阿毘曇八犍度論
迦栴延子造 符秦 僧伽提婆共竺佛念譯30卷CBETA T1543大于一万字 35 h
向佛经 GPT 提问
第 19 卷
阿毘曇八揵度論卷第十九
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迦旃延子造
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符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯
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四大犍度中緣跋渠第二
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四大彼四大幾緣緣？四大造色幾緣緣？造色彼造色幾緣緣？造色四大幾緣緣？四大心心法幾緣緣？心心法彼心心法幾緣緣？心心法四大幾緣緣？四大眼入幾緣緣？眼入彼眼入幾緣緣？眼入四大幾緣緣？四大乃至法入幾緣緣？法入彼法入幾緣緣？法入四大幾緣緣(入竟)？四大眼根幾緣緣？眼根四大幾緣緣？四大乃至無知根幾緣緣？無知根四大幾緣緣(根竟)？以何等故，四大一起一住一盡然不相應，心心法一起一住一盡然彼相應？頗過去四大造過去色未來現在色？頗未來四大造未來色過去現在色？頗現在四大造現在色過去未來色？若成就過去四大，彼成就過去造色耶？設成就過去造色，彼成就過去四大？若成就過去四大，彼成就未來四大？設成就未來四大，彼成就過去四大耶？若成就過去四大，彼成就未來造色？設成就未來造色，彼成就過去四大耶？若成就過去四大，彼成就現在四大？設成就現在四大，彼成就過去四大耶？若成就過去四大，彼成就現在造色？設成就現在造色，彼成就過去四大耶(過去四大竟)？若成就過去造色，彼成就未來四大耶？設成就未來四大，彼成就過去造色耶？若成就過去造色，彼成就未來造色？設成就未來造色，彼成就過去造色？若成就過去造色，彼成就現在四大？設成就現在四大，彼成就過去造色耶？若成就過去造色，彼成就現在造色耶？設成就現在造色，彼成就過去造色(過去造色竟)？若成就未來四大，彼成就未來造色？設成就未來造色，彼成就未來四大？若成就未來四大，彼成就現在四大？設成就現在四大，彼成就未來四大耶？若成就未來四大，彼成就現在造色？設成就現在造色，彼成就未來四大耶(未來四大竟)？若成就未來造色，彼成就現在四大？設成就現在四大，彼成就未來造色？若成就未來造色，彼成就現在造色耶？設成就現在造色，彼成就未來造色耶(未來造色竟)？若成就現在四大，彼成就現在造色耶？設成就現在造色，彼成就現在四大(三世成就竟)？過去四大，彼過去四大幾緣緣？過去四大過去造色幾緣緣？過去造色，彼過去造色幾緣緣？過去造色過去四大幾緣緣？過去四大未來四大幾緣緣？未來四大彼未來四大幾緣緣？未來四大過去四大幾緣緣？過去四大未來造色幾緣緣？未來造色彼未來造色幾緣緣？未來造色過去四大幾緣緣？過去四大現在四大幾緣緣？現在四大彼現在四大幾緣緣？現在四大過去四大幾緣緣？過去四大現在造色幾緣緣？現在造色彼現在造色幾緣緣？現在造色過去四大幾緣緣(過去四大竟)？過去造色未來四大幾緣緣？未來四大過去造色幾緣緣？過去造色
四大彼四大幾緣緣？四大造色幾緣緣？造色彼造色幾緣緣？造色四大幾緣緣？四大心心法幾緣緣？心心法彼心心法幾緣緣？心心法四大幾緣緣？四大眼入幾緣緣？眼入彼眼入幾緣緣？眼入四大幾緣緣？四大乃至法入幾緣緣？法入彼法入幾緣緣？法入四大幾緣緣(入竟)？四大眼根幾緣緣？眼根四大幾緣緣？四大乃至無知根幾緣緣？無知根四大幾緣緣(根竟)？以何等故，四大一起一住一盡然不相應，心心法一起一住一盡然彼相應？頗過去四大造過去色未來現在色？頗未來四大造未來色過去現在色？頗現在四大造現在色過去未來色？若成就過去四大，彼成就過去造色耶？設成就過去造色，彼成就過去四大？若成就過去四大，彼成就未來四大？設成就未來四大，彼成就過去四大耶？若成就過去四大，彼成就未來造色？設成就未來造色，彼成就過去四大耶？若成就過去四大，彼成就現在四大？設成就現在四大，彼成就過去四大耶？若成就過去四大，彼成就現在造色？設成就現在造色，彼成就過去四大耶(過去四大竟)？若成就過去造色，彼成就未來四大耶？設成就未來四大，彼成就過去造色耶？若成就過去造色，彼成就未來造色？設成就未來造色，彼成就過去造色？若成就過去造色，彼成就現在四大？設成就現在四大，彼成就過去造色耶？若成就過去造色，彼成就現在造色耶？設成就現在造色，彼成就過去造色(過去造色竟)？若成就未來四大，彼成就未來造色？設成就未來造色，彼成就未來四大？若成就未來四大，彼成就現在四大？設成就現在四大，彼成就未來四大耶？若成就未來四大，彼成就現在造色？設成就現在造色，彼成就未來四大耶(未來四大竟)？若成就未來造色，彼成就現在四大？設成就現在四大，彼成就未來造色？