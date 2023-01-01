阿毘曇八犍度論卷第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘曇八犍度論卷第十四

迦旃延子造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

智犍度中相應跋渠第五之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智犍度中相應跋渠第五之餘

諸法無願相應，彼喜覺意耶？答曰：或無願非喜覺意。云何無願非喜覺意？答曰：無願相應喜覺意諸餘喜覺意不相應無願相應法，是謂無願非喜覺意。云何喜覺意非無願？答曰：喜覺意相應無願、諸無願不相應喜覺意相應法，是謂喜覺意非無願。云何無願喜覺意？答曰：除無願相應喜覺意，諸無願喜覺意相應法，是謂無願喜覺意。云何非無願非喜覺意？答曰：無願不相應喜覺意、喜覺意不相應無願，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非無願非喜覺意。等見、等志亦如是。諸法無願相應，彼定覺意耶？答曰：如是，諸法無願相應，彼定覺意。頗諸法定覺意相應，彼非無願耶？答曰：有，無願不攝定覺意相應法。等定亦如是。無相門亦如是。諸法未知根相應，彼非已知根無知根，彼念覺意耶？答曰：或未知根非念覺意。云何未知根非念覺意？答曰：未知根攝念覺意，是謂未知根非念覺意。云何念覺意非未知根？答曰：未知根不攝念覺意相應法，是謂念覺意非未知根。云何未知根念覺意耶？答曰：未知根攝念覺意相應法，是謂未知根念覺意。云何非未知根非念覺意？答曰：未知根不攝念覺意，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非未知根非念覺意。擇法、精進、定覺意，等見、等方便、等念、等定亦如是。諸法未知根相應，彼喜覺意耶？答曰：或未知根非喜覺意。云何未知根非喜覺意？答曰：未知根攝喜覺意、諸喜覺意不攝不相應未知根相應法，是謂未知根非喜覺意。云何喜覺意非未知根？答曰：未知根不攝喜覺意相應法，是謂喜覺意非未知根。云何未知根喜覺意？答曰：未知根攝喜覺意相應法，是謂未知根喜覺意。云何非未知根非喜覺意？答曰：未知根不攝喜覺意、諸未知根喜覺意不攝不相應，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非未知根非喜覺意。諸法未知根相應，彼猗覺意耶？答曰：或未知根非猗覺意。云何未知根非猗覺意？答曰：未知根相應猗覺意，是謂未知根非猗覺意。云何猗覺意非未知根？答曰：未知根不相應猗覺意相應法，是謂猗覺意非未知根。云何未知根猗覺意？答曰：未知根相應猗覺意相應法，是謂未知根猗覺意。云何非未知根非猗覺意？答曰：未知根不相應猗覺意，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非未知根非猗覺意。護覺意亦如是。諸法未知根相應，彼等志耶？答曰：或未知根非等志。云何未知根非等志？答曰：未知根相應等志、諸等志不相應未知根相應法，是謂未知根非等志。云何等志非未知根？答曰：未知根不相應、等志相應法，是謂等志非未知根。云何未知根等志 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無願相應，彼喜覺意耶？答曰：或無願非喜覺意。云何無願非喜覺意？答曰：無願相應喜覺意諸餘喜覺意不相應無願相應法，是謂無願非喜覺意。云何喜覺意非無願？答曰：喜覺意相應無願、諸無願不相應喜覺意相應法，是謂喜覺意非無願。云何無願喜覺意？答曰：除無願相應喜覺意，諸無願喜覺意相應法，是謂無願喜覺意。云何非無願非喜覺意？答曰：無願不相應喜覺意、喜覺意不相應無願，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非無願非喜覺意。等見、等志亦如是。諸法無願相應，彼定覺意耶？答曰：如是，諸法無願相應，彼定覺意。頗諸法定覺意相應，彼非無願耶？答曰：有，無願不攝定覺意相應法。等定亦如是。無相門亦如是。諸法未知根相應，彼非已知根無知根，彼念覺意耶？答曰：或未知根非念覺意。云何未知根非念覺意？答曰：未知根攝念覺意，是謂未知根非念覺意。云何念覺意非未知根？答曰：未知根不攝念覺意相應法，是謂念覺意非未知根。云何未知根念覺意耶？答曰：未知根攝念覺意相應法，是謂未知根念覺意。云何非未知根非念覺意？答曰：未知根不攝念覺意，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非未知根非念覺意。擇法、精進、定覺意，等見、等方便、等念、等定亦如是。諸法未知根相應，彼喜覺意耶？答曰：或未知根非喜覺意。云何未知根非喜覺意？答曰：未知根攝喜覺意、諸喜覺意不攝不相應未知根相應法，是謂未知根非喜覺意。云何喜覺意非未知根？答曰：未知根不攝喜覺意相應法，是謂喜覺意非未知根。云何未知根喜覺意？答曰：未知根攝喜覺意相應法，是謂未知根喜覺意。云何非未知根非喜覺意？答曰：未知根不攝喜覺意、諸未知根喜覺意不攝不相應，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非未知根非喜覺意。諸法未知根相應，彼猗覺意耶？答曰：或未知根非猗覺意。云何未知根非猗覺意？答曰：未知根相應猗覺意，是謂未知根非猗覺意。云何猗覺意非未知根？答曰：未知根不相應猗覺意相應法，是謂猗覺意非未知根。云何未知根猗覺意？答曰：未知根相應猗覺意相應法，是謂未知根猗覺意。云何非未知根非猗覺意？答曰：未知根不相應猗覺意，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非未知根非猗覺意。護覺意亦如是。諸法未知根相應，彼等志耶？答曰：或未知根非等志。云何未知根非等志？答曰：未知根相應等志、諸等志不相應未知根相應法，是謂未知根非等志。云何等志非未知根？答曰：未知根不相應、等志相應法，是謂等志非未知根。云何未知根等志

