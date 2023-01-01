阿毘曇八犍度論卷第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇八犍度論卷第十八

迦旃延子造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

四大犍度第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大犍度第五

四大所造， 是謂緣也， 見諦成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大所造， 是謂緣也， 見諦成就，

自造在後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自造在後。

淨根跋渠第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨根跋渠第一

四大所造入，幾可見幾不可見、幾有對幾無對、幾有漏幾無漏、幾有為幾無為、幾過去幾未來幾現在、幾善幾不善幾無記、幾欲界繫幾色界繫幾不繫、幾學幾無學幾非學非無學、幾思惟斷幾不斷(入竟)？若成就四大，彼造色成就耶？設造色成就，彼成就四大耶？若不成就四大，彼不成就造色耶？設不成就造色，彼不成就四大耶(造色竟)？若成就四大，彼成就善色耶？設成就善色，彼成就四大耶？若成就四大，彼成就不善色耶？設成就不善色，彼成就四大耶？若成就四大，彼成就隱沒無記色耶？設成就隱沒無記色，彼成就四大耶？若成就四大，彼成就不隱沒無記色耶？設成就不隱沒無記色，彼成就四大耶(隻門竟)？若成就四大，彼成就善不善色耶？設成就善不善色，彼成就四大耶？若成就四大，彼成就善隱沒無記色耶？設成就善隱沒無記色，彼成就四大耶？若成就四大，彼成就善不隱沒無記色耶？設成就善不隱沒無記色，彼成就四大？若成就四大，彼成就不善隱沒無記色耶？設成就不善隱沒無記色，彼成就四大耶？若成就四大，彼成就不善不隱沒無記色耶？設成就不善不隱沒無記色，彼成就四大耶？若成就四大，彼成就隱沒無記、不隱沒無記色耶？設成就隱沒無記、不隱沒無記色，彼成就四大耶(雙竟)。若成就四大，彼成就善不善隱沒無記色耶？設成就善不善隱沒無記色，彼成就四大耶？若成就四大，彼成就善不善不隱沒無記色耶？設成就善不善不隱沒無記色，彼成就四大耶？若成就四大，彼成就善隱沒無記不隱沒無記色耶？設成就善隱沒無記不隱沒無記色，彼成就四大耶？若成就四大，彼成就不善隱沒無記不隱沒無記色耶？設成就不善隱沒無記不隱沒無記色，彼成就四大耶(三竟)？若成就四大，彼成就善不善隱沒無記不隱沒無記色耶？設成就善不善隱沒無記不隱沒無記色，彼成就四大耶(四大竟)？若成就善色，彼成就不善色耶？設成就不善色，彼成就善色耶？若成就善色，彼成就隱沒無記色耶？設成就隱沒無記色，彼成就善色耶？若成就善色，彼成就不隱沒無記色？設成就不隱沒無記色，彼成就善色耶(隻竟)？若成就善色，彼成就不善隱沒無記色耶？設成就不善隱沒無記色，彼成就善色耶？若成就善色，彼成就不善不隱沒無記色耶？設成就不善不隱沒無記色，彼成就善色耶？若成就善色，彼成就隱沒無記不隱沒無記色耶？設成就隱沒無記不隱沒無記色，彼成就善色耶(雙竟)？若成就善色，彼成就不善隱沒無記不隱沒無記色耶？設成就不善隱沒無記不隱沒無記色，彼成就善色耶(善竟)？若成就不善色，彼成就隱 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大所造入，幾可見幾不可見、幾有對幾無對、幾有漏幾無漏、幾有為幾無為、幾過去幾未來幾現在、幾善幾不善幾無記、幾欲界繫幾色界繫幾不繫、幾學幾無學幾非學非無學、幾思惟斷幾不斷(入竟)？若成就四大，彼造色成就耶？設造色成就，彼成就四大耶？若不成就四大，彼不成就造色耶？設不成就造色，彼不成就四大耶(造色竟)？若成就四大，彼成就善色耶？設成就善色，彼成就四大耶？若成就四大，彼成就不善色耶？設成就不善色，彼成就四大耶？若成就四大，彼成就隱沒無記色耶？設成就隱沒無記色，彼成就四大耶？若成就四大，彼成就不隱沒無記色耶？設成就不隱沒無記色，彼成就四大耶(隻門竟)？若成就四大，彼成就善不善色耶？設成就善不善色，彼成就四大耶？若成就四大，彼成就善隱沒無記色耶？設成就善隱沒無記色，彼成就四大耶？若成就四大，彼成就善不隱沒無記色耶？設成就善不隱沒無記色，彼成就四大？若成就四大，彼成就不善隱沒無記色耶？設成就不善隱沒無記色，彼成就四大耶？若成就四大，彼成就不善不隱沒無記色耶？設成就不善不隱沒無記色，彼成就四大耶？若成就四大，彼成就隱沒無記、不隱沒無記色耶？設成就隱沒無記、不隱沒無記色，彼成就四大耶(雙竟)。若成就四大，彼成就善不善隱沒無記色耶？設成就善不善隱沒無記色，彼成就四大耶？若成就四大，彼成就善不善不隱沒無記色耶？設成就善不善不隱沒無記色，彼成就四大耶？若成就四大，彼成就善隱沒無記不隱沒無記色耶？設成就善隱沒無記不隱沒無記色，彼成就四大耶？若成就四大，彼成就不善隱沒無記不隱沒無記色耶？設成就不善隱沒無記不隱沒無記色，彼成就四大耶(三竟)？若成就四大，彼成就善不善隱沒無記不隱沒無記色耶？設成就善不善隱沒無記不隱沒無記色，彼成就四大耶(四大竟)？若成就善色，彼成就不善色耶？設成就不善色，彼成就善色耶？若成就善色，彼成就隱沒無記色耶？設成就隱沒無記色，彼成就善色耶？若成就善色，彼成就不隱沒無記色？設成就不隱沒無記色，彼成就善色耶(隻竟)？若成就善色，彼成就不善隱沒無記色耶？設成就不善隱沒無記色，彼成就善色耶？若成就善色，彼成就不善不隱沒無記色耶？設成就不善不隱沒無記色，彼成就善色耶？若成就善色，彼成就隱沒無記不隱沒無記色耶？設成就隱沒無記不隱沒無記色，彼成就善色耶(雙竟)？若成就善色，彼成就不善隱沒無記不隱沒無記色耶？設成就不善隱沒無記不隱沒無記色，彼成就善色耶(善竟)？若成就不善色，彼成就隱

