曰：未知根攝八根是謂不見。已知根亦如是。無知根，或見或不見。云何見乎？答曰：盡智、無生智不攝無知根攝慧是謂見。云何不見乎？答曰：無知根攝八根、盡智、無生智是謂不見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此二十二根，幾見、幾不見乎？答曰：一見、十七不見、四當分別。慧根，或見或不見。云何見？答曰：盡智、無生智不攝意識身相應善慧是謂見。云何不見耶？答曰：五識身相應善慧、盡智、無生智是謂不見。未知根，或見或不見。云何見？答曰：未知根攝慧是謂見。云何不見？答曰：未知根攝八根是謂不見。已知根亦如是。無知根，或見或不見。云何見乎？答曰：盡智、無生智不攝無知根攝慧是謂見。云何不見乎？答曰：無知根攝八根、盡智、無生智是謂不見。

於此二十二根，幾有覺有觀、幾無覺有觀、幾無覺無觀？答曰：二有覺有觀、八無覺無觀、十二當分別。意根，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。云何有覺有觀？答曰：有覺有觀心所念諸意根相應，是謂有覺有觀。云何無覺有觀？答曰：無覺有觀心所念諸意根相應，是謂無覺有觀。云何無覺無觀？答曰：無覺無觀心所念諸意根相應，是謂無覺無觀。護根、信精進念定慧根、未知根已知根無知根亦復如是。樂根，或有覺有觀、或無覺無觀。云何有覺有觀乎？答曰：有覺有觀心所念諸樂根相應，是謂有覺有觀。云何無覺無觀？答曰：無覺無觀心所念樂根相應，是謂無覺無觀。喜根亦如是。樂根喜根護根九根少入相應，苦根憂根六根少入相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此二十二根，幾有覺有觀、幾無覺有觀、幾無覺無觀？答曰：二有覺有觀、八無覺無觀、十二當分別。意根，或有覺有觀、或無覺有觀、或無覺無觀。云何有覺有觀？答曰：有覺有觀心所念諸意根相應，是謂有覺有觀。云何無覺有觀？答曰：無覺有觀心所念諸意根相應，是謂無覺有觀。云何無覺無觀？答曰：無覺無觀心所念諸意根相應，是謂無覺無觀。護根、信精進念定慧根、未知根已知根無知根亦復如是。樂根，或有覺有觀、或無覺無觀。云何有覺有觀乎？答曰：有覺有觀心所念諸樂根相應，是謂有覺有觀。云何無覺無觀？答曰：無覺無觀心所念樂根相應，是謂無覺無觀。喜根亦如是。樂根喜根護根九根少入相應，苦根憂根六根少入相應。

於此二十二根，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫乎？答曰：四欲界繫、三不繫、十五當分別。眼根，或欲界繫或色界繫。云何欲界繫？答曰：欲界繫四大造諸眼根，是謂欲界繫。云何色界繫乎？答曰：色界繫四大造諸眼根，是謂色界繫。耳鼻舌身根亦復如是。意根，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫乎？答曰：欲界繫心所念諸意根相應，是謂欲界繫。云何色界繫乎？答曰：色界繫心所念諸意根相應，是謂色界繫。云何無色界繫乎？答曰：無色界繫心所念諸意根相應，是謂無色界繫。云何不繫乎？答曰：無漏心所念諸意根相應，是謂不繫。護根、信精進念定慧根亦復如是。命根，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫。云何欲界繫乎？答曰：欲界繫壽是謂欲界繫也。云何色界繫乎？答曰：色界繫壽是謂色界繫。云何無色界繫？答曰：無色界繫壽是謂無色界繫。樂根，或欲界繫、或色界繫、或不繫。云何欲界繫？答曰：欲界繫心所念諸樂根相應，是謂欲界繫。云何色界繫乎？答曰：色界繫心所念諸樂根相應，是謂色界繫。云何不繫乎？答曰：無漏心所念諸樂根相應，是謂不繫。喜根亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此二十二根，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫乎？答曰：四欲界繫、三不繫、十五當分別。眼根，或欲界繫或色界繫。云何欲界繫？答曰：欲界繫四大造諸眼根，是謂欲界繫。云何色界繫乎？答曰：色界繫四大造諸眼根，是謂色界繫。耳鼻舌身根亦復如是。意根，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫乎？答曰：欲界繫心所念諸意根相應，是謂欲界繫。云何色界繫乎？答曰：色界繫心所念諸意根相應，是謂色界繫。云何無色界繫乎？答曰：無色界繫心所念諸意根相應，是謂無色界繫。云何不繫乎？答曰：無漏心所念諸意根相應，是謂不繫。護根、信精進念定慧根亦復如是。命根，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫。云何欲界繫乎？答曰：欲界繫壽是謂欲界繫也。云何色界繫乎？答曰：色界繫壽是謂色界繫。云何無色界繫？答曰：無色界繫壽是謂無色界繫。樂根，或欲界繫、或色界繫、或不繫。云何欲界繫？答曰：欲界繫心所念諸樂根相應，是謂欲界繫。云何色界繫乎？答曰：色界繫心所念諸樂根相應，是謂色界繫。云何不繫乎？答曰：無漏心所念諸樂根相應，是謂不繫。喜根亦如是。

於此二十二根，幾因相應？答曰：十四。幾因不相應乎？答曰：八。幾因相應、幾因不相應乎？答曰：彼十四少因相應少因不相應。幾因不相應非不因相應？答曰：彼十四少因不相應少因非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此二十二根，幾因相應？答曰：十四。幾因不相應乎？答曰：八。幾因相應、幾因不相應乎？答曰：彼十四少因相應少因不相應。幾因不相應非不因相應？答曰：彼十四少因不相應少因非不相應。

於此二十二根，幾共緣相緣乎？答曰：十三少入。幾不共緣相緣？答曰：一，十三少入。幾共緣相緣不共緣相緣？答曰：十三也。幾不共緣相緣非不共緣相緣？答曰：八也。諸根此法，彼根非凡夫。諸根凡夫，彼根非此法。色陰攝七根。痛陰攝五根，三根少入。想陰不攝根。行陰攝六根，三根少入。識陰攝一根，三根少入。善根攝八持二入三陰。不善根攝八持二入二陰。隱沒無記根攝六持二入二陰。不隱沒無記根攝十三持七入四陰。根法攝十三持七入四陰。無根法攝六持六入三陰。根無根法攝十八持十二入五陰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此二十二根，幾共緣相緣乎？答曰：十三少入。幾不共緣相緣？答曰：一，十三少入。幾共緣相緣不共緣相緣？答曰：十三也。幾不共緣相緣非不共緣相緣？答曰：八也。諸根此法，彼根非凡夫。諸根凡夫，彼根非此法。色陰攝七根。痛陰攝五根，三根少入。想陰不攝根。行陰攝六根，三根少入。識陰攝一根，三根少入。善根攝八持二入三陰。不善根攝八持二入二陰。隱沒無記根攝六持二入二陰。不隱沒無記根攝十三持七入四陰。根法攝十三持七入四陰。無根法攝六持六入三陰。根無根法攝十八持十二入五陰。

