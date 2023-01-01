阿毘曇八揵度論卷第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇八揵度論卷第十六

迦旃延子造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

行犍度害眾生跋渠第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行犍度害眾生跋渠第三

頗害眾生眾生害不盡、頗不害眾生眾生害盡耶？頗害眾生眾生害盡、頗不害眾生眾生害不盡？頗不害眾生眾生害不盡，彼行受報必生地獄耶？頗行不善苦痛行不熟，彼行彼初受報彼必染污心？頗害眾生命，後不受戒，當言一切眾生中淨耶？若一切眾生中淨，彼一切眾生中受戒耶？設一切眾生中受戒，彼一切眾生中淨耶？若身成就，彼有身行耶？設成就身行，彼有身耶？若成就身，彼有口行耶？設成就口行，彼有身耶？若成就身，彼有意行耶？設成就意行，彼有身耶？若成就身，彼有身行口行耶？設成就身行口行，彼有身耶？若成就身，彼有身行意行耶？設成就身行意行，彼有身耶？若成就身，彼有口行意行耶？設成就口行意行，彼有身耶？若成就身，彼有身行口行意行耶？設成就身行口行意行，彼有身耶(身竟)。若成就身行，彼有口行耶？設成就口行，彼有身行耶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗害眾生眾生害不盡、頗不害眾生眾生害盡耶？頗害眾生眾生害盡、頗不害眾生眾生害不盡？頗不害眾生眾生害不盡，彼行受報必生地獄耶？頗行不善苦痛行不熟，彼行彼初受報彼必染污心？頗害眾生命，後不受戒，當言一切眾生中淨耶？若一切眾生中淨，彼一切眾生中受戒耶？設一切眾生中受戒，彼一切眾生中淨耶？若身成就，彼有身行耶？設成就身行，彼有身耶？若成就身，彼有口行耶？設成就口行，彼有身耶？若成就身，彼有意行耶？設成就意行，彼有身耶？若成就身，彼有身行口行耶？設成就身行口行，彼有身耶？若成就身，彼有身行意行耶？設成就身行意行，彼有身耶？若成就身，彼有口行意行耶？設成就口行意行，彼有身耶？若成就身，彼有身行口行意行耶？設成就身行口行意行，彼有身耶(身竟)。若成就身行，彼有口行耶？設成就口行，彼有身行耶

若成就身行，彼有意行耶？設成就意行，彼有身行耶？若成就身行，彼有口行意行耶？設成就口行意行，彼有身行耶(身行竟)？若成就口行，彼有意行耶？設成就意行，彼有口行耶？若行欲未盡，彼報欲未盡耶？設報欲未盡，彼行欲未盡耶？若行欲盡，彼報欲盡耶？設報欲盡，彼行欲盡耶？若行有果，彼行一切有報耶？設行有報，彼行一切有果耶？若行無果，彼行一切無報耶？設行無報，彼行一切無果耶？若行不善，彼行一切顛倒耶？設行顛倒，彼行一切不善耶？若行非不善，一切彼行非顛倒耶？設行非顛倒，彼行一切非不善耶？若成就不善行，彼成就色無色界行耶？設成就色無色界行，彼成就不善行耶？若成就欲界善行，彼成就色無色界善行耶？設成就色無色界善行，彼成就欲界善行耶？若成就欲界行，彼成就色界行耶？設成就色界行，彼成就欲界行耶？若成就欲界行，彼成就無色界行耶？設成就無色界行，彼成就欲界行耶？若成就欲界行，彼成就色界行無漏行耶？設成就色界行無漏行，彼成就欲界行耶？若成就欲界行，彼成就無色界行無漏行耶？設成就無色界無漏行，彼成就欲界行耶？若成就色界行，彼成就無色界行無漏行耶？設成就無色界行無漏行，彼成就色界行耶？若成就無色界行，彼成就無漏行耶？設成就無漏行，彼成就無色界行耶？