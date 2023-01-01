阿毘曇八犍度論卷第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇八犍度論卷第十五

迦旃延子造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

行犍度第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行犍度第四

惡行跋渠第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡行跋渠第一

惡行邪語， 眾生及命， 身無有教， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡行邪語， 眾生及命， 身無有教，

自行在後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自行在後。

此章義願具演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此章義願具演說。

三惡行、三不善根，三惡行攝三不善根、三不善根攝三惡行耶？三妙行、三善根，三妙行攝三善根、三善根攝三妙行耶？三惡行、十不善行迹，三惡行攝十不善行迹、十不善行迹攝三惡行耶？三妙行、十善行迹，三妙行攝十善行迹、十善行迹攝三妙行耶？三行、十行迹，三行攝十行迹、十行迹攝三行耶？三行、四行：黑有黑報、白有白報、白黑白黑報、不黑不白無行報行盡，三行攝四行、四行攝三行耶？復次三行現法報、生報、後報，樂報、苦報、不苦不樂報，過去、未來、現在，善、不善、無記，欲界繫、色無色界繫，學、無學、非學非無學，見諦所斷、思惟所斷、無斷，前攝後、後攝前耶？四行：黑有黑報、白有白報、黑白黑白報、不黑不白無行報行盡。三行現法報、生報、後報，樂報、苦報、不苦不樂報，過去、未來、現在，善、不善、無記，欲界繫、色無色界繫，學、無學、非學非無學，見諦所斷、思惟所斷、無斷，四行攝三行、三行攝四行耶？三行現法報、生報、後報，復次三行樂報、苦報、不苦不樂報，過去、未來、現在，善、不善、無記，欲界繫、色無色界繫，學、無學、非學非無學，見諦所斷、思惟所斷、無斷，前攝後、後攝前耶？三行樂報、苦報、不苦不樂報，復次三行過去、未來、現在，善、不善、無記，欲界繫、色無色界繫，學、無學、非學非無學，見諦所斷、思惟所斷、無斷，前攝後、後攝前耶？三行過去、未來、現在，復次三行善、不善、無記，欲界繫、色無色界繫，學、無學、非學非無學，見諦所斷、思惟所斷、無斷，前攝後、後攝前耶？三行善、不善、無記，復次三行欲界繫、色無色界繫，學、無學、非學非無學，見諦所斷、思惟所斷、無斷，前攝後、後攝前耶？三行欲界繫、色無色界繫，復次三行學、無學、非學非無學，見諦所斷、思惟所斷、無斷，前攝後、後攝前？三行學、無學、非學非無學，復次三行見諦所斷、思惟所斷、無斷，前攝後、後攝前耶？頗行受報，身痛受報非心耶？頗行受報，心痛受報非身耶？頗行受報，身心痛受報耶？頗行受報，身心痛不受報而受報耶？三障：行障、垢障、報障。彼云何行障、云何垢障、云何報障？此三惡行何者最大？此三妙行何者最大果？此章義願具演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三惡行、三不善根，三惡行攝三不善根、三不善根攝三惡行耶？三妙行、三善根，三妙行攝三善根、三善根攝三妙行耶？三惡行、十不善行迹，三惡行攝十不善行迹、十不善行迹攝三惡行耶？三妙行、十善行迹，三妙行攝十善行迹、十善行迹攝三妙行耶？三行、十行迹，三行攝十行迹、十行迹攝三行耶？三行、四行：黑有黑報、白有白報、白黑白黑報、不黑不白無行報行盡，三行攝四行、四行攝三行耶？復次三行現法報、生報、後報，樂報、苦報、不苦不樂報，過去、未來、現在，善、不善、無記，欲界繫、色無色界繫，學、無學、非學非無學，見諦所斷、思惟所斷、無斷，前攝後、後攝前耶？四行：黑有黑報、白有白報、黑白黑白報、不黑不白無行報行盡。三行現法報、生報、後報，樂報、苦報、不苦不樂報，過去、未來、現在，善、不善、無記，欲界繫、色無色界繫，學、無學、非學非無學，見諦所斷、思惟所斷、無斷，四行攝三行、三行攝四行耶？三行現法報、生報、後報，復次三行樂報、苦報、不苦不樂報，過去、未來、現在，善、不善、無記，欲界繫、色無色界繫，學、無學、非學非無學，見諦所斷、思惟所斷、無斷，前攝後、後攝前耶？三行樂報、苦報、不苦不樂報，復次三行過去、未來、現在，善、不善、無記，欲界繫、色無色界繫，學、無學、非學非無學，見諦所斷、思惟所斷、無斷，前攝後、後攝前耶？三行過去、未來、現在，復次三行善、不善、無記，欲界繫、色無色界繫，學、無學、非學非無學，見諦所斷、思惟所斷、無斷，前攝後、後攝前耶？三行善、不善、無記，復次三行欲界繫、色無色界繫，學、無學、非學非無學，見諦所斷、思惟所斷、無斷，前攝後、後攝前耶？三行欲界繫、色無色界繫，復次三行學、無學、非學非無學，見諦所斷、思惟所斷、無斷，前攝後、後攝前？三行學、無學、非學非無學，復次三行見諦所斷、思惟所斷、無斷，前攝後、後攝前耶？頗行受報，身痛受報非心耶？頗行受報，心痛受報非身耶？頗行受報，身心痛受報耶？頗行受報，身心痛不受報而受報耶？三障：行障、垢障、報障。彼云何行障、云何垢障、云何報障？此三惡行何者最大？此三妙行何者最大果？此章義願具演說。

