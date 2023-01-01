阿毘曇八犍度論
迦栴延子造 符秦 僧伽提婆共竺佛念譯30卷CBETA T1543大于一万字 35 h
向佛经 GPT 提问
第 17 卷
阿毘曇八揵度論卷第十七
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迦旃延子造
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符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯
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行犍度中有教無教跋渠第四
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有教及無教， 諸行彼果實，
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或有漏學者， 思惟戒在後。
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若成就身教，彼成就無教耶？設成就無教，彼成就教耶？若成就善不善隱沒、無記不隱沒無記身教，彼成就無教耶？設成就無教，彼成就教耶？若成就過去身教，彼成就無教耶？設成就無教，彼成就教耶？若成就過去善不善隱沒、無記不隱沒無記身教，彼成就無教耶？設成就無教，彼成就教耶？若成就未來身教，彼成就無教耶？設成就無教，彼成就教耶？若成就未來善不善隱沒、無記不隱沒無記身教，彼成就無教耶？設成就無教，彼成就教耶？若成就現在身教，彼成就無教耶？設成就無教，彼成就教耶？若成就現在善不善隱沒、無記不隱沒無記身教，彼成就無教耶？設成就無教，彼成就教耶？口教亦如是。諸行欲界繫，彼行欲界繫果耶？設行欲界繫果，彼行欲界繫耶？諸行色界繫，彼行色界繫果耶？設行色界繫果，彼行色界繫耶？諸行無色界繫果，彼行無色界繫耶？設行無色界繫果，彼行無色界繫耶？諸無漏行，彼行無漏果耶？設行無漏果，彼行無漏耶？諸行不欲界，彼行不欲界果耶？設行非欲界果，彼行非欲界耶？諸行非色界，彼行非色界果耶？設行非色界果，彼行非色界耶？諸行非無色界，彼行非無色界果耶？設行非無色界果，彼行非無色界耶？諸行非無漏，彼行非無漏果耶？設行非無漏果，彼行非無漏耶？頗有漏行有漏果耶、有漏行無漏果耶、有漏行有漏無漏果耶？頗無漏行無漏果耶、無漏行有漏果耶、無漏行有漏無漏果耶？頗有漏無漏行有漏無漏果耶？有漏無漏行有漏果耶？有漏無漏行無漏果耶？頗學行學果耶、學行無學果耶、學行非學非無學果耶？頗無學行無學果耶、無學行學果耶、無學行非學非無學果耶？頗非學非無學行非學非無學果耶、非學非無學行學果耶、非學非無學行無學果耶？又世尊言：不修身、不修戒、不修心、不修智慧。云何不修身、不修戒、不修心、不修智慧？若不修身，彼不修戒不修心不修智慧耶？設不修慧，彼不修身耶？若不修戒，彼不修心不修慧？設不修慧，彼不修戒耶？若不修心，彼不修智慧耶？設不修智慧，彼不修心耶？又世尊言：修身、修戒、修心、修慧。云何修身、修戒、修心、修慧？若修身，彼修戒修心修慧耶？設修慧，彼修身耶？若修戒，彼修心修慧耶？設修慧，彼修戒耶？若修心，彼修慧？設修慧，彼修心耶？頗成就過去戒，非未來現在此種耶，及未來非現在，及現在非未來，及未來現在此種耶？頗成就未來戒，非過去現在此種，及過去非現在，及現在非過去，及過去現在此種耶？頗成就現在戒，非過去未來此種，及過去非未來，及未來非過去，及過去未來此種耶？此章義願具
若成就身教，彼成就無教耶？設成就無教，彼成就教耶？若成就善不善隱沒、無記不隱沒無記身教，彼成就無教耶？設成就無教，彼成就教耶？若成就過去身教，彼成就無教耶？設成就無教，彼成就教耶？若成就過去善不善隱沒、無記不隱沒無記身教，彼成就無教耶？設成就無教，彼成就教耶？若成就未來身教，彼成就無教耶？設成就無教，彼成就教耶？若成就未來善不善隱沒、無記不隱沒無記身教，彼成就無教耶？設成就無教，彼成就教耶？若成就現在身教，彼成就無教耶？設成就無教，彼成就教耶？若成就現在善不善隱沒、無記不隱沒無記身教，彼成就無教耶？設成就無教，彼成就教耶？口教亦如是。諸行欲界繫，彼行欲界繫果耶？設行欲界繫果，彼行欲界繫耶？諸行色界繫，彼行色界繫果耶？設行色界繫果，彼行色界繫耶？諸行無色界繫果，彼行無色界繫耶？設行無色界繫果，彼行無色界繫耶？諸無漏行，彼行無漏果耶？設行無漏果，彼行無漏耶？諸行不欲界，彼行不欲界果耶？設行非欲界果，彼行非欲界耶？諸行非色界，彼行非色界果耶？設行非色界果，彼行非色界耶？諸行非無色界，彼行非無色界果耶？設行非無色界果，彼行非無色界耶？諸行非無漏，彼行非無漏果耶？設行非無漏果，彼行非無漏耶？頗有漏行有漏果耶、有漏行無漏果耶、有漏行有漏無漏果耶？頗無漏行無漏果耶、無漏行有漏果耶、無漏行有漏無漏果耶？頗有漏無漏行有漏無漏果耶？有漏無漏行有漏果耶？有漏無漏行無漏果耶？頗學行學果耶、學行無學果耶、學行非學非無學果耶？頗無學行無學果耶、無學行學果耶、無學行非學非無學果耶？頗非學非無學行非學非無學果耶、非學非無學行學果耶、非學非無學行無學果耶？又世尊言：不修身、不修戒、不修心、不修智慧。云何不修身、不修戒、不修心、不修智慧？若不修身，彼不修戒不修心不修智慧耶？設不修慧，彼不修身耶？若不修戒，彼不修心不修慧？設不修慧，彼不修戒耶？若不修心，彼不修智慧耶？設不修智慧，彼不修心耶？又世尊言：修身、修戒、修心、修慧。云何修身、修戒、修心、修慧？若修身，彼修戒修心修慧耶？設修慧，彼修身耶？若修戒，彼修心修慧耶？設修慧，彼修戒耶？若修心，彼修慧？設修慧，彼修心耶？頗成就過去戒，非未來現在此種耶，及未來非現在，及現在非未來，及未來現在此種耶？頗成就未來戒，非過去現在此種，及過去非現在，及現在非過去，及過去現在此種耶？頗成就現在戒，非過去未來此種，及過去非未來，及未來非過去，及過去未來此種耶？此章義願具
