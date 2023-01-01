阿毘曇八犍度論
迦栴延子造 符秦 僧伽提婆共竺佛念譯30卷CBETA T1543大于一万字 35 h
向佛经 GPT 提问
第 14 卷
阿毘曇八犍度論卷第十四
阿毘曇八犍度論卷第十四
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迦旃延子造
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符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯
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智犍度中相應跋渠第五之餘
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諸法無願相應，彼喜覺意耶？答曰：或無願非喜覺意。云何無願非喜覺意？答曰：無願相應喜覺意諸餘喜覺意不相應無願相應法，是謂無願非喜覺意。云何喜覺意非無願？答曰：喜覺意相應無願、諸無願不相應喜覺意相應法，是謂喜覺意非無願。云何無願喜覺意？答曰：除無願相應喜覺意，諸無願喜覺意相應法，是謂無願喜覺意。云何非無願非喜覺意？答曰：無願不相應喜覺意、喜覺意不相應無願，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非無願非喜覺意。等見、等志亦如是。諸法無願相應，彼定覺意耶？答曰：如是，諸法無願相應，彼定覺意。頗諸法定覺意相應，彼非無願耶？答曰：有，無願不攝定覺意相應法。等定亦如是。無相門亦如是。諸法未知根相應，彼非已知根無知根，彼念覺意耶？答曰：或未知根非念覺意。云何未知根非念覺意？答曰：未知根攝念覺意，是謂未知根非念覺意。云何念覺意非未知根？答曰：未知根不攝念覺意相應法，是謂念覺意非未知根。云何未知根念覺意耶？答曰：未知根攝念覺意相應法，是謂未知根念覺意。云何非未知根非念覺意？答曰：未知根不攝念覺意，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非未知根非念覺意。擇法、精進、定覺意，等見、等方便、等念、等定亦如是。諸法未知根相應，彼喜覺意耶？答曰：或未知根非喜覺意。云何未知根非喜覺意？答曰：未知根攝喜覺意、諸喜覺意不攝不相應未知根相應法，是謂未知根非喜覺意。云何喜覺意非未知根？答曰：未知根不攝喜覺意相應法，是謂喜覺意非未知根。云何未知根喜覺意？答曰：未知根攝喜覺意相應法，是謂未知根喜覺意。云何非未知根非喜覺意？答曰：未知根不攝喜覺意、諸未知根喜覺意不攝不相應，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非未知根非喜覺意。諸法未知根相應，彼猗覺意耶？答曰：或未知根非猗覺意。云何未知根非猗覺意？答曰：未知根相應猗覺意，是謂未知根非猗覺意。云何猗覺意非未知根？答曰：未知根不相應猗覺意相應法，是謂猗覺意非未知根。云何未知根猗覺意？答曰：未知根相應猗覺意相應法，是謂未知根猗覺意。云何非未知根非猗覺意？答曰：未知根不相應猗覺意，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非未知根非猗覺意。護覺意亦如是。諸法未知根相應，彼等志耶？答曰：或未知根非等志。云何未知根非等志？答曰：未知根相應等志、諸等志不相應未知根相應法，是謂未知根非等志。云何等志非未知根？答曰：未知根不相應、等志相應法，是謂等志非未知根。云何未知根等志
諸法無願相應，彼喜覺意耶？答曰：或無願非喜覺意。云何無願非喜覺意？答曰：無願相應喜覺意諸餘喜覺意不相應無願相應法，是謂無願非喜覺意。云何喜覺意非無願？答曰：喜覺意相應無願、諸無願不相應喜覺意相應法，是謂喜覺意非無願。云何無願喜覺意？答曰：除無願相應喜覺意，諸無願喜覺意相應法，是謂無願喜覺意。云何非無願非喜覺意？答曰：無願不相應喜覺意、喜覺意不相應無願，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非無願非喜覺意。等見、等志亦如是。諸法無願相應，彼定覺意耶？答曰：如是，諸法無願相應，彼定覺意。頗諸法定覺意相應，彼非無願耶？答曰：有，無願不攝定覺意相應法。等定亦如是。無相門亦如是。諸法未知根相應，彼非已知根無知根，彼念覺意耶？答曰：或未知根非念覺意。云何未知根非念覺意？答曰：未知根攝念覺意，是謂未知根非念覺意。云何念覺意非未知根？答曰：未知根不攝念覺意相應法，是謂念覺意非未知根。云何未知根念覺意耶？答曰：未知根攝念覺意相應法，是謂未知根念覺意。云何非未知根非念覺意？答曰：未知根不攝念覺意，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非未知根非念覺意。擇法、精進、定覺意，等見、等方便、等念、等定亦如是。諸法未知根相應，彼喜覺意耶？答曰：或未知根非喜覺意。云何未知根非喜覺意？答曰：未知根攝喜覺意、諸喜覺意不攝不相應未知根相應法，是謂未知根非喜覺意。云何喜覺意非未知根？答曰：未知根不攝喜覺意相應法，是謂喜覺意非未知根。云何未知根喜覺意？答曰：未知根攝喜覺意相應法，是謂未知根喜覺意。云何非未知根非喜覺意？答曰：未知根不攝喜覺意、諸未知根喜覺意不攝不相應，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非未知根非喜覺意。諸法未知根相應，彼猗覺意耶？答曰：或未知根非猗覺意。云何未知根非猗覺意？答曰：未知根相應猗覺意，是謂未知根非猗覺意。云何猗覺意非未知根？答曰：未知根不相應猗覺意相應法，是謂猗覺意非未知根。云何未知根猗覺意？答曰：未知根相應猗覺意相應法，是謂未知根猗覺意。云何非未知根非猗覺意？答曰：未知根不相應猗覺意，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非未知根非猗覺意。護覺意亦如是。諸法未知根相應，彼等志耶？答曰：或未知根非等志。云何未知根非等志？答曰：未知根相應等志、諸等志不相應未知根相應法，是謂未知根非等志。云何等志非未知根？答曰：未知根不相應、等志相應法，是謂等志非未知根。云何未知根等志