？答曰：未知根相應、等志相應法，是謂未知根等志。云何非未知根非等志？答曰：未知根不相應等志、諸未知根等志不相應，及餘心，心法，色，無為，心不相應行，是謂非未知根非等志。已知根門亦如是。諸法無知根相應，彼念覺意耶？答曰：或無知根非念覺意。云何無知根非念覺意？答曰：無知根攝念覺意，是謂無知根非念覺意。云何念覺意非無知根？答曰：無知根不攝念覺意相應法，是謂念覺意非無知根。云何無知根念覺意？答曰：無知根攝念覺意相應法，是謂無知根念覺意。云何非無知根非念覺意？答曰：無知根不攝念覺意，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非無知根非念覺意。擇法、精進、定覺意，等方便，等念，等定亦如是。諸法無知根相應，彼喜覺意耶？答曰：或無知根非喜覺意。云何無知根非喜覺意？答曰：無知根攝喜覺意、諸喜覺意不攝不相應無知根相應法，是謂無知根非喜覺意。云何喜覺意非無知根？答曰：無知根不攝喜覺意相應法，是謂喜覺意非無知根。云何無知根喜覺意？答曰：無知根攝喜覺意相應法，是謂無知根喜覺意。云何非無知根非喜覺意？答曰：無知根不攝喜覺意、諸無知根喜覺意不攝不相應，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非無知根非喜覺意。等見亦如是。諸法無知根相應，彼猗覺意耶？答曰：或無知根非猗覺意。云何無知根非猗覺意？答曰：無知根相應猗覺意，是謂無知根非猗覺意。云何猗覺意非無知根？答曰：無知根不相應猗覺意相應法，是謂猗覺意非無知根。云何無知根猗覺意？答曰：無知根相應猗覺意相應法，是謂無知根猗覺意。云何非無知根非猗覺意？答曰：無知根不相應猗覺意，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非無知根非猗覺意。護覺意亦如是。諸法無知根相應，彼等志耶？答曰：或無知根非等志。云何無知根非等志？答曰：無知根相應等志、諸等志不相應無知根相應法，是謂無知根非等志。云何等志非無知根？答曰：無知根不相應等志相應法，是謂等志非無知根。云何無知根等志？答曰：無知根相應等志相應法，是謂無知根等志。云何非無知根非等志？答曰：無知根不相應等志、諸無知根等志不相應，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非無知根非等志。餘殘如上相應也(相應門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ？答曰：未知根相應、等志相應法，是謂未知根等志。云何非未知根非等志？答曰：未知根不相應等志、諸未知根等志不相應，及餘心，心法，色，無為，心不相應行，是謂非未知根非等志。已知根門亦如是。諸法無知根相應，彼念覺意耶？答曰：或無知根非念覺意。云何無知根非念覺意？答曰：無知根攝念覺意，是謂無知根非念覺意。云何念覺意非無知根？答曰：無知根不攝念覺意相應法，是謂念覺意非無知根。云何無知根念覺意？答曰：無知根攝念覺意相應法，是謂無知根念覺意。云何非無知根非念覺意？答曰：無知根不攝念覺意，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非無知根非念覺意。擇法、精進、定覺意，等方便，等念，等定亦如是。諸法無知根相應，彼喜覺意耶？答曰：或無知根非喜覺意。云何無知根非喜覺意？答曰：無知根攝喜覺意、諸喜覺意不攝不相應無知根相應法，是謂無知根非喜覺意。云何喜覺意非無知根？答曰：無知根不攝喜覺意相應法，是謂喜覺意非無知根。云何無知根喜覺意？答曰：無知根攝喜覺意相應法，是謂無知根喜覺意。云何非無知根非喜覺意？答曰：無知根不攝喜覺意、諸無知根喜覺意不攝不相應，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非無知根非喜覺意。等見亦如是。諸法無知根相應，彼猗覺意耶？答曰：或無知根非猗覺意。云何無知根非猗覺意？答曰：無知根相應猗覺意，是謂無知根非猗覺意。云何猗覺意非無知根？答曰：無知根不相應猗覺意相應法，是謂猗覺意非無知根。云何無知根猗覺意？答曰：無知根相應猗覺意相應法，是謂無知根猗覺意。云何非無知根非猗覺意？答曰：無知根不相應猗覺意，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非無知根非猗覺意。護覺意亦如是。諸法無知根相應，彼等志耶？答曰：或無知根非等志。云何無知根非等志？答曰：無知根相應等志、諸等志不相應無知根相應法，是謂無知根非等志。云何等志非無知根？答曰：無知根不相應等志相應法，是謂等志非無知根。云何無知根等志？答曰：無知根相應等志相應法，是謂無知根等志。云何非無知根非等志？答曰：無知根不相應等志、諸無知根等志不相應，及餘心、心法、色、無為、心不相應行，是謂非無知根非等志。餘殘如上相應也(相應門竟)。

又世尊言：我今當說四十四智種：老死苦智四智：法智、未知智、苦智、等智。老死習智四智：法智、未知智、習智、等智。老死盡智四智：法智、未知智、盡智、等智。老死盡道迹智四智：法智、未知智、道智、等智。生、有乃至行智亦如是(四十四智門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又世尊言：我今當說四十四智種：老死苦智四智：法智、未知智、苦智、等智。老死習智四智：法智、未知智、習智、等智。老死盡智四智：法智、未知智、盡智、等智。老死盡道迹智四智：法智、未知智、道智、等智。生、有乃至行智亦如是(四十四智門竟)。