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演說。
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若成就身教，彼成就無教耶？答曰：或教非無教。云何教非無教？答曰：生欲界非律儀亦不不處律儀，身有教、彼不得無教，本有教不失、彼不得無教，是謂教非無教。云何無教非教？答曰：無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界處律儀不得戒律儀，身無教、本有教便失，彼得無教；若生色界身無教；若無垢人生無色界，是謂無教非教。云何教無教？答曰：生欲界處律儀不得戒律儀，身有教、彼得無教；本有教不失、彼得無教；處戒律儀不處戒律儀處亦不律儀亦不不律儀處，身有教、彼得無教，本有教不失、彼得無教；若生色界身有教，是謂教無教。云何非教無教？答曰：凡夫人處母胎卵膜漸厚，若生欲界不律儀亦不不律儀處，身無教、本有教便失，彼不得無教；凡夫人生無色界，是謂非教無教也。若成就善身教，彼成就無教耶？答曰：或教非無教也。云何教非無教？答曰：生欲界不律儀處善身有教、彼不得無教，本有教不失、彼不得無教；不律儀亦不不律儀處善身有教、彼不得無教；本有教不失、彼不得無教，是謂教非無教。云何無教非教？答曰：無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界律儀處不得戒律儀，善身無教、本有教便失、彼得無教；若生色界善身無教；無垢人生無色界，是謂無教非教也。云何教無教？答曰：生欲界律儀處不得戒律儀，身有教、彼得無教；本有教不失、彼得無教；戒律儀處不律儀處不律儀亦不不律儀，善身有教、彼得無教，本有教不失、彼得無教；若生色界善身有教，是謂教無教。云何非教無教？答曰：凡夫人處母胎卵膜漸厚，若生欲界不律儀處，善身無教、本有教便失、彼不得無教；不律儀亦不不律儀處，善身無教、本有教便失、彼不得無教；若凡夫人生無色界，是謂非教無教。若成就不善身教，彼成就無教耶？答曰：如是，若成就無教彼成就教也。頗成就教非無教耶？答曰：有，生欲界律儀處，不善身有教、彼不得無教，本有教不失、彼不得無教；不律儀亦不不律儀處，不善身有教、彼不得無教，本有教不失、彼不得無教也。若成就隱沒無記身教，彼成就無教耶？答曰：無有成就無教。頗成就教耶？答曰：有，生色界隱沒無記身教也。若成就不隱沒無記身教，彼成就無教耶？答曰：無有成就無教。頗成就教耶？答曰：有，生欲界若生色界不隱沒無記身有教也(不定教竟)。若成就過去身教，彼成就無教耶？答曰：或教非無教。云何教非無教？答曰：生欲界不律儀亦不不律儀處，本身有教不失、彼不得無教，是謂教非無教。云何無教非教？答曰：無垢人處母胎膜漸厚，若生欲界律儀處不得戒律儀，本身無教、
若成就身教，彼成就無教耶？答曰：或教非無教。云何教非無教？答曰：生欲界非律儀亦不不處律儀，身有教、彼不得無教，本有教不失、彼不得無教，是謂教非無教。云何無教非教？答曰：無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界處律儀不得戒律儀，身無教、本有教便失，彼得無教；若生色界身無教；若無垢人生無色界，是謂無教非教。云何教無教？答曰：生欲界處律儀不得戒律儀，身有教、彼得無教；本有教不失、彼得無教；處戒律儀不處戒律儀處亦不律儀亦不不律儀處，身有教、彼得無教，本有教不失、彼得無教；若生色界身有教，是謂教無教。云何非教無教？答曰：凡夫人處母胎卵膜漸厚，若生欲界不律儀亦不不律儀處，身無教、本有教便失，彼不得無教；凡夫人生無色界，是謂非教無教也。若成就善身教，彼成就無教耶？答曰：或教非無教也。云何教非無教？答曰：生欲界不律儀處善身有教、彼不得無教，本有教不失、彼不得無教；不律儀亦不不律儀處善身有教、彼不得無教；本有教不失、彼不得無教，是謂教非無教。云何無教非教？答曰：無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界律儀處不得戒律儀，善身無教、本有教便失、彼得無教；若生色界善身無教；無垢人生無色界，是謂無教非教也。云何教無教？答曰：生欲界律儀處不得戒律儀，身有教、彼得無教；本有教不失、彼得無教；戒律儀處不律儀處不律儀亦不不律儀，善身有教、彼得無教，本有教不失、彼得無教；若生色界善身有教，是謂教無教。云何非教無教？答曰：凡夫人處母胎卵膜漸厚，若生欲界不律儀處，善身無教、本有教便失、彼不得無教；不律儀亦不不律儀處，善身無教、本有教便失、彼不得無教；若凡夫人生無色界，是謂非教無教。若成就不善身教，彼成就無教耶？答曰：如是，若成就無教彼成就教也。頗成就教非無教耶？答曰：有，生欲界律儀處，不善身有教、彼不得無教，本有教不失、彼不得無教；不律儀亦不不律儀處，不善身有教、彼不得無教，本有教不失、彼不得無教也。若成就隱沒無記身教，彼成就無教耶？答曰：無有成就無教。頗成就教耶？答曰：有，生色界隱沒無記身教也。若成就不隱沒無記身教，彼成就無教耶？答曰：無有成就無教。頗成就教耶？答曰：有，生欲界若生色界不隱沒無記身有教也(不定教竟)。若成就過去身教，彼成就無教耶？答曰：或教非無教。云何教非無教？答曰：生欲界不律儀亦不不律儀處，本身有教不失、彼不得無教，是謂教非無教。云何無教非教？答曰：無垢人處母胎膜漸厚，若生欲界律儀處不得戒律儀，本身無教、
