阿毘曇八犍度論卷第二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇八犍度論卷第二十

迦旃延子造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

四大揵度中見諦跋渠第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大揵度中見諦跋渠第三

見諦成就世尊弟子欲愛未盡，諸色界繫身口戒律成就，彼色何四大造？生欲界有漏入初禪、有漏入第二第三第四禪，彼諸身口戒律，彼色何四大造？生欲界無漏入初禪、無漏入第二第三第四禪，彼諸身口戒律，彼色何四大造？生色界有漏入初禪、有漏入第二第三第四禪，彼諸身口戒律，彼色何四大造？生色界無漏入初禪、無漏入第二第三第四禪，彼諸身口戒律，彼色何四大造？世尊弟子生無色界，諸無漏成就身口戒律，彼色何四大造？無色界沒生欲界最初得四大，彼四大何四大因？無色界沒生色界最初得四大，彼四大何四大因？色界沒生欲界最初得四大，此四大何四大因？生欲界色界化化作色界語，彼色何四大造？生色界欲界化化作欲界語，彼色何四大造？化當言四大非四大耶？當言造色非造色耶？當言有心無心耶？當言用誰心語？中陰當言四大非四大耶？當言造色非造色？當言有心無心？當言用誰心語？久遠世名何法？劫名何法？心起住滅名何法？頗法四緣生、三緣生、二緣生、一緣生？云何法因相應？云何法因不相應？云何法因相應因不相應？云何法非因相應亦非因不相應？云何法共緣緣？云何法不共緣緣？云何法共緣緣不共緣緣？云何法非共緣緣非不共緣緣？又世尊言：彼內無色想觀外色。云何內無色想外觀色？又世尊言：有無色想。云何有無色想？諸有無色想，彼一切色愛盡。設色愛盡，彼一切有色無想耶？諸不有色無想，一切色愛未盡耶？設色愛未盡，彼一切不有色無想耶？四識所止、七識所止，四識所止攝七識所止？七識所止攝四識所止。四識所止、九眾生居，四識所止攝九眾生居？九眾生居攝四識所止？七識所止、九眾生居，七識所止攝九眾生居？九眾生居攝七識所止？此章義願具演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諦成就世尊弟子欲愛未盡，諸色界繫身口戒律成就，彼色何四大造？生欲界有漏入初禪、有漏入第二第三第四禪，彼諸身口戒律，彼色何四大造？生欲界無漏入初禪、無漏入第二第三第四禪，彼諸身口戒律，彼色何四大造？生色界有漏入初禪、有漏入第二第三第四禪，彼諸身口戒律，彼色何四大造？生色界無漏入初禪、無漏入第二第三第四禪，彼諸身口戒律，彼色何四大造？世尊弟子生無色界，諸無漏成就身口戒律，彼色何四大造？無色界沒生欲界最初得四大，彼四大何四大因？無色界沒生色界最初得四大，彼四大何四大因？色界沒生欲界最初得四大，此四大何四大因？生欲界色界化化作色界語，彼色何四大造？生色界欲界化化作欲界語，彼色何四大造？化當言四大非四大耶？當言造色非造色耶？當言有心無心耶？當言用誰心語？中陰當言四大非四大耶？當言造色非造色？當言有心無心？當言用誰心語？久遠世名何法？劫名何法？心起住滅名何法？頗法四緣生、三緣生、二緣生、一緣生？云何法因相應？云何法因不相應？云何法因相應因不相應？云何法非因相應亦非因不相應？云何法共緣緣？云何法不共緣緣？云何法共緣緣不共緣緣？云何法非共緣緣非不共緣緣？又世尊言：彼內無色想觀外色。云何內無色想外觀色？又世尊言：有無色想。云何有無色想？諸有無色想，彼一切色愛盡。設色愛盡，彼一切有色無想耶？諸不有色無想，一切色愛未盡耶？設色愛未盡，彼一切不有色無想耶？四識所止、七識所止，四識所止攝七識所止？七識所止攝四識所止。四識所止、九眾生居，四識所止攝九眾生居？九眾生居攝四識所止？七識所止、九眾生居，七識所止攝九眾生居？九眾生居攝七識所止？此章義願具演說。