又世尊言：我今當說七十七智種。生緣老死知智四智：法智、未知智、習智、等智。不緣餘生緣老死知智四智：法智、未知智、習智、等智。過去久遠生緣老死知智四智：法智、未知智、習智、等智。非餘過去久遠生緣老死知智四智：法智、未知智、習智、等智。未來久遠生緣老死知智四智：法智、未知智、習智、等智。不緣餘未來久遠生緣老死知智四智：法智、未知智、習智、等智。如法界住智，無常有為心所緣生盡法、變易法、無欲法、盡法，斷智慧此智一等智，乃至無明緣行知智亦如是(七十七智門竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又世尊言：我今當說七十七智種。生緣老死知智四智：法智、未知智、習智、等智。不緣餘生緣老死知智四智：法智、未知智、習智、等智。過去久遠生緣老死知智四智：法智、未知智、習智、等智。非餘過去久遠生緣老死知智四智：法智、未知智、習智、等智。未來久遠生緣老死知智四智：法智、未知智、習智、等智。不緣餘未來久遠生緣老死知智四智：法智、未知智、習智、等智。如法界住智，無常有為心所緣生盡法、變易法、無欲法、盡法，斷智慧此智一等智，乃至無明緣行知智亦如是(七十七智門竟)。

若成就法智，彼未知智耶？答曰：若得。設成就未知智，彼法智耶？答曰：如是。若成就法智，彼知他人心智耶？答曰：若得不失則成就，若不得、設得便失則不成就。設成就知他人心智，彼法智耶？答曰：若得。若成就法智，彼等智耶？答曰：如是。設成就等智，彼法智耶？答曰：若得。若成就法智，彼苦智耶？答曰：如是。設成就苦智，彼法智耶？答曰：如是。若成就法智，彼習智盡道智耶？答曰：若得。設成就道智，彼法智耶？答曰：如是(法智竟也)。若成就未知智，彼知他人心智耶？答曰：若得不失則成就，若不得、設得便失則不成就。設成就知他人心智，彼未知智耶？答曰：若得。若成就未知智，彼等智耶？答曰：如是。設成就等智，彼未知智耶？答曰：若得。若成就未知智，彼苦智耶？答曰：如是。設成就苦智，彼未知智耶？答曰：若得。若成就未知智，彼習盡道智耶？答曰：若得。設成就道智，彼未知智耶？答曰：如是(未知智竟)。若成就知他人心智，彼等智耶？答曰：如是。設成就等智，彼知他人心智耶？答曰：若得不失則成就，若不得、設得便失則不成就。若成就知他人心智，彼苦智習盡道智耶？答曰：若得。設成就道智，彼知他人心智耶？答曰：若得不失則成就，若不得、設得便失則不成就(知他心竟)。若成就等智，彼苦智習盡道智耶？答曰：若得。設成就道智，彼等智耶？答曰：如是。若成就苦智，彼習盡道智耶？答曰：若得。設成就道智，彼苦智耶？答曰：如是。若成就習智，彼盡道智耶？答曰：若得。設成就盡道智，彼習智耶？答曰：如是。若成就盡智，彼道智耶？答曰：若得。設成就道智，彼盡智耶？答曰：如是(一觀竟)。若成就過去法智，彼未來耶？答曰：如是。設彼未來，彼過去耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若彼過去，彼現在耶？答曰：若現在前。設彼現在，彼過去耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若彼未來，彼現在耶？答曰：若現在前。設彼現在，彼未來耶？答曰：如是。若彼過去，彼未來現在耶？答曰：未來則成就，現在若現在前。設彼未來現在，彼過去耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若彼未來，彼過去現在耶？答曰：或未來無過去現在，及過去無現在，及現在無過去，及過去現在。云何未來非過去現在？答曰：若得法智不盡，設盡便失，不現在前，是謂未來非過去現在。云何未來及過去非現在？答曰：若法智已盡不失，又此法智不現在前，是謂未來及過去無現在。云何未來及現在無過去？答曰：若 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就法智，彼未知智耶？答曰：若得。設成就未知智，彼法智耶？答曰：如是。若成就法智，彼知他人心智耶？答曰：若得不失則成就，若不得、設得便失則不成就。設成就知他人心智，彼法智耶？答曰：若得。若成就法智，彼等智耶？答曰：如是。設成就等智，彼法智耶？答曰：若得。若成就法智，彼苦智耶？答曰：如是。設成就苦智，彼法智耶？答曰：如是。若成就法智，彼習智盡道智耶？答曰：若得。設成就道智，彼法智耶？答曰：如是(法智竟也)。若成就未知智，彼知他人心智耶？答曰：若得不失則成就，若不得、設得便失則不成就。設成就知他人心智，彼未知智耶？答曰：若得。若成就未知智，彼等智耶？答曰：如是。設成就等智，彼未知智耶？答曰：若得。若成就未知智，彼苦智耶？答曰：如是。設成就苦智，彼未知智耶？答曰：若得。若成就未知智，彼習盡道智耶？答曰：若得。設成就道智，彼未知智耶？答曰：如是(未知智竟)。若成就知他人心智，彼等智耶？答曰：如是。設成就等智，彼知他人心智耶？答曰：若得不失則成就，若不得、設得便失則不成就。若成就知他人心智，彼苦智習盡道智耶？答曰：若得。設成就道智，彼知他人心智耶？答曰：若得不失則成就，若不得、設得便失則不成就(知他心竟)。若成就等智，彼苦智習盡道智耶？答曰：若得。設成就道智，彼等智耶？答曰：如是。若成就苦智，彼習盡道智耶？答曰：若得。設成就道智，彼苦智耶？答曰：如是。若成就習智，彼盡道智耶？答曰：若得。設成就盡道智，彼習智耶？答曰：如是。若成就盡智，彼道智耶？答曰：若得。設成就道智，彼盡智耶？答曰：如是(一觀竟)。若成就過去法智，彼未來耶？答曰：如是。設彼未來，彼過去耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若彼過去，彼現在耶？答曰：若現在前。設彼現在，彼過去耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若彼未來，彼現在耶？答曰：若現在前。設彼現在，彼未來耶？答曰：如是。若彼過去，彼未來現在耶？答曰：未來則成就，現在若現在前。設彼未來現在，彼過去耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若彼未來，彼過去現在耶？答曰：或未來無過去現在，及過去無現在，及現在無過去，及過去現在。云何未來非過去現在？答曰：若得法智不盡，設盡便失，不現在前，是謂未來非過去現在。云何未來及過去非現在？答曰：若法智已盡不失，又此法智不現在前，是謂未來及過去無現在。云何未來及現在無過去？答曰：若

