阿毘曇八犍度論
迦栴延子造 符秦 僧伽提婆共竺佛念譯30卷CBETA T1543大于一万字 35 h
向佛经 GPT 提问
第 16 卷
阿毘曇八揵度論卷第十六
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迦旃延子造
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符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯
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行犍度害眾生跋渠第三
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頗害眾生眾生害不盡、頗不害眾生眾生害盡耶？頗害眾生眾生害盡、頗不害眾生眾生害不盡？頗不害眾生眾生害不盡，彼行受報必生地獄耶？頗行不善苦痛行不熟，彼行彼初受報彼必染污心？頗害眾生命，後不受戒，當言一切眾生中淨耶？若一切眾生中淨，彼一切眾生中受戒耶？設一切眾生中受戒，彼一切眾生中淨耶？若身成就，彼有身行耶？設成就身行，彼有身耶？若成就身，彼有口行耶？設成就口行，彼有身耶？若成就身，彼有意行耶？設成就意行，彼有身耶？若成就身，彼有身行口行耶？設成就身行口行，彼有身耶？若成就身，彼有身行意行耶？設成就身行意行，彼有身耶？若成就身，彼有口行意行耶？設成就口行意行，彼有身耶？若成就身，彼有身行口行意行耶？設成就身行口行意行，彼有身耶(身竟)。若成就身行，彼有口行耶？設成就口行，彼有身行耶
頗害眾生眾生害不盡、頗不害眾生眾生害盡耶？頗害眾生眾生害盡、頗不害眾生眾生害不盡？頗不害眾生眾生害不盡，彼行受報必生地獄耶？頗行不善苦痛行不熟，彼行彼初受報彼必染污心？頗害眾生命，後不受戒，當言一切眾生中淨耶？若一切眾生中淨，彼一切眾生中受戒耶？設一切眾生中受戒，彼一切眾生中淨耶？若身成就，彼有身行耶？設成就身行，彼有身耶？若成就身，彼有口行耶？設成就口行，彼有身耶？若成就身，彼有意行耶？設成就意行，彼有身耶？若成就身，彼有身行口行耶？設成就身行口行，彼有身耶？若成就身，彼有身行意行耶？設成就身行意行，彼有身耶？若成就身，彼有口行意行耶？設成就口行意行，彼有身耶？若成就身，彼有身行口行意行耶？設成就身行口行意行，彼有身耶(身竟)。若成就身行，彼有口行耶？設成就口行，彼有身行耶
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若成就身行，彼有意行耶？設成就意行，彼有身行耶？若成就身行，彼有口行意行耶？設成就口行意行，彼有身行耶(身行竟)？若成就口行，彼有意行耶？設成就意行，彼有口行耶？若行欲未盡，彼報欲未盡耶？設報欲未盡，彼行欲未盡耶？若行欲盡，彼報欲盡耶？設報欲盡，彼行欲盡耶？若行有果，彼行一切有報耶？設行有報，彼行一切有果耶？若行無果，彼行一切無報耶？設行無報，彼行一切無果耶？若行不善，彼行一切顛倒耶？設行顛倒，彼行一切不善耶？若行非不善，一切彼行非顛倒耶？設行非顛倒，彼行一切非不善耶？若成就不善行，彼成就色無色界行耶？設成就色無色界行，彼成就不善行耶？若成就欲界善行，彼成就色無色界善行耶？設成就色無色界善行，彼成就欲界善行耶？若成就欲界行，彼成就色界行耶？設成就色界行，彼成就欲界行耶？若成就欲界行，彼成就無色界行耶？設成就無色界行，彼成就欲界行耶？若成就欲界行，彼成就色界行無漏行耶？設成就色界行無漏行，彼成就欲界行耶？若成就欲界行，彼成就無色界行無漏行耶？設成就無色界無漏行，彼成就欲界行耶？若成就色界行，彼成就無色界行無漏行耶？設成就無色界行無漏行，彼成就色界行耶？若成就無色界行，彼成就無漏行耶？設成就無漏行，彼成就無色界行耶？若成就欲界行色無色界行無漏行，彼命終後生何處？此章義願具演說。