見諦成就世尊弟子欲愛未盡，諸色界繫成就身口戒律，彼色何四大造？答曰：色界繫也。生欲界有漏入初禪、有漏入第二第三第四禪，彼諸身口戒律，彼色何四大造？答曰：色界繫也。生欲界無漏入初禪、無漏入第二第三第四禪，彼諸身口戒律彼色何四大造？答曰：欲界繫也。生色界有漏入初禪、有漏入第二第三第四禪，彼諸身口戒律，彼色何四大造？答曰：色界繫。生色界無漏入初禪、無漏入第二第三第四禪，彼諸身口戒律，彼色何四大造？答曰：色界繫。世尊弟子生無色界，諸無漏成就身口戒律，彼色何四大造？答曰：或欲界繫或色界繫也。無色界沒生欲界最初得四大，彼四大何四大因？答曰：欲界繫也。無色界沒生色界最初得四大，彼四大何四大因？答曰：色界繫也。色界沒生欲界最初得四大，彼四大何四大因？答曰：欲界繫。欲界生色界化化作色界語，彼色何四大造？答曰：色界繫也。色界生欲界化化作欲界語，彼色何四大造？答曰：欲界繫。化當言四大非四大耶？答曰：化當言四大。當言造色非造色耶？答曰：當言造色。當言有心無心耶？答曰：無心。當言用誰心語？答曰：化者心語。中陰當言四大非四大耶？答曰：中陰當言四大。當言造色非造色？答曰：當言造色。當言有心無心耶？答曰：當言有心。當言用誰心語？答曰：當言自用心語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諦成就世尊弟子欲愛未盡，諸色界繫成就身口戒律，彼色何四大造？答曰：色界繫也。生欲界有漏入初禪、有漏入第二第三第四禪，彼諸身口戒律，彼色何四大造？答曰：色界繫也。生欲界無漏入初禪、無漏入第二第三第四禪，彼諸身口戒律彼色何四大造？答曰：欲界繫也。生色界有漏入初禪、有漏入第二第三第四禪，彼諸身口戒律，彼色何四大造？答曰：色界繫。生色界無漏入初禪、無漏入第二第三第四禪，彼諸身口戒律，彼色何四大造？答曰：色界繫。世尊弟子生無色界，諸無漏成就身口戒律，彼色何四大造？答曰：或欲界繫或色界繫也。無色界沒生欲界最初得四大，彼四大何四大因？答曰：欲界繫也。無色界沒生色界最初得四大，彼四大何四大因？答曰：色界繫也。色界沒生欲界最初得四大，彼四大何四大因？答曰：欲界繫。欲界生色界化化作色界語，彼色何四大造？答曰：色界繫也。色界生欲界化化作欲界語，彼色何四大造？答曰：欲界繫。化當言四大非四大耶？答曰：化當言四大。當言造色非造色耶？答曰：當言造色。當言有心無心耶？答曰：無心。當言用誰心語？答曰：化者心語。中陰當言四大非四大耶？答曰：中陰當言四大。當言造色非造色？答曰：當言造色。當言有心無心耶？答曰：當言有心。當言用誰心語？答曰：當言自用心語。

世名何法？答曰：行數名。劫名何法？答曰：月半月春夏歲數名。心起住滅名何法？答曰：時節須臾數名。頗法四緣生耶？答曰：生一切心心法。三緣生耶？答曰：生無想定、滅盡定。二緣生耶？答曰：生除無想定、滅盡定，諸心不相應行、色。一緣生耶？答曰？不生。云何法因相應？答曰：一切心、心法。云何法因不相應？答曰：色、無為、心不相應行。云何法因相應因不相應？答曰：彼心、心法少因相應少因不相應。云何法非因相應非不因相應？答曰：彼心、心法少因不相應少因非不相應。云何法共緣緣？答曰：諸意識身共相應心心法緣也。云何法不共緣緣？答曰：諸五識身共相應色、無為、心不相應行緣。云何法共緣緣不共緣緣？答曰：諸五識身共相應意識身，共相應心、心法緣，色、無為、心不相應行緣。云何法非共緣緣非不共緣緣？答曰：色、無為、心不相應行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世名何法？答曰：行數名。劫名何法？答曰：月半月春夏歲數名。心起住滅名何法？答曰：時節須臾數名。頗法四緣生耶？答曰：生一切心心法。三緣生耶？答曰：生無想定、滅盡定。二緣生耶？答曰：生除無想定、滅盡定，諸心不相應行、色。一緣生耶？答曰？不生。云何法因相應？答曰：一切心、心法。云何法因不相應？答曰：色、無為、心不相應行。云何法因相應因不相應？答曰：彼心、心法少因相應少因不相應。云何法非因相應非不因相應？答曰：彼心、心法少因不相應少因非不相應。云何法共緣緣？答曰：諸意識身共相應心心法緣也。云何法不共緣緣？答曰：諸五識身共相應色、無為、心不相應行緣。云何法共緣緣不共緣緣？答曰：諸五識身共相應意識身，共相應心、心法緣，色、無為、心不相應行緣。云何法非共緣緣非不共緣緣？答曰：色、無為、心不相應行。