沒無記色耶？設成就隱沒無記色，彼成就不善色耶？若成就不善色，彼成就不隱沒無記色耶？設成就不隱沒無記色，彼成就不善色耶？若成就不善色，彼成就隱沒無記不隱沒無記色耶？設成就隱沒無記不隱沒無記色，彼成就不善色耶(不善竟)？若成就隱沒無記色，彼成就不隱沒無記色耶？設成就不隱沒無記色，彼成就隱沒無記色耶？四大由何三昧滅？造色、瞋恚、有對更樂有覺有觀、樂根苦根喜根憂根護根、摶食更樂食意念食識食，由何三昧滅？四大已盡無餘，當言作何果？造色、瞋恚有對更樂、有覺有觀樂根苦根喜根憂根護根、摶食樂食意念食識食，由何三昧滅？四大已盡無餘，當言作何果？此章義願具演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沒無記色耶？設成就隱沒無記色，彼成就不善色耶？若成就不善色，彼成就不隱沒無記色耶？設成就不隱沒無記色，彼成就不善色耶？若成就不善色，彼成就隱沒無記不隱沒無記色耶？設成就隱沒無記不隱沒無記色，彼成就不善色耶(不善竟)？若成就隱沒無記色，彼成就不隱沒無記色耶？設成就不隱沒無記色，彼成就隱沒無記色耶？四大由何三昧滅？造色、瞋恚、有對更樂有覺有觀、樂根苦根喜根憂根護根、摶食更樂食意念食識食，由何三昧滅？四大已盡無餘，當言作何果？造色、瞋恚有對更樂、有覺有觀樂根苦根喜根憂根護根、摶食樂食意念食識食，由何三昧滅？四大已盡無餘，當言作何果？此章義願具演說。

四大造入幾可見？答曰：一。幾不可見？答曰：八，二少入。幾有對？答曰：九，一少入。幾無對？答曰：一少入。幾有漏？答曰：九，二少入。幾無漏？答曰：一少入。幾有為？答曰：九，二少入。幾過去？答曰：十一少入。幾未來？答曰：十一少入。幾現在？答曰：十一少入。幾善？答曰：三少入。幾不善？答曰：三少入。幾無記？答曰：七，三少入。幾欲界繫？答曰：二，九少入。幾色界繫？答曰：九少入。幾不繫？答曰：一少入。幾學？答曰：一少入。幾無學？答曰：一少入。幾非學非無學耶？答曰：九，二少入。幾思惟斷？答曰：九，二少入。幾不斷？答曰：一少入(入竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大造入幾可見？答曰：一。幾不可見？答曰：八，二少入。幾有對？答曰：九，一少入。幾無對？答曰：一少入。幾有漏？答曰：九，二少入。幾無漏？答曰：一少入。幾有為？答曰：九，二少入。幾過去？答曰：十一少入。幾未來？答曰：十一少入。幾現在？答曰：十一少入。幾善？答曰：三少入。幾不善？答曰：三少入。幾無記？答曰：七，三少入。幾欲界繫？答曰：二，九少入。幾色界繫？答曰：九少入。幾不繫？答曰：一少入。幾學？答曰：一少入。幾無學？答曰：一少入。幾非學非無學耶？答曰：九，二少入。幾思惟斷？答曰：九，二少入。幾不斷？答曰：一少入(入竟)。