若成就欲界行色無色界行無漏行，彼命終後生何處？此章義願具演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就身行，彼有意行耶？設成就意行，彼有身行耶？若成就身行，彼有口行意行耶？設成就口行意行，彼有身行耶(身行竟)？若成就口行，彼有意行耶？設成就意行，彼有口行耶？若行欲未盡，彼報欲未盡耶？設報欲未盡，彼行欲未盡耶？若行欲盡，彼報欲盡耶？設報欲盡，彼行欲盡耶？若行有果，彼行一切有報耶？設行有報，彼行一切有果耶？若行無果，彼行一切無報耶？設行無報，彼行一切無果耶？若行不善，彼行一切顛倒耶？設行顛倒，彼行一切不善耶？若行非不善，一切彼行非顛倒耶？設行非顛倒，彼行一切非不善耶？若成就不善行，彼成就色無色界行耶？設成就色無色界行，彼成就不善行耶？若成就欲界善行，彼成就色無色界善行耶？設成就色無色界善行，彼成就欲界善行耶？若成就欲界行，彼成就色界行耶？設成就色界行，彼成就欲界行耶？若成就欲界行，彼成就無色界行耶？設成就無色界行，彼成就欲界行耶？若成就欲界行，彼成就色界行無漏行耶？設成就色界行無漏行，彼成就欲界行耶？若成就欲界行，彼成就無色界行無漏行耶？設成就無色界無漏行，彼成就欲界行耶？若成就色界行，彼成就無色界行無漏行耶？設成就無色界行無漏行，彼成就色界行耶？若成就無色界行，彼成就無漏行耶？設成就無漏行，彼成就無色界行耶？若成就欲界行色無色界行無漏行，彼命終後生何處？此章義願具演說。

頗害眾生，眾生害不盡耶？答曰：有，如斷眾生命，方便不息求。頗不害眾生，眾生害盡耶？答曰：有，如不害眾生命，方便息求。頗害眾生，眾生害盡耶？答曰：有，如害眾生命，方便息求。頗眾生不害，眾生害不盡耶？答曰：有，如不害眾生命，方便不息求。頗不害眾生眾生害不盡，彼彼行受報必生地獄耶？答曰：有，如作無救方便，中間命終。頗行不善苦痛行未熟，彼行彼初受報彼必染污心耶？答曰：有，如作無救行，彼初受地獄中陰。頗害眾生命，彼後不受戒，當言一切眾生中淨耶？答曰：有，如方便欲害眾生，中間值法，若一切眾生中淨(見諦人)。彼一切眾生中受戒耶(受戒改往)？答曰：或一切眾生中淨，彼非一切眾生中受戒(此言質約譯人欲示)。云何一切眾生中淨彼非一切眾生中受戒？答曰：如不受戒，中間值法，是謂一切眾生中淨彼非一切眾生中受戒。云何一切眾生中受戒彼非一切眾生中淨？答曰：如受戒越戒，是謂一切眾生中受戒彼非一切眾生中淨。云何一切眾生中淨彼一切眾生中受戒？答曰：如受戒不越戒，是謂一切眾生中淨一切眾生中受戒。云何不一切眾生中淨彼不一切眾生中受戒耶？答曰：除上爾所事。若成就身，彼有身行耶？答曰：或成就身非身行。云何成就身非身行？答曰：卵膜漸厚處母胎凡夫人，若生欲界不有威儀不處非威儀，身無教、設有教便失，是謂成就身非身行。云何成就身行非身耶？答曰：無垢人生無色界，是謂成就身行非身。云何成就身身行？答曰：卵膜漸厚處母胎無垢人，若生欲界處威儀不處威儀。不威儀亦不不處威儀，身有教、設有教不失、若生色界，是謂成就身身行。云何不成就身非身行？答曰：凡夫人生無色界，是謂不成就身非身行。若成就身，彼有口行耶？答曰：或成就身非口行。云何成就身非口行？答曰：卵膜漸厚處母胎凡夫人，若生欲界不威儀亦非不處威儀，口無教、設有教便失，是謂成就身非口行。云何成就口行非身？答曰：無垢人生無色界，是謂成就口行非身。云何成就身口行？答曰：膜漸厚處母胎無垢人，若生欲界處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀，口有教、設有教不失、若生色界，是謂成就身口行。云何不成就身非口行？答曰：凡夫人生無色界，是謂不成就身非口行。若成就身，彼有意行耶？