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？答曰：未知根相應、等志相應法，是謂未知根等志。云何非未知根非等志？答曰：未知根不相應等志、諸未知根等志不相應，及餘心，心法，色，無為，心不相應行，是謂非未知根非等志。已知根門亦如是。諸法無知根相應，彼念覺意耶？答曰：或無知根非念覺意。云何無知根非念覺意？答曰：無知根攝念覺意，是謂無知根非念覺意。云何念覺意非無知根？答曰：無知根不攝念覺意相應法，是謂念覺意非無知根。云何無知根念覺意？答曰：無知根攝念覺意相應法，是謂無知根念覺意。云何非無知根非念覺意？答曰：無知根不攝念覺意，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非無知根非念覺意。擇法、精進、定覺意，等方便，等念，等定亦如是。諸法無知根相應，彼喜覺意耶？答曰：或無知根非喜覺意。云何無知根非喜覺意？答曰：無知根攝喜覺意、諸喜覺意不攝不相應無知根相應法，是謂無知根非喜覺意。云何喜覺意非無知根？答曰：無知根不攝喜覺意相應法，是謂喜覺意非無知根。云何無知根喜覺意？答曰：無知根攝喜覺意相應法，是謂無知根喜覺意。云何非無知根非喜覺意？答曰：無知根不攝喜覺意、諸無知根喜覺意不攝不相應，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非無知根非喜覺意。等見亦如是。諸法無知根相應，彼猗覺意耶？答曰：或無知根非猗覺意。云何無知根非猗覺意？答曰：無知根相應猗覺意，是謂無知根非猗覺意。云何猗覺意非無知根？答曰：無知根不相應猗覺意相應法，是謂猗覺意非無知根。云何無知根猗覺意？答曰：無知根相應猗覺意相應法，是謂無知根猗覺意。云何非無知根非猗覺意？答曰：無知根不相應猗覺意，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非無知根非猗覺意。護覺意亦如是。諸法無知根相應，彼等志耶？答曰：或無知根非等志。云何無知根非等志？答曰：無知根相應等志、諸等志不相應無知根相應法，是謂無知根非等志。云何等志非無知根？答曰：無知根不相應等志相應法，是謂等志非無知根。云何無知根等志？答曰：無知根相應等志相應法，是謂無知根等志。云何非無知根非等志？答曰：無知根不相應等志、諸無知根等志不相應，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非無知根非等志。餘殘如上相應也(相應門竟)。
？答曰：未知根相應、等志相應法，是謂未知根等志。云何非未知根非等志？答曰：未知根不相應等志、諸未知根等志不相應，及餘心，心法，色，無為，心不相應行，是謂非未知根非等志。已知根門亦如是。諸法無知根相應，彼念覺意耶？答曰：或無知根非念覺意。云何無知根非念覺意？答曰：無知根攝念覺意，是謂無知根非念覺意。云何念覺意非無知根？答曰：無知根不攝念覺意相應法，是謂念覺意非無知根。云何無知根念覺意？答曰：無知根攝念覺意相應法，是謂無知根念覺意。云何非無知根非念覺意？答曰：無知根不攝念覺意，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非無知根非念覺意。擇法、精進、定覺意，等方便，等念，等定亦如是。諸法無知根相應，彼喜覺意耶？答曰：或無知根非喜覺意。云何無知根非喜覺意？答曰：無知根攝喜覺意、諸喜覺意不攝不相應無知根相應法，是謂無知根非喜覺意。云何喜覺意非無知根？答曰：無知根不攝喜覺意相應法，是謂喜覺意非無知根。云何無知根喜覺意？答曰：無知根攝喜覺意相應法，是謂無知根喜覺意。云何非無知根非喜覺意？答曰：無知根不攝喜覺意、諸無知根喜覺意不攝不相應，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非無知根非喜覺意。等見亦如是。諸法無知根相應，彼猗覺意耶？答曰：或無知根非猗覺意。云何無知根非猗覺意？答曰：無知根相應猗覺意，是謂無知根非猗覺意。云何猗覺意非無知根？答曰：無知根不相應猗覺意相應法，是謂猗覺意非無知根。云何無知根猗覺意？答曰：無知根相應猗覺意相應法，是謂無知根猗覺意。云何非無知根非猗覺意？答曰：無知根不相應猗覺意，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非無知根非猗覺意。護覺意亦如是。諸法無知根相應，彼等志耶？答曰：或無知根非等志。云何無知根非等志？答曰：無知根相應等志、諸等志不相應無知根相應法，是謂無知根非等志。云何等志非無知根？答曰：無知根不相應等志相應法，是謂等志非無知根。云何無知根等志？答曰：無知根相應等志相應法，是謂無知根等志。云何非無知根非等志？答曰：無知根不相應等志、諸無知根等志不相應，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非無知根非等志。餘殘如上相應也(相應門竟)。
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又世尊言：我今當說四十四智種：老死苦智四智：法智、未知智、苦智、等智。老死習智四智：法智、未知智、習智、等智。老死盡智四智：法智、未知智、盡智、等智。老死盡道迹智四智：法智、未知智、道智、等智。生、有乃至行智亦如是(四十四智門竟)。
又世尊言：我今當說四十四智種：老死苦智四智：法智、未知智、苦智、等智。老死習智四智：法智、未知智、習智、等智。老死盡智四智：法智、未知智、盡智、等智。老死盡道迹智四智：法智、未知智、道智、等智。生、有乃至行智亦如是(四十四智門竟)。