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有教便失，若生色界、本身無教，若學生無色界，是謂無教非教。云何教無教？答曰：生欲界律儀處不得戒律儀，本身有教不失，彼得無教；戒律儀處不律儀處不律儀亦不不律儀處，本身有教不失、彼得無教；若生色界本身有教不失，是謂教無教。云何非教無教？答曰：凡夫人處母胎卵膜漸厚，若生欲界不得律儀亦不不律儀處，本身無教、設有教便失；阿羅漢、凡夫人生無色界，是謂非教無教。若成就過去善身教，彼成就無教耶？答曰：或教非無教。云何教非無教？答曰：生欲界不律儀處，本善身有教不失、彼不得無教；不律儀亦不不律儀處，本善身有教不失、彼不得無教，是謂教非無教。云何無教非教？答曰：無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界律儀處不得戒律儀，本善身無教、有教便失；若生色界，本善身無教；若學生無色界，是謂無教非教。云何教無教？答曰：生欲界律儀處不得戒律儀，本善身有教不失、彼得無教；律儀處不律儀處不律儀亦不不律儀處，本善身有教不失、彼得無教；若生色界，本善身有教不失，是謂教無教。云何非教無教？答曰：凡夫人處母胎卵膜漸厚，若生欲界不律儀處，善身本無教、有教便不失；律儀處亦不不律儀處，本善身無教、有教便失；阿羅漢、凡夫人生無色界，是謂非教無教。若成就過去不善身教，彼成就無教耶？答曰：如是，若成就無教，彼成就教也。頗成就教非無教耶？答曰：有，生欲界律儀處，本不善身有教不失、彼不得無教；不律儀亦不不律儀處，本不善身有教不失、彼不得無教也。若成就過去隱沒無記、不隱沒無記身教，彼成就無教耶？答曰：無有成就教非無教(過去竟)。若成就未來身教，彼成就無教耶？答曰：無有成就教也。頗成就無教？答曰：有，無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界得色界善心，若生色界無垢人生無色界也。若成就未來善身教，彼成就無教耶？答曰：無有成就教。頗成就無教耶？答曰：有無垢人處母胎膜漸厚，若生欲界得色界善心生色界，無垢人生無色界也。若成就未來不善隱沒無記、不隱沒無記身教，彼成就無教耶？答曰：無有成就教非無教(未來竟)。若成就現在身教，彼成就無教耶？答曰：或教非無教。云何教非無教？答曰：生欲界律儀處不得戒律儀，身有教、彼不得無教，本有教不失、彼不得無教；不律儀亦不不律儀處，身有教、彼不得無教，本有教不失、彼不得無教；若生色界身有教，是謂教非無教。云何無教非教？答曰：生欲界戒律儀處不得戒律入定不入定，身無教、本有教便失、彼得無教；戒律處不律亦不不律處，身無教、本有教便失、彼得無
有教便失，若生色界、本身無教，若學生無色界，是謂無教非教。云何教無教？答曰：生欲界律儀處不得戒律儀，本身有教不失，彼得無教；戒律儀處不律儀處不律儀亦不不律儀處，本身有教不失、彼得無教；若生色界本身有教不失，是謂教無教。云何非教無教？答曰：凡夫人處母胎卵膜漸厚，若生欲界不得律儀亦不不律儀處，本身無教、設有教便失；阿羅漢、凡夫人生無色界，是謂非教無教。若成就過去善身教，彼成就無教耶？答曰：或教非無教。云何教非無教？答曰：生欲界不律儀處，本善身有教不失、彼不得無教；不律儀亦不不律儀處，本善身有教不失、彼不得無教，是謂教非無教。云何無教非教？答曰：無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界律儀處不得戒律儀，本善身無教、有教便失；若生色界，本善身無教；若學生無色界，是謂無教非教。云何教無教？答曰：生欲界律儀處不得戒律儀，本善身有教不失、彼得無教；律儀處不律儀處不律儀亦不不律儀處，本善身有教不失、彼得無教；若生色界，本善身有教不失，是謂教無教。云何非教無教？答曰：凡夫人處母胎卵膜漸厚，若生欲界不律儀處，善身本無教、有教便不失；律儀處亦不不律儀處，本善身無教、有教便失；阿羅漢、凡夫人生無色界，是謂非教無教。若成就過去不善身教，彼成就無教耶？答曰：如是，若成就無教，彼成就教也。頗成就教非無教耶？答曰：有，生欲界律儀處，本不善身有教不失、彼不得無教；不律儀亦不不律儀處，本不善身有教不失、彼不得無教也。若成就過去隱沒無記、不隱沒無記身教，彼成就無教耶？答曰：無有成就教非無教(過去竟)。若成就未來身教，彼成就無教耶？答曰：無有成就教也。頗成就無教？答曰：有，無垢人處母胎卵膜漸厚，若生欲界得色界善心，若生色界無垢人生無色界也。若成就未來善身教，彼成就無教耶？答曰：無有成就教。頗成就無教耶？答曰：有無垢人處母胎膜漸厚，若生欲界得色界善心生色界，無垢人生無色界也。若成就未來不善隱沒無記、不隱沒無記身教，彼成就無教耶？答曰：無有成就教非無教(未來竟)。若成就現在身教，彼成就無教耶？答曰：或教非無教。云何教非無教？答曰：生欲界律儀處不得戒律儀，身有教、彼不得無教，本有教不失、彼不得無教；不律儀亦不不律儀處，身有教、彼不得無教，本有教不失、彼不得無教；若生色界身有教，是謂教非無教。云何無教非教？答曰：生欲界戒律儀處不得戒律入定不入定，身無教、本有教便失、彼得無教；戒律處不律亦不不律處，身無教、本有教便失、彼得無
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教；若生色界入定，是謂無教非教。云何教無教？答曰：生欲界律處不得戒律，身有教、彼得無教，本有教不失、彼得無教；戒律處不律亦不不律處，身有教、彼得無教，本有教不失、彼得無教，是謂教無教。云何非教無教？答曰：凡夫人處母胎卵膜漸厚，若生欲界律處不得戒律不入定，身無教、本有教便失、彼不得無教；不律亦不不律處，身無教、本有教便失、彼不得無教；若生色界不入定，身無教；生無色界，是謂非教無教。若成就現在善身教，彼成就無教？答曰：或教非無教。云何教非無教？答曰：生欲界律處不得戒律，善身有教、彼不得無教，本有教不失、彼不得無教；不律處不律亦不不律處，善身有教、彼不得無教，本有教不失、彼不得無教；若生色界善身有教，是謂教非無教。云何無教非教？答曰：生欲界律處不得戒律入定不入定，善身無教、本有教便失、彼得無教；戒律處不律亦不不律處，善身無教、本有教便失、彼得無教；若生色界入定，是謂無教非教。云何教無教？