又世尊言：彼內無色想外觀色。云何內無色想外觀色？答曰：如此身當死已死、當棄塚間已棄塚間、當埋地已埋地、當種種虫食已種種虫食，彼不觀此身但見彼種種虫。如此身當死已死、當棄塚間已棄塚間、當積薪已積薪、當火燒已火燒，彼不觀此身但見火。如此身雪聚凝酥醍醐當置火上已置火上、當融消已融消，彼不觀此身但見火。如是內無色想外觀色。又世尊言：有無色想。云何有無色想？答曰：如此身當死已死、當棄塚間已棄塚間、當埋地已埋地、當種種虫食已種種虫食、當處處散已處處散，彼不觀此身，亦不見彼種種虫。如此身當死已死、當棄塚間已棄塚間、當積薪已積薪、當火燒已火燒、當滅已滅，彼不觀此身亦不見火。如此身雪聚凝酥醍醐當置火上已置火上、當融消已融消、當滅已滅，彼不觀此身亦不見火。如是有無色想。諸有色無想，彼一切色愛盡耶？答曰：如是。諸有色無想，彼一切色愛盡，頗色愛盡彼非有色無想耶？答曰：有色愛盡彼不入三昧。諸不有色無想，彼一切色愛未盡耶？答曰：如是。諸色愛未盡，彼一切不有色無想，頗不有色無想彼非色愛不盡耶？答曰：有色愛盡彼不入三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又世尊言：彼內無色想外觀色。云何內無色想外觀色？答曰：如此身當死已死、當棄塚間已棄塚間、當埋地已埋地、當種種虫食已種種虫食，彼不觀此身但見彼種種虫。如此身當死已死、當棄塚間已棄塚間、當積薪已積薪、當火燒已火燒，彼不觀此身但見火。如此身雪聚凝酥醍醐當置火上已置火上、當融消已融消，彼不觀此身但見火。如是內無色想外觀色。又世尊言：有無色想。云何有無色想？答曰：如此身當死已死、當棄塚間已棄塚間、當埋地已埋地、當種種虫食已種種虫食、當處處散已處處散，彼不觀此身，亦不見彼種種虫。如此身當死已死、當棄塚間已棄塚間、當積薪已積薪、當火燒已火燒、當滅已滅，彼不觀此身亦不見火。如此身雪聚凝酥醍醐當置火上已置火上、當融消已融消、當滅已滅，彼不觀此身亦不見火。如是有無色想。諸有色無想，彼一切色愛盡耶？答曰：如是。諸有色無想，彼一切色愛盡，頗色愛盡彼非有色無想耶？答曰：有色愛盡彼不入三昧。諸不有色無想，彼一切色愛未盡耶？答曰：如是。諸色愛未盡，彼一切不有色無想，頗不有色無想彼非色愛不盡耶？答曰：有色愛盡彼不入三昧。

四識所止、七識所止，四識所止攝七識所止耶？答曰：或四非七。云何四非七？答曰：地獄色痛想行，畜生、餓鬼、果實天色痛想行，有想無想痛想行，是謂四非七。云何七非四？答曰：人、欲界天心，梵、迦夷天、光音遍淨、空處識處不用處心，是謂七非四。云何四七？答曰：人欲界天色痛想行，梵迦夷天光音遍淨色痛想行，空處識處不用處痛想行，是謂四七。云何非四非七？答曰：地獄心，畜生、餓鬼、果實、有想無想心，是謂非四非七。四識所止、九眾生居，四識所止攝九眾生居耶？答曰：或四非九。云何四非九？答曰：地獄色痛想行，畜生、餓鬼、無想眾生不攝果實色痛想行，是謂四非九。云何九非四？答曰：人欲界天心，梵、迦夷天、光音、遍淨、無想眾生無色界心，是謂九非四。云何四九？答曰：人、欲界天色痛想行，梵、迦夷天、光音、遍淨、無想眾生色痛想行，無色界痛想行，是謂四九。云何非四非九？答曰：地獄心，畜生、餓鬼、無想眾生不攝果實心，是謂非四非九。七識所止、九眾生居，七識所止攝九眾生居、九眾生居攝七識所止？答曰：九七非七九。不攝何等？答曰：二處無想眾生、有想無想天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四識所止、七識所止，四識所止攝七識所止耶？答曰：或四非七。云何四非七？答曰：地獄色痛想行，畜生、餓鬼、果實天色痛想行，有想無想痛想行，是謂四非七。云何七非四？答曰：人、欲界天心，梵、迦夷天、光音遍淨、空處識處不用處心，是謂七非四。云何四七？答曰：人欲界天色痛想行，梵迦夷天光音遍淨色痛想行，空處識處不用處痛想行，是謂四七。云何非四非七？答曰：地獄心，畜生、餓鬼、果實、有想無想心，是謂非四非七。四識所止、九眾生居，四識所止攝九眾生居耶？答曰：或四非九。云何四非九？答曰：地獄色痛想行，畜生、餓鬼、無想眾生不攝果實色痛想行，是謂四非九。云何九非四？答曰：人欲界天心，梵、迦夷天、光音、遍淨、無想眾生無色界心，是謂九非四。云何四九？答曰：人、欲界天色痛想行，梵、迦夷天、光音、遍淨、無想眾生色痛想行，無色界痛想行，是謂四九。云何非四非九？答曰：地獄心，畜生、餓鬼、無想眾生不攝果實心，是謂非四非九。七識所止、九眾生居，七識所止攝九眾生居、九眾生居攝七識所止？答曰：九七非七九。不攝何等？答曰：二處無想眾生、有想無想天。

見諦跋渠第三竟(梵本一百六十九首盧，秦二千九十二言)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諦跋渠第三竟(梵本一百六十九首盧，秦二千九十二言)。

