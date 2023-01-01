阿毘曇八揵度論卷第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇八揵度論卷第十九

迦旃延子造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

四大犍度中緣跋渠第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大犍度中緣跋渠第二

四大彼四大幾緣緣？四大造色幾緣緣？造色彼造色幾緣緣？造色四大幾緣緣？四大心心法幾緣緣？心心法彼心心法幾緣緣？心心法四大幾緣緣？四大眼入幾緣緣？眼入彼眼入幾緣緣？眼入四大幾緣緣？四大乃至法入幾緣緣？法入彼法入幾緣緣？法入四大幾緣緣(入竟)？四大眼根幾緣緣？眼根四大幾緣緣？四大乃至無知根幾緣緣？無知根四大幾緣緣(根竟)？以何等故，四大一起一住一盡然不相應，心心法一起一住一盡然彼相應？頗過去四大造過去色未來現在色？頗未來四大造未來色過去現在色？頗現在四大造現在色過去未來色？若成就過去四大，彼成就過去造色耶？設成就過去造色，彼成就過去四大？若成就過去四大，彼成就未來四大？設成就未來四大，彼成就過去四大耶？若成就過去四大，彼成就未來造色？設成就未來造色，彼成就過去四大耶？若成就過去四大，彼成就現在四大？設成就現在四大，彼成就過去四大耶？若成就過去四大，彼成就現在造色？設成就現在造色，彼成就過去四大耶(過去四大竟)？若成就過去造色，彼成就未來四大耶？設成就未來四大，彼成就過去造色耶？若成就過去造色，彼成就未來造色？設成就未來造色，彼成就過去造色？若成就過去造色，彼成就現在四大？設成就現在四大，彼成就過去造色耶？若成就過去造色，彼成就現在造色耶？設成就現在造色，彼成就過去造色(過去造色竟)？若成就未來四大，彼成就未來造色？設成就未來造色，彼成就未來四大？若成就未來四大，彼成就現在四大？設成就現在四大，彼成就未來四大耶？若成就未來四大，彼成就現在造色？設成就現在造色，彼成就未來四大耶(未來四大竟)？若成就未來造色，彼成就現在四大？設成就現在四大，彼成就未來造色？若成就未來造色，彼成就現在造色耶？設成就現在造色，彼成就未來造色耶(未來造色竟)？若成就現在四大，彼成就現在造色耶？設成就現在造色，彼成就現在四大(三世成就竟)？過去四大，彼過去四大幾緣緣？過去四大過去造色幾緣緣？過去造色，彼過去造色幾緣緣？過去造色過去四大幾緣緣？過去四大未來四大幾緣緣？未來四大彼未來四大幾緣緣？未來四大過去四大幾緣緣？過去四大未來造色幾緣緣？未來造色彼未來造色幾緣緣？未來造色過去四大幾緣緣？過去四大現在四大幾緣緣？現在四大彼現在四大幾緣緣？現在四大過去四大幾緣緣？過去四大現在造色幾緣緣？現在造色彼現在造色幾緣緣？現在造色過去四大幾緣緣(過去四大竟)？過去造色未來四大幾緣緣？未來四大過去造色幾緣緣？過去造色 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大彼四大幾緣緣？四大造色幾緣緣？造色彼造色幾緣緣？造色四大幾緣緣？四大心心法幾緣緣？心心法彼心心法幾緣緣？心心法四大幾緣緣？四大眼入幾緣緣？眼入彼眼入幾緣緣？眼入四大幾緣緣？四大乃至法入幾緣緣？法入彼法入幾緣緣？法入四大幾緣緣(入竟)？四大眼根幾緣緣？眼根四大幾緣緣？四大乃至無知根幾緣緣？無知根四大幾緣緣(根竟)？以何等故，四大一起一住一盡然不相應，心心法一起一住一盡然彼相應？頗過去四大造過去色未來現在色？頗未來四大造未來色過去現在色？頗現在四大造現在色過去未來色？若成就過去四大，彼成就過去造色耶？設成就過去造色，彼成就過去四大？若成就過去四大，彼成就未來四大？設成就未來四大，彼成就過去四大耶？若成就過去四大，彼成就未來造色？設成就未來造色，彼成就過去四大耶？若成就過去四大，彼成就現在四大？設成就現在四大，彼成就過去四大耶？若成就過去四大，彼成就現在造色？設成就現在造色，彼成就過去四大耶(過去四大竟)？若成就過去造色，彼成就未來四大耶？設成就未來四大，彼成就過去造色耶？若成就過去造色，彼成就未來造色？設成就未來造色，彼成就過去造色？若成就過去造色，彼成就現在四大？設成就現在四大，彼成就過去造色耶？若成就過去造色，彼成就現在造色耶？設成就現在造色，彼成就過去造色(過去造色竟)？若成就未來四大，彼成就未來造色？設成就未來造色，彼成就未來四大？若成就未來四大，彼成就現在四大？設成就現在四大，彼成就未來四大耶？若成就未來四大，彼成就現在造色？設成就現在造色，彼成就未來四大耶(未來四大竟)？若成就未來造色，彼成就現在四大？設成就現在四大，彼成就未來造色？若成就未來造色，彼成就現在造色耶？設成就現在造色，彼成就未來造色耶(未來造色竟)？若成就現在四大，彼成就現在造色耶？設成就現在造色，彼成就現在四大(三世成就竟)？過去四大，彼過去四大幾緣緣？過去四大過去造色幾緣緣？過去造色，彼過去造色幾緣緣？過去造色過去四大幾緣緣？過去四大未來四大幾緣緣？未來四大彼未來四大幾緣緣？未來四大過去四大幾緣緣？過去四大未來造色幾緣緣？未來造色彼未來造色幾緣緣？未來造色過去四大幾緣緣？過去四大現在四大幾緣緣？現在四大彼現在四大幾緣緣？現在四大過去四大幾緣緣？過去四大現在造色幾緣緣？現在造色彼現在造色幾緣緣？現在造色過去四大幾緣緣(過去四大竟)？過去造色未來四大幾緣緣？未來四大過去造色幾緣緣？過去造色