法智現在前，不盡，設盡便失，是謂未來及現在非過去。云何未來及過去現在？答曰：若法智已盡不失，又此法智現在前，是謂未來及過去現在。設彼過去現在，彼未來耶？答曰。如是。若彼現在，彼過去未來耶？答曰：未來則成就，過去若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。設彼過去未來，彼現在耶？答曰：若現在前(法智經六)。未知智、苦智習盡道智亦如是。若成就過去知他人心智，彼未來耶？答曰：如是。設彼未來，彼過去耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若彼過去，彼現在耶？答曰：若現在前。設彼現在，彼過去耶？答曰：如是。若彼未來，彼現在耶？答曰：若現在前。設彼現在，彼未來耶？答曰：如是。若彼過去，彼未來現在耶？答曰：未來則成就，現在若現在前。設彼未來現在，彼過去耶？答曰：如是。若彼未來，彼過去現在耶？答曰：或未來無過去現在，及過去無現在，及過去現在。云何未來無過去現在耶？答曰：若得知他人心智不失，若不盡，設盡便失，不現在前，是謂未來無過去現在。云何未來及過去非現在耶？答曰：若知他人心智已盡不失，又此知他人心智不現在前，是謂未來及過去非現在。云何未來及過去現在？答曰：若知他人心智已盡不失，又此知他人心智現在前，是謂未來及過去現在。設彼過去現在，彼未來耶？答曰：如是。若彼現在，彼過去未來耶？答曰：如是。設彼過去未來，彼現在耶？答曰：若現在前(他人心智經六)。若成就過去等智，彼未來耶？答曰：如是。設彼未來，彼過去耶？答曰：如是。若彼過去，彼現在耶？答曰：若現在前。設彼現在，彼過去耶？答曰：如是。若彼未來，彼現在耶？答曰：若現在前。設彼現在，彼未來耶？答曰：如是。若彼過去，彼未來現在耶？答曰：未來則成就，現在若現在前。設彼未來現在，彼過去耶？答曰：如是。若彼未來，彼過去現在耶？答曰：過去則成就，現在若現在前。設彼過去現在，彼未來耶？答曰：如是。若彼現在，彼過去未來耶？答曰：如是。設彼過去未來，彼現在耶？答曰：若現在前(六竟)。若成就過去法智，彼過去未知智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。設成就過去未知智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼未來未知智耶？答曰：若得。設成就未來未知智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼現在未知智耶？答曰：若現在前。設成就現在未知智，彼過去法智耶？答曰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法智現在前，不盡，設盡便失，是謂未來及現在非過去。云何未來及過去現在？答曰：若法智已盡不失，又此法智現在前，是謂未來及過去現在。設彼過去現在，彼未來耶？答曰。如是。若彼現在，彼過去未來耶？答曰：未來則成就，過去若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。設彼過去未來，彼現在耶？答曰：若現在前(法智經六)。未知智、苦智習盡道智亦如是。若成就過去知他人心智，彼未來耶？答曰：如是。設彼未來，彼過去耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若彼過去，彼現在耶？答曰：若現在前。設彼現在，彼過去耶？答曰：如是。若彼未來，彼現在耶？答曰：若現在前。設彼現在，彼未來耶？答曰：如是。若彼過去，彼未來現在耶？答曰：未來則成就，現在若現在前。設彼未來現在，彼過去耶？答曰：如是。若彼未來，彼過去現在耶？答曰：或未來無過去現在，及過去無現在，及過去現在。云何未來無過去現在耶？答曰：若得知他人心智不失，若不盡，設盡便失，不現在前，是謂未來無過去現在。云何未來及過去非現在耶？答曰：若知他人心智已盡不失，又此知他人心智不現在前，是謂未來及過去非現在。云何未來及過去現在？答曰：若知他人心智已盡不失，又此知他人心智現在前，是謂未來及過去現在。設彼過去現在，彼未來耶？答曰：如是。若彼現在，彼過去未來耶？答曰：如是。設彼過去未來，彼現在耶？答曰：若現在前(他人心智經六)。若成就過去等智，彼未來耶？答曰：如是。設彼未來，彼過去耶？答曰：如是。若彼過去，彼現在耶？答曰：若現在前。設彼現在，彼過去耶？答曰：如是。若彼未來，彼現在耶？答曰：若現在前。設彼現在，彼未來耶？答曰：如是。若彼過去，彼未來現在耶？答曰：未來則成就，現在若現在前。設彼未來現在，彼過去耶？答曰：如是。若彼未來，彼過去現在耶？答曰：過去則成就，現在若現在前。設彼過去現在，彼未來耶？答曰：如是。若彼現在，彼過去未來耶？答曰：如是。設彼過去未來，彼現在耶？答曰：若現在前(六竟)。若成就過去法智，彼過去未知智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。設成就過去未知智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼未來未知智耶？答曰：若得。設成就未來未知智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼現在未知智耶？答曰：若現在前。設成就現在未知智，彼過去法智耶？答曰