若成就未來造色，彼成就現在造色耶？設成就現在造色，彼成就未來造色耶(未來造色竟)？若成就現在四大，彼成就現在造色耶？設成就現在造色，彼成就現在四大(三世成就竟)？過去四大，彼過去四大幾緣緣？過去四大過去造色幾緣緣？過去造色，彼過去造色幾緣緣？過去造色過去四大幾緣緣？過去四大未來四大幾緣緣？未來四大彼未來四大幾緣緣？未來四大過去四大幾緣緣？過去四大未來造色幾緣緣？未來造色彼未來造色幾緣緣？未來造色過去四大幾緣緣？過去四大現在四大幾緣緣？現在四大彼現在四大幾緣緣？現在四大過去四大幾緣緣？過去四大現在造色幾緣緣？現在造色彼現在造色幾緣緣？現在造色過去四大幾緣緣(過去四大竟)？過去造色未來四大幾緣緣？未來四大過去造色幾緣緣？過去造色
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未來造色幾緣緣？未來造色過去造色幾緣緣？過去造色現在四大幾緣緣？現在四大過去造色幾緣緣？過去造色現在造色幾緣緣？現在造色過去造色幾緣緣(過去造色竟)？未來四大未來造色幾緣緣？未來造色未來四大幾緣緣？未來四大現在四大幾緣緣？現在四大未來四大幾緣緣？未來四大現在造色幾緣緣？現在造色未來四大幾緣緣(未來四大竟)？未來造色現在四大幾緣緣？現在四大未來造色幾緣緣？未來造色現在造色幾緣緣？現在造色未來造色幾緣緣(未來造色竟)？現在四大現在造色幾緣緣？現在造色現在四大幾緣緣(三世竟)？若成就欲界繫四大，彼成就欲界繫造色耶？設成就欲界繫造色，彼成就欲界繫四大耶？若成就色界繫四大，彼成就色界繫造色耶？設成就色界繫造色，彼成就色界繫四大耶？欲界繫四大，彼欲界繫四大幾緣緣？欲界繫四大欲界繫造色幾緣緣？欲界繫造色，彼欲界繫造色幾緣緣？欲界繫造色，彼欲界繫四大幾緣緣？色界繫四大，彼色界繫四大幾緣緣？色界繫四大，色界繫造色幾緣緣？色界繫造色，彼色界繫造色幾緣緣？色界繫造色，色界繫四大幾緣緣？若成就欲界繫四大，彼成就色界繫四大耶？設成就色界繫四大，彼成就欲界繫四大耶？若成就欲界繫四大，彼成就色界繫造色耶？設成就色界繫造色，彼成就欲界繫四大耶？若成就欲界繫造色，彼成就色界繫四大？設成就色界繫四大，彼成就欲界繫造色？若成就欲界繫造色，彼成就色界繫造色耶？設成就色界繫造色，彼成就欲界繫造色耶？欲界繫四大，色界繫四大幾緣緣？色界繫四大，欲界繫四大幾緣緣？欲界繫四大，色界繫造色幾緣緣？色界繫造色，欲界繫四大幾緣緣？欲界繫造色，色界繫四大幾緣緣？色界繫四大，欲界繫造色幾緣緣？欲界繫造色，色界繫造色幾緣緣？色界繫造色，欲界繫造色幾緣緣？諸色欲界繫，彼色一切欲界繫四大造耶？設色欲界繫四大造，彼色一切欲界繫耶？諸色色界繫，彼色一切色界繫四大造耶？設色色界繫四大造，彼色一切色界繫耶？諸色過去，彼色一切過去四大造耶？設色過去四大造，彼色一切過去耶？諸色未來，彼色一切未來四大造耶？設色未來四大造，彼色一切未來耶？諸色現在，彼色一切現在四大造耶？設色現在四大造，彼色一切現在耶？云何地？云何地種？云何水？云何水種？云何火？云何火種？云何風？云何風種？地何入攝、幾識識？地地種、水水種、火火種、風風種，四大幾入攝、幾識識？此章義願具演說。
未來造色幾緣緣？未來造色過去造色幾緣緣？過去造色現在四大幾緣緣？現在四大過去造色幾緣緣？過去造色現在造色幾緣緣？現在造色過去造色幾緣緣(過去造色竟)？未來四大未來造色幾緣緣？未來造色未來四大幾緣緣？未來四大現在四大幾緣緣？現在四大未來四大幾緣緣？未來四大現在造色幾緣緣？現在造色未來四大幾緣緣(未來四大竟)？未來造色現在四大幾緣緣？現在四大未來造色幾緣緣？未來造色現在造色幾緣緣？現在造色未來造色幾緣緣(未來造色竟)？現在四大現在造色幾緣緣？現在造色現在四大幾緣緣(三世竟)？若成就欲界繫四大，彼成就欲界繫造色耶？設成就欲界繫造色，彼成就欲界繫四大耶？若成就色界繫四大，彼成就色界繫造色耶？設成就色界繫造色，彼成就色界繫四大耶？欲界繫四大，彼欲界繫四大幾緣緣？欲界繫四大欲界繫造色幾緣緣？欲界繫造色，彼欲界繫造色幾緣緣？欲界繫造色，彼欲界繫四大幾緣緣？色界繫四大，彼色界繫四大幾緣緣？色界繫四大，色界繫造色幾緣緣？色界繫造色，彼色界繫造色幾緣緣？色界繫造色，色界繫四大幾緣緣？若成就欲界繫四大，彼成就色界繫四大耶？設成就色界繫四大，彼成就欲界繫四大耶？若成就欲界繫四大，彼成就色界繫造色耶？設成就色界繫造色，彼成就欲界繫四大耶？若成就欲界繫造色，彼成就色界繫四大？設成就色界繫四大，彼成就欲界繫造色？若成就欲界繫造色，彼成就色界繫造色耶？設成就色界繫造色，彼成就欲界繫造色耶？欲界繫四大，色界繫四大幾緣緣？色界繫四大，欲界繫四大幾緣緣？欲界繫四大，色界繫造色幾緣緣？色界繫造色，欲界繫四大幾緣緣？欲界繫造色，色界繫四大幾緣緣？色界繫四大，欲界繫造色幾緣緣？欲界繫造色，色界繫造色幾緣緣？色界繫造色，欲界繫造色幾緣緣？諸色欲界繫，彼色一切欲界繫四大造耶？設色欲界繫四大造，彼色一切欲界繫耶？諸色色界繫，彼色一切色界繫四大造耶？設色色界繫四大造，彼色一切色界繫耶？諸色過去，彼色一切過去四大造耶？設色過去四大造，彼色一切過去耶？諸色未來，彼色一切未來四大造耶？設色未來四大造，彼色一切未來耶？諸色現在，彼色一切現在四大造耶？設色現在四大造，彼色一切現在耶？云何地？云何地種？云何水？云何水種？云何火？云何火種？云何風？云何風種？地何入攝、幾識識？地地種、水水種、火火種、風風種，四大幾入攝、幾識識？此章義願具演說。