若成就四大，彼成就造色耶？答曰：如是，若成就四大，彼成就造色。頗成就造色非四大耶？答曰：有，無垢人生無色界也。若不成就四大，彼不成就造色耶？答曰：如是，若不成就造色，彼不成就四大。頗不成就四大非不造色耶？答曰：有，無垢人生無色界(造竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就四大，彼成就造色耶？答曰：如是，若成就四大，彼成就造色。頗成就造色非四大耶？答曰：有，無垢人生無色界也。若不成就四大，彼不成就造色耶？答曰：如是，若不成就造色，彼不成就四大。頗不成就四大非不造色耶？答曰：有，無垢人生無色界(造竟)。

若成就四大，彼成就善色耶？答曰：或成就四大非善色。云何成就四大非善色？答曰：凡夫人處母胎卵膜漸厚，若生欲界不戒律處，善身口無教、本有教便失；不戒律不不戒律處，善身口無教、本有教便失，是謂成就四大非善色。云何成就善色非四大耶？答曰：無垢人生無色界，是謂成就善色非四大。云何成就四大善色？答曰：無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處，善身口有教、本有教不失，若生色界，是謂成就四大善色也。云何非成就四大非善色？答曰：凡夫人生無色界，是謂非成就四大非善色。若成就四大，彼成就不善色耶？答曰：如是，若成就不善色，彼成就四大耶。頗成就四大非不善色？答曰：有處母胎卵膜漸厚，若生欲界戒律處，不善身口無教、本有教便失，亦不戒律不不戒律處，不善身口無教、本有教便失，若生色界耶。若成就四大，彼成就隱沒無記色耶？答曰：如是，若成就隱沒無記色，彼成就四大。頗成就四大非隱沒無記色耶？答曰：有，生欲界，若生色界隱沒無記身口無教也。若成就四大，彼成就不隱沒無記色耶？答曰：如是。設成就不隱沒無記色，彼成就四大耶？答曰：如是(隻竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就四大，彼成就善色耶？答曰：或成就四大非善色。云何成就四大非善色？答曰：凡夫人處母胎卵膜漸厚，若生欲界不戒律處，善身口無教、本有教便失；不戒律不不戒律處，善身口無教、本有教便失，是謂成就四大非善色。云何成就善色非四大耶？答曰：無垢人生無色界，是謂成就善色非四大。云何成就四大善色？答曰：無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處，善身口有教、本有教不失，若生色界，是謂成就四大善色也。云何非成就四大非善色？答曰：凡夫人生無色界，是謂非成就四大非善色。若成就四大，彼成就不善色耶？答曰：如是，若成就不善色，彼成就四大耶。頗成就四大非不善色？答曰：有處母胎卵膜漸厚，若生欲界戒律處，不善身口無教、本有教便失，亦不戒律不不戒律處，不善身口無教、本有教便失，若生色界耶。若成就四大，彼成就隱沒無記色耶？答曰：如是，若成就隱沒無記色，彼成就四大。頗成就四大非隱沒無記色耶？答曰：有，生欲界，若生色界隱沒無記身口無教也。若成就四大，彼成就不隱沒無記色耶？答曰：如是。設成就不隱沒無記色，彼成就四大耶？答曰：如是(隻竟)。