答曰：如是，若成就身彼有意行。頗成就意行非身耶？答曰：有，生無色界也。若成就身，彼有身口行耶？答曰：或成就身非身口行，及身行非口行，及口行非身行，及身口行。云何成就身非身口行？答曰：卵膜漸厚處母胎凡夫人，若生欲界，非威儀亦不不處威儀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗害眾生，眾生害不盡耶？答曰：有，如斷眾生命，方便不息求。頗不害眾生，眾生害盡耶？答曰：有，如不害眾生命，方便息求。頗害眾生，眾生害盡耶？答曰：有，如害眾生命，方便息求。頗眾生不害，眾生害不盡耶？答曰：有，如不害眾生命，方便不息求。頗不害眾生眾生害不盡，彼彼行受報必生地獄耶？答曰：有，如作無救方便，中間命終。頗行不善苦痛行未熟，彼行彼初受報彼必染污心耶？答曰：有，如作無救行，彼初受地獄中陰。頗害眾生命，彼後不受戒，當言一切眾生中淨耶？答曰：有，如方便欲害眾生，中間值法，若一切眾生中淨(見諦人)。彼一切眾生中受戒耶(受戒改往)？答曰：或一切眾生中淨，彼非一切眾生中受戒(此言質約譯人欲示)。云何一切眾生中淨彼非一切眾生中受戒？答曰：如不受戒，中間值法，是謂一切眾生中淨彼非一切眾生中受戒。云何一切眾生中受戒彼非一切眾生中淨？答曰：如受戒越戒，是謂一切眾生中受戒彼非一切眾生中淨。云何一切眾生中淨彼一切眾生中受戒？答曰：如受戒不越戒，是謂一切眾生中淨一切眾生中受戒。云何不一切眾生中淨彼不一切眾生中受戒耶？答曰：除上爾所事。若成就身，彼有身行耶？答曰：或成就身非身行。云何成就身非身行？答曰：卵膜漸厚處母胎凡夫人，若生欲界不有威儀不處非威儀，身無教、設有教便失，是謂成就身非身行。云何成就身行非身耶？答曰：無垢人生無色界，是謂成就身行非身。云何成就身身行？答曰：卵膜漸厚處母胎無垢人，若生欲界處威儀不處威儀。不威儀亦不不處威儀，身有教、設有教不失、若生色界，是謂成就身身行。云何不成就身非身行？答曰：凡夫人生無色界，是謂不成就身非身行。若成就身，彼有口行耶？答曰：或成就身非口行。云何成就身非口行？答曰：卵膜漸厚處母胎凡夫人，若生欲界不威儀亦非不處威儀，口無教、設有教便失，是謂成就身非口行。云何成就口行非身？答曰：無垢人生無色界，是謂成就口行非身。云何成就身口行？答曰：膜漸厚處母胎無垢人，若生欲界處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀，口有教、設有教不失、若生色界，是謂成就身口行。云何不成就身非口行？答曰：凡夫人生無色界，是謂不成就身非口行。若成就身，彼有意行耶？答曰：如是，若成就身彼有意行。頗成就意行非身耶？答曰：有，生無色界也。若成就身，彼有身口行耶？答曰：或成就身非身口行，及身行非口行，及口行非身行，及身口行。云何成就身非身口行？答曰：卵膜漸厚處母胎凡夫人，若生欲界，非威儀亦不不處威儀，

身口無教、設有教便失，是謂成就身非身口行。云何成就身及身行非口行？答曰：若生欲界，非威儀亦不不處威儀，身有教、設有教不失，口無教、設有教便失，是謂成就身及身行非口行。云何成就身及口行非身行？答曰：若生欲界，不威儀亦不不處威儀，口有教、設有教不失，身無教、設有教便失，是謂成就身及口行非身行。云何成就身及身行口行？答曰：膜漸厚處母胎無垢人，若生欲界，處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀，身口有教、設有教不失、若生色界，是謂成就身及身口行。設成就身口行，彼成就身耶？答曰：或成就或不成就。云何成就？答曰：向所說，是謂成就。云何不成就？答曰：無垢人生無色界，是謂不成就。若成就身，彼成就身行意行耶？答曰：或成就身及意行無身行，及身行意行。