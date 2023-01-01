阿毘曇八犍度論
迦栴延子造 符秦 僧伽提婆共竺佛念譯30卷CBETA T1543大于一万字 35 h
向佛经 GPT 提问
第 20 卷
阿毘曇八犍度論卷第二十
阿毘曇八犍度論卷第二十
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迦旃延子造
迦旃延子造
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符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯
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四大揵度中見諦跋渠第三
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見諦成就世尊弟子欲愛未盡，諸色界繫身口戒律成就，彼色何四大造？生欲界有漏入初禪、有漏入第二第三第四禪，彼諸身口戒律，彼色何四大造？生欲界無漏入初禪、無漏入第二第三第四禪，彼諸身口戒律，彼色何四大造？生色界有漏入初禪、有漏入第二第三第四禪，彼諸身口戒律，彼色何四大造？生色界無漏入初禪、無漏入第二第三第四禪，彼諸身口戒律，彼色何四大造？世尊弟子生無色界，諸無漏成就身口戒律，彼色何四大造？無色界沒生欲界最初得四大，彼四大何四大因？無色界沒生色界最初得四大，彼四大何四大因？色界沒生欲界最初得四大，此四大何四大因？生欲界色界化化作色界語，彼色何四大造？生色界欲界化化作欲界語，彼色何四大造？化當言四大非四大耶？當言造色非造色耶？當言有心無心耶？當言用誰心語？中陰當言四大非四大耶？當言造色非造色？當言有心無心？當言用誰心語？久遠世名何法？劫名何法？心起住滅名何法？頗法四緣生、三緣生、二緣生、一緣生？云何法因相應？云何法因不相應？云何法因相應因不相應？云何法非因相應亦非因不相應？云何法共緣緣？云何法不共緣緣？云何法共緣緣不共緣緣？云何法非共緣緣非不共緣緣？又世尊言：彼內無色想觀外色。云何內無色想外觀色？又世尊言：有無色想。云何有無色想？諸有無色想，彼一切色愛盡。設色愛盡，彼一切有色無想耶？諸不有色無想，一切色愛未盡耶？設色愛未盡，彼一切不有色無想耶？四識所止、七識所止，四識所止攝七識所止？七識所止攝四識所止。四識所止、九眾生居，四識所止攝九眾生居？九眾生居攝四識所止？七識所止、九眾生居，七識所止攝九眾生居？九眾生居攝七識所止？此章義願具演說。
見諦成就世尊弟子欲愛未盡，諸色界繫身口戒律成就，彼色何四大造？生欲界有漏入初禪、有漏入第二第三第四禪，彼諸身口戒律，彼色何四大造？生欲界無漏入初禪、無漏入第二第三第四禪，彼諸身口戒律，彼色何四大造？生色界有漏入初禪、有漏入第二第三第四禪，彼諸身口戒律，彼色何四大造？生色界無漏入初禪、無漏入第二第三第四禪，彼諸身口戒律，彼色何四大造？世尊弟子生無色界，諸無漏成就身口戒律，彼色何四大造？無色界沒生欲界最初得四大，彼四大何四大因？無色界沒生色界最初得四大，彼四大何四大因？色界沒生欲界最初得四大，此四大何四大因？生欲界色界化化作色界語，彼色何四大造？生色界欲界化化作欲界語，彼色何四大造？化當言四大非四大耶？當言造色非造色耶？當言有心無心耶？當言用誰心語？中陰當言四大非四大耶？當言造色非造色？當言有心無心？當言用誰心語？久遠世名何法？劫名何法？心起住滅名何法？頗法四緣生、三緣生、二緣生、一緣生？云何法因相應？云何法因不相應？云何法因相應因不相應？云何法非因相應亦非因不相應？云何法共緣緣？云何法不共緣緣？云何法共緣緣不共緣緣？云何法非共緣緣非不共緣緣？又世尊言：彼內無色想觀外色。云何內無色想外觀色？又世尊言：有無色想。云何有無色想？諸有無色想，彼一切色愛盡。設色愛盡，彼一切有色無想耶？諸不有色無想，一切色愛未盡耶？設色愛未盡，彼一切不有色無想耶？四識所止、七識所止，四識所止攝七識所止？七識所止攝四識所止。四識所止、九眾生居，四識所止攝九眾生居？九眾生居攝四識所止？七識所止、九眾生居，七識所止攝九眾生居？九眾生居攝七識所止？此章義願具演說。
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見諦成就世尊弟子欲愛未盡，諸色界繫成就身口戒律，彼色何四大造？答曰：色界繫也。生欲界有漏入初禪、有漏入第二第三第四禪，彼諸身口戒律，彼色何四大造？答曰：色界繫也。生欲界無漏入初禪、無漏入第二第三第四禪，彼諸身口戒律彼色何四大造？答曰：欲界繫也。生色界有漏入初禪、有漏入第二第三第四禪，彼諸身口戒律，彼色何四大造？答曰：色界繫。生色界無漏入初禪、無漏入第二第三第四禪，彼諸身口戒律，彼色何四大造？答曰：色界繫。世尊弟子生無色界，諸無漏成就身口戒律，彼色何四大造？答曰：或欲界繫或色界繫也。無色界沒生欲界最初得四大，彼四大何四大因？答曰：欲界繫也。無色界沒生色界最初得四大，彼四大何四大因？答曰：色界繫也。色界沒生欲界最初得四大，彼四大何四大因？答曰：欲界繫。欲界生色界化化作色界語，彼色何四大造？答曰：色界繫也。色界生欲界化化作欲界語，彼色何四大造？答曰：欲界繫。化當言四大非四大耶？答曰：化當言四大。當言造色非造色耶？答曰：當言造色。當言有心無心耶？答曰：無心。當言用誰心語？答曰：化者心語。中陰當言四大非四大耶？答曰：中陰當言四大。當言造色非造色？答曰：當言造色。當言有心無心耶？答曰：當言有心。當言用誰心語？答曰：當言自用心語。