答曰：生欲界律處不得戒律，善身有教、彼得無教，本有教不失、彼得無教；戒律處不律處不律亦不不律處，善身有教、彼得無教，本有教不失、彼得無教，是謂教無教。云何非教無教？答曰：處母胎卵膜漸厚，若生欲界律處不得戒律不入定，善身無教、本有教便失、彼不得無教；不律處不律亦不不律處，善身無教、本有教便失、彼不得無教；若生色界不入定善身無教；生無色界，是謂非教無教。若成就現在不善身教，彼成就無教耶？答曰：或教非無教。云何教非無教？答曰：生欲界戒律處，不善身有教、彼不得無教，本有教不失、彼不得無教；不律亦不不律處，不善身有教、彼不得無教，本有教不失、彼不得無教，是謂教非無教。云何無教非教？答曰：生欲界戒律處，不善身無教、本有教便失、彼得無教；不律處不律亦不不律處，不善身無教、本有教便失、彼得無教，是謂無教非教。云何教無教？答曰：生欲界律處，不善身有教、彼得無教，本有教不失、彼得無教；不律處不律亦不不律處，不善身有教、彼得無教，本有教不失、彼得無教，是謂教無教。云何非教無教？答曰：凡夫人處母胎卵膜漸厚，若生欲界律處，不善身無教、本有教便失、彼不得無教；不律亦不不律處，不善身無教、本有教便失、彼不得無教；若生色無色界，是謂非教無教。若成就現在隱沒無記身教，彼成就無教耶？答曰：無有成就無教。頗成就教耶？答曰：有，生色界隱沒無記身有教也。若成就現在不隱沒無記身教，彼成就無教耶？答曰：無有成就無教。頗成就教耶？答曰：
教；若生色界入定，是謂無教非教。云何教無教？答曰：生欲界律處不得戒律，身有教、彼得無教，本有教不失、彼得無教；戒律處不律亦不不律處，身有教、彼得無教，本有教不失、彼得無教，是謂教無教。云何非教無教？答曰：凡夫人處母胎卵膜漸厚，若生欲界律處不得戒律不入定，身無教、本有教便失、彼不得無教；不律亦不不律處，身無教、本有教便失、彼不得無教；若生色界不入定，身無教；生無色界，是謂非教無教。若成就現在善身教，彼成就無教？答曰：或教非無教。云何教非無教？答曰：生欲界律處不得戒律，善身有教、彼不得無教，本有教不失、彼不得無教；不律處不律亦不不律處，善身有教、彼不得無教，本有教不失、彼不得無教；若生色界善身有教，是謂教非無教。云何無教非教？答曰：生欲界律處不得戒律入定不入定，善身無教、本有教便失、彼得無教；戒律處不律亦不不律處，善身無教、本有教便失、彼得無教；若生色界入定，是謂無教非教。云何教無教？答曰：生欲界律處不得戒律，善身有教、彼得無教，本有教不失、彼得無教；戒律處不律處不律亦不不律處，善身有教、彼得無教，本有教不失、彼得無教，是謂教無教。云何非教無教？答曰：處母胎卵膜漸厚，若生欲界律處不得戒律不入定，善身無教、本有教便失、彼不得無教；不律處不律亦不不律處，善身無教、本有教便失、彼不得無教；若生色界不入定善身無教；生無色界，是謂非教無教。若成就現在不善身教，彼成就無教耶？答曰：或教非無教。云何教非無教？答曰：生欲界戒律處，不善身有教、彼不得無教，本有教不失、彼不得無教；不律亦不不律處，不善身有教、彼不得無教，本有教不失、彼不得無教，是謂教非無教。云何無教非教？答曰：生欲界戒律處，不善身無教、本有教便失、彼得無教；不律處不律亦不不律處，不善身無教、本有教便失、彼得無教，是謂無教非教。云何教無教？答曰：生欲界律處，不善身有教、彼得無教，本有教不失、彼得無教；不律處不律亦不不律處，不善身有教、彼得無教，本有教不失、彼得無教，是謂教無教。云何非教無教？答曰：凡夫人處母胎卵膜漸厚，若生欲界律處，不善身無教、本有教便失、彼不得無教；不律亦不不律處，不善身無教、本有教便失、彼不得無教；若生色無色界，是謂非教無教。若成就現在隱沒無記身教，彼成就無教耶？答曰：無有成就無教。頗成就教耶？答曰：有，生色界隱沒無記身有教也。若成就現在不隱沒無記身教，彼成就無教耶？答曰：無有成就無教。頗成就教耶？答曰：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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有，生欲界，若生色界不隱沒無記身有教(現在竟)。口教亦如是。
有，生欲界，若生色界不隱沒無記身有教(現在竟)。口教亦如是。
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諸行欲界，彼行欲界果耶？答曰：如是，諸行欲界，彼行欲界果。頗行欲界果，彼行非欲界耶？答曰：有，如色界道欲界化化作欲界語也。諸行色界，彼行色界果耶？答曰：如是，諸行色界果，彼行色界。頗行色界，彼行非色界果耶？答曰：有，如色界道欲界化化作欲界語，如色界道斷結趣證也。諸行無色界，彼行無色界果耶？答曰：如是，諸行無色界果，彼行無色界耶。頗行無色界，彼行非無色界果耶？答曰：有，如無色界道斷結趣證也。諸行無漏，彼行無漏果耶？答曰：如是，諸行無漏，彼行無漏果也。頗行無漏果，彼行非無漏耶？答曰：有，如色無色界道斷結趣證也。諸行非欲界，彼行非欲界果耶？答曰：如是，諸行非欲界果，彼行非欲界。頗行非欲界，彼行非不欲界果耶？答曰：有，如色界道欲界化化作欲界語。諸行非色界，彼行非色界果耶？答曰：如是，諸行非色界，彼行非色界果。頗行非色界果，彼行非不色界耶？答曰：有。如色界道欲界化化作欲界語，如色界道斷結趣證也。諸行非無色界，彼行非無色界果耶？答曰：如是，諸行非無色界，彼行非無色界果。頗行非無色界果，彼行非不無色界耶？答曰：有，如無色界道斷結趣證也。諸行非無漏，彼行非無漏果耶？答曰：如是，諸行非無漏果彼行非無漏。頗行非無漏，彼行非不無漏果耶？答曰：有，如色無色界道斷結趣證。頗有漏行有漏果耶？答曰：有，所謂依果、報果。頗有漏行無漏果耶？答曰：有，解脫果。頗有漏行有漏無漏果耶？答曰：有，所謂依果、報果、解脫果(有漏竟)。頗無漏行無漏果耶？答曰：有，所依果、解脫果。頗無漏行有漏果耶？答曰：無。頗無漏行有漏無漏果耶？答曰：無。頗有漏行有漏無漏果耶？答曰：無。頗有漏無漏行有漏果耶？答曰：無。頗有漏無漏行無漏果耶？答曰：有，解脫果(有漏無漏竟)。頗學行學果耶？答曰：有，所依果。頗學行無學果？答曰：有，所依果。頗學行非學非無學果耶？答曰：有，解脫果(學竟)。頗無學行無學果耶？答曰：有，所依果。頗無學行學果耶？答曰：無。頗無學行非學非無學果耶？答曰：有，解脫果(無學竟)。頗非學非無學行非學非無學果耶？答曰：有，所依果、報果、解脫果。頗非學非無學行學果耶？答曰：無也。頗非學非無學行無學果耶？答曰：無。