云何成就身及意行非身行？答曰：卵膜漸厚處母胎凡夫人，若生欲界，不威儀亦不不處威儀，身無教、設有教便失，是謂成就身及意行非身行。云何成就身及身行意行？答曰：卵膜漸厚處母胎無垢人，若生欲界，處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀，身有教、設有教不失、若生色界，是謂成就身及身行意行。設成就身行意行，彼成就身耶？答曰：或成就或不成就。云何成就？答曰：向所說，是謂成就。云何不成就？答曰：無垢人生無色界，是謂不成就。若成就身，彼成就口意行耶？答曰：或成就身及意行非口行，及口行意行。云何成就身及意行非口行？答曰：卵膜漸厚處母胎凡夫人，若生欲界，不威儀亦不不處威儀，口無教、設有教便失，是謂成就身及意行非口行。云何成就身及口行意行？答曰：卵膜漸厚處母胎無垢人，若生欲界，處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀，口有教、設有教不失、若生色界，是謂成就身及口行意行。設成就口意行，彼成就身耶？答曰：或成就或不成就。云何成就？答曰：向所說，是謂成就。云何不成就？答曰：無垢人生無色界，是謂不成就。若成就身，彼有身口意行耶？答曰：或成就身及意行非身口行，及身意行非口行，及口意行非身行，及身口意行。云何成就身及意行非身口行？答曰：卵膜漸厚處母胎凡夫人，若生欲界，不威儀亦不不處威儀，身口無教、設有教便失，是謂成就身及意行非身口行。云何成就身及身意行非口行？答曰：若生欲界，不威儀亦不不處威儀，身有教、設有教不失，口無教、設有教便失，是謂成就身及身意行非口行。云何成就身及口意行非身行耶？答曰：若生欲界，不威儀亦不不處威儀，口有教、設有教不失，身無教、設有教便失，是謂成就身及口意行非身行。云何成就身及 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身口無教、設有教便失，是謂成就身非身口行。云何成就身及身行非口行？答曰：若生欲界，非威儀亦不不處威儀，身有教、設有教不失，口無教、設有教便失，是謂成就身及身行非口行。云何成就身及口行非身行？答曰：若生欲界，不威儀亦不不處威儀，口有教、設有教不失，身無教、設有教便失，是謂成就身及口行非身行。云何成就身及身行口行？答曰：膜漸厚處母胎無垢人，若生欲界，處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀，身口有教、設有教不失、若生色界，是謂成就身及身口行。設成就身口行，彼成就身耶？答曰：或成就或不成就。云何成就？答曰：向所說，是謂成就。云何不成就？答曰：無垢人生無色界，是謂不成就。若成就身，彼成就身行意行耶？答曰：或成就身及意行無身行，及身行意行。云何成就身及意行非身行？答曰：卵膜漸厚處母胎凡夫人，若生欲界，不威儀亦不不處威儀，身無教、設有教便失，是謂成就身及意行非身行。云何成就身及身行意行？答曰：卵膜漸厚處母胎無垢人，若生欲界，處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀，身有教、設有教不失、若生色界，是謂成就身及身行意行。設成就身行意行，彼成就身耶？答曰：或成就或不成就。云何成就？答曰：向所說，是謂成就。云何不成就？答曰：無垢人生無色界，是謂不成就。若成就身，彼成就口意行耶？答曰：或成就身及意行非口行，及口行意行。云何成就身及意行非口行？答曰：卵膜漸厚處母胎凡夫人，若生欲界，不威儀亦不不處威儀，口無教、設有教便失，是謂成就身及意行非口行。云何成就身及口行意行？