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四大彼，四大因、增上。四大造色，因、增上。造色，彼造色因、增上。造色，彼四大因、增上。四大心心法，緣、增上。心心法，彼心心法因、次第、緣、增上。心心法，四大因、增上。四大眼入，因、增上。眼入，彼眼入因、增上。眼入，四大增上。耳鼻舌身入、香味入亦如是。四大，色入因、增上。色入，彼色入，因、增上。色入，四大因、增上。聲細滑入亦如是。四大，意入緣、增上。意入，彼意入因、次第、緣、增上。意入，四大因、增上。四大，法入，因、緣、增上。法入，彼法入因、次第、緣、增上。法入，四大因、增上(入竟)。四大，眼根因、增上。眼根，四大，一增上。耳鼻舌身根、男根女根亦如是。四大，意根緣、增上。意根，四大因、增上。樂根苦根喜根憂根護根、信根精進念定慧根亦如是。四大，命根一增上。命根，四大一增上。四大，未知根緣，增上。未知根，四大一增上。已知根無知根亦如是(根竟)。
四大彼，四大因、增上。四大造色，因、增上。造色，彼造色因、增上。造色，彼四大因、增上。四大心心法，緣、增上。心心法，彼心心法因、次第、緣、增上。心心法，四大因、增上。四大眼入，因、增上。眼入，彼眼入因、增上。眼入，四大增上。耳鼻舌身入、香味入亦如是。四大，色入因、增上。色入，彼色入，因、增上。色入，四大因、增上。聲細滑入亦如是。四大，意入緣、增上。意入，彼意入因、次第、緣、增上。意入，四大因、增上。四大，法入，因、緣、增上。法入，彼法入因、次第、緣、增上。法入，四大因、增上(入竟)。四大，眼根因、增上。眼根，四大，一增上。耳鼻舌身根、男根女根亦如是。四大，意根緣、增上。意根，四大因、增上。樂根苦根喜根憂根護根、信根精進念定慧根亦如是。四大，命根一增上。命根，四大一增上。四大，未知根緣，增上。未知根，四大一增上。已知根無知根亦如是(根竟)。
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以何等故，四大一起一住一盡，然不相應；心心法一起一住一盡，然彼相應？答曰：如說得四大若大若小，然非心心法。復次心心法共緣、四大無緣，不得無緣相應。頗過去四大造過去色未來現在色？答曰：有。頗未來四大造未來色？答曰：有，無過去現在。頗現在四大造現在色？答曰：有，無過去，未來有。若成就過去四大，彼成就過去造色耶？答曰：無過去成就四大，有過去成就造色。無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處，身口本有教不失，若生色界，若學生無色界也。若成就過去四大，彼成就未來四大耶？答曰：無有成就過去四大亦非成就未來四大也。若成就過去四大，彼成就未來造色耶？答曰：無成就過去四大，有成就未來造色，無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界得色界善心，若生色界，無垢人生無色界也。若成就過去四大，彼成就現在四大耶？答曰：無成就過去四大，有成就現在四大，生欲界色界也。若成就過去四大，彼成就現在造色耶？答曰：無成就過去四大，有成就現在造色，生欲界色界也(過去四大竟)。
以何等故，四大一起一住一盡，然不相應；心心法一起一住一盡，然彼相應？答曰：如說得四大若大若小，然非心心法。復次心心法共緣、四大無緣，不得無緣相應。頗過去四大造過去色未來現在色？答曰：有。頗未來四大造未來色？答曰：有，無過去現在。頗現在四大造現在色？答曰：有，無過去，未來有。若成就過去四大，彼成就過去造色耶？答曰：無過去成就四大，有過去成就造色。無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處，身口本有教不失，若生色界，若學生無色界也。若成就過去四大，彼成就未來四大耶？答曰：無有成就過去四大亦非成就未來四大也。若成就過去四大，彼成就未來造色耶？答曰：無成就過去四大，有成就未來造色，無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界得色界善心，若生色界，無垢人生無色界也。若成就過去四大，彼成就現在四大耶？答曰：無成就過去四大，有成就現在四大，生欲界色界也。若成就過去四大，彼成就現在造色耶？答曰：無成就過去四大，有成就現在造色，生欲界色界也(過去四大竟)。