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又世尊言：我今當說七十七智種。生緣老死知智四智：法智、未知智、習智、等智。不緣餘生緣老死知智四智：法智、未知智、習智、等智。過去久遠生緣老死知智四智：法智、未知智、習智、等智。非餘過去久遠生緣老死知智四智：法智、未知智、習智、等智。未來久遠生緣老死知智四智：法智、未知智、習智、等智。不緣餘未來久遠生緣老死知智四智：法智、未知智、習智、等智。如法界住智，無常有為心所緣生盡法、變易法、無欲法、盡法，斷智慧此智一等智，乃至無明緣行知智亦如是(七十七智門竟)。
又世尊言：我今當說七十七智種。生緣老死知智四智：法智、未知智、習智、等智。不緣餘生緣老死知智四智：法智、未知智、習智、等智。過去久遠生緣老死知智四智：法智、未知智、習智、等智。非餘過去久遠生緣老死知智四智：法智、未知智、習智、等智。未來久遠生緣老死知智四智：法智、未知智、習智、等智。不緣餘未來久遠生緣老死知智四智：法智、未知智、習智、等智。如法界住智，無常有為心所緣生盡法、變易法、無欲法、盡法，斷智慧此智一等智，乃至無明緣行知智亦如是(七十七智門竟)。
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若成就法智，彼未知智耶？答曰：若得。設成就未知智，彼法智耶？答曰：如是。若成就法智，彼知他人心智耶？答曰：若得不失則成就，若不得、設得便失則不成就。設成就知他人心智，彼法智耶？答曰：若得。若成就法智，彼等智耶？答曰：如是。設成就等智，彼法智耶？答曰：若得。若成就法智，彼苦智耶？答曰：如是。設成就苦智，彼法智耶？答曰：如是。若成就法智，彼習智盡道智耶？答曰：若得。設成就道智，彼法智耶？答曰：如是(法智竟也)。若成就未知智，彼知他人心智耶？答曰：若得不失則成就，若不得、設得便失則不成就。設成就知他人心智，彼未知智耶？答曰：若得。若成就未知智，彼等智耶？答曰：如是。設成就等智，彼未知智耶？答曰：若得。若成就未知智，彼苦智耶？答曰：如是。設成就苦智，彼未知智耶？答曰：若得。若成就未知智，彼習盡道智耶？答曰：若得。設成就道智，彼未知智耶？答曰：如是(未知智竟)。若成就知他人心智，彼等智耶？答曰：如是。設成就等智，彼知他人心智耶？答曰：若得不失則成就，若不得、設得便失則不成就。若成就知他人心智，彼苦智習盡道智耶？答曰：若得。設成就道智，彼知他人心智耶？答曰：若得不失則成就，若不得、設得便失則不成就(知他心竟)。若成就等智，彼苦智習盡道智耶？答曰：若得。設成就道智，彼等智耶？答曰：如是。若成就苦智，彼習盡道智耶？答曰：若得。設成就道智，彼苦智耶？答曰：如是。若成就習智，彼盡道智耶？答曰：若得。設成就盡道智，彼習智耶？答曰：如是。若成就盡智，彼道智耶？答曰：若得。設成就道智，彼盡智耶？答曰：如是(一觀竟)。若成就過去法智，彼未來耶？答曰：如是。設彼未來，彼過去耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若彼過去，彼現在耶？答曰：若現在前。設彼現在，彼過去耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若彼未來，彼現在耶？答曰：若現在前。設彼現在，彼未來耶？答曰：如是。若彼過去，彼未來現在耶？答曰：未來則成就，現在若現在前。設彼未來現在，彼過去耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若彼未來，彼過去現在耶？答曰：或未來無過去現在，及過去無現在，及現在無過去，及過去現在。云何未來非過去現在？答曰：若得法智不盡，設盡便失，不現在前，是謂未來非過去現在。云何未來及過去非現在？答曰：若法智已盡不失，又此法智不現在前，是謂未來及過去無現在。云何未來及現在無過去？答曰：若
若成就法智，彼未知智耶？答曰：若得。設成就未知智，彼法智耶？答曰：如是。若成就法智，彼知他人心智耶？答曰：若得不失則成就，若不得、設得便失則不成就。設成就知他人心智，彼法智耶？答曰：若得。若成就法智，彼等智耶？答曰：如是。設成就等智，彼法智耶？答曰：若得。若成就法智，彼苦智耶？答曰：如是。設成就苦智，彼法智耶？答曰：如是。若成就法智，彼習智盡道智耶？答曰：若得。設成就道智，彼法智耶？答曰：如是(法智竟也)。若成就未知智，彼知他人心智耶？答曰：若得不失則成就，若不得、設得便失則不成就。設成就知他人心智，彼未知智耶？答曰：若得。若成就未知智，彼等智耶？答曰：如是。設成就等智，彼未知智耶？答曰：若得。若成就未知智，彼苦智耶？答曰：如是。設成就苦智，彼未知智耶？答曰：若得。若成就未知智，彼習盡道智耶？答曰：若得。設成就道智，彼未知智耶？答曰：如是(未知智竟)。若成就知他人心智，彼等智耶？答曰：如是。設成就等智，彼知他人心智耶？答曰：若得不失則成就，若不得、設得便失則不成就。若成就知他人心智，彼苦智習盡道智耶？答曰：若得。設成就道智，彼知他人心智耶？答曰：若得不失則成就，若不得、設得便失則不成就(知他心竟)。若成就等智，彼苦智習盡道智耶？答曰：若得。設成就道智，彼等智耶？答曰：如是。若成就苦智，彼習盡道智耶？答曰：若得。設成就道智，彼苦智耶？答曰：如是。若成就習智，彼盡道智耶？答曰：若得。設成就盡道智，彼習智耶？答曰：如是。若成就盡智，彼道智耶？答曰：若得。設成就道智，彼盡智耶？答曰：如是(一觀竟)。若成就過去法智，彼未來耶？答曰：如是。設彼未來，彼過去耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若彼過去，彼現在耶？答曰：若現在前。設彼現在，彼過去耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若彼未來，彼現在耶？答曰：若現在前。設彼現在，彼未來耶？答曰：如是。若彼過去，彼未來現在耶？答曰：未來則成就，現在若現在前。設彼未來現在，彼過去耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若彼未來，彼過去現在耶？答曰：或未來無過去現在，及過去無現在，及現在無過去，及過去現在。云何未來非過去現在？答曰：若得法智不盡，設盡便失，不現在前，是謂未來非過去現在。云何未來及過去非現在？答曰：若法智已盡不失，又此法智不現在前，是謂未來及過去無現在。云何未來及現在無過去？答曰：若