未來造色幾緣緣？未來造色過去造色幾緣緣？過去造色現在四大幾緣緣？現在四大過去造色幾緣緣？過去造色現在造色幾緣緣？現在造色過去造色幾緣緣(過去造色竟)？未來四大未來造色幾緣緣？未來造色未來四大幾緣緣？未來四大現在四大幾緣緣？現在四大未來四大幾緣緣？未來四大現在造色幾緣緣？現在造色未來四大幾緣緣(未來四大竟)？未來造色現在四大幾緣緣？現在四大未來造色幾緣緣？未來造色現在造色幾緣緣？現在造色未來造色幾緣緣(未來造色竟)？現在四大現在造色幾緣緣？現在造色現在四大幾緣緣(三世竟)？若成就欲界繫四大，彼成就欲界繫造色耶？設成就欲界繫造色，彼成就欲界繫四大耶？若成就色界繫四大，彼成就色界繫造色耶？設成就色界繫造色，彼成就色界繫四大耶？欲界繫四大，彼欲界繫四大幾緣緣？欲界繫四大欲界繫造色幾緣緣？欲界繫造色，彼欲界繫造色幾緣緣？欲界繫造色，彼欲界繫四大幾緣緣？色界繫四大，彼色界繫四大幾緣緣？色界繫四大，色界繫造色幾緣緣？色界繫造色，彼色界繫造色幾緣緣？色界繫造色，色界繫四大幾緣緣？若成就欲界繫四大，彼成就色界繫四大耶？設成就色界繫四大，彼成就欲界繫四大耶？若成就欲界繫四大，彼成就色界繫造色耶？設成就色界繫造色，彼成就欲界繫四大耶？若成就欲界繫造色，彼成就色界繫四大？設成就色界繫四大，彼成就欲界繫造色？若成就欲界繫造色，彼成就色界繫造色耶？設成就色界繫造色，彼成就欲界繫造色耶？欲界繫四大，色界繫四大幾緣緣？色界繫四大，欲界繫四大幾緣緣？欲界繫四大，色界繫造色幾緣緣？色界繫造色，欲界繫四大幾緣緣？欲界繫造色，色界繫四大幾緣緣？色界繫四大，欲界繫造色幾緣緣？欲界繫造色，色界繫造色幾緣緣？色界繫造色，欲界繫造色幾緣緣？諸色欲界繫，彼色一切欲界繫四大造耶？設色欲界繫四大造，彼色一切欲界繫耶？諸色色界繫，彼色一切色界繫四大造耶？設色色界繫四大造，彼色一切色界繫耶？諸色過去，彼色一切過去四大造耶？設色過去四大造，彼色一切過去耶？諸色未來，彼色一切未來四大造耶？設色未來四大造，彼色一切未來耶？諸色現在，彼色一切現在四大造耶？設色現在四大造，彼色一切現在耶？云何地？云何地種？云何水？云何水種？云何火？云何火種？云何風？云何風種？地何入攝、幾識識？地地種、水水種、火火種、風風種，四大幾入攝、幾識識？此章義願具演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未來造色幾緣緣？未來造色過去造色幾緣緣？過去造色現在四大幾緣緣？現在四大過去造色幾緣緣？過去造色現在造色幾緣緣？現在造色過去造色幾緣緣(過去造色竟)？未來四大未來造色幾緣緣？未來造色未來四大幾緣緣？未來四大現在四大幾緣緣？現在四大未來四大幾緣緣？未來四大現在造色幾緣緣？現在造色未來四大幾緣緣(未來四大竟)？未來造色現在四大幾緣緣？現在四大未來造色幾緣緣？未來造色現在造色幾緣緣？現在造色未來造色幾緣緣(未來造色竟)？現在四大現在造色幾緣緣？現在造色現在四大幾緣緣(三世竟)？若成就欲界繫四大，彼成就欲界繫造色耶？設成就欲界繫造色，彼成就欲界繫四大耶？若成就色界繫四大，彼成就色界繫造色耶？設成就色界繫造色，彼成就色界繫四大耶？欲界繫四大，彼欲界繫四大幾緣緣？欲界繫四大欲界繫造色幾緣緣？欲界繫造色，彼欲界繫造色幾緣緣？欲界繫造色，彼欲界繫四大幾緣緣？色界繫四大，彼色界繫四大幾緣緣？色界繫四大，色界繫造色幾緣緣？色界繫造色，彼色界繫造色幾緣緣？色界繫造色，色界繫四大幾緣緣？若成就欲界繫四大，彼成就色界繫四大耶？設成就色界繫四大，彼成就欲界繫四大耶？若成就欲界繫四大，彼成就色界繫造色耶？設成就色界繫造色，彼成就欲界繫四大耶？若成就欲界繫造色，彼成就色界繫四大？設成就色界繫四大，彼成就欲界繫造色？若成就欲界繫造色，彼成就色界繫造色耶？設成就色界繫造色，彼成就欲界繫造色耶？欲界繫四大，色界繫四大幾緣緣？色界繫四大，欲界繫四大幾緣緣？欲界繫四大，色界繫造色幾緣緣？色界繫造色，欲界繫四大幾緣緣？欲界繫造色，色界繫四大幾緣緣？色界繫四大，欲界繫造色幾緣緣？欲界繫造色，色界繫造色幾緣緣？色界繫造色，欲界繫造色幾緣緣？諸色欲界繫，彼色一切欲界繫四大造耶？設色欲界繫四大造，彼色一切欲界繫耶？諸色色界繫，彼色一切色界繫四大造耶？設色色界繫四大造，彼色一切色界繫耶？諸色過去，彼色一切過去四大造耶？設色過去四大造，彼色一切過去耶？諸色未來，彼色一切未來四大造耶？設色未來四大造，彼色一切未來耶？諸色現在，彼色一切現在四大造耶？設色現在四大造，彼色一切現在耶？云何地？云何地種？云何水？云何水種？云何火？云何火種？云何風？云何風種？地何入攝、幾識識？地地種、水水種、火火種、風風種，四大幾入攝、幾識識？此章義願具演說。

四大彼，四大因、增上。四大造色，因、增上。造色，彼造色因、增上。造色，彼四大因、增上。四大心心法，緣、增上。心心法，彼心心法因、次第、緣、增上。心心法，四大因、增上。四大眼入，因、增上。眼入，彼眼入因、增上。眼入，四大增上。耳鼻舌身入、香味入亦如是。四大，色入因、增上。色入，彼色入，因、增上。色入，四大因、增上。聲細滑入亦如是。四大，意入緣、增上。意入，彼意入因、次第、緣、增上。意入，四大因、增上。四大，法入，因、緣、增上。法入，彼法入因、次第、緣、增上。法入，四大因、增上(入竟)。四大，眼根因、增上。眼根，四大，一增上。耳鼻舌身根、男根女根亦如是。四大，意根緣、增上。意根，四大因、增上。樂根苦根喜根憂根護根、信根精進念定慧根亦如是。四大，命根一增上。命根，四大一增上。四大，未知根緣，增上。未知根，四大一增上。已知根無知根亦如是(根竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大彼，四大因、增上。四大造色，因、增上。造色，彼造色因、增上。造色，彼四大因、增上。四大心心法，緣、增上。心心法，彼心心法因、次第、緣、增上。心心法，四大因、增上。四大眼入，因、增上。眼入，彼眼入因、增上。眼入，四大增上。耳鼻舌身入、香味入亦如是。四大，色入因、增上。色入，彼色入，因、增上。色入，四大因、增上。聲細滑入亦如是。四大，意入緣、增上。意入，彼意入因、次第、緣、增上。意入，四大因、增上。四大，法入，因、緣、增上。法入，彼法入因、次第、緣、增上。法入，四大因、增上(入竟)。四大，眼根因、增上。眼根，四大，一增上。耳鼻舌身根、男根女根亦如是。四大，意根緣、增上。意根，四大因、增上。樂根苦根喜根憂根護根、信根精進念定慧根亦如是。四大，命根一增上。命根，四大一增上。四大，未知根緣，增上。未知根，四大一增上。已知根無知根亦如是(根竟)。

以何等故，四大一起一住一盡，然不相應；心心法一起一住一盡，然彼相應？答曰：如說得四大若大若小，然非心心法。復次心心法共緣、四大無緣，不得無緣相應。頗過去四大造過去色未來現在色？答曰：有。頗未來四大造未來色？答曰：有，無過去現在。頗現在四大造現在色？答曰：有，無過去，未來有。若成就過去四大，彼成就過去造色耶？答曰：無過去成就四大，有過去成就造色。無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處，身口本有教不失，若生色界，若學生無色界也。若成就過去四大，彼成就未來四大耶？答曰：無有成就過去四大亦非成就未來四大也。若成就過去四大，彼成就未來造色耶？答曰：無成就過去四大，有成就未來造色，無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界得色界善心，若生色界，無垢人生無色界也。若成就過去四大，彼成就現在四大耶？答曰：無成就過去四大，有成就現在四大，生欲界色界也。若成就過去四大，彼成就現在造色耶？答曰：無成就過去四大，有成就現在造色，生欲界色界也(過去四大竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以何等故，四大一起一住一盡，然不相應；心心法一起一住一盡，然彼相應？答曰：如說得四大若大若小，然非心心法。復次心心法共緣、四大無緣，不得無緣相應。頗過去四大造過去色未來現在色？答曰：有。頗未來四大造未來色？答曰：有，無過去現在。頗現在四大造現在色？答曰：有，無過去，未來有。若成就過去四大，彼成就過去造色耶？答曰：無過去成就四大，有過去成就造色。無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處，身口本有教不失，若生色界，若學生無色界也。若成就過去四大，彼成就未來四大耶？答曰：無有成就過去四大亦非成就未來四大也。若成就過去四大，彼成就未來造色耶？答曰：無成就過去四大，有成就未來造色，無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界得色界善心，若生色界，無垢人生無色界也。若成就過去四大，彼成就現在四大耶？答曰：無成就過去四大，有成就現在四大，生欲界色界也。若成就過去四大，彼成就現在造色耶？答曰：無成就過去四大，有成就現在造色，生欲界色界也(過去四大竟)。

若成就過去造色，彼成就未來四大耶？答曰：無成就未來四大，有成就過去造色。無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處，身口本有教不失，若生色界，學生無色界也。若成就過去造色，彼成就未來造色耶？答曰：或成就過去造色非未來造色。云何成就過去造色非未來造色？答曰：生欲界戒律處，不得色界善心；不戒律處不戒律亦不不戒律處，身口本有教不失，是謂成就過去造色非未來造色。云何成就未來造色非過去造色？答曰：阿羅漢生無色界，是謂成就未來造色非過去造色。云何成就過去造色未來造色？答曰：無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界得色界善心，若生色界，學生無色界，是謂成就過去造色未來造色。云何不成就過去未來造色？答曰：凡夫人處母胎卵膜漸厚，若生欲界亦不戒律不不戒律處，身口本無教有教便失，若凡夫人生無色界，是謂不成就過去未來造色。若成就過去造色，彼成就現在四大耶？答曰：或成就過去造色非現在四大。云何成就過去造色非現在四大？答曰：學生無色界，是謂成就過去造色非現在四大。云何成就現在四大非過去造色？答曰：凡夫人處母胎卵膜漸厚，若生欲界亦不戒律處亦不不戒律處，身口本無教、有教便失，是謂成就現在四大非過去造色。云何成就過去造色現在四大？答曰：無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處，身口本有教不失；若生色界，是謂成就過去造色現在四大。云何非成就過去造色現在四大？答曰：阿羅漢、凡夫人生無色界，是謂非成就過去造色現在四大。若成就過去造色，彼成就現在造色耶？答曰：或成就過去造色非現在造色。云何成就過去造色非現在造色？答曰：學生無色界，是謂成就過去造色非現在造色。云何成就現在造色非過去造色？答曰：凡夫人處母胎卵膜漸厚，若生欲界亦不戒律處不不戒律處，身口本無教、有教便失，是謂成就現在造色非過去造色。云何成就過去造色現在造色？答曰：無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處，身口本有教不失；若生色界，是謂成就過去造色現在造色。云何非成就過去造色現在造色耶？答曰：阿羅漢、凡夫人生無色界，是謂不成就過去現在造色(過去造色竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就過去造色，彼成就未來四大耶？答曰：無成就未來四大，有成就過去造色。無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處，身口本有教不失，若生色界，學生無色界也。若成就過去造色，彼成就未來造色耶？答曰：或成就過去造色非未來造色。云何成就過去造色非未來造色？答曰：生欲界戒律處，不得色界善心；不戒律處不戒律亦不不戒律處，身口本有教不失，是謂成就過去造色非未來造色。云何成就未來造色非過去造色？答曰：阿羅漢生無色界，是謂成就未來造色非過去造色。云何成就過去造色未來造色？答曰：無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界得色界善心，若生色界，學生無色界，是謂成就過去造色未來造色。云何不成就過去未來造色？答曰：凡夫人處母胎卵膜漸厚，若生欲界亦不戒律不不戒律處，身口本無教有教便失，若凡夫人生無色界，是謂不成就過去未來造色。若成就過去造色，彼成就現在四大耶？答曰：或成就過去造色非現在四大。云何成就過去造色非現在四大？答曰：學生無色界，是謂成就過去造色非現在四大。云何成就現在四大非過去造色？答曰：凡夫人處母胎卵膜漸厚，若生欲界亦不戒律處亦不不戒律處，身口本無教、有教便失，是謂成就現在四大非過去造色。云何成就過去造色現在四大？答曰：無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處，身口本有教不失；若生色界，是謂成就過去造色現在四大。云何非成就過去造色現在四大？答曰：阿羅漢、凡夫人生無色界，是謂非成就過去造色現在四大。若成就過去造色，彼成就現在造色耶？答曰：或成就過去造色非現在造色。云何成就過去造色非現在造色？答曰：學生無色界，是謂成就過去造色非現在造色。云何成就現在造色非過去造色？答曰：凡夫人處母胎卵膜漸厚，若生欲界亦不戒律處不不戒律處，身口本無教、有教便失，是謂成就現在造色非過去造色。云何成就過去造色現在造色？答曰：無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處，身口本有教不失；若生色界，是謂成就過去造色現在造色。云何非成就過去造色現在造色耶？答曰：阿羅漢、凡夫人生無色界，是謂不成就過去現在造色(過去造色竟)。

若成就未來四大，彼成就未來造色耶？答曰：無成就未來四大，有成就未來造色。無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界得色界善心，生色界無垢人，生無色界也。若成就未來四大，彼成就現在四大耶？答曰：無成就未來四大，有成就現在四大，生欲色界。若成就未來四大，彼成就現在造色耶？答曰：無成就未來四大，有成就現在造色，生欲色界(未來四大竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就未來四大，彼成就未來造色耶？答曰：無成就未來四大，有成就未來造色。無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界得色界善心，生色界無垢人，生無色界也。若成就未來四大，彼成就現在四大耶？答曰：無成就未來四大，有成就現在四大，生欲色界。若成就未來四大，彼成就現在造色耶？答曰：無成就未來四大，有成就現在造色，生欲色界(未來四大竟)。

若成就未來造色，彼成就現在四大？答曰：或成就未來造色非現在四大。云何成就未來造色非現在四大？答曰：無垢人生無色界，是謂成就未來造色非現在四大。云何成就現在四大非未來造色？答曰：凡夫人處母胎卵膜漸厚，若生欲界不得色界善心，是謂成就現在四大非未來造色。云何成就未來造色現在四大？答曰：無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界得色界善心，若生色界，是謂成就未來造色現在四大。云何非成就未來造色現在四大？答曰：凡夫人生無色界，是謂非成就未來造色現在四大。若成就未來造色，彼成就現在造色耶？答曰：或成就未來造色非成就現在造色。云何成就未來造色非現在造色？答曰：無垢人生無色界，是謂成就未來造色非現在造色。云何成就現在造色非未來造色？答曰：凡夫人處母胎卵膜漸厚，若生欲界不得色界善心，是謂成就現在造色非成就未來造色。云何成就未來現在造色？答曰：無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界得色界善心，若生色界，是謂成就未來現在造色。云何非成就未來現在造色？答曰：凡夫人生無色界，是謂非成就未來現在造色(現在造色竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就未來造色，彼成就現在四大？答曰：或成就未來造色非現在四大。云何成就未來造色非現在四大？答曰：無垢人生無色界，是謂成就未來造色非現在四大。云何成就現在四大非未來造色？答曰：凡夫人處母胎卵膜漸厚，若生欲界不得色界善心，是謂成就現在四大非未來造色。云何成就未來造色現在四大？答曰：無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界得色界善心，若生色界，是謂成就未來造色現在四大。云何非成就未來造色現在四大？答曰：凡夫人生無色界，是謂非成就未來造色現在四大。若成就未來造色，彼成就現在造色耶？答曰：或成就未來造色非成就現在造色。云何成就未來造色非現在造色？答曰：無垢人生無色界，是謂成就未來造色非現在造色。云何成就現在造色非未來造色？答曰：凡夫人處母胎卵膜漸厚，若生欲界不得色界善心，是謂成就現在造色非成就未來造色。云何成就未來現在造色？答曰：無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界得色界善心，若生色界，是謂成就未來現在造色。云何非成就未來現在造色？答曰：凡夫人生無色界，是謂非成就未來現在造色(現在造色竟)。

若成就現在四大，彼成就現在造色？答曰：如是。設成就現在造色，彼成就現在四大？答曰：如是(三世成就竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就現在四大，彼成就現在造色？答曰：如是。設成就現在造色，彼成就現在四大？答曰：如是(三世成就竟)。

過去四大，彼過去四大因、增上。過去四大，過去造色因、增上。過去造色，彼過去造色因、增上。過去造色，過去四大因、增上。過去四大，未來四大因、增上。未來四大，彼未來四大因、增上。未來四大，過去四大一增上。過去四大，未來造色因、增上。未來造色，彼未來造色因、增上。未來造色，過去四大一增上。過去四大，現在四大因、增上。現在四大，彼現在四大因、增上。現在四大，過去四大一增上。過去四大，現在造色因，增上。現在造色，彼現在造色因、增上。現在造色，過去四大一增上(過去四大竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去四大，彼過去四大因、增上。過去四大，過去造色因、增上。過去造色，彼過去造色因、增上。過去造色，過去四大因、增上。過去四大，未來四大因、增上。未來四大，彼未來四大因、增上。未來四大，過去四大一增上。過去四大，未來造色因、增上。未來造色，彼未來造色因、增上。未來造色，過去四大一增上。過去四大，現在四大因、增上。現在四大，彼現在四大因、增上。現在四大，過去四大一增上。過去四大，現在造色因，增上。現在造色，彼現在造色因、增上。現在造色，過去四大一增上(過去四大竟)。

過去造色，未來四大因、增上。未來四大，過去造色一增上。過去造色，未來造色因、增上。未來造色，過去造色一增上。過去造色，現在四大因、增上。現在四大，過去造色一增上。過去造色，現在造色因、增上。現在造色，過去造色一增上(過去造色竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去造色，未來四大因、增上。未來四大，過去造色一增上。過去造色，未來造色因、增上。未來造色，過去造色一增上。過去造色，現在四大因、增上。現在四大，過去造色一增上。過去造色，現在造色因、增上。現在造色，過去造色一增上(過去造色竟)。

未來四大，未來造色因、增上。未來造色，未來四大因、增上。未來四大，現在四大一增上。現在四大，未來四大因、增上。未來四大，現在造色一增上。現在造色，未來四大因、增上(未來四大竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未來四大，未來造色因、增上。未來造色，未來四大因、增上。未來四大，現在四大一增上。現在四大，未來四大因、增上。未來四大，現在造色一增上。現在造色，未來四大因、增上(未來四大竟)。

未來造色，現在四大一增上。現在四大，未來造色因、增上。未來造色，現在造色一增上。現在造色，未來造色因、增上(未來造色竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未來造色，現在四大一增上。現在四大，未來造色因、增上。未來造色，現在造色一增上。現在造色，未來造色因、增上(未來造色竟)。

現在四大，現在造色因、增上。現在造色，現在四大因、增上(三世竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現在四大，現在造色因、增上。現在造色，現在四大因、增上(三世竟)。

若成就欲界繫四大，彼成就欲界繫造色？答曰：如是。設成就欲界繫造色，彼成就欲界繫四大耶？答曰：如是。若成就色界繫四大，彼成就色界繫造色耶？答曰：如是，若成就色界繫四大，彼成就色界繫造色也。頗成就色界繫造色非成就色界繫四大耶？答曰：有，生欲界得色界善心，色界四大不現在前也。欲界繫四大，彼欲界繫四大因、增上。欲界繫四大，欲界繫造色因、增上。欲界繫造色，彼欲界繫造色因、增上。欲界繫造色，欲界繫四大因、增上。色界繫四大，彼色界繫四大因、增上。色界繫四大，色界繫造色因、增上。色界繫造色，彼色界繫造色因、增上。色界繫造色，色界繫四大因、增上。若成就欲界繫四大，彼成就色界繫四大耶？答曰：或成就欲界繫四大非色界繫四大。云何成就欲界繫四大非色界繫四大？答曰：生欲界，色界四大不現在前，是謂成就欲界繫四大非色界繫四大。云何成就色界繫四大非欲界繫四大？答曰：生色界，欲界化不化不作欲界語，是謂成就色界繫四大非欲界繫四大。云何成就欲界色界繫四大？答曰：生欲界，色界四大現在前；若生色界，欲界化化作欲界語，是謂成就欲界色界繫四大。云何不成就欲界繫四大非色界繫四大？答曰：生無色界，是謂不成就欲界繫四大非色界繫四大。若成就欲界繫四大，彼成就色界繫造色耶？答曰：或成就欲界繫四大非色界繫造色。云何成就欲界繫四大非色界繫造色？答曰：生欲界不得色界善心，是謂成就欲界繫四大非色界繫造色。云何成就色界繫造色非欲界繫四大？答曰：生色界，欲界化化不作欲界語，是謂成就色界繫造色非欲界繫四大。云何成就欲界繫四大色界繫造色？答曰：生欲界得色界善心，若生色界欲界化化作欲界語，是謂成就欲界繫四大色界繫造色。云何不成就欲界繫四大非色界繫造色？答曰：生無色界，是謂不成就欲界繫四大非色界繫造色。若成就欲界繫造色，彼成就色界繫四大耶？答曰：或成就欲界繫造色非色界繫四大。云何成就欲界繫造色非色界繫四大？答曰：生欲界，色界四大不現在前，是謂成就欲界繫造色非色界繫四大。云何成就色界繫四大非欲界繫造色？答曰：生色界，欲界化不化不作欲界語，是謂成就色界繫四大非欲界繫造色。云何成就欲界繫造色色界繫四大？答曰：生欲界，色界四大現在前；若生色界，欲界化化作欲界語，是謂成就欲界繫造色色界繫四大。云何不成就欲界繫造色色界繫四大？云何不成就欲界繫造色非非色界繫四大？答曰：生無色界，是謂不成就欲界繫造色非色界繫四大。若成就欲界繫造色，彼成就色界繫造色？答曰：或 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就欲界繫四大，彼成就欲界繫造色？答曰：如是。設成就欲界繫造色，彼成就欲界繫四大耶？答曰：如是。若成就色界繫四大，彼成就色界繫造色耶？答曰：如是，若成就色界繫四大，彼成就色界繫造色也。頗成就色界繫造色非成就色界繫四大耶？答曰：有，生欲界得色界善心，色界四大不現在前也。欲界繫四大，彼欲界繫四大因、增上。欲界繫四大，欲界繫造色因、增上。欲界繫造色，彼欲界繫造色因、增上。欲界繫造色，欲界繫四大因、增上。色界繫四大，彼色界繫四大因、增上。色界繫四大，色界繫造色因、增上。色界繫造色，彼色界繫造色因、增上。色界繫造色，色界繫四大因、增上。若成就欲界繫四大，彼成就色界繫四大耶？答曰：或成就欲界繫四大非色界繫四大。云何成就欲界繫四大非色界繫四大？答曰：生欲界，色界四大不現在前，是謂成就欲界繫四大非色界繫四大。云何成就色界繫四大非欲界繫四大？答曰：生色界，欲界化不化不作欲界語，是謂成就色界繫四大非欲界繫四大。云何成就欲界色界繫四大？答曰：生欲界，色界四大現在前；若生色界，欲界化化作欲界語，是謂成就欲界色界繫四大。云何不成就欲界繫四大非色界繫四大？答曰：生無色界，是謂不成就欲界繫四大非色界繫四大。若成就欲界繫四大，彼成就色界繫造色耶？答曰：或成就欲界繫四大非色界繫造色。云何成就欲界繫四大非色界繫造色？答曰：生欲界不得色界善心，是謂成就欲界繫四大非色界繫造色。云何成就色界繫造色非欲界繫四大？答曰：生色界，欲界化化不作欲界語，是謂成就色界繫造色非欲界繫四大。云何成就欲界繫四大色界繫造色？答曰：生欲界得色界善心，若生色界欲界化化作欲界語，是謂成就欲界繫四大色界繫造色。云何不成就欲界繫四大非色界繫造色？答曰：生無色界，是謂不成就欲界繫四大非色界繫造色。若成就欲界繫造色，彼成就色界繫四大耶？答曰：或成就欲界繫造色非色界繫四大。云何成就欲界繫造色非色界繫四大？答曰：生欲界，色界四大不現在前，是謂成就欲界繫造色非色界繫四大。云何成就色界繫四大非欲界繫造色？答曰：生色界，欲界化不化不作欲界語，是謂成就色界繫四大非欲界繫造色。云何成就欲界繫造色色界繫四大？答曰：生欲界，色界四大現在前；若生色界，欲界化化作欲界語，是謂成就欲界繫造色色界繫四大。云何不成就欲界繫造色色界繫四大？云何不成就欲界繫造色非非色界繫四大？答曰：生無色界，是謂不成就欲界繫造色非色界繫四大。若成就欲界繫造色，彼成就色界繫造色？答曰：或

成就欲界繫造色非色界繫造色。云何成就欲界繫造色非色界繫造色？答曰：生欲界不得色界善心，是謂成就欲界繫造色非色界繫造色。云何成就色界繫造色非欲界繫造色？答曰：生色界，欲界化不化不作欲界語，是謂成就色界繫造色非欲界繫造色。云何成就欲界繫造色色界繫造色？答曰：生欲界得色界善心，若生色界欲界化化作欲界語，是謂成就欲界繫造色色界繫造色。云何不成就欲界繫造色非色界繫造色？答曰：生無色界，是謂不成就欲界繫造色非色界繫造色。欲界繫四大，色界繫四大一增上。色界繫四大，欲界繫四大一增上。欲界繫四大，色界繫造色一增上。色界繫造色，欲界繫四大一增上。欲界繫造色，色界繫四大一增上。色界繫四大，欲界繫造色一增上。欲界繫造色，色界繫造色一增上。色界繫造色，欲界繫造色一增上也。諸色欲界繫，彼色一切欲界繫四大造耶？答曰：或色欲界繫彼色非欲界繫四大造。云何色欲界繫彼色非欲界繫四大造？答曰：欲界繫四大，是謂色欲界繫彼色非欲界繫四大造。云何色欲界繫四大造彼色非欲界繫？答曰：諸色不繫、欲界繫四大造，是謂色欲界繫四大造彼色非欲界繫。云何色欲界繫彼色欲界繫四大造？答曰：諸色欲界繫、欲界繫四大造，是謂色欲界繫彼色欲界繫四大造。云何色不欲界繫彼色非欲界繫四大造？答曰：色界繫四大，諸色色界繫色界繫四大造，諸色不繫色界繫四大造，是謂色非欲界繫彼色非欲界繫四大造。諸色色界繫，彼色一切色界繫四大造耶？答曰：或色色界繫彼色非色界繫四大造。云何色色界繫彼色非色界繫四大造？答曰：色界繫四大，是謂色色界繫彼色非色界繫四大造。云何色色界繫四大造彼色非色界繫？答曰：諸色不繫色界繫四大造，是謂色色界繫四大造彼色非色界繫。云何色色界繫彼色色界繫四大造？答曰：諸色色界繫、色界繫四大造，是謂色色界繫彼色色界繫四大造。云何色非色界繫彼色非色界繫四大造？答曰：欲界繫四大，諸色欲界繫欲界繫四大造，諸色不繫欲界繫四大造，是謂色非色界繫彼色非色界繫四大造。諸色過去，彼色一切過去四大造耶？答曰：或色過去彼色非過去四大造。云何色過去彼色非過去四大造？答曰：過去四大，是謂色過去彼色非過去四大造。云何色過去四大造彼色非過去？答曰：諸色未來現在過去四大造，是謂色過去四大造彼色非過去。云何色過去彼色過去四大造？答曰：諸色過去過去四大造，是謂色過去彼色過去四大造。云何色非過去彼色非過去四大造？答曰：未來現在四大，諸色未來現在現在四大造，諸色未來未來四大造，是謂色非過 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就欲界繫造色非色界繫造色。云何成就欲界繫造色非色界繫造色？答曰：生欲界不得色界善心，是謂成就欲界繫造色非色界繫造色。云何成就色界繫造色非欲界繫造色？答曰：生色界，欲界化不化不作欲界語，是謂成就色界繫造色非欲界繫造色。云何成就欲界繫造色色界繫造色？答曰：生欲界得色界善心，若生色界欲界化化作欲界語，是謂成就欲界繫造色色界繫造色。云何不成就欲界繫造色非色界繫造色？答曰：生無色界，是謂不成就欲界繫造色非色界繫造色。欲界繫四大，色界繫四大一增上。色界繫四大，欲界繫四大一增上。欲界繫四大，色界繫造色一增上。色界繫造色，欲界繫四大一增上。欲界繫造色，色界繫四大一增上。色界繫四大，欲界繫造色一增上。欲界繫造色，色界繫造色一增上。色界繫造色，欲界繫造色一增上也。諸色欲界繫，彼色一切欲界繫四大造耶？答曰：或色欲界繫彼色非欲界繫四大造。云何色欲界繫彼色非欲界繫四大造？答曰：欲界繫四大，是謂色欲界繫彼色非欲界繫四大造。云何色欲界繫四大造彼色非欲界繫？答曰：諸色不繫、欲界繫四大造，是謂色欲界繫四大造彼色非欲界繫。云何色欲界繫彼色欲界繫四大造？答曰：諸色欲界繫、欲界繫四大造，是謂色欲界繫彼色欲界繫四大造。云何色不欲界繫彼色非欲界繫四大造？答曰：色界繫四大，諸色色界繫色界繫四大造，諸色不繫色界繫四大造，是謂色非欲界繫彼色非欲界繫四大造。諸色色界繫，彼色一切色界繫四大造耶？答曰：或色色界繫彼色非色界繫四大造。云何色色界繫彼色非色界繫四大造？答曰：色界繫四大，是謂色色界繫彼色非色界繫四大造。云何色色界繫四大造彼色非色界繫？答曰：諸色不繫色界繫四大造，是謂色色界繫四大造彼色非色界繫。云何色色界繫彼色色界繫四大造？答曰：諸色色界繫、色界繫四大造，是謂色色界繫彼色色界繫四大造。云何色非色界繫彼色非色界繫四大造？答曰：欲界繫四大，諸色欲界繫欲界繫四大造，諸色不繫欲界繫四大造，是謂色非色界繫彼色非色界繫四大造。諸色過去，彼色一切過去四大造耶？答曰：或色過去彼色非過去四大造。云何色過去彼色非過去四大造？答曰：過去四大，是謂色過去彼色非過去四大造。云何色過去四大造彼色非過去？答曰：諸色未來現在過去四大造，是謂色過去四大造彼色非過去。云何色過去彼色過去四大造？答曰：諸色過去過去四大造，是謂色過去彼色過去四大造。云何色非過去彼色非過去四大造？答曰：未來現在四大，諸色未來現在現在四大造，諸色未來未來四大造，是謂色非過

去彼色非過去四大造。諸色未來，彼色一切未來四大造耶？答曰：如是，諸色未來四大造，彼色一切未來也。頗色未來，彼色非未來四大造耶？答曰：有，未來四大、諸色未來過去現在四大造。諸色現在，彼色一切現在四大造耶？答曰：或色現在彼色非現在四大造。云何色現在彼色非現在四大造？答曰：現在四大諸色現在過去四大造，是謂色現在彼色非現在四大造。云何色現在四大造彼色非現在？答曰：諸色未來現在四大造，是謂色現在四大造彼色非現在。云何色現在彼色現在四大造？答曰：諸色現在現在四大造，是謂色現在彼色現在四大造。云何非現在色彼色非現在四大造？答曰：過去未來四大諸色過去未來過去四大造，諸色未來未來四大造，是謂色非現在彼色非現在四大造。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 去彼色非過去四大造。諸色未來，彼色一切未來四大造耶？答曰：如是，諸色未來四大造，彼色一切未來也。頗色未來，彼色非未來四大造耶？答曰：有，未來四大、諸色未來過去現在四大造。諸色現在，彼色一切現在四大造耶？答曰：或色現在彼色非現在四大造。云何色現在彼色非現在四大造？答曰：現在四大諸色現在過去四大造，是謂色現在彼色非現在四大造。云何色現在四大造彼色非現在？答曰：諸色未來現在四大造，是謂色現在四大造彼色非現在。云何色現在彼色現在四大造？答曰：諸色現在現在四大造，是謂色現在彼色現在四大造。云何非現在色彼色非現在四大造？答曰：過去未來四大諸色過去未來過去四大造，諸色未來未來四大造，是謂色非現在彼色非現在四大造。

云何地地種？云何水水種？云何火火種？云何風風種？地云何？答曰：形處。地種云何？答曰：堅。水云何？答曰：形處。水種云何？答曰：濕。火云何？答曰：形處。火種云何？答曰：熱。風云何？答曰：風。風種云何？答曰：動。地一入攝，色入；二識識：眼識、意識。地種一入攝，細滑入；二識識：身識、意識。水一入攝，色入；二識識：眼識、意識。水種一入攝，細滑入；二識識：身識、意識。火一入攝，色入；二識識：眼識、意識。火種一入攝，細滑入；二識識：身識、意識。風風種一入攝，細滑入；二識識：身識、意識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何地地種？云何水水種？云何火火種？云何風風種？地云何？答曰：形處。地種云何？答曰：堅。水云何？答曰：形處。水種云何？答曰：濕。火云何？答曰：形處。火種云何？答曰：熱。風云何？答曰：風。風種云何？答曰：動。地一入攝，色入；二識識：眼識、意識。地種一入攝，細滑入；二識識：身識、意識。水一入攝，色入；二識識：眼識、意識。水種一入攝，細滑入；二識識：身識、意識。火一入攝，色入；二識識：眼識、意識。火種一入攝，細滑入；二識識：身識、意識。風風種一入攝，細滑入；二識識：身識、意識。

緣跋渠第二竟(梵本五百四十七首盧，秦六千五百五十言)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣跋渠第二竟(梵本五百四十七首盧，秦六千五百五十言)。