若成就四大，彼成就善不善色耶？答曰：或成就四大非善不善色，及善色非不善色，及不善色非善色，及善不善色。云何成就四大非善不善色耶？答曰：凡夫人處母胎卵膜漸厚，若生欲界亦不戒律不不戒律處，善不善身口無教、本有教便失，是謂成就四大非善不善色。云何成就四大及善色非不善色？答曰：無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界戒律處，不善身口無教、本有教便失；亦不戒律不不戒律處，善身口有教、本有教不失，不善身口無教、本有教便失；若生色界，是謂成就四大及善色非不善色。云何成就四大及善色非善色耶？答曰：生欲界不戒律處，善身口無教、本有教便失，亦不戒律不不戒律處，不善身口有教、本有教不失，善身口無教、本有教便失，是謂成就四大及善色非善色。云何成就四大及善不善色耶？答曰：生欲界戒律處，不善身口有教、本有教不失；不戒律處，善身口有教、本有教不失；亦不戒律不不戒律處，善不善身口有教、本有教不失，是謂成就四大及善不善色。設成就善不善色，彼成就四大耶？答曰：如是。若成就四大，彼成就善隱沒無記色？答曰：或成就四大非善隱沒無記色，及善色非隱沒無記色，及善隱沒無記色。云何成就四大非善隱沒無記色？答曰：凡夫人處母胎卵膜漸厚，若生欲界不戒律處，善身口無教、本有教便失；亦不戒律不不戒律處，善身口無教、本有教便失，是謂成就四大非善隱沒無記色。云何成就四大及善色非隱沒無記色？答曰：無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處，善身口有教、本有教不失；若生色界隱沒無記身口無教，是謂成就四大及善色非隱沒無記色。云何成就四大及善隱沒無記色？答曰：生色界隱沒無記身口有教，是謂成就四大及善隱沒無記色。設成就善隱沒無記色，彼成就四大耶？答曰：如是。若成就四大，彼成就善不隱沒無記色耶？答曰：或成就四大及不隱沒無記色非善色，及善不隱沒無記色。云何成就四大及不隱沒無記色非善色耶？答曰：凡夫人處母胎卵膜漸厚，若生欲界不戒律處，善身口無教、本有教便失；亦不戒律不不戒律處，善身口無教、本有教便失，是謂成就四大及不隱沒無記色非善色。云何成就四大及善不隱沒無記色？答曰：無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處，善身口有教、本有教不失；若生色界，是謂成就四大及善不隱沒無記色。設成就善不隱沒無記色，彼成就四大？答曰：如是。若成就四大，彼成就不善隱沒無記色？答曰：無。若成就四大，彼成就不善不隱沒無記色？答曰：或成就四大 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就四大，彼成就善不善色耶？答曰：或成就四大非善不善色，及善色非不善色，及不善色非善色，及善不善色。云何成就四大非善不善色耶？答曰：凡夫人處母胎卵膜漸厚，若生欲界亦不戒律不不戒律處，善不善身口無教、本有教便失，是謂成就四大非善不善色。云何成就四大及善色非不善色？答曰：無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界戒律處，不善身口無教、本有教便失；亦不戒律不不戒律處，善身口有教、本有教不失，不善身口無教、本有教便失；若生色界，是謂成就四大及善色非不善色。云何成就四大及善色非善色耶？答曰：生欲界不戒律處，善身口無教、本有教便失，亦不戒律不不戒律處，不善身口有教、本有教不失，善身口無教、本有教便失，是謂成就四大及善色非善色。云何成就四大及善不善色耶？答曰：生欲界戒律處，不善身口有教、本有教不失；不戒律處，善身口有教、本有教不失；亦不戒律不不戒律處，善不善身口有教、本有教不失，是謂成就四大及善不善色。設成就善不善色，彼成就四大耶？答曰：如是。若成就四大，彼成就善隱沒無記色？答曰：或成就四大非善隱沒無記色，及善色非隱沒無記色，及善隱沒無記色。云何成就四大非善隱沒無記色？答曰：凡夫人處母胎卵膜漸厚，若生欲界不戒律處，善身口無教、本有教便失；亦不戒律不不戒律處，善身口無教、本有教便失，是謂成就四大非善隱沒無記色。云何成就四大及善色非隱沒無記色？答曰：無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處，善身口有教、本有教不失；若生色界隱沒無記身口無教，是謂成就四大及善色非隱沒無記色。云何成就四大及善隱沒無記色？答曰：生色界隱沒無記身口有教，是謂成就四大及善隱沒無記色。設成就善隱沒無記色，彼成就四大耶？答曰：如是。若成就四大，彼成就善不隱沒無記色耶？答曰：或成就四大及不隱沒無記色非善色，及善不隱沒無記色。云何成就四大及不隱沒無記色非善色耶？答曰：凡夫人處母胎卵膜漸厚，若生欲界不戒律處，善身口無教、本有教便失；亦不戒律不不戒律處，善身口無教、本有教便失，是謂成就四大及不隱沒無記色非善色。云何成就四大及善不隱沒無記色？答曰：無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處，善身口有教、本有教不失；若生色界，是謂成就四大及善不隱沒無記色。設成就善不隱沒無記色，彼成就四大？答曰：如是。若成就四大，彼成就不善隱沒無記色？答曰：無。若成就四大，彼成就不善不隱沒無記色？答曰：或成就四大