：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼過去現在未知智耶？答曰：或成就過去法智，無過去現在未知智也，及過去無現在，及現在無過去，及過去現在未知智。云何成就過去法智無過去現在未知智耶？答曰：若法智已盡不失，又此未知智不盡，設盡便失，不現在前，是謂成就過去法智非過去現在未知智。云何成就過去法智及過去未知智非現在前？答曰：若法智未知智也已盡不失，又此未知智不現在前，是謂成就過去法智及過去未知智非現在。云何成就過去法智及現在未知智非過去？答曰：若法智已盡不失，又此未知智現在前，若不盡，已盡便失，是謂成就過去法智及現在未知智非過去。云何成就過去法智及過去現在未知智耶？答曰：若法智未知智已盡不失，又此未知智現在前，是謂成就過去法智及過去現在未知智。設成就過去現在未知智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼未來現在未知智耶？答曰：或成就過去法智非未來現在未知智。及未來無現在及未來現在未知智。云何成就過去法智非未來現在未知智？答曰：若法智已盡不失，又此不得未知智，是謂成就過去法智非未來現在未知智。云何成就過去法智及未來未知智非現在？答曰：若法智已盡不失，又此得未知智不現在前，是謂成就過去法智及未來未知智非現在。云何成就過去法智及未來現在未知智？答曰：若法智已盡不失，又此未知智現在前，是謂成就過去法智及未來現在未知智。設成就未來現在未知智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼過去未來未知智耶？答曰：或成就過去法智無過去未來未知智，及未來非過去及過去未來未知智。云何成就過去法智非過去未來未知智？答曰：若法智已盡不失，又此不得未知智，是謂成就過去法智非過去未來未知智。云何成就過去法智及未來未知智非過去？答曰：若法智已盡不失，又此得未知智，若不盡，設盡便失，是謂成就過去法智及未來未知智非過去。云何成就過去法智及過去未來未知智？答曰：若法智未知智以盡不失，是謂成就過去法智及過去未來未知智。設成就過去未來未知智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼過去未來現在未知智耶？答曰：或成就過去法智無過去未來現在未知智，及未來非過去現在，及過去未來非現在，及未來現在非過去，及過去未來現在未知智。云何成就過去法智非過去未來現在未知智？答曰：若法智已盡不失 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼過去現在未知智耶？答曰：或成就過去法智，無過去現在未知智也，及過去無現在，及現在無過去，及過去現在未知智。云何成就過去法智無過去現在未知智耶？答曰：若法智已盡不失，又此未知智不盡，設盡便失，不現在前，是謂成就過去法智非過去現在未知智。云何成就過去法智及過去未知智非現在前？答曰：若法智未知智也已盡不失，又此未知智不現在前，是謂成就過去法智及過去未知智非現在。云何成就過去法智及現在未知智非過去？答曰：若法智已盡不失，又此未知智現在前，若不盡，已盡便失，是謂成就過去法智及現在未知智非過去。云何成就過去法智及過去現在未知智耶？答曰：若法智未知智已盡不失，又此未知智現在前，是謂成就過去法智及過去現在未知智。設成就過去現在未知智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼未來現在未知智耶？答曰：或成就過去法智非未來現在未知智。及未來無現在及未來現在未知智。云何成就過去法智非未來現在未知智？答曰：若法智已盡不失，又此不得未知智，是謂成就過去法智非未來現在未知智。云何成就過去法智及未來未知智非現在？答曰：若法智已盡不失，又此得未知智不現在前，是謂成就過去法智及未來未知智非現在。云何成就過去法智及未來現在未知智？答曰：若法智已盡不失，又此未知智現在前，是謂成就過去法智及未來現在未知智。設成就未來現在未知智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼過去未來未知智耶？答曰：或成就過去法智無過去未來未知智，及未來非過去及過去未來未知智。云何成就過去法智非過去未來未知智？答曰：若法智已盡不失，又此不得未知智，是謂成就過去法智非過去未來未知智。云何成就過去法智及未來未知智非過去？答曰：若法智已盡不失，又此得未知智，若不盡，設盡便失，是謂成就過去法智及未來未知智非過去。云何成就過去法智及過去未來未知智？答曰：若法智未知智以盡不失，是謂成就過去法智及過去未來未知智。設成就過去未來未知智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼過去未來現在未知智耶？答曰：或成就過去法智無過去未來現在未知智，及未來非過去現在，及過去未來非現在，及未來現在非過去，及過去未來現在未知智。云何成就過去法智非過去未來現在未知智？答曰：若法智已盡不失

，又此不得未知智，是謂成就過去法智非過去未來現在未知智。云何成就過去法智及未來未知智非過去現在？答曰：若法智已盡不失，又此得未來未知智，若不盡，設盡便失不現在前，是謂成就過去法智及未來未知智非過去現在。云何成就過去法智及過去未來未知智非現在？答曰：若法智未知智已盡不失，又此未知智不現在前，是謂成就過去法智及過去未來未知智非現在。云何成就過去法智及未來現在未知智非過去？答曰：若法智已盡不失，又此未知智現在前，若不盡，設盡便失，是謂成就過去法智及未來現在未知智非過去。云何成就過去法智及過去未來現在未知智？答曰：若法智未知智已盡不失，又此未知智現在前，是謂成就過去法智及過去未來現在未知智。設成就過去現在未來未知智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就(法智未知智七竟)。若成就過去法智，彼過去知他人心智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。設成就過去知他人心智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼未來知他人心智耶？答曰：若得不失則成就，若不得、設得便失則不成就。