若成就身行，彼有意行耶？設成就意行，彼有身行耶？若成就身行，彼有口行意行耶？設成就口行意行，彼有身行耶(身行竟)？若成就口行，彼有意行耶？設成就意行，彼有口行耶？若行欲未盡，彼報欲未盡耶？設報欲未盡，彼行欲未盡耶？若行欲盡，彼報欲盡耶？設報欲盡，彼行欲盡耶？若行有果，彼行一切有報耶？設行有報，彼行一切有果耶？若行無果，彼行一切無報耶？設行無報，彼行一切無果耶？若行不善，彼行一切顛倒耶？設行顛倒，彼行一切不善耶？若行非不善，一切彼行非顛倒耶？設行非顛倒，彼行一切非不善耶？若成就不善行，彼成就色無色界行耶？設成就色無色界行，彼成就不善行耶？若成就欲界善行，彼成就色無色界善行耶？設成就色無色界善行，彼成就欲界善行耶？若成就欲界行，彼成就色界行耶？設成就色界行，彼成就欲界行耶？若成就欲界行，彼成就無色界行耶？設成就無色界行，彼成就欲界行耶？若成就欲界行，彼成就色界行無漏行耶？設成就色界行無漏行，彼成就欲界行耶？若成就欲界行，彼成就無色界行無漏行耶？設成就無色界無漏行，彼成就欲界行耶？若成就色界行，彼成就無色界行無漏行耶？設成就無色界行無漏行，彼成就色界行耶？若成就無色界行，彼成就無漏行耶？設成就無漏行，彼成就無色界行耶？若成就欲界行色無色界行無漏行，彼命終後生何處？此章義願具演說。
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頗害眾生，眾生害不盡耶？答曰：有，如斷眾生命，方便不息求。頗不害眾生，眾生害盡耶？答曰：有，如不害眾生命，方便息求。頗害眾生，眾生害盡耶？答曰：有，如害眾生命，方便息求。頗眾生不害，眾生害不盡耶？答曰：有，如不害眾生命，方便不息求。頗不害眾生眾生害不盡，彼彼行受報必生地獄耶？答曰：有，如作無救方便，中間命終。頗行不善苦痛行未熟，彼行彼初受報彼必染污心耶？答曰：有，如作無救行，彼初受地獄中陰。頗害眾生命，彼後不受戒，當言一切眾生中淨耶？答曰：有，如方便欲害眾生，中間值法，若一切眾生中淨(見諦人)。彼一切眾生中受戒耶(受戒改往)？答曰：或一切眾生中淨，彼非一切眾生中受戒(此言質約譯人欲示)。云何一切眾生中淨彼非一切眾生中受戒？答曰：如不受戒，中間值法，是謂一切眾生中淨彼非一切眾生中受戒。云何一切眾生中受戒彼非一切眾生中淨？答曰：如受戒越戒，是謂一切眾生中受戒彼非一切眾生中淨。云何一切眾生中淨彼一切眾生中受戒？答曰：如受戒不越戒，是謂一切眾生中淨一切眾生中受戒。云何不一切眾生中淨彼不一切眾生中受戒耶？答曰：除上爾所事。若成就身，彼有身行耶？答曰：或成就身非身行。云何成就身非身行？答曰：卵膜漸厚處母胎凡夫人，若生欲界不有威儀不處非威儀，身無教、設有教便失，是謂成就身非身行。云何成就身行非身耶？答曰：無垢人生無色界，是謂成就身行非身。云何成就身身行？答曰：卵膜漸厚處母胎無垢人，若生欲界處威儀不處威儀。不威儀亦不不處威儀，身有教、設有教不失、若生色界，是謂成就身身行。云何不成就身非身行？答曰：凡夫人生無色界，是謂不成就身非身行。若成就身，彼有口行耶？答曰：或成就身非口行。云何成就身非口行？答曰：卵膜漸厚處母胎凡夫人，若生欲界不威儀亦非不處威儀，口無教、設有教便失，是謂成就身非口行。云何成就口行非身？答曰：無垢人生無色界，是謂成就口行非身。云何成就身口行？答曰：膜漸厚處母胎無垢人，若生欲界處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀，口有教、設有教不失、若生色界，是謂成就身口行。云何不成就身非口行？答曰：凡夫人生無色界，是謂不成就身非口行。若成就身，彼有意行耶？答曰：如是，若成就身彼有意行。頗成就意行非身耶？答曰：有，生無色界也。若成就身，彼有身口行耶？答曰：或成就身非身口行，及身行非口行，及口行非身行，及身口行。云何成就身非身口行？答曰：卵膜漸厚處母胎凡夫人，若生欲界，非威儀亦不不處威儀，