答曰：卵膜漸厚處母胎無垢人，若生欲界，處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀，口有教、設有教不失、若生色界，是謂成就身及口行意行。設成就口意行，彼成就身耶？答曰：或成就或不成就。云何成就？答曰：向所說，是謂成就。云何不成就？答曰：無垢人生無色界，是謂不成就。若成就身，彼有身口意行耶？答曰：或成就身及意行非身口行，及身意行非口行，及口意行非身行，及身口意行。云何成就身及意行非身口行？答曰：卵膜漸厚處母胎凡夫人，若生欲界，不威儀亦不不處威儀，身口無教、設有教便失，是謂成就身及意行非身口行。云何成就身及身意行非口行？答曰：若生欲界，不威儀亦不不處威儀，身有教、設有教不失，口無教、設有教便失，是謂成就身及身意行非口行。云何成就身及口意行非身行耶？答曰：若生欲界，不威儀亦不不處威儀，口有教、設有教不失，身無教、設有教便失，是謂成就身及口意行非身行。云何成就身及

身口意行？答曰：卵膜漸厚處母胎無垢人，若生欲界，處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀，身口有教、設有教不失、若生色界，是謂成就身及身口意行。設成就身口意行，彼成就身耶？答曰：或成就或不成就？云何成就？答曰：向所說，是謂成就。云何不成就？答曰：無垢人生無色界，是謂不成就(身竟)。若成就身行，彼成就口行耶？答曰：或成就身行非口行。云何成就身行非口行？答曰：若生欲界，不威儀亦不不處威儀，身有教、設有教不失，口無教、設有教便失，是謂成就身行非口行。云何成就口行非身行？答曰：若生欲界，不威儀亦不不處威儀，口有教、設有教不失，身無教、設有教便失，是謂成就口行非身行。云何成就身口行？答曰：卵膜漸厚處母胎無垢人，若生欲界，處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀，身口有教、設有教不失、若生色界、無垢人生無色界，是謂成就身口行。云何不成就身口行？答曰：卵膜漸厚處母胎凡夫人，若生欲界，不威儀亦不不處威儀，身口無教、設有教便失、若生無色界凡夫人，是謂不成就身口行。若成就身行，彼成就意行耶？答曰：如是，若成就身行彼成就意行。頗成就意行非成就身行？答曰：有，卵膜漸厚處母胎凡夫人，若生欲界，不威儀亦不不處威儀，身無教、設有教便失、若凡夫人生無色界。若成就身行，彼成就口意行耶？答曰：或成就身行及意行非口行，及口意行。云何成就身行及意行非口行？答曰：若生欲界，不威儀亦不不處威儀，身有教、設有教不失，口無教、設有教便失，是謂成就身行及意行非口行。云何成就身行及口意行？答曰：卵膜漸厚處母胎無垢人，若生欲界，處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀，身口有教、設有教不失、若生色界、無垢人生無色界，是謂成就身行及口意行。設成就口意行，彼成就身行耶？答曰：或成就或不成就。云何成就？答曰：向所說，是謂成就。云何不成就？答曰：若生欲界，不威儀亦不不處威儀，身無教、設有教便失，口有教、設有教不失，是謂不成就。若成就口行，彼成就意行耶？答曰：如是，若成就口行彼成就意行。頗成就意行非口行耶？答曰：有，卵膜漸厚處母胎凡夫人，若生欲界，不威儀亦不不處威儀，口無教、設有教便失、凡夫人生無色界。若行婬未盡，彼報婬未盡耶？答曰：如是，若行婬未盡，彼報婬未盡。頗報婬未盡非行耶？答曰：有，須陀洹見諦所斷行婬盡，彼報婬未盡。若行婬盡，彼報婬盡耶？答曰：如是，若報婬盡，彼行婬盡。頗行婬盡非報耶？答曰：有，須陀洹見諦所斷行婬盡，彼報婬未盡。若行有果，彼行盡 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身口意行？