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若成就過去造色，彼成就未來四大耶？答曰：無成就未來四大，有成就過去造色。無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處，身口本有教不失，若生色界，學生無色界也。若成就過去造色，彼成就未來造色耶？答曰：或成就過去造色非未來造色。云何成就過去造色非未來造色？答曰：生欲界戒律處，不得色界善心；不戒律處不戒律亦不不戒律處，身口本有教不失，是謂成就過去造色非未來造色。云何成就未來造色非過去造色？答曰：阿羅漢生無色界，是謂成就未來造色非過去造色。云何成就過去造色未來造色？答曰：無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界得色界善心，若生色界，學生無色界，是謂成就過去造色未來造色。云何不成就過去未來造色？答曰：凡夫人處母胎卵膜漸厚，若生欲界亦不戒律不不戒律處，身口本無教有教便失，若凡夫人生無色界，是謂不成就過去未來造色。若成就過去造色，彼成就現在四大耶？答曰：或成就過去造色非現在四大。云何成就過去造色非現在四大？答曰：學生無色界，是謂成就過去造色非現在四大。云何成就現在四大非過去造色？答曰：凡夫人處母胎卵膜漸厚，若生欲界亦不戒律處亦不不戒律處，身口本無教、有教便失，是謂成就現在四大非過去造色。云何成就過去造色現在四大？答曰：無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處，身口本有教不失；若生色界，是謂成就過去造色現在四大。云何非成就過去造色現在四大？答曰：阿羅漢、凡夫人生無色界，是謂非成就過去造色現在四大。若成就過去造色，彼成就現在造色耶？答曰：或成就過去造色非現在造色。云何成就過去造色非現在造色？答曰：學生無色界，是謂成就過去造色非現在造色。云何成就現在造色非過去造色？答曰：凡夫人處母胎卵膜漸厚，若生欲界亦不戒律處不不戒律處，身口本無教、有教便失，是謂成就現在造色非過去造色。云何成就過去造色現在造色？答曰：無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處，身口本有教不失；若生色界，是謂成就過去造色現在造色。云何非成就過去造色現在造色耶？答曰：阿羅漢、凡夫人生無色界，是謂不成就過去現在造色(過去造色竟)。
若成就過去造色，彼成就未來四大耶？答曰：無成就未來四大，有成就過去造色。無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處，身口本有教不失，若生色界，學生無色界也。若成就過去造色，彼成就未來造色耶？答曰：或成就過去造色非未來造色。云何成就過去造色非未來造色？答曰：生欲界戒律處，不得色界善心；不戒律處不戒律亦不不戒律處，身口本有教不失，是謂成就過去造色非未來造色。云何成就未來造色非過去造色？答曰：阿羅漢生無色界，是謂成就未來造色非過去造色。云何成就過去造色未來造色？答曰：無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界得色界善心，若生色界，學生無色界，是謂成就過去造色未來造色。云何不成就過去未來造色？答曰：凡夫人處母胎卵膜漸厚，若生欲界亦不戒律不不戒律處，身口本無教有教便失，若凡夫人生無色界，是謂不成就過去未來造色。若成就過去造色，彼成就現在四大耶？答曰：或成就過去造色非現在四大。云何成就過去造色非現在四大？答曰：學生無色界，是謂成就過去造色非現在四大。云何成就現在四大非過去造色？答曰：凡夫人處母胎卵膜漸厚，若生欲界亦不戒律處亦不不戒律處，身口本無教、有教便失，是謂成就現在四大非過去造色。云何成就過去造色現在四大？答曰：無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處，身口本有教不失；若生色界，是謂成就過去造色現在四大。云何非成就過去造色現在四大？答曰：阿羅漢、凡夫人生無色界，是謂非成就過去造色現在四大。若成就過去造色，彼成就現在造色耶？答曰：或成就過去造色非現在造色。云何成就過去造色非現在造色？答曰：學生無色界，是謂成就過去造色非現在造色。云何成就現在造色非過去造色？答曰：凡夫人處母胎卵膜漸厚，若生欲界亦不戒律處不不戒律處，身口本無教、有教便失，是謂成就現在造色非過去造色。云何成就過去造色現在造色？答曰：無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處，身口本有教不失；若生色界，是謂成就過去造色現在造色。云何非成就過去造色現在造色耶？答曰：阿羅漢、凡夫人生無色界，是謂不成就過去現在造色(過去造色竟)。