頗害眾生，眾生害不盡耶？答曰：有，如斷眾生命，方便不息求。頗不害眾生，眾生害盡耶？答曰：有，如不害眾生命，方便息求。頗害眾生，眾生害盡耶？答曰：有，如害眾生命，方便息求。頗眾生不害，眾生害不盡耶？答曰：有，如不害眾生命，方便不息求。頗不害眾生眾生害不盡，彼彼行受報必生地獄耶？答曰：有，如作無救方便，中間命終。頗行不善苦痛行未熟，彼行彼初受報彼必染污心耶？答曰：有，如作無救行，彼初受地獄中陰。頗害眾生命，彼後不受戒，當言一切眾生中淨耶？答曰：有，如方便欲害眾生，中間值法，若一切眾生中淨(見諦人)。彼一切眾生中受戒耶(受戒改往)？答曰：或一切眾生中淨，彼非一切眾生中受戒(此言質約譯人欲示)。云何一切眾生中淨彼非一切眾生中受戒？答曰：如不受戒，中間值法，是謂一切眾生中淨彼非一切眾生中受戒。云何一切眾生中受戒彼非一切眾生中淨？答曰：如受戒越戒，是謂一切眾生中受戒彼非一切眾生中淨。云何一切眾生中淨彼一切眾生中受戒？答曰：如受戒不越戒，是謂一切眾生中淨一切眾生中受戒。云何不一切眾生中淨彼不一切眾生中受戒耶？答曰：除上爾所事。若成就身，彼有身行耶？答曰：或成就身非身行。云何成就身非身行？答曰：卵膜漸厚處母胎凡夫人，若生欲界不有威儀不處非威儀，身無教、設有教便失，是謂成就身非身行。云何成就身行非身耶？答曰：無垢人生無色界，是謂成就身行非身。云何成就身身行？答曰：卵膜漸厚處母胎無垢人，若生欲界處威儀不處威儀。不威儀亦不不處威儀，身有教、設有教不失、若生色界，是謂成就身身行。云何不成就身非身行？答曰：凡夫人生無色界，是謂不成就身非身行。若成就身，彼有口行耶？答曰：或成就身非口行。云何成就身非口行？答曰：卵膜漸厚處母胎凡夫人，若生欲界不威儀亦非不處威儀，口無教、設有教便失，是謂成就身非口行。云何成就口行非身？答曰：無垢人生無色界，是謂成就口行非身。云何成就身口行？答曰：膜漸厚處母胎無垢人，若生欲界處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀，口有教、設有教不失、若生色界，是謂成就身口行。云何不成就身非口行？答曰：凡夫人生無色界，是謂不成就身非口行。若成就身，彼有意行耶？答曰：如是，若成就身彼有意行。頗成就意行非身耶？答曰：有，生無色界也。若成就身，彼有身口行耶？答曰：或成就身非身口行，及身行非口行，及口行非身行，及身口行。云何成就身非身口行？答曰：卵膜漸厚處母胎凡夫人，若生欲界，非威儀亦不不處威儀，
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身口無教、設有教便失，是謂成就身非身口行。云何成就身及身行非口行？答曰：若生欲界，非威儀亦不不處威儀，身有教、設有教不失，口無教、設有教便失，是謂成就身及身行非口行。云何成就身及口行非身行？答曰：若生欲界，不威儀亦不不處威儀，口有教、設有教不失，身無教、設有教便失，是謂成就身及口行非身行。云何成就身及身行口行？答曰：膜漸厚處母胎無垢人，若生欲界，處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀，身口有教、設有教不失、若生色界，是謂成就身及身口行。設成就身口行，彼成就身耶？答曰：或成就或不成就。云何成就？答曰：向所說，是謂成就。云何不成就？答曰：無垢人生無色界，是謂不成就。若成就身，彼成就身行意行耶？答曰：或成就身及意行無身行，及身行意行。云何成就身及意行非身行？