答曰：卵膜漸厚處母胎無垢人，若生欲界，處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀，身口有教、設有教不失、若生色界，是謂成就身及身口意行。設成就身口意行，彼成就身耶？答曰：或成就或不成就？云何成就？答曰：向所說，是謂成就。云何不成就？答曰：無垢人生無色界，是謂不成就(身竟)。若成就身行，彼成就口行耶？答曰：或成就身行非口行。云何成就身行非口行？答曰：若生欲界，不威儀亦不不處威儀，身有教、設有教不失，口無教、設有教便失，是謂成就身行非口行。云何成就口行非身行？答曰：若生欲界，不威儀亦不不處威儀，口有教、設有教不失，身無教、設有教便失，是謂成就口行非身行。云何成就身口行？答曰：卵膜漸厚處母胎無垢人，若生欲界，處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀，身口有教、設有教不失、若生色界、無垢人生無色界，是謂成就身口行。云何不成就身口行？答曰：卵膜漸厚處母胎凡夫人，若生欲界，不威儀亦不不處威儀，身口無教、設有教便失、若生無色界凡夫人，是謂不成就身口行。若成就身行，彼成就意行耶？答曰：如是，若成就身行彼成就意行。頗成就意行非成就身行？答曰：有，卵膜漸厚處母胎凡夫人，若生欲界，不威儀亦不不處威儀，身無教、設有教便失、若凡夫人生無色界。若成就身行，彼成就口意行耶？答曰：或成就身行及意行非口行，及口意行。云何成就身行及意行非口行？答曰：若生欲界，不威儀亦不不處威儀，身有教、設有教不失，口無教、設有教便失，是謂成就身行及意行非口行。云何成就身行及口意行？答曰：卵膜漸厚處母胎無垢人，若生欲界，處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀，身口有教、設有教不失、若生色界、無垢人生無色界，是謂成就身行及口意行。設成就口意行，彼成就身行耶？答曰：或成就或不成就。云何成就？答曰：向所說，是謂成就。云何不成就？答曰：若生欲界，不威儀亦不不處威儀，身無教、設有教便失，口有教、設有教不失，是謂不成就。若成就口行，彼成就意行耶？答曰：如是，若成就口行彼成就意行。頗成就意行非口行耶？答曰：有，卵膜漸厚處母胎凡夫人，若生欲界，不威儀亦不不處威儀，口無教、設有教便失、凡夫人生無色界。若行婬未盡，彼報婬未盡耶？答曰：如是，若行婬未盡，彼報婬未盡。頗報婬未盡非行耶？答曰：有，須陀洹見諦所斷行婬盡，彼報婬未盡。若行婬盡，彼報婬盡耶？答曰：如是，若報婬盡，彼行婬盡。頗行婬盡非報耶？答曰：有，須陀洹見諦所斷行婬盡，彼報婬未盡。若行有果，彼行盡

有報耶？答曰？如是，若行有報，此行有盡有果。頗行有果，彼行無報耶？答曰：有，無記無漏行。若行無果，彼行盡無報耶？答曰：無行不有果。頗行無報耶？答曰：有，無記無漏行。若行不善，彼行盡顛倒耶？答曰：或行不善此行非顛倒。云何行不善彼行非顛倒？答曰：猶如有一有見果實，如是見如是語：有行、有行果報；彼身惡行、口意惡行。猶如有一不見有見想，不聞不別不識有識想，彼不以此想、不以此忍、不以此見、不以此欲、不以此智慧，我不見不聞不別不識。猶如有一見無見想、聞別識無識想，彼不以此想、不以此忍、不以此見、不以此欲、不以此智慧，我見聞別識。是謂行不善彼行非顛倒。云何行顛倒，此行非不善？答曰：猶如有一無見無果實，如是見、如是語：無行、無行果報；彼身妙行、口意妙行。猶如有一無見有見想、不聞不別不識有識想，彼以此想、以此忍、以此見、以此欲、以此智慧，我見聞別識。猶如有一見無見想、聞別識無識想，彼以此想、以此忍、以此見、以此欲、以此智慧，我不見聞別識。是謂行顛倒彼行非不善。云何行不善彼行顛倒？