設成就未來知他人心智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼現在知他人心智耶？答曰：若現在前。設成就現在知他人心智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼過去現在知他人心智耶？答曰：或成就過去法智非過去現在知他人心智，及過去非現在，及過去現在知他人心智。云何成就過去法智非過去現在知他人心智？答曰：若法智已盡不失，又此知他人心智不盡，設盡便失，不現在前，是謂成就過去法智非過去現在知他人心智。云何成就過去法智及過去知他人心智非現在？答曰：若法智知他人心智已盡不失，又此知他人心智不現在前，是謂成就過去法智及過去知他人心智非現在。云何成就過去法智及過去現在知他人心智耶？答曰：若法智已盡不失，又此知他人心智現在前，是謂成就過去法智及過去現在知他人心智。設成就過去現在知他人心智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼未來現在知他人心智耶？答曰：或成就過去法智非未來現在知他人心智，及未來非現在，及未來現在知他人心智。云何成就過去法智非未來現在知他人心智？答曰：若法智已盡不失，又此不得知他人心智設得便失，是謂成就過去法智無未來現 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，又此不得未知智，是謂成就過去法智非過去未來現在未知智。云何成就過去法智及未來未知智非過去現在？答曰：若法智已盡不失，又此得未來未知智，若不盡，設盡便失不現在前，是謂成就過去法智及未來未知智非過去現在。云何成就過去法智及過去未來未知智非現在？答曰：若法智未知智已盡不失，又此未知智不現在前，是謂成就過去法智及過去未來未知智非現在。云何成就過去法智及未來現在未知智非過去？答曰：若法智已盡不失，又此未知智現在前，若不盡，設盡便失，是謂成就過去法智及未來現在未知智非過去。云何成就過去法智及過去未來現在未知智？答曰：若法智未知智已盡不失，又此未知智現在前，是謂成就過去法智及過去未來現在未知智。設成就過去現在未來未知智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就(法智未知智七竟)。若成就過去法智，彼過去知他人心智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。設成就過去知他人心智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼未來知他人心智耶？答曰：若得不失則成就，若不得、設得便失則不成就。設成就未來知他人心智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼現在知他人心智耶？答曰：若現在前。設成就現在知他人心智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼過去現在知他人心智耶？答曰：或成就過去法智非過去現在知他人心智，及過去非現在，及過去現在知他人心智。云何成就過去法智非過去現在知他人心智？答曰：若法智已盡不失，又此知他人心智不盡，設盡便失，不現在前，是謂成就過去法智非過去現在知他人心智。云何成就過去法智及過去知他人心智非現在？答曰：若法智知他人心智已盡不失，又此知他人心智不現在前，是謂成就過去法智及過去知他人心智非現在。云何成就過去法智及過去現在知他人心智耶？答曰：若法智已盡不失，又此知他人心智現在前，是謂成就過去法智及過去現在知他人心智。設成就過去現在知他人心智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼未來現在知他人心智耶？答曰：或成就過去法智非未來現在知他人心智，及未來非現在，及未來現在知他人心智。云何成就過去法智非未來現在知他人心智？答曰：若法智已盡不失，又此不得知他人心智設得便失，是謂成就過去法智無未來現

在知他人心智。云何成就過去法智及未來知他人心智非現在？答曰：若法智已盡不失，又此得知他人心智不失不現在前，是謂成就過去法智及未來知他人心智非現在。云何成就過去法智及未來現在知他人心智？答曰：若是法智已盡不失，又此知他人心智現在前，是謂成就過去法智及未來現在知他人心智。設成就未來現在知他人心智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼過去未來知他人心智耶？答曰：或成就過去法智無過去未來知他人心智：及未來非過去：及過去未來知他人心智。云何成就過去法智非過去未來知他人心智耶？答曰：若法智已盡不失，又此不得知他人心智、設得便失，是謂成就過去法智非過去未來知他人心智。云何成就過去法智及未來知他人心智非過去耶？答曰：若法智已盡不失，又此得知他人心智不失，若不盡，設盡便失，是謂成就過去法智及未來知他人心智非過去。云何成就過去法智及過去未來知他人心智？答曰：若法智知他人心智已盡不失，是謂成就過去法智及過去未來知他人心智。設成就過去未來知他人心智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼過去未來現在知他人心智耶？答曰：或成就過去法智無過去未來現在知他人心智，及未來非過去現在，及過去未來非現在，及過去未來現在知他人心智。云何成就過去法智非過去未來現在知他人心智？答曰：若法智已盡不失，又此不得知他人心智、設得便失，是謂成就過去法智非過去未來現在知他人心智。云何成就過去法智及未來知他人心智無過去現在耶？答曰：若法智已盡不失，又此得知他人心智不失，若不盡，設盡便失、不現在前，是謂成就過去法智及未來知他人心智非過去現在。云何成就過去法智及過去未來知他人心智非現在？答曰：若法智知他人心智已盡不失，又此知他人心智不現在前，是謂成就過去法智及過去未來知他人心智非現在。云何成就過去法智及過去未來現在知他人心智耶？