頗緣根生根耶？答曰：生也。頗緣根生不根？答曰：生。頗緣根生根不根？答曰：生也。頗緣不根生不根？答曰：生也。頗緣不根生根？答曰：生也。頗緣不根生根不根？答曰：生也。頗緣根不根生根？答曰：生也。頗緣根不根生不根？答曰：生也。頗緣根不根生根不根乎？答曰：生也。頗緣眼根生眼根？答曰：生也。頗緣眼根乃至生無知根？答曰：生也。頗緣無知根生無知根乎？答曰：生也。頗緣無知根生眼根乃至已知根？答曰：生(生竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗緣根生根耶？答曰：生也。頗緣根生不根？答曰：生。頗緣根生根不根？答曰：生也。頗緣不根生不根？答曰：生也。頗緣不根生根？答曰：生也。頗緣不根生根不根？答曰：生也。頗緣根不根生根？答曰：生也。頗緣根不根生不根？答曰：生也。頗緣根不根生根不根乎？答曰：生也。頗緣眼根生眼根？答曰：生也。頗緣眼根乃至生無知根？答曰：生也。頗緣無知根生無知根乎？答曰：生也。頗緣無知根生眼根乃至已知根？答曰：生(生竟)。

眼根，彼眼根因、增上；耳鼻舌身根、男根女根命根、苦根一增上；餘，緣、增上。耳鼻舌根亦復如是。身根，彼身根因、增上；男根女根亦因、增上；命根、苦根、眼根耳鼻舌根一增上；餘，緣、增上(身竟)。意根，彼意根因、次第、緣、增上；命根八(五情男女命)因、增上；苦根，因、次第、增上，無緣；餘，因、次第、緣、增上。樂根喜根護根、信精進念定慧根亦復如是。女根，彼女根因、增上；男根、命根苦根、眼耳鼻舌根一增上；身根，因、增上；餘，緣、增上。男根亦如是。命根，彼命根因、增上；苦根、眼根耳鼻舌身根、男根女根一增上；餘，緣、增上。苦根，彼苦根因、增上，無緣、無次第；命根八，因、增上，無漏，緣、增上；樂根，因、緣、增上，無次第；餘，因、次第、緣、增上。憂根，彼憂根因次第緣增上；命根八因、增上；苦根，因、次第、增上，無緣，無漏，緣、增上；餘，因、次第、緣、增上。未知根，彼未知根因、次第、緣、增上；已知根，亦因、次第、緣、增上；無知根，因、緣、增上，無次第；命根八及苦根一增上；憂根，緣、增上；餘，因、次第、緣、增上。已知根，彼已知根因、次第、緣、增上；無知根，亦因、次第、緣、增上；命根八及苦根一增上；憂根未知根，緣、增上；餘，因、次第、緣、增上。無知根，彼無知根因次第緣增上；命根八及苦根一增上；憂根未知根已知根，緣、增上；餘，因、次第、緣、增上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼根，彼眼根因、增上；耳鼻舌身根、男根女根命根、苦根一增上；餘，緣、增上。耳鼻舌根亦復如是。身根，彼身根因、增上；男根女根亦因、增上；命根、苦根、眼根耳鼻舌根一增上；餘，緣、增上(身竟)。意根，彼意根因、次第、緣、增上；命根八(五情男女命)因、增上；苦根，因、次第、增上，無緣；餘，因、次第、緣、增上。樂根喜根護根、信精進念定慧根亦復如是。女根，彼女根因、增上；男根、命根苦根、眼耳鼻舌根一增上；身根，因、增上；餘，緣、增上。男根亦如是。命根，彼命根因、增上；苦根、眼根耳鼻舌身根、男根女根一增上；餘，緣、增上。苦根，彼苦根因、增上，無緣、無次第；命根八，因、增上，無漏，緣、增上；樂根，因、緣、增上，無次第；餘，因、次第、緣、增上。憂根，彼憂根因次第緣增上；命根八因、增上；苦根，因、次第、增上，無緣，無漏，緣、增上；餘，因、次第、緣、增上。未知根，彼未知根因、次第、緣、增上；已知根，亦因、次第、緣、增上；無知根，因、緣、增上，無次第；命根八及苦根一增上；憂根，緣、增上；餘，因、次第、緣、增上。已知根，彼已知根因、次第、緣、增上；無知根，亦因、次第、緣、增上；命根八及苦根一增上；憂根未知根，緣、增上；餘，因、次第、緣、增上。無知根，彼無知根因次第緣增上；命根八及苦根一增上；憂根未知根已知根，緣、增上；餘，因、次第、緣、增上。

二十二根品第二十七竟(梵本三百一十四首盧，秦四千四十二言)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二根品第二十七竟(梵本三百一十四首盧，秦四千四十二言)。