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法智現在前，不盡，設盡便失，是謂未來及現在非過去。云何未來及過去現在？答曰：若法智已盡不失，又此法智現在前，是謂未來及過去現在。設彼過去現在，彼未來耶？答曰。如是。若彼現在，彼過去未來耶？答曰：未來則成就，過去若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。設彼過去未來，彼現在耶？答曰：若現在前(法智經六)。未知智、苦智習盡道智亦如是。若成就過去知他人心智，彼未來耶？答曰：如是。設彼未來，彼過去耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若彼過去，彼現在耶？答曰：若現在前。設彼現在，彼過去耶？答曰：如是。若彼未來，彼現在耶？答曰：若現在前。設彼現在，彼未來耶？答曰：如是。若彼過去，彼未來現在耶？答曰：未來則成就，現在若現在前。設彼未來現在，彼過去耶？答曰：如是。若彼未來，彼過去現在耶？答曰：或未來無過去現在，及過去無現在，及過去現在。云何未來無過去現在耶？答曰：若得知他人心智不失，若不盡，設盡便失，不現在前，是謂未來無過去現在。云何未來及過去非現在耶？答曰：若知他人心智已盡不失，又此知他人心智不現在前，是謂未來及過去非現在。云何未來及過去現在？答曰：若知他人心智已盡不失，又此知他人心智現在前，是謂未來及過去現在。設彼過去現在，彼未來耶？答曰：如是。若彼現在，彼過去未來耶？答曰：如是。設彼過去未來，彼現在耶？答曰：若現在前(他人心智經六)。若成就過去等智，彼未來耶？答曰：如是。設彼未來，彼過去耶？答曰：如是。若彼過去，彼現在耶？答曰：若現在前。設彼現在，彼過去耶？答曰：如是。若彼未來，彼現在耶？答曰：若現在前。設彼現在，彼未來耶？答曰：如是。若彼過去，彼未來現在耶？答曰：未來則成就，現在若現在前。設彼未來現在，彼過去耶？答曰：如是。若彼未來，彼過去現在耶？答曰：過去則成就，現在若現在前。設彼過去現在，彼未來耶？答曰：如是。若彼現在，彼過去未來耶？答曰：如是。設彼過去未來，彼現在耶？答曰：若現在前(六竟)。若成就過去法智，彼過去未知智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。設成就過去未知智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼未來未知智耶？答曰：若得。設成就未來未知智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼現在未知智耶？答曰：若現在前。設成就現在未知智，彼過去法智耶？答曰
法智現在前，不盡，設盡便失，是謂未來及現在非過去。云何未來及過去現在？答曰：若法智已盡不失，又此法智現在前，是謂未來及過去現在。設彼過去現在，彼未來耶？答曰。如是。若彼現在，彼過去未來耶？答曰：未來則成就，過去若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。設彼過去未來，彼現在耶？答曰：若現在前(法智經六)。未知智、苦智習盡道智亦如是。若成就過去知他人心智，彼未來耶？答曰：如是。設彼未來，彼過去耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若彼過去，彼現在耶？答曰：若現在前。設彼現在，彼過去耶？答曰：如是。若彼未來，彼現在耶？答曰：若現在前。設彼現在，彼未來耶？答曰：如是。若彼過去，彼未來現在耶？答曰：未來則成就，現在若現在前。設彼未來現在，彼過去耶？答曰：如是。若彼未來，彼過去現在耶？答曰：或未來無過去現在，及過去無現在，及過去現在。云何未來無過去現在耶？答曰：若得知他人心智不失，若不盡，設盡便失，不現在前，是謂未來無過去現在。云何未來及過去非現在耶？答曰：若知他人心智已盡不失，又此知他人心智不現在前，是謂未來及過去非現在。云何未來及過去現在？答曰：若知他人心智已盡不失，又此知他人心智現在前，是謂未來及過去現在。設彼過去現在，彼未來耶？答曰：如是。若彼現在，彼過去未來耶？答曰：如是。設彼過去未來，彼現在耶？答曰：若現在前(他人心智經六)。若成就過去等智，彼未來耶？答曰：如是。設彼未來，彼過去耶？答曰：如是。若彼過去，彼現在耶？答曰：若現在前。設彼現在，彼過去耶？答曰：如是。若彼未來，彼現在耶？答曰：若現在前。設彼現在，彼未來耶？答曰：如是。若彼過去，彼未來現在耶？答曰：未來則成就，現在若現在前。設彼未來現在，彼過去耶？答曰：如是。若彼未來，彼過去現在耶？答曰：過去則成就，現在若現在前。設彼過去現在，彼未來耶？答曰：如是。若彼現在，彼過去未來耶？答曰：如是。設彼過去未來，彼現在耶？答曰：若現在前(六竟)。若成就過去法智，彼過去未知智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。設成就過去未知智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼未來未知智耶？答曰：若得。設成就未來未知智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼現在未知智耶？答曰：若現在前。設成就現在未知智，彼過去法智耶？答曰