見諦成就世尊弟子欲愛未盡，諸色界繫成就身口戒律，彼色何四大造？答曰：色界繫也。生欲界有漏入初禪、有漏入第二第三第四禪，彼諸身口戒律，彼色何四大造？答曰：色界繫也。生欲界無漏入初禪、無漏入第二第三第四禪，彼諸身口戒律彼色何四大造？答曰：欲界繫也。生色界有漏入初禪、有漏入第二第三第四禪，彼諸身口戒律，彼色何四大造？答曰：色界繫。生色界無漏入初禪、無漏入第二第三第四禪，彼諸身口戒律，彼色何四大造？答曰：色界繫。世尊弟子生無色界，諸無漏成就身口戒律，彼色何四大造？答曰：或欲界繫或色界繫也。無色界沒生欲界最初得四大，彼四大何四大因？答曰：欲界繫也。無色界沒生色界最初得四大，彼四大何四大因？答曰：色界繫也。色界沒生欲界最初得四大，彼四大何四大因？答曰：欲界繫。欲界生色界化化作色界語，彼色何四大造？答曰：色界繫也。色界生欲界化化作欲界語，彼色何四大造？答曰：欲界繫。化當言四大非四大耶？答曰：化當言四大。當言造色非造色耶？答曰：當言造色。當言有心無心耶？答曰：無心。當言用誰心語？答曰：化者心語。中陰當言四大非四大耶？答曰：中陰當言四大。當言造色非造色？答曰：當言造色。當言有心無心耶？答曰：當言有心。當言用誰心語？答曰：當言自用心語。
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世名何法？答曰：行數名。劫名何法？答曰：月半月春夏歲數名。心起住滅名何法？答曰：時節須臾數名。頗法四緣生耶？答曰：生一切心心法。三緣生耶？答曰：生無想定、滅盡定。二緣生耶？答曰：生除無想定、滅盡定，諸心不相應行、色。一緣生耶？答曰？不生。云何法因相應？答曰：一切心、心法。云何法因不相應？答曰：色、無為、心不相應行。云何法因相應因不相應？答曰：彼心、心法少因相應少因不相應。云何法非因相應非不因相應？答曰：彼心、心法少因不相應少因非不相應。云何法共緣緣？答曰：諸意識身共相應心心法緣也。云何法不共緣緣？答曰：諸五識身共相應色、無為、心不相應行緣。云何法共緣緣不共緣緣？答曰：諸五識身共相應意識身，共相應心、心法緣，色、無為、心不相應行緣。云何法非共緣緣非不共緣緣？答曰：色、無為、心不相應行。
世名何法？答曰：行數名。劫名何法？答曰：月半月春夏歲數名。心起住滅名何法？答曰：時節須臾數名。頗法四緣生耶？答曰：生一切心心法。三緣生耶？答曰：生無想定、滅盡定。二緣生耶？答曰：生除無想定、滅盡定，諸心不相應行、色。一緣生耶？答曰？不生。云何法因相應？答曰：一切心、心法。云何法因不相應？答曰：色、無為、心不相應行。云何法因相應因不相應？答曰：彼心、心法少因相應少因不相應。云何法非因相應非不因相應？答曰：彼心、心法少因不相應少因非不相應。云何法共緣緣？答曰：諸意識身共相應心心法緣也。云何法不共緣緣？答曰：諸五識身共相應色、無為、心不相應行緣。云何法共緣緣不共緣緣？答曰：諸五識身共相應意識身，共相應心、心法緣，色、無為、心不相應行緣。云何法非共緣緣非不共緣緣？答曰：色、無為、心不相應行。
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又世尊言：彼內無色想外觀色。云何內無色想外觀色？答曰：如此身當死已死、當棄塚間已棄塚間、當埋地已埋地、當種種虫食已種種虫食，彼不觀此身但見彼種種虫。如此身當死已死、當棄塚間已棄塚間、當積薪已積薪、當火燒已火燒，彼不觀此身但見火。如此身雪聚凝酥醍醐當置火上已置火上、當融消已融消，彼不觀此身但見火。如是內無色想外觀色。又世尊言：有無色想。云何有無色想？答曰：如此身當死已死、當棄塚間已棄塚間、當埋地已埋地、當種種虫食已種種虫食、當處處散已處處散，彼不觀此身，亦不見彼種種虫。如此身當死已死、當棄塚間已棄塚間、當積薪已積薪、當火燒已火燒、當滅已滅，彼不觀此身亦不見火。如此身雪聚凝酥醍醐當置火上已置火上、當融消已融消、當滅已滅，彼不觀此身亦不見火。如是有無色想。諸有色無想，彼一切色愛盡耶？答曰：如是。諸有色無想，彼一切色愛盡，頗色愛盡彼非有色無想耶？答曰：有色愛盡彼不入三昧。諸不有色無想，彼一切色愛未盡耶？答曰：如是。諸色愛未盡，彼一切不有色無想，頗不有色無想彼非色愛不盡耶？答曰：有色愛盡彼不入三昧。
又世尊言：彼內無色想外觀色。云何內無色想外觀色？答曰：如此身當死已死、當棄塚間已棄塚間、當埋地已埋地、當種種虫食已種種虫食，彼不觀此身但見彼種種虫。如此身當死已死、當棄塚間已棄塚間、當積薪已積薪、當火燒已火燒，彼不觀此身但見火。如此身雪聚凝酥醍醐當置火上已置火上、當融消已融消，彼不觀此身但見火。如是內無色想外觀色。又世尊言：有無色想。云何有無色想？答曰：如此身當死已死、當棄塚間已棄塚間、當埋地已埋地、當種種虫食已種種虫食、當處處散已處處散，彼不觀此身，亦不見彼種種虫。如此身當死已死、當棄塚間已棄塚間、當積薪已積薪、當火燒已火燒、當滅已滅，彼不觀此身亦不見火。如此身雪聚凝酥醍醐當置火上已置火上、當融消已融消、當滅已滅，彼不觀此身亦不見火。如是有無色想。諸有色無想，彼一切色愛盡耶？答曰：如是。諸有色無想，彼一切色愛盡，頗色愛盡彼非有色無想耶？答曰：有色愛盡彼不入三昧。諸不有色無想，彼一切色愛未盡耶？答曰：如是。諸色愛未盡，彼一切不有色無想，頗不有色無想彼非色愛不盡耶？答曰：有色愛盡彼不入三昧。