答曰：卵膜漸厚處母胎凡夫人，若生欲界，不威儀亦不不處威儀，身無教、設有教便失，是謂成就身及意行非身行。云何成就身及身行意行？答曰：卵膜漸厚處母胎無垢人，若生欲界，處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀，身有教、設有教不失、若生色界，是謂成就身及身行意行。設成就身行意行，彼成就身耶？答曰：或成就或不成就。云何成就？答曰：向所說，是謂成就。云何不成就？答曰：無垢人生無色界，是謂不成就。若成就身，彼成就口意行耶？答曰：或成就身及意行非口行，及口行意行。云何成就身及意行非口行？答曰：卵膜漸厚處母胎凡夫人，若生欲界，不威儀亦不不處威儀，口無教、設有教便失，是謂成就身及意行非口行。云何成就身及口行意行？答曰：卵膜漸厚處母胎無垢人，若生欲界，處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀，口有教、設有教不失、若生色界，是謂成就身及口行意行。設成就口意行，彼成就身耶？答曰：或成就或不成就。云何成就？答曰：向所說，是謂成就。云何不成就？答曰：無垢人生無色界，是謂不成就。若成就身，彼有身口意行耶？答曰：或成就身及意行非身口行，及身意行非口行，及口意行非身行，及身口意行。云何成就身及意行非身口行？答曰：卵膜漸厚處母胎凡夫人，若生欲界，不威儀亦不不處威儀，身口無教、設有教便失，是謂成就身及意行非身口行。云何成就身及身意行非口行？答曰：若生欲界，不威儀亦不不處威儀，身有教、設有教不失，口無教、設有教便失，是謂成就身及身意行非口行。云何成就身及口意行非身行耶？答曰：若生欲界，不威儀亦不不處威儀，口有教、設有教不失，身無教、設有教便失，是謂成就身及口意行非身行。云何成就身及
身口無教、設有教便失，是謂成就身非身口行。云何成就身及身行非口行？答曰：若生欲界，非威儀亦不不處威儀，身有教、設有教不失，口無教、設有教便失，是謂成就身及身行非口行。云何成就身及口行非身行？答曰：若生欲界，不威儀亦不不處威儀，口有教、設有教不失，身無教、設有教便失，是謂成就身及口行非身行。云何成就身及身行口行？答曰：膜漸厚處母胎無垢人，若生欲界，處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀，身口有教、設有教不失、若生色界，是謂成就身及身口行。設成就身口行，彼成就身耶？答曰：或成就或不成就。云何成就？答曰：向所說，是謂成就。云何不成就？答曰：無垢人生無色界，是謂不成就。若成就身，彼成就身行意行耶？答曰：或成就身及意行無身行，及身行意行。云何成就身及意行非身行？答曰：卵膜漸厚處母胎凡夫人，若生欲界，不威儀亦不不處威儀，身無教、設有教便失，是謂成就身及意行非身行。云何成就身及身行意行？答曰：卵膜漸厚處母胎無垢人，若生欲界，處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀，身有教、設有教不失、若生色界，是謂成就身及身行意行。設成就身行意行，彼成就身耶？答曰：或成就或不成就。云何成就？答曰：向所說，是謂成就。云何不成就？答曰：無垢人生無色界，是謂不成就。若成就身，彼成就口意行耶？答曰：或成就身及意行非口行，及口行意行。云何成就身及意行非口行？答曰：卵膜漸厚處母胎凡夫人，若生欲界，不威儀亦不不處威儀，口無教、設有教便失，是謂成就身及意行非口行。云何成就身及口行意行？答曰：卵膜漸厚處母胎無垢人，若生欲界，處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀，口有教、設有教不失、若生色界，是謂成就身及口行意行。設成就口意行，彼成就身耶？答曰：或成就或不成就。云何成就？