及不隱沒無記色非不善色，及不善不隱沒無記色。云何成就四大及不隱沒無記色非不善色耶？答曰：處母胎卵膜漸厚，若生欲界戒律處，不善身口無教、本有教便失，亦不戒律不不戒律處，不善身口無教、本有教便失；若生色界，是謂成就四大及不隱沒無記色非不善色。云何成就四大及不善不隱沒無記色？答曰：生欲界戒律處，不善身口有教、本有教不失；不戒律處亦不戒律不不戒律處，不善身口有教、本有教不失，是謂成就四大及不善不隱沒無記色。設成就不善不隱沒無記色，彼成就四大耶？答曰：如是。若成就四大，彼成就隱沒無記不隱沒無記色？答曰：或成就四大及不隱沒無記色非隱沒無記色，及隱沒無記不隱沒無記色。云何成就四大及不隱沒無記色非隱沒無記色耶？答曰：生欲界，若生色界隱沒無記身口無教，是謂成就四大及不隱沒無記色非隱沒無記色。云何成就四大及隱沒無記不隱沒無記色？答曰：生色界隱沒無記身口有教，是謂成就四大及隱沒無記不隱沒無記色。設成就隱沒無記不隱沒無記色，彼成就四大耶？答曰：如是(雙竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及不隱沒無記色非不善色，及不善不隱沒無記色。云何成就四大及不隱沒無記色非不善色耶？答曰：處母胎卵膜漸厚，若生欲界戒律處，不善身口無教、本有教便失，亦不戒律不不戒律處，不善身口無教、本有教便失；若生色界，是謂成就四大及不隱沒無記色非不善色。云何成就四大及不善不隱沒無記色？答曰：生欲界戒律處，不善身口有教、本有教不失；不戒律處亦不戒律不不戒律處，不善身口有教、本有教不失，是謂成就四大及不善不隱沒無記色。設成就不善不隱沒無記色，彼成就四大耶？答曰：如是。若成就四大，彼成就隱沒無記不隱沒無記色？答曰：或成就四大及不隱沒無記色非隱沒無記色，及隱沒無記不隱沒無記色。云何成就四大及不隱沒無記色非隱沒無記色耶？答曰：生欲界，若生色界隱沒無記身口無教，是謂成就四大及不隱沒無記色非隱沒無記色。云何成就四大及隱沒無記不隱沒無記色？答曰：生色界隱沒無記身口有教，是謂成就四大及隱沒無記不隱沒無記色。設成就隱沒無記不隱沒無記色，彼成就四大耶？答曰：如是(雙竟)。

若成就四大，彼成就善不善隱沒無記色耶？答曰：無。若成就四大，彼成就善不善不隱沒無記色？答曰：或成就四大及不隱沒無記色非善不善色，及善不隱沒無記色非不善色，及不善不隱沒無記色非善色，及善不善不隱沒無記色。云何成就四大及不隱沒無記色非善不善色？答曰：凡夫人處母胎卵膜漸厚，若生欲界亦不戒律不不戒律處，善不善身口無教、本有教便失，是謂成就四大及不隱沒無記色非善不善色。云何成就四大及善不隱沒無記色非不善色？答曰：無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界戒律處，不善身口無教、本有教便失；亦不戒律不不戒律處，善身口有教、本有教不失，不善身口無教、本有教便失；若生色界，是謂成就四大及善不隱沒無記色非不善色。云何成就四大及不善不隱沒無記色非善色耶？答曰：若生欲界不戒律處，善身口無教、本有教便失；亦不戒律不不戒律處，不善身口有教、本有教不失，善身口無教、本有教便失，是謂成就四大及不善不隱沒無記色非善色。云何成就四大及善不善不隱沒無記色？答曰：若生欲界戒律處，不善身口有教、本有教不失；不戒律處，善身口有教、本有教不失；亦不戒律不不戒律處，善不善身口有教、本有教不失，是謂成就四大及善不善不隱沒無記色。若成就善不善不隱沒無記色，彼成就四大耶？答曰：如是。若成就四大，彼成就善隱沒無記不隱沒無記色？答曰：或成就四大及不隱沒無記色非善隱沒無記色，及善不隱沒無記色非隱沒無記色，及善隱沒無記色不隱沒無記色。云何成就四大及不隱沒無記色非善隱沒無記色？答曰：凡夫人處母胎卵膜漸厚，若生欲界不戒律處，善身口無教、本有教便失；亦不戒律不不戒律處，善身口無教、本有教便失，是謂成就四大及不隱沒無記色非善隱沒無記色。云何成就四大及善不隱沒無記色非隱沒無記色？答曰：無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處，善身口有教、本有教不失；若生色界隱沒無記身口無教，是謂成就四大及善不隱沒無記色非隱沒無記色。云何成就四大及善隱沒無記不隱沒無記色？答曰：生色界隱沒無記身口有教，是謂成就四大及善隱沒無記不隱沒無記色。設成就善隱沒無記不隱沒無記色，彼成就四大耶？答曰：如是。若成就四大，彼成就不善隱沒無記不隱沒無記色耶？答曰：無(三竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就四大，彼成就善不善隱沒無記色耶？答曰：無。若成就四大，彼成就善不善不隱沒無記色？答曰：或成就四大及不隱沒無記色非善不善色，及善不隱沒無記色非不善色，及不善不隱沒無記色非善色，及善不善不隱沒無記色。云何成就四大及不隱沒無記色非善不善色？答曰：凡夫人處母胎卵膜漸厚，若生欲界亦不戒律不不戒律處，善不善身口無教、本有教便失，是謂成就四大及不隱沒無記色非善不善色。云何成就四大及善不隱沒無記色非不善色？答曰：無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界戒律處，不善身口無教、本有教便失；亦不戒律不不戒律處，善身口有教、本有教不失，不善身口無教、本有教便失；若生色界，是謂成就四大及善不隱沒無記色非不善色。云何成就四大及不善不隱沒無記色非善色耶？答曰：若生欲界不戒律處，善身口無教、本有教便失；亦不戒律不不戒律處，不善身口有教、本有教不失，善身口無教、本有教便失，是謂成就四大及不善不隱沒無記色非善色。云何成就四大及善不善不隱沒無記色？答曰：若生欲界戒律處，不善身口有教、本有教不失；不戒律處，善身口有教、本有教不失；亦不戒律不不戒律處，善不善身口有教、本有教不失，是謂成就四大及善不善不隱沒無記色。若成就善不善不隱沒無記色，彼成就四大耶？答曰：如是。若成就四大，彼成就善隱沒無記不隱沒無記色？答曰：或成就四大及不隱沒無記色非善隱沒無記色，及善不隱沒無記色非隱沒無記色，及善隱沒無記色不隱沒無記色。云何成就四大及不隱沒無記色非善隱沒無記色？答曰：凡夫人處母胎卵膜漸厚，若生欲界不戒律處，善身口無教、本有教便失；亦不戒律不不戒律處，善身口無教、本有教便失，是謂成就四大及不隱沒無記色非善隱沒無記色。云何成就四大及善不隱沒無記色非隱沒無記色？答曰：無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處，善身口有教、本有教不失；若生色界隱沒無記身口無教，是謂成就四大及善不隱沒無記色非隱沒無記色。云何成就四大及善隱沒無記不隱沒無記色？答曰：生色界隱沒無記身口有教，是謂成就四大及善隱沒無記不隱沒無記色。設成就善隱沒無記不隱沒無記色，彼成就四大耶？答曰：如是。若成就四大，彼成就不善隱沒無記不隱沒無記色耶？答曰：無(三竟)。