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：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼過去現在未知智耶？答曰：或成就過去法智，無過去現在未知智也，及過去無現在，及現在無過去，及過去現在未知智。云何成就過去法智無過去現在未知智耶？答曰：若法智已盡不失，又此未知智不盡，設盡便失，不現在前，是謂成就過去法智非過去現在未知智。云何成就過去法智及過去未知智非現在前？答曰：若法智未知智也已盡不失，又此未知智不現在前，是謂成就過去法智及過去未知智非現在。云何成就過去法智及現在未知智非過去？答曰：若法智已盡不失，又此未知智現在前，若不盡，已盡便失，是謂成就過去法智及現在未知智非過去。云何成就過去法智及過去現在未知智耶？答曰：若法智未知智已盡不失，又此未知智現在前，是謂成就過去法智及過去現在未知智。設成就過去現在未知智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼未來現在未知智耶？答曰：或成就過去法智非未來現在未知智。及未來無現在及未來現在未知智。云何成就過去法智非未來現在未知智？答曰：若法智已盡不失，又此不得未知智，是謂成就過去法智非未來現在未知智。云何成就過去法智及未來未知智非現在？答曰：若法智已盡不失，又此得未知智不現在前，是謂成就過去法智及未來未知智非現在。云何成就過去法智及未來現在未知智？答曰：若法智已盡不失，又此未知智現在前，是謂成就過去法智及未來現在未知智。設成就未來現在未知智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼過去未來未知智耶？答曰：或成就過去法智無過去未來未知智，及未來非過去及過去未來未知智。云何成就過去法智非過去未來未知智？答曰：若法智已盡不失，又此不得未知智，是謂成就過去法智非過去未來未知智。云何成就過去法智及未來未知智非過去？答曰：若法智已盡不失，又此得未知智，若不盡，設盡便失，是謂成就過去法智及未來未知智非過去。云何成就過去法智及過去未來未知智？答曰：若法智未知智以盡不失，是謂成就過去法智及過去未來未知智。設成就過去未來未知智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼過去未來現在未知智耶？答曰：或成就過去法智無過去未來現在未知智，及未來非過去現在，及過去未來非現在，及未來現在非過去，及過去未來現在未知智。云何成就過去法智非過去未來現在未知智？答曰：若法智已盡不失
：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼過去現在未知智耶？答曰：或成就過去法智，無過去現在未知智也，及過去無現在，及現在無過去，及過去現在未知智。云何成就過去法智無過去現在未知智耶？答曰：若法智已盡不失，又此未知智不盡，設盡便失，不現在前，是謂成就過去法智非過去現在未知智。云何成就過去法智及過去未知智非現在前？答曰：若法智未知智也已盡不失，又此未知智不現在前，是謂成就過去法智及過去未知智非現在。云何成就過去法智及現在未知智非過去？答曰：若法智已盡不失，又此未知智現在前，若不盡，已盡便失，是謂成就過去法智及現在未知智非過去。云何成就過去法智及過去現在未知智耶？答曰：若法智未知智已盡不失，又此未知智現在前，是謂成就過去法智及過去現在未知智。設成就過去現在未知智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼未來現在未知智耶？答曰：或成就過去法智非未來現在未知智。及未來無現在及未來現在未知智。云何成就過去法智非未來現在未知智？答曰：若法智已盡不失，又此不得未知智，是謂成就過去法智非未來現在未知智。云何成就過去法智及未來未知智非現在？答曰：若法智已盡不失，又此得未知智不現在前，是謂成就過去法智及未來未知智非現在。云何成就過去法智及未來現在未知智？答曰：若法智已盡不失，又此未知智現在前，是謂成就過去法智及未來現在未知智。設成就未來現在未知智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼過去未來未知智耶？答曰：或成就過去法智無過去未來未知智，及未來非過去及過去未來未知智。云何成就過去法智非過去未來未知智？答曰：若法智已盡不失，又此不得未知智，是謂成就過去法智非過去未來未知智。云何成就過去法智及未來未知智非過去？答曰：若法智已盡不失，又此得未知智，若不盡，設盡便失，是謂成就過去法智及未來未知智非過去。云何成就過去法智及過去未來未知智？答曰：若法智未知智以盡不失，是謂成就過去法智及過去未來未知智。設成就過去未來未知智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼過去未來現在未知智耶？答曰：或成就過去法智無過去未來現在未知智，及未來非過去現在，及過去未來非現在，及未來現在非過去，及過去未來現在未知智。云何成就過去法智非過去未來現在未知智？答曰：若法智已盡不失
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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，又此不得未知智，是謂成就過去法智非過去未來現在未知智。云何成就過去法智及未來未知智非過去現在？答曰：若法智已盡不失，又此得未來未知智，若不盡，設盡便失不現在前，是謂成就過去法智及未來未知智非過去現在。云何成就過去法智及過去未來未知智非現在？答曰：若法智未知智已盡不失，又此未知智不現在前，是謂成就過去法智及過去未來未知智非現在。云何成就過去法智及未來現在未知智非過去？答曰：若法智已盡不失，又此未知智現在前，若不盡，設盡便失，是謂成就過去法智及未來現在未知智非過去。云何成就過去法智及過去未來現在未知智？答曰：若法智未知智已盡不失，又此未知智現在前，是謂成就過去法智及過去未來現在未知智。設成就過去現在未來未知智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就(法智未知智七竟)。若成就過去法智，彼過去知他人心智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。設成就過去知他人心智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼未來知他人心智耶？