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四識所止、七識所止，四識所止攝七識所止耶？答曰：或四非七。云何四非七？答曰：地獄色痛想行，畜生、餓鬼、果實天色痛想行，有想無想痛想行，是謂四非七。云何七非四？答曰：人、欲界天心，梵、迦夷天、光音遍淨、空處識處不用處心，是謂七非四。云何四七？答曰：人欲界天色痛想行，梵迦夷天光音遍淨色痛想行，空處識處不用處痛想行，是謂四七。云何非四非七？答曰：地獄心，畜生、餓鬼、果實、有想無想心，是謂非四非七。四識所止、九眾生居，四識所止攝九眾生居耶？答曰：或四非九。云何四非九？答曰：地獄色痛想行，畜生、餓鬼、無想眾生不攝果實色痛想行，是謂四非九。云何九非四？答曰：人欲界天心，梵、迦夷天、光音、遍淨、無想眾生無色界心，是謂九非四。云何四九？答曰：人、欲界天色痛想行，梵、迦夷天、光音、遍淨、無想眾生色痛想行，無色界痛想行，是謂四九。云何非四非九？答曰：地獄心，畜生、餓鬼、無想眾生不攝果實心，是謂非四非九。七識所止、九眾生居，七識所止攝九眾生居、九眾生居攝七識所止？答曰：九七非七九。不攝何等？答曰：二處無想眾生、有想無想天。
四識所止、七識所止，四識所止攝七識所止耶？答曰：或四非七。云何四非七？答曰：地獄色痛想行，畜生、餓鬼、果實天色痛想行，有想無想痛想行，是謂四非七。云何七非四？答曰：人、欲界天心，梵、迦夷天、光音遍淨、空處識處不用處心，是謂七非四。云何四七？答曰：人欲界天色痛想行，梵迦夷天光音遍淨色痛想行，空處識處不用處痛想行，是謂四七。云何非四非七？答曰：地獄心，畜生、餓鬼、果實、有想無想心，是謂非四非七。四識所止、九眾生居，四識所止攝九眾生居耶？答曰：或四非九。云何四非九？答曰：地獄色痛想行，畜生、餓鬼、無想眾生不攝果實色痛想行，是謂四非九。云何九非四？答曰：人欲界天心，梵、迦夷天、光音、遍淨、無想眾生無色界心，是謂九非四。云何四九？答曰：人、欲界天色痛想行，梵、迦夷天、光音、遍淨、無想眾生色痛想行，無色界痛想行，是謂四九。云何非四非九？答曰：地獄心，畜生、餓鬼、無想眾生不攝果實心，是謂非四非九。七識所止、九眾生居，七識所止攝九眾生居、九眾生居攝七識所止？答曰：九七非七九。不攝何等？答曰：二處無想眾生、有想無想天。
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見諦跋渠第三竟(梵本一百六十九首盧，秦二千九十二言)。
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阿毘曇四大犍度中內造跋渠第四
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內四大，彼內四大幾緣緣內四大、不內四大？不內四大，彼不內四大不內四大內四大幾緣緣？因相應法，彼因相應法幾緣緣因相應法因不相應法？因不相應法，彼因不相應法因不相應法因相應法幾緣緣？共緣法，彼共緣法幾緣緣共緣法無緣法？無緣法，彼無緣法無緣法共緣法幾緣緣？色法，彼色法幾緣緣？色法、無色法，無色法。彼無色法無色法色法幾緣緣？可見不可見、有對無對亦如是。有漏法，彼有漏法幾緣緣有漏法無漏法？無漏法，彼無漏法無漏法有漏法幾緣緣？有為法，彼有為法幾緣緣有為法無為法？無為法，彼無為法無為法有為法幾緣緣？所可纏自纏受地獄有，彼得諸根四大。彼根四大，彼心心法幾緣緣？彼心心法，彼根四大幾緣緣？所可纏自纏受畜生、餓鬼、天、人有，彼得諸根四大，彼根四大彼心心法幾緣緣？彼心心法彼諸根四大幾緣緣？生欲界有漏入初禪，有漏乃至入有想無想定，彼根長益四大增益彼根，彼四大彼心心法幾緣緣？彼心心法彼根彼四大幾緣緣？生欲界無漏入初禪，無漏乃至入不用定，彼諸根四大增益，彼根四大彼心心法幾緣緣？彼心心法彼根四大幾緣緣？生色界有漏入初禪，有漏乃至入有想無想定，彼根四大增益，彼根四大彼心心法幾緣緣？彼心心法彼根四大幾緣緣？生色界無漏入初禪，無漏乃至入不用定，彼根四大增益，彼根四大彼心心法幾緣緣？彼心心法彼根四大幾緣緣？內名何義？不內名何義？受為何義？不受為何義？結為何義？不結為何義？見處為何義？不見處為何義？諸法內，彼法內入攝耶？設法內入攝，彼法內耶？諸法外，彼法外入攝，設法外入攝，彼法外耶？二痛、三痛，二痛攝三痛、三痛攝二痛？二痛四痛五痛六痛、十八痛、三十六痛、百八痛，二痛攝百八痛、百八痛攝二痛？乃至三十六痛、百八痛，三十六痛攝百八痛、百八痛攝三十六痛？以無礙道趣須陀洹果，證彼修道時，幾意止現在前修、幾修未來、幾意斷、幾神足、幾根力、幾覺意、幾道種、幾禪、幾等、幾無色定、幾解脫、幾除入、幾一切入、幾智，幾三昧現在前修、幾未來修，幾無礙道趣斯陀含、阿那含果飛耳知他人心自識宿命徹視漏盡智證通？修彼道時，修幾意止現在前、幾修未來、幾意斷、幾神足、幾根力、幾覺意、幾道種、幾禪、幾等、幾無色定、幾解脫、幾除入、幾一切入、幾智，幾三昧現在前修、幾修未來。此章義願具演說。
內四大，彼內四大幾緣緣內四大、不內四大？不內四大，彼不內四大不內四大內四大幾緣緣？因相應法，彼因相應法幾緣緣因相應法因不相應法？因不相應法，彼因不相應法因不相應法因相應法幾緣緣？共緣法，彼共緣法幾緣緣共緣法無緣法？無緣法，彼無緣法無緣法共緣法幾緣緣？色法，彼色法幾緣緣？色法、無色法，無色法。彼無色法無色法色法幾緣緣？可見不可見、有對無對亦如是。有漏法，彼有漏法幾緣緣有漏法無漏法？無漏法，彼無漏法無漏法有漏法幾緣緣？有為法，彼有為法幾緣緣有為法無為法？無為法，彼無為法無為法有為法幾緣緣？所可纏自纏受地獄有，彼得諸根四大。彼根四大，彼心心法幾緣緣？彼心心法，彼根四大幾緣緣？所可纏自纏受畜生、餓鬼、天、人有，彼得諸根四大，彼根四大彼心心法幾緣緣？彼心心法彼諸根四大幾緣緣？生欲界有漏入初禪，有漏乃至入有想無想定，彼根長益四大增益彼根，彼四大彼心心法幾緣緣？彼心心法彼根彼四大幾緣緣？生欲界無漏入初禪，無漏乃至入不用定，彼諸根四大增益，彼根四大彼心心法幾緣緣？彼心心法彼根四大幾緣緣？