阿毘曇四大犍度中內造跋渠第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇四大犍度中內造跋渠第四

內四大，彼內四大幾緣緣內四大、不內四大？不內四大，彼不內四大不內四大內四大幾緣緣？因相應法，彼因相應法幾緣緣因相應法因不相應法？因不相應法，彼因不相應法因不相應法因相應法幾緣緣？共緣法，彼共緣法幾緣緣共緣法無緣法？無緣法，彼無緣法無緣法共緣法幾緣緣？色法，彼色法幾緣緣？色法、無色法，無色法。彼無色法無色法色法幾緣緣？可見不可見、有對無對亦如是。有漏法，彼有漏法幾緣緣有漏法無漏法？無漏法，彼無漏法無漏法有漏法幾緣緣？有為法，彼有為法幾緣緣有為法無為法？無為法，彼無為法無為法有為法幾緣緣？所可纏自纏受地獄有，彼得諸根四大。彼根四大，彼心心法幾緣緣？彼心心法，彼根四大幾緣緣？所可纏自纏受畜生、餓鬼、天、人有，彼得諸根四大，彼根四大彼心心法幾緣緣？彼心心法彼諸根四大幾緣緣？生欲界有漏入初禪，有漏乃至入有想無想定，彼根長益四大增益彼根，彼四大彼心心法幾緣緣？彼心心法彼根彼四大幾緣緣？生欲界無漏入初禪，無漏乃至入不用定，彼諸根四大增益，彼根四大彼心心法幾緣緣？彼心心法彼根四大幾緣緣？生色界有漏入初禪，有漏乃至入有想無想定，彼根四大增益，彼根四大彼心心法幾緣緣？彼心心法彼根四大幾緣緣？生色界無漏入初禪，無漏乃至入不用定，彼根四大增益，彼根四大彼心心法幾緣緣？彼心心法彼根四大幾緣緣？內名何義？不內名何義？受為何義？不受為何義？結為何義？不結為何義？見處為何義？不見處為何義？諸法內，彼法內入攝耶？設法內入攝，彼法內耶？諸法外，彼法外入攝，設法外入攝，彼法外耶？二痛、三痛，二痛攝三痛、三痛攝二痛？二痛四痛五痛六痛、十八痛、三十六痛、百八痛，二痛攝百八痛、百八痛攝二痛？乃至三十六痛、百八痛，三十六痛攝百八痛、百八痛攝三十六痛？以無礙道趣須陀洹果，證彼修道時，幾意止現在前修、幾修未來、幾意斷、幾神足、幾根力、幾覺意、幾道種、幾禪、幾等、幾無色定、幾解脫、幾除入、幾一切入、幾智，幾三昧現在前修、幾未來修，幾無礙道趣斯陀含、阿那含果飛耳知他人心自識宿命徹視漏盡智證通？修彼道時，修幾意止現在前、幾修未來、幾意斷、幾神足、幾根力、幾覺意、幾道種、幾禪、幾等、幾無色定、幾解脫、幾除入、幾一切入、幾智，幾三昧現在前修、幾修未來。此章義願具演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內四大，彼內四大幾緣緣內四大、不內四大？不內四大，彼不內四大不內四大內四大幾緣緣？因相應法，彼因相應法幾緣緣因相應法因不相應法？因不相應法，彼因不相應法因不相應法因相應法幾緣緣？共緣法，彼共緣法幾緣緣共緣法無緣法？無緣法，彼無緣法無緣法共緣法幾緣緣？色法，彼色法幾緣緣？色法、無色法，無色法。彼無色法無色法色法幾緣緣？可見不可見、有對無對亦如是。有漏法，彼有漏法幾緣緣有漏法無漏法？無漏法，彼無漏法無漏法有漏法幾緣緣？有為法，彼有為法幾緣緣有為法無為法？無為法，彼無為法無為法有為法幾緣緣？所可纏自纏受地獄有，彼得諸根四大。彼根四大，彼心心法幾緣緣？彼心心法，彼根四大幾緣緣？所可纏自纏受畜生、餓鬼、天、人有，彼得諸根四大，彼根四大彼心心法幾緣緣？彼心心法彼諸根四大幾緣緣？生欲界有漏入初禪，有漏乃至入有想無想定，彼根長益四大增益彼根，彼四大彼心心法幾緣緣？彼心心法彼根彼四大幾緣緣？生欲界無漏入初禪，無漏乃至入不用定，彼諸根四大增益，彼根四大彼心心法幾緣緣？彼心心法彼根四大幾緣緣？生色界有漏入初禪，有漏乃至入有想無想定，彼根四大增益，彼根四大彼心心法幾緣緣？彼心心法彼根四大幾緣緣？生色界無漏入初禪，無漏乃至入不用定，彼根四大增益，彼根四大彼心心法幾緣緣？彼心心法彼根四大幾緣緣？內名何義？不內名何義？受為何義？不受為何義？結為何義？不結為何義？見處為何義？不見處為何義？諸法內，彼法內入攝耶？設法內入攝，彼法內耶？諸法外，彼法外入攝，設法外入攝，彼法外耶？二痛、三痛，二痛攝三痛、三痛攝二痛？二痛四痛五痛六痛、十八痛、三十六痛、百八痛，二痛攝百八痛、百八痛攝二痛？乃至三十六痛、百八痛，三十六痛攝百八痛、百八痛攝三十六痛？以無礙道趣須陀洹果，證彼修道時，幾意止現在前修、幾修未來、幾意斷、幾神足、幾根力、幾覺意、幾道種、幾禪、幾等、幾無色定、幾解脫、幾除入、幾一切入、幾智，幾三昧現在前修、幾未來修，幾無礙道趣斯陀含、阿那含果飛耳知他人心自識宿命徹視漏盡智證通？修彼道時，修幾意止現在前、幾修未來、幾意斷、幾神足、幾根力、幾覺意、幾道種、幾禪、幾等、幾無色定、幾解脫、幾除入、幾一切入、幾智，幾三昧現在前修、幾修未來。此章義願具演說。