答曰：向所說，是謂成就。云何不成就？答曰：無垢人生無色界，是謂不成就。若成就身，彼有身口意行耶？答曰：或成就身及意行非身口行，及身意行非口行，及口意行非身行，及身口意行。云何成就身及意行非身口行？答曰：卵膜漸厚處母胎凡夫人，若生欲界，不威儀亦不不處威儀，身口無教、設有教便失，是謂成就身及意行非身口行。云何成就身及身意行非口行？答曰：若生欲界，不威儀亦不不處威儀，身有教、設有教不失，口無教、設有教便失，是謂成就身及身意行非口行。云何成就身及口意行非身行耶？答曰：若生欲界，不威儀亦不不處威儀，口有教、設有教不失，身無教、設有教便失，是謂成就身及口意行非身行。云何成就身及
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身口意行？答曰：卵膜漸厚處母胎無垢人，若生欲界，處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀，身口有教、設有教不失、若生色界，是謂成就身及身口意行。設成就身口意行，彼成就身耶？答曰：或成就或不成就？云何成就？答曰：向所說，是謂成就。云何不成就？答曰：無垢人生無色界，是謂不成就(身竟)。若成就身行，彼成就口行耶？答曰：或成就身行非口行。云何成就身行非口行？答曰：若生欲界，不威儀亦不不處威儀，身有教、設有教不失，口無教、設有教便失，是謂成就身行非口行。云何成就口行非身行？答曰：若生欲界，不威儀亦不不處威儀，口有教、設有教不失，身無教、設有教便失，是謂成就口行非身行。云何成就身口行？答曰：卵膜漸厚處母胎無垢人，若生欲界，處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀，身口有教、設有教不失、若生色界、無垢人生無色界，是謂成就身口行。云何不成就身口行？答曰：卵膜漸厚處母胎凡夫人，若生欲界，不威儀亦不不處威儀，身口無教、設有教便失、若生無色界凡夫人，是謂不成就身口行。若成就身行，彼成就意行耶？答曰：如是，若成就身行彼成就意行。頗成就意行非成就身行？答曰：有，卵膜漸厚處母胎凡夫人，若生欲界，不威儀亦不不處威儀，身無教、設有教便失、若凡夫人生無色界。若成就身行，彼成就口意行耶？答曰：或成就身行及意行非口行，及口意行。云何成就身行及意行非口行？答曰：若生欲界，不威儀亦不不處威儀，身有教、設有教不失，口無教、設有教便失，是謂成就身行及意行非口行。云何成就身行及口意行？答曰：卵膜漸厚處母胎無垢人，若生欲界，處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀，身口有教、設有教不失、若生色界、無垢人生無色界，是謂成就身行及口意行。設成就口意行，彼成就身行耶？答曰：或成就或不成就。云何成就？答曰：向所說，是謂成就。云何不成就？答曰：若生欲界，不威儀亦不不處威儀，身無教、設有教便失，口有教、設有教不失，是謂不成就。若成就口行，彼成就意行耶？答曰：如是，若成就口行彼成就意行。頗成就意行非口行耶？答曰：有，卵膜漸厚處母胎凡夫人，若生欲界，不威儀亦不不處威儀，口無教、設有教便失、凡夫人生無色界。若行婬未盡，彼報婬未盡耶？答曰：如是，若行婬未盡，彼報婬未盡。頗報婬未盡非行耶？答曰：有，須陀洹見諦所斷行婬盡，彼報婬未盡。若行婬盡，彼報婬盡耶？答曰：如是，若報婬盡，彼行婬盡。頗行婬盡非報耶？答曰：有，須陀洹見諦所斷行婬盡，彼報婬未盡。若行有果，彼行盡