若成就四大，彼成就善不善隱沒無記不隱沒無記色？答曰：此亦無也(四大竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就四大，彼成就善不善隱沒無記不隱沒無記色？答曰：此亦無也(四大竟)。

若成就善色，彼成就不善色耶？答曰：或成就善色非不善色。云何成就善色非不善色？答曰：無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界戒律處，不善身口無教、本有教便失，亦不戒律不不戒律處，善身口有教、本有教不失，不善身口無教、本有教便失；若生色界；無垢人生無色界，是謂成就善色非不善色。云何成就不善色非善色？答曰：生欲界不戒律處，善身口無教、本有教便失；亦不戒律不不戒律處，不善身口有教、本有教不失，善身口無教、本有教便失，是謂成就不善色非善色。云何成就善不善色？答曰：生欲界戒律處，不善身口有教、本有教不失；不戒律處，善身口有教、本有教不失；亦不戒律不不戒律處，善不善身口有教、本有教不失，是謂成就善不善色。云何不成就善不善色耶？答曰：凡夫人處母胎卵膜漸厚，若生欲界亦不戒律不不戒律處，善不善身口無教、本有教便失，凡夫人生無色界，是謂不成就善色不善色。若成就善色，彼成就隱沒無記色耶？答曰：如是。若成就隱沒無記色，彼成就善色。頗成就善色非隱沒無記色耶？答曰：有，無垢人處母胎卵膜漸厚，生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處，善身口有教、本有教不失；若生色界隱沒無記身口無教；若無垢人生無色界。若成就善色，彼成就不隱沒無記色？答曰：或成就善色非不隱沒無記色。云何成就善色非不隱沒無記色？答曰：無垢人生無色界，是謂成就善色非不隱沒無記色。云何成就不隱沒無記色非善色耶？答曰：凡夫人處母胎卵膜漸厚，若生欲界不戒律處，善身口無教、本有教便失；亦不戒律不不戒律處，善身口無教、本有教便失，是謂成就不隱沒無記色非善色。云何成就善色不隱沒無記色？答曰：無垢人處母胎膜漸厚，若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處，善身口有教、本有教不失；若生色界，是謂成就善色不隱沒無記色。云何不成就善色不隱沒無記色？答曰：凡夫人生無色界，是謂不成就善色不隱沒無記色(隻竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就善色，彼成就不善色耶？答曰：或成就善色非不善色。云何成就善色非不善色？答曰：無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界戒律處，不善身口無教、本有教便失，亦不戒律不不戒律處，善身口有教、本有教不失，不善身口無教、本有教便失；若生色界；無垢人生無色界，是謂成就善色非不善色。云何成就不善色非善色？答曰：生欲界不戒律處，善身口無教、本有教便失；亦不戒律不不戒律處，不善身口有教、本有教不失，善身口無教、本有教便失，是謂成就不善色非善色。云何成就善不善色？答曰：生欲界戒律處，不善身口有教、本有教不失；不戒律處，善身口有教、本有教不失；亦不戒律不不戒律處，善不善身口有教、本有教不失，是謂成就善不善色。云何不成就善不善色耶？答曰：凡夫人處母胎卵膜漸厚，若生欲界亦不戒律不不戒律處，善不善身口無教、本有教便失，凡夫人生無色界，是謂不成就善色不善色。若成就善色，彼成就隱沒無記色耶？答曰：如是。若成就隱沒無記色，彼成就善色。頗成就善色非隱沒無記色耶？答曰：有，無垢人處母胎卵膜漸厚，生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處，善身口有教、本有教不失；若生色界隱沒無記身口無教；若無垢人生無色界。若成就善色，彼成就不隱沒無記色？答曰：或成就善色非不隱沒無記色。云何成就善色非不隱沒無記色？答曰：無垢人生無色界，是謂成就善色非不隱沒無記色。云何成就不隱沒無記色非善色耶？答曰：凡夫人處母胎卵膜漸厚，若生欲界不戒律處，善身口無教、本有教便失；亦不戒律不不戒律處，善身口無教、本有教便失，是謂成就不隱沒無記色非善色。云何成就善色不隱沒無記色？答曰：無垢人處母胎膜漸厚，若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處，善身口有教、本有教不失；若生色界，是謂成就善色不隱沒無記色。云何不成就善色不隱沒無記色？答曰：凡夫人生無色界，是謂不成就善色不隱沒無記色(隻竟)。