阿毘曇根犍度有跋渠第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇根犍度有跋渠第二

受欲界有，幾根最初得行？受色無色界有，幾根最初得行？頗欲界繫意所念法，曉了欲界曉了色無色界耶？頗色界繫意所念法，曉了色界曉了欲界無色界乎？頗無色界繫意所念法，曉了無色界曉了欲界色界耶？曉了欲界，曉了幾根乎？曉了色界無色界，曉了幾根耶？幾根曉了欲界？幾根曉了色界無色界？幾根取須陀洹果？幾根取斯陀含、阿那含、阿羅漢果耶？諸根取須陀洹果，已得須陀洹果，此根當言成就、當言不成就？諸根取斯陀含、阿那含、阿羅漢果，已得阿羅漢果，此根當言成就、當言不成就？諸根取須陀洹果，彼根為何繫結滅、彼根何果攝？諸根取斯陀含、阿那含、阿羅漢果，彼根為何繫結滅、此根為何果攝？取須陀洹果諸根棄，彼根為何繫結滅、此根何果攝？取斯陀含、阿那含、阿羅漢果棄諸根，彼根為何繫結滅、此根何果攝？取須陀洹果得諸根，彼根為何繫結滅、此根為何果攝？取斯陀含、阿那含、阿羅漢果得諸根，彼根為何繫結滅、此根為何果攝？諸根成就須陀洹，彼根為何繫結滅、此根為何果攝？諸根成就斯陀含、阿那含、阿羅漢，彼根為何繫結滅、此根為何果攝？諸根須陀洹結滅，此根為何繫結滅、此根為何果攝耶？諸根斯陀含、阿那含結滅，此根為何繫結滅、此根為何果攝？諸根須陀洹果攝，此根為何繫結滅耶？諸根斯陀含、阿那含、阿羅漢果攝，此根為何繫結滅？諸苦智，彼苦無漏智耶？設苦無漏智，是苦智乎？諸習智、盡智、道智是道無漏智耶？設是道無漏智，是道智耶？諸無漏根欲界繫緣，此根法智相應耶？設無漏根法智相應，彼根欲界繫緣？諸無漏根色無色界繫緣，此根未知智相應耶？設諸無漏根未知智相應，彼根色無色界繫緣？法智，當言法智耶？未知智、知他人心智、等智、苦智習智盡智道智，當言有覺有觀耶、無覺有觀耶、無覺無觀耶？當言樂根憙根護根、空無相無願相應耶？當言欲界繫緣、當言色界無色界繫緣、當言不繫緣？未知智亦復如是。等意解脫，當言得學根、得無學根耶？無疑意解脫，當言得學根、得無學根乎？一切結盡，當言得學根、得無學根耶？以無礙道取須陀洹果證，此道當言法智相應？未知智、知他人心智、等智、苦智習智盡智道智，當言有覺有觀耶、無覺有觀耶、無覺無觀耶？當言樂根相應？喜根護根、空無相無願，當言欲界繫緣、當言色無色界繫緣、當言不繫緣？以無礙道取斯陀含、阿那含、阿羅漢果證，此道當言法智相應？未知智、知他人心智、等智、苦智習智盡智道智，當言有覺有觀耶、無覺有觀耶、無覺無觀耶？當言樂根相應耶？喜根護根、空無相無願，當言 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受欲界有，幾根最初得行？受色無色界有，幾根最初得行？頗欲界繫意所念法，曉了欲界曉了色無色界耶？頗色界繫意所念法，曉了色界曉了欲界無色界乎？頗無色界繫意所念法，曉了無色界曉了欲界色界耶？曉了欲界，曉了幾根乎？曉了色界無色界，曉了幾根耶？幾根曉了欲界？幾根曉了色界無色界？幾根取須陀洹果？幾根取斯陀含、阿那含、阿羅漢果耶？諸根取須陀洹果，已得須陀洹果，此根當言成就、當言不成就？諸根取斯陀含、阿那含、阿羅漢果，已得阿羅漢果，此根當言成就、當言不成就？諸根取須陀洹果，彼根為何繫結滅、彼根何果攝？諸根取斯陀含、阿那含、阿羅漢果，彼根為何繫結滅、此根為何果攝？取須陀洹果諸根棄，彼根為何繫結滅、此根何果攝？取斯陀含、阿那含、阿羅漢果棄諸根，彼根為何繫結滅、此根何果攝？取須陀洹果得諸根，彼根為何繫結滅、此根為何果攝？取斯陀含、阿那含、阿羅漢果得諸根，彼根為何繫結滅、此根為何果攝？諸根成就須陀洹，彼根為何繫結滅、此根為何果攝？諸根成就斯陀含、阿那含、阿羅漢，彼根為何繫結滅、此根為何果攝？諸根須陀洹結滅，此根為何繫結滅、此根為何果攝耶？諸根斯陀含、阿那含結滅，此根為何繫結滅、此根為何果攝？諸根須陀洹果攝，此根為何繫結滅耶？諸根斯陀含、阿那含、阿羅漢果攝，此根為何繫結滅？諸苦智，彼苦無漏智耶？設苦無漏智，是苦智乎？諸習智、盡智、道智是道無漏智耶？設是道無漏智，是道智耶？諸無漏根欲界繫緣，此根法智相應耶？設無漏根法智相應，彼根欲界繫緣？諸無漏根色無色界繫緣，此根未知智相應耶？設諸無漏根未知智相應，彼根色無色界繫緣？法智，當言法智耶？未知智、知他人心智、等智、苦智習智盡智道智，當言有覺有觀耶、無覺有觀耶、無覺無觀耶？當言樂根憙根護根、空無相無願相應耶？當言欲界繫緣、當言色界無色界繫緣、當言不繫緣？未知智亦復如是。等意解脫，當言得學根、得無學根耶？無疑意解脫，當言得學根、得無學根乎？一切結盡，當言得學根、得無學根耶？以無礙道取須陀洹果證，此道當言法智相應？未知智、知他人心智、等智、苦智習智盡智道智，當言有覺有觀耶、無覺有觀耶、無覺無觀耶？當言樂根相應？喜根護根、空無相無願，當言欲界繫緣、當言色無色界繫緣、當言不繫緣？以無礙道取斯陀含、阿那含、阿羅漢果證，此道當言法智相應？未知智、知他人心智、等智、苦智習智盡智道智，當言有覺有觀耶、無覺有觀耶、無覺無觀耶？當言樂根相應耶？喜根護根、空無相無願，當言

欲界繫緣耶、當言色無色界繫緣、當言不繫緣？幾根斷盡起，當言得須陀洹果耶？幾根斷盡起，當言得斯陀含、阿那含、阿羅漢果耶？此章義願具演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界繫緣耶、當言色無色界繫緣、當言不繫緣？幾根斷盡起，當言得須陀洹果耶？幾根斷盡起，當言得斯陀含、阿那含、阿羅漢果耶？此章義願具演說。

受欲界有，幾根最初得行？答曰：卵生胎生合會生二：身根、命根也，化生或六七八，無形六，一形七，二形八。受色界有，幾根最初得行？答曰：六。受無色界有，幾根最初得行耶？答曰：一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受欲界有，幾根最初得行？答曰：卵生胎生合會生二：身根、命根也，化生或六七八，無形六，一形七，二形八。受色界有，幾根最初得行？答曰：六。受無色界有，幾根最初得行耶？答曰：一。

頗欲界繫心所念法，曉了欲界乎？答曰：不曉了。曉了色界無色界耶？答曰：不曉了。頗色界繫心所念法，曉了色界乎？答曰：曉了。曉了欲界耶？答曰：曉了。曉了無色界乎？答曰：不曉了。頗無色界繫心所念法，曉了無色界乎？答曰：曉了。曉了欲界乎？答曰：不曉了。曉了色界乎？答曰：曉了。曉了欲界，為曉了幾根乎？答曰：四(男女憂苦)。曉了色界，為曉了幾根耶？答曰：五(五情)。曉了無色界，為曉了幾根乎？答曰：八(五根意命護也)。幾根曉了欲界乎？答曰：凡夫人七(五根意護)，無垢人八(加已知也)。幾根曉了色界乎？答曰：凡夫人七，無垢人十(加樂喜也)。幾根曉了無色界耶？答曰：十一(加無知)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗欲界繫心所念法，曉了欲界乎？答曰：不曉了。曉了色界無色界耶？答曰：不曉了。頗色界繫心所念法，曉了色界乎？答曰：曉了。曉了欲界耶？答曰：曉了。曉了無色界乎？答曰：不曉了。頗無色界繫心所念法，曉了無色界乎？答曰：曉了。曉了欲界乎？答曰：不曉了。曉了色界乎？答曰：曉了。曉了欲界，為曉了幾根乎？答曰：四(男女憂苦)。曉了色界，為曉了幾根耶？答曰：五(五情)。曉了無色界，為曉了幾根乎？答曰：八(五根意命護也)。幾根曉了欲界乎？答曰：凡夫人七(五根意護)，無垢人八(加已知也)。幾根曉了色界乎？答曰：凡夫人七，無垢人十(加樂喜也)。幾根曉了無色界耶？答曰：十一(加無知)。

幾根取須陀洹果乎？答曰：九(意護未知已知五根)。幾根取斯陀含果乎？答曰：若倍欲盡越次取證九；若得須陀洹果，以世俗道取斯陀含果七，無漏八。幾根取阿那含果？答曰：若欲愛盡越次取證九；若得斯陀含果，以世俗道取阿那含果七，無漏八。幾根取阿羅漢果乎？答曰：十一(數皆如上)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幾根取須陀洹果乎？答曰：九(意護未知已知五根)。幾根取斯陀含果乎？答曰：若倍欲盡越次取證九；若得須陀洹果，以世俗道取斯陀含果七，無漏八。幾根取阿那含果？答曰：若欲愛盡越次取證九；若得斯陀含果，以世俗道取阿那含果七，無漏八。幾根取阿羅漢果乎？答曰：十一(數皆如上)。