答曰：猶如有一見無見無果實，如是見、如是語：無行、無行果報；彼身惡行、口意惡行。猶如有一不見不見想、不聞不別不識有不識想，彼不以此想、不以此忍、不以此見、不以此欲、不以此智慧，我見聞別識。猶如有一見有見想、聞別識有識想，彼不以此想、不以此忍、不以此見、不以此欲、不以此智慧，我不見不聞不別不識。是謂行不善彼行顛倒。云何行非不善彼行非顛倒？答曰：猶如有一見有果實，如是見、如是語：有行、有行果報；彼身妙行、口意妙行。猶如有一不見有不見想、不聞不別不識有不識想，彼以此想、以此忍、以此見、以此欲、以此智慧，我不見不聞不別不識。猶如有一見有見想、聞別識有識想，彼以此想、以此忍、以此見、以此欲、以此智慧，我見聞別識。是謂行非不善此行非顛倒。非亦如是。若成就不善行，彼成就色無色界行耶？答曰：如是，若成就不善行彼成就色無色界行。頗成就色無色界行非成就不善行耶？答曰：有，若生欲界欲愛盡、若生色界。若成就欲界善行，彼成就色無色界善行耶？答曰：或成就欲界善行非色無色界善行。云何成就欲界善行非色無色界善行？答曰：若生欲界不斷善本，不得色無色界善心，是謂成就欲界善行非色無色界善行。云何成就色無色界善行非欲界善行？答曰：若生色界得無色界善心，是謂成就色無色界善行非欲界善行。云何成就欲界善行色無色界善行？答曰：若生欲界得色無色界善心，是謂成 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有報耶？答曰？如是，若行有報，此行有盡有果。頗行有果，彼行無報耶？答曰：有，無記無漏行。若行無果，彼行盡無報耶？答曰：無行不有果。頗行無報耶？答曰：有，無記無漏行。若行不善，彼行盡顛倒耶？答曰：或行不善此行非顛倒。云何行不善彼行非顛倒？答曰：猶如有一有見果實，如是見如是語：有行、有行果報；彼身惡行、口意惡行。猶如有一不見有見想，不聞不別不識有識想，彼不以此想、不以此忍、不以此見、不以此欲、不以此智慧，我不見不聞不別不識。猶如有一見無見想、聞別識無識想，彼不以此想、不以此忍、不以此見、不以此欲、不以此智慧，我見聞別識。是謂行不善彼行非顛倒。云何行顛倒，此行非不善？答曰：猶如有一無見無果實，如是見、如是語：無行、無行果報；彼身妙行、口意妙行。猶如有一無見有見想、不聞不別不識有識想，彼以此想、以此忍、以此見、以此欲、以此智慧，我見聞別識。猶如有一見無見想、聞別識無識想，彼以此想、以此忍、以此見、以此欲、以此智慧，我不見聞別識。是謂行顛倒彼行非不善。云何行不善彼行顛倒？答曰：猶如有一見無見無果實，如是見、如是語：無行、無行果報；彼身惡行、口意惡行。猶如有一不見不見想、不聞不別不識有不識想，彼不以此想、不以此忍、不以此見、不以此欲、不以此智慧，我見聞別識。猶如有一見有見想、聞別識有識想，彼不以此想、不以此忍、不以此見、不以此欲、不以此智慧，我不見不聞不別不識。是謂行不善彼行顛倒。云何行非不善彼行非顛倒？答曰：猶如有一見有果實，如是見、如是語：有行、有行果報；彼身妙行、口意妙行。猶如有一不見有不見想、不聞不別不識有不識想，彼以此想、以此忍、以此見、以此欲、以此智慧，我不見不聞不別不識。猶如有一見有見想、聞別識有識想，彼以此想、以此忍、以此見、以此欲、以此智慧，我見聞別識。是謂行非不善此行非顛倒。非亦如是。若成就不善行，彼成就色無色界行耶？答曰：如是，若成就不善行彼成就色無色界行。頗成就色無色界行非成就不善行耶？答曰：有，若生欲界欲愛盡、若生色界。若成就欲界善行，彼成就色無色界善行耶？答曰：或成就欲界善行非色無色界善行。云何成就欲界善行非色無色界善行？答曰：若生欲界不斷善本，不得色無色界善心，是謂成就欲界善行非色無色界善行。云何成就色無色界善行非欲界善行？答曰：若生色界得無色界善心，是謂成就色無色界善行非欲界善行。云何成就欲界善行色無色界善行？答曰：若生欲界得色無色界善心，是謂成