答曰：若得不失則成就，若不得、設得便失則不成就。設成就未來知他人心智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼現在知他人心智耶？答曰：若現在前。設成就現在知他人心智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼過去現在知他人心智耶？答曰：或成就過去法智非過去現在知他人心智，及過去非現在，及過去現在知他人心智。云何成就過去法智非過去現在知他人心智？答曰：若法智已盡不失，又此知他人心智不盡，設盡便失，不現在前，是謂成就過去法智非過去現在知他人心智。云何成就過去法智及過去知他人心智非現在？答曰：若法智知他人心智已盡不失，又此知他人心智不現在前，是謂成就過去法智及過去知他人心智非現在。云何成就過去法智及過去現在知他人心智耶？答曰：若法智已盡不失，又此知他人心智現在前，是謂成就過去法智及過去現在知他人心智。設成就過去現在知他人心智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼未來現在知他人心智耶？答曰：或成就過去法智非未來現在知他人心智，及未來非現在，及未來現在知他人心智。云何成就過去法智非未來現在知他人心智？答曰：若法智已盡不失，又此不得知他人心智設得便失，是謂成就過去法智無未來現
，又此不得未知智，是謂成就過去法智非過去未來現在未知智。云何成就過去法智及未來未知智非過去現在？答曰：若法智已盡不失，又此得未來未知智，若不盡，設盡便失不現在前，是謂成就過去法智及未來未知智非過去現在。云何成就過去法智及過去未來未知智非現在？答曰：若法智未知智已盡不失，又此未知智不現在前，是謂成就過去法智及過去未來未知智非現在。云何成就過去法智及未來現在未知智非過去？答曰：若法智已盡不失，又此未知智現在前，若不盡，設盡便失，是謂成就過去法智及未來現在未知智非過去。云何成就過去法智及過去未來現在未知智？答曰：若法智未知智已盡不失，又此未知智現在前，是謂成就過去法智及過去未來現在未知智。設成就過去現在未來未知智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就(法智未知智七竟)。若成就過去法智，彼過去知他人心智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。設成就過去知他人心智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼未來知他人心智耶？答曰：若得不失則成就，若不得、設得便失則不成就。設成就未來知他人心智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼現在知他人心智耶？答曰：若現在前。設成就現在知他人心智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼過去現在知他人心智耶？答曰：或成就過去法智非過去現在知他人心智，及過去非現在，及過去現在知他人心智。云何成就過去法智非過去現在知他人心智？答曰：若法智已盡不失，又此知他人心智不盡，設盡便失，不現在前，是謂成就過去法智非過去現在知他人心智。云何成就過去法智及過去知他人心智非現在？答曰：若法智知他人心智已盡不失，又此知他人心智不現在前，是謂成就過去法智及過去知他人心智非現在。云何成就過去法智及過去現在知他人心智耶？答曰：若法智已盡不失，又此知他人心智現在前，是謂成就過去法智及過去現在知他人心智。設成就過去現在知他人心智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼未來現在知他人心智耶？答曰：或成就過去法智非未來現在知他人心智，及未來非現在，及未來現在知他人心智。云何成就過去法智非未來現在知他人心智？答曰：若法智已盡不失，又此不得知他人心智設得便失，是謂成就過去法智無未來現
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在知他人心智。云何成就過去法智及未來知他人心智非現在？答曰：若法智已盡不失，又此得知他人心智不失不現在前，是謂成就過去法智及未來知他人心智非現在。云何成就過去法智及未來現在知他人心智？答曰：若是法智已盡不失，又此知他人心智現在前，是謂成就過去法智及未來現在知他人心智。設成就未來現在知他人心智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼過去未來知他人心智耶？答曰：或成就過去法智無過去未來知他人心智：及未來非過去：及過去未來知他人心智。云何成就過去法智非過去未來知他人心智耶？答曰：若法智已盡不失，又此不得知他人心智、設得便失，是謂成就過去法智非過去未來知他人心智。云何成就過去法智及未來知他人心智非過去耶？答曰：若法智已盡不失，又此得知他人心智不失，若不盡，設盡便失，是謂成就過去法智及未來知他人心智非過去。云何成就過去法智及過去未來知他人心智？答曰：若法智知他人心智已盡不失，是謂成就過去法智及過去未來知他人心智。設成就過去未來知他人心智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼過去未來現在知他人心智耶？答曰：或成就過去法智無過去未來現在知他人心智，及未來非過去現在，及過去未來非現在，及過去未來現在知他人心智。云何成就過去法智非過去未來現在知他人心智？答曰：若法智已盡不失，又此不得知他人心智、設得便失，是謂成就過去法智非過去未來現在知他人心智。云何成就過去法智及未來知他人心智無過去現在耶？答曰：若法智已盡不失，又此得知他人心智不失，若不盡，設盡便失、不現在前，是謂成就過去法智及未來知他人心智非過去現在。云何成就過去法智及過去未來知他人心智非現在？答曰：若法智知他人心智已盡不失，又此知他人心智不現在前，是謂成就過去法智及過去未來知他人心智非現在。云何成就過去法智及過去未來現在知他人心智耶？答曰：若法智已盡不失，又此知他人心智現在前，是謂成就過去法智及過去未來現在知他人心智。設成就過去未來現在知他人心智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就(知他人心智七竟)。若成就過去法智，彼過去等智耶？答曰：如是。設成就過去等智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼未來等智耶？答曰：如是。設成就未來等智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，