三惡行、三不善根，三惡行攝三不善根耶？答曰：或惡行非不善根。云何惡行非不善根？答曰：身口惡行、邪見不善思，是謂惡行非不善根。云何不善根非惡行？答曰：癡不善根，是謂不善根非惡行。云何惡行不善根？答曰：貪瞋恚不善根，是謂惡行不善根。云何非惡行非不善根？答曰：除上爾所事。三妙行、三善根，三妙行攝三善根耶？答曰：或妙行非善根。云何妙行非善根？答曰：身口妙行、善思，是謂妙行非善根。云何善根非妙行？答曰：等見不攝無癡善根，是謂善根非妙行。云何妙行善根？答曰：不貪不瞋恚善根、等見，是謂妙行善根。云何非妙行非善根？答曰：除上爾所事。三惡行、十不善行迹，三惡行攝十不善行迹、十不善行迹攝三惡行？答曰：三攝十非十攝三。不攝何等？答曰：除行迹攝身口惡行，諸餘身口惡行及不善思。三妙行、十善行迹，三妙行攝十善行迹、十善行迹攝三妙行？答曰：三攝十非十攝三。不攝何等？答曰：除行迹攝身口妙行，諸餘身口妙行及善思。三行、十行迹，三行攝十行迹？答曰：或行非行迹。云何行非行迹？答曰：除行迹攝身口行，諸餘身口行意思，是謂行非行迹。云何行迹非行？答曰：後三行迹，是謂行迹非行。云何行行迹？答曰：七行迹，是謂行行迹。云何非行非行迹？答曰：除上爾所事。三行，四行：黑有黑報、白有白報、黑白黑白報、不黑不白無報行行盡，三行攝四行、四行攝三行？答曰：三四非四三。不攝何等？答曰：除學思作盡，諸餘無漏行及無色界善行、無記行三行。復次三行，現法報、生報、後報。前攝後、後攝前？答曰：前後非後前。不攝何等？答曰：不定無記無漏行三行。復次三行，樂報、苦報、不苦不樂報，前攝後後攝前？答曰：前後非後前。不攝何等？答曰：無記無漏行三行。復次三行，過去未來現在、善不善無記、學無學非學非無學、見諦所斷思惟所斷無斷，前攝後、後攝前？答曰：隨種相攝三行。復次三行欲界繫色無色界繫，前攝後後攝前？答曰：前後非後前。不攝何等？答曰：無漏行(三行竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三惡行、三不善根，三惡行攝三不善根耶？答曰：或惡行非不善根。云何惡行非不善根？答曰：身口惡行、邪見不善思，是謂惡行非不善根。云何不善根非惡行？答曰：癡不善根，是謂不善根非惡行。云何惡行不善根？答曰：貪瞋恚不善根，是謂惡行不善根。云何非惡行非不善根？答曰：除上爾所事。三妙行、三善根，三妙行攝三善根耶？答曰：或妙行非善根。云何妙行非善根？答曰：身口妙行、善思，是謂妙行非善根。云何善根非妙行？答曰：等見不攝無癡善根，是謂善根非妙行。云何妙行善根？答曰：不貪不瞋恚善根、等見，是謂妙行善根。云何非妙行非善根？答曰：除上爾所事。三惡行、十不善行迹，三惡行攝十不善行迹、十不善行迹攝三惡行？答曰：三攝十非十攝三。不攝何等？答曰：除行迹攝身口惡行，諸餘身口惡行及不善思。三妙行、十善行迹，三妙行攝十善行迹、十善行迹攝三妙行？答曰：三攝十非十攝三。不攝何等？答曰：除行迹攝身口妙行，諸餘身口妙行及善思。三行、十行迹，三行攝十行迹？答曰：或行非行迹。云何行非行迹？答曰：除行迹攝身口行，諸餘身口行意思，是謂行非行迹。云何行迹非行？答曰：後三行迹，是謂行迹非行。云何行行迹？答曰：七行迹，是謂行行迹。云何非行非行迹？答曰：除上爾所事。三行，四行：黑有黑報、白有白報、黑白黑白報、不黑不白無報行行盡，三行攝四行、四行攝三行？答曰：三四非四三。不攝何等？答曰：除學思作盡，諸餘無漏行及無色界善行、無記行三行。復次三行，現法報、生報、後報。前攝後、後攝前？答曰：前後非後前。不攝何等？答曰：不定無記無漏行三行。復次三行，樂報、苦報、不苦不樂報，前攝後後攝前？答曰：前後非後前。不攝何等？答曰：無記無漏行三行。復次三行，過去未來現在、善不善無記、學無學非學非無學、見諦所斷思惟所斷無斷，前攝後、後攝前？答曰：隨種相攝三行。復次三行欲界繫色無色界繫，前攝後後攝前？答曰：前後非後前。不攝何等？答曰：無漏行(三行竟)。