諸根取須陀洹果，已得須陀洹果，當言成就此根不成就乎？答曰：無礙道不成就，解脫道成就也。諸根取斯陀含阿那含阿羅漢果，已得阿羅漢果，當言成就此根不成就乎？答曰：無礙道不成就，解脫道成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根取須陀洹果，已得須陀洹果，當言成就此根不成就乎？答曰：無礙道不成就，解脫道成就也。諸根取斯陀含阿那含阿羅漢果，已得阿羅漢果，當言成就此根不成就乎？答曰：無礙道不成就，解脫道成就。

諸根取須陀洹果，此根為何繫結滅乎？答曰：或色界繫、或無色界繫、或無處所。諸根取斯陀含果、阿那含果，此根為何繫結滅？答曰：或欲界繫、或色無色界繫、或無處所。諸根取阿羅漢果，此根何繫結滅耶？答曰：或無色界繫、或無處所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根取須陀洹果，此根為何繫結滅乎？答曰：或色界繫、或無色界繫、或無處所。諸根取斯陀含果、阿那含果，此根為何繫結滅？答曰：或欲界繫、或色無色界繫、或無處所。諸根取阿羅漢果，此根何繫結滅耶？答曰：或無色界繫、或無處所。

諸根取須陀洹果，此根何果攝乎？答曰：須陀洹果或無處所。諸根取斯陀含果，此根何果攝耶？答曰：斯陀含果或無處所。諸根取阿那含果，此根何果攝？答曰：阿那含果或無處所。諸根取阿羅漢果，此根何果攝？答曰：阿羅漢果或無處所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根取須陀洹果，此根何果攝乎？答曰：須陀洹果或無處所。諸根取斯陀含果，此根何果攝耶？答曰：斯陀含果或無處所。諸根取阿那含果，此根何果攝？答曰：阿那含果或無處所。諸根取阿羅漢果，此根何果攝？答曰：阿羅漢果或無處所。

取須陀洹果棄諸根，此根為何繫結滅乎？答曰：或欲界繫、或色無色界繫、或無處所。取斯陀含阿那含果棄諸根，此根為何繫結滅？答曰：或欲界繫、或色無色界繫、或無處所。取阿羅漢果棄諸根，此根為何繫結滅？答曰：或色界繫、或無色界繫、或無處所。取須陀洹果棄諸根，此根為何果攝？答曰：無處所。取斯陀含果棄諸根，此根為何果攝？答曰：須陀洹果或無處所。取阿那含果棄諸根，此根為何果攝？答曰：斯陀含果或無處所。取阿羅漢果棄諸根，此根為何果攝？答曰：阿那含果或無處所。取須陀洹果獲諸根，此根為何繫結滅？答曰：無處所。取斯陀含、阿那含、阿羅漢果獲諸根，此根為何繫結滅？答曰：無處所。取須陀洹果獲諸根，此根為何果攝？答曰：須陀洹果。取斯陀含、阿那含、阿羅漢果獲諸根，此根為何果攝？答曰：阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取須陀洹果棄諸根，此根為何繫結滅乎？答曰：或欲界繫、或色無色界繫、或無處所。取斯陀含阿那含果棄諸根，此根為何繫結滅？答曰：或欲界繫、或色無色界繫、或無處所。取阿羅漢果棄諸根，此根為何繫結滅？答曰：或色界繫、或無色界繫、或無處所。取須陀洹果棄諸根，此根為何果攝？答曰：無處所。取斯陀含果棄諸根，此根為何果攝？答曰：須陀洹果或無處所。取阿那含果棄諸根，此根為何果攝？答曰：斯陀含果或無處所。取阿羅漢果棄諸根，此根為何果攝？答曰：阿那含果或無處所。取須陀洹果獲諸根，此根為何繫結滅？答曰：無處所。取斯陀含、阿那含、阿羅漢果獲諸根，此根為何繫結滅？答曰：無處所。取須陀洹果獲諸根，此根為何果攝？答曰：須陀洹果。取斯陀含、阿那含、阿羅漢果獲諸根，此根為何果攝？答曰：阿羅漢果。

須陀洹成就諸根，此根為何繫結滅？答曰：或欲界繫或無處所。斯陀含成就諸根，此根為何繫結滅？答曰：或欲界繫或無處所。阿那含成就諸根，此根為何繫結滅？答曰：或色界繫、或無色界繫、或無處所。阿羅漢成就諸根，此根為何繫結滅？答曰：無處所也。須陀洹成就諸根，此根為何果攝？答曰：或須陀洹果或無處所。斯陀含、阿那含、阿羅漢成就諸根，此根為何果攝？答曰：阿羅漢果或無處所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須陀洹成就諸根，此根為何繫結滅？答曰：或欲界繫或無處所。斯陀含成就諸根，此根為何繫結滅？答曰：或欲界繫或無處所。阿那含成就諸根，此根為何繫結滅？答曰：或色界繫、或無色界繫、或無處所。阿羅漢成就諸根，此根為何繫結滅？答曰：無處所也。須陀洹成就諸根，此根為何果攝？答曰：或須陀洹果或無處所。斯陀含、阿那含、阿羅漢成就諸根，此根為何果攝？答曰：阿羅漢果或無處所。

諸根須陀洹結滅，此根為何繫結滅？答曰：欲界繫也。諸根斯陀含結滅，此根為何繫結滅？答曰：欲界繫也。諸根阿那含結滅，此根為何繫結滅？答曰：或色無色界繫也。諸根須陀洹結滅，此根為何果攝？答曰：無處所也。諸根斯陀含、阿那含結滅，此根為何果攝？答曰：無處所也。諸根須陀洹果攝，此根為何繫結滅？答曰：無處所也。諸根斯陀含、阿那含、阿羅漢果攝，此根為何繫結滅？答曰。無處所也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根須陀洹結滅，此根為何繫結滅？答曰：欲界繫也。諸根斯陀含結滅，此根為何繫結滅？答曰：欲界繫也。諸根阿那含結滅，此根為何繫結滅？答曰：或色無色界繫也。諸根須陀洹結滅，此根為何果攝？答曰：無處所也。諸根斯陀含、阿那含結滅，此根為何果攝？答曰：無處所也。諸根須陀洹果攝，此根為何繫結滅？答曰：無處所也。諸根斯陀含、阿那含、阿羅漢果攝，此根為何繫結滅？答曰。無處所也。

諸苦智是苦無漏智乎？答曰：如是，諸苦智是苦無漏智也。頗苦無漏智非苦智乎？答曰：有，諸苦習智也。諸習智彼是習無漏智乎？答曰：如是，諸習智彼是習無漏智也。頗習無漏智彼非習智乎？答曰：有，諸習苦智也。諸盡智彼是盡無漏智乎？答曰：如是。設盡無漏智，彼是盡智？答曰：如是。諸道智，彼是道無漏智乎？答曰：如是。設道無漏智，彼是道智？答曰：如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸苦智是苦無漏智乎？答曰：如是，諸苦智是苦無漏智也。頗苦無漏智非苦智乎？答曰：有，諸苦習智也。諸習智彼是習無漏智乎？答曰：如是，諸習智彼是習無漏智也。頗習無漏智彼非習智乎？答曰：有，諸習苦智也。諸盡智彼是盡無漏智乎？答曰：如是。設盡無漏智，彼是盡智？答曰：如是。諸道智，彼是道無漏智乎？答曰：如是。設道無漏智，彼是道智？答曰：如是。