答曰：若法智已盡不失，又此知他人心智現在前，是謂成就過去法智及過去未來現在知他人心智。設成就過去未來現在知他人心智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就(知他人心智七竟)。若成就過去法智，彼過去等智耶？答曰：如是。設成就過去等智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼未來等智耶？答曰：如是。設成就未來等智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在知他人心智。云何成就過去法智及未來知他人心智非現在？答曰：若法智已盡不失，又此得知他人心智不失不現在前，是謂成就過去法智及未來知他人心智非現在。云何成就過去法智及未來現在知他人心智？答曰：若是法智已盡不失，又此知他人心智現在前，是謂成就過去法智及未來現在知他人心智。設成就未來現在知他人心智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼過去未來知他人心智耶？答曰：或成就過去法智無過去未來知他人心智：及未來非過去：及過去未來知他人心智。云何成就過去法智非過去未來知他人心智耶？答曰：若法智已盡不失，又此不得知他人心智、設得便失，是謂成就過去法智非過去未來知他人心智。云何成就過去法智及未來知他人心智非過去耶？答曰：若法智已盡不失，又此得知他人心智不失，若不盡，設盡便失，是謂成就過去法智及未來知他人心智非過去。云何成就過去法智及過去未來知他人心智？答曰：若法智知他人心智已盡不失，是謂成就過去法智及過去未來知他人心智。設成就過去未來知他人心智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼過去未來現在知他人心智耶？答曰：或成就過去法智無過去未來現在知他人心智，及未來非過去現在，及過去未來非現在，及過去未來現在知他人心智。云何成就過去法智非過去未來現在知他人心智？答曰：若法智已盡不失，又此不得知他人心智、設得便失，是謂成就過去法智非過去未來現在知他人心智。云何成就過去法智及未來知他人心智無過去現在耶？答曰：若法智已盡不失，又此得知他人心智不失，若不盡，設盡便失、不現在前，是謂成就過去法智及未來知他人心智非過去現在。云何成就過去法智及過去未來知他人心智非現在？答曰：若法智知他人心智已盡不失，又此知他人心智不現在前，是謂成就過去法智及過去未來知他人心智非現在。云何成就過去法智及過去未來現在知他人心智耶？答曰：若法智已盡不失，又此知他人心智現在前，是謂成就過去法智及過去未來現在知他人心智。設成就過去未來現在知他人心智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就(知他人心智七竟)。若成就過去法智，彼過去等智耶？答曰：如是。設成就過去等智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼未來等智耶？答曰：如是。設成就未來等智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，

設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼現在等智耶？答曰：若現在前。設成就現在等智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼過去現在等智耶？答曰：過去則成就，現在若現在前。設成就過去現在等智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼未來現在等智耶？答曰：未來則成就，現在若現在前。設成就未來現在等智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼過去未來等智耶？答曰：如是。設成就過去未來等智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼過去未來現在等智耶？答曰：過去未來則成就，現在若現在前。設成就過去未來現在等智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就(等智七竟)。若成就過去法智，彼過去苦智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。設成就過去苦智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼未來苦智耶？答曰：如是。設成就未來苦智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼現在苦智耶？答曰：若現在前。設成就現在苦智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼過去現在苦智耶？答曰：或成就過去法智無過去現在苦智，及過去無現在，及現在無過去，及過去現在苦智。云何成就過去法智非過去現在苦智耶？答曰：若法智已盡不失，又此苦智不盡，設盡便失、不現在前，是謂成就過去法智非過去現在苦智。云何成就過去法智及過去苦智非現在耶？答曰：若法智苦智已盡不失，又此苦智不現在前，是謂成就過去法智及過去苦智非現在。云何成就過去法智及現在苦智非過去耶？答曰：若法智已盡不失，又此苦智現在前，若不盡，設盡便失，是謂成就過去法智及現在苦智非過去。云何成就過去法智及過去現在苦智耶？答曰：若法智苦智已盡不失，又此苦智現在前，是謂成就過去法智及過去現在苦智。設成就過去現在苦智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼未來現在苦智耶？答曰：未來則成就，現在若現在前。設成就未來現在苦智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼過去未來苦智耶？