身口意行？答曰：卵膜漸厚處母胎無垢人，若生欲界，處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀，身口有教、設有教不失、若生色界，是謂成就身及身口意行。設成就身口意行，彼成就身耶？答曰：或成就或不成就？云何成就？答曰：向所說，是謂成就。云何不成就？答曰：無垢人生無色界，是謂不成就(身竟)。若成就身行，彼成就口行耶？答曰：或成就身行非口行。云何成就身行非口行？答曰：若生欲界，不威儀亦不不處威儀，身有教、設有教不失，口無教、設有教便失，是謂成就身行非口行。云何成就口行非身行？答曰：若生欲界，不威儀亦不不處威儀，口有教、設有教不失，身無教、設有教便失，是謂成就口行非身行。云何成就身口行？答曰：卵膜漸厚處母胎無垢人，若生欲界，處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀，身口有教、設有教不失、若生色界、無垢人生無色界，是謂成就身口行。云何不成就身口行？答曰：卵膜漸厚處母胎凡夫人，若生欲界，不威儀亦不不處威儀，身口無教、設有教便失、若生無色界凡夫人，是謂不成就身口行。若成就身行，彼成就意行耶？答曰：如是，若成就身行彼成就意行。頗成就意行非成就身行？答曰：有，卵膜漸厚處母胎凡夫人，若生欲界，不威儀亦不不處威儀，身無教、設有教便失、若凡夫人生無色界。若成就身行，彼成就口意行耶？答曰：或成就身行及意行非口行，及口意行。云何成就身行及意行非口行？答曰：若生欲界，不威儀亦不不處威儀，身有教、設有教不失，口無教、設有教便失，是謂成就身行及意行非口行。云何成就身行及口意行？答曰：卵膜漸厚處母胎無垢人，若生欲界，處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀，身口有教、設有教不失、若生色界、無垢人生無色界，是謂成就身行及口意行。設成就口意行，彼成就身行耶？答曰：或成就或不成就。云何成就？答曰：向所說，是謂成就。云何不成就？答曰：若生欲界，不威儀亦不不處威儀，身無教、設有教便失，口有教、設有教不失，是謂不成就。若成就口行，彼成就意行耶？答曰：如是，若成就口行彼成就意行。頗成就意行非口行耶？答曰：有，卵膜漸厚處母胎凡夫人，若生欲界，不威儀亦不不處威儀，口無教、設有教便失、凡夫人生無色界。若行婬未盡，彼報婬未盡耶？答曰：如是，若行婬未盡，彼報婬未盡。頗報婬未盡非行耶？答曰：有，須陀洹見諦所斷行婬盡，彼報婬未盡。若行婬盡，彼報婬盡耶？答曰：如是，若報婬盡，彼行婬盡。頗行婬盡非報耶？答曰：有，須陀洹見諦所斷行婬盡，彼報婬未盡。若行有果，彼行盡
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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有報耶？答曰？如是，若行有報，此行有盡有果。頗行有果，彼行無報耶？答曰：有，無記無漏行。若行無果，彼行盡無報耶？答曰：無行不有果。頗行無報耶？答曰：有，無記無漏行。若行不善，彼行盡顛倒耶？答曰：或行不善此行非顛倒。云何行不善彼行非顛倒？答曰：猶如有一有見果實，如是見如是語：有行、有行果報；彼身惡行、口意惡行。猶如有一不見有見想，不聞不別不識有識想，彼不以此想、不以此忍、不以此見、不以此欲、不以此智慧，我不見不聞不別不識。猶如有一見無見想、聞別識無識想，彼不以此想、不以此忍、不以此見、不以此欲、不以此智慧，我見聞別識。是謂行不善彼行非顛倒。云何行顛倒，此行非不善？答曰：猶如有一無見無果實，如是見、如是語：無行、無行果報；彼身妙行、口意妙行。猶如有一無見有見想、不聞不別不識有識想，彼以此想、以此忍、以此見、以此欲、以此智慧，我見聞別識。猶如有一見無見想、聞別識無識想，彼以此想、以此忍、以此見、以此欲、以此智慧，我不見聞別識。是謂行顛倒彼行非不善。云何行不善彼行顛倒？答曰：猶如有一見無見無果實，如是見、如是語：無行、無行果報；彼身惡行、口意惡行。