若成就善色，彼成就不善隱沒無記色耶？答曰：此亦無也。若成就善色，彼成就不善不隱沒無記色耶？答曰：或成就善色非不善不隱沒無記色，及不隱沒無記色非不善色，及不善不隱沒無記色。云何成就善色非不善不隱沒無記色？答曰：無垢人生無色界，是謂成就善色非不善不隱沒無記色。云何成就善色及不隱沒無記色非不善色？答曰：無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界戒律處，不善身口無教、本有教便失，亦不戒律不不戒律處，善身口有教、本有教不失，不善身口無教、本有教便失；若生色界，是謂成就善色及不隱沒無記色非不善色。云何成就善色及不善不隱沒無記色？答曰：生欲界戒律處，不善身口有教、本有教不失；不戒律處，善身口有教、本有教不失；亦不戒律不不戒律處，善不善身口有教、本有教不失，是謂成就善色及不善不隱沒無記色。設成就不善不隱沒無記色，彼成就善色耶？答曰：或成就或不成就。云何成就？答曰：向所說，是謂成就。云何不成就？答曰：生欲界不戒律處，善身口無教、本有教便失；亦不戒律不不戒律處，不善身口有教、本有教不失，善身口無教、本有教便失，是謂不成就。若成就善色，彼成就隱沒無記不隱沒無記色耶？答曰：或成就善色非隱沒無記不隱沒無記色，及不隱沒無記色非隱沒無記色，及隱沒無記不隱沒無記色。云何成就善色非隱沒無記不隱沒無記色？答曰：無垢人生無色界，是謂成就善色非隱沒無記不隱沒無記色。云何成就善色及不隱沒無記色非隱沒無記色？答曰：無垢人處母胎膜漸厚，若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處，善身口有教、本有教不失；若生色界隱沒身口無教，是謂成就善色及不隱沒無記色非隱沒無記色。云何成就善色及隱沒無記不隱沒無記色？答曰：生色界隱沒無記身口有教，是謂成就善色及隱沒無記不隱沒無記色。設成就隱沒無記不隱沒無記色，彼成就善色耶？答曰：如是(雙竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就善色，彼成就不善隱沒無記色耶？答曰：此亦無也。若成就善色，彼成就不善不隱沒無記色耶？答曰：或成就善色非不善不隱沒無記色，及不隱沒無記色非不善色，及不善不隱沒無記色。云何成就善色非不善不隱沒無記色？答曰：無垢人生無色界，是謂成就善色非不善不隱沒無記色。云何成就善色及不隱沒無記色非不善色？答曰：無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界戒律處，不善身口無教、本有教便失，亦不戒律不不戒律處，善身口有教、本有教不失，不善身口無教、本有教便失；若生色界，是謂成就善色及不隱沒無記色非不善色。云何成就善色及不善不隱沒無記色？答曰：生欲界戒律處，不善身口有教、本有教不失；不戒律處，善身口有教、本有教不失；亦不戒律不不戒律處，善不善身口有教、本有教不失，是謂成就善色及不善不隱沒無記色。設成就不善不隱沒無記色，彼成就善色耶？答曰：或成就或不成就。云何成就？答曰：向所說，是謂成就。云何不成就？答曰：生欲界不戒律處，善身口無教、本有教便失；亦不戒律不不戒律處，不善身口有教、本有教不失，善身口無教、本有教便失，是謂不成就。若成就善色，彼成就隱沒無記不隱沒無記色耶？答曰：或成就善色非隱沒無記不隱沒無記色，及不隱沒無記色非隱沒無記色，及隱沒無記不隱沒無記色。云何成就善色非隱沒無記不隱沒無記色？答曰：無垢人生無色界，是謂成就善色非隱沒無記不隱沒無記色。云何成就善色及不隱沒無記色非隱沒無記色？答曰：無垢人處母胎膜漸厚，若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處，善身口有教、本有教不失；若生色界隱沒身口無教，是謂成就善色及不隱沒無記色非隱沒無記色。云何成就善色及隱沒無記不隱沒無記色？答曰：生色界隱沒無記身口有教，是謂成就善色及隱沒無記不隱沒無記色。設成就隱沒無記不隱沒無記色，彼成就善色耶？答曰：如是(雙竟)。