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若成就未來四大，彼成就未來造色耶？答曰：無成就未來四大，有成就未來造色。無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界得色界善心，生色界無垢人，生無色界也。若成就未來四大，彼成就現在四大耶？答曰：無成就未來四大，有成就現在四大，生欲色界。若成就未來四大，彼成就現在造色耶？答曰：無成就未來四大，有成就現在造色，生欲色界(未來四大竟)。
若成就未來四大，彼成就未來造色耶？答曰：無成就未來四大，有成就未來造色。無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界得色界善心，生色界無垢人，生無色界也。若成就未來四大，彼成就現在四大耶？答曰：無成就未來四大，有成就現在四大，生欲色界。若成就未來四大，彼成就現在造色耶？答曰：無成就未來四大，有成就現在造色，生欲色界(未來四大竟)。
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若成就未來造色，彼成就現在四大？答曰：或成就未來造色非現在四大。云何成就未來造色非現在四大？答曰：無垢人生無色界，是謂成就未來造色非現在四大。云何成就現在四大非未來造色？答曰：凡夫人處母胎卵膜漸厚，若生欲界不得色界善心，是謂成就現在四大非未來造色。云何成就未來造色現在四大？答曰：無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界得色界善心，若生色界，是謂成就未來造色現在四大。云何非成就未來造色現在四大？答曰：凡夫人生無色界，是謂非成就未來造色現在四大。若成就未來造色，彼成就現在造色耶？答曰：或成就未來造色非成就現在造色。云何成就未來造色非現在造色？答曰：無垢人生無色界，是謂成就未來造色非現在造色。云何成就現在造色非未來造色？答曰：凡夫人處母胎卵膜漸厚，若生欲界不得色界善心，是謂成就現在造色非成就未來造色。云何成就未來現在造色？答曰：無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界得色界善心，若生色界，是謂成就未來現在造色。云何非成就未來現在造色？答曰：凡夫人生無色界，是謂非成就未來現在造色(現在造色竟)。
若成就未來造色，彼成就現在四大？答曰：或成就未來造色非現在四大。云何成就未來造色非現在四大？答曰：無垢人生無色界，是謂成就未來造色非現在四大。云何成就現在四大非未來造色？答曰：凡夫人處母胎卵膜漸厚，若生欲界不得色界善心，是謂成就現在四大非未來造色。云何成就未來造色現在四大？答曰：無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界得色界善心，若生色界，是謂成就未來造色現在四大。云何非成就未來造色現在四大？答曰：凡夫人生無色界，是謂非成就未來造色現在四大。若成就未來造色，彼成就現在造色耶？答曰：或成就未來造色非成就現在造色。云何成就未來造色非現在造色？答曰：無垢人生無色界，是謂成就未來造色非現在造色。云何成就現在造色非未來造色？答曰：凡夫人處母胎卵膜漸厚，若生欲界不得色界善心，是謂成就現在造色非成就未來造色。云何成就未來現在造色？答曰：無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界得色界善心，若生色界，是謂成就未來現在造色。云何非成就未來現在造色？答曰：凡夫人生無色界，是謂非成就未來現在造色(現在造色竟)。
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若成就現在四大，彼成就現在造色？答曰：如是。設成就現在造色，彼成就現在四大？答曰：如是(三世成就竟)。
若成就現在四大，彼成就現在造色？答曰：如是。設成就現在造色，彼成就現在四大？答曰：如是(三世成就竟)。
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過去四大，彼過去四大因、增上。過去四大，過去造色因、增上。過去造色，彼過去造色因、增上。過去造色，過去四大因、增上。過去四大，未來四大因、增上。未來四大，彼未來四大因、增上。未來四大，過去四大一增上。過去四大，未來造色因、增上。未來造色，彼未來造色因、增上。未來造色，過去四大一增上。過去四大，現在四大因、增上。現在四大，彼現在四大因、增上。現在四大，過去四大一增上。過去四大，現在造色因，增上。現在造色，彼現在造色因、增上。現在造色，過去四大一增上(過去四大竟)。