答曰：未來則成 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼現在等智耶？答曰：若現在前。設成就現在等智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼過去現在等智耶？答曰：過去則成就，現在若現在前。設成就過去現在等智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼未來現在等智耶？答曰：未來則成就，現在若現在前。設成就未來現在等智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼過去未來等智耶？答曰：如是。設成就過去未來等智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼過去未來現在等智耶？答曰：過去未來則成就，現在若現在前。設成就過去未來現在等智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就(等智七竟)。若成就過去法智，彼過去苦智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。設成就過去苦智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼未來苦智耶？答曰：如是。設成就未來苦智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼現在苦智耶？答曰：若現在前。設成就現在苦智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼過去現在苦智耶？答曰：或成就過去法智無過去現在苦智，及過去無現在，及現在無過去，及過去現在苦智。云何成就過去法智非過去現在苦智耶？答曰：若法智已盡不失，又此苦智不盡，設盡便失、不現在前，是謂成就過去法智非過去現在苦智。云何成就過去法智及過去苦智非現在耶？答曰：若法智苦智已盡不失，又此苦智不現在前，是謂成就過去法智及過去苦智非現在。云何成就過去法智及現在苦智非過去耶？答曰：若法智已盡不失，又此苦智現在前，若不盡，設盡便失，是謂成就過去法智及現在苦智非過去。云何成就過去法智及過去現在苦智耶？答曰：若法智苦智已盡不失，又此苦智現在前，是謂成就過去法智及過去現在苦智。設成就過去現在苦智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼未來現在苦智耶？答曰：未來則成就，現在若現在前。設成就未來現在苦智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼過去未來苦智耶？答曰：未來則成

就，過去若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。設成就過去未來苦智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼過去未來現在苦智耶？答曰：或成就過去法智及未來苦智非過去現在及過去未來非現在，及未來現在非過去，及過去未來現在苦智。云何成就過去法智及未來苦智非過去現在耶？答曰：若法智已盡不失，又此得苦智若不盡，設盡便失、不現在前，是謂成就過去法智及未來苦智非過去現在。云何成就過去法智及過去未來苦智非現在耶？答曰：若法智苦智已盡不失，又此苦智不現在前，是謂成就過去法智及過去未來苦智非現在。云何成就過去法智及未來現在苦智非過去耶？答曰：若法智已盡不失，又此苦智現在前，若不盡，設盡便失，是謂成就過去法智及未來現在苦智非過去。云何成就過去法智及過去未來現在苦智耶？答曰：若法智苦智已盡不失，又此苦智現在前，是謂成就過去法智及過去未來現在苦智。設成就過去未來現在苦智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就(苦智七竟)。習盡道智亦如是(小七竟)。過去法智、過去未來知智、過去知他人心智(一)，未來(二)，現在(三)，過去現在(四)，未來現在(五)，過去未來(六)，過去未來現在(七)。知他人心智七乃至道智亦如是(大七竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就，過去若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。設成就過去未來苦智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就。若成就過去法智，彼過去未來現在苦智耶？答曰：或成就過去法智及未來苦智非過去現在及過去未來非現在，及未來現在非過去，及過去未來現在苦智。云何成就過去法智及未來苦智非過去現在耶？答曰：若法智已盡不失，又此得苦智若不盡，設盡便失、不現在前，是謂成就過去法智及未來苦智非過去現在。云何成就過去法智及過去未來苦智非現在耶？答曰：若法智苦智已盡不失，又此苦智不現在前，是謂成就過去法智及過去未來苦智非現在。云何成就過去法智及未來現在苦智非過去耶？答曰：若法智已盡不失，又此苦智現在前，若不盡，設盡便失，是謂成就過去法智及未來現在苦智非過去。云何成就過去法智及過去未來現在苦智耶？答曰：若法智苦智已盡不失，又此苦智現在前，是謂成就過去法智及過去未來現在苦智。設成就過去未來現在苦智，彼過去法智耶？答曰：若盡不失則成就，若不盡，設盡便失則不成就(苦智七竟)。習盡道智亦如是(小七竟)。過去法智、過去未來知智、過去知他人心智(一)，未來(二)，現在(三)，過去現在(四)，未來現在(五)，過去未來(六)，過去未來現在(七)。知他人心智七乃至道智亦如是(大七竟)。

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