四行：黑有黑報、白有白報、黑白黑白報、不黑不白無報行行盡。三行：現法報、生報、後報。四行攝三行耶？答曰：或四非三。云何四非三？答曰：學思作盡，欲界繫善、不善不定行，色界繫善不定行，是謂四非三。云何三非四？答曰：無色界繫善定行，是謂三非四。云何四三？答曰：欲界繫善不善定行，色界繫善定行，是謂四三。云何非四非三？答曰：除學思作盡，諸餘無漏行、無色界繫善不定行、無記行，是謂非四非三。四行：黑有黑報、白有白報、白黑白黑報、不白不黑無報行行盡。三行：樂報、苦報、不苦不樂報。四行攝三行？答曰：或四非三。云何四非三？答曰：學思作盡，是謂四非三。云何三非四？答曰：無色界繫善行，是謂三非四。云何四三？答曰：欲界繫善不善行、色界繫善行，是謂四三。云何非四非三？答曰：除學思作盡思惟進行，諸餘無漏行無記行，是謂非四非三。四行黑有黑報。白有白報。黑白黑白報。不黑不白無報行行盡。三行：過去未來現在、善不善無記、學無學非學非無學、見諦所斷思惟所斷無斷。四行攝三行、三行攝四行？答曰：三攝四非四三。不攝何等？答曰：除學思作盡，諸餘無漏行、無色界繫善無記行也。四行：黑有黑報、白有白報、黑白黑白報、不黑不白無報行行盡也。三行：欲界繫、色無色界繫。四行攝三行、三行攝四行？答曰：或四非三。云何四非三？答曰：學思作盡，是謂四非三。云何三非四？答曰：無色界繫善行無記行，是謂三非四。云何四三？答曰：欲界繫善不善行、色界繫善行，是謂四三。云何非四非三？答曰：除學思作盡，諸餘無漏行，是謂非四非三(四行竟)。三行：現法報、生報、後報。復次三行：樂報、苦報、不苦不樂報。前攝後、後攝前？答曰：後前非前後。不攝何等？答曰：不定行也。三行：現法報、生報、後報。復次三行：過去未來現在、善不善無記、學無學非學非無學、見諦所斷思惟所斷無斷。前攝後、後攝前？答曰：後前非前後。不攝何等？答曰：不定無記無漏行也。三行：現法報、生報、後報。復次三行：欲界繫、色無色界繫。前攝後、後攝前？答曰：後前非前後。不攝何等？答曰：不定無記行(現生後報三竟)。三行：樂報、苦報、不苦不樂報。復次三行：過去未來現在、善不善無記、學無學非學非無學、見諦所斷思惟所斷無斷。前攝後、後攝前？答曰：後前非前後。不攝何等？答曰：無記無漏行也。三行：樂報、苦報、不苦不樂報。復次三行：欲界繫、色無色界繫。前攝後、後攝前？答曰：後前非前後。不攝何等？答曰：無記行(三痛竟)。三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四行：黑有黑報、白有白報、黑白黑白報、不黑不白無報行行盡。三行：現法報、生報、後報。四行攝三行耶？答曰：或四非三。云何四非三？答曰：學思作盡，欲界繫善、不善不定行，色界繫善不定行，是謂四非三。云何三非四？答曰：無色界繫善定行，是謂三非四。云何四三？答曰：欲界繫善不善定行，色界繫善定行，是謂四三。云何非四非三？答曰：除學思作盡，諸餘無漏行、無色界繫善不定行、無記行，是謂非四非三。四行：黑有黑報、白有白報、白黑白黑報、不白不黑無報行行盡。三行：樂報、苦報、不苦不樂報。四行攝三行？答曰：或四非三。云何四非三？答曰：學思作盡，是謂四非三。云何三非四？答曰：無色界繫善行，是謂三非四。云何四三？答曰：欲界繫善不善行、色界繫善行，是謂四三。云何非四非三？答曰：除學思作盡思惟進行，諸餘無漏行無記行，是謂非四非三。四行黑有黑報。白有白報。黑白黑白報。不黑不白無報行行盡。三行：過去未來現在、善不善無記、學無學非學非無學、見諦所斷思惟所斷無斷。四行攝三行、三行攝四行？答曰：三攝四非四三。不攝何等？答曰：除學思作盡，諸餘無漏行、無色界繫善無記行也。四行：黑有黑報、白有白報、黑白黑白報、不黑不白無報行行盡也。三行：欲界繫、色無色界繫。四行攝三行、三行攝四行？答曰：或四非三。云何四非三？答曰：學思作盡，是謂四非三。云何三非四？答曰：無色界繫善行無記行，是謂三非四。云何四三？答曰：欲界繫善不善行、色界繫善行，是謂四三。云何非四非三？答曰：除學思作盡，諸餘無漏行，是謂非四非三(四行竟)。三行：現法報、生報、後報。復次三行：樂報、苦報、不苦不樂報。前攝後、後攝前？答曰：後前非前後。不攝何等？答曰：不定行也。三行：現法報、生報、後報。復次三行：過去未來現在、善不善無記、學無學非學非無學、見諦所斷思惟所斷無斷。前攝後、後攝前？答曰：後前非前後。不攝何等？答曰：不定無記無漏行也。三行：現法報、生報、後報。復次三行：欲界繫、色無色界繫。前攝後、後攝前？答曰：後前非前後。不攝何等？答曰：不定無記行(現生後報三竟)。三行：樂報、苦報、不苦不樂報。復次三行：過去未來現在、善不善無記、學無學非學非無學、見諦所斷思惟所斷無斷。前攝後、後攝前？答曰：後前非前後。不攝何等？答曰：無記無漏行也。三行：樂報、苦報、不苦不樂報。復次三行：欲界繫、色無色界繫。前攝後、後攝前？答曰：後前非前後。不攝何等？答曰：無記行(三痛竟)。三