無漏諸根欲界繫緣，此根法智相應乎？答曰：或無漏根欲界繫緣，此根非法智相應。云何無漏根欲界繫緣此根非法智相應乎？答曰：苦法忍彼相應根，苦法智、習法忍彼相應根，習法智，是謂無漏根欲界繫緣此根非法智相應也。云何無漏根法智相應此根非欲界繫緣？答曰：諸根緣盡、緣道法智相應，是謂無漏根法智相應此根非欲界繫緣。云何無漏根欲界繫緣彼根法智相應？答曰：諸根緣苦、緣習法智相應，是謂無漏根欲界繫緣彼根法智相應。云何無漏根非欲界繫緣非法智相應乎？答曰：苦未知忍、苦未知智彼相應根，習未知忍、習未知智彼相應根，盡法忍彼相應根，盡法智、盡未知忍、盡未知智彼相應根，道法忍彼相應根，道法智、道未知忍、道未知智彼相應根，是謂無漏根此根非欲界繫緣彼根非法智相應。諸無漏根色無色界繫緣，彼根未知智相應乎？答曰：或無漏根色無色界繫緣，彼根非未知智相應。云何無漏根色無色界繫緣彼根非未知智相應乎？答曰：苦未知忍彼相應根，苦未知智、習未知忍彼相應根，習未知智，是謂無漏根色無色界繫緣彼根非未知智相應也。云何無漏根未知智相應彼根非色無色界繫緣？答曰：諸根緣盡、緣道未知智相應，是謂無漏根未知智相應彼根非色無色界繫緣。云何無漏根色無色界繫緣彼根未知智相應乎？答曰：諸根緣苦、緣習未知智相應，是謂無漏根色無色界繫緣彼根未知智相應。云何無漏根非色無色界繫緣彼根非未知智相應？答曰：苦法忍、苦法智彼相應根，習法忍、習法智彼相應根，盡法忍、盡法智、盡未知忍彼相應根，盡未知智、道法忍、道法智彼相應根，道未知忍彼相應根，道未知智，是謂無漏根彼根非色無色界繫緣彼根非未知智相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無漏諸根欲界繫緣，此根法智相應乎？答曰：或無漏根欲界繫緣，此根非法智相應。云何無漏根欲界繫緣此根非法智相應乎？答曰：苦法忍彼相應根，苦法智、習法忍彼相應根，習法智，是謂無漏根欲界繫緣此根非法智相應也。云何無漏根法智相應此根非欲界繫緣？答曰：諸根緣盡、緣道法智相應，是謂無漏根法智相應此根非欲界繫緣。云何無漏根欲界繫緣彼根法智相應？答曰：諸根緣苦、緣習法智相應，是謂無漏根欲界繫緣彼根法智相應。云何無漏根非欲界繫緣非法智相應乎？答曰：苦未知忍、苦未知智彼相應根，習未知忍、習未知智彼相應根，盡法忍彼相應根，盡法智、盡未知忍、盡未知智彼相應根，道法忍彼相應根，道法智、道未知忍、道未知智彼相應根，是謂無漏根此根非欲界繫緣彼根非法智相應。諸無漏根色無色界繫緣，彼根未知智相應乎？答曰：或無漏根色無色界繫緣，彼根非未知智相應。云何無漏根色無色界繫緣彼根非未知智相應乎？答曰：苦未知忍彼相應根，苦未知智、習未知忍彼相應根，習未知智，是謂無漏根色無色界繫緣彼根非未知智相應也。云何無漏根未知智相應彼根非色無色界繫緣？答曰：諸根緣盡、緣道未知智相應，是謂無漏根未知智相應彼根非色無色界繫緣。云何無漏根色無色界繫緣彼根未知智相應乎？答曰：諸根緣苦、緣習未知智相應，是謂無漏根色無色界繫緣彼根未知智相應。云何無漏根非色無色界繫緣彼根非未知智相應？答曰：苦法忍、苦法智彼相應根，習法忍、習法智彼相應根，盡法忍、盡法智、盡未知忍彼相應根，盡未知智、道法忍、道法智彼相應根，道未知忍彼相應根，道未知智，是謂無漏根彼根非色無色界繫緣彼根非未知智相應。

法智當言法智？答曰：法智當言法智，或彼知他人心智、苦智習智盡智道智，或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀，或樂根相應或喜根護根空無相無願，或欲界繫緣或不繫緣(法智盡)。未知智當言未知智？答曰：未知智當言未知智，或知他人心智、苦智習智盡智道智，或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀，或樂根相應喜根護根空無相無願，或色無色界繫緣不繫緣(未知智盡)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法智當言法智？答曰：法智當言法智，或彼知他人心智、苦智習智盡智道智，或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀，或樂根相應或喜根護根空無相無願，或欲界繫緣或不繫緣(法智盡)。未知智當言未知智？答曰：未知智當言未知智，或知他人心智、苦智習智盡智道智，或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀，或樂根相應喜根護根空無相無願，或色無色界繫緣不繫緣(未知智盡)。