內四大，彼內四大因、增上。內四大，不內四大因、增上。不內四大，彼不內四大因、增上。不內四大，內四大因、增上。因相應法，彼因相應法因、次第、緣、增上。因相應法，因不相應法因、次第、增上，無緣。因不相應法，彼因不相應法因、增上。因不相應法，因相應法因、緣、增上，無次第。共緣法，彼共緣法因、次第、緣、增上。共緣法，無緣法因、次第、增上，無緣。無緣法，彼無緣法因、增上。無緣法，共緣法因、緣、增上，無次第。色法，彼色法因、緣、增上。色法，無色法因、緣、增上，無次第。無色法，彼無色法因、次第、緣、增上。無色法，色法因、增上，無緣、無次第。可見不可見、有對無對亦如是。有漏法，彼有漏法因、次第、緣、增上。有漏法，無漏法次第、緣、增上，無因。無漏法，彼無漏法因(因此也)、次第(續得也)、緣(由上有此)、增上(續也)。無漏法，有漏法次第、緣、增上，無因。有為法，彼有為法因、次第、緣、增上。有為法，無為法無。無為法，彼無為法無。無為法，有為法緣、增上。所可纏自纏受地獄有，彼得諸根四大，彼根彼四大，彼心心法一增上；彼心心法，彼根四大一增上。所可纏自纏受畜生餓鬼天人有，彼得諸根四大，彼根四大，彼心心法一增上；彼心心法，彼根四大一增上。生欲界有漏入初禪，有漏乃至入有想無想定，彼根長益四大增益，彼根彼四大，彼心心法一增上；彼心心法，彼根四大一增上。生欲界無漏入初禪，無漏入乃至入不用定，彼根長益四大增益，彼根彼四大，彼心心法一增上；彼心心法，彼根四大一增上。生色界有漏入初禪，有漏乃至入有想無想定，彼根長益四大增益，彼根彼四大，彼心心法一增上；彼心心法，彼根四大一增上。生色界無漏入初禪，無漏乃至入不用定，彼根長益四大增益，彼根彼四大，彼心心法一增上；彼心心法，彼根四大一增上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內四大，彼內四大因、增上。內四大，不內四大因、增上。不內四大，彼不內四大因、增上。不內四大，內四大因、增上。因相應法，彼因相應法因、次第、緣、增上。因相應法，因不相應法因、次第、增上，無緣。因不相應法，彼因不相應法因、增上。因不相應法，因相應法因、緣、增上，無次第。共緣法，彼共緣法因、次第、緣、增上。共緣法，無緣法因、次第、增上，無緣。無緣法，彼無緣法因、增上。無緣法，共緣法因、緣、增上，無次第。色法，彼色法因、緣、增上。色法，無色法因、緣、增上，無次第。無色法，彼無色法因、次第、緣、增上。無色法，色法因、增上，無緣、無次第。可見不可見、有對無對亦如是。有漏法，彼有漏法因、次第、緣、增上。有漏法，無漏法次第、緣、增上，無因。無漏法，彼無漏法因(因此也)、次第(續得也)、緣(由上有此)、增上(續也)。無漏法，有漏法次第、緣、增上，無因。有為法，彼有為法因、次第、緣、增上。有為法，無為法無。無為法，彼無為法無。無為法，有為法緣、增上。所可纏自纏受地獄有，彼得諸根四大，彼根彼四大，彼心心法一增上；彼心心法，彼根四大一增上。所可纏自纏受畜生餓鬼天人有，彼得諸根四大，彼根四大，彼心心法一增上；彼心心法，彼根四大一增上。生欲界有漏入初禪，有漏乃至入有想無想定，彼根長益四大增益，彼根彼四大，彼心心法一增上；彼心心法，彼根四大一增上。生欲界無漏入初禪，無漏入乃至入不用定，彼根長益四大增益，彼根彼四大，彼心心法一增上；彼心心法，彼根四大一增上。生色界有漏入初禪，有漏乃至入有想無想定，彼根長益四大增益，彼根彼四大，彼心心法一增上；彼心心法，彼根四大一增上。生色界無漏入初禪，無漏乃至入不用定，彼根長益四大增益，彼根彼四大，彼心心法一增上；彼心心法，彼根四大一增上。