行：過去、未來、現在。復次三行：善不善無記、學無學非學非無學、見諦所斷思惟所斷無斷。前攝後、後攝前？答曰：隨種相攝。三行：過去、未來、現在。復次三行：欲界繫、色無色界繫。前攝後、後攝前？答曰：前後非後前。不攝何等？答曰：無漏行(三世竟)。三行：善、不善、無記。復次三行：欲界繫、色無色界繫。前攝後、後攝前？答曰：前後非後前。不攝何等？答曰：無漏行。三行：善、不善、無記。復次三行：學無學非學非無學、見諦所斷思惟所斷無斷。前攝後、後攝前？答曰：隨種相攝(善不善竟)。三行：欲界繫、色無色界繫。復次三行：學無學非學非無學、見諦所斷思惟所斷無斷。前攝後、後攝前？答曰：後前非前後。不攝何等？答曰：無漏行(三界竟)。三行：學、無學、非學非無學。復次三行：見諦所斷、思惟所斷、無斷。前攝後、後攝前？答曰：隨種相攝(三三稍除自二三痛至此七也)。頗行受報，身痛受報非心耶？答曰：受報不善行也。頗行受報，心痛受報非身耶？答曰：受報善無學行。頗行受報，身心痛受報耶？答曰：受報善有學行。頗行受報，身心痛不受報而受報耶？答曰：受報善不善行，受報色、心心所念法、心不相應行也。三障：行障、垢障、報障。彼云何行障、云何垢障、云何報障？行障云何？答曰：五無救行。垢障云何？答曰：諸眾生婬欲偏重、瞋恚愚癡偏重。彼婬欲偏重瞋恚愚癡偏重，難教難語難濟難脫，是謂垢障。云何報障？答曰：地獄處、畜生處、餓鬼處、欝單曰、無想天處，是謂報障。此三惡行何者最大？答曰：壞僧妄語，由此行報阿鼻大地獄受劫壽。此三妙行何者最大果？答曰：有第一有三昧思行，報有想無想受八十千劫壽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行：過去、未來、現在。復次三行：善不善無記、學無學非學非無學、見諦所斷思惟所斷無斷。前攝後、後攝前？答曰：隨種相攝。三行：過去、未來、現在。復次三行：欲界繫、色無色界繫。前攝後、後攝前？答曰：前後非後前。不攝何等？答曰：無漏行(三世竟)。三行：善、不善、無記。復次三行：欲界繫、色無色界繫。前攝後、後攝前？答曰：前後非後前。不攝何等？答曰：無漏行。三行：善、不善、無記。復次三行：學無學非學非無學、見諦所斷思惟所斷無斷。前攝後、後攝前？答曰：隨種相攝(善不善竟)。三行：欲界繫、色無色界繫。復次三行：學無學非學非無學、見諦所斷思惟所斷無斷。前攝後、後攝前？答曰：後前非前後。不攝何等？答曰：無漏行(三界竟)。三行：學、無學、非學非無學。復次三行：見諦所斷、思惟所斷、無斷。前攝後、後攝前？答曰：隨種相攝(三三稍除自二三痛至此七也)。頗行受報，身痛受報非心耶？答曰：受報不善行也。頗行受報，心痛受報非身耶？答曰：受報善無學行。頗行受報，身心痛受報耶？答曰：受報善有學行。頗行受報，身心痛不受報而受報耶？答曰：受報善不善行，受報色、心心所念法、心不相應行也。三障：行障、垢障、報障。彼云何行障、云何垢障、云何報障？行障云何？答曰：五無救行。垢障云何？答曰：諸眾生婬欲偏重、瞋恚愚癡偏重。彼婬欲偏重瞋恚愚癡偏重，難教難語難濟難脫，是謂垢障。云何報障？答曰：地獄處、畜生處、餓鬼處、欝單曰、無想天處，是謂報障。此三惡行何者最大？答曰：壞僧妄語，由此行報阿鼻大地獄受劫壽。此三妙行何者最大果？答曰：有第一有三昧思行，報有想無想受八十千劫壽。

阿毘曇惡行品第一竟(梵本一百九十二首盧二千七百八言)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇惡行品第一竟(梵本一百九十二首盧二千七百八言)。