生色界有漏入初禪，有漏乃至入有想無想定，彼根四大增益，彼根四大彼心心法幾緣緣？彼心心法彼根四大幾緣緣？生色界無漏入初禪，無漏乃至入不用定，彼根四大增益，彼根四大彼心心法幾緣緣？彼心心法彼根四大幾緣緣？內名何義？不內名何義？受為何義？不受為何義？結為何義？不結為何義？見處為何義？不見處為何義？諸法內，彼法內入攝耶？設法內入攝，彼法內耶？諸法外，彼法外入攝，設法外入攝，彼法外耶？二痛、三痛，二痛攝三痛、三痛攝二痛？二痛四痛五痛六痛、十八痛、三十六痛、百八痛，二痛攝百八痛、百八痛攝二痛？乃至三十六痛、百八痛，三十六痛攝百八痛、百八痛攝三十六痛？以無礙道趣須陀洹果，證彼修道時，幾意止現在前修、幾修未來、幾意斷、幾神足、幾根力、幾覺意、幾道種、幾禪、幾等、幾無色定、幾解脫、幾除入、幾一切入、幾智，幾三昧現在前修、幾未來修，幾無礙道趣斯陀含、阿那含果飛耳知他人心自識宿命徹視漏盡智證通？修彼道時，修幾意止現在前、幾修未來、幾意斷、幾神足、幾根力、幾覺意、幾道種、幾禪、幾等、幾無色定、幾解脫、幾除入、幾一切入、幾智，幾三昧現在前修、幾修未來。此章義願具演說。
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內四大，彼內四大因、增上。內四大，不內四大因、增上。不內四大，彼不內四大因、增上。不內四大，內四大因、增上。因相應法，彼因相應法因、次第、緣、增上。因相應法，因不相應法因、次第、增上，無緣。因不相應法，彼因不相應法因、增上。因不相應法，因相應法因、緣、增上，無次第。共緣法，彼共緣法因、次第、緣、增上。共緣法，無緣法因、次第、增上，無緣。無緣法，彼無緣法因、增上。無緣法，共緣法因、緣、增上，無次第。色法，彼色法因、緣、增上。色法，無色法因、緣、增上，無次第。無色法，彼無色法因、次第、緣、增上。無色法，色法因、增上，無緣、無次第。可見不可見、有對無對亦如是。有漏法，彼有漏法因、次第、緣、增上。有漏法，無漏法次第、緣、增上，無因。無漏法，彼無漏法因(因此也)、次第(續得也)、緣(由上有此)、增上(續也)。無漏法，有漏法次第、緣、增上，無因。有為法，彼有為法因、次第、緣、增上。有為法，無為法無。無為法，彼無為法無。無為法，有為法緣、增上。所可纏自纏受地獄有，彼得諸根四大，彼根彼四大，彼心心法一增上；彼心心法，彼根四大一增上。所可纏自纏受畜生餓鬼天人有，彼得諸根四大，彼根四大，彼心心法一增上；彼心心法，彼根四大一增上。生欲界有漏入初禪，有漏乃至入有想無想定，彼根長益四大增益，彼根彼四大，彼心心法一增上；彼心心法，彼根四大一增上。生欲界無漏入初禪，無漏入乃至入不用定，彼根長益四大增益，彼根彼四大，彼心心法一增上；彼心心法，彼根四大一增上。生色界有漏入初禪，有漏乃至入有想無想定，彼根長益四大增益，彼根彼四大，彼心心法一增上；彼心心法，彼根四大一增上。生色界無漏入初禪，無漏乃至入不用定，彼根長益四大增益，彼根彼四大，彼心心法一增上；彼心心法，彼根四大一增上。
內四大，彼內四大因、增上。內四大，不內四大因、增上。不內四大，彼不內四大因、增上。不內四大，內四大因、增上。因相應法，彼因相應法因、次第、緣、增上。因相應法，因不相應法因、次第、增上，無緣。因不相應法，彼因不相應法因、增上。因不相應法，因相應法因、緣、增上，無次第。共緣法，彼共緣法因、次第、緣、增上。共緣法，無緣法因、次第、增上，無緣。無緣法，彼無緣法因、增上。無緣法，共緣法因、緣、增上，無次第。色法，彼色法因、緣、增上。色法，無色法因、緣、增上，無次第。無色法，彼無色法因、次第、緣、增上。無色法，色法因、增上，無緣、無次第。可見不可見、有對無對亦如是。有漏法，彼有漏法因、次第、緣、增上。有漏法，無漏法次第、緣、增上，無因。無漏法，彼無漏法因(因此也)、次第(續得也)、緣(由上有此)、增上(續也)。無漏法，有漏法次第、緣、增上，無因。有為法，彼有為法因、次第、緣、增上。有為法，無為法無。無為法，彼無為法無。無為法，有為法緣、增上。所可纏自纏受地獄有，彼得諸根四大，彼根彼四大，彼心心法一增上；彼心心法，彼根四大一增上。所可纏自纏受畜生餓鬼天人有，彼得諸根四大，彼根四大，彼心心法一增上；彼心心法，彼根四大一增上。生欲界有漏入初禪，有漏乃至入有想無想定，彼根長益四大增益，彼根彼四大，彼心心法一增上；彼心心法，彼根四大一增上。生欲界無漏入初禪，無漏入乃至入不用定，彼根長益四大增益，彼根彼四大，彼心心法一增上；彼心心法，彼根四大一增上。生色界有漏入初禪，有漏乃至入有想無想定，彼根長益四大增益，彼根彼四大，彼心心法一增上；彼心心法，彼根四大一增上。生色界無漏入初禪，無漏乃至入不用定，彼根長益四大增益，彼根彼四大，彼心心法一增上；彼心心法，彼根四大一增上。
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內為何法？答曰：自己數名。不內名何義？答曰：自己不數名。受為何義？答曰：有漏法數名。不受為何義？答曰：無漏法數名。結為何義？答曰：有漏法數名。無結為何義？答曰：無漏法數名。見處為何義？答曰：有漏法數名。不見處為何義？答曰：無漏法數名。諸法內，彼法內入攝耶？答曰：或法內彼法非內入攝。云何法內彼法非內入攝？答曰：如所說內痛內法法觀而處，是謂法內彼法非內入攝。云何法內入攝彼法非內耶？答曰：如所說外身外心心觀而處，是謂法內入攝彼法非內也。云何法內彼法內入攝耶？答曰：如所說內身內心心觀而處，是謂法內彼法內入攝。云何法非內彼法非內入攝？答曰：如所說外痛外法法觀而處，是謂法非內彼法非內入攝。諸法外，彼法外入攝耶？答曰：或法外彼法非外入攝。云何法外彼法非外入攝？答曰：如所說外身外心心觀而處，是謂法外彼法非外入攝。