諸行欲界，彼行欲界果耶？答曰：如是，諸行欲界，彼行欲界果。頗行欲界果，彼行非欲界耶？答曰：有，如色界道欲界化化作欲界語也。諸行色界，彼行色界果耶？答曰：如是，諸行色界果，彼行色界。頗行色界，彼行非色界果耶？答曰：有，如色界道欲界化化作欲界語，如色界道斷結趣證也。諸行無色界，彼行無色界果耶？答曰：如是，諸行無色界果，彼行無色界耶。頗行無色界，彼行非無色界果耶？答曰：有，如無色界道斷結趣證也。諸行無漏，彼行無漏果耶？答曰：如是，諸行無漏，彼行無漏果也。頗行無漏果，彼行非無漏耶？答曰：有，如色無色界道斷結趣證也。諸行非欲界，彼行非欲界果耶？答曰：如是，諸行非欲界果，彼行非欲界。頗行非欲界，彼行非不欲界果耶？答曰：有，如色界道欲界化化作欲界語。諸行非色界，彼行非色界果耶？答曰：如是，諸行非色界，彼行非色界果。頗行非色界果，彼行非不色界耶？答曰：有。如色界道欲界化化作欲界語，如色界道斷結趣證也。諸行非無色界，彼行非無色界果耶？答曰：如是，諸行非無色界，彼行非無色界果。頗行非無色界果，彼行非不無色界耶？答曰：有，如無色界道斷結趣證也。諸行非無漏，彼行非無漏果耶？答曰：如是，諸行非無漏果彼行非無漏。頗行非無漏，彼行非不無漏果耶？答曰：有，如色無色界道斷結趣證。頗有漏行有漏果耶？答曰：有，所謂依果、報果。頗有漏行無漏果耶？答曰：有，解脫果。頗有漏行有漏無漏果耶？答曰：有，所謂依果、報果、解脫果(有漏竟)。頗無漏行無漏果耶？答曰：有，所依果、解脫果。頗無漏行有漏果耶？答曰：無。頗無漏行有漏無漏果耶？答曰：無。頗有漏行有漏無漏果耶？答曰：無。頗有漏無漏行有漏果耶？答曰：無。頗有漏無漏行無漏果耶？答曰：有，解脫果(有漏無漏竟)。頗學行學果耶？答曰：有，所依果。頗學行無學果？答曰：有，所依果。頗學行非學非無學果耶？答曰：有，解脫果(學竟)。頗無學行無學果耶？答曰：有，所依果。頗無學行學果耶？答曰：無。頗無學行非學非無學果耶？答曰：有，解脫果(無學竟)。頗非學非無學行非學非無學果耶？答曰：有，所依果、報果、解脫果。頗非學非無學行學果耶？答曰：無也。頗非學非無學行無學果耶？答曰：無。
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又世尊言：不修身、不修戒、不修心、不修慧。云何不修身？答曰：身欲未盡、貪未盡、念未盡、渴未盡。復次以無礙道盡色愛，彼道不修不猗。如是不修身，不修戒亦如是。云何不修心？答曰：心欲未盡、貪未盡、念未盡、渴未盡。復次以無礙道盡無色愛，彼道不修不猗。如是不修心，不修慧亦如是。若不修身，彼不修戒？答曰：如是。設不修戒，彼不修身耶？答曰：如是。若不修身，彼不修心耶？答曰：如是，若不修身，彼不修心。頗不修心非不修身？答曰：有，色愛盡上愛未盡。若不修身，彼不修慧？答曰：如是，若不修身，彼不修慧。頗不修慧非不修身？答曰：有，色愛盡上愛未盡。若不修戒，彼不修心耶？答曰：如是，若不修戒，彼不修心。頗不修心非不修戒耶？答曰：有，色愛盡上愛未盡。若不修戒，彼不修慧？答曰：如是，若不修戒，彼不修慧。頗不修慧非不修戒？答曰：有，色愛盡上愛未盡。若不修心，彼不修慧耶？答曰：如是。設不修慧，彼不修心？答曰：如是。
又世尊言：不修身、不修戒、不修心、不修慧。云何不修身？答曰：身欲未盡、貪未盡、念未盡、渴未盡。復次以無礙道盡色愛，彼道不修不猗。如是不修身，不修戒亦如是。云何不修心？答曰：心欲未盡、貪未盡、念未盡、渴未盡。復次以無礙道盡無色愛，彼道不修不猗。如是不修心，不修慧亦如是。若不修身，彼不修戒？答曰：如是。設不修戒，彼不修身耶？答曰：如是。若不修身，彼不修心耶？答曰：如是，若不修身，彼不修心。頗不修心非不修身？答曰：有，色愛盡上愛未盡。若不修身，彼不修慧？答曰：如是，若不修身，彼不修慧。頗不修慧非不修身？答曰：有，色愛盡上愛未盡。若不修戒，彼不修心耶？答曰：如是，若不修戒，彼不修心。頗不修心非不修戒耶？答曰：有，色愛盡上愛未盡。若不修戒，彼不修慧？答曰：如是，若不修戒，彼不修慧。頗不修慧非不修戒？答曰：有，色愛盡上愛未盡。若不修心，彼不修慧耶？答曰：如是。設不修慧，彼不修心？答曰：如是。
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又世尊言：修身、修戒、修心、修慧。云何修身？答曰：身愛盡、貪盡、念盡、渴盡。復次以無礙道盡色愛，彼道修猗。如是修身，戒亦如是。云何修心？答曰：心愛盡、貪盡、念盡、渴盡。復次以無礙道盡無色愛，彼道修猗。如是修心，修慧亦如是。若修身，彼修戒耶？答曰：如是。設修戒，彼修身耶？答曰：如是。若修身，彼修心耶？答曰：如是。若修心，彼修身耶？頗修身不修心耶？答曰：有，色愛盡上愛未盡。若修身，彼修慧耶？答曰：如是。若修慧彼修身耶？頗修身不修慧？答曰：有，色愛盡上愛未盡。若修戒，彼修心耶？答曰。如是。若修心，彼修戒耶？頗修戒不修心耶？答曰：有，色愛盡上愛未盡。若修戒，彼修慧耶？答曰：如是。若修慧彼修戒，頗修戒不修慧？答曰：有，色愛盡上愛未盡。若修心，彼修慧耶？答曰：如是。設修慧，彼修心耶？答曰：如是。
又世尊言：修身、修戒、修心、修慧。云何修身？答曰：身愛盡、貪盡、念盡、渴盡。復次以無礙道盡色愛，彼道修猗。如是修身，戒亦如是。云何修心？答曰：心愛盡、貪盡、念盡、渴盡。復次以無礙道盡無色愛，彼道修猗。如是修心，修慧亦如是。若修身，彼修戒耶？答曰：如是。設修戒，彼修身耶？答曰：如是。若修身，彼修心耶？答曰：如是。若修心，彼修身耶？頗修身不修心耶？答曰：有，色愛盡上愛未盡。若修身，彼修慧耶？答曰：如是。若修慧彼修身耶？頗修身不修慧？答曰：有，色愛盡上愛未盡。若修戒，彼修心耶？答曰。如是。若修心，彼修戒耶？頗修戒不修心耶？答曰：有，色愛盡上愛未盡。若修戒，彼修慧耶？答曰：如是。若修慧彼修戒，頗修戒不修慧？答曰：有，色愛盡上愛未盡。若修心，彼修慧耶？答曰：如是。設修慧，彼修心耶？答曰：如是。