阿毘曇行揵度中邪語跋渠第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇行揵度中邪語跋渠第二

諸邪語彼是邪命耶？設是邪命，彼是邪語耶？諸邪業彼是邪命耶？設是邪命，彼是邪業耶。諸等語彼是等命耶？設是等命，彼是等語耶？諸等業彼是等命耶？設是等命，彼是等業耶？三惡行三曲三穢三濁：身曲身穢身濁、口曲口穢口濁、意曲意穢意濁。彼云何身曲身穢身濁、云何口曲口穢口濁、云何意曲意穢意濁？三惡行攝三曲穢濁、三曲穢濁攝三惡行？三妙行、三淨，三妙行攝三淨、三淨攝三妙行？三妙行、三滿，三妙行攝三滿、三滿攝三妙行？三淨三滿三淨攝三滿、三滿攝三淨？諸身惡行彼盡無巧便身行耶？設無巧便身行，彼盡身惡行耶？諸口惡行彼盡無巧便口惡行耶？設無巧便口行，彼盡口惡行耶？諸意惡行彼盡無巧便意行耶？設無巧便意行，彼盡意惡行耶？諸身妙行彼盡巧便身行耶？設巧便身行，彼盡是身妙行耶？諸口妙行彼盡巧便口行耶？設巧便口行，彼盡口妙行耶？諸意妙行彼盡巧便意行耶？設巧便意行，彼盡意妙行耶？諸法由行得，彼法當言善耶、不善、無記耶？頗過去行，過去報、未來、現在報耶？頗未來行，未來、現在、過去報耶？頗現在行，現在、過去、未來報耶？頗如身行受報，口行、意行不然耶？頗如口行受報，身行、意行不然耶？頗如意行受報，身、口行不然耶？頗如身行口行受報，意行不然耶？頗如身行意行受報，口行不然耶？頗如口行意行受報，身行不然耶？頗如身行口行受報，意行亦然耶？頗如身行口行意行不受報而受報耶？頗三行不前不後受報耶？現法報生報後報、樂報苦報不苦不樂報、欲界繫色無色界繫，頗二行不前不後受報耶？善不善、見諦所斷思惟所斷。此章義願具演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸邪語彼是邪命耶？設是邪命，彼是邪語耶？諸邪業彼是邪命耶？設是邪命，彼是邪業耶。諸等語彼是等命耶？設是等命，彼是等語耶？諸等業彼是等命耶？設是等命，彼是等業耶？三惡行三曲三穢三濁：身曲身穢身濁、口曲口穢口濁、意曲意穢意濁。彼云何身曲身穢身濁、云何口曲口穢口濁、云何意曲意穢意濁？三惡行攝三曲穢濁、三曲穢濁攝三惡行？三妙行、三淨，三妙行攝三淨、三淨攝三妙行？三妙行、三滿，三妙行攝三滿、三滿攝三妙行？三淨三滿三淨攝三滿、三滿攝三淨？諸身惡行彼盡無巧便身行耶？設無巧便身行，彼盡身惡行耶？諸口惡行彼盡無巧便口惡行耶？設無巧便口行，彼盡口惡行耶？諸意惡行彼盡無巧便意行耶？設無巧便意行，彼盡意惡行耶？諸身妙行彼盡巧便身行耶？設巧便身行，彼盡是身妙行耶？諸口妙行彼盡巧便口行耶？設巧便口行，彼盡口妙行耶？諸意妙行彼盡巧便意行耶？設巧便意行，彼盡意妙行耶？諸法由行得，彼法當言善耶、不善、無記耶？頗過去行，過去報、未來、現在報耶？頗未來行，未來、現在、過去報耶？頗現在行，現在、過去、未來報耶？頗如身行受報，口行、意行不然耶？頗如口行受報，身行、意行不然耶？頗如意行受報，身、口行不然耶？頗如身行口行受報，意行不然耶？頗如身行意行受報，口行不然耶？頗如口行意行受報，身行不然耶？頗如身行口行受報，意行亦然耶？頗如身行口行意行不受報而受報耶？頗三行不前不後受報耶？現法報生報後報、樂報苦報不苦不樂報、欲界繫色無色界繫，頗二行不前不後受報耶？善不善、見諦所斷思惟所斷。此章義願具演說。