云何法外入攝彼法非外耶？答曰：如所說內痛內法法觀而處，是謂法外入攝彼法非外。云何法外彼法外入攝耶？答曰：如所說外痛外法法觀而處，是謂法外彼法外入攝也。云何法非外彼法非外入攝？答曰：如所說內身內心心觀而處，是謂法非外彼法非外入攝。二痛、三痛，二痛攝三痛、三痛攝二痛？答曰：隨種相攝。二痛、四痛五痛六痛，二痛攝六痛、六痛攝二痛？答曰：隨種相攝。二痛、十八痛，二痛攝十八痛、十八痛攝二痛？答曰：二攝十八非十八攝二。不攝何等？答曰：苦根有漏、樂根有對相應、護根無漏痛也。三十六痛、百八痛亦如是。乃至六痛、十八痛，六攝十八、十八攝六？答曰：六攝十八非十八攝六。不攝何等？答曰：苦根有漏、樂根有對相應、護根無漏痛也。三十六痛、百八痛亦如是。十八痛、三十六痛亦如是。三十六痛、百八痛，三十六痛攝百八、百八痛攝三十六痛？答曰：隨種相攝。以無礙道趣須陀洹果證，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，六覺意未來六，八道種未來八，無禪、無等、無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入、無智無未來，一三昧未來一(道迹竟)。以無礙道趣斯陀含果證，若倍欲盡越次取證，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，六覺意未來六，八道種未來八，無禪、無等、無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入、無智無未來，一三昧未來一。若得須陀洹果，以世俗道取斯陀含果，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，無覺意未來
內為何法？答曰：自己數名。不內名何義？答曰：自己不數名。受為何義？答曰：有漏法數名。不受為何義？答曰：無漏法數名。結為何義？答曰：有漏法數名。無結為何義？答曰：無漏法數名。見處為何義？答曰：有漏法數名。不見處為何義？答曰：無漏法數名。諸法內，彼法內入攝耶？答曰：或法內彼法非內入攝。云何法內彼法非內入攝？答曰：如所說內痛內法法觀而處，是謂法內彼法非內入攝。云何法內入攝彼法非內耶？答曰：如所說外身外心心觀而處，是謂法內入攝彼法非內也。云何法內彼法內入攝耶？答曰：如所說內身內心心觀而處，是謂法內彼法內入攝。云何法非內彼法非內入攝？答曰：如所說外痛外法法觀而處，是謂法非內彼法非內入攝。諸法外，彼法外入攝耶？答曰：或法外彼法非外入攝。云何法外彼法非外入攝？答曰：如所說外身外心心觀而處，是謂法外彼法非外入攝。云何法外入攝彼法非外耶？答曰：如所說內痛內法法觀而處，是謂法外入攝彼法非外。云何法外彼法外入攝耶？答曰：如所說外痛外法法觀而處，是謂法外彼法外入攝也。云何法非外彼法非外入攝？答曰：如所說內身內心心觀而處，是謂法非外彼法非外入攝。二痛、三痛，二痛攝三痛、三痛攝二痛？答曰：隨種相攝。二痛、四痛五痛六痛，二痛攝六痛、六痛攝二痛？答曰：隨種相攝。二痛、十八痛，二痛攝十八痛、十八痛攝二痛？答曰：二攝十八非十八攝二。不攝何等？答曰：苦根有漏、樂根有對相應、護根無漏痛也。三十六痛、百八痛亦如是。乃至六痛、十八痛，六攝十八、十八攝六？答曰：六攝十八非十八攝六。不攝何等？答曰：苦根有漏、樂根有對相應、護根無漏痛也。三十六痛、百八痛亦如是。十八痛、三十六痛亦如是。三十六痛、百八痛，三十六痛攝百八、百八痛攝三十六痛？答曰：隨種相攝。以無礙道趣須陀洹果證，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，六覺意未來六，八道種未來八，無禪、無等、無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入、無智無未來，一三昧未來一(道迹竟)。以無礙道趣斯陀含果證，若倍欲盡越次取證，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，六覺意未來六，八道種未來八，無禪、無等、無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入、無智無未來，一三昧未來一。若得須陀洹果，以世俗道取斯陀含果，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，無覺意未來
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六，無道種未來八，無禪、無等、無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入，一智未來七，無三昧未來三。若得須陀洹果，以無漏道取斯陀含果，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，六覺意未來六(無喜)，八道種未來八，無禪、無等、無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入，二智(法二對四)未來七；一三昧未來三(頻來竟)。以無礙道取阿那含果證，若欲愛盡越次取證，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，六覺意未來六，八道種未來八，無禪、無等、無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入，無智未來無，一三昧未來一。