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頗成就過去戒，非未來現在此種耶？答曰：有，教戒盡不失，此種不現在前。及未來非現在此種耶？答曰：有，道共、定共戒盡不失，此種不現在前。及現在非未來此種耶？答曰：有，教戒已盡不失，此種現在前。及未來現在此種耶？答曰：有，道共、定共戒盡不失，此種現在前(過去竟)。頗成就未來戒，非過去現在此種耶？答曰：有，阿羅漢生無色界。及過去非現在此種？答曰：有，道共、定共戒盡不失，此種不現在前。及現在非過去此種耶？答曰：有，最初得無漏律。及過去現在此種耶？答曰：有，道共、定共戒盡不失，此種現在前(未來竟)。頗成就現在戒，非過去未來此種耶？答曰：有，最初得戒律儀。及過去非未來此種耶？答曰：有，教戒盡不失，此種現在前。及未來非過去此種？答曰：有，最初得無漏律儀。及過去未來此種耶？答曰：有，道共、定共戒盡不失，此種現在前。
頗成就過去戒，非未來現在此種耶？答曰：有，教戒盡不失，此種不現在前。及未來非現在此種耶？答曰：有，道共、定共戒盡不失，此種不現在前。及現在非未來此種耶？答曰：有，教戒已盡不失，此種現在前。及未來現在此種耶？答曰：有，道共、定共戒盡不失，此種現在前(過去竟)。頗成就未來戒，非過去現在此種耶？答曰：有，阿羅漢生無色界。及過去非現在此種？答曰：有，道共、定共戒盡不失，此種不現在前。及現在非過去此種耶？答曰：有，最初得無漏律。及過去現在此種耶？答曰：有，道共、定共戒盡不失，此種現在前(未來竟)。頗成就現在戒，非過去未來此種耶？答曰：有，最初得戒律儀。及過去非未來此種耶？答曰：有，教戒盡不失，此種現在前。及未來非過去此種？答曰：有，最初得無漏律儀。及過去未來此種耶？答曰：有，道共、定共戒盡不失，此種現在前。
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阿毘曇有教無教跋渠第四竟(梵本三百七十三首盧，秦四千九百五十四言)。
阿毘曇有教無教跋渠第四竟(梵本三百七十三首盧，秦四千九百五十四言)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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阿毘曇行揵度自行跋渠第五
阿毘曇行揵度自行跋渠第五
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云何自行？以何等故自行？所可用行自行，彼行當言過去耶、未來現在耶？所可用行自行，彼行成就耶？設行成就，彼行自行耶？所可用行非自行，彼行不成就耶？設行不成就，彼行不自行耶？所可用行自行，彼行必受報耶？設行必受報，彼行自行耶？所可用行非自行，彼行必不受報耶？設行必不受報，彼行非自行耶？所可用行成就，彼行必受報耶？設行必受報，彼行成就耶？所可用行不成就，彼行必不受報耶？設行必不受報，彼行不成就？如有須陀洹不善行苦痛報未熟，彼以何故障地獄道、畜生、餓鬼？又世尊言：是謂世尊弟子，盡地獄、盡畜生、盡餓鬼，不墮惡道。須陀洹有此智，悟我盡地獄、盡畜生、盡餓鬼，盡不墮惡道，為不自悟？云何學謀害？一切學謀害果耶？云何住壽行、云何捨壽行？云何心亂？以何等纏相應法盡不善？佛語，云何佛語？當言善耶、無記耶？佛語名何等法？契經、詩、記、偈、因緣、歎、本末、譬喻、生、方廣、未曾有、法義名何法？印名何法？數名何法？算名何法？書名何法？頌名何法？種種伎藝名何法？若學戒成就，彼成就非學非無學戒耶？設成就非學非無學戒，彼成就學戒耶？若成就無學戒，彼成就非學非無學戒耶？設成就非學非無學戒，彼成就無學戒耶？此章義願具演說。
云何自行？以何等故自行？所可用行自行，彼行當言過去耶、未來現在耶？所可用行自行，彼行成就耶？設行成就，彼行自行耶？所可用行非自行，彼行不成就耶？設行不成就，彼行不自行耶？所可用行自行，彼行必受報耶？設行必受報，彼行自行耶？所可用行非自行，彼行必不受報耶？設行必不受報，彼行非自行耶？所可用行成就，彼行必受報耶？設行必受報，彼行成就耶？所可用行不成就，彼行必不受報耶？設行必不受報，彼行不成就？如有須陀洹不善行苦痛報未熟，彼以何故障地獄道、畜生、餓鬼？又世尊言：是謂世尊弟子，盡地獄、盡畜生、盡餓鬼，不墮惡道。須陀洹有此智，悟我盡地獄、盡畜生、盡餓鬼，盡不墮惡道，為不自悟？云何學謀害？一切學謀害果耶？云何住壽行、云何捨壽行？云何心亂？以何等纏相應法盡不善？佛語，云何佛語？當言善耶、無記耶？佛語名何等法？契經、詩、記、偈、因緣、歎、本末、譬喻、生、方廣、未曾有、法義名何法？印名何法？數名何法？算名何法？書名何法？頌名何法？種種伎藝名何法？若學戒成就，彼成就非學非無學戒耶？設成就非學非無學戒，彼成就學戒耶？若成就無學戒，彼成就非學非無學戒耶？設成就非學非無學戒，彼成就無學戒耶？此章義願具演說。