就欲界善行色無色界善行。云何不成就欲界善行非色無色界善行？答曰：善根本斷，是謂不成就欲界善行非色無色界善行。若成就欲界行，彼成就色界行耶？答曰：如是。設成就色界行，彼成就欲界行耶？答曰：如是。若成就欲界行，彼成就無色界行耶？答曰：如是，若成就欲界行，彼成就無色界行耶。頗成就無色界行，彼不成就欲界行？答曰：有，若生無色界。若成就欲界行，彼成就無漏行耶？答曰：或成就欲界行不成就無漏行。云何成就欲界行非無漏行耶？答曰：若凡夫人生欲色界，是謂成就欲界行非無漏行。云何成就無漏行非欲界行耶？答曰：無垢人生無色界，是謂成就無漏行非欲界行。云何成就欲界行無漏行耶？答曰：無垢人若生欲界色界，是謂成就欲界行無漏行。云何不成就欲界行無漏行？答曰：凡夫人生無色界，是謂不成就欲界行無漏行。若成就色界行，彼成就無色界行耶？答曰：如是，若成就色界行，彼成就無色界行耶。頗成就無色界行非成就色界行耶？答曰：有，生無色界。若成就色界行，彼成就無漏行耶？答曰：或成就色界行非無漏行。云何成就色界行非無漏行？答曰：凡夫人生欲界色界，是謂成就色界行非無漏行。云何成就無漏行非色界行？答曰：無垢人生無色界，是謂成就無漏行非色界行。云何成就色界行無漏行？答曰：無垢人生欲界色界，是謂成就色界行無漏行。云何不成就色界行無漏行？答曰：凡夫人生無色界，是謂不成就色界行無漏行。若成就無色界行，彼成就無漏行耶？答曰：如是，若成就無漏行，彼成就無色界行。頗成就無色界行非無漏行耶？答曰：有，凡夫人。若成就欲界行、色無色界無漏行，此命終後當生何所？答曰：或欲界、或色界無色界、或無處所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就欲界善行色無色界善行。云何不成就欲界善行非色無色界善行？答曰：善根本斷，是謂不成就欲界善行非色無色界善行。若成就欲界行，彼成就色界行耶？答曰：如是。設成就色界行，彼成就欲界行耶？答曰：如是。若成就欲界行，彼成就無色界行耶？答曰：如是，若成就欲界行，彼成就無色界行耶。頗成就無色界行，彼不成就欲界行？答曰：有，若生無色界。若成就欲界行，彼成就無漏行耶？答曰：或成就欲界行不成就無漏行。云何成就欲界行非無漏行耶？答曰：若凡夫人生欲色界，是謂成就欲界行非無漏行。云何成就無漏行非欲界行耶？答曰：無垢人生無色界，是謂成就無漏行非欲界行。云何成就欲界行無漏行耶？答曰：無垢人若生欲界色界，是謂成就欲界行無漏行。云何不成就欲界行無漏行？答曰：凡夫人生無色界，是謂不成就欲界行無漏行。若成就色界行，彼成就無色界行耶？答曰：如是，若成就色界行，彼成就無色界行耶。頗成就無色界行非成就色界行耶？答曰：有，生無色界。若成就色界行，彼成就無漏行耶？答曰：或成就色界行非無漏行。云何成就色界行非無漏行？答曰：凡夫人生欲界色界，是謂成就色界行非無漏行。云何成就無漏行非色界行？答曰：無垢人生無色界，是謂成就無漏行非色界行。云何成就色界行無漏行？答曰：無垢人生欲界色界，是謂成就色界行無漏行。云何不成就色界行無漏行？答曰：凡夫人生無色界，是謂不成就色界行無漏行。若成就無色界行，彼成就無漏行耶？答曰：如是，若成就無漏行，彼成就無色界行。頗成就無色界行非無漏行耶？答曰：有，凡夫人。若成就欲界行、色無色界無漏行，此命終後當生何所？答曰：或欲界、或色界無色界、或無處所。

阿毘曇害眾生品第三竟(梵本三百九首盧四千六百三十一言)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇害眾生品第三竟(梵本三百九首盧四千六百三十一言)。