若依初禪取阿那含果，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，七覺意未來七，八道種未來八，一禪未來一，無等、無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入，無智未來無，一三昧未來一。若依初禪中間取阿那含果，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，六覺意未來七，七道種未來八，無禪未來一，無等、無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入，無智未來無，一三昧未來一。若依二禪取阿那含果，修彼道時修一意止現在前(法意止也)未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，七覺意未來七，七道種未來八，一禪未來二，無等、無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入，無智未來無，一三昧未來一。若依三禪取阿那含果，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，六覺意未來七，七道種(無等志也)未來八，一禪未來三(一三禪)，無等、無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入，無智未來無，一三昧未來一。若依四禪取阿那含果，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，六覺意未來七，七道種未來八，一禪未來四，無等、無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入，無智未來無，一三昧未來一(超越不還盡)。若得斯陀含果，以世俗道取阿那含果，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，無覺意未來六，無道種未來八，無禪、無等、無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入，一智未來七(等智)，無三昧未來三。若得斯陀含果，以無漏道取阿那含果，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未
六，無道種未來八，無禪、無等、無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入，一智未來七，無三昧未來三。若得須陀洹果，以無漏道取斯陀含果，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，六覺意未來六(無喜)，八道種未來八，無禪、無等、無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入，二智(法二對四)未來七；一三昧未來三(頻來竟)。以無礙道取阿那含果證，若欲愛盡越次取證，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，六覺意未來六，八道種未來八，無禪、無等、無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入，無智未來無，一三昧未來一。若依初禪取阿那含果，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，七覺意未來七，八道種未來八，一禪未來一，無等、無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入，無智未來無，一三昧未來一。若依初禪中間取阿那含果，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，六覺意未來七，七道種未來八，無禪未來一，無等、無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入，無智未來無，一三昧未來一。若依二禪取阿那含果，修彼道時修一意止現在前(法意止也)未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，七覺意未來七，七道種未來八，一禪未來二，無等、無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入，無智未來無，一三昧未來一。若依三禪取阿那含果，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，六覺意未來七，七道種(無等志也)未來八，一禪未來三(一三禪)，無等、無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入，無智未來無，一三昧未來一。若依四禪取阿那含果，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，六覺意未來七，七道種未來八，一禪未來四，無等、無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入，無智未來無，一三昧未來一(超越不還盡)。若得斯陀含果，以世俗道取阿那含果，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，無覺意未來六，無道種未來八，無禪、無等、無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入，一智未來七(等智)，無三昧未來三。若得斯陀含果，以無漏道取阿那含果，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未