內為何法？答曰：自己數名。不內名何義？答曰：自己不數名。受為何義？答曰：有漏法數名。不受為何義？答曰：無漏法數名。結為何義？答曰：有漏法數名。無結為何義？答曰：無漏法數名。見處為何義？答曰：有漏法數名。不見處為何義？答曰：無漏法數名。諸法內，彼法內入攝耶？答曰：或法內彼法非內入攝。云何法內彼法非內入攝？答曰：如所說內痛內法法觀而處，是謂法內彼法非內入攝。云何法內入攝彼法非內耶？答曰：如所說外身外心心觀而處，是謂法內入攝彼法非內也。云何法內彼法內入攝耶？答曰：如所說內身內心心觀而處，是謂法內彼法內入攝。云何法非內彼法非內入攝？答曰：如所說外痛外法法觀而處，是謂法非內彼法非內入攝。諸法外，彼法外入攝耶？答曰：或法外彼法非外入攝。云何法外彼法非外入攝？答曰：如所說外身外心心觀而處，是謂法外彼法非外入攝。云何法外入攝彼法非外耶？答曰：如所說內痛內法法觀而處，是謂法外入攝彼法非外。云何法外彼法外入攝耶？答曰：如所說外痛外法法觀而處，是謂法外彼法外入攝也。云何法非外彼法非外入攝？答曰：如所說內身內心心觀而處，是謂法非外彼法非外入攝。二痛、三痛，二痛攝三痛、三痛攝二痛？答曰：隨種相攝。二痛、四痛五痛六痛，二痛攝六痛、六痛攝二痛？答曰：隨種相攝。二痛、十八痛，二痛攝十八痛、十八痛攝二痛？答曰：二攝十八非十八攝二。不攝何等？答曰：苦根有漏、樂根有對相應、護根無漏痛也。三十六痛、百八痛亦如是。乃至六痛、十八痛，六攝十八、十八攝六？答曰：六攝十八非十八攝六。不攝何等？答曰：苦根有漏、樂根有對相應、護根無漏痛也。三十六痛、百八痛亦如是。十八痛、三十六痛亦如是。三十六痛、百八痛，三十六痛攝百八、百八痛攝三十六痛？答曰：隨種相攝。以無礙道趣須陀洹果證，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，六覺意未來六，八道種未來八，無禪、無等、無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入、無智無未來，一三昧未來一(道迹竟)。以無礙道趣斯陀含果證，若倍欲盡越次取證，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，六覺意未來六，八道種未來八，無禪、無等、無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入、無智無未來，一三昧未來一。若得須陀洹果，以世俗道取斯陀含果，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，無覺意未來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內為何法？答曰：自己數名。不內名何義？答曰：自己不數名。受為何義？答曰：有漏法數名。不受為何義？答曰：無漏法數名。結為何義？答曰：有漏法數名。無結為何義？答曰：無漏法數名。見處為何義？答曰：有漏法數名。不見處為何義？答曰：無漏法數名。諸法內，彼法內入攝耶？答曰：或法內彼法非內入攝。云何法內彼法非內入攝？答曰：如所說內痛內法法觀而處，是謂法內彼法非內入攝。云何法內入攝彼法非內耶？答曰：如所說外身外心心觀而處，是謂法內入攝彼法非內也。云何法內彼法內入攝耶？答曰：如所說內身內心心觀而處，是謂法內彼法內入攝。云何法非內彼法非內入攝？答曰：如所說外痛外法法觀而處，是謂法非內彼法非內入攝。諸法外，彼法外入攝耶？答曰：或法外彼法非外入攝。云何法外彼法非外入攝？答曰：如所說外身外心心觀而處，是謂法外彼法非外入攝。云何法外入攝彼法非外耶？答曰：如所說內痛內法法觀而處，是謂法外入攝彼法非外。云何法外彼法外入攝耶？答曰：如所說外痛外法法觀而處，是謂法外彼法外入攝也。云何法非外彼法非外入攝？答曰：如所說內身內心心觀而處，是謂法非外彼法非外入攝。二痛、三痛，二痛攝三痛、三痛攝二痛？答曰：隨種相攝。二痛、四痛五痛六痛，二痛攝六痛、六痛攝二痛？答曰：隨種相攝。二痛、十八痛，二痛攝十八痛、十八痛攝二痛？答曰：二攝十八非十八攝二。不攝何等？答曰：苦根有漏、樂根有對相應、護根無漏痛也。三十六痛、百八痛亦如是。乃至六痛、十八痛，六攝十八、十八攝六？答曰：六攝十八非十八攝六。不攝何等？答曰：苦根有漏、樂根有對相應、護根無漏痛也。三十六痛、百八痛亦如是。十八痛、三十六痛亦如是。三十六痛、百八痛，三十六痛攝百八、百八痛攝三十六痛？答曰：隨種相攝。以無礙道趣須陀洹果證，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，六覺意未來六，八道種未來八，無禪、無等、無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入、無智無未來，一三昧未來一(道迹竟)。以無礙道趣斯陀含果證，若倍欲盡越次取證，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，六覺意未來六，八道種未來八，無禪、無等、無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入、無智無未來，一三昧未來一。若得須陀洹果，以世俗道取斯陀含果，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，無覺意未來