等意解脫，當言得學根、得無學根？答曰：等意解脫當言得學根、得無學根。無疑意解脫，當言得學根、得無學根？答曰：若始得無疑，當言得學根、得無學根；若等意解脫阿羅漢得無疑，當言得無學根。一切結盡，當言得學根、得無學根乎？答曰：一切結盡，當言得學根、得無學根。以無礙道取須陀洹果證，此道當言忍相應，當言有覺有觀，當言護根相應無願相應，當言不繫緣(道迹竟)。以無礙道取斯陀含果證，若倍欲盡越次取證，此道當言忍相應，當言有覺有觀，當言護根相應無願相應，當言不繫緣。若得須陀洹果，以世俗道取斯陀含果，此道當言等智相應，當言有覺有觀護根相應，當言欲界繫緣。若得須陀洹果，以無漏道取斯陀含果，此道當言法智相應或苦智習智盡智道智，當言有覺有觀，當言護根相應或空無相無願，或欲界繫緣或不繫緣(往還竟)。以無礙道取阿那含果證，若欲愛盡越次取證，此道當言忍相應，或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀，或樂根喜根護根相應無願相應。若得斯陀含果，以世俗道取阿那含果，此道當言等智相應，當言有覺有觀，當言護根相應，當言欲界繫緣。若得斯陀含果，以無漏道取阿那含果，此道當言法智相應或苦智習盡道智，當言有覺有觀，當言護根相應或空無相無願相應，或欲界繫緣或不繫緣(不還竟)。以無礙道取阿羅漢果證，若依未來有覺有觀三昧取阿羅漢果，此道或法智相應或未知智或苦智習盡道智，當言有覺有觀，當言護根相應或空無相願，或無色界繫緣或不繫緣。若依初禪取阿羅漢果，此道或法智相應或未知智或苦智習盡道智，當言有覺有觀，當言喜根相應或空無相無願，或無色界繫緣或不繫緣。若依禪中間取阿羅漢果，此道或法智相應或未知智或苦智習盡道智，當言無覺有觀，當言護根相應或空無相願，或無色界繫緣或不繫緣。若依二禪取阿羅漢果，此道或法智相應或未知智或苦智習盡道智，當言無覺無觀，當言喜根相應或空無相無願，或無色界繫緣或不繫緣。若依三禪取阿羅漢果，此道或法智相應或未知智或苦智習盡道智，當言無覺無觀，當言樂根相應或空無相願，或無色界繫緣或不繫緣。若依四禪取阿羅漢果，此道或法智相應或未知智或苦智習盡道智，當言無覺無觀，當言護根相應或空無相願，或無色界繫緣或不繫緣。若依無色定取阿羅漢果，此道當言未知智相應或苦智習盡道智，當言無覺無觀，當言護根相應或空無相願，或無色界繫緣或不繫緣(真人竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等意解脫，當言得學根、得無學根？答曰：等意解脫當言得學根、得無學根。無疑意解脫，當言得學根、得無學根？答曰：若始得無疑，當言得學根、得無學根；若等意解脫阿羅漢得無疑，當言得無學根。一切結盡，當言得學根、得無學根乎？答曰：一切結盡，當言得學根、得無學根。以無礙道取須陀洹果證，此道當言忍相應，當言有覺有觀，當言護根相應無願相應，當言不繫緣(道迹竟)。以無礙道取斯陀含果證，若倍欲盡越次取證，此道當言忍相應，當言有覺有觀，當言護根相應無願相應，當言不繫緣。若得須陀洹果，以世俗道取斯陀含果，此道當言等智相應，當言有覺有觀護根相應，當言欲界繫緣。若得須陀洹果，以無漏道取斯陀含果，此道當言法智相應或苦智習智盡智道智，當言有覺有觀，當言護根相應或空無相無願，或欲界繫緣或不繫緣(往還竟)。以無礙道取阿那含果證，若欲愛盡越次取證，此道當言忍相應，或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀，或樂根喜根護根相應無願相應。若得斯陀含果，以世俗道取阿那含果，此道當言等智相應，當言有覺有觀，當言護根相應，當言欲界繫緣。若得斯陀含果，以無漏道取阿那含果，此道當言法智相應或苦智習盡道智，當言有覺有觀，當言護根相應或空無相無願相應，或欲界繫緣或不繫緣(不還竟)。以無礙道取阿羅漢果證，若依未來有覺有觀三昧取阿羅漢果，此道或法智相應或未知智或苦智習盡道智，當言有覺有觀，當言護根相應或空無相願，或無色界繫緣或不繫緣。若依初禪取阿羅漢果，此道或法智相應或未知智或苦智習盡道智，當言有覺有觀，當言喜根相應或空無相無願，或無色界繫緣或不繫緣。若依禪中間取阿羅漢果，此道或法智相應或未知智或苦智習盡道智，當言無覺有觀，當言護根相應或空無相願，或無色界繫緣或不繫緣。若依二禪取阿羅漢果，此道或法智相應或未知智或苦智習盡道智，當言無覺無觀，當言喜根相應或空無相無願，或無色界繫緣或不繫緣。若依三禪取阿羅漢果，此道或法智相應或未知智或苦智習盡道智，當言無覺無觀，當言樂根相應或空無相願，或無色界繫緣或不繫緣。若依四禪取阿羅漢果，此道或法智相應或未知智或苦智習盡道智，當言無覺無觀，當言護根相應或空無相願，或無色界繫緣或不繫緣。若依無色定取阿羅漢果，此道當言未知智相應或苦智習盡道智，當言無覺無觀，當言護根相應或空無相願，或無色界繫緣或不繫緣(真人竟)。

幾根滅盡起得須陀洹果乎？答曰：根不悉滅，七盡起、一滅不起(未知)、一起不盡(已知)，當言得須陀洹果也。幾根滅盡起當言得斯陀含果耶？答曰：若倍欲盡越次取證，根不悉滅，七盡起、一滅不起、一起不盡，當言得斯陀含果也。若得須陀洹果，以世俗道取斯陀含果，根不悉滅七盡起，當言得斯陀含果。若得須陀洹果，以無漏道取斯陀含果，根不悉滅八盡起(如已知)，當言得斯陀含果也。幾根滅盡起當言得阿那含果乎？答曰：若欲愛盡越次取證，根不悉滅，七盡起、一滅不起、一起不盡，當言得阿那含果也。若得斯陀含果，以世俗道取阿那含果，禪不現在前，四根悉滅(憂苦男女)，七盡起當言得阿那含果。若禪現在前，四根悉滅也、六盡起(五根竟)、一滅不起、一起不盡，當言得阿那含果也。若得斯陀含果，以無漏道取阿那含果，禪不現在前，四根悉滅、八盡起，當言得阿那含果也。若禪現在前，四根悉滅、七盡起(五根意已知)、一滅不起(護根)、一起不盡(或樂喜)，當言得阿那含果也。幾根滅盡起當言得阿羅漢果乎？答曰：若依未來有覺有觀三昧取阿羅漢果，一根悉滅(命也)、七滅盡起、一滅不起(已知)、一起不盡(無知)，當言得阿羅漢果。初禪、中間、第四禪、無色定亦復如是。若依初禪取阿羅漢果，二根悉滅(命護)、六滅盡起、一滅不起、一起不盡、一盡起，當言得阿羅漢果也。二禪三禪亦復如是(三禪樂根)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幾根滅盡起得須陀洹果乎？答曰：根不悉滅，七盡起、一滅不起(未知)、一起不盡(已知)，當言得須陀洹果也。幾根滅盡起當言得斯陀含果耶？答曰：若倍欲盡越次取證，根不悉滅，七盡起、一滅不起、一起不盡，當言得斯陀含果也。若得須陀洹果，以世俗道取斯陀含果，根不悉滅七盡起，當言得斯陀含果。若得須陀洹果，以無漏道取斯陀含果，根不悉滅八盡起(如已知)，當言得斯陀含果也。幾根滅盡起當言得阿那含果乎？答曰：若欲愛盡越次取證，根不悉滅，七盡起、一滅不起、一起不盡，當言得阿那含果也。若得斯陀含果，以世俗道取阿那含果，禪不現在前，四根悉滅(憂苦男女)，七盡起當言得阿那含果。若禪現在前，四根悉滅也、六盡起(五根竟)、一滅不起、一起不盡，當言得阿那含果也。若得斯陀含果，以無漏道取阿那含果，禪不現在前，四根悉滅、八盡起，當言得阿那含果也。若禪現在前，四根悉滅、七盡起(五根意已知)、一滅不起(護根)、一起不盡(或樂喜)，當言得阿那含果也。幾根滅盡起當言得阿羅漢果乎？答曰：若依未來有覺有觀三昧取阿羅漢果，一根悉滅(命也)、七滅盡起、一滅不起(已知)、一起不盡(無知)，當言得阿羅漢果。初禪、中間、第四禪、無色定亦復如是。若依初禪取阿羅漢果，二根悉滅(命護)、六滅盡起、一滅不起、一起不盡、一盡起，當言得阿羅漢果也。二禪三禪亦復如是(三禪樂根)。