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來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，六覺意未來六，八道種未來八，無禪、無等、無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入，二智未來七，一三昧未來三(不還竟)。以無礙道神足智證通，若依初禪凡夫人修神足道，修彼道時修一意止現在前(身止)未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，無覺意未來無，無道種未來無，一禪未來一，無等未來四，無無色定未來無，無解脫未來二，無八除入未來四，無十一切入未來無，一智未來一，無三昧未來無(三向趣一)。若依初禪無垢人修神足道，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，無覺意未來七，無道種未來八，一禪未來一，無等未來四，無無色定未來無，無解脫未來二，無八除入未來四(禪四枝)，無十一切入未來無，一智未來七，無三昧未來三。若依二禪凡夫人修神足道，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，無覺意未來無，無道種未來無，一禪未來一，無等未來四，無無色定未來無，無解脫未來二(第一第二)，無八除入(八想四觀四色)未來四，無十一切入未來無，一智未來一，無三昧未來無。若依二禪無垢人修神足道，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，無覺意未來七，無道種未來八，一禪未來二，無等未來四，無無色定未來無，無解脫未來二，無八除入未來四(四觀)，無十一切入未來無，一智未來七，無三昧未來三。若依三禪凡夫人修神足道，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，無覺意未來無，無道種未來無，一禪未來一，無等未來三(除喜)，無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入，一智未來一(等智)，無三昧未來無。若依三禪無垢人修神足道，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，無覺意未來七，無道種未來八，一禪未來三，無等未來三，無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入，一智未來七，無三昧未來三。若依四禪凡夫人修神足道，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，無覺意未來無，無道種未來無，一禪未來一，無等未來三，無無色定未來無，無解脫未來一，無八除入未來四，無十一切入未來八，一智未來一，無三昧未來無。若依四禪無垢人修神足道，修彼道時修一意止現在前未來
來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，六覺意未來六，八道種未來八，無禪、無等、無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入，二智未來七，一三昧未來三(不還竟)。以無礙道神足智證通，若依初禪凡夫人修神足道，修彼道時修一意止現在前(身止)未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，無覺意未來無，無道種未來無，一禪未來一，無等未來四，無無色定未來無，無解脫未來二，無八除入未來四，無十一切入未來無，一智未來一，無三昧未來無(三向趣一)。若依初禪無垢人修神足道，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，無覺意未來七，無道種未來八，一禪未來一，無等未來四，無無色定未來無，無解脫未來二，無八除入未來四(禪四枝)，無十一切入未來無，一智未來七，無三昧未來三。若依二禪凡夫人修神足道，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，無覺意未來無，無道種未來無，一禪未來一，無等未來四，無無色定未來無，無解脫未來二(第一第二)，無八除入(八想四觀四色)未來四，無十一切入未來無，一智未來一，無三昧未來無。若依二禪無垢人修神足道，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，無覺意未來七，無道種未來八，一禪未來二，無等未來四，無無色定未來無，無解脫未來二，無八除入未來四(四觀)，無十一切入未來無，一智未來七，無三昧未來三。若依三禪凡夫人修神足道，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，無覺意未來無，無道種未來無，一禪未來一，無等未來三(除喜)，無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入，一智未來一(等智)，無三昧未來無。若依三禪無垢人修神足道，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，無覺意未來七，無道種未來八，一禪未來三，無等未來三，無無色定、無解脫、無八除入、無十一切入，一智未來七，無三昧未來三。若依四禪凡夫人修神足道，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，無覺意未來無，無道種未來無，一禪未來一，無等未來三，無無色定未來無，無解脫未來一，無八除入未來四，無十一切入未來八，一智未來一，無三昧未來無。若依四禪無垢人修神足道，修彼道時修一意止現在前未來