六，無道種未來八，無禪、無等、無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入，一智未來七，無三昧未來三。若得須陀洹果，以無漏道取斯陀含果，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，六覺意未來六(無喜)，八道種未來八，無禪、無等、無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入，二智(法二對四)未來七；一三昧未來三(頻來竟)。以無礙道取阿那含果證，若欲愛盡越次取證，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，六覺意未來六，八道種未來八，無禪、無等、無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入，無智未來無，一三昧未來一。若依初禪取阿那含果，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，七覺意未來七，八道種未來八，一禪未來一，無等、無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入，無智未來無，一三昧未來一。若依初禪中間取阿那含果，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，六覺意未來七，七道種未來八，無禪未來一，無等、無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入，無智未來無，一三昧未來一。若依二禪取阿那含果，修彼道時修一意止現在前(法意止也)未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，七覺意未來七，七道種未來八，一禪未來二，無等、無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入，無智未來無，一三昧未來一。若依三禪取阿那含果，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，六覺意未來七，七道種(無等志也)未來八，一禪未來三(一三禪)，無等、無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入，無智未來無，一三昧未來一。若依四禪取阿那含果，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，六覺意未來七，七道種未來八，一禪未來四，無等、無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入，無智未來無，一三昧未來一(超越不還盡)。若得斯陀含果，以世俗道取阿那含果，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，無覺意未來六，無道種未來八，無禪、無等、無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入，一智未來七(等智)，無三昧未來三。若得斯陀含果，以無漏道取阿那含果，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六，無道種未來八，無禪、無等、無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入，一智未來七，無三昧未來三。若得須陀洹果，以無漏道取斯陀含果，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，六覺意未來六(無喜)，八道種未來八，無禪、無等、無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入，二智(法二對四)未來七；一三昧未來三(頻來竟)。以無礙道取阿那含果證，若欲愛盡越次取證，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，六覺意未來六，八道種未來八，無禪、無等、無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入，無智未來無，一三昧未來一。若依初禪取阿那含果，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，七覺意未來七，八道種未來八，一禪未來一，無等、無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入，無智未來無，一三昧未來一。若依初禪中間取阿那含果，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，六覺意未來七，七道種未來八，無禪未來一，無等、無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入，無智未來無，一三昧未來一。若依二禪取阿那含果，修彼道時修一意止現在前(法意止也)未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，七覺意未來七，七道種未來八，一禪未來二，無等、無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入，無智未來無，一三昧未來一。若依三禪取阿那含果，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，六覺意未來七，七道種(無等志也)未來八，一禪未來三(一三禪)，無等、無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入，無智未來無，一三昧未來一。若依四禪取阿那含果，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，六覺意未來七，七道種未來八，一禪未來四，無等、無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入，無智未來無，一三昧未來一(超越不還盡)。若得斯陀含果，以世俗道取阿那含果，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，無覺意未來六，無道種未來八，無禪、無等、無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入，一智未來七(等智)，無三昧未來三。若得斯陀含果，以無漏道取阿那含果，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未

來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，六覺意未來六，八道種未來八，無禪、無等、無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入，二智未來七，一三昧未來三(不還竟)。以無礙道神足智證通，若依初禪凡夫人修神足道，修彼道時修一意止現在前(身止)未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，無覺意未來無，無道種未來無，一禪未來一，無等未來四，無無色定未來無，無解脫未來二，無八除入未來四，無十一切入未來無，一智未來一，無三昧未來無(三向趣一)。若依初禪無垢人修神足道，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，無覺意未來七，無道種未來八，一禪未來一，無等未來四，無無色定未來無，無解脫未來二，無八除入未來四(禪四枝)，無十一切入未來無，一智未來七，無三昧未來三。若依二禪凡夫人修神足道，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，無覺意未來無，無道種未來無，一禪未來一，無等未來四，無無色定未來無，無解脫未來二(第一第二)，無八除入(八想四觀四色)未來四，無十一切入未來無，一智未來一，無三昧未來無。若依二禪無垢人修神足道，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，無覺意未來七，無道種未來八，一禪未來二，無等未來四，無無色定未來無，無解脫未來二，無八除入未來四(四觀)，無十一切入未來無，一智未來七，無三昧未來三。若依三禪凡夫人修神足道，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，無覺意未來無，無道種未來無，一禪未來一，無等未來三(除喜)，無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入，一智未來一(等智)，無三昧未來無。若依三禪無垢人修神足道，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，無覺意未來七，無道種未來八，一禪未來三，無等未來三，無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入，一智未來七，無三昧未來三。若依四禪凡夫人修神足道，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，無覺意未來無，無道種未來無，一禪未來一，無等未來三，無無色定未來無，無解脫未來一，無八除入未來四，無十一切入未來八，一智未來一，無三昧未來無。若依四禪無垢人修神足道，修彼道時修一意止現在前未來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，六覺意未來六，八道種未來八，無禪、無等、無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入，二智未來七，一三昧未來三(不還竟)。以無礙道神足智證通，若依初禪凡夫人修神足道，修彼道時修一意止現在前(身止)未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，無覺意未來無，無道種未來無，一禪未來一，無等未來四，無無色定未來無，無解脫未來二，無八除入未來四，無十一切入未來無，一智未來一，無三昧未來無(三向趣一)。若依初禪無垢人修神足道，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，無覺意未來七，無道種未來八，一禪未來一，無等未來四，無無色定未來無，無解脫未來二，無八除入未來四(禪四枝)，無十一切入未來無，一智未來七，無三昧未來三。若依二禪凡夫人修神足道，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，無覺意未來無，無道種未來無，一禪未來一，無等未來四，無無色定未來無，無解脫未來二(第一第二)，無八除入(八想四觀四色)未來四，無十一切入未來無，一智未來一，無三昧未來無。若依二禪無垢人修神足道，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，無覺意未來七，無道種未來八，一禪未來二，無等未來四，無無色定未來無，無解脫未來二，無八除入未來四(四觀)，無十一切入未來無，一智未來七，無三昧未來三。若依三禪凡夫人修神足道，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，無覺意未來無，無道種未來無，一禪未來一，無等未來三(除喜)，無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入，一智未來一(等智)，無三昧未來無。若依三禪無垢人修神足道，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，無覺意未來七，無道種未來八，一禪未來三，無等未來三，無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入，一智未來七，無三昧未來三。若依四禪凡夫人修神足道，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，無覺意未來無，無道種未來無，一禪未來一，無等未來三，無無色定未來無，無解脫未來一，無八除入未來四，無十一切入未來八，一智未來一，無三昧未來無。若依四禪無垢人修神足道，修彼道時修一意止現在前未來