若成就善色，彼成就不善色隱沒無記不隱沒無記色耶？答：此亦無也(善色竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就善色，彼成就不善色隱沒無記不隱沒無記色耶？答：此亦無也(善色竟)。

若成就不善色，彼成就隱沒無記色耶？答曰：此無也。若成就不善色，彼成就不隱沒無記色？答曰：如是，若成就不善色，彼成就不隱沒無記色。頗成就不隱沒無記色非不善色耶？答曰：有，處母胎卵膜漸厚，若生欲界戒律處，不善身口無教、本有教便失，亦不戒律不不戒律處，不善身口無教、本有教便失；若生色界。若成就不善色，彼成就隱沒無記不隱沒無記色耶？答曰：此無(不善竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就不善色，彼成就隱沒無記色耶？答曰：此無也。若成就不善色，彼成就不隱沒無記色？答曰：如是，若成就不善色，彼成就不隱沒無記色。頗成就不隱沒無記色非不善色耶？答曰：有，處母胎卵膜漸厚，若生欲界戒律處，不善身口無教、本有教便失，亦不戒律不不戒律處，不善身口無教、本有教便失；若生色界。若成就不善色，彼成就隱沒無記不隱沒無記色耶？答曰：此無(不善竟)。

若成就隱沒無記色，彼成就不隱沒無記色耶？答曰：如是，若成就隱沒無記色，彼成就不隱沒無記色。頗成就不隱沒無記色非隱沒無記色耶？答曰：有，生欲界若色界隱沒無記身口無教也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就隱沒無記色，彼成就不隱沒無記色耶？答曰：如是，若成就隱沒無記色，彼成就不隱沒無記色。頗成就不隱沒無記色非隱沒無記色耶？答曰：有，生欲界若色界隱沒無記身口無教也。

四大由何三昧滅？答曰：或依四或依未來。造色，或依四或依未來。有對更樂有覺有觀，或依初或依未來。樂根，或依三或依未來。喜根，或依二或依未來。苦根憂根摶食，依未來。護根更樂食意念食識食，或依七或依未來。四大已盡無餘，當言作何果？答曰：阿羅漢果，或無處所造色有對更樂有覺有觀樂根喜根阿羅漢果，或無處所苦根憂根摶食阿那含果阿羅漢果，或無處所護根更樂食意念食識食阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大由何三昧滅？答曰：或依四或依未來。造色，或依四或依未來。有對更樂有覺有觀，或依初或依未來。樂根，或依三或依未來。喜根，或依二或依未來。苦根憂根摶食，依未來。護根更樂食意念食識食，或依七或依未來。四大已盡無餘，當言作何果？答曰：阿羅漢果，或無處所造色有對更樂有覺有觀樂根喜根阿羅漢果，或無處所苦根憂根摶食阿那含果阿羅漢果，或無處所護根更樂食意念食識食阿羅漢果。

阿毘曇淨根跋渠第一竟(梵本三百九十二首盧，秦五千八百八十九言)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇淨根跋渠第一竟(梵本三百九十二首盧，秦五千八百八十九言)。