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，無覺意未來七，無道種未來八，一禪未來四，無等未來三，無無色定未來無，無解脫未來一(淨解脫也)，無八除入未來四(四色)，無十一切入未來八，一智未來七，無三昧未來三(神足竟)。天耳、知他人心、自識宿命、徹視亦如是。以無礙道盡漏智證通，若依未來有覺有觀三昧取阿羅漢，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，六覺意未來七，八道種未來八，無禪未來四，無等未來無，無無色定未來三，無解脫未來三，無八除入、無十一切入，二智未來六(未對知四)，一三昧未來三。若依初禪取阿羅漢，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，七覺意未來七，八道種未來八，一禪未來四，無等未來無，無無色定未來三，無解脫未來三，無八除入、無十一切入，二智未來六，一三昧未來三。若依禪中間取阿羅漢，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，六覺意未來七，七道種未來八，無禪未來四，無等未來無，無無色定未來三，無解脫未來三，無八除入、無十一切入，二智未來六，一三昧未來三(三過向一)。若依二禪取阿羅漢道，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，七覺意未來七，七道種未來八，一禪未來四，無等未來無，無無色定未來三，無解脫未來三，無八除入、無十一切入，二智未來六，一三昧未來三。若依第三第四禪取阿羅漢，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，六覺意未來七，七道種未來八，一禪未來四，無等未來無，無無色定未來三，無解脫未來三，無八除入、無十一切入，二智未來六，一三昧未來三。若依無色定取阿羅漢，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，六覺意未來七，四道種(除戒志)未來八，無禪未來四，無等未來無，一無色定未來三，無解脫未來三，無八除入、無十一切入，二智未來六，一三昧未來三。
四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，無覺意未來七，無道種未來八，一禪未來四，無等未來三，無無色定未來無，無解脫未來一(淨解脫也)，無八除入未來四(四色)，無十一切入未來八，一智未來七，無三昧未來三(神足竟)。天耳、知他人心、自識宿命、徹視亦如是。以無礙道盡漏智證通，若依未來有覺有觀三昧取阿羅漢，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，六覺意未來七，八道種未來八，無禪未來四，無等未來無，無無色定未來三，無解脫未來三，無八除入、無十一切入，二智未來六(未對知四)，一三昧未來三。若依初禪取阿羅漢，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，七覺意未來七，八道種未來八，一禪未來四，無等未來無，無無色定未來三，無解脫未來三，無八除入、無十一切入，二智未來六，一三昧未來三。若依禪中間取阿羅漢，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，六覺意未來七，七道種未來八，無禪未來四，無等未來無，無無色定未來三，無解脫未來三，無八除入、無十一切入，二智未來六，一三昧未來三(三過向一)。若依二禪取阿羅漢道，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，七覺意未來七，七道種未來八，一禪未來四，無等未來無，無無色定未來三，無解脫未來三，無八除入、無十一切入，二智未來六，一三昧未來三。若依第三第四禪取阿羅漢，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，六覺意未來七，七道種未來八，一禪未來四，無等未來無，無無色定未來三，無解脫未來三，無八除入、無十一切入，二智未來六，一三昧未來三。若依無色定取阿羅漢，修彼道時修一意止現在前未來四，四意斷未來四，四神足未來四，五根未來五，五力未來五，六覺意未來七，四道種(除戒志)未來八，無禪未來四，無等未來無，一無色定未來三，無解脫未來三，無八除入、無十一切入，二智未來六，一三昧未來三。
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內造品第四竟(梵本三百五十三首盧，秦四千五百二十三言)。
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四大犍度第五竟(三日誦)。
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阿毘曇八犍度論卷第二十
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