在知他人心智。云何成就過去法智及未來知他人心智非現在？答曰：若法智已盡不失，又此得知他人心智不失不現在前，是謂成就過去法智及未來知他人心智非現在。云何成就過去法智及未來現在知他人心智？答曰：若是法智已盡不失，又此知他人心智現在前，是謂成就過去法智及未來現在知他人心智。設成就未來現在知他人心智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼過去未來知他人心智耶？答曰：或成就過去法智無過去未來知他人心智：及未來非過去：及過去未來知他人心智。云何成就過去法智非過去未來知他人心智耶？答曰：若法智已盡不失，又此不得知他人心智、設得便失，是謂成就過去法智非過去未來知他人心智。云何成就過去法智及未來知他人心智非過去耶？答曰：若法智已盡不失，又此得知他人心智不失，若不盡，設盡便失，是謂成就過去法智及未來知他人心智非過去。云何成就過去法智及過去未來知他人心智？答曰：若法智知他人心智已盡不失，是謂成就過去法智及過去未來知他人心智。設成就過去未來知他人心智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼過去未來現在知他人心智耶？答曰：或成就過去法智無過去未來現在知他人心智，及未來非過去現在，及過去未來非現在，及過去未來現在知他人心智。云何成就過去法智非過去未來現在知他人心智？答曰：若法智已盡不失，又此不得知他人心智、設得便失，是謂成就過去法智非過去未來現在知他人心智。云何成就過去法智及未來知他人心智無過去現在耶？答曰：若法智已盡不失，又此得知他人心智不失，若不盡，設盡便失、不現在前，是謂成就過去法智及未來知他人心智非過去現在。云何成就過去法智及過去未來知他人心智非現在？答曰：若法智知他人心智已盡不失，又此知他人心智不現在前，是謂成就過去法智及過去未來知他人心智非現在。云何成就過去法智及過去未來現在知他人心智耶？答曰：若法智已盡不失，又此知他人心智現在前，是謂成就過去法智及過去未來現在知他人心智。設成就過去未來現在知他人心智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就(知他人心智七竟)。若成就過去法智，彼過去等智耶？答曰：如是。設成就過去等智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼未來等智耶？答曰：如是。設成就未來等智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼現在等智耶？答曰：若現在前。設成就現在等智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼過去現在等智耶？答曰：過去則成就，現在若現在前。設成就過去現在等智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼未來現在等智耶？答曰：未來則成就，現在若現在前。設成就未來現在等智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼過去未來等智耶？答曰：如是。設成就過去未來等智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼過去未來現在等智耶？答曰：過去未來則成就，現在若現在前。設成就過去未來現在等智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就(等智七竟)。若成就過去法智，彼過去苦智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。設成就過去苦智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼未來苦智耶？答曰：如是。設成就未來苦智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼現在苦智耶？答曰：若現在前。設成就現在苦智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼過去現在苦智耶？答曰：或成就過去法智無過去現在苦智，及過去無現在，及現在無過去，及過去現在苦智。云何成就過去法智非過去現在苦智耶？答曰：若法智已盡不失，又此苦智不盡，設盡便失、不現在前，是謂成就過去法智非過去現在苦智。云何成就過去法智及過去苦智非現在耶？答曰：若法智苦智已盡不失，又此苦智不現在前，是謂成就過去法智及過去苦智非現在。云何成就過去法智及現在苦智非過去耶？答曰：若法智已盡不失，又此苦智現在前，若不盡，設盡便失，是謂成就過去法智及現在苦智非過去。云何成就過去法智及過去現在苦智耶？答曰：若法智苦智已盡不失，又此苦智現在前，是謂成就過去法智及過去現在苦智。設成就過去現在苦智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼未來現在苦智耶？答曰：未來則成就，現在若現在前。設成就未來現在苦智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼過去未來苦智耶？答曰：未來則成