有品第二十八竟(梵本三百二十八首盧，秦言四千二百七十二言)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有品第二十八竟(梵本三百二十八首盧，秦言四千二百七十二言)。

阿毘曇根犍度更樂跋渠第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇根犍度更樂跋渠第三

十六更樂：有對更、增語更、明更、無明更、非明非無明更、愛更、恚更、樂痛更、苦痛更、不苦不樂痛更、眼更、耳更、鼻更、舌更、身更、意更。何等有對更，乃至意更為何等耶？有對更攝幾更，乃至意更攝幾更乎？有對更幾根相應，乃至意更幾根相應耶？諸根有對更因，有對更此根相應乎？設根有對更相應，彼根有對更因乃至意更因亦復如是？諸此種成就眼根，彼成就此種身根乎？設成就此種身根，彼成就此種眼根乎？耳鼻舌根亦復如是。地獄幾根成就？畜生、餓鬼、斷善本、邪定、等定、不定、閻浮提、拘耶尼、弗于逮、欝單曰、四天王身、三十三天、炎摩、兜術、化自在、他化自在天、梵加夷天、光音、遍淨、果實天、中陰、無色、堅信、堅法、信解脫、見到、身證、慧解脫、俱解脫成就幾根乎？眼根得斷智時，幾根得斷智？乃至慧根得斷智時，幾根得斷智？眼根得盡證時，幾根得盡證？乃至慧根得盡證時，幾根得盡證？此章義願具演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十六更樂：有對更、增語更、明更、無明更、非明非無明更、愛更、恚更、樂痛更、苦痛更、不苦不樂痛更、眼更、耳更、鼻更、舌更、身更、意更。何等有對更，乃至意更為何等耶？有對更攝幾更，乃至意更攝幾更乎？有對更幾根相應，乃至意更幾根相應耶？諸根有對更因，有對更此根相應乎？設根有對更相應，彼根有對更因乃至意更因亦復如是？諸此種成就眼根，彼成就此種身根乎？設成就此種身根，彼成就此種眼根乎？耳鼻舌根亦復如是。地獄幾根成就？畜生、餓鬼、斷善本、邪定、等定、不定、閻浮提、拘耶尼、弗于逮、欝單曰、四天王身、三十三天、炎摩、兜術、化自在、他化自在天、梵加夷天、光音、遍淨、果實天、中陰、無色、堅信、堅法、信解脫、見到、身證、慧解脫、俱解脫成就幾根乎？眼根得斷智時，幾根得斷智？乃至慧根得斷智時，幾根得斷智？眼根得盡證時，幾根得盡證？乃至慧根得盡證時，幾根得盡證？此章義願具演說。

十六更樂：有對更樂、增語更樂、明更樂、無明更樂、非明非無明更樂、愛更樂、恚更樂、樂痛更樂、苦痛更樂、不苦不樂痛更樂、眼更樂、耳更樂、鼻更樂、舌更樂、身更樂、意更樂。云何有對更樂乎？答曰：五識身相應更樂。云何增語更樂乎？答曰：意識身相應更樂。云何明更樂？答曰：無漏更樂。云何無明更樂乎？答曰：染污更樂。云何非明非無明更樂？答曰：無染污有漏更樂。云何愛更樂乎？答曰：欲相應更樂。云何恚更樂？答曰：瞋恚相應更樂。何謂樂痛更樂？答曰：樂痛相應更樂。何謂苦痛更樂？答曰：苦痛相應更樂。何謂不苦不樂痛更樂乎？答曰：不苦不樂痛相應更樂。何謂眼更樂耶？答曰：眼識身相應更樂。耳鼻舌身更樂亦如是。何謂意更樂乎？答曰：意識身相應更樂。有對更樂，攝六更樂，七更樂少入。增語更樂，攝三更樂，七更樂少入。明更樂，攝明更樂，四更樂少入。無明更樂，攝三更樂，十一更樂少入。非明非無明，攝非明非無明更樂，十一更樂少入。愛更樂，攝愛更樂，十一更樂少入。恚更樂，攝恚更樂，十一更樂少入。樂痛更樂，攝樂痛更樂，十二更樂少入。苦痛更樂，攝苦痛更樂，十一更樂少入。不苦不樂痛更樂，攝不苦不樂痛更樂，十三更樂少入。眼更樂，攝眼更樂，八更樂少入。耳鼻舌身更樂亦復如是。意更樂，攝三更樂，七更樂少入。有對更樂，一根相應，八根少入。增語更樂，五根相應，八根少入。明更樂，三根相應，九根少入。無明更樂，六根少入相應。非明非無明更樂，十一根少入相應。愛更樂，四根少入相應。恚更樂，四根少入相應。樂痛更樂，二根相應，九根少入。苦痛更樂，二根相應，六根少入。不苦不樂痛更樂，一根相應，九根少入。眼更樂，九根少入相應。耳更樂鼻更樂舌更樂身更樂亦復如是。意更樂，五根相應，八根少入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十六更樂：有對更樂、增語更樂、明更樂、無明更樂、非明非無明更樂、愛更樂、恚更樂、樂痛更樂、苦痛更樂、不苦不樂痛更樂、眼更樂、耳更樂、鼻更樂、舌更樂、身更樂、意更樂。云何有對更樂乎？答曰：五識身相應更樂。云何增語更樂乎？答曰：意識身相應更樂。云何明更樂？答曰：無漏更樂。云何無明更樂乎？答曰：染污更樂。云何非明非無明更樂？答曰：無染污有漏更樂。云何愛更樂乎？答曰：欲相應更樂。云何恚更樂？答曰：瞋恚相應更樂。何謂樂痛更樂？答曰：樂痛相應更樂。何謂苦痛更樂？答曰：苦痛相應更樂。何謂不苦不樂痛更樂乎？答曰：不苦不樂痛相應更樂。何謂眼更樂耶？答曰：眼識身相應更樂。耳鼻舌身更樂亦如是。何謂意更樂乎？答曰：意識身相應更樂。有對更樂，攝六更樂，七更樂少入。增語更樂，攝三更樂，七更樂少入。明更樂，攝明更樂，四更樂少入。無明更樂，攝三更樂，十一更樂少入。非明非無明，攝非明非無明更樂，十一更樂少入。愛更樂，攝愛更樂，十一更樂少入。恚更樂，攝恚更樂，十一更樂少入。樂痛更樂，攝樂痛更樂，十二更樂少入。苦痛更樂，攝苦痛更樂，十一更樂少入。不苦不樂痛更樂，攝不苦不樂痛更樂，十三更樂少入。眼更樂，攝眼更樂，八更樂少入。耳鼻舌身更樂亦復如是。意更樂，攝三更樂，七更樂少入。有對更樂，一根相應，八根少入。增語更樂，五根相應，八根少入。明更樂，三根相應，九根少入。無明更樂，六根少入相應。非明非無明更樂，十一根少入相應。愛更樂，四根少入相應。恚更樂，四根少入相應。樂痛更樂，二根相應，九根少入。苦痛更樂，二根相應，六根少入。不苦不樂痛更樂，一根相應，九根少入。眼更樂，九根少入相應。耳更樂鼻更樂舌更樂身更樂亦復如是。意更樂，五根相應，八根少入。