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云何自行？答曰：若行報是謂今得，此有彼行生受報，是謂自行。以何等自行？答曰：此行自果自依自報；復次此行受報時，此意受報非餘，以是故自行。所可用行自行，此行當言過去耶、未來現在耶？答曰：彼行過去世。所可用行自行，彼行成就耶？答曰：或行自行此行非成就。云何行自行彼行不成就耶？答曰：行報於今得有，彼行生受報、彼行失，是謂行自行彼行不成就。云何行成就此行非自行？答曰：行報不於今得有，此行生不受報、彼行不失，是謂行成就此行非自行。云何行自行彼行成就？答曰：行報於今得有，彼行生受報、彼行不失，是謂行自行彼行成就。云何行非自行彼行不成就耶？答曰：行報不於今得有，彼行生不受報、彼行失，是謂行非自行彼行不成就。非亦如是。所可用行自行，彼行必受報耶？答曰：或行自行彼行必不受報。云何行自行彼行必不受報？答曰：行報於今得有，彼行生受報、彼行後報，是謂行自行彼行必不受報。云何行必受報彼行非自行？答曰：行報不於今得有，彼行生不受報、彼行報未熟，是謂行必受報彼行非自行。云何行自行彼行必受報？答曰：行報於今得有，彼行生受報、彼行非後報，是謂行自行彼行必受報。云何行非自行彼行必不受報？答曰：行報不於今得有，彼行生不受報、彼行報熟，是謂行非自行彼行必不受報。非亦如是。所可用行成就，彼行必受報耶？答曰：或行成就彼行必不受報。云何行成就彼行必不受報？答曰：諸行過去不善、設善有漏，報熟，彼行不失；諸行未來不善、設善有漏，得必不生，若無記無漏行成就，是謂行成就彼行必不受報。云何行必受報彼行不成就？答曰：諸行過去不善、設善有漏，報不熟、彼行失；諸行未來不善、設善有漏，不得必生，是謂行必受報彼行不成就。云何行成就彼行必受報？答曰：諸行過去不善、設善有漏，報不熟、彼行不失；諸行未來不善、設善有漏，得必生；諸行現在不善、設善有漏，是謂行成就彼行必受報。云何行不成就彼行必不受報？答曰：諸行過去不善、設善有漏，報熟、彼行失；諸行未來不善、設善有漏，不得必不生；若無記無漏行不成就，是謂行不成就彼行必不受報。非亦如是。
云何自行？答曰：若行報是謂今得，此有彼行生受報，是謂自行。以何等自行？答曰：此行自果自依自報；復次此行受報時，此意受報非餘，以是故自行。所可用行自行，此行當言過去耶、未來現在耶？答曰：彼行過去世。所可用行自行，彼行成就耶？答曰：或行自行此行非成就。云何行自行彼行不成就耶？答曰：行報於今得有，彼行生受報、彼行失，是謂行自行彼行不成就。云何行成就此行非自行？答曰：行報不於今得有，此行生不受報、彼行不失，是謂行成就此行非自行。云何行自行彼行成就？答曰：行報於今得有，彼行生受報、彼行不失，是謂行自行彼行成就。云何行非自行彼行不成就耶？答曰：行報不於今得有，彼行生不受報、彼行失，是謂行非自行彼行不成就。非亦如是。所可用行自行，彼行必受報耶？答曰：或行自行彼行必不受報。云何行自行彼行必不受報？答曰：行報於今得有，彼行生受報、彼行後報，是謂行自行彼行必不受報。云何行必受報彼行非自行？答曰：行報不於今得有，彼行生不受報、彼行報未熟，是謂行必受報彼行非自行。云何行自行彼行必受報？答曰：行報於今得有，彼行生受報、彼行非後報，是謂行自行彼行必受報。云何行非自行彼行必不受報？答曰：行報不於今得有，彼行生不受報、彼行報熟，是謂行非自行彼行必不受報。非亦如是。所可用行成就，彼行必受報耶？答曰：或行成就彼行必不受報。云何行成就彼行必不受報？答曰：諸行過去不善、設善有漏，報熟，彼行不失；諸行未來不善、設善有漏，得必不生，若無記無漏行成就，是謂行成就彼行必不受報。云何行必受報彼行不成就？答曰：諸行過去不善、設善有漏，報不熟、彼行失；諸行未來不善、設善有漏，不得必生，是謂行必受報彼行不成就。云何行成就彼行必受報？答曰：諸行過去不善、設善有漏，報不熟、彼行不失；諸行未來不善、設善有漏，得必生；諸行現在不善、設善有漏，是謂行成就彼行必受報。云何行不成就彼行必不受報？答曰：諸行過去不善、設善有漏，報熟、彼行失；諸行未來不善、設善有漏，不得必不生；若無記無漏行不成就，是謂行不成就彼行必不受報。非亦如是。
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若有須陀洹不善行苦痛報未熟，彼以何故障地獄道、畜生、餓鬼？答曰：二結種縛繫，必墮地獄畜生餓鬼：見諦斷結種、思惟斷結種。彼須陀洹見諦斷結盡、思惟斷不盡，彼參差具，不往地獄畜生餓鬼。譬如車二輪不壞能有所至，一輪壞不有所至。如是二結種縛繫往地獄畜生餓鬼：見諦斷、思惟斷結種。彼須陀洹見諦斷結盡、思惟斷結不盡，彼參差具，不往墮地獄畜生餓鬼。譬如鷹鳥二翅不壞能飛至空，一翅壞不能至空。如是二結種縛繫往墮地獄畜生餓鬼國中，彼須陀洹見諦斷結盡、思惟斷結不盡，彼參差具，不往地獄畜生餓鬼也。又世尊言：是謂世尊弟子，地獄盡、畜生餓鬼盡，盡不墮惡道。須陀洹有此智，悟我地獄盡畜生餓鬼盡，盡不墮惡道，為不自悟耶？答曰：不自悟。云何得知？答曰：往信世尊。如世尊言：諸自省察四法，彼慇懃自進，我地獄盡畜生餓鬼盡，盡不墮惡道。復次須陀洹有四法智：苦智、習智、盡智、道智，須陀洹無盡智、無生智也。
若有須陀洹不善行苦痛報未熟，彼以何故障地獄道、畜生、餓鬼？答曰：二結種縛繫，必墮地獄畜生餓鬼：見諦斷結種、思惟斷結種。彼須陀洹見諦斷結盡、思惟斷不盡，彼參差具，不往地獄畜生餓鬼。譬如車二輪不壞能有所至，一輪壞不有所至。如是二結種縛繫往地獄畜生餓鬼：見諦斷、思惟斷結種。彼須陀洹見諦斷結盡、思惟斷結不盡，彼參差具，不往墮地獄畜生餓鬼。譬如鷹鳥二翅不壞能飛至空，一翅壞不能至空。如是二結種縛繫往墮地獄畜生餓鬼國中，彼須陀洹見諦斷結盡、思惟斷結不盡，彼參差具，不往地獄畜生餓鬼也。又世尊言：是謂世尊弟子，地獄盡、畜生餓鬼盡，盡不墮惡道。須陀洹有此智，悟我地獄盡畜生餓鬼盡，盡不墮惡道，為不自悟耶？答曰：不自悟。云何得知？答曰：往信世尊。如世尊言：諸自省察四法，彼慇懃自進，我地獄盡畜生餓鬼盡，盡不墮惡道。復次須陀洹有四法智：苦智、習智、盡智、道智，須陀洹無盡智、無生智也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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云何學謀害？答曰：如學欲未盡，被他捶打若手石刀杖，彼痛所逼發心使彼酷痛、使彼婦無子，如是學謀害。如學婬盡，為彼捶打若手石刀杖，彼痛所逼從無欲退已，退便發心言：使彼酷痛、使彼婦無子。如是學謀害。一切學所謀害果耶？答曰：不也，諸眾生有大力所作行，彼則不果也。