設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼現在等智耶？答曰：若現在前。設成就現在等智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼過去現在等智耶？答曰：過去則成就，現在若現在前。設成就過去現在等智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼未來現在等智耶？答曰：未來則成就，現在若現在前。設成就未來現在等智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼過去未來等智耶？答曰：如是。設成就過去未來等智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼過去未來現在等智耶？答曰：過去未來則成就，現在若現在前。設成就過去未來現在等智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就(等智七竟)。若成就過去法智，彼過去苦智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。設成就過去苦智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼未來苦智耶？答曰：如是。設成就未來苦智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼現在苦智耶？答曰：若現在前。設成就現在苦智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼過去現在苦智耶？答曰：或成就過去法智無過去現在苦智，及過去無現在，及現在無過去，及過去現在苦智。云何成就過去法智非過去現在苦智耶？答曰：若法智已盡不失，又此苦智不盡，設盡便失、不現在前，是謂成就過去法智非過去現在苦智。云何成就過去法智及過去苦智非現在耶？答曰：若法智苦智已盡不失，又此苦智不現在前，是謂成就過去法智及過去苦智非現在。云何成就過去法智及現在苦智非過去耶？答曰：若法智已盡不失，又此苦智現在前，若不盡，設盡便失，是謂成就過去法智及現在苦智非過去。云何成就過去法智及過去現在苦智耶？答曰：若法智苦智已盡不失，又此苦智現在前，是謂成就過去法智及過去現在苦智。設成就過去現在苦智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼未來現在苦智耶？答曰：未來則成就，現在若現在前。設成就未來現在苦智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼過去未來苦智耶？答曰：未來則成
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就，過去若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。設成就過去未來苦智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼過去未來現在苦智耶？答曰：或成就過去法智及未來苦智非過去現在及過去未來非現在，及未來現在非過去，及過去未來現在苦智。云何成就過去法智及未來苦智非過去現在耶？答曰：若法智已盡不失，又此得苦智若不盡，設盡便失、不現在前，是謂成就過去法智及未來苦智非過去現在。云何成就過去法智及過去未來苦智非現在耶？答曰：若法智苦智已盡不失，又此苦智不現在前，是謂成就過去法智及過去未來苦智非現在。云何成就過去法智及未來現在苦智非過去耶？答曰：若法智已盡不失，又此苦智現在前，若不盡，設盡便失，是謂成就過去法智及未來現在苦智非過去。云何成就過去法智及過去未來現在苦智耶？答曰：若法智苦智已盡不失，又此苦智現在前，是謂成就過去法智及過去未來現在苦智。設成就過去未來現在苦智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就(苦智七竟)。習盡道智亦如是(小七竟)。過去法智、過去未來知智、過去知他人心智(一)，未來(二)，現在(三)，過去現在(四)，未來現在(五)，過去未來(六)，過去未來現在(七)。知他人心智七乃至道智亦如是(大七竟)。
就，過去若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。設成就過去未來苦智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼過去未來現在苦智耶？答曰：或成就過去法智及未來苦智非過去現在及過去未來非現在，及未來現在非過去，及過去未來現在苦智。云何成就過去法智及未來苦智非過去現在耶？答曰：若法智已盡不失，又此得苦智若不盡，設盡便失、不現在前，是謂成就過去法智及未來苦智非過去現在。云何成就過去法智及過去未來苦智非現在耶？答曰：若法智苦智已盡不失，又此苦智不現在前，是謂成就過去法智及過去未來苦智非現在。云何成就過去法智及未來現在苦智非過去耶？答曰：若法智已盡不失，又此苦智現在前，若不盡，設盡便失，是謂成就過去法智及未來現在苦智非過去。云何成就過去法智及過去未來現在苦智耶？答曰：若法智苦智已盡不失，又此苦智現在前，是謂成就過去法智及過去未來現在苦智。設成就過去未來現在苦智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就(苦智七竟)。習盡道智亦如是(小七竟)。過去法智、過去未來知智、過去知他人心智(一)，未來(二)，現在(三)，過去現在(四)，未來現在(五)，過去未來(六)，過去未來現在(七)。知他人心智七乃至道智亦如是(大七竟)。
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智相應品第五竟(梵本一千四十三首盧，秦一萬五千一百九言)。
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阿毘曇八揵度論卷第十四
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