諸根因有對更樂，有對更樂此根相應乎？答曰：如是，諸根有對更樂相應，彼根因有對更樂。頗根因有對更樂，此根非有對更樂相應？答曰：有，諸根因有對更樂，諸餘更樂相應。若根因有對更樂報生無緣，乃至因意更樂亦復如是。除二更樂，諸根因明更樂，此根明更樂相應乎？答曰：如是。諸根明更樂相應：彼根因明更樂乎？答曰：如是。諸根因非明非無明更樂，此根非明非無明更樂相應？答曰：如是，諸根非明非無明更樂相應，此根因非明非無明更樂。頗根因非明非無明更樂，此根非明非無明更樂相應乎？答曰：有，諸根因非明非無明更樂報生無緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根因有對更樂，有對更樂此根相應乎？答曰：如是，諸根有對更樂相應，彼根因有對更樂。頗根因有對更樂，此根非有對更樂相應？答曰：有，諸根因有對更樂，諸餘更樂相應。若根因有對更樂報生無緣，乃至因意更樂亦復如是。除二更樂，諸根因明更樂，此根明更樂相應乎？答曰：如是。諸根明更樂相應：彼根因明更樂乎？答曰：如是。諸根因非明非無明更樂，此根非明非無明更樂相應？答曰：如是，諸根非明非無明更樂相應，此根因非明非無明更樂。頗根因非明非無明更樂，此根非明非無明更樂相應乎？答曰：有，諸根因非明非無明更樂報生無緣。

諸此種成就眼根，彼成就此種身根乎？答曰：或此種成就眼根非此種身根。云何此種成就眼根非此種身根乎？答曰：生欲界不得眼根、設得便失、得天眼，是謂此種成就眼根非此種身也。云何此種成就身根非此種眼根乎？答曰：生欲界不得眼根、設得便失、不得天眼，是謂此種成就身根非此種眼根也。云何此種成就眼根此種身根？答曰：生欲界得眼根不失、若生色界，是謂此種成就眼根此種身根也。云何非此種成就眼根非此種身根乎？答曰：生無色界，是謂非此種成就眼根非此種身根也。耳根亦如是。若此種成就鼻根，彼此種成就身根乎？答曰：如是，若此種成就鼻根，彼此種成就身根。頗此種成就身根非此種鼻根耶？答曰：有，生欲界不得鼻根、設得便失。舌根亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸此種成就眼根，彼成就此種身根乎？答曰：或此種成就眼根非此種身根。云何此種成就眼根非此種身根乎？答曰：生欲界不得眼根、設得便失、得天眼，是謂此種成就眼根非此種身也。云何此種成就身根非此種眼根乎？答曰：生欲界不得眼根、設得便失、不得天眼，是謂此種成就身根非此種眼根也。云何此種成就眼根此種身根？答曰：生欲界得眼根不失、若生色界，是謂此種成就眼根此種身根也。云何非此種成就眼根非此種身根乎？答曰：生無色界，是謂非此種成就眼根非此種身根也。耳根亦如是。若此種成就鼻根，彼此種成就身根乎？答曰：如是，若此種成就鼻根，彼此種成就身根。頗此種成就身根非此種鼻根耶？答曰：有，生欲界不得鼻根、設得便失。舌根亦如是。

地獄成就幾根？答曰：若極多成就十九，若極少八。畜生，若極多十九，若極少十三。餓鬼亦如是。斷善根，若極多十三，若極少八。邪定，若極多十九，若極少八。等定，若極多十九，若極少十一。不定，若極多十九，若極少八。閻浮提、拘耶尼、弗于逮亦復如是。欝單曰，若極多十八，若極少十三。四天王身，若極多十九，若極少十七。三十三天、炎天、兜術天、化自在天、他化自在天亦復如是。梵、加夷天，若極多十六，若極少十五。光音天亦復如是。遍淨天，若極多十六，若極少十四。果實天，若極多十六，若極少十三。中陰，若極多十九，若極少十三。無色，若極多十一，若極少八。堅信、堅法，若極多十九，若極少十三。信解脫、見到，若極多十九，若極少十一。身證、慧解脫、俱解脫，若極多十八，若極少十一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地獄成就幾根？答曰：若極多成就十九，若極少八。畜生，若極多十九，若極少十三。餓鬼亦如是。斷善根，若極多十三，若極少八。邪定，若極多十九，若極少八。等定，若極多十九，若極少十一。不定，若極多十九，若極少八。閻浮提、拘耶尼、弗于逮亦復如是。欝單曰，若極多十八，若極少十三。四天王身，若極多十九，若極少十七。三十三天、炎天、兜術天、化自在天、他化自在天亦復如是。梵、加夷天，若極多十六，若極少十五。光音天亦復如是。遍淨天，若極多十六，若極少十四。果實天，若極多十六，若極少十三。中陰，若極多十九，若極少十三。無色，若極多十一，若極少八。堅信、堅法，若極多十九，若極少十三。信解脫、見到，若極多十九，若極少十一。身證、慧解脫、俱解脫，若極多十八，若極少十一。

眼根得斷智時到色愛盡，五根得斷智。耳鼻舌身根亦復如是。意根得斷智時到無色愛盡，八根得斷智。命根護根、信精進念定慧根亦如是。男根女根得斷智時到欲愛盡，四根得斷智。苦根憂根亦復如是。樂根得斷智時到遍淨愛盡，即彼樂根得斷智。喜根得斷智時到光音愛盡，即彼喜根得斷智。眼根盡作證時到色愛盡，五根盡作證，得阿羅漢十九根盡作證。耳鼻舌身根亦復如是。意根盡作證時，得阿羅漢十九根盡作證。命根、護根、信精進念定慧根亦復如是。男根女根盡作證時到欲愛盡，四根盡作證，得阿羅漢十九根盡作證。苦根憂根亦復如是。樂根盡作證時到遍淨愛盡，即彼樂根盡作證，得阿羅漢十九根盡作證也。喜根盡作證時到光音愛盡，即彼喜根盡作證，得阿羅漢十九根盡作證也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼根得斷智時到色愛盡，五根得斷智。耳鼻舌身根亦復如是。意根得斷智時到無色愛盡，八根得斷智。命根護根、信精進念定慧根亦如是。男根女根得斷智時到欲愛盡，四根得斷智。苦根憂根亦復如是。樂根得斷智時到遍淨愛盡，即彼樂根得斷智。喜根得斷智時到光音愛盡，即彼喜根得斷智。眼根盡作證時到色愛盡，五根盡作證，得阿羅漢十九根盡作證。耳鼻舌身根亦復如是。意根盡作證時，得阿羅漢十九根盡作證。命根、護根、信精進念定慧根亦復如是。男根女根盡作證時到欲愛盡，四根盡作證，得阿羅漢十九根盡作證。苦根憂根亦復如是。樂根盡作證時到遍淨愛盡，即彼樂根盡作證，得阿羅漢十九根盡作證也。喜根盡作證時到光音愛盡，即彼喜根盡作證，得阿羅漢十九根盡作證也。

阿毘曇更樂品第二十九竟(梵本一百四十一首盧，秦言一千九百一言)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇更樂品第二十九竟(梵本一百四十一首盧，秦言一千九百一言)。