諸邪語彼是邪命耶？答曰：或邪語非邪命。云何邪語非邪命？答曰：除邪命作口四惡行，諸餘口惡行，是謂邪語非邪命。云何邪命非邪語？答曰：邪命作身三惡行，是謂邪命非邪語。云何邪語邪命？答曰：邪命作口四惡行，是謂邪語邪命。云何非邪語邪命？答曰：除邪命作身三惡行，諸餘身惡行，是謂非邪命邪語。諸邪業彼是邪命耶？答曰：或邪業非邪命。云何邪業非邪命？答曰：除邪命作身三惡行，諸餘身惡行，是謂邪業非邪命。云何邪命非邪業？答曰：邪命作口四惡行，是謂邪命非邪業。云何邪業邪命？答曰：邪命作身三惡行，是謂邪業邪命。云何非邪業邪命耶？答曰：除邪命作口四惡行，諸餘口惡行，是謂非邪業邪命(身竟)。諸等語彼是等命耶？答曰：或等語非等命。云何等語非等命？答曰：除等命作口四妙行，諸餘口妙行，是謂等語非等命。云何等命非等語？答曰：等命作身三妙行，是謂等命非等語。云何等語等命？答曰：等命作口四妙行，是謂等語等命。云何非等語等命？答曰：除等命作身三妙行，諸餘身妙行，是謂非等語等命(等語竟)。諸等業彼是等命耶？答曰：或等業非等命。云何等業非等命？答曰：除等命作身三妙行，諸餘身妙行，是謂等業非等命。云何等命非等業？答曰：等命作口四妙行，是謂等命非等業。云何等業等命？答曰：等命作身三妙行，是謂等業等命。云何非等業等命？答曰：除等命作口四妙行，諸餘口妙行，是謂非等業等命(業竟)。三惡行三曲穢濁：身曲身穢身濁、口曲口穢口濁、意曲意穢意濁。身曲云何？答曰：虛偽盛身行也。身穢云何？答曰：瞋恚盛身行。身濁云何？答曰：婬盛身行。口曲云何？答曰：虛偽盛口行。口穢云何？答曰：瞋恚盛口行。口濁云何？答曰：婬盛口行。意曲云何？答曰：虛偽盛意行。意穢云何？答曰：瞋恚盛意行。意濁云何？答曰：婬盛意行。三惡行攝三曲穢濁耶？答曰：或三惡行非曲穢濁。云何惡行非曲穢濁？答曰：除欲界繫虛偽欲盛瞋恚身口意惡行，諸餘身口意惡行，是謂惡行非曲穢濁。云何曲穢濁非惡行耶？答曰：色界繫虛偽愛身口意行、無色界繫愛盛意行，是謂曲穢濁非惡行。云何惡行曲穢濁？答曰：欲界繫虛偽欲盛瞋恚身口意惡行，是謂惡行曲穢濁。云何非惡行曲穢濁？答曰：除上爾所事。三妙行、三淨，三妙行攝三淨、三淨攝三妙行？答曰：隨種相攝。三妙行、三滿，三妙行攝三滿？答曰：或妙行非滿。云何妙行非滿？答曰：除無學身口妙行，諸餘身口妙行盡意妙行，是謂妙行非滿。云何滿非妙行？答曰：無學心，是謂滿非妙行。云何妙行滿？答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸邪語彼是邪命耶？答曰：或邪語非邪命。云何邪語非邪命？答曰：除邪命作口四惡行，諸餘口惡行，是謂邪語非邪命。云何邪命非邪語？答曰：邪命作身三惡行，是謂邪命非邪語。云何邪語邪命？答曰：邪命作口四惡行，是謂邪語邪命。云何非邪語邪命？答曰：除邪命作身三惡行，諸餘身惡行，是謂非邪命邪語。諸邪業彼是邪命耶？答曰：或邪業非邪命。云何邪業非邪命？答曰：除邪命作身三惡行，諸餘身惡行，是謂邪業非邪命。云何邪命非邪業？答曰：邪命作口四惡行，是謂邪命非邪業。云何邪業邪命？答曰：邪命作身三惡行，是謂邪業邪命。云何非邪業邪命耶？答曰：除邪命作口四惡行，諸餘口惡行，是謂非邪業邪命(身竟)。諸等語彼是等命耶？答曰：或等語非等命。云何等語非等命？答曰：除等命作口四妙行，諸餘口妙行，是謂等語非等命。云何等命非等語？答曰：等命作身三妙行，是謂等命非等語。云何等語等命？答曰：等命作口四妙行，是謂等語等命。云何非等語等命？答曰：除等命作身三妙行，諸餘身妙行，是謂非等語等命(等語竟)。諸等業彼是等命耶？答曰：或等業非等命。云何等業非等命？答曰：除等命作身三妙行，諸餘身妙行，是謂等業非等命。云何等命非等業？答曰：等命作口四妙行，是謂等命非等業。云何等業等命？答曰：等命作身三妙行，是謂等業等命。云何非等業等命？答曰：除等命作口四妙行，諸餘口妙行，是謂非等業等命(業竟)。三惡行三曲穢濁：身曲身穢身濁、口曲口穢口濁、意曲意穢意濁。身曲云何？答曰：虛偽盛身行也。身穢云何？答曰：瞋恚盛身行。身濁云何？答曰：婬盛身行。口曲云何？答曰：虛偽盛口行。口穢云何？答曰：瞋恚盛口行。口濁云何？答曰：婬盛口行。意曲云何？答曰：虛偽盛意行。意穢云何？答曰：瞋恚盛意行。意濁云何？答曰：婬盛意行。三惡行攝三曲穢濁耶？答曰：或三惡行非曲穢濁。云何惡行非曲穢濁？答曰：除欲界繫虛偽欲盛瞋恚身口意惡行，諸餘身口意惡行，是謂惡行非曲穢濁。云何曲穢濁非惡行耶？答曰：色界繫虛偽愛身口意行、無色界繫愛盛意行，是謂曲穢濁非惡行。云何惡行曲穢濁？答曰：欲界繫虛偽欲盛瞋恚身口意惡行，是謂惡行曲穢濁。云何非惡行曲穢濁？答曰：除上爾所事。三妙行、三淨，三妙行攝三淨、三淨攝三妙行？答曰：隨種相攝。三妙行、三滿，三妙行攝三滿？答曰：或妙行非滿。云何妙行非滿？答曰：除無學身口妙行，諸餘身口妙行盡意妙行，是謂妙行非滿。云何滿非妙行？答曰：無學心，是謂滿非妙行。云何妙行滿？答