四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，無覺意未來七，無道種未來八，一禪未來四，無等未來三，無無色定未來無，無解脫未來一(淨解脫也)，無八除入未來四(四色)，無十一切入未來八，一智未來七，無三昧未來三(神足竟)。天耳、知他人心、自識宿命、徹視亦如是。以無礙道盡漏智證通，若依未來有覺有觀三昧取阿羅漢，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，六覺意未來七，八道種未來八，無禪未來四，無等未來無，無無色定未來三，無解脫未來三，無八除入、無十一切入，二智未來六(未對知四)，一三昧未來三。若依初禪取阿羅漢，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，七覺意未來七，八道種未來八，一禪未來四，無等未來無，無無色定未來三，無解脫未來三，無八除入、無十一切入，二智未來六，一三昧未來三。若依禪中間取阿羅漢，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，六覺意未來七，七道種未來八，無禪未來四，無等未來無，無無色定未來三，無解脫未來三，無八除入、無十一切入，二智未來六，一三昧未來三(三過向一)。若依二禪取阿羅漢道，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，七覺意未來七，七道種未來八，一禪未來四，無等未來無，無無色定未來三，無解脫未來三，無八除入、無十一切入，二智未來六，一三昧未來三。若依第三第四禪取阿羅漢，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，六覺意未來七，七道種未來八，一禪未來四，無等未來無，無無色定未來三，無解脫未來三，無八除入、無十一切入，二智未來六，一三昧未來三。若依無色定取阿羅漢，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，六覺意未來七，四道種(除戒志)未來八，無禪未來四，無等未來無，一無色定未來三，無解脫未來三，無八除入、無十一切入，二智未來六，一三昧未來三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，無覺意未來七，無道種未來八，一禪未來四，無等未來三，無無色定未來無，無解脫未來一(淨解脫也)，無八除入未來四(四色)，無十一切入未來八，一智未來七，無三昧未來三(神足竟)。天耳、知他人心、自識宿命、徹視亦如是。以無礙道盡漏智證通，若依未來有覺有觀三昧取阿羅漢，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，六覺意未來七，八道種未來八，無禪未來四，無等未來無，無無色定未來三，無解脫未來三，無八除入、無十一切入，二智未來六(未對知四)，一三昧未來三。若依初禪取阿羅漢，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，七覺意未來七，八道種未來八，一禪未來四，無等未來無，無無色定未來三，無解脫未來三，無八除入、無十一切入，二智未來六，一三昧未來三。若依禪中間取阿羅漢，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，六覺意未來七，七道種未來八，無禪未來四，無等未來無，無無色定未來三，無解脫未來三，無八除入、無十一切入，二智未來六，一三昧未來三(三過向一)。若依二禪取阿羅漢道，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，七覺意未來七，七道種未來八，一禪未來四，無等未來無，無無色定未來三，無解脫未來三，無八除入、無十一切入，二智未來六，一三昧未來三。若依第三第四禪取阿羅漢，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，六覺意未來七，七道種未來八，一禪未來四，無等未來無，無無色定未來三，無解脫未來三，無八除入、無十一切入，二智未來六，一三昧未來三。若依無色定取阿羅漢，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，六覺意未來七，四道種(除戒志)未來八，無禪未來四，無等未來無，一無色定未來三，無解脫未來三，無八除入、無十一切入，二智未來六，一三昧未來三。

內造品第四竟(梵本三百五十三首盧，秦四千五百二十三言)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內造品第四竟(梵本三百五十三首盧，秦四千五百二十三言)。

四大犍度第五竟(三日誦)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大犍度第五竟(三日誦)。