猶如有一不見不見想、不聞不別不識有不識想，彼不以此想、不以此忍、不以此見、不以此欲、不以此智慧，我見聞別識。猶如有一見有見想、聞別識有識想，彼不以此想、不以此忍、不以此見、不以此欲、不以此智慧，我不見不聞不別不識。是謂行不善彼行顛倒。云何行非不善彼行非顛倒？答曰：猶如有一見有果實，如是見、如是語：有行、有行果報；彼身妙行、口意妙行。猶如有一不見有不見想、不聞不別不識有不識想，彼以此想、以此忍、以此見、以此欲、以此智慧，我不見不聞不別不識。猶如有一見有見想、聞別識有識想，彼以此想、以此忍、以此見、以此欲、以此智慧，我見聞別識。是謂行非不善此行非顛倒。非亦如是。若成就不善行，彼成就色無色界行耶？答曰：如是，若成就不善行彼成就色無色界行。頗成就色無色界行非成就不善行耶？答曰：有，若生欲界欲愛盡、若生色界。若成就欲界善行，彼成就色無色界善行耶？答曰：或成就欲界善行非色無色界善行。云何成就欲界善行非色無色界善行？答曰：若生欲界不斷善本，不得色無色界善心，是謂成就欲界善行非色無色界善行。云何成就色無色界善行非欲界善行？答曰：若生色界得無色界善心，是謂成就色無色界善行非欲界善行。云何成就欲界善行色無色界善行？答曰：若生欲界得色無色界善心，是謂成
有報耶？答曰？如是，若行有報，此行有盡有果。頗行有果，彼行無報耶？答曰：有，無記無漏行。若行無果，彼行盡無報耶？答曰：無行不有果。頗行無報耶？答曰：有，無記無漏行。若行不善，彼行盡顛倒耶？答曰：或行不善此行非顛倒。云何行不善彼行非顛倒？答曰：猶如有一有見果實，如是見如是語：有行、有行果報；彼身惡行、口意惡行。猶如有一不見有見想，不聞不別不識有識想，彼不以此想、不以此忍、不以此見、不以此欲、不以此智慧，我不見不聞不別不識。猶如有一見無見想、聞別識無識想，彼不以此想、不以此忍、不以此見、不以此欲、不以此智慧，我見聞別識。是謂行不善彼行非顛倒。云何行顛倒，此行非不善？答曰：猶如有一無見無果實，如是見、如是語：無行、無行果報；彼身妙行、口意妙行。猶如有一無見有見想、不聞不別不識有識想，彼以此想、以此忍、以此見、以此欲、以此智慧，我見聞別識。猶如有一見無見想、聞別識無識想，彼以此想、以此忍、以此見、以此欲、以此智慧，我不見聞別識。是謂行顛倒彼行非不善。云何行不善彼行顛倒？答曰：猶如有一見無見無果實，如是見、如是語：無行、無行果報；彼身惡行、口意惡行。猶如有一不見不見想、不聞不別不識有不識想，彼不以此想、不以此忍、不以此見、不以此欲、不以此智慧，我見聞別識。猶如有一見有見想、聞別識有識想，彼不以此想、不以此忍、不以此見、不以此欲、不以此智慧，我不見不聞不別不識。是謂行不善彼行顛倒。云何行非不善彼行非顛倒？答曰：猶如有一見有果實，如是見、如是語：有行、有行果報；彼身妙行、口意妙行。猶如有一不見有不見想、不聞不別不識有不識想，彼以此想、以此忍、以此見、以此欲、以此智慧，我不見不聞不別不識。猶如有一見有見想、聞別識有識想，彼以此想、以此忍、以此見、以此欲、以此智慧，我見聞別識。是謂行非不善此行非顛倒。非亦如是。若成就不善行，彼成就色無色界行耶？答曰：如是，若成就不善行彼成就色無色界行。頗成就色無色界行非成就不善行耶？答曰：有，若生欲界欲愛盡、若生色界。若成就欲界善行，彼成就色無色界善行耶？答曰：或成就欲界善行非色無色界善行。云何成就欲界善行非色無色界善行？答曰：若生欲界不斷善本，不得色無色界善心，是謂成就欲界善行非色無色界善行。云何成就色無色界善行非欲界善行？答曰：若生色界得無色界善心，是謂成就色無色界善行非欲界善行。云何成就欲界善行色無色界善行？答曰：若生欲界得色無色界善心，是謂成