過去四大，彼過去四大因、增上。過去四大，過去造色因、增上。過去造色，彼過去造色因、增上。過去造色，過去四大因、增上。過去四大，未來四大因、增上。未來四大，彼未來四大因、增上。未來四大，過去四大一增上。過去四大，未來造色因、增上。未來造色，彼未來造色因、增上。未來造色，過去四大一增上。過去四大，現在四大因、增上。現在四大，彼現在四大因、增上。現在四大，過去四大一增上。過去四大，現在造色因，增上。現在造色，彼現在造色因、增上。現在造色，過去四大一增上(過去四大竟)。
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過去造色，未來四大因、增上。未來四大，過去造色一增上。過去造色，未來造色因、增上。未來造色，過去造色一增上。過去造色，現在四大因、增上。現在四大，過去造色一增上。過去造色，現在造色因、增上。現在造色，過去造色一增上(過去造色竟)。
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未來四大，未來造色因、增上。未來造色，未來四大因、增上。未來四大，現在四大一增上。現在四大，未來四大因、增上。未來四大，現在造色一增上。現在造色，未來四大因、增上(未來四大竟)。
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未來造色，現在四大一增上。現在四大，未來造色因、增上。未來造色，現在造色一增上。現在造色，未來造色因、增上(未來造色竟)。
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現在四大，現在造色因、增上。現在造色，現在四大因、增上(三世竟)。
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若成就欲界繫四大，彼成就欲界繫造色？答曰：如是。設成就欲界繫造色，彼成就欲界繫四大耶？答曰：如是。若成就色界繫四大，彼成就色界繫造色耶？答曰：如是，若成就色界繫四大，彼成就色界繫造色也。頗成就色界繫造色非成就色界繫四大耶？答曰：有，生欲界得色界善心，色界四大不現在前也。欲界繫四大，彼欲界繫四大因、增上。欲界繫四大，欲界繫造色因、增上。欲界繫造色，彼欲界繫造色因、增上。欲界繫造色，欲界繫四大因、增上。色界繫四大，彼色界繫四大因、增上。色界繫四大，色界繫造色因、增上。色界繫造色，彼色界繫造色因、增上。色界繫造色，色界繫四大因、增上。若成就欲界繫四大，彼成就色界繫四大耶？答曰：或成就欲界繫四大非色界繫四大。云何成就欲界繫四大非色界繫四大？答曰：生欲界，色界四大不現在前，是謂成就欲界繫四大非色界繫四大。云何成就色界繫四大非欲界繫四大？答曰：生色界，欲界化不化不作欲界語，是謂成就色界繫四大非欲界繫四大。云何成就欲界色界繫四大？答曰：生欲界，色界四大現在前；若生色界，欲界化化作欲界語，是謂成就欲界色界繫四大。云何不成就欲界繫四大非色界繫四大？答曰：生無色界，是謂不成就欲界繫四大非色界繫四大。若成就欲界繫四大，彼成就色界繫造色耶？答曰：或成就欲界繫四大非色界繫造色。云何成就欲界繫四大非色界繫造色？答曰：生欲界不得色界善心，是謂成就欲界繫四大非色界繫造色。云何成就色界繫造色非欲界繫四大？答曰：生色界，欲界化化不作欲界語，是謂成就色界繫造色非欲界繫四大。云何成就欲界繫四大色界繫造色？答曰：生欲界得色界善心，若生色界欲界化化作欲界語，是謂成就欲界繫四大色界繫造色。云何不成就欲界繫四大非色界繫造色？答曰：生無色界，是謂不成就欲界繫四大非色界繫造色。若成就欲界繫造色，彼成就色界繫四大耶？答曰：或成就欲界繫造色非色界繫四大。云何成就欲界繫造色非色界繫四大？答曰：生欲界，色界四大不現在前，是謂成就欲界繫造色非色界繫四大。云何成就色界繫四大非欲界繫造色？答曰：生色界，欲界化不化不作欲界語，是謂成就色界繫四大非欲界繫造色。云何成就欲界繫造色色界繫四大？答曰：生欲界，色界四大現在前；若生色界，欲界化化作欲界語，是謂成就欲界繫造色色界繫四大。云何不成就欲界繫造色色界繫四大？云何不成就欲界繫造色非非色界繫四大？答曰：生無色界，是謂不成就欲界繫造色非色界繫四大。若成就欲界繫造色，彼成就色界繫造色？答曰：或
若成就欲界繫四大，彼成就欲界繫造色？答曰：如是。設成就欲界繫造色，彼成就欲界繫四大耶？答曰：如是。若成就色界繫四大，彼成就色界繫造色耶？答曰：如是，若成就色界繫四大，彼成就色界繫造色也。頗成就色界繫造色非成就色界繫四大耶？答曰：有，生欲界得色界善心，色界四大不現在前也。欲界繫四大，彼欲界繫四大因、增上。欲界繫四大，欲界繫造色因、增上。欲界繫造色，彼欲界繫造色因、增上。欲界繫造色，欲界繫四大因、增上。色界繫四大，彼色界繫四大因、增上。色界繫四大，色界繫造色因、增上。色界繫造色，彼色界繫造色因、增上。色界繫造色，色界繫四大因、增上。若成就欲界繫四大，彼成就色界繫四大耶？答曰：或成就欲界繫四大非色界繫四大。云何成就欲界繫四大非色界繫四大？