曰：無學身口妙行，是謂妙行滿。云何非妙行滿？答曰：除上爾所事。三淨、三滿，三淨攝三滿耶？答曰：或淨非滿。云何淨非滿？答曰：除無學身口淨，諸餘身口淨盡意淨，是謂淨非滿。云何滿非淨？答曰：無學心，是謂滿非淨。云何淨滿？答曰：無學身口淨，是謂淨滿。云何非淨滿？答曰：除上爾所事(滿竟)。諸身惡行盡無巧便身行耶？答曰：如是，諸身惡行盡無巧便身行。頗無巧便身行，彼非身惡行耶？答曰：有，隱沒無記身行、不隱沒無記無巧便身行也。諸口惡行盡無巧便口行耶？答曰：如是，諸口惡行盡無巧便口行。頗無巧便口行，彼非口惡行耶？答曰：有，隱沒無記口行、不隱沒無記無巧便口行也。諸意惡行彼盡無巧便意行耶？答曰：或意惡行彼非無巧便意行。云何意惡行彼非無巧便意行耶？答曰：意三惡行，是謂意惡行彼非無巧便意行。云何無巧便意行彼非意惡行耶？答曰：隱沒無記思、不隱沒無記無巧便思，是謂無巧便意行彼非意惡行。云何意惡行彼是無巧便意行耶？答曰：不善思，是謂意惡行彼是無巧便意行。云何非意惡行彼非無巧便意行耶？答曰：除上爾所事(惡行竟)。諸身妙行盡巧便身行耶？答曰：如是，諸身妙行彼盡巧便身行。頗巧便身行，彼非身妙行？答曰：有，不隱沒無記巧便身行也。諸口妙行盡巧便口行耶？答曰：如是，諸口妙行彼盡巧便口行。頗巧便口行，彼非口妙行耶？答曰：有，不隱沒無記巧便口行也。諸意妙行彼盡巧便意行耶？答曰：或意妙行彼非巧便意行。云何意妙行彼非巧便意行？答曰：意三妙行，是謂意妙行彼非巧便意行。云何巧便意行彼非意妙行？答曰：不隱沒無記巧便思，是謂巧便意行彼非意妙行。云何意妙行彼是巧便意行？答曰：善思，是謂意妙行彼是巧便意行。云何非意妙行非巧便意行耶？答曰：除上爾所事(妙行竟)。諸法由行得，彼法當言善、不善、無記耶？答曰：報義諸法由行得，此法當言無記也。如是報義諸法由行得彼法無記耶？答曰：如是。若作是說：本無如來善心，說語軟語、妙語、軟美語，此語善耶？答曰：如是。聽我所說，若報義諸法由行得彼法無記，不應作是說：本無如來善心，說語軟語，妙語，軟美語，此語善。雖有是語，此事不然。若作是語：本無如來善心，說語軟語、妙語、軟美語，此語善。不應作是語：報義諸法由行得此法無記。報義諸法由行得此法無記。此事不然。當作是語：本無如來，本餘生時作善行受報，報現在前，彼由此因緣得咽喉四大。行四大，四大出聲，聲非報也。頗過去行過去報耶、未來現在報耶？答曰：如是。頗未來行 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：無學身口妙行，是謂妙行滿。云何非妙行滿？答曰：除上爾所事。三淨、三滿，三淨攝三滿耶？答曰：或淨非滿。云何淨非滿？答曰：除無學身口淨，諸餘身口淨盡意淨，是謂淨非滿。云何滿非淨？答曰：無學心，是謂滿非淨。云何淨滿？答曰：無學身口淨，是謂淨滿。云何非淨滿？答曰：除上爾所事(滿竟)。諸身惡行盡無巧便身行耶？答曰：如是，諸身惡行盡無巧便身行。頗無巧便身行，彼非身惡行耶？答曰：有，隱沒無記身行、不隱沒無記無巧便身行也。諸口惡行盡無巧便口行耶？答曰：如是，諸口惡行盡無巧便口行。頗無巧便口行，彼非口惡行耶？答曰：有，隱沒無記口行、不隱沒無記無巧便口行也。諸意惡行彼盡無巧便意行耶？答曰：或意惡行彼非無巧便意行。云何意惡行彼非無巧便意行耶？答曰：意三惡行，是謂意惡行彼非無巧便意行。云何無巧便意行彼非意惡行耶？答曰：隱沒無記思、不隱沒無記無巧便思，是謂無巧便意行彼非意惡行。云何意惡行彼是無巧便意行耶？答曰：不善思，是謂意惡行彼是無巧便意行。云何非意惡行彼非無巧便意行耶？答曰：除上爾所事(惡行竟)。諸身妙行盡巧便身行耶？答曰：如是，諸身妙行彼盡巧便身行。頗巧便身行，彼非身妙行？答曰：有，不隱沒無記巧便身行也。諸口妙行盡巧便口行耶？答曰：如是，諸口妙行彼盡巧便口行。頗巧便口行，彼非口妙行耶？答曰：有，不隱沒無記巧便口行也。諸意妙行彼盡巧便意行耶？答曰：或意妙行彼非巧便意行。云何意妙行彼非巧便意行？答曰：意三妙行，是謂意妙行彼非巧便意行。云何巧便意行彼非意妙行？答曰：不隱沒無記巧便思，是謂巧便意行彼非意妙行。云何意妙行彼是巧便意行？答曰：善思，是謂意妙行彼是巧便意行。云何非意妙行非巧便意行耶？答曰：除上爾所事(妙行竟)。諸法由行得，彼法當言善、不善、無記耶？答曰：報義諸法由行得，此法當言無記也。如是報義諸法由行得彼法無記耶？答曰：如是。若作是說：本無如來善心，說語軟語、妙語、軟美語，此語善耶？答曰：如是。聽我所說，若報義諸法由行得彼法無記，不應作是說：本無如來善心，說語軟語，妙語，軟美語，此語善。雖有是語，此事不然。若作是語：本無如來善心，說語軟語、妙語、軟美語，此語善。不應作是語：報義諸法由行得此法無記。報義諸法由行得此法無記。此事不然。當作是語：本無如來，本餘生時作善行受報，報現在前，彼由此因緣得咽喉四大。行四大，四大出聲，聲非報也。頗過去行過去報耶、未來現在報耶？答曰：如是。頗未來行