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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就欲界善行色無色界善行。云何不成就欲界善行非色無色界善行？答曰：善根本斷，是謂不成就欲界善行非色無色界善行。若成就欲界行，彼成就色界行耶？答曰：如是。設成就色界行，彼成就欲界行耶？答曰：如是。若成就欲界行，彼成就無色界行耶？答曰：如是，若成就欲界行，彼成就無色界行耶。頗成就無色界行，彼不成就欲界行？答曰：有，若生無色界。若成就欲界行，彼成就無漏行耶？答曰：或成就欲界行不成就無漏行。云何成就欲界行非無漏行耶？答曰：若凡夫人生欲色界，是謂成就欲界行非無漏行。云何成就無漏行非欲界行耶？答曰：無垢人生無色界，是謂成就無漏行非欲界行。云何成就欲界行無漏行耶？答曰：無垢人若生欲界色界，是謂成就欲界行無漏行。云何不成就欲界行無漏行？答曰：凡夫人生無色界，是謂不成就欲界行無漏行。若成就色界行，彼成就無色界行耶？答曰：如是，若成就色界行，彼成就無色界行耶。頗成就無色界行非成就色界行耶？答曰：有，生無色界。若成就色界行，彼成就無漏行耶？答曰：或成就色界行非無漏行。云何成就色界行非無漏行？答曰：凡夫人生欲界色界，是謂成就色界行非無漏行。云何成就無漏行非色界行？答曰：無垢人生無色界，是謂成就無漏行非色界行。云何成就色界行無漏行？答曰：無垢人生欲界色界，是謂成就色界行無漏行。云何不成就色界行無漏行？答曰：凡夫人生無色界，是謂不成就色界行無漏行。若成就無色界行，彼成就無漏行耶？答曰：如是，若成就無漏行，彼成就無色界行。頗成就無色界行非無漏行耶？答曰：有，凡夫人。若成就欲界行、色無色界無漏行，此命終後當生何所？答曰：或欲界、或色界無色界、或無處所。
就欲界善行色無色界善行。云何不成就欲界善行非色無色界善行？答曰：善根本斷，是謂不成就欲界善行非色無色界善行。若成就欲界行，彼成就色界行耶？答曰：如是。設成就色界行，彼成就欲界行耶？答曰：如是。若成就欲界行，彼成就無色界行耶？答曰：如是，若成就欲界行，彼成就無色界行耶。頗成就無色界行，彼不成就欲界行？答曰：有，若生無色界。若成就欲界行，彼成就無漏行耶？答曰：或成就欲界行不成就無漏行。云何成就欲界行非無漏行耶？答曰：若凡夫人生欲色界，是謂成就欲界行非無漏行。云何成就無漏行非欲界行耶？答曰：無垢人生無色界，是謂成就無漏行非欲界行。云何成就欲界行無漏行耶？答曰：無垢人若生欲界色界，是謂成就欲界行無漏行。云何不成就欲界行無漏行？答曰：凡夫人生無色界，是謂不成就欲界行無漏行。若成就色界行，彼成就無色界行耶？答曰：如是，若成就色界行，彼成就無色界行耶。頗成就無色界行非成就色界行耶？答曰：有，生無色界。若成就色界行，彼成就無漏行耶？答曰：或成就色界行非無漏行。云何成就色界行非無漏行？答曰：凡夫人生欲界色界，是謂成就色界行非無漏行。云何成就無漏行非色界行？答曰：無垢人生無色界，是謂成就無漏行非色界行。云何成就色界行無漏行？答曰：無垢人生欲界色界，是謂成就色界行無漏行。云何不成就色界行無漏行？答曰：凡夫人生無色界，是謂不成就色界行無漏行。若成就無色界行，彼成就無漏行耶？答曰：如是，若成就無漏行，彼成就無色界行。頗成就無色界行非無漏行耶？答曰：有，凡夫人。若成就欲界行、色無色界無漏行，此命終後當生何所？答曰：或欲界、或色界無色界、或無處所。
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阿毘曇害眾生品第三竟(梵本三百九首盧四千六百三十一言)。
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阿毘曇八揵度論卷第十六
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