云何住壽行？答曰：如阿羅漢以衣鉢戶鑰履屣鍼筒及餘什具施僧若人，便發心言：我緣是報使增益壽。作是願已入頂四禪，彼所緣報則成壽報，如是住壽。云何捨壽？答曰：如阿羅漢以衣鉢戶鑰履屣鍼筒及餘什具施僧若人，便發心言：我所得壽報即成施報。作是願已入頂四禪，彼壽報即成施報，如是捨壽。云何心亂？答曰：以四事心亂。非人形狂象形馬形羠形𤛆牛形，見已怖懅心亂；若非人瞋捶打肢節，彼得酷痛心亂；或諸大錯心亂；本行報對心亂。以何等纏相應法盡不善耶？答曰：無慚無愧。佛語云何？答曰：如來語(一)、所說(二)、𣋹(博計反)訶羅(三)、婆沙(四)(蘇詐反)、耆羅(五)、尼留諦(六)、語句(七)、語聲(八)、口行(九)、口教(十)(天竺十種皆語也)，是謂佛語。佛語當言善耶無記耶？答曰：佛語或善或無記。云何善？答曰：善心如來語所說如上十事，是謂善。云何無記？答曰：無記心如來語所說如上十事，是謂無記。佛語名何等法？答曰：名身、句身、語身次第住。契經(一)、詩(二)、記(三)、偈(四)、因緣(五)、歎(六)、本末(七)、譬喻(八)、生(九)、方廣(十)、未曾有(十一)法義(十二)(十二部經)，名何等法？答曰：名身、句身、語身次第住。印名何法？答曰：巧所造身行彼所剋智。數名何法？答曰：巧所造口行彼所剋智。算名何法？答曰：巧所造意行彼所剋智：書名何法？答曰：巧所造身行彼所剋智。頌名何法？答曰：巧所造口行彼所剋智。種種剋行名何法？答曰：慧為首方便所擾，彼彼所剋諸智也。
云何學謀害？答曰：如學欲未盡，被他捶打若手石刀杖，彼痛所逼發心使彼酷痛、使彼婦無子，如是學謀害。如學婬盡，為彼捶打若手石刀杖，彼痛所逼從無欲退已，退便發心言：使彼酷痛、使彼婦無子。如是學謀害。一切學所謀害果耶？答曰：不也，諸眾生有大力所作行，彼則不果也。云何住壽行？答曰：如阿羅漢以衣鉢戶鑰履屣鍼筒及餘什具施僧若人，便發心言：我緣是報使增益壽。作是願已入頂四禪，彼所緣報則成壽報，如是住壽。云何捨壽？答曰：如阿羅漢以衣鉢戶鑰履屣鍼筒及餘什具施僧若人，便發心言：我所得壽報即成施報。作是願已入頂四禪，彼壽報即成施報，如是捨壽。云何心亂？答曰：以四事心亂。非人形狂象形馬形羠形𤛆牛形，見已怖懅心亂；若非人瞋捶打肢節，彼得酷痛心亂；或諸大錯心亂；本行報對心亂。以何等纏相應法盡不善耶？答曰：無慚無愧。佛語云何？答曰：如來語(一)、所說(二)、𣋹(博計反)訶羅(三)、婆沙(四)(蘇詐反)、耆羅(五)、尼留諦(六)、語句(七)、語聲(八)、口行(九)、口教(十)(天竺十種皆語也)，是謂佛語。佛語當言善耶無記耶？答曰：佛語或善或無記。云何善？答曰：善心如來語所說如上十事，是謂善。云何無記？答曰：無記心如來語所說如上十事，是謂無記。佛語名何等法？答曰：名身、句身、語身次第住。契經(一)、詩(二)、記(三)、偈(四)、因緣(五)、歎(六)、本末(七)、譬喻(八)、生(九)、方廣(十)、未曾有(十一)法義(十二)(十二部經)，名何等法？答曰：名身、句身、語身次第住。印名何法？答曰：巧所造身行彼所剋智。數名何法？答曰：巧所造口行彼所剋智。算名何法？答曰：巧所造意行彼所剋智：書名何法？答曰：巧所造身行彼所剋智。頌名何法？答曰：巧所造口行彼所剋智。種種剋行名何法？答曰：慧為首方便所擾，彼彼所剋諸智也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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若學成就戒，彼成就非學非無學戒耶？答曰：或學成就戒非非學非無學戒。云何學成就戒非非學非無學戒？答曰：學生無色界，是謂學成就戒非非學非無學戒。云何成就非學非無學戒非學耶？答曰：阿羅漢、凡夫人生欲色界，是謂非學非無學成就戒非學。云何學成就戒非學非無學耶？答曰：學生欲色界，是謂學成就戒非學非無學。云何非學成就戒非非學非無學？答曰：阿羅漢、凡夫人生無色界，是謂非學成就戒非非學非無學。若成就無學戒，彼成就非學非無學戒耶？答曰：或無學成就戒非非學非無學。云何無學成就戒非非學非無學耶？答曰：阿羅漢生無色界，是謂成就無學戒非非學非無學。云何成就非學非無學戒非無學？答曰：學凡夫人生欲色界，是謂成就非學非無學戒非無學。云何成就無學戒非學非無學耶？答曰：阿羅漢生欲色界，是謂成就無學戒非學非無學。云何非無學成就戒非非學非無學？答曰：學凡夫人生無色界，是謂非成就無學戒非非學非無學也。
若學成就戒，彼成就非學非無學戒耶？答曰：或學成就戒非非學非無學戒。云何學成就戒非非學非無學戒？答曰：學生無色界，是謂學成就戒非非學非無學戒。云何成就非學非無學戒非學耶？答曰：阿羅漢、凡夫人生欲色界，是謂非學非無學成就戒非學。云何學成就戒非學非無學耶？答曰：學生欲色界，是謂學成就戒非學非無學。云何非學成就戒非非學非無學？答曰：阿羅漢、凡夫人生無色界，是謂非學成就戒非非學非無學。若成就無學戒，彼成就非學非無學戒耶？答曰：或無學成就戒非非學非無學。云何無學成就戒非非學非無學耶？答曰：阿羅漢生無色界，是謂成就無學戒非非學非無學。云何成就非學非無學戒非無學？答曰：學凡夫人生欲色界，是謂成就非學非無學戒非無學。云何成就無學戒非學非無學耶？答曰：阿羅漢生欲色界，是謂成就無學戒非學非無學。云何非無學成就戒非非學非無學？答曰：學凡夫人生無色界，是謂非成就無學戒非非學非無學也。
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自行八渠第五竟(梵本一百八十五首盧，秦二千三百七十八言)。
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行揵度第四竟。
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阿毘曇八揵度論卷第十七
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