未來報耶？答曰：有，無過去現在。頗現在行現在報耶？答曰：有，過去無、未來有(三世竟)。頗如身行受報，口行意行不然耶？答曰：有，如身不淨口淨，當於爾時有善心若無記心；如身有淨口不淨，當於爾時有不善心若無記心。是謂如身行受報，口行意行不然。頗如口行受報，身行意行不然？答曰：有，如身有淨口不淨，當於爾時有善心若無記心；如身不淨口淨，當於爾時有不善心若無記心。是謂如口行受報，身行意行不然。頗如意行受報身行口行不然耶？答曰：有，如身不淨口不淨，當於爾時有善心；如身淨口淨，當於爾時有不善心。是謂如意行受報，身行口行不然。頗如身行口行受報，意行不然耶？答曰：有，如身不淨口不淨，當於爾時有善心若無記心；如身淨口淨，當於爾時有不善心若無記心。是謂如身行口行受報，意行不然。頗如身行意行受報，口行不然耶？答曰：有，如身有不淨口淨，當於爾時有不善心；如身淨口不淨，當於爾時有善心。是謂如身行意行受報，口行不然。頗如口行意行受報，身行不然耶？答曰：有，如身有淨口不淨，當於爾時有不善心；如身不淨口淨，當於爾時有善心。是謂如口行意行受報，身行不然。頗如身行口行受報，意行亦然耶？答曰：有，如身有不淨口不淨，當於爾時有不善心；如身淨口淨，當於爾時有善心。是謂如身行口行受報，意行亦然。頗如身行口行意行不受報而受報耶？答曰：有，諸心不相應行受報色、心、心所念法、心不相應行也。頗三行不前不後受報、現法報生報後報？答曰：受報現法報色，生報心、心所念法，後報心不相應行。復次現法報心、心所念法，生報色，後報心不相應行。復次現法報心不相應行，生報心、心所念法，後報色(三竟)。樂報苦報不苦不樂報亦如是。欲界繫色色界繫心心所念法，無色界繫心不相應行。復次欲界繫心心所念法，色界繫色無色界繫心不相應行。復次欲界繫心不相應行，色界繫色無色界繫心心所念法也(三界竟)。頗二行不前不後受報善不善耶？答曰：受報善色，不善心心所念法心不相應行。復次善心心所念法心不相應行，不善色(善不善二竟)。見諦所斷、思惟所斷亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未來報耶？答曰：有，無過去現在。頗現在行現在報耶？答曰：有，過去無、未來有(三世竟)。頗如身行受報，口行意行不然耶？答曰：有，如身不淨口淨，當於爾時有善心若無記心；如身有淨口不淨，當於爾時有不善心若無記心。是謂如身行受報，口行意行不然。頗如口行受報，身行意行不然？答曰：有，如身有淨口不淨，當於爾時有善心若無記心；如身不淨口淨，當於爾時有不善心若無記心。是謂如口行受報，身行意行不然。頗如意行受報身行口行不然耶？答曰：有，如身不淨口不淨，當於爾時有善心；如身淨口淨，當於爾時有不善心。是謂如意行受報，身行口行不然。頗如身行口行受報，意行不然耶？答曰：有，如身不淨口不淨，當於爾時有善心若無記心；如身淨口淨，當於爾時有不善心若無記心。是謂如身行口行受報，意行不然。頗如身行意行受報，口行不然耶？答曰：有，如身有不淨口淨，當於爾時有不善心；如身淨口不淨，當於爾時有善心。是謂如身行意行受報，口行不然。頗如口行意行受報，身行不然耶？答曰：有，如身有淨口不淨，當於爾時有不善心；如身不淨口淨，當於爾時有善心。是謂如口行意行受報，身行不然。頗如身行口行受報，意行亦然耶？答曰：有，如身有不淨口不淨，當於爾時有不善心；如身淨口淨，當於爾時有善心。是謂如身行口行受報，意行亦然。頗如身行口行意行不受報而受報耶？答曰：有，諸心不相應行受報色、心、心所念法、心不相應行也。頗三行不前不後受報、現法報生報後報？答曰：受報現法報色，生報心、心所念法，後報心不相應行。復次現法報心、心所念法，生報色，後報心不相應行。復次現法報心不相應行，生報心、心所念法，後報色(三竟)。樂報苦報不苦不樂報亦如是。欲界繫色色界繫心心所念法，無色界繫心不相應行。復次欲界繫心心所念法，色界繫色無色界繫心不相應行。復次欲界繫心不相應行，色界繫色無色界繫心心所念法也(三界竟)。頗二行不前不後受報善不善耶？答曰：受報善色，不善心心所念法心不相應行。復次善心心所念法心不相應行，不善色(善不善二竟)。見諦所斷、思惟所斷亦如是。

阿毘曇邪語品第二竟(梵本二百四十五首盧，秦五千一百言)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇邪語品第二竟(梵本二百四十五首盧，秦五千一百言)。