答曰：生欲界，色界四大不現在前，是謂成就欲界繫四大非色界繫四大。云何成就色界繫四大非欲界繫四大？答曰：生色界，欲界化不化不作欲界語，是謂成就色界繫四大非欲界繫四大。云何成就欲界色界繫四大？答曰：生欲界，色界四大現在前；若生色界，欲界化化作欲界語，是謂成就欲界色界繫四大。云何不成就欲界繫四大非色界繫四大？答曰：生無色界，是謂不成就欲界繫四大非色界繫四大。若成就欲界繫四大，彼成就色界繫造色耶？答曰：或成就欲界繫四大非色界繫造色。云何成就欲界繫四大非色界繫造色？答曰：生欲界不得色界善心，是謂成就欲界繫四大非色界繫造色。云何成就色界繫造色非欲界繫四大？答曰：生色界，欲界化化不作欲界語，是謂成就色界繫造色非欲界繫四大。云何成就欲界繫四大色界繫造色？答曰：生欲界得色界善心，若生色界欲界化化作欲界語，是謂成就欲界繫四大色界繫造色。云何不成就欲界繫四大非色界繫造色？答曰：生無色界，是謂不成就欲界繫四大非色界繫造色。若成就欲界繫造色，彼成就色界繫四大耶？答曰：或成就欲界繫造色非色界繫四大。云何成就欲界繫造色非色界繫四大？答曰：生欲界，色界四大不現在前，是謂成就欲界繫造色非色界繫四大。云何成就色界繫四大非欲界繫造色？答曰：生色界，欲界化不化不作欲界語，是謂成就色界繫四大非欲界繫造色。云何成就欲界繫造色色界繫四大？答曰：生欲界，色界四大現在前；若生色界，欲界化化作欲界語，是謂成就欲界繫造色色界繫四大。云何不成就欲界繫造色色界繫四大？云何不成就欲界繫造色非非色界繫四大？答曰：生無色界，是謂不成就欲界繫造色非色界繫四大。若成就欲界繫造色，彼成就色界繫造色？答曰：或
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成就欲界繫造色非色界繫造色。云何成就欲界繫造色非色界繫造色？答曰：生欲界不得色界善心，是謂成就欲界繫造色非色界繫造色。云何成就色界繫造色非欲界繫造色？答曰：生色界，欲界化不化不作欲界語，是謂成就色界繫造色非欲界繫造色。云何成就欲界繫造色色界繫造色？答曰：生欲界得色界善心，若生色界欲界化化作欲界語，是謂成就欲界繫造色色界繫造色。云何不成就欲界繫造色非色界繫造色？答曰：生無色界，是謂不成就欲界繫造色非色界繫造色。欲界繫四大，色界繫四大一增上。色界繫四大，欲界繫四大一增上。欲界繫四大，色界繫造色一增上。色界繫造色，欲界繫四大一增上。欲界繫造色，色界繫四大一增上。色界繫四大，欲界繫造色一增上。欲界繫造色，色界繫造色一增上。色界繫造色，欲界繫造色一增上也。諸色欲界繫，彼色一切欲界繫四大造耶？答曰：或色欲界繫彼色非欲界繫四大造。云何色欲界繫彼色非欲界繫四大造？答曰：欲界繫四大，是謂色欲界繫彼色非欲界繫四大造。云何色欲界繫四大造彼色非欲界繫？答曰：諸色不繫、欲界繫四大造，是謂色欲界繫四大造彼色非欲界繫。云何色欲界繫彼色欲界繫四大造？答曰：諸色欲界繫、欲界繫四大造，是謂色欲界繫彼色欲界繫四大造。云何色不欲界繫彼色非欲界繫四大造？答曰：色界繫四大，諸色色界繫色界繫四大造，諸色不繫色界繫四大造，是謂色非欲界繫彼色非欲界繫四大造。諸色色界繫，彼色一切色界繫四大造耶？答曰：或色色界繫彼色非色界繫四大造。云何色色界繫彼色非色界繫四大造？答曰：色界繫四大，是謂色色界繫彼色非色界繫四大造。云何色色界繫四大造彼色非色界繫？答曰：諸色不繫色界繫四大造，是謂色色界繫四大造彼色非色界繫。云何色色界繫彼色色界繫四大造？答曰：諸色色界繫、色界繫四大造，是謂色色界繫彼色色界繫四大造。云何色非色界繫彼色非色界繫四大造？答曰：欲界繫四大，諸色欲界繫欲界繫四大造，諸色不繫欲界繫四大造，是謂色非色界繫彼色非色界繫四大造。諸色過去，彼色一切過去四大造耶？答曰：或色過去彼色非過去四大造。云何色過去彼色非過去四大造？答曰：過去四大，是謂色過去彼色非過去四大造。云何色過去四大造彼色非過去？答曰：諸色未來現在過去四大造，是謂色過去四大造彼色非過去。云何色過去彼色過去四大造？答曰：諸色過去過去四大造，是謂色過去彼色過去四大造。云何色非過去彼色非過去四大造？答曰：未來現在四大，諸色未來現在現在四大造，諸色未來未來四大造，是謂色非過
成就欲界繫造色非色界繫造色。云何成就欲界繫造色非色界繫造色？答曰：生欲界不得色界善心，是謂成就欲界繫造色非色界繫造色。云何成就色界繫造色非欲界繫造色？答曰：生色界，欲界化不化不作欲界語，是謂成就色界繫造色非欲界繫造色。云何成就欲界繫造色色界繫造色？答曰：生欲界得色界善心，若生色界欲界化化作欲界語，是謂成就欲界繫造色色界繫造色。云何不成就欲界繫造色非色界繫造色？答曰：生無色界，是謂不成就欲界繫造色非色界繫造色。欲界繫四大，色界繫四大一增上。色界繫四大，欲界繫四大一增上。欲界繫四大，色界繫造色一增上。色界繫造色，欲界繫四大一增上。欲界繫造色，色界繫四大一增上。色界繫四大，欲界繫造色一增上。欲界繫造色，色界繫造色一增上。色界繫造色，欲界繫造色一增上也。諸色欲界繫，彼色一切欲界繫四大造耶？答曰：或色欲界繫彼色非欲界繫四大造。云何色欲界繫彼色非欲界繫四大造？答曰：欲界繫四大，是謂色欲界繫彼色非欲界繫四大造。云何色欲界繫四大造彼色非欲界繫？答曰：諸色不繫、欲界繫四大造，是謂色欲界繫四大造彼色非欲界繫。云何色欲界繫彼色欲界繫四大造？答曰：諸色欲界繫、欲界繫四大造，是謂色欲界繫彼色欲界繫四大造。云何色不欲界繫彼色非欲界繫四大造？答曰：色界繫四大，諸色色界繫色界繫四大造，諸色不繫色界繫四大造，是謂色非欲界繫彼色非欲界繫四大造。諸色色界繫，彼色一切色界繫四大造耶？答曰：或色色界繫彼色非色界繫四大造。云何色色界繫彼色非色界繫四大造？答曰：色界繫四大，是謂色色界繫彼色非色界繫四大造。云何色色界繫四大造彼色非色界繫？答曰：諸色不繫色界繫四大造，是謂色色界繫四大造彼色非色界繫。云何色色界繫彼色色界繫四大造？答曰：諸色色界繫、色界繫四大造，是謂色色界繫彼色色界繫四大造。云何色非色界繫彼色非色界繫四大造？答曰：欲界繫四大，諸色欲界繫欲界繫四大造，諸色不繫欲界繫四大造，是謂色非色界繫彼色非色界繫四大造。諸色過去，彼色一切過去四大造耶？答曰：或色過去彼色非過去四大造。云何色過去彼色非過去四大造？答曰：過去四大，是謂色過去彼色非過去四大造。云何色過去四大造彼色非過去？答曰：諸色未來現在過去四大造，是謂色過去四大造彼色非過去。云何色過去彼色過去四大造？答曰：諸色過去過去四大造，是謂色過去彼色過去四大造。云何色非過去彼色非過去四大造？答曰：未來現在四大，諸色未來現在現在四大造，諸色未來未來四大造，是謂色非過
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去彼色非過去四大造。諸色未來，彼色一切未來四大造耶？答曰：如是，諸色未來四大造，彼色一切未來也。頗色未來，彼色非未來四大造耶？答曰：有，未來四大、諸色未來過去現在四大造。諸色現在，彼色一切現在四大造耶？答曰：或色現在彼色非現在四大造。云何色現在彼色非現在四大造？答曰：現在四大諸色現在過去四大造，是謂色現在彼色非現在四大造。云何色現在四大造彼色非現在？答曰：諸色未來現在四大造，是謂色現在四大造彼色非現在。云何色現在彼色現在四大造？答曰：諸色現在現在四大造，是謂色現在彼色現在四大造。云何非現在色彼色非現在四大造？答曰：過去未來四大諸色過去未來過去四大造，諸色未來未來四大造，是謂色非現在彼色非現在四大造。
去彼色非過去四大造。諸色未來，彼色一切未來四大造耶？答曰：如是，諸色未來四大造，彼色一切未來也。頗色未來，彼色非未來四大造耶？答曰：有，未來四大、諸色未來過去現在四大造。諸色現在，彼色一切現在四大造耶？答曰：或色現在彼色非現在四大造。云何色現在彼色非現在四大造？答曰：現在四大諸色現在過去四大造，是謂色現在彼色非現在四大造。云何色現在四大造彼色非現在？答曰：諸色未來現在四大造，是謂色現在四大造彼色非現在。云何色現在彼色現在四大造？答曰：諸色現在現在四大造，是謂色現在彼色現在四大造。云何非現在色彼色非現在四大造？答曰：過去未來四大諸色過去未來過去四大造，諸色未來未來四大造，是謂色非現在彼色非現在四大造。
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云何地地種？云何水水種？云何火火種？云何風風種？地云何？答曰：形處。地種云何？答曰：堅。水云何？答曰：形處。水種云何？答曰：濕。火云何？答曰：形處。火種云何？答曰：熱。風云何？答曰：風。風種云何？答曰：動。地一入攝，色入；二識識：眼識、意識。地種一入攝，細滑入；二識識：身識、意識。水一入攝，色入；二識識：眼識、意識。水種一入攝，細滑入；二識識：身識、意識。火一入攝，色入；二識識：眼識、意識。火種一入攝，細滑入；二識識：身識、意識。風風種一入攝，細滑入；二識識：身識、意識。
云何地地種？云何水水種？云何火火種？云何風風種？地云何？答曰：形處。地種云何？答曰：堅。水云何？答曰：形處。水種云何？答曰：濕。火云何？答曰：形處。火種云何？答曰：熱。風云何？答曰：風。風種云何？答曰：動。地一入攝，色入；二識識：眼識、意識。地種一入攝，細滑入；二識識：身識、意識。水一入攝，色入；二識識：眼識、意識。水種一入攝，細滑入；二識識：身識、意識。火一入攝，色入；二識識：眼識、意識。火種一入攝，細滑入；二識識：身識、意識。風風種一入攝，細滑入；二識識：身識、意識。
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緣跋渠第二竟(梵本五百四十七首盧，秦六